- Giải Nobel văn học 2024 được trao cho Han Kang, một nhà văn nữ Nam Hàn, vì "văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt" - Mỹ: 70 triệu người nhận tiền An sinh xã hội sẽ có mức tăng 2,5% cho năm 2025. - Bão Milton càn quét qua Florida, làm chết 4 người, hơn 3 triệu nhà mất điện, thổi sập hơn 125 căn nhà

Giải Nobel văn học năm 2024 đã được trao cho Han Kang (hình trên), một nhà văn nữ Nam Hàn, vì "văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt, đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người".

- Mỹ: 70 triệu người nhận tiền An sinh xã hội sẽ có mức tăng 2,5% cho năm 2025.

- Bão Milton càn quét qua Florida, làm chết 4 người, hơn 3 triệu nhà mất điện, thổi sập hơn 125 căn nhà

- Cựu TT Obama sẽ tới Pittsburgh (Pennsylvania) hôm nay để vận động cho Harris.

- Các nhà quan sát: ai thắng phiếu ở Pennsylvania sẽ có 85% cơ hội trở thành tổng thống, hiện Harris có cơ may 52% thắng Pennsylvania

- TT Biden lên án Cộng hòa và Trump loan tin giả về phản ứng chính quyền ông đối với cơn bão Helene

- Trump nói ở Philadelphia: tôi không phải là "mối đe dọa đối với nền dân chủ"

- Trump từ chối tất cả các lời mời tranh luận: trễ rồi, cũng không còn gì để tranh luận

- Bão sẽ làm chuyện bầu phiếu ở Florida thêm phức tạp. Các nhóm dân quyền kiện Florida vì cần thêm ngày đăng ký cử tri cha tiểu bang

- Walz, với tư cách thống đốc Minnesota, ký lệnh hành pháp hỗ trợ khẩn cấp cho Florida trước cơn bão Milton.

- Fox News đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận giữa Harris và Trump tại Pennsylvania ngày 27/10

- Trump: sẽ tuyển Tom Homan (tác giả của Dự án 2025) nếu Trump thắng nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc.

- Arizona: nửa khuya nổ súng văn phòng vận động tranh cử của đảng Dân chủ ở Tempe

- Cựu cố vấn Bạch Ốc và đại sứ LHQ Susan Rice: Trump phone với Putin 7 lần sau khi rời Bạch Ốc là vi phạm Đạo luật Logan.

- Trump không chịu tạo việc làm cho các nhà in Mỹ, cho in ở TQ giá chưa đến 3 đô nhưng bán cho dân Mỹ 60USD/cuốn Kinh Thánh

- Bà Harris đã huy động được 1 tỷ đô kể từ khi ứng cử

- Thăm dò mới từ Đại học Quinnipiac: ở Pennsylvania: Harris 49% v Trump 46%; ở Wisconsin: Trump 48%, Harris 46%; ở Michigan: Harris 48%, Trump 47%. Kể như huề.

- Cộng Hòa kiện, gây sự với phiếu bầu qua bưu điện ở các tiểu bang chiến trường -- North Carolina, Pennsylvania, Nevada và Michigan

- Lạm phát Mỹ còn 2,4% vào tháng 9, giảm so với tháng 8

- Delta Air Lines Inc. doanh thu tăng 1% và đạt 15,7 tỷ đô trong quý 3

- Đài Loan báo động: công an TQ bắt 4 nhân viên Foxconn Technology ở TQ

- TQ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 công ty và 10 người trong vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

- Elon Musk ra mắt xe taxi robot, nói trong 50 năm nữa, tất cả xe cộ sẽ "hoàn toàn tự lái".

- BMW doanh số toàn cầu trong quý 3 giảm 13%, còn 540.882 chiếc xe.

- Israel: đã tấn công 1 trường học nằm ở trung tâm Gaza vì có "chiến binh Hamas hoạt động bên trong"

- Israel: đã tiêu diệt 2 chỉ huy Hezbollah ở Lebanon.

- Lebanon bắt 2 người Syria "vì tình nghi giao dịch với kẻ thù Israel"

- Mỹ: phản đối cuộc xâm lược trên bộ của Israel tại Lebanon nếu trở thành một cuộc chiếm đóng, vì không muốn Lebanon thành một Gaza khác.

- Tướng Israel: Hezbollah đang "che giấu" tổn thất

- Israel: sẽ trả đũa Iran bất ngờ, tàn khốc, chết chóc

- Lebanon: Israel tấn công từ ngày 7/10/2023 đã giết 2.141 người Lebanon, gây bị thương 10.099 người

- Thủ tướng Tây Ban Nha lên án Israel xâm lược Lebanon, dội bom chết thường dân vô tội

- Đài Loan: dân số giảm trong tháng 9, còn 23.404.138 người.

- Bà Melinda French Gates sẽ tặng từ thiện 250 triệu đô để hỗ trợ sức khỏe phụ nữ trên toàn thế giới

- Boeing rút lời hứa, 33.000 công nhân sẽ đình công trở lại

- OpenAI (công ty đứng sau ChatGPT) cân nhắc tái cấu trúc thành một công ty phúc lợi công cộng (PBC) để khỏi bị thâu tóm thù địch

- 1 máy bay Turkish Airlines hạ cánh an toàn tại Sân bay JFK (New York) sau khi phi công trưởng chết bất ngờ

- Công ty BrucePac thu hồi gần 10 triệu pound sản phẩm thịt và gia cầm vì chúng có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria.

- Quận Los Angeles: tìm xác của 5 người sau khi 1 máy bay nhỏ rơi xuống Đảo Catalina

- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ lái xe xa lộ, bị bọn gian ném đá bể kính xe, chết

- Quận Cam: LA Fitness bị kiện vi phân biệt đối xử với người khuyết tật tại các phòng tập thể dục

- Quận Cam: 1 phụ nữ đi dạo buổi tối bị 1 xe hơi tông chết

- Quận Cam: lái xe, lọt xuống đầm lầy Talbert, chìm, được trục vớt lên, cứu cấp

- Nhật Bản: Nguyen Sy Loc, công nhân xây dựng VN, vô tiệm, trộm 6 lon bia, bị rượt, vật té, bắt giữ

- HỎI 1: Người Mỹ thành niên cảm xúc lo lắng đã tăng từ 32% vào năm 2022 lên 47% vào năm 2024? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bất kỳ hình thức điều trị ung thư vú nào cũng đẩy nhanh tốc độ lão hóa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-10/10/2024) ⦿ ---- Lạm phát hàng năm tại Hoa Kỳ chỉ còn 2,4% vào tháng 9, giảm so với con số 2,5% của tháng 8, Cục Thống kê Lao động tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Năm. So với tháng trước, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2%.

.

Chỉ số năng lượng giảm 6,8% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 9, trong khi con số này giảm 1,9% theo tháng. Giá thực phẩm tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023, với mức tăng hàng tháng là 0,4%.

.

CPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 8. So với tháng trước, con số này đã tăng 0,3% vào tháng 9.

.

⦿ ---- Delta Air Lines Inc. đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu hoạt động của công ty đã tăng 1% hàng năm và đạt 15,7 tỷ đô la trong quý 3 của năm tài chính 2024. Thu nhập ròng của công ty đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 1,3 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng theo GAAP trên mỗi cổ phiếu là 1,97 đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Cổ phiếu của Delta Air Lines Inc. đã giảm 5,85% trong giờ trước giờ thị trường mở cửa sau khi công bố báo cáo thu nhập.

.

⦿ ---- Bốn cá nhân làm việc tại một nhà máy ở Trịnh Châu (Zhengzhou), Trung Quốc, thuộc sở hữu của Foxconn Technology Group, đã bị công an TQ bắt giữ, theo báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các cơ quan Đài Loan chịu trách nhiệm quản lý quan hệ với Trung Quốc.

.

Một trong những cơ quan nêu chi tiết rằng mặc dù các nhân viên Đài Loan đã bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm lòng tin, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận được các cáo buộc chính xác. Trịnh Châu, thường được gọi là Thành phố iPhone, được coi là trung tâm kinh doanh của Foxconn. Nhà máy nói trên tại thành phố này cực kỳ quan trọng đối với chuỗi cung ứng iPhone của Apple Inc.

.

Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan coi các cáo buộc là "kỳ lạ", đồng thời nói thêm rằng việc bắt giữ bất hợp pháp có thể gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư vào Trung Quốc. Hội đồng kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Năm rằng TQ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công ty và 10 cá nhân liên quan đến việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. "Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố sẽ cung cấp một lượng lớn viện trợ vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc", Bộ này cho biết.

.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào Edge Autonomy, Huntington Ingalls Industries và Skydio cùng các giám đốc điều hành cấp cao của họ, cũng như các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty khác trong "danh sách các biện pháp đối phó".

.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk đã tuyên bố hôm thứ năm trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng trong vòng 50 năm nữa, mọi phương tiện giao thông sẽ "hoàn toàn tự động". Mặc dù xe hơi hoàn toàn tự động vẫn chưa được cung cấp cho công chúng, công ty xe điện Tesla Inc. của Musk vẫn đang tiếp tục nỗ lực tạo ra phần mềm (nhu liệu) Tự lái hoàn toàn hoàn hảo. Vào cuối ngày hôm nay, Thứ Năm, doanh nghiệp này sẽ tổ chức một sự kiện để tiết lộ nguyên mẫu xe taxi robot đầu tiên của mình, với Musk gọi sự kiện này là "một sự kiện đáng ghi vào sách lịch sử".

.

⦿ ---- Tập đoàn BMW tiết lộ hôm thứ năm rằng doanh số bán hàng toàn cầu của họ trong quý 3 năm 2024 đã giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 540.882 chiếc. Theo báo cáo, hãng sản xuất xe hơi này đã bán được 1.754.158 xe trong chín tháng đầu năm, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

.

Tuy nhiên, công ty cho biết doanh số bán xe hoàn toàn chạy bằng điện của họ đã tăng 10,1% trong quý 3, đạt 103.440 xe. Từ tháng 1 đến tháng 9, BMW đã giao 294.054 mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện cho khách hàng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

.

Đối với các khu vực cụ thể, tổng doanh số bán hàng của BMW trong quý 3 đã giảm 1% ở Châu Âu, 9,2% ở Hoa Kỳ và 29,8% ở Trung Quốc. Trong chín tháng đầu năm, doanh số bán hàng tại Châu Âu tăng 1,4%, trong khi doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ và Trung Quốc lần lượt giảm 2,1% và 13,1%.

.

⦿ ---- Giải Nobel văn học năm 2024 đã được trao cho Han Kang, một nhà văn nữ Nam Hàn, vì "văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt, đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người".

.

Han, 53 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một nhóm thơ trên một tạp chí Nam Hàn, trước khi ra mắt tác phẩm văn xuôi đầu tay vào năm 1995 với một tập truyện ngắn. Sau đó, bà bắt đầu viết những tác phẩm văn xuôi dài hơn, đáng chú ý nhất là "The Vegetarian", một trong những cuốn sách đầu tiên của bà được dịch sang tiếng Anh. Cuốn tiểu thuyết đã giành được Giải thưởng quốc tế Man Booker năm 2016, kể về nỗ lực của một phụ nữ trẻ để sống một cuộc sống "giống thực vật" hơn sau khi phải chịu đựng những cơn ác mộng rùng rợn về sự tàn ác của con người.

.

Han là tác giả người Nam Hàn đầu tiên thắng giải thưởng văn học và là người phụ nữ thứ 18 trong số 117 giải thưởng được trao kể từ năm 1901. Giải thưởng được công bố tại Thụy Điển hôm thứ năm 10/10/2024, có giá trị tiền mặt là 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu đô la).

.

Phần lớn tác phẩm của Han đặt ra câu hỏi, được nêu ra bởi một nhân vật trong tiểu thuyết "Europa" năm 2019 của cô, nhân vật chính bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng: "Nếu bạn có thể sống như mình mong muốn, bạn sẽ làm gì với cuộc sống của mình?"

.

Mặc dù nhiều nhân vật chính của Han là phụ nữ, các tác phẩm văn xuôi của cô thường được kể theo góc nhìn của đàn ông. "Trước khi vợ tôi chuyển sang ăn chay, tôi luôn nghĩ cô ấy hoàn toàn không có gì nổi bật về mọi mặt", cuốn tiểu thuyết "The Vegetarian" của bà bắt đầu. "Tuy nhiên, nếu không có sức hấp dẫn đặc biệt nào, cũng không có bất kỳ nhược điểm cụ thể nào, và do đó không có lý do gì để hai chúng tôi không kết hôn".

.

Ban đầu được viết và xuất bản bằng tiếng Hàn, "The Vegetarian" được dịch bởi Deborah Smith, lúc đó 28 tuổi. Smith, theo lời thừa nhận của chính cô, "chỉ nói được một thứ tiếng cho đến năm 21 tuổi" và chỉ chọn theo học tiếng Hàn do thiếu người dịch tiếng Anh-Hàn.

.

Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi tác phẩm của Han vì "nhận thức độc đáo về mối liên hệ giữa thể xác và tâm hồn, giữa người sống và người chết". Viện Hàn lâm cho biết, thông qua "phong cách thơ ca và thử nghiệm" của mình, Han "đã trở thành một nhà cải tiến trong văn xuôi đương đại".

.

Anna-Karin Palm, một thành viên của Ủy ban Nobel về văn học, cho biết những độc giả chưa quen với tác phẩm của Han nên bắt đầu với "Human Acts", một tiểu thuyết năm 2014 phản ánh về Cuộc nổi dậy Gwangju năm 1980, khi hơn 100 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo tại thành phố của Nam Hàn. Loại tiểu thuyết nổi dậy để chống độc tài và đòi dân chủ này được xem là nhạy cảm tại Việt Nam, không rõ có được dịch ra tiếng Việt chưa.

.

Nhà văn Han Kang.

.

"Human Acts" cho thấy "người sống và người chết luôn đan xen vào nhau và những chấn thương như thế này tồn tại trong một cộng đồng qua nhiều thế hệ", Palm phát biểu tại buổi lễ công bố hôm thứ Năm. Nhưng Palm nói thêm rằng "văn phong trữ tình, mãnh liệt" của Han gần như đóng vai trò như một sự an ủi trước bạo lực lịch sử này. Bà cho biết "Bản thân văn xuôi rất dịu dàng, chính xác của bà gần như trở thành một lực lượng đối trọng với sự ồn ào tàn bạo của quyền lực".

.

Trước khi công bố, Ellen Mattson, một thành viên khác của ủy ban, đã trình bày chi tiết về cách ban giám khảo lựa chọn người đoạt giải văn học của mỗi năm. "Chúng tôi bắt đầu với một danh sách rất dài khoảng 220 cái tên", Mattson cho biết. "Sau đó, chúng tôi phải điều hướng qua khối lượng lớn tên này - và ở đó chúng tôi cần sự giúp đỡ của các chuyên gia từ nhiều nơi trên thế giới".

.

Cuối cùng, ủy ban đạt được một bộ sưu tập "khoảng 20 cái tên", sau đó thu hẹp lại thành danh sách rút gọn gồm năm tác giả. "Đó là nơi công việc thực sự bắt đầu", Mattson cho biết. Sau đó, mỗi thành viên ủy ban phải "đọc mọi thứ của năm nhà văn này" khi họ bắt đầu tập trung vào một người chiến thắng duy nhất.

.

Khi công bố giải thưởng, Mats Malm, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển, cho biết Han "đang có một ngày bình thường" và "vừa ăn tối xong với con trai" khi anh này gọi điện chúc mừng mẹ. "Bà Han thực sự không chuẩn bị cho việc này, nhưng chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về việc chuẩn bị cho tháng 12", ông nói. Lễ trao giải Nobel sẽ diễn ra tại Stockholm vào ngày 10 tháng 12, kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel vào năm 1896.

.

⦿ ---- Bão Milton đã đổ bộ vào Đại Tây Dương hôm thứ năm sau khi càn quét qua Florida, tấn công các thành phố bằng gió và mưa dữ dội, và gây ra một loạt lốc xoáy. Nó đã gây ra ít nhất 4 người chết và làm trầm trọng thêm nỗi thống khổ do Helene gây ra trong khi Tampa không phải chịu một đòn tấn công trực tiếp.

.

Cơn bão di chuyển về phía nam trong những giờ cuối cùng và đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 3 vào đêm thứ tư tại Siesta Key, cách Tampa khoảng 70 dặm (112 km) về phía nam.

Mặc dù cơn bão chết người được lo ngại ở Tampa dường như đã không xảy ra, nhưng tình hình trong khu vực vẫn là một trường hợp khẩn cấp lớn. Bản thân thành phố đã chứng kiến ​​lũ lụt, và St. Petersburg đã ghi nhận lượng mưa hơn 16 inch (41 cm), khiến Cơ quan Thời tiết Quốc gia phải cảnh báo về lũ quét ở đó cũng như các khu vực khác ở phía tây và trung tâm Florida.

.

