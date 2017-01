Việt Phố TV 57.10 Tất Niên Kỷ Niệm 2 Năm Thành Lập

Tất niên Truyền hình Việt Phố TV 57.10.

Stanton, Nam California (Bình Sa) Tối Thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017 tại nhà hàng China Feast Restaurant số 12100 Beach Blvd, Stanton, Đài Truyền Hình Việt Phố TV 57.10 đã tổ chức tiệc tất niên kỷ niệm 2 năm thành lập và tri ân những ân nhân, những khách hàng của đài đã hết lòng yểm trợ cho đài trong hai năm qua.Tham dự buổi tiệc ngoài những thành viên, xướng ngôn viên, kỹ thuật, phóng viên còn có qúy thân chủ quảng cáo, qúy vị mạnh thường quân, qúy thân hữu, qúy đồng nghiệp và đồng hương.Về phía dân cử có Bác Sĩ Jacqueline Trịnh On, Đại diện TNS Janet Nguyễn đến tham dự, nhân dịp nầy Bà cũng đã trao cho Anh Lê Sơn bằng Tưởng lệ ghi nhận những đóng góp giá trị của đài vào những sinh hoạt cộng đồng trong hai năm quaAnh Lê Sơn là người điều hợp Đài Truyền Hình Việt Phố TV 57.10Được biết, sau hai năm hoạt động đài đã được nhiều đồng hương yêu chuộng, đặc biệt qua chương trình phóng sự cộng đồng do phóng viên Nguyễn Viết Hưng thực hiện, ngoài ra còn có các chương trình như Hội luận chính trị, thời sự, văn học, tôn giáo, các chương trình quảng cáo thương mại đã được đồng hương gọi vào đài khuyến khích.Tiếp xúc với anh Lê Sơn người điều hành Đài Truyền Hình Việt Phố 57.10 là một người rất trẻ được anh cho biết mục tiêu của đài là phục vụ cộng đồng vì vậy có chương trình nào liên quan đến cộng đồng là đài đều tham gia thực hiện để chuyển tải đến đồng hương khắp nơi những tin tức nóng bỏng xãy ra tại Thủ Đô Tỵ Nạm.Đặc biệt trong buổi tiệc Tất Niên cũng được đài cho ra mắt qúy thinh giả, đồng hương xa gần biết về bộ phim TÊT, TẾT, TẾT, đây là một bộ phim vui để đồng hương thưởng thức trong những ngày Tết cổ truyền của chúng ta. Bộ phim do anh Lê Sơn thực hiện và phát hành.Bộ phim nầy sẽ được chiếu trên đài Truyền Hình Việt Phố TV bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày 27 tháng 1 năm 2017 kính mời đồng hương đón xem.Bộ phim vui Tết, Tết, Tết là món qùa đầu năm sẽ làm cho cả nhà cùng cười để thấy yêu đời hơn trong năm con gà 2017.Việt Phố TV phục vụ đồng hương 24/24 giờ mỗi ngày.Nhân dịp nầy Anh Lê Sơn cũng như phóng viên Nguyễn Viết Hưng và các thành viên trong đài xin trân trọng gởi lời chúc mừng đến qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương một Năm Mời An Vui Hạnh Phúc.