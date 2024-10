Hình trên: Ben Marsh, mục sư Hội thánh First Alliance Church ở North Carolina, đã chỉ trích CNN về bản tin nói rằng nhiều người theo đạo Thiên Chúa tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã được Chúa chọn, vì thực tế Trump là một tội phạm bị kết án đã kích động bạo loạn chết người tại tòa nhà Quốc hội.

.

- TNS Cộng hòa Mitch McConnell gọi Donald Trump là "kẻ tự luyến" và "kẻ đáng khinh" trong sách tự truyện đang in

- Mục sư Ben Marsh (Hội thánh First Alliance Church) ở North Carolina: đừng tin Trump là người Chúa chọn, Trump chỉ là tội phạm hình sự

- Trump ú ớ khi bị một nông dân gốc La tinh chất vấn: đuổi di dân lậu, nông trại không thuê đủ người làm

- Harris hôm nay vận động ở 3 thị trấn Wisconsin: Walz sẽ vận động tại North Carolina cùng với cựu TT Bill Clinton.

- Trump sẽ dự bữa tối thường niên của Al Smith tại New York vào tối nay; Vance sẽ vận động tại Pennsylvania

- Tỷ phú doanh nhân Mark Cuban sẽ vận động tranh cử cho Harris tại Wisconsin, Arizona và Michigan, nhấn mạnh rằng bà Harris sẽ cứu doanh nghiệp nhỏ và trung

- Pennsylvania: nữ phóng viên Cộng Hòa Janelle Stelson đổi sang Dân Chủ hy vọng bứng ghế DB Cộng Hòa Scott Perry

- Trump tặng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels nếu cô giữ im lặng về Trump trước ngày bầu cửy: 627.500 đô

- TT Biden đang xóa nợ cho hơn 60.000 công chức, giáo viên, lính cứu hỏa và những nhân viên dịch vụ khác đã trả nợ trong hơn 10 năm. Chi phí 175 tỷ đô la.

- Cựu người dẫn chương trình của Fox News Gretchen Carlson đã công khai chỉ trích Bret Baier: phóng viên Fox News khi phỏng vấn đã hung hăng, chận ngang nhiều lần khi bà Harris chưa nói xong.

- Bà Harris: cam kết của bà đối với an ninh của Israel vẫn "không lay chuyển". Bà Harris nói trên Fox News: nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ thay đổi so với nhiệm kỳ của TT Biden.

- Bà Harris nói trên Fox News: nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ là một bước đột phá so với nhiệm kỳ của Biden nếu bà được bầu.

- Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Barbara Comstock: đa số thầm lặng sẽ bầu cho bà Harris.

- Biện Lý quận Fulton Fani Willis xin Tòa kháng án Georgia khôi phục 6 cáo buộc chống lại Trump tội xui giục lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia năm 2020

- Thẩm phán Chutkan bác bỏ lời Trump ghi trong hồ sơ rằng Trump lo ngại về can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020, và tố giác gian lận bầu cử

- Tình báo Nga, đơn vị Storm-1516, đã phóng tin giả để ủng hộ Trump từ mùa thu 2023, bịa tin giả: quan chức Ukraine lấy tiền Mỹ viện trợ mua du thuyền, Trump là nạn nhân nhà nước ngầm, bà Harris tông xe bỏ chạy (thực tế, không du thuyền nào bán, Harris không đụng xe, Trump không phải nạn nhân mà là xúi bạo lực)

- Thăm dò Emerson College Polling về cử tri California: ủng hộ Harris là 61%, Trump 37%.

- Thăm dò do Đại học Quinnipiac tại Georgia: Trump 52%. Harris 45%

- Thăm dò của Đại học Quinnipiac tại North Carolina: Harris 49%, Trump 47%

- Medicare là một vấn đề hàng đầu: nhiều cử tri nói chính sách của bà Harris hợp lý, đỡ gánh nặng cho người già

- Nhóm Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ mới: Trump chịu trách nhiệm vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol nhằm bám ghế Tổng Thống, lật ngược kết quả bầu phiếu

- TNS Bernie Sanders: Mỹ phải ngưng đồng lõa với Israel trongv iệc giết trẻ em Palestine

- Hãy bầu cho những người muốn ngưng bắn ở Gaza: Hai cựu quan chức đã từ chức khỏi chính quyền Biden để phản đối việc Mỹ ủng hộ Israel lập 1 ủy ban New Policy PAC

- Nói ở Pennsylvania, TNS JD Vance nói ông không tin Trump thua cuộc bầu cử năm 2020.

- Đại học Clemson khám phá 1 quân đoàn gồm 686 tài khoản X hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đóng giả người thật trên X tuyên truyền cho Trump

- Tại Miami, Trump giải thích: ông nói người nhập cư Haiti ăn thịt mèo và chó ở Springfield chỉ vì đọc trên mạng ghi như thế

- Israel tăng tốc không kích Hezbollah, tiêu diệt 1 tiểu đoàn trưởng

- Liên Âu: thời hạn 30 ngày Mỹ đưa ra cho Israel để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza là "không đủ". Vì nhiều người sắp chết vì đói và bệnh

- Israel kêu gọi sơ tán người dân tại làng Tamnine El Tahta, Lebanon, chuẩn bị dội bom

- Gaza: Xác người nằm rải rác trên phố bụi bặm, đường sá bị bom phá hủy, người dân chết đói.

- Israel: đã hạ sát 3 thành viên Hamas ở Gaza, 1 trong số đó có thể là Chủ tịch Cục Chính trị Hamas Yahya Sinwar.

- Anh trừng phạt các tàu chở dầu của Nga

- Thủ tướng Hungary kêu gọi nguyên thủ Pháp, Đức bàn với Putin vì hòa bình Ukraine

- Zelensky: 10.000 chuyên gia từ Bắc Hàn đang chuẩn bị để hỗ trợ Nga.

- Zelensky kể lại, từng nói với Trump: Ukraine cần vũ khí hạt nhân, nếu không thì phải vào NATO.

- TT Biden công bố gói viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 425 triệu đô

- Blackstone Inc. doanh thu quý 3 tăng 48%

- Nestle S.A. doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm giảm 2,4%

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen: Trump dựng rào thuế quan sẽ làm tăng giá mọi thứ hàng hóa.

- General Motors và Foxconn Technology dự tính sản xuất trong Mexico

- Mississippi cầu sập: 3 người chết và 4 bị thương

- TGP Công giáo Los Angeles trả 880 triệu đô la để giải quyết 1.354 khiếu nại về lạm dụng tình dục trẻ em

- Nigeria: Hơn 140 người, bao gồm cả trẻ em, đã chết và hàng chục người bị thương vì xe bồn chở xăng lật, phát nổ

- Lực sĩ Đài Loan Lo Wei-Ming kỷ lục thế giới mới trong cuộc chạy bộ dài nhất thế giới 3.100 Dặm (4.988 km) mất 45 ngày, 12 giờ, 37 phút và 55 giây

- Đài Loan đứng đầu về tự do internet tại Châu Á và thứ 7 toàn cầu

- Đức Giáo hoàng Francis sẽ trở thành vị giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên xuất bản sách: tự truyện nhan đề Hope

- Bộ Tư Pháp: Công ty Raytheon chịu phạt hơn 950 triệu đô để thương lượng tội hối lộ nước ngoài để ký hợp đồng bán vũ khí

- LHQ: gần 2 triệu trẻ em nguy cơ chết suy dinh dưỡng ở 8 nước Châu Phi

- Có ít nhất 4,3 triệu người từ 55 tuổi trở lên mắc chứng suy giảm nhận thức hoặc lãng trí sống một mình tại Mỹ

- Caliofrnia: 56% cư dân suy tính rời tiểu bang vì quá đắt đỏ.

- Quận Los Angeles: 2 người chết và 1 bị thương sau khi tay súng đột nhập căn hộ bạn gái cũ

- TIN VN. TP.HCM: Kiều hối 9 tháng đầu năm đạt 7,4 tỷ USD, dự báo tăng 10% cả năm

- TIN VN. Trong 9 tháng, VN nhập khẩu 124.983 xe nguyên chiếc, tăng 32,7% về lượng.

- TIN VN. Đề nghị cho Việt kiều giữ 2 quốc tịch và tham gia bầu cử, ứng cử Quốc hội (nếu người của nhà nước ra làm Việt kiều rồi về ứng cử thì cũng vậy)

- HỎI 1: Gần 1/3 dân Mỹ thiếu chất sắt? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hầu hết người Mỹ từ 50 tuổi trở lên không tin tưởng nhiều vào lời khuyên về sức khỏe do trí tuệ nhân tạo tạo ra? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-17/10/2024) ⦿ ---- Công ty quản trị tích sản đầu tư Blackstone Inc. đã tiết lộ hôm thứ năm rằng tổng doanh thu của công ty trong quý thứ ba đã tăng 48% so với cùng kỳ năm trước lên 3,7 tỷ đô la. Thu nhập ròng tăng vọt 70% lên 1,6 tỷ đô la khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 1,02 đô la. Công ty cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,86 đô la cho mỗi cổ phiếu, sẽ được thanh toán vào ngày 4 tháng 11.

.

"Blackstone đã báo cáo kết quả kinh doanh quý thứ ba mạnh mẽ, nổi bật là sự tăng tốc trên diện rộng trong toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi đã đầu tư hoặc cam kết 54 tỷ đô la trong quý - mức cao nhất trong hơn hai năm - và triển khai 123 tỷ đô la trong mười hai tháng qua kể từ khi chi phí vốn đạt đỉnh", CEO Stephen Schwarzman cho biết.

Cổ phiếu của Blackstone đã tăng 0,37% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

.

⦿ ---- Công ty thực phẩm và nước uống Nestle S.A. tuyên bố hôm thứ năm rằng doanh số bán hàng của công ty trong chín tháng đầu năm tài chính 2024 đạt 67,1 tỷ franc Thụy Sĩ, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng trưởng hữu cơ của công ty đạt 2,0% trong giai đoạn chín tháng. Nestle đã hạ triển vọng năm 2024 một lần nữa, nhấn mạnh rằng hiện tại công ty thấy mức tăng trưởng doanh số hữu cơ ở mức "khoảng 2%" trong năm nay, lợi nhuận giao dịch cơ bản gần 17% và kỳ vọng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sẽ "gần như không đổi".

.

Ngoài ra, Nestlé đã công bố những thay đổi đối với tổ chức của mình, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1/2025, sáp nhập Châu Mỹ Latinh và Bắc Mỹ thành Khu vực Châu Mỹ, do Steve Presley đứng đầu. Khu vực Trung Quốc Đại lục sẽ gia nhập Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi, trong khi Khu vực Châu Âu sẽ không thay đổi.

.

⦿ ---- Trump dựng rào thuế quan sẽ làm tăng giá mọit hứ hàng hóa. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ cảnh báo về các mức thuế quan "toàn diện, không có mục tiêu" trong bài phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại vào cuối ngày thứ Năm, theo tờ New York Times đưa tin. "Những lời kêu gọi xây tường rào ngăn cách nước Mỹ bằng mức thuế quan cao đối với bạn bè và đối thủ cạnh tranh hoặc đối xử với ngay cả những đồng minh thân cận nhất của chúng ta như những đối tác giao dịch là hoàn toàn sai lầm", bà sẽ nói, theo một bản sao bài phát biểu của bà. Bà sẽ nhấn mạnh rằng chúng sẽ "làm tăng giá cho các gia đình Mỹ và khiến doanh nghiệp của chúng ta kém cạnh tranh hơn".

.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng, nếu tái đắc cử, ông có ý định áp thuế "rất lớn" đối với hàng nhập cảng từ Liên minh Châu Âu và xe cộ Trung Quốc, cùng nhiều biện pháp khác. Ông cũng tuyên bố sẽ thông qua Đạo luật Thương mại qua lại (Reciprocal Trade Act), áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào đánh thuế sản phẩm của Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- General Motors Company và Foxconn Technology Group có ý định công bố kế hoạch thay thế hàng nhập cảng vào Mexico bằng sản xuất ngay trong nước Mexico, theo lời Vidal Llerenas, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Mexico, cho biết. Chính phủ mới của Mexico cũng đang tham gia thảo luận với các công ty lớn khác như DHL và Stellantis N.V. để tìm hiểu xem sản phẩm nào của họ có thể được sản xuất tại Mexico. Vị quan chức này cũng tiết lộ rằng Intel Corporation đã cam kết thay thế 12% lượng nhập cảng một số bộ phận.

.

⦿ ---- Mississippi: 3 người chết và 4 người bị thương nặng vào thứ Tư khi một cây cầu ở Mississippi đã đóng cửa gần một tháng trước đã bị sập trong khi một đội công nhân đang chuẩn bị phá dỡ. Cây cầu bắc qua Sông Strong River trên Tuyến đường Tiểu bang 149 ở Quận Simpson, cách Jackson khoảng 40 dặm về phía nam, đã bị đóng cửa đối với giao thông kể từ ngày 18 tháng 9 như một phần của dự án thay thế cầu, Bộ Giao thông Vận tải Mississippi cho biết trong một thông cáo báo chí.

.

Terry Tutor, cảnh sát điều tra Quận Simpson, nói với tờ New York Times rằng 7 người đàn ông đang làm việc trên cầu, sử dụng máy móc hạng nặng để phá dỡ nó, thì nó sụp xuống và rơi xuống gần 40 feet. Một trong những thanh tra của Bộ Giao Thông đã có mặt tại công trường khi cây cầu sụp đổ, và người đó không bị thương.

.

⦿ ---- Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đã đạt được với Tổng giáo phận Công giáo Los Angeles để giải quyết hơn 1.300 đơn kiện về lạm dụng và tấn công tình dục trẻ em. Thỏa thuận này yêu cầu nhà thờ phải trả 880 triệu đô la để giải quyết 1.354 khiếu nại về lạm dụng tình dục trẻ em được đệ trình chống lại Tổng giáo phận Los Angeles, theo thông cáo báo chí từ các luật sư đại diện cho nguyên đơn.

.

Thỏa thuận giải quyết lớn này, một số trong đó đã được thực hiện nhờ việc ban hành Luật AB-281 của California, trong đó có thời hạn ba năm để khôi phục các khiếu nại dân sự về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, là thỏa thuận giải quyết lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất với Tổng giáo phận Công giáo.

.

Trong một tuyên bố được đăng trên X, trước đây là Twitter, Tổng giám mục Jose H. Gomez cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục được hướng dẫn bởi các ưu tiên là tôn trọng nghĩa vụ của mình đối với các nạn nhân bị lạm dụng trong quá khứ, đồng thời thực hiện sứ mệnh rao giảng Phúc âm và phục vụ những người hàng xóm của chúng tôi, không chỉ ở hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau.”

.

Tổng giáo phận L.A. trước đây đã giải quyết khoảng 500 khiếu nại về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên với số tiền 660 triệu đô la vào năm 2007. Hơn 3.000 vụ kiện cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em đã được đệ trình tại California chống lại các nhà thờ Công giáo do Luật AB-218, các luật sư cho biết. Các giáo phận Oakland, San Francisco, Sacramento và San Diego đều đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản sau những vụ kiện này.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tăng cường các hoạt động chống lại Hezbollah, tiêu diệt chỉ huy tiểu đoàn Hussein Muhammad Awada ở Bint Jbeil, theo tin hôm thứ năm. Awada bị cáo buộc tham gia vào nhiều cuộc tấn công chống lại Israel từ nhiều ngôi làng ở miền nam Lebanon. Ngoài ra, IDF, được Không quân Israel (IAF) hỗ trợ, đã tiêu diệt hơn 45 điệp viên Hezbollah và nhắm mục tiêu vào hơn 150 địa điểm, bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí và bệ phóng.

.

Song song đó, các hoạt động của IDF ở Gaza đã vô hiệu hóa những tay súng và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự ở Rafah. Trong các cuộc đột kích ở phía bắc Gaza, quân đội đã thu hồi được vũ khí, chẳng hạn như lựu đạn cầm tay, AK-47, thuốc nổ và súng cối.

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã mô tả vào thứ năm rằng thời hạn 30 ngày mà Hoa Kỳ đưa ra cho Israel để cải thiện tình hình nhân đạo ở Dải Gaza là "không đủ". Khi đến hội nghị thượng đỉnh EU, Borrell ước tính rằng "quá nhiều người" sẽ mất mạng vì đói và bệnh trong thời gian đó.

.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Hoa Kỳ được cho là đã cảnh báo Israel phải cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza, nơi hiện đang giao tranh với Hamas, hoặc có nguy cơ tiếp tục cung cấp vũ khí. Sau đó, Israel được cho là đã hứa sẽ làm như vậy.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Thứ Năm đã kêu gọi sơ tán người dân tại làng Tamnine El Tahta, nằm ở Thung lũng Beqaa của Lebanon. Avichay Adraee, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, tuyên bố rằng quân đội đang chuẩn bị tấn công các cơ sở chiến lược của Hezbollah trong khu vực, kêu gọi người dân rời đi.

.

Trong một bài đăng trên X, Adraee đã chia sẻ bản đồ các địa điểm bị nhắm mục tiêu và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sơ tán, nói rằng, "Cảnh báo khẩn cấp tới người dân khu vực Beqaa, đặc biệt là những người ở trong tòa nhà được chỉ định trên bản đồ nằm trong khu vực Sirin El Tahta và các tòa nhà gần đó. Bạn đang ở gần các cơ sở và lợi ích thuộc về Hezbollah, nơi mà IDF sẽ không kích trong tương lai gần. Vì sự an toàn của bạn và sự an toàn của các thành viên gia đình, bạn phải sơ tán khỏi tòa nhà này và các tòa nhà lân cận ngay lập tức và tránh xa chúng trong khoảng cách không dưới 500 mét."

.

⦿ ---- Xác người nằm rải rác trên những con phố bụi bặm, toàn bộ các con đường bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel, người dân chết đói. Đây là bức tranh về Jabalya, phía bắc Gaza, do người đứng đầu các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực này tường thuật. "Bạn có thể thấy dấu hiệu đói khát trên người dân ở phía bắc Gaza", Fares Afana, người đứng đầu các dịch vụ khẩn cấp ở phía bắc Gaza, nói với CNN qua điện thoại vào thứ Hai. "Các lực lượng Israel đang phá hủy mọi thứ tượng trưng cho sự sống hoặc dấu hiệu của sự sống".

.

Afana nói với CNN rằng anh và các đồng nghiệp đã nhận được thi thể của những người Palestine bị giết ở phía bắc Gaza, một số thi thể có dấu hiệu bị động vật ăn xác thối, điều này đã cản trở nỗ lực xác định danh tính người đã khuất. "Những con chó hoang đói đang ăn những thi thể này trên đường phố... Điều đó khiến chúng tôi khó có thể xác định được danh tính của những thi thể", anh nói.

.

Anh đã chia sẻ một bức ảnh với CNN cho thấy hài cốt của một cậu bé mà anh cho biết là đã bị chó hoang ăn thịt. Afana cho biết có "hàng nghìn trẻ em" và phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong khu vực bị bao vây, nơi quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công trên không và trên bộ tại ba khu phố trong 12 ngày qua.

.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào sự hiện diện mới của Hamas tại đó. Ít nhất 50.000 người đã phải di dời khỏi khu vực Jabalya, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc đưa tin vào Chủ Nhật. 400.000 người vẫn ở lại phía bắc Gaza đang phải chịu cảnh đói khát và phải đối mặt với tình trạng ném bom dữ dội.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo vào thứ năm rằng họ đã tiêu diệt ba thành viên của Hamas ở Gaza vào đầu ngày, một trong số đó có thể là Chủ tịch Cục Chính trị Hamas Yahya Sinwar. "IDF và ISA [Cơ quan Chứng khoán Israel] đang kiểm tra khả năng một trong những tên khủng bố là Yahya Sinwar. Ở giai đoạn này, danh tính của những tên khủng bố không thể được xác nhận", quân đội đã tweet.

.

IDF cũng nhấn mạnh rằng "Trong tòa nhà nơi những tên khủng bố bị tiêu diệt, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong khu vực. Các lực lượng đang hoạt động trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động với sự thận trọng cần thiết". Đây là lần thứ hai Sinwar được báo cáo là có khả năng đã tử trận, tuy nhiên, sau đó Israel tiết lộ rằng họ không tìm thấy bằng chứng DNA nào về điều đó.

.

⦿ ---- Harris sẽ dừng chân nhiều lần để vận động tranh cử trên khắp Wisconsin hôm nay, Thứ Năm phát biểu tại 3 thị trấn Milwaukee, La Crosse và Green Bay. Hôm nay là chuyến thăm thứ sáu của Harris đến Wisconsin kể từ khi bà khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, chiến dịch của bà cho biết. Một viên chức chiến dịch cho biết bà sẽ tham gia cùng Mark Cuban trong chiến dịch tranh cử tại tiểu bang này. Cũng trong ngày hôm nay, Tim Walz sẽ vận động tranh cử tại North Carolina cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton. Đây là ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại tiểu bang chiến trườngng này.

.

⦿ ---- Trump sẽ tham dự bữa tối thường niên của Al Smith tại New York vào tối nay, Thứ Năm, một bữa tối từ thiện thường có sự tham dự của các chính trị gia lớn. Harris đang vận động tranh cử tại Wisconsin và sẽ không tham dự, trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên bỏ lỡ bữa tối này sau nhiều thập niên. Hôm nay, Thượng nghị sĩ Vance sẽ vận động tranh cử tại tiểu bang dao động Pennsylvania, phát biểu tại một sự kiện ở Pittsburgh.

.

⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân Mark Cuban sẽ vận động tranh cử cho Harris tại các tiểu bang dao động quan trọng là Wisconsin, Arizona và Michigan, theo một viên chức chiến dịch của Harris cho biết. Cuban sẽ vận động tranh cử cùng Harris tại Wisconsin vào cuối ngày hôm nay, Thứ Năm, sau đó là một cuộc họp thị trấn tại Arizona vào thứ Bảy và một sự kiện vận động tranh cử cùng với ông Doug Emhoff (chồng của bà Harris) tại Michigan vào Chủ Nhật, viên chức này cho biết.

.

Theo chiến dịch, Cuban "đã nhấn mạnh chương trình nghị sự mới của Phó Tổng thống Harris có lợi cho doanh nghiệp và sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giúp xây dựng tầng lớp trung lưu". Cuban, người đã lên tiếng ủng hộ Harris, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC ngày hôm Thứ Tư rằng "thực sự không có lý do chính đáng nào để bỏ phiếu cho Donald Trump làm ứng cử viên doanh nghiệp", chỉ ra rằng sự ổn định là rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

.

⦿ ---- Có thể rớt một ghế Dân biểu MAGA. Đảng Dân chủ từ lâu đã cố gắng bứng ghế Dân biểu Scott Perry, cựu lãnh đạo của Freedom Caucus cực hữu và là đồng minh trung thành của Trump, tại khu vực dao động Pennsylvania này. Nhưng lần này, họ nghĩ rằng họ có cơ hội thực sự với ứng cử viên của mình, cô Janelle Stelson.

.

Thoạt nhìn, Stelson có vẻ như đang áp dụng cách tiếp cận "ném mọi thứ vào tường". Cô đã chỉ trích Perry vì ủng hộ các hạn chế phá thai. Cô đổ lỗi cho ông vì Washington không giải quyết được cuộc khủng hoảng biên giới. Cô đã chỉ trích Perry, một nghị sĩ MAGA sáu nhiệm kỳ, vì vai trò của ông trong việc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, gọi ông là một trong những "kẻ chủ mưu chính" của vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021. Và cô đã chỉ trích Perry vì đã bỏ phiếu chống lại các dự luật lưỡng đảng, bao gồm cả các dự luật trao tặng huy chương cho các cảnh sát bảo vệ Điện Capitol vào ngày hôm đó, giúp các cựu chiến binh vô gia cư tìm được nhà ở và mở rộng các chế độ phúc lợi y tế cho các cựu chiến binh tiếp xúc với hố đốt độc hại.

