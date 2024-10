Hải quân Mỹ: cựu tỵ nạn Tuấn Nguyễn được thăng chức Chuẩn đô đốc (Rear Admiral) trên tàu USS Blue Ridge của Hạm đội 7. Cindy Nguyen trao tặng một vòng hoa vải cho chồng bà, Chuẩn đô đốc Tuấn Nguyen ngày 1 tháng 8 năm 2024. (Hình: Hải quân Hoa Kỳ, do Trung úy Sarah Merrill chụp).

.

- Kinh tế toàn cầu có thể mất 14,5 nghìn tỷ đô vì tác động chiến tranh

- Florida: bão tới đêm nay hay sáng mai, cưỡng bách di tản 6 triệu người để tránh bão, 30% các trạm xăng nhiều thị trấn ở Fort Myers và Naples đã cạn

- Bản cập nhật iPhone, iOS18, sẽ cho gọi cấp cứu qua vệ tinh khi bị đứt sóng

- Nobel Hóa học năm 2024: ba khoa học gia Mỹ thiết kế về chất protein với ứng dụng AI

- Bầu cử liên bang năm 2024 ​​sẽ lên tới 15,9 tỷ đô, kỷ lục.

- Bà Harris lên đài, uống bia trong cuộc phỏng vấn ở Late Show, bị Cộng Hòa la mắng lên TV uống bia là bọn "theo chủ nghĩa tinh hoa lạc hậu". Bà Harris: tôi không phải Biden, cũng không phải Trump.

- Câu hỏi đơn giản, nhưng Trump vẫn ú ớ: khi hữu sự bất trắc, kế vị Tổng Thống là Phó Tổng Thống, và kế nữa là ai?

- Tin Lành Phúc Âm chia phe: ai giữa Trump và bà Harris sống gần với lời Chúa hơn? Mục sư bênh Trump đòi kiện phe bênh Harris

- Nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones: Bão là do bà Harris phù phép để phá hoại tiểu bang Cộng Hòa

- Diễn viên Ed Helms giễu Trump: các năm 2016-2020 là hỗn loạn không quên khi lãnh tụ cố ý chia rẽ thêm, bây giờ Harris sẽ hàn gắn

- Điện Kremlin: đúng là Trump có gửi Putin các thiết bị y tế thời COVID, nhưng không có chuyện điện thoại cho Trump 7 lần sau khi Trump về vườn

- CNN cho hạn chót là trưa thứ Năm để Trump xem có tham dự tranh luận ngày 23/10 hay không (bà Harris nói sẽ tranh luận).

- Nhà báo Bob Woodward ra sách mới: Trump đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin tới 7 lần kể từ khi rời Bạch Ốc

- TT Biden: hủy chuyến công du Đức vì Bão Milton có thể là một trong vài cơn bão tồi tệ nhất vào Florida trong 100 năm qua.

- Chris Wallace (cựu dẫn chương trình Fox News Sunday): tôi phải rời bỏ Fox News vì không chịu nổi sự dối trá của đài Fox News

- Stephanie Grisham (cựu thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân Melania): Bà Melania xạo trong cuốn hồi ký

- Yahoo Finance: Điểm kinh tế Biden lên điểm A

- Bà Harris ra quảng cáo mới có 2 cựu quan chức Bạch Ốc của Trump: chúng tôi đã làm việc tại Bạch Ốc với một tổng thống không quan tâm đến dân Mỹ

- NY Times: Trump đã phá hoại nền dân chủ Mỹ bằng cách đào tạo các tay sai MAGA kiểu độc tài, dù Trump thất cử 2024 thì chính thể dân chủ Mỹ đã và vẫn sẽ bị thiệt hại

- Mỹ Đơn xin vay thế chấp mua nhà giảm 5,1% trong tuần

- Công ty Baidu đưa xe robotaxi ra hải ngoại

- Công ty Seven & i (chủ các tiệm 7-Eleven) có lời gạ mua từ công ty Canada với giá khoảng 40 tỷ USD

- TSMC doanh thu tháng 9 tới 7,8 tỷ USD, tăng 0,4%

- TT Biden chuẩn bị công bố danh sách 101 loại thuốc mới mà người hưởng Medicare có thể mua với giá chỉ 2 USD

- FBI: bắt 1 công dân Afghanistan tại Oklahoma tội âm mưu tấn công vào Ngày bầu cử nhằm vào đám đông lớn

- Israel: 6 người bị đâm vì khủng bố tấn công

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi Israel là "khủng bố theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái" chịu trách nhiệm về "máu của hàng chục nghìn trẻ em, phụ nữ, thường dân Palestine"

- LHQ: ít nhất 400.000 người đang bị kẹt ở phía bắc Gaza, nơi địa ngục bất tận, xin ngừng bắn tức khắc

- Yahya Sinwar (lãnh tụ Hamaz) đã ra lệnh tiếp tục đánh bom tự sát

- Biden sẽ nói chuyện với Netanyahu hôm nay

- Iran: Israel muốn gây ra cuộc chiến rộng lớn ở Trung Đông để "ác ý" tác động kết quả bầu cử tổng thống tại Mỹ

- Không kích của Israel vào khu phố Mazzeh ở Damascus: 7 người đã chết và 11 người bị thương

- TTK/LHQ: quan ngại về dự luật do Israel đề xuất ngăn chặn hoạt động của Cơ quan cứu trợ LHQ cho người tị nạn Palestine

- Thủ tướng Netanyahu: xác nhận đã dội bom chết người kế nhiệm Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine

- Bưu chính Hoa Kỳ công bố ngày gửi thư và ngày giao hàng cho mùa lễ năm 2024, sao cho nhận trước ngày 25/12/2024.

- Quận Los Angeles. 1 cô đang lái xe, bị bắn 6 phát đạn, 1 viên trúng chân, may chạy thoát, gọi cảnh sát

- 2 sinh viên UCLA bị gài uống ma túy tại các bữa tiệc

- Quận Los Angeles: 1 người chết, 6 người khác bị thương vì nghi bị gài dùng thuốc gây nghiện quá liều

- 2 phụ nữ Quận Cam bị đuổi ra khỏi chuyến bay của Spirit Airlines vì những kiểu áo họ mặc.

- Quận Cam: ông cụ 71 tuổi bị tấn công vô cớ

- California: Phi Dang dính cú lừa mất 14.000 đô

- Mitsubishi Motors tiếp tục sản xuất xe tại VN, sẽ tăng gấp đôi doanh số tại VN vào năm 2030

- Hải quân Mỹ: cựu tỵ nạn Tuấn Nguyen được thăng chức Chuẩn đô đốc (Rear Admiral) trên tàu USS Blue Ridge của Hạm đội 7

- TIN VN. Đăng tin sai sự thật ''thầy Minh Tuệ đang ở khu vực Bảo Lộc'' trên Facebook, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng.

- TIN VN. Vấn đề bằng cấp của ông Vương Tấn Việt (Thầy Thích Chân Quang) được nêu trong báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

- TIN VN. Đề xuất bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có từ 1.000 lao động.

- HỎI 1: Xe taxi robot được ưa chuộng nhiều hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: AI vẫn chưa sẵn sàng để điều hành phòng cấp cứu của bệnh viện? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-9/10/2024) ⦿ ---- Theo Khảo sát đơn xin vay thế chấp mua nhà hàng tuần mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) công bố hôm thứ Tư, đơn xin vay thế chấp tại Hoa Kỳ đã giảm 5,1% trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 10.

.

Theo báo cáo, lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã tăng từ 6,14% lên 6,36%. Chỉ số mua hàng đã điều chỉnh theo mùa đã giảm 0,1% so với tuần trước xuống còn 149,2, trong khi Chỉ số tái cấp vốn giảm 9% so với tuần trước xuống còn 997,3.

.

"Các khoản tái cấp vốn cho vay thông thường, có xu hướng có số dư lớn hơn các khoản vay của chính phủ và do đó phản ứng tốt hơn với sự thay đổi nhất định về lãi suất thế chấp, đã giảm mạnh hơn trong tuần", theo Nhà kinh tế trưởng của MBA Mike Fratantoni nhận xét. "Có nhiều nhà hơn ở nhiều thị trường trên khắp cả nước và với lãi suất thế chấp vẫn ở mức thấp so với lịch sử gần đây, ít nhất một số người mua nhà tiềm năng đang tiến lên phía trước", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Công ty Baidu Inc. đang cân nhắc mở rộng đơn vị robotaxi có tên là Apollo Go của mình ra thị trường toàn cầu trong tương lai gần, theo CNBC đưa tin hôm nay, thứ Tư 9/10/2024, trích dẫn nguồn tin. Hiện tại, vẫn chưa rõ khu vực chính xác mà công ty sẽ mở rộng và thời điểm mở rộng.

.

Công ty công nghệ Trung Quốc, đã nhận được giấy phép taxi không người lái vào năm ngoái, đã giới thiệu dịch vụ robotaxi 24/7 đầu tiên của Hoa Lục hồi tháng 3. Công ty đã tham gia cùng các công ty Trung Quốc khác như WeRide và Pony.ai, những công ty cũng cung cấp dịch vụ robotaxi tại Trung Quốc.

.

Baidu đã thông báo vào tháng 5 rằng họ đang cân nhắc hợp tác với Tesla Inc. để sản xuất robotaxi của công ty xe Mỹ này tại Trung Quốc. Tesla sẽ giới thiệu nguyên mẫu robotaxi đầu tiên của mình tại một sự kiện ở Los Angeles dự kiến ​​diễn ra vào ngày mai, Thứ Năm 10/10/2024.

.

⦿ ---- Công ty Seven & i Holdings Co., Ltd của Nhật Bản, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới 7-Eleven, đã xác nhận vào thứ Tư rằng họ đã nhận được một lời đề nghị mua lại mới từ công ty Canada Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) sau khi từ chối lời đề nghị trước đó trị giá khoảng 40 tỷ đô la. "Theo yêu cầu của ACT, Công ty đã và có ý định tiếp tục duy trì tính bảo mật của các cuộc thảo luận hiện tại với ACT", Seven & i Holdings cho biết trong một tuyên bố.

.

Mặc dù công ty Nhật Bản không tiết lộ giá trị chính xác của lời đề nghị đã sửa đổi, nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin rằng con số này có thể lên tới 47 tỷ đô la. Nếu hoàn tất, thương vụ tiếp quản này sẽ trở thành thương vụ mua lại nước ngoài lớn nhất của một công ty Nhật Bản.

.

⦿ ---- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. cho biết hôm thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong tháng 9 năm nay đạt 251,9 tỷ đô la Đài Loan mới (7,8 tỷ đô la), tăng 0,4% so với tháng 8 và tăng 40% so với tháng 9/2023. Nhà sản xuất chip này lưu ý rằng doanh thu của công ty trong chín tháng đầu năm 2024 đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2 nghìn tỷ đô la Đài Loan mới (62,9 tỷ đô la). Công ty dự kiến ​​sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 đầy đủ vào ngày 17/10. Cổ phiếu TSMC niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Đài Loan đã đóng cửa cao hơn 0,99% sau khi báo cáo được công bố.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden chuẩn bị công bố danh sách sơ bộ các loại thuốc mà người hưởng Medicare có thể mua với giá chỉ 2 đô la theo chương trình thí điểm, theo Axios đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời các quan chức. Theo các quan chức, chương trình thí điểm này nhắm vào các loại thuốc được sử dụng để điều trị cholesterol cao, huyết áp cao và các tình trạng bệnh mãn tính khác. Các nhà chức trách đang yêu cầu phản hồi về 101 loại thuốc có thể là một phần của chương trình.

.

Mặc dù một số yêu cầu liên quan đến an toàn vẫn tồn tại, nhưng thuốc trong danh sách sẽ không yêu cầu phải được phê duyệt trước và không bị giới hạn về số lượng. Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid lưu ý rằng chương trình thực tế sẽ không bắt đầu cho đến đầu năm 2027.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết một công dân Afghanistan sống tại Oklahoma đã bị bắt và bị truy tố tội âm mưu tấn công vào Ngày bầu cử nhằm vào đám đông lớn tại Hoa Kỳ. Nasir Ahmad Tawhedi, 27 tuổi, bị cáo buộc đã thực hiện các bước để thanh lý tài sản của gia đình, tái định cư các thành viên trong gia đình ở nước ngoài và mua vũ khí tự động và đạn dược để thúc đẩy kế hoạch thực hiện vụ tấn công. Y bị cáo buộc đã nói với các nhà điều tra rằng cả y và một đồng phạm vị thành niên đều mong đợi sẽ chết như những người tử vì đạo.

.

"Bị cáo này, bị Nhà nước Hồi giáo ISIS thúc đẩy, bị truy tố vì âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bạo lực, vào ngày bầu cử, ngay tại quê hương của chúng ta", theo Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết trong một tuyên bố. "Chủ nghĩa khủng bố vẫn là ưu tiên số một của FBI và chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ người dân Hoa Kỳ", Wray nói thêm.

.

⦿ ---- Lloyd's of London, một thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm, đã tiết lộ hôm thứ Tư trong kịch bản xung đột địa chính trị của mình rằng trong giai đoạn năm năm, nền kinh tế toàn cầu có thể bị mất 14,5 nghìn tỷ đô la vì mối đe dọa giả định sẽ dẫn đến sự gián đoạn trong các mô hình thương mại và chuỗi cung ứng.

.

Lloyd's chia sẻ rằng vì biển được sử dụng làm một trong những tuyến đường vận chuyển chính, với hơn 80% hàng nhập cảng và xuất cảng của thế giới tập trung ở đó, việc đóng cửa các tuyến đường như vậy do xung đột địa chính trị gây ra một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các nguồn lực "cần thiết cho một nền kinh tế phục hồi".

.

Mặc dù tác động sẽ phụ thuộc vào nơi xảy ra xung đột, nhưng riêng châu Âu được coi là dễ bị tổn thương vì họ "phụ thuộc rất nhiều" vào các quốc gia công nghiệp tiên tiến để cung cấp hàng hóa như "chất bán dẫn cho sản xuất xe hơi và đồ điện tử". Tổn thất của châu Âu có thể lên tới 3,4 nghìn tỷ đô la.

.

⦿ ---- Nobel Hóa học năm 2024: ba khoa học gia Hoa Kỳ. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố hôm thứ Tư rằng David Baker từ Đại học Washington "về thiết kế protein tính toán" (computational protein design) và Demis Hassabis và John Jumper từ Google DeepMind "về dự đoán cấu trúc protein" (protein structure prediction) là những người chiến thắng Giải Nobel Hóa học năm 2024.

.

"Một trong những khám phá được công nhận trong năm nay liên quan đến việc xây dựng các protein ngoạn mục. Khám phá còn lại là về việc thực hiện giấc mơ 50 năm: dự đoán cấu trúc protein từ trình tự axit amin của chúng. Cả hai khám phá này đều mở ra những khả năng to lớn", Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học Heiner Linke cho biết.

.

Ủy ban tuyên bố rằng David Baker đã sử dụng "các khối xây dựng sự sống" (life's building blocks) gồm 20 axit amin khác nhau bao gồm protein để thiết kế một loại protein mới vào năm 2003, không giống bất kỳ loại nào khác. Kể từ đó, nhóm nghiên cứu của ông đã sản xuất ra các protein được sử dụng trong dược phẩm, vaccine, v.v. Hassabis và Jumper đã trình bày một mô hình trí tuệ nhân tạo vào năm 2020 có thể dự đoán cấu trúc của bất kỳ protein nào.

.

⦿ ---- Đêm nay, Thứ Tư, hay rạng sáng mai, Thứ Năm, trận bão mới sẽ tới Florida. Bão Milton vẫn là cơn bão cấp 5 vào lúc 5 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ sáng thứ Tư với sức gió 160 dặm/giờ khi tiếp tục tiến gần đến Florida, theo NPR. Tuy nhiên, khi đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida vào cuối thứ Tư hoặc sáng sớm thứ Năm, dự kiến ​​nó sẽ là cơn bão cấp 4 với sức gió duy trì tối đa là 130 dặm/giờ, theo Guardian. Theo Trung tâm Bão quốc gia, tính đến 5 giờ sáng, Milton đang di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 14 dặm/giờ, cách Tampa khoảng 300 dặm về phía tây nam. Các nhà dự báo đã cảnh báo rằng Milton có khả năng sẽ mạnh lên khi tiến gần đến bờ biển, với điều kiện thời tiết xấu đi trước buổi tối.

.

Thật vậy, "các khu vực bên ngoài đã bắt đầu tác động đến Florida", theo Guardian. "Chúng tôi đã chứng kiến ​​một số trận lụt ở đây vào sáng sớm nay", Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough Chad Chronister nói với CNN vào thứ Tư. Và "điều đó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn". NHC cho biết một cơn bão "cực kỳ đe dọa tính mạng" có thể dâng cao tới 15 feet ở một số nơi, với tổng lượng mưa lên tới 18 inch, theo Washington Post và NPR. "Đây là giờ thứ 11", Chronister cho biết. "Nếu bạn đang ở trong vùng sơ tán, thì bây giờ là lúc phải ra ngoài". Theo Guardian, 6 triệu người ở 11 quận đang phải tuân thủ lệnh di tản cưỡng bách, thêm vào đó là 30% các trạm xăng ở khu vực Fort Myers và Naples đã cạn kiệt.

.

Theo Quartz, ít nhất 6 sân bay có lưu lượng giao thông đông đúc nhất của tiểu bang đang phải đóng cửa. Phi trường Tampa International, nằm ngay trên đường đi của cơn bão, đã đóng cửa, trong khi Orlando International, sân bay bận rộn nhất của tiểu bang, sẽ ngừng dịch vụ thương mại lúc 8 giờ sáng. Theo một cảnh báo, sân bay "sẽ chỉ mở cửa để phục vụ các chuyến bay khẩn cấp, cứu trợ và cứu trợ khi cần thiết". Theo CNN, Bệnh viện Đa khoa Tampa dự định sẽ tiếp tục mở cửa dưới sự bảo vệ của một rào chắn lũ lụt, được xây dựng để chịu được sóng bão dâng cao tới 15 feet so với mực nước biển. Trung tâm Dự báo Bão cũng cảnh báo về khả năng xảy ra lốc xoáy "trên khắp các khu vực miền trung và miền nam Bán đảo Florida, vào quần đảo Florida Keys" trước khi cơn bão dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông của bán đảo này vào thứ năm.

.

⦿ ---- Xin cứu cấp qua vệ tinh. Bản cập nhật mới nhất của iPhone, iOS18, đã giới thiệu một tính năng mới có khả năng cứu mạng và giúp những người bị kẹt mà không có dịch vụ liên lạc với gia đình và những người ứng cứu đầu tiên. Bản cập nhật mới cho phép người dùng kết nối điện thoại của họ với vệ tinh, miễn là đó là iPhone 14 trở lên chạy iOS18. Từ đó, người dùng có hai cách để truy cập tính năng này.

.

Trung tâm điều khiển (Control Center): Vuốt xuống từ góc trên bên phải của iPhone để mở Trung tâm điều khiển, sau đó chạm vào hộp có biểu tượng Wi-Fi. Từ đó, người dùng sẽ thấy tùy chọn "Vệ tinh" (Satellite). Chạm vào đó rồi chọn "Thử bản demo" (Try Demo).

.

Bản demo sẽ cho phép người dùng chọn xem họ có muốn sử dụng vệ tinh để gửi và nhận tin nhắn văn bản, cập nhật vị trí được chia sẻ của họ, nhận hỗ trợ bên đường hay gửi SOS khẩn cấp hay không.

.

Cài đặt (Settings): Bạn cũng có thể kết nối với vệ tinh bằng cách mở cài đặt của iPhone, chạm vào "Vệ tinh" và làm theo hướng dẫn từ đó. Lưu ý rằng nếu bạn có dịch vụ Wi-Fi hoặc điện thoại di động, Apple cho biết tùy chọn kết nối với vệ tinh sẽ không xuất hiện trong ứng dụng Cài đặt của bạn. Bộ phận hỗ trợ của Apple bổ sung tính năng này hoạt động tốt nhất nếu bạn ở bên ngoài với tầm nhìn rõ bầu trời đêm. Cây cối trên cao hoặc các tòa nhà cao tầng có thể chặn kết nối.

.

Bạn không cần phải giơ điện thoại lên cao. Apple cho biết bạn có thể cầm điện thoại bình thường, chỉ cần không cất điện thoại vào túi trang phục hoặc túi xách. Sau khi thiết lập, kết nối vệ tinh sẽ duy trì ngay cả khi điện thoại của bạn bị khóa.

.

Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết cơn bão Milton đã mạnh lên trở lại thành cơn bão cấp 5 vào chiều thứ Ba khi nó lao về phía bờ biển Florida. Và nhiều cư dân có thể cần cấp cứu trong khi điện thoại mất sóng. Đó là lúc tính năng này hữu dụng.

.

⦿ ---- Cuộc bầu cử năm 2024 đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng chi phí cho cuộc bầu cử liên bang năm 2024 dự kiến ​​sẽ lên tới 15,9 tỷ đô la, một kỷ lục tượng trưng, ​​theo báo cáo mới từ OpenSecrets, một tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái theo dõi tiền trong chính trị. Chỉ riêng chi tiêu bên ngoài đã lên tới 5 tỷ đô la, vượt xa chi tiêu trước đó của các nhóm như các siêu PAC có thể huy động và chi tiêu số tiền không giới hạn — miễn là họ không phối hợp với các ứng cử viên.

.

"Các siêu PAC và các tỷ phú tiếp tục chi tiêu ngày càng nhiều hơn với hy vọng bầu ra các quan chức được bầu của chúng ta. Và hiện tại, có vẻ như không có giới hạn nào cho số tiền mà một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ có thể tốn kém", Brendan Glavin, phó giám đốc nghiên cứu tại OpenSecrets cho biết.

.

Theo OpenSecrets, ứng cử viên Hạ viện trung bình cần 2,4 triệu đô la để giành chiến thắng vào năm 2020, tăng từ 1,4 triệu đô la vào năm 2008. Ứng cử viên Thượng viện trung bình cần 27,2 triệu đô la vào năm 2020, tăng so với mức 8,5 triệu đô la vào năm 2008.

.

⦿ ---- Trận bão truyền thông. Bà Kamala Harris đã phát động một chiến dịch truyền thông rầm rộ vào Chủ Nhật với sự xuất hiện trên podcast "Call Her Daddy", sau đó tiếp tục vào hôm Thứ Hai trên chương trình 60 Minutes và hôm Thứ Ba trên giờ The View. Sau đó vào đêm Thứ Ba, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã nói chuyện với Howard Stern trên chương trình phát thanh của ông, sau đó là Stephen Colbert trên Late Show. Những điểm nổi bật từ các lần xuất hiện hôm Thứ Ba như sau.

.

Trong Late Show, Phó tổng thống Harris và Colbert đã cùng nhau uống bia, mặc dù AP lưu ý rằng Harris không uống nhiều trong lon bia của bà. Về đối thủ của mình là Donald Trump, bà nói, "Bạn biết đấy, khi bạn mất hàng triệu việc làm, bạn mất ngành sản xuất, bạn mất các nhà máy xe hơi, bạn thua cuộc bầu cử. Điều đó khiến bạn trở thành gì? Một kẻ thua cuộc. Đây là những gì một người nào đó tại các cuộc mít tinh của tôi đã nói. Tôi thấy buồn cười." Bà nói thêm, khi Colbert gọi những lời của bà là "chính xác. Đây là những gì xảy ra khi tôi uống bia."

.

Chiến dịch tranh cử của Trump không thích điều đó, tờ Daily Beast đưa tin. "Kamala uống bia để cho người Mỹ thấy bà ta dễ thân cận như thế nào, nhưng cuối cùng bà lại trông giống như một kẻ theo chủ nghĩa tinh hoa lạc hậu đang cố gắng đánh lừa mọi người nghĩ rằng bà là một trong số họ", theo người phát ngôn của chiến dịch Steven Cheung đăng trên X. "Những người bình thường không cho phép những kẻ giết người, kẻ hiếp dâm và những kẻ khủng bố vượt biên giới - giống như Kamala đã làm".

.

Trong chương trình của Stern, bà Harris đã nhắc đến báo cáo trong cuốn sách mới của Bob Woodward rằng Trump hồi năm 2020 đã bí mật gửi xét nghiệm COVID cho Vladimir Putin của Nga, người mà bà Harris gọi là "kẻ độc tài giết người". Về Trump, bà nói, "Người này muốn trở thành tổng thống một lần nữa, người đang bí mật giúp đỡ kẻ thù trong khi người dân Mỹ đang chết hàng trăm người mỗi ngày" và "vật lộn" để được xét nghiệm, bà Harris nói.

.

Trên cả The View và The Late Show, bà đã nói về sự liên kết của mình với Tổng thống Biden. Khi được hỏi trên The View rằng bà sẽ hành động khác đi như thế nào trong số những quyết định của Biden, bà nói, "Không có điều gì xuất hiện trong tâm trí tôi". Sau đó, Colbert cũng hỏi bà khác Biden như thế nào, Harris trả lời, "Rõ ràng tôi không phải là Joe Biden, vì vậy đó sẽ là một thay đổi." Tiếp theo Harris sẽ có cuộc họp theo hình thức họp phố trên đài Univision vào thứ năm, theo NPR đưa tin.

.

⦿ ---- Câu hỏi đơn giản, nhưng Trump vẫn ú ớ: khi hữu sự bất trắc, kế vị Tổng Thống là Phó Tổng Thống, và khi hữu sự nữa, kế vị Phó Tổng Thống là ai? Donald Trump vô tình thừa nhận rằng ông không biết thứ tự kế vị của tổng thống, đây là một trong những câu hỏi trong bài kiểm tra Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ bắt buộc đối với tất cả những người muốn trở thành người Mỹ.

.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại được ghi âm với người cực hữu Ben Shapiro phát sóng vào thứ Ba, người dẫn chương trình đã hỏi Trump rằng ông có nghĩ Tu chính án thứ 25 nên được thực hiện đối với Tổng thống Joe Biden hay không. Tu chính án này bãi nhiệm tổng thống do mất khả năng lao động, tử vong hoặc từ chức, và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống.

.

Sau khi tuyên bố Harris có "chỉ số IQ rất thấp", Trump nói, "Thực ra, giờ anh đã nhắc đến điều đó, tôi nghĩ họ nên thực hiện Tu chính án thứ 25 kép. Hãy loại cả hai ra".

.

"Ai là người thứ ba trong danh sách?" ông hỏi, có ý muốn nói "trong danh sách".

.

"Bởi vì, ừm, điều đó thật tệ", Trump tiếp tục.

.

Shapiro buộc phải nói với ông rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là người thứ ba trong danh sách kế vị tổng thống. Chỉ có Nội các của tổng thống mới có thể kích hoạt Tu chính án thứ 25.

.

Các thành viên trong Nội các của Trump đã thảo luận về vấn đề này sau vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, các cựu nhân viên Bạch Ốc đã làm chứng trước Ủy ban Chọn lọc Hạ viện đang điều tra vụ tấn công. Một quan chức cấp cao đã nói với các tác giả Peter Baker và Susan Glasser rằng trong vòng vài tháng sau khi nhậm chức, một số thành viên trong Nội các của Trump đã cân nhắc việc viện dẫn tu chính án này. Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) cũng thú nhận rằng ông lo ngại rằng Tu chính án thứ 25 sẽ được viện dẫn đối với Trump.

.

⦿ ---- Tin Lành Phúc Âm chia phe: ai giữa Trump và bà Harris sống gần với lời Chúa hơn? Một tổ chức của những người theo đạo Tin lành Phúc âm (evangelical Christians) đang vận động để bầu ra Phó Tổng thống Kamala Harris đã tuyên bố vào thứ Ba rằng Franklin Graham, nhà lãnh đạo Tin lành ủng hộ Trump, đang đe dọa sẽ kiện họ vì quảng cáo của họ.

.

Nhóm Evangelicals for Harris (Tin lành Phúc âm Ủng hộ Harris) cho biết rằng "các luật sư của Franklin Graham đã thông báo với chúng tôi rằng họ đang có kế hoạch kiện chúng tôi để ngăn cử tri xem quảng cáo của chúng tôi".

.

Trong một bài đăng tiếp theo giải thích chi tiết về mối đe dọa kiện tụng, Evangelicals for Harris đã chế giễu Graham vì đã ủng hộ Trump bất chấp nhiều thập niên vô đạo đức được ghi chép rõ ràng của cựu tổng thống và bản án trọng tội gần đây của ông.

.

"Franklin sợ quảng cáo của chúng tôi vì chúng tôi không bảo mọi người phải làm gì hoặc nghĩ gì", tổ chức này viết. "Chúng tôi chỉ đưa những lời của Trump ra ánh sáng của Kinh thánh, sự cần thiết của sự ăn năn, và những lời cảnh báo trong Kinh thánh đối với những nhà lãnh đạo giống hệt Trump.

.

"Franklin biết rằng ông không thể sử dụng lời của Chúa Jesus Christ để bảo vệ hoặc biện minh cho Trump — một người đàn ông thô bạo có lời nói và hành động bác bỏ sự thật, ủng hộ bạo lực, và ủng hộ một thế giới quan đối lập với Quả của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). ​​Thật vậy, tính cách của ông phản ánh nhiều hơn về các Linh được mô tả là chống Chúa Kitô (1 Giăng 4:2-3, 6-21). Những người theo Chúa Jesus nên nghiên cứu kỹ lưỡng xem họ đang bước đi cùng những linh hồn nào (Ga-la-ti 5:16-26)."

.

Sau đó, nhóm này cáo buộc Graham đã đặt hy vọng của mình "vào một người đàn ông và bóng tối mà chúng ta đã thấy rõ khi hàng rào cảnh sát tràn ngập tại Điện Capitol của quốc gia chúng ta vào ngày 6 tháng 1, tại Springfield vào tháng trước, và trong tinh thần sợ hãi và tức giận được nuôi dưỡng tại mọi cuộc biểu tình của Trump mà Franklin tham dự."

.

Nhóm này kết thúc tuyên bố của mình bằng cách cho Graham biết rằng, nếu ông thực sự muốn đệ đơn kiện, "chúng tôi sẽ gặp ông tại tòa án."

.

⦿ ---- Bão là do bà Harris phù phép để phá hoại tiểu bang Cộng Hòa? Một lãnh tụ cuồng nói như thế. Nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng kiểm soát bão thông qua cái gọi là "vũ khí thời tiết". Jones bắt đầu chương trình phát sóng vào thứ Ba bằng cách hứa sẽ giải thích cách ông biết chính phủ có thể kiểm soát thời tiết.

.

"Tôi sẽ đưa tin hôm nay, và tôi đã gửi cho đoàn làm phim hơn 20 đoạn clip, và tôi có hơn một trăm tài liệu ngay tại đây", ông giải thích. "Tôi sẽ thực hiện một bài thuyết trình lớn cho mọi người về những gì thực sự đang diễn ra với vũ khí thời tiết".

.

Jones tuyên bố có các cuộc phỏng vấn và tài liệu của chính phủ để chứng minh quan điểm của mình. "Sau đó, chúng ta có những tiêu đề táo bạo mà tôi đưa lên X rằng Kamala Harris, bạn biết đấy, chính quyền Biden-Harris đang kiểm soát cơn bão này", ông nói về Bão Milton.

.

"Vì vậy, họ có thể dễ dàng chứng nhận sức mạnh chỉ với năm hoặc sáu máy bay lớn", ông cho biết. "Và đó là công nghệ cũ, không phải là laser đã được chứng nhận và radar Doppler. Họ cũng có trên tàu và trên các giàn khoan dầu lớn mà họ đã hạ thủy. Họ hoàn toàn có thể khiến thứ này dừng lại và đổ nước xuống đại dương." Các nhà khoa học cho biết hiện tại không thể kiểm soát được các sự kiện thời tiết như Bão Milton.

.

⦿ ---- Diễn viên Ed Helms đã chế giễu Donald Trump trong bài phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử do người bạn đồng hành của Kamala Harris là Tim Walz tổ chức tại Nevada vào hôm thứ Ba. Cựu phóng viên của chương trình Daily Show đã nói với những người tham dự cuộc biểu tình ở Reno rằng ông đã học được "rất nhiều bài học giá trị" từ các vai diễn của mình trên truyền hình và phim ảnh. "Ví dụ, The Hangover đã dạy tôi rằng thức dậy trong hỗn loạn không bao giờ là điều tốt", Helms nói. "Và đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải làm quen vào khoảng năm 2016 đến 2020 - bạn còn nhớ không? Chỉ có hỗn loạn mọi lúc, ngày này qua ngày khác, và tôi chắc chắn không muốn quay lại điều đó nữa".

.

Helms cũng nhắc đến thời gian của mình trong phim The Office, nói rằng nhân vật của ông - Andy Bernard - đã từng "đấm thủng bức tường vì cái tôi nhỏ bé mong manh của anh ta không thể chịu đựng được việc bị chế giễu". Không nêu tên cụ thể của Trump, Helms sau đó nói thêm một cách ẩn ý: "Chúng tôi không muốn những nhà lãnh đạo có cái tôi nhỏ bé mong manh". Thay vào đó, ông kêu gọi những nhà lãnh đạo “hàn gắn sự chia rẽ của chúng ta, chứ không phải làm chúng tồi tệ hơn—và đó chính xác là những gì chúng ta có ở Kamala Harris và Tim Walz.”

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận tuyên bố của nhà báo người Mỹ Bob Woodward trong cuốn sách mới của ông rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bảy cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông này kết thúc vào năm 2021.

.

Cuốn sách mới của Woodward, "War" ("Chiến tranh"), sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 10 và bao gồm những nhận xét về mối quan hệ giữa Trump và tổng thống Nga. Theo Woodward, Trump đã "bí mật gửi" thiết bị y tế cho Putin trong thời gian COVID "để sử dụng cá nhân" và cuốn sách cũng tuyên bố rằng hai chính trị gia đã liên lạc "có thể tới bảy lần" kể từ khi Trump rời Bạch Ốc vào năm 2021. Peskov xác nhận rằng Hoa Kỳ và Nga đã gửi cho nhau thiết bị y tế vào đầu đại dịch nhưng bác bỏ những tuyên bố về các cuộc điện thoại, nói rằng "điều này không đúng".

.

⦿ ---- CNN sẽ không để trò chơi "có hay không" của Donald Trump về cuộc tranh luận tổng thống thứ hai kéo dài lâu hơn nữa. Hôm thứ Ba, đài truyền hình này đã cho cả hai chiến dịch tranh cử tổng thống đến hạn chót là trưa thứ Năm để quyết định xem họ có tham gia cuộc tranh luận đã lên kế hoạch vào ngày 23/10 hay không.

.

"CNN đã gửi lời mời vào ngày 21 tháng 9 tới cả chiến dịch của Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump để tham gia cuộc tranh luận trên CNN vào mùa thu năm nay vì chúng tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ được hưởng lợi từ cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên cho chức Tổng thống Hoa Kỳ", đài truyền hình này cho biết trong một tuyên bố. "Chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, chúng tôi đang đặt ra thời hạn chót để cả hai chiến dịch đưa ra phản hồi chính thức".

.

Thời hạn này cung cấp cho kênh truyền hình đường băng tổ chức để sản xuất cuộc tranh luận, mà họ đề xuất thực hiện tại cùng một studio ở Atlanta, nơi Trump và Tổng thống Joe Biden đã đối đầu hồi tháng 6. Chiến dịch của Kamala Harris đã tái khẳng định cam kết của mình đối với cuộc tranh luận vào ngày 23/10, mà họ đã đồng ý hồi tháng trước, trong một dòng tweet vào thứ Ba. Trump đã nói rằng đã quá muộn trong chu kỳ tranh cử tổng thống để tranh luận, mặc dù ông vẫn bày tỏ sự cởi mở với điều đó.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin tới bảy lần kể từ khi rời Bạch Ốc, bao gồm cả lần gần đây nhất là vào năm nay, theo báo cáo mới của nhà báo Bob Woodward. Woodward đưa ra tuyên bố trong cuốn sách sắp ra mắt của mình, "War", một câu chuyện đầy kịch tính về Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Joe Biden và Trump, trong đó nêu chi tiết các yếu tố về mối quan hệ của họ với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Cuốn sách dự kiến sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 10.

.

Cuốn sách nêu chi tiết về cách mối quan hệ của Trump với Putin vẫn tiếp diễn khi ông đưa ra một nỗ lực khác cho Bạch Ốc và trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Trong một cảnh, Woodward kể lại cách Trump chỉ đạo một phụ tá cấp cao rời khỏi văn phòng riêng của mình tại Mar-a-Lago trong năm nay "để ông có thể có cuộc gọi điện thoại riêng tư" với nhà lãnh đạo Nga. Người trợ lý, người đã lảng vảng ở hành lang bên ngoài trong khi hai người nói chuyện, nói với Woodward rằng Trump và Putin đã có "có thể tới bảy" cuộc gọi điện thoại kể từ khi Trump rời nhiệm sở vào năm 2021.

.

Câu chuyện này được ghi nhận là của một phụ tá ẩn danh và không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không phản hồi khi được yêu cầu bình luận trực tiếp về việc Trump có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Putin kể từ khi rời nhiệm sở hay không. Giám đốc truyền thông của Trump, Steven Cheung, trong một tuyên bố qua email đã tấn công Woodward một cách cá nhân và tuyên bố cuốn sách bao gồm "những câu chuyện bịa đặt".

.

Khi được hỏi về tuyên bố của Woodward, ứng cử viên phó tổng thống của Trump, Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, cho biết hôm thứ Ba, "Thành thật mà nói, tôi không biết Bob Woodward vẫn còn sống cho đến khi ông hỏi tôi câu hỏi đó". Ông tiếp tục chỉ trích Woodward là "kẻ phá đám" và nói rằng ngay cả khi báo cáo là đúng, "Này, có gì sai khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới không? Không. Có gì sai khi tham gia vào hoạt động ngoại giao không?"

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng Bão Milton có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong 100 năm qua. "Tôi sẽ hủy chuyến đi đến Đức và Châu Phi... chúng tôi sẽ tập trung vào những gì đang chờ đợi chúng tôi ngay lúc này", Biden cho biết trong khi nói thêm rằng ông đã chỉ thị cho chính quyền của mình "làm mọi thứ có thể để cứu mạng sống và cộng đồng của chúng ta".

.

Trước đó, Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Florida để chuẩn bị cho cơn bão "cực kỳ nguy hiểm" dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày mai. Ông cũng kêu gọi các hãng hàng không hỗ trợ sơ tán và không tăng giá vé một cách bất công.

.

⦿ ---- Người cựu dẫn chương trình Fox News Sunday nói ông phải rời bỏ Fox News vì không chịu nổi sự dối trá của đài Fox News khi đài này bao che cho Trump sau bầu cử 2020. Người dẫn chương trình CNN Chris Wallace đã chỉ trích kênh truyền hình cũ của mình về phạm vi đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất và các vụ kiện tụng mà kênh này phải chịu.

.

"Tôi không có vấn đề gì với quan điểm bảo thủ cũng như với quan điểm tự do", Wallace nói trong một buổi phát thanh trực tiếp với Aidan McLaughlin (Tổng biên tập Mediaite). "Nhưng vấn đề của tôi là âm mưu và dối trá. Sự thật là không thể thương lượng".

.

Wallace, cựu người dẫn chương trình "Fox News Sunday", người đã điều hành các cuộc tranh luận của tổng thống và dẫn chương trình đưa tin chính trị trên kênh trong nhiều năm, đã rời kênh truyền hình cáp được đánh giá cao nhất này vào năm 2021. Trước đây, ông đã chỉ trích Fox về chương trình đưa tin gây tranh cãi nhưng được đánh giá cao của kênh này.

.

Vài tháng sau khi rời Fox, Wallace nói với tờ The New York Times rằng làm việc tại kênh truyền hình này đã trở nên không thể chấp nhận được đối với ông, ông nói rằng, "Khi mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về sự thật — Ai đã thắng cử năm 2020? Ngày 6 tháng 1 có phải là một cuộc nổi loạn không? — Tôi thấy điều đó là không thể duy trì được".

.

Trong cuộc trò chuyện với Mediaite, Wallace đã tiến thêm một bước nữa khi nói rằng ông "rất vui" khi Fox News đồng ý bồi thường cho Dominion Voting Systems hàng trăm triệu đô la để giải quyết vụ kiện phỉ báng của mình. Dominion đã kiện Fox vào năm 2021 vì phát sóng những tuyên bố sai sự thật về phần mềm bầu phiếu của mình, được cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông vu khống sau cuộc bầu cử năm 2020.

.

⦿ ---- Bà Melania xạo, đó là lời cựu phụ tá của bà. Một cựu phụ tá cấp cao của Melania Trump đang phản bác tuyên bố của cựu đệ nhất phu nhân trong cuốn sách mới của bà rằng bà không biết về vụ bạo lực xảy ra tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, nói rằng, "Rõ ràng là bà ấy đã chọn cách im lặng".Trong cuốn hồi ký "Melania" của mình, được phát hành vào thứ Ba, Trump cho biết bà đã bị sốc khi bật TV và nhìn thấy những gì đang diễn ra tại Điện Capitol, gọi vụ bạo lực là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Bà Trump viết trong cuốn sách của mình: "Giống như tất cả các Đệ nhất phu nhân tiền nhiệm của tôi, tôi có nghĩa vụ ghi lại nội dung của các phòng lịch sử của Nhà Trắng, bao gồm cả việc chụp ảnh lưu trữ về tất cả các lần cải tạo.""Vài tháng trước, tôi đã tổ chức một nhóm nhiếp ảnh gia, nhân viên lưu trữ và nhà thiết kế đủ tiêu chuẩn để làm việc với tôi tại Bạch Ốc để đảm bảo thực hiện hoàn hảo. Theo yêu cầu, chúng tôi đã lên lịch vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 để hoàn thành công việc thay mặt cho quốc gia của chúng tôi".Nỗ lực tổ chức đã kết thúc trùng với cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, khi những người ủng hộ Tổng thống Trump khi đó đã xông vào tòa nhà để ngăn chặn Quốc hội chứng nhận kết quả của Đại cử tri đoàn."Có lúc, tôi liếc ra ngoài cửa sổ phòng tắm nắng, một trong những điểm quan sát cao nhất tại Nhà Trắng và nhận thấy một đám đông tụ tập bên dưới. Mặc dù biết có hoạt động bên ngoài, nhưng tôi vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình", cựu đệ nhất phu nhân nhớ lại trong cuốn sách của mình."Sau đó, chúng tôi di chuyển giữa các tầng, đắm chìm trong các cuộc thảo luận về các dự án đang triển khai của mình, tránh xa mọi màn hình tivi. Donald bận rộn với trách nhiệm của mình, và tôi cũng bận rộn với trách nhiệm của mình: ghi lại mọi thứ một cách nhanh chóng vì tôi biết chúng tôi sẽ sớm rời Bạch Ốc", bà tiếp tục.Phải đến sau 2 giờ chiều, Trump cho biết, bà mới nhận được tin nhắn từ thư ký báo chí của mình. Stephanie Grisham, một phụ tá lâu năm cũng từng là thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân, nói với ITK, "Melania đổ lỗi cho tôi vì đã không tóm tắt cho bà ấy và điều đó ổn thôi. Đó là những gì chồng bà đã làm với hơn 40 nhân viên đã lên tiếng chống lại ông ấy — đây là công thức của Trump. Nhưng bất cứ điều gì khiến bà ấy cảm thấy tốt hơn — tôi thực sự không quan tâm, còn bạn thì sao?”“Khi bạn đọc toàn bộ văn bản tôi gửi cho bà ấy, và câu trả lời rất nhanh, chỉ một từ của bà ấy là ‘không’, thì rõ ràng là bà ấy đã chọn cách im lặng. Tại sao bà ấy không hỏi ‘Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại tweet điều đó?'”, Grisham, người đã từ chức vào ngày 6 tháng 1/2021 và kể từ đó trở thành một nhà phê bình gay gắt của vị tổng thống thứ 45, lên tiếng chống lại ông tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 8, cho biết.“Melania biết chuyện gì đang xảy ra mọi lúc hoặc bà ấy đã đặt câu hỏi. Câu trả lời của bà ấy với tôi cho tôi thấy đủ để tôi ngay lập tức từ chức và rời bỏ cuộc sống mà tôi đã cống hiến trong nhiều năm. Nhưng được rồi, tôi đã không tóm tắt cho bà ấy đủ tốt”, Grisham nói.⦿ ---- Điểm kinh tế của Biden tăng lên điểm A. Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào năm 2021 với nền kinh tế mạnh mẽ nhưng dần suy yếu khi lạm phát làm giảm sức mua của người Mỹ. Với lạm phát hiện đang giảm dần, nền kinh tế của Biden một lần nữa có vẻ vững chắc như khi nhiệm kỳ của Biden mới bắt đầu.Kể từ tháng 7, nền kinh tế của Biden đã cải thiện hai bậc trên Bảng điểm kinh tế Biden của Yahoo Finance, từ B+ lên A vững chắc. Đó là cùng một điểm mà bảng điểm Yahoo đã đưa ra cho nền kinh tế trong tháng đầu tiên Biden nhậm chức, vào tháng 1 năm 2021.Bảng điểm kinh tế Biden theo dõi sáu số liệu sử dụng dữ liệu do Moody's Analytics cung cấp: tổng số việc làm, việc làm trong ngành sản xuất, thu nhập thực tế được điều chỉnh theo lạm phát, xuất khẩu, hiệu suất của thị trường chứng khoán và tăng trưởng GDP bình quân đầu người. Trong mỗi danh mục đó, Yahoo so sánh hiệu suất dưới thời tổng thống hiện tại với bảy tổng thống trước đó kể từ Jimmy Carter vào những năm 1970 tại cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của họ.So với những tổng thống trước đó, nền kinh tế của Biden mạnh nhất ở ba trong sáu danh mục: việc làm, việc làm trong ngành sản xuất và tăng trưởng GDP. Nền kinh tế của Biden đứng thứ ba trong tám nền kinh tế về hiệu suất cổ phiếu và thứ hai trong năm nền kinh tế về xuất cảng (dữ liệu này chỉ tính từ năm 1993).Điểm yếu nhất đối với Biden là thu nhập trung bình theo giờ, vì lạm phát cao vào năm 2022 và 2023 đã làm xói mòn giá trị của một tấm séc trả lương thông thường. Trong bảy tháng của năm 2022, điểm số của Biden về thu nhập là thấp nhất trong tám tổng thống.Nhưng lạm phát đã giảm từ mức đỉnh điểm là 10% vào năm 2022 xuống chỉ còn 2,5% hiện nay, gần với mức bình thường. Tăng trưởng thu nhập thực tế dưới thời Biden đã chuyển từ âm sang dương vào đầu năm nay, nghĩa là tiền lương một lần nữa tăng nhiều hơn lạm phát. Biden hiện đứng thứ ba trong tám người về tăng trưởng thu nhập thực tế, đây là yếu tố chính thúc đẩy điểm số của ông tăng lên.⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã phát hành một quảng cáo mới có sự tham gia của hai người từng làm việc trong chính quyền đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump. Quảng cáo có sự góp mặt của Kevin Carroll, cựu cố vấn cấp cao tại Bộ An ninh Nội địa và Olivia Troye, cựu cố vấn an ninh nội địa cho Phó Tổng thống Mike Pence. Hai cựu quan chức Bạch Ốc của Trump thảo luận về những gì họ cho là phản ứng tai hại của ông đối với việc cung cấp cứu trợ thiên tai."Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc tại Bạch Ốc với một tổng thống không quan tâm đến người dân Mỹ", Troye nói vào đầu quảng cáo. Sau đó, hai quan chức này tiếp tục kể lại rằng Trump không muốn cung cấp cứu trợ thiên tai cho California sau khi nơi này hứng chịu một vụ cháy rừng chết người với lý do là tiểu bang này đã bỏ phiếu chống lại ông rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016."Ông Trump sẽ đề xuất không cung cấp cứu trợ thiên tai cho các tiểu bang không bỏ phiếu cho ông ấy", Carroll nói."Điều này không bình thường", Troye nói thêm. "Nhiệm vụ của tổng thống là bảo vệ người Mỹ, bất kể chính trị".Carroll sau đó cảnh báo rằng nếu Trump thắng một cuộc bầu cử tổng thống khác, "Sẽ không có ai ngăn cản bản năng tồi tệ nhất của ông Trump" và "bạn sẽ có những kẻ nịnh hót giúp ông ta thực hiện chương trình nghị sự của Dự án 2025: Quyền lực không bị kiểm soát, không có rào cản".Carroll và Troye không phải là hai cựu quan chức duy nhất của Trump tuyên bố rằng ông ta chính trị hóa hoạt động cứu trợ thiên tai, vì Mark Harvey, cựu giám đốc cấp cao về chính sách phục hồi của Trump trong đội ngũ nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia, gần đây đã tiết lộ rằng ông đã từng thuyết phục Trump cho phép cứu trợ thiên tai cho California bằng cách đưa ra kết quả bỏ phiếu cho thấy có sự tập trung đáng kể của cử tri Cộng hòa ở Quận Cam.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã giáng một đòn chí mạng vào nền dân chủ Hoa Kỳ bằng cách đào tạo những tay sai MAGA của mình theo "thói quen của chế độ độc tài", theo một phân tích chính trị mới cho biết. Nhà báo Jamelle Bouie của tờ New York Times hôm thứ Ba đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về thông điệp ẩn chứa trong những tuyên bố sai sự thật của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa về phản ứng bão Helene — và những tác động trong tương lai."Trump đã đào tạo thành công hàng triệu người Mỹ coi sự thật là rào cản để giành được quyền lực", Bouie viết. "Ông Trump có thể không tận dụng được chiến thắng đó. Cuối cùng, sẽ có người làm được".Những lời dối trá khác nhau của cựu tổng thống và người bạn đồng hành của ông — trong số đó có việc những người nhập cư Haiti ăn thịt mèo và chó và bịa đặt rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã "đánh cắp" quỹ khẩn cấp — làm suy yếu nền tảng của hệ thống chính trị Hoa Kỳ, Bouie lập luận.Trong khi Vance tuyên bố rằng ông ta có lý khi bịa ra những câu chuyện ăn thịt thú cưng để nâng cao nhận thức về vấn đề nhập cư, Bouie lập luận rằng hôm thứ Ba, ông Vance và Trump đã biến những người theo MAGA thành một yêu cầu nguy hiểm."Nói dối mà không biết xấu hổ về mọi thứ — ngay cả một điều khủng khiếp như thảm họa thiên nhiên — là thể hiện sự coi thường ý tưởng rằng bạn có thể lý luận hoặc thuyết phục người khác", Bouie viết. "Đó là đòi hỏi sự tuân thủ một câu chuyện. Đó là nuôi dưỡng thói quen của chế độ chuyên quyền".Bouie lập luận rằng thói quen độc đoán của phe cánh hữu MAGA làm suy yếu một kỹ năng quan trọng, đã hình thành trong nhiều thế kỷ, giúp bảo vệ cử tri Hoa Kỳ khỏi mối đe dọa của chủ nghĩa độc đoán."Kỷ luật của nền dân chủ là gặp gỡ những người khác như những người bình đẳng, những người đồng hương mà bạn có thể lý luận và cân nhắc", ông kết luận. "Donald Trump và J.D. Vance đang làm mọi cách có thể để làm mất ổn định khả năng tin tưởng bất kỳ thông tin nào mà người dân thường có được".Bouie kết luận rằng việc những chiến thuật này có giúp Trump và Vance giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 11 hay không là không liên quan, vì chúng đã mở đường cho những người theo chủ nghĩa độc đoán vào Bạch Ốc."Trump và Vance có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với một thông điệp mang tính tưởng tượng nhiều hơn là thực tế", ông viết. "Nhưng dù cuối cùng họ có chiến thắng hay không thì thiệt hại vẫn sẽ và đã xảy ra."⦿ ---- Cảnh sát Israel cho biết hôm thứ Tư rằng có 6 người đã bị đâm trong một "cuộc tấn công khủng bố" tại thành phố Hadera. "Cuộc tấn công diễn ra tại bốn địa điểm khác nhau, nơi sáu người đã bị đâm ... cách đây không lâu", cảnh sát tuyên bố và nói thêm rằng nghi phạm đã nhanh chóng "được xác định vị trí và vô hiệu hóa bằng cách nổ súng". Kẻ tấn công được mô tả là một công dân Israel đến từ thành phố Ả Rập gần đó là Umm al-Fahm. Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết các nạn nhân ở trong "tình trạng khác nhau", một số người bị thương nghiêm trọng.⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư một lần nữa chỉ trích Israel vì các hoạt động tấn công của nước này ở Dải Gaza và Lebanon, gọi Israel là "một tổ chức khủng bố theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái". Hơn nữa, Erdogan đảm bảo rằng "ảo tưởng về vùng đất hứa" của Israel sẽ trở thành một sự lừa dối và thất bại to lớn. "Lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ hoan nghênh con quái vật" chịu trách nhiệm về "máu của hàng chục nghìn trẻ em, phụ nữ, thường dân Palestine", ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, Erdogan kêu gọi cải thiện điều kiện và mở rộng cơ sở đối thoại ở khu vực Trung Đông khi căng thẳng đang gia tăng không kiểm soát.⦿ ---- Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UN) cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) Philippe Lazzarini cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Tư rằng ít nhất 400.000 người đang "bị mắc kẹt" ở phía bắc Gaza, nơi "không có hồi kết cho địa ngục".Trong khi chính phủ Israel tiếp tục ban hành các lệnh sơ tán mới, nhiều người vẫn từ chối rời đi vì "họ biết quá rõ rằng không nơi nào ở Gaza là an toàn", Lazzarini bình luận. Ông cũng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nạn đói đang "trở nên trầm trọng hơn nữa" do thiếu nhu yếu phẩm."Chiến dịch quân sự gần đây này cũng đe dọa đến việc thực hiện giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêm vắc-xin bại liệt cho trẻ em", người đứng đầu UNRWA nhấn mạnh, một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.⦿ ---- Yahya Sinwar đã ra lệnh tiếp tục thực hiện các vụ đánh bom tự sát sau khi ông nắm quyền lãnh đạo Hamas sau vụ ám sát thủ lĩnh nhóm phiến quân trước đó là Ismail Haniyeh, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin tình báo Ả Rập."Bây giờ là lúc khôi phục lại các vụ đánh bom tự sát", Sinwar nói với một nhân viên cấp cao sau khi nắm quyền, theo báo cáo. Chỉ thị này được đưa ra ngay trước vụ đánh bom tự sát bất thành ở Tel Aviv khi một người Palestine vào thành phố với một chiếc ba lô chứa đầy thuốc nổ. Tuy nhiên, quả bom đã phát nổ trước khi anh ta đến được mục tiêu.Các nguồn tin cũng cho biết thêm rằng nhiều thành viên cấp cao của Hamas phản đối mạnh mẽ các hoạt động này, nhưng không dám công khai bày tỏ sự phản đối kể từ khi Sinwar lên nắm quyền lãnh đạo nhóm.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư về hành động quân sự tiềm tàng của Israel chống lại Iran, theo Axios đưa tin, trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên.Theo báo cáo, hành động trả đũa của Israel có thể bao gồm các cuộc không kích nhắm vào các địa điểm quân sự ở Iran, cùng với các hoạt động bí mật tương tự như hoạt động đã giết chết thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Tuy nhiên, Hoa Kỳ muốn tác động đến cách tiếp cận của Israel, thúc giục rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng phải có tác động nhưng không quá mức. Cuộc gọi này sẽ đánh dấu cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau gần hai tháng. Biden từng có lúc nêu nghi ngờ Netanyahu không muốn ngưng bắn ở Gaza để kiếm phiếu cho Trump.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết hôm thứ Ba rằng Israel muốn gây ra một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông để "ác ý" gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. "Cùng lúc đó, cơ quan an ninh Hoa Kỳ - rất có thể là do sự xúi giục cố ý của thực thể theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, đã vu cáo Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ! Đây rõ ràng là sự thật gây hiểu lầm", người phát ngôn viết trên trang cá nhân của mình trên X.Israel tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10 mà Tehran cho biết là hành động trả đũa cho vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.⦿ ---- Có 7 người đã chết và 11 người bị thương vào thứ Ba trong một cuộc không kích của Israel vào khu phố Mazzeh ở Damascus, theo Hãng thông tấn Ả Rập Syria (SANA). Cuộc tấn công diễn ra lúc 20:15 giờ địa phương, Israel phóng ba tên lửa từ hướng Cao nguyên Golan, nhắm vào một tòa nhà dân cư ở khu vực đông dân cư, gây ra "thiệt hại đáng kể", SANA cho biết. Những nỗ lực giải cứu những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang được tiến hành.⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc vào thứ Ba về dự luật do Israel đề xuất có thể ngăn chặn hoạt động của Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA).Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Guterres cảnh báo rằng việc ngăn chặn hoạt động cứu hộ của UNRWA tại Gaza sẽ "bóp nghẹt" những nỗ lực giảm bớt đau khổ của con người và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đang diễn ra. "Điều này sẽ chấm dứt hiệu quả sự phối hợp để bảo vệ các đoàn xe, văn phòng và nơi trú ẩn của Liên hợp quốc phục vụ hàng trăm nghìn người", ông nói."Kết luận rất rõ ràng: có điều gì đó sai trái về cơ bản trong cách tiến hành cuộc chiến này. Việc ra lệnh cho thường dân sơ tán không giúp họ an toàn nếu họ không có nơi nào an toàn để đi và không có nơi trú ẩn, thức ăn, thuốc men hoặc nước", ông nói và nói thêm rằng bây giờ "không nơi nào an toàn ở Gaza và không ai an toàn".⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận hôm thứ Ba trong một thông điệp trực tiếp gửi đến người dân Lebanon về vụ giết người được cho là người kế nhiệm Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, trong cuộc tấn công của Israel vào Beirut vào thứ Năm tuần trước."Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn tên khủng bố, bao gồm cả chính Nasrallah, và người thay thế Nasrallah, và người thay thế người thay thế ông ta", thủ tướng cho biết trong một bài phát biểu trên video. "Hôm nay, Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước"."Bây giờ các bạn có cơ hội cứu Lebanon trước khi nó rơi vào vực thẳm của sự hủy diệt và đau khổ, giống như Gaza", Netanyahu nói thêm trong khi kêu gọi người dân Lebanon giải phóng đất nước khỏi Hezbollah.⦿ ---- Hôm Thứ Ba, Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã công bố ngày gửi thư và ngày giao hàng được khuyến nghị cho mùa lễ năm 2024. Danh sách sau đây hiển thị các ngày được khuyến nghị mới nhất cho một gói hàng được gửi đến một địa chỉ ở Hoa Kỳ liền kề để được giao trước ngày 25 tháng 12/2024.. Dịch vụ USPS Ground Advantage: Ngày 18/12. Dịch vụ First-Class Mail: Ngày 18/12. Dịch vụ Priority Mail: Ngày 19/12. Dịch vụ Priority Mail Express: Ngày 21/12.Bất chấp thời hạn, USPS vẫn khuyến khích khách hàng lên kế hoạch trước và giao hàng sớm. "Bạn gửi càng sớm thì càng tốt; đừng chậm — hãy gửi thư và giao hàng ngay hôm nay!"Khách hàng gửi hàng đến một địa chỉ ở Alaska hoặc Hawaii nên tuân thủ các hướng dẫn sau để giao hàng trước ngày 25 tháng 12:. Dịch vụ USPS Ground Advantage: Ngày 16/12. Dịch vụ First-Class Mail: Ngày 18/12. Dịch vụ Priority Mail: Ngày 19/12. Dịch vụ Priority Mail Express: Ngày 20/12USPS mời khách hàng kiểm tra danh sách đầy đủ các ngày gửi thư và giao hàng trong kỳ nghỉ lễ được khuyến nghị trên trang web của mình để biết các nhu cầu khác, bao gồm các gói hàng được gửi đến các địa chỉ quốc tế hoặc quân sự và nhiều thông tin khác ở trang: usps.com.⦿ ---- Quận Los Angeles. Một người phụ nữ bị bắn vào chân khi đang ở trong xe hơi đã không để viên đạn ngăn cản cô lái xe đi vào khuya muộn Thứ Hai. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cảnh sát đầu tiên được điều động đến khu nhà 8700 của Noble Avenue ở Panorama City lúc 11:10 tối và khi đến nơi, họ đã tìm thấy một nạn nhân nữ nói rằng cô bị bắn vào chân."Nạn nhân nói với cảnh sát rằng cô đang ở trong xe của mình khi một nghi phạm nam bắn 6 phát súng về phía xe của cô", một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận với KTLA. "Một trong những viên đạn đã bắn trúng chân nạn nhân… [cô] đã bỏ chạy khỏi hiện trường bằng xe của mình và sau đó gọi cảnh sát".Hiện vẫn chưa rõ liệu tay súng có tiếp cận xe của cô bằng chân hay vụ việc là một vụ nổ súng từ xe sang xe. Video từ hiện trường cho thấy chiếc xe của người phụ nữ, một chiếc xe BMW màu đen, có lỗ đạn ở cửa sổ phía trước. Khu vực này đã bị phong tỏa tạm thời do cuộc điều tra nhưng đã được giải tỏa vào khoảng 3 giờ sáng Thứ Ba.⦿ ---- Cảnh sát tiếp tục điều tra vào thứ Ba sau khi hai sinh viên UCLA cho biết họ đã bị chuốc thuốc tại các bữa tiệc vào tuần trước. Theo Sở Cảnh sát Đại học UCLA, nạn nhân đầu tiên đã phát triển các triệu chứng có thể không liên quan đến rượu sau khi tham dự ba bữa tiệc dọc theo Đại lộ Gayle vào ngày 3 tháng 10. Nạn nhân thứ hai đã tham dự một bữa tiệc trên khu nhà 600 của Đại lộ Gayle vào ngày 5 tháng 10 và được đưa cho một ly đồ uống, sau đó dẫn đến các triệu chứng có thể không phải do rượu hoặc cần sa.Theo cảnh báo tội phạm của Sở Cảnh sát UCLA được ban hành vào thứ Hai, vụ án được phân loại là "sử dụng ma túy tấn công nghiêm trọng ngoài khuôn viên trường" và các địa điểm được liệt kê là khu nhà 500 và khu nhà 600 của Đại lộ Gayley. Cả hai nạn nhân đều được điều trị y tế tại phòng cấp cứu. Cho đến thứ Hai, vẫn chưa có mô tả về nghi phạm.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đã chết và ít nhất 6 người khác phải nhập viện sau khi có thể dùng thuốc quá liều vào thứ Ba tại Nhà tù Trung tâm dành cho Nam giới ở trung tâm thành phố Los Angeles. Video từ NewsChopper4 cho thấy một số xe cứu hỏa của thành phố, bao gồm cả xe cứu thương, và những người mặc đồ bảo hộ nguy hiểm trong bãi đậu xe tại nhà tù.LAFD cho biết phản ứng về vật liệu nguy hiểm là do bột màu trắng tại nhà tù. Chi tiết về chất này hiện chưa có. Một người đã tử vong tại hiện trường. Bảy cá nhân này có độ tuổi từ 18 đến 35, LAFD cho biết.⦿ ---- Hai phụ nữ Quận Cam đã lên tiếng sau khi họ nói rằng họ đã bị đuổi khỏi chuyến bay của Spirit Airlines vì những gì họ mặc. Sự việc xảy ra tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào thứ Sáu, khi chuyến bay của họ được cho là sẽ đến New Orleans. Khi lên máy bay, một tiếp viên hàng không đã nói với họ rằng trang phục của họ không phù hợp.Video quay bằng điện thoại di động cho thấy khoảnh khắc sự kiện xảy ra bên trong máy bay, với một trong những nhân viên của chuyến bay nói với những người phụ nữ rằng đây là "hãng hàng không thân thiện với gia đình" khi được hỏi tại sao cô ấy phải mặc áo len [he hé hở chút đỉnh].

⦿ ---- Một gia đình ở Quận Cam cảm thấy mệt mỏi sau khi một người họ hàng lớn tuổi bị tấn công ngẫu nhiên giữa ban ngày ngay bên ngoài ngôi nhà của họ ở Irvine. Đoạn phim giám sát đã ghi lại vụ tấn công trắng trợn, vô cớ xảy ra vào ngày 1 tháng 10 gần Jamboree và Portola Parkway. Đoạn video cho thấy người đàn ông 71 tuổi đột nhiên bị một thanh niên trẻ hơn tiếp cận và sau đó bị xô ngã xuống đường. Sau khi ngã, kẻ tấn công bỏ chạy và bỏ nạn nhân lại trên mặt đất.

.

Con gái ông cụ, Julie, nói với NBC4 rằng họ vẫn đang cố gắng hiểu lý do vụ tấn công. "Bố tôi nhìn lên và đột nhiên, một thanh niên đẩy ông ấy vào mặt", Julie nói. Cô từ chối cung cấp họ của mình vì lo sợ cho sự an toàn của cô và gia đình. "Bố tôi đã phản ứng bằng cách cố gắng chạy trốn khỏi anh ta và trong khi bị đánh và bỏ chạy, ông ấy đã ngã rất mạnh. Khi ông ấy ngã, gã đàn ông này tiếp tục cố gắng đánh ông ấy".

.

Nạn nhân đang ở trong lối đi riêng, chuẩn bị đi làm thì vụ tấn công ngẫu nhiên xảy ra. "Bố bị trầy xước, xây xát. Đầu gối bị trầy da rất nhiều; nó được băng bó lại,” Julie nói. Gia đình đã nộp báo cáo cho cảnh sát. Cho đến nay, vẫn chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ tấn công.

.

⦿ ---- California: Phi Dang làm việc tại doanh nghiệp gia đình của cô, bán đồ gia dụng nhỏ cho các nhà bán lẻ. Một nhà cung cấp gần đây đã gọi điện cho cô để hỏi về một hóa đơn quá hạn. "Nhà cung cấp của tôi nói, 'Này Phi, cô vẫn chưa thanh toán hóa đơn này'", cô nói. Nhưng Dang đã thanh toán hóa đơn. Và tấm chi phiếu - 14.000 đô la - đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô. Nhưng khi Dang kiểm tra tấm chi phiếu, cô nhận thấy người nhận đã bị thay đổi.

.

"Và tôi nói, 'Ồ, đó không phải là chữ viết tay của tôi'", cô nói. Dang ghép lại những gì có thể đã xảy ra. Một tên trộm đã lấy trộm tấm chi phiếu từ thư, sử dụng hóa chất để sửa tên người nhận, sau đó mang tấm chi phiếu đến ngân hàng và đổi thành tiền mặt. "Tôi rất lo lắng vì đó là một số tiền lớn", Dang nói.

.

Gian lận chi phiếu đã bùng nổ kể từ khi đại dịch xảy ra - tăng 365%, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Những người viết chi phiếu đó đang mất hàng triệu đô la và nhiều lần, ngân hàng của họ không làm gì nhiều để giúp họ. Dang cho biết cô đã báo cáo vụ gian lận với ngân hàng của mình, Wells Fargo, ngay khi cô biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô cho biết Wells Fargo nói với cô rằng cô sẽ không lấy lại được tiền vì cô phải báo cáo vụ gian lận trong vòng 30 ngày. Tóm lại, Dang mất 14.000 đô la.

.

⦿ ---- Mitsubishi Motors Corporation có kế hoạch tiếp tục hoạt động sản xuất xe tại Việt Nam mặc dù đất nước này không có chính sách thuận lợi của chính phủ, theo Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Ba, trích lời CEO của công ty Takao Kato.

.

Kato bày tỏ rằng thị trường Việt Nam có thể chứng kiến doanh số bán hàng tăng gấp đôi vào năm 2030, mặc dù không có chính sách đầy đủ và hỗ trợ kịp thời của chính phủ về thuế, cơ sở hạ tầng và công nghệ, cũng như sự phụ thuộc vào các bộ phận nhập cảng.

.

Mitsubishi Motors nắm giữ sự hiện diện đáng kể trên thị trường Việt Nam, xếp sau các nhà sản xuất xe hơi quốc tế khác như Toyota Motor và Ford Motor, theo các phương tiện truyền thông cho biết thêm.

.

⦿ ---- Bản tin sau dịch từ báo Hải quân Hoa Kỳ.

CĂN CỨ HẢI QUÂN CHANGI, Singapore (ngày 1 tháng 8 năm 2024). Cindy Nguyen trao tặng một vòng hoa vải cho chồng bà, Chuẩn đô đốc Tuấn Nguyen, trong buổi lễ thăng chức của ông trên tàu USS Blue Ridge (LCC 19) của Hạm đội 7 Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 8 năm 2024. Hạm đội 7 Hoa Kỳ là hạm đội được đánh số triển khai phía trước lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ và thường xuyên tương tác và hoạt động với các đồng minh và đối tác để bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ do Trung úy chỉ huy Sarah Merrill chụp)

.

Khi Đại tá Hải quân Tuan Nguyen sắp kết thúc nhiệm kỳ làm trợ lý tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch và chính sách tại Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ, ông thấy mình đang ở thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của mình, khi suy ngẫm về những trải nghiệm và thành tựu đã định hình hành trình của ông cho đến thời điểm này.

.

Đại tá Hải quân Tuan Nguyen đứng trên sàn bay của tàu USS Blue Ridge (LCC 19) của Hạm đội 7 Hoa Kỳ trước gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khi ông được thăng hàm Chuẩn đô đốc (Rear Admiral) vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, chuẩn bị trở thành một trong những sĩ quan cấp cao nhất trong cộng đồng Sĩ quan khu vực nước ngoài (FAO) của Hải quân. Mặc dù việc thăng hàm lên sĩ quan chỉ huy luôn là một cột mốc quan trọng, nhưng việc thăng hàm này có ý nghĩa đặc biệt to lớn, vì Blue Ridge là tàu chỉ huy và kiểm soát đã đi đầu trong Chiến dịch Frequent Wind và cứu mạng ông 49 năm trước.

.

“Tôi nhớ một chiếc xe hơi kiểu station wagon dừng lại, và gia đình bên nội tôi nói rằng chúng tôi phải rời đi. Mẹ tôi, bà bắt đầu khóc và chạy lên lầu để đóng gói… một số quần áo và ảnh cưới của bà ấy,” Nguyen kể. “Cha tôi đã tham gia chiến tranh, ở trong rừng rậm, vì vậy chúng tôi chỉ có thể rời đi mà không có ông ấy.”

.

Nguyen và gia đình anh vội vã lên một chiếc thuyền đánh cá và rời khỏi quê hương Vũng Tàu, Việt Nam, đi thuyền về phía Đảo Côn Sơn, cách bờ biển phía nam Việt Nam 50 dặm. Ở đó, họ đã tìm thấy những gì họ hy vọng khi tàu khu trục hộ tống lớp Knox USS Kirk (DE 1087) tiến về hòn đảo đó.

.

“Tôi thấy mình ở dưới đáy của một tấm lưới chở hàng dài, quá nhỏ để trèo lên vì những người khác đang loạng choạng leo lên sợi dây hoặc rơi xuống đại dương” Nguyen nói. “Tôi hoàn toàn đơn độc, không có nơi nào để đi cho đến khi một thủy thủ trẻ của Hải quân Hoa Kỳ trèo xuống lưới, bế tôi lên và đưa tôi đến nơi an toàn trên tàu Hương Giang của VNCH.”

.

Khi Nguyen đoàn tụ với mẹ và anh trai trên tàu Hương Giang, trước đây là USS Oceanside (LSM-175), đoàn tàu hải quân tiếp tục hành trình, cuối cùng đến Mỹ, với hành trình kết thúc tại Chicago, nơi Nguyen và gia đình bắt đầu quá trình xây dựng cuộc sống mới ở một quốc gia mới.

.

“Tôi thật may mắn khi được thăng chức hôm nay trên con tàu lịch sử này, con tàu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc di tản khỏi Sài Gòn”, Nguyen nói. “Trong chuyến tuần tra mùa hè này, việc trở lại Việt Nam trên tàu USS Blue Ridge đã hoàn thành vòng tròn khi tôi rời đi với tư cách là một người tị nạn trên tàu năm tuổi trên tàu USS Oceanside”.

.

Trải nghiệm thời thơ ấu sâu sắc này đã khơi dậy niềm đam mê của anh đối với cuộc sống phục vụ và phiêu lưu, đưa hành trình của anh trở lại điểm xuất phát. Nguyen là một trong 30.000 người tị nạn được giải cứu trong Chiến dịch Frequent Wind, một nhiệm vụ có sự tham gia của hơn 20 tàu Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc di tản khỏi Sài Gòn. Đoàn tàu hải quân cuối cùng đã đến Mỹ, với hành trình kết thúc tại Chicago, nơi Nguyen và gia đình anh có cơ hội bắt đầu lại.

.

Nguyen bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình vào năm 1996 khi được phong hàm thiếu úy trong Quân đoàn Kỹ sư Dân sự. Trong mười năm tiếp theo, anh đã cống hiến hết mình cho nhiệm vụ, thường hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp nhất khi phục vụ với tư cách là sĩ quan Seabee và Quân đoàn Kỹ sư Dân sự.

.

Những kỷ niệm này được hình thành từ những nhiệm vụ đầu tiên của anh tại Đơn vị Hỗ trợ Xây dựng Hải quân Hai ở Cảng Hueneme, California, Hoạt động Kỹ thuật Tây Bắc, Văn phòng Bremerton và làm việc với tư cách là sĩ quan công trình công cộng và sĩ quan thường trú phụ trách xây dựng cho Khu vực Hải quân Singapore.

.

Sau mười năm phục vụ, Nguyen chuyển sang cộng đồng Sĩ quan Khu vực Đối ngoại (FAO) vào năm 2006. Anh bắt đầu sự nghiệp FAO của mình với tư cách là Cán bộ Văn phòng cho Campuchia, Philippines và Việt Nam tại Bộ Tư lệnh, Ban Kế hoạch và Chính sách Quốc tế của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

.

Các nhiệm vụ tiếp theo của anh bao gồm làm trợ lý tùy viên hải quân tại Ấn Độ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, làm tùy viên hải quân tại Trung Quốc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh và gần đây nhất là hoàn thành chuyến công tác của mình với tư cách là phụ tá tham mưu trưởng phụ trách các kế hoạch và hoạt động tại Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Quan chức quốc phòng cấp cao, Tùy viên quốc phòng Trung Quốc tại Bắc Kinh.

.

⦿ ---- TIN VN. Đăng tin sai sự thật ''thầy Minh Tuệ đang ở khu vực Bảo Lộc'' trên Facebook, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng. Theo Báo Lâm Đồng. Cơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một nam thanh niên ngụ tại TP Bảo Lộc với số tiền 5 triệu đồng về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật” trên mạng xã hội. Ngày 9/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an Lâm Đồng cho biết, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng PA05 phát hiện ngày 17/9, tài khoản mạng xã hội Facebook H.H.C đăng tải nhiều video, bài viết về 2 trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú (tên gọi khác Thích Minh Tuệ) đang đi bộ khất thực trên đường, kèm theo thông tin có nội dung cho rằng “thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng”, thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều trường hợp người dân hiếu kỳ, đã phát tán, chia sẻ thông tin do tài khoản H.H.C đăng tải, kêu gọi truy tìm thông tin vị trí tại TP Bảo Lộc để đến gặp mặt “thầy Thích Minh Tuệ”, có thể dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Phòng PA05 đã khẩn trương phối hợp Công an TP Bảo Lộc xác minh, qua đó xác định thông tin “thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực TP Bảo Lộc là sai sự thật. Tại địa bàn TP Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung hoàn toàn không có sự việc nêu trên.

.

⦿ ---- TIN VN. Vấn đề bằng cấp của ông Vương Tấn Việt (Thầy Thích Chân Quang) được nêu trong báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Theo Báo Người Lao Động. Ngày 9-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thú 38, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong năm 2024, dư luận xã hội dậy sóng với trường hợp "học giả, bằng thật" ở cấp đào tạo trình độ cao nhất, tuy nhiên cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng, công khai, minh bạch với công luận. Dẫn chứng cho vấn đề nêu trên, báo cáo của cơ quan thẩm tra nêu rõ vụ việc ông Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang) bảo vệ Luận án và được cấp bằng Tiến sĩ tại Trường ĐH Luật Hà Nội sau khoảng hơn 2 năm từ khi tốt nghiệp Cử nhân luật hệ vừa học, vừa làm. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã có văn bản xác nhận "Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD-ĐT TP HCM và không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6-6-1989 của Sở GD-ĐT TP HCM".

.

⦿ ---- TIN VN. Đề xuất bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có từ 1.000 lao động. Theo Báo Chính Phủ. Tổng Liên đoàn đề xuất ở những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên cần bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương. Việc cơ cấu cán bộ Công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp có đông công nhân do công đoàn quản lý, trả lương đảm bảo tiếng nói độc lập, mạnh mẽ của cán bộ Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

.

⦿ ---- HỎI 1: Xe taxi robot được ưa chuộng nhiều hơn?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới của công ty nghiên cứu xe hơi J.D. Power, hành khách đi taxi robot đánh giá trải nghiệm này là 8,53 trên 10, với yếu tố đóng góp chính cho trải nghiệm này là “công nghệ xe cộ”. J.D. Power cũng phát hiện ra rằng “niềm tin của người tiêu dùng” khi đi taxi robot — được định nghĩa là xe tự lái hoàn toàn tự động — cao hơn 56% ở những người đã từng đi taxi robot (76%), so với những người chưa từng đi (20%). J.D. Power lưu ý rằng những người không đi taxi robot ở các thành phố có taxi robot cũng thấy niềm tin của người tiêu dùng cao hơn mức trung bình của những người không đi taxi robot, ở mức 34%.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/trust-in-robotaxis-is-higher-among-users-jd-power-study-finds-193350461.html

.

⦿ ---- HỎI 2: AI vẫn chưa sẵn sàng để điều hành phòng cấp cứu của bệnh viện?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. AI vẫn chưa sẵn sàng để điều hành phòng cấp cứu của bệnh viện, một nghiên cứu mới kết luận. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí Nature Communications vào thứ Ba rằng ChatGPT có thể sẽ yêu cầu chụp X-quang và dùng thuốc kháng sinh không cần thiết cho một số bệnh nhân và tiếp nhận những bệnh nhân không thực sự cần điều trị tại bệnh viện.

.

"Đây là thông điệp có giá trị gửi đến các bác sĩ lâm sàng rằng đừng tin tưởng mù quáng vào những mô hình này", nhà nghiên cứu chính Chris Williams, một học giả sau tiến sĩ tại Đại học California, San Francisco, cho biết. "ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi trong kỳ thi y khoa và giúp soạn thảo các ghi chú lâm sàng, nhưng hiện tại nó không được thiết kế cho các tình huống đòi hỏi nhiều cân nhắc, như các tình huống trong khoa cấp cứu", Williams nói thêm trong một bản tin của UCSF.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/08/study-AI-not-ready-run-emergency-rooms/7261728392084/

.

.