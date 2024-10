Hình ảnh đình công: 45.000 công nhân ILA đình công đòi tăng lương, đòi bảo đảm không bị robot thay thế. Kinh tế Mỹ thiệt hại 4 tỷ đô/ngày.

.

- 45.000 công nhân ILA đình công đòi tăng lương, đòi bảo đảm không bị robot thay thế. Kinh tế Mỹ thiệt hại 4 tỷ đô/ngày. Sẽ ảnh hưởng mùa mua sắm lễ hội đang tới.

- Biden và Harris kêu gọi 2 phía đàm phán công bằng và nhanh chóng.

- Hôm nay, Thứ Ba, sẽ có tranh luận giữa Tim Walz và JD Vance, đài CBS điều hợp sẽ không kiểm chứng tin giả, tin vịt

- Tiên đoán về cú bất ngờ tháng 10/2024: có thể sẽ có 1 băng ghi âm hay video bất lợi cho Trump hay Harris, có thể có biến cố thời tiết lớn cản trở bầu cử sớm, có thể có bạo lực chính trị tấn công các quan chức bầu cử, có thể có chiến tranh bùng nổ lớn hơn trên thế giới.

- Con gái của Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump) lên tiếng ủng hộ và kêu gọi bầu cho Kamala Harris

- Thăm dò AARP ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania: Harris 49% vs Trump 47% kể như huề

- Pho tượng Trump cởi truồng 100% dựng lên ở Nevada, bị Cộng Hòa phản đối, lại gỡ đi

- Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte: sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai thắng cử Tổng Thống Mỹ tháng 11/2024, khen cả Trump và Harris đều tốt

- Liên công đoàn AFL-CIO bơm bạc triệu, mua quảng cáo ủng hộ bà Harris ở 7 tiểu bang chiến trường: vì bà Harris ủng hộ công đoàn, chăm sóc sức khỏe, an toàn cho người lao động

- Ban biên tập tờ New York Times tuyên bố ủng hộ bà Harris: Trump là ứng cử viên Tổng Thống bất xứng nhất trong lịch sử

- Ryan Routh (người bị bắt vì nỗ lực ám sát Trump) ra tòa, khai vô tội

- TTK/NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg: các nước Liên Âu phải sửa soạn tinh thần hợp tác với Trump nếu Trump thắng cử tại Mỹ

- Khi MAGA trả thù: mua đấu giá cây đàn guitar có chữ ký ca sĩ giá 4000 USD để đập bể đàn, đưa hình lên mạng

- Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton: coi chừng "tháng 10 kinh ngạc" Cộng Hòa sẽ phun ra tin vịt phá hoại bà Harris

- TNS Ron Wyden (D) trình dự luật: Tòa Tối Cao đang có 9 Thẩm phán sẽ tăng tới 15 Thầm phán Tối cao

- Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel mở chiến dịch bộ chiến tại Lebanon

- Thủ tướng Lebanon: bị Israel tấn công, Lebanon đối mặt với "một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử" khi 1 triệu người dân di tản

- Israel: đang đột kích có giới hạn và có mục tiêu dọc biên giới với Lebanon

- Israel: dội bom vào cơ xưởng làm vũ khí Hezbollah ở Beirut

- Liên Âu kêu gọi Israel tránh "bất kỳ" hoạt động quân sự nào nữa ở Lebanon.

- Thổ Nhĩ Kỳxin LHQ nếu không ngăn chặn hành động xâm lược của Israel ở Trung Đông, thì ĐHĐ/LHQ nên "thực hiện Nghị quyết 377".

- Mỹ: sẽ gửi thêm "vài ngàn" quân đến Trung Đông để tăng an ninh khu vực và bảo vệ Israel

- TT Biden: sẽ không thoải mái vì cuộc bộ chiến sắp tới của Israel tại Lebanon.

- Thủ tướng Israel: Iran sẽ sớm có tự do

- Tổng thư ký NATO: Ukraine có quyền tự vệ, có nghĩa là họ có thể tấn công lãnh thổ Nga; không có đe dọa sắp xảy ra về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

- Jimmy Carter kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên sống được một thế kỷ.

- Thủ tướng Đức: Đức đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ lượng tử.

- Đài Loan: hơn 50% người Đài Loan gặp nạn lừa đảo hàng tuần.

- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell: Mỹ sẽ không suy thoái, thị trường lao động cho tiên đoán tốt hơn GDP

- Hãng Cruise của GM sẽ phải nộp phạt 1,5 triệu đô vì báo cáo thiếu các tai nạn xe tự lái

- Bão Helene làm cho nước mặn ngập nhiều khu vực, nhiều xe Tesla tự phựt cháy.

- Các tiểu bang có nhiều chỗ đào vàng nhất hiện nay: 1. California – 66,59 địa điểm trên 1.000 dặm vuông; 2. Washington – 34,17 địa điểm/1.000 dv; 3. Oregon – 31,41 địa điểm/dv; 4. Nevada – 30,91 địa điểm/dv; 5. Idaho – 28,44 địa điểm/1.000 dv.

- Quận Los Angeles: bị đâm nhiều nhát trên xe lửa Metrolink, suýt chết

- Quận Los Angeles: 1 nhóm cưa khóa để vào trộm tiệm thuốc Tây, bị cảnh sát dí, đã nhảy cầu, 1 người té dập đầu chết

- Quận Los Angeles: Vô địch võ quyền Anh hạng bán trung Mylik Birdsong bị bắn chết

- Bangkok: LHQ báo động vì tòa Thái Lan cho dẫn độ nhà hoạt động nhân quyền Y Quỳnh Bdap về VN

- Massachusetts: Cô Van A. Nguyen lái xe đụng 1 người đi bộ, ra tòa về tội lái quá tốc độ

- Quận Los Angeles: Jaime Trần bị kết án 35 năm tù vì ám sát, bắn bị thương 2 người Do Thái

- Công ty Meta Platforms Inc. sẽ sản xuất kính Quest 3S tại VN, tạo ra 1.000 việc làm mới.

- TIN VN. Lần đầu tiên, Việt Nam chi 1 tỷ USD nhập khẩu gạo.

- TIN VN. Khoảng 50.000 - 60.000 lao động rời Đồng Nai về các tỉnh.

- HỎI 1: Gia đình tranh cãi phần lớn là về giao tiếp, cách dạy con và tiền bạc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Cao niên té ngã thường là dấu hiệu bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-1/10/2024) ⦿ ---- Công ty Meta Platforms Inc. sẽ mở rộng sản xuất kính thực tế hỗn hợp Quest 3S sang Việt Nam vào năm tới, theo tin Reuters và báo Fortune hôm thứ Ba, trích lời Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm thứ Hai, Clegg tuyên bố rằng mạng xã hội khổng lồ này dự kiến ​​sẽ tạo ra 1.000 việc làm mới.

.

Ông Clegg cũng thông báo rằng trợ lý ảo Meta AI của Meta sẽ được phát triển bằng tiếng Việt để giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cung cấp công cụ kinh doanh cho người dân trong nước. Clegg lưu ý rằng Việt Nam là một trong những thị trường nhắn tin hàng đầu của Meta cho các cuộc trò chuyện kinh doanh. Meta cũng cho biết họ sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm Meta AI tại Việt Nam sau khi đã bắt đầu thử nghiệm "Business AI for Messenger" tại quốc gia này vào tháng 6 và sẽ ra mắt đầy đủ vào cuối năm nay.

.

Thủ tướng Chính yêu cầu Meta tiếp tục hợp tác với các cơ quan và đối tác Việt Nam, nhấn mạnh đến Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (Vietnam National Innovation Center). Ông đề xuất rằng công ty khổng lồ công nghệ này giúp bảo vệ người dùng mạng xã hội bằng cách ngăn chặn thông tin độc hại, dịch vụ bất hợp pháp và gian lận trực tuyến. Bản tin không nói rõ "thông tin độc hại" là gì, bởi vì chính phủ VN vẫn thường ngăn cấm nói sự thật về nhiều lĩnh vực nhạy cảm, như tôn giáo, nhân quyền, công đoàn...

.

⦿ ---- Hàng nghìn công nhân bốc xếp từ Maine đến Texas đã đình công, đe dọa làm rung chuyển nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ 5 tuần lễ trước cuộc bầu cử tổng thống, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Hợp đồng giữa Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ (United States Maritime Alliance), đại diện cho các cảng, và khoảng 45.000 thành viên của Hiệp hội Công nhân bốc xếp quốc tế (ILA: International Longshoremen's Association) đã hết hạn vào nửa đêm, khiến công nhân phải nghỉ việc trong cuộc đình công đầu tiên của liên đoàn kể từ năm 1977.

.

Các chủ sử dụng lao động tại cảng đã tăng mức lương đề nghị lên 50% trong sáu năm, tăng so với mức tăng 40% trước đó, nhưng ILA muốn tăng lương 77% trong sáu năm. Một số nhà phân tích cho biết họ hy vọng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ can thiệp nếu cuộc đình công kéo dài hơn một tuần, theo báo Axios.

.



Cuộc đình công ảnh hưởng đến khoảng 45.000 thành viên của Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế, những người có hợp đồng với các cảng đã hết hạn vào nửa đêm. Những công nhân này, những người có mức lương cơ bản khoảng 81.000 đô la một năm, đang tìm kiếm mức lương tốt hơn và đảm bảo rằng công việc của họ sẽ không bị tự động hóa để robot thay chỗ.

.





Bạch Ốc đang gây sức ép để hai bên đạt được một thỏa thuận công bằng vì cuộc đình công có thể khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 4 tỷ đô la mỗi ngày, theo ước tính của JPMorgan. AP lưu ý rằng "việc đóng cửa kéo dài có thể làm tăng giá hàng hóa trên khắp cả nước và có khả năng gây ra tình trạng thiếu hụt" khi mùa mua sắm lễ hội đang đến gần.

.

Bản tin lưu ý rằng các nhà bán lẻ lớn đã đưa sản phẩm vào sớm hơn bình thường và chuyển hướng các lô hàng khác đến các cảng Bờ Tây Hoa Kỳ để chuẩn bị cho cuộc đình công, nhưng tình trạng thiếu hụt sản phẩm và chi phí vận chuyển cao hơn có thể xảy ra theo thời gian. Trong số những thứ khác, các cảng này vận chuyển tới 75% nguồn cung chuối của cả nước.

.

⦿ ---- Tổng Thống Biden và Phó Tổng Thống Harris đang theo dõi chặt chẽ cuộc đình công của hàng chục nghìn công nhân bốc xếp tại các cảng lớn dọc theo Bờ Đông (East Coast) và Bờ Vịnh (Gulf Coast), Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng tổng thống đã chỉ đạo nhóm của mình "truyền đạt thông điệp của ông trực tiếp tới cả hai bên rằng họ cần phải ngồi vào bàn đàm phán một cách thiện chí - công bằng và nhanh chóng".

.

Bạch Ốc cho biết Biden đã yêu cầu chánh văn phòng Jeff Zients và cố vấn kinh tế Lael Brainard triệu tập các thành viên hội đồng quản trị của Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ, đại diện cho các công ty vận tải và cảng, và thúc giục họ giải quyết cuộc đình công "theo cách có tính đến thành công của các công ty này trong những năm gần đây và những đóng góp vô giá" của công nhân Hiệp hội Công nhân bốc xếp quốc tế. Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, quyền Bộ trưởng Lao động Julie Su và Brainard cũng đã liên lạc với cả hai nhóm.

.

⦿ ---- Jimmy Carter sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình vào hôm nay, Thứ Ba, khi ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên sống được một thế kỷ. Người nông dân trồng đậu phộng trở thành người đoạt giải Nobel dự kiến ​​sẽ đánh dấu sự kiện này tại ngôi nhà một tầng ở Plains, Georgia, mà ông đã xây dựng cùng người vợ quá cố của mình, Rosalynn, vào những năm 1960s—ông đã sống tám thập niên cuộc đời mình tại thị trấn chỉ có 600 cư dân này.

.

Để kỷ niệm thành tích lâu dài của Carter về các hoạt động từ thiện, hàng nghìn tình nguyện viên đã tập trung tại St. Paul, Minnesota trong tuần này để xây dựng 30 ngôi nhà Habitat for Humanity để vinh danh Carter và Rosalynn. Trong số đó có các ngôi sao nhạc đồng quê Garth Brooks và Trisha Yearwood, những người đã bắt đầu làm việc với Carter sau cơn bão Katrina.

.

Carter và cựu đệ nhất phu nhân đã tình nguyện làm việc cho Habitat for Humanity trong bốn thập niên—và ông vẫn đang xây dựng nhà cho những người nghèo ở tuổi 95. Cựu tổng thống đã được chăm sóc tại nhà trong 19 tháng qua, cháu trai của ông là Jason nói với hãng tin Associated Press rằng "đó là cơ hội để gia đình chúng tôi suy ngẫm và sau đó là để cả nước và thế giới thực sự suy ngẫm về ông. Đó là khoảng thời gian thực sự đáng trân trọng".

.

Chỉ có năm vị tổng thống khác—George H.W. Bush, Gerald Ford, Ronald Reagan và John Adams—sống qua tuổi 90. Dự kiếm sẽ có một phái đoàn người Việt, dưới hướng dẫn của nhà hoạt động cộng đồng Giao Chỉ Vũ Văn Lộc ở San Jose, sẽ tới cảm ơn cựu Tổng Thống Carter, người đã chính thức chấp nhận đón tỵ nạn Việt Nam vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Ba rằng Đức đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ lượng tử. "Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ lượng tử", Sholz phát biểu trong lễ khai trương trung tâm dữ liệu IBM. Giải thích thêm về con đường phát triển công nghệ lượng tử của Đức, ông cho biết thêm rằng kể từ năm 2020, Đức đã đầu tư 2 tỷ euro.

.

Trung tâm dữ liệu lượng tử châu Âu của IBM tại Ehningen là khoản đầu tư khoảng 290 triệu euro, cho phép người dùng trên toàn thế giới truy cập các dịch vụ nghiên cứu điện toán lượng tử dựa trên đám mây.

.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên của mình vào thứ Ba rằng "không có mối đe dọa sắp xảy ra" về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân và gia tăng các mối đe dọa về leo thang hạt nhân. Rutte gọi lời lẽ của Putin là "thiếu thận trọng và vô trách nhiệm", tuyên bố rằng Putin "muốn chúng ta thảo luận về kho vũ khí hạt nhân của ông ta và chúng ta không nên làm vậy".

.

Rutte cũng bình luận về con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine, tuyên bố rằng liên minh hiện phải "tập trung vào nỗ lực chiến tranh". Ông nói thêm rằng tư cách thành viên của Ukraine phụ thuộc vào những diễn biến trong cuộc chiến Ukraine-Nga, vốn "rất khó dự đoán" vào lúc này. Ông nói thêm rằng "tùy thuộc vào Ukraine" để quyết định khi nào muốn thảo luận về hòa bình với Nga và Putin "phải biết rằng chúng ta sẽ không nhượng bộ" trong thời gian này.

.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm thứ Ba rằng Ukraine có quyền tự vệ và rằng "ủng hộ quyền tự vệ có nghĩa là họ có thể tấn công lãnh thổ Nga". Tuy nhiên, ông cho biết quyết định có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga hay không là tùy thuộc vào các đồng minh NATO.

.

Rutte cảnh báo rằng tình hình hiện tại ở Ukraine là "khó khăn" nhưng quân đội Ukraine đã chứng minh rằng họ có thể đẩy lùi lực lượng Nga. Ông cho biết ông "lạc quan" về sự hỗ trợ dành cho Ukraine từ Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu và rằng "điều quan trọng là các đồng minh phải cung cấp hàng tỷ viện trợ bổ sung". Ông cảnh báo rằng nếu Nga giành chiến thắng, "tình hình an ninh của chúng ta sẽ ở trong tình trạng khó khăn hơn nhiều" và điều đó sẽ có "tác động phòng thủ trực tiếp" đối với NATO.

.

⦿ ---- Hôm nay, Thứ Ba, nổi bật sự kiện trong ngày sẽ là cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng Thống trên truyền hình Hoa Kỳ. Các ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã được giao nhiệm vụ trình bày chính sách của hai ứng cử viên Tổng Thống trong khi tranh luận. Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance có thể chịu nhiều áp lực hơn, sau khi Donald Trump bị nhiều người cho là đã thua cuộc tranh luận vào đầu tháng này với Phó Tổng thống Kamala Harris.

.

Nhưng Thống đốc Wisconsin Tim Walz đã đồng ý với các nhà phân tích khi nâng cao kỳ vọng đối với Vance, vì người bạn đồng hành của Trump là một "anh chàng luật sư Yale". Mục tiêu hàng đầu của ứng cử viên đảng Cộng hòa là sẽ miêu tả Walz là người quá tự do so với thị hiếu của hầu hết người Mỹ, theo Axios đưa tin.

.

Các hướng tấn công thứ cấp, cụ thể hơn, có thể Vance bao gồm cách Walz xử lý tình trạng bất ổn dân sự ở Minneapolis sau vụ cảnh sát giết George Floyd, mô tả sai tiểu sử và ký các biện pháp bảo vệ cho những người tìm kiếm phá thai hoặc dịch vụ chăm sóc khẳng định giới tính tại tiểu bang của ông. Một đảng viên Dân chủ đã giúp Vance chuẩn bị cho một cuộc tranh luận trước đây cho biết đôi khi thượng nghị sĩ Vance cười "để giảm bớt mức độ nghiêm trọng của tình hình", theo tờ Wall Street Journal.

.

Tim Walz: Ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ tập trung vào những nguy cơ của một nhiệm kỳ tổng thống nữa đối với Trump, các đồng minh cho biết, cố gắng tránh bối rối và cố gắng thực hiện các cuộc tấn công có hiệu quả—trong khi tỏ ra dân dã theo kiểu huấn luyện viên bóng bầu dục Minnesota. Theo Axios, ông Walz có thể nêu ra sự thật rằng ông Walz sở hữu một khẩu súng và là một tay súng giỏi.

.

Scott Jensen, một đảng viên Cộng hòa đã tranh luận với Walz trong cuộc đua giành chức thống đốc, cho biết không nên đánh giá thấp đảng viên Dân chủ này. "Ông ấy giỏi né tránh và luồn lách", không phải lúc nào cũng trả lời được câu hỏi, Jensen cho biết, theo tờ Wall Street Journal. Ông cho biết không dễ để đánh bại Walz trong tranh luận.

.

Theo tờ Wall Street Journal, hai ứng cử viên có một số chiến lược tương tự nhau. Họ sẽ muốn bảo vệ những người bạn đồng hành của mình khỏi các cuộc tấn công của đối phương, tấn công đối phương mà không tỏ ra khó chịu, tỏ ra là những tổng thống khả thi nếu cần và tránh làm xấu hổ chính mình—hoặc người được đề cử đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng họ. Cả hai đảng đều trông cậy vào các ứng cử viên của mình để giúp giành được phiếu bầu của tầng lớp lao động Mỹ vào ngày 5 tháng 11.

.

CBS sẽ tổ chức cuộc tranh luận tại Thành phố New York lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông vào tối thứ Ba. Các mạng lưới truyền hình và dịch vụ phát trực tuyến khác cũng sẽ phát sóng. Người điều hợp CBS sẽ không kiểm chức tin giả, tin viẹt: các ứng cử viên phải tự kiểm chứng tin vịt của đối phương.

.

Thí dụ, hình dung rằng: Vance sẽ nói "Di dân Haiti bắt cóc chó mèo hàng xóm để ăn thịt" thì Walz phải tự trả lời, "Thị trưởng thành phố Springfield nói không có chuyện đó."

.

Hay là, Vance nói: "Đồng chí Kamala Harris sau khi tốt nghiệp trung học đã học xong 4 năm lý thuyết Mác Lê Nin ở Đại học Bách Khoa Bắc Kinh" thì Walz sẽ nói rằng "Đó là tin vịt của Trump. Không hề có chuyện đó..." bởi vì điều hợp viên CBS chỉ kiểm chứng trực tuyến, không xen vào phần âm thanh.

.

⦿ ---- Cú bất ngờ tháng 10? Có thể sẽ có những cú bất ngờ tháng 10 sẽ làm biến đổi cuộc bầu cử tháng 11/2024. Hai chu kỳ tổng thống vừa qua đều được đánh dấu bằng một bất ngờ tháng Mười, bao gồm băng ghi âm "Access Hollywood" cùng với bức thư của Comey năm 2016 và sau đó là các câu hỏi xung quanh một chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden năm 2020. Dự kiến có thể những gì bất ngờ tháng 10 năm nay?

.

---- Sự xuất hiện của video hoặc băng ghi âm mới. Hai cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất đều được đánh dấu bằng sự xuất hiện của các cảnh quay âm thanh hoặc video mới thông qua các bản tin. Năm 2016, chính băng ghi âm "Access Hollywood" trong đó Trump được nghe khoe khoang về việc sờ mó phụ nữ, gần như đã kết thúc nỗ lực chạy đua vào Bạch Ốc của ông trong năm đó. Năm 2020, chính chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden đã có những hình ảnh gây tranh cãi về con trai của Tổng thống Biden.

.

Đối với bà Harris, rủi ro về việc băng ghi âm thoặc video mới được đưa ra ánh sáng tập trung vào các lập trường chính sách trước đây của bà. Các hãng tin tập trung vào một số chính sách mà Harris ủng hộ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, khi bà tuyên bố ủng hộ lệnh cấm khai thác khí đá phiến và ủng hộ việc hợp pháp hóa việc vượt biên trái phép. Việc thêm âm thanh hoặc video về bà với tư cách là ứng cử viên tổng thống, công tố viên hoặc thượng nghị sĩ có thể gây thêm rắc rối cho chiến dịch của bà. Bà đã tránh xa những quan điểm đó trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

.

Khả năng gây sốc cho cử tri nói chung của Trump đã suy yếu trong gần một thập niên ông trở thành tâm điểm chú ý của chính trường với mỗi bình luận gây tranh cãi mà ông đưa ra tại các cuộc mít tinh và trên mạng xã hội. Không ai bận tâm chuyện Trump trốn lính, trốn thuế nữa. Ngay cả vào năm 2016, Trump đã nhanh chóng phục hồi sau vụ bê bối "Access Hollywood" chỉ trong vài ngày.

.

Nhưng video và âm thanh về những phát biểu kín của Trump với các nhà tài trợ, chẳng hạn, có thể tạo ra một cơn bão lửa hoặc cung cấp thức ăn cho chiến dịch của Harris, chẳng hạn như khi cựu tổng thống hứa sẽ cắt giảm thuế cho các nhà tài trợ giàu có trong nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng.

.

Tầm quan trọng của một bản tin gây tổn hại đã được thể hiện vào tháng trước khi CNN đưa tin về các bài đăng của ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Bắc Carolina Mark Robinson, người được Trump ủng hộ, trên một diễn đàn khiêu dâm trực tuyến từ năm 2008 đến năm 2012, bao gồm cả việc ông Robinson ủng hộ chế độ nô lệ và tự gọi mình là "Người da đen Quốc xã".

.

---- Một sự kiện thời tiết lớn. Sự tàn phá của cơn bão Helene trong những ngày gần đây là một ví dụ điển hình về cách một sự kiện thời tiết đáng kể có thể đảo lộn chiến dịch trong những tuần tới. Helene đã tàn phá nhiều vùng ở Florida, Georgia và Bắc Carolina, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng và cắt điện cho hàng triệu người dân ở các tiểu bang đó. Cố vấn an ninh nội địa Bạch Ốc Liz Sherwood-Randall nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng vẫn còn tới 600 người mất tích.

.

Những tác động chính trị là ngay lập tức: Harris đã cắt ngắn chuyến vận động tranh cử ở Bờ Tây để trở về Washington, D.C., để nghe báo cáo về cơn bão. Bà dự kiến ​​sẽ đi thị sát thiệt hại do cơn bão gây ra trong những ngày tới, trong khi Trump đến Georgia để xem hậu quả vào thứ Hai.

.

Cũng có khả năng thiệt hại do bão có thể cản trở việc bỏ phiếu sớm, đặc biệt là ở North Carolina và Georgia, nơi bỏ phiếu trực tiếp sớm sẽ bắt đầu trong những tuần tới. Cả hai tiểu bang này đều cạnh tranh quyết liệt và dự kiến ​​sẽ giúp xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Mùa bão kéo dài đến tháng 11, để ngỏ khả năng xảy ra một cơn bão lớn khác dọc theo Bờ biển Vịnh. ​​Và các quan chức Bạch Ốc nói riêng đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đã dẫn đến những cơn bão dữ dội hơn, gây thiệt hại nhiều hơn có thể tàn phá chiến dịch.

.

---- Bạo lực chính trị nhiều hơn. Một trong những bất ngờ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra vào tháng 10 sẽ là bạo lực nhắm vào các ứng cử viên, nhân viên bầu cử, nhân viên hoặc các quan chức khác. Trump đã là tâm điểm của hai vụ ám sát trong những tháng gần đây, làm gia tăng nỗi lo sợ về việc chia rẽ chính trị sẽ chuyển thành bạo lực. Ông đã bị một viên đạn sượt qua tại một cuộc biểu tình vào tháng 7 và một tay súng bị cáo buộc đã cắm trại dọc theo chu vi của một trong những câu lạc bộ chơi gôn của ông vào tháng 9 trước khi một mật vụ nổ súng vào ông.

.

Một người đàn ông Virginia đã bị bắt vào cuối tháng 7 vì bị cáo buộc đe dọa giết Harris. NBC News đưa tin vào tháng 9 rằng FBI đang điều tra sau khi các viên chức bầu cử ở ít nhất sáu tiểu bang nhận được các gói hàng đáng ngờ.

.

"Tôi lo ngại nhất về việc kiểm phiếu, thẩm phán bầu cử và bạo lực. Có một mô hình đe dọa khá rõ ràng về việc ai được kiểm phiếu", John Murphy, một giáo sư tại Đại học Illinois chuyên nghiên cứu về hùng biện chính trị, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

.

Nhưng những lời kêu gọi hạ nhiệt chính trị sau mỗi nỗ lực ám sát đó hầu hết đều vô ích, đặc biệt là Trump đang gia tăng các cuộc tấn công cá nhân vào những người đối đầu với ông. Hôm thứ Hai, cựu tổng thống đổ lỗi cho đảng Dân chủ về các vấn đề về nhân sự của Cơ quan Mật vụ khiến ông phải di dời một cuộc mít tinh vào thứ Bảy ở Wisconsin.

.

---- Chiến tranh lan rộng hơn bùng nổ. Trong khi các sự kiện trong nước có nhiều khả năng tác động lớn nhất đến cuộc bầu cử, thì nguy cơ chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chiến dịch. Có những lo ngại đáng kể về căng thẳng ở Trung Đông, nơi cuộc chiến của Israel với Hamas đang tiến gần đến mốc một năm.

.

Riêng Israel đã tiêu diệt giới lãnh đạo của Hezbollah bằng các cuộc không kích trong tuần qua, đồng thời giết chết hàng trăm thường dân và buộc gần 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở Lebanon. Israel được cho là đã nói với Nhà Trắng vào thứ Hai rằng họ có thể tiến hành một chiến dịch trên bộ hạn chế ở Lebanon trong những ngày tới, làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến toàn diện giữa lực lượng Israel và Hezbollah, được Hoa Kỳ chỉ định là một tổ chức khủng bố.

.

Một cuộc chiến như vậy có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa các đảng viên Dân chủ nói riêng, vì đảng này đã chia rẽ về việc chính quyền Biden ủng hộ Israel trong năm qua mặc dù lực lượng của họ đã giết chết hàng chục nghìn thường dân Palestine ở Gaza trong cuộc chiến chống lại Hamas.

.

Điều này cũng sẽ tạo ra một cơ hội tiềm tàng để Trump tấn công vào chính sách đối ngoại. Trong khi Harris lập luận rằng không thể tin tưởng Trump trong việc duy trì liên minh và rằng ông đã thân thiện với các nhà độc tài, cựu tổng thống đã chỉ ra các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông để lập luận rằng thế giới kém an toàn hơn so với thời điểm ông còn đương nhiệm.

.

⦿ ---- Con gái của Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump) đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Kamala Harris một cách nồng nhiệt, viết trong một bài dài trên Vanity Fair rằng Donald Trump đã cướp mất cha cô và cầu xin cử tri đừng "để ông ta cướp luôn cả đất nước chúng ta". Caroline Giuliani, 35 tuổi, cho biết việc chứng kiến ​​cuộc sống của cha cô sụp đổ trước công chúng sau khi ông có quan hệ với Trump là một trong những điều đau đớn nhất mà cô và gia đình đã trải qua, và cô kể lại đêm cô khóc nức nở và cầu xin ông xem xét lại khi ông nói với cô rằng ông đang cân nhắc làm việc với Trump.

.

Nhưng cô cũng đi sâu vào nỗi sợ hãi của mình về viễn anh một chính quyền Trump thứ hai tương lai, về các chủ đề từ biến đổi khí hậu đến quyền sinh sản và nhiều chủ đề khác. "Không phải là không coi trọng trách nhiệm cá nhân, nhưng sẽ thật ngây thơ nếu chúng ta phớt lờ sự thật rằng nhiều người thân cận nhất với Trump đã rơi vào vòng xoáy thảm khốc", cô viết.

.

Caroline Giuliani viết, "Nếu chúng ta để Trump trở lại vị trí lãnh đạo vào mùa thu năm nay, đất nước chúng ta cũng sẽ rơi vào thảm khốc". Cô cũng thẳng thắn chỉ trích những người dự định không bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu cho đảng thứ ba: "Các bạn đang bỏ phiếu cho Donald Trump."

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang trong cuộc đua sít sao tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania, với Harris dẫn trước một chút, theo một cuộc thăm dò mới của nhóm lưỡng đảng cho AARP tiết lộ vào thứ Ba, theo báo cáo của Politico. Cuộc khảo sát được hoàn thành từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 và phỏng vấn 1.398 cử tri tiềm năng, cho thấy 49% cử tri tiềm năng ở Pennsylvania sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, trong khi 47% chọn ứng cử viên của đảng Cộng hòa: Harris 49% vs Trump 47% kể như huề trong biên độ sai số.

.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy Harris đang thua 7 điểm với những cử tri từ 65 tuổi trở lên. Jeffrey Liszt, một nhà thăm dò ý kiến ​​của đảng Dân chủ, người có công ty Impact Research giúp tiến hành cuộc khảo sát của AARP, tuyên bố rằng lý do cho điều này là nền kinh tế. "Khi bạn nhìn lại công việc mà mọi người nghĩ rằng ông ấy đã làm, tỷ lệ công việc của ông ấy tốt hơn của bà ấy. Và một lần nữa, đó là điểm yếu cốt lõi của bà ấy và điểm mạnh cốt lõi của ông ấy", Liszt nói.

.

⦿ ---- Pho tượng Trump cởi truồng 100% xuất hiện ở Nevada. Một bức tượng Donald Trump khỏa thân hoàn toàn cao 43 feet (=13 mét) xuất hiện một cách bí ẩn bên ngoài Las Vegas vào cuối tuần đã bị những người Cộng hòa Nevada lên án, những người đã chỉ trích tác phẩm điêu khắc "tồi tệ" này là "khiêu dâm". Bức tượng nặng 6.000 pound và được làm từ xốp (foam) và thép cây (rebar), có tên là "Gian lận và tục tĩu" và dự kiến ​​sẽ được đưa đến các thành phố khác như một phần của chuyến lưu diễn toàn quốc, theo nghệ sĩ ẩn danh đứng sau dự án này nói với báo The Wrap.

.

Đài truyền hình địa phương KSNV đưa tin rằng bức tượng tiếp theo sẽ được đưa đến các tiểu bang dao động quan trọng khác. Đảng Cộng hòa Nevada "mạnh mẽ" lên án việc lắp đặt này, nói trong một tuyên bố rằng các gia đình lái xe qua Vegas sẽ "bị buộc phải xem con rối phản cảm này, được thiết kế có chủ đích để gây sốc thay vì đối thoại có ý nghĩa". Nhưng khán giả chắc chắn có rất nhiều điều để nói về bức tượng khi nó lơ lửng trên Xa lộ Liên tiểu bang 15 hôm thứ Bảy và Chủ Nhật, đu đưa trên một cần cẩu.

.

Một người nói với KTVX rằng bức tượng khiến anh ấy "sợ đến nơi làm việc, vì tôi cảm thấy như, nếu tôi bị bắn hoặc bị thòng lọng chỉ vì ngoại hình của mình thì sao?" Những người khác thì không bận tâm. Giáo viên giáo dục đặc biệt Alex Lannin nói với tờ New York Post rằng anh "hơi lo lắng về việc [bức tượng] bị cháy nắng, nhưng ngoài điều đó ra, tôi rất thích nó". Tác phẩm điêu khắc đã bị tháo dỡ ở Las Vegas hôm thứ Hai.

.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO mới Mark Rutte cho biết hôm thứ Ba rằng ông sẽ có thể làm việc với bất kỳ ai được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ mới vào tháng 11. Rutte nhấn mạnh rằng ông đã hợp tác với Donald Trump khi ông Trump còn là tổng thống và ca ngợi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vì đã thúc giục liên minh tăng chi tiêu quốc phòng và nói thêm rằng ông "đúng" khi thúc đẩy NATO chống lại Trung Quốc. Trong khi đó, ông gọi ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Kamala Harris là "một nhà lãnh đạo được kính trọng cao" với "thành tích tuyệt vời".

.

⦿ ---- AFL-CIO, liên đoàn công đoàn lớn nhất tại Hoa Kỳ, cho biết họ đã phát động một chiến dịch quảng cáo trực tuyến và kỹ thuật số trị giá bảy con số cho Harris và Walz từ hôm nay, Thứ Hai 30/9 tại các tiểu bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin — đây là lần mua quảng cáo lớn nhất của họ trong chu kỳ bầu cử này.

.

"Đây là cuộc bầu cử có hậu quả quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đối với các gia đình công đoàn", Chủ tịch AFL-CIO Liz Shuler cho biết trong một tuyên bố. "Đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung cao độ vào việc đảm bảo rằng những cử tri công đoàn sẽ quyết định cuộc bầu cử này biết được những rủi ro và sự tương phản rõ rệt giữa các chính sách của Kamala Harris và Donald Trump về công việc, công đoàn và hợp đồng của chúng tôi".

.

Shuler cho biết chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số phản ánh các cuộc trò chuyện diễn ra giữa các thành viên công đoàn trên nhiều cộng đồng khác nhau. Nhóm lao động cho biết chiến dịch quảng cáo sẽ liên tục tiếp cận hơn 2,5 triệu cử tri công đoàn "về các vấn đề quan trọng nhất đối với người lao động: ủng hộ công đoàn, giảm chi phí, an ninh hưu trí, chăm sóc sức khỏe, an toàn của người lao động và nhiều vấn đề khác".

.

AFL-CIO cũng cho biết cử tri công đoàn ở các tiểu bang dao động sẽ nhận được quảng cáo trên các nền tảng như Hulu, Max và Meta cũng như trên các trang web tin tức. Với quyền kiểm soát Thượng viện đang bị đe dọa, nhóm này cũng đã tung ra các quảng cáo trong tuần này để ủng hộ các Thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown ở Ohio và Jon Tester ở Montana — những người đang phải đối mặt với cuộc đua tái tranh cử gay gắt với những người thách đấu là đảng Cộng hòa Bernie Moreno và Tim Sheehy — cũng như ứng cử viên độc lập Dan Osborn ở Nebraska, người đang tranh cử với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Deb Fischer.

.

⦿ ---- Ban biên tập tờ New York Times hôm thứ Hai đã tuyên bố ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống, tuyên bố rằng "nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump là một lời cảnh báo và nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ gây tổn hại và chia rẽ hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên". Trong khi ca ngợi phó tổng thống Harris là một "công chức tận tụy" đã "bắt đầu mô tả một loạt các kế hoạch chu đáo để giúp đỡ các gia đình Mỹ", ban biên tập cho biết cuộc bầu cử sắp tới là về điều gì đó "cơ bản hơn" so với tầm nhìn cạnh tranh của hai ứng cử viên cho nước Mỹ.

.

"Vấn đề là liệu chúng ta có mời một người đàn ông đã tiết lộ rõ ràng rằng ông ta sẽ hạ thấp các giá trị, thách thức các chuẩn mực và phá hủy các thể chế đã làm nên sức mạnh của đất nước chúng ta vào chức vụ cao nhất của đất nước hay không", theo ban biên tập viết. Họ nói thêm rằng "khó có thể tưởng tượng ra một ứng cử viên nào bất xứng để phục vụ với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ hơn Donald Trump", một người đàn ông "đã tự chứng minh rằng Trump không đủ tư cách về mặt đạo đức cho một chức vụ yêu cầu người nắm giữ phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân".

.

⦿ ---- Ryan Routh, người gần đây đã bị bắt vì cáo buộc cố gắng ám sát ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Palm Beach, đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại mình vào thứ Hai.

Các luật sư của Routh đã yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn sau khi đưa ra lời biện hộ không nhận tội thay cho Routh. Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Bruce E. Reinhart vẫn chưa ấn định ngày ra tòa tiếp theo trong vụ án này. Đầu tháng này, Routh đã bị truy tố về năm tội danh, bao gồm cả tội cố gắng ám sát một ứng cử viên tổng thống quan trọng và một số tội danh liên quan đến vũ khí.⦿ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Hai rằng các thành viên liên minh châu Âu không nên sợ Donald Trump mà hãy hợp tác với Trump nếu Trump thắng cử vào tháng 11 tại Hoa Kỳ."Bất kỳ ai được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các đồng minh châu Âu [phải] hợp tác với Hoa Kỳ để đảm bảo rằng họ tiếp tục ủng hộ Ukraine", Stoltenberg tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Politico, đồng thời nói thêm rằng "điều quan trọng là các đồng minh châu Âu không tạo ra những lời tiên tri tự ứng nghiệm".Vào ngày cuối cùng làm tổng thư ký NATO, Stoltenberg cũng lưu ý rằng người kế nhiệm ông, Mark Rutte, "có đủ mọi phẩm chất để trở thành một tổng thư ký hoàn hảo và vĩ đại".⦿ ---- Khi MAGA trả thù: mua đấu giá cây đàn guitar có chữ ký ca sĩ để đập bể đàn giữa chợ. Một người đàn ông Texas được cho là đã trả 4.000 đô la cho một cây đàn guitar có chữ ký trước đó của Taylor Swift chỉ để đập vỡ nó bằng búa trong một video lan truyền. TMZ đưa tin rằng vụ việc xảy ra bên ngoài Dallas, Texas, tại Bữa tối trò chơi hoang dã của Quận Ellis (Ellis County Wild Game Dinner), một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ giáo dục nông nghiệp cho thanh thiếu niên địa phương.Cây đàn guitar, có kèm theo giấy chứng nhận xác thực, được cho là đã được một bên thứ ba tặng cho cuộc đấu giá. Tuy nhiên, những người bình luận trên mạng xã hội tin rằng nhạc cụ bị đập vỡ một cách long trọng có thể liên quan đến việc Swift ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống. Giữa tiếng reo hò của đám đông, người đàn ông thích thú phá hủy cây đàn guitar, khiến nhiều người bình luận. "Hãy tưởng tượng bạn ghét Taylor Swift đến mức phải trả 4.000 đô la tại một cuộc đấu giá cho một trong những cây đàn guitar của cô ấy chỉ để phá hủy nó 😱", nhà báo David Leavitt viết trên X. Một người bình luận khác nói thêm, "Ai muốn cược rằng tên ngốc đã trả 4.000 đô la để phá hủy một cây đàn guitar của Taylor Swift lại than vãn về giá trứng gà chứ".⦿ ---- Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã cảnh báo về một cú bất ngờ tháng 10 sẽ "làm méo mó và làm sai lệch" Phó Tổng thống Harris. "Sẽ có những nỗ lực phối hợp để làm méo mó và làm sai lệch Kamala Harris, con người của bà, những gì bà đại diện, những gì bà đã làm", Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình "Firing Line" Margaret Hoover.Bà chỉ ra thuyết âm mưu "pizzagate" năm 2016 bao quanh phần cuối chiến dịch tranh cử tổng thống của bà chống lại Donald Trump. "Ý tôi là, hãy xem, ý tôi là, câu chuyện điên rồ về việc tôi điều hành một hoạt động buôn bán trẻ em từ tầng hầm của một tiệm bánh pizza", Clinton nói.Bình luận này đã khiến đám đông bật cười. "Pizzagate", khi âm mưu buôn bán tình dục trẻ em được biết đến, đã dẫn đến việc một người đàn ông ở North Carolina nổ súng vào một tiệm bánh pizza ở Washington, D.C., vào năm 2016."Đừng cười", Clinton nói với đám đông. "Đó là một câu chuyện lớn. Và nó khiến một thanh niên ở North Carolina lên xe với khẩu súng trường tấn công của y và lái xe đến giải cứu những đứa trẻ không tồn tại này và xả súng vào một tiệm bánh pizza ở thủ đô Washington, D.C.”“Đây là thứ nguy hiểm. Nó thường bắt đầu trực tuyến trên trang web đen. Nó di chuyển. Nó được các phương tiện truyền thông ủng hộ Trump phát hiện. Sau đó, nó được mọi người khác đưa tin, điều này đảm bảo rằng nó được loan tin khoảng 100 phần trăm và mọi người tin vào điều đó,” Clinton nói.Clinton lập luận rằng báo chí cần một "lời tường thuật nhất quán" về mối nguy hiểm mà Trump gây ra cho đất nước trong những tuần tới. Bà cảnh báo rằng các tác nhân nước ngoài như Nga, Iran và Trung Quốc có thể thúc đẩy thông tin sai lệch trên mạng xã hội, tìm cách tác động đến cuộc bầu cử.Bà cho biết bà tin rằng một câu chuyện về Harris sắp diễn ra. "Vì vậy, tôi không biết nó sẽ như thế nào", bà nói về cú bất ngờ tháng 10. "Nhưng nó sẽ là một cái gì đó, và chúng ta sẽ phải làm việc rất, rất chăm chỉ để đảm bảo rằng nó bị vạch trần là lời nói dối".⦿ ---- Thượng nghị sĩ Oregon Ron Wyden (D) đã giới thiệu một dự luật hôm thứ năm sẽ mang lại những thay đổi cơ bản cho tòa án tối cao của quốc gia, bao gồm việc bổ sung thêm 6 ghế và buộc tất cả các thẩm phán phải công khai tờ khai thuế của họ. Văn phòng của thượng nghị sĩ cho biết Đạo luật Hiện đại hóa và Minh bạch Tư pháp (Judicial Modernization and Transparency Act) nhằm mục đích "khôi phục sự cân bằng giữa ba nhánh của chính quyền, tăng cường tính minh bạch để cải thiện niềm tin của công chúng vào tòa án Hoa Kỳ và hiện đại hóa tòa án để đảm bảo nhiều người Mỹ tiếp cận công lý hơn".Wyden cho biết ông đã giới thiệu dự luật để cải tổ tòa án trước "cuộc khủng hoảng tính hợp pháp" của tòa án. Ông cũng thừa nhận rằng dự luật rất có thể sẽ không được thông qua, nhưng hy vọng một số phần của dự luật cuối cùng sẽ được thực hiện để mang lại "một số sự cân bằng", theo một tuyên bố mà The Washington Post có được.Trong số những thay đổi được đề xuất, dự luật sẽ mở rộng tòa án từ 9 người (hiện nay) lên 15 thẩm phán trong suốt ba nhiệm kỳ tổng thống và sẽ cho phép tổng thống bổ nhiệm một người được đề cử vào năm đầu tiên và năm thứ ba của mỗi nhiệm kỳ tổng thống. Dự luật cũng sẽ tạo ra một quy trình theo đó người được đề cử sẽ tự động được lên lịch bỏ phiếu nếu quá nhiều thời gian trôi qua (180 ngày) giữa thời điểm đề cử và bất kỳ hành động quan trọng nào.Ngoài việc mở rộng tòa án, dự luật sẽ quay trở lại thông lệ chỉ định một thẩm phán giám sát từng khu vực, mở rộng số lượng khu vực bằng cách chia tách Khu vực thứ chín và tạo ra Khu vực Tây Nam mới. Theo dự luật, Tòa án Tối cao sẽ cần đa số tuyệt đối để lật ngược các đạo luật của Quốc hội.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon vào thứ Ba và kêu gọi Israel hãy "ngay lập tức" chấm dứt chiến dịch này. "Việc Israel vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon bằng cách tiến hành một cuộc tấn công trên bộ là một nỗ lực xâm lược bất hợp pháp", Bộ này cho biết trong một thông cáo báo chí."Cuộc tấn công này nhắm vào an ninh và sự ổn định của khu vực và hơn thế nữa. Nỗ lực xâm lược nguy hiểm này có khả năng gây ra một làn sóng di cư mới và tạo điều kiện cho những kẻ cực đoan trên khắp thế giới. Những diễn biến này cũng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia cung cấp hỗ trợ chính trị và vũ khí cho Israel", Bộ này cho biết thêm. Ankara cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại cuộc tấn công này" nhằm nỗ lực khôi phục hòa bình trong khu vực.⦿ ---- Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati tuyên bố hôm thứ Ba rằng Lebanon đang phải đối mặt với "một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử" trong bối cảnh Israel tấn công các vùng phía nam của đất nước. "Khoảng một triệu người dân của chúng tôi đã phải di dời vì cuộc chiến tàn khốc mà Israel đang tiến hành ở Lebanon", Mikati cho biết, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon. Ông cũng kêu gọi các đại diện của Liên hợp quốc gửi "thêm viện trợ để củng cố những nỗ lực đang diễn ra của chúng tôi nhằm cung cấp hỗ trợ cơ bản cho những người dân phải di dời".Thứ Năm tuần trước, Mikati đã xuất hiện trong một bài phát biểu trên truyền hình để kêu gọi các hành động ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di dời ở Lebanon do bạo lực leo thang, mà ông so sánh với "cuộc diệt chủng" sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel tấn công Beirut.⦿ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết hôm thứ Ba rằng quân đội đang tiến hành "các cuộc đột kích có giới hạn và có mục tiêu" dọc biên giới với Lebanon như một phản ứng trước mối đe dọa của Hezbollah đối với miền bắc Israel. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc đột kích sẽ nhắm vào các thành trì của Hezbollah."Hezbollah đã biến các ngôi làng của Lebanon bên cạnh các ngôi làng của Israel thành các căn cứ quân sự, sẵn sàng tấn công Israel", ông nói, đồng thời tuyên bố rằng nhóm chiến binh này đã lên kế hoạch sử dụng chúng làm "bàn đạp cho cuộc xâm lược theo kiểu ngày 7 tháng 10 vào các ngôi nhà của người Israel".Ông cho biết miền nam Lebanon đang "đầy rẫy những kẻ khủng bố và vũ khí của Hezbollah" và rằng Israel "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc đẩy lùi Hezbollah. Ông nhắc lại rằng Israel không muốn gây hại cho thường dân Lebanon nhưng nhấn mạnh rằng họ sẽ "tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để công dân Israel có thể trở về nhà trong sự an toàn và an ninh".⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Ba rằng Israel đã thực hiện các cuộc không kích qua đêm ở Beirut nhắm vào một số cơ sở sản xuất vũ khí của Hezbollah. "Tổ chức khủng bố Hezbollah cố tình xây dựng các cơ sở sản xuất vũ khí và quân sự của mình ngay tại trung tâm Beirut và đặt chúng tại các trung tâm dân cư trong thành phố", quân đội cho biết trên X, đồng thời nói thêm rằng IDF sẽ tiếp tục hoạt động "để đảm bảo khôi phục an ninh cho Nhà nước Israel và công dân của mình".Tin tức này được đưa ra khi quân đội chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào miền Nam Lebanon, đồng thời nói thêm rằng hoạt động này sẽ có phạm vi hạn chế.⦿ ---- Cao ủy Liên Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai đã kêu gọi Israel tránh "bất kỳ" hoạt động quân sự nào nữa ở Lebanon. "Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào nữa cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình và phải tránh", Borrel phát biểu sau một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU.Ông nói thêm rằng khối này rất lo ngại "về nguy cơ leo thang xung đột hơn nữa" và kêu gọi tất cả các bên "thể hiện sự kiềm chế vì lợi ích của việc giảm leo thang". Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Hezbollah vào lãnh thổ Israel phải dừng lại và "chủ quyền của cả Israel và Lebanon phải được đảm bảo".⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh hôm thứ Hai tại một cuộc họp báo rằng nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) không hành động để ngăn chặn hành động xâm lược của Israel ở Trung Đông, thì Đại hội đồng Liên hợp quốc nên "thực hiện Nghị quyết 377".Nghị quyết 377, còn được gọi là nghị quyết "Đoàn kết vì hòa bình", nêu rằng khi các thành viên thường trực của UNSC không thể bỏ phiếu nhất trí về một vấn đề nào đó, không hành động và bảo vệ an ninh quốc tế, UNGA có quyền đề xuất các biện pháp tập thể cho các thành viên Liên hợp quốc, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực khi cần thiết."Một nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực đoan [ám chỉ chính phủ Israel], bị mù quáng bởi máu và lòng căm thù, đang đốt cháy khu vực [và] toàn thế giới. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự tàn ác, man rợ này", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ gửi thêm "vài ngàn" quân đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Người phát ngôn Pentagonc Sabrina Singh lưu ý rằng Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng cường an ninh trong khu vực và bảo vệ Israel nếu cần thiết. Bà nói thêm rằng Pentagon sẽ gửi một số phi đội máy bay phản lực chiến đấu "để bảo vệ lực lượng Hoa Kỳ".Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang sau cuộc không kích của Israel vào Beirut khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và các nhân sự cấp cao khác của nhóm này thiệt mạng. Israel đã ám chỉ rằng họ đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Lebanon, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ "thoải mái nếu họ dừng lại" thay vì tiến hành một chiến dịch như vậy.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ám chỉ vào thứ Hai rằng ông sẽ không thoải mái với hoạt động bộ chiến tiềm tàng của Israel tại Lebanon. Khi các phóng viên hỏi liệu ông có biết và thoải mái với các kế hoạch nói trên của Israel hay không, Biden trả lời rằng ông "biết rõ hơn bạn biết", nói thêm rằng ông "thoải mái với việc họ dừng lại. "Chúng ta nên ngừng bắn ngay bây giờ", nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ nhấn mạnh. Theo các báo cáo trước đó, chính phủ Israel đã thông báo cho Washington về ý định tiến hành một hoạt động trên bộ hạn chế chống lại Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trên video vào thứ Hai với người dân Iran, đảm bảo rằng đất nước của họ sẽ được tự do "sớm hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người" và nhấn mạnh rằng khi thời điểm đó đến, "người Do Thái và người Ba Tư cuối cùng sẽ được hòa bình".Trong một thông điệp được chia sẻ trên X, Netanyahu chỉ trích giới lãnh đạo Iran vì đã đẩy khu vực Trung Đông "sâu hơn vào bóng tối và chiến tranh" và ủng hộ các nhóm chiến binh như Hezbollah và Hamas. "Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, chế độ này đang đưa các bạn - những người Ba Tư cao quý - đến gần hơn với vực thẳm", ông nhấn mạnh. Hơn nữa, thủ tướng chỉ ra rằng "Israel sát cánh" với người dân Iran và kêu gọi họ không để "một nhóm nhỏ những nhà thần quyền cuồng tín" phá hủy "hy vọng và ước mơ" của họ.⦿ ---- Đài Loan: Theo báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA: Global Anti-Scam Alliance), ScamAdviser và Gogolook, hơn 50% người Đài Loan gặp phải tình trạng lừa đảo hàng tuần. Báo cáo Khảo sát gian lận Châu Á, khảo sát gần 25.000 người trả lời trên 13 khu vực, đã xác định ba loại gian lận hàng đầu tại Đài Loan, theo CNA. Trộm cắp thông tin cá nhân (24%) là phổ biến nhất, tiếp theo là gian lận mua sắm (15%) và gian lận mạo danh công ty (13%).Báo cáo cũng phát hiện ra rằng gần 30% người Đài Loan đã giao nộp tiền hoặc thông tin cá nhân trong vòng một giờ sau khi gặp phải tình trạng gian lận. Khoảng 19% nạn nhân bị lừa trong vòng vài ngày, trong khi 15% bị lừa đảo kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.Khi được hỏi họ đã bị lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số nào, Facebook đứng đầu với 63%. Báo cáo lưu ý rằng các vụ lừa đảo trên Facebook thường liên quan đến các chuyên gia đầu tư giả mạo hoặc quảng cáo sai sự thật để dụ nạn nhân vào các khoản đầu tư hoặc sản phẩm tài chính gian lận.Ngoài ra, 47% người Đài Loan báo cáo gian lận đã bị lừa đảo trên LINE, với các vụ lừa đảo thường liên quan đến các nhóm đầu tư giả mạo. Báo cáo cũng lưu ý rằng các phương thức gian lận ngày càng đa dạng, bao gồm các chiến thuật như thăm dò ý kiến lừa đảo hoặc yêu cầu xác thực được hỗ trợ để lừa mọi người nhập thông tin cá nhân. Cuộc khảo sát còn tiết lộ thêm rằng 40% người Đài Loan được hỏi tin rằng họ đã nhận được tin nhắn lừa đảo do AI tạo ra.⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã bình luận vào thứ Hai rằng "có rất nhiều suy nghĩ rằng thị trường lao động có thể cung cấp bức tranh thời gian thực tốt hơn trong một số trường hợp so với dữ liệu GDP [tổng sản phẩm quốc nội]"."Nếu bạn nhìn lại các đợt suy thoái trước đây, chúng không được dự đoán tốt bởi dữ liệu GDP nhưng chúng được dự đoán bởi một hoặc nhiều khía cạnh của thị trường lao động", ông giải thích trong một hội thảo của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (National Association for Business Economics). Tuy nhiên, Powell lưu ý rằng hiện tại, không có gì cho thấy rằng suy thoái có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Phát biểu về lãi suất, Powell đề cập rằng Fed không vội cắt giảm lãi suất nhanh chóng, đồng thời nhắc lại rằng bất kỳ quyết định nào trong tương lai sẽ dựa trên các báo cáo kinh tế sắp tới.⦿ ---- Công ty con Cruise của General Motors sẽ phải nộp khoản tiền phạt 1,5 triệu đô la vì báo cáo không đầy đủ về các vụ tai nạn liên quan đến xe tự lái của mình, theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) thông báo vào thứ Hai.Công ty cũng sẽ phải cung cấp cho NHTSA "một kế hoạch hành động khắc phục về cách công ty sẽ cải thiện việc tuân thủ" theo Lệnh chung thường trực của NHTSA, yêu cầu báo cáo vụ tai nạn trong khung thời gian cụ thể dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn."NHTSA đang sử dụng thẩm quyền thực thi của mình để đảm bảo các nhà điều hành và nhà sản xuất tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý và nỗ lực bảo vệ tất cả người sử dụng đường bộ", Phó quản trị viên Sophie Shulman của cơ quan quản lý này cho biết.⦿ ---- Bão Helene làm cho nước mặn ngập nhiều khu vực, và nước mặn làm nhiều xe Tesla tự phựt cháy. Tin tức đó xuất hiện sau khi các viên chức ở Quận ven biển Pinellas, Florida, công bố đoạn phim về một chiếc Tesla tự bốc cháy khi đang đậu bên trong gara của một ngôi nhà, TMZ đưa tin. Đoạn clip cho thấy chiếc xe màu trắng nằm trong khoảng nửa feet nước mặn trước khi gầm xe dường như tự bốc cháy, nhấn chìm toàn bộ không gian trong khói chỉ trong vài giây.Các chuyên gia an toàn công cộng cho biết ngọn lửa gần như chắc chắn là do các bộ phận bên trong của xe Tesla phản ứng với nước mặn, đồng thời khuyên mọi người trở về nhà sau cơn bão nên tránh lái xe điện trừ khi chúng đã được kéo cẩn thận đến đại lý để kiểm tra trước. Đây lại là một điều đáng lo ngại nữa sau cơn bão Helene, với số người chết được ghi nhận đã vượt quá 110 người và hàng triệu ngôi nhà vẫn chưa có điện vào thứ Hai sau khi cơn bão đã tàn phá một con đường dài 500 dặm trên khắp Đông Nam.⦿ ---- Vàng, cứ đào lên là có vàng, tại vài nơi ở Hoa Kỳ. Đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ cơn sốt vàng huyền thoại vào giữa những năm 1800, và kim loại quý này vẫn được tìm thấy ở một số vùng của Hoa Kỳ cho đến ngày nay. Khảo sát do công ty kinh doanh kim loại trực tuyến SD Bullion thực hiện vào đầu năm nay đã xác định được 10 tiểu bang hàng đầu nơi bạn "có nhiều khả năng tìm thấy vàng trong lòng đất nhất".Công ty đã thu thập dữ liệu từ Chương trình Tài nguyên Khoáng sản (Mineral Resources Program) của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ để phân tích các khu vực ở Hoa Kỳ nơi quặng vàng đã được tìm thấy hoặc hiện đang được sản xuất. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã so sánh tổng số lượng các điểm xuất hiện, triển vọng và nhà sản xuất vàng ở mỗi tiểu bang. Con số đó được so sánh với quy mô của tiểu bang để xác định số lượng địa điểm vàng trên 1.000 dặm vuông.Các tiểu bang có nhiều địa điểm sản xuất vàng nhất hiện nay bao gồm:1. California – 66,59 địa điểm trên 1.000 dặm vuông2. Washington – 34,17 địa điểm trên 1.000 dặm vuông3. Oregon – 31,41 địa điểm trên 1.000 dặm vuông4. Nevada – 30,91 địa điểm trên 1.000 dặm vuông5. Idaho – 28,44 địa điểm trên 1.000 dặm vuông6. Arizona – 17,40 địa điểm trên 1.000 dặm vuông7. Colorado – 14,89 địa điểm trên 1.000 dặm vuông8. Montana – 13,21 địa điểm trên 1.000 dặm vuông9. Alaska – 9,22 địa điểm trên 1.000 dặm vuông10. Utah – 7,46 địa điểm trên 1.000 dặm vuông⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đã bị đâm trên xe lửa Metrolink gần Acton vào tối Chủ Nhật. Cảnh sát đã phản hồi báo cáo về vụ đâm dao tại ga Acton ngay trước 10 giờ tối, và tại ga đó, một người đã bị bắt giữ, theo Metro Transit Services. Không có thông tin chi tiết nào được công bố về nạn nhân, người đã bị đâm nhiều nhát và được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng không rõ.⦿ ---- Quận Los Angeles: Nhiều người dùng cưa máy để trộm một hiệu thuốc Tây đã nhảy cầu sau khi bị cảnh sát truy đuổi, khiến một người tử vong. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cảnh sát đã phản hồi cuộc gọi về vụ trộm đang diễn ra tại khu nhà 200 phố East Anaheim ở Wilmington lúc 4:20 giờ sáng thứ Hai. Cảnh sát đến hiện trường và chứng kiến nhiều người dùng cưa máy để cố gắng đột nhập hiệu thuốc. Bọn gian chạy trốn khỏi hiện trường trên một chiếc Mercedes màu trắng và cảnh sát đã truy đuổi.

Cảnh sát nói, xe các nghi phạm đã chạy đi với tốc độ cao trên đường Anaheim về phía Đường cao tốc 710 [và sau đó tiếp tục] về phía bắc trên đường 710. Sau đó, các nghi phạm dừng lại và chạy khỏi xe [đến] Cầu Cổng Quốc tế Long Beach.

.

Cảnh sát nói đã nhìn thấy từ 6 đến 10 nghi phạm bên trong xe; một trong số họ đã bị LAPD bắt giữ trên cầu, và một người khác đã bịcảnh sát Long Beach bắt. Một số nghi phạm khác đã nhảy từ cầu xuống nước bên dưới, và một trong những nghi phạm cố gắng nhảy cùng những người khác đã đập vào cầu và chết.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Vô địch võ quyền Anh hạng bán trung bị bắn chết. Cảnh sát đang truy nã các tay súng và động cơ đằng sau vụ nổ súng khiến một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp tử vong vào chiều Chủ Nhật. Nổ súng xảy ra tại khu 1600 phố 87th Street vào khoảng 4:50 giờ chiều, theo Sở Cảnh sát Los Angeles. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân, sau đó được xác định là Mylik Birdsong, đang đứng bên ngoài một chiếc xe với bạn gái bên trong khi một chiếc xe khác tiến đến.

.

"Một chiếc SUV màu tối chạy về hướng Tây trên phố 87th Street và bắn vào nạn nhân", một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles nói với KTLA 5 News. "Sau đó, nạn nhân chạy về phía nhà mình [thì] hai nghi phạm từ chiếc xe bắt đầu đuổi theo anh ta trong khi bắn anh ta".

.

Người phát ngôn cho biết Birdsong ngã xuống đất trên đường lái xe. Anh được nhập viện gần đó, nơi anh được tuyên bố đã tử vong. Cảnh sát cho biết anh bị 7 vết thương do súng bắn vào thân mình. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết những nghi phạm đã bỏ trốn khỏi khu vực trên một chiếc SUV màu tối.

.

Birdsong, 31 tuổi, là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp được biết đến với biệt danh “King Mylik”. Anh có thành tích 15-1-1 với 10 lần hạ gục và là nhà vô địch hạng bán trung quốc tế của World Boxing Foundation. Trận đấu tiếp theo theo lịch trình của người bản xứ L.A. được ấn định vào ngày 26 tháng 10 với Gor Yeritsyan tại Commerce Casino.

.

⦿ ---- Bangkok: Một tòa án Thái Lan hôm thứ Hai 30/9/2024 đã chấp thuận dẫn độ Y Quỳnh Bdap, một nhà hoạt động nhân quyền, về quê hương Việt Nam, nơi các nhóm nhân quyền cho biết anh phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn cao và không thể được đảm bảo một phiên tòa công bằng từ tòa án của Việt Nam.

.

Y Quỳnh Bdap cho biết anh đã trốn sang Thái Lan vào năm 2018 để tránh bị công an bắt vì hoạt động nhân quyền của anh thay mặt cho người Thượng, một nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo Tin Lành sống ở vùng cao nguyên miền trung Việt Nam. Cảnh sát Thái Lan đã bắt anh tại Bangkok vào tháng 6 theo yêu cầu của Việt Nam.

.

Chính phủ VN muốn Bdap bị dẫn độ về vì vai trò bị cáo buộc của anh ta trong việc kích động một cuộc bạo loạn vào năm ngoái khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm 4 cảnh sát, theo truyền thông nhà nước VN. Bdap nói rằng anh không liên quan gì đến cuộc bạo loạn. Một tòa án Việt Nam đã kết án anh ta về các tội danh khủng bố liên quan vắng mặt vào tháng 1 và tuyên án anh ta 10 năm tù. Chính phủ Việt Nam cũng đã dán nhãn nhóm của anh, Người Thượng đấu tranh cho công lý (Montagnards Stand for Justice), là một tổ chức khủng bố.

.

Luật sư của Bdap, Nadthasiri Bergman, cho biết thẩm phán đã bỏ qua luật chống tra tấn của Thái Lan, luật này cấm trục xuất người dân đến các quốc gia mà họ có thể phải đối mặt với tra tấn, tuyên bố rằng chính phủ - chứ không phải tòa án - phải thực thi.

.

Chính phủ Thái Lan có 90 ngày để quyết định có thực hiện yêu cầu dẫn độ hay không sau khi tòa án đã chấp thuận, trừ khi Bdap và luật sư của ông kháng cáo phán quyết. Bergman cho biết họ sẽ kháng cáo và 90 ngày sau đó sẽ chỉ bắt đầu sau khi quá trình kháng cáo kết thúc, nếu họ lại thua. Nếu Bdap cuối cùng bị buộc phải trở về Việt Nam, Bergman cho biết thân chủ của bà sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng về thể chất, đồng thời nói thêm rằng mối đe dọa này đã được cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, UNHCR, xác nhận.

.

Mặc dù Thái Lan không công nhận người tị nạn hợp pháp, nhưng nhóm của UNHCR tại Thái Lan đã cấp cho Bdap một trong những thẻ tị nạn của riêng mình sau khi đánh giá các yêu cầu của ông. Bergman cho biết: “Miễn là anh ta còn có tư cách tị nạn [của Liên Hợp Quốc], điều đó có nghĩa là anh ta không thể trở về quê hương, đất nước mà anh ta đã chạy trốn, vì tính mạng của anh ta đang bị đe dọa hiện hữu và sắp xảy ra”.

.

⦿ ---- Massachusetts: Cô Van A. Nguyen, một tài xế tuổi teen bị cảnh sát phạt trong vụ tai nạn vào tháng 7 liên quan đến một người đi bộ 13 tuổi và đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Central District Court hôm thứ Hai 30/9. Cô Van A. Nguyen, 18 tuổi, đã bị truy tố tội chạy quá tốc độ, lái xe cẩu thả và không giảm tốc độ. Cô đã được tại ngoại sau khi cam kết tự chịu trách nhiệm.

.

Nguyen bị cáo buộc đã tông vào Ayuen Leet khi cô này đang băng qua đường Shrewsbury. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3:50 chiều ngày 29 tháng 7 trên làn đường hướng tây, đối diện với Boulevard Diner. Nguyen, một sinh viên tại Đại học Massachusetts Lowell, vẫn ở lại hiện trường vụ tai nạn. Theo gia đình, nạn nhân, Ayuen Leet, đã hôn mê trong 24 ngày.

.

Hôm thứ Hai, Jok Mayak Leet, anh trai của nạn nhân, cho biết em gái mình đang hồi phục tốt. Anh ấy đã có mặt tại phòng xử án cùng hai thành viên trong gia đình. "Cô ấy đã được phục hồi chức năng trong ba tuần nay", Jok Mayak Leet cho biết. “Cô ấy vẫn chưa về nhà.” Ayuen Leet bị gãy xương sọ. Cô ấy cũng bị xuất huyết não và não bị sưng rất nhiều. Do bị thương, phía bên phải hộp sọ của cô ấy đã phải cắt bỏ, theo lời Jok Mayak Leet.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Jaime Trần, người đàn ông đã bắn hai người đàn ông Do Thái đang đi bộ về nhà sau buổi cầu nguyện ở Los Angeles năm ngoái đã bị kết án 35 năm tù liên bang vào thứ Hai 30/9/2024. Jaime Tran đã bắn những người đàn ông này, từ trong xe của mình, vào các buổi sáng liên tiếp trong tháng 2/2023 tại Pico-Robertson, một khu vực chủ yếu là Do thái Chính thống ở phía Tây thành phố. Cả hai nạn nhân đều bị thương nhẹ và được xuất viện cùng ngày.

.

Trần đã nói với chính quyền sau khi bị bắt rằng anh ta đã theo dõi Pico-Robertson để tìm mục tiêu sau khi tra cứu vị trí của các chợ Do thái kosher trên Yelp. Theo các tài liệu của tòa án, anh ta chọn nạn nhân của mình bằng mũ đạo yarmulke của họ. Các vụ nổ súng là vụ bạo lực bài Do Thái có mức độ gây chú ý cao nhất trong nhiều thập niên ở Los Angeles, nơi có cộng đồng Do Thái lớn thứ hai của đất nước. Chính quyền đã hạ thấp khả năng có động cơ bài Do Thái trong vụ xả súng lái xe đầu tiên.

.

Khi Trần bị bắt cách Los Angeles gần 100 dặm, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường và một khẩu súng lục trong xe của anh ta, cả hai đều là những thứ anh ta mua bất hợp pháp sau khi không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần.

.

⦿ ---- TIN VN. Khoảng 50.000 - 60.000 lao động rời Đồng Nai về các tỉnh. Theo Báo Lao Động. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu lao động, trong đó lao động ngoài tỉnh chiếm khoảng 60%. Từ sau dịch COVID-19, một lượng lớn lao động dịch chuyển từ Đồng Nai về các tỉnh ước khoảng 50.000 - 60.000 người, chủ yếu tập trung về các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên. Theo lý giải của đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, việc hình thành các khu công nghiệp ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, nên công nhân di chuyển về quê tại các tỉnh này để sinh sống và làm việc sẽ thuận lợi so với cuộc sống hiện tại ở trong các khu nhà trọ chật hẹp.

.

⦿ ---- TIN VN. Lần đầu tiên, Việt Nam chi 1 tỷ USD nhập khẩu gạo. Theo Báo Thương Hiệu Công Luận. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam đã lên tới 1 tỷ USD. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử kim ngạch nhập khẩu gạo của Việt Nam chạm mốc tỷ USD. Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD chỉ trong 9 tháng năm 2024. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất khẩu tăng 9,2%, còn giá trị tăng mạnh 23,5%. Lũy kế 9 tháng năm nay, nước ta đã chi 996 triệu USD để nhập khẩu các mặt hàng gạo về phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng nội địa, tăng mạnh 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số cao kỷ lục lịch sử, đồng thời vượt xa kim ngạch nhập khẩu 860 triệu USD của cả năm 2023. Nếu theo tốc độ nhập khẩu như hai tháng vừa qua, năm 2024, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này có thể lên tới 1,3 tỷ USD.

.

⦿ ---- HỎI 1: Gia đình tranh cãi phần lớn là về giao tiếp, cách dạy con và tiền bạc?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nhiều người vẫn phải vật lộn để hòa thuận. Nhưng các gia đình thế kỷ 21 cãi nhau về điều gì? Một cuộc khảo sát mới đối với 593 phụ huynh có ít nhất một đứa con trong độ tuổi từ 4 đến 17 đưa ra một số manh mối — và các điểm nóng rất quen thuộc. Đối với các cặp vợ chồng, giao tiếp là số 1. Họ cũng xung đột về các vấn đề như tâm trạng, cách nuôi dạy con cái, tiền bạc và ai là người phải đổ rác hoặc làm các công việc khác.

.

"Hãy nghĩ về việc các mối quan hệ trên thế giới của chúng ta đã thay đổi như thế nào trong 50 năm qua, với những thay đổi lớn về văn hóa và công nghệ", đồng tác giả nghiên cứu Allen Barton, phó giáo sư về phát triển con người và nghiên cứu gia đình tại Đại học Illinois, Urbana-Champaign cho biết.

.

"Điều thú vị là, bất chấp tất cả những thay đổi này, các cặp đôi dường như vẫn tranh cãi về những điều tương tự", ông nói thêm trong một bản tin của trường đại học. "Điều này cho thấy có một số khía cạnh cơ bản để duy trì một mối quan hệ lãng mạn lâu dài".

.

Trong khi đó, cha mẹ và thanh thiếu niên đã thêm công nghệ và sử dụng điện thoại di động vào các cuộc xung đột truyền thống về việc nhà và phòng bừa bộn. Nhưng những vấn đề dai dẳng như đi ngủ muộn, nghe theo chỉ dẫn và kén ăn vẫn là những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất giữa cha mẹ và trẻ nhỏ.

Chi tiết:

https://www.kpvi.com/news/national_news/what-do-families-fight-about-most-new-study-finds-out/article_6a525890-00d9-5e50-96ba-9f0159907015.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Cao niên té ngã thường là dấu hiệu bệnh lãng trí?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn 14 triệu người cao tuổi bị ngã mỗi năm và những cú ngã đó có thể thay đổi cuộc sống. "Mối quan hệ giữa ngã và chứng mất trí dường như là một con đường hai chiều", Molly Jarman, tác giả chính của một nghiên cứu mới cho thấy rằng suy giảm nhận thức có thể làm tăng nguy cơ ngã ở người cao tuổi và chấn thương sau khi ngã cũng có thể đẩy nhanh quá trình tiến triển của chứng mất trí.

Nghiên cứu của Jarman, phó giám đốc Trung tâm phẫu thuật và sức khỏe cộng đồng (Center for Surgery and Public Health) tại Bệnh viện Brigham and Women's ở Boston, và các đồng nghiệp của bà lưu ý rằng ngã là một trong những lý do phổ biến nhất khiến người cao tuổi phải nhập viện tại trung tâm chấn thương và là nguyên nhân gây thương tích số 1 ở người lớn tuổi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/30/falls-linked-risk-dementia-older-people/2631727710097/

.

.