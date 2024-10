- Tỷ phú Mark Cuban vận động cho bà Harris, nói thuế quan của Trump sẽ hại dân nghèo và trung lưu - Bà Harris nói chuyện ở nhiều nhà thờ bên cạnh các nhạc sĩ nổi tiếng, trong đó có nhạc sĩ Stevie Wonder - Bà Harris vận động vào giai đoạn mới: nói về ác mộng của nước Mỹ nếu Trump thắng cử.

Bà Harris vận động tại Detroit và chiếc áo T-shirt có dòng chữ "Detroit vs. Everybody."

QUẬN CAM (VB-20/10/2024) ⦿ ---- Prabowo Subianto đã trở thành tổng thống mới của Indonesia sau khi ông tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ tại Jakarta. Trước khi trở thành tổng thống, Prabowo từng là bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền của người tiền nhiệm Joko Widodo. Prabowo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào tháng 2, giành được hơn 96 triệu phiếu bầu.

.

⦿ ---- Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn (NIS) đã chia sẻ những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các hoạt động di chuyển quân rõ ràng của Bắc Hàn tới Nga, nhằm hỗ trợ các nỗ lực của nước này tại Ukraine. Trong số ba bức ảnh được công bố, một hình ảnh đến từ vệ tinh do Nam Hàn vận hành, trong khi hai hình ảnh do một công ty hình ảnh vệ tinh cung cấp. Cơ quan tình báo này cho biết Bắc Hàn có kế hoạch gửi khoảng 12.000 quân tới Nga, với đợt triển khai ban đầu là 1.500 quân đặc nhiệm đã được gửi tới Vladivostok.

.

⦿ ----Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đang cầm quyền của Nam Hàn chỉ trích ý định được báo cáo của Bắc Hàn là gửi quân đến Nga để giúp chống lại Ukraine. Lãnh đạo PPP, Dân biểu Choo Kyung-ho đã lên tiếng báo động về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Bình Nhưỡng và Moscow, trích dẫn thông tin tình báo gần đây cho thấy Bắc Hàn có thể điều động lực lượng của mình. Choo cảnh báo rằng liên minh này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định toàn cầu, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng xem xét lại bất kỳ sự tham gia nào vào cuộc xung đột.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Brazil, Ấn Độ và các quốc gia châu Phi nên có ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Aif.ru, Lavrov nhấn mạnh rằng việc đưa họ vào là rất quan trọng để đại diện cho đa số toàn cầu. Ông nhận xét rằng các quốc gia này đáng lẽ đã phải là thành viên thường trực từ lâu rồi. "Điều này là cần thiết để đảm bảo tính đại diện, đại diện cho đa số toàn cầu", Lavrov nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Moldova đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống, cùng với cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên Liên minh châu Âu EU. Các phòng phiếu đã mở cửa vào sáng Chủ Nhật với gần 2.000 trạm bỏ phiếu, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương. Mười một ứng cử viên đang cạnh tranh cho chức tổng thống, với nhà lãnh đạo hiện tại Maia Sandu đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Đối thủ chính của Sandu là cựu Tổng công tố Alexandru Stoianoglo, người phản đối các chính sách thân Âu của bà Sandu và ủng hộ việc xây dựng lại mối quan hệ với Nga. Trưng cầu dân ý sẽ quyết định liệu hiến pháp của Moldova có củng cố con đường tiến tới châu Âu của đất nước hay không.

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng 110 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị chặn trên nhiều khu vực của Nga vào đêm từ thứ Bảy đến Chủ Nhật. Theo bộ này, 43 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực Kursk ở phía tây nước Nga, 27 máy bay ở khu vực Lipetsk và 18 máy bay ở khu vực Orel. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 8 máy bay không người lái trên khu vực Nizhny Novgorod, 7 máy bay ở khu vực Belgorod và 6 máy bay ở khu vực Bryansk. Một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực Moscow.

.

Thống đốc khu vực Nizhny Novgorod Gleb Nikitin cho biết bốn lính cứu hỏa đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một cơ sở công nghiệp ở thành phố Dzerzhinsk. "Họ đã được chăm sóc y tế cần thiết, mọi người đều được đưa về nhà", Nikitin viết.

.

⦿ ---- Nhà thờ và nghệ thuật là 2 niềm vui của bà Harris, bây giờ sẽ là nơi bà Harris vẫn động. Chiến dịch của Harris hôm nay, Chủ Nhật, sẽ trải rộng khắp các tiểu bang chiến trường để đánh dấu Souls to the Polls, một nỗ lực tập trung vào việc tiếp cận cử tri Da đen thông qua các nhà thờ và cộng đồng tôn giáo của họ.

.

Phó Tổng thống Harris sẽ tham dự các buổi lễ và phát biểu tại Nhà thờ New Birth Missionary Baptist ở Stonecrest, Georgia. Bà cũng sẽ tham dự một sự kiện tại Divine Faith Ministries International ở Jonesboro, Georgia.

.

Chiến dịch cũng sẽ dựa vào sức mạnh của một số ngôi sao nổi tiếng, với Stevie Wonder phát biểu và biểu diễn tại Divine Faith Ministries trước khi Harris đến, chiến dịch cho biết. Wonder đã biểu diễn tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 8.

.

Trong cộng đồng gốc Việt, nhạc sĩ này được ưa chuộng từ thời 1980s với ca khúc "I Just Called To Say I Love You" (Anh gọi chỉ để nói rằng anh yêu em), Sau đây là video dài 4:52 phút, từ buổi trình diễn nhạc sống ở London năm 1995:



https://youtu.be/XxoBaEQGMPo?si=GFtG7CWGgJp6XJ9v

.

.

Chiều Chủ Nhật, Harris sẽ tham dự một cuộc phỏng vấn với Mục sư Al Sharpton, cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng trên MSNBC.

.

Người đồng hành tranh cử của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), sẽ tham dự các buổi lễ tại Victorious Believers Ministries ở Saginaw, Mich. Chiến dịch của Harris cho biết các thành viên của Hội đồng Da đen Quốc hội cũng sẽ vận động tranh cử cho phó tổng thống và tham dự các sự kiện Souls to the Polls.

.

Chiến dịch Souls to the Polls diễn ra trong bối cảnh bỏ phiếu sớm đang diễn ra tại các tiểu bang chiến trường quan trọng như Georgia, Bắc Carolina, Nevada và Arizona. Chiến dịch của Harris hy vọng sẽ thu hút được cử tri da đen và thuyết phục những người vẫn còn do dự trước cuộc bầu cử vào tháng 11 chống lại cựu Tổng thống Trump.

.

Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena College được công bố vào đầu tháng này cho thấy 78 phần trăm cử tri da đen cho biết họ sẽ ủng hộ Harris trong cuộc bầu cử, so với 15 phần trăm cho biết họ sẽ ủng hộ Trump. Khoảng cách 63 phần trăm về sự ủng hộ này sẽ đánh dấu sự sụt giảm so với năm 2020, khi Tổng thống Biden giành được 90 phần trăm cử tri da đen so với 9 phần trăm bỏ phiếu cho Trump.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang bước vào giai đoạn mới của chiến dịch vận động cử tri đi bầu: nói về ác mộng của nước Mỹ nếu Trump thắng cử. Với các cuộc thăm dò ý kiến ​​cực kỳ sát nút ở bảy tiểu bang chiến trườngg có khả năng quyết định cuộc đua giành chức tổng thống, các nguồn tin của đảng Dân chủ gần gũi với chiến dịch của phó tổng thống cho biết Harris dự kiến ​​sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cựu Tổng thống Trump trong những tuần cuối của chiến dịch.

.

"Họ chắc chắn đang làm gia tăng sự tương phản", chiến lược gia đảng Dân chủ Jamal Simmons, người từng là giám đốc truyền thông của Harris cho đến năm ngoái, cho biết. "Những người theo đảng Dân chủ tin tưởng và có bằng chứng cho thấy Donald Trump là mối đe dọa và có những cử tri tin rằng Donald Trump là mối đe dọa đối với lối sống của họ. Vì vậy, bạn càng biến ông ấy thành mối đe dọa, thì khả năng những cử tri đó ủng hộ Harris càng cao", ông nói thêm.

.

Simmons và các chiến lược gia và nhân viên khác của đảng Dân chủ chỉ ra những tháng cuối của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khi đảng Dân chủ đã khép lại thành công chu kỳ đó, đưa mối đe dọa đối với nền Dân chủ — cùng với các vấn đề khác như phá thai — trở thành một trong những vấn đề hàng đầu của họ. "Và hóa ra đó là quyết định đúng đắn", Simmons nói.

.

Một chiến lược gia Dân chủ khác cho biết chiến dịch này có vẻ như cần phải khép lại sự tương phản giữa Harris và Trump và nhắc nhở cử tri về hành động của Trump và lời lẽ dối trá của ông Trump. "Cho đến thời điểm này, họ đã viết rất nhiều tiểu sử của bà ấy", chiến lược gia này cho biết. "Nhưng thực tế là Donald Trump vẫn là cỗ máy vận động cử tri lớn nhất của đảng Dân chủ. "Nếu bạn là một đảng viên Dân chủ đang cố gắng tìm cách thu hút cử tri của mình, thì việc tập trung vào Donald Trump là một cách tốt để tăng số lượng cử tri".

.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ trao 1 triệu đô la cho một người ngẫu nhiên ký vào bản kiến ​​nghị bảo vệ Tu chính án thứ nhất và thứ hai mỗi ngày cho đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. "Chúng tôi thực sự quan tâm đến những điều này. Đây là một vấn đề lớn", Musk tuyên bố.

.

"Chúng tôi thực sự muốn có càng nhiều người càng tốt ký vào bản kiến ​​nghị này nên tôi có một bất ngờ dành cho các bạn, đó là chúng tôi sẽ trao một triệu đô la cho những người đã ký vào bản kiến ​​nghị mỗi ngày từ bây giờ cho đến cuộc bầu cử", ông nói thêm. Đầu tuần này, Musk đã hứa rằng PAC ủng hộ Trump của ông sẽ trao 100 đô la cho tất cả những cử tri đã đăng ký tại Pennsylvania ký vào bản kiến ​​nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí.

.

⦿ ---- Lại nằm mơ. Tỷ phú Elon Musk cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành "nhà nước độc đảng" nếu cựu tổng thống Donald Trump không được bầu vào tháng 11. Vu khống rằng Đảng Dân chủ đang đưa hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp vào các tiểu bang dao động, Musk nói không chứng cớ trong khi vận động ủng hộ Trump tại Harrisburg, Pennsylvania.

.

Musk cũng cáo buộc rằng một chính quyền Harris tiềm năng sẽ "hợp pháp hóa" những người di cư ở các tiểu bang dao động, biến họ thành đảng Dân chủ vĩnh viễn. "Và khi đó chúng ta không có nền dân chủ, chúng ta sẽ là một nhà nước độc đảng", Musk cảnh báo. Giám đốc điều hành Tesla mô tả cuộc bầu cử này là "cơ hội cuối cùng" để ngăn chặn kết quả như vậy.

.

⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Mark Cuban đã trình bày chương trình nghị sự về "cơ hội kinh tế" của Harris tại một hội trường thị trấn của các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Phoenix vào chiều Thứ Bảy, lập luận rằng các chính sách kinh tế của Harris sẽ giúp xây dựng doanh nghiệp của họ trong khi chính sách của Trump sẽ gây tổn hại cho họ."Tôi ở đây để cho bạn biết cách bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn dưới thời Kamala Harris so với dưới thời Donald Trump", Cuban nói.

.

Cuban tập trung vào mức thuế quan phổ cập cao mà Trump đã đề xuất đối với tất cả hàng nhập cảng của Hoa Kỳ và đề xuất áp thuế 60% trở lên đối với tất cả hàng nhập cảng của Trung Quốc, nói rằng mức thuế quan cao sẽ khiến chi phí hoạt động trong nước của các chủ doanh nghiệp nhỏ tăng vọt, khiến họ khó có thể khởi nghiệp.

.

"Bạn phải xem xét vấn đề này theo chiều hướng hạ nguồn và tác động của nó đối với các doanh nghiệp nhỏ", Cuban nói. "Gia đình của bạn đang phải chịu đựng. Các nhà bán lẻ địa phương đang phải chịu đựng. Ngay cả các nhà bán lẻ lớn hơn cũng sẽ phải chịu đựng. Ông Trump không quan tâm. Có lẽ ông ấy thậm chí còn không hiểu".

.

Cuban chỉ ra mức thuế quan năm 2018 của chính quyền Trump đối với máy giặt, một chủ đề thường được những người đại diện của Trump sử dụng làm bằng chứng về thành tích kinh tế thành công của ông, nhưng điều đó đã khiến giá máy giặt tăng đột biến trong nhiều năm đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ.

.

Cựu chủ sở hữu Dallas Mavericks và ngôi sao "Shark Tank" đã nói với đám đông rằng ông biết cảm giác trở thành một doanh nhân đang gặp khó khăn, dẫn đầu bằng giai thoại cá nhân về việc sống sót bằng bánh sandwich sốt cà chua và mù tạt trong những ngày đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Cuban cho biết ông đã sống sót bằng cách khai thác cái mà ông gọi là "sức mạnh của sự phá sản", một khái niệm mà ông cho biết Harris hiểu và Trump chưa bao giờ trải qua.

.

"Ông Trump đã xin bố tiền. Không có câu chuyện về nguồn gốc", Cuban nói. "Không có sự chậm trễ khi bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Bạn có nghĩ Trump hiểu điều đó không?" Ngược lại, chương trình nghị sự kinh tế do Harris đề xuất là bằng chứng cho thấy bà hiểu nỗi sợ bất ổn mà các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ phải đối mặt, Cuban nói, chỉ ra lời kêu gọi của Harris về việc mở rộng các khoản khấu trừ chi phí khởi nghiệp từ 5.000 đô la lên 50.000 đô la.

.

Các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy nền kinh tế là một trong những vấn đề hàng đầu đối với các cử tri bầu cử tổng thống. Cuban là người mới nhất trong một loạt các đại diện cấp cao vận động cho Harris tại tiểu bang dao động sa mạc quan trọng trong cuộc chạy nước rút cuối cùng đến Ngày bầu cử, với cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu tại cuộc mít tinh của Harris-Walz ở Tucson hôm Thứ Sáu, trong khi cựu Tổng thống Bill Clinton dự kiến sẽ đến Arizona vào tuần tới.

.

⦿ ---- Lizzo, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, đã tham gia cùng Phó Tổng thống Harris tại Detroit trong một cuộc mít tinh vào thứ Bảy, nơi cô nhấn mạnh tình yêu của mình dành cho thành phố và chỉ trích những bình luận tiêu cực của cựu Tổng thống Trump về thành phố Michigan. "Tôi rất tự hào khi đến từ thành phố này", Lizzo, người gốc Detroit, nói với đám đông.

.

"Các bạn biết đấy, họ nói rằng nếu Kamala Harris thắng, thì cả đất nước sẽ giống như Detroit, được chứ? Tự hào như Detroit. Kiên cường như Detroit", cô Lizzo tiếp tục. "Chúng ta đang nói về cùng một Detroit đã đổi mới ngành công nghiệp xe hơi và ngành công nghiệp âm nhạc, vì vậy hãy tôn trọng tên tuổi của Detroit, được chứ!"

.

Những nhận xét được đưa ra sau khi Trump so sánh thành phố này với một "quốc gia đang phát triển" trong một sự kiện vận động tranh cử vào thứ Năm tuần trước tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit. "Toàn bộ đất nước chúng ta sẽ giống như Detroit nếu cô ấy là tổng thống của bạn. Bạn sẽ phải đối mặt với một mớ hỗn độn", Trump nói vào ngày 10 tháng 10 về Harris.

.

Kể từ đó, nhóm Harris-Walz đã phản công bằng một chiến dịch quảng cáo rầm rộ và dừng chân thêm tại thành phố để thu hút những cử tri có thể bị xúc phạm bởi phát biểu của ứng cử viên đảng Cộng hòa. Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy tại Motor City, Harris đã bước lên sân khấu với chiếc áo phông có dòng chữ "Detroit vs. Everybody" bên trong chiếc áo khoác thường ngày của cô.

.

Bà Harris vận động tại Detroit và chiếc áo T-shirt có dòng chữ "Detroit vs. Everybody."

.

"Ai là thủ phủ của việc sản xuất đĩa nhạc?" Harris đã nói tại cuộc biểu tình của mình. "Chúng ta sẽ phá vỡ một số kỷ lục tại Detroit ngày hôm nay". Ứng cử viên đảng Dân chủ đã khuyến khích cử tri bỏ phiếu trước ngày 5 tháng 11 và bỏ phiếu cho cô. Cuộc bỏ phiếu sớm tại Michigan sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 10.

.

Trump đang dẫn trước Harris ở Michigan khoảng 0,4 phần trăm theo trang web thăm dò ý kiến nội bộ Decision Desk HQ của The Hill. Sau cuộc biểu tình của Harris tại Michigan với sự tham gia của nhiều ngôi sao, cô đã bay đến Georgia để vận động cùng với nam ca nhạc sĩ Usher của Atlanta.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã tham gia cùng ca sĩ Usher trong chiến dịch tranh cử tại Atlanta vào thứ Bảy khi bà tiếp tục đi các tiểu bang chiến trường gần hai tuần trước Ngày bầu cử. Ca sĩ Usher, người đã trải qua một phần thời thơ ấu của mình ở Atlanta, đã phát biểu trước đám đông trước khi Harris lên sân khấu và khuyến khích khán giả đi bỏ phiếu sớm. "Chỉ còn 17 ngày nữa là đến một cuộc bầu cử rất quan trọng", ca sĩ cho biết. "Và chúng ta có cơ hội lựa chọn một thế hệ lãnh đạo mới cho đất nước".

.

Có lúc một người hâm mộ hét lên "Chúng tôi yêu anh, ca sĩ Usher ơi", và ca sĩ đã trả lời, "Tôi yêu các bạn hơn, nhưng tôi yêu ứng cử viên Kamala Harris hơn nữa". Usher là nghệ sĩ thứ hai tham gia cùng nữ ca sĩ Harris trong chiến dịch tranh cử vào thứ Bảy. Trước đó trong ngày, Harris đã tham gia cùng nữ ca sĩ Lizzo tại Detroit.

.

Các cuộc thăm dò cho thấy Trump đang dẫn trước sát nút ở Georgia, nơi mà Tổng thống Biden đã lật ngược tình thế vào năm 2020. Theo số liệu thăm dò trung bình của The Hill/Decisions Desk HQ, Trump dẫn trước bà Harris 48,8 phần trăm so với 47,2 phần trăm.

.

Harris tiếp tục chiến lược của chiến dịch là tấn công vào thể lực của Trump để nhậm chức, vẽ nên hình ảnh một cựu tổng thống mệt mỏi. "Bây giờ ông ấy đang né tránh các cuộc tranh luận và các cuộc phỏng vấn vì kiệt sức", bà nói, lưu ý rằng Trump thường nói lan man và "không thể hoàn thành một suy nghĩ".

.

Harris chỉ trích cựu Tổng thống Trump về một số vấn đề tại cuộc biểu tình, bao gồm cả phá thai. Hiện tại, tiểu bang đang cấm thủ thuật này trong sáu tuần, mà Harris gọi là "lệnh cấm phá thai của Trump".

.

Phó tổng thống đặc biệt nêu ra cái chết của Amber Thurman, một phụ nữ 28 tuổi đã chết vì nhiễm trùng sau một biến chứng hiếm gặp khi dùng thuốc phá thai. Theo Pro-Publica, Thurman đã đợi 20 giờ trong một bệnh viện ở khu vực Atlanta sau khi tìm kiếm sự chăm sóc y tế do phá thai không hoàn tất trước khi các bác sĩ cố gắng điều trị cho cô.

.

Harris khuyến khích đám đông đi bỏ phiếu sớm và nhắc đến cựu Tổng thống Jimmy Carter đã bỏ phiếu sớm cho bà chỉ vài tuần sau sinh nhật lần thứ 100 của ông. "Nếu Jimmy Carter có thể bỏ phiếu sớm, thì bạn cũng có thể", Harris nói. Tính đến thứ Sáu, đã có hơn 1 triệu phiếu bầu được bỏ tại Georgia, chiếm 14% số cử tri đang đi bỏ phiếu trong tiểu bang.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Atlanta rằng đối thủ tranh cử của bà là Donald Trump là "một người đàn ông không nghiêm túc" và cảnh báo rằng hậu quả của việc ông ta giành được nhiệm kỳ thứ hai sẽ "vô cùng nghiêm trọng".

.

Trích dẫn cái gọi là Dự án 2025, Harris tuyên bố Trump sẽ cung cấp cho các tỷ phú "mức giảm thuế lớn", cũng như cắt giảm an sinh xã hội và Medicare. Bà nói thêm rằng ông cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty từ chối trả tiền làm thêm giờ và áp dụng thuế bán hàng 20% đối với các nhu yếu phẩm hàng ngày. Đảng Dân chủ cũng chỉ trích Trump vì đã bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ vào Tòa án Tối cao, dẫn đến việc lật ngược phán quyết Roe kiện Wade và nhiều lệnh cấm phá thai trên khắp cả nước.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã thề sẽ "hiện đại hóa" quân đội Hoa Kỳ, xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa và đưa một phi hành gia người Mỹ lên sao Hỏa trong nhiệm kỳ thứ hai của mình nếu ông được bầu vào tháng 11.

.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania, Trump tuyên bố đối thủ tranh cử của mình, đảng viên Dân chủ Kamala Harris, "đã phản đối" quân đội và muốn khiến quân đội "thức tỉnh". Ứng cử viên của đảng Cộng hòa cũng một lần nữa khẳng định rằng ông là "người duy nhất" có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới và chấm dứt các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

.

⦿ ---- Cả hai ứng cử viên tổng thống đều hứa sẽ xây thêm nhà. Nhưng Trump hứa sẽ trục xuất hàng trăm nghìn người xây nhà. Theo NBC News, lời hứa "phát động chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước" của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ làm tê liệt các công ty xây dựng vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và đẩy giá nhà kỷ lục lên cao hơn, các nhà lãnh đạo ngành, nhà thầu và nhà kinh tế cho biết.

.

Jim Tobin, Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia (National Association of Home Builders) cho biết: "Điều này sẽ gây bất lợi cho ngành xây dựng và nguồn cung lao động của chúng tôi và làm trầm trọng thêm các vấn đề về khả năng chi trả nhà ở của chúng tôi".

.

Nhóm thương mại này coi những người lao động sinh ra ở nước ngoài, bất kể tình trạng pháp lý, là "nguồn lao động quan trọng và linh hoạt" đối với những người xây dựng, ước tính họ đảm nhiệm 30% các công việc tay nghề như thợ mộc, thợ trát, thợ nề và thợ điện.

.

Gần 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ đang sinh sống tại Hoa Kỳ tính đến năm 2022, theo dữ liệu liên bang mới nhất, giảm so với mức đỉnh điểm 11,8 triệu người vào năm 2007. Theo dữ liệu mà Trung tâm nghiên cứu Pew cung cấp cho NBC News, ngành xây dựng sử dụng khoảng 1,5 triệu lao động không có giấy tờ, tương đương 13% tổng lực lượng lao động — một tỷ lệ lớn hơn bất kỳ ngành nào khác.

.

Các chuyên gia trong ngành cho biết tỷ lệ này cao hơn ở các tiểu bang Sun Belt như Florida và Texas, và rõ rệt hơn ở ngành xây dựng dân dụng so với ngành xây dựng thương mại. Đối với Brent Taylor, xây dựng nhà là "một ngành rất, rất khó khăn trong vài năm qua và dường như tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn". Doanh nghiệp năm người của ông có trụ sở tại Tampa thuê các nhà thầu phụ để thực hiện tất cả các công việc và nếu nhân viên của các công ty đó "xuất hiện tại công trường của tôi vì họ làm việc cho công ty đó, tôi không biết họ có hợp pháp hay không", ông nói.

.

Theo dữ liệu liên bang, nguồn lao động hiện đang rất eo hẹp, với ngành xây dựng Hoa Kỳ vẫn đang tìm cách lấp đầy 370.000 vị trí tuyển dụng. Nếu đội ngũ công nhân tiếp tục giảm, “bây giờ tôi chỉ có thể làm 10 công việc một năm thay vì 20,” Taylor nói. “Hoặc là tôi kiếm được một nửa số tiền hoặc là tôi tăng giá. Và cuối cùng ai sẽ trả tiền cho điều đó? Chủ nhà.”

.

Trump chưa nêu chi tiết về cách thức nỗ lực "toàn bộ chính phủ" mà ông đề xuất nhằm trục xuất tới 20 triệu người — nhiều hơn rất nhiều so với dân số không có giấy tờ — sẽ hiệu quả như thế nào, nhưng ông đã đưa vấn đề này vào trọng tâm trong bài phát biểu về nhà ở của mình. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng việc trục xuất hàng loạt sẽ giải phóng nhà ở cho công dân Hoa Kỳ và hạ giá, mặc dù ít nhà kinh tế đồng ý. Ý tưởng này cũng đã gây ra sự hoài nghi về mặt hậu cần, với một số nhà phân tích cho rằng chi phí của nó sẽ là "khủng khiếp".

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania rằng làm tổng thống Hoa Kỳ là một "nghề nguy hiểm". Trump khẳng định rằng, xét về tỷ lệ phần trăm, có nhiều tổng thống Hoa Kỳ tử vong trong nhiệm kỳ của họ hơn nhiều so với tài xế xe hơi hoặc đấu sĩ bò tót và thúc giục Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đe dọa các quốc gia khác rằng ông sẽ "thổi bay [họ] thành từng mảnh" nếu có chuyện gì xảy ra với Trump trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ám sát ông. Trump khẳng định rằng ông sẽ không cần kính bảo vệ tại các cuộc mít tinh của mình nếu Biden đưa ra những lời đe dọa như vậy để bảo vệ "kẻ mà ông ta ghét".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nói với các phóng viên rằng việc giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar mở ra cơ hội ngừng bắn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Bà nhấn mạnh cần phải tận dụng thời điểm này để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo việc thả con tin. "Điều đó chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc", bà nhấn mạnh. Sinwar bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10/2023.⦿ ---- Nữ ca sĩ Cher đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Harris và người bạn đồng hành của cô, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), trên mạng xã hội vào tối thứ Sáu, nói rằng cô đã theo dõi Harris trong nhiều năm. "Tôi đã theo dõi Kamala Harris kể từ khi cô ấy là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của tôi", ca sĩ "Believe" cho biết trong một video được đăng lên X. "Cô Harris đã chiến đấu vì tôi khi đó và cô đang chiến đấu vì tất cả chúng ta bây giờ. Đó là lý do tại sao tôi tự hào bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz.Ca sĩ Cher tiếp tục, "Tôi biết họ sẽ chiến đấu để bảo vệ quyền của chúng ta và tôi rất biết ơn khi có thể lên tiếng trong năm nay. Tôi hy vọng các bạn cũng vậy". Cher trước đây đã từng có vấn đề với cựu Tổng thống Trump, khi nói vào đầu tháng 10 rằng cô sẽ rời khỏi đất nước nếu Trump tái đắc cử."Lần trước tôi suýt bị loét dạ dày", cô từng nói với The Guardian, ám chỉ ghét Truump tới phát bệnh. Sự ủng hộ của nghệ sĩ biểu diễn mang tính biểu tượng này là một trong số nhiều sự ủng hộ của người nổi tiếng mà chiến dịch Harris-Walz đã nhận được — ngôi sao nhạc pop Taylor Swift đã ủng hộ phó tổng thống và thống đốc Minnesota vào tháng 9. Từ đó, đảng Dân chủ đã tận dụng sự ủng hộ của Swift, bao gồm cả việc phát động chiến dịch bỏ phiếu theo chủ đề Taylor Swift gắn liền với chặng cuối cùng trong chuyến lưu diễn quốc tế của nữ ca sĩ.⦿ ---- Trump nói chuyện sex. Trump mở đầu cuộc vận động tranh cử của mình tại Latrobe, Pennsylvania bằng một bài độc thoại dài về cố vận động viên chơi golf Arnold Palmer, trong đó Trump dường như ám chỉ rằng những người đàn ông nhìn thấy Palmer trong phòng tắm đều ấn tượng với bộ phận sinh dục của Palmer. Cựu tổng thống đã phát biểu tại một sân bay khu vực được đặt theo tên của Palmer, một vận động viên chơi golf vô địch đến từ Latrobe, người đã giành được bảy danh hiệu lớn từ năm 1958 đến năm 1964."Người đàn ông này [Palmer] rất mạnh mẽ và cứng rắn", Trump nói. "Tôi từ chối nói điều đó nhưng khi ông ấy [Palmer] tắm cùng những người chuyên nghiệp khác, họ bước ra khỏi đó và nói, 'Ôi trời ơi. Thật không thể tin được. Thật không thể tin được.' Tôi phải nói ra điều đó. Tôi phải nói ra. Chúng ta có những người phụ nữ rất tinh tế ở đây. Nhưng họ thường nhìn Arnold Palmer và nói, 'Oh, đàn ông...'" (Trump: We have women that are highly sophisticated here. But they used to look at Arnold, they said, ‘man.’”)Chiến dịch tranh cử của Harris nhanh chóng nhấn mạnh những nhận xét này. "Có ai đã kiểm tra sức khỏe của @realDonaldTrump chưa", người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Harris Sarafina Chitika đăng trên X.⦿ ---- Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công trụ sở tình báo của Hezbollah ở phía nam Beirut, tuyên bố đã giết chết ba quan chức chủ chốt. Quân đội xác định những người thiệt mạng là Elhag Abbas Salameh, Racha Abbas Icha và Ahmed Ali Hasin. Ngoài trung tâm tình báo, quân đội còn báo cáo đã tấn công một xưởng vũ khí ngầm trong thành phố.⦿ ---- Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem đã bí mật rời khỏi Lebanon và hiện đang sống ở Tehran, theo Erem News đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên của Iran. Bản báo cáo nêu rằng Qassem đã rời Beirut vào ngày 5 tháng 10, sử dụng một chiếc máy bay chở Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lebanon và Syria. Vụ này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự an toàn của Qassem, trong bối cảnh lo ngại về các nỗ lực ám sát tiềm tàng của Israel.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công 175 mục tiêu trên khắp Lebanon và Gaza trong 24 giờ qua, quân IDF cho biết vào sáng sớm Chủ Nhật. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các cơ sở quân sự của Hezbollah và Hamas, bao gồm các nhà kho và bãi phóng, IDF tiết lộ trong một bài đăng trên X. Cùng lúc đó, quân đội tuyên bố rằng binh lính từ các đơn vị tinh nhuệ Golan và Egoz của IDF đã tiêu diệt một nhóm Hamas hoạt động ở phía nam Gaza trong trận đánh cận chiến.⦿ ---- Các tài liệu được cho là thông tin tình báo mật của Hoa Kỳ về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào Iran đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội trong tuần này. Không rõ vụ rò rỉ tiềm tàng này có thể ảnh hưởng như thế nào đến bất kỳ kế hoạch quân sự nào của Israel cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran, hoặc mối quan hệ giữa Israel và Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ đã từ chối bình luận khi được ABC News liên hệ về vụ rò rỉ tài liệu cực kỳ nhạy cảm này.ABC News không thể xác minh độc lập tính xác thực của các tài liệu, dường như cho thấy các chi tiết cụ thể về loại và số lượng đạn dược mà Israel có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công có quy mô lớn vào Iran để trả đũa cho loạt tên lửa đạn đạo gần 200 tên lửa đạn đạo nhắm vào Israel vào cuối tháng 9 của chế độ này.Các tài liệu được đăng trên mạng xã hội có các dấu hiệu tình báo vệ tinh cho thấy chúng có nguồn gốc từ Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA: National Geospatial-Intelligence Agency), cơ quan của Hoa Kỳ thu thập, phân tích và phân phối thông tin tình báo thu thập được từ hình ảnh vệ tinh và hình ảnh trên không. ABC News không trích dẫn trực tiếp hoặc hiển thị các tài liệu.Phân tích ảnh vệ tinh trên cao chỉ là một trong nhiều công cụ thu thập thông tin tình báo mà các sở tình báo Hoa Kỳ sử dụng để đưa ra các đánh giá chiến lược hoặc đánh giá rủi ro. "Chúng tôi đang xem xét các báo cáo này", một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ nói với ABC News khi được hỏi về các tài liệu tình báo được cho là.Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra Liên bang và người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đều từ chối cung cấp bất kỳ bình luận nào khi được ABC News liên hệ. Nhiều tháng trước cũng đã lộ tin tình báo Mỹ: Đầu năm nay, Jack Teixeira, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Hoa Kỳ đã nhận tội sáu tội danh cố ý lưu giữ và truyền tải thông tin quốc phòng liên quan đến vụ rò rỉ Discord.⦿ ---- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhắc lại lời kêu gọi bảo vệ một số ít bệnh viện vẫn đang hoạt động bên trong Gaza vào thứ Bảy, sau các báo cáo về các cuộc không kích mới của Israel vào hai cơ sở chăm sóc sức khỏe ở phía bắc Gaza. "Các hành động thù địch trong khu vực lân cận bệnh viện có thể nhanh chóng khiến chúng không hoạt động bằng cách làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận", Ghebreyesus viết trên X.Lời kêu gọi mới nhất của Ghebreyesus được đưa ra sau các cuộc tấn công được báo cáo của Israel vào Bệnh viện Indonesia và Bệnh viện Al-Awda ở phía bắc Gaza.

Cả hai đều nằm trong khu vực Jabalia ở phía bắc dải Gaza, nơi đang là trọng tâm của một cuộc tấn công mới của Israel và lệnh sơ tán toàn diện đối với cư dân. "Chúng tôi kêu gọi tiếp cận liên tục và an toàn để tiếp cận tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế đang cần", Ghebreyesus viết. "Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức!" Tổng giám đốc WHO cho biết tổ chức này đang "lên kế hoạch cho một nhiệm vụ đến bệnh viện Kamal Adwan" ở Beit Lahia -- ngay phía bắc Jabalia -- vào Chủ Nhật "để cung cấp nhiên liệu, vật tư y tế, máu, thực phẩm và chuyển những bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện Shifa".

.

Hiện nay 36 bệnh viện và chín bệnh viện dã chiến của Gaza đã bị ảnh hưởng nặng nề sau hơn một năm chiến tranh. Phân tích của ABC News cho thấy tính đến ngày 24 tháng 9, chỉ có bốn bệnh viện dã chiến vẫn hoạt động, tất cả đều ở khu vực trung tâm hoặc phía nam của dải Gaza. Hai mươi hai bệnh viện hoạt động một phần, còn lại 19 bệnh viện không hoạt động.

.

⦿ ---- Oxfam, liên đoàn phi lợi nhuận đại diện cho 21 tổ chức phi chính phủ, đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập sau khi 4 kỹ sư thủy cục đã bị giết tại một thị trấn phía đông Khan Younis, Gaza trên đường đi sửa chữa cơ sở hạ tầng nước. Theo Oxfam, các kỹ sư này làm việc cho một tổ chức đối tác của Oxfam và đã phối hợp với chính quyền Israel để thực hiện công việc. Tổ chức này cho biết: "Mặc dù đã phối hợp trước với chính quyền Israel nhưng chiếc xe được đánh dấu rõ ràng của họ vẫn bị đánh bom".

.

⦿ ---- Phái đoàn Liên hợp quốc của Iran tuyên bố rằng Hezbollah chịu trách nhiệm cho một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào nơi ở riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo hãng thông tấn IRNA của Iran. "Hành động này do Hezbollah của Lebanon thực hiện", phái đoàn này được trích dẫn như vậy. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công, cáo buộc Iran đã dàn dựng vụ việc.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn an toàn sau vụ tấn công được báo cáo vào dinh thự riêng của ông ở Caesarea. Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant để thảo luận về các mối quan ngại về an ninh khu vực, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder.

.

Trong cuộc trò chuyện, Austin đã xem xét các điều chỉnh đối với lực lượng quân sự Hoa Kỳ trong khu vực, đồng thời nói thêm rằng Washington vẫn cam kết hỗ trợ an ninh của Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề sẽ trả thù sau một nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà ông. Ông đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công, gọi đó là "sai lầm nghiêm trọng". Netanyahu hứa rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải trả "giá đắt", tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục loại bỏ những gì họ coi là mối đe dọa khủng bố và những kẻ ủng hộ họ.

.

Netanyahu tuyên bố rằng Israel vẫn quyết tâm đạt được các mục tiêu chiến tranh, bảo vệ biên giới và đưa con tin về nhà. "Điều này sẽ không ngăn cản tôi hoặc Nhà nước Israel tiếp tục cuộc chiến chính nghĩa chống lại kẻ thù của chúng ta để đảm bảo tương lai của chúng ta", ông nói. Cuộc tấn công nhắm vào nơi ở của Netanyahu ở miền bắc Israel, mặc dù ông và vợ không có mặt tại đó vào thời điểm đó.

.

⦿ ---- Bộ Y tế Lebanon báo cáo số người chết tăng do các cuộc tấn công của Israel, nêu rõ ít nhất 1.838 người đã tử vong tại Lebanon kể từ giữa tháng 9. Chỉ riêng trong 48 giờ qua, các cuộc không kích của Israel đã khiến 36 người tử vong và 204 người bị thương trên khắp một số khu vực tại Lebanon. Con số này bổ sung vào tổng số 2.448 người tử vong được ghi nhận kể từ khi xung đột với Hezbollah leo thang vào tháng 10 năm ngoái, với hơn 11.000 người bị thương được báo cáo.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thúc giục cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel phải dừng những gì ông mô tả là cuộc diệt chủng ở Gaza và Lebanon. Phát biểu cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Erdogan đã nhấn mạnh tình hình nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực. Ông nhấn mạnh nhu cầu ngừng bắn ngay lập tức và cung cấp viện trợ nhân đạo. "Tất cả những người có lương tâm cần phải chịu trách nhiệm chấm dứt cách tiếp cận này của Israel, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo con đường này", Erdogan tuyên bố.

.

⦿ ---- Có 7 người chết sau khi một cầu thang là một phần của bến du thuyền bị sập trên Đảo Sapelo, Georgia, hôm thứ Bảy. Sở Tài nguyên Thiên nhiên Georgia cho biết ít nhất 20 người đã rơi xuống nước khi cấu trúc này sụp đổ trước 4:30 giờ chiều, khiến Cảnh sát biển Hoa Kỳ và các cơ quan tiểu bang và địa phương phải vào cuộc. Số người bị thương và mức độ thương tích của họ vẫn chưa được xác định.

.

Trong một tuyên bố, Thống đốc Georgia Brian Kemp cho biết ông, vợ và các con gái của ông "vô cùng đau buồn trước thảm kịch ngày hôm nay trên Đảo Sapelo. Khi những người ứng cứu đầu tiên của tiểu bang và địa phương tiếp tục làm việc tại hiện trường đang diễn ra, chúng tôi yêu cầu tất cả người dân Georgia cùng chúng tôi cầu nguyện cho những người đã mất, cho những người vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và cho gia đình của họ."

.

⦿ ---- Mua nhà bây giờ tốn kém kinh khủng. Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, giá nhà trung bình tại Hoa Kỳ là 280.000 đô la. Người mua nhà đã tận dụng lãi suất thế chấp dưới 3% để tìm kiếm giá trị tuyệt vời. Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi. Với lãi suất thế chấp trên 6% và giá nhà trung bình là 425.000 đô la, những giao dịch tốt trở nên khó khăn hơn.

.

Nhưng vẫn có những nơi mà người mua thông thường có thể tìm thấy nhà. Một báo cáo gần đây từ Realtor.com đã xác định năm thành phố hàng đầu của Hoa Kỳ có giá nhà trung bình dưới 300.000 đô la/căn.

.

Những thành phố có giá cả phải chăng này chủ yếu nằm ở vùng Đông Bắc và Trung Tây, trong đó Pittsburgh được xếp hạng là thành phố có giá cả phải chăng nhất với giá niêm yết trung bình là 245.000 đô la.

.

Nhóm 5 thành phố Hoa Kỳ có nhiều nhà có giá dưới 300.000 đô la:

1. Pittsburgh, Pennsylvania (Giá niêm yết trung bình: 245.000 đô la)

2. Detroit, Michigan (Giá nytb: 277.000 đô la)

3. Buffalo, New York (Giá nytb: 277.450 đô la)

4. Rochester, New York (Giá nytb: 282.500 đô la)

5. St. Louis, Missouri (Giá nytb: 299.900 đô la)

.

⦿ ---- Bạn biết rồi: sống ạti California sẽ tốn kém hơn hầu hết ở các tiểu bang khác. Theo phân tích gần đây của GOBankingRates, tại ba tiểu bang của Hoa Kỳ, bạn sẽ cần phải chi sáu con số một năm để sống thoải mái khi về hưu — nhiều hơn nhiều so với hầu hết các tiểu bang khác.

.

Tại Hawaii, California và Massachusetts, chi phí nghỉ hưu trung bình hàng năm vượt quá 100.000 đô la, trong đó Hawaii đứng đầu danh sách với 129.296 đô la. Ngược lại, những người về hưu ở West Virginia chỉ cần 58.190 đô la một năm — mức thấp nhất trong bất kỳ tiểu bang nào.

.

Trong 30 năm nghỉ hưu, chênh lệch về số tiền tiết kiệm cần thiết giữa Hawaii và West Virginia sẽ là hơn 1,25 triệu đô la. Các ước tính dựa trên chi phí nghỉ hưu trung bình hàng năm cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên ở mỗi tiểu bang, sử dụng ước tính của Cục Thống kê Lao động về chi phí thực phẩm, nhà ở, phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe và tiện ích. Theo nghiên cứu, một khoản đệm tiền mặt 20% đã được thêm vào tổng số này để đảm bảo những người về hưu có thể sống "thoải mái".

.

Chi phí trung bình hàng năm để nghỉ hưu thoải mái là 66.870 đô la cho toàn nước Mỹ. Sau đây là bảng phân tích chi tiết về ba tiểu bang mà chi phí sinh hoạt thoải mái sẽ cao hơn sáu con số, theo tính toán của GOBankingRates:

.

--- Hawaii: Tổng chi tiêu hàng năm: 107.746 đô la

20% đệm thoải mái: 21.549 đô la

Chi phí nghỉ hưu thoải mái hàng năm: 129.296 đô la

--- California: Tổng chi tiêu hàng năm: 83.906 đô la

20% đệm thoải mái: 16.781 đô la

Chi phí nghỉ hưu thoải mái hàng năm: 100.687 đô la

--- Massachusetts: Tổng chi tiêu hàng năm: 83.501 đô la

20% đệm thoải mái: 16.700 đô la

Chi phí nghỉ hưu thoải mái hàng năm: 100.201 đô la

.

Lý do tại sao chi phí nghỉ hưu đắt đỏ ở những tiểu bang này phần lớn là do nhà ở, thường là khoản chi lớn nhất trong ngân sách hộ gia đình của người Mỹ. Cả ba tiểu bang đều có tình trạng thiếu nhà ở tồi tệ nhất cả nước, điều này đã đẩy giá lên cao.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang truy tìm 2 tên trộm đã lấy cắp 300.000 đô la tiền mặt và hàng hóa từ một ngôi nhà ở Woodland Hills vào đêm Thứ Sáu. Cảnh sát được gọi đến khu nhà 22500 phố Dolorosa ngay trước nửa đêm thứ Sáu sau khi một ngôi nhà bị một cặp trộm nhắm tới. Những tên trộm đã đập vỡ một cửa sổ bên hông để đột nhập vào nhà và lấy đi tiền mặt, đồ trang sức và két sắt, tất cả số tiền lên tới khoảng 300.000 đô la.

.

Không có ai ở nhà khi xảy ra vụ trộm; ngôi nhà hiện đang trong quá trình xây dựng. Cảnh sát Los Angeles cho biết chủ nhà đã nhận được thông báo về vụ đột nhập và theo dõi vụ việc bằng video khi vụ việc diễn ra. Hiện vẫn chưa có mô tả chi tiết về những tên trộm.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Các bạn gốc Việt đi lại trong các phố da trắng thượng đẳng coi chừng. Một nhóm 5 sinh viên UCLA đã phải chịu một cuộc tấn công thù hận vào sáng sớm thứ Bảy, theo cảnh sát trường thông báo. Cơ quan thực thi pháp luật đang truy tìm một nhóm 3 người đàn ông đã buông lời lăng mạ phân biệt chủng tộc vào một nhóm sinh viên UCLA đang ngồi bên ngoài một nhà hàng Chick-fil-A ngay trước 1 giờ sáng. Người lái xe SUV màu tối đã hét lên lời lăng mạ với các sinh viên và hành khách phía trước đã ném một chai nước mở vào họ.

.

Cảnh sát cho biết chai nước đã trúng một trong những sinh viên. Người lái xe được mô tả là một người đàn ông ngoài 20 tuổi với mái tóc vàng, hành khách phía trước được mô tả là một người đàn ông ngoài 20 tuổi với mái tóc đen và áo sơ mi trắng, và hành khách phía sau chỉ được mô tả là một người đàn ông. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện liên quan đến vụ tấn công thù hận. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án được yêu cầu liên hệ với Sở Cảnh sát UCLA theo số 310-825-1491.

.

⦿ ---- Nhân viên tại bảy địa điểm công ty thuốc tây CVS ở Nam California vẫn tiếp tục đình công vào cuối tuần, cáo buộc các hành vi lao động không công bằng. Hàng nghìn người đang tham gia từ Liên đoàn Công nhân Thực phẩm và Thương mại Hoa Kỳ (United Food and Commercial Workers Union), đòi mức lương công bằng hơn và cải thiện điều kiện làm việc.

.

"Đình công luôn là giải pháp cuối cùng của người lao động khi họ đấu tranh cho hợp đồng mà họ xứng đáng được hưởng, nhưng CVS đã tham gia vào nhiều hành vi vi phạm lao động từ việc bị cáo buộc giám sát người lao động bất hợp pháp và trả thù người lao động vì hoạt động của công đoàn", một phát ngôn viên của UFCW cho biết trong một tuyên bố. "Tất cả những hành động này cản trở người lao động CVS nhận được hợp đồng mà họ xứng đáng được hưởng và không gì khác hơn là một nỗ lực ép buộc người lao động chấp nhận một lời đề nghị ít hơn những gì họ cần để phát triển ở Nam California".

.

Mặc dù cửa tiệm vẫn mở cửa vào thứ Bảy, nhưng người lao động đã tuần hành bên ngoài tiệm CVS ở Buena Park (Quận Cam) để xin một hợp đồng tốt hơn và tăng lương. Khoảng 7.000 nhân viên đang tham gia cuộc đình công và con số đó có thể tăng lên khi các nhân viên hiệu thuốc Rite Aid cân nhắc đến một cuộc đình công của riêng họ. Công đoàn cho biết cuộc đình công dự kiến sẽ kéo dài trong vài ngày, nhưng công nhân có thể lại đình công nếu công ty không đáp ứng được các yêu cầu. CVS đã sa thải hàng nghìn công nhân viên trong những tháng gần đây trong bối cảnh tái cấu trúc ở cấp cao nhất.

.

⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm đã trốn thoát với hơn 30.000 đô la từ một ngân hàng ở Quận Cam. Vào ngày 17 tháng 10, các cảnh sát đã phản hồi báo cáo về một nghi phạm có vũ trang tại một ngân hàng Chase gần Portola và Bake Parkways ở Lake Forest vào khoảng giữa trưa.

.

Nghi phạm đeo mặt nạ đã vào ngân hàng, mang theo một khẩu súng lục và hướng thẳng về phía một nhân viên thu ngân. Sau đó, anh ta với tay qua quầy và bắn một phát đạn từ khẩu súng của mình về phía chân của nhân viên thu ngân, theo các cảnh sát cho biết.

.

Viên đạn không làm bị thương nhân viên thu ngân hoặc bất kỳ người nào đứng xem. Anh ta ra lệnh cho nhân viên thu ngân giao nộp bất kỳ khoản tiền mặt nào và bỏ trốn khỏi hiện trường với khoảng 31.000 đô la, các quan chức cho biết. Cảnh sát đến hiện trường cùng với một chiếc trực thăng đã tìm kiếm người đàn ông trong khu vực nhưng không thể tìm thấy anh ta.

.



.

Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông cao khoảng 5 feet 6 inch đến 5 feet 10 inch với thân hình gầy. Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta đội mũ kiểu xô, đeo mặt nạ đen, áo nỉ trùm đầu màu vàng, quần màu nâu rám nắng, găng tay và một khẩu súng lục ổ quay màu bạc.

.

.

⦿ ---- TIN VN. Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch nước vào ngày mai, Thứ Hai 21/10. Theo VnExpress. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết Quốc hội dự kiến thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước vào 21/10, ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 8. Chiều 20/10, trả lời tại họp báo trước kỳ họp, bà Nguyễn Thanh Hải cho biết tại hội nghị lần 10 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để trình Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Quốc hội cũng bố trí thời gian để thực hiện công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền, song bà Hải không nêu rõ chức vụ nào.

.

⦿ ---- TIN VN. Nhuộm đỏ hải ngoại: Tủ sách tiếng Việt: Nhịp cầu kết nối văn hóa cho người Việt ở ngước ngoài. Theo Báo Giáo Dục VN: "Tủ sách tiếng Việt không chỉ là nguồn tài liệu quý báu mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa giúp thế hệ người Việt ở xa quê duy trì ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài triển khai sáng kiến tủ sách tiếng Việt nhằm mang đến nguồn tài liệu tiếng Việt phong phú và đa dạng cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Dự án này đã nhanh chóng lan tỏa và trở thành một phần không thể thiếu trong việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt, văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt xa quê. Hiện nay, các tủ sách này đã có mặt ở nhiều nơi có đông đảo người Việt sinh sống như Pháp, Hungary, Cộng hòa Séc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc)."

.

⦿ ---- TIN VN. Hơn 125.000 website giả mạo cơ quan, tổ chức. Theo VTV. Tại Việt Nam, hơn 125.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức đã được phát hiện bởi Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong tháng 9 năm nay. Lừa đảo trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Chỉ trong tháng 9 vừa qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 125.338 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức, tăng hơn 100 địa chỉ so với tháng 8 trước đó. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo. Trong tháng 9, hệ thống của NCSC đã phát hiện 31 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng, trong đó các thương hiệu bị giả mạo thuộc hầu hết các lĩnh vực như: sàn thương mại điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngân hàng, các đơn vị chuyển phát…

.

⦿ ---- HỎI 1: Bênh vực sinh viên bị kỷ luật vì biểu tình ủng hộ Palestine, 30 Giáo sư Đại học Harvard biểu tình "học" trong thư viện?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hàng chục giáo sư tại Đại học Harvard đã tổ chức một cuộc biểu tình "ngồi học" tại thư viện của trường hôm thứ Tư, để thể hiện sự đoàn kết với những sinh viên bị kỷ luật vì tham gia vào một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine. Ba mươi giáo sư đã ngồi xuống bên trong Thư viện Widener để phản đối quyết định đình chỉ 12 sinh viên sử dụng cơ sở vật chất của trường.

.

"Tôi không thể tưởng tượng rằng một trường đại học lại muốn trừng phạt giáo sư và giảng viên của mình vì ngồi đọc sách trong thư viện, nhưng một lần nữa, tôi không thể tưởng tượng rằng trường sẽ đình chỉ sinh viên của chúng tôi vì làm điều tương tự", theo giáo sư luật Andrew Crespo cho biết. "Nếu trường đại học muốn trung thành với mục đích của mình, trường không thể bắt đầu trừng phạt sinh viên vì đọc sách một cách lặng lẽ trong thư viện chỉ vì những sinh viên đó có những ý tưởng mà họ muốn chia sẻ với những sinh viên khác và những thành viên khác trong cộng đồng".

.

Mahmoud Al-Thabata là một trong 12 sinh viên đã vào Thư viện Widener hồi tháng 9, đội khăn keffiyeh có dán khẩu hiệu trên máy tính xách tay của họ để phản ứng lại việc Israel tấn công Lebanon. "Không khí lặng lẽ, thành thật mà nói, không có sự gián đoạn nào cả, đó chỉ là sinh viên đang ngồi học", ông nói.

.

An ninh thư viện đã yêu cầu nhóm này xuất trình giấy tờ tùy thân. Cả 12 sinh viên đều nhận được email ngay sau đó thông báo rằng họ đã bị đình chỉ khỏi thư viện trong hơn ba tuần một chút và "các cuộc biểu tình và phản đối không được phép diễn ra trong thư viện". Các giáo sư đã dàn dựng một cảnh tượng tương tự hôm thứ Tư bên trong cùng một không gian học tập.

.

"Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã đến cùng một phòng đọc, chúng tôi đeo khăn quàng cổ màu đen và đọc sách về tự do học thuật và bất đồng chính kiến", Crespo nói. Trước khi giảng dạy tại trường đại học trong gần 10 năm, Crespo đã tốt nghiệp trường này.

.

"Trong suốt thời gian tôi ở đây với tư cách là sinh viên, và bây giờ là một giảng viên, tôi không thể nhớ được thời điểm nào mà trường đại học đã áp dụng nhiều quy tắc và thực hành thực thi mới như vậy dường như được thiết kế để cố gắng hạn chế sự thể hiện và chia sẻ ý tưởng trong khuôn viên trường", ông nói. Thực tế, bênh vực Palestine được hiểu là chống Do Thái, và trường sẽ mất tài trợ.

Chi tiết:

https://www.nbcboston.com/news/local/30-harvard-professors-hold-study-in-protest-at-library/3523343/

.

⦿ ---- HỎI 2: Hễ bị chẩn đoán ung thư, nếu chữa trị được sống sót, đa số sẽ nợ ngập đầu, gấp 5 lần cơ nguy phá sản?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Điểm tín dụng bị hủy hoại và rủi ro phá sản lớn: Tất cả đều là một phần của hậu quả tài chính dài hạn từ câu nói "Bạn bị ung thư", theo hai nghiên cứu mới. "Đây là những nghiên cứu đầu tiên cung cấp bằng chứng số về độc tính tài chính ở những người sống sót sau ung thư", tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Benjamin James cho biết. Ông là trưởng khoa phẫu thuật tổng quát tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston và là phó giáo sư phẫu thuật tại Trường Y Harvard.

.

Trong một trong những nghiên cứu, James và các đồng nghiệp đã theo dõi dữ liệu tín dụng Experian từ năm 2010 đến năm 2019. Họ đã xem xét kết quả tài chính dài hạn của gần 100.000 cư dân Massachusetts đã được chẩn đoán mắc ung thư. Các nhà nghiên cứu đã so sánh sức khỏe tài chính của những người sống sót sau ung thư với gần 189.000 người không mắc ung thư. Những người sống sót có tỷ lệ nộp đơn xin phá sản cao gấp năm lần trong suốt thời gian nghiên cứu so với những người khỏe mạnh.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/18/Cancer-diagnosis-can-take-devastating-toll-on-family-finances/2701729273863/

.

.