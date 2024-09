Massachusetts: Hàng trăm người Haiti, và một số nghị viên đã tụ tập tại Boston hôm thứ Ba để phản đối những lời nói dối (rằng di dân Haiti ở Ohio bắt cóc chó mèo hàng xóm để ăn thịt) do Donald Trump vu khống.

- Arizona: Văn phòng tranh cử của bà Harris và các ứng cử viên quốc hội Dân chủ bị bắn xối xả, gây hư hại

- Boston: Hàng trăm người Haiti, thân hữu, và một số nghị viên đã biểu tình, phản đối Trump vu khống di dân Haiti bắt cóc chó mèo hàng xóm để ăn thịt

- Có một hồ sơ tòa ở Reno mà đài Fox News và các quan chức Cộng Hòa tránh nói tới: quyền lực Fox News sẽ trao cho ai.

- Trump hăm dọa bỏ tù những người dám chỉ trích các Thẩm phán tòa thường và Thẩm phán Tòa Tối Cao

- Nữ Dân biểu Cộng Hòa Elise Stefanik báo động phụ nữ Cộng Hòa tiêu điều hoạt động dân cử (năm 2022, có 261 nữ ứng cử viên Cộng hòa tranh ghế Hạ viện, năm nay 2024, chỉ còn 161 bà).

- Một nhóm Dân chủ lập quỹ pháp lý để giúp các bộ trưởng hành chánh tự vệ vì đoán Cộng Hòa sẽ kiện sau khii thua phiếu 2024

- Nghệ sĩ Hollywood rủ nhau ủng hộ bà Harris, thế là Trump có cớ chụp mũ Hàrris là thượng lưu cực đoan phe tả trong khi Harris chỉ tự nhận gốc là lao động xóm nghèo đời thường

- Dân biểu Pete Aguilar, Trưởng Nhóm Dân chủ Hạ viện, cảnh báo: Đừng tin Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống 2024 vì Johnson đã từng bịa đặt bầu cử 2020 là "gian lận".

- Trump cảm ơn luật tăng cường mật vụ bảo vệ ông, và quy chụp Iran mưu tính ám sát Trump (thực tế, 2 người ám sát hụt Trump là 2 đảng viên Cộng Hòa từng say mê Trump và rồi thất vọng)

- Bà Harris ủng hộ gỡ tình trạng cản trở (filibuster) tại Thượng viện để thông qua luật pháp nhằm luật hóa quyền phá thai

- Có tới 73% cử tri lo ngại bạo lực vì chính trị bùng nổ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024

- Dân gốc Haiti ở Ohio kiện Trump, xin truy tố hình sự Trump vì Trump phun tin giả rằng di dân Haiti ở đây ăn thịt chó mèo, nên bị 33 lần đe dọa đánh bom trên khắp Springfield trong 2 tuần qua, làm di tản liên tục.

- Thẩm phán Tanya Chutkan bác bỏ yêu cầu của Trump xin đảo ngược thời hạn và ngăn chặn một hồ sơ dài từ Công tố đặc biệt Jack Smith.

- Cuộc tranh luận phó tổng thống vào Thứ Ba ngày 1 tháng 10 giữa Tim Walz (Dân Chủ) và JD Vance (Cộng Hòa) sẽ ở tầm quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ

- Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.) chỉ trích Trump, rằng thuế quan sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ

- Hơn 400 chuyên gia kinh tế ký thư chung, ủng hộ bà Harris vì các đề xuất của Harris về "kinh tế cơ hội" sẽ cải thiện phúc lợi tài chính của các gia đình khắp nước Mỹ, trong khi đề xuất kinh tế của Trump sẽ làm lạm phát, nguy hiểm vì giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15%

- Trump: nếu thắng Bạch Ốc, sẽ để người Mỹ "chiếm việc làm của các quốc gia khác" và sẽ áp thuế 100% đối với mọi chiếc xe từ Mexico nhập vào Mỹ

- Arizona: 120 viên chức Cộng Hòa ủng hộ Harris.

- Trump: sẽ không viện trợ cho Ukraine, vì quân đội Nga đã từng đánh bại Hitler, đã đánh bại Napoleon. Hai phụ tá của Trump đề nghị Ukraine cắt đất cho Nga để xin hòa.

- Israel: quân đội phải chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ chống lại Hezbollah ở Lebanon.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Hamas không phải tổ chức khủng bố, mà là nhóm kháng chiến bảo vệ đất đai và dân tộc của họ

- Israel: bắn rớt 1 tên lửa đất đối đất bắn từ Lebanon

- Lebanon: Mỹ là "chìa khóa" cho "sự cứu rỗi" của Lebanon và là lực duy nhất "thực sự có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông".

- Bộ Y tế Gaza từ chối nhận một container chứa xác 88 người Palestine đa số đã phân hủy gửi từ Israel mà không có giấy tờ, tên, địa chỉ bị bắt cóc

- Bộ trưởng Y tế Lebanon: phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, những người chết và bị thương 2 ngày qua vì bom Israel là dân thường, chết tới 558, trong đó 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Gần 2.000 người bị thương.

- Quốc vương Qatar: hành động xâm lược của Israel đối với dân Palestine ở Gaza là "tội diệt chủng" chứ không phải là chiến tranh

- Hezbollah xin Iran tấn công Israel, nhưng Iran nói "thời điểm này không phù hợp"

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: chiến dịch của Israel tại Gaza là một "mạng lưới giết người hàng loạt" và LHQ cần phải chấm dứt nạn diệt chủng dân Palestine

- New York: 1 thẩm phán đã nghỉ hưu tự tử ngay khi các đặc vụ FBI tới trước cửa nhà ông

- TQ bắn thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tại vùng biển Thái Bình Dương

- Nhật Bản: TQ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là vấn đề "gây quan ngại nghiêm trọng"

- Nerdwallet: 3/5 người Mỹ có tài khoản tài chính báo cáo rằng họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với 12 tháng trước

- Một phụ nữ Mỹ 64 tuổi bay tới Thụy Sĩ để ngồi ghế tự tử, nhiều người giúp, sắp xếp cho bà tự tử bị cảnh sát bắt

- Texas: 1 học sinh 10 tuổi bị truy tố tội đe dọa khủng bố vì đe dọa xả súng tại trường trung học cơ sở

- 5 đại học hàng đầu ở California: No. 4 - Stanford University (thứ 4 Hoa Kỳ); No. 6 - California Institute of Technology; No. 15 - University of California, Los Angeles; No. 17 - University of California, Berkeley; No. 27 - University of Southern California.

- Các đại học quốc gia hàng đầu Mỹ là: 1. Princeton University ở New Jersey. 2. Massachusetts Institute ở Technology. 3. Harvard University ở Massachusetts. 4. Stanford University ở California. 5. Yale University ở Connecticut.

- Thống đốc Newsom ký luật hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường học ở California, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp

- HỎI 1: Thiếu y tá làm bệnh nhân nằm viện lâu hơn và nguy cơ tử vong cao hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 36% dân Mỹ tiếp tục sử dụng các sản phẩm bất kể các sản phẩm này có lệnh thu hồi vì kém an toàn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/9/2024) ⦿ ---- New York: Một thẩm phán đã nghỉ hưu đã tự tử vào thứ Ba ngay khi các đặc vụ FBI xuất hiện trước cửa nhà ông để đột kích nhà riêng ở Thung lũng Hudson, New York, theo các nguồn tin thực thi pháp luật nói với ABC 7. Stewart Rosenwasser, 72 tuổi, đang bị chính quyền liên bang điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ từ 48.000 đến 63.000 đô la khi còn là công tố viên, tờ Times Union đưa tin.

Vài giờ sau cái chết của Rosenwasser do "vết thương do tự nổ súng gây ra", Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã công bố bản cáo trạng cho thấy ông đã bị truy tố về tội trong âm mưu hối lộ và phải đối mặt với mức án tù lên tới 15 năm nếu bị kết tội. Cựu thẩm phán này cũng bị cáo buộc tội tống tiền và khai man, xuất phát từ việc ông bị cáo buộc nói dối các đặc vụ FBI trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6.

⦿ ---- Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tại vùng biển Thái Bình Dương, theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Tư. Vụ phóng là một phần của cuộc huấn luyện quân sự "thường lệ" của Lực lượng Tên lửa, theo Tân Hoa Xã cho biết, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này.

Mặc dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm, nhưng tên lửa đã mang theo đầu đạn huấn luyện và hạ cánh thành công tại khu vực được chỉ định trên đại dương, theo tiết lộ của Bộ này. Các quốc gia liên quan đã được thông báo trước, với việc Bắc Kinh khẳng định cuộc thử nghiệm không nhằm vào các quốc gia hoặc mục tiêu khác.

⦿ ---- Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã nói với giới truyền thông vào thứ Tư rằng vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Trung Quốc là vấn đề "gây quan ngại nghiêm trọng" đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Phản ứng của nội các được đưa ra sau khi Bắc Kinh thử thành công một ICBM ở Thái Bình Dương, với Bộ Quốc phòng TQ khẳng định các quốc gia lân cận đã được thông báo trước về sự kiện này.

Vào tháng 8, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập không phận Nhật Bản trong một động thái mà Tokyo bác bỏ là không thể chấp nhận được và Bắc Kinh bảo vệ rằng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Trước đó, Trung Quốc đã cảnh báo Nhật Bản không can thiệp vào vấn đề tình trạng của Đài Loan.

⦿ ---- Massachusetts: Hàng trăm người Haiti, các đồng minh của họ, và một số nghị viên đã tụ tập tại công viên Boston Common ở thành phố Boston hôm thứ Ba để phản đối những lời nói dối phân biệt chủng tộc (rằng di dân Haiti ở Ohio bắt cóc chó mèo hàng xóm để ăn thịt) đang được ứng cử viên tổng thống Donald Trump và người bạn đồng hành JD Vance của ông duy trì.

.

Trong số những người phát biểu tại cuộc biểu tình có Nghị sĩ thành phố Boston là bà Ruthzee Louijeune, bản thân bà là con gái của những người nhập cư Haiti, người đã bày tỏ sự khinh miệt đối với cựu Tổng thống Trump, nói rằng "một người từng giữ vị trí cao nhất trong đất nước đang lan truyền những lời nói dối đáng ghét, kỳ thị người nước ngoài và phân biệt chủng tộc này".

.

"Đừng đánh những người đã bị dồn vào chân tường", Louijeune nói. "Chúng tôi đứng đây để đoàn kết vì chúng tôi phải làm vậy". Cuộc biểu tình vào thứ Ba diễn ra khi dân số Haiti đông đảo của Massachusetts tính đến những lời lẽ xấu xí đã trở thành điểm nóng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ishtar Pady và cha cô đã đến Massachusetts vào năm 2023 thông qua một chương trình ân xá nhân đạo do chính quyền Biden thiết lập. Cha cô đang mắc bệnh ung thư giai đoạn bốn và không có khả năng điều trị ở Haiti, và gia đình đã phải chịu những nỗ lực bắt cóc ở đó, với một người chú đã bị giết. Cha cô qua đời sau khi họ đến Massachusetts. Pady cho biết không ai "muốn" rời khỏi quê hương của họ, nhưng hoàn cảnh khó khăn ở Haiti đã buộc nhiều người phải di cư.