Xa hơn về phía nam, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lee đã báo cáo về tình trạng lũ lụt cục bộ và triều cường, và Lorraine Anderson, nhân viên thông tin công cộng của Venice Beach, cho biết trên CNN rằng khu vực này đã chứng kiến ​​lượng triều cường ước tính từ 6 đến 7 feet (1,8 đến 2 mét), thấp hơn nhiều so với mức lo ngại là 15 feet.

.

.

Khi bình minh ló dạng vào thứ năm, các quan chức nhắc lại rằng mối nguy hiểm vẫn chưa qua: Cảnh báo triều cường đã được ban hành cho phần lớn bờ biển phía đông-trung tâm của Florida và về phía bắc vào Georgia, và cảnh báo bão nhiệt đới đã được đưa ra dọc theo bờ biển vào Nam Carolina. Các quan chức tại các quận bị ảnh hưởng nặng nề của Florida là Hillsborough, Pinellas, Sarasota và Lee đã kêu gọi mọi người ở nhà, cảnh báo về đường dây điện bị hạ, cây cối trên đường, cầu bị chặn và lũ lụt.

.

"Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nào có thể ra ngoài an toàn", Cảnh sát trưởng Chad Chronister của Quận Hillsborough, nơi có Tampa, cho biết trên Facebook. Cơn bão đã làm mất điện trên một khu vực rộng lớn của Florida, với hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện, theo poweroutage.us, nơi theo dõi các báo cáo về tiện ích.

.

.

Tấm vải dùng làm mái của Sân vận động Tropicana, sân nhà của đội bóng chày Tampa Bay Rays tại St. Petersburg, đã bị gió mạnh xé toạc. Hiện vẫn chưa rõ bên trong có bị hư hại hay không. Cơ quan thời tiết cho biết nhiều cần cẩu cũng bị đổ trong cơn bão.

.

Người dân St. Petersburg cũng không thể lấy nước từ vòi nước gia đình vì đường ống nước chính bị vỡ khiến thành phố phải ngừng cung cấp dịch vụ. Thị trưởng Ken Welch đã thông báo với người dân rằng sẽ mất điện trong thời gian dài và hệ thống cống rãnh có thể bị đóng cửa. Trước khi Milton đổ bộ, mưa lớn và lốc xoáy đã tấn công một số khu vực ở phía nam Florida vào sáng thứ Tư, khiến tình hình xấu đi trong suốt cả ngày. Một cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào Everglades thưa dân và băng qua Xa lộ Liên tiểu bang 75. Một cơn lốc xoáy khác rõ ràng đã tấn công Fort Myers, làm gãy cành cây và xé toạc mái che của một trạm xăng.

.

Câu lạc bộ đồng quê Spanish Lakes gần Fort Pierce, trên Bờ biển Đại Tây Dương của Florida, bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều ngôi nhà bị phá hủy và một số cư dân thiệt mạng.

Bốn người đã thiệt mạng trong các trận lốc xoáy ở đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận St. Lucie cho biết.

.

Khoảng 125 ngôi nhà đã bị gió lốc phá hủy trước khi cơn bão đổ bộ, nhiều ngôi nhà trong số đó là nhà di động trong cộng đồng dành cho người cao tuổi, Kevin Guthrie, giám đốc Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Florida cho biết.

.

.

Khoảng 90 phút sau khi đổ bộ, Milton đã bị hạ cấp xuống thành bão cấp 2. Đến sáng thứ Năm, cơn bão đã trở thành bão cấp 1 với sức gió duy trì tối đa khoảng 85 dặm/giờ (135 km/giờ) và rời khỏi tiểu bang gần Cape Canaveral.

.

⦿ ---- Người nhận tiền An sinh xã hội sẽ thấy mức tăng 2,5 phần trăm như một phần của điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) của họ cho năm 2025. Mức tăng được công bố sáng thứ năm đánh dấu mức tăng nhỏ nhất trong nhiều năm và phù hợp với kỳ vọng của các chuyên gia vì lạm phát đã giảm bớt một số. Hàng triệu người nhận đã thấy mức tăng lớn nhất của họ là 8,7 phần trăm hồi năm ngoái sau lạm phát cao hàng thập niên trong đại dịch.

.

Ủy viên An sinh xã hội Martin O'Malley cho biết sáng thứ năm rằng mức tăng này sẽ giúp "hàng chục triệu người theo kịp chi phí ngay cả khi lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt". Do sự gia tăng này, cơ quan này cho biết gần 70 triệu người thụ hưởng sẽ thấy mức điều chỉnh 2,5 phần trăm bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Cơ quan này cũng cho biết khoản thanh toán tăng cho hơn 7,5 triệu người nhận thanh toán Thu nhập an sinh bổ sung (SSI: Supplemental Security Income) sẽ bắt đầu vào ngày 31/12, đồng thời lưu ý rằng "một số người nhận cả hai".

.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Obama sẽ đến Pittsburgh (Pennsylvania) hôm nay Thứ Năm để vận động cho Harris. NBC News đưa tin rằng sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu cho một chiến dịch vận động lớn hơn của Obama trong vài tuần cuối trước cuộc bầu cử.

.

"Tổng thống Obama tin rằng lợi ích của cuộc bầu cử này không thể quan trọng hơn và đó là lý do tại sao ông đang làm mọi thứ có thể để giúp bầu Phó Tổng thống Harris, Thống đốc Walz và đảng Dân chủ trên khắp cả nước", theo cố vấn cấp cao của Obama, Eric Schulz cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước.

.

⦿ ---- Các nhà thăm dò ý kiến ​​và nhà phân tích chính trị cho biết Pennsylvania sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác vì một phân tích mới của Decision Desk HQ cho thấy người chiến thắng tại Keystone State có 85 phần trăm cơ hội trở thành tổng thống.

.

Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump đang đổ nhiều thời gian và tiền bạc vào tiểu bang này hơn bất kỳ chiến trường nào khác, phản ánh tầm quan trọng cực lớn của tiểu bang này trong việc giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, con số kỳ diệu cần thiết để giành chiến thắng vào Ngày bầu cử.

.

Harris và Trump có thể có những con đường khác để giành Bạch Ốc nếu họ không giành được Pennsylvania, nhưng những kịch bản thay thế đó sẽ đòi hỏi phải giành chiến thắng tại các tiểu bang mà hiện họ bị coi là kẻ yếu thế.

.

"Chúng tôi không dự đoán ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri nếu không giành chiến thắng tại Pennsylvania, nơi hiện đang là một kết quả hòa", Decision Desk HQ của The Hill đã báo cáo trong một dự báo và phân tích gần đây về số liệu trung bình của các cuộc thăm dò.

.

Scott Tranter, giám đốc khoa học dữ liệu tại Decision Desk HQ, đã viết trong một bản ghi nhớ rằng "bất kỳ ai giành chiến thắng ở PA đều có [khoảng] 85% cơ hội trở thành tổng thống tiếp theo" và Harris có 52% cơ hội giành chiến thắng ở Pennsylvania và chức tổng thống.

.

Tranter cho biết Pennsylvania là tiểu bang quyết định vì thành phần chính trị của tiểu bang này, được chia đều giữa cử tri có khuynh hướng Cộng hòa và Dân chủ phân bổ trên khắp các khu vực thành thị, ngoại ô và nông thôn. Ông cũng trích dẫn quy mô của tiểu bang này, chiếm 19 phiếu đại cử tri và lịch sử bỏ phiếu giống như hai chiến trường quan trọng khác ở Trung Tây là Michigan và Wisconsin.

.

Tranter cho biết "Nói chung, và đây là những gì mô hình xem xét, bất kể Pennsylvania đi theo hướng nào, Michigan và Wisconsin cũng đi theo. Không phải lúc nào cũng vậy nhưng mô hình cho biết về mặt xác suất [điều đó xảy ra] thường xuyên hơn không".

.

Mô hình của Decision Desk HQ đã đưa vào các yếu tố nhân khẩu học, gây quỹ, thăm dò ý kiến, đương nhiệm và các mô hình bỏ phiếu lịch sử trong số 500 biến số được sử dụng để tính toán kết quả có thể xảy ra.

.

"Trong trường hợp của chúng tôi, mô hình chạy 14 triệu lượt, với 605 mô phỏng về diễn biến của toàn bộ cuộc bầu cử và trong 85% các kịch bản, người chiến thắng Bạch Ốc cũng giành chiến thắng ở Pennsylvania", Tranter cho biết.

.

"Đây là một tiểu bang chiến trường theo nghĩa là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chia đều và những người độc lập có thể lạng qua lạng lại. Tiểu bang này có số lượng phiếu đại cử tri lớn và có mối tương quan cao với các tiểu bang khác như Wisconsin và Michigan", ông giải thích.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án những tuyên bố gần đây của một số đảng viên Cộng hòa, bao gồm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, về phản ứng của chính quyền ông đối với cơn bão Helene, chẳng hạn như cáo buộc viện trợ không đủ và các cơ quan liên bang tịch thu tài sản ở các tiểu bang bị ảnh hưởng. Ông mô tả những tuyên bố này là "thiếu thận trọng và vô trách nhiệm, là sự thúc đẩy không ngừng của thông tin sai lệch và những lời nói dối trắng trợn" và cảnh báo rằng chúng làm suy yếu niềm tin vào các nỗ lực cứu hộ.

.

Ông cáo buộc Trump dẫn đầu "cuộc tấn công của những lời nói dối", đồng thời nói thêm rằng chúng "phản Mỹ và đơn giản là không có chỗ cho chúng". Biden cũng bình luận về một cáo buộc do Dân Biểu đảng Cộng hòa Marjory Taylor-Greene đưa ra, người cho biết chính phủ kiểm soát thời tiết.

.

"Họ đang nói cái quái gì vậy? Hãy dừng lại, điều đó thật vô lý, điều đó hoàn toàn không đúng", ông nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng tuyên bố của bà "vô cùng lố bịch, thật ngu ngốc, phải dừng lại". Ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão "cho đến khi nào còn có thể" và ca ngợi những nỗ lực của các nhân viên cứu hộ.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Philadelphia rằng ông không phải là "mối đe dọa đối với nền dân chủ", trái ngược với tuyên bố của đối thủ của ông, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. "Nếu tôi là, tôi đã không bị bắn vào tai", ông nói, ám chỉ đến nỗ lực ám sát ông vào tháng 7.

.

Trump hứa sẽ "hoàn thành những gì chúng ta đã khởi đầu một cách xuất sắc" trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. "Hợp tác với Elon Musk, chúng ta sẽ cắt giảm một lượng kỷ lục lãng phí, gian lận và lạm dụng của chính phủ", ông nói thêm. Tháng trước, Trump cho biết ông có thể bổ nhiệm doanh nhân tỷ phú này làm người đứng đầu "ủy ban hiệu quả của chính phủ" chịu trách nhiệm thực hiện "những cải cách mạnh mẽ".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng "sẽ không có trận tái đấu" với Phó Tổng thống Kamala Harris, vì "quá trình này đã rất muộn, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu." Trump nhấn mạnh rằng "không có gì để tranh luận", vì Harris tuyên bố "rõ ràng" rằng bà sẽ "không làm gì khác so với Joe Biden".

.

Người bạn đồng hành tranh cử của ông, JD Vance, "dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc tranh luận" với ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz, "người tự gọi mình là đồ ngốc", Trump viết. "Tôi cũng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, với khoảng cách ngày càng lớn hơn - và dẫn đầu ở tất cả các tiểu bang dao động", ông tuyên bố.

.

⦿ ---- Tiếng súng lại nổ ra tại một văn phòng vận động tranh cử của đảng Dân chủ ở Tempe, Arizona — đây là vụ thứ ba như vậy trong vòng một tháng, theo cảnh sát Tempe. Văn phòng vận động tranh cử do Đảng Dân chủ Tempe điều phối đã bị trúng đạn vào ngày 6 tháng 10, khoảng 12:30 giờ rạng sáng giờ địa phương, cảnh sát Tempe cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư. Không có ai ở bên trong tòa nhà vào thời điểm đó..

Vào ngày 16 tháng 9, ngay sau nửa đêm, cửa sổ văn phòng dường như đã bị bắn bằng súng BB hoặc súng hơi vào ngày 16 tháng 9, cảnh sát cho biết vào tháng trước. Và vào đêm thứ Hai, ngày 23 tháng 9, một số phát súng đã được bắn vào văn phòng, theo Đảng Dân chủ Arizona và cảnh sát Tempe. Trong cả hai trường hợp, không ai bị thương.

.

Hôm thứ Tư, cảnh sát Tempe đã treo giải thưởng 1.000 đô la cho thông tin dẫn đến giúp cảnh sát bắt một nghi phạm. Cảnh sát đã xác định được chiếc xe của nghi phạm là một chiếc Toyota Highlander màu bạc đời 2008-2013.

.

⦿ ---- Bão sẽ làm chuyện bầu phiếu ở Florida thêm phức tạp. Các nhóm dân quyền đã kiện Florida trong nỗ lực mở lại cửa sổ đăng ký cử tri của tiểu bang, lập luận rằng thời hạn ngày 7 tháng 10 "bị kẹp giữa hai trở ngại đe dọa tính mạng" khiến một số cư dân phải lựa chọn giữa việc tìm kiếm sự an toàn khỏi cơn bão và đăng ký bỏ phiếu.

.

Các tiểu bang miền Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene đã phải đối mặt với áp lực dữ dội từ các nhóm bỏ phiếu và dân quyền để cho cư dân thêm thời gian đăng ký bỏ phiếu do sự tàn phá do cơn bão gây ra và sự gián đoạn trên diện rộng do cơn bão Milton gây ra, dự kiến sẽ đổ bộ vào Florida vào tối thứ Tư.

.

Thống đốc đảng Cộng hòa Florida Ron DeSantis đã bác bỏ các lời kêu gọi vào đầu tuần này về việc gia hạn thời hạn của tiểu bang mình, cũng như Thống đốc đảng Cộng hòa Georgia Brian Kemp, trong khi South Carolina gia hạn thời hạn thêm hơn một tuần để đáp ứng nhu cầu của những cử tri tiềm năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene.

.

Vụ kiện do Liên đoàn cử tri nữ Florida và NAACP Florida đệ trình hôm thứ Ba chống lại DeSantis và Bộ trưởng Hành chánh (Cộng hòa) Cord Byrd yêu cầu một thẩm phán liên bang tạm thời ngăn chặn các viên chức thực thi thêm thời hạn đăng ký ngày 7 tháng 10 và yêu cầu họ "mở lại thời hạn đăng ký cử tri của Florida thêm mười ngày nữa".

.

"Năm nay, hàng chục nghìn cư dân Florida — buộc phải lựa chọn giữa sự an toàn và việc thực hiện quyền cơ bản của mình — đã bị từ chối cơ hội đăng ký bỏ phiếu", các luật sư của các nhóm dân quyền đã viết trong vụ kiện liên bang dài 30 trang.

.

"Họ sẽ bị tước quyền cơ bản đó vì sự tàn phá do cơn bão Helene gây ra, mối đe dọa đối với sự an toàn do cơn bão Milton gây ra và việc đóng cửa tất cả các phương tiện đăng ký cử tri, bao gồm các văn phòng chính phủ, đường sá, Internet và dịch vụ bưu chính hai lần trong những tuần gần đây dẫn đến thời hạn đăng ký cử tri", họ nói thêm.

.

Tại Georgia, một thẩm phán liên bang đang tổ chức phiên điều trần vào thứ Tư về một vụ kiện tương tự do các nhóm dân quyền đệ trình về thời hạn đăng ký cử tri tại tiểu bang chiến trường quan trọng này.

.

⦿ ---- Walz, với tư cách là thống đốc Minnesota, đã phê duyệt một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho Florida trước cơn bão Milton. Có 13 phi công của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota đang trên đường đến vùng bão hôm Thứ Tư, theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Walz.

.

Binh lính của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota cũng đã vận chuyển hơn 30.000 pound hàng hóa bao gồm nước, thực phẩm, thuốc men, thiết bị sinh tồn và vật tư cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Helene, thông cáo cho biết. "Vào lúc nào đó chiều nay, cơn bão Milton sẽ đổ bộ, và đó là những người Mỹ, những người hàng xóm của chúng ta, những người thân trong gia đình chúng ta, những người bạn của chúng ta", Walz phát biểu hôm Thứ Tư tại một sự kiện ở Chandler, Arizona. "Và cam kết chấm dứt chính trị hóa và đoàn kết, để có mặt ở đó, là hoàn toàn quan trọng."

.

⦿ ---- Fox News đã đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng này tại Pennsylvania, theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Tư. Trong một lá thư, các giám đốc điều hành của đài Fox News đã đề xuất tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 24 hoặc 27 tháng 10, do Bret Baier và Martha MacCallum điều phối.

.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút sẽ theo định dạng của các cuộc tranh luận trước đây của CNN và ABC, không có khán giả trực tiếp, đạo cụ hoặc ghi chú viết sẵn. Fox nhấn mạnh cơ hội cho cả hai ứng cử viên trình bày lập luận cuối cùng của họ trước cuộc bầu cử quan trọng.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump có kế hoạch tuyển mộ Tom Homan (tác giả của Dự án 2025) nếu Trump thắng nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc. Trump đã nhắc đến tên của Homan khi được hỏi về kế hoạch nhập cư của mình trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Ba trên đài phát thanh KFI của California, Newsweek đưa tin. "Bạn đã thấy Tom", Trump nói với người dẫn chương trình Josh Kobylt. "Ông Tom sẽ tham gia".

Ảnh do Sở Cảnh sát Huntington Beach cung cấp.

ông gốc Việt

Nguyen Sy Loc

Trước đây, Homan là giám đốc tạm quyền của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ của Trump từ năm 2017 đến năm 2018 - cụ thể là liên quan đến chính sách chia cắt gia đình. Homan cũng được liệt kê là tác giả của một tài liệu chính sách Dự án 2025 đề xuất giam giữ và trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có giấy tờ và bất hợp pháp để "giành lại quyền kiểm soát biên giới".Trong một cuộc trò chuyện với Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ vào năm ngoái, Homan được cho là đã nói rằng ông "phát ngán" khi nghe về việc chia cắt gia đình. "Tôi vẫn đang bị kiện vì điều đó". Ông nói thêm, "Tôi không quan tâm, phải không? Tóm lại là chúng tôi đã thực thi luật pháp". Phe của Trump nói với Newsweek rằng Trump không tán thành Dự án 2025.⦿ ---- Cựu cố vấn Bạch Ốc và đại sứ Liên Hợp Quốc Susan Rice đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump về một báo cáo rằng Trump đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin ít nhất bảy lần kể từ khi rời nhiệm sở, cho rằng những cuộc gọi như vậy sẽ vi phạm Đạo luật Logan.Đạo luật này, quy định rằng công dân Hoa Kỳ không được đàm phán với các chính phủ nước ngoài đang tranh chấp với Hoa Kỳ mà không được chấp thuận trước, được ban hành vào năm 1799 và nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động ngoại giao trái phép làm suy yếu lập trường của chính quyền hiện tại. Việc Trump vi phạm Đạo luật Logan đã được nêu ra sau khi một cuốn sách mới của nhà báo Bob Woodward cáo buộc Trump đã nhiều lần nói chuyện với Putin kể từ khi rời nhiệm sở vào đầu năm 2021.Chiến dịch tranh cử của Trump đã phủ nhận rộng rãi những tuyên bố được đưa ra trong cuốn sách. Tuy nhiên, Trump thường khoe khoang về mối quan hệ thân thiết của mình với Putin và đã gây sức ép buộc đảng Cộng hòa chặn viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.⦿ ---- Trump không chịu tạo việc làm cho các nhà in Mỹ, và Trump đã cho in Kinh Thánh tại Hoa Lục. Hàng nghìn bản Kinh thánh “God Bless the USA” của cựu Tổng thống Trump đã được in tại Trung Quốc, theo hồ sơ thương mại mà The Associated Press xem xét. Theo AP, hồ sơ cho thấy một công ty in ấn ở miền đông Trung Quốc đã vận chuyển gần 120.000 cuốn Kinh thánh Trump đến Hoa Kỳ trong ba chuyến hàng từ tháng 2 đến tháng 3.Tổng chi phí cho các chuyến hàng là 342.000 đô la, tính ra chưa đến 3 đô la cho một cuốn Kinh thánh, AP đưa tin, trích dẫn các cơ sở dữ liệu theo dõi dữ liệu hải quan, nhập và xuất cảng. Và bán tại Mỹ là 60 đôla. Trump đã bắt đầu bán Kinh thánh “God Bless the USA” hợp tác với nhạc sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood vào đầu năm nay.Trump thường nói cứng rắn với Trung Quốc, trong khi thỉnh thoảng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng ông thường nói rằng các chính sách kinh tế của mình sẽ giúp đảm bảo nhiều sản phẩm hơn được sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây không phải là tranh cãi đầu tiên xung quanh Kinh thánh "God Bless the USA".⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã huy động được 1 tỷ đô la kể từ khi tham gia cuộc đua vào vị trí tổng thống vào tháng 7, hai nguồn tin thân cận với con số này cho CNN biết, đánh dấu một cột mốc gây quỹ lớn trong chiến dịch của bà chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Chiến dịch tranh cử của Harris từ chối bình luận.⦿ ---- Các cuộc thăm dò mới từ Đại học Quinnipiac ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cho thấy một môi trường đầy thách thức đối với Phó Tổng thống Kamala Harris trong số những cử tri tiềm năng ở các tiểu bang "Bức tường xanh" quan trọng, vì lợi thế mà cuộc thăm dò của Quinnipiac tìm thấy cho bà vào tháng trước đã thu hẹp ở Pennsylvania và biến mất ở Michigan, trong khi Wisconsin vẫn là một cuộc đua sít sao.Tại Pennsylvania, cuộc thăm dò mới cho thấy Harris đang có lợi thế nhỏ so với Trump (49% so với 46%) so với lợi thế rộng hơn vào tháng 9 (51% Harris so với 45% Trump). Không có người dẫn đầu rõ ràng trong cuộc thăm dò của trường đại học Michigan (50% Trump, 47% Harris, với biên độ sai số lấy mẫu là 3,1 phần trăm), trong khi cuộc thăm dò vào tháng 9 cho thấy Harris đang dẫn trước (50% Harris so với 45% Trump).Và tại Wisconsin, cuộc thăm dò cho thấy không có người dẫn đầu rõ ràng (48% Trump, 46% Harris, với biên độ sai số lấy mẫu là 3,0 phần trăm), tương tự như cuộc đua sít sao mà nó cho thấy vào tháng 9 (48% Harris so với 47% Trump).Các cuộc thăm dò của Quinnipiac cho thấy rằng tại Michigan và Wisconsin, nhóm cử tri tiềm năng có thể đã thiên về Đảng Cộng hòa hơn kể từ tháng 9. Các cuộc khảo sát của Quinnipiac là cuộc thăm dò đầu tiên được CNN chấp thuận tại mỗi tiểu bang được tiến hành vào tháng 10 và khiến bà không có lợi thế rõ ràng nào ở bất kỳ tiểu bang "Bức tường xanh" quan trọng nào trong số các tiểu bang này theo trung bình của CNN Poll of Polls bao gồm cả kết quả mới.Tại Michigan, Harris có tỷ lệ ủng hộ trung bình là 48% trong số những cử tri tiềm năng, trong khi Trump đạt trung bình 47%. Tại Pennsylvania, Harris cũng đạt trung bình 48% so với 47% tỷ lệ ủng hộ của Trump trong số những cử tri tiềm năng. Và tại Wisconsin, Harris có tỷ lệ ủng hộ trung bình là 49% so với 46% của Trump trong số những cử tri tiềm năng.⦿ ---- Cộng Hòa gây sự với phiếu bầu qua bưu điện ở các tiểu bang chiến trường. Các tiểu bang dao động quan trọng như North Carolina, Pennsylvania, Nevada và Michigan vẫn đang chứng kiến lượng lớn phiếu bầu qua thư và phiếu vắng mặt. Điều đó đã thúc đẩy nhiều vụ kiện ở các tiểu bang chiến trường, nơi đảng Cộng hòa đang kiện để thách thức mọi thứ, từ việc phong bì bỏ phiếu qua thư có được niêm phong đúng cách hay không cho đến việc chúng có được đóng dấu bưu điện đúng cách hay không.Về phần mình, đảng Dân chủ đã chấp nhận bầu phiếu qua thư và bầu phiếu vắng mặt, và đang tiến hành các cuộc chiến pháp lý của riêng họ để đảm bảo những lá phiếu này được đếm. Đảng Dân chủ đã ủng hộ việc tiếp cận loại hình bỏ phiếu này vào năm 2020 để xoa dịu mối lo ngại của những công dân cảm thấy không an toàn khi đến các điểm bỏ phiếu trực tiếp trong thời kỳ đại dịch và đây vẫn là trọng tâm chính trong các nỗ lực vận động bỏ phiếu của họ. Thêm nữa, ngày bầu cử là Thứ Ba trong tuần, nhiều cử tri phải làm việc và rồi quên đi bầu, hay phòng phiếu xa sở làm.Ngược lại, đảng Cộng hòa tỏ ra hoài nghi hơn. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều trong suốt chiến dịch tranh cử. Sau thất bại năm 2020, ông đã chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư, nói rằng vào mùa hè này, nó "không hiệu quả, nó tham nhũng". Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng mọi lá phiếu đều quan trọng, bao gồm cả bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt.“Chúng tôi cần từng người trong số các bạn lập kế hoạch bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn”, Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh vào tháng trước ở Erie, Pennsylvania.Với việc bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu qua thư đã diễn ra ở một số tiểu bang, và cuộc đua giữa Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang diễn ra rất sít sao, kết quả của vụ kiện tụng về các lá phiếu này có thể giúp quyết định cuộc bầu cử.“Chúng ta hiện đang ở giai đoạn mà việc bỏ phiếu đã diễn ra”, Paul Cox, cố vấn chung của Hội đồng Bầu cử Tiểu bang North Carolina, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi lưu ý rằng trong các cuộc bầu cử sít sao, sẽ luôn có sự cám dỗ hoặc lợi ích của một đảng này hay đảng khác muốn thách thức kết quả”.⦿ ---- Lực lượng vũ trang Israel (IDF) xác nhận hôm thứ năm rằng quân đội đã tấn công một trường học nằm ở Deir el-Balahis, trung tâm Gaza. Trong một tuyên bố, quân đội Israel tuyên bố rằng cuộc tấn công là "chính xác" và nhắm vào các chiến binh hoạt động bên trong."Trung tâm chỉ huy và kiểm soát, được nhúng bên trong một khu phức hợp trước đây từng là Trường 'Rufaydah', đã được những kẻ khủng bố sử dụng để lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào quân đội IDF và Nhà nước Israel", IDF cho biết. IDF nhấn mạnh rằng "nhiều bước đã được thực hiện" để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Trước đó, Al-Jazeera đưa tin rằng 22 người trú ẩn tại trường này chết vì bom, con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chia sẻ hôm thứ năm rằng họ đã tiêu diệt hai chỉ huy Hezbollah trong các cuộc tấn công chính xác ở Lebanon. Quân đội cho biết Ahmad Moustafa al-Haj Ali là chỉ huy của Mặt trận Houla và chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào khu vực Kiryat Shmona, trong khi Mohammad Ali Hamdan là chỉ huy của đơn vị chống tăng của Hezbollah ở khu vực Meiss El Jabal ở Lebanon và chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các cộng đồng khác nhau ở miền bắc Israel. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu diệt những kẻ khủng bố Hezbollah đe dọa đến tính mạng của thường dân chúng tôi", IDF cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Quân đội Lebanon cho biết hôm thứ Tư rằng hai người Syria đã bị bắt "vì tình nghi giao dịch với kẻ thù Israel". Hai nghi phạm, "được tuyển dụng thông qua mạng xã hội", đã chụp ảnh "nhiều địa điểm và điểm khác nhau, ngoài việc ghi lại tác động của các cuộc không kích của kẻ thù và theo dõi các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và thu thập thi thể để xác minh kết quả của chúng", quân đội cho biết thêm. Các vụ bắt giữ là "kết quả của việc giám sát và theo dõi các mạng lưới do thám và điệp viên của kẻ thù Israel", theo quân đội Lebanon cho biết trên X.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller bày tỏ sự phản đối của Mỹ đối với cuộc xâm lược trên bộ của Israel tại Lebanon trở thành một cuộc chiếm đóng, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ "sẽ không chấp nhận" một kịch bản mà Lebanon trở thành một Gaza khác."Chúng tôi muốn thấy họ giới hạn các hoạt động của mình ở mức mà chúng tôi đã thấy cho đến nay… điều này đề cập đến lượng đất mà họ sẽ chiếm đóng tại Lebanon, chứ không phải số lượng quân mà họ triển khai", Miller tiết lộ. Miller kết luận bằng cách nói rằng Washington muốn Israel tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) và cuối cùng là rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon.⦿ ---- Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Herzi Halevi cho biết hôm thứ Tư rằng Hezbollah đang cố gắng "che giấu" những tổn thất của mình do các cuộc không kích của Israel nhằm vào các vị trí của nhóm này trên khắp Lebanon. Các cuộc không kích thường xuyên vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah đã dẫn đến các vấn đề về kiểm soát và chỉ huy, cũng như "sự nhầm lẫn ở cấp độ ra quyết định", Halevi tuyên bố. Halevi tuyên bố Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hezbollah, không cho phép nhóm này "có bất kỳ sự nghỉ ngơi hay phục hồi nào".⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tiết lộ hôm thứ Tư trong chuyến thăm tới Ban Tình báo rằng hành động trả đũa của Israel đối với Iran sẽ "chết người, chính xác và trên hết là bất ngờ. Cuộc tấn công của Iran là hung hăng nhưng không chính xác, mặt khác, cuộc tấn công của chúng tôi sẽ chết người, chính xác và trên hết là bất ngờ, họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và như thế nào."Trước đó, Axios đưa tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói chuyện qua điện thoại hơn 45 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thảo luận về kế hoạch trả đũa Iran của Israel.⦿ ---- Bộ Y tế Lebanon thông báo hôm thứ Tư rằng số người chết vì các cuộc không kích của Israel tại Lebanon kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái đã lên tới 2.141. "Tổng số người tử vì đạo kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược cho đến ngày hôm qua đã tăng lên 2.141, và số người bị thương lên tới 10.099", Bộ này đăng trên X. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, đã có 22 người chết và 80 người bị thương.⦿ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư đã gọi hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon là "cuộc xâm lược". Thủ tướng phát biểu khi phát biểu trước quốc hội Tây Ban Nha: "Rõ ràng là đã có một cuộc xâm lược của một quốc gia thứ ba vào một quốc gia có chủ quyền như Lebanon, và do đó cộng đồng quốc tế không thể thờ ơ."Trước đó, Sanchez đã lên án cái chết của "những thường dân vô tội" trong các cuộc không kích của Israel tại Lebanon và kêu gọi giảm leo thang, chỉ ra rằng các cuộc xung đột thế giới bây giờ đã chết chóc và tàn phá đến mức "chưa từng thấy kể từ năm 1945" và kết thúc Thế chiến thứ hai.⦿ ---- Đài Loan: Dữ liệu thường kỳ từ Bộ Nội vụ công bố hôm thứ Tư cho thấy dân số Đài Loan đã giảm trong tháng 9. Dân số Đài Loan vào cuối tháng 9 là 23.404.138 người, giảm 2.470 người so với cuối tháng 8. Tỷ lệ sinh là 6,15 trên 1.000 người thấp hơn tỷ lệ tử vong là 8,11 trên 1.000 người, dẫn đến sự suy giảm chung về dân số của quốc gia này vào tháng 9.Về mặt di cư, 101.274 người đã rời khỏi Đài Loan trong khi 102.575 người nhập cảnh vào tháng 9, mức tăng ròng là 1.301 người không đủ để bù đắp cho sự suy giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp hơn tỷ lệ tử vong. Dữ liệu của Bộ cho thấy tổng số ca sinh tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay là 97.733 ca, cũng thấp hơn một chút so với 99.652 ca được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.⦿ ---- Bà Melinda French Gates sẽ tài trợ 250 triệu đô la để hỗ trợ sức khỏe phụ nữ trên toàn thế giới thông qua lời kêu gọi nhận đơn cho các tổ chức phi lợi nhuận nộp đơn xin tài trợ. Lời cam kết được công bố vào thứ Tư báo hiệu một chương mới trong hoạt động từ thiện cá nhân của bà kể từ khi rời khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates vào đầu năm nay và là một phần trong cam kết kéo dài hai năm, trị giá 1 tỷ đô la mà French Gates đã đưa ra vào tháng 5 để hỗ trợ phụ nữ và các gia đình trên toàn thế giới.Haven Ley, giám đốc chiến lược tại tổ chức Pivotal Ventures của French Gates, cho biết cuộc thi tài trợ là "màn mở màn" cho một trọng tâm mới có thể là tài trợ cho sức khỏe phụ nữ trên toàn cầu. Trước đây, Pivotal chủ yếu tài trợ cho các tổ chức hoạt động để thúc đẩy quyền lực của phụ nữ tại Hoa Kỳ, theo AP."Bằng cách tập trung vào sức khỏe phụ nữ, bà ấy đã mở rộng định nghĩa của mình về quyền lực của phụ nữ để bao gồm điều kiện tiên quyết là phụ nữ phải có sức khỏe để trở nên mạnh mẽ", Ley nói về French Gates, người cũng có 20 năm kinh nghiệm tài trợ cho sức khỏe toàn cầu thông qua Quỹ Gates. Lời kêu gọi mở này sẽ cung cấp cho ít nhất 100 tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới từ 1 triệu đến 5 triệu đô la tiền tài trợ không hạn chế.Nó sẽ ưu tiên trao tặng cho các tổ chức mà số tiền đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, mặc dù không có giới hạn về quy mô của các tổ chức đủ điều kiện để nộp đơn. Hạn chót để các tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tham gia lời kêu gọi mở là ngày 3 tháng 12 và hạn chót nộp đơn, quy trình đánh giá và quyết định cuối cùng sẽ kéo dài đến cuối năm 2025. Quy trình dài này bao gồm đánh giá ngang hàng của những người nộp đơn khác và đánh giá bên ngoài của một hội đồng chuyên gia.⦿ ---- Boeing đã đưa ra "lời đề nghị tốt nhất và cuối cùng" cho 33.000 công nhân đình công vào cuối tháng 9. Hiện tại, họ đã rút lại lời đề nghị đó. The Guardian đưa tin rằng công ty đã rút lại lời đề nghị tăng lương 30%, vốn sẽ được thực hiện dần dần trong bốn năm, sau khi các cuộc đàm phán đi vào bế tắc. Công ty cho biết sau các cuộc đàm phán vào thứ Hai và thứ Ba với Hiệp hội Công nhân Máy móc và Hàng không Vũ trụ Quốc tế (IAM: International Association of Machinists and Aerospace Workers) không đi đến đâu, không có cuộc đàm phán nào nữa được lên kế hoạch.IAM muốn gì: Tăng lương 40% và đưa lại chế độ lương hưu theo chế độ phúc lợi xác định. Họ đã gắn mác Boeing là "cố chấp giữ lời đề nghị không đàm phán". Boeing cho biết mức lương trung bình hàng năm cho thợ máy sẽ tăng từ 75.608 đô la lên 111.155 đô la khi kết thúc hợp đồng bốn năm, theo AP.Quan điểm của Boeing: Tổng giám đốc điều hành của Commercial Airplanes, Stephanie Pope, cho biết trong một lá thư gửi cho nhân viên rằng "công đoàn không nghiêm túc xem xét các đề xuất" của chúng tôi được đưa ra trong tuần này, trong đó bà cho biết bao gồm "các đề xuất mới và cải tiến để cố gắng đạt được sự thỏa hiệp, bao gồm tăng lương thực lĩnh và lương hưu. ... Các cuộc đàm phán tiếp theo không có ý nghĩa gì vào thời điểm này và đề xuất của chúng tôi đã bị rút lại".Quan điểm của IAM: Công đoàn phản bác rằng Boeing "từ chối đề xuất bất kỳ khoản tăng lương nào" hoặc thay đổi các chế độ phúc lợi như nghỉ ốm và đóng góp lương hưu.AP lưu ý rằng IAM đại diện cho những công nhân lắp ráp một số máy bay chính của Boeing và đã dừng sản xuất các kiểu máy bay 737, 777 và 767. CNBC đưa tin S&P Global Ratings vào thứ Ba đã đưa ra chi phí dừng sản xuất là thiệt hại hơn 1 tỷ đô la mỗi tháng. Cổ phiếu của Boeing đã giảm nhẹ, khoảng 3%, khi thị trường mở cửa hôm thứ Tư.⦿ ---- OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, đang cân nhắc tái cấu trúc thành một công ty phúc lợi công cộng (PBC: public benefit corporation) để bảo vệ mình khỏi các vụ thâu tóm thù địch và bảo vệ CEO Sam Altman khỏi sự can thiệp từ bên ngoài, The Financial Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.Mô hình chưa được kiểm chứng này, cân bằng lợi nhuận với lợi ích công cộng, sẽ mang lại cho công ty nhiều sự linh hoạt hơn để chống lại các vụ mua lại từ các nhà đầu tư lớn như Microsoft. "OpenAI muốn giữ giấy phép xã hội đó, với cả sứ mệnh và nghĩa vụ, đồng thời tạo ra công nghệ tiên tiến", một trong những nguồn tin này cho biết.Sự thay đổi diễn ra khi OpenAI đang điều hướng sự tăng trưởng nhanh chóng, đảm bảo 6,6 tỷ đô la tiền tài trợ và phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Cấu trúc mới cho phép OpenAI tập trung vào sứ mệnh của mình trong khi theo đuổi thành công thương mại.⦿ ---- Một máy bay của Turkish Airlines đã hạ cánh an toàn tại Sân bay JFK (New York) hôm thứ Tư sau khi trưởng phi cơ bất tỉnh và tử vong trên chuyến bay. Chuyến bay 8JK, bay từ Seattle đến Istanbul, đã hạ cánh khẩn cấp tại Queens, NY, vào khoảng 6 giờ sáng sau khi can thiệp y tế ban đầu trên máy bay tỏ ra hiệu quả.Phi công 59 tuổi tử vong được xác định là Ilcehin Pehlivan. Turkish Airlines cho biết họ đã tuyển dụng ông từ năm 2007. Lần cuối cùng ông kiểm tra sức khỏe định kỳ là vào tháng 3. Không phát hiện vấn đề sức khỏe nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ông. Không rõ nguyên nhân gây ra tình trạng khẩn cấp về y tế. Turkish Airlines cho biết đang sắp xếp để hành khách trở về Istanbul từ JFK. Cục Hàng không Liên bang đã xác nhận vụ hạ cánh khẩn cấp và chuyển đến hãng hàng không để trả lời các câu hỏi khác.⦿ ---- Một công ty ở Oklahoma đang thu hồi gần 10 triệu pound sản phẩm thịt và gia cầm vì chúng có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria. Trong cảnh báo thu hồi do Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm của USDA chia sẻ, BrucePac cho biết họ đang thu hồi 9.986.245 pound sản phẩm thịt và gia cầm chế biến sẵn sau khi xét nghiệm thường quy xác nhận chúng có kết quả dương tính với vi khuẩn Listeria monocytogenes.Theo cảnh báo, các mặt hàng này được sản xuất từ ngày 19/6 đến ngày 8 tháng 10. Các sản phẩm đã được vận chuyển đến các cơ sở và nhà phân phối khác trên toàn quốc, sau đó được phân phối đến các nhà hàng và tổ chức. BrucePac sản xuất nhiều sản phẩm thịt khác nhau, bao gồm thịt gà, thịt bò, gà tây và thịt lợn. Trang web của công ty cho biết họ phục vụ khách hàng công nghiệp, dịch vụ thực phẩm và bán lẻ.Theo lệnh thu hồi, các sản phẩm bị ảnh hưởng có số hiệu cơ sở là "51205 hoặc P-51205" bên trong hoặc bên dưới dấu kiểm tra của USDA. Công ty cho biết danh sách sản phẩm và thông tin nhãn sẽ được cung cấp "khi có sẵn". Theo cảnh báo, chưa có trường hợp bệnh tật hoặc phản ứng bất lợi nào được báo cáo.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cứu hộ đang tìm kiếm thi thể của 5 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống Đảo Catalina đêm Thứ Ba ngoài khơi bờ biển Nam California. Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Các nhà chức trách cho biết có năm đến sáu người trên máy bay khi nó rơi xuống cách sân bay khoảng một dặm về phía tây. Theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles, họ đã nhận được cảnh báo S.O.S. khẩn cấp, thông báo cho họ biết rằng có người liên quan đến vụ tai nạn.Người ta tin rằng máy bay đã cất cánh từ Sân bay Thành phố Santa Monica và hạ cánh tại Sân bay Catalina cách bờ biển Quận Los Angeles khoảng 30 dặm vào khoảng 6 giờ chiều Thứ Ba. Máy bay cất cánh trở lại vào khoảng 8 giờ tối, nhưng không rõ hướng bay. Đó là lúc các nhà chức trách nhận được cảnh báo khẩn cấp.Những người ứng cứu đầu tiên đã tìm thấy một chiếc máy bay hai động cơ bị rơi ở địa hình gồ ghề, dốc. Năm người lớn đã được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường. Chủ sở hữu đã đăng ký của chiếc máy bay được xác định là Ali Reza Safai, 73 tuổi, đến từ Los Angeles. Vợ của Safai xác định anh là một trong những người trên máy bay. Chi tiết về danh tính của những người khác trên máy bay hiện vẫn chưa có.⦿ ---- Một người phụ nữ đã chết vào sáng thứ Ba khi có người ném đá vào kính xe hơi của cô trên xa lộ sa mạc ở Antelope Valley hai ngày sau một vụ tương tự ở cùng khu vực. Tài xế đang ở trên xa lộ 138 gần xa lộ 18 ngay sau nửa đêm khi hòn đá được ném vào kính chắn gió của cô. Người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường ở phía bắc Quận Los Angeles.Một hành khách nói không biết hòn đá được ném từ đâu, theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California. Các sĩ quan CHP và lính cứu hỏa của quận đã tìm kiếm khu vực này, nhưng không có vụ bắt giữ nào được báo cáo. Tài xế chỉ được xác định là một phụ nữ ngoài 20 tuổi."Do những vụ ném đá liên tục này, Đơn vị phòng chống tội phạm nghiêm trọng thuộc Đội tuần tra đường bộ phía Nam của California và Cảnh sát tuần tra đường bộ khu vực Antelope Valley (CHP) đang tích cực điều tra và đang xin hỗ trợ từ cộng đồng", CHP cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang kiện LA Fitness sau khi công ty này phân biệt đối xử với người khuyết tật tại các phòng tập thể dục của mình, các nhà chức trách thông báo hôm thứ Ba. Công ty phòng tập thể hình bản doanh tại Irvine, có gần 700 địa điểm trên toàn quốc và là chuỗi phòng tập thể dục và câu lạc bộ tập luyện do chủ sở hữu điều hành lớn nhất nước, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc khu vực Central District of California.Theo bộ này, những rào cản phổ biến đối với người khuyết tật khi tiếp cận các phòng tập thể dục bao gồm thang máy và thang nâng hồ bơi bị hỏng, đôi khi khiến mọi người không thể vào câu lạc bộ hoặc hồ bơi, lơ lửng trên mặt nước hoặc buộc phải gọi trợ giúp hoặc bò ra khỏi hồ bơi. Mặc dù có khiếu nại, LA Fitness đã không khắc phục trục trặc trong thời gian dài, theo Bộ.Vụ kiện yêu cầu tòa án buộc công ty phải tạo điều kiện tiếp cận và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tiền bạc cho những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bao gồm cả những người bị tính thêm phí để có bạn bè, y tá hoặc trợ lý cá nhân giúp họ sử dụng các cơ sở. Bất kỳ ai gặp khó khăn khi tiếp cận phòng tập hoặc câu lạc bộ LA Fitness vì khuyết tật, vui lòng gọi số 1-888-392-5417 hoặc gửi email đến claims.lafitness@usdoj.gov.⦿ ---- Quận Cam: Một người phụ nữ đi dạo buổi tối đã bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao đâm chết vào tối thứ Ba tại Anaheim, theo Sở Cảnh sát Anaheim đưa tin. Một chiếc Mercedes-Benz đang chạy với tốc độ cao và tài xế đã mất kiểm soát chiếc xe trước khi đâm vào nạn nhân. Chiếc xe đã rơi xuống Sông Santa Ana gần đó, chỉ cách đó 50 feet (15.24 mét).Hai người đàn ông còn được cho ẩn danh đã bị bắt vì tai nạn và cảnh sát đang điều tra xem rượu hoặc ma túy có phải là yếu tố gây ra vụ tai nạn hay không. ụ việc được báo cáo vào lúc 6:30 giờ chiều và cảnh sát đã phản ứng tại khu vực Đường South Rio Vista St. và Đường Wagner Ave, nơi họ tìm thấy nạn nhân trong bụi rậm gần đó sau khi tìm kiếm.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã được cứu khỏi đầm lầy Talbert sau khi chiếc xe của anh lao vào khu vực được bảo vệ và chìm một phần, theo Sở Cảnh sát Huntington Beach. Vụ này được báo cáo vào khoảng 8:15 giờ sáng tại đầm lầy gần Đường cao tốc Pacific Coast và Brookhurst. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện chiếc xe nằm dưới nước và ngay lập tức bắt đầu nỗ lực cứu hộ.Cảnh sát cho biết một tài xế đã được cứu khỏi chiếc xe. Anh đã được đưa đến một bệnh viện địa phương với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và cảnh sát không cho biết danh tính. Do vị trí xảy ra vụ tai nạn, nhóm Hazmat của Sở Cứu hỏa Huntington Beach cũng đã phản ứng, triển khai phao cứu sinh để ngăn chặn ô nhiễm nhiên liệu trong vùng đất ngập nước.⦿ ---- Nhật Bản:bị bắt vì trộm 6 lon bia. Một phụ nữ 23 tuổi đã nhận được một lá thư cảm ơn từ cảnh sát vì đã khống chế một tên trộm trong tư thế khóa cổ khi anh này tìm cách trộm các lon bia tại một cửa hàng tiện lợi ở đây, theo báo Mainichi.Karin Ryo, một nhân viên văn phòng sống tại Phường Tsurumi của Yokohama, không có kinh nghiệm về võ thuật hay thể thao chiến đấu và từng là thành viên của một câu lạc bộ trà đạo trong những ngày còn đi học, đã bình luận rằng cơ thể cô "tự động di chuyển".Vụ này xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 16 tháng 9. Theo Đồn cảnh sát Tsurumi thuộc Sở cảnh sát tỉnh Kanagawa,, 29 tuổi, một công nhân xây dựng quốc tịch Việt Nam sống tại Phường Tsurumi, đã tìm cách trộm 6 lon bia (tổng giá trị là 1.247 yên, tương đương khoảng 8,40 đô la) tại một cửa hàng tiện lợi trong phường này và đã bị một nhân viên nam chặn lại.Ryo tình cờ có mặt trong cửa hàng và nhìn thấy hai người đang vật lộn. Khi Nguyen cố chạy ra ngoài, cô đã làm anh ta vấp ngã và khống chế anh ta, rồi giao anh ta cho cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi. Nguyen đã bị bắt.Ryo đã bị Nguyen cắn vào cánh tay trái khi cô ta siết cổ anh ta, và để lại dấu răng rõ ràng. Minoru Nakanishi, cảnh sát trưởng đồn, đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô tại một buổi lễ trao bằng cảm ơn vào ngày 30 tháng 9, nói rằng, "Bạn đã dũng cảm khống chế nghi phạm".Trong khi đó, Nakanishi cũng đề cập đến những trường hợp tiềm ẩn mà mọi người gặp phải tình huống tương tự, nói rằng, "Trong một số trường hợp, nghi phạm có thể được trang bị dao hoặc vũ khí khác. Tôi khuyên mọi người nên tránh xa nghi phạm và gọi cảnh sát ngay lập tức".⦿ ---- HỎI 1: Người Mỹ thành niên cảm xúc lo lắng đã tăng từ 32% vào năm 2022 lên 47% vào năm 2024?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (American Psychiatric Association) phát hiện ra rằng trong hai năm qua, tỷ lệ người lớn cảm thấy lo lắng đã tăng từ 32% vào năm 2022 lên 47% vào năm 2024. Và theo một nghiên cứu mới, tỷ lệ lo lắng tăng cao đó có thể đồng nghĩa với tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ tăng cao. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ (Journal of American Geriatric Society) phát hiện ra rằng lo lắng có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở người lớn lên đến 3 lần.Nhưng nghiên cứu cũng thấy tin tốt: lo lắng là một rủi ro có thể kiểm soát được. Julie Manuel, giám đốc chương trình lâm sàng tại Trung tâm Y tế Hành vi Kettering Health cho biết: "Nghiên cứu này xác nhận điều mà chúng ta đã biết từ lâu: lo lắng làm gián đoạn sức khỏe của chúng ta. Khi chúng ta tìm hiểu thêm về các rối loạn sức khỏe tâm thần và mối liên hệ của chúng với sức khỏe tổng thể, việc tìm hiểu các chiến lược đối phó lành mạnh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bất kỳ hình thức điều trị ung thư vú nào cũng đẩy nhanh tốc độ lão hóa?ĐÁP 2: Đúng vậy. Bất kỳ hình thức điều trị ung thư vú nào cũng có vẻ đẩy nhanh quá trình lão hóa của các tế bào của người nhận, một nghiên cứu mới phát hiện ra. "Lần đầu tiên, chúng tôi chứng minh rằng các tín hiệu [lão hóa] mà chúng tôi từng nghĩ là do hóa trị liệu thúc đẩy cũng xuất hiện ở những phụ nữ đang xạ trị và phẫu thuật", theo tác giả chính của nghiên cứu Judith Carroll cho biết."Mặc dù chúng tôi mong đợi thấy sự gia tăng biểu hiện gen liên quan đến quá trình lão hóa sinh học ở những phụ nữ đã được hóa trị liệu, nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy những thay đổi tương tự ở những người chỉ trải qua xạ trị hoặc phẫu thuật", Carroll cho biết. Bà là phó giáo sư khoa tâm thần học và khoa học sinh học hành vi tại Đại học California Los Angeles (UCLA), đồng thời là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Jonsson của UCLA Health (UCLA Health's Jonsson Comprehensive Cancer Center). Những phát hiện này đã được công bố vào thứ Hai trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia (Journal of the National Cancer Institute).Chi tiết: