- Giải Nobel Y học: 2 nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun vì đã khám phá ra microRNA

- 25 lãnh tụ Hồi giáo tại Mỹ ký Thư Ngỏ, tuyên bố ủng hộ bà Harris, vì ít nhất bà Harris cũng đã liên tục đòi ngưng bắn ở Gaza

- Trump hứa: sẽ áp thuế lên tới 200% đối với xe nhập cảng từ Mexico

- CRFB: Các kế hoạch kinh tế của Trump sẽ làm tăng công nợ của Mỹ tới 7,5 nghìn tỷ đô vào năm 2035, kế hoạch Harris sẽ tăng công nợ ở mức 3,5 nghìn tỷ đô

- Bà Harris mở chiến dịch truyền thông rầm rộ, lên làn sóng "Call Her Daddy" (Hãy Gọi Cha Của Nàng) nói chuyện với nữ cử tri.

- Trump nói Mỹ có thể "đánh bại Trung Quốc trong sản xuất điện tử" dưới sự lãnh đạo của ông.

- Bà Harris trả lời phỏng vấn CBS: Mỹ cần giúp Israel "tự vệ" khỏi các mối đe dọa của Hamas, Hezbollah và Iran

- Tim Walz trả lời Fox News: Iran "là trung tâm" của khủng hoảng Trung Đông, và Mỹ cần giúp Israel tự vệ

- Bà Harris lên mạng X, cảm ơn cựu Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney vì đã ủng hộ

- Bà Melania Trump vẫn kiên định với lập trường ủng hộ phá thai vì không muốn Cộng Hòa kiểm soát cơ thể phụ nữ Mỹ

- TNS Mark Kelly (D-Ariz.): chắc chắn bà Harris sẽ chiến thắng ở tiểu bang Arizona và toàn bộ cuộc đua vào Bạch Ốc, và người Mỹ gốc Latinh ở Arizona sẽ hưởng lợi lớn

- Trump chỉ trích nhóm vận động tranh cử 2024 của Trump vì gửi "bức ảnh sai" không cho thấy đám đông như ý Trump muốn. Nhưng tìm hoài không ra ảnh nào đông như ý.

- Jordan: Israel "đẩy" Trung Đông vào một cuộc "chiến tranh" toàn diện.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel sẽ phải trả giá cho "cuộc diệt chủng đã diễn ra trong một năm này".

- Gaza: 41.909 người Palestine chết, 97.303 người bị thương.

- Thủ tướng Netanyahu: công dân Israel "đã đứng lên như những sư tử" sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

- Israel: thêm 1 con tin người Israel chết ở Gaza.

- Hôm nay, Thứ Hai ngày 7 tháng 10/2024 là tròn một năm cuộc chiến Gaza, tưởng niệm dòng thơ hòa bình của Refaat Alareer (1979–2023)

- Tướng Israel: Israel cần "quân đội lớn hơn"

- Iran gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "Hitler thời hiện đại" vì dội bom nhà thờ Hồi giáo và trường học ở Gaza.

- Nhật Bản: Số người từ 65 tuổi trở lên không có họ hàng gần sẽ tăng khoảng 1,5 lần vào năm 2050, chiếm hơn 10% dân số cao tuổi

- Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm 21 hồng y mới.

- New York: Hai cậu nhóc, 12 và 13 tuổi, bị bắt vì trong nhóm 5 người hành hung cựu Thống đốc New York

- Mỹ cảnh báo cơn bão nhiệt đới Milton dự kiến sẽ quậy phá Florida.

- California: hòa nhạc, cầu nguyện, biểu tình từ cả hai phía Palestine và Israel tưởng niệm tròn 1 năm bùng nổ cuộc chiến Gaza

- California: người thứ 3 bị cúm gia cầm. Các nông sản từ các nông trại California bán ở chợ vẫn an toàn.

- California: 1 người đàn ông đối đầu, út dao đâm cảnh sát, bị bắn chết

- Nam California: động đất mạnh 4,0 độ ở Ontario, rung lắc nhiều quận

- Quận Cam: 1 cư dân bị đâm chết nửa khuya ở Garden Grove. Đang điều tra, tìm nghi can.

- HỎI 1: Các bà bầu thiếu ngủ sẽ có thể làm em bé tương lai sẽ chậm phát triển? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đi ngắm chim, ăn chuối sẽ giúp bạn giữ sức khỏe, ngừa bệnh? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/10/2024) ⦿ ---- Giải Nobel Y học đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun hôm Thứ Hai vì đã khám phá ra microRNA, một nguyên lý cơ bản chi phối cách thức hoạt động của gen được điều hòa. Hội đồng Nobel cho biết khám phá của họ "có tầm quan trọng cơ bản đối với cách thức các sinh vật phát triển và hoạt động", theo AP.

Theo ủy ban: "Thông tin được lưu trữ trong nhiễm sắc thể của chúng ta có thể được ví như một hướng dẫn sử dụng cho tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta. Mỗi tế bào đều chứa cùng một nhiễm sắc thể, vì vậy mỗi tế bào đều chứa chính xác cùng một bộ gen và chính xác cùng một bộ hướng dẫn".

Nhưng theo CNN, các loại tế bào khác nhau có các đặc điểm khác nhau và các nhà khoa học đã đi sâu tìm hiểu cách thức chúng hình thành. "Câu trả lời nằm ở quy định gen, cho phép mỗi tế bào chỉ chọn các hướng dẫn có liên quan. Điều này đảm bảo rằng chỉ có bộ gen chính xác mới hoạt động trong mỗi loại tế bào".

Ambros đã thực hiện nghiên cứu dẫn đến giải thưởng của mình tại Đại học Harvard. Hiện ông là giáo sư khoa học tự nhiên tại Trường Y khoa Đại học Massachusetts.

Nghiên cứu của Ruvkun được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y khoa Harvard, nơi ông là giáo sư về di truyền học. Thomas Perlmann, Tổng thư ký Ủy ban Nobel, cho biết ông đã nói chuyện với Ruvkun qua điện thoại ngay trước khi công bố. "Phải mất một thời gian dài trước khi ông ấy nghe điện thoại và có vẻ rất mệt mỏi, nhưng ông ấy đã rất nhanh chóng, rất phấn khích và vui mừng khi hiểu được tất cả những gì đang diễn ra".

Các thông báo về giải Nobel tiếp tục với giải vật lý vào thứ Ba, giải hóa học vào thứ Tư và giải văn học vào thứ Năm. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào thứ Sáu và Giải Nobel Tưởng niệm về Khoa học Kinh tế vào ngày 14 tháng 10. Giải Nobel bao gồm khoản tiền mặt trị giá 1 triệu đô la từ di sản do người sáng lập ra giải thưởng, nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel để lại. Những người đoạt giải được mời đến nhận giải thưởng của họ tại các buổi lễ vào ngày 10 tháng 12.

⦿ ---- Một nhóm các giáo sĩ Hồi giáo đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong một bức thư ngỏ được chia sẻ đầu tiên với NBC News vào Chủ Nhật, một động lực quan trọng khi bà tăng cường nỗ lực giành lại các cử tri Hồi giáo bất mãn trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas.

Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã phải đối mặt với sự tức giận lan rộng từ các cử tri Hồi giáo và Ả Rập về việc chính quyền Biden ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza, và cộng đồng này có thể chỉ trích một số tiểu bang chiến trường, như Michigan.

Có 25 nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo đã ký vào bức thư, được đưa ra một năm sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 châm ngòi cho cuộc chiến, lập luận rằng cử tri Hồi giáo có nghĩa vụ phải suy nghĩ hợp lý về quyết định bỏ phiếu của họ và việc ủng hộ Harris "lớn hơn nhiều so với tác hại của các lựa chọn khác. Bà ấy cũng là một ứng cử viên đòi ngừng bắn tận tụy và là lựa chọn tốt nhất để chấm dứt đổ máu ở Gaza và bây giờ là Lebanon", họ viết.

Các giáo sĩ Hồi giáo lập luận rằng cựu Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa đối với cộng đồng của họ. "Việc cố tình cho phép một người như Donald Trump trở lại văn phòng, cho dù bằng cách bỏ phiếu trực tiếp cho ông ấy hay cho một ứng cử viên của đảng thứ ba, vừa là một thất bại về mặt đạo đức vừa là một thất bại về mặt chiến lược. Đặc biệt là ở các tiểu bang dao động, một lá phiếu cho một đảng thứ ba có thể giúp Trump giành chiến thắng tại tiểu bang đó và do đó là cuộc bầu cử", họ viết.

"Với lịch sử gây hại cho cộng đồng và đất nước của [Trump] được ghi chép rõ ràng, cũng như những gì ông ấy đã hứa sẽ làm với người Hồi giáo và người Palestine nếu ông ấy trở lại, chúng ta có nghĩa vụ không để cảm xúc cao độ của mình chi phối hành động của chúng ta gây hại,” lá thư viết. Lá thư lập luận rằng các nhà lãnh đạo có “trách nhiệm, một Amana, không đặt cộng đồng của chúng ta vào tình thế nguy hiểm.”

⦿ ---- Các kế hoạch kinh tế của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ khiến nợ quốc gia của Hoa Kỳ lên tới 7,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2035, so với đề xuất của Phó Tổng thống Kamala Harris, theo đó công nợ sẽ chỉ ở mức 3,5 nghìn tỷ đô la, theo phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB: Committee for a Responsible Federal Budget) cho biết hôm thứ Hai trong báo cáo Theo dõi Ngân sách Hoa Kỳ 2024 (US Budget Watch 2024) mới nhất của mình.

Trong khi các biện pháp tăng thâm hụt của Trump dự kiến ​​sẽ lên tới 10,20 nghìn tỷ đô la, thì đối với Harris, con số này dự kiến ​​sẽ ở mức 7,25 nghìn tỷ đô la. Các biện pháp giảm thâm hụt dự kiến ​​sẽ ở mức 3,70 nghìn tỷ đô la đối với Trump và 4,25 nghìn tỷ đô la đối với Harris. Khi nói đến chi phí lãi suất, chi phí của Trump ước tính là 1 nghìn tỷ đô la, trong khi của Harris sẽ ở mức 500 tỷ đô la.

"Harris sẽ không làm tăng thêm nợ theo ước tính chi phí thấp của chúng tôi và sẽ làm tăng khoản nợ dự kiến ​​thêm 8,10 nghìn tỷ đô la cho đến năm tài chính 2035 theo ước tính chi phí cao của chúng tôi. Trump sẽ làm tăng khoản nợ dự kiến ​​thêm 1,45 nghìn tỷ đô la cho đến năm tài chính 2035 theo ước tính chi phí thấp của chúng tôi và thêm 15,15 nghìn tỷ đô la theo ước tính chi phí cao của chúng tôi", theo ủy ban giải thích thêm.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã mở màn chiến dịch truyền thông rầm rộ của đảng Dân chủ vào Chủ Nhật bằng cách xuất hiện trên chương trình podcast nổi tiếng "Call Her Daddy" (Hãy Gọi Cha Của Nàng) về các vấn đề được phụ nữ đồng cảm, đồng thời cũng chỉ trích đối thủ Cộng Hòa của bà trong suốt chương trình. Trong cuộc phỏng vấn dài khoảng 40 phút được ghi hình vào tuần trước, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã nói về sự kiên cường cần có để trở thành một người phụ nữ muốn có chức vụ công, sự cứng rắn mà mẹ bà đã truyền cho bà và tầm quan trọng của quyền sinh sản trong cuộc bầu cử này, theo AP đưa tin.

Chương trình này là chương trình podcast được phụ nữ nghe nhiều nhất và có hàng triệu người hâm mộ theo dõi để nói về các mối quan hệ, tình dục, sức khỏe tâm thần và trao quyền cho phụ nữ. Cuộc thảo luận với Harris khá nhẹ nhàng trong chương trình, với việc phó tổng thống tập trung thông điệp của mình, một phần, vào giá trị của việc phớt lờ những người đã nghi ngờ bà.

"Tôi không nghe thấy câu trả lời "không". Tôi kêu gọi tất cả ông bố 'Daddy Gang' đừng nghe thấy câu trả lời "không", chỉ cần đừng nghe thấy thôi", bà nói. "Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là không để người khác định nghĩa bạn". Cuộc phỏng vấn là một phần trong nỗ lực tiếp cận truyền thông rộng rãi hơn của Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, khi đảng Dân chủ tìm cách tăng cường sự ủng hộ của họ trong 30 ngày cuối cùng của chiến dịch chống lại đảng Cộng hòa Donald Trump và JD Vance.

Harris, người đã bị chỉ trích vì không trả lời nhiều cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông hơn, đã ghi hình một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của CBS sẽ phát sóng vào tối hôm nay, Thứ Hai. Bà đã được đặt lịch vào thứ Ba trên chương trình phát thanh vệ tinh của Howard Stern, The View của ABC và The Late Show with Stephen Colbert trên CBS. Trong khi đó, Walz, người đã xuất hiện lần đầu trong chiến dịch tranh cử của mình trên một chương trình tin tức Chủ Nhật, sẽ tham gia chương trình ABC của Jimmy Kimmel vào thứ Hai.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ của đảng Cộng hòa Donald Trump hôm Chủ Nhật cho biết ông sẽ áp thuế lên tới 200% đối với xe nhập cảng từ Mexico khi ông tăng cường lời lẽ bảo hộ thương mại trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11/2024. Và đó là lần đầu có lời hứa áp thuế quan cao như thế.

Trump, đối đầu với đảng Dân chủ Kamala Harris trong một cuộc đua sít sao, trước đó đã cam kết rằng nếu được bầu lại làm tổng thống, ông sẽ áp thuế 100% đối với xe hơi và xe tải nhập cảng với mục tiêu hỗ trợ ngành công nghiệp xe hơi trong nước. Nhưng khi phát biểu tại một cuộc biểu tình tại một sân bay ở Juneau, Wisconsin, Trump đã tăng gấp đôi con số đó.

"Chúng tôi sẽ áp thuế 200% nếu cần thiết", Trump nói. "Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ không để những chiếc xe đó vào Hoa Kỳ". Cựu tổng thống đã vận động tranh cử ở Wisconsin lần thứ tư trong tám ngày, nhấn mạnh tầm quan trọng mà chiến dịch của ông đang đặt ra cho tiểu bang này khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Ngày bầu cử.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy Harris, phó tổng thống Hoa Kỳ, có lợi thế nhỏ ở Wisconsin sau khi tiểu bang này bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden thay vì Trump bốn năm trước. Cả Harris và Trump đều đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, những nơi được coi là chìa khóa để giành chiến thắng trong phiếu đại cử tri đoàn Hoa Kỳ. Trump đã càn quét các tiểu bang đó hồi năm 2016 trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trên con đường trở thành tổng thống. Biden cũng đã làm như vậy hồi năm 2020.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng Hoa Kỳ có thể "đánh bại Trung Quốc trong sản xuất điện tử" dưới sự lãnh đạo của ông. Ông hứa sẽ có lợi ích về thuế cho các nhà sản xuất tiếp tục hoạt động tại Hoa Kỳ, cam kết họ sẽ nhận được "mức thuế thấp nhất và chi phí năng lượng thấp nhất".

Trump cũng hứa sẽ "tạo ra hàng triệu việc làm, tăng lương mạnh mẽ và biến Hoa Kỳ thành cường quốc sản xuất". Ngoài ra, ông cho biết ông sẽ cắt giảm một nửa giá năng lượng và điện trong vòng 12 tháng nếu được tái đắc cử.

(Kiểm chứng của VB: Thực tế, lời Trump hứa năm 2016 tới cuối nhiệm kỳ chỉ có chuyện phá thai, còn kinh tế thì Trump làm tăng nợ công, theo phân tích của cả Cộng Hòa. Bản tin Committee for a Responsible Federal Budget viết: "Trong cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng hòa gần đây, cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã thêm 8 nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia trong khi Thống đốc Florida Ron DeSantis nói rằng Tổng thống Trump đã thêm 7,8 nghìn tỷ đô la vào nợ công. Những tuyên bố này là đúng, tùy thuộc vào cách bạn đo lường các khoản bổ sung vào nợ. Chúng tôi ước tính chi phí mười năm cho luật và các hành động hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký thành luật là khoảng 8,4 nghìn tỷ đô la, bao gồm cả lãi suất. Xem: https://www.crfb.org/blogs/how-much-did-president-trump-add-debt)

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào hôm nay, thứ Hai, rằng Hoa Kỳ cần giúp Israel "tự bảo vệ" khỏi các mối đe dọa do Hamas, Hezbollah và Iran gây ra.

"Khi chúng ta nghĩ về mối đe dọa mà Hamas, Hezbollah… Iran gây ra, tôi nghĩ rằng chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta phải làm những gì có thể để cho phép Israel tự bảo vệ mình trước những cuộc tấn công như vậy", Harris cho biết trong phần xem trước chương trình 60 Minutes của CBS.

"Viện trợ mà chúng tôi dành cho Israel đã cho phép Israel tự bảo vệ mình trước 200 tên lửa đạn đạo chỉ nhằm tấn công người dân Israel", bà nói thêm, ám chỉ đến cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran vào quốc gia này, mà họ đã thực hiện để đáp trả vụ đánh bom Beirut của Israel khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào Chủ Nhật rằng Iran "là trung tâm" của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, khẳng định rằng "các lực lượng ủy nhiệm... của Tehran gây ra sự gián đoạn trên khắp khu vực".

"Chúng tôi đã nói rõ rằng Israel có quyền tự vệ. Chúng tôi luôn đứng ở vị trí đó", Walz nhấn mạnh và chỉ ra rằng Hamas là bên bắt đầu cuộc xung đột bằng cách giết chết "hơn 1.200 người Israel vô tội" và bắt 46 người Mỹ làm con tin. "Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi có quyền bảo vệ quân đội Mỹ, các đồng minh của chúng tôi trong khu vực và rằng Iran sẽ phải chịu hậu quả", ông nói thêm.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công Gaza và Lebanon và đe dọa sẽ nhắm vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Tehran vào quốc gia này vào đầu tuần này.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến X vào Chủ Nhật để cảm ơn cựu Dân biểu đảng Cộng hòa Liz Cheney vì sự ủng hộ của bà. "Người Mỹ có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt. Tôi biết ơn sự ủng hộ của @Liz_Cheney và rất nhiều người Mỹ đã chọn đặt đất nước lên trên đảng phái trong cuộc chiến vì tương lai này", Harris cho biết trong một bài đăng trên X.

Đầu tuần này, Harris và Cheney đã cùng nhau xuất hiện tại một cuộc mít tinh ở Wisconsin. Cha của Cheney và là cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney cũng đã ủng hộ Harris trong cuộc bầu cử năm nay, tuyên bố rằng "chưa bao giờ có một cá nhân nào là mối đe dọa lớn hơn đối với nền cộng hòa của chúng ta hơn Donald Trump".

⦿ ---- Bà Melania Trump vẫn kiên định với lập trường ủng hộ phá thai hôm Chủ Nhật, mặc dù thừa nhận sự khác biệt so với nền tảng chiến dịch của đảng Cộng hòa của chồng bà, cựu Tổng thống Donald Trump. "Tôi muốn quyết định những gì tôi muốn làm với cơ thể mình", cựu đệ nhất phu nhân cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên "Sunday Morning Futures" của Fox News. "Tôi không muốn chính phủ can thiệp vào công việc cá nhân của tôi".

"Tôi để anh ta [Trump] là chính mình", bà nói thêm, nói về sự bất đồng rõ ràng với quan điểm của chồng bà. "Anh ta có niềm tin khác và anh ấy sẽ làm những gì anh ấy tin tưởng nếu được bầu". Melania Trump chính thức công khai lập trường ủng hộ phá thai của mình hôm thứ Năm trong một video quảng cáo để xem trước cuốn sách sắp ra mắt của bà, "Melania". Cuốn sách dự kiến sẽ ra mắt vào thứ Ba và dự kiến sẽ trình bày chi tiết hơn về quan điểm phá thai của bà.

Lập trường của đệ nhất phu nhân đảng Cộng hòa về vấn đề này là một sự thay đổi đáng chú ý so với đường lối của đảng Cộng Hòa và so với quan điểm đã nêu của Trump, chồng bà. Donald Trump cho biết ông tin rằng quyền tiếp cận phá thai nên do các tiểu bang quyết định, chứ không phải do chính quyền liên bang. Ông đã nhiều lần ăn mừng và nhận công cho quyết định năm 2022 của Tòa án Tối cao khi lật ngược phán quyết Roe v. Wade, phán quyết thiết lập quyền phá thai theo hiến pháp.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-Ariz.) nói hômo Chủ Nhật rằng ông tin tưởng Phó Tổng thống Harris sẽ chiến thắng tại tiểu bang Arizona và toàn bộ cuộc đua. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "State of the Union" của CNN, người dẫn chương trình Dana Bash đã hỏi vị thượng nghị sĩ của tiểu bang chiến trường này lý do tại sao ông nghĩ Harris gần như ngang bằng với người Mỹ gốc Latinh khi Tổng thống Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại tiểu bang của ông với cách biệt 24 điểm bốn năm trước.

Kelly thừa nhận các cuộc đua sít sao khác ở Arizona vào năm 2020 và 2022 và cho biết "các cuộc thăm dò ở Arizona có thể thay đổi đôi chút". Tuy nhiên, ông đã đưa ra lập luận rằng Harris phù hợp nhất để đại diện cho các cử tri của mình và rằng người Mỹ gốc Latinh ở Arizona "sẽ được hưởng lợi đáng kể từ nhiệm kỳ tổng thống của Kamala Harris".

Kelly cho biết "Harris và Walz cam kết với các giá trị của họ [người Mỹ Latin]. Họ thường là những người thuộc tầng lớp trung lưu và lao động. Bạn biết đấy, họ không phải là những người cứng nhắc về các vấn đề, nhưng Kamala Harris quan tâm đến họ và quan tâm đến gia đình của họ".

Kelly cho biết ông hy vọng thông điệp đó sẽ được lan tỏa nhiều hơn trong tháng tới trước ngày bầu cử. “Khi bạn xem xét cách Donald Trump nói về người nhập cư và nói về người da màu, tôi hy vọng rằng trong 30 ngày tới, điều đó sẽ bắt đầu được mọi người ở tiểu bang Arizona đồng tình hơn và bà ấy có thể giành chiến thắng ở tiểu bang này."

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nhóm vận động tranh cử năm 2024 của mình vào Chủ Nhật sau khi ông cho biết "bức ảnh sai" đã được hiển thị về một cuộc mít tinh từ một ngày trước đó vì không cho thấy đám đông như ý Trump muốn.

Một ngày sau khi Trump phát biểu tại Butler, Pennsylvania, ông cho biết ông muốn chia sẻ một bức ảnh về cuộc mít tinh với những người ủng hộ ở Juneau, Wisconsin, để họ có thể thấy quy mô đám đông của ông. "Và chúng tôi có thứ gì đó để cho bạn thấy đám đông mà chúng tôi đã có đêm qua", Trump nói. "Đó thực sự là một điều gì đó đặc biệt. Vì vậy, hãy đưa nó lên nếu chúng ta có thể".

Sau một lúc, Trump tỏ ra nổi giận với đội ngũ nhân viên vận động tranh cử của mình vì không tìm ra tấm ảnh nào có đám đông như ý. "Thật không thể tin được", ông phàn nàn. "Họ đã sử dụng nhầm ảnh. Đó là cùng một bức ảnh, nhưng họ đã có hai bức ảnh bên cạnh, thật ngớ ngẩn, nhưng đó là những gì nó, bạn biết đấy, chúng tôi có điều đó thỉnh thoảng."

Nếu tôi phải chết

Đoạn video clip đã nhanh chóng được chia sẻ bởi chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi cáo buộc Israel "đẩy" Trung Đông vào một cuộc "chiến tranh" toàn diện. "Sự xâm lược của Israel ... bắt đầu ở Gaza và hiện đang tiếp tục vào Lebanon đang đẩy toàn bộ khu vực vào vực thẳm của "cuộc chiến tranh khu vực" toàn diện", Safadi phát biểu trong chuyến thăm Beirut vào đúng ngày kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel khiến Israel bắt đầu cuộc xâm lược Gaza.Ông nói thêm rằng Amman vẫn cam kết hỗ trợ sự ổn định chính trị của Lebanon và kêu gọi ngừng bắn. bởi cộng đồng quốc tế. Quan chức Jordan này cũng ủng hộ vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tuyên bố rằng hành động của Israel ở Gaza đáp ứng định nghĩa pháp lý về "diệt chủng".⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bảo đảm hôm thứ Hai rằng Israel "sớm muộn gì" cũng phải trả giá cho "cuộc diệt chủng đã diễn ra trong một năm này". Vào ngày kỷ niệm một năm ngày Hamas tấn công Israel và bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, Erdogan cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và "mạng lưới giết người" của ông ta sẽ bị ngăn chặn, giống như Hitler đã bị ngăn chặn trong thế kỷ trước. Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục chống lại chính phủ Israel, "bất kể phải trả giá như thế nào".⦿ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động các cuộc tấn công vào khu vực này để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đã lên tới 41.909 người. Bộ này cho biết thêm rằng, trong năm đầu tiên của cuộc chiến, 97.303 người Palestine đã bị thương.Theo ước tính của Israel từ tháng 8, khoảng 17.000 người tử vong là các chiến binh Hamas. Israel tuyên bố rằng bộ do Hamas đứng đầu đang phóng đại số người chết, trong khi các nhóm độc lập cho biết nghiên cứu của họ cho thấy những con số này phần lớn là đáng tin cậy.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm thứ Hai rằng công dân Israel "đứng lên như những chú sư tử" sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10/2023. "Chúng tôi tưởng nhớ những người đã khuất, những con tin của chúng tôi, những người mà chúng tôi có nghĩa vụ phải đưa trở về, và những anh hùng của chúng tôi đã ngã xuống để bảo vệ quê hương và đất nước. Chúng tôi đã trải qua một cuộc thảm sát khủng khiếp một năm trước, và chúng tôi đã đứng lên như một dân tộc, như những chú sư tử", Netanyahu cho biết trong một tuyên bố do văn phòng của ông đưa ra nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas gây ra cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Trước đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại "kẻ thù" và những nỗ lực mang lại hòa bình cho khu vực.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Hai rằng một con tin người Israel khác, Idan Shtivi, bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10/2023, đã chết ở Gaza. "Quyết định tuyên bố anh ta đã chết dựa trên thông tin tình báo đã được xác nhận bởi một nhóm chuyên gia từ Bộ Y tế, cùng với những người tham gia từ Bộ Các vấn đề Tôn giáo và Cảnh sát Israel", IDF tuyên bố trong một tuyên bố. Quân đội đã xác nhận rằng 34 trong số 97 con tin còn lại do Hamas bắt giữ đã chết.⦿ ---- Hôm nay, Thứ Hai ngày 7 tháng 10/2024 là tròn một năm, ngày quân Hamas tấn công Israel, bắt cóc hàng trăm người và khởi động cuộc chiến. Quân Israem trả thù, tấn công Gaza, cuộc chiến bây giờ chưa ngưng. Chết dân thường, là chuyện bình thường ở Gaza. Các nhà văn, nhà khoa học và học giả ở Gaza cũng không thoát khỏi cuộc chiến trả thù của Israel.Một trong số thường dân Palestine chết vì bom Israel là Refaat Alareer, một giáo sư văn học thế giới, và là một nhà thơ lớn. Ông cảm thấy bắt buộc phải viết bằng tiếng Anh thay vì tiếng Ả Rập bản địa của mình, để vươn ra và trình bày với thế giới về Palestine. Refaat Alareer (1979–2023) là giáo sư văn học thế giới và sáng tác văn học tại Đại học Hồi giáo Gaza và là biên tập viên của Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine (2013). Ông đã chết tại trung tâm Thành phố Gaza trong một trận bom của không quân Israel vào ngày 6 tháng 12/2023, cùng chết với anh trai, cháu trai, chị gái và ba đứa con của chị.Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông có tựa đề 'Nếu tôi phải chết' (If I Must Die). Và kể từ đó, ông đã được tưởng nhớ qua bài thơ này, trên khắp thế giới. Việt Báo dịch bài thơ này nơi đây để tưởng niệm tất cả những người đã chết ở hai phía, cả Israel và Palestine. Bài thơ viết trong cương vị một người dân Palestine, những người không còn lãnh thổ từ nhiều thập niên.--- Thơ của Refaat Alareer (1979-2023)Nếu tôi phải chết,bạn phải sốngđể kể câu chuyện của tôiđể bán đồ của tôiđể mua một mảnh vảivà một số sợi dây,(làm cho nó trắng với một cái đuôi dài)để một đứa trẻ, ở đâu đó ở Gazatrong khi nhìn vào thiên đường trong mắtchờ đợi người cha đã ra đi trong ngọn lửa—và không nói lời tạm biệt với bất kỳ aikể cả với xác thịt của mìnhkể cả với chính mình—nhìn thấy con diều, con diều của tôi mà bạn đã làm, bay lên trên caovà nghĩ trong giây lát rằng một thiên thần đang ở đómang lại tình yêuNếu tôi phải chếthãy để nó mang lại hy vọnghãy để nó là một câu chuyện.Video dài 1:11 phút:



https://youtu.be/3YwwZhvCw2M?si=Rij_A4oLA6Nwju-S

⦿ ---- Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi cho biết hôm Chủ Nhật rằng ngày 7 tháng 10/2023 cho thấy Israel cần một "quân đội lớn hơn". "Ngày 7 tháng 10 không chỉ là ngày tưởng niệm mà còn là ngày kêu gọi sự tự vấn sâu sắc. Để nhận ra những thất bại và học hỏi từ chúng, đồng thời xem xét những thách thức, những thách thức đã xảy ra và những thách thức sắp xảy ra", Halevi tuyên bố vào đêm trước ngày kỷ niệm cuộc tấn công của Hamas vào đất nước.

"Chúng ta đang thay đổi và điều chỉnh quan niệm phòng thủ trên mọi biên giới, và hiểu rằng IDF phải là một quân đội lớn hơn, chăm sóc tốt cho người dân của mình", ông nói thêm. Halevi cũng nhấn mạnh rằng Israel đang "phá hủy năng lực của kẻ thù" và đảm bảo "ngày 7 tháng 10 sẽ không lặp lại".

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Iran gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "Hitler thời hiện đại" vào Chủ Nhật, chỉ trích quân Israel đã tấn công các nhà thờ Hồi giáo và trường học ở Gaza. "Các cuộc tấn công của chế độ Zionist trong những ngày gần đây vào các địa điểm linh thiêng, trường học, nhà thờ Hồi giáo và cơ sở chăm sóc sức khỏe, được thực hiện bằng vũ khí do Hoa Kỳ tài trợ, nhắc nhở công chúng về tội ác của Daesh [Nhà nước Hồi giáo]", người phát ngôn của bộ Esmaeil Baghaei cho biết trong một tuyên bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế "có một cuộc đối đầu nghiêm túc và hiệu quả với Hitler thời hiện đại, đó là Netanyahu và những tên tội phạm đứng đầu chế độ Zionist".

⦿ ---- Nhật Bản: Số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản không có họ hàng gần dự kiến sẽ tăng khoảng 1,5 lần vào năm 2050, chiếm hơn 10% dân số cao tuổi, theo ước tính của một công ty nghiên cứu. Theo Viện nghiên cứu Nhật Bản (Japan Research Institute), những người không có họ hàng đến đời thứ ba, bao gồm cả chắt và chắt trai, sẽ lên tới 4,48 triệu người, làm dấy lên mối lo ngại về việc ai sẽ là người bảo lãnh cho họ tại các bệnh viện và viện dưỡng lão và ai sẽ nhận thi thể của họ.

Theo ước tính dựa trên dữ liệu từ Viện nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia (National Institute of Population and Social Security Research), do ngày càng ít người kết hôn ở quốc gia đang già hóa này, số người từ 65 tuổi trở lên không có họ hàng trong đời thứ ba dự kiến sẽ tăng từ 2,86 triệu người vào năm 2024. Con số dự kiến vào năm 2050 sẽ chiếm khoảng 11,5% tổng dân số cao tuổi, hoặc những người từ 65 tuổi trở lên, ở mức 39 triệu người.

Bộ luật Dân sự Nhật Bản quy định trách nhiệm hỗ trợ người thân trong phạm vi cấp độ thứ ba cho các thành viên gia đình đang già đi của họ. Việc có người bảo lãnh là rất quan trọng vì nhiều viện dưỡng lão và cơ sở y tế yêu cầu họ phải có người bảo lãnh cho các dịch vụ của họ. Theo ước tính, người cao tuổi không có người thân và được chứng nhận là cần được chăm sóc hoặc hỗ trợ dài hạn theo bảo hiểm chăm sóc dài hạn công cộng dự kiến sẽ tăng từ 340.000 lên 590.000 vào năm 2050.

Với số lượng người không có người thân sử dụng dịch vụ chăm sóc tư nhân ngày càng tăng, chính phủ đã thực hiện các bước như soạn thảo hướng dẫn cho các công ty để tránh các vấn đề tiềm ẩn. Dự kiến số người từ 65 tuổi trở lên không có con sẽ tăng từ 4,59 triệu người vào năm 2024 lên 10,32 triệu người vào năm 2050. Trong nhóm đó, số người chưa kết hôn dự kiến sẽ tăng từ 3,71 triệu lên 8,34 triệu người trong cùng kỳ.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 21 hồng y mới hôm Chủ Nhật, làm tăng đáng kể quy mô của Hồng y đoàn và củng cố thêm dấu ấn của ngài trong nhóm các giám mục sẽ bầu người kế nhiệm ngài vào một ngày nào đó. Trong số đó có một người sẽ là hồng y lớn tuổi nhất: Đức ông Angelo Acerbi, một nhà ngoại giao Vatican đã nghỉ hưu 99 tuổi, người đã từng bị du kích cánh tả bắt làm con tin trong sáu tuần ở Colombia.

Một người khác sẽ là người trẻ nhất: người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina 44 tuổi tại Melbourne, Úc, Giám mục Mykola Bychok, được bổ nhiệm để tưởng nhớ đến cuộc chiến ở Ukraina, theo AP đưa tin.

Các hồng y mới sẽ nhận mũ đỏ tại một buổi lễ, được gọi là công nghị, vào ngày 8 tháng 12, một ngày lễ quan trọng riêng biệt chính thức bắt đầu mùa Giáng sinh ở Rome. Đây sẽ là công nghị thứ 10 của Đức Giáo hoàng Francis để bổ nhiệm các hoàng tử mới của nhà thờ và là sự bổ sung lớn nhất các hồng y trong độ tuổi bỏ phiếu vào công nghị trong 11 năm trị vì của Đức Giáo hoàng Francis.

Acerbi là người duy nhất trong số những người mới được tuyển chọn đã trên 80 tuổi và do đó quá già để bỏ phiếu cho giáo hoàng tiếp theo. Thông thường, hội đồng có giới hạn 120 hồng y đủ tuổi bỏ phiếu, nhưng các giáo hoàng thường vượt quá giới hạn tạm thời để duy trì cơ cấu mạnh mẽ khi các hồng y hiện tại già đi, theo AP. Tính đến ngày 28 tháng 9, có 122 hồng y cử tri; điều đó có nghĩa là đợt bổ nhiệm mới nâng số lượng của họ lên 142.

⦿ ---- New York: Hai cậu nhóc, 12 và 13 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Bảy vì có liên quan đến vụ tấn công cựu Thống đốc New York David Paterson và con trai riêng của ông, cảnh sát cho biết. Paterson, 70 tuổi và Anthony Sliwa, 20 tuổi, đã bị tấn công vào khoảng 8:30 giờ tối thứ Sáu khi đang đi dạo ở Upper East Side của Manhattan, AP đưa tin. Họ đã được điều trị tại bệnh viện vì bị thương nhẹ ở mặt. Paterson, người bị mù theo định nghĩa pháp lý, cũng bị thương ở cơ thể.

Cả hai cậu nhóc đều bị truy tố tội tấn công tập thể. Cảnh sát không nêu tên họ vì họ còn là trẻ vị thành niên. Có ít nhất năm người tham gia vào vụ tấn công. Paterson, một đảng viên Dân chủ, đã giữ chức thống đốc từ năm 2008 đến năm 2010, đảm nhận chức vụ này sau khi Thống đốc Eliot Spitzer từ chức vì bê bối mại dâm. Ông là thống đốc da đen đầu tiên của New York.

Paterson cho biết con trai riêng của ông đang dắt chó đi dạo khi lần đầu tiên chạm trán những kẻ tấn công, nói với chúng rằng ông sẽ gọi cảnh sát nếu chúng không dừng việc trèo lên cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà trên Đại lộ số Hai. Sau đó, Paterson cho biết, ông và Sliwa, con trai của Curtis Sliwa, người sáng lập nhóm chống tội phạm Guardian Angels, đã đi dạo, chạm trán nhóm người đó và cãi nhau với họ trước khi hai người trong số họ tấn công Paterson và con trai riêng của ông. Paterson cho biết con trai ông đã chống trả lại nhiều kẻ tấn công, theo AP, nhưng cuối cùng cậu bé bị một vết cắt ở mặt và phải khâu nhiều mũi.

⦿ ---- Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ (NHC) đã cảnh báo vào Chủ Nhật rằng cơn bão nhiệt đới Milton dự kiến sẽ trở thành bão vào cuối ngày và có thể gây ra "những tác động đe dọa đến tính mạng" đối với một số khu vực bờ biển phía tây Florida.

NHC đã hướng dẫn cư dân ở những khu vực có thể bị ảnh hưởng "theo dõi chặt chẽ hệ thống này và lắng nghe các quan chức địa phương". Tiểu bang này gần đây đã bị Bão Helene tấn công, khiến ít nhất 25 người ở Florida và hơn 240 người trên khắp Đông Nam Hoa Kỳ thiệt mạng, phần lớn là ở North Carolina.

⦿ ---- California: Những bài hát chữa lành đã xoa dịu những trái tim tan vỡ vào thứ Bảy tại Congregation Beth Am ở Los Altos Hills khi các thành viên cộng đồng Do Thái dành thời gian để suy ngẫm về ngày kỷ niệm sắp tới của vụ tấn công ngày 7 tháng 10/2023. Và hôm nay, Thứ Hai, 7/10/2024 là tròn một năm tưởng niệm.

Hai người Mỹ gốc Israel—một là ca sĩ, một là cố vấn tâm linh và tác giả—đã dẫn đầu một buổi hòa nhạc nhằm mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người đang phải vật lộn với những gì họ mô tả là bóng tối và tuyệt vọng. "Sự tàn phá khủng khiếp, cái chết và đau khổ cùng tất cả nỗi đau và mất mát đi kèm với nó đối với cả người Do Thái ở Israel, người Palestine, người Lebanon, tất cả những người vô tội mà chúng ta ôm ấp trong tim đêm nay", Heath Watenmaker cho biết.

Watenmaker cho biết buổi hòa nhạc có ý nghĩa thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau mà nhiều người trong cộng đồng đã cảm thấy trong năm qua. "Thực sự là dành một chút thời gian để ngồi lại với bất kỳ cảm xúc nào của chúng ta, bất kể niềm tin chính trị của chúng ta là gì, bất kể chúng ta thuộc phe nào của quang phổ chính trị. Chúng tôi muốn có một không gian để mọi người đến và ngồi lại, đau buồn và thương tiếc, cũng như có thể chữa lành và hy vọng", ông nói.

Riêng một buổi hòa nhạc từ thiện đã bán hết vé cho Gaza được tổ chức tại Oakland. Sự kiện này đã thu hút 450 người đến Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Bắc California để gây quỹ 1 triệu đô la cho Gaza. "Sự kiện tại Bay Area này chỉ là một trong những sự kiện chúng tôi có thể gửi càng nhiều tiền càng tốt", Rami Abdel Karim, một nhà tổ chức của Phong trào Thanh niên Palestine cho biết.

Buổi hòa nhạc được tổ chức bởi Phong trào Thanh niên Palestine và Trung tâm Tài nguyên và Tổ chức Ả Rập, với toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển cho Liên minh Trẻ em Trung Đông. Liên minh là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích cung cấp viện trợ quan trọng cho các gia đình Gaza phải di dời do chiến tranh.

Buổi hòa nhạc có tên "Một năm diệt chủng, Một năm kháng chiến" (A Year of Genocide, A Year of Resistance) được tổ chức vào đêm trước một cuộc biểu tình ở San Francisco. Cuộc biểu tình được tổ chức tại Khu Mission của thành phố vào Chủ Nhật, sau đó là "Tuần lễ thịnh nộ" trên khắp các khuôn viên trường đại học do Sinh viên vì Công lý ở Palestine tổ chức.

"Hôm nay là buổi hòa nhạc từ thiện. Ngày mai là ngày toàn dân Palestine và Lebanon, kỷ niệm một năm [Israel] diệt chủng [dân Palestine], một năm kháng chiến của nhân dân chúng tôi", Karim cho biết.

Hôm Chủ Nhật và Thứ Hai, các cộng đồng Do Thái trên khắp Vùng Vịnh Bắc California cũng đang lên kế hoạch tổ chức một loạt các sự kiện kỷ niệm, hội thảo và lễ cầu nguyện.

⦿ ---- California: Các viên chức y tế tại California đang điều tra trường hợp cúm gia cầm thứ ba có thể xảy ra ở người, theo Sở Y tế Công cộng California hôm thứ Bảy. Trường hợp này là một cá nhân đã tiếp xúc với gia súc, sữa bị nhiễm bệnh ở Thung lũng Central Valley. Không rõ liệu người này có liên quan hay tiếp xúc với hai trường hợp khác được xác nhận hôm thứ Năm hay không. Cả ba người đều đã tiếp xúc với động vật tại 3 trang trại khác nhau.

Các mẫu của trường hợp thứ ba có thể đã được gửi đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh để xác nhận thêm. Trường hợp thứ ba có thể có các triệu chứng nhẹ tương tự như các trường hợp khác bao gồm viêm kết mạc (conjunctivitis). Cả ba bên đều chưa phải nhập viện.

Các viên chức y tế công cộng cũng đảm bảo rằng sữa tiệt trùng và các sản phẩm từ sữa an toàn để tiêu thụ vì quá trình tiệt trùng sẽ vô hiệu hóa vi-rút cúm gia cầm. Rủi ro đối với công chúng nói chung vẫn ở mức thấp nhưng những người làm việc với động vật trang trại được khuyến cáo nên đeo thiết bị bảo vệ cá nhân hoặc PPE, chẳng hạn như khẩu trang N95, tấm chắn mặt, kính bảo hộ và găng tay, theo sở y tế công cộng.

⦿ ---- California: Một người đàn ông đã bị bắn chết sau khi đâm một cảnh sát vào thứ Bảy bên ngoài cửa một đồn cảnh sát ở Santa Monica. Vào khoảng 5:21 giờ chiều, một cảnh sát ở trước đồn cảnh sát đã bị một người đàn ông ngoài 30 tuổi đối đầu, người này rút dao ra và bắt đầu tấn công anh ta mà không có lý do, theo Sở Cảnh sát Santa Monica. Người đàn ông cầm dao đã chém, đâm cảnh sát và tiếp tục đuổi theo anh ta khi cảnh sát cố gắng rút lui quanh góc tòa nhà.

Cảnh sát đã rút vũ khí và nổ súng. Các cảnh sát Santa Monica đã sơ cứu cho nghi phạm cho đến khi sở cứu hỏa đến nhưng y đã chết vì vết thương. Cảnh sát bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương với những vết đâm nghiêm trọng nhưng dự kiến sẽ sống sót, cảnh sát cho biết. Chưa có thêm thông tin về kẻ tấn công.

⦿ ---- Một trận động đất mạnh 4,0 độ richter đã làm rung chuyển một số khu vực ở Nam California, kể cả Quận Cam, vào sáng sớm Chủ Nhật. Trận động đất gần Ontario được báo cáo vào lúc 3:51 sáng. Rung lắc được báo cáo ở một số khu vực của Los Angeles, Whittier, Culver City, Redondo Beach, Torrance và Santa Monica, thung lũng San Fernando và San Gabriel và các khu vực khác, kể cả Little Saigon ở Quận Cam. Một dư chấn mạnh 2,0 độ richter được báo cáo khoảng 30 phút sau đó.

⦿ ---- Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm sau khi một người đàn ông bị đâm chết ở Quận Cam hôm thứ Bảy. Cảnh sát đã phản ứng với một vụ tấn công tại Khu 12500 Phố Haster ở Garden Grove vào khoảng 1:18 giờ sáng. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một nạn nhân bị tấn công và đâm nhiều nhát. Nạn nhân chỉ được xác định là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, cư dân Garden Grove.

Anh được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi anh chết vì vết thương của mình. Không tìm thấy nghi phạm nào tại hiện trường và các tình tiết xung quanh vụ đâm chết người vẫn chưa rõ ràng. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án được yêu cầu gọi cho Thám tử Nikolic theo số 714 741-5877 hoặc Sở Cảnh sát Garden Grove theo số 714-741-5800.

⦿ ---- HỎI 1: Các bà bầu thiếu ngủ sẽ có thể làm em bé tương lai sẽ chậm phát triển?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Giấc ngủ rất quan trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Theo một nghiên cứu mới, ngủ không đủ giấc trong thời kỳ mang thai có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực, bao gồm cả sự chậm phát triển thần kinh ở trẻ. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng & Chuyển hóa (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) của Hiệp hội Nội tiết (Endocrine Society), đã xem xét tác động của thời gian ngủ ngắn (SSD) — được định nghĩa là ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm — đối với phụ nữ mang thai.

Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã phân tích dữ liệu giấc ngủ từ 7.059 cặp mẹ con từ ba bệnh viện Trung Quốc. Trẻ em được sàng lọc tình trạng chậm phát triển từ 6 tháng đến 3 tuổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngủ không đủ giấc trong thời kỳ mang thai có liên quan đến nguy cơ chậm phát triển hệ thần kinh tăng cao.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/lack-sleep-during-pregnancy-could-impact-baby-development-study-reveals

⦿ ---- HỎI 2: Đi ngắm chim, ăn chuối sẽ giúp bạn giữ sức khỏe, ngừa bệnh?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ăn chuối, đi ngắm chim... Các nhà nghiên cứu tại Đại học tiểu bang North Carolina phát hiện ra rằng ngắm chim có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tâm thần — thậm chí còn hơn cả việc chỉ đi dạo ngoài trời. Theo nghiên cứu, những người tham gia ngắm chim cho biết họ ít bị căng thẳng về mặt tâm lý và có cảm giác khỏe mạnh hơn so với cả nhóm đối chứng và những người đi dạo trong thiên nhiên. Chuối! Đây là loại trái cây dễ mang theo nhất! Nhưng còn một lý do chính đáng khác để đưa chuối vào chế độ ăn uống của bạn: Chuối chứa nhiều kali và magiê, có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh và sức khỏe tim mạch. Thêm vào đó, nghiên cứu mới cho biết loại trái cây này (cùng với những loại khác) có thể giúp ngăn ngừa các triệu chứng trầm cảm.

https://www.yahoo.com/news/lifestyle/eat-bananas-go-bird-watching-try-intermittent-fasting-and-more-health-tips-to-help-you-have-a-great-week-120006684.html

