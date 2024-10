Xuất hiện bên bà Harris tại Michigan, cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney cảnh báo chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia sẽ bị Trump phá hỏng.

- Cộng Hòa đòi quăng bỏ phiếu bầu hải ngoại gửi về 2 tiểu bang Michigan và North Carolina, bị 2 Thẩm phán quăng bỏ đơn kiện.

- Bà Harris công bố kế hoạch kinh tế giúp dân Mỹ gốc La-tinh: tăng gấp đôi số học sinh học nghề, tăng nguồn tài trợ khởi nghiệp bằng 1 triệu khoản vay có thể xóa nợ hoàn toàn lên tới 20.000 đô...

- Ca nhạc sĩ Eminem đêm nay sẽ giới thiệu cựu TT Obama vận động cho bà Harris

- Hôm nay, Thứ Ba, các ứng cử viên ráo riết vận động ở các tiểu bang chiến trường

- Chiến lược gia kỳ cựu Dân chủ James Carville nhắc lại dự đoán: bà Harris sẽ thắng cử

- Trump xù nợ: gánh nặng nhất là thị trấn El Paso (Texas), nơi Trump vẫn còn nợ 569.204,63 đô từ năm 2019; rồi St. Cloud (Minnesota), nơi Trump nợ 208.935,17 đô vì mít-tinh hồi tháng 7

- Trao tiền cho cò mồi: Ít nhất 2 người trong số 3 cử tri Pennsylvania được Musk tặng 1 triệu đô đều đã bầu trước đó và là MAGA

- Trump chỉ đứng bếp tiệm ăn có 5 phút để trình diễn quay phim, chụp hình, đứng ở cửa sổ tiệm 15 phút, Mật vụ vây quanh

- Dân Mỹ sẽ được miễn phí mua bao cao su, thuốc tránh thai "sáng hôm sau" và thuốc tránh thai theo quy định mới của Bạch Ốc

- Nhóm 5 người bị kết án oan khi còn là thanh thiếu niên trong vụ án hiếp dâm người chạy bộ Central Park Five đã kiện Trump vu khống họ

- Tiệm ăn McDonald's thanh minh thanh nga: Trump đứng bếp chiên, nhưng tiệm McDonald's không ủng hộ ứng cử viên nào

- Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell thú nhận lẽ ra Trump phải bị truy tố hình sự

- Cộng Hòa phóng tin giả, làm video ngụy tạo để tấn công Tim Walz. Nhân vật bị giả mạo la trời

- Musk làm giả đủ thứ, bị kiện chôm tác quyền.

- Sau khi Trump nói tục tĩu về một người quá cố, con gái của người quá cố chỉ trích Trump nói nhảm

- JD Vance: bà Harris có lời lẽ nghịch với Kitô giáo

- Trump lại nổ sảng. Trump nói con gái ông, Tiffany Trump, tốt nghiệp Luật ở Đại học Georgetown 2020, đứng đầu lớp. Trường nói cô Tiffany Trump không có tên trong danh sách SV tốt nghiệp danh dự

- Bà Harris: chống căng thẳng bằng cách tập thể dục mỗi sáng, ăn uống điều độ

- Bà Harris và cựu Dân biểu Liz Cheney, R-Wyo., cùng vận động tranh cử tại Pennsylvania. Cheney nói: chống phá thai nhưng vẫn nên bầu cho bà Harris.

- Trump thú nhận là chưa thấy gian lận bầu cử gì.

- Con gái của cố Tổng thống Cộng hòa Gerald Ford tuyên bố ủng hộ Harris làm tổng thống

- Trump nói "có cách" để xóa bỏ thuế liên bang bằng cách nâng rào thuế quan.

- Iraq: đã hạ sát chỉ huy ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo)

- Hezbollah: chưa có tù nhân Israel, nhưng sẽ có

- LHQ: dân phía bắc Gaza "chỉ chờ chết", vì đói, tuyệt vọng, nơi xác chết nằm la liệt trên đường hoặc dưới đống đổ nát. Không còn thức ăn, nước uống hoặc chăm sóc y tế. Cần ngừng bắn ngay lập tức

- 7 người từ East Jerusalem bị Israel bắt vì bị nghi là gián điệp do Iran tài trợ

- Israel không kích Beit Lahiya, phía bắc Gaza, làm 15 người chết.

- Gaza dưới mưa bom Israel: 42.603 người chết từ ngày 7/10/2023. Gần 100.000 người khác bị thương, phần lớn phụ nữ và trẻ em.

- Lockheed Martin doanh thu quý 3 là 17,1 tỷ đô, tăng nhẹ

- Verizon: thu nhập ròng quý 3 giảm 30,1% còn 3,4 tỷ đô

- General Motors doanh thu quý 3 năm đạt 48,8 tỷ đô la, tăng 10,5%

- Amazon sẽ ra mắt cửa tiệm trực tuyến giá rẻ để cạnh tranh với Temu

- IMF: tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 và 2025 dự kiến ​​sẽ đạt 3,2%

- Liên Âu ca ngợi kết quả Moldova trưng cầu dân ý đa số muốn gia nhập Liên Âu

- Bắc Hàn chối, nói không gửi quân giúp Nga

- Arkansas có thể có 19 triệu tấn lithium, loại xài trong pin sạc cho phone và xe hơi điện.

- Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Không quân Mỹ hạ cánh lần đầu trên tàu khu trục hạm Kaga của Nhật ở vùng biển San Diego

- Hãng thép Nhật Nippon Steel chi vận động hành lang 1,3 triệu đô để tìm mua hãng thép Mỹ U.S. Steel

- New Zealand: Sân bay Dunedin chỉ cho ôm từ biệt tối đa 3 phút để không kẹt giao thông

- 28% người mua sắm sử dụng thẻ tín dụng vẫn chưa trả hết số quà họ mua mùa lễ năm ngoái. Dự kiến năm nay, chi tiêu từ ngày 1/11 đến ngày 31/12 lên kỷ lục là 989 tỷ đô

- Washington: 5 người (có 3 trẻ em) bị bắn chết, tay súng vị thành niên đã bị bắt.

- San Bernadino: bắt 29 người, tịch thu 10 súng và thu hồi ma túy bất hợp pháp

- San Diego: bắt 1 người vì gửi email đe dọa xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học

- Quận Los Angeles: truy tìm 1 băng cướp đã bắn 1 nhân viên cửa hàng thuốc lá tại Koreatown.

- Quận Cam: Bưu điện cần tuyển nhiều nhân viên

- TIN VN. Các trường đại học đang khẩn trương thu hồi bằng của ông Vương Tấn Việt (Thầy Thích Chân Quang).

- TIN VN. Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết nguyên đán 9 ngày.

- TIN VN. Đại học ở Australia cập nhật thông tin về việc ‘dừng nhận học sinh từ 5 tỉnh ở Việt Nam’.

- HỎI 1: Dân Mỹ vẫn ăn muối nhiều, hại tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ăn ít hơn, sẽ tăng thọ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/10/2024) ⦿ ---- Lockheed Martin đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu ròng quý 3 năm 2024 của công ty là 17,1 tỷ đô la, tăng nhẹ so với mức 16,9 tỷ đô la của năm trước. Theo báo cáo, thu nhập ròng đạt 1,6 tỷ đô la, tương đương 6,80 đô la cho mỗi cổ phiếu. Công ty khổng lồ ngành hàng không vũ trụ này đã tạo ra 2,4 tỷ đô la tiền mặt từ hoạt động kinh doanh và 2,1 tỷ đô la tiền mặt tự do.

.

Công ty cũng đã trả lại 1,6 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Lockheed đã tăng triển vọng tài chính năm 2024, dự kiến ​​doanh thu đạt 71,25 tỷ đô la và EPS là 26,65 đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Lockheed Martin đã đi ngang trước khi thị trường mở cửa tại New York.

.

⦿ ---- Verizon Communications Inc. đã công bố hôm thứ Ba rằng thu nhập ròng của công ty trong quý 3 đã giảm 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,4 tỷ đô la với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 31% xuống còn 0,78 đô la. Tổng doanh thu hoạt động đạt 33,3 tỷ đô la, hầu như không thay đổi so với quý 3 năm 2023. Doanh thu dịch vụ không dây tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước lên 19,8 tỷ đô la, với số lượng điện thoại trả sau bán lẻ tăng thêm là 239.000 và số lượng điện thoại trả sau bán lẻ tăng thêm là 349.000. Tổng số lượng điện thoại băng thông rộng tăng thêm trong quý này lên tới 389.000. Cổ phiếu của Verozon đã giảm 0,89% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố thu nhập.

.

⦿ ---- General Motors Company tiết lộ hôm thứ Ba rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 48,8 tỷ đô la, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, thu nhập ròng của công ty dành cho các cổ đông giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 3,1 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 21,8% lên 2,68 đô la.

.

Công ty sản xuất xe này đã điều chỉnh hướng dẫn cả năm 2024 của mình, ước tính thu nhập ròng dành cho các cổ đông sẽ đạt từ 10,4 tỷ đô la đến 11,1 tỷ đô la so với mức trước đó là từ 10 tỷ đô la đến 11,4 tỷ đô la. Cổ phiếu của GM tăng vọt 2,9% trong giờ mở cửa trước giờ mở cửa và được bán với giá 48,93 đô la vào lúc 6:38 sáng theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Amazon.com Inc. đang chuẩn bị ra mắt một cửa hàng trực tuyến giá rẻ để cạnh tranh với Temu của PDD Holdings, theo The Information đưa tin vào thứ Ba. Ngày ra mắt vẫn chưa được biết; tuy nhiên, Amazon được cho là đã bắt đầu liên lạc với các thương gia của mình trên một diễn đàn dành riêng cho việc giao tiếp giữa công ty và người bán về các quy tắc và hạn chế giá sẽ được áp dụng cho trang web mới.

.

"Để đảm bảo mức giá cực kỳ phải chăng cho khách hàng, Cửa hàng giá rẻ có mức giá đủ điều kiện tối đa ở cấp độ loại sản phẩm", Amazon đã nói với những người bán trong một email mà The Information có được, đồng thời nói thêm rằng nếu họ không muốn tuân thủ điều đó, hãy tiếp tục sử dụng cửa hàng trực tuyến thông thường của công ty.

.

⦿ ---- Trong báo cáo triển vọng công bố hôm thứ Ba, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 và 2025 dự kiến ​​sẽ đạt 3,2%, hầu như không thay đổi so với báo cáo trước đó, đồng thời mô tả mức tăng trưởng này là "ổn định nhưng không mấy ấn tượng".

.

Dự báo tăng trưởng năm 2024 của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm lên 2,8%, chậm lại còn 2,2% vào năm 2025. Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 0,8% vào năm 2024 và 1,2% vào năm 2025, trong khi Đức dự kiến ​​sẽ trì trệ vào năm 2024 và tăng trưởng 0,8% vào năm 2025. Tăng trưởng của Trung Quốc đã được điều chỉnh giảm 0,2 điểm xuống 4,8% vào năm 2024 và không đổi ở mức 4,5% vào năm 2025.

IMF cho biết rủi ro đối với tăng trưởng đang nghiêng về phía giảm, bao gồm "sự bùng nổ đột ngột" trong biến động của thị trường tài chính, sự gián đoạn của quá trình giảm phát, sự thu hẹp kéo dài của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, các chính sách bảo hộ và căng thẳng xã hội.

.

Trong khi đó, IMF dự báo lạm phát toàn cầu sẽ giảm từ mức trung bình hằng năm là 6,7% vào năm 2023 xuống 5,8% vào năm 2024 và 4,3% vào năm 2025, trong đó các nền kinh tế tiên tiến sẽ quay trở lại mục tiêu sớm hơn các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

.

⦿ ---- Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani chia sẻ vào thứ Ba rằng chỉ huy ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo) tại Iraq đã bị giết trong một chiến dịch ở dãy núi Hamrin ở đông bắc Iraq. Theo thủ tướng, một số thủ lĩnh cấp cao khác của ISIS đã bị giết trong chiến dịch này.

.

"Chúng tôi khẳng định rằng không có chỗ cho những kẻ khủng bố ở Iraq, và chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến tận nơi ẩn náu và tiêu diệt chúng cho đến khi đất nước Iraq được thanh tẩy khỏi chúng và những hành động tội lỗi của chúng", thủ tướng cho biết trong tuyên bố.

.

⦿ ---- Trưởng phòng truyền thông của Hezbollah, Mohammad Afif, đã phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng nhóm chiến binh này vẫn chưa có tù nhân Israel. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ có [họ]". Ông tiếp tục nói rằng Hezbollah cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của "những chiến binh bị bắt". Afif nói thêm rằng không có cuộc đàm phán nào có thể diễn ra "dưới hỏa lực".

.

Trưởng phòng truyền thông của nhóm chiến binh này cũng tuyên bố rằng Hezbollah "hoàn toàn và duy nhất chịu trách nhiệm" về việc nhắm vào dinh thự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

.

⦿ ---- Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini tuyên bố hôm thứ Ba rằng người dân ở phía bắc Gaza "chỉ chờ chết", vì họ cảm thấy "bị bỏ rơi, tuyệt vọng và cô đơn".

.

"Mùi tử khí ở khắp mọi nơi khi xác chết nằm la liệt trên đường hoặc dưới đống đổ nát. Các nhiệm vụ dọn xác hoặc cung cấp hỗ trợ nhân đạo đều bị từ chối", Lazzarini nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm rằng nhân viên UNRWA không thể tìm thấy thức ăn, nước uống hoặc dịch vụ chăm sóc y tế. Ông một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, "kể cả chỉ trong vài giờ", điều này sẽ cho phép những cá nhân bị mắc kẹt trong khu vực rời đi và "đến những nơi an toàn hơn".

.

⦿ ---- Bảy người đàn ông từ East Jerusalem đã bị bắt vì bị cáo buộc là một phần của một nhóm gián điệp do Iran tài trợ, theo cảnh sát Israel thông báo vào thứ Ba. Hành động của họ bị cáo buộc bao gồm từ phá hoại đến chụp ảnh các địa điểm đáng chú ý trong hơn hai năm. Họ cũng được giao nhiệm vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân người Israel và một thị trưởng, mặc dù họ đã bị phát hiện trước khi họ thực hiện bất kỳ nỗ lực nào. Cảnh sát cho biết các nghi phạm có độ tuổi từ 19 đến 23 và không có tiền án. Theo Kênh 12 của Israel, ít nhất một trong số họ đã thừa nhận làm việc cho Iran.

.

⦿ ---- Ít nhất 15 người đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào Beit Lahiya, một thành phố ở phía bắc Gaza, theo Palestine News Agency WAFA đưa tin vào thứ Ba. Theo thông tin mới nhất của các cơ quan y tế tại Gaza, 42.603 người đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Gần 100.000 người khác bị thương, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

.

Một ngày trước đó, Liên Hợp Quốc cho biết không có viện trợ nhân đạo nào vào được phía bắc Gaza trong ngày thứ tư, với viễn thông trong khu vực "bị gián đoạn nghiêm trọng" và hầu như không có nước uống.

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hoan nghênh kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc đa số cử tri Moldova muốn gia nhập Liên Âu (EU), được thông qua với đa số 50,4%. "Người dân Cộng hòa Moldova đã đưa ra lựa chọn lịch sử là neo giữ tương lai của họ trong Liên minh châu Âu", ông cho biết trong một tuyên bố.

.

Borrell cũng khen ngợi chính quyền Moldova vì đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý theo "tiêu chuẩn dân chủ". Ông lên án Nga vì "sự can thiệp ồ ạt và chiến dịch hỗn hợp" nhằm phá hoại cuộc bỏ phiếu, đồng thời cam kết EU sẽ tiếp tục ủng hộ "khả năng phục hồi và tiến triển trên con đường gia nhập" của Moldova.

.

⦿ ---- Đại diện LHQc của Bắc Hàn cho biết tuyên bố của cơ quan tình báo Seoul rằng Bắc Hàn đã gửi quân đến Nga để hỗ trợ trong cuộc xung đột với Ukraine là tin đồn vô căn cứ. "Về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những tin đồn rập khuôn vô căn cứ như vậy", một đại diện của Bắc Hàn tuyên bố trong một cuộc họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) được cho là đã tiết lộ vào thứ Sáu tuần trước rằng Bắc Hàn đã quyết định cung cấp cho Nga 12.000 quân được tuyển chọn từ bốn lữ đoàn bộ binh, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố một ngày trước đó rằng Ukraine có thông tin về 10.000 chuyên gia Bắc Hàn đang được chuẩn bị để hỗ trợ Nga. Hoa Kỳ không xác nhận tin đồn này, nhưng người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang theo dõi các báo cáo.

.

⦿ ---- Hôm nay, Thứ Ba, vận động ở đâu: Các chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra tại các tiểu bang chiến trường quan trọng ngày hôm nay khi cuộc đua vào Bạch Ốc bước vào giai đoạn cuối cùng khi chỉ còn đúng hai tuần nữa là đến Ngày bầu cử.

.

• Phó Tổng thống Kamala Harris Harris sẽ ghi hình một cuộc phỏng vấn với Hallie Jackson của NBC, phát sóng lúc 6:30 giờ chiều theo giờ miền Đông trên NBC News. Vào lúc 4:30 chiều theo giờ miền Đông, phó tổng thống sẽ ghi hình một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo, phát sóng vào thứ Tư khi bà tìm cách tiếp cận các cử tri gốc Latinh chưa quyết định. Các cuộc phỏng vấn hôm nay diễn ra khi Harris chuẩn bị tham gia vào hội trường "họp phố" của CNN vào ngày mai bên ngoài Philadelphia.

.

• Người bạn đồng hành tranh cử của Harris, Thống đốc Minnesota Tim Walz, sẽ có bài phát biểu bên cạnh cựu Tổng thống Barack Obama tại một cuộc mít tinh ở Madison, Wisconsin. Walz cũng dự kiến ​​sẽ phát biểu tại Racine. Obama cũng sẽ đến Detroit, Michigan để phát biểu thay mặt cho liên danh Harris-Walz.

.

• Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ tham gia một cuộc họp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gốc La-tinh tại Doral, Florida. Sau đó, Trump sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại Greensboro, Bắc Carolina, tập trung vào nền kinh tế và lạm phát.

.

• Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa JD Vance sẽ phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Peoria, Arizona. Vào buổi tối, Vance sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Tucson.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala đã công bố các đề xuất kinh tế mới nhắm vào nam giới gốc La-tinh hôm thứ Ba nhằm thúc đẩy sự ủng hộ trong khối cử tri chủ chốt trước Ngày bầu cử. Kế hoạch này nhằm mục đích "giảm chi phí, tăng quyền sở hữu nhà, mở rộng cơ hội việc làm và đảm bảo rằng nam giới gốc La-tinh và gia đình họ có thể đạt được nguyện vọng và đạt được Giấc mơ Mỹ của mình", theo thông cáo báo chí.

.

Đề xuất này sẽ cung cấp các chương trình đào tạo để thăng tiến sự nghiệp, bao gồm tăng gấp đôi số lượng học nghề đã đăng ký và loại bỏ yêu cầu bằng đại học đối với một số công việc liên bang. Kế hoạch sẽ mở rộng quan hệ đối tác với các trường trung học để cho phép học sinh bắt đầu hướng tới sự nghiệp và đầu tư vào các chương trình phát triển lực lượng lao động trong số các cựu chiến binh gốc La-tinh và các quân nhân đang tại ngũ.

.

Kế hoạch này cũng sẽ cho phép những người học nghề đã đăng ký và các chuyên gia xây dựng khấu hao một số công cụ và thiết bị nhất định để giảm bớt trở ngại cho người lao động gốc La-tinh khi bắt đầu nghề xây dựng.

.

Phó tổng thống có ý định tăng nguồn tài trợ khởi nghiệp bằng cách cung cấp một triệu khoản vay có thể xóa nợ hoàn toàn lên tới 20.000 đô la cho các doanh nhân gốc La-tinh và những người khác để khởi nghiệp. Theo chiến dịch, các khoản vay sẽ được cung cấp thông qua quan hệ đối tác mới giữa Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Administration), ngoài một số bên cho vay và ngân hàng.

.

Sáng kiến ​​này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tăng số lượng người mua nhà lần đầu là người Mỹ gốc La-tinh lên gần 600.000 người mỗi năm để tạo dựng sự giàu có cho nhiều thế hệ. Một phần của kế hoạch bao gồm xây dựng 3 triệu ngôi nhà mới giá rẻ, giảm chi phí thuê nhà và sở hữu nhà và cung cấp 25.000 đô la hỗ trợ thanh toán trước cho những người mua nhà lần đầu.

.

⦿ ---- Ca nhạc sĩ Eminem ít khi ra trước công chúng, nhưng rapper nổi tiếng này sẽ tạo nên ngoại lệ khi giới thiệu cựu Tổng thống Barack Obama tại một cuộc mít tinh ở Detroit tối nay. Một viên chức Dân chủ quen thuộc với việc lập kế hoạch cho sự kiện này cho biết Eminem không được mong đợi sẽ biểu diễn, mà sẽ chào đón Obama đến Motor City để tham gia một cuộc mít tinh vận động bỏ phiếu cho Kamala Harris. Khi làm như vậy, Eminem được mong đợi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc đua tổng thống, điều mà anh hiếm khi làm.

.

Nhưng quan điểm của Eminem về Donald Trump thì ai cũng biết, cáo buộc cựu tổng thống đã "tẩy não" những người ủng hộ mình. Anh đã đưa ra một lời chỉ trích gay gắt về Trump đã lan truyền rộng rãi tại Giải thưởng Hip Hop BET năm 2017.

Nhiều người nổi tiếng đã bước ra để vận động cho Harris và tấm vé của đảng Dân chủ, nhưng ít ai trong số họ có sức hút mang tính biểu tượng như Eminem, đặc biệt là ở Detroit, khi Harris đấu tranh để củng cố bức tường xanh trong cuộc đua ngang ngửa với Trump.

.

⦿ ---- Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân chủ James Carville đã nhắc lại dự đoán của mình vào đêm thứ Hai rằng Phó Tổng thống Harris sẽ chiến thắng trước cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử, giờ chỉ còn hai tuần nữa. "Tôi nghĩ rằng Harris sẽ thắng", Carville nói vào thứ Hai trong lần xuất hiện trên chương trình "The Beat" của MSNBC với người dẫn chương trình Ari Melber.

.

"Tôi xin nói thẳng ra. Tôi sẽ nhấn mạnh điều đó", chiến lược gia này nói thêm, nhưng cảnh báo rằng "Tôi có thể sai". Carville, kiến ​​trúc sư của chiến dịch thành công năm 1992 của cựu Tổng thống Clinton, cũng chỉ trích Trump vì lời lẽ hung hăng không thật của Trump trong chiến dịch tranh cử và lập luận rằng Hiến pháp nằm trên lá phiếu.

.

Những phát biểu của Carville được đưa ra khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua cân sức giữa hai ứng cử viên của hai đảng. Vào cuối tháng 9, Carville đã chia sẻ rằng ông có "cảm giác" rằng Harris cuối cùng sẽ thắng thế trong cuộc đua, nhưng từ chối đưa ra dự đoán chính thức vào thời điểm đó.

.

Đầu tháng này, ông nói với Michael Smerconish của CNN rằng cuộc bầu cử Bạch Ốc năm 2024 "còn lâu mới được quyết định". Mặc dù thừa nhận rằng phó tổng thống đang dẫn trước một chút, ông cho biết người chiến thắng cuối cùng sẽ là người giành được hầu hết các tiểu bang chiến trường quan trọng.

.

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ bị phá vỡ vào cuối. Tôi nghĩ rằng ai đó sẽ giành được các tiểu bang dao động với tỷ lệ 5-2 hoặc 6-1", Carville nói. "Bất kỳ ai làm được điều đó sẽ làm tốt ở Hạ viện và làm tốt ở Thượng viện. Nhưng điều này còn lâu mới được quyết định". Harris dẫn trước Trump 1,2 phần trăm, 49 phần trăm so với 47,8 phần trăm, theo tổng hợp các cuộc thăm dò mới nhất từ ​​The Hill/Decision Desk HQ.

.

⦿ ---- Trump vẫn chưa chịu trả nợ. Chiến dịch của Donald Trump đã tích lũy được một đống nợ khổng lồ chưa thanh toán cho các dịch vụ liên quan đến các cuộc mít tinh của ông kể từ năm 2016, khi hãng tin này đưa tin hôm thứ Hai rằng nhóm của cựu tổng thống vẫn còn nợ hàng trăm nghìn đô la cho 10 thành phố trên khắp Hoa Kỳ.

.

Hóa đơn chưa thanh toán lớn nhất thuộc về El Paso, Texas, nơi đã nói với kênh truyền hình rằng chiến dịch của Trump vẫn còn nợ 569.204,63 đô la cho một cuộc mít tinh năm 2019. Vào năm 2020, Hội đồng thành phố El Paso đã thuê một công ty luật để "bảo vệ lợi ích của Thành phố trong việc thu tiền", một phát ngôn viên của thành phố đã nói với NBC News vào đầu tháng này. "Thành phố tiếp tục tìm cách thanh toán các khoản chi phí quá hạn này, vì vậy người nộp thuế của thành phố không tiếp tục phải chịu chi phí này", một phát ngôn viên khác của thành phố đã nói với Al Jazeera.

.

Các thành phố khác đang theo đuổi chiến dịch để đòi các hóa đơn chưa thanh toán bao gồm St. Cloud, Minnesota, nơi đang nợ 208.935,17 đô la cho một cuộc mít tinh vào tháng 7 này; Spokane, Washington, nơi nợ 65.124,69 đô la cho một sự kiện năm 2016; và Tucson, Arizona, một trong số nhiều thành phố hiện yêu cầu chiến dịch của Trump phải trả tiền cho các dịch vụ trước, để tránh làm tăng thêm hóa đơn 81.837 đô la mà họ đã tích lũy.

.

⦿ ---- Trao tiền cho cò mồi. Ít nhất 2 người trong số 3 cử tri Pennsylvania giành chiến thắng trong cuộc xổ số siêu PAC trị giá 1 triệu đô la gây tranh cãi của tỷ phú MAGA Elon Musk cho đến nay là những đảng viên Cộng hòa đã đăng ký và đã bỏ phiếu, theo Politico đưa tin. Hai người chiến thắng đầu tiên, John Dreher và Kristine Fishell, đã gửi phiếu bầu qua thư trước khi giành được giải thưởng, được ủy ban America PAC trao tặng hàng ngày cho đến ngày bầu cử, theo hồ sơ của tiểu bang được hãng tin này trích dẫn.

.

Politico cho biết điều đó đặt ra câu hỏi liệu trò lừa bịp trị giá hàng triệu đô la của Musk chủ yếu thu hút những người hâm mộ Musk và cựu Tổng thống Donald Trump thay vì những cử tri dao động cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hay không. Tình trạng bỏ phiếu của người chiến thắng thứ ba, Shannon Tomei, vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức.

.

Một số chuyên gia cho biết xổ số của Musk tương đương với việc mua phiếu bầu bất hợp pháp, trong khi America PAC và Musk cho biết việc đăng ký không yêu cầu phải liên kết đảng phái và chỉ yêu cầu cử tri ký một bản kiến ​​nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng. Tuy nhiên, bản kiến ​​nghị yêu cầu những người ký phải giao nộp dữ liệu cá nhân quý giá của họ cho ủy ban, nơi đang sử dụng thông tin cử tri để nhắm mục tiêu vào cử tri trước cuộc bầu cử thay mặt cho chiến dịch tranh cử của Trump. Cho đến nay, Musk đã quyên góp 75 triệu đô la cho nhóm ủng hộ Trump của mình.

.

⦿ ---- Xuất hiện cùng Phó Tổng thống Kamala Harris tại Michigan, cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney hôm Thứ Hai đã cảnh báo về những nguy cơ khi trao chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vào tay Donald Trump. Bà Cheney cho biết đảng Cộng Hòa đang tiến hành "một sự chấp nhận chủ nghĩa cô lập thực sự nguy hiểm" và "một sự chấp nhận nguy hiểm đối với những kẻ bạo chúa" do cựu tổng thống dẫn đầu, tờ Washington Post đưa tin. "Thật vô cùng nguy hiểm khi nghĩ về một chính sách đối ngoại và chính sách an ninh quốc gia do một người... bất ổn như Donald Trump lãnh đạo", Cheney nói. Nếu ông ta cố gắng thực hiện việc loại bỏ Hoa Kỳ khỏi các hiệp ước quốc tế, bao gồm cả NATO, bà nói, Quốc hội "không thể ngăn cản ông ta".





Nhiều đảng viên Cộng hòa đã nói riêng với bà rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Harris vào ngày 5 tháng 11/2024, Cheney nói, nhưng họ sợ nói ra công khai. "Họ lo lắng về nhiều vấn đề, bao gồm cả bạo lực", Cheney nói và nói thêm: "Nếu bạn lo lắng, bạn có thể bỏ phiếu theo lương tâm của mình và không bao giờ phải nói một lời nào với bất kỳ ai. Và sẽ có hàng triệu đảng viên Cộng hòa [sẽ] làm như vậy vào ngày 5 tháng 11". Susan Ford Bales, con gái của Tổng thống Cộng hòa Gerald Ford, đã tuyên bố ủng hộ Harris hôm thứ Hai.

.

.

⦿ ---- Cộng Hòa đòi quăng bỏ phiếu bầu hải ngoại gửi về 2 tiểu bang, 2 Thẩm phán quăng bỏ đơn kiện. Các thẩm phán tiểu bang tại Michigan và North Carolina hôm thứ Hai đã bác bỏ các khiếu nại riêng biệt của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đối với một số lá phiếu ở nước ngoài tại các tiểu bang dao động quan trọng. RNC cáo buộc hai tiểu bang này đã chấp nhận không đúng cách các lá phiếu ở nước ngoài từ những người chưa từng sống trong khu vực tài phán của họ.

.

Trong hai phán quyết riêng biệt được đưa ra vào thứ Hai, các thẩm phán đã bác bỏ các yêu cầu của RNC có thể khiến hàng nghìn lá phiếu bị nghi ngờ. Việc bỏ phiếu ở nước ngoài đã trở thành chiến trường mới nhất trong các vụ kiện bầu cử của đảng Cộng hòa trong chu kỳ này. Khối bỏ phiếu được coi là ngày càng Dân chủ vì hiện tại chủ yếu bao gồm công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài, thay vì các quân nhân mặc quân phục.

.

RNC đã khiếu nại cách các tiểu bang chấp nhận các lá phiếu từ công dân sống ở nước ngoài chưa từng sống ở đó, miễn là cha mẹ của họ đủ điều kiện bỏ phiếu tại tiểu bang trước khi chuyển ra nước ngoài. Michigan cũng mở rộng các biện pháp bảo vệ cho vợ/chồng.

.

Tại Michigan, Thẩm phán Sima Patel đã phán quyết rằng RNC đã đợi quá lâu để đưa vụ kiện của mình, viết rằng sẽ "cực kỳ khó hoặc không thể" hủy bỏ các lá phiếu bị khiếu nại khi gần đến Ngày bầu cử. Patel phán quyết rằng hướng dẫn của tiểu bang về việc ai có thể nộp phiếu bầu ở nước ngoài là hợp pháp.

.

Patel viết trong phán quyết rằng "Một thách thức có thể được đưa ra bất cứ lúc nào sau năm 2017 và ít nhất phải được đưa ra sớm hơn trong năm dẫn đến cuộc tổng tuyển cử, chứ không phải 28 ngày trước đó". Mặc dù đứng về phía các quan chức tiểu bang, Patel đã từ chối yêu cầu trừng phạt các nguyên đơn, bao gồm RNC, Đảng Cộng hòa Michigan và một nhân viên địa phương.

.

Tại North Carolina, Thẩm phán John Smith đã từ chối yêu cầu của RNC về lệnh cấm trước cuộc bầu cử sắp tới, cho rằng RNC khó có thể thành công trong vụ kiện của mình. Smith phán quyết rằng RNC "không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào" chứng minh rằng đã xảy ra gian lận.

.

“Tòa án này đã cân nhắc khả năng gây hại cho nguyên đơn theo giả định so với quyền của bị đơn và thấy rằng xét cho cùng, không nên viện dẫn quyền quyết định công bằng của tòa án này để đối xử khác biệt với toàn bộ một nhóm công dân dựa trên những cáo buộc không có căn cứ và mang tính suy đoán mà thậm chí không có một chút bằng chứng thực chất nào”, Smith viết trong phán quyết của mình. Vụ kiện đó có sự tham gia của Đảng Cộng hòa North Carolina và hai cử tri Cộng hòa.

.

Một vụ kiện khác thách thức các lá phiếu ở nước ngoài tại Pennsylvania vẫn đang chờ xét. RNC không tham gia vào vụ kiện đó, vụ kiện do 6 Dân biểu Cộng hòa từ tiểu bang đệ trình với cáo buộc các quan chức bầu cử không đáp ứng các yêu cầu xác minh của liên bang đối với các lá phiếu ở nước ngoài. Các quan chức tiểu bang ở đó cho rằng các nghị sĩ đang hiểu sai luật bầu cử liên bang và các bước này không bắt buộc. Một phiên điều trần về yêu cầu lệnh cấm của các nhà lập pháp đã được tổ chức hôm thứ Sáu và thẩm phán có thể ra phán quyết bất cứ lúc nào.

.

⦿ ---- Trump chỉ đứng bếp tiệm ăn có 5 phút để trình diễn quay phim, chụp hình. Cựu tổng thống Donald Trump có thể đã thực hiện lời hứa làm việc tại một cửa hàng McDonald's vào Chủ Nhật, nhưng ông đã dành năm phút làm việc tại quầy khoai tây chiên và thực tế không có ai đặt hàng, theo tờ Washington Post đưa tin.

.

Cửa tiệm McDonald's mà Trump ghé thăm tại Feasterville, Pennsylvania đã đóng cửa đối với công chúng khi ông Trump ở đó và những tài xế mà ông phục vụ qua cửa sổ lái xe của địa điểm này đã được Mật vụ kiểm tra - cả hai đều không phải là vô lý khi xét đến các yêu cầu về an ninh trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, khách hàng của Trump thậm chí còn không được phép đặt hàng và phải nhận bất kỳ thứ gì mà ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đưa cho họ.

.

Tờ Washington Post cho biết Trump đã dành năm phút tại quầy khoai tây chiên của nhà hàng, nơi ông được hướng dẫn cách thả, để ráo và ướp muối khoai tây chiên và mười lăm phút tại cửa sổ để phát đồ ăn - rất có thể chỉ là những túi khoai tây chiên - cho những người ủng hộ Trump đang vuốt ve Cộng Hòa. Hy vọng là ông Trump đã nhớ rắc muối đúng cách.

.

⦿ ---- Hàng triệu người có bảo hiểm y tế tư nhân sẽ có thể mua các biện pháp không kê đơn như bao cao su, thuốc tránh thai "sáng hôm sau" và thuốc tránh thai miễn phí theo một quy định mới mà Bạch Ốc đề xuất hôm thứ Hai. Hiện tại, các công ty bảo hiểm y tế phải chi trả chi phí cho biện pháp tránh thai theo toa, bao gồm thuốc tránh thai theo toa hoặc thậm chí là bao cao su mà bác sĩ đã kê đơn.

.

Nhưng quy định mới sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm đó, cho phép hàng triệu người có bảo hiểm y tế tư nhân mua bao cao su, thuốc tránh thai hoặc thuốc tránh thai "sáng hôm sau" miễn phí từ các cửa hàng địa phương mà không cần đơn thuốc. Đề xuất này được đưa ra vài ngày trước Ngày bầu cử, khi Phó Tổng thống Kamala Harris gắn chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào lời hứa mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sau quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ quyền phá thai trên toàn quốc hai năm trước.

.

Bà Harris đã tìm cách tạo ra sự tương phản rõ rệt với đối thủ Cộng hòa của mình, Donald Trump, người đã bổ nhiệm một số thẩm phán đã ban hành phán quyết đó. “Quy định được đề xuất mà chúng tôi công bố hôm nay sẽ mở rộng quyền tiếp cận biện pháp tránh thai mà không mất thêm chi phí cho hàng triệu người tiêu dùng”, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra cho biết trong một tuyên bố. "Điểm mấu chốt là: phụ nữ nên có quyền kiểm soát các quyết định chăm sóc sức khỏe cá nhân của họ. Và các đơn vị phát hành và cung cấp có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp”.

.

Các biện pháp tránh thai khẩn cấp mà những người có bảo hiểm tư nhân có thể tiếp cận mà không mất phí bao gồm levonorgestrel, một loại thuốc cần uống ngay sau khi quan hệ tình dục để tránh thai và thường được biết đến với tên thương hiệu là “Plan B”. Nếu không có đơn thuốc của bác sĩ, phụ nữ có thể phải trả tới 50 đô la cho một vỉ thuốc. Và những phụ nữ trì hoãn việc mua thuốc để có đơn thuốc của bác sĩ có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, vì thuốc có khả năng ngăn ngừa thai trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ tình dục cao nhất.

.

Nếu được thực hiện, quy định mới cũng sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm phải chịu toàn bộ chi phí cho thuốc Opill uống một lần mỗi ngày, một loại thuốc tránh thai không kê đơn mới mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt vào năm ngoái. Một tháng cung cấp thuốc có giá 20 đô la.

Các trường đại học đang khẩn trương thu hồi bằng của ông Vương Tấn Việt (Thầy Thích Chân Quang).

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết nguyên đán 9 ngày.

Đại học ở Australia cập nhật thông tin về việc ‘dừng nhận học sinh từ 5 tỉnh ở Việt Nam’.

⦿ ---- Nhóm 5 người đàn ông bị kết án oan khi còn là thanh thiếu niên trong vụ án hiếp dâm người chạy bộ Central Park Five đã kiện Donald Trump hôm thứ Hai, nói rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã phỉ báng họ bằng cách vu khống họ đã giết người và nhận tội.Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Philadelphia, trích dẫn một số tuyên bố mà Trump đưa ra về những người đàn ông này trong cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 với ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris, sau khi bà chỉ trích Trump vì đã đăng quảng cáo vào năm 1989 kêu gọi xử tử những bị cáo khi đó còn là thanh thiếu niên."Bị cáo Trump đã tuyên bố sai sự thật [tại cuộc tranh luận] rằng Nguyên đơn đã giết một cá nhân và nhận tội. Những tuyên bố này rõ ràng là sai sự thật", đơn kiện dân sự cho biết. "Nguyên đơn chưa bao giờ nhận tội về bất kỳ tội nào và sau đó đã được xóa mọi hành vi sai trái. Hơn nữa, các nạn nhân của vụ tấn công ở Central Park không bị giết", đơn khiếu nại cho biết.Vụ kiện cáo buộc rằng hành vi của Trump đối với những người đàn ông tại cuộc tranh luận "là một phần của mô hình hành vi cực đoan và thái quá liên tục kéo dài trong nhiều năm, do đó cấu thành hành vi vi phạm pháp luật liên tục".Các nguyên đơn trong vụ kiện, những người hiện tự gọi mình là Năm người được minh oan (Exonerated Five), là Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown và Korey Wise. Salaam là thành viên của Hội đồng thành phố New York.⦿ ---- Tiệm ăn thanh minh thanh nga: Mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump đã đến thăm một cửa hàng McDonald's ở Pennsylvania hôm Chủ Nhật, chuỗi tiệm thức ăn nhanh McDonald's đang cố gắng giữ thái độ trung lập trong cuộc đua giành chức tổng thống. "Như chúng ta đã thấy, thương hiệu của chúng tôi đã trở thành chủ đề bàn tán trong chu kỳ bầu cử này. Mặc dù chúng tôi không tìm kiếm điều này, nhưng đây là minh chứng cho thấy McDonald's được rất nhiều người Mỹ yêu thích. McDonald's không ủng hộ các ứng cử viên cho chức vụ được bầu và điều đó vẫn đúng trong cuộc đua giành chức Tổng thống tiếp theo này", công ty cho biết trong một thông điệp nội bộ mà CNBC đã xem và được một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này xác nhận.Trump đã học cách vận hành nồi chiên và làm việc tại quầy bán đồ ăn nhanh trong ca làm việc ngắn của mình tại một nhà hàng ở Feasterville, Pennsylvania. Ông đã lợi dụng pha nguy hiểm này để chỉ trích đối thủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris. "Mặc dù chúng tôi không phải là một thương hiệu chính trị, nhưng chúng tôi rất tự hào khi nghe cựu Tổng thống Trump yêu thích McDonald's và Phó Tổng thống Harris có những kỷ niệm đẹp khi làm việc dưới cổng Arches", McDonald's cho biết.⦿ ---- Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell nói rằng ông và Donald Trump "hiện đang cùng chung một đội", nhưng một tiểu sử mới về nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện tiết lộ rằng ông không phải lúc nào cũng cổ vũ cho ứng cử viên tổng thống của đảng mình.McConnell đã nói với nhà báo Michael Tackett trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng Công tố đặc biệt Jack Smith có một vụ truy tố tốt chống lại Trump. "Nếu nói ông Trump không phạm tội gì có thể bị truy tố, tôi không biết tội gì mới có thể bị truy tố", theo McConnell nói. Cuộc phỏng vấn là cho cuốn "The Price of Power", theo báo Axios, dự kiến sẽ được xuất bản vào tuần tới.McConnell đã bỏ phiếu chống lại việc luận tội trong phiên tòa xét xử thứ nhì của Trump, nói rằng Trump không còn là tổng thống và có thể phải chịu trách nhiệm trước tòa án. Nhưng Tackett viết rằng McConnell đã gần bỏ phiếu theo cách khác; một bản án sẽ cấm Trump tái tranh cử tổng thống. Tackett viết rằng nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã nói rõ về bản chất của các cáo buộc chống lại Trump.Đổ lỗi cho cựu tổng thống Trump về vụ tấn công bạo loạn vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, McConnell nói, "không còn nghi ngờ gì nữa, ai là người truyền cảm hứng cho vụ bạo loạn, và tôi chỉ hy vọng rằng ông Trump sẽ phải trả giá cho việc này". McConnell đã ủng hộ Trump ứng cử tổng thống vào tháng 3.⦿ ---- Cộng Hòa phóng tin giả, làm video với nhân sự giả để tấn công Tim Walz. Một đoạn video về một cựu học sinh đưa ra lời buộc tội chống lại Thống đốc Minnesota Tim Walz có vẻ đáng tin đối với một số người xem. Được đăng vào thứ Tư tuần trước trên X, đoạn video này cung cấp tên và thông tin tiểu sử của người đàn ông, có thể xác minh được: Matthew Metro đã học tại Trường trung học Mankato West khi Walz dạy ở đó.Nhưng khi Matthew Metro thực sự xem đoạn video dài bốn phút, anh ta không cần phải tra cứu bất cứ điều gì. "Rõ ràng là không phải tôi: Răng khác, tóc khác, mắt khác, mũi khác", anh ta nói, theo tờ Washington Post đưa tin. "Tôi không biết họ lấy thông tin này từ đâu".Người đàn ông trong video nói rằng Walz đã tấn công tình dục anh ta hồi năm 1997, nhưng nội dung không có gì là xác thực. Metro chưa bao giờ gặp Walz, càng không coi Walz là giáo viên. Metro thực sự, 45 tuổi và sống ở Hawaii, không đưa ra lời buộc tội nào về việc sờ mó đối với ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ.Metro nói với tờ Washington Post rằng ông tức giận vì tên và thông tin tiểu sử của ông đã bị sử dụng để đưa ra lời buộc tội sai sự thật và ông có thể bị ràng buộc vĩnh viễn. "Đây là sự xâm phạm quyền riêng tư và cuộc sống cá nhân của tôi", ông nói. Video cũng có thông tin sai lệch về Metro. AFP đưa tin các chuyên gia cho biết video, được chia sẻ bởi một tài khoản quảng bá nội dung QAnon, giống với tác phẩm của nhóm tuyên truyền Nga Storm-1516.Chiến dịch Harris-Walz đã nhanh chóng xem xét video và liên hệ với Metro để nói rằng họ đang điều tra và biết rằng Metro là giả mạo. Sau đó, X đã dán nhãn bên dưới video cho thấy nội dung đã bị thao túng. Nhưng video đã được chia sẻ trên Rumble, Truth Social và Gettr, cũng như bởi những người ủng hộ Donald Trump, và nhiều phiên bản vẫn trực tuyến. Lưu trữ cho thấy video đã được xem hơn 5,4 triệu lần.Phân tích của chuyên gia không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy AI tạo ra video; video có thể là của một người thật với âm thanh bị thao túng. Metro cho biết ông đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người quen biết ông và nhận ra rằng video là một trò lừa bịp. Một người là người bạn cũ đã gửi cho anh ấy bức ảnh đầu tiên, kèm theo dòng chữ "Tôi biết đây là ảnh giả".⦿ ---- Musk làm giả đủ thứ, bị kiện chôm tác quyền. Công ty sản xuất đằng sau thương hiệu Blade Runner 2049 đã kiện Elon Musk về việc ra mắt xe tự lái Robotaxi mới của Tesla gần đây. Alcon Entertainment cho biết họ đã từ chối yêu cầu của Musk về việc sử dụng hình ảnh từ bộ phim năm 2017 tại bữa tiệc ra mắt xe, theo báo cáo của tờ New York Times."Dù sao thì ông Musk vẫn làm vậy", đơn kiện nêu rõ. Chính xác hơn, Tesla bị cáo buộc đã sử dụng hình ảnh được tạo ra thông qua trí tuệ nhân tạo phản chiếu các cảnh trong phim, theo tờ Hollywood Reporter. Một hình ảnh có "một người giống Ryan Gosling", Alcon cho biết.Tesla đã hợp tác với Warner Bros., đơn vị phát hành bộ phim, để ra mắt Robotaxi và đơn kiện cũng nêu tên hãng phim này là bị đơn. Alcon cho biết họ đã từ chối yêu cầu vì không muốn bộ phim liên quan đến Musk vì "quan điểm chính trị và xã hội cực đoan" của Musk, theo đơn kiện.Đơn kiện ví cuộc tranh cãi này giống với một cuộc tranh cãi trước đó liên quan đến nữ diễn viên Scarlett Johansson, người đã từ chối yêu cầu cấp phép giọng nói cho OpenAI. Sau khi cô từ chối, công ty đã tạo ra một giọng nói giống hệt giọng của cô. Theo Variety, vụ kiện mới cáo buộc Musk, Tesla và Warner Bros. đã vi phạm bản quyền.⦿ ---- Câu chuyện Trump nói tục tĩu về một người quá cố, bây giờ bị con gái của người đó chỉ trích. Trong một cuộc vận động tranh cử hôm thứ Bảy tại Latrobe, Pennsylvania, Donald Trump đã chia sẻ một câu chuyện về huyền thoại chơi golf quá cố Arnold Palmer đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều do những chi tiết bất thường của nó. Trump kể lại một giai thoại liên quan đến việc Palmer xuất hiện trong phòng tắm. "Khi anh Palmer tắm cùng những người chuyên nghiệp khác, họ bước ra khỏi đó. Họ nói, 'Ôi trời ơi. To không thể tin được'", Trump cười nói. "Tôi phải nói rằng. Chúng tôi có những người phụ nữ rất tinh tế ở đây, nhưng họ từng coi Arnold là một người đàn ông".Con gái của Arnold Palmer, Peg Palmer Wears, mô tả đó là "một lựa chọn tồi về cách tiếp cận" nhưng vẫn không nao núng trước những bình luận. "Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tồi về cách tiếp cận để tưởng nhớ cha tôi, nhưng bạn sẽ làm gì?" Wears cho biết cha cô và Trump có chung niềm đam mê chơi golf nhưng lại có ít tương tác cá nhân. Khi nghĩ về cha mình, người đã qua đời vào năm 2016, cô đã đề cập đến việc ông tin vào các giá trị của Đảng Cộng hòa và vẫn cam kết với các lý tưởng của đất nước mặc dù thỉnh thoảng có bất đồng quan điểm. Mặc dù Wears không tiết lộ sở thích bỏ phiếu của mình cho cuộc bầu cử sắp tới, bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định sáng suốt, lưu ý rằng bà "không liên kết đảng nào" vì là cử tri cư trú tại North Carolina.⦿ ---- JD Vance đã tấn công vào cái mà ông gọi là "lời lẽ phản Kitô giáo và cách tiếp cận phản Kitô giáo đối với chính sách công" của Kamala Harris trong vở kịch mới nhất của ứng cử viên phó tổng thống Cộng Hòa dành cho các cử tri theo đạo Thiên chúa và Công giáo. Người cải đạo sang Công giáo này cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông thấy nền tảng thế tục của Harris "thực sự kỳ lạ" tại một cuộc biểu tình ở Waukesha, Wisconsin. "Nếu những người theo đạo Thiên chúa ra ngoài và bỏ phiếu, chúng ta sẽ chiến thắng, các bạn của tôi ạ", ông nói với đám đông.⦿ ---- Trump lại nổ sảng. Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tối Thứ Hai rằng con gái ông, Tiffany Trump, tốt nghiệp Trung tâm Luật của Đại học Georgetown năm 2020, đã đứng đầu lớp. "Con gái tôi là một sinh viên tuyệt vời, và cô ấy đã theo học một trường luật tuyệt vời, tốt nghiệp hạng nhất lớp", Trump phát biểu tại sự kiện ở Concord, North Carolina.Thực tế, cô Tiffany Trump không có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp danh dự của khóa 2020 được công bố trên trang web của trường. Trung tâm Luật của Đại học Georgetown cũng cho biết trên trang web của mình rằng họ không xếp hạng sinh viên. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận đêm Thứ Hai.⦿ ---- Bà Harris đã được hỏi tại một sự kiện vận động tranh cử ở Royal Oak, Michigan, về cách bà đối phó căng thẳng khi tranh cử tổng thống trong những tuần trước cuộc bầu cử. Maria Shriver, người điều hành sự kiện, đã đề cập đến việc tập yoga và ăn kẹo dẻo (gummies) để tránh căng thẳng, Harris đã trả lời bằng một tiếng cười rằng bà "không ăn kẹo dẻo", khiến đám đông bật cười.Harris cho biết bà thường thức dậy vào giữa đêm, nhưng bà cũng tập thể dục mỗi sáng. "Tôi cố gắng ăn uống điều độ, bạn biết đấy. Tôi yêu gia đình mình và tôi đảm bảo rằng tôi nói chuyện với bọn trẻ và chồng mình mỗi ngày", Harris nói thêm.⦿ ---- Bà Harris và cựu Dân biểu Liz Cheney, R-Wyo., đã vận động tranh cử tại Pennsylvania hôm Thứ Hai, ngồi cùng nhau trên sân khấu trong một cuộc trò chuyện khiến họ phải ngắt lời nhau để nhấn mạnh quan điểm của mình. Cheney, người phản đối phá thai hợp pháp và ca ngợi phán quyết của Tòa Tối cao lật ngược vụ Roe kiện Wade, cho biết bà đang tiếp cận những người có thể phản đối phá thai và nói với họ rằng việc bỏ phiếu cho Harris là điều bình thường."Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người trong chúng ta trên khắp đất nước ủng hộ quyền được sống nhưng đã theo dõi những gì đang diễn ra ở các tiểu bang của chúng ta kể từ phán quyết Dobbs và đã theo dõi các cơ quan lập pháp tiểu bang ban hành các luật khiến phụ nữ không nhận được sự chăm sóc mà họ cần", Cheney nói. "Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề mà chúng ta thấy bị phá vỡ trên mọi đường lối của đảng phái, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang thấy mọi người cùng nhau nói về những gì đã xảy ra với phụ nữ và khi phụ nữ phải đối mặt với những tình huống mà họ không thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần, nơi mà, ví dụ như ở Texas, Bộ trưởng Tư pháp đang nói về việc kiện [Texas], đang kiện để được tiếp cận hồ sơ y tế của phụ nữ. Điều đó không bền vững đối với đất nước chúng ta và cần phải thay đổi.”⦿ ---- Trump thú nhận là chưa thấy gian lận gì. Trump nói với NBC News hôm Thứ Hai rằng ông chưa thấy bằng chứng gian lận nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 cho đến nay, vì cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra ở một số tiểu bang. Ông đưa ra bình luận này tại một điểm dừng ở Swannanoa, North Carolina, khi NBC News hỏi ông và Chủ tịch RNC Michael Whatley rằng họ có thấy bất kỳ gian lận cụ thể nào tại thời điểm này, hai tuần trước cuộc bầu cử hay không. Trump và Whatley đều nói rằng họ chưa thấy bất kỳ vụ nào, nhưng vẫn còn sớm.Khi được hỏi liệu có lo ngại rằng kết quả bầu cử ở North Carolina sẽ không đáng tin cậy hoặc hợp pháp vì cơn bão Helene hay không, Trump trả lời, "Không". Trump nói: "Theo một cách nào đó, thì ngược lại. Ý tôi là, chúng tôi rất ấn tượng và tôi nghĩ họ có một hệ thống khá tốt ở đây".Trump tiếp tục ca ngợi số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao ở tiểu bang này bất chấp cơn bão, nói rằng "thực tế là họ đã đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục là điều khá tuyệt vời đối với tôi".⦿ ---- Cộng Hòa rủ nhau ủng hộ bà Harris. Con gái của cố Tổng thống Cộng hòa Gerald Ford, Susan Ford Bales, đã tuyên bố ủng hộ Harris làm tổng thống ngày hôm Thứ Hai: “Phó Tổng thống Harris và tôi có thể không đồng ý về một số vấn đề chính sách, nhưng sự chính trực và cam kết của bà đối với những nguyên tắc tương tự đã chỉ đạo cha tôi đã khiến tôi kết luận rằng Kamala Harris nên được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ", Ford Bales, một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, cho biết.Ford Bales đã so sánh giai đoạn này với thời điểm cha bà trở thành tổng thống sau khi Tổng thống Richard Nixon từ chức và Ford cần phải làm điều đúng đắn và bảo vệ Hiến pháp. Đối mặt với một động thái tương tự ngày nay, bà cho biết, Hoa Kỳ "không thể quay trở lại mô hình chia rẽ về sự căm ghét lẫn nhau và coi thường Hiến pháp của chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến những điều kinh hoàng vào ngày 6 tháng 1/2023 và chúng ta không bao giờ có thể cho phép thảm kịch đó lặp lại. Những thế lực đã kích động điều đó phải chịu trách nhiệm. Họ không bao giờ có thể ở vị trí để làm điều đó một lần nữa".⦿ ---- Trump nói "có cách" để xóa bỏ thuế liên bang khi được một cử tri ở Thành phố New York hỏi tuần trước về việc liệu điều đó có khả thi không. "Bạn biết đấy, ngày xưa khi chúng ta thông minh, khi chúng ta là một quốc gia thông minh, vào những năm 1890s và tất cả, đây là thời điểm đất nước tương đối giàu có nhất từ trước đến nay", Trump nói. "Nó có tất cả các loại thuế quan. Nó không có thuế thu nhập".Sau đó, Trump đã bóng gió về các kế hoạch chính sách của riêng mình về thuế quan. "Nhưng không, có cách. Ý tôi là, nếu chúng ta, nếu những gì tôi đang lên kế hoạch được công bố — thì đó là một câu hỏi tuyệt vời, nhân tiện nói luôn", ông nói. "Bạn là một con mèo khá tinh vi, bạn biết không?"Trump đã đưa ra những bình luận này trong chuyến thăm một tiệm cắt tóc ở quận Bronx của Thành phố New York với Fox News vào tuần trước, được kênh này phát sóng. Cựu tổng thống đã trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề từ những người đàn ông đang cắt tóc.Trump thường xuyên coi thuế quan là cách để xây dựng ngành sản xuất trong nước và các công việc liên quan, mặc dù vấn đề này đã bị Harris và nhiều nhà kinh tế chỉ trích, những người cho rằng thuế quan áp dụng trên diện rộng sẽ làm tăng giá hàng hóa nhập cảng và thực tế là đánh thuế vào người tiêu dùng. Còn chuyện xóa bỏ thuế liên bang thì chính phủ sập tiệm liền.⦿ ---- Các nhà nghiên cứu cho biết trong một bài báo gần đây rằng Arkansas có thể có 19 triệu tấn lithium, loại được sử dụng trong pin sạc cho các sản phẩm quan trọng như điện thoại và xe hơi điện. Các nhà nghiên cứu cho biết trong bài báo của họ được công bố vào tháng trước trên tạp chí Science Advances rằng họ đã "tính toán rằng có từ 5,1 đến 19 triệu tấn lithium trong nước muối của khu vực Smackover Formation ở miền nam Arkansas", chiếm "35 đến 136% ước tính tài nguyên lithium hiện tại của Hoa Kỳ".Theo thông cáo hôm thứ Hai từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), "Khu vực Smackover Formation là di tích của một vùng biển cổ đại để lại một đơn vị địa chất đá vôi rộng lớn, xốp và thấm nước trải dài bên dưới một số vùng của Arkansas, Louisiana, Texas, Alabama, Mississippi và Florida".Lithium, được USGS dán nhãn là một loại khoáng chất quan trọng, thường được lấy từ nước muối hoặc bãi muối mà chúng bốc hơi vào. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu về lithium có thể tăng hơn 40 lần vào năm 2040.⦿ ---- Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của quân đội Hoa Kỳ đã hạ cánh lần đầu tiên trên tàu khu trục hạm Kaga của Nhật Bản ở vùng biển ngoài khơi San Diego, Lực lượng Phòng vệ Biển cho biết hôm thứ Hai. Cuộc thử nghiệm hạ cánh thẳng đứng, được thực hiện vào khoảng 3 giờ chiều Chủ Nhật theo giờ địa phương, là một phần trong nỗ lực biến Kaga, một tàu khu trục hạm lớp Izumo, thành một tàu sân bay hàng không mẫu hạm hoàn chỉnh. theo MSDF cho biết cuộc tập trận dự kiến sẽ tiếp tục đến ngày 18 tháng 11.Với sự hợp tác của Hải quân và TQLC Hoa Kỳ, MSDF sẽ xác nhận liệu F-35B có thể cất cánh từ tàu Nhật Bản mà không gặp trở ngại hay không, cũng như các quy trình cất giữ máy bay trong nhà che máy bay, lăn bánh, tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng.Hồi tháng 3, Kaga đã trải qua quá trình tân trang lớn, bao gồm cả việc làm cho một phần sàn bay chịu nhiệt để chịu được máy bay hạ cánh, trước khi khởi hành từ căn cứ Kure của MSDF ở phía tây Nhật Bản vào tháng 9 để thử nghiệm ở vùng biển ngoài khơi California. NNhật Bản đã tiến hành thử nghiệm hạ cánh và cất cánh của một tàu khu trục khác, Izumo, vào năm 2021 bằng máy bay chiến đấu tàng hình F-35B. Chính phủ đã chỉ định cả Izumo và Kaga phải chuyển đổi thành tàu sân bay, kiểu hàng không mẫu hạm Mỹ.⦿ ---- Công ty sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel đã trả cho công ty vận động hành lang chính của mình 1,3 triệu đô la trong giai đoạn nguy hiểm cho đề xuất mua lại U.S. Steel vào mùa hè. Từ tháng 7 đến tháng 9, Nippon Steel đã chi nhiều hơn cho hoạt động vận động hành lang liên bang so với tổng số 1,1 triệu đô la mà công ty đã chi trong bảy tháng trước đó, một dấu hiệu cho thấy công ty đang nghiêm túc xem xét các mối đe dọa từ Washington nhằm phá hỏng đề xuất mua hãng thép Mỹ như thế nào.Các nhà lập pháp ở cả hai đảng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc bán U.S. Steel "gây rắc rối cơ bản" khi Nippon Steel công bố thương vụ mua trị giá 15 tỷ đô la vào tháng 12/2023. Nippon Steel đã thuê Akin Gump Strauss Hauer & Feld trong vòng vài ngày sau thông báo để vận động hành lang về "các vấn đề cụ thể liên quan đến đề xuất sáp nhập Nippon Steel và U. S. Steel", theo bản tuyên bố.Theo bản công bố quý ba được nộp vào thứ Hai, Akin tiết lộ đã vận động hành lang Hạ viện, Thượng viện, Văn phòng điều hành của Tổng thống, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và các bộ Tài chính, Ngoại giao và Thương mại về đề xuất sáp nhập. Chi tiêu vận động hành lang cao trùng với giai đoạn then chốt cho vụ sáp nhập tại Washington.Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) — ủy ban liên ngành xem xét các khoản đầu tư và giao dịch nước ngoài lớn tại Hoa Kỳ, bao gồm cả thỏa thuận thép được đề xuất — đã chấp thuận yêu cầu nộp lại hồ sơ dự thầu của Nippon Steel, về cơ bản là hoãn quyết định cho đến sau cuộc bầu cử. Cả Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump đều nói rằng họ phản đối thỏa thuận này, cũng như công đoàn United Steelworkers. Hãng thép U.S. Steel cảnh báo rằng họ có thể cắt giảm nhân sự và dọn trụ sở chính ra khỏi Pittsburgh nếu việc bán không thành công.⦿ ---- Ai sẽ bấm giờ? Một sân bay ở New Zealand đang áp dụng thời gian tối đa chỉ ba phút để những người thân yêu tạm biệt người thân của họ bằng một cái ôm. "Thật khó để nói lời tạm biệt nên hãy nói nhanh. Tối đa 3 phút", một trong một loạt biển báo tại Sân bay Dunedin ở Đảo South Island của đất nước này ghi. "Thời gian ôm tối đa là ba phút" một biển báo khác ghi.Những người muốn "tạm biệt thân mật hơn" nên "sử dụng bãi đậu xe" nơi có thời gian rộng rãi là 15 phút, một người thứ ba cho biết. Dan De Bono, giám đốc điều hành của sân bay cho biết cách tiếp cận vui vẻ đó nhằm mục đích duy trì lưu lượng giao thông vào nhà ga thông suốt.⦿ ---- Đối với một số người mua sắm, mùa lễ sắp tới có thể dẫn đến khoản nợ thẻ tín dụng đáng kể. Trong khi đó, một số người vẫn đang trả nợ từ việc mua quà tặng năm ngoái. Trên thực tế, 28% người mua sắm sử dụng thẻ tín dụng vẫn chưa trả hết số quà họ mua cho gia đình và bạn bè năm ngoái, theo báo cáo chi tiêu cho kỳ nghỉ gần đây của NerdWallet. Trang web này đã thăm dò ý kiến của hơn 1.700 người lớn vào tháng 9."Giữa việc mua quà tặng và đặt vé du lịch vào mùa cao điểm, kỳ nghỉ là thời điểm tốn kém trong năm", Sara Rathner, chuyên gia thẻ tín dụng của NerdWallet cho biết. "Người tiêu dùng không chỉ có nguy cơ mắc nợ thẻ tín dụng mà khoản nợ đó có thể tồn tại lâu dài sau khi đồ trang trí đã được dỡ bỏ".Rủi ro sẽ cao hơn vào năm 2024 khi nợ thẻ tín dụng đã lên tới 1,14 nghìn tỷ đô la. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, năm nay, chi tiêu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 dự kiến sẽ tăng trở lại lên mức kỷ lục là 979,5 tỷ đô la đến 989 tỷ đô la.⦿ ---- Năm người, bao gồm ba trẻ em, đã chết trong vụ xả súng ở tiểu bang Washington hôm thứ Hai, và một nghi phạm vị thành niên đã bị bắt. Cảnh sát đã phản ứng ngay trước 5 giờ sáng với các báo cáo về vụ xả súng tại một ngôi nhà ở khu phố Lake Alice Road ở Fall City, cách Seattle khoảng 25 dặm về phía đông, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King cho biết trong một tuyên bố.Cảnh sát cho biết 3 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng. Một nghi phạm vị thành niên đã bị bắt giữ. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết vẫn chưa rõ mối quan hệ nào giữa nghi phạm và các nạn nhân. Một người ở độ tuổi giữa tuổi thiếu niên đã được đưa vào bệnh viện. Tay súng dự kiến sẽ bị đưa vào tù vào cuối ngày thứ Hai. Nghi phạm vị thành niên có thể phải đối mặt với các cáo buộc giết người cấp độ một hoặc cấp độ hai.⦿ ---- San Bernadino: Cảnh sát Quận San Bernardino thông báo rằng họ đã bắt giữ 29 người, tịch thu gần một chục khẩu súng và thu hồi ma túy bất hợp pháp như một phần của Chiến dịch Operation Consequences. Một liên minh các cơ quan thực thi pháp luật đã tiếp tục điều tra các đường dây tội phạm có tổ chức trong và xung quanh thành phố San Bernardino, bao gồm Chino, Fontana và Bloomington, trong tuần qua.Kết quả là, tổng cộng 29 người đã bị bắt - 11 người bị buộc tội trọng tội và 18 người bị cáo buộc tội nhẹ - và 10 khẩu súng, bao gồm một khẩu súng ma, đã bị tịch thu. Ma túy và cần sa bất hợp pháp cũng đã được thu hồi trong chiến dịch. Các bức ảnh do sở cảnh sát trưởng công bố cho thấy một số khẩu súng dài đã bị tịch thu, ngoài ra còn có nhiều khẩu súng ngắn và ma túy.⦿ ---- San Diego: Một người đàn ông bị bắt năm ngoái vì gửi email đe dọa sẽ thực hiện vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở San Diego đã không nhận tội vào thứ Sáu đối với cáo buộc mới được đệ trình lại là đe dọa hình sự. Lee Lor, 39 tuổi, bị cáo buộc đã gửi hơn 350 email riêng biệt trong sáu tháng, nêu rõ rằng anh ta sẽ thực hiện vụ xả súng tại Trường tiểu học Shoal Creek ở khu phố Carmel Mountain.Lor vẫn bị giam giữ mà không được tại ngoại trong 10 tháng sau khi bị bắt vào tháng 12 năm 2023, nhưng đầu tháng này, Thẩm phán Tòa án cấp cao San Diego Aaron Katz đã bác bỏ các cáo buộc đe dọa hình sự đối với Lor, phán quyết các cáo buộc liên quan đến hàng xóm của Lor chứ không phải bất kỳ ai có liên quan đến trường học.Các công tố viên lập luận rằng mối đe dọa bị cáo buộc liên quan đến trường học bắt nguồn từ niềm tin của bị cáo rằng hàng xóm của y tức giận vì y hút thuốc bên ngoài nhà và y đã gửi lời đe dọa vì y nhầm tưởng rằng những người hàng xóm có con đang học tại Trường tiểu học Shoal Creek. Mặc dù các email Lor gửi có đề cập đến trường học, nhưng chúng không đề cập đến hàng xóm của anh ta theo bất kỳ cách nào và Katz phán quyết rằng luật pháp yêu cầu mối đe dọa phải cụ thể đối với người bị cáo buộc đe dọa. Theo lời khai tại phiên điều trần sơ bộ, không có email nào được gửi trực tiếp đến trường.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang truy tìm một băng cướp có vũ trang bị cáo buộc bắn một nhân viên cửa hàng thuốc lá vào tối thứ sáu tại Koreatown. Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 5:30 giờ chiều tại khu 4200 của Beverly Boulevard sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng bên trong một trung tâm mua sắm đông đúc.Một nhóm 4 người đeo mặt nạ đã xịt hơi cay vào nhân viên cửa hàng thuốc lá, sau đó bắn anh ta ở cự ly gần sau khi trao đổi lời qua tiếng lại. Nhân viên bán hàng 25 tuổi đã bị bắn vào hàm nhưng dự kiến sẽ hồi phục. Không rõ cảnh sát đã bắt giữ ai chưa.Các nhân viên cửa hàng gần đó nói rằng đây không phải là lần đầu tiên cửa hàng bị nhắm mục tiêu. Các doanh nghiệp xung quanh cửa hàng vẫn tiếp tục mở cửa sau vụ nổ súng. Những người lao động tại trung tâm mua sắm cho biết họ là một cộng đồng gắn bó chặt chẽ và bày tỏ sự lo lắng của họ đối với nhân viên bán hàng.⦿ ---- Quận Cam: Bưu điện tuyển nhân viên. Bưu điện Hoa Kỳ đang tuyển hàng trăm nhân viên Quận Cam và cư dân có thể nộp đơn xin việc làm mới tại hội chợ tuyển dụng của USPS ở Laguna Niguel vào ngày mai, thứ Tư, ngày 23/10. Bản tin cho biết Bưu điện hiện đang tuyển dụng nhân viên văn phòng, nhân viên về thư tín, chuyển phát thư thành phố và nông thôn, người vận hành xe kéo đầu kéo, thợ máy, người trông coi lao động và kỹ thuật viên xe hơi.Bạn sẽ có mức lương tốt, việc làm ổn định, đào tạo, chế độ hưu trí và phúc lợi sức khỏe cũng như khả năng thăng tiến trong sự nghiệp. Tại Quận Cam, cư dân có thể ghé thăm hội chợ việc làm USPS này:Ngày 23 tháng 10, từ 10 giờ sáng tới 1 giờ chiều tại OC Workforce:28202 Cabot Road, Suite 100, Laguna Niguel.Người nộp đơn được yêu cầu mang theo sơ yếu lý lịch. Cư dân cũng có thể xem các vị trí việc làm USPS thông qua trang web của Bưu điện:⦿ ---- TIN VN.Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bộ GD&ĐT, hai trường đại học liên quan đã tiến hành các thủ tục thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt. TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết: "Trường Đại học Hà Nội đang thực hiện thủ tục thu hồi bằng Cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa đã cấp cho ông Vương Tấn Việt." Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, chia sẻ với báo chí, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành các thủ tục pháp lý hủy kết quả đào tạo và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật. Ngày 21/10, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả xác minh văn bằng của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang). Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp. Ông Vương Tấn Việt cũng thừa nhận việc sử dụng bằng cấp ba không hợp pháp.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Ngày 22-10, trong tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) chọn phương án nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày, từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ (tức từ 25-1 đến 2-2-2025). Với việc Tết rơi vào trọn 5 ngày làm việc trong tuần như này, công chức, viên chức được nối dài kỳ nghỉ với 9 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ hằng tuần). Người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm dịp này được hưởng lương ít nhất bằng 300% so với ngày thường.⦿ ---- TIN VN.Theo VietnamNet. Trong thư trả lời VietNamNet hôm nay (22/10), Đại học Wollongong, Australia, cho biết trường tiếp tục nhận đơn đăng ký học từ tất cả các vùng miền của Việt Nam và đã thông báo cập nhật này tới các đại lý tuyển sinh. Hiện có hơn 1.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường, bao gồm cả tại UOW College. Số lượng đơn đăng ký học từ sinh viên Việt Nam vào UOW và UOW College cho năm 2025 cũng khá cao. Hồi tháng 8 năm nay, các công ty du học là đối tác của UOW nhận thông báo về một số thay đổi trong cách xét hồ sơ với sinh viên Việt Nam, trong đó có quyết định dừng nhận học sinh từ 5 tỉnh thành. Thạc sĩ Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh, cho biết đơn vị này đã nhận thông báo về quy định dừng nhận học sinh từ 5 tỉnh thành hồi tháng 8 nhưng trong các đợt đào tạo đại lý hồi tháng 9 đã được cập nhật rằng UOW vẫn dành chỗ cho sinh viên từ 5 tỉnh đó với các trường hợp có ý định học tập nghiêm túc, đạt kết quả học tập tốt, tài chính đầy đủ và minh bạch.⦿ ---- HỎI 1: Dân Mỹ vẫn ăn muối nhiều, hại tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association), lượng muối dư thừa trong chế độ ăn uống có thể làm tăng huyết áp của một người, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, cả hai đều có thể gây tử vong. Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây của Trung tâm Khoa học vì Lợi ích Công cộng (Center for Science in the Public Interest), các chuỗi nhà hàng lớn tại Hoa Kỳ phục vụ các bữa ăn có hàm lượng muối hoặc natri cao tới 2.300 miligam, hoặc khoảng một thìa cà phê đầy.Theo báo cáo, một số nhà hàng còn tệ hơn những nhà hàng khác, với một số bữa ăn được quảng cáo rầm rộ có hàm lượng muối lên tới 10.000 mg. Ví dụ, tại một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực Ý, một món khai vị có hơn 2.000 mg natri, theo thực đơn. Trong khi đó, các loại bánh sandwich có sẵn tại một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn có hàm lượng natri dao động từ 1.100 đến 1.800 mg, nhưng lượng thức ăn ít hơn, được đo bằng kích thước khẩu phần. Kết quả là, người dân Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 3.500 mg, hoặc khoảng 1,5 thìa cà phê muối mỗi ngày -- nhiều hơn gấp đôi lượng khuyến nghị, theo ước tính của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Ăn ít hơn, sẽ tăng thọ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Chi tiết: