- CRFB: Quỹ An sinh xã hội sẽ cạn tiền trong vòng 6 năm nếu Trump trở thành tổng thống vào năm 2025

- Trump: tôi là bạn thân với Tập Cận Bình, Tập sẽ không tấn công Đài Loan khi tôi vào Bạch Ốc 2024-28 vì sợ tôi tăng thuế quan 200%

- Bà Harris hôm nay sẽ vận động tại 3 tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Trump sẽ vận động ở North Carolina

- Thăm dò ở 7 tiểu bang chiến trường — Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin — ngang ngửa

- Tòa Tối cao quăng bỏ đơn kháng cáo của Michael Cohen, người cáo buộc bị Trump trả thù

- Cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake (Ariz.) kêu gọi bầu cho bà Harris để cứu Đảng Cộng Hòa chân chính

- Tim Walz: Trump trình diễn ở tiệm ăn McDonald's ở ngoại ô Pennsylvania để che giấu Trump nhiều thập niên giảm lương người lao động, giảm phúc lợi làm thêm giờ cho hàng triệu người và chống tăng lương tối thiểu

- Hợp pháp hay không: Elon Musk nói sẽ tặng 1 triệu đô/ngày cho một cử tri ngẫu nhiên đã ký tên kiến ​​nghị ủng hộ 2 tu chính án hiến pháp (và đã tặng 2 cử tri)

- Trump nhắc lại: "kẻ thù từ bên trong" là Dân biểu Adam Schiff (D, CA) và Nancy Pelosi (D, CA), chụp mũ họ là "bọn điên cực tả".

- Trump mặc tạp dề, đứng chiên khoai tây trong tiệm McDonald's ở Pennsylvania, hy vọng kiếm phiếu

- Trump chúc mừng sinh nhật bà Harris: gói khoai tây chiên tiệm McDonald's. - Trump và Vance mở chiêu dụ phiếu nông thôn: Harris và Walz là dân thành thị, cực tả, để di dân lậu tội phạm hóa thành thị

- Trump: phải điều tra bà Harris và đài CBS vì phỏng vấn cò mồi, dọa sẽ ra trát lôi ra tòa (thực tế, Trump vu khống)

- Doug Emhoff (chồng bà Harris) thuyết phục cử tri Do Thái: đừng ủng hộ Trump vì Trump kỳ thị, miệt thị Do Thái

- Đặc sứ Mỹ: Mỹ muốn chu kỳ xung đột ở Lebanon được giải quyết "cho nhiều thế hệ".

- Israel bắt 7 người Israel nghi mật báo tin của Iran

- Iran cảnh báo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về Israel sẽ dội bom lò nguyên tử Israel

- Israel tấn công qua đêm Lebanon: Hezbollah sẽ phải trả giá

- Cựu giám đốc điều hành của SodaStream: sẽ thưởng 100.000 đô cho bất kỳ ai thả 1 con tin Israel

- Trưng cầu dân ý của Moldova chấp nhận gia nhập Liên Âu. Ghế Tổng Thống sẽ bầu vòng nhì

- Nga chỉ trích cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý tại Moldova, quy chụp phiếu bầu bất thường

- Trực thăng Ka-52M của Nga tấn công xe bọc thép và nhân sự của Ukraine tại biên giới vùng Kursk

- 44,2%, tức 6.771 người nước ngoài chết ở Nam Hàn ghi là lý do không rõ.

- Microsoft: Copilot Studio sẽ sớm hỗ trợ AI

- Thiên đường xã hội chủ nghĩa Cuba mất điện luôn 4 ngày

- Houston: trực thăng tư nhân lao vào một tháp radio, cả 4 người ở trên đềuc hết

- California: Ít nhất 2 ngôi nhà đã bị thiêu rụi do cháy rừng ở Oakland, khoảng 500 người phải di tản

- Los Angeles: bắt 4 người trong vụ cướp máy ATM

- Los Angeles: xe này bắn xe kia, 1 người chết

- Australia: bà Hoai Nguyen và 2 con nhỏ chết đuối

- TIN VN. Quốc hội bầu Đại tướng Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước.

- TIN VN. Có ít nhất 76 công nhân nhập viện sau tiệc liên hoan 20/10.

- TIN VN. Tiểu thương Thủ Dầu Một khốn đốn vì triều cường.

- HỎI 1: Nghiên cứu: hạn chế tuổi mua súng, luật cất giữ súng an toàn cùng giảm tỷ lệ giới trẻ tự sát? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thực phẩm chế biến nhiều sẽ gây ra nhiều bệnh đường ruột? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-21/10/2024) ⦿ ---- Microsoft đã công bố hôm thứ Hai rằng Copilot Studio sẽ sớm cung cấp một bộ tính năng mới tập trung vào việc tạo và tự động hóa các tác nhân hỗ trợ AI, cho phép các doanh nghiệp thực hiện các tác vụ phức tạp. Theo thông cáo báo chí được đăng trên trang web của mình, Copilot Studio sẽ kết hợp dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp và phân tích, cho phép người dùng xuất bản các tác nhân lên Copilot, web và các ứng dụng khác.

Các khả năng mới cho phép các tác nhân này hoạt động tự chủ, khởi tạo các sự kiện và phản hồi tín hiệu mà không cần sự can thiệp của con người, hợp lý hóa quy trình làm việc và cải thiện năng suất. Công ty cho biết thêm rằng bản xem trước chính thức của các khả năng mới sẽ được trình chiếu tại sự kiện Microsoft Ignite 2024, sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11.

⦿ ---- Thiên đường xã hội chủ nghĩa Cuba ngủ luôn 4 ngày, chưa chịu thức. Nhiều người dân Cuba chờ đợi trong đau khổ và một số người đã xuống đường biểu tình khi tình trạng mất điện diện rộng kéo dài sang ngày thứ ba hôm Chủ Nhật. Mối lo ngại của họ tăng cao khi Bão Oscar đổ bộ vào bờ biển phía đông của Cuba với gió và mưa lớn. Tại Santo Suárez, một phần của khu dân cư đông dân ở phía tây nam Havana, mọi người đã xuống đường đập xoong nồi để phản đối vào đêm Chủ Nhật.

"Chúng tôi đã không có điện trong ba đêm và thức ăn của chúng tôi đang bị thối rữa. Bốn ngày không có điện là một sự ngược đãi đối với trẻ em", cư dân Mary Karla, một bà mẹ của ba đứa trẻ, nói với AP. Những người biểu tình, những người cũng nói rằng họ không có nước, đã chặn đường bằng rác.

Bộ trưởng Năng lượng Vicente de la O Levy cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông hy vọng lưới điện sẽ được khôi phục vào sáng Thứ Hai hoặc Thứ Ba. Nhưng ông cho biết Oscar, cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía đông vào tối Chủ Nhật, sẽ mang lại "một bất tiện bổ sung" cho quá trình phục hồi của Cuba vì nó sẽ ảnh hưởng đến "khu vực có sản lượng điện mạnh". Các nhà máy điện chính của Cuba, như Felton ở thành phố Holguín và Renté ở Santiago de Cuba, đều nằm trong khu vực này.

Bão Oscar sau đó đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng dự báo tác động của nó sẽ kéo dài trên đảo cho đến hết thứ Hai. Một số khu phố đã khôi phục được điện tại thủ đô Cuba, nơi có 2 triệu người sinh sống, nhưng hầu hết Havana vẫn chìm trong bóng tối. Sự trục trặc của nhà máy Antonio Guiteras hôm thứ Sáu, khiến toàn bộ hệ thống điện của hòn đảo sụp đổ, chỉ là sự trục trặc mới nhất trong một loạt các vấn đề về phân phối năng lượng tại một quốc gia mà điện đã bị hạn chế và luân chuyển đến các khu vực khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Tình hình của các nhà máy điện khác của Cuba vẫn chưa rõ ràng. Theo CNN, lưới điện của quốc gia này đã sụp đổ lần thứ tư kể từ thứ Sáu tính cho tới đêm Chủ Nhật.

⦿ ---- Một chiếc trực thăng tư nhân đã lao vào một tháp radio ngay bên ngoài trung tâm thành phố Houston vào đêm Chủ Nhật khiến bốn người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm một trẻ em, theo các quan chức địa phương. Sở Cứu hỏa Houston cho biết chiếc trực thăng R44 đã đâm vào tháp lúc 7:54 tối giờ địa phương, tức là khoảng một giờ sau khi mặt trời lặn. Một phóng viên của đài tin tức địa phương KHOU lưu ý rằng Cục Hàng không Liên bang đã công bố thông báo vào tuần trước cho các phi công biết rằng đèn trên tháp không hoạt động.

"Chúng tôi thấy một luồng sáng chói này bay về phía nhà thờ", Marco Perez, người đang tham dự một buổi hòa nhạc ngoài trời tại Nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe gần đó, nói với tờ Houston Chronicle. "Ánh sáng đó biến thành một quả cầu lửa màu đỏ cam". Đám cháy bùng phát đã thiêu rụi khoảng 100 đến 200 thước Anh bãi cỏ gần hiện trường và cảnh quay hậu quả cho thấy một ngọn lửa kinh hoàng giữa các mảnh vỡ kim loại méo mó, nhưng những người ứng cứu đầu tiên đã có thể bảo vệ hiện trường, bao gồm cả các nguồn cung cấp điện và khí đốt.

Một camera an ninh tại nhà của một cư dân đã ghi lại cảnh tai nạn từ xa, trong khi một người khác đã đăng một video về quả cầu lửa bùng phát ngay sau vụ tai nạn. FAA, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và sở cứu hỏa và cảnh sát Houston đang điều tra vụ tai nạn.

⦿ ---- Đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hochstein chia sẻ vào thứ Hai rằng Washington muốn đảm bảo rằng các chu kỳ xung đột ở Lebanon được giải quyết "cho nhiều thế hệ". Trong một cuộc họp báo tại Beirut, Hochstein đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc, nhấn mạnh rằng cả Lebanon và Israel đều cần phải cam kết thực hiện đầy đủ quyết định này.

Đặc phái viên nhấn mạnh rằng việc giải quyết xung đột phải đảm bảo với người dân Lebanon rằng "lần này, mọi chuyện sẽ khác". Đặc phái viên cũng nhận xét rằng một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Lebanon là khả thi nhưng đã bị bác bỏ, dẫn đến tình hình leo thang "ngoài tầm kiểm soát". Đặc phái viên của chính quyền Biden hiện đang ở Beirut để thảo luận với các quan chức Lebanon và quân đội về một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột.

⦿ ---- Cảnh sát Israel đã bắt 7 người Israel hôm thứ Hai vì nghi ngờ họ đang làm việc với các cơ quan tình báo Iran bằng cách thu thập thông tin tình báo cho họ. Nhóm 7 nghi phạm bị cáo buộc cung cấp cho Iran thông tin nhạy cảm về các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và về công dân Israel có khả năng là mục tiêu của Iran, theo cảnh sát Israel tiết lộ trong một bài đăng trên X.

Cảnh sát cho biết thêm rằng bảy người Israel bị bắt đã "thực hiện hàng trăm nhiệm vụ thu thập thông tin tại các căn cứ của IDF trên khắp cả nước, tập trung vào các căn cứ không quân và hải quân, cảng, vị trí của hệ thống Iron Dome và cơ sở hạ tầng năng lượng" để đổi lấy khoản tài chính dưới hình thức thanh toán bằng tiền điện tử.

Tuần trước, Shin Bet và cảnh sát Israel đã bắt giữ hai người Israel vì nghi ngờ họ đã thực hiện nhiều hành vi phá hoại và lập kế hoạch ám sát nhắm vào một "nhân vật cấp cao của Israel".

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Tehran đã cảnh báo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về các mối đe dọa có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này của Israel.

"Bất kỳ hành động xâm lược nào đối với các địa điểm này đều bị lên án theo luật pháp quốc tế", người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ "hành động phiêu lưu" nào của Israel cũng sẽ phải đối mặt với "phản ứng quyết liệt". Quan chức Iran nhắc lại rằng mục tiêu của Tehran là ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của xung đột trong khu vực.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz phổ biến hôm thứ Hai một bản cập nhật về các cuộc tấn công đêm qua vào Lebanon và tuyên bố rằng Hezbollah "đã phải trả giá và sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho các cuộc tấn công vào miền bắc Israel và vụ bắn tên lửa của họ".

Katz đã chia sẻ một bức ảnh trong một bài đăng trên X cho thấy ngọn lửa ở Beirut do cuộc tấn công của quân đội Israel gây ra, mà Katz tuyên bố là nhằm vào "cơ sở hạ tầng tài chính của Hezbollah tại Beirut". Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiết lộ trên kênh Telegram của mình rằng các máy bay chiến đấu của không quân đã tấn công các địa điểm mà cánh quân sự của Hezbollah cất giữ tiền "được sử dụng cho các hoạt động khủng bố".

Trước đó, cũng hôm Thứ Hai, có thông tin cho biết Israel đã đưa ra các điều kiện của mình cho Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột với Lebanon theo cách ngoại giao, với văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chuyển tài liệu này đến Bạch Ốc vào tuần trước.

⦿ ---- Cựu giám đốc điều hành của SodaStream (công ty sản xuất nước soda bản doanh ở Israel) có một lời đề nghị dành cho người dân Gaza: Bất kỳ ai trả lại một con tin Israel còn sống sẽ nhận được 100.000 đô la từ ông ta. Trong một video trên mạng xã hội hướng đến những người sống ở Dải Gaza, Daniel Birnbaum đã nói đến "những người tốt ở Gaza", theo tờ Jerusalem Post đưa tin. Ông cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã đề nghị "quyền đi lại và miễn truy tố" cho bất kỳ ai trả lại một con tin cho Israel, sau đó giải thích, "Tôi muốn thêm vào đó một phần thưởng tài chính - bất kỳ ai trả lại một tù nhân Israel còn sống từ Gaza sẽ nhận được 100.000 đô la".

Ông cho biết số tiền này sẽ được trả "bằng tiền mặt hoặc Bitcoin, tùy theo ý thích của bạn", nhưng lời đề nghị sẽ hết hạn vào nửa đêm thứ Tư. "Đây là một năm tồi tệ. Đã đến lúc kết thúc mọi thứ. Đã đến lúc phải bước tiếp", ông nói, theo Fox Business. "Đã đến lúc bạn phải kiểm soát cuộc sống của mình, xây dựng tương lai cho chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng của bạn". Ông yêu cầu bất kỳ ai có ý định tận dụng lời đề nghị này hãy liên lạc với ông qua Telegram hoặc WhatsApp, "một cách bảo mật, và tôi sẽ kết nối những người phù hợp để đảm bảo bạn được đi lại tự do và nhận được tiền thưởng". Trong số 101 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, hàng chục người được cho là đã chết.

⦿ ---- Cuộc trưng cầu dân ý của Moldova về xin tư cách thành viên Liên minh châu Âu đã được chấp thuận sát nút hôm thứ Hai, theo dữ liệu từ Ủy ban bầu cử trung ương của Cộng hòa Moldova cho thấy. Cuộc trưng cầu dân ý đã được thông qua với tỷ lệ sát nút, với 50,2% cử tri ủng hộ [xin vào Liên Âu], và trong bối cảnh có cáo buộc mua phiếu bầu và can thiệp của nước ngoài nhằm phá vỡ tiến trình bầu cử.

Theo Tổng thống đương nhiệm của Moldova Maia Sandu (lập trường thân Châu Âu), có "bằng chứng rõ ràng về việc mua phiếu bầu" ở "mức độ chưa từng có". Cuộc bầu cử tổng thống, được tổ chức đồng thời, đã trao cho Sandu, của Đảng Tự do Quốc gia "Hành động và Công lý", 41,86% số phiếu bầu và cựu Tổng công tố Alexandr Stoianoglo, của Đảng Xã hội thân Nga, 26,32%, dẫn đến cuộc bầu cử vòng hai giữa hai ứng cử viên sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý hôm thứ Hai tại Moldova, nói thêm rằng kết quả cho thấy "khó giải thích" về sự gia tăng phiếu bầu ủng hộ Tổng thống Maia Sandu và Liên minh châu Âu (EU). "Những gì chúng ta thấy là tỷ lệ tăng phiếu bầu ủng hộ Sandu và những người tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ định hướng EU khó giải thích một cách máy móc", Peskov tuyên bố.

Trước đó, chính phủ Moldova tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU đã được chấp thuận một cách sát nút, với 50,2% cử tri ủng hộ gia nhập Liên Âu. Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức đồng thời đã trao cho Sandu của Đảng Tự do Quốc gia "Hành động và Công lý" 41,86%, chưa quá bán, do vậy cần vòng 2 bầu ghế Tổng Thống.

⦿ ---- Một trực thăng Ka-52M của Nga đã tấn công một số lượng không xác định xe bọc thép và nhân sự của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk vào thứ Hai, TASS đưa tin, trích dẫn Bộ Quốc phòng Nga. "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu để hỗ trợ lực lượng mặt đất, các phi công không quân của quân đội đã phóng tên lửa vào tọa độ của một số xạ thủ phòng không và phá hủy một số xe bọc thép và nhân sự của Quân Lực Ukraine", theo Bộ này tuyên bố.

⦿ ---- Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ vận động tranh cử tại ba tiểu bang dao động ở Trung Tây hôm nay, Thứ Hai, sẽ phát biểu tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Trump đã giành chiến thắng tại ba tiểu bang "bức tường xanh" vào năm 2016, nhưng liên danh Biden-Harris đã lật ngược cả ba tiểu bang này sang màu xanh vào năm 2020. Các cuộc thăm dò cho thấy cả ba tiểu bang này vẫn cạnh tranh quyết liệt trong chu kỳ này.

Vào thứ Hai, phó tổng thống sẽ tổ chức một loạt sự kiện tại ba quận ngoại ô "Bức Tường Xanh" có nhiều phiếu bầu, nơi bà sẽ tham gia cùng cựu Dân biểu đảng Cộng hòa Liz Cheney trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của các cử tri độc lập và đảng Cộng hòa, những người vẫn phản đối cựu tổng thống nhưng có thể vẫn còn nghi ngờ về ứng cử của bà Harris.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Trump sẽ dành cả ngày hôm nay ở North Carolina, với điểm dừng chân đầu tiên là Asheville, một thành phố ở phía tây của tiểu bang bị bão Helene tấn công dữ dội. Theo chiến dịch, ông sẽ trực tiếp khảo sát thiệt hại và cũng sẽ phát biểu trước giới truyền thông.

Sau đó, Trump sẽ đến Greenville để tham gia một cuộc mít tinh và tiếp tục phát biểu tại sự kiện của các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Concord. Trump đã giành chiến thắng sát nút tại North Carolina vào năm 2020, nhưng đảng Dân chủ coi việc lật ngược chu kỳ này là trong tầm tay của họ.

⦿ ---- Một loạt cuộc thăm dò mới của Trường Washington Post-Schar School tại bảy tiểu bang chiến trường — Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin — cho thấy những cử tri tiềm năng ở mỗi tiểu bang chia đều giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống.

Các cuộc thăm dò, được tiến hành từ ngày 30/9 đến ngày 15/10, không hỏi một câu hỏi truyền thống, mà thay vào đó đo lường khả năng bỏ phiếu của cử tri cho từng ứng cử viên riêng biệt. Ở mỗi tiểu bang, tỷ lệ cử tri tiềm năng nói rằng họ "chắc chắn" hoặc "có thể" sẽ ủng hộ Harris và tỷ lệ những người nói rằng họ "chắc chắn" hoặc "có thể" sẽ ủng hộ Trump nằm trong biên độ sai số của tiểu bang đó.

Cuộc thăm dò của Post-Schar, được tiến hành vào tháng 5 tại mỗi tiểu bang dao động trừ North Carolina, cho thấy mức độ ủng hộ Trump vẫn khá ổn định kể từ đó, trong khi tỷ lệ cử tri nói rằng họ có khả năng ủng hộ Harris vượt xa tỷ lệ trước đây nói rằng họ có khả năng ủng hộ Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 21% cử tri ở các tiểu bang dao động vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ Harris hoặc Trump, trong đó những cử tri này thường là người trẻ tuổi hoặc là cử tri da màu.

⦿ ---- Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo hôm thứ Hai của Michael Cohen, người từng là luật sư chuyên sửa chữa thảm họa cho Donald Trump, và là người đã cáo buộc cựu tổng thống Trump trả thù ông vì đã quảng bá một cuốn sách tiết lộ mọi chuyện quan trọng. Không có bình luận nào, các thẩm phán đã từ chối thụ lý vụ án, giữ nguyên phán quyết của các tòa án cấp dưới đã bác bỏ vụ kiện của Cohen.

Cohen đã kiện Trump, cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr và các quan chức liên bang khác vào năm 2021 vì cáo buộc trả thù để đáp lại những bình luận công khai mà ông đưa ra về cuốn sách. Sau khi từ chối ký một thỏa thuận cấm ông nói chuyện với giới truyền thông, Cohen đã bị bắt giữ trở lại — sau khi ban đầu được thả trong thời gian đại dịch — và bị giam giữ biệt lập trong hơn hai tuần, hồ sơ tòa án cho thấy.

Một Tòa án Quận Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại của Cohen và Tòa Kháng án Liên bang Hoa Kỳ số 2 có trụ sở tại New York đã giữ nguyên phán quyết đó vào tháng 1. Các luật sư của Trump gọi vụ án là "hoàn toàn không có cơ sở". Bộ Tư pháp cho biết Cohen "không có nỗ lực thực sự nào để chứng minh rằng các vấn đề pháp lý do vụ án này nêu ra tái diễn trong các vụ án khác" và do đó, khiếu nại của ông "nằm ngoài phạm vi chính thống" của tòa án.

⦿ ---- Cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake (Ariz.) cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris, trích dẫn các giá trị bảo thủ và niềm tin của ông vào pháp quyền. "Tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris, không phải vì tôi là người Cộng hòa hay bảo thủ, mà vì tôi là người bảo thủ", Flake nói trong một cuộc phỏng vấn trên "Velshi" của MSNBC.

"Những người bảo thủ, trước hết và quan trọng nhất, tin vào pháp quyền, và có một tổng thống, một cựu tổng thống, người đã thua trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng rồi sau đó cố gắng lật ngược cuộc bầu cử đó. Làm sao một người bảo thủ có thể ủng hộ một người như vậy?" ông hỏi, ám chỉ đến cựu Tổng thống Trump.

Flake cho biết ông cũng nghĩ Harris giỏi hơn về các vấn đề từng gắn liền chặt chẽ hơn với nền tảng của Đảng Cộng hòa, như thương mại tự do và "có thể sử dụng thuế quan" nhưng chỉ trong "một số trường hợp nhất định".

"Nhưng tin rằng nếu chúng ta sẽ mang một khoản tiền lớn vào Kho bạc bằng cách sử dụng thuế quan thì hoàn toàn trái ngược với những gì Đảng Cộng hòa tin tưởng", Flake nói. Flake, người đã ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris, cho biết ông đang "chơi trò chơi dài hạn" và muốn đưa Đảng Cộng hòa trở lại với các giá trị mà ông cho biết đảng này đã từng theo đuổi.

"Nếu bạn đang chơi trò chơi dài hạn, với tư cách là một đảng viên Cộng hòa, bạn muốn quay trở lại các giá trị truyền thống của Đảng Cộng hòa, mà tôi nghĩ đó là một khái niệm chiến thắng ở Arizona. Đó là một nền tảng chiến thắng", Flake cho biết, khi được hỏi "thành công" sẽ như thế nào đối với một đảng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử này.

Flake rời Thượng viện vào năm 2019, sau khi quyết định không tái tranh cử sau nhiệm kỳ sáu năm đầu tiên của mình. Ông được biết đến tại Thượng viện là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất của đảng Cộng hòa đối với cựu tổng thống và phải chịu tỷ lệ chấp thuận thấp trong suốt phần cuối nhiệm kỳ của mình. Ông đã ủng hộ Tổng thống Biden vào năm 2020 và làm đại sứ của Biden tại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi từ chức vào tháng trước.

⦿ ---- Quỹ An sinh xã hội có thể bị rút hết tiền chỉ trong sáu năm nếu Donald Trump trở thành tổng thống vào năm 2025, theo một báo cáo của Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (Committee for a Responsible Federal Budget) đã cảnh báo vào thứ Hai. Nhóm phi đảng phái này kết luận rằng các kế hoạch mà Trump đã nêu cho chính quyền tiếp theo của ông sẽ đẩy nhanh quá trình quỹ này trở nên mất khả năng thanh toán.

Theo báo cáo, các chính sách của Kamala Harris sẽ có tác động không đáng kể đến tương lai của An sinh xã hội. "Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể lớn đến mức này", giám đốc chính sách cấp cao của nhóm, Marc Goldwein, cho biết về tác động được nhận thấy khi Trump lên làm tổng thống.

Trong số các chính sách của Trump mà ủy ban quan tâm là lời hứa rằng những người nhận An sinh xã hội sẽ không phải trả thuế thu nhập liên bang đối với các khoản phúc lợi của họ. Hiện tại, 40% người thụ hưởng phải trả thuế, số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp vào quỹ An sinh xã hội.

Báo cáo ước tính rằng riêng kế hoạch đó sẽ tốn 1 nghìn tỷ đô la trong 10 năm. Báo cáo cho biết việc trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ, nhiều người trong số họ bị khấu trừ thuế tiền lương, sẽ tốn hàng triệu đô la, trong khi kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu cũng có thể gây tổn hại đến An sinh xã hội.

Không đánh thuế tiền boa cũng sẽ gây tổn hại đến nguồn tài trợ cho An sinh xã hội, với báo cáo ước tính chi phí từ 150 triệu đến 1 nghìn tỷ đô la trong 10 năm. "Tổng hợp lại, báo cáo dự báo rằng An sinh xã hội dưới thời Trump sẽ đạt đến điểm mà theo luật định, họ phải cắt giảm phúc lợi vào năm 2031 hoặc 2032", tờ Washington Post đưa tin. Cả Trump và Harris đều đã hứa sẽ bảo vệ An sinh xã hội, nhưng tờ Post cho biết không bên nào chia sẻ một kế hoạch toàn diện.

⦿ ---- Donald Trump khoe khoang về mối quan hệ của mình với Trung Quốc, tuyên bố rằng TQ sẽ không khiêu khích Hoa Kỳ nếu ông trở lại Bạch Ốc. "Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy", Trump nói về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Ông Tập thực sự là một người rất tốt, tôi không muốn nói là bạn - tôi không muốn hành động ngu ngốc, 'ông Tập là bạn của tôi' - và tôi rất hợp với ông ấy".Những phát biểu của cựu tổng thống Trump được đưa ra khi phát biểu với ban biên tập của Tạp chí Wall Street Journal, trong đó Trump cam kết sẽ áp thuế đối với Trung Quốc nếu nước này cố gắng phong tỏa Đài Loan. "Tôi muốn nói rằng: nếu các bạn vào Đài Loan, tôi rất tiếc phải làm điều này, tôi sẽ đánh thuế các bạn từ 150 phần trăm đến 200 phần trăm", ông nói. (Ghi chú của người dịch tin: Trump diễn hài, nếu các bạn nhớ rằng Hà Nội từng nói sẵn sàng đốt cả Trường Sơn để thống nhất VN, thì chuyện Trump dọa TQ rào thuế quan 200% chỉ là màn hài diễn kiếm phiếu dân Mỹ.)Cựu tổng thống cũng tuyên bố rằng vũ lực quân sự để ngăn chặn việc phong tỏa là không cần thiết vì Chủ tịch Tập tôn trọng ông và "biết tôi điên rồ". Những bình luận của Trump lặp lại thông điệp trong chiến dịch tranh cử của ông rằng, dưới thời tổng thống mới của Trump, các đối thủ của Hoa Kỳ sẽ không khiêu khích hoặc đe dọa Mỹ hoặc lợi ích của Mỹ.⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz đã bình luận về màn trình diễn làm việc hôm Chủ Nhật của Donald Trump tại một tiệm ăn McDonald's ở vùng ngoại ô Pennsylvania, chỉ ra rằng các chính sách của cựu tổng thống Trump trong lịch sử không có lợi cho người lao động. Thống đốc, người bạn đồng hành tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, đã lên X để chia sẻ lại một đoạn tin tức về Trump đang bán khoai tây chiên."Gã này đã dành nhiều thập niên để cắt giảm lương của người lao động, cắt giảm phúc lợi làm thêm giờ cho hàng triệu người và phản đối mọi nỗ lực tăng lương tối thiểu", ông viết, đồng thời nói thêm, "Bạn có biết ai thực sự đã làm việc tại McDonald's, tham gia cùng công nhân trên các tuyến biểu tình và đấu tranh cho người lao động không? @KamalaHarris."⦿ ---- Hợp pháp hay không? Elon Musk cho biết ông sẽ trao tặng 1 triệu đô la mỗi ngày từ bây giờ cho đến cuộc bầu cử tổng thống cho một cử tri ngẫu nhiên đã ghi danh, ký tên vào bản kiến ​​nghị của ông cam kết ủng hộ hai tu chính án hiến pháp đầu tiên—nhưng liệu điều đó có hợp pháp không? Đó là câu hỏi mà nhiều kênh truyền thông đang cân nhắc.Cho đến ngày mai, thứ Ba, chỉ những người đã đăng ký bỏ phiếu ở Pennsylvania mới đủ điều kiện, nhưng sau đó, cuộc thi sẽ mở rộng cho những cử tri đã đăng ký ở các tiểu bang chiến trường khác. Luật liên bang phạt bất kỳ ai "trả tiền hoặc đề nghị trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán để đăng ký bỏ phiếu hoặc để bỏ phiếu", có thể bị phạt tới 5 năm tù, theo CNN đưa tin. Các chuyên gia đã nói chuyện với tờ New York Times đã bất đồng về câu trả lời.Một luật sư tài chính chiến dịch cho biết mặc dù ban đầu ông không lo ngại về tính hợp pháp của động cơ tiền tệ đầu tiên của Musk, đó là tặng 100 đô la cho bất kỳ ai giới thiệu những người sau đó ký vào bản kiến ​​nghị, nhưng giờ ông không chắc lắm: "Có thể nói rằng việc đặt điều kiện thanh toán khi đăng ký là vi phạm luật, luật này cấm đưa bất kỳ thứ gì có giá trị để dụ dỗ hoặc thưởng cho một người đã đăng ký bỏ phiếu".Nhưng một cựu chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang lập luận, "Ông ấy không trả tiền cho họ để đăng ký bỏ phiếu. Ông ấy trả tiền cho họ để ký vào bản kiến ​​nghị—và ông ấy chỉ muốn những người đã đăng ký bỏ phiếu ký vào bản kiến ​​nghị. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy sẽ không phạm luật ở đây." Cho đến nay đã có hai người chiến thắng phần thưởng bạc triệu được nêu tên.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại lời phát biểu "kẻ thù từ bên trong" của mình vào Chủ Nhật, ám chỉ đến các Dân biểu Dân chủ California Adam Schiff và Nancy Pelosi là kẻ nội thù. "Vâng, tất nhiên, ông ta là kẻ thù. Ông ta là kẻ thù", Trump nói về Schiff vào Chủ Nhật trong một cuộc phỏng vấn trên "MediaBuzz" của Fox News.Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Maria Bartiromo của Fox News, Trump đã đề xuất sử dụng quân đội để giải quyết những gì ông gọi là "kẻ thù từ bên trong" vào Ngày bầu cử, nói rằng ông không lo lắng về sự hỗn loạn từ những người ủng hộ ông hoặc các tác nhân nước ngoài, mà thay vào đó là từ "những kẻ điên cực tả".Trong cuộc phỏng vấn trên "MediaBuzz", Trump lập luận rằng Schiff muốn bỏ tù con trai Trump, Donald Trump Jr., vì những phát hiện từ cuộc điều tra về Nga năm 2016 - hay "lừa đảo" như Trump gọi. Ông Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng họ đang theo dõi chiến dịch của ông Trump.Trump cũng gọi Pelosi là “kẻ thù từ bên trong”, tuyên bố rằng bà đã có cơ hội bảo vệ Điện Capitol Hoa Kỳ với tư cách là chủ tịch Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. CNN trước đây đã kiểm tra thực tế những tuyên bố này của Trump và thấy rằng lời của Trump là sai sự thật.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã đổi áo vest lấy tạp dề để làm việc tại bếp chiên khoai tây và cửa sổ lái xe tại một cửa tiệm McDonald's ở Pennsylvania vào chiều Chủ Nhật. "Tôi đang tìm việc", Trump nói với chủ cửa hàng McDonald's ở Feasterville-Trevose. "Tôi luôn muốn làm việc tại McDonald's, nhưng tôi chưa bao giờ làm."Chuyến thăm của Trump đến tiệm thức ăn nhanh này diễn ra khi nỗi ám ảnh của ông ngày càng lớn về công việc trước đây của Phó Tổng thống Kamala Harris tại đó, và chuyến thăm của ông đến nhà hàng này đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông nhằm gieo rắc sự nghi ngờ về lịch sử làm việc của Kamala Harris.Trump đã nhận được một hướng dẫn về cách làm việc tại bếp chiên khoai tây và sau đó thử sức với việc chiên khoai tây chiên trong dầu và múc chúng vào bao bì. Sau đó, Trump đứng ở cửa sổ lái xe và đưa cho khách hàng những túi thức ăn. "Điều này thật thú vị, tôi có thể làm việc này cả ngày. Tôi sẽ không ngại công việc này", Trump nói.Một viên chức chiến dịch tranh cử của bà Harris trước đây đã nói với CNN rằng bà đã làm việc tại một cửa hàng McDonald’s ở Alameda, California, vào mùa hè năm 1983 khi bà còn là sinh viên tại Đại học Howard ở Washington, DC. Bà đã làm việc tại quầy thu ngân và quản lý máy chiên và máy làm kem, theo lời viên chức này.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng sinh nhật Phó Tổng thống Kamala Harris hôm Chủ Nhật 20/10/2024 và nói đùa rằng ông sẽ mua cho bà một ít khoai tây chiên từ tiệm McDonald's. "Hôm nay là sinh nhật của Kamala sao? Bà ấy 60 tuổi rồi sao? Vâng, tôi sẽ nói là sinh nhật vui vẻ, Kamala", Trump nói khi được một phóng viên hỏi liệu ông có muốn nói gì với phó tổng thống vào ngày sinh nhật của bà không."Tôi nghĩ tôi sẽ tặng bà ấy một ít hoa. Có lẽ tôi sẽ mua cho bà ấy một ít khoai tây chiên. … Tôi sẽ mua cho bà ấy một chiếc hamburger McDonald's", Trump nói đùa sau khi nhận được hướng dẫn về cách làm việc tại quầy khoai tây chiên tại tiệm ăn.⦿ ---- Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến Ngày bầu cử, Donald Trump và người bạn đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-OH), đang khuếch đại một chiến lược vận động tranh cử thấm nhuần truyền thống bảo thủ lâu đời, theo nhà báo và tác giả của "White Rural Rage: The Threat to American Democracy" Paul Waldman.Trong bài xã luận đăng trên MSNBC ngày Chủ Nhật, 20/10, Waldman lưu ý rằng, thông thường, "Đảng Dân chủ thống trị ở các thành phố, trong khi đảng Cộng hòa thống trị ở các vùng nông thôn". Trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris và người bạn đồng hành tranh cử của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, "đang nỗ lực thu hút cử tri ở nông thôn và thúc đẩy các sáng kiến chính sách nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn", Trump và Vance lại làm ngược lại.Trump và Vance "đang triển khai một chiến lược chống đô thị đặc biệt khó chịu, dường như được thúc đẩy bởi niềm tin rằng nếu người Mỹ không sống ở thành phố — hoặc không bao giờ đến đó — nhìn họ bằng ánh mắt ghê tởm và sợ hãi, thì họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa", Waldman nhấn mạnh.Người dẫn chương trình podcast "Boundary Issues" lưu ý: Những người bảo thủ từ lâu đã mô tả các thành phố là nơi nguy hiểm và tham nhũng. Richard Nixon đã phát sóng các quảng cáo đáng sợ tập trung vào tội phạm đô thị trong cuộc chạy đua vào Bạch Ốc năm 1968. Năm 2016, Ted Cruz đã cáo buộc Trump có "các giá trị của New York" (ông không nói chính xác những giá trị đó là gì, nhưng chúng phải là xấu). Những người bảo thủ đã ca ngợi bài hát "Try That in a Small Town" của Jason Aldean, một lời cảnh báo với những người thành thị không mang tội phạm và sự hỗn loạn của họ đến các thị trấn nhỏ.Waldman cũng viết: "Chúng ta đã quen với việc những người Cộng hòa mô tả các thành phố của chúng ta là đáng ghê tởm và đáng sợ trong một thời gian dài đến nỗi chúng ta không còn thấy điều đó là bất thường nữa. Khi Trump nói rằng ở các thành phố của Hoa Kỳ, "bạn không thể đi bộ qua đường để lấy một ổ bánh mì. Bạn sẽ bị bắn. Bạn sẽ bị cướp. Bạn sẽ bị cưỡng hiếp", thật dễ dàng để bác bỏ lời cường điệu vụng về này, nhưng chúng ta biết rằng hàng triệu người Mỹ tin vào điều đó."Người ta có thể "cho rằng thiện chí từ phía đảng Cộng hòa nếu, giống như đảng Dân chủ, họ thực sự có vẻ quan tâm đến việc tìm kiếm thêm phiếu bầu ở các thành phố", Waldman tiếp tục. "Thay vào đó, họ chế nhạo các khu vực thành thị và người Mỹ sống ở đó, hy vọng tạo ra sự khinh miệt chống lại đô thị và nỗi sợ rằng sẽ giành được phiếu bầu ở nơi khác".⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng đối thủ của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris nên bị điều tra về cuộc phỏng vấn "60 Minutes" của bà mà ông cho rằng đã bị CBS biên tập thô bạo theo chỉ đạo của chiến dịch tranh cử của Harris. "Họ nên điều tra bà Harris. Trong chương trình "60 Minutes", họ nói rằng chính chiến dịch của bà ấy đã buộc họ phải làm như vậy nên chắc chắn điều đó nên được điều tra", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Howard Kurtz trên "MediaBuzz" của Fox News phát sóng vào Chủ Nhật. "Họ đã lấy toàn bộ câu trả lời ra và đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác vào đó - điều đó khiến bà Harris trông giống như bà Harris bình thường".Ông gợi ý rằng ông đang có kế hoạch "gửi trát hầu tòa" để đòi "hồ sơ" của CBS để "xem bà Harris đã làm được bao nhiêu điều khác". Trump cũng lặp lại những tuyên bố sai sự thật của mình về những người di cư Haiti ở Springfield, Ohio. Khi Kurtz chỉ ra rằng những tuyên bố của Trump đã bị các quan chức địa phương bác bỏ, Trump nói, "Tôi không nghĩ rằng nó đã bị bác bỏ chút nào. Tôi nghĩ không ai nói về điều đó, ngoại trừ bạn".Trump vẫn giữ nguyên bình luận của mình rằng ngày 6 tháng 1/2021 là "ngày của tình yêu" và nhấn mạnh rằng "có một vẻ đẹp và tình yêu mà tôi chưa từng thấy trước đây" tại cuộc biểu tình. Trump cũng tuyên bố sai sự thật rằng lực lượng thực thi pháp luật đã "đón" những người biểu tình vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày hôm đó.⦿ ---- Doug Emhoff (chồng bà Harris) đã đặt câu hỏi tại sao cử tri Do Thái lại ủng hộ Donald Trump, nhấn mạnh đến những bình luận bài Do Thái của cựu tổng thống, người đã nhiều lần nói rằng người Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nên bị đưa đi "khám nghiệm cái đầu"."Tôi rất khó chịu khi bất kỳ người Do Thái nào lại ủng hộ ông Trump", Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris, nói với các cử tri Do Thái tại một văn phòng vận động tranh cử của đảng Dân chủ ở Southfield, Michigan."Thật sự rất sốc khi một người Do Thái lại nhìn vào người đàn ông này, người đã nói rất nhiều điều bài Do Thái, dùng bữa tối với những người bài Do Thái và thực sự đã đến một sự kiện được cho là chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở DC vài tuần trước và nói rằng nếu ông ta thua, ông ta sẽ đổ lỗi cho người Do Thái", ông tiếp tục.Trump đã nói tại một sự kiện ở Washington, DC, vào tháng trước rằng "người Do Thái" sẽ phải chịu một phần trách nhiệm nếu ông ta thua vào tháng 11, nhấn mạnh rằng đảng Dân chủ phải "nguyền rủa" họ. Ông ta cũng đã nhiều lần sử dụng một ẩn dụ bài Do Thái rằng người Mỹ gốc Do Thái có lòng trung thành kép với Hoa Kỳ và Israel.Emhoff, người có dòng máu Do Thái, cũng đã nhắc đến việc Trump đã gọi ông là "người Do Thái tồi tệ" trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm nay. Ông Emhoff nói rằng nếu Harris được bầu, bà sẽ tiếp tục khuyến khích ông đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái với tư cách là chồng của Tổng Thống Mỹ.⦿ ---- Nam Hàn: Chính phủ đã không xác định được nguyên nhân gây ra hơn 40% số ca chết của công dân nước ngoài tại Nam Hàn trong những năm gần đây, theo Bộ Tư pháp.Theo báo cáo được công bố vào thứ Bảy bởi Dân biểu Cha Gyu-geun của Đảng đối lập nhỏ Rebuilding Korea Party, 15.325 công dân nước ngoài đã tử vong tại Nam Hàn trong giai đoạn 2018-2022.Tổng cộng có 7.698 người trong số họ, hay 50%, được xác nhận là đã chết do bệnh tật, tiếp theo là tai nạn xe hơi (211), nguyên nhân tự nhiên (177), té ngã (155), tự làm hại bản thân (152), thiên tai (71), đuối nước (61), giết người (19) và nghiện ngập (10).Đáng chú ý nhất là có tới 44,2%, hay 6.771 ca tử vong, được cho là do các nguyên nhân "khác", nghĩa là lý do không rõ ràng. Con số này cao hơn đáng kể so với số ca tử vong trong số công dân Nam Hàn. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố, nguyên nhân tử vong số 1 của người Hàn Quốc năm 2022 là ung thư, tiếp theo là bệnh tim, COVID-19 và viêm phổi. "Những nguyên nhân khác" không nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu được liệt kê.Theo dữ liệu của bộ, số lượng cư dân nước ngoài tại Nam Hàn đã vượt quá 2,5 triệu người vào năm ngoái, bao gồm cả những người cư trú bất hợp pháp. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi chính phủ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống lao động ngày càng tăng của Nam Hàn bằng lao động từ các quốc gia khác trong bối cảnh tỷ lệ sinh vẫn thấp. Tính đến tháng 1/2024, ước tính có khoảng 201.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nam Hàn.⦿ ---- California: Ít nhất 2 ngôi nhà đã bị thiêu rụi do cháy rừng ở Oakland, California, và ngọn lửa chỉ được khống chế 50% hôm thứ Bảy. Các lệnh sơ tán đã buộc khoảng 500 người phải rời khỏi nhà của họ, khi lính cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa ở khu phố Oakland Hills. "Hàng chục ngôi nhà ở Maynard, Sanford, Greenridge, Canyon Oaks đã bị đe dọa nhưng không bị hư hại do ngọn lửa", Sở Cứu hỏa Oakland cho biết trên X. Theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California hay CalFire, ngọn lửa hiện đã lan rộng trên 15 mẫu Anh ở Quận Alameda và đám cháy đã được khống chế 50%. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.⦿ ---- Quận Los Angeles: Bốn người được cho là đứng sau một số vụ cướp ATM đã bị bắt. Nhóm bốn người này bị cáo buộc nhắm vào một loạt các máy ATM tại các doanh nghiệp nhỏ và các tội phạm khác ở khu vực North Hollywood. Cảnh sát không cho biết có bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ là nạn nhân của những tên trộm. Chi tiết còn giữ kín. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Ba để chia sẻ thêm thông tin chi tiết về các tội phạm. Cảnh sát không công bố tên của những người đã bị bắt.⦿ ---- Một người đàn ông đã chết trong vụ nổ súng từ xe này bắn xe kia hôm thứ Bảy tại khu vực Valley Village của Los Angeles. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2:20 chiều tại khu nhà 11900 của Chandler Avenue, giữa Ben và Colfax Avenues, theo Sở Cảnh sát Los Angeles. Nạn nhân đã được tuyên bố là đã chết bên trong một chiếc xe hơi. Vụ nổ súng xảy ra tại một khu chung cư. Không có mô tả về nghi phạm.⦿ ---- Australia: Gia đình và bạn bè đã kể về "nỗi buồn không thể tưởng tượng nổi" của họ sau khi một người mẹ và hai đứa con của cô chết đuối trong một vụ kinh hoàng ở phía tây nam Sydney hôm thứ Bảy. Một chuyến đi trong ngày đến bờ sông của, 32 tuổi, cùng hai đứa con của cô là Mitchell và Hazel, 7 và 5 tuổi, đã kết thúc trong thảm kịch sau khi cả ba được kéo lên khỏi mặt nước.

Người bạn Sarah Vu đã lập một chương trình gây quỹ trực tuyến để hỗ trợ bạn đời của cô Nguyen và đứa con một tuổi của họ chi phí tang lễ. "Một người mẹ đáng kính và hai đứa con nhỏ của cô đã chết đuối một cách bi thảm hôm nay tại Lansvale, để lại một khoảng trống sâu sắc trong trái tim chúng tôi", cô nói.

"Tôi đang gây quỹ thay mặt cho Hoài và các con của cô, Mitchell, 7 tuổi và Hazel, 5 tuổi. Chúng tôi hy vọng sẽ gây quỹ để hỗ trợ tang lễ và giúp đỡ người cha... trong thời điểm đau buồn này". Vào tối Chủ Nhật, chương trình gây quỹ đã đạt được mục tiêu 40.000 đô la.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một bến thuyền trên Vịnh Floyd tại Lansvale, phía tây nam Sydney, sau khi ba người được nhìn thấy trong tình trạng nguy kịch trên mặt nước ngay sau 10 giờ sáng thứ Bảy. Cảnh sát NSW xác nhận một người phụ nữ 32 tuổi đã được kéo lên khỏi mặt nước một lúc sau đó nhưng không thể cứu sống được. Thi thể của một bé gái năm tuổi và một bé trai bảy tuổi đã được phát hiện vào khoảng 2 giờ chiều sau một cuộc tìm kiếm mở rộng.

⦿ ---- TIN VN. Quốc hội bầu Đại tướng Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 21/10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã bầu Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, với 440/440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Lương Cường. Chiều cùng ngày, tân Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Tân Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957; Quê quán: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 1/2021, ông Lương Cường là Đại tướng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lương Cường có 2 lần được huấn luyện ở Trung Quốc, theo báo Tiền Phong: "...học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013)." Trong khi đó, đài Á châu Tự do RFA viết: "Hai tuần trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Lương Cường có chuyến thăm Trung Quốc bốn ngày. Trong chuyến thăm này, ông hội kiến với Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình và hội đàm với Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ."

⦿ ---- TIN VN. Có ít nhất 76 công nhân nhập viện sau tiệc liên hoan 20/10. Theo Báo Dân Trí. Sau bữa tiệc liên hoan ngoài trời ngày 20/10, hàng chục công nhân phải nhập viện do có biểu hiện đau bụng, nôn, sốt... Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, trưa 20/10, Công ty TNHH Shinsung Vina (Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng) tổ chức tiệc liên hoan cho công nhân. Công ty có thuê doanh nghiệp khác chế biến và tổ chức ăn uống tại sân bóng Nội Hoàng (xã Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang) với 1.160 người tham gia. Sau bữa liên hoan, sáng 21/10, hàng chục công nhân tham gia có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều lần, chóng mặt, sốt, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa Tân Dân cấp cứu, điều trị. Tính đến 10h15 ngày 21/10, có 76 công nhân lao động phải điều trị tại các bệnh viện.

⦿ ---- TIN VN. Tiểu thương Thủ Dầu Một khốn đốn vì triều cường. The VNews. Vào lúc 6 giờ ngày 19/10, khu vực chợ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bị ngập nặng do triều cường tiếp tục dâng cao, nước ngập nửa bánh xe. Đợt triều cường này trùng với thời điểm các tiểu thương bắt đầu dọn hàng ra bán, gây nhiều khó khăn cho việc kinh doanh.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: hạn chế tuổi mua súng, luật cất giữ súng an toàn cùng giảm tỷ lệ giới trẻ tự sát?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Báo cáo, được công bố vào tháng 7 bởi Rand, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, phi đảng phái, phát hiện ra rằng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để mua súng dường như làm giảm tỷ lệ tự tử ở những người trẻ tuổi. Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra rằng các luật nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận súng được cất giữ cũng có thể làm giảm tỷ lệ tự tử bằng súng, nổ súng vô ý và giết người bằng súng ở thanh thiếu niên.

Đây là lần thứ tư Rand công bố báo cáo "Khoa học về Chính sách về Súng" (The Science of Gun Policy) kể từ năm 2018. Các phiên bản trước đã xem xét hiệu quả của các quy định về súng khác, chẳng hạn như kiểm tra lý lịch và luật mang súng giấu kín, cũng như tác động của chúng đến các kết quả như tội phạm và tự tử.

Chi tiết:

https://dailymontanan.com/2024/10/20/safe-storage-and-minimum-age-gun-laws-would-curb-violence-study-says/

⦿ ---- HỎI 2: Thực phẩm chế biến nhiều sẽ gây ra nhiều bệnh đường ruột?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng thực phẩm siêu chế biến có thể gây ra các đợt bùng phát bệnh đường ruột làm suy nhược. Chế độ ăn uống kém từ lâu đã được cho là có liên quan đến sự khởi phát của bệnh Crohn nhưng hiện nay các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có một số nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cụ thể có thể gây tái phát nghiêm trọng.

.

Nghiên cứu - được trình bày tại hội nghị Tiêu hóa học Châu Âu thống nhất (UEG) tại Vienna, Áo tuần này - phát hiện ra rằng các mặt hàng siêu chế biến như bánh mì, bánh ngọt và tinh bột cũng như dầu và bơ làm tăng nguy cơ bệnh tái phát khoảng gấp ba lần. Khoảng nửa triệu người Anh mắc bệnh Crohn, gây ra cơn đau dữ dội, tiêu chảy, kiệt sức và sụt cân nghiêm trọng.

Căn bệnh này cũng có thể khiến ruột bị hẹp, khiến thức ăn khó đi qua. Khoảng một phần ba số bệnh nhân mắc phải tình trạng này, khi niêm mạc ruột bị viêm, sẽ phải phẫu thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất này phát hiện ra rằng chế độ ăn uống có khả năng khiến các triệu chứng nghiêm trọng tái phát ngay cả khi được kiểm soát bằng thuốc.

Nghiên cứu đã theo dõi hơn 100 người mắc bệnh Crohn trong hơn một năm và đánh dấu thời điểm họ bị tái phát – một đợt bùng phát nghiêm trọng đến mức phải thay đổi thuốc, nhập viện hoặc phẫu thuật. Số người tham gia ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến đã tái phát bệnh nhiều hơn gấp đôi.

Chi tiết:

https://www.msn.com/en-us/health/other/ultra-processed-foods-can-trigger-bowel-disease-flare-ups-study-finds/ar-AA1szpBW

.