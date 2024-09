- Bão Helene vào 6 tiểu bang, làm 5 người chết, mưa lụt, hơn 3,2 triệu khách hàng mất điện - TT Biden mừng số liệu thống kê: lạm phát chậm lại trong khi kinh tế, thu nhập, tiền tiết kiệm và chi tiêu của người tiêu dùng đều mạnh hơn

Bão Helene vào 6 tiểu bang Hoa Kỳ, làm 5 người chết, mưa lụt, hơn 3,2 triệu khách hàng mất điện.

QUẬN CAM (VB-27/9/2024) ⦿ ---- Các nhà điều tra an toàn đã ban hành các khuyến nghị "khẩn cấp" cho Boeing và Cục Hàng không Liên bang về một vấn đề tiềm ẩn trên một số máy bay phản lực 737 Max của nhà sản xuất máy bay này hôm thứ năm. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát hiện ra rằng bàn đạp mà phi công sử dụng để điều khiển máy bay trên đường băng có thể bị kẹt khi hơi ẩm rò rỉ vào hệ thống bánh lái và đóng băng.

Các khuyến nghị này được đưa ra sau một cuộc điều tra được tiến hành sau khi một phi công của United Airlines báo cáo vào tháng 2 rằng bàn đạp bánh lái trên chiếc 737 Max 8 của họ bị kẹt ở vị trí trung lập khi máy bay di chuyển trên đường băng sau khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty ở New Jersey. Cơ trưởng đã buộc phải sử dụng bánh lái - tay cầm buồng lái để xoay bánh lái bên dưới mũi máy bay - và máy bay đã chuyển sang đường rẽ tốc độ cao.

Không có thương tích nào được báo cáo trong trục trặc đó, trong đó có 155 hành khách và sáu phi hành đoàn trên máy bay. Theo FAA, United Airlines là hãng hàng không duy nhất bị ảnh hưởng bởi các khuyến nghị mới và các bộ phận có nguy cơ bị kẹt hiện không còn được sử dụng nữa.

⦿ ---- Chính phủ Anh đã công bố hôm thứ sáu rằng họ đã mua một nhà máy bán dẫn ở miền bắc nước Anh trước đây thuộc về công ty Coherent Inc. của Hoa Kỳ để thúc đẩy lĩnh vực quân sự của mình. "Việc mua lại này không chỉ bảo vệ tương lai của cơ sở này, vốn rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng quốc phòng và các chương trình và hoạt động xuất cảng quân sự lớn, mà còn đảm bảo tới 100 việc làm có tay nghề cao ở Đông Bắc", chính phủ cho biết trong một tuyên bố. "Việc mua lại này cũng sẽ thúc đẩy năng lực công nghiệp quốc phòng và xuất cảng của Vương quốc Anh, vì chính phủ có ý định đầu tư vào công ty trong những năm tới". Chính phủ không tiết lộ giá trị của việc mua lại.

⦿ ---- Bão Helene vào Hoa Kỳ, tàn phá vùng bờ biển hai tiểu bang Florida và Georgia, rồi bây giờ đã suy yếu thành bão nhiệt đới vào sáng sớm thứ Sáu, khoảng năm giờ sau khi đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida với cường độ bão cấp 4, nhưng các nhà chức trách cảnh báo rằng tình hình vẫn rất nguy hiểm. Ít nhất một người đã tử vong ở Florida và ba người ở Georgia khi cơn bão di chuyển về phía khu vực Atlanta, theo báo Atlanta Journal-Constitution.

Các tiểu bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Florida, Georgia, Alabama, South Carolina, Virginia và North Carolina, nơi Thống đốc Roy Cooper cảnh báo rằng "Helene là cơn bão nguy hiểm bất thường có nguy cơ gây ra mưa lớn và lũ lụt thảm khốc", CNN đưa tin. Lượng mưa lớn do Bão nhiệt đới Helene gây ra đang gây ra cả lũ lụt đô thị và lũ lụt sông, cũng như lở đất, gây ra tình trạng thảm khốc trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ.

Lượng mưa sẽ tiếp tục đổ xuống hai tiểu bang Carolinas, cũng như Georgia và Tennessee, gây ra lũ quét và lũ lụt đô thị thảm khốc và có khả năng đe dọa đến tính mạng, cùng với lũ lụt sông đáng kể và kỷ lục. Nhiều trận lở đất đáng kể dự kiến ​​xảy ra ở địa hình dốc trên khắp dãy núi Appalachians phía nam. Một số trường hợp khẩn cấp về lũ quét với hoạt động cứu hộ trên mặt nước đang diễn ra ở một số khu vực của North Carolina và Georgia, bao gồm cả Atlanta.

Sáng nay, Thứ Sáu, cũng có thể xảy ra lốc xoáy ở một số vùng phía đông Georgia, và kéo dài đến chiều nay ở hai tiểu bang Carolinas và miền nam Virginia.

Sở cứu hỏa thành phố Charlotte cho biết, vào sáng thứ sáu, một người đã thiệt mạng bên trong một ngôi nhà ở Charlotte, North Carolina, khi gió mạnh từ Bão nhiệt đới Helene đẩy một cái cây đổ vào nhà. Và đây là người thứ 5 tử vong do Helene. Sở cứu hỏa Charlotte cho biết trên Facebook rằng "Những đứa trẻ nhỏ trong nhà không bị thương về thể chất". Sở cứu hỏa cho biết một người lớn khác bị mắc kẹt cùng với người đã tử vong đã được giải cứu; tình trạng của họ vẫn chưa được công bố ngay lập tức.

Đó là ca tử vong thứ năm được báo cáo từ cơn bão nhiệt đới Helene hiện tại. Có ít nhất một ca tử vong liên quan đến bão ở Florida và hai ca tử vong ở Georgia, được xác nhận bởi các thống đốc của các tiểu bang. Một đứa trẻ 4 tuổi đã tử vong vào thứ năm tại Quận Catawba, North Carolina, trong một vụ tai nạn trực diện trên những con đường trơn trượt do mưa từ các dải ngoài của bão Helene.

Theo PowerOutage.us, hơn 3,2 triệu khách hàng trên khắp Florida, Georgia, hai tiểu Carolinas và miền nam Virginia đã không có điện vào sáng thứ sáu. Điều này xảy ra khi mưa và gió mạnh từ cơn bão nhiệt đới Helene tiếp tục tấn công vùng Đông Nam.

Dưới đây là bảng phân tích tình hình mất điện theo từng tiểu bang tính đến 7 giờ sáng theo giờ miền Đông:

. Florida: ít nhất 1.205.659 nhà mất điện.

. Georgia: 936.957

. South Carolina: 849.968

. North Carolina: 264.354

. Virginia: 13.794

Các đội cứu hộ ở phía bắc Tampa thuộc Quận Citrus, Florida, đã tiến hành hơn 100 cuộc giải cứu trên mặt nước khi mực nước dâng do bão Helene lên tới khoảng 10 feet, theo Cảnh sát trưởng quận Mike Prendergast nói với CNN vào sáng thứ Sáu. Những người ứng cứu đầu tiên vẫn đang thực hiện 22 cuộc gọi giải cứu trên mặt nước và cũng đã giải cứu được khoảng 50 vật nuôi, Prendergast cho biết, lưu ý rằng không có báo cáo nào về trường hợp tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng ở Quận Citrus.

⦿ ---- Trong một tuyên bố từ Bạch Ốc, Tổng Thống Joe Biden đã ăn mừng số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 8 được công bố hôm nay, cho thấy lạm phát đang chậm lại. "Nền kinh tế, thu nhập, tiền tiết kiệm và chi tiêu của người tiêu dùng đều mạnh hơn so với ước tính trước đây", Biden cho biết trong tuyên bố. Tổng thống cũng cam kết sẽ làm "nhiều việc hơn nữa ... để giảm chi phí và tạo cơ hội cho người Mỹ".

Biden chỉ trích đảng Cộng hòa tại Quốc hội, nói rằng trong khi chính quyền của ông muốn "xây dựng hàng triệu ngôi nhà mới, tiếp tục hạ giá thuốc theo toa và chăm sóc sức khỏe, đồng thời cắt giảm thuế cho các gia đình, doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp trong tương lai ... thì đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẽ thực hiện cách tiếp cận ngược lại — tăng chi phí cho các gia đình trung lưu gần 4.000 đô la mỗi năm trong khi giảm thuế nhiều hơn cho những người giàu có và các tập đoàn lớn".

⦿ ---- Hôm nay, hôm nay, Thứ Sáu, ra biên giới. Với dự báo nhiệt độ cao gần ba chữ số ở Arizona vào cuối tháng 9, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ giải quyết một trong những vấn đề nóng nhất của chiến dịch tranh cử tổng thống hôm Thứ Sáu: nhập cư. Harris hôm nay ​​sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên đến biên giới phía nam Hoa Kỳ sau hơn ba năm. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của bà kể từ khi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc và bà lên nắm quyền ở vị trí cao nhất.

"Chúng ta có một hệ thống nhập cư bị hỏng", Harris cho biết hôm thứ tư trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC. "Và nó cần phải được sửa chữa". Harris sẽ kêu gọi các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn, bao gồm cả máy phát hiện fentanyl mới và nhiều nhân viên Tuần tra Biên giới hơn, một trợ lý chiến dịch cấp cao nói với NBC News. Trợ lý này cho biết bà cũng có kế hoạch gây sức ép với chính phủ Trung Quốc để đàn áp nhiều hơn các công ty sản xuất tiền chất hóa học được sử dụng để sản xuất fentanyl.

Nhóm của bà cũng đã tung ra một quảng cáo mới ca ngợi thành tích của bà với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp California và nhấn mạnh rằng bà đã truy tố các băng đảng xuyên quốc gia và những kẻ buôn bán ma túy. Đây là nỗ lực đáng chú ý nhằm đổi mới hình ảnh của một phó tổng thống trong một chính quyền đã có kỷ lục 10 triệu lượt vượt biên trái phép kể từ khi Biden nhậm chức. Số lượng người vượt biên đã giảm đáng kể kể từ khi Biden ban hành một hành động hành pháp trong năm nay nhằm thắt chặt các hạn chế về tị nạn.

⦿ ---- Harris sẽ thúc đẩy an ninh biên giới chặt chẽ hơn trong bài phát biểu hôm nay tại biên giới phía nam, theo một quan chức cấp cao của chiến dịch cho biết. Trong bài phát biểu của mình, Harris sẽ lặp lại một cuộc tấn công thường xuyên bằng cách nhấn mạnh vai trò của Trump trong việc xúi giục Hạ Viện ngăn chặn dự luật biên giới lưỡng đảng trong năm nay để không tăng điểm chính phủ Biden-Harris, quan chức này cho biết.

"Người dân Mỹ xứng đáng có một tổng thống quan tâm đến an ninh biên giới hơn là chơi trò chính trị", Harris sẽ nói, theo quan chức này. Quan chức này cho biết Harris cũng sẽ gọi việc chống lại dòng chảy của ma túy fentanyl là "ưu tiên hàng đầu" nếu bà được bầu.

Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri tin rằng Trump sẽ xử lý các vấn đề biên giới và di cư tốt hơn Harris. Chuyến thăm biên giới hôm nay sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Harris với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và là chuyến thăm thứ hai của bà với tư cách là phó tổng thống.

⦿ ---- Tương tự như những gì đã làm ở North Carolina vào đầu tuần này, Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC đang dựng các biển quảng cáo ở Michigan nhắm vào Trump, người có hai sự kiện vận động tranh cử tại tiểu bang chiến trường này vào hôm nay, Thứ Sáu. Các biển quảng cáo đổ lỗi cho Trump về việc đóng cửa các nhà máy xe hơi tại tiểu bang này và tình trạng mất việc làm. Trump đang tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại Walker và Warren vào hôm nay.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của DNC Stephanie Justice cho biết Trump đã phá vỡ lời hứa với các gia đình Michigan. "Trong thời gian Trump làm Tổng Thống, một nhà máy xe tại Warren đã đóng cửa và ngành công nghiệp xe hơi đã mất hàng nghìn việc làm", bà nói. "Đây là sự thật: Trump đã nói rằng ông ấy có thể để các công ty xe 'phá sản' vào năm 2008 và ông ấy vẫn tiếp tục gây hấn với các công nhân công đoàn".

"Các cử tri Michigan đã quá chán ngán", bà nói. "Họ sẽ từ chối Trump và chương trình nghị sự kinh tế của ông ấy đã từng khiến họ phải chịu cảnh thất bại và thay vào đó sẽ đưa Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz vào Bạch Ốc để họ có thể tiếp tục đấu tranh cho các gia đình Michigan và đầu tư vào ngành sản xuất của Michigan".

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đang tung ra quảng cáo kỹ thuật số tại Las Vegas để thu hút cử tri Mỹ gốc Philippines trước Tháng Lịch sử Người Mỹ gốc Philippines. Chiến dịch đang đặt quảng cáo kỹ thuật số tại Las Vegas để "thu hút cử tri người Mỹ gốc Philippines khi họ tụ tập để tôn vinh sự phong phú của ẩm thực và văn hóa Philippines". Quảng cáo cũng sẽ được đặt trên nóc xe taxi, trạm xe buýt và biển quảng cáo xung quanh Lễ hội Pinoy Pride từ hôm nay, ngày 27 tháng 9.

"Những quảng cáo này nhấn mạnh nỗ lực của chiến dịch chúng tôi nhằm tiếp cận cử tri người Mỹ gốc Philippines ở nơi họ đang ở và nói chuyện với họ về những gì đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này", Người phát ngôn của Harris Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander (AANHP) Andrew Peng nói với The Hill.

Người Mỹ gốc Á chiếm hơn 10 phần trăm dân số Nevada và người Mỹ gốc Philippines là nhóm nhân khẩu học lớn nhất trong nhóm đó. Gần 170.000 người Mỹ gốc Philippines đang sinh sống tại tiểu bang này. Năm 2020, Tổng thống Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với hơn 40.000 phiếu bầu. Trong chu kỳ bầu cử đó, người Mỹ gốc Á đã chiếm tới 65% Dân chủ.

“Đây là khoản đầu tư lớn nhất và sớm nhất từ ​​trước đến nay vào hoạt động tiếp cận cộng đồng”, Melissa Ramoso, người sáng lập Filipinos for Harris, đồng thời là thành viên hội đồng tại California, nói với báo The Hill. “Con đường đến 270 sẽ được quyết định dựa trên biên độ và người Mỹ gốc Philippines ở Nevada chính là biên độ chiến thắng”.

Chiến dịch Harris-Walz cũng kỳ vọng người Mỹ gốc Philippines sẽ có "vai trò quyết định trong cuộc bầu cử này" và đã thuê nhân viên AAPI tại tiểu bang để hỗ trợ công tác tiếp cận. "Khi người Mỹ gốc Philippines tụ họp để kỷ niệm lịch sử và di sản của họ, Đội Harris-Walz tự hào được tham gia tôn vinh sức bền và niềm vui của cộng đồng đáng kinh ngạc này", Peng nói với The Hill.

Vào tháng 7, chiến dịch đã tiến hành "chiến dịch truyền thông chớp nhoáng" trên các tờ báo của người Mỹ gốc Á tại Nevada như Las Vegas Chinese Daily News, Las Vegas Japan Times và Philippine Times of Southern Nevada. Đây là chiến dịch quảng cáo chớp nhoáng thứ tư của Harris dành riêng cho người Mỹ gốc Á. Tuần trước, chiến dịch đã tung ra một quảng cáo nêu bật mẹ của bà, một người nhập cư từ Ấn Độ.

Trong một quảng cáo khác dành riêng cho người Mỹ gốc Á, chiến dịch của Harris đã nêu bật Rozita, một người Mỹ gốc Philippines sống tại Las Vegas, nhấn mạnh "mối đe dọa thực sự mà Donald Trump gây ra cho sức khỏe của cộng đồng người Mỹ gốc Á".

Theo Ramoso, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với người Mỹ gốc Philippines, vì nhiều người tham gia vào ngành chăm sóc sức khỏe. Chiến dịch cũng đã chỉ trích Trump khi tung ra quảng cáo này tại Nevada, chỉ ra Trump đã quyết định "đóng cửa" trung tâm tiếp cận người Mỹ gốc Á tại tiểu bang này.

⦿ ---- Biểu tượng da trắng thượng đẳng bán chạy: gối của một ông trùm MAGA bán giá $14.88 (không phải 99 xu, nhưng là 88). Những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trên mạng xã hội đã bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi Tổng quản trị của MyPillow, Mike Lindell, sau khi mức giá mới cho một trong những sản phẩm của công ty phản ánh biểu tượng số của chủ nghĩa phát xít mới.

Thương hiệu này đang bán MyPillows cổ điển tiêu chuẩn của họ với giá 14,88 đô la, giảm giá so với mức giá trước đó là 29,99 đô la. Con số 1488 được công nhận là biểu tượng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, với số 14 tượng trưng cho khẩu hiệu gồm 14 từ do người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng David Lane nghĩ ra, và 88 ám chỉ HH, một biểu tượng cho lời chào "Heil Hitler", vì H là chữ cái thứ 8 của bảng chữ cái.

Về phần mình, Lindell đã trả lời với sự bối rối và hoang mang khi được hỏi về mức giá. "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Lindell nói với tờ New York Post, nói rằng 88 xu là mức giá phổ biến và đã được các công ty khác như Walmart sử dụng. Lindell cho biết: "Chúng tôi đã làm điều này nhiều lần rồi. Nó không liên quan gì đến bất cứ điều gì mà các anh đang cố gắng làm cho nó trở thành".

⦿ ---- Đài truyền hình Newsmax vu cáo hãng máy bầu Smartmatic gian lận bầu cử 2020, đành chịu bồi thường để khỏi ra tòa. Smartmatic, một nhà sản xuất máy bỏ phiếu điện tử và Newsmax, một công ty truyền hình cáp nổi tiếng ủng hộ Trump, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp ngay trước khi vụ kiện của họ được đưa ra xét xử. Smartmatic đã đệ đơn kiện lên cơ quan tin tức bảo thủ này, cáo buộc rằng các máy móc của công ty công nghệ bỏ phiếu này đã gian lận kết quả bầu cử năm 2020 chống lại cựu Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù Smartmatic và Newsmax không tiết lộ các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp, nhưng cả hai bên đều đưa ra tuyên bố về thỏa thuận ngoài tòa án. "Chúng tôi rất vui mừng khi đảm bảo hoàn tất vụ kiện chống lại Newsmax. Hiện chúng tôi đang mong chờ ngày ra tòa chống lại Fox Corp và Fox News vì chiến dịch thông tin sai lệch của họ. Việc nói dối người dân Mỹ sẽ phải chịu hậu quả. Smartmatic sẽ không dừng lại cho đến khi những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm", Smartmatic tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Mặt khác, Newsmax cho biết trong một tuyên bố rằng họ "vui mừng thông báo rằng họ đã giải quyết vụ kiện do Smartmatic đưa ra thông qua một thỏa thuận dàn xếp bí mật". Thỏa thuận đã đạt được ngay trước phiên tòa khai mạc dự kiến ​​diễn ra vào hôm thứ Hai 30/9 tại một tòa án ở Wilmington, Delaware. Smartmatic và Newsmax đã hoàn tất thỏa thuận chỉ vài giờ sau khi quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu, với thông báo chính thức về thỏa thuận được đưa ra vào chiều thứ năm, CNN đưa tin.

Vụ kiện phỉ báng do Smartmatic đệ trình chống lại Newsmax sẽ đánh dấu vụ kiện đầu tiên trong một loạt các vụ kiện nổi cộm được đệ trình chống lại một số công ty truyền thông sau cuộc bầu cử năm 2020 đã được đưa ra bồi thẩm đoàn. Nếu vụ kiện được tiến hành, nó sẽ xác định liệu Newsmax có phát sóng các tuyên bố phỉ báng chống lại Smartmatic hay không bằng cách tuyên bố rằng các máy bỏ phiếu của công ty này bị cáo buộc đã gian lận kết quả bầu cử chống lại Trump.

Smartmatic đã tuyên bố rằng "những lời nói dối" do Newsmax và những công ty khác thúc đẩy đã làm tổn hại đến danh tiếng của công ty và khiến công ty thiệt hại hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, khi phiên tòa diễn ra, nhóm luật sư của Smartmatic đã giảm yêu cầu bồi thường thiệt hại từ 1,7 tỷ đô la xuống còn khoảng 370 triệu đô la.

Smartmatic cũng đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý chống lại Fox News tại New York và có thể sẽ được đưa ra xét xử vào năm tới. Vào tháng 4, công ty đã giải quyết một vụ kiện tương tự chống lại One America News Network, một kênh truyền thông ủng hộ Trump khác. Tại sao hễ cứ làm loa kèn cho Trump là phải nói dối để bị kiện?

⦿ ---- Nếu bà Harris trở thành Tổng Thống, và đa số Thượng Viện là Cộng Hòa, nhièu chức vụ Bộ Trưởng và Đại sứ sẽ không được Thượng Viện phê chuẩn. Do vậy... Nếu bà thắng cử vào tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris có thể phải đối mặt với một Thượng viện thù địch do Đảng Cộng hòa kiểm soát, không có thiện chí để xác nhận các quan chức cấp cao trong Nội các mà bà sẽ cần để điều hành chính quyền của mình.

Dự đoán được kịch bản đó, nhóm của Harris đang xem xét liệu có nên giữ nguyên một số quan chức trong chính quyền Biden đã được Thượng viện xác nhận và không cần phải đối mặt với thử thách một lần nữa hay không, theo bốn người quen thuộc với kế hoạch chuyển giao của bà cho biết.

Các phụ tá của bà cũng đang xem xét phương án ban đầu là giữ lại một số quan chức hiện tại để bà có nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định về nhân sự. Chỉ còn vài tháng để xây dựng chiến dịch sau khi đột ngột thay thế Tổng thống Joe Biden ở vị trí đứng đầu danh sách, Harris có rất ít thời gian để tập trung vào việc thành lập một chính quyền mới, theo những người quen thuộc với kế hoạch cho biết.

Nhóm chuyển giao của Harris đã xác định các thành viên Nội các và đại sứ có thể sẵn sàng tiếp tục công việc của họ sau khi nhiệm kỳ của Biden kết thúc, mặc dù không có cuộc điều tra chính thức nào được đưa ra để hỏi họ liệu họ có muốn tiếp tục hay không, các nguồn tin cho biết.

Việc nhậm chức cùng với những người kế nhiệm Biden mang lại rủi ro chính trị cho Harris, làm suy yếu thông điệp của bà rằng bà là một tác nhân thay đổi, người sẽ có cách tiếp cận mới đối với việc quản lý. Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy 40% cử tri đã đăng ký lo ngại rằng nhiệm kỳ tổng thống của Harris sẽ là sự tiếp nối của những năm tháng của Biden, so với 39% cho biết họ lo ngại rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ giống với nhiệm kỳ đầu tiên.

Cũng như thời Obama. Sau khi trở thành tổng thống vào năm 2009, Barack Obama đã giữ lại Robert Gates làm bộ trưởng quốc phòng, khiến Gates trở thành người giữ chức nổi bật nhất từ ​​thời tổng thống George W. Bush. Vì Gates đã được Thượng Viện xác nhận, Gates không cần phải giành được sự chấp thuận của Thượng viện để tiếp tục tại vị.

Nhiều năm sau, Gates đã trả lời phỏng vấn và nói rằng việc xác nhận của Thượng viện đã trở nên quá khó khăn đến nỗi ông không muốn sa thải mọi người tại Pentagon vì sẽ quá khó khăn và tốn thời gian để xác nhận một người mới.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã tung ra một dòng đồng hồ xa xỉ mang tên ông trong chiến dịch tranh cử thứ ba vào Bạch Ốc. Mẫu đồng hồ đắt tiền này là một tác phẩm xa hoa có giá lên tới 100.000 đô la, được trang trí bằng 122 viên kim cương trên vành đồng hồ và được chế tác bằng vàng 18 karat, trong khi phiên bản đồng hồ rẻ hơn có tên "Fight Fight Fight" có giá chỉ 499 đô la.

Sau vụ ám sát hụt vào tháng 7, người ta nghe thấy Trump hô vang "Fight Fight Fight" khi ông đang bị đưa ra khỏi hiện trường. "Bạn sẽ thích chúng. Sẽ là một món quà Giáng sinh tuyệt vời. Đừng chần chừ, chúng sẽ hết rất nhanh", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

Đồng hồ mang nhãn hiệu là sản phẩm mới nhất trong số những sản phẩm mà Trump đã giới thiệu kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử thứ ba của mình sau khi bán kinh thánh, giày thể thao, sách ảnh và tiền điện tử. Mặc dù các trang web bán sản phẩm này đề cập rằng doanh số bán hàng không mang lại lợi ích trực tiếp cho Trump, tuy nhiên, lưu ý rằng các mặt hàng này phải tuân theo "thỏa thuận cấp phép trả phí", theo hãng tin Associated Press đưa tin.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống Kamala Harris tuyên bố hôm thứ Năm rằng Mỹ không ủng hộ Ukraine "vì lòng từ thiện" mà vì "lợi ích chiến lược" của Mỹ. Phát biểu trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Harris nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và các đồng minh phải đứng lên chống lại "những kẻ xâm lược như [Tổng thống Nga Vladimir] Putin" vì nếu không làm như vậy, ông có thể "nhắm mục tiêu" vào các mục tiêu xa hơn như Ba Lan hoặc các quốc gia vùng Baltic.Bà nhấn mạnh Putin có thể chấm dứt chiến tranh bằng cách rút khỏi Ukraine, nhưng chỉ ra rằng Putin "không thể hiện ý định" sẵn sàng thực hiện hành động đó, vì vậy Washington phải tiếp tục ủng hộ Ukraine để đảm bảo nước này "thắng thế". Trong khi đó, Zelensky nhấn mạnh Kiev và các đồng minh cần duy trì áp lực lên Nga bằng cách duy trì các lệnh trừng phạt "mạnh mẽ" và sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi truy tố cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì chồng bà được cho là đã bán tháo cổ phiếu Visa chưa đầy ba tháng trước khi công ty thẻ tín dụng khổng lồ này bị cáo buộc tội chống độc quyền của liên bang."Và Nancy Pelosi có một vấn đề nhỏ", Trump nói trong một cuộc họp báo tại Trump Tower vào thứ năm. "Vấn đề nhỏ" bắt nguồn từ việc chồng bà, Paul Pelosi, bán "cổ phiếu Visa của họ một ngày trước khi" Visa bị Bộ Tư pháp kiện. "Bạn nghĩ đó là may mắn ư? Tôi thì không", ông nói thêm, nhấn mạnh rằng bà "nên bị truy tố vì điều đó".Dòng thời gian của Trump có vẻ hơi sai lệch, vì cách thức bán mà Trump nhắc đến diễn ra vào tháng 7 khi Paul Pelosi được cho là đã bán 2.000 cổ phiếu Visa trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đô la. Thực tế, Visa đã bị điều tra cả năm rồi, chứ không phải mới, nhưng tháng 9 mới truy tố, và lô cổ phiếu bán đi là hai tháng trước lúc bị cáo buộc.Vào ngày 1 tháng 7, Paul Pelosi, chủ sở hữu công ty tư vấn và đầu tư Financial Leasing Services, Inc. có trụ sở tại San Francisco, đã bán 2.000 cổ phiếu Visa và vào ngày 23 tháng 9, Bộ Tư Pháp đã công bố vụ kiện chống độc quyền dân sự của mình, theo bài đăng trên X từ @PelosiTracker_, nơi đã theo dõi các khoản đầu tư của Pelosi kể từ năm 2022.Visa đã bị kiện hôm thứ Ba với cáo buộc công ty đã độc quyền thị trường thẻ ghi nợ một cách bất hợp pháp — đỉnh điểm của quá trình xem xét kéo dài nhiều năm do đơn vị chống độc quyền của Bộ Tư pháp thực hiện.⦿ ---- Một bồi thẩm đoàn lớn được cho là đã bí mật truy tố một số công dân Iran có liên quan đến nghi ngờ họ tham gia vào vụ tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump, theo các nguồn tin tiết lộ với Politico.Các cá nhân này bị cáo buộc đã truy cập trái phép vào các tài liệu nội bộ của chiến dịch vào đầu mùa hè này, sau đó được chia sẻ với các nhà báo và chiến dịch tranh cử của Joe Biden, theo các nguồn tin cho biết, tuyên bố rằng hoạt động này diễn ra trước khi Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp sẽ công bố các cáo buộc vào hôm nay, thứ Sáu.⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris được cho là đang dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump 3 điểm tại Georgia, theo cuộc thăm dò mới của Fox News cho thấy. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 trong số 1.006 cử tri đã đăng ký được chọn ngẫu nhiên từ Georgia.Harris thể hiện tốt hơn Trump trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu, với 50% cho biết họ sẽ ủng hộ bà nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay, so với 48% dành cho Trump. Bà cũng dẫn đầu trong số những cử tri đã đăng ký, với 49% so với 47% của Trump. Kết hợp cả cử tri đã đăng ký và cử tri có khả năng bỏ phiếu, Harris đã giành được 51% sự ủng hộ, trong khi Trump nhận được 48%. Tuy nhiên, tỷ lệ dẫn trước của bà vẫn nằm trong biên độ sai số.Cuộc khảo sát cho thấy trong khi cử tri tin tưởng Trump hơn về các vấn đề như nhập cư và kinh tế, Harris lại nắm giữ lợi thế về chủ đề phá thai. Georgia là một tiểu bang chiến trường quan trọng mà Trump đã thua sít sao trước Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, ở Michigan và Pennsylvania, theo cuộc thăm dò mới nhất của UMASS Lowell/YouGov cho thấy, theo trích dẫn của Politico. Harris 48% đang dẫn trước Trump 43% ở Michigan, trong khi cuộc đua ở Pennsylvania diễn ra sít sao hơn nhiều, ủng hộ Harris 48% so với Trump 46% của Trump.Cuộc khảo sát cũng cho thấy các ứng cử viên Thượng viện đảng Dân chủ ở cả hai tiểu bang đều dẫn trước đáng kể so với các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Pennsylvania Bob Casey đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa Dave McCormick 47%-38%, trong khi ở Michigan, Đại diện đảng Dân chủ Elissa Slotkin được 47% số người tham gia ủng hộ, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Mike Rogers có 34% trong cuộc đua giành vị trí kế nhiệm Thượng nghị sĩ Dân chủ sắp nghỉ hưu Debbie Stabenow.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh vào thứ năm khi ông gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "Nga sẽ không thắng thế" trong cuộc chiến với Kiev. "Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine hiện tại và trong tương lai", Biden tuyên bố và cảm ơn Zelensky đã chia sẻ "kế hoạch chiến thắng" của mình với ông.Trước đó, chính quyền Biden tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự khác trị giá 8 tỷ đô la. Sau cuộc gặp với Biden, Zelensky sẽ gặp ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.⦿ ---- Cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani đã bị tước quyền hành nghề luật sư tại Washington, DC, vào thứ năm, vài tháng sau khi ông bị mất giấy phép hành nghề luật sư tại New York vì theo đuổi những tuyên bố sai sự thật mà Tổng thống khi đó là Donald Trump đưa ra về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của ông.Phán quyết ngắn gọn từ tòa kháng án của Washington DC cho biết Giuliani đã không trả lời lệnh giải thích lý do tại sao ông không nên bị tước quyền hành nghề luật sư tại Washington sau khi ông bị mất giấy phép hành nghề luật sư tại New York vào mùa hè. Ted Goodman, người phát ngôn của Giuliani, gọi quyết định này là "một trò hề hoàn toàn và là một sự sai trái hoàn toàn về công lý", theo AP.ABC News lưu ý rằng giấy phép hành nghề luật sư của Giuliani đã bị đình chỉ tại thủ đô DC. Tòa kháng án Manhattan đã tước giấy phép hành nghề luật sư của Giuliani vào tháng 7 đã phát hiện ra rằng ông đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai sự thật về thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump. Giuliani lập luận rằng ông tin những tuyên bố mà ông đưa ra thay mặt cho chiến dịch tranh cử của Trump là đúng sự thật.⦿ ---- Tướng về hưu Stanley McChrystal đã tuyên bố trong một bài xã luận được xuất bản vào thứ năm rằng ông sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris làm tổng thống, nói rằng "Tôi đã bỏ phiếu cho tư cách" . Ông viết trên tờ The New York Times: "Bà Harris có sức mạnh, tính khí và quan trọng hơn là các giá trị để phục vụ với tư cách là tổng tư lệnh. Khi bà ngồi xuống với các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, đại diện cho Hoa Kỳ trên trường quốc tế, tôi không nghi ngờ gì rằng bà đang làm việc vì lợi ích quốc gia của chúng ta, chứ không phải vì lợi ích của riêng bà".McChrystal, người không đề cập đến tên cựu Tổng thống Trump trong bài xã luận của mình, lưu ý rằng ông có xu hướng giữ lập trường trung dung về các vấn đề và "không thoải mái" với các chính sách mà đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ trong các đại hội tương ứng của họ. Tuy nhiên, ông cho biết, "mặc dù tôi có ý kiến về các vấn đề nổi cộm, như phá thai, an toàn súng đạn và nhập cư, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi đưa ra quyết định của mình".“Tổng thống của chúng ta,” McChrystal gợi ý, “phải là người hơn cả một nhà hoạch định chính sách hay một sự phản ánh dễ uốn nắn của những đam mê của công chúng. Người đó phải lãnh đạo — và điều đó đòi hỏi tính cách.”“Tôi đã suy nghĩ sâu sắc về sự lựa chọn của mình và cân nhắc những gì tôi đã thấy và nghe và những gì tôi nợ 3 đứa cháu gái của mình,” ông giải thích. “Tôi đã kết luận rằng đó không phải là khẩu hiệu chính trị hay chủ nghĩa bộ lạc văn hóa; đó là vị tổng thống tốt nhất mà lá phiếu của tôi có thể giúp lựa chọn. Vì vậy, tôi đã bỏ phiếu cho tính cách, và lá phiếu đó là cho Phó Tổng thống Kamala Harris.”McChrystal đã chỉ trích cựu tổng thống trong quá khứ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, ông cho biết ông sẽ từ chối lời đề nghị tham gia chính quyền Trump và nói rằng, “Tôi không nghĩ ông ấy nói sự thật.” Ông cũng nói rằng ông tin rằng Trump là người vô đạo đức.Trump đã chỉ trích vị tướng đã nghỉ hưu này vài ngày sau cuộc phỏng vấn, viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội hiện được gọi là X, “‘Tướng’ McChrystal đã bị Obama sa thải như một con chó. Nhiệm vụ cuối cùng là một sự thất bại hoàn toàn. Nổi tiếng với cái miệng to và ngốc nghếch. Người yêu Hillary!”Mười quan chức quân sự cấp cao đã nghỉ hưu đã ủng hộ Harris và bác bỏ Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống, cũng như hàng trăm quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm thứ Sáu rằng Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon cho đến khi an ninh tại các thị trấn phía bắc Israel được khôi phục. "Chúng tôi đã tấn công Hezbollah rất dữ dội trong năm qua và đặc biệt là trong vài tuần qua", Gallant tuyên bố trong một thông điệp video. "Chúng tôi sẽ tiếp tục và tăng cường nỗ lực này. Chúng tôi có kế hoạch mang lại an ninh cho các thị trấn ở phía bắc và đưa những người đã sơ tán trở về nhà an toàn", ông nói thêm.Bình luận của Gallant được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào tháng 10/2023, sau khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel và gây ra cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, nhưng đã leo thang sau các vụ nổ hàng loạt các thiết bị liên lạc do các thành viên Hezbollah sử dụng, phần lớn là do Israel gây ra.⦿ ---- Nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đã xác nhận cái chết của chỉ huy đơn vị không quân, Mohammed Srur. Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện một cuộc không kích vào Beirut, tuyên bố đã nhắm vào chỉ huy lực lượng không quân của Hezbollah, tuyên bố rằng Srur đã chỉ đạo và chỉ huy các cuộc tấn công vào Israel.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Analena Baerbock cho biết Đức muốn "chấm dứt địa ngục cho những đứa trẻ ở Gaza", đồng thời nhấn mạnh Berlin vẫn cam kết với "an ninh" của Israel và đang "nỗ lực hết mình" để có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Phát biểu tại phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) tại New York, Baerbock tiết lộ rằng Đức đã tham gia cùng một nhóm các quốc gia vào thứ Tư để kêu gọi ngừng bắn trong 21 ngày dọc theo Đường Xanh, được Liên hợp quốc thiết lập vào năm 2000 như một ranh giới phân định giữa Israel, Lebanon và Cao nguyên Golan do Israel nắm giữ.Bình luận về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Baerbock tuyên bố rằng việc chấm dứt hỗ trợ cho "quyền tự vệ" của Ukraine miễn là Tổng thống Nga Vladimir Putin không "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán" sẽ có nghĩa là "nhiều tội ác chiến tranh hơn, chứ không phải ít hơn".⦿ ---- Israel đã bác bỏ lời kêu gọi toàn cầu ngừng bắn với Hezbollah và tiếp tục chiến dịch ném bom đã giết chết hơn 700 người ở Lebanon kể từ thứ Hai. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng kể từ rạng sáng Thứ Sáu 27/9, theo Bộ trưởng Y tế Lebanon Firas Abiad.Ít nhất 41.534 người đã chết và 96.092 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Tại Israel, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10 là ít nhất 1.139, trong khi hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nhấn mạnh hôm thứ Năm rằng những gì đang diễn ra trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon là "không thể chấp nhận được" và khẳng định Hoa Kỳ không muốn thấy phụ nữ và trẻ em bị giết. Jean-Pierre một lần nữa khẳng định Hoa Kỳ muốn thấy lệnh ngừng bắn tạm thời vì các cuộc tấn công hiện tại "không thể tiếp tục" vì chúng "không tốt" cho cả Israel và Lebanon.Trước đó, Israel tuyên bố sẽ nhận được gói viện trợ quân sự trị giá 8,7 tỷ đô la từ Hoa Kỳ, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thuyết phục Israel theo đuổi biện pháp ngoại giao nhưng khẳng định cam kết của Washington trong việc cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Israel sẽ không thay đổi.⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chia sẻ vào thứ năm rằng Ankara có kế hoạch "đánh giá lại" quan hệ song phương với Washington sau khi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 kết thúc và "hành động phù hợp". Trong một tuyên bố, Erdogan cho biết cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều khiến Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng trong quá khứ, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn sau cuộc bầu cử gần đây nhất của Hoa Kỳ."Mỹ là quốc gia thứ hai mà chúng tôi xuất khẩu nhiều nhất và là quốc gia thứ năm mà chúng tôi nhập khẩu nhiều nhất trong hai năm qua", tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét.⦿ ---- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Năm kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Israel và loại nước này khỏi Liên hợp quốc sau "cuộc diệt chủng ở Gaza. Chúng tôi kêu gọi trừng phạt Israel. Israel không xứng đáng là một phần của tổ chức này. Tôi không biết làm sao Hoa Kỳ có thể khăng khăng tước đoạt quyền của chúng tôi", Abbas tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.Trong bài phát biểu của mình, ông cũng đề cập đến tình hình của những người định cư ở Bờ Tây, nêu rõ rằng hiện có 600.000 người định cư đang sống ở Bờ Tây. "Chúng tôi muốn phán quyết của ICJ về Israel được thực thi", ông nhấn mạnh. "Palestine sẽ được tự do, bất chấp bất kỳ ai phản đối. Người dân của chúng tôi sẽ sống trên mảnh đất của cha ông họ... Sự chiếm đóng sẽ chấm dứt", Abbas kết luận.⦿ ---- Nam Hàn: Gần 1/3 người Nam Hàn lớn tuổi sống một mình không có ai để tâm sự, vì ngày càng có nhiều người cao tuổi sống lâu hơn nhưng thường thấy mình bị cô lập sau khi vợ/chồng và các thành viên khác trong gia đình qua đời, theo dữ liệu hôm thứ Năm. Dữ liệu do Cục Thống kê Nam Hàn công bố cũng cho thấy hơn 1/2 số người từ 65 tuổi trở lên sống một mình không được chuẩn bị tốt cho quãng đời còn lại của mình.Dữ liệu được công bố trong bối cảnh dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng, với người cao tuổi chiếm 19,2% trong tổng số 51,75 triệu dân của cả nước trong năm nay. Quốc gia này dự kiến sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, với người cao tuổi chiếm 20% dân số.Và đến năm 2072, tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số ước tính sẽ đạt 47,7%. Tính đến năm 2022, tuổi thọ còn lại của những người ở độ tuổi 65 ước tính trung bình là 20,7 năm, cao hơn khoảng một năm so với mức trung bình của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).Trong hoàn cảnh này, dữ liệu của cơ quan thống kê cho thấy số hộ gia đình do người cao tuổi đứng đầu là 5,65 triệu hộ trong năm nay, chiếm 26,5 phần trăm tổng số hộ gia đình trên toàn quốc. Trong số 5,65 triệu hộ gia đình, 37,8 phần trăm là hộ gia đình một người.Trong số các hộ gia đình một người do người cao tuổi đứng đầu, 32,6 phần trăm cho biết không có ai để tâm sự. Khoảng 34,8 phần trăm hộ gia đình một người cho biết không có ai để nhờ giúp đỡ khi họ bị ốm hoặc cần hỗ trợ làm việc nhà. Ngoài ra, 71 phần trăm cho biết họ không có ai để vay tiền khi họ gặp khó khăn về tài chính.⦿ ---- Nhật Bản: Một tàu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã đi qua Eo biển Đài Loan lần đầu tiên theo lệnh của Thủ tướng Fumio Kishida, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết hôm thứ Năm, gây ra phản ứng dữ dội ngay lập tức từ Trung Quốc.Hôm thứ Tư, tàu khu trục Sazanami, cùng với các tàu của Úc và New Zealand, đã đi về phía nam từ Biển Hoa Đông và qua tuyến đường thủy hẹp giữa Trung Quốc và Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình, theo các nguồn tin cho biết.⦿ ---- Nhật Bản sẽ không cử đại sứ mới tới Myanmar sau khi phái viên hiện tại rời khỏi đất nước này vào cuối tuần này, với một bộ trưởng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ là đại biện lâm thời, theo các nguồn tin ngoại giao cho biết hôm thứ Năm, hạ cấp mối quan hệ của họ với quốc gia đang nằm dưới sự cai trị của quân đội kể từ cuộc đảo chính năm 2021.Một đại sứ mới cần phải nộp giấy ủy nhiệm cho chính quyền quân sự -- lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 2/2021, bằng cách lật đổ chính phủ được bầu của Aung San Suu Kyi -- và Nhật Bản lo ngại việc cử một phái viên sẽ bị coi là sự chứng thực cho chính quyền quân sự, theo các nguồn tin.⦿ ---- Elliott Investment Management L.P. đã chỉ trích các tuyên bố của Tổng giám đốc điều hành Southwest Airlines Co. Robert Jordan tại ngày dành cho nhà đầu tư của công ty vào thứ năm. Elliott lập luận rằng Jordan không phải là người phù hợp để thực hiện những thay đổi "mang tính chuyển đổi" nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của hãng hàng không, xét đến thành tích trước đây của ông."Thông báo hôm nay rằng việc bổ sung chỗ ngồi [trên phi cơ] được chỉ định và các sản phẩm cao cấp sẽ mất nhiều năm để triển khai là bằng chứng nữa cho thấy ông Jordan thiếu tầm nhìn và năng lực để thực hiện các sáng kiến này", Elliott nhấn mạnh. Công ty quản lý đầu tư kêu gọi các cổ đông của Southwest thu hồi cổ phiếu của họ và chuẩn bị "bầu một Hội đồng quản trị độc lập xuất sắc nhất".⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã phủ quyết một dự luật yêu cầu hầu hết các trường trung học trong tiểu bang phải cung cấp bao cao su miễn phí cho tất cả học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Dự luật SB 954 muốn yêu cầu phải đặt bao cao su ở ít nhất hai địa điểm tại mỗi trường bắt đầu từ năm học 2025-26, cùng với thông tin về cách lấy và sử dụng chúng.Dự luật này cũng sẽ cấm các cửa hàng từ chối bán thuốc tránh thai không kê đơn cho bất kỳ ai chỉ dựa trên độ tuổi của họ. Trong thông điệp phủ quyết của mình, Newsom cho biết ông đánh giá cao cam kết của dự luật đối với sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhưng nói thêm rằng dự luật sẽ tạo ra áp lực chi phí liên tục cho tiểu bang "lên tới hàng triệu đô la".Newsom đã phủ quyết một dự luật tương tự vào năm ngoái và trong thông điệp phủ quyết đó, ông cho biết một dự luật có chi phí liên tục như vậy nên được xem xét như một phần của quy trình lập ngân sách hàng năm.⦿ ---- Quận Los Angeles: Đoạn video ghi lại khoảnh khắc những tên trộm dùng xe truck tông thủng mặt tiền một tiệm tạp hóa ở Sunland vào rạng sáng thứ năm. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, vụ đột nhập xảy ra tại cửa tiệm SDV ở khu 8300 đường Foothill Boulevard vào khoảng 3:45 giờ sáng. Hai người được nhìn thấy chạy vào cửa hàng để ăn cắp đồ sau khi một chiếc xe bán tải màu đen đâm vào lối vào của cửa tiệm. Không rõ chiếc xe tải có bị đánh cắp hay không.⦿ ---- Quận San Diego: lái phi cơ chở ma túy, hạ khẩn cấp trên xa lộ, bị bắt. Hai người đã bị bắt qua đêm vì nghi vận chuyển ma túy sau khi một chiếc máy bay nhỏ hạ cánh trên tuyến đường Xa lộ 76 ở phía bắc Quận San Diego. Cảnh sát đã phản hồi báo cáo về một chiếc máy bay hạ cánh trên đường cao tốc vào khoảng 1:45 sáng thứ Năm trên đường SR-76 hướng đông gần Canyon Drive ở Oceanside, theo Sở Cảnh sát Oceanside.Có hai người trên chiếc máy bay Piper PA-28 một động cơ và không bị thương trong vụ hạ cánh đột ngột. Phi công báo cáo rằng động cơ bị hỏng là lý do khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Cảnh sát đã khám xét máy bay và phát hiện "một lượng lớn ma túy" bên trong máy bay, cảnh sát cho biết. Phi công và hành khách trên máy bay, cả hai đều là cư dân Oceanside, đã bị bắt và bị giam vì nghi ngờ vận chuyển ma túy.⦿ ---- Gần 30% lao động nhập cư tại Đài Loan là nạn nhân của gian lận tài chính, với mỗi người mất trung bình 7.995 Đài tệ (250,7 đô la Mỹ), theo một cuộc khảo sát do Ngân hàng Taipei Fubon và tổ chức phi lợi nhuận One-Forty công bố hôm thứ Năm.Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 6 và tháng 7 trong số những lao động nhập cư từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan tại 21 thành phố và quận huyện và thu thập được 564 mẫu hợp lệ, đồng sáng lập One-Forty Kevin Chen cho biết tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc.Trong số những người được hỏi, 27% cho biết họ đã bị lừa đảo khi làm việc tại Đài Loan. Trong số đó, 15% bị lừa đảo hơn hai lần, cuộc khảo sát cho thấy. Cuộc khảo sát cho thấy những người lao động này đã mất trung bình 7.995 Đài tệ. Chen cho biết đó là một số tiền đáng kể đối với họ, khi xét đến mức lương trung bình hàng tháng của những người được hỏi là 24.280 Đài tệ.Ngoài ra, cuộc khảo sát còn phát hiện ra rằng ba hình thức lừa đảo phổ biến nhất là những kẻ lừa đảo giả danh bạn bè hoặc gia đình cần vay tiền (15,7%), dịch vụ chuyển tiền giả (11,7%) và trang web mua sắm trực tuyến giả mạo (10,6%).Chen giải thích rằng những ngày lễ khi các dịch vụ chuyển tiền đóng cửa hoặc khi giấy phép cư trú của người lao động được gia hạn là thời điểm họ thường bị lừa đảo nhất bởi các dịch vụ chuyển tiền giả mạo.One-Forty đã ghi nhận một sự cố liên quan đến một công nhân người Indonesia đã sống ở Đài Loan trong 10 năm và mất 30.000 Đài tệ sau khi bị lừa bởi một quảng cáo giả mạo trên Facebook về một dịch vụ chuyển tiền không yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân, Chen cho biết.⦿ ---- HỎI 1: Nỗ lực tự tử của thanh thiếu niên giới tính bất thường tăng 72% tại các tiểu bang có luật chống người chuyển giới vị thành niên?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các tiểu bang đã thông qua luật chống người chuyển giới nhắm vào trẻ vị thành niên đã chứng kiến các nỗ lực tự tử của thanh thiếu niên chuyển giới và không tuân theo chuẩn giới tính tăng tới 72% trong những năm tiếp theo, theo một nghiên cứu mới của The Trevor Project cho biết.Nghiên cứu được các nhà nghiên cứu khác bình duyệt ngang hàng, được công bố vào thứ năm trên tạp chí Nature Human Behavior, đã xem xét dữ liệu khảo sát từ những người trẻ tuổi ở 19 tiểu bang, so sánh tỷ lệ các nỗ lực tự tử trước và sau khi lệnh cấm được thông qua. Trong vài năm qua, hàng chục tiểu bang đã thông qua luật ảnh hưởng đến cách những người trẻ tuổi chuyển giới làm những việc như chơi thể thao, đi vệ sinh ở trường và tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khẳng định giới tính.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Luật nhân quả của từ thiện: các siêu thị tặng thực phẩm sứt mẻ cho các bếp ăn từ thiện đều tăng lợi tức?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tất cả các siêu thị và chợ lẻ lớn bán hàng tạp hóa, chẳng hạn như Kroger, Walmart và Costco, đều tặng một lượng lớn thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm cứu đói và bếp từ thiện. Vào năm 2022, các nhà bán lẻ đã quyên góp gần 2 tỷ pound thực phẩm trên khắp Hoa Kỳ, tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ trong năm đó. Giá trị ước tính của thực phẩm quyên góp ít hơn 2 đô la một pound trong năm 2022.Các siêu thị bán lẻ tặng các bếp từ thiện những sản phẩm thường được đóng gói, ngon miệng và an toàn để tiêu thụ, nhưng không phù hợp để bán do lo ngại về chất lượng, chẳng hạn như một số vết bẩn nhỏ. Vì những mặt hàng này có thể giúp ích rất nhiều cho những người đói, nên tặng từ thiện là một trong những cách sử dụng tốt nhất thực phẩm thừa hoặc thực phẩm dư thừa.Về mặt kỹ thuật, quyên tặng cũng là hành động từ thiện và các công ty chịu trách nhiệm về chúng được giảm thuế. Điều này có nghĩa là quyên tặng giúp tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí. Có một tác động thứ hai của việc quyên góp đối với lợi nhuận ròng của một cửa hàng: Chúng cải thiện chất lượng thực phẩm trên kệ của cửa hàng và tăng doanh thu từ việc bán thực phẩm.Các siêu thị bán lẻ hiện nay quyên tặng 30% số tiền mà các ngân hàng thực phẩm và bếp từ thiện cung cấp cho khách hàng của họ. Các bếp từ thiện của Hoa Kỳ, đã hoạt động trong hơn 50 năm, tặng dân nghèo hơn 6 tỷ pound thực phẩm mỗi năm. Họ nhận được khoảng 30% lượng thực phẩm đó miễn phí từ các siêu thị và các nhà bán lẻ lớn bán hàng tạp hóa.Chi tiết: