Hình trên: tờ rơi, hạn chót ghi danh bầu cử ở California, nơi còn 4 triệu cư dân đủ điều kiện đi bầu nhưng chưa đăng ký. Hạn chót ghi danh bầu cử ở California là Thứ Hai 21/10/2024, tức là ngày mốt.

- Harris thuyết phục cử tri Cộng Hòa truyền thống

- Cựu TT Obama kêu gọi cử tri đừng trao niềm tin cho Trump, kẻ chế giễu và miệt thị người yếu kém, khuyết tật

- Cựu TT Obama: bạn sẽ lo lắng nếu ông nội của bạn "khủng" như Trump, khi gọi ngày 6/1/2021 là ngày tỉnh yêu, lên sân khấu lắc lư theo nhạc 40 phút, ca ngợi kẻ giết người hàng loạt hư cấu Hannibal Lecter

- Cựu TT Obama: tôi đã trao nền kinh tế vững mạnh cho Trump, vậy mà Trump làm suy sụp kinh tế Mỹ, cảnh giác Trump sẽ giảm thêm thuế cho các tỷ phú, trong khi Harris sẽ cứu giới trung lưu

- Trục trặc kỹ thuật hại Trump: máy micro tự nhiên á khẩu, thay micro khác vẫn hỏng, 20 phút sau mới có micro khác nói

- Bà Harris: Trump là sát thủ việc làm trong ngành xe hơi Mỹ, đã làm mất 200.000 việc làm sản xuất khi Trump làm tổng thống

- 2024 kỷ lục: Nhiều cư dân North Carolina đã đi bỏ phiếu vào ngày đầu tiên nhiều hơn hồi năm 2020

- Trump tung ra thuyết âm mưu mới: Harris sẽ đuôi tất cả các công ty ra khỏi Mỹ

- Tỷ phú Elon Musk: lẽ ra Mỹ phải cấm máy bầu, vì có thể tin tặc quậy, vì bầu phiếu giấy an toàn hơn

- Bà Harris: truyền thống của phó tổng thống là không chỉ trích Tổng thống của họ, nhưng bà có nghị trình làm việc riêng cho tương lai

- Harris chỉ trích Trump vì đã khuyến khích các hãng xe di dời nhà máy của họ ra khỏi Michigan để giảm lương công nhân.

- Người dẫn chương trình CNN Chris Wallace: Trump lộ vẻ bệnh, kiệt sức, sẽ c1 lợi cho Harris

- Bà Harris tới Michigan, nói về "nền kinh tế cơ hội" để tất cả người Mỹ sẽ được sở hữu nhà, mua xe và khởi nghiệp kinh doanh.

- Mỹ thâm hụt ngân sách 1,8 nghìn tỷ đô trong năm tài chính 2024, tăng hơn 8% so với năm trước

- Tòa công bố 1.889 trang bằng chứng mà Công tố đặc biệt Jack Smith nộp, cho thấy Trump xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- Trump lên giờ "Fox & Friends" nói với 1 em bé 6 tuổi rằng Mỹ sẽ không còn con bò não nữa nếu Harris thắng cử

- Trump lại xạo: những người bạo loạn 6/1/2021 bị giam tệ hại y hệt người Mỹ gốc Nhật bị giam thời Thế Chiến 2

- Bà Nikki Haley gạ đi cùng Trump vận động, thuyết phục cử tri Cộng Hòa đừng bỏ Trump

- Cô Dana Jean Bell khai trước tòa sau khi lãnh án 17 tháng tù: lỡ tin lời Trump lừa gạt ngày 6/1/2021

- Bà Harris chỉ trích Trump: Hãy hình dung Trump được miễn tố trong khi thực hiện lời hăm dọa sử dụng quân đội truy bắt "kẻ thù trong nước" và kết thúc Hiến pháp Mỹ

- Cử tri Michigan chúc sinh nhật 60, bà Harris nói phải làm việc trước

- California: còn 4 triệu cư dân đủ điều kiện đi bầu nhưng chưa đăng ký. Hạn chót ghi danh bầu cử là Thứ Hai 21/10/2024.

- Nga và Indonesia sẽ tập trận hải quân chung đầu tiên vào tháng 11

- Công ty SZ DJI trụ sở tại TQ kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì đưa hãng sản xuất máy bay không người lái này vào danh sách hợp tác với quân đội TQ, làm mất hợp đồng

- Israel dội bom, giết chết Nasser Abd Elaziz Rashid, phó chỉ huy quận Bint Jbeil của Hezbollah

- Hezbollah bắn tên lửa vào bắc Israel, làm 1 người chết, 13 bị thương

- Israel không kích 2 tầng lầu của Bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza, cắt nguồn điện bệnh viện

- Thủ tướng Israel mở cửa viện trợ nhân đạo cho Gaza sau khi Mỹ dọa ngừng chở vũ khí tới Israel

- Iran: Mỹ phải chịu trách nhiệm khi Israel tấn công Iran

- Thổ Nhĩ Kỳ chia buồn với Hamas về cái chết của Yahya Sinwar

- Iran lên án Mỹ, Anh đã dội bom vào Yemen là đồng lõa Israel, vi phạm Hiến chương LHQ. Yemen tái xác nhận sẽ ủng hộ Gaza và Lebanon.

- Phiến quân Houthi tại Yemen: đã bắn vào tàu Megalopolis treo cờ Malta ở Biển Ả Rập vì tới các cảng của Palestine (nơi bị Israel chiếm đóng)

- Bác sĩ Israel: Thủ lĩnh Yahya Sinwar chết do bị bắn vào đầu, DNA đúng hồ sơ

- Mỹ, Đức, Pháp, Anh kêu gọi chấm dứt "ngay lập tức" cuộc chiến ở Gaza

- Nga: đổi tù binh, đón 95 lính Nga về

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sẽ cấp Ukraine 1,1 tỷ đô

- Cuba mất điện, 10 triệu dân thấy tối thui

- Mỹ cho bán tên lửa cho Nhật giá 360 triệu đô

- Công dân nước ngoài cư trú tại Nhật đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 3,5 triệu người

- Đại sứ TQ Xie Feng tới Đại Học Harvard thuyết trình, 1 nữ sinh viên gốc Đài Loan hô khẩu hiệu chống cộng, bị 1 nam sinh viên TQ lôi ra ngoài

- Quận San Diego: 2 người đánh nhau, rồi cùng rút súng ra bắn nhau, cả 2 cùng bị thương

- Ngày 3/11/2024, hầu hết nước Mỹ lùi một giờ

- Quận Los Angeles: 1 ông ra tòa, vì chuốc thuốc mê và tấn công tình dục 9 phụ nữ, trong đó làm 1 cô chết

- Quận Los Angeles: 1 người say rượu lái xe, xoáy vòng xe ở bãi cát ven biển, cán chết 1 phụ nữ

- Quận Cam: báo động cháy, nhưng chỉ là gió và bụi.

- Seattle: Steven Thanh Nguyen giết 1 phụ nữ, bị bắt

- TIN VN. Nhóm tình nguyện viên Peace Corps Hoa Kỳ tới Việt Nam hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh.

- TIN VN. Sài Gòn: quảng cáo chỉ 1,5 triệu đồng, nhưng nữ Việt kiều bị "chém đẹp" 425 triệu đồng tại Phòng thẩm mỹ

- TIN VN. Quà 20/10 cho giáo viên: Quỹ lớp chủ yếu tặng quà cô giáo, thêm cả... vợ thầy giáo, mẹ thầy giáo.

- HỎI 1: Số người đi xe gắn máy chết vì không đội mũ bảo hiểm từ 1975 tới 2022 là 22.058 người, mà lẽ ra họ thoát chết? Hiện nay, chết vì đi xe gắn máy ở Mỹ là 600 người/năm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hồi phục hậu giải phẫu có thể dùng âm nhạc thay 1/2 thuốc giảm đau? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/10/2024) ⦿ ---- Nga và Indonesia đang chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên vào tháng 11, với sự tham gia của ba tàu hộ tống hiện đại của Nga, theo hãng thông tấn TASS đưa tin. Đại sứ Nga tại Indonesia, Sergey Tolchenov, nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận này sẽ thu hút sự chú ý của cả đồng minh và đối thủ, thể hiện mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia. Tolchenov cũng ám chỉ rằng các cuộc tập trận chung này có thể trở thành hoạt động thường xuyên, có khả năng mở rộng sang các khu vực khác trong tương lai.

⦿ ---- Công ty TNHH Công nghệ SZ DJI có trụ sở tại Trung Quốc đã thông báo rằng họ quyết định kiện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vì đã đưa hãng sản xuất máy bay không người lái này vào danh sách các công ty hợp tác với quân đội Trung Quốc. Công ty tuyên bố rằng họ "không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc" và yêu cầu một Thẩm phán Quận Hoa Kỳ tại Washington ra lệnh xóa tên họ khỏi danh sách đen của Pentagon.

Ngoài ra, DJI tiết lộ rằng họ đã "mất nhiều hợp đồng kinh doanh, bị kỳ thị là mối đe dọa an ninh quốc gia và bị cấm ký hợp đồng với nhiều cơ quan chính phủ liên bang" kể từ khi Bộ Quốc phòng đưa họ vào danh sách đen.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris ngày càng tập trung vào một nhóm cử tri mà chiến dịch của bà tin rằng có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng: người từng ghi danh Đảng Cộng hòa và những người độc lập thiên về Đảng Cộng hòa không thể ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Hôm thứ Tư, Harris đã tổ chức một sự kiện với nhiều đại diện Cộng hòa hàng đầu của bà tại Quận Bucks, Pennsylvania — một khu vực dao động quan trọng của tiểu bang chiến trường quan trọng. Ở vùng nông thôn phía tây Pennsylvania một ngày trước đó, người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, đã tổ chức một sự kiện tại trang trại của một cựu cử tri ủng hộ Trump.

Những sự kiện đó diễn ra sau một cuộc biểu tình được thổi phồng ở Wisconsin, nơi Harris xuất hiện cùng với cựu Dân biểu Liz Cheney, R-Wyo., trong đó Harris đã chào đón sự ủng hộ từ bà và cha bà, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, người đã rời nhiệm sở với tỷ lệ chấp thuận thấp đáng kể. Vào thứ Bảy, chiến dịch của Harris đã công bố chuyến tham quan các tiểu bang chiến trường với Cheney trẻ tuổi hơn.

Chiến dịch tranh cử của Harris — tin rằng những cử tri này đang bị tính thiếu trong các cuộc thăm dò — đã nghĩ đến họ khi lên lịch phỏng vấn với Fox News vào thứ Tư, ngay trước sự kiện của bà với những người ủng hộ Đảng Cộng hòa.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Obama đã chỉ trích năng lực của cựu Tổng thống Trump hôm thứ Sáu, chế giễu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vì lời lẽ gần đây của ông. "Ông ấy tự gọi mình là 'cha đẻ của IVF'", Obama phát biểu trong một cuộc mít tinh ở chiến trường Arizona. "Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Bạn cũng không biết. Ông ấy nói ngày 6 tháng 1/2021 là 'ngày của tình yêu'. Bạn sẽ lo lắng nếu ông nội của bạn hành động như thế này".

"Không, không. Tôi không đùa. Bạn sẽ lo lắng, đúng không? Bạn sẽ gọi cho anh chị em họ của mình và bạn sẽ nói, 'các anh chị có để ý không?'", ông nói thêm. Những người theo đảng Dân chủ, bao gồm cả chiến dịch của Harris, cũng đã tấn công Trump trong những tuần gần đây về sức khỏe tinh thần của ông, đặt câu hỏi về sự ổn định của ông và chỉ trích cựu tổng thống vì đã đứng và lắc lư theo nhạc trong gần 40 phút tại một hội trường thị trấn Pennsylvania vào đầu tuần này.

"Tôi phải chỉ ra rằng cùng với ý định của ông ấy, cũng có một câu hỏi về năng lực của ông ấy", Obama tiếp tục vào thứ Sáu. "Bạn có gặp ông ấy gần đây không? Ý tôi là, ông ấy đang ở ngoài kia, ông ấy đang có hai bài phát biểu dài hai tiếng rưỡi. Chỉ là những lời nói sáo rỗng. Bạn không biết ông ấy đang nói về điều gì đâu.”

“Ông ấy đang nói về Hannibal Lecter,” ông nói thêm, ám chỉ Trump ca ngợi kẻ giết người hàng loạt hư cấu Hannibal Lecter. “Ông ấy đang nói về điều này. Ông ấy đang nói về điều kia.”

Obama đã đến thăm Tucson, Arizona, vào tối thứ Sáu để vận động cho Phó Tổng thống Harris và ứng cử viên Thượng viện, Dân biểu Ruben Gallego (D-Ariz.). Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến Ngày bầu cử, cựu tổng thống đảng Dân chủ đang đi khắp các tiểu bang dao động quan trọng và sẽ xuất hiện cùng Harris vào tuần tới tại Georgia.

Trong cuộc biểu tình hôm thứ Sáu, ông cũng chỉ trích Trump vì quyết định ngừng trả lời câu hỏi trong cuộc họp thị trấn vào thứ Hai ngay sau hai lần Trump kiệt sức. Thay vào đó, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã chọn chơi những bài hát yêu thích của mình cho đám đông.

“Để tôi giải thích vì tôi đã tham gia rất nhiều cuộc họp thị trấn,” Obama nói ở Arizona. “Mục đích của một cuộc họp thị trấn là để trả lời câu hỏi. Ông ấy vừa quyết định, bạn biết đấy, tôi sẽ ngừng trả lời câu hỏi và sau đó ông ấy lắc lư theo 'Ave Maria' và 'YMCA' trong khoảng nửa giờ. Mọi người đang đứng đó, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn có thể tưởng tượng nếu tôi làm thế không? Bạn có thể tưởng tượng nếu Ruben làm thế không?"

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói rằng ông đã trao lại một "nền kinh tế tốt" cho Donald Trump khi Trump nhậm chức vào năm 2016. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử cho Phó Tổng thống và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris tại Tuscon, Arizona, Obama cho biết Trump không làm gì cho nền kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đồng thời nói thêm rằng nền kinh tế đã ở trong tình trạng tốt trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của Trump "vì tôi đã trao cho ông ấy nền kinh tế tốt".

Obama đảm bảo rằng Harris có một kế hoạch toàn diện sẽ cải thiện cuộc sống của người Mỹ và giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, trong khi Trump hứa sẽ giảm thuế cho những người giàu nhất. "Chúng ta cần một tổng thống thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề, giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Đó là những gì Kamala Harris sẽ làm".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi cử tri Hoa Kỳ tránh trao niềm tin cho một người "không tôn trọng" họ, ám chỉ đến ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. "Đừng bỏ phiếu cho người không tôn trọng bạn. Đừng bỏ phiếu cho người chế giễu mọi người vì họ không giống họ. Đừng lạm dụng những người yếu hơn bạn. Vấn đề là ở giá trị, ở tính cách", Obama phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử cho Phó Tổng thống và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris tại Tuscon, Arizona. Cựu tổng thống khuyến khích cử tri bỏ phiếu cho Harris và cho phép bà "tiếp tục xây dựng một đất nước công bằng hơn, chính trực hơn, bình đẳng hơn và tự do hơn".

⦿ ---- Trục trặc kỹ thuật hại Trump: Cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không trả tiền cho công ty đã thuê thiết bị vận động tranh cử của ông sau khi micrô của ông ngừng hoạt động trong khoảng 20 phút tại một cuộc mít tinh ở Detroit. Trump đang nói về chính sách thuế quan của mình tại sự kiện vào thứ sáu, định gọi đó là "từ đẹp nhất trong từ điển" thì micrô bị hỏng. Có người đưa cho cựu tổng thống một micrô khác để thử, nhưng nó cũng không hoạt động.

Đám đông vẫn vui vẻ trong suốt thời gian nghỉ giữa giờ trong khi Trump đi đi lại lại trên sân khấu, thỉnh thoảng hô vang khẩu hiệu và chờ cuộc mít tinh tiếp tục. Sau khi micrô hoạt động trở lại, Trump mở đầu bằng câu nói, "Bây giờ điều xảy ra là tôi sẽ không trả hóa đơn cho công ty ngu ngốc đã thuê cái thứ vớ vẩn này cho chúng ta. Tôi sẽ không trả hóa đơn và sau đó chúng ta sẽ có một câu chuyện rằng Trump đã không trả hóa đơn cho một nhà thầu. Không, khi họ làm loại công việc đó, đừng trả hóa đơn", ông nói. "Thật kinh khủng".

"Nếu chuyện này lại xảy ra, tôi sẽ kiện công ty đó", Trump thêm. “Chúng ta sẽ kiện họ.” Trước đây, Trump đã tuyên bố sẽ không trả tiền cho một công ty khi có trục trặc về công nghệ xảy ra trong cuộc vận động của ông, bao gồm cả vào tháng 6 khi máy nhắc chữ của ông gặp trở ngại ở Las Vegas.

Hàng trăm nhà thầu từng làm việc cho Trump trước đây đã nói trước cuộc bầu cử năm 2016 của ông rằng Trump đã không trả tiền cho họ trong nhiều năm. Trump tiếp tục bài phát biểu của mình và trình bày chương trình nghị sự kinh tế của mình, nói rằng chính quyền của ông sẽ cắt giảm thuế doanh nghiệp, chi phí năng lượng và các quy định nếu họ sản xuất sản phẩm của mình tại Hoa Kỳ và thuê công nhân Mỹ.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris tuyên bố Trump chỉ "giả vờ hiểu người lao động" và gọi "thành tích" của Trump đối với ngành công nghiệp xe Hoa Kỳ là "thảm họa". Phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Michigan, Harris cáo buộc rằng 200.000 việc làm sản xuất đã bị mất ở Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, khiến ông trở thành một trong những "kẻ thua cuộc lớn nhất" về việc làm sản xuất trong lịch sử đất nước và cảnh báo ngành công nghiệp xe sẽ phải chịu nhiều tổn thất hơn nếu ông được bầu lại.

Phó tổng thống Hoa Kỳ cũng chỉ trích ứng cử viên của đảng Cộng hòa vì tuyên bố ông hiểu người lao động nhưng trước đó cũng gọi an sinh xã hội là "âm mưu Ponzi lừa đảo" và khuyến nghị tăng tuổi nghỉ hưu.

⦿ ---- Nhiều cư dân North Carolina đã đi bỏ phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong năm nay nhiều hơn hồi năm 2020, ngay cả khi cư dân từ phía tây miền núi của tiểu bang tiếp tục phục hồi sau những tác động tàn khốc của cơn bão Helene. Dữ liệu sơ bộ cho thấy kỷ lục 353.166 người đã bỏ phiếu tại hơn 400 địa điểm bỏ phiếu sớm trên toàn tiểu bang hôm thứ Năm, so với 348.599 người vào ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2020, theo Hội đồng Bầu cử Tiểu bang cho biết hôm thứ Sáu, theo AP.

Khi dân số và số lượng cử tri đăng ký của North Carolina tiếp tục tăng, tổng số cử tri đã đăng ký hiện tại của tiểu bang hôm thứ Năm thấp hơn một chút so với tỷ lệ cử tri bốn năm trước, theo dữ liệu do hội đồng cung cấp. Con số của thứ Năm là 4,54% trong số 7,78 triệu cử tri của tiểu bang, trong khi con số ngày đầu tiên năm 2020 là 4,78% trong số 7,29 triệu người đã đăng ký tại thời điểm đó. Số lượng lá phiếu đã bỏ và số cử tri đã đăng ký tính đến thứ Năm dự kiến ​​sẽ tăng khi các hội đồng bầu cử của quận tiếp tục tải dữ liệu lên, một phát ngôn viên của hội đồng cho biết.

Các hàng dài và bãi đậu xe chật kín là chuyện thường thấy vào thứ Năm tại các địa điểm bỏ phiếu ở các quận Piedmont đông dân và ở vùng núi, nơi trận lũ lịch sử ba tuần trước đã phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống và làm hỏng hệ thống điện và nước. Hội đồng cho biết vào thứ Sáu rằng họ không nhận được báo cáo nào về các vấn đề quan trọng hoặc trục trặc về bỏ phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào thứ Năm "là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cử tri đang phấn khởi về cuộc bầu cử này, rằng họ tin tưởng vào tiến trình bầu cử và rằng một cơn bão sẽ không ngăn cản người dân Bắc Carolina thực hiện quyền bỏ phiếu của mình", Giám đốc điều hành hội đồng tiểu bang Karen Brinson Bell cho biết trong một thông cáo báo chí. Theo các quan chức bầu cử, thời tiết nắng đẹp vào thứ Năm có thể đã hỗ trợ cho tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Thời gian bỏ phiếu sớm, kéo dài đến ngày 2 tháng 11 tại tất cả 100 quận, cực kỳ phổ biến ở North Carolina. Hơn 3,6 triệu lá phiếu—chiếm 65% tổng số lá phiếu—đã được bỏ trong cuộc bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Cử tri có thể đồng thời đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu trong thời gian 17 ngày. Việc bỏ phiếu vắng mặt theo truyền thống đã bắt đầu vài ngày trước khi bão Helene đến tiểu bang. Hội đồng cho biết đã nhận được hơn 75.000 lá phiếu từ cử tri trong tiểu bang, quân đội và ở nước ngoài tính đến thứ năm.

⦿ ---- Trump tung ra thuyết âm mưu mới: Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đảm bảo rằng chương trình nghị sự chính trị của đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ thúc đẩy các công ty rời khỏi Hoa Kỳ.

"Chương trình nghị sự của bà ấy sẽ biến tương lai của các bạn thành đống đổ nát. Kế hoạch của bà ấy sẽ đẩy mọi công ty, ngay cả các doanh nghiệp nhỏ, ra khỏi đất nước chúng ta", Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Detroit, Michigan. Ông cũng lưu ý rằng các kế hoạch thuế của Harris "ước tính sẽ giết chết gần một triệu việc làm toàn thời gian. Đó sẽ là ngày tận thế về kinh tế đối với Detroit", ông nhấn mạnh. Thực tế, bà Harris chủ trương "kinh tế cơ hội" nơi chính phủ hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm củng cố giới trung lưu và nghèo.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk cho biết ông nghĩ rằng chỉ nên cho phép sử dụng phiếu bầu giấy khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vì máy tính "quá dễ bị hack". Musk chỉ ra rằng ông là người ủng hộ máy tính và công nghệ nhưng cảnh báo rằng chúng ta "không nên để máy tính thực hiện tính toán bỏ phiếu" vì nguy cơ bị hack. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trên phiếu bầu giấy, trực tiếp với ID.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris hôm thứ Sáu đã bảo vệ sự miễn cưỡng của bà khi công khai phá vỡ quan hệ với Tổng thống Biden, gọi đó là "truyền thống" giữa các phó tổng thống là không chỉ trích cấp trên của họ. "Tôi muốn nói thẳng thắn với bạn; kể cả Mike Pence, các phó tổng thống không chỉ trích tổng thống của họ. Tôi nghĩ rằng thực sự, thực tế, xét về truyền thống của nó, và cả về tương lai, nó không tạo nên một mối quan hệ hiệu quả và quan trọng", Harris nói với Peter Alexander của NBC trong một điểm dừng chân vận động tranh cử ở Michigan.

Pence rất trung thành với Trump trong suốt thời gian họ cùng nhau tại nhiệm, mặc dù cựu phó tổng thống đã phá vỡ quan hệ với cấp trên của mình về một số vấn đề trong chiến dịch tranh cử sơ bộ năm ngoái.

Harris lưu ý rằng bà sẽ mang những trải nghiệm sống của riêng mình để điều hành đất nước theo cách khác với Biden. Về chính sách, bà đã trích dẫn một số đề xuất của mình trong quá trình vận động tranh cử, bao gồm mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicare cho dịch vụ chăm sóc tại nhà, tăng hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu và hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.

"Đó là những trải nghiệm và ý tưởng mà tôi có về việc tiến lên phía trước và thực sự trở thành một phần của thế hệ lãnh đạo tiếp theo tại Hoa Kỳ", Harris nói. Harris đã phải đi trên dây giữa việc trung thành với Biden và ca ngợi những thành tựu của bốn năm qua, đồng thời cũng đưa ra kế hoạch mới cho các cử tri ở cả hai bên lo lắng rằng đất nước đang đi sai hướng. Tuần này, bà và Biden đều nói rõ rằng bà sẽ điều hành khác với người hiện đang giữ chức Tổng thống tại Phòng Bầu dục.

⦿ ---- Người dẫn chương trình CNN Chris Wallace cho biết các câu hỏi về tình trạng thể chất, sức khỏe và tuổi tác của cựu Tổng thống Trump đang có lợi cho Phó Tổng thống Harris. "Câu hỏi về sức khỏe tinh thần và thể chất để trở thành tổng thống, vốn có lợi cho Trump so với Biden, giờ đây lại có lợi cho Harris so với Trump", Wallace cho biết vào thứ Sáu. Trump, 78 tuổi, sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nếu ông giành chiến thắng tại Bạch Ốc vào tháng 11. Ngược lại, Harris sẽ bước sang tuổi 60 vào Chủ Nhật.

Chiến dịch của Harris đã tập trung vào tuổi tác của Trump, với ứng cử viên của đảng Dân chủ bình luận về việc hủy bỏ các cuộc phỏng vấn gần đây của ông. "Nhóm chiến dịch của Trump gần đây đã nói rằng đó là do kiệt sức", chiến dịch của đảng Dân chủ đăng cùng với video của Harris trên X. "Nếu bạn kiệt sức trên đường vận động tranh cử, điều đó đặt ra câu hỏi thực sự về việc liệu bạn có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc khó khăn nhất trên thế giới hay không".

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vì đã khuyến khích các nhà sản xuất xe hơi di dời nhà máy của họ ra khỏi Michigan để giảm lương cho công nhân.

"Trump không phải là bạn của người lao động", Harris nhấn mạnh trong cuộc biểu tình ở Michigan hôm thứ sáu. "Các công đoàn mạnh có nghĩa là mức lương cao hơn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn và phẩm giá cao hơn cho các thành viên công đoàn và cho mọi người bất kể bạn có phải là thành viên của công đoàn hay không", phó tổng thống nhấn mạnh.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã tuyên thệ vào thứ sáu sẽ củng cố nền kinh tế quốc gia, gọi đó là "nền kinh tế cơ hội" để tất cả người Mỹ đạt được quyền sở hữu nhà, mua ô tô và khởi nghiệp kinh doanh.

"Theo kế hoạch của tôi, chúng tôi cũng sẽ giảm chi phí nhà ở và chúng tôi sẽ giúp các doanh nhân khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp nhỏ", Harris phát biểu trong cuộc biểu tình ở Michigan, nhấn mạnh rằng chiến lược kinh tế của chính quyền bà cũng sẽ tập trung vào việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và hàng tạp hóa tại Hoa Kỳ. "Kế hoạch của tôi cũng đầu tư vào sản xuất và đổi mới của Hoa Kỳ vì tôi sẽ đảm bảo rằng Hoa Kỳ, chứ không phải Trung Quốc, sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh của thế kỷ 21", Harris nhấn mạnh.

⦿ ---- Chính quyền Biden đã ghi nhận mức thâm hụt ngân sách lên tới 1,8 nghìn tỷ đô la trong năm tài chính 2024, tăng hơn 8% so với năm trước và là mức cao thứ ba được ghi nhận, theo Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Sáu. Ngay cả với mức thặng dư khiêm tốn vào tháng 9, mức thâm hụt đã lên tới 1,833 nghìn tỷ đô la, cao hơn 138 tỷ đô la so với một năm trước.

Những năm duy nhất mà Hoa Kỳ chứng kiến mức thâm hụt lớn là năm 2020 và 2021 khi chính phủ đổ hàng nghìn tỷ đô la vào chi tiêu liên quan đến đại dịch Covid-19. Mức thâm hụt xảy ra mặc dù thu được kỷ lục 4,9 nghìn tỷ đô, thấp hơn nhiều so với mức chi là 6,75 nghìn tỷ đô. Nợ của chính phủ đã tăng lên 35,7 nghìn tỷ đô la, tăng 2,3 nghìn tỷ đô la so với cuối năm tài chính 2023.

Một yếu tố làm trầm trọng thêm bức tranh nợ và thâm hụt là lãi suất cao từ một loạt đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang để chống lạm phát. Chi phí lãi suất trong năm lên tới 1,16 nghìn tỷ đô la, lần đầu tiên con số này vượt qua mức nghìn tỷ đô la. Sau khi trừ lãi suất thu được từ các khoản đầu tư của chính phủ, tổng số tiền là kỷ lục 882 tỷ đô la, là khoản chi lớn thứ ba trong ngân sách, vượt xa tất cả các khoản mục khác ngoại trừ tiền An sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe.

⦿ ---- Hôm thứ sáu, một thẩm phán đã công bố gần 1.900 trang bằng chứng mà Công tố đặc biệt Jack Smith đã thu thập được trong quá trình xây dựng vụ án can thiệp bầu cử chống lại cựu Tổng thống Trump, công khai đăng tải kho bằng chứng đã được biên tập rất nhiều. Mặc dù phần lớn các tài liệu đã được biên tập, với nhiều trang không thể xem được hoàn toàn, các tài liệu vẫn cung cấp một góc nhìn sâu rộng về vụ án của Smith — và về hành vi của Trump vẫn chưa được công chúng biết đến.

Phần lớn những gì độc giả có thể xem xét đã được công khai, bao gồm biên bản từ ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 hiện đã giải tán, thông cáo báo chí từ nhiều bộ trưởng hành chánh (tại các tiểu bang, các bộ trưởng này phụ trách về bầu cử), văn bản bài phát biểu vận động tranh cử của Trump và cuộc gọi điện thoại với các quan chức Georgia (để đòi tìm thêm phiếu cho Trump sau khi kiểm toàn bộ cho thấy Biden hơn Trump gần 12.000 phiếu), và thậm chí cả giấy chứng nhận bầu cử thực sự cho thấy Tổng thống Biden là người chiến thắng trong cuộc thi năm 2020. Một trong những bằng chứng dường như xem xét nhiều hoạt động trên Twitter khi đó của Trump trong giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử.

Các chi tiết mới xuất hiện trong biên bản đính kèm của cuộc phỏng vấn với người hầu của Trump khi đó, do ủy ban ngày 6 tháng 1 thực hiện.

Người phục vụ (trong Bạch Ốc, người này gọi là valet, hầu cận) khai với Công tố rằng ông đã thông báo với Trump rằng bài phát biểu của ông đã bị "cắt" trên TV vì những người ủng hộ Trump đang gây bạo loạn tại Điện Capitol — khiến Trump thất vọng về bài phát biểu. Sau đó, người hầu đã lấy cho Trump một lon Diet Coke khi cựu tổng thống theo dõi cuộc bạo loạn diễn ra.

Dựa trên biên bản tòa, có vẻ như người phục vụ đã xem lại các hình ảnh có dấu thời gian về những tương tác của ông với Trump trong suốt cuộc phỏng vấn. Biên bản đã được Đảng Cộng hòa tại Hạ viện công bố vào đầu năm nay, nhưng họ đã chọn biên tập (sửa đổi, bôi đen che bớt) lại phần đó của lời khai.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan, người giám sát các thủ tục xét xử, đã công bố thông tin bất chấp sự phản đối của Trump, cho rằng mong muốn che giấu thông tin do cuộc bầu cử của ông cũng chính là một hình thức can thiệp.

"Nếu tòa án giữ lại thông tin mà công chúng có quyền tiếp cận chỉ vì những hậu quả chính trị tiềm ẩn khi công bố thông tin đó, thì việc giữ lại đó có thể tự nó cấu thành - hoặc có vẻ là - sự can thiệp vào cuộc bầu cử", bà Chutkan đã viết trong lệnh công bố các tài liệu vào tối thứ Năm.

Trải rộng trên bốn hồ sơ với tổng cộng 1.889 trang, kho tài liệu bao gồm lời khai của bồi thẩm đoàn, thông tin liên lạc và các tài liệu khác do các công tố viên thu thập. Các bằng chứng hỗ trợ cho bản tóm tắt dài 165 trang do Smith đệ trình vào đầu tháng này, phân tích vụ kiện của ông chống lại Trump sau phán quyết của Tòa án Tối cao xác định các cựu tổng thống vẫn được miễn trừ rộng rãi khỏi việc truy tố hình sự đối với nhiều hành động chính thức cốt lõi của họ.

Các công tố viên lập luận rằng nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực của Trump hầu như hoàn toàn được thực hiện với tư cách là một công dân tư nhân. Các luật sư của Trump dự kiến sẽ trả lời trong những ngày sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Chutkan sẽ xem xét cả hai bộ hồ sơ để xác định cách thức tiến hành vụ kiện chống lại Trump.

Trong một hồ sơ trước đó, Smith đã cảnh báo rằng chính phủ sẽ biên tập lại bất kỳ tài liệu nhạy cảm không công khai nào "hoàn toàn" và một số tài liệu công khai có thể bị biên tập lại nếu xác định những cá nhân có thể phải đối mặt với các mối đe dọa hoặc lời khai trong tương lai của họ có thể bị "ảnh hưởng đáng sợ" khi bị tiết lộ.

Nhưng các chi tiết ít ỏi từ hồ sơ nộp lên không nêu rõ phạm vi hồ sơ được cung cấp cho Chutkan, người phải xác định hành động nào của Trump trong quá trình dẫn đến ngày 6 tháng 1 là một phần trong các quyền hạn hiến pháp cốt lõi của ông với tư cách là tổng thống và do đó được miễn truy tố.

Phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 7 đã ra lệnh cho các công tố viên xóa khỏi bản cáo trạng các tài liệu tham khảo về chiến dịch gây sức ép của Trump tại Bộ Tư pháp, phán quyết rằng sự bảo lưu giữa một tổng thống và các quan chức nhánh hành pháp của họ được bảo vệ.

Trump đã đe dọa sẽ đảo ngược quyền lãnh đạo Bộ Tư pháp của mình, bổ nhiệm một Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền, người sẽ theo đuổi một cuộc điều tra về những tuyên bố vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử. Tòa án cũng viết rằng các cuộc trò chuyện của Trump với Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence cũng sẽ được miễn truy tố theo giả định nhưng để lại điều đó và các câu hỏi chưa được giải quyết khác về hành vi của cựu tổng thống hiện thuộc về Chutkan.

Những câu hỏi đó cuối cùng dự kiến sẽ được đưa trở lại Tòa án Tối cao. Nhóm Công tố đặc biệt đang nhắm đến mục tiêu chỉ có thêm một vòng nữa tại tòa án cấp cao trước khi xét xử và Chutkan phần lớn đã đứng về phía lịch trình ưa thích của họ được thiết kế cho mục đích đó. Trump phải đối mặt với bốn tội danh trong vụ án lật đổ bầu cử liên bang và đã không nhận tội.

Nhiều tài liệu gỡ niêm phong hôm Thứ Sáu bao gồm các cuộc phỏng vấn được ghi chép trước hội đồng Hạ viện ngày 6 tháng 1 từ các nhân chứng như Chủ tịch Hạ viện Arizona khi đó là Rusty Bowers (R), người đã bị gây sức ép để lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden tại tiểu bang của mình, và Ruby Freeman, một nhân viên bầu cử Georgia đã trở thành trung tâm của một âm mưu gian lận cử tri sai sự thật.

Các tài liệu gỡ niêm phong khác bao gồm các đoạn trích từ cuốn sách của Pence, "So Help Me God", nêu chi tiết cách ông Pence phản đối yêu cầu của Trump về việc lật ngược kết quả bầu cử khi chủ trì phiên điều trần vào ngày 6 tháng 1/2021.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đã tham gia chương trình "Fox & Friends" vào thứ sáu để phỏng vấn trực tiếp, trong đó ông nói với một đứa trẻ 6 tuổi rằng Hoa Kỳ "sẽ không còn con bò nào nữa" nếu Phó Tổng thống Harris đắc cử. Trong một đoạn video được ghi lại, đứa trẻ đã hỏi ứng cử viên đảng Cộng hòa về loài vật nuôi trong trang trại yêu thích của mình.

"Tôi sẽ cho bạn biết tôi thích gì, tôi thích bò, nhưng nếu chúng ta chọn Kamala, bạn sẽ không còn con bò nào nữa", cựu tổng thống trả lời câu hỏi của đứa trẻ. "Tôi không muốn làm hỏng ngày của đứa trẻ này". Sau đó, ông gọi Harris là "kẻ điên cực tả".

Đây không phải là lần đầu Trump đưa ra tuyên bố này về loài bò. Trump đã đưa ra những nhận xét tương tự tại một sự kiện vận động tranh cử ở North Carolina vào tháng 7 và trong một cuộc mít tinh ở Nevada với các cử tri gốc Tây Ban Nha vào thứ bảy tuần trước. Trong khi phát biểu với cử tri, Trump cho biết đảng Dân chủ muốn dỡ bỏ cửa sổ khỏi các tòa nhà và loại bỏ bò.

"Họ chỉ đến, họ muốn làm những việc như không còn bò và không có cửa sổ trong các tòa nhà. Họ có một số kế hoạch tuyệt vời cho đất nước này, thành thật mà nói, họ thật điên khùng", ông tuyên bố. Tại North Carolina, ông nói thêm rằng Harris sẽ "cấm thịt đỏ".

.

Nhóm Harris-Walz phản pháo bằng cách gọi những tuyên bố này là "lời lẽ hoang tưởng", đặt câu hỏi về năng lực tinh thần của cựu tổng thống. Sau khi phó tổng thống công bố báo cáo y tế từ bác sĩ của mình, bà và 1.500 bác sĩ đã yêu cầu Trump làm như vậy.Chiến dịch tranh cử của Trump đã công bố hai lá thư từ các bác sĩ đã đánh giá sức khỏe của cựu tổng thống và trích dẫn lịch trình bận rộn của ông là lý do không công bố tiền sử bệnh án hoặc báo cáo y tế chính thức của ông.⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã cáo buộc không ai bị đối xử tệ hơn những người bị giam giữ vì xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, ngoại trừ những người Mỹ gốc Nhật bị đưa vào trại tập trung trong Thế chiến II. Trump đã xuất hiện trên "The Dan Bongino Show", nơi ông đặt câu hỏi tại sao những người bị truy tố vì hành động của họ vào ngày 6 tháng 1 vẫn bị giam giữ sau khi một phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 6 phát hiện ra rằng luật cản trở được sử dụng để buộc tội hàng loạt kẻ bạo loạn đã được áp dụng không đúng cách.Khoảng 120.000 người Mỹ gốc Nhật đã bị giam giữ trong các trại tập trung trên đất Mỹ trong Thế chiến II sau khi Tổng thống Franklin Roosevelt ban hành một sắc lệnh hành pháp. Việc đối xử với người Mỹ gốc Nhật trong thời kỳ đó đã bị lên án rộng rãi trong những thập niên kể từ đó, với việc Tổng thống Biden gọi đó là "một trong những giai đoạn đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".⦿ ---- Bà Nikki Haley đang đàm phán để tham gia cùng Trump trong chiến dịch tranh cử, với mục tiêu tiếp cận những người Cộng hòa bất mãn, theo 2 nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này đã xác nhận với NBC News. Các cuộc thảo luận bao gồm khả năng tổ chức một cuộc họp toàn dân, một trong những người này cho biết. Các cuộc thảo luận lần đầu tiên được The Bulwark đưa tin.Trump đã hé lộ một sự kiện tiềm năng với Haley trong lần xuất hiện trên Fox and Friends vào sáng thứ Sáu. Khi được hỏi liệu ông có gọi điện cho đối thủ sơ bộ cũ của mình để giúp giành được sự ủng hộ của những người Cộng hòa miễn cưỡng hay không, Trump nói, "Tôi sẽ làm những gì tôi phải làm."⦿ ---- Một người ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ và tấn công các nhân viên thực thi pháp luật hiện nói rằng cô đã bị "lừa" bởi những lời nói dối của tổng thống Trump khi đó về cuộc bầu cử năm 2020. Cô Dana Jean Bell đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Timothy J. Kelly tuyên án 17 tháng tù giam liên bang vào hôm Thứ Năm.Các công tố viên liên bang đã đề nghị mức án 27 tháng tù giam liên bang, nói rằng Bell "đã hung hăng đẩy, túm lấy và tấn công bằng lời nói vô số cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ ('USCP') và Sở Cảnh sát Thủ đô ('MPD') đang cố gắng giải tán những kẻ bạo loạn bên trong Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ".Bell đã nhận tội hồi tháng 7 về một tội danh tấn công các cảnh sát. Các công tố viên cho biết hành vi của cô bao gồm "giơ ngón tay giữa vào các cảnh sát trong khi cau có nhìn họ và liên tục hét lên 'F--- YOU' về phía họ".⦿ ---- Bà Harris đã chỉ trích Trump trong cuộc vận động tranh cử của bà tại Grand Rapids, Michigan, vào chiều Thứ Sáu, lên án những bình luận gần đây của ông về việc đảng Dân chủ và những người đối đầu với ông là kẻ thù từ bên trong. "Mới vài tháng trước, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về cơ bản đã nói với cựu tổng thống rằng ông thực sự được miễn trừ bất kể ông làm gì ở Bạch Ốc", bà nói.Harris tiếp tục: "Hãy tưởng tượng Donald Trump không có rào chắn nào. Hãy tưởng tượng ông ta đã thề rằng ông ta sẽ trở thành một nhà độc tài ngay từ ngày đầu tiên, ông ta gọi những người Mỹ không đồng tình với ông ta là 'kẻ thù từ bên trong'. Bạn biết ngôn ngữ đó đến từ đâu không? 'Kẻ thù từ bên trong', nói về người Mỹ. Ông Trump đã nói rằng ông ta sẽ sử dụng quân đội để truy đuổi họ, công dân Mỹ. Ông ta đã kêu gọi 'chấm dứt Hiến pháp Hoa Kỳ'".⦿ ---- Khi bước lên sân khấu ở Michigan, bà Harris được đám đông chào đón nồng nhiệt và hát "Chúc mừng sinh nhật" cho bà. Bà đáp lại bằng cách nói cảm ơn, nhưng thêm vào, "Chúng ta hãy bắt tay vào làm việc thôi". Bà Harris sẽ bước sang tuổi 60 vào Chủ Nhật 20/10/2024.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng một cuộc không kích hôm Thứ Sáu đã giết chết Nasser Abd Elaziz Rashid, phó chỉ huy quận Bint Jbeil của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo IDF, Rashid chịu trách nhiệm phóng tên lửa vào Israel từ nhiều thị trấn trong khu vực.Cuộc không kích là một phần trong các hoạt động đang diễn ra của IDF chống lại Hezbollah ở miền nam Lebanon. Quân đội cũng báo cáo rằng quân đội đã phá hủy một số vũ khí trong 24 giờ qua, bao gồm cả bệ phóng tên lửa chống tăng Kornet được thiết lập để nhắm vào các cộng đồng ở miền bắc Israel.⦿ ---- Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào miền bắc Israel, khiến ít nhất một người được xác nhận đã tử vong và 13 người khác bị thương, Al Jazeera đưa tin. Cuộc tấn công liên quan đến khoảng 100 quả tên lửa và tác động đến các khu vực từ miền bắc Israel đến Haifa, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn cư dân. Kênh truyền hình này cho biết họ sẽ tiếp tục đưa tin về tình hình mặc dù bị cấm hoạt động tại Israel và Bờ Tây (West Bank) nơi bị quân Israel chiếm đóng.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhắm mục tiêu vào hai tầng của Bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza bằng đạn pháo và cắt nguồn cung cấp điện của trung tâm y tế, theo Marwan al-Sultan, giám đốc bệnh viện, nói với phóng viên Al Jazeera. Al-Sultan tiết lộ rằng khu phức hợp y tế hiện đang bị xe tăng Israel bao vây hoàn toàn. Ngoài ra, phóng viên Al Jazeera đưa tin rằng lực lượng Israel đã bắt đầu phá hủy một số phần của bệnh viện.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh đẩy nhanh tiến độ viện trợ nhân đạo cho Gaza sau khi Hoa Kỳ đe dọa sẽ dừng một số chuyến hàng vũ khí tới Israel nếu Israel không cho viện trợ nhân đạo vào vùng đất này, theo Kan News của Israel đưa tin vào thứ Bảy. Theo báo cáo, Netanyahu đã chỉ thị tăng số lượng xe tải cứu trợ vào Gaza lên 250 xe/ngày. Ngoài ra, hãng truyền thông này chia sẻ rằng các bộ trưởng dự kiến ​​sẽ quyết định có nên thuê một công ty an ninh tư nhân để phân phối viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza hay không trong cuộc họp nội các vào Chủ Nhật.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Mỹỳ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp Israel tấn công Iran. "Bất kỳ ai có kiến ​​thức hoặc hiểu biết về 'cách thức và thời điểm Israel sẽ tấn công Iran', và/hoặc cung cấp phương tiện và hậu thuẫn cho hành động điên rồ đó, về mặt logic, phải chịu trách nhiệm về bất kỳ nguyên nhân nào có thể xảy ra", Araghchi cho biết trong một bài đăng trên X. Bình luận của bộ trưởng được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiết lộ rằng ông hiểu biết về cách thức và thời điểm Israel đang lên kế hoạch tấn công Iran.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc họp với các quan chức cấp cao của Hamas hôm thứ Sáu và bày tỏ lời chia buồn về cái chết của nhà lãnh đạo chính trị của nhóm Palestine Yahya Sinwar, theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ trong một tuyên bố. Trong các cuộc đàm phán với các quan chức Hamas, Fidan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ "sử dụng mọi biện pháp ngoại giao để huy động cộng đồng quốc tế chống lại thảm họa nhân đạo" ở Dải Gaza.Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo rằng có nguy cơ cao xảy ra chiến tranh giữa Israel và Iran sau khi Israel xác nhận rằng lực lượng của họ đã giết chết người đứng đầu Hamas được Iran hậu thuẫn.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Hamaneh đã lên án các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vào Yemen vào thứ Sáu, nói rằng các cuộc tấn công là "bằng chứng rõ ràng về sự đồng lõa của họ trong các tội ác của chế độ Zionist", theo hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran.Không quân Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen và Saada ở phía bắc đất nước, mà Hamaneh mô tả là "vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các quy tắc của luật pháp quốc tế liên quan đến lệnh cấm sử dụng vũ lực và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia". Hai tuần trước, các lực lượng Hoa Kỳ và Anh đã thực hiện 12 cuộc không kích vào các thành phố Hodeidah, Sanaa và Dhamar của Yemen, theo Houthis.Các lực lượng Houthi của Yemen đã lên án các cuộc tấn công vào hôm qua và tuyên bố sẽ trả đũa Hoa Kỳ và xác nhận rằng các cuộc không kích sẽ không ngăn cản sự hỗ trợ của Yemen đối với Gaza và Lebanon.⦿ ---- Người phát ngôn của nhóm phiến quân Houthi tại Yemen, Yahya Saree, cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã nhắm mục tiêu vào tàu Megalopolis treo cờ Malta ở Biển Ả Rập bằng một số máy bay không người lái. "Con tàu bị nhắm mục tiêu do công ty sở hữu con tàu vi phạm quyết định cấm tiếp cận các cảng của Palestine bị chiếm đóng", người phát ngôn của lực lượng này cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng cái chết của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar sẽ chỉ "làm tăng thêm sự kháng cự".Nhóm phiến quân này nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa trên biển đối với Israel cho đến khi lệnh bao vây Dải Gaza được dỡ bỏ và hành động xâm lược chống lại Lebanon bị chấm dứt.⦿ ---- Tiến sĩ Chen Kugel, bác sĩ bệnh học trưởng tại Trung tâm Y khoa Pháp y Quốc gia Israel ở Tel Aviv, nói với CNN hôm thứ Sáu rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar là do bị bắn vào đầu. "Ông ấy bị một viên đạn vào đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng", Kugel nói trong khi cũng tiết lộ Sinwar bị nhiều vết thương khác ở cẳng tay, chân trái, đùi và mảnh đạn găm vào ngực.Có thể xác định được thi thể của Sinwar sau khi ngón tay của ông bị cắt đứt và được gửi đi phân tích DNA, Kugel nói thêm rằng kết quả xét nghiệm trùng khớp với hồ sơ của Sinwar từ thời điểm ông bị giam trong nhà tù Israel.⦿ ---- Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Vương quốc Anh kêu gọi chấm dứt "ngay lập tức" cuộc chiến ở Dải Gaza, nhấn mạnh nhu cầu nhanh chóng trả tự do cho các con tin và chuyển viện trợ nhân đạo cho dân thường. Tuyên bố chung của Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Olaf Scholz, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Keir Starmer được đưa ra sau cuộc họp của họ tại Berlin vào thứ Sáu. Các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia cũng thảo luận về "những hàm ý" của cái chết của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar, một bản thông báo được chính phủ Đức chia sẻ tiết lộ.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng 95 binh sĩ của họ đã được trả tự do sau khi bị giam cầm để đổi lấy một số lượng tương đương các chiến binh Ukraine được thả khỏi nơi giam cầm ở Nga. Theo bộ này, những quân nhân được trao đổi đã trở về Nga qua Belarus và sẽ được phục hồi chức năng tại các cơ sở quân sự. Việc trao đổi tù nhân được thực hiện thông qua các nỗ lực làm trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.⦿ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tiết lộ vào thứ sáu rằng Ban điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt bản sửa đổi thứ năm của chương trình Cơ sở Quỹ Mở rộng (EFF), theo đó sẽ cấp cho Ukraine một khoản tiền khoảng 1,1 tỷ đô la. Thủ tướng cũng tiết lộ rằng ngân sách nhà nước của Ukraine sẽ nhận được nhiều nguồn lực hơn trong tương lai khi lịch trình các khoản tiền cho năm 2025 được tối ưu hóa trong quá trình đánh giá của IMF.Ông tuyên bố rằng các khoản tiền này sẽ được sử dụng "để trang trải các khoản chi ngân sách quan trọng không mang tính chất quân sự". Trong lần sửa đổi thứ tư của chương trình EFF vào tháng 7, IMF đã phân bổ 2,2 tỷ đô la cho Ukraine để hỗ trợ ngân sách của nước này. Sau đó, Shmyhal tuyên bố vào tháng 8 rằng Ukraine sẽ cần thêm 15 tỷ đô la để trang trải các khoản thâm hụt trong ngân sách năm 2025.⦿ ---- Thiên đường xã hội chủ nghĩa tối thui Cuba: Cuba chìm trong bóng tối hô, thứ sáu sau khi Nhà máy điện Antonio Guiteras gặp trục trặc khiến lưới điện của đất nước ngừng hoạt động. Viết trên X, bộ này tuyên bố rằng "sự trục trặc" đã gây ra "sự ngắt kết nối hoàn toàn của Hệ thống điện quốc gia" từ 11:00 giớ sáng theo giờ miền Đông hôm thứ sáu.Sự trục trặc mất điện xảy ra sau nhiều ngày cắt điện luân phiên khi cơ sở hạ tầng cũ kỹ của Cuba phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Chính quyền đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa trường học và hạn chế làm việc đối với nhân sự thiết yếu. Các quan chức Cuba đã trích dẫn tình trạng thiếu nhiên liệu, lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thiên tai là những yếu tố góp phần gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra của đất nước.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận một hợp đồng bán tiềm năng tên lửa chiến thuật Rolling Airframe Block 2B và các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với giá 360 triệu đô la, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng công bố vào thứ Sáu. Thỏa thuận bao gồm tối đa 212 tên lửa RAM Block 2B, cùng với thiết bị hỗ trợ và hậu cần.Theo chính phủ Hoa Kỳ, các tên lửa này sẽ cung cấp cho Nhật Bản khả năng phòng thủ khu vực tiên tiến trên các tuyến đường hàng không và đường biển quan trọng, tăng cường khả năng chống lại các thách thức trong tương lai. Nhà thầu chính cho đợt bán này là RTX Corporation, có trụ sở tại Tucson, Arizona. Thỏa thuận sẽ không yêu cầu thêm nhân sự Hoa Kỳ tại Nhật Bản và không có thỏa thuận bù trừ nào được đưa vào hợp đồng.⦿ ---- Số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 3,5 triệu người vào đầu năm 2024, dữ liệu của chính phủ cho biết vào thứ sáu, khi đất nước này đang vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh xã hội già hóa và tỷ lệ sinh giảm.Theo Cơ quan Dịch vụ Di trú, tính đến cuối tháng 6, có 3.588.956 công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, tăng 177.964 người so với cuối năm 2023, với số lượng lao động có tay nghề cụ thể tăng vọt 20,8 phần trăm lên 251.747 người.Thị thực cho những người lao động như vậy đã được đưa ra vào năm 2019, cho phép họ đảm nhận công việc trong các ngành được chỉ định mà không cần đào tạo. Số lượng thực tập sinh theo chương trình thực tập kỹ thuật của Nhật Bản đã tăng 5,2 phần trăm lên 425.714 người.Trong khi đó, thường trú nhân, nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất theo tình trạng cư trú, đạt 902.203 người, tăng 1,2 phần trăm. Số lượng khách quốc tế, bao gồm cả khách du lịch, đã tăng lên 17.820.629 trong nửa đầu năm 2024.⦿ ---- Một nữ sinh viên người Mỹ gốc Đài Loan đã bị Đại học Harvard phạt vì làm gián đoạn bài phát biểu của đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, trong khi sinh viên TQ đã lôi kéo cô rời khỏi địa điểm thì không bị kỷ luật. Tài liệu do Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về ĐCSTQ chia sẻ với Washington Free Beacon tiết lộ rằng Harvard đã áp dụng án treo kỷ luật đối với Cosette Wu vào tháng 5 vì "hành vi xã hội không phù hợp". Họ không thực thi bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Zou Hongji vì ông này dùng bạo lực lôi cô Wu ra ngoài, và thay vào đó đã đưa ra lời xin lỗi.Khi Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong (Xie Feng) có bài phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị Trung Quốc của Trường Kennedy Harvard vào ngày 20 tháng 4/2024, cô Wu đã phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh bằng cách hô vang khẩu hiệu. Trước khi Wu có thể kết thúc cuộc biểu tình của mình, Zou đã túm lấy cánh tay cô và kéo cô ra khỏi địa điểm.Hội đồng kỷ luật của Đại học Harvard đã bỏ phiếu để đưa cô Wu vào án treo vì vi phạm các quy tắc của trường về quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, lá thư của trường không nêu rõ Wu đã vi phạm những nguyên tắc nào.

Vào ngày 17 tháng 5/2024, một tiểu ban hành chính có nhiệm vụ kỷ luật sinh viên đại học ban đầu đề xuất chỉ nên khiển trách Wu vì cô đã xin lỗi trong một cuộc họp hội đồng vì sự gián đoạn của mình. Trong cuộc họp, Wu cho biết mục đích chính của cô là bảo vệ quyền tự do ngôn luận bằng cách thể hiện sự bất đồng quan điểm với đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô cảm thấy điều này cho phép khán giả suy nghĩ phê phán hơn về bài phát biểu của đại sứ.

Cô Wu tuyên bố rằng cô không biết rằng hành động của mình đã vi phạm các quy tắc của trường đại học và không nghĩ rằng hành động của mình đã ngăn cản đại sứ phát biểu. Cô than thở về những mối đe dọa đối với sự an toàn của cô và những người khác phát sinh từ cuộc biểu tình của cô. Sau ngày hôm đó, toàn thể hội đồng đã bác bỏ khuyến nghị của tiểu ban và quyết định đưa ra phản hồi kỷ luật chính thức. Trong một email, hội đồng đã thông báo với Wu trong một lá thư rằng thời gian thử thách sẽ kéo dài từ ngày 17 đến ngày 20/5.

Harvard cũng đã thử thách hai sinh viên khác đã phản đối phát biểu của đại sứ. Một trong những sinh viên là Tsering Yangchen, đồng chủ tịch chi hội Sinh viên vì Tây Tạng Tự do tại Boston, trong khi danh tính của sinh viên kia vẫn chưa được công khai.

Zou sau đó được xác định là sinh viên bậc thạc sĩ tại Khoa Giáo dục Hậu đại học của Harvard và là cán bộ trong chi nhánh của Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc tại trường đại học. Nhóm này được cho là có quan hệ với ĐCSTQ và Zou là một trong những người tổ chức bài phát biểu của Xie. Harvard đã thông báo cho Zou qua email rằng anh ta đã vi phạm chính sách của trường về bạo lực cơ thể. Tuy nhiên, Khoa Giáo dục Sau đại học của Harvard đã chọn không áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt nào một phần vì phản ứng dữ dội trên mạng mà anh ta nhận được.

Kevin Boehm, phó khoa phụ trách công tác sinh viên tại Khoa Giáo dục Sau đại học của Harvard đã gửi một lá thư về Zou vào ngày 8 tháng 5 cho Martin West, khoa trưởng khoa học thuật của trường. Boehm trích dẫn Zou tuyên bố rằng anh ta không sử dụng vũ lực quá mức và rằng anh ta là nạn nhân của doxxing trên mạng xã hội sau vụ việc. Vào ngày 10 tháng 5, West đã gửi một email cho Boehn nói rằng thay vì đưa Zou đi kỷ luật, họ đã viết một lá thư khiển trách.

West đã có giọng điệu hòa giải trong một email gửi cho Zou vào ngày 22 tháng 5 rằng, "Tôi hiểu rằng ý định của anh là ngăn chặn sự kiện bị gián đoạn thêm nữa." West cũng đã xin lỗi vì phản hồi trực tuyến về hành động của mình, "Tôi cũng thừa nhận rằng anh và gia đình đã phải chịu tổn hại đáng kể do sự kiện này, điều mà tôi vô cùng hối tiếc."

Thư từ chính thức của Harvard không đề cập đến việc hành động của Zou đối với Wu trong bài phát biểu đã được báo cáo vào ngày 20 tháng 4 với Cảnh sát Tiểu bang Massachusetts là hành vi tấn công và hành hung.

⦿ ---- Quận San Diego: Hai người ẩu đả rồi đấu súng ở cây xăng ở Linda Vista, cùng bị thương, phải nhập viện vì vết thương do súng bắn sáng thứ Sáu. Cảnh sát đã được gọi đến trạm xăng Chevron tại phố Ulric và đường Linda Vista vào khoảng 5:30 sáng để báo cáo về nhiều tiếng súng bắn và nhiều nạn nhân. Các nhân chứng kể rằng có hai người - một trẻ vị thành niên và một người đàn ông trưởng thành đã đánh nhau. Sau đó, mỗi người rút súng ra và bắn nhau, Trung úy cảnh sát Cody Turner của San Diego cho biết. Mỗi người đều bị trúng ít nhất một phát.

Cả hai tay súng đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, cảnh sát phát hiện một vụ va chạm cách đó nhiều dãy nhà giữa một chiếc ô tô và một xe tải thùng. Chiếc xe được cho là đang chở cậu vị thành niên và hai người khác khi đâm trực diện vào xe tải, cảnh sát cho biết. Cảnh sát đã đưa cậu vị thành niên đến bệnh viện. Tay súng thứ hai đã chạy khỏi hiện trường và được một người qua đường phát hiện, người đã đưa người đàn ông đó đến bệnh viện.

Cả hai người đều bị bắn vào ngực và bị thương nghiêm trọng khiến họ phải đặt nội khí quản, Turner cho biết. Cảnh sát mô tả họ "ổn định" tính đến 10:30giờ sáng. Một người là cậu vị thành niên và người kia là một người đàn ông trưởng thành, cảnh sát cho biết. Tại trạm xăng, các điều tra viên tìm thấy một số vỏ đạn trên mặt đất và một số lỗ đạn găm vào một tòa nhà. Chiếc xe của một nhân chứng bị xẹp lốp sau khi bị trúng đạn.

⦿ ---- Vặn giờ lùi một tiếng, tuần sau: Đồng hồ sẽ lùi lại một giờ – vì vậy hầu hết các nơi tại Hoa Kỳ sẽ có thêm một giờ – vào ngày 3 tháng 11/2024, tức là Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11. Xin nhớ vặn giờ, bởi vì hai ngày sau sẽ là Ngày Bầu Cử: Thứ Ba ngày 5 tháng 11. Nếu quên vặn giờ vào Chủ Nhật 3/11, bạn có thể sắp xếp đi bầu cho ngày Thứ Ba sau đó sẽ không như ý.

⦿ ---- Nhiều người trong số 22 triệu cử tri đã đăng ký của California đã hoàn tất và đã gửi lại lá phiếu của họ cho cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Nhưng nếu bạn là một trong gần 4 triệu người California vẫn chưa đăng ký thì sao? Đừng lo lắng, việc đăng ký sẽ vẫn mở cho đến hết tuần trước thời hạn chót là Thứ Hai 21/10/2024.

Để đăng ký bỏ phiếu tại California, bạn phải:

. Là công dân Hoa Kỳ và thường trú tại California.

. 18 tuổi trở lên vào Ngày bầu cử.

. Hiện không đang thụ án tù tiểu bang hoặc liên bang vì tội trọng.

. Hiện không bị tòa án tuyên bố là không đủ năng lực về mặt tinh thần để bỏ phiếu.

Điều kiện để đăng ký bỏ phiếu trước, cử tri phải:

. 16 hoặc 17 tuổi và,

. Đáp ứng tất cả các yêu cầu trước đó.

. Người nộp đơn sẽ tự động được đăng ký bỏ phiếu vào ngày sinh nhật thứ 18 của họ.

Nơi đăng ký bỏ phiếu tại California:

. Cử tri có thể đăng ký tại đây:

https://registertovote.ca.gov/

thông qua đơn đăng ký trực tuyến. Ứng dụng có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt.

Cử tri cũng có thể đăng ký bằng bút và giấy bằng cách đến văn phòng bầu cử, thư viện, văn phòng Sở phương tiện cơ giới hoặc bưu điện Hoa Kỳ. Đơn đăng ký bằng giấy phải được gửi đến văn phòng bầu cử trước ngày 21/10.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông 50 tuổi ở South Bay bị truy tố về tội chuốc thuốc mê và tấn công tình dục 9 phụ nữ tại nhà riêng của mình ở Hermosa Beach và Redondo Beach, bao gồm 1 người đã chết, phải đối mặt với cáo buộc hình sự về giết người và hiếp dâm. Michael DiGiorgio ra tòa hôm thứ sáu tại tòa án thành phố Los Angeles. Các tội ác này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2021.

DiGiorgio đã bị cảnh sát Redondo Beach bắt vào sáng thứ năm và vẫn đang bị giam. Công tố viên cho biết y phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị kết tội như cáo buộc. Các nhà điều tra tin rằng vẫn còn nhiều nạn nhân khác. Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng gọi đến đường dây nóng của Sở Cảnh sát Redondo Beach theo số 714-863-2859.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông 21 tuổi ở Arcadia đã bị bắt vì tình nghi lái xe khi say rượu sau khi một người phụ nữ bị cán chết trên bãi biển gần Bến tàu Santa Monica. Cảnh sát cho biết tài xế dường như đã lái chiếc SUV Infiniti xoay vòng tròn với tốc độ cao trên bãi cát vào cuối ngày thứ Năm trước khi cán qua nạn nhân. Người phụ nữ này không được xác định danh tính ngay lập tức.

Cảnh sát đã phản ứng tại bãi biển vào khoảng 11:30 giờ tối thứ Năm sau khi có báo cáo về một chiếc xe bị kẹt trong cát trước khi tìm thấy nạn nhân bên dưới chiếc SUV. Chiếc SUV đã được cẩu lên để lính cứu hỏa có thể đưa người phụ nữ ra ngoài. Tài xế đã bị bắt tại hiện trường gần bãi đậu xe trên bãi biển vì tình nghi lái xe khi say rượu, lái xe liều lĩnh và ngộ sát bằng phương tiện cơ giới. Cảnh sát cho biết tài xế đã ở lại hiện trường và đang hợp tác với cuộc điều tra.

⦿ ---- Quận Cam: báo động cháy, nhưng chỉ là gió và bụi. Các viên chức cứu hỏa Quận Cam đã tìm kiếm nguồn gốc của một vụ cháy có thể xảy ra sau khi nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp về khói ở khu vực Trabuco Canyon, mSở Cứu hỏa Quận Cam cho biết hôm thứ Sáu. Sau khi điều khiển trực thăng để rà soát khu vực, các điều tra viên xác định rằng không có đám cháy nào. Những gì họ phát hiện ra là điều kiện gió đang khuấy động bụi và có thể là tro bụi trong không khí.

⦿ ---- Seattle: Các điều tra viên cáo buộc Steven Thanh Nguyen về tội giết một phụ nữ và giữ thi thể của cô bên trong một chiếc vali trong một công trình mà Nguyen xây dựng tại một khu trại dành cho người vô gia cư ở Seattle. Steven Thanh Nguyen, 57 tuổi, bị truy tố một tội danh giết người cấp độ hai vì đã giết Shannon Marie Reeder, theo các tài liệu cáo buộc được đệ trình lên Tòa án cấp cao Quận King vào thứ Tư.

"Bị cáo dường như đã giết nạn nhân bằng rìu hoặc vật sắc nhọn khác, giấu thi thể của cô bên trong một chiếc vali trong nhiều tuần và bỏ mặc thi thể nạn nhân để đội dọn dẹp ủi đất", Phó công tố viên cấp cao Thomas O'Ban viết trong các giấy tờ cáo buộc. Thi thể của Reeder được tìm thấy vào ngày 27 tháng 9 khi các nhân viên xã hội và các nhóm từ Sở Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington (WSDOT) đang di dời một khu trại dành cho người vô gia cư khỏi khu rừng gần ngã tư đường I-5 và I-90 ở Seattle.

Các điều tra viên đã tìm thấy lá thư có tên Nguyen trên đó trong tòa nhà nơi tìm thấy thi thể của Reeder. Những người chứng kiến trong trại cũng nói với cảnh sát rằng Nguyen thường đi lại trong trại với một chiếc rìu.

⦿ ---- TIN VN. Nhóm tình nguyện viên Peace Corps Hoa Kỳ tới Việt Nam hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh. Theo Báo Thanh Tra. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, nhóm tình nguyện viên Peace Corps Hoa Kỳ lớn nhất kể từ khi chương trình tại Việt Nam bắt đầu, đã tới Việt Nam với 20 tình nguyện viên, để hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông ở Việt Nam. Đây là hoạt động đánh dấu kết quả của Hiệp định Thực thi năm 2020 giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, với Peace Corps và Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) là các đơn vị thực hiện. Các tình nguyện viên sẽ được phân công đến các trường trung học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 2024. Tại đây, các tình nguyện viên sẽ làm việc cùng các giáo viên nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho học sinh Việt Nam, giúp mở rộng cơ hội giáo dục và việc làm. Một số tình nguyện viên sẽ cùng giảng dạy tại các trường nơi các tình nguyện viên hiện tại sắp hoàn thành nhiệm kỳ của mình.

⦿ ---- TIN VN. Quà 20/10 cho giáo viên: Quỹ lớp chủ yếu tặng quà cô giáo, thêm cả... vợ thầy giáo, mẹ thầy giáo. Theo báo Dân Việt. Nhiều phụ huynh xôn xao khi tặng quà 20/10 cho giáo viên trong trường lại kiêm cả tặng quà cho vợ hoặc mẹ thầy giáo. Tặng quà ngày 20/10: Thầy giáo cũng được nhận? Mới đây, trên một hội nhóm phụ huynh, một phụ huynh bức xúc chia sẻ: "Lần đầu mình nghe thấy ngày 20/10 cũng phải có quà tri ân thầy giáo, để tặng vợ thầy. Mọi người đã nghe thấy bao giờ chưa?". Không những thế, một phụ huynh khác còn cho biết: "Không phải chỉ mỗi 20/10 thôi đâu, mà còn cả ngày 8/3 nữa, Ban phụ huynh lớp con mình cũng đề xuất tặng quà luôn thầy chủ nhiệm, để thầy tặng cho mẹ và vợ. Mình thấy vô lý nhưng phát biểu ý kiến trái chiều lại lắm rắc rối. Ngại va chạm nên mình và một số bố mẹ khác trong lớp phải thuận theo đề xuất của Ban phụ huynh". Đối với học sinh, phụ huynh, những dịp như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tết Nguyên đán... là dịp để thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đến công sức dạy dỗ của thầy cô giáo. Tuy nhiên, quà cho giáo viên cũng là chủ đề khá nhạy cảm trong thời gian qua và gây tranh cãi gay gắt trong dư luận.

⦿ ---- TIN VN. Sài Gòn: quảng cáo chỉ 1,5 triệu đồng, nhưng nữ Việt kiều bị "chém đẹp" 425 triệu đồng tại Phòng thẩm mỹ. Theo Báo Tiêu dùng/Kinh Tế Đô Thị. Tin lời quảng cáo làm chân mày phong thủy với giá 1,5 triệu đồng, chị L.D.T.N. đã đến Chân mày phong thủy Viên Viên để làm đẹp, và rồi tá hỏa khi bị quẹt thẻ 3 lần với số tiền lên đến 425 triệu đồng. Mới đây, phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, chị L.D.T.N. (Việt kiều Mỹ; SN 1985) cho biết, ngày 23/9, chị tìm đến Hộ kinh doanh Chân mày phong thủy Viên Viên (284 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh) để thực hiện dịch vụ phun xăm chân mày và môi. Tuy nhiên, tại đây chị bị đưa vào phòng phẫu thuật, bị tiêm nhiều điểm trên mặt và bị quẹt thẻ 3 lần với số tiền 17.000 USD, tương đương 425 triệu đồng. “Tôi nhanh chóng được đưa đến căn phòng gọi là phòng phẫu. Tại đây có ba nhân viên (1 nam, 2 nữ) trong lúc bạn nhân viên nam thực hiện lấy máu và tiêm chích trên gương mặt tôi, thì bạn nhân viên nữ phụ lấy đồ nghề, bạn nữ còn lại thì nắm lấy tay tôi. Quá hoảng sợ, tôi nhiều lần yêu cầu dừng lại nhưng không được đáp ứng” - chị L.D.T.N. kể lại. Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại, 1 ngày sau khi bị tiêm ở Chân mày phong thủy Viên Viên, chị L.D.T.N. phát hiện phần mặt bị sưng và đau, quá lo lắng chị đã đến Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh thăm khám. Từ kết quả siêu âm bác sĩ CKII. Phạm Nguyễn Trung Quân kết luận: “Thâm nhiễm nhẹ lớp mỡ dưới da vùng má hai bên, không thấy tụ dịch bất thường. Nghĩ viêm”. Đồng thời, bác sĩ CKII. Phạm Nguyễn Trung Quân khuyên chị L.D.T.N. quay lại Chân mày phong thủy Viên Viên để hỏi rõ chất mà cơ sở này đã tiêm vào mặt của chị chính xác là chất gì?

⦿ ---- HỎI 1: Số người đi xe gắn máy chết vì không đội mũ bảo hiểm từ 1975 tới 2022 là 22.058 người, mà lẽ ra họ thoát chết? Hiện nay, chết vì đi xe gắn máy ở Mỹ là 600 người/năm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu này đăng trên RideApart về hiệu quả của mũ bảo hiểm khi nói đến việc cứu mạng người đi xe máy. Nghiên cứu mới nhất đã cố gắng đưa ra con số về số lượng người đi xe máy tử vong trong giai đoạn 1976 đến 2022 do không đội mũ bảo hiểm ở các tiểu bang cho phép đi xe không đội mũ bảo hiểm. Các phát hiện cho thấy, "Nếu tất cả các tiểu bang đều có luật đội mũ bảo hiểm cho tất cả người đi xe máy trong suốt giai đoạn nghiên cứu 1976-2022, thì sẽ có ít hơn 22.058 người đi xe máy tử vong trong các vụ tai nạn". Và rõ ràng, tin tức này hiện đang cần thiết hơn bao giờ hết, vì số ca tử vong do xe máy ở Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất mọi thời đại, dao động trên 6.000 người mỗi năm.

Chi tiết:

https://www.rideapart.com/news/737823/repealed-helmet-laws-study-deaths/

⦿ ---- HỎI 2: Hồi phục hậu giải phẫu có thể dùng âm nhạc thay 1/2 thuốc giảm đau?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nhạc pop, nhạc êm dịu và nhạc đập mạnh (banging beats) có thể giúp mọi người dễ dàng phục hồi sau phẫu thuật hơn với ít thuốc giảm đau hơn, theo một đánh giá mới cho biết. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nghe nhạc làm giảm sự lo lắng, đau đớn và nhịp tim của bệnh nhân tỉnh dậy sau phẫu thuật. Do đó, bệnh nhân phẫu thuật được cung cấp nhạc có xu hướng cần ít hơn một nửa lượng morphine cần thiết so với những người không nghe nhạc. Tiến sĩ Eldo Frezza, giáo sư phẫu thuật tại Đại học Y khoa California Northstate, cho biết: "Khi bệnh nhân tỉnh dậy sau phẫu thuật, đôi khi họ cảm thấy thực sự sợ hãi và không biết mình đang ở đâu".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/18/music-might-speed-recovery-surgery/3431729273854/

.