.

Nhưng Stelson, một cựu phóng viên truyền hình và người dẫn chương trình đã xông xáo kể những câu chuyện ở khu vực Harrisburg trong gần bốn thập niên, đang đan xen những chủ đề đó lại với nhau thành một câu chuyện chỉ trích gay gắt về Perry ở Quận 10 của Pennsylvania.

.

“Ông Perry, theo bất kỳ cách nào, hình thức nào, không còn đại diện cho đảng Cộng hòa nữa — ông ta quá cực đoan,” cô Stelson, một cựu đảng viên Cộng hòa, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Cornerstone Coffeehouse ở Camp Hill, ngay bên kia Sông Susquehanna từ Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell gọi Donald Trump là "kẻ tự luyến" và "kẻ đáng khinh", cùng nhiều điều khác, theo một cuốn hồi ký sắp ra mắt. McConnell, người đã công khai bất đồng quan điểm với Trump trong nhiều lần nhưng phần lớn vẫn đứng về phía Trump, được cho là đã đưa ra những nhận xét này sau các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vào thời điểm xảy ra cuộc bạo loạn, McConnell đã công khai lên án hành động của Trump, nhưng cho biết Trump không nên bị luận tội vì điều đó sẽ do hệ thống tư pháp trừng phạt Trump vì đã thúc đẩy cuộc tấn công vào Điện Capitol.

.

Bây giờ, Associated Press đang tiết lộ những bình luận cụ thể mà McConnell được cho là đã đưa ra về Trump trong cuộc riêng tư. "Mitch McConnell đã nói sau cuộc bầu cử năm 2020 rằng Tổng thống khi đó là Donald Trump 'vừa ngu ngốc, vừa nóng tính', là 'kẻ đáng khinh' và 'kẻ tự luyến', theo trích đoạn từ một cuốn tự truyện mới của nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện sẽ được công bố trong tháng này", theo báo cáo.

.

"McConnell đã đưa ra những nhận xét này một cách riêng tư như một phần của loạt câu chuyện truyền miệng cá nhân mà ông đã cung cấp cho Michael Tackett, phó giám đốc chi nhánh Washington của The Associated Press. Cuốn sách của Tackett, 'The Price of Power', lấy từ gần ba thập niên nhật ký được ghi lại của McConnell và từ nhiều năm phỏng vấn với đảng viên Cộng hòa Kentucky thường kín tiếng này."

.

"Sự thù địch giữa Trump và McConnell là điều ai cũng biết — Trump đã từng gọi McConnell là 'một gã chính trị gia buồn tẻ, ủ rũ và không biết cười'. Nhưng những bình luận riêng tư của McConnell cho đến nay là đánh giá tàn bạo nhất của ông về cựu tổng thống và có thể bị đảng Dân chủ nắm bắt trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Cuốn tiểu sử sẽ được phát hành vào ngày 29 tháng 10, một tuần trước Ngày bầu cử sẽ quyết định liệu Trump có trở lại Bạch Ốc hay không." Hiện nay McConnell vẫn ủng hộ Trump thay vì bà Harris.

.

⦿ ---- Ben Marsh, một mục sư Thiên chúa giáo (Hội thánh First Alliance Church) ở North Carolina, đã chỉ trích gay gắt CNN tuần này về bản tin nói rằng những người theo đạo Thiên Chúa tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã được Chúa chọn. Trong một cuộc phỏng vấn với Donie O'Sullivan của CNN, Marsh đã chỉ trích những tuyên bố của những người theo chủ nghĩa dân tộc Thiên chúa giáo đã sử dụng đức tin của họ để biện minh cho việc ủng hộ Trump mặc dù thực tế là cựu tổng thống là một tội phạm bị kết án đã kích động một cuộc bạo loạn chết người tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong nỗ lực duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp.

.

Đầu tiên, Marsh đã đặt câu hỏi gay gắt về niềm tin rằng nước Mỹ được thành lập như một quốc gia Thiên chúa giáo. "Câu nói 'Nước Mỹ là một quốc gia Thiên chúac giáo' có nghĩa là gì?" Marsh hỏi. "Chúng ta có một hiến pháp bắt nguồn từ nền dân chủ tự do. Chúng ta không thể có được hiến pháp chỉ bằng Kinh thánh, trừ khi bạn mua một cuốn Kinh thánh Trump đã có hiến pháp Hoa Kỳ trong đó".

.

Sau đó, Mục sư cảnh báo rằng những niềm tin như vậy rất nguy hiểm khi gắn với một kẻ kích động như Trump. "Nó có thể tạo ra thái độ sùng bái đối với nhà lãnh đạo", ông nói. "Bởi vì họ không còn chỉ nói, 'Ồ, đó là người phù hợp, tôi thích chính sách của ông ấy,' mà giờ là, 'Ồ, Chúa Jesus đã chọn người đó. Vì vậy, chúng ta phải đi theo người đó đến bất cứ nơi nào họ đến.'"

.

Marsh cũng cảnh báo rằng những thái độ như vậy có khả năng khiến bạo lực có khả năng xảy ra nhiều hơn trong tương lai. "Chúng ta đang ở thời điểm mà bạo lực chính trị chỉ tồn tại trong không khí mà chúng ta hít thở", ông nói. "Mọi người rất sợ hãi. Nó quay trở lại nỗi sợ hãi. Vì vậy, những người ủng hộ Trump đang nhìn vào đảng Dân chủ: Nếu họ thắng, họ sẽ phạm phải tất cả những hành động tàn bạo này, bạn có những nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo nói rằng họ sẽ nhốt bạn lại, họ sẽ tước đi bục giảng của bạn. Chỉ là những lời nói dối tràn lan!" Marsh cũng nói rằng phong trào dân tộc chủ nghĩa Thiên chúa giáo đang "lôi kéo mọi người làm những điều thực sự không phải là Thiên chúa giáo".

.

⦿ ---- Donald Trump đã bị một người nông dân gốc La tinh đặt vào thế khó hôm thứ Tư vì lo ngại rằng kế hoạch trục xuất người di cư của Trump sẽ khiến nông dân này không thuê đủ công nhân để thu hoạch được mùa màng từ cánh đồng của mình. Trump đã phát biểu trước một nhóm cử tri gốc La tinh tại hội trường thị trấn Univision Noticias và trong số những câu hỏi mà ông phải đối mặt, có một câu hỏi về cách ông dung hòa kế hoạch chuyên quyền của mình là trục xuất người dân khi nông dân vẫn cần lao động nhập cư.

.

Trump tránh né, đã trả lời bằng cách mô tả tình yêu mà nông dân dành cho ông. "Vấn đề mà chúng tôi gặp phải là chúng tôi có những người đến dưới thời chính quyền của tôi và họ đến một cách hợp pháp — họ đến thông qua một hệ thống mà chúng tôi có, điều đó thật tuyệt vời", Trump tuyên bố.

"Tôi là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với nông dân. Bạn biết điều đó mà", ông nói thêm. Một báo cáo vào tháng 6 từ The Guardian tiết lộ rằng nông dân đã quay lưng lại với Trump trong những năm gần đây vì ông khiến họ mất quá nhiều lợi nhuận như Foreign Policy đã đưa tin. Sau đó, ông đã cố gắng mua chuộc nông dân bằng các khoản thanh toán trực tiếp, nhưng như các nhà kinh tế giải thích với Politico, điều đó không bền vững.

.

Trump tiếp tục tuyên bố rằng nông dân đã làm rất tệ dưới thời chính quyền Biden. Nhưng theo biểu đồ của USDA, nông dân đã đạt "mức cao kỷ lục vào năm 2022" và trong khi "thu nhập của khu vực nông nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm vào năm 2024", báo cáo cho biết mức giảm sẽ "chậm hơn so với năm 2023".

.

Trong khi đó, công ty thiết bị nông nghiệp John Deere đã bác bỏ tuyên bố của Trump vào tuần này rằng mối đe dọa về thuế quan của ông trong chính quyền đầu tiên của ông được cho là đã cứu được người lao động.

.

⦿ ---- MSNBC: Cô bạn giường chiếu của Trump lãnh thêm một khoản tiền để im lặng năm nay. Cựu Tổng thống Donald Trump mùa hè này đã đưa ra một khoản tiền thưởng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels nếu cô đồng ý giữ im lặng về Trump — bao gồm cả mối quan hệ đã trở thành tâm điểm của các khoản thanh toán tiền bịt miệng đã trở thành chủ đề của một phiên tòa hình sự ở New York — trước cuộc bầu cử vào tháng 11 này, theo Rachel Maddow của MSNBC đưa tin vào thứ Tư.

.

Đầu năm nay, Daniels đã đưa ra lời khai gây chấn động về các khoản thanh toán tiền bịt miệng mà cô nhận được từ Trump trước cuộc bầu cử năm 2016, trong đó cô được trả tiền để giữ im lặng về mối quan hệ ngoài luồng giữa hai người, một mối quan hệ mà ông đã phủ nhận. Bồi thẩm đoàn đã kết án Trump 34 tội danh trọng tội về việc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến các khoản thanh toán.

.

Trong một vụ án khác ngoài phiên tòa xét xử tiền bịt miệng, Daniels đã bị lệnh phải trả chi phí pháp lý cho Trump sau khi cô thua kiện phỉ báng mà cô đã đệ đơn kiện ông. Khoảng hai tháng sau phiên tòa xét xử tiền bịt miệng, luật sư của Trump đã nói với đại diện của Daniels rằng cựu tổng thống sẽ đồng ý trả một khoản thanh toán thấp hơn nếu cô đồng ý không đưa ra bất kỳ bình luận nào mang tính hạ thấp về Trump.

.

“Chúng tôi không đồng ý rằng khoản thanh toán 620.000 đô la sẽ thỏa mãn hoàn toàn cả ba phán quyết”, luật sư của Trump cho biết trong một lá thư vào tháng 7 mà Maddow có được từ luật sư của Daniels.

.

“Tuy nhiên, chúng tôi có thể đồng ý giải quyết những vấn đề này với số tiền 620.000 đô la, với điều kiện là thân chủ của bạn đồng ý bằng văn bản không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc riêng tư nào liên quan đến bất kỳ tương tác nào trong quá khứ bị cáo buộc với Tổng thống Trump, hoặc các tuyên bố phỉ báng hoặc hạ thấp về ông, doanh nghiệp của ông và/hoặc bất kỳ chi nhánh nào hoặc sự phù hợp của ông với tư cách là ứng cử viên cho chức Tổng thống”, lá thư tiếp tục.

.

Luật sư của Daniels đã từ chối đề xuất này, Maddow đưa tin. Luật sư của Daniels nói với MSNBC rằng cuối cùng họ đã giải quyết ở mức 627.500 đô la nhưng cô ấy không đồng ý vĩnh viễn giữ im lặng.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden đã công bố hôm thứ năm rằng họ đang xóa nợ cho hơn 60.000 công chức. Việc này sẽ xóa nợ 4,5 tỷ đô la cho giáo viên, lính cứu hỏa và những nhân viên dịch vụ khác đã trả nợ trong hơn 10 năm. Chính quyền ghi nhận sự cứu trợ này là nhờ những sửa đổi mà họ đã thực hiện đối với chương trình Xóa nợ cho dịch vụ công (PSLF: Public Service Loan Forgiveness) trong bốn năm qua, giúp hơn 1 triệu công chức được xóa nợ, với chi phí khoảng 175 tỷ đô la.

.

"Trước khi Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris vào Bạch Ốc, chương trình Xóa nợ cho dịch vụ công đã bị rối loạn đến mức chỉ có 7.000 người Mỹ đủ điều kiện và vô số công chức bị mắc kẹt khi phải trả các khoản nợ lẽ ra phải được xóa. Ngay từ Ngày đầu tiên, chính quyền Biden-Harris đã coi việc sửa chữa chương trình bị hỏng này là ưu tiên hàng đầu và hôm nay, tôi vô cùng tự hào khi hơn một triệu giáo viên, y tá, nhân viên xã hội, cựu chiến binh và các công chức khác đã được xóa nợ thay đổi cuộc đời”.

.

Không giống như các chương trình xóa nợ khác mà chính quyền Biden đã cố gắng thực hiện, việc xóa nợ này khó có thể bị thách thức tại tòa án vì nó dựa trên một thẩm quyền khác khó bị phản đối hơn. Kế hoạch Tiết kiệm cho Giáo dục có giá trị (SAVE: Saving on Valuable Education) của Biden, vốn sẽ giảm các khoản thanh toán hàng tháng và xóa nợ cho một số người vay nhất định, vẫn đang bị trì hoãn tại tòa án, cùng với Kế hoạch B của ông nhằm xóa nợ cho sinh viên rộng rãi hơn đang trải qua quá trình lập quy định đã đàm phán.

.

⦿ ---- Fox News hung hăng vẫn bế tắc. Cựu người dẫn chương trình của Fox News Gretchen Carlson đã công khai chỉ trích Bret Baier hôm thứ Tư về cách Baier phỏng vấn hung hăng đối với Phó Tổng thống Kamala Harris.

.

Sau cuộc phỏng vấn gay gắt của Baier với ứng cử viên của đảng Dân chủ, một nhà cựu sản xuất của Fox News đã đặt câu hỏi về sự công bằng của Baier. "Baier đã cho thấy, một lần nữa, anh ta không phải là người dẫn chương trình 'tin tức thẳng thắn'. Anh ta là một kẻ tầm thường không khác gì Hannity hay Watters", nhà sản xuất giấu tên nói với chuyên gia truyền thông của Zeteo, theo Justin Baragona, người đã chia sẻ phản ứng lên án trên X. "Anh ta cúi đầu trước áp lực từ những người hâm mộ MAGA của mình vì anh ta không quan tâm miễn là họ không đổi kênh".

.

Trả lời bài đăng của Baragona, Gretchen Carlson viết công khai: "Một cựu người dẫn chương trình của Fox News đồng ý". Trong phản ứng của riêng mình đối với cuộc phỏng vấn, Baier phàn nàn rằng anh ta có thể biết ngay từ đầu "rằng cô ấy sẽ khó chuyển hướng nếu tôi không cố gắng ngắt lời", nói rằng anh ta đã hy vọng rằng "sẽ có sự qua lại lịch sự như thế này".

.

Baier đã nhiều lần ngắt lời Harris trong suốt cuộc phỏng vấn và chất vấn bà Harris theo những lời công kích ưa thích của Donald Trump. Không có gì ngạc nhiên khi Trump chúc mừng Baier vì đã làm "một công việc tuyệt vời" với cuộc phỏng vấn mà ông coi là "khó khăn nhưng công bằng".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết hôm thứ Tư rằng cam kết của bà đối với an ninh của Israel vẫn "không lay chuyển". Trong một cuộc phỏng vấn với Bret Baier trên Fox News, Harris chỉ ra rằng bà sẽ luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Iran và các nhóm đại diện của nước này như Hamas và Hezbollah.

.

Phó tổng thống cho biết thêm rằng bà đã tích cực tham gia giám sát và đánh giá cả hai cuộc tấn công mới nhất của Iran vào Israel vào tháng 4 và tháng 10. "Mỗi lần Iran đe dọa Israel, tôi đều có mặt ở đó", bà nhấn mạnh. Trước đó, Harris đã chỉ trích Israel vì không cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời kêu gọi Israel hành động nhiều hơn để bảo vệ dân thường và tôn trọng luật pháp quốc tế.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tuyên bố trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với Fox News rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ là một sự thay đổi so với nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. "Nhiệm kỳ tổng thống của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, và giống như mọi tổng thống mới nhậm chức, tôi sẽ mang theo những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chuyên môn và những ý tưởng mới mẻ", Harris cho biết, đồng thời nói thêm rằng bà đại diện cho "một thế hệ lãnh đạo mới".

.

⦿ ---- Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, Harris đã sử dụng một số ngôn từ mạnh mẽ nhất của mình để nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ là một bước đột phá so với nhiệm kỳ của Biden nếu bà được bầu.

.

"Tôi xin nói rõ: Nhiệm kỳ tổng thống của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, và giống như mọi tổng thống mới nhậm chức, tôi sẽ mang theo những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chuyên môn và những ý tưởng mới mẻ", Harris nói. "Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới". Bà tiếp tục, nêu bật những kế hoạch sẽ khác biệt, chẳng hạn như các đề xuất tăng nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và chủ nhà mới.

.

⦿ ---- Cựu Dân Biểu Cộng Hòa: đa số thầm lặng sẽ bầu cho bà Harris. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ vận động tranh cử tại Pennsylvania cùng hơn 100 quan chức Cộng hòa ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà chống lại Donald Trump. Cựu nữ dân biểu bảo thủ Barbara Comstock, một đảng viên Cộng hòa Virginia, đã phát biểu với The Daily Beast trong chuyến đi về phía bắc đến tiểu bang dao động quan trọng, nơi bà sẽ tham gia cùng những người bất đồng chính kiến Cộng Hòa gần địa điểm George Washington băng qua Sông Delaware trong Chiến tranh Cách mạng để cảnh báo về mối đe dọa mà Trump gây ra cho nền dân chủ Hoa Kỳ.

.

"Ông Trump không thể ở lại Phòng Bầu dục một lần nữa", cựu Dân biểu Comstock nói và nói thêm rằng bà tin Harris sẽ thắng. "Tôi nghĩ rằng có một nhóm phụ nữ thầm lặng. Tôi nghĩ rằng có một nhóm phụ nữ thầm lặng sẽ bò qua những mảnh kính vỡ để bỏ phiếu chống lại Trump và sẽ lặng lẽ bỏ phiếu cho Harris".

.

Comstock, 65 tuổi, người đã phục vụ ba nhiệm kỳ tại Quốc hội và kêu gọi Trump rút lui khỏi cuộc đua năm 2016 sau khi băng ghi âm "Access Hollywood" được công bố, tham gia cùng bà Harris hôm thứ Tư 16/10/2024 tại Công viên Lịch sử Washington Crossing ở Quận Bucks, ngay phía bắc Philadelphia.

.

“Tôi không thể để một kẻ hiếp dâm vào Phòng Bầu dục,” Comstock, từng là một phụ tá quốc hội của Cộng Hòa điều tra cựu tổng thống Bill Clinton vào những năm 1990s, cho biết. “Tôi đã bị Clinton xúc phạm – nhưng, ôi, điều đó chẳng là gì so với điều này.”

.

Comstock sẽ tham gia cùng các viên chức cũ của Trump, cựu thống đốc New Jersey Christine Todd Whitman và một số cựu thành viên Cộng Hòa của Quốc hội, bao gồm cả cựu Dân Biểu Adam Kinzinger, và bà hy vọng sẽ truyền bá thông điệp này đến những người bảo thủ khác, những người có thể không đánh giá cao mối nguy hiểm mà Trump gây ra cho trật tự hiến pháp. “Mọi người thậm chí còn chưa nghe nói đến lời hô hào ‘Hãy treo cổ Mike Pence!’ vì họ chỉ xem Fox News,” Comstock cho biết.

.

⦿ ---- Biện Lý quận Fulton Fani Willis đã yêu cầu Tòa kháng án Georgia khôi phục sáu cáo buộc chống lại Trump và những người khác mà Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Fulton Scott McAfee đã bác bỏ trong năm nay. Lúc đó, McAfee cho biết các cáo buộc không đầy đủ trong bản cáo trạng ban đầu và như thế sẽ không cho phép bị cáo chuẩn bị biện hộ hợp lý.

.

Willis không đồng ý, viết: "Bản cáo trạng cung cấp cho Bị đơn kháng cáo chéo (Cross-Appellees) đủ thông tin để chuẩn bị biện hộ một cách thông minh và bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị truy tố hai lần. Bằng cách trình bày chi tiết các cáo buộc thực tế và bối cảnh của các lời xui giục lật ngược kết quả bầu cử (solicitations), các cáo buộc đã thông báo đầy đủ cho Bị đơn kháng cáo chéo về hành vi mà họ bị buộc tội."

.

Văn phòng Biện Lý quận cũng đã đệ đơn yêu cầu tranh luận bằng miệng về vấn đề này. Vụ án ở Georgia, nơi Willis truy tố Trump và những người khác về tội bắt chẹt để nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của ông tại đó, đã bị đình chỉ vì các đồng minh của Trump tìm cách loại bà Willis ra khỏi nhiệm vụ truy tố vụ án.

.

⦿ ---- Một thẩm phán giám sát vụ khởi tố Trump về tội can thiệp bầu cử liên bang hôm thứ Tư 16/10/2024 đã bác bỏ tuyên bố của Trump rằng Trump thực sự lo ngại về ảnh hưởng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020 — thay vì những tuyên bố sai sự thật về gian lận cử tri trong nước mà Trump đã lặp đi lập lại liên tục trong những tuần trước vụ tấn công ngày 6 tháng 1.

.

"Không có lý do gì để tin" rằng những lo ngại được cho là của Trump về ảnh hưởng của nước ngoài trong cuộc bầu cử năm 2020 đã "làm dấy lên mối lo ngại của ông vào thời điểm đó", Thẩm phán Tanya Chutkan viết, đồng thời nói thêm rằng các lý thuyết của Trump rằng bằng chứng như vậy sẽ có liên quan đến vụ án hình sự của ông "không đứng vững được".

.

Nhóm của Trump đã yêu cầu Chutkan buộc các công tố viên trong văn phòng của Công tố đặc biệt Jack Smith cung cấp cho họ thêm bằng chứng, bao gồm "tất cả thông tin" về các nỗ lực can thiệp và gây ảnh hưởng của nước ngoài trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là một phần trong nỗ lực của nhóm Trump nhằm trình bày những lo ngại của Trump về gian lận cử tri hàng loạt — vốn đã bị các trọng tài và tòa án độc lập bác bỏ một cách thẳng thắn — là "hợp lý" và có cơ sở thực tế.

.

Bên Trump vẫn khẳng định rằng những cáo buộc gian lận bầu cử sai sự thật của Trump "có lý và được duy trì một cách thiện chí" và "không phải là vô lý vào thời điểm đó", mặc dù nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1 đã than thở rằng họ đã quá cả tin để tin vào những lời nói dối của Trump, chẳng hạn như cáo buộc sai sự thật của Trump vào ngày 6 tháng 1/2021 rằng 139% cử tri đã bỏ phiếu tại thành phố Detroit có đa số là người da đen.

.

Chutkan đã phản bác lại những cáo buộc của Trump vào thứ Tư trong một lệnh bác bỏ tất cả trừ ba trong số 14 loại yêu cầu của Trump về bằng chứng bổ sung. Về yêu cầu bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài, Chutkan lưu ý rằng những cáo buộc gian lận bầu cử mà Trump đưa ra như một phần của âm mưu tội phạm bị cáo buộc là "hoàn toàn không liên quan đến các cuộc tấn công mạng của nước ngoài", chỉ ra ngôn ngữ trong bản cáo trạng thay thế nêu rằng những cáo buộc gian lận của Trump xoay quanh những cáo buộc sai sự thật của ông rằng "một số lượng lớn cử tri đã chết, không phải thường trú nhân, không phải công dân hoặc những người không đủ điều kiện đã bỏ phiếu hoặc rằng máy bỏ phiếu đã thay đổi phiếu bầu".

.

"Tốt nhất là Bị cáo [Trump] có thể cố gắng sử dụng thông tin về các vụ vi phạm mạng này để lập luận rằng do các cuộc tấn công mạng chung chung của nước ngoài không liên quan đến kết quả bầu cử, nên ông Trump có lý do để lo ngại rằng các đối thủ nước ngoài sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, điều này bằng cách nào đó đã tạo cho ông cơ sở thiện chí để tuyên bố rằng các tác nhân trong nước đã thực hiện gian lận bầu cử quyết định kết quả dưới các hình thức không phải là tấn công mạng", Chutkan viết. "Lập luận đó quá gượng ép để đáp ứng được gánh nặng của Bị cáo".

.

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra bản cáo trạng thay thế hồi tháng 8/2024 cáo buộc rằng Trump đã âm mưu sử dụng một chiến dịch đưa ra các tuyên bố "không có căn cứ, vô lý một cách khách quan và luôn thay đổi" về gian lận cử tri để lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của mình và duy trì chức tổng thống.

.

Trump đã không nhận tội đối với bốn cáo buộc chống lại Trump: âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục chính thức và âm mưu chống lại các quyền.

.

Trạng thái tinh thần của Trump là yếu tố thiết yếu đối với vụ án, và nhóm của Smith đã cáo buộc rằng Trump "biết" những lời nói dối về cuộc bầu cử của ông "là sai sự thật". Thẩm phán Chutkan cũng bác bỏ yêu cầu của Trump về bằng chứng về "các điệp viên và cá nhân hoạt động theo chỉ đạo của chính quyền tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021", một yêu cầu phù hợp với câu chuyện do một số nhà lý thuyết âm mưu thúc đẩy — bao gồm một số thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội — về ngày 6 tháng 1.

Trump, Thẩm phán viết, "không cung cấp bất cứ điều gì hơn là suy đoán rằng thậm chí có bất kỳ diễn viên ngầm nào như vậy tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021" và không có lý do gì để buộc chính phủ phải tìm kiếm và cung cấp thông tin đó.Chutkan cũng bác bỏ yêu cầu của Trump về việc thông tin liên lạc của "các thành viên, người thân hoặc cộng sự của Chính quyền Biden", nói rằng yêu cầu "hoàn toàn rộng và không xác định" này "hoàn toàn không đáp ứng" tiêu chuẩn nghiêm ngặt cần thiết để Trump có thể đưa ra yêu cầu truy tố có chọn lọc.Thẩm phán cho biết Trump có quyền được biết ba loại thông tin: tài liệu do cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe xem xét trước cuộc phỏng vấn của ông với chính phủ; hồ sơ về các biện pháp an ninh được chuyển cho Trump trong cuộc họp với Tướng Mark Milley, khi đó Miller là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller; và bằng chứng liên quan đến việc cựu Phó Tổng thống Mike Pence lưu giữ trái phép các tài liệu mật, mà nhóm của Trump có thể sử dụng để làm suy yếu uy tín của Pence nếu ông phải ra làm chứng. Bộ Tư pháp đã từ chối truy tố Pence trong vụ án tài liệu mật.⦿ ---- Tình báo Nga phóng tin giả để giúp Trump. Các video tin giả bắt đầu xuất hiện từ mùa thu năm 2023, do một nhóm nhỏ nhưng năng suất cao của Nga mà các nhà nghiên cứu gọi là Storm-1516 thực hiện. Tin sau đây là trích từ cuộc nghiên cứu của NBC News. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về Storm-1516 — một nhánh của hoạt động tuyên truyền của Nga — nhưng nó đã tạo ra một số thông tin sai lệch có ảnh hưởng và lan rộng toàn cầu, nhất là tại Hoa Kỳ.Các chiến dịch Storm-1516 dựa vào các nguồn chính giả — âm thanh, video, ảnh, tài liệu — được trình bày làm bằng chứng về tính xác thực của các tuyên bố. Sau đó, chúng được rửa sạch thông qua các nguồn tin tức quốc tế và những người có ảnh hưởng để đạt được mục tiêu cuối cùng của chúng: đối tượng khán giả chính thống của phương Tây.Theo số liệu mà NBC News tập hợp với các nhà nghiên cứu, ít nhất 50 câu chuyện sai sự thật đã được đưa ra theo cách này kể từ mùa thu năm ngoái. Các câu chuyện này nhằm mục đích làm giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với viện trợ quân sự ở Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga, một vấn đề gây tranh cãi tại Quốc hội. Các video này cũng ủng hộ việc tái đắc cử của Donald Trump, người đã cam kết ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời mô tả cựu tổng thống là nạn nhân của một "nhà nước ngầm". Và chúng tấn công Phó Tổng thống Kamala Harris.Trong một video tin giả, một nhân viên trang trại troll người Ukraine tiết lộ những âm mưu đằng sau một âm mưu của CIA nhằm đánh bại Trump. Trong video thứ ba, một "người tố giác" đã vu khống rằng các nhà lãnh đạo Ukraine đã dùng tiền viện trợ của Hoa Kỳ mua du thuyền.Những tuyên bố do các diễn viên và nguồn chính sai lệch đưa ra trong các video này đều bị bác bỏ sau khi kiểm tra cơ bản. Các chuyên gia nhanh chóng xác định Olesya, troll người Ukraine, là một sản phẩm giả do AI tạo ra. Theo cảnh sát San Francisco, vụ tông xe bỏ chạy năm 2011 không bao giờ xảy ra và KBSF-TV, đài truyền hình địa phương đứng sau những tuyên bố này, cũng không tồn tại.Và các công ty sở hữu du thuyền đã nói với các phóng viên rằng họ chưa bán được chiếc nào. Nhưng câu chuyện vẫn lan truyền, và lần này, từ những người có ảnh hưởng cánh hữu nhỏ đến các thành viên của Quốc hội, bao gồm Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, hiện là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa.⦿ ---- Thăm dò Emerson College Polling về cử tri California: ủng hộ Harris là 61%, Trump 37%. Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang quê nhà California của bà, theo cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Polling/Inside California Politics/The Hill được công bố vào thứ Tư.Cuộc khảo sát 1.000 cử tri tiềm năng cho thấy 59% ủng hộ Harris trong khi 35% ủng hộ Trump. Khoảng 4% chưa quyết định và 2% cho biết có người khác. Khi những cử tri chưa quyết định được hỏi họ thiên về hướng nào, tỷ lệ ủng hộ chung của Harris đã tăng lên 61% so với 37% của Trump. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 12 đến 14 tháng 10 và biên độ vẫn không thay đổi so với cuộc khảo sát trước đó được tiến hành từ ngày 3 đến 5 tháng 9. Biên độ sai số là 3%.Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết: "Kể từ cuộc thăm dò vào tháng 9 tại California, biên độ giữa Trump và Harris vẫn giữ nguyên ở mức 24 điểm. Bao gồm cả những cử tri chưa quyết định đang nghiêng về ai, thì 61% của Harris kém hơn một chút so với số phiếu bầu năm 2020 của Joe Biden, là 63,5%, và 37% của Trump thì hơi vượt quá số phiếu bầu năm 2020 của ông, là 34,3%.”Trong cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ của California, Dân biểu đảng Dân chủ Adam Schiff đang dẫn trước ngôi sao bóng chày Major League cũ của đảng Cộng hòa Steve Garvey. Schiff dẫn trước Garvey 56% so với 33%, với 11% cử tri chưa quyết định, cũng không thay đổi kể từ tháng 9, cuộc khảo sát cho thấy.⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump dẫn trước Phó Tổng thống Harris 7 điểm tại tiểu bang chiến trường Georgia, theo một cuộc khảo sát mới. Cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư cho thấy Trump dẫn trước Harris với 52% sự ủng hộ so với 45% của bà trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu tại Georgia. Ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein và ứng cử viên Đảng Tự do Chase Oliver mỗi người giành được 1% sự ủng hộ.Cựu tổng thống cũng có cùng sự dẫn đầu trong số những người độc lập, vượt qua phó tổng thống 7 điểm, 49% so với 42%, theo cuộc thăm dò. Khoảng 4% khối cử tri vẫn chưa quyết định, trong khi Stein và Oliver giành được 2% sự ủng hộ mỗi người.Các con số cho thấy cả hai ứng cử viên của đảng đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ sở của đảng tương ứng. Trong một cuộc đối đầu hai chiều giả định, Trump dẫn trước 6 điểm, nhận được 52% sự ủng hộ so với 46% của Harris, cuộc khảo sát cho thấy.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump 2 điểm trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu ở North Carolina, theo cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư. Thăm dò của Đại học Quinnipiac cho thấy phó tổng thống giành được sự ủng hộ của 49% cử tri có khả năng bỏ phiếu so với 47% của cựu tổng thống. Có 1% ủng hộ Chase Oliver của Đảng Tự do, 1% cho biết họ chưa quyết định và 1% khác từ chối trả lời.North Carolina là một trong số ít các tiểu bang chiến trường quan trọng có cuộc đua sít sao giữa Harris và Trump. Theo trung bình các cuộc thăm dò của North Carolina từ The Hill/Decision Desk HQ, Trump đang dẫn trước Harris 1,4 điểm.Cựu Tổng thống Obama năm 2008 là ứng cử viên Dân chủ cuối cùng giành chiến thắng tại Tiểu bang này. Cuộc thăm dò của Quinnipiac cũng cho thấy những cử tri có khả năng bỏ phiếu ủng hộ Bộ trưởng Tư pháp Josh Stein (D) hơn Phó thống đốc Mark Robinson (R) 12 điểm trong cuộc đua giành chức thống đốc North Carolina, với Stein giành được 52% sự ủng hộ và Robinson giành được 40%.Cuộc thăm dò của Quinnipiac được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 trong số 1.031 cử tri tiềm năng và có biên độ sai số là 3,1 phần trăm.⦿ ---- Medicare là một vấn đề hàng đầu. Chi phí chăm sóc người thân ốm đau và già yếu không được niêm yết trên các kệ hàng, nhưng chúng lại là vấn đề được cử tri như Sharon Zimmer quan tâm hàng đầu. Zimmer, 65 tuổi, đến từ Onalaska, Wisconsin, đã chăm sóc chồng mình, Chuck Zimmer, kể từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ vào năm 2018."Mọi thứ mà chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đạt được đều được trao lại cho ông ấy", Sharon nói — một trong hơn 38 triệu người chăm sóc gia đình không được trả lương mà Phó Tổng thống Kamala Harris đã nêu lên hồi tuần trước với đề xuất để Medicare chi trả chi phí chăm sóc tại nhà.Theo AARP, số lượng người chăm sóc gia đình tại Hoa Kỳ đã tăng thêm khoảng 4 triệu người kể từ năm 2015, khiến nhiều người phải nghỉ việc. Đối với Sharon, quyết định đó được đưa ra vào năm 2021, khi bà từ bỏ hầu hết công việc bán lẻ bán thời gian của mình sau khi quá sức để vừa chăm sóc Chuck, hiện đã 67 tuổi. Động thái này đã cắt giảm thu nhập hộ gia đình hàng năm của họ gần 24.000 đô la.Cặp vợ chồng này hiện có bảo hiểm y tế thông qua Medicare, nhưng họ không đủ điều kiện tham gia chương trình khi Chuck lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh, khiến tài chính của họ bị ảnh hưởng lớn ngay từ đầu. Ngay cả bây giờ, vợ chồng Zimmers vẫn đang rút tiền từ quỹ hưu trí của mình để trợ cấp cho việc chăm sóc anh. Chi phí tự trả của họ dự kiến sẽ vượt quá 17.000 đô la trong năm nay, chưa bao gồm an ninh và phương tiện đi lại.Theo AARP, con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 7.200 đô la mà những người chăm sóc không được trả lương phải gánh chịu hàng năm, tăng từ mức 7.000 đô la vào năm 2016. Và trong khi lạm phát nói chung đã chậm lại ở mức 2,4% hàng năm vào tháng 9, chi phí chăm sóc tại nhà cho người bệnh và người già cao hơn 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu liên bang cho thấy.Sharon gọi đề xuất của Harris là "khổng lồ". Mặc dù bà có xu hướng ủng hộ Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, về các vấn đề liên quan đến quyền phụ nữ, nhưng bà gọi kế hoạch mới là "một yếu tố quyết định đối với chúng tôi".⦿ ---- Một nhóm công tố viên liên bang do Công tố đặc biệt Jack Smith đứng đầu đã tuyên bố trong một hồ sơ hôm thứ Tư 16/10/2024 rằng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.Trong một hồ sơ phản hồi nỗ lực bác bỏ vụ kiện của Trump, nhóm của Smith cho biết "không đúng" khi nhóm của Trump khẳng định rằng bản cáo trạng thay thế được trả lại chống lại Trump vào tháng 8 không cho thấy Trump phải chịu trách nhiệm về các sự kiện ngày 6 tháng 1.Nhóm của Smith cho biết Trump "cố tình sai khiến người khác" cản trở việc chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử và tạo "hy vọng sai lầm" cho những người ủng hộ ông, những người tin rằng Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence có thể lật ngược cuộc bầu cử, và bằng cách "gây sức ép" Pence và các nhà lập pháp chấp nhận các chứng chỉ gian lận như một phần của âm mưu cử tri giả mạo.Nhóm của Smith đã viết "Những cáo buộc đó liên kết trực tiếp các hành động của bị cáo vào ngày 6 tháng 1 với những nỗ lực của bị cáo nhằm cản trở quá trình chứng nhận một cách tham nhũng"."Trái ngược với tuyên bố của bị đơn ... rằng ông ta không chịu trách nhiệm thực tế hoặc pháp lý đối với 'các sự kiện vào ngày 6 tháng 1', bản cáo trạng thay thế rõ ràng cáo buộc rằng bị đơn cố tình khiến những người ủng hộ ông ta cản trở và cố gắng cản trở quá trình tố tụng bằng cách triệu tập họ đến Washington, D.C., và sau đó chỉ đạo họ diễn hành đến Điện Capitol để gây sức ép với Phó Tổng thống và các nhà lập pháp từ chối các giấy chứng nhận hợp pháp và thay vào đó dựa vào các giấy chứng nhận bầu cử gian lận", nhóm của Smith viết.Các luật sư của Trump trước đây đã lập luận rằng bản cáo trạng "kéo dài các luật lệ áp dụng chung vượt quá giới hạn của chúng dựa trên các tuyên bố sai sự thật rằng Tổng thống Trump bằng cách nào đó phải chịu trách nhiệm cho các sự kiện tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021" và tìm cách "đổ lỗi cho các sự kiện mà Tổng thống Trump không kiểm soát và không có hành động để bảo vệ".Bản cáo trạng cáo buộc rằng Trump đã lợi dụng tình trạng bạo lực và hỗn loạn tại Điện Capitol, và trong một hồ sơ gần đây, nhóm của Smith cho biết Trump — khi nghe tin Pence phải được đưa đến một địa điểm an toàn ngay sau khi Trump tấn công ông trên Twitter — đã phản ứng bằng cách nói, "Thì sao?"Smith và luật sư của Trump vẫn tiếp tục trao đổi hồ sơ pháp lý trong vụ án khi chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến Ngày bầu cử, khi Trump hy vọng sẽ trở lại nắm quyền sau thất bại năm 2020. Ông đã phủ nhận hành vi sai trái trong vụ án và khẳng định bản cáo trạng có động cơ chính trị.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ "phải chấm dứt" "sự đồng lõa" của mình trong cuộc chiến "tàn bạo" và "bất hợp pháp" của Israel ở Gaza. "Bao nhiêu nghìn trẻ em nữa mà Netanyahu phải giết bằng chết đói, bom hoặc mồ côi trước khi Hoa Kỳ thay đổi chính sách của mình?", Sanders viết trong một bài đăng được chia sẻ trên X, đồng thời nói thêm rằng khi Quốc hội họp lại, dự luật của ông nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí cho Israel sẽ được đưa ra bỏ phiếu. Tháng trước, Sanders đã đưa ra luật nhằm chấm dứt việc Mỹ bán vũ khí cho Israel, nhấn mạnh rằng việc gửi thêm vũ khí cho Israel sẽ là "vô đạo đức" và "bất hợp pháp".⦿ ---- Hãy bầu cho những người muốn ngưng bắn ở Gaza: Hai cựu quan chức đã từ chức khỏi chính quyền Biden để phản đối việc Hoa Kỳ ủng hộ Israel đã tuyên bố thành lập một ủy ban hành động chính trị tập trung vào việc hỗ trợ các ứng cử viên dựa trên các lập trường chính sách đối với Trung Đông. New Policy PAC là một tổ chức chính sách và vận động hành lang và ủy ban hành động chính trị tập trung vào chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel và Palestine. Các cựu quan chức cho biết họ sẽ tập trung vào việc bảo vệ cuộc tranh luận cởi mở tại Hoa Kỳ về chủ đề này và thực thi luật pháp Hoa Kỳ liên quan đến Israel."Chúng tôi nhận ra rằng vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt sẽ là vấn đề kéo dài trong suốt cuộc bầu cử này ... và chúng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang phát động để đáp trả chiến thắng của Trump hoặc để đáp trả chiến thắng của Harris", Josh Paul, đồng sáng lập tổ chức và PAC, cho biết trong một cuộc gọi với The Hill.Paul là một trong những quan chức đầu tiên của chính quyền Biden từ chức công khai để phản đối việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Israel khi Israel phát động cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza sau cuộc tấn công của nhóm vũ trang này vào nước này vào ngày 7 tháng 10/2023. Ông đã khởi xướng sáng kiến này cùng với Tariq Habash, một người được bổ nhiệm chính trị trong chính quyền Biden, người đã từ chức để phản đối vào tháng 1/2024 khỏi vị trí cố vấn chính sách tại Văn phòng Kế hoạch, Đánh giá và Phát triển Chính sách của Bộ Giáo dục.“Các cử tri Mỹ rất rõ ràng: họ không muốn tiếp tay cho thảm họa nhân đạo này và phần lớn muốn chấm dứt việc chuyển giao vũ khí sát thương được sử dụng để giết hại thường dân Palestine. Các quan chức được bầu đã không theo kịp sự thay đổi lớn trong dư luận và A New Policy sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng cách này”, ông cho biết trong một tuyên bố công bố việc ra mắt tổ chức.Việc ra mắt sáng kiến này trước cuộc bầu cử vào tháng 11 cho thấy những lời chỉ trích nhắm vào cả chính quyền Biden và các nhà lập pháp ở cả hai đảng, những người ủng hộ việc tiếp tục chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ cho Israel bất chấp những lo ngại về việc liệu quốc gia đó có vi phạm luật nhân đạo quốc tế hay không.Paul không cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc đua mà PAC sẽ tham gia nhưng cho biết các hoạt động của họ sẽ tập trung vào cấp liên bang. Ông cho biết PAC muốn gửi tín hiệu đến các cử tri và ứng cử viên ưu tiên thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel rằng có một tổ chức chỉ tập trung vào việc thực hiện điều đó.“Tôi nghĩ rằng hiện tại có rất nhiều cử tri trên khắp nước Mỹ thực sự thấy đây là một cuộc bầu cử rất khó khăn và không được đưa ra những lựa chọn dễ dàng, đặc biệt là về chính sách Israel-Palestine”, Paul cho biết. “Dân chủ không chỉ có một ngày trong thùng phiếu. Dân chủ đòi hỏi sự tham gia liên tục, sự tham gia của công dân và thực sự thúc đẩy trên mọi mặt trận, và đó là những gì chúng ta sẽ làm trong dài hạn”.Paul cho biết nhóm sẽ có bốn lập trường chính sách chính: duy trì cuộc tranh luận về chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel; ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine; chấm dứt sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây; và sử dụng đòn bẩy của Hoa Kỳ “để có được nền hòa bình công bằng và lâu dài”.⦿ ---- Trên sân khấu ở Williamsport, Pennsylvania, TNS JD Vance cho biết ông không tin Trump thua cuộc bầu cử năm 2020. Khi được hỏi liệu Trump có thua không, ông trả lời "Không". Vance nói: "Đã có những vấn đề nghiêm trọng vào năm 2020. Vậy Donald Trump có thua cuộc bầu cử không? Không phải theo những từ ngữ mà tôi sẽ sử dụng."Đây là lần đầu tiên Vance nói rõ ràng là "không" khi được hỏi liệu Trump có thua cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Trước đó, ông đã nói rằng ông thấy có vấn đề với cuộc bầu cử, bao gồm cả tại cuộc tranh luận phó tổng thống, nơi Vance nói "Tôi tập trung vào tương lai" thay vì trả lời liệu Trump có thua hay không.⦿ ---- Có một quân đoàn tin giả của Trump: Theo nghiên cứu của Đại học Clemson, một đội quân tài khoản tuyên truyền chính trị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đóng giả người thật trên X để tranh luận ủng hộ các ứng cử viên và mục tiêu của Đảng Cộng hòa. Báo cáo nêu chi tiết về một chiến dịch AI phối hợp sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn — loại AI hỗ trợ các bot trò chuyện có vẻ ngoài giống con người và thuyết phục như ChatGPT — để trả lời những người dùng khác.Mặc dù không rõ ai điều hành hoặc tài trợ cho mạng lưới tin giả này, nhưng việc tập trung vào các dự án chính trị cụ thể không có mối liên hệ rõ ràng với các quốc gia nước ngoài cho thấy đây là một hoạt động chính trị của Hoa Kỳ, chứ không phải do chính phủ nước ngoài điều hành, theo các nhà nghiên cứu cho biết.Khi cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần, chính phủ và các cơ quan giám sát khác đã cảnh báo về những nỗ lực tác động đến dư luận thông qua nội dung do AI tạo ra. Sự hiện diện của một hoạt động gây ảnh hưởng trong nước có vẻ như được phối hợp sử dụng AI lại làm tăng thêm một nếp nhăn cho bối cảnh thông tin đang phát triển nhanh chóng và hỗn loạn.

Mạng lưới mà các nhà nghiên cứu Clemson xác định bao gồm ít nhất 686 tài khoản X đã xác định đã đăng hơn 130.000 lần kể từ tháng 1/2024. Mạng lưới này nhắm mục tiêu vào bốn cuộc đua vào Thượng viện và hai cuộc đua sơ bộ và ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Trump. Nhiều tài khoản đã bị xóa khỏi X sau khi NBC News gửi email cho nền tảng này để xin bình luận. Nền tảng này đã không trả lời yêu cầu của NBC News.

.

⦿ ---- Tại hội trường thị trấn Univision ở Miami, Trump đã bảo vệ những bình luận của mình về việc người nhập cư Haiti ăn thịt mèo và chó ở Springfield, Ohio, nói với cử tri rằng ông "chỉ đang đọc bài viết của mọi người". Bình luận của ông là để trả lời câu hỏi của một cử tri Cộng Hòa còn mơ hồ về việc liệu Trump có thực sự tin vào thuyết âm mưu mà ông lan truyền về cộng đồng người nhập cư ở Springfield hay không.

.

"Tôi chỉ nói những gì đã được đọc trên mạng, chuyện di dân đã ăn những thứ khác nữa, mà họ không được phép ăn", Trump nói. Sau đó, Trump chuyển sang ám chỉ rằng những người nhập cư đã mang đến những vấn đề khác cho Springfield, như tình trạng quá tải hoặc tiêu dùng quá mức.

.

"Nếu bạn là một người sống ở đó, nếu bạn sống ở Springfield, Ohio, và đột nhiên bạn không thể vào bệnh viện, bạn không thể đưa con mình đến trường, bạn sẽ không thể mua đồ tạp hóa, bạn không thể trả tiền thuê nhà nữa, vì chính phủ đang trả tiền thuê nhà [housing: trợ cấp tiền nhà]. Ông nói rằng, nếu bất kỳ điều nào trong số đó xảy ra, đó sẽ là một thảm họa đối với bạn và bạn sẽ không vui vẻ gì cả.

.

⦿ ---- Vương quốc Anh đã công bố vào thứ năm gói trừng phạt lớn nhất của mình đối với các tàu chở dầu của Nga thuộc cái gọi là đội tàu bóng tối, trước giờ vốn trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất cảng năng lượng của Nga. Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 18 tàu chở dầu và 4 tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), nâng tổng số tàu chở dầu bị trừng phạt lên 43. Các tàu này sẽ bị cấm vào các cảng của Anh và không được sử dụng các dịch vụ hàng hải của Anh.

.

Theo báo cáo của Politico, đội tàu ngầm của Nga cũng đang tạo ra các vụ tràn dầu do bảo dưỡng kém. "Đội tàu ngầm tìm cách phá hoại các lệnh trừng phạt và gây ra mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu. Các rủi ro về môi trường, chẳng hạn như tràn dầu, trên bờ biển của chúng ta do vi phạm trắng trợn các tiêu chuẩn an toàn cơ bản, nhưng cũng gây ra rủi ro cho an ninh thương mại toàn cầu - mạch máu của tăng trưởng kinh tế", Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

.

⦿ ---- Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên Facebook hôm thứ năm để nói rằng ông sẽ thúc giục Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người Đức Olaf Scholz bắt đầu đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine với người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin thay mặt cho Liên minh châu Âu.

.

Hơn nữa, Orban đã bình luận về cái gọi là kế hoạch chiến thắng chống lại Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến ​​sẽ được trình bày trước hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối ngày hôm nay, Thứ Năm 17/10. Ông bày tỏ hy vọng rằng chiến lược này sẽ được thay đổi vì theo lời ông, những gì Zelensky tiết lộ trước Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) là "rùng mình".

.

Kế hoạch của Zelensky hình dung chiến thắng của Ukraine thông qua các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga và các đợt giao hàng bổ sung vũ khí tiên tiến hơn từ các đồng minh của mình, cùng với những điều khác. Nga đã bác bỏ kế hoạch này, nói rằng họ đang thúc đẩy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia vào cuộc xung đột.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Năm rằng Kiev có thông tin rằng 10.000 chuyên gia từ Bắc Hàn đang được chuẩn bị để hỗ trợ Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, người đứng đầu nhà nước Ukraine khẳng định rằng một số sĩ quan Bắc Hàn đã được triển khai đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine và hiện đang được huấn luyện với binh lính Nga.

.

Zelensky nhận xét rằng Bắc Hàn đã chuẩn bị một "đội quân cho cuộc chiến ở Ukraine", điều này nên được coi là "bằng chứng trực tiếp" cho thấy một quốc gia khác "hoàn toàn tham gia vào cuộc chiến".

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kể lại hôm thứ năm, trong một cuộc họp báo tại Brussels, cuộc nói chuyện của ông với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về tình hình ở Ukraine. Vào dịp đó, ông đã nói với Trump rằng "để được bảo vệ trong tương lai, Ukraine phải có vũ khí hạt nhân, hoặc trở thành thành viên của một liên minh an ninh lớn, đó là NATO", và đất nước Ukraine đã chọn phương án sau.

.

Trong khi trước đó phát biểu tại Hội đồng châu Âu, Zelensky cho biết nếu "kế hoạch chiến thắng" của ông được thực hiện, chiến tranh sẽ kết thúc "muộn nhất là vào năm tới". Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ chỉ dùng đến ngoại giao khi nhận ra rằng không thể đạt được bất cứ điều gì bằng vũ lực. Để điều đó xảy ra, "các điều kiện phù hợp" cần phải được tạo ra, tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố hôm thứ Tư một gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá 425 triệu đô la, Bạch Ốc cho biết. Biden đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và nhắc lại cam kết của Washington trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

.

Gói mới này nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, cung cấp thêm các hệ thống pháo binh và "số lượng lớn" đạn dược. Hơn nữa, gói quốc phòng sẽ bao gồm các xe bọc thép mới cho lực lượng Ukraine khi lực lượng Nga tiếp tục tiến vào Khu vực Donetsk. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng thuận tổ chức một hội nghị trực tuyến của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào tháng 11 để thảo luận về việc tài trợ thêm cho quân đội Ukraine.

.

⦿ ---- Nigeria: Hơn 140 người, bao gồm cả trẻ em, đã chết và hàng chục người bị thương ở Nigeria sau khi một chiếc xe bồn chở xăng bị lật phát nổ trong ngọn lửa, theo dịch vụ khẩn cấp cho biết hôm thứ Tư. Tai nạn xảy ra vào lúc nửa đêm tại thị trấn Majiya của tiểu bang Jigawa khi tài xế xe bồn mất kiểm soát chiếc xe khi đang di chuyển trên đường cao tốc, người phát ngôn của cảnh sát Lawan Adam cho biết. Người dân đã chạy đến hiện trường và múc nhiên liệu, "gây ra một đám cháy lớn", ông cho biết.

.

Các tai nạn xe bồn gây tử vong thường xuyên xảy ra ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi các quy định về giao thông không được thực thi nghiêm ngặt ở nhiều nơi và thiếu hệ thống đường sắt hiệu quả để vận chuyển hàng hóa. Người dân cũng thường hứng nhiên liệu bằng xô để mang về nhà sau những vụ tai nạn như vậy. Thói quen này đã trở nên phổ biến hơn do giá nhiên liệu tăng cao, đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm ngoái khi chính phủ chấm dứt trợ cấp xăng tốn kém. Bác sĩ Haruna Mairiga, người đứng đầu dịch vụ khẩn cấp của Jigawa cho biết, hầu hết các nạn nhân đều "bị thiêu thành tro" tại hiện trường vụ tai nạn.

.

⦿ ---- Chạy đường trường kỷ lục trong nhóm 60 tuổi trở lên. Vận động viên chạy bộ người Đài Loan Lo Wei-Ming đã lập kỷ lục thế giới mới trong cuộc chạy bộ dài nhất thế giới hôm thứ Hai 14/10/2024. Vận động viên chạy siêu marathon 60 tuổi này đã tham gia Giải chạy Sri Chinmoy Self-Transcendence 3.100 Dặm (4.988 km) thường niên lần thứ 28 tại New York. Anh đã về đích trong 45 ngày, 12 giờ, 37 phút và 55 giây, giương cao lá cờ Đài Loan và giành vị trí thứ ba, đồng thời phá kỷ lục thế giới dành cho nhóm tuổi trên 60, theo Đội chạy marathon Sri Chinmoy.

.

Giải chạy Self-Transcendence 3.100 Dặm là sự kiện chạy bộ dài nhất thế giới. Năm ngoái, Lo đã hoàn thành cuộc đua trong 45 ngày, 8 giờ, 41 phút và 27 giây, lập kỷ lục châu Á mới, sau khi giữ kỷ lục trước đó. Lo vẫn quyết tâm tham gia cuộc đua năm nay, hoàn thành cuộc đua trong đôi dép xỏ ngón (flip-flops) đặc trưng của mình. Anh đã hoàn thành chặng đua trong 45 ngày, 12 giờ, 37 phút và 55 giây vào tối thứ Hai theo giờ địa phương.

.

⦿ ---- Đài Loan đứng đầu về tự do internet tại Châu Á và thứ bảy trên toàn thế giới trong báo cáo Tự do Internet năm 2024 của Freedom House được công bố hôm thứ Tư 16/10. Theo báo cáo, tự do internet toàn cầu đã giảm trong năm thứ 14, với nhiều quốc gia chứng kiến sự suy giảm tự do hơn là sự cải thiện. Tại 3/4 các quốc gia được báo cáo đề cập, người dùng internet phải đối mặt với việc bị bắt vì biểu đạt bất bạo động hoặc án tù.

.

Theo CNA, tự do internet của Myanmar tiếp tục xấu đi, đánh dấu lần đầu tiên trong một thập niên, một quốc gia cùng Trung Quốc đứng cuối bảng xếp hạng. Myanmar đã nằm dưới sự cai trị của quân đội kể từ năm 2021 và đang kiểm duyệt và giám sát có hệ thống các bài phát biểu trực tuyến.

.

Kyrgyzstan đã chứng kiến sự suy giảm lớn nhất về điểm số, với việc chính quyền đóng cửa trang web truyền thông Kloop. Ngược lại, Zambia chứng kiến sự cải thiện đáng kể nhất về tự do internet, với báo cáo ghi nhận một không gian ngày càng mở rộng cho hoạt động internet.

.

Iceland có tự do internet cao nhất, tiếp theo là Estonia, Canada, Chile và Costa Rica. Hoa Kỳ duy trì số điểm 76 trên 100, trong khi Freedom House nhận xét rằng họ vẫn lo ngại về việc thiếu các biện pháp bảo vệ chống lại sự giám sát của chính phủ.

.

Freedom House nói thêm rằng tác động của các biện pháp này đối với quyền tự do internet phụ thuộc vào mức độ họ ưu tiên tính minh bạch, xã hội dân sự, giám sát dân chủ và nhân quyền quốc tế. Báo cáo cho biết Nam Phi, Đài Loan và Liên minh châu Âu (EU) được coi là những mô hình triển vọng nhất cho tương lai.

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis sẽ trở thành vị giáo hoàng đương nhiệm đầu tiên xuất bản sách. Nhà xuất bản Penguin Random House đã công bố hôm thứ Tư rằng cuốn tự truyện của ngài sẽ được xuất bản vào đầu năm sau, vào tháng 1 thay vì sau khi ông qua đời như dự kiến ban đầu. Với tựa đề Hope, ngài được cho là đã làm việc với nhà xuất bản người Ý Carlo Musso trong sáu năm qua. Ngoài việc kể lại quá trình trưởng thành, nguồn gốc Ý và cách tổ tiên của ông di cư đến Mỹ Latinh, Hope cũng sẽ đề cập đến cuộc sống trưởng thành, ơn gọi, cuộc sống trưởng thành và tiếng gọi của ngài đối với chức giáo hoàng.

.

Theo Penguin Random House, cuốn sách đến đúng lúc để kỷ niệm Năm Thánh 2025 - thời điểm dành riêng cho sự tha thứ, đổi mới và tâm linh. "Khi kể lại những ký ức của mình với sức mạnh tường thuật sâu sắc và phản ánh về niềm đam mê cá nhân của mình, Đức Giáo hoàng Francis đã giải quyết không khoan nhượng một số khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ giáo hoàng của mình và viết một cách thẳng thắn, can đảm và tiên tri về một số câu hỏi quan trọng và gây tranh cãi nhất của thời đại chúng ta hiện nay", Penguin Random House cho biết trong một tuyên bố.

.

“Trong mỗi trang, trong mỗi đoạn, đó cũng là cuốn sách của những người đã cùng tôi đi, của những người đã đi trước, của những người sẽ theo sau,” Đức Giáo hoàng nói về dự án này. “Một cuốn tự truyện không phải là câu chuyện riêng tư của chúng ta, mà đúng hơn là hành trang chúng ta mang theo. Và ký ức không chỉ là những gì chúng ta nhớ lại, mà còn là những gì xung quanh chúng ta. Nó không chỉ nói về những gì đã qua, mà còn về những gì sẽ đến.”

.

⦿ ---- Công ty con Raytheon của nhà thầu quốc phòng RTX đã đồng ý trả hơn 950 triệu đô la vào thứ Tư để thương lưỡng các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) về một âm mưu gian lận hợp đồng chính phủ bị cáo buộc, vi phạm luật hối lộ nước ngoài và Đạo luật Kiểm soát Xuất cảng Vũ khí.

.

Raytheon cũng đồng ý trả hơn 124 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đệ trình rằng công ty đã vi phạm Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài liên quan đến việc trả tiền hối lộ hơn 32 triệu đô la cho một người họ hàng của tiểu vương Qatar và cho các quan chức quân sự và chính phủ tại quốc gia đó để đổi lấy việc giành được các hợp đồng quốc phòng tại đó. Hơn 22 triệu đô la trong số tiền giải quyết đó sẽ được bù đắp bằng khoản giải quyết của Raytheon với DOJ.

.

Theo thỏa thuận của DOJ, công ty cũng đã đồng ý ký kết các thỏa thuận hoãn truy tố liên quan đến hành vi đó tại các tòa án liên bang ở Brooklyn, New York và Massachusetts. Trong vụ án ở Brooklyn, công ty bị truy tố tội âm mưu vi phạm luật chống hối lộ trong một âm mưu hối lộ một quan chức chính phủ cấp cao ở Qatar và không tiết lộ khoản hối lộ trong các đơn xin cấp phép xuất cảng với Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của pháp luật.

.

Trong vụ kiện ở Massachusetts, Raytheon thừa nhận đã tham gia vào hai âm mưu riêng biệt để lừa đảo Bộ Quốc phòng liên quan đến hệ thống tên lửa Patriot và hệ thống radar, cùng với các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng khác. Công ty cũng sẽ giữ lại một giám sát viên độc lập trong ba năm và tăng cường chương trình tuân thủ nội bộ của mình như một phần của thỏa thuận, mà DOJ đã công bố.

.

⦿ ---- Gần hai triệu trẻ em có nguy cơ chết do thiếu hụt thực phẩm điều trị được sử dụng để điều trị suy dinh dưỡng, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo hôm thứ Ba 15/10/2024. Lượng dự trữ thực phẩm điều trị chế biến sẵn, một sản phẩm dinh dưỡng cao, đặc biệt được thiết kế để giúp trẻ em tăng cân nhanh, đang cạn kiệt hoặc đã hết ở Mali, Nigeria, Niger và Chad.

.

Cơ quan này cho biết hạn hán kéo dài, lũ lụt và "lượng mưa thất thường" ở các quốc gia trên khắp khu vực Sahel, trải dài từ miền bắc đến miền trung châu Phi từ Senegal đến Eritrea, đã làm tăng giá thực phẩm và gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực, khiến hàng triệu trẻ em trong khu vực có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Thực phẩm điều trị chế biến sẵn là hỗn hợp sữa bột, đậu phộng, bơ, dầu thực vật và đường, có thêm vitamin và khoáng chất. Theo UNICEF, thực phẩm này có thể bảo quản trong kho trong hai năm và có thể ăn ngay khi mở bao bì.

.

Tại Mali, nơi UNICEF ước tính hơn 300.000 trẻ em dưới năm tuổi có thể bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong năm nay, nguồn cung cấp thực phẩm điều trị có thể đã cạn vào cuối tháng 7.

.

UNICEF cho biết kho dự trữ của Chad có thể cạn kiệt vào cuối tháng 10, khiến 500.000 trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở quốc gia này rơi vào tình trạng nguy hiểm thảm khốc. Chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thực phẩm và dinh dưỡng từ tháng 2.

.

UNICEF cho biết tại tám quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác, tình trạng thiếu hụt kinh phí có thể khiến trẻ em suy dinh dưỡng không được điều trị. Cameroon, Pakistan, Sudan, Madagascar, Nam Sudan, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda có thể cạn kiệt thực phẩm vào giữa năm sau, 2025.

.

⦿ ---- Nhà xã hội học Elena Portacolone đã rất ngạc nhiên. Nhiều người lớn tuổi ở San Francisco mà bà đến thăm tại nhà để thực hiện một dự án nghiên cứu đã bối rối khi bà đến cửa. Họ đã quên cuộc hẹn hoặc không nhớ đã nói chuyện với bà. Có vẻ như họ mắc một số loại suy giảm nhận thức. Nhưng họ lại sống một mình. Portacolone, phó giáo sư tại Đại học California-San Francisco, tự hỏi điều này phổ biến như thế nào. Đã có ai kiểm tra nhóm này chưa? Họ xoay xở ra sao?

.

Khi bà xem xét tài liệu nghiên cứu cách đây hơn một thập niên, bà thấy có rất ít tài liệu. Bà cho biết "Tôi nhận ra rằng đây là một nhóm dân số phần lớn vô hình". Portacolone bắt tay vào làm việc và hiện đang lãnh đạo Dự án Sống một mình với suy giảm nhận thức tại UCSF. Dự án ước tính rằng có ít nhất 4,3 triệu người từ 55 tuổi trở lên mắc chứng suy giảm nhận thức hoặc chứng mất trí nhớ sống một mình tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Caliofrnia: 56% cư dân suy tính rời tiểu bang vì quá đắt đỏ. California là một trong những tiểu bang đắt đỏ nhất cả nước về các nhu cầu cơ bản như nhà ở, thực phẩm, xăng dầu và bảo hiểm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chi phí cao khiến mọi người cân nhắc rời khỏi California - nếu họ chưa làm vậy. Cuộc thăm dò do Emerson College thực hiện trong tháng này và được tài trợ bởi công ty mẹ của KTLA, Nexstar Media, đã hỏi 1.000 cử tri California về các vấn đề bao gồm nền kinh tế, chính sách nhập cư và cuộc bầu cử sắp tới.

.

Có tới 56% số người được hỏi cho biết họ đã cân nhắc rời khỏi California do chi phí sinh hoạt cao. Trong khi đó, 37% cho biết họ đã cân nhắc giữa việc trả tiền cho thực phẩm hoặc tiện ích trong tháng qua.

.

Cuộc khảo sát cho thấy 35% cho biết họ đã cân nhắc giữa việc trả tiền cho thực phẩm và nhà ở trong tháng qua và 26% đã cân nhắc giữa việc trả tiền cho thực phẩm và thuốc theo toa.

.

Tùy thuộc vào cách bạn đo lường chi phí sinh hoạt, California xếp hạng đầu tiên hoặc trong 4 tiểu bang đắt đỏ nhất cả nước dựa trên giá cả hàng hóa và dịch vụ. California có giá nhà ở gia đình đơn lẻ trung bình cao nhất tại Hoa Kỳ và người lái xe ở California phải trả nhiều tiền xăng hơn so với những người lái xe ở các tiểu bang khác. Dân số California hoặc trì trệ hoặc giảm từ năm 2019 đến năm 2023, mặc dù đã tăng nhẹ lên 39.128.162 cư dân vào năm 2024.

.

⦿ ---- Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, hai người đã chết và một người khác bị thương sau khi một người đàn ông đột nhập vào căn hộ của bạn gái cũ ở Bellflower. Cảnh sát đã phản hồi cuộc gọi của một nạn nhân bị bắn vào khoảng 11:30 giờ tối tại khu 8500 của Artesia Boulevard. Khi cảnh sát đến, họ thấy một người đàn ông 26 tuổi bị bắn vào hông khi đang đi ra khỏi khu chung cư.

.

Họ nghe thấy thêm nhiều tiếng súng và vào khu chung cư, nơi họ tìm thấy một người phụ nữ 54 tuổi bị thương do súng bắn vào đầu. Một người đàn ông 59 tuổi, được cho là tay súng và bạn trai cũ, được tìm thấy ở hành lang với vết thương do súng bắn vào đầu. Theo Cảnh sát Los Angeles, tay súng và nạn nhân nữ có quan hệ tình cảm. Cô này gần đây đã yêu cầu lệnh cấm tới gần đối với bạn trai cũ của mình. Người con trai 26 tuổi của người phụ nữ này hiện đang nằm viện trong tình trạng ổn định.

.

⦿ ---- TIN VN. TP.HCM: Kiều hối 9 tháng đầu năm đạt 7,4 tỷ USD, dự báo tăng 10% cả năm. Theo Nhịp Sống Kinh Doanh. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, 9 tháng năm 2024, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt gần 7,4 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, mặc dù kiều hối chuyển về trong các quý gần đây có xu hướng giảm (quý III/2024 giảm 4,1% so với quý II/2024), nhưng tổng lượng kiều hối trong 9 tháng đầu năm 2024 vẫn đạt 78,1% so với cả năm 2023 – năm có lượng kiều hối cao nhất, lên đến 9,46 tỷ USD.

.

Theo thống kê, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM, bao gồm qua các tổ chức kinh tế (các công ty chuyển tiền kiều hối) đạt gần 5,5 tỷ USD, chiếm 74,2%, trong khi kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 1,9 tỷ USD, chiếm 25,8% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2024, kiều hối từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (53,8%) và tiếp tục có tốc độ tăng trưởng mạnh, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kiều hối từ châu Mỹ tăng 4,4%, từ châu Đại Dương tăng 20%, còn từ châu Âu giảm 19,1% so với cùng kỳ. Riêng trong quý III/2024, kiều hối từ các khu vực đều giảm, ngoại trừ châu Âu tăng 22,8% so với quý II/2024.

.

⦿ ---- TIN VN. Đề nghị cho Việt kiều giữ 2 quốc tịch và tham gia bầu cử, ứng cử Quốc hội (nếu người của nhà nước ra làm Việt kiều rồi về ứng cử thì cũng vậy). Theo Báo Pháp Luật. Trong phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, vào sáng 17-10, có 3 đại biểu được chỉ định đọc tham luận. Đáng chú ý, có tham luận của ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại Châu Âu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Thắng cũng đề nghị cần tạo thuận lợi xác minh quốc tịch cho trẻ em “Việt lai” và đẩy nhanh quá trình xác minh nhân thân, cấp hộ chiếu cho những người không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam. “Về bầu cử, ứng cử Đại biểu Quốc hội, chúng tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm cân nhắc xem xét, bổ sung các quy định cho phép công dân Việt Nam ở nước ngoài được quyền tham gia bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội” - ông Thắng nói.

.

⦿ ---- TIN VN. Trong 9 tháng, VN nhập khẩu 124.983 xe nguyên chiếc, tăng 32,7% về lượng. Theo Báo VnEconomy. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 9/2024, cả nước đã nhập khẩu 18.405 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt gần 378 triệu USD, tăng 22,2% về số lượng và tăng 26,4% về trị giá so với tháng trước. Như vậy luỹ kế trong 9 tháng, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 124.983 xe, tổng kim ngạch đạt gần 2,57 tỷ USD, tăng 32,7% về lượng và tăng 16% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam nhập ô tô nhiều nhất từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Với tổng lượng xe 120.418 chiếc, 3 thị trường lớn nhất chiếm đến hơn 96% lượng ô tô nhập khẩu của cả nước. Trong đó, Indonesia dẫn đầu về lượng với 50.890 xe, tổng kim ngạch gần 746 triệu USD. Thái Lan đứng thứ hai về lượng nhưng dẫn đầu về kim ngạch với 47.580 xe, tổng kim ngạch đạt gần 923 triệu USD. Trung Quốc đứng thứ ba cả về lượng và kim ngạch với kết quả lần lượt là 21.948 xe và 653,4 triệu USD.

.

⦿ ---- HỎI 1: Gần 1/3 dân Mỹ thiếu chất sắt?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới được công bố trên JAMA Network Open cho thấy gần 1/3 người Mỹ bị thiếu sắt. Thiếu sắt trong cơ thể có thể biểu hiện theo nhiều cách. “Mệt mỏi không rõ nguyên nhân, khó chịu, cảm thấy không khỏe. Có khả năng chóng mặt, cảm thấy choáng váng”, Tiến sĩ Cyrus Hajiran của Valley Health giải thích. Hajiran cho biết sắt là một chất dinh dưỡng thiết yếu đóng nhiều vai trò trong cơ thể con người.

.

Thiếu chất sắt có thể liên quan đến suy giảm chức năng não, suy tim và hội chứng chân không yên. Bác sĩ có thể cho bạn biết nếu bạn cần thêm sắt, nhưng chế độ ăn uống có thể giúp bạn tăng mức độ. "Các loại protein không mỡ hoặc ít mỡ, như thịt, gà, gia cầm, hải sản, rau lá xanh", Hajiran nói. Mặc dù sắt rất cần thiết cho sức khỏe nhưng thừa sắt cũng có thể gây ra vấn đề, vì vậy bạn nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu dùng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.

Chi tiết:

https://www.wsaz.com/2024/10/16/study-1-3-americans-found-be-iron-deficient/

.

⦿ ---- HỎI 2: Hầu hết người Mỹ từ 50 tuổi trở lên không tin tưởng nhiều vào lời khuyên về sức khỏe do trí tuệ nhân tạo tạo ra?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hầu hết người Mỹ từ 50 tuổi trở lên không tin tưởng nhiều vào lời khuyên về sức khỏe do trí tuệ nhân tạo tạo ra, một cuộc khảo sát mới cho thấy. Khoảng 74% người Mỹ trung niên và cao tuổi sẽ không tin tưởng hoặc tin rất ít vào thông tin sức khỏe do AI tạo ra, cuộc thăm dò của Đại học Michigan cho thấy.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/16/older-americans-dont-trust-AI-health-info/7451729088911/

.

.