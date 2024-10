Cựu tham mưu trưởng của TT Trump, tướng TQLC đã nghỉ hưu John Kelly: Trump nói thẳng là Trump cần các tướng của nhà độc tài Hitler vì biết vâng lời. Hình hồ sơ 5 năm trước, lúc Kelly (phải) là Chánh văn phòng Bạch Ốc cho Trump.

.

- Tỷ phú Bill Gates tặng 50 triệu đô để ủng hộ Harris: Bà Harris thực sự làm việc vì dân

- Bà Harris đêm nay sẽ trả lời các câu hỏi tại hội trường thị trấn của CNN

- Các đảng và các nhóm chính trị đã kiện gần 100 vụ kiện ở 7 tiểu bang chiến trường về cách bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cựu TT Obama kêu gọi giới trẻ kiên nhẫn vì xóa "nạn phân biệt chủng tộc, đói nghèo" là lâu dài, như ông đã giúp thêm 50 triệu người có bảo hiểm y tế (nhờ ObamaCare).

- Dân chủ quảng cáo rầm rộ tại 30 đại học ở 7 tiểu bang chiến trường, mời giới trẻ di bầu sớm

- CNN nhắc lại tin mấy năm trước: giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump hiện nay là Chris LaCivita đã xóa các bài mà LaCivita nói Trump có tội xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- Cảnh sát Arizona bắt 1 ông tình nghi nổ súng bắn xối xả vào một văn phòng của Đảng Dân chủ

- Tờ Los Angeles Times sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, theo yêu cầu của ông chủ tỷ phú

- Cựu tham mưu trưởng của TT Trump, tướng TQLC đã nghỉ hưu John Kelly: Trump nói thẳng là Trump cần các tướng của nhà độc tài Hitler vì biết vâng lời.

- Tim Walz: Trump đang trở nên điên loạn, say mê phát xít Đức và nhắc lời Tướng Kelly rằng Trump muốn làm Hitler

- Tòa buộc Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump) chuyển nhiều tài sản riêng, bao gồm cả căn hộ áp mái ở Manhattan, cho 2 nhân viên bầu cử Georgia mà Giuliani đã vu cáo gian lận bầu cử

- Trump kiệt sức, nhiều lần ngủ gục nửa chừng, hủy bỏ nhiều sự kiện.

- Bạch Ốc: TT Biden nói bắt giam Trump và chính Biden đã giải thích rõ là "giam về chính trị"

- Cựu Dân biểu Tulsi Gabbard bỏ Dân Chủ, vô Cộng Hòa

- Thủ tướng Anh Keir Starmer trấn an Trump: chính phủ Anh không can thiệp bầu cử Mỹ, nhưng bất kỳ cá nhân người Anh nào cũngc ó quyền giúp Trump hay Harris

- Bị giả mạo để chỉ cách bỏ phiếu... tỷ phú Warren Buffett than trời, nói đừng tin hình ảnh của ông trên mạng

- Tổng thư ký NATO Mark Rutte: liên minh NATO sẽ hoạt động với bất kỳ ai thắng cử Tổng Thống Hoa Kỳ

- Tòa ra lệnh cho Quân đội công bố hồ sơ Trump đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington rồi xô đẩy với nhân viên nghĩa trang

- Các mục sư gốc Latin ca ngợi Trump là người Chúa Trời chọn làm vua nước Mỹ

- Thẩm phán Aileen Cannon, người đã quăng bỏ vụ kiện Trump về giấu tài liệu mật, có thể được Trump phong chức Bộ trưởng Tư pháp

- Trump quỵt tiền đã hứa sẽ làm tang lễ 1 nữ binh TQLC Hoa Kỳ bị quấy rối tình dục và rồi chết.

- Cựu TT Obama kêu gọi bỏ phiếu cho bà Harris

- Trump: Trump ca ngợi Tập Cận Bình là hợp lý

- Trump thề sẽ cứu các thành phố đã bị di dân "xâm lược và chinh phục"

- Harris: đã tới lúc Mỹ cần 1 nữ Tổng Thống

- Harris nói với NBC News: TT Biden mọi chuyện tuyệt vời, chỉ kẹt một buổi tranh luận bất lợi

- Phe Trump khiếu nại FEC: Đảng Lao động Anh quốc can thiệp bầu cử Mỹ để giúp Harris-Walz

- Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde mời Trump đến thăm để xem cách làm việc nghiêm túc

- Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow (D-Mich) nói chính Trump là 'kẻ thù thực sự bên trong chúng ta'.

- Tòa Tối cao Georgia từ chối xét đơn Cộng Hòa kháng cáo đòi siết 7 quy tắc bầu cử mới

- Trang web Bộ Ngoại giao Nga bị tin tặc phá ào ạt

- Mỹ: có "bằng chứng" lính Bắc Hàn tại Nga.

- Nam Hàn: 3.000 lính Bắc Hàn đã tới Nga, tổng cộng 10.000 lính Bắc Hàn sẽ vào Nga tháng 12/2024 để chiến đấu chống Ukraine.

- Hạ Viện Nga có thể phê chuẩn một hiệp ước liên minh quốc phòng Nga, Bắc Hàn vào ngày mai

- Israel dội bom, hạ sát 3 chỉ huy khu vực của Hezbollah

- Đức: tình hình nhân đạo ở Lebanon bên bờ sụp đổ

- Nga có thể giúp Iran phòng thủ trước cuộc tấn công sắp tới của Israel

- Boeing Co. doanh thu quý 3 đạt 17,8 tỷ đô, với khoản lỗ ròng là 6,2 tỷ đô

- Mỹ: Giá dầu thô giảm 2,02%

- Coca-Cola doanh thu quý 3 đạt 11,9 tỷ đô, giảm 1%

- Cổ phiếu của McDonald's giảm 6% vì vi khuẩn gây bệnh

- Một nhóm tàu ​​sân bay TQ đi qua Eo biển Đài Loan

- Sở Thuế vụ Hoa Kỳ công bố các mức thuế liên bang được cập nhật cho năm 2025.

- Một đợt bùng phát vi khuẩn E. coli có liên quan đến tiệm ăn McDonald's đã khiến ít nhất 49 người ở 10 tiểu bang lâm bệnh, 1 người chết và 10 ca nhập viện

- Bạn chỉ là một hạt bụi hóa thân... Đời sống ở địa cầu tăng tốc phát triển nhờ Thiên thạch S2, lớn gấp 4 lần Núi Everest, bắn vào địa cầu

- California: Walmart bị phạt phải trả 7,5 triệu đô vì phạm luật môi trường, chất thải độc hại

- Los Angeles: bắt 1 người ưa hành hung người khác

- Ysabel Jurado (ứng cử viên hội đồng Los Angeles) nói tục về cảnh sát, bị chỉ trích, chữa lỗi rằng cô chỉ hát nhạc rap

- Los Angeles: bắt 4 tên chuyên đột nhập, rinh các máy ATM tại các doanh nghiệp nhỏ, vét tiền

- Los Angeles: 3 tay súng đột nhập 1 căn hộ, cướp tài sản, bắn chết 1 người

- Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Quận Cam, nhận tội hối Lộ Liên Quan đến 10 Triệu đô La Trong Quỹ Cứu Trợ COVID.

- TIN VN. Cháy chùa hơn 800 tuổi: Bộ Văn hóa yêu cầu khẩn cấp bảo vệ Bảo vật Quốc gia.

- TIN VN. Gần 100% công nhân bị tội phạm mạng lợi dụng.

- HỎI 1: Giảm 37% số người chết vì dùng quá liều thuốc an thần, ma túy? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bệnh tiểu đường loại 2, nên ăn giảm chất carbohydrate? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/10/2024) ⦿ ---- Boeing Co. đã công bố hôm thứ Tư rằng tổng doanh thu của công ty trong quý 3 đạt 17,8 tỷ đô la, với khoản lỗ ròng là 6,2 tỷ đô la và khoản lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 9,97 đô la, phù hợp với báo cáo sơ bộ của công ty. Lượng máy bay thương mại được giao là 116, tốt hơn 10% so với quý 3 năm 2023, với lượng tồn đọng hơn 5.400 máy bay trị giá 428 tỷ đô la. Mảng kinh doanh Máy bay thương mại đã thu về 7,9 tỷ đô la doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đơn vị Quốc phòng, Không gian & An ninh tăng doanh thu 1% lên 5,5 tỷ đô la. Cổ phiếu Boeing tăng 0,17% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố thu nhập.

.

⦿ ---- Giá dầu thô giảm hôm thứ Tư sau khi một báo cáo của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy lượng dầu thô dự trữ tại Hoa Kỳ đã tăng 1,6 triệu thùng trong tuần trước, vượt quá kỳ vọng của các chuyên gia. Thị trường cũng vẫn đang tiếp thu báo cáo tuần trước của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong đó đã hạ ước tính về mức tiêu thụ dầu ở một số khu vực.

West Texas Intermediate (WTI) cho hợp đồng tháng 11 giảm 2,02% xuống còn 70,30 đô la một thùng, trong khi dầu Brent cho hợp đồng giao tháng 12 giảm 1,93% xuống còn 74,62 đô la một thùng vào lúc 7:02 sáng theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Công ty Coca-Cola đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 11,9 tỷ đô la, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng của công ty giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,85 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 7% và đạt 0,66 đô la. Cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm 1,25% trong giờ mở cửa trước giờ mở cửa và được bán với giá 69,45 đô la vào lúc 7:10 sáng theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của McDonald's Corporation đã giảm mạnh trong giờ mở cửa trước giờ thị trường mở cửa sáng Thứ Tư khi các nhà đầu tư tiếp thu các báo cáo mới về đợt bùng phát vi khuẩn E. coli có liên quan đến công ty.

.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đã có 49 trường hợp người dân bị bệnh sau khi ăn tại McDonald's trên 10 tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có 10 người phải nhập viện và 1 người tử vong. Hầu hết những người bị ảnh hưởng được báo cáo là đã ăn McDonald's Quarter Pounders. CDC vẫn đang điều tra để xác định thành phần thực phẩm nào bị nhiễm bẩn. Cổ phiếu của công ty đã giảm 5,97% vào lúc 4:16 sáng theo giờ miền Đông trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa và được bán với giá 314,69 đô la.

.

⦿ ---- Một nhóm tàu ​​sân bay Trung Quốc đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm thứ Tư, AFP đưa tin, trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan. Trước đó vào thứ Tư, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trên X rằng "Các tàu của Hải quân Trung Quốc, do tàu sân bay Liêu Ninh (Liaoning) dẫn đầu, đã đi qua vùng biển gần Dongsha (Quần đảo Pratas) và tiếp tục đi về phía bắc hướng tới Eo biển Đài Loan". Điều này khiến hòn đảo tự trị này, mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình, phải "theo dõi tình hình và phản ứng phù hợp".

.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Wellington Koo nói với các phóng viên rằng Liêu Ninh, tàu sân bay lâu đời nhất của Trung Quốc, "hiện đang đi qua Eo biển Đài Loan, di chuyển về phía bắc dọc theo phía tây của đường trung tuyến" và đang được Đài Loan "theo dõi chặt chẽ".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết hôm thứ Tư rằng tình hình nhân đạo ở Lebanon "ngày càng trở nên tuyệt vọng" và đất nước Lebanon "đang bên bờ vực sụp đổ". Bà đã đến thủ đô Beirut của Lebanon vào đầu ngày hôm nay, Thứ Tư, để đàm phán về việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

.

Baerbock tuyên bố rằng Hezbollah đang "ẩn núp sau dân thường và tiếp tục bắn tên lửa vào Israel" nhưng cảnh báo Israel phải hoạt động trong phạm vi giới hạn của luật nhân đạo quốc tế. Bà cũng cho biết tất cả các bên phải hành động để bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và lưu ý rằng việc tấn công họ là vi phạm luật pháp quốc tế, mà không công khai chỉ trích Israel vì đã tấn công vào các vị trí của họ.

.

⦿ ---- Nga có thể giúp Iran phòng thủ trước cuộc tấn công sắp tới của Israel, theo Sky News Arabia đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin từ Israel. Sự hỗ trợ này được cho là sẽ không gây tổn hại đến mối quan hệ giữa Nga và Israel và có thể bao gồm cảnh báo sớm, phát hiện máy bay Israel đang bay tới và gây nhiễu điện tử, cũng như hướng dẫn bảo vệ các mục tiêu tiềm năng.

.

Israel đã lên kế hoạch tấn công Iran để trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel vào ngày 1 tháng 10, vốn là để trả đũa vụ giết chết thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Hiện tại, chi tiết và thời điểm Israel tấn công vẫn chưa được biết.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm thứ Tư rằng trang web chính thức của bộ đã phải chịu một cuộc tấn công mạng "chưa từng có", kéo dài trong nhiều giờ. Vụ tấn công mạng được báo cáo vào trang web của bộ diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài hai ngày tại Kazan, Nga, nơi các nhà lãnh đạo thế giới đã tụ họp để tham dự. Đầu tháng này, Điện Kremlin đã xác nhận một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào công ty truyền hình nhà nước Nga VGTRK.

.

⦿ ----Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Tư rằng có "bằng chứng" cho thấy sự hiện diện của quân đội Bắc Hàn tại Nga. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng G7 tại Ý, Austin đề cập rằng các nhà phân tích Hoa Kỳ đang "xem xét" vấn đề này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết cho đến khi hoàn tất phân tích kỹ lưỡng. "Chúng ta vẫn chưa biết chính xác họ đang làm gì", ông nhấn mạnh.

.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, dự kiến ​​sẽ có khoảng 10.000 quân lính Bắc Hàn được triển khai tới Nga vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Bắc Hàn liên tục bác bỏ các tuyên bố về việc quân đội của họ hiện diện tại Nga, coi đó là "tin đồn rập khuôn", trong khi hình ảnh vệ tinh do Nam Hàn công bố được cho là chỉ ra sự di chuyển của quân đội Bắc Hàn tới Nga.

.

⦿ ---- Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc chia sẻ vào thứ Tư rằng trong khi 3.000 binh lính Bắc Hàn đã được chuyển đến Nga, tổng cộng 10.000 quân sẽ được điều động vào tháng 12/2024 để chiến đấu chống lại Ukraine.

.

Trong một cuộc họp kín được tổ chức tại Quốc hội Nam Hàn, với các chi tiết được các nhà lãnh đạo của Ủy ban Tình báo truyền đạt đến công chúng, cơ quan tình báo đã đề cập rằng Nga sẽ cung cấp cho quân đội Bắc Hàn "khóa huấn luyện đặc biệt". Một trong những nhà lãnh đạo, Park Seon-won, đã nêu chi tiết rằng không thể xác nhận con số chính xác, đây chỉ là ước tính sơ bộ.

.

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov đã nói với tờ The Economist một ngày trước đó rằng Moscow đã đồng ý giúp Bắc Hàn phát triển năng lực hạt nhân để đổi lấy quân nhân và tên lửa.

.

⦿ ---- Viện Duma Quốc gia Nga (Hạ Viện Nga) có thể phê chuẩn một hiệp ước an ninh và quốc phòng với Bắc Hàn vào ngày 24 tháng 10, một tài liệu trong cơ sở dữ liệu điện tử của Duma cho biết hôm thứ Tư. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đệ trình dự luật phê chuẩn hiệp ước, được ký kết với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào tháng 6.

.

Thỏa thuận quy định rằng trong trường hợp có mối đe dọa trực tiếp đối với một trong hai bên, quốc gia bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bên kia tham gia các cuộc tham vấn song phương để phối hợp lập trường của họ và "cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện mà họ có mà không chậm trễ". Tin đồn về khả năng phê chuẩn hiệp ước xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về sự tham gia của Bắc Hàn vào cuộc chiến tranh Ukraine.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng ba chỉ huy đơn vị khu vực của Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong hai ngày qua. Các chỉ huy, chịu trách nhiệm phóng tên lửa và rocket vào các thị trấn của Israel, hoạt động tại các khu vực Jibchit, Jouaiyya và Qana ở miền nam Lebanon. IDF cũng báo cáo rằng khoảng 70 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và hoạt động trên bộ trong khu vực trong 24 giờ qua.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trả lời các câu hỏi tại hội trường thị trấn của CNN vào tối nay (Thứ Tư 23/10) lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông tại tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. Sự kiện do Anderson Cooper điều hành sẽ diễn ra bên ngoài Philadelphia và có sự tham gia của những cử tri chưa quyết định và có thể thuyết phục được.

.

Sự kiện diễn ra khi phó tổng thống đang nỗ lực đưa ra lời thuyết phục cuối cùng với các cử tri khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày bầu cử — đặc biệt là với những cử tri ở các tiểu bang chiến trường vẫn chưa đưa ra quyết định. CNN cũng đã mời cựu Tổng thống Donald Trump tham gia hội trường thị trấn, nhưng ông Trump đã từ chối.

.

"(Donald) Trump có thể muốn ẩn mình khỏi các cử tri, nhưng Phó Tổng thống Harris hoan nghênh cơ hội chia sẻ tầm nhìn của mình về một Con đường mới cho đất nước. Bà rất vui khi nhận lời mời của CNN tham gia hội trường thị trấn trực tiếp trên truyền hình vào ngày 23 tháng 10 tại Pennsylvania", chủ tịch chiến dịch tranh cử của Harris, Jen O'Malley Dillon đã nói trước đó trong một tuyên bố.

.

Trước đó, kênh truyền hình này đã đề xuất một cuộc tranh luận giữa Harris và Trump tại Atlanta vào ngày 23 tháng 10. Harris nhanh chóng chấp nhận lời mời, nhưng Trump liên tục từ chối, bất chấp những nỗ lực thúc giục ông tham gia của chiến dịch tranh cử của Harris.

.

⦿ ---- Các đảng phái và nhóm chính trị đã đệ đơn kiện gần 100 vụ kiện trên bảy tiểu bang chiến trường có thể định hình cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu trước Ngày bầu cử và cuộc chiến pháp lý dự kiến ​​sẽ diễn ra sau đó.

.

Phần lớn các vụ kiện do đảng Cộng hòa và các nhóm đồng minh đệ đơn, những người tập trung vào việc xóa bỏ cáo buộc gian lận cử tri, mặc dù không có bằng chứng cho thấy gian lận xảy ra trên diện rộng, đặc biệt là xung quanh các thủ tục bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu của người không phải công dân.

.

Nhiều vụ kiện đã tìm cách xóa sổ danh sách cử tri hoặc tăng cường các yêu cầu về chữ ký và nhận dạng cử tri — hoặc vô hiệu hóa các lá phiếu không đáp ứng các yêu cầu đó — trong khi những vụ kiện khác tìm cách cải tổ các khía cạnh khác nhau của việc quản lý bầu cử, bao gồm việc giảm việc sử dụng thùng bỏ phiếu và thiết lập các giao thức kiểm phiếu bất thường, chẳng hạn như yêu cầu phải kiểm phiếu bằng tay.

.

Các vụ kiện từ đảng Dân chủ và các nhóm đồng minh chủ yếu tập trung vào việc mở rộng quyền tiếp cận bỏ phiếu bằng cách cố gắng gia hạn thời hạn đăng ký hoặc kêu gọi giải thích rộng hơn về luật về lá phiếu vắng mặt và nhận dạng cử tri.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới những người đàn ông trẻ tuổi không nên nản lòng trước tốc độ tiến triển chậm chạp của chính trị khi ông đưa ra lập luận ủng hộ Harris làm tổng thống trong phần đầu tiên của một podcast mới do các cầu thủ NBA (Hội Bóng Rổ Quốc Gia) tổ chức.

.

“Rất nhiều người trẻ tuổi — rất nhiều người đàn ông trẻ tuổi — họ cảm thấy nản lòng và họ nói rằng, ‘Ồ, chẳng có gì xảy ra cả’”, Obama nói với NBA All-Star Tyrese Halliburton, 24 tuổi và nhà sản xuất Tommy Alter trong một đoạn clip đầu tiên được chia sẻ với NBC News. “Nhưng giả sử — khi tôi còn là tổng thống, tôi đã không chữa khỏi nạn phân biệt chủng tộc, tôi đã không xóa đói giảm nghèo. Nhưng thêm 50 triệu người đã có bảo hiểm y tế. Điều đó đã không xảy ra trước đây và điều đó đã cứu sống và khiến cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn”. (Obama ám chỉ bảo hiểm y tế ObamaCare.)

.

Obama nói thêm rằng lý do để bỏ phiếu là vì có một người “có thể nhìn thấy bạn, hiểu cuộc sống của bạn, quan tâm đến bạn”, người sẽ đưa ra “một triệu quyết định” hy vọng sẽ “khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn một chút mỗi năm”.

.

Phát thanh Podcast “The Young Man and the Three” là phiên bản đổi tên của chương trình có tên “The Old Man and the Three” từng có hơn một triệu người đăng ký trên YouTube, với lượng khán giả chủ yếu là nam giới và trẻ tuổi.

.

⦿ ---- Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC đã phát động một chiến dịch quảng cáo sáu con số hôm nay, nhắm vào các cử tri trẻ tuổi tại gần ba chục trường đại học trên khắp các tiểu bang chiến trường và các quận chiến trường quan trọng, theo một bản ghi nhớ được chia sẻ đầu tiên với NBC News. Thông điệp của họ gửi đến Thế hệ Z: Hãy bỏ phiếu sớm. Chuyện này dễ hiểu: tất cả các đại học đều hoạt động bình thường trong Ngày Bầu Cử Thứ Ba 5/11, do vậy nhiều sinh viên không thể tới phòng phiếu bầu trực tiếp.

.

Chiến dịch, với các quảng cáo trên xe buýt, trạm xe buýt, biển quảng cáo và áp phích có nội dung "Tự do nằm trên lá phiếu", dự kiến ​​sẽ tiếp cận 30 trường đại học trên khắp Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, cũng như Florida, Iowa, New York và Ohio. Lời kêu gọi hành động trên biển báo sẽ hướng Thế hệ Z đến IWillVote.com, một trang web cung cấp thông tin về cách bỏ phiếu sớm.

.

Jaime Harrison, chủ tịch của DNC cho biết: "Một điều tôi luôn nói với những người trẻ tuổi là, 'Các bạn là nhóm nhân khẩu học bỏ phiếu lớn nhất cả nước — vì vậy hãy tưởng tượng thế giới mà các bạn muốn và hãy đi bỏ phiếu cho thế giới đó'".

.

Động thái mới nhất này là để đáp lại mối lo ngại ngày càng tăng rằng Thế hệ Z có thể không bỏ phiếu sớm với tỷ lệ tương tự như các thế hệ khác. Vào năm 2022, khi bỏ phiếu sớm ít phổ biến hơn trong cuộc bầu cử giữa kỳ so với bầu cử tổng thống, chỉ có 1 trong 3 người thuộc Thế hệ Z bỏ phiếu sớm so với khoảng một nửa số người trên 50 tuổi, theo Gallup. Trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm kỷ lục trong tháng này tại các tiểu bang như Georgia, đảng Dân chủ đang hy vọng nắm bắt được động lực đó để thúc đẩy những người trẻ tuổi đi bỏ phiếu sớm.

.

Harrison cho biết: "Chúng tôi đã thấy những người trẻ tuổi tạo nên sự khác biệt trong các chiến dịch này". "Bạn có quyền lực. Bạn có quyền bỏ phiếu. Bạn chỉ cần sử dụng nó".

.

⦿ ---- CNN đưa tin rằng giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump là Chris LaCivita đã xóa các bài đăng mà ông quảng bá trên tài khoản Twitter của mình vài năm trước để lên án vụ tấn công MAGA vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Theo CNN, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, LaCivita đã quảng bá một bài đăng của cựu Tổng thống George W. Bush lên án vụ tấn công và cũng chỉ trích những lời nói dối của Trump đã truyền cảm hứng cho những người ủng hộ ông thực hiện vụ tấn công.

.

"Tôi kinh hoàng trước hành vi liều lĩnh của một số nhà lãnh đạo chính trị kể từ cuộc bầu cử và sự thiếu tôn trọng đối với các thể chế, truyền thống và lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta ngày nay", tuyên bố của Bush mà LaCivita đã chia sẻ lại. "Vụ tấn công bạo lực vào Điện Capitol - và phá vỡ cuộc họp của Quốc hội theo Hiến pháp - được thực hiện bởi những người có niềm đam mê bị kích động bởi sự dối trá và hy vọng sai lầm".

.

Hơn nữa, LaCivita cũng thích một bài đăng của cựu Dân biểu Barbara Comstock (R-VA), người đã kêu gọi nội các của Trump viện dẫn Tu chính án thứ 25 và hãy cách chức Trump trước khi ông có thể gây ra thêm bất kỳ thiệt hại nào nữa.

.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump cũng đã quảng bá một báo cáo về tin nhắn văn bản do một phụ tá Thượng viện Cộng hòa gửi có nội dung: "Đây là một thảm kịch kinh tởm. Có người đã mất mạng vì lời nói dối mà Trump đã nói, Cruz/Hawley đã lợi dụng và các phương tiện truyền thông bên lề đã hưởng ứng. Đây không phải là điều có thể duy trì dưới bất kỳ hình thức nào".

.

Trên hết, CNN phát hiện ra rằng LaCivita đã xóa một dòng tweet mà ông LaCivita đã quảng bá có nội dung gọi những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 là "những kẻ côn đồ". Đáp lại báo cáo, LaCivita đã bác bỏ tầm quan trọng của hoạt động truyền thông xã hội trong quá khứ của mình. "Các lượt chia sẻ lại và lượt thích không phải là sự chứng thực. Tôi tập trung vào việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hai tuần tới chứ không phải là sự phân tâm khỏi CNN", ông nói.

.

⦿ ---- Cảnh sát ở Tempe, Arizona, đã bắt một người đàn ông 60 tuổi bị tình nghi nổ súng bắn xối xả vào một văn phòng của Ủy ban Quốc gia Dân chủ trong hai tháng qua và treo những túi bột trắng đáng ngờ trên các biển báo chính trị ở một ngôi làng gần đó. Cảnh sát đã công bố vụ bắt giữ vào cuối ngày hôm qua Thứ Ba 22/10 và xác định nghi phạm là Jeffrey Michael Kelly. Anh ta bị buộc tội một số trọng tội, bao gồm cả tội nổ súng trái phép, bắn vào một công trình phi dân cư và thực hiện hành vi khủng bố, và tội phá hoại hình sự nhẹ.

.

Cảnh sát Tempe cũng cáo buộc rằng nghi phạm đã treo một số biển báo chính trị treo những túi bột trắng đáng ngờ và lót bằng lưỡi dao cạo ở ngôi làng Ahwatukee, Arizona. Tháng trước, cảnh sát đã phản hồi văn phòng DNC, nơi tổ chức và vận động cho Harris, sau khi các nhân viên báo cáo rằng họ nhận thấy những gì có vẻ là tiếng súng qua cửa sổ phía trước của văn phòng. Đầu tháng 9, cảnh sát cho biết cửa sổ phía trước của cùng một văn phòng dường như đã bị bắn bằng súng hơi hoặc súng BB.

.

⦿ ---- Tờ Los Angeles Times sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay—theo yêu cầu của ông chủ tỷ phú, theo Semafor. Tiến sĩ Patrick Soon-Shiong đã ra lệnh cho ban biên tập của tờ báo—những người chỉ ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ kể từ khi tiếp tục ủng hộ ưng cử viên tổng thống từ năm 2008—không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong năm nay mặc dù tờ báo có kế hoạch làm như vậy, biên tập viên điều hành Terry Tang đã nói với các nhân viên vào đầu tháng này.

.

Đó là lý do tại sao trong danh sách ủng hộ dài của tờ báo vào tuần trước, trong đó lưu ý rằng cuộc bầu cử năm nay là "cuộc bầu cử có hậu quả nhất trong một thế hệ" và có nhắc riêng đến nhận xét "cây dừa" khét tiếng của Kamala Harris, không tìm thấy ứng cử viên tổng thống nào. Đây là trường hợp thứ hai Soon-Shiong can thiệp vào công việc của tờ báo trong năm ngoái.

.

Vào tháng 1, biên tập viên điều hành Kevin Merida đã từ chức sau khi Soon-Shiong cố gắng chặn một câu chuyện cáo buộc một trong những con chó của bạn ông đã cắn một người phụ nữ trong công viên ở Los Angeles. Soon-Shiong, một bác sĩ đã kiếm được khối tài sản của mình trong lĩnh vực công nghệ sinh học và đã liên kết với Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, đã phủ nhận cáo buộc này. Tờ báo từ chối bình luận. "Chúng tôi không bình luận về các cuộc thảo luận nội bộ hoặc quyết định về các bài xã luận hoặc xác nhận", tờ báo cho biết.

.

⦿ ---- Tim Walz đang nổi cơn thịnh nộ. Ngay sau khi chỉ trích tỷ phú MAGA Elon Musk vì "nhảy như một con cá đuối" trên sân khấu tại các cuộc mít tinh của Donald Trump, thống đốc Minnesota đã đích thân chỉ trích ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. "Các bạn ơi, những rào chắn đã biến mất. Trump đang trở nên điên loạn", Walz phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Wisconsin, ám chỉ đến các báo cáo về sự say mê chủ nghĩa phát xít của Trump.

.

Theo các nguồn tin của The Atlantic, cựu tổng thống đã từng nói rằng ông cần "loại tướng lĩnh mà Hitler có", trong khi cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của ông, John Kelly, đã xác nhận với The New York Times rằng Trump thực sự đã nói với ông rằng "Hitler cũng đã làm một số điều tốt".

.

Theo Kelly, Trump là một "người theo chủ nghĩa độc đoán" cực hữu với tình cảm lớn dành cho những kẻ độc tài, một trong một loạt các bình luận từ các cố vấn cũ của Trump nêu bật chủ nghĩa cực đoan của ông chủ cũ của họ. "Đừng như con ếch trong nước sôi và nghĩ rằng điều này ổn", Walz nói. "Là một cựu chiến binh 24 năm trong quân đội của chúng ta, điều đó khiến tôi phát bệnh. Và nó cũng sẽ khiến bạn phát bệnh.”

.

⦿ ---- Cuộc bầu cử năm 2024 sắp diễn ra nhưng Rudy Giuliani vẫn đang phải trả giá cho năm 2020. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho cựu thị trưởng thành phố New York chuyển nhiều tài sản của mình, bao gồm cả căn hộ áp mái ở Manhattan, cho hai nhân viên bầu cử Georgia mà ông Giuliani đã phỉ báng sau cuộc bầu cử năm 2020, CNN đưa tin. Lệnh của thẩm phán cũng bao gồm 2 triệu đô la tiền phí luật sư mà Giuliani cho biết ông còn nợ chiến dịch tranh cử của Trump, cùng với tiền mặt trong ba tài khoản chi phiếu của Citibank, đồ trang sức, "nhiều món đồ nội thất", một chiếc TV, đồ lưu niệm thể thao bao gồm áo đấu có chữ ký của Joe DiMaggio và một chiếc Mercedes đời 1980 trước đây thuộc sở hữu của Lauren Bacall.

.

Hai nhân viên bầu cử, Ruby Freeman và Shaye Moss, đã được bồi thẩm đoàn liên bang trao tặng 148 triệu đô la buộc Giuliani bồi thường hồi tháng 12 năm ngoái. Trong phiên tòa, Giuliani đã lặp lại những tuyên bố sai sự thật của mình, nói rằng mọi điều ông ta nói về việc 2 phụ nữ thay đổi phiếu bầu đều là sự thật. Ông đã nộp đơn xin phá sản sau phán quyết nhưng một thẩm phán, với lý do "hành vi không hợp tác", đã bác bỏ vụ kiện hồi tháng 7, mở đường cho các chủ nợ bao gồm Freeman và Moss đòi tài sản của ông.

.

Theo lệnh được ban hành vào thứ Ba, Giuliani phải giao nộp căn hộ ở Manhattan trong vòng bảy ngày, AP đưa tin. Giuliani đã niêm yết căn hộ để bán hồi năm ngoái và gần đây đã giảm giá từ 6,5 triệu đô la xuống còn 5,1 triệu đô la, Guardian đưa tin. Giuliani cũng đã bị lệnh giao nộp 26 chiếc đồng hồ, bao gồm một chiếc do ông nội tặng cho ông.

.

CNN đưa tin, thẩm phán Lewis Liman vẫn chưa quyết định liệu Giuliani có thể giữ căn hộ Palm Beach hay nhẫn vô địch World Series của mình hay không. Liman phán quyết rằng những người phụ nữ này "có quyền theo luật định" để cố gắng thu thập các khoản phí pháp lý của Trump. Giuliani đã tìm cách trì hoãn các nỗ lực thu thập cho đến sau cuộc bầu cử, nói rằng điều đó có thể tạo ra ấn tượng "khó hiểu" rằng ông đang kiện Trump (vì Trump còn nợ Giuliani tiền luật sư phí), theo Washington Post đưa tin.

.

⦿ ---- Trump kiệt sức, ngủ gục nửa chừng, hủy bỏ nhiều sự kiện. Donald Trump đã hủy bỏ một cuộc tranh luận khác với đối thủ Kamala Harris, hủy nhiều cuộc phỏng vấn và thậm chí rút khỏi một cuộc mít tinh của NRA (Hội Súng Trường Quốc Gia) trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Ngày bầu cử. Bây giờ, một sự kiện hủy bỏ khác cần được đưa vào danh sách: Một buổi họp theo hình thức hội trường thị trấn "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" (Make America Healthy Again) trực tuyến mà cựu tổng thống đã lên kế hoạch tổ chức với những người ủng hộ Robert F. Kennedy Jr. và cựu Dân biểu Tulsi Gabbard vào chiều thứ Ba đã bị xóa khỏi chương trình nghị sự, với những người tổ chức trích dẫn "những thay đổi trong lịch trình của Trump", theo Politico.

.

Sự kiện đã được lên lịch phát trực tiếp trên X và tập trung vào "chương trình nghị sự về sức khỏe và những đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Trump" của RFK Jr., hãng tin này lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng sự kiện này đã bị hủy một lần nữa, sau cơn bão Milton. Các báo cáo về "sự kiệt sức" của Trump trong quá trình vận động tranh cử đã được lan truyền và NBC News lưu ý rằng ông Trump dường như đã ngủ gật tại một số sự kiện gần đây mà ông tham dự. USA Today đưa tin rằng Trump đã có hai cuộc hẹn công khai khác vào thứ Ba, bao gồm một cuộc họp bàn tròn dành cho cử tri gốc Tây Ban Nha ở Doral, Florida và một cuộc mít tinh buổi tối ở Greensboro, North Carolina.

.

Tại cuộc họp bàn tròn ở Doral, Trump đã chỉ trích Harris "lười biếng" vì không có bất kỳ sự kiện vận động tranh cử nào trong lịch trình của bà vào ngày hôm đó (thay vào đó, bà đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn trực tiếp). "Ai lại đi khi bà còn 14 ngày nữa?" Trump nói. Không rõ sự kiện RFK Jr./Gabbard có được lên lịch lại hay không, nhưng tờ Wall Street Journal lưu ý rằng một sự kiện "Make America Healthy Again" khác đã được lên lịch vào thứ Năm tại Lancaster, Pennsylvania, với RFK Jr. và Tiến sĩ Phil McGraw.

.

⦿ ---- Bạch Ốc đã phải đưa ra lời giải thích vào thứ Ba sau khi Tổng thống Biden ám chỉ đến việc bắt giam Donald Trump. Biden, phát biểu tại trụ sở Đảng Dân chủ New Hampshire, bắt đầu bằng câu nói, "Nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa. Hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Donald Trump thắng cử. Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Nghe giống như nếu tôi nói điều này cách đây năm năm, các bạn sẽ giam tôi. Chúng ta phải giam ông ta." Sau đó, Fox News và NBC News đưa tin, ông Biden dường như đã tự kềm chế lại.

.

Khi đám đông vỗ tay vì nghe chuyện bắt giam Trump, ông Biden chuyển sang câu, "Hãy giam giữ ông Trump về mặt chính trị. Hãy giam giữ ông Trump ngoài vòng pháp luật. Đó là những gì chúng ta phải làm." Như tờ New York Times lưu ý, Biden thường tránh sử dụng ngôn ngữ như vậy để không tiếp thêm nhiên liệu cho những người Cộng hòa tuyên bố rằng ông đang thúc đẩy việc truy tố và bỏ tù Trump.

.

Một quan chức Bạch Ốc sau đó cho biết những phát biểu của Biden nên được hiểu bằng cách tập trung vào ý tưởng "chính trị" giam giữ Trump "ngoài vòng pháp luật", và rằng Biden đang nói về những rủi ro cao của cuộc bầu cử tổng thống. Quay trở lại năm 2016, tất nhiên, "Lock her up" là một câu hô vang thường được nghe thấy tại các cuộc mít tinh của Trump khi ám chỉ Hillary Clinton, và trong chu kỳ bầu cử này, Kamala Harris đã dập tắt những câu hô vang "Lock him up" tại các cuộc mít tinh của bà.

.

Chiến dịch của Trump đã nhanh chóng phản ứng lại những phát biểu của Biden hôm thứ Ba. "Joe Biden vừa thừa nhận sự thật: ông ta và kế hoạch của Kamala từ đầu là đàn áp chính trị đối thủ của họ là Tổng thống Trump vì họ không thể đánh bại ông ta một cách công bằng và sòng phẳng", một đại diện cho biết trong một tuyên bố. Các đồng minh của Trump cũng nhanh chóng lên án những bình luận của Biden.

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Tulsi Gabbard, người từng tranh cử tổng thống với tư cách là đảng viên Dân chủ, đã tuyên bố chuyển sang Đảng Cộng hòa trong một cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump ở North Carolina. Bà chỉ trích ban lãnh đạo đảng Dân chủ hiện tại, đặc biệt là Phó Tổng thống Kamala Harris, tuyên bố họ "chống tự do" và "ủng hộ kiểm duyệt". Gabbard bày tỏ niềm tin rằng Trump là hiện thân của cam kết vì hòa bình và tự do, trái ngược với những gì bà mô tả là tham nhũng ở Washington.

.

⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng đơn khiếu nại của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, cáo buộc Đảng Lao động can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 tại Hoa Kỳ, sẽ không gây nguy hiểm cho mối quan hệ của ông với cựu tổng thống.

.

"Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp, mang tính xây dựng và tất nhiên, với tư cách là thủ tướng Vương quốc Anh, tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai mà người dân Mỹ bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử hiện đang rất gần", Starmer nói với các phóng viên khi nhắc đến cuộc gặp gần nhất của ông với Trump tại New York.

.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng các quan chức đảng tình nguyện tham gia chiến dịch của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và phó tổng thống hiện tại, Kamala Harris, đang làm như vậy trong "thời gian rảnh rỗi", chứ không phải với tư cách chính thức là thành viên Đảng Lao động Anh. "Đó là những gì họ đã làm trong các cuộc bầu cử trước đây", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Bị giả mạo để chỉ cách bỏ phiếu... tỷ phú Buffett than trời. Tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett đã nói với CNBC trong một tuyên bố được tiết lộ vào thứ Tư rằng ông lo ngại về những cá nhân mạo danh ông với mục đích khiến mọi người đầu tư hoặc bỏ phiếu theo một cách nhất định.

.

"Không ai nên tin bất kỳ ai nói rằng tôi đang chỉ cho họ cách đầu tư hoặc cách bỏ phiếu. Tôi thậm chí còn không biết cách lên Instagram", ông bình luận và nhấn mạnh rằng công chúng nên biết rằng "bất kỳ thứ gì họ nhìn thấy có hình ảnh hoặc giọng nói của tôi, thì đó không phải là tôi".

.

Berkshire gần đây đã đăng một tuyên bố chính thức trên trang web của mình, điều mà công ty hiếm khi làm, để giải quyết vấn đề này. "Đã có rất nhiều khiếu nại gian lận liên quan đến việc ông Buffett chứng thực các sản phẩm đầu tư cũng như sự chứng thực và ủng hộ của ông đối với các ứng cử viên chính trị", công ty cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng giám đốc điều hành của công ty sẽ không chứng thực các sản phẩm đầu tư hoặc ứng cử viên chính trị.

.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm thứ Tư rằng liên minh NATO "phải làm cho nó hoạt động" với bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích NATO rất nhiều trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và đã đi xa hơn khi nói rằng ông sẽ "khuyến khích" Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" đối với các quốc gia thành viên không đóng góp đủ cho việc phòng thủ của liên minh.

.

"Tôi tin rằng mọi người tại NATO sẽ làm việc theo cách rất tích cực và hợp tác với bất kỳ ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử đó", Rutte nói, khẳng định rằng phòng thủ tập thể của liên minh nhận được sự ủng hộ song phương tại Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng một chiến thắng có thể xảy ra của Nga trong cuộc chiến với Ukraine sẽ là mối đe dọa an ninh đối với Hoa Kỳ cũng như Châu Âu.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi những người ủng hộ Đảng Dân chủ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử sắp tới, mà ông ước tính sẽ "sát nút trên toàn quốc". Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Madison, Wisconsin, Obama bày tỏ sự hiểu biết của mình về sự thờ ơ xuất hiện từ đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn ra, nói rằng, "Tôi hiểu tại sao mọi người lại muốn thay đổi tình hình. ... Điều tôi không thể hiểu được là tại sao bất kỳ ai lại nghĩ rằng Donald Trump sẽ thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho bạn".

.

Hơn nữa, Obama cáo buộc Trump phát tán các thuyết âm mưu, tin tức giả mạo và thông tin sai lệch về việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngừng viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi Bão Helene và trao tiền cho những người nhập cư bất hợp pháp để bỏ phiếu cho Harris.

.

⦿ ---- Sau nhiều thập niên không tham gia chính trường, tỷ phú đồng sáng lập Microsoft và nhà từ thiện toàn cầu Bill Gates được cho là đang tham gia vào cuộc bầu cử năm 2024 — đã chi khoản đóng góp 50 triệu đô la cho nỗ lực bầu Phó Tổng thống Kamala Harris.

.

Theo tờ The New York Times, Gates, người thường khép kín và giữ bí mật về chính trị của mình và không công khai ủng hộ trong cuộc bầu cử, có ý định giữ kín khoản đóng góp này khỏi sự chú ý của công chúng, đóng góp tiền cho một tổ chức phi lợi nhuận chính trị được gọi là "tiền đen", Future Forward USA Action.

.

"Trong các cuộc gọi riêng tư năm nay với bạn bè và những người khác, ông Gates đã bày tỏ lo ngại về việc nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump sẽ như thế nào, theo một người được thông báo về suy nghĩ của ông Gates, mặc dù ông đã nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên nào", Theodore Schleifer đưa tin. "Ông Gates không có mối quan hệ sâu sắc với bà Harris, nhưng ông đã ca ngợi công việc của chính quyền Biden-Harris về biến đổi khí hậu". Hơn nữa, điều này xảy ra khi Quỹ Bill & Melinda Gates "rất lo ngại về khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch hóa gia đình và y tế toàn cầu nếu ông Trump đắc cử, theo hai người thân cận với quỹ".

.

Khi được NY Times yêu cầu bình luận, Gates cho biết, "Tôi ủng hộ các ứng cử viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Tôi có lịch sử lâu dài trong việc làm việc với các nhà lãnh đạo trên khắp quang phổ chính trị, nhưng cuộc bầu cử này lại khác, có ý nghĩa chưa từng có đối với người Mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới".

.

Kể từ khi Tòa án Tối cao ra một loạt quyết định mở rộng quyền bảo vệ Tu chính án thứ nhất cho việc tài trợ chiến dịch độc lập không giới hạn, một số cá nhân cực kỳ giàu có đã cố gắng dồn nguồn lực của mình để giúp các ứng cử viên mà họ lựa chọn được bầu.

.

Một số tỷ phú cũng đã xếp hàng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả người thừa kế đường sắt ẩn dật Timothy Mellon, và nổi tiếng nhất là ông trùm công nghệ Elon Musk, người đang tài trợ rất nhiều cho America PAC, nhóm đang xử lý phần lớn các hoạt động vận động cử tri của chiến dịch Trump.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Quân đội công bố hồ sơ liên quan đến chuyến thăm của cựu Tổng thống Trump đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington hồi cuối tháng 8, trong đó đã xảy ra cuộc đối đầu, xô xát được báo cáo giữa các nhân viên của Trump và một viên chức nghĩa trang.

.

Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Paul Friedman đã ban hành lệnh tạm thời vào thứ Ba theo yêu cầu của American Oversight, một nhóm giám sát đạo đức của chính phủ, để buộc Quân đội và Bộ Quốc phòng "phải đưa ra quyết định kịp thời" về yêu cầu trước đó của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) đối với hồ sơ của nhóm giám sát liên quan đến cuộc đối đầu được báo cáo, theo các tài liệu của tòa án.

.

"Các bị cáo phải xuất trình hồ sơ có trách nhiệm, không được miễn trừ vào hoặc trước ngày 25 tháng 10/2024", Friedman cho biết trong hồ sơ nộp vào thứ Ba. Nghĩa trang Quốc gia Arlington thuộc thẩm quyền của Quân đội. Trong một hồ sơ nộp vào đầu tháng này, American Oversight cho biết họ đã nộp yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) vào cuối tháng 8 “cho [Nghĩa trang Quốc gia Arlington (ANC)] để tìm kiếm hồ sơ có khả năng làm sáng tỏ các sự kiện” kể từ ngày Trump đến thăm Arlington.

.

“Cụ thể, American Oversight đã yêu cầu bất kỳ báo cáo nào, bao gồm cả báo cáo sự kiện, liên quan đến trường hợp bị cáo buộc”, American Oversight cho biết trong hồ sơ nộp trước đó. “Yêu cầu này sẽ thu thập hồ sơ, trong phạm vi chúng tồn tại, về những nỗ lực của ANC nhằm thực thi và điều tra bất kỳ hoạt động chính trị không phù hợp tiềm ẩn nào tại một địa điểm mà luật pháp cấm”.Nhóm giám sát cho biết mặc dù họ “đã nhanh chóng nộp yêu cầu theo FOIA và yêu cầu xử lý nhanh sau đó”, Quân đội và Bộ Quốc phòng đã không trả lời “yêu cầu xử lý nhanh và chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào từ ANC liên quan đến” cuộc đối đầu được báo cáo.⦿ ---- Hôm Thứ Ba 22/10, các mục sư gốc Latin xúm lại quanh Trump và ban phép lành. Vào cuối buổi họp thị trấn của "Người Mỹ gốc La-tinh ủng hộ Trump" (Latino Americans for Trump) tại câu lạc bộ golf Miami của Donald Trump hôm thứ Ba, các mục sư MAGA, bao gồm một người đã ly hôn "bừa bộn" khiến ông bị gắn mác là "kẻ lừa đảo", đã bắt tay cựu tổng thống bị kết án hình sự, mô tả cuộc bầu cử là "cuộc chiến giữa thiện và ác", tha thiết cầu nguyện xin Chúa đưa Trump trở lại Bạch Ốc và cầu xin Chúa "Làm cho nước Mỹ trở nên thánh thiện trở lại".Khi một mục sư ủng hộ Trump bắt tay cựu tổng thống vào chiều thứ Ba, cả căn phòng đầy những người Mỹ gốc La-tinh bảo thủ có lẽ đã hiểu ý của ông khi ông cầu nguyện, "Hôm nay, chúng ta nâng đỡ người mà chúng ta tin rằng các bạn đã đặt tay lên, để giúp khôi phục nước Mỹ và đưa nước Mỹ trở lại nơi tôn vinh các bạn. Đến một nơi mà chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài vì nói "Chúa Kitô là vua". Hoặc "Chúa Jesus là Chúa".Một mục sư khác tại hội trường thị trấn Latinos for Trump của Trump trong lời cầu nguyện của mình đã mô tả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là một cuộc chiến. "Khi tôi nói chuyện hôm qua với, à... ở North Carolina", mục sư và nhà truyền giáo truyền hình của Miami MAGA Guillermo Maldonado cho biết, "Tôi đã đề cập với mọi người rằng đây không phải là cuộc chiến giữa cánh tả và cánh hữu. Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác".⦿ ---- Theo một báo cáo, thẩm phán liên bang Aileen Cannon, người đã quăng bỏ vụ kiện Trump giấu tài liệu mật khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa khai mạc vào mùa hè này có khả năng được chọn làm quan chức Tư pháp hàng đầu kế tiếp. Aileen Cannon, người được cựu tổng thống đề cử vào năm 2020 làm thẩm phán quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida, nằm trong số gần một chục cái tên được đưa ra trong chiến dịch tranh cử và hoạt động chuyển giao của Trump với tư cách là ứng cử viên có thể cho chức Bộ trưởng Tư pháp, theo ABC News đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận.Kênh này cho biết họ đã xem xét một tài liệu có tiêu đề "Lập kế hoạch chuyển giao: Nguyên tắc pháp lý", trong đó có ghi "liệt kê các nhân sự tiềm năng cho văn phòng cố vấn Bạch Ốc, Bộ Tư pháp, FBI và các văn phòng luật sư Hoa Kỳ, cũng như các ứng cử viên được đề xuất cho các vị trí pháp lý hàng đầu trong nhiều cơ quan chính phủ, nếu Trump được bầu lại".Đánh giá tài liệu cho thấy tên của Cannon được đặt kế sau tên cựu Chủ tịch SEC Jay Clayton, người xuất hiện đầu tiên trong danh sách các ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp. Theo ABC News, các ứng cử viên tiềm năng khác đang được xem xét cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền Trump 2025 có thể có bao gồm Jeffrey Clark, Mike Davis và cựu luật sư Bạch Ốc Mark Paoletta.⦿ ---- Trump quỵt tiền đã hứa với 1 nữ binh TQLC Hoa Kỳ đã chết. Cựu Thượng nghị sĩ Claire McCaskill (D-MO) đã có mặt vào thứ Ba để thảo luận về một tin gây chấn động từ The Atlantic về việc Donald Trump từ chối lời hứa trả tiền tang lễ cho một người lính bị sát hại.Thế giới đã bị sốc trước báo cáo năm 2020 vềnữ binh nhì Vanessa Guillén bị giết bởi một người lính khác, Aaron David Robinson, người đã đánh chết cô Guillén và sau đó giấu xác cô bị cắt rời, đốt cháy xác của cô tại căn cứ Fort Hood. Phải mất hai tháng trước khi các phần thi thể được phát hiện.Cô Guillén nói với bạn bè và gia đình rằng Robinson, một cấp trên, đã quấy rối tình dục cô. Cô đã không báo cáo vì cô sợ những gì có thể xảy ra với mình, vì những khiếu nại được cho là phải thông qua những người như Robinson. Kẻ giết người đã bỏ chạy khỏi cảnh sát và tự bắn mình khi cuối cùng bị dồn vào chân tường.Vào tháng 6/2020, Trump cho biết ông sẽ giúp trả tiền tang lễ cho cô Guillén. Tuy nhiên, khi hóa đơn được gửi đến, Trump đã tức giận và sốc trước số tiền đó.

"Không tốn 60.000 đô la để chôn một tên Mexico khốn kiếp!" Trump hét lên. Sau đó, ông yêu cầu không thanh toán hóa đơn vì họ "đang cố lừa tôi". Cựu TNS McCaskill chỉ ra dòng thời gian là một phần quan trọng của câu chuyện.

.

"Khi ông Trump hứa với một gia đình rằng ông sẽ lo chi phí tang lễ cho họ, đó là trước cuộc bầu cử", McCaskill nói. "Đó là vào tháng 4 năm 2020. Khi ông Trump nói, 'Tôi sẽ không trả tiền để chôn cất con bé Mexico khốn kiếp đó', đó là sau khi ông Trump thua cuộc bầu cử vào tháng 12".

.

McCaskill nói "hãy nhớ rằng, ông Trump sẽ nói bất cứ điều gì trước cuộc bầu cử, nhưng bản chất thực sự của ông ấy sẽ lộ ra sau cuộc bầu cử". McCaskill cũng chỉ ra rằng phần quan trọng trong bản tin của Jeffrey Goldberg của The Atlantic về cách Trump đối xử với quân đội là mỗi hành động đều giống nhau.

.

"Họ đang giật dây ngay từ đầu khi ông Trump khiến tất cả chúng ta sốc khi coi thường John McCain vì đã là tù nhân chiến tranh trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình trong khi ông Trump không muốn ôm những người đã bị thương trong chiến tranh, không muốn mạo hiểm kiểu tóc của mình để đến thăm những người đã hy sinh, đã hy sinh hết mình vì tự do của thế giới", bà nói. Bà kết luận rằng đây chính là điều thống nhất ở Trump.

.

⦿ ---- Cựu tham mưu trưởng của Tổng thống Donald Trump, tướng Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu John Kelly đã kể với phóng viên Jeffrey Goldberg của The Atlantic nhiều chi tiết hơn về cuộc trao đổi khét tiếng mà trong đó ông Trump yêu cầu Kelly hành động giống như các vị tướng của nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler.

.

Tướng Kelly, người cũng từng là Bộ trưởng An ninh Nội địa của Trump và ngày càng lên tiếng chỉ trích cựu tổng thống kể từ khi rời khỏi chính quyền, trước đây đã tiết lộ nỗi ám ảnh của Trump với Hitler. Cuốn sách "The Divider: Trump in the White House" của Peter Baker và Susan Glasser đã nêu chi tiết rằng Trump đã hỏi Kelly, "Tại sao ông không thể làm giống như các vị tướng Đức?" vào thời điểm ông Trump thất vọng vì quân đội Mỹ không tuân thủ đầy đủ mọi kế hoạch mà Trump muốn thực hiện.

.

Kelly nói với Trump rằng các vị tướng của Hitler thực sự "đã cố gắng giết Hitler ba lần và gần như đã thành công", điều mà Trump không tin, ông nói rằng, "Không, không, không, họ hoàn toàn trung thành với ông ta". Kelly đã nói thêm một chút chi tiết trong cuộc trò chuyện với Goldberg.

.

Cụ thể, Tướng Kelly, Goldberg cho biết, "nói với tôi rằng khi Trump nêu vấn đề về 'các tướng lĩnh Đức', Kelly đã trả lời bằng cách hỏi, 'Ý ông là các tướng lĩnh của Bismarck à?'' Ông tiếp tục: 'Ý tôi là, tôi biết ông ấy không biết Bismarck là ai, hoặc về Chiến tranh Pháp-Phổ. Tôi nói, 'Ý ông là các tướng lĩnh của Kaiser à? Chắc chắn ông không thể ám chỉ các tướng lĩnh của Hitler chứ? Và ông ấy nói, 'Vâng, vâng, các tướng lĩnh của Hitler.' Tôi giải thích với ông ấy rằng [Erwin] Rommel đã phải tự sát sau khi tham gia vào một âm mưu chống lại Hitler.' Tướng Kelly nói với tôi rằng Trump không quen biết Rommel."

.

Nhiều cựu quan chức quân sự từng giữ các chức vụ cao trong chính quyền của Trump đã cảnh báo rằng họ tin rằng ông ấy không đủ tư cách để giữ chức vụ — một điểm mà Phó Tổng thống Kamala Harris thường nêu ra trong các cuộc phỏng vấn, cuộc tranh luận và những nơi khác trong quá trình vận động tranh cử.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một cuộc mít tinh ở North Carolina đã chia sẻ quan điểm của mình về các nhà lãnh đạo toàn cầu, đặc biệt là Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trump mô tả Tập là một cá nhân "hung dữ" và "tài giỏi", lưu ý rằng ông cai quản 1,4 tỷ người với sự kiểm soát chặt chẽ, điều này cho thấy ông hẳn phải là một người đàn ông thông minh.

.

Ông Trump chỉ trích những người hiểu sai lời khen ngợi của Trump, mỉa mai đặt câu hỏi liệu Trump có được phép gọi Tập là thông minh hay không. "Được rồi, ông ấy không phải là người đàn ông thông minh", Trump nói một cách mỉa mai. "Tất cả những người này đều điên à", Trump hỏi.

.

Cựu tổng thống cũng đề cập đến mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo mạnh mẽ khác, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, nhấn mạnh rằng những nhà lãnh đạo này là những cá nhân "mạnh mẽ", nhấn mạnh niềm tin của ông vào tầm quan trọng của mối quan hệ chặt chẽ với họ. Bình luận của Trump được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, cáo buộc Trump ngưỡng mộ "những nhà độc tài".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thề sẽ cứu những thành phố đã bị "xâm lược và chinh phục" bởi những người nhập cư bất hợp pháp. "Điều tốt đẹp duy nhất đến từ tội ác này chống lại đất nước chúng ta là nếu bạn tình cờ là người đang chạy đua với những kẻ ngốc đã cho phép điều đó xảy ra", Trump nói. "Đó là tôi, tôi đang chạy đua với họ, chạy đua với điều đó là tốt nhưng tôi không muốn chạy đua với điều đó và tôi không muốn điều đó xảy ra", ông nói thêm.

.

Trump cho biết ông sẽ viện dẫn Đạo luật chống kẻ thù nước ngoài "Alien Enemies Act" năm 1798 để đẩy nhanh việc loại bỏ "các băng đảng man rợ", lưu ý rằng, vào thời điểm đó, Hoa Kỳ có "những chính trị gia thực sự biết phải làm gì" trái ngược với "những kẻ ngốc yếu đuối, tỉnh táo" ngày nay.

.

⦿ ---- Khi được Hallie Jackson của NBC News hỏi liệu bà có nghĩ rằng "có sự phân biệt giới tính" trong cuộc đua giành chức tổng thống hay không, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhấn mạnh rằng cả nam và nữ đều tham dự các cuộc mít tinh của bà.

.

"Trải nghiệm mà tôi đang có là trải nghiệm mà rõ ràng là bất kể giới tính của ai đó, họ đều muốn biết tổng thống của họ có kế hoạch giảm chi phí, một kế hoạch bảo vệ nước Mỹ trong bối cảnh vị thế của chúng ta trên toàn thế giới", Harris nói, bác bỏ quan niệm rằng sự phân biệt giới tính có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng tới.

.

"Tôi không nghĩ theo cách đó", bà nói về sự phân biệt giới tính, đồng thời nói thêm rằng thách thức của bà, "là thách thức đảm bảo rằng tôi có thể nói chuyện và lắng nghe càng nhiều cử tri càng tốt và giành được phiếu bầu của họ, và tôi sẽ không bao giờ cho rằng bất kỳ ai ở đất nước chúng ta nên bầu một nhà lãnh đạo dựa trên giới tính hoặc chủng tộc của họ", Harris nói thêm.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với NBC News đã trả lời các câu hỏi về quyết định không tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Khi được hỏi về việc Biden từ chức mặc dù ban đầu được Đảng Dân chủ lựa chọn, Harris thừa nhận Biden đã có màn trình diễn kém trong một trong những cuộc tranh luận nhưng đã bảo vệ ông, tuyên bố rằng, "Ai cũng đều có những cuộc tranh luận tệ hại". Harris cũng nhấn mạnh về trình độ của Biden.

.

"Biden cực kỳ thành đạt, giàu kinh nghiệm và có năng lực theo mọi cách mà bất kỳ ai cũng mong muốn ở một tổng thống", Harris nói. Tuy nhiên, bà đã tránh trả lời trực tiếp lý do tại sao Biden quyết định không tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa, gợi ý rằng câu hỏi này nên được hỏi trực tiếp với ông.

.

⦿ ---- Cựu chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (FEC) chống lại Đảng Lao động Anh quốc và chiến dịch Harris-Walz, về những gì họ gọi là "những khoản đóng góp bất hợp pháp và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng tôi".

.

"Chiến dịch Harris-Walz đang gặp khó khăn đang tìm kiếm ảnh hưởng từ nước ngoài để thúc đẩy thông điệp cấp tiến của mình", Susie Wiles, đồng quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, tuyên bố. "Việc chiến dịch Harris chấp nhận và sử dụng khoản hỗ trợ bất hợp pháp này của nước ngoài chỉ là một nỗ lực yếu ớt khác trong một loạt các hành động can thiệp bầu cử chống lại nước Mỹ", Wiles nói thêm. Tuyên bố tiếp tục cáo buộc Đảng Lao động Anh đã truyền cảm hứng cho "các chính sách và lời lẽ cực kỳ tự do" của Harris.

.

Đơn khiếu nại được đưa ra sau một bài đăng trên LinkedIn hiện đã bị xóa của một quan chức cấp cao của Đảng Lao động, trong đó có nội dung: "Tôi có gần 100 nhân viên của Đảng Lao động, cả hiện tại và trước đây, sẽ đến Hoa Kỳ trong vài tuần tới", đồng thời nói thêm: "Tôi có 10 suất cho bất kỳ ai có thể đến tiểu bang chiến trường [North] Carolina - chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho bạn".

.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde đã mời cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm trụ sở Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại Frankfurt sau những phát biểu gần đây của Trump chỉ trích các ngân hàng trung ương. Phát biểu tại một sự kiện ở Washington vào thứ Ba, được AFP đưa tin, Lagarde nhấn mạnh đến công việc khó khăn của đội ngũ nhân viên ECB, bao gồm các nhà kinh tế và nhà khoa học máy tính, và bác bỏ bình luận mỉa mai của Trump rằng làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là "công việc tuyệt vời nhất trong chính phủ", đòi hỏi ít nỗ lực.

.

"Tôi có hàng nghìn người làm việc chăm chỉ -- các nhà kinh tế, luật gia, nhà khoa học máy tính -- và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng họ làm việc cực kỳ chăm chỉ mỗi ngày, không chỉ một lần mỗi tháng", bà nói. Lagarde cũng bảo vệ sứ mệnh bảo vệ đồng euro của ECB, so sánh với vai trò của Cục Dự trữ Liên bang trong việc hỗ trợ đồng đô la.

.

Vào ngày 15 tháng 10, Trump phản đối quyết định mới nhất của Fed về việc hạ lãi suất 50 điểm cơ bản trong khi chỉ trích vai trò của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow nói Trump là 'kẻ thù thực sự bên trong chúng ta'. Theo tun từ Detroit, Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow, D-Mich., hâm nóng đám đông bằng một số cuộc tấn công nhắm vào Trump. Cụ thể, Stabenow tập trung vào những bình luận gần đây của Trump cảnh báo về một "kẻ thù bên trong" khi Ngày bầu cử đang đến gần. "Chúng ta biết kẻ thù thực sự bên trong là ai", Stabenow, người không tìm cách tái tranh cử trong năm nay, cho biết. "Và đó là Donald Trump."

.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Georgia hôm Thứ Ba đã từ chối thụ lý đơn kháng cáo khẩn cấp từ Đảng Cộng hòa của tiểu bang, đơn này sẽ khôi phục các quy tắc mới từ Hội đồng Bầu cử do Đảng Cộng hòa lãnh đạo của tiểu bang trước Ngày bầu cử. Trong một phán quyết ngắn gọn, tòa án cho biết họ sẽ không thụ lý đơn kháng cáo về phán quyết của Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Fulton Thomas Cox theo hình thức nhanh chóng, nghĩa là quyết định của Cox bác bỏ 7 quy tắc mới từ hội đồng liên minh với Trump sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11.

.

Cox nhận thấy rằng các quy tắc vừa được thông qua, bao gồm quy tắc kiểm phiếu thủ công (đếm phiếu bằng tay) đối với các lá phiếu trong Ngày bầu cử và các quy tắc liên quan đến việc chứng nhận kết quả, là "vi hiến" và vi phạm luật của tiểu bang.

.

Ông viết rằng hội đồng gồm năm thành viên "không có thẩm quyền thực hiện các quy tắc này" và các biện pháp này là "bất hợp pháp, vi hiến và vô hiệu". Các biện pháp này đã bị đảng Dân chủ của tiểu bang phản đối và Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang, và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang của đảng Cộng hòa đã cảnh báo hội đồng rằng các động thái này có khả năng là bất hợp pháp.

.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã công bố các mức thuế liên bang được cập nhật cho năm 2025. Mức thuế thay đổi dựa trên thu nhập của cá nhân và cặp vợ chống nộp thuế chung (couples filing jointly).

. Đối với người nộp thuế độc thân có thu nhập trên 626.350 đô la và cặp vợ chống đã kết hôn có thu nhập trên 751.600 đô la, mức thuế là 37%.

.

. Người nộp thuế cá nhân có thu nhập trên 250.525 đô la và cặp vợ chống nộp thuế chung trên 501.050 đô la phải trả 35%.

.

. Những người có thu nhập trên 197.300 đô la (394.600 đô la đối với cặp vợ chống đã kết hôn) phải trả thuế 32%.

.

. Đối với các cặp vợ chống đã kết hôn nộp thuế chung, mức khấu trừ tiêu chuẩn (standard deduction) sẽ tăng lên 30.000 đô la, so với 29.200 đô la vào năm 2024.

.

.Tương tự như vậy, những cá nhân nộp thuế với tư cách là người độc thân có thể mong đợi được khấu trừ 15.000 đô la vào năm 2025, tăng so với mức 14.600 đô la có sẵn vào năm 2024.

.

⦿ ---- Một đợt bùng phát vi khuẩn E. coli có liên quan đến Chuỗi tiệm ăn McDonald's đã khiến ít nhất 49 người ở 10 tiểu bang lâm bệnh, với một ca tử vong và 10 ca nhập viện, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

.

CDC cho biết tất cả những người bệnh đều đã ăn tại McDonald's, với hầu hết báo cáo rằng họ đã ăn Quarter Pounders. Ca tử vong xảy ra ở Colorado, nơi có số ca mắc cao nhất là 27. Các tiểu bang bị ảnh hưởng khác bao gồm Nebraska, Iowa và Missouri. Công ty McDonald's đã tạm thời loại bỏ Quarter Pounder khỏi thực đơn khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) tiếp tục điều tra.

.

⦿ ---- Bạn chỉ là một hạt bụi hóa thân... Nhờ thiên thạch bắn vào địa cầu, tạo điều kiện cho đời sống tiến hóa, theo một nghiên cứu mới. Thiên thạch S2, lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2014, có kích thước gấp bốn lần Núi Everest và tạo ra một cơn sóng thần lớn hơn bất kỳ cơn sóng thần nào trong lịch sử loài người, và làm sôi các đại dương — nhưng một thiên thạch cổ đại cũng có thể đã nuôi dưỡng sự sống trên Trái đất sau khi va chạm vào nó, các nhà khoa học đã phát hiện ra.

.

Thiên thạch S2, lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2014. Nó đã va vào hành tinh này khoảng 3,26 tỷ năm trước và ước tính lớn hơn tới 200 lần so với tảng đá vũ trụ sau này đã giết chết loài khủng long. Những phát hiện mới, được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences hôm thứ Hai, cho thấy vụ va chạm lớn này không chỉ gây ra sự hủy diệt cho Trái đất mà còn giúp sự sống ban đầu phát triển mạnh mẽ.

.

“Chúng tôi biết rằng các vụ va chạm thiên thạch khổng lồ thường xuyên xảy ra trong thời kỳ đầu của Trái đất và chúng hẳn đã ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của sự sống ban đầu, nhưng chúng tôi không hiểu rõ về cách thức chúng ảnh hưởng”, nhà địa chất Nadja Drabon của Đại học Harvard, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một email với NBC News.

.

Nghiên cứu này là một dự án đầy tâm huyết của Drabon, người đã lấy cảm hứng từ nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy tác động tiềm tàng của vụ va chạm thiên thạch đối với các dạng sống.

Jon Wade, phó giáo sư về vật liệu hành tinh tại Đại học Oxford ở Anh, cho biết sự phân bố của nguồn nước giàu sắt này là yếu tố quan trọng đối với cách thức sự sống bắt đầu. Sắt là nguyên tố có nhiều nhất theo khối lượng trên Trái đất, nhưng phần lớn nó bị khóa chặt trong lõi Trái đất, cách chân chúng ta 1.800 dặm, Wade cho biết.

.

Mặc dù vậy, các dạng sống vẫn phụ thuộc vào sắt để tồn tại. Chỉ có hai dạng sống — lactobacilli, được tìm thấy trong sữa chua, và Borrelia burgdorferi, nguyên nhân gây ra bệnh Lyme — hiện không phụ thuộc vào sắt. Kết quả là, đã có một sự bùng nổ tạm thời của các vi sinh vật dựa vào sắt.

.

⦿ ---- California: Công ty bán lẻ có lợi nhuận cao nhất thế giới đã bị lệnh phải trả khoảng 7,5 triệu đô la tiền phạt vì vi phạm các quy định về môi trường liên quan đến việc xử lý chất thải độc hại và y tế. Công ty Walmart đã đồng ý trả tiền phạt dân sự và chi phí để giải quyết vụ kiện do Văn phòng Bộ trưởng Tư phápý California, Sở Kiểm soát Chất độc hại California và các Biện lý Quận từ 12 quận đệ trình. Thỏa thuận giải quyết đã được thống nhất vào thứ Ba và dự kiến sẽ sớm được một thẩm phán tại Quận Alameda ký.

.

⦿ ---- Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt tại West Hollywood sau khi anh có liên quan đến vụ tấn công nghiêm trọng vào một người phục vụ tại Barney's Beanery ở West Hollywood cũng như bốn vụ tấn công khác nhau trên đoạn đường dài nửa dặm của Santa Monica Boulevard, theo các viên chức cho biết hôm thứ Ba.

.

Nghi phạm bị bắt vào thứ Sáu, ngày 18/10, xác định là Dorian Gray, 28 tuổi, theo Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết. Gray, người vô gia cư, đã từng bị bắt vì tội phạm tài sản. Video giám sát vụ tấn công cho thấy kẻ tấn công cởi trần đã đánh Efrain “Frankie” Zarazua ngã xuống đất rồi giẫm đạp và đá liên tục vào đầu anh ta vào khoảng 10:30 giờ tối ngày 14/9 bên ngoài nhà hàng tại số 8447 Santa Monica Blvd.

.

Người phục vụ đã bị đấm và bất tỉnh, sau đó nghi phạm đá anh khoảng bảy lần vào phần thân trên và đầu. Gray đang phải đối mặt với các cáo buộc cố ý giết người, hành hung và tấn công bằng vũ khí gây chết người.

.

⦿ ---- Một ứng cử viên hội đồng Los Angeles đang bị chỉ trích sau khi một bản ghi âm ghi lại cảnh cô đưa ra bình luận xúc phạm cảnh sát. Ysabel Jurado, một ứng cử viên cho Quận 14 của Hội đồng LA, đang giải quyết phản ứng dữ dội mà cô nhận được sau những bình luận của mình trong buổi gặp gỡ và chào hỏi với các cử tri tại Đại học Cal State Los Angeles.

.

Trong bản ghi âm, một sinh viên hỏi ứng cử viên hội đồng rằng lập trường của cô về lực lượng cảnh sát là gì và cô nghĩ gì về việc Ủy viên hội đồng Kevin De Leon tài trợ cho giờ làm thêm của cảnh sát. Đáp lại, Jurado được nghe nói rằng, "Đó là rapper gì vậy? F--- cảnh sát, đó là cách tôi nhìn nhận họ."

.

Jurado đã đưa ra một tuyên bố làm rõ lý do tại sao niềm tin của cô lại được hình thành theo cách đó. "Trong một cuộc họp với sinh viên tại Cal State LA, tôi đã trích dẫn một lời bài hát đã trở thành một phần của cuộc trò chuyện lớn hơn về bất công có hệ thống và trách nhiệm giải trình của cảnh sát trong nhiều thập niên", cô nói, ám chỉ đến một bài hát của NWA. “Nhưng đó chỉ là một lời bài hát — và tôi tự hào khi được tiếp cận với những người trẻ tuổi và sinh viên, lắng nghe những mối quan tâm của họ và đối xử với họ như những nhà lãnh đạo tương lai. Đó là điều mà đối thủ của tôi đã không làm được.”

.

Để đáp lại Jurado, Cảnh sát trưởng LAPD Dominic Choi đã đưa ra một tuyên bố lên án: “Nghe những từ ‘f--- the police’ thật đáng thất vọng và làm giảm đi sự chăm chỉ và tận tụy của những người đàn ông và phụ nữ của LAPD,” Choi cho biết trong tuyên bố của mình. “Ngôn ngữ gây chia rẽ này chỉ làm xói mòn mối quan hệ tích cực và hợp tác giữa cảnh sát và những người mà chúng tôi phục vụ. Mỗi ngày, những người đàn ông và phụ nữ của LAPD đều liều mạng sống của mình để giữ an toàn cho người dân Los Angeles, và tôi mong rằng nhiều người hơn nữa trân trọng sự hy sinh của họ.”

.

⦿ ---- Một nhóm 4 người liên hệ một loạt vụ trộm cắp nhắm vào các máy ATM tại các doanh nghiệp nhỏ đã bị bắt, theo Cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát hôm Thứ Tư ngày 16 tháng 10, đã bắt 4 nghi phạm, những người bịc cho là đã đột nhập vào một số doanh nghiệp tại khu vực Thung lũng San Fernando trong khoảng thời gian từ ngày 16/8 đến ngày 16/10 và vơ vét tiền.

.

Ngoài ra, LAPD cho biết đã tịch thu 3 chiếc xe được sử dụng trong các vụ trộm. "Trong tất cả các vụ việc, các nghi phạm đã phá cửa trước của doanh nghiệp, đột nhập vào bên trong và buộc một sợi xích quanh máy ATM", theo thám tử Samer Issa của LAPD cho biết trong một cuộc họp báo trực tiếp. "Sau đó, các nghi phạm đã sử dụng xe của mình để kéo máy ra khỏi doanh nghiệp, chất chúng vào phía sau xe và bỏ trốn khỏi hiện trường".

.

Issa cho biết sau vụ trộm, các nghi phạm đã lấy tiền mặt từ các máy ATM và bỏ lại những chiếc xe bị đánh cắp được sử dụng trong các vụ trộm. Issa cho biết thêm, các vụ trộm đã gây thiệt hại hàng nghìn đô la cho các doanh nghiệp nhỏ trong khi làm gián đoạn hoạt động hàng ngày của họ. Có 2 nghi phạm khác vẫn đang trốn, đang bị truy nã.

.

⦿ ---- Một người đã bị bắn chết trong vụ cướp tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố Los Angeles vào chiều thứ Hai. Vào khoảng 4:30 giờ chiều, ba người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào một căn hộ tại số 1000 W. 8th St., theo Sĩ quan Miller thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles.

.

Địa chỉ đó tương ứng với tòa nhà cao tầng sang trọng Thea tại Metropolis, nơi xảy ra một vụ nổ súng chết người khác gần hai năm trước. Lần này, bọn cướp đòi tài sản từ nạn nhân, sau đó nạn nhân đã bị bắn chết sau một cuộc cãi vã, Miller cho biết. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hai tên cướp đã chạy bộ bỏ trốn, trong khi tên thứ ba chạy trốn bằng xe, cảnh sát cho biết.

.

⦿ ---- Việt Báo nhận được Bản tin tiếng Việt của Khu Vực Tư Pháp Miền Trung California, Bộ Tư Pháp, gửi tới, viết như sau:

Giám Sát Viên Quận Cam đồng ý Nhận Tội âm Mưu Hối Lộ Liên Quan đến 10 Triệu đô La Trong Quỹ Cứu Trợ COVID. Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ thừa nhận đã nhận được hơn 550.000 đô la tiền hối lộ từ các quỹ được sử dụng để cung cấp bữa ăn cho người già.



SANTA ANA, California – Giám Sát Viên Quận Một trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã đồng ý nhận tội với một cáo buộc liên bang trọng tội vì đã nhận hối lộ hơn $550,000 để chỉ đạo và bỏ phiếu ủng hộ hơn $10 triệu trong quỹ COVID cho một tổ chức từ thiện liên kết với một trong những cô con gái của ông, Rhiannon Đỗ, Bộ Tư pháp thông báo hôm nay.



Andrew Hoàng Đỗ , 62 tuổi, đã đồng ý nhận tội với một tội danh âm mưu hối lộ liên quan đến các chương trình nhận tài trợ liên bang. Thỏa thuận nhận tội và thông tin của ông ta đã được đệ trình ngày hôm nay. Ông dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Santa Ana vào cuối tháng này.



Đỗ là một trong năm giám sát viên trong Hội đồng Giám sát Quận Cam, chịu trách nhiệm về ngân sách hàng năm 9 tỷ USD của quận. Là giám sát viên quận, Đỗ đại diện cho các thành phố Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Seal Beach và Westminster. Ông đã từng là giám sát viên của quận kể từ tháng 2 năm 2015.



Là một phần của thỏa thuận nhận tội của mình, ông Đỗ thừa nhận rằng để đổi lấy hơn 550.000 USD tiền hối lộ, bắt đầu từ năm 2020, ông đã bỏ phiếu ủng hộ và chuyển hàng triệu đô la trong các quỹ liên quan đến COVID cho Hiệp hội Việt Mỹ (VAS), một tổ chức từ thiện liên kết với con gái ông. Đỗ đã chỉ đạo và làm việc cùng với các nhân viên khác của quận để phê duyệt hợp đồng với – và thanh toán cho – VAS. Đỗ tiếp tục thừa nhận ông ta đã hành động tham nhũng và lạm dụng vị trí tín nhiệm của mình với tư cách là giám sát viên quận.



“Bằng cách đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của các cử tri, bị cáo đã bán chức vụ cao của mình và phản bội lòng tin của công chúng”, Bộ Công Tố Hoa Kỳ luật sư Martin Estrada nói. “Tệ hơn nữa, số tiền mà ông ta chiếm đoạt và nhận hối lộ đã bị lấy từ những người cần nhất – người già và người khuyết tật. Cộng đồng của chúng ta xứng đáng được tốt hơn nhiều. Tham nhũng không có chỗ đứng trong nền chính trị của chúng ta và văn phòng của tôi sẽ tiếp tục buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm, những người lừa dối công chúng.”



“Trong khi hàng triệu người Mỹ đang chết vì COVID-19, Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ là con cáo trong chuồng gà mái được nhân cách hóa, đột kích hàng triệu đô la trong quỹ cứu trợ đại dịch liên bang và dàn xếp số tiền nhằm nuôi sống những người già và người dân ốm yếu để thay vào đó lấp đầy túi của những người trong cuộc, bản thân và những người thân yêu của ông ta trong khi miêu tả một nhân vật công khai của một anh hùng quê hương hướng dẫn các cử tri của mình vượt qua sự không chắc chắn và sợ hãi của một đại dịch toàn cầu, ” Chánh Biện Lý Quận Cam Todd Spitzer nói. ” . “Không ai đứng trên luật pháp ở Quận Cam và những cáo buộc này sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo mạnh mẽ cho các quan chức dân cử ở khắp mọi nơi rằng các hành động mang lại hậu quả và công lý sẽ nhanh chóng và nó sẽ mang tính quyết định.”



“Các quan chức được bầu có trách nhiệm thực hiện các chương trình và chính sách sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người mà họ phục vụ. Vai trò của họ không phải là phung phí tiền bạc, nhận hối lộ hoặc chuyển tiền cho các tổ chức hoặc cá nhân, trong đó một nỗ lực phối hợp cho phép các quỹ đó đến tay các thành viên gia đình hoặc bạn bè,” Akil Davis, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng Los Angeles của FBI cho biết. “Lời kêu gọi hôm nay là một dấu chấm than khác cho cam kết của FBI trong việc đảm bảo rằng tất cả các quan chức địa phương, tiểu bang hoặc liên bang được bầu và bổ nhiệm thực hiện nhiệm vụ của họ với sự trung thực, liêm chính và cam kết với tất cả các cử tri mà họ phục vụ.”



Ngay sau khi nhận được các quỹ công liên quan đến COVID từ chính quyền quận – quỹ nhằm cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi – VAS từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2024 đã trả cho một doanh nghiệp được xác định trong các tài liệu của tòa án là “Công ty # 1” $ 100,000 trở lên mỗi tháng, tổng cộng khoảng $ 3,804,000 USD. Vào tháng 9/2021, VAS đã tăng các khoản thanh toán cho Công ty #1 từ 100.000 USD lên 108.000 USD mỗi tháng. Công ty #1 sau đó bắt đầu trả cho Rhiannon Đỗ – con gái của Đỗ – 8.000 USD mỗi tháng, tổng cộng đến tháng 2/2024 là khoảng 224.000 USD.



Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Đỗ thừa nhận rằng ngoài khoản thanh toán hàng tháng 8.000 đô la mà Công ty #1 đã thực hiện cho con gái của Đỗ, vào tháng 7 năm 2023, Công ty #1 cũng đã chuyển tổng cộng 381.500 USD từ số tiền mà họ đã nhận được từ VAS cho một công ty ký quỹ. Vào tháng 7/2023, con gái của ông Đỗ đã sử dụng tiền tài khoản ký quỹ để mua một ngôi nhà đứng tên cô ở Tustin với giá 1.035.000 USD. Trong một phần của giao dịch đó, một khoản thế chấp trị giá hơn 600.000 USD đã được thu thập bởi một ứng dụng cho vay có chứa thông tin sai lệch và với các tài liệu bịa đặt. Trong thỏa thuận chuyển hướng liên quan của mình kèm theo như một vật chứng cho thỏa thuận nhận tội của Đỗ, con gái của Đỗ thừa nhận hành vi của mình là phạm tội và vi phạm luật liên bang và tiểu bang



Ông Đỗ cũng thừa nhận rằng 381.500 USD từ Công ty #1 mà con gái ông đã sử dụng để mua ngôi nhà Tustin vào năm 2023 là một khoản hối lộ trá hình đối với ông. Ông cũng thừa nhận rằng thêm 100.000 USD tiền thanh toán được gửi cho con gái khác của ông, bao gồm ba tấm séc trị giá 25.000 USD từ Công ty # 2 – một công ty điều hòa không khí đã được VAS trả – cũng là hối lộ cho ông.



Một số tiền hối lộ đã được chuyển cho các con gái của ông đã được chi tiêu cho lợi ích trực tiếp của ông. Ví dụ, trong năm 2022, tổng cộng 14.849 USD tiền đã được chuyển cho các con gái của ông Đỗ đã được sử dụng để thanh toán thuế bất động sản cho các tài sản ở Quận Cam thuộc sở hữu của ông Đỗ và vợ. Khoảng 15.000 USD đã được sử dụng để thanh toán cho một trong những hóa đơn thẻ tín dụng của ông Đỗ.



Đỗ biết rằng VAS không cung cấp tất cả các bữa ăn mà quận đã trả cho VAS. Thay vào đó, phần lớn số tiền được sử dụng vì lợi ích của những người trong cuộc, bao gồm mua bất động sản dưới tên của cả con gái Đỗ và Công ty #1, thanh toán hối lộ cho cả hai con gái của Đỗ , thanh toán cho những kẻ âm mưu khác, thanh toán cho các công ty khác liên kết với các cán bộ niêm yết của VAS và qua hàng trăm ngàn đô la bằng cách rút tiền mặt.



“Ông Đỗ có nhiệm vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của công dân Quận Cam. Ông ấy đã bỏ bê nhiệm vụ đó và lạm dụng hệ thống tài chính để làm giàu cho bản thân”, Đặc vụ phụ trách Ryan Korner thuộc Văn phòng Tổng thanh tra Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang cho biết. “Tham nhũng công cộng làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống chính trị của chúng ta và FDIC OIG tự hào làm việc cùng với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi để xác định và buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm lạm dụng dịch vụ công vì lợi ích cá nhân.”



“Andrew Đỗ được giao nhiệm vụ đảm bảo tiền thuế của người dân được sử dụng một cách có trách nhiệm và đúng mục đích đã định,” Đặc vụ phụ trách Tyler Hatcher, Điều tra Hình sự IRS, Văn phòng Los Angeles cho biết. “Thay vào đó, khi các cử tri của ông phụ thuộc vào các chương trình cứu trợ COVID, ông Đỗ đã lợi dụng vị trí của mình trong Hội đồng Giám sát Quận Cam không chỉ để gây ảnh hưởng đến việc chuyển tiền cho Hội Việt Mỹ, mà còn nhận hối lộ được sử dụng để mua nhà, nộp thuế tài sản và thậm chí trả thu nhập hư cấu cho các thành viên gia đình. Chống tham nhũng công cộng là một trong những vai trò quan trọng nhất của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang trong cộng đồng địa phương của chúng tôi và chúng tôi tự hào là đối tác trong cuộc điều tra này.



“Hành động hôm nay cho thấy quan chức dân cử này đã sử dụng vị trí tín nhiệm của mình cho lợi ích cá nhân. Ông ta không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt. Ông ấy đã sai”, Adam Shanedling, Đặc vụ phụ trách Văn phòng khu vực phía Tây của Bộ Giáo dục Mỹ cho biết. OIG tự hào là một phần của lực lượng đặc nhiệm điều tra vấn đề này và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để giúp bảo vệ tính toàn vẹn của các quỹ liên bang.



Theo sự thỏa thuận nhận tội ông Đỗ sẽ bị tịch thu bất kỳ tài sản nào liên quan đến kế hoạch hối lộ, bao gồm cả tài sản ở Tustin mà con gái ông đã mua vào năm 2023. Là một phần của thỏa thuận chuyển hướng liên quan đến con gái ông, bà cũng đồng ý sự việc tịch thu tài sản ở Tustin. Thỏa thuận nhận tội yêu cầu ông Đỗ phải trả toàn bộ tiền bồi thường bằng cách trả lại số tiền hối lộ mà ông và các con gái đã nhận, và ông đã đồng ý trả đầy đủ trước khi bị kết án. Vào tháng 8/2022, chính phủ đã tịch thu hơn 2.4 triệu USD từ VAS và Công ty #1.



Trong một thỏa thuận liên quan với Văn phòng Biện lý Quận Cam (OCDA), đính kèm như một vật trưng bày cho thỏa thuận nhận tội của Đỗ, Đỗ đã đồng ý từ chức ngay lập tức khỏi Hội đồng Giám sát Quận Cam và tịch thu bất kỳ khoản tín dụng hưu trí nào trong thời gian ông tham gia vào âm mưu hối lộ.



Một khi Đỗ nhận tội, ông ta sẽ phải đối mặt với bản án tối đa theo luật định là năm năm trong nhà tù liên bang.



The FBI; Cục Điều Tra của Văn Phòng Biện Lý Quận Cam; Văn phòng Tổng Thanh tra Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang; Điều tra Hình sự IRS; và Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã điều tra vấn đề này.



Vấn đề này đang được Bộ Công Tố Hoa Kỳ và Văn phòng Biện Lý Quận Cam cùng truy tố. Việc truy tố đang được dẫn dắt bởi Trợ lý Công Tố Hoa Kỳ Charles E. Pell, Bradley E. Marrett và Tara Vavere của Văn phòng Bộ Công Tố Hoa Kỳ và Phó Biện lý Quận Avery T. Harrison và Phó Biện lý Quận Anthony J. Schlehner và LJ Berger của Văn phòng Biện Lý Quận Cam.



Bất kỳ thành viên nào của công chúng có thông tin liên quan đến vấn đề này hoặc bất kỳ vấn đề tham nhũng công cộng nào khác trong Quận Cam được khuyến khích gửi thông tin đến đường dây email của FBI tại https://tips.fbi.gov và / hoặc liên hệ với Văn phòng Los Angeles của FBI theo số (310) 477-6565.

.

Toàn văn bản tin tiếng Việt của Bộ Tư Pháp:

https://vietbao.com/a320427/giam-sat-vien-quan-cam

.

⦿ ---- TIN VN. Cháy chùa hơn 800 tuổi: Bộ Văn hóa yêu cầu khẩn cấp bảo vệ Bảo vật Quốc gia. Theo VTC News. Trước thông tin chùa Phổ Quang có niên đại hơn 800 tuổi (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) bị cháy, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn gửi Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Phú Thọ, đề nghị địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ Bảo vật Quốc gia - Bàn thờ Phật bằng đá. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chùa chính hư hỏng nghiêm trọng. Đây là điều vô cùng đáng tiếc. Cụ thể, Tòa Tam Bảo, 27 pho tượng Phật cùng các cơ sở vật chất trong chùa đã bị thiệt hại hoàn toàn. Bảo vật Quốc gia Bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa sen.

.

⦿ ---- TIN VN. Gần 100% công nhân bị tội phạm mạng lợi dụng. Theo Báo Pháp Luật. Trong các vụ án xảy ra tại những khu công nghiệp thuộc các tỉnh như Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai… gần 100% công nhân là nạn nhân của tội phạm mạng xã hội. Ngày 23-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội Quý IV năm 2024 và thông tin chuyên đề “Tình hình an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao hiện nay”. Theo Thượng tá - Thạc sĩ Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng 3, Cục A05 (Bộ Công an), các đối tượng xấu đang lợi dụng các hội nhóm liên quan đến công nhân, tác động qua nhiều kênh khác nhau mà không công khai kêu gọi trực tiếp để phát tán thông tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, kêu gọi đầu tư, làm nhiệm vụ ảo, lô đề, đánh bạc... gây phức tạp tình hình trật tự an toàn xã hội. Một số công ty cho thuê tài chính và ứng dụng vay tiền cũng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của công nhân, thu thập thông tin cá nhân để móc nối với các nhóm lừa đảo. Thậm chí, họ mở thẻ ATM cho công nhân rồi bán lại cho các đối tượng lừa đảo.

.

⦿ ---- HỎI 1: Giảm 37% số người chết vì dùng quá liều thuốc an thần, ma túy?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy việc mở rộng khả năng tiếp cận điều trị nghiện và thuốc đảo ngược quá liều naloxone có thể đã thúc đẩy giảm 37% số ca tử vong do quá liều liên quan đến thuốc phiện dùng với meth hoặc các loại thuốc kích thích khác. Tỷ lệ tử vong do quá liều là 8,9 ca tử vong trên 100.000 người ở các cộng đồng được mở rộng khả năng tiếp cận điều trị và naloxone, so với 14,1 ca tử vong trên 100.000 người ở các cộng đồng không được mở rộng khả năng tiếp cận này, các nhà nghiên cứu báo cáo.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/22/fatal-opioid-meth-overdoses-fall-united-states/5481729601827/

.

⦿ ---- HỎI 2: Bệnh tiểu đường loại 2, nên ăn giảm chất carbohydrate?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu người Mỹ phát hiện ra rằng chế độ ăn ít carbohydrate có thể cải thiện chức năng tế bào beta ở những người mắc tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến khoảng một trong 15 dân số thế giới. Họ giải thích rằng tế bào beta là tế bào nội tiết trong tuyến tụy sản xuất và giải phóng insulin, hormone kiểm soát lượng đường trong máu.

.

Theo nghiên cứu được công bố trực tuyến trên Tạp chí Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, bệnh tiểu đường loại 2 thường phát triển ở những người từ 45 tuổi trở lên, nhưng ngày càng có nhiều trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi cũng mắc bệnh này. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có phản ứng tế bào beta với lượng đường trong máu bị suy yếu, một phần có thể là do ăn quá nhiều carbohydrate.

.

Các bác sĩ cho biết tình trạng suy giảm hoặc thiếu hụt tế bào beta ngoài tình trạng kháng insulin là nguyên nhân gây ra sự phát triển và tiến triển của bệnh tiểu đường loại 2. Giáo sư Barbara Gower, tác giả chính của nghiên cứu, thuộc Đại học Alabama, cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate có thể phục hồi tế bào beta, một kết quả không thể đạt được bằng thuốc."

Chi tiết:

https://www.wfxg.com/news/health-news-now/people-with-diabetes-who-stick-to-this-diet-could-stop-taking-meds-study/article_5a594eac-b8e1-5a4b-a963-fa148bb8e4f0.html

.

.