"Nhìn chung, dân số, đất nước, đang trải qua thời kỳ khó khăn và chúng tôi không ở trong thời điểm mạnh nhất của mình", cô nói. "Chúng tôi đã suy sụp. Thật dễ dàng để bắt nạt chúng tôi — giống như những kẻ bắt nạt bắt nạt những đứa trẻ yếu đuối ở trường".

Pady cho biết những lời nói dối xấu xí, phân biệt chủng tộc về việc người Haiti ăn thịt chó mèo, thú cưng nuôi trong nhà và sự thiếu lòng trắc ẩn từ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã khiến cô bối rối và buồn bã. Cô chưa gặp phải nhiều sự thù hận nhắm trực tiếp vào mình, nhưng gần đây có một câu hỏi mang tính quyết định từ một người da trắng. "Tôi đã từng có người hỏi tôi, 'Người Haiti có ăn thịt mèo và chó không?'" cô nhớ lại. "Cá nhân tôi không coi đó là phân biệt chủng tộc. Có lẽ là sự thiếu hiểu biết".

.

Mục sư Myrlande DesRosiers là người sáng lập Trung tâm Everett Haitian Community Center, nơi cung cấp nhiều dịch vụ cho cộng đồng người Haiti, bao gồm các lớp tiếng Anh dành cho người nói ngôn ngữ khác dành cho phụ huynh. Bà cho biết những người lớn mà bà làm việc cùng đều có cảm giác lo sợ rằng con cái họ sẽ bị tấn công ở trường vì những lời lẽ vu khống của những người Cộng hòa cấp cao.

“Đó là những lời nói dối. Người Haiti không ăn thịt thú cưng”, DesRosiers cho biết. “Trong tiếng Creole Haiti, chúng tôi gọi chúng là animal domestik. Chó được coi là bon zanmi, có nghĩa là người bạn tốt nhất”.

.

Enrique Pepén, một ủy viên hội đồng đại diện cho một phần của Mattapan, nơi có cộng đồng người Haiti đông đảo. Ông kể lại những đóng góp của các chủ doanh nghiệp người Haiti trong cộng đồng— và một câu chuyện cá nhân. “Thời tôi còn nhỏ—tôi là một đứa trẻ mũm mĩm trên xe buýt đến trường, vì vậy tôi thường bị bắt nạt rất nhiều. Một tài xế xe buýt người Haiti đã bảo vệ tôi và đảm bảo nói chuyện với cha mẹ tôi”, ông nói với những người biểu tình.

.

⦿ ---- Có một hồ sơ tòa mà đài Fox News và các quan chức Cộng Hòa tránh nói tới. Tuần này có thể chứng kiến ​​một tòa án quyết định số phận và tương lai của Fox “News” và do đó là Đảng Cộng hòa, ít nhất là dưới hình thức tân phát xít cực hữu hiện tại. Và khả năng là người xem Fox hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến dữ dội vừa diễn ra tại một tòa án ở thị trấn Reno về tương lai của kênh tuyên truyền cực hữu mà họ yêu thích.

.

Keith Murdoch là chủ sở hữu khét tiếng về phân biệt chủng tộc và kỳ thị phụ nữ của một chuỗi báo nhỏ ở Úc. Con trai ông, Rupert, đã thừa kế công ty này, người đã — sử dụng chủ nghĩa giật gân và cố chấp — biến nó thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trải dài trên ba châu lục.

.

Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd gọi Rupert Murdoch là “căn bệnh ung thư lớn nhất đối với nền dân chủ Úc” trên các trang báo The Sydney Morning Herald, tờ New York Times của Úc. Lưu ý rằng Murdoch sở hữu khoảng “2/3 phương tiện truyền thông in ấn của đất nước”, Rudd đã viết:

.

“Ở Anh, Murdoch đã khiến Brexit trở nên khả thi vì lập trường của các tờ báo của ông ta. Ở Hoa Kỳ, Fox News của Murdoch là phòng phản hồi chính trị của phe cực hữu, cho phép Tea Party và sau đó là đảng Trump dàn dựng một cuộc tiếp quản thù địch đối với Đảng Cộng hòa. Ở Úc, cũng như ở Mỹ, Murdoch đã vận động trong nhiều thập niên để ủng hộ việc cắt giảm thuế cho người giàu, hành động tiêu diệt biến đổi khí hậu và phá hủy mọi thứ gần giống với chủ nghĩa đa văn hóa.”

.

Khi Rupert ly hôn với người vợ thứ hai, ông đã đưa hầu hết các doanh nghiệp của gia đình vào một quỹ tín thác, rõ ràng là để ngăn bà ta chiếm đoạt phần lớn tài sản của ông. Các điều khoản của quỹ tín thác đó quy định rằng khi Rupert qua đời, bốn người con của ông — Lachlan, James, Elisabeth và Prudence — sẽ chia đều số phiếu và quyền lực đối với triều đại kinh doanh mà cha họ đã thừa hưởng từ cha mình.

.

Nhưng giờ đây Rupert — người đã 93 tuổi — đang phải suy nghĩ lại, bởi vì James, Elisabeth và Prudence dường như không mấy hào hứng với Fox “News” và các kênh truyền thông khác của Murdoch đang nói dối trắng trợn và khơi dậy lòng căm thù trong số người xem và độc giả của họ, cả ở Mỹ, ở Úc và ở Anh. Chỉ có Lachlan, con trai cả của Rupert, là trung thành với tầm nhìn của cha mình về việc bán sự căm thù để kiếm hàng tỷ đô la lợi nhuận.

.

Vì vậy, ông cụ Rupert đã ra tòa ở Reno — các thủ tục tố tụng đã được niêm phong, nhưng vụ án đã bắt đầu từ tuần trước và kết thúc vào hôm qua (mặc dù chúng ta vẫn chưa biết kết quả) — để cố gắng phá vỡ lòng tin và trao quyền kiểm soát độc quyền hoặc chính thức đối với lãnh địa của mình cho Lachlan.

.

Người xem Fox “News” không hề biết rằng họ liên tục bị lừa dối, cả bằng cách ủy thác (như nói với họ rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp bởi máy bỏ phiếu) và bằng cách bỏ sót. Họ nghĩ rằng họ đang nhìn thế giới "như nó vốn có" và nhận được "sự thật" và "nói thẳng" công bằng và cân bằng, đó là lý do tại sao Fox "News" lại có sức mạnh như vậy.

.

Nếu không có Fox "News", có lẽ sẽ không bao giờ có nỗ lực đảo chính ngày 6 tháng 1 và, xét đến biên độ mong manh của họ, có lẽ sẽ không có nhiệm kỳ tổng thống Bush năm 2000 hay Trump năm 2016.

.

Sự trỗi dậy của Fox sau khi Reagan thúc đẩy nhanh quá trình cấp quyền công dân Hoa Kỳ cho Murdoch đã đóng một vai trò to lớn trong các chiến thắng của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc và sự nắm giữ vững chắc của Đảng Cộng hòa đối với nước Mỹ, nơi Fox và đài phát thanh thù địch cánh hữu chiếm ưu thế.

.

Các nhà đầu tư hoạt động trong đế chế truyền thông Fox đã cố gắng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông sắp tới, theo đó yêu cầu Fox "News" phải dán nhãn chương trình ý kiến ​​của họ — chiếm phần lớn chương trình của họ — là "ý kiến" (chứ không phải tin tức, vì tin cần đúng sự thực, còn ý kiến là có quyền vu khống, bịa đặt). Một luật sư của nhóm cổ đông hoạt động, Luke Morgan, đã nói với US News & World Report: "Không có vấn đề nào quan trọng hơn đối với Fox so với vấn đề thông tin sai lệch của họ. Đây chính xác là loại vấn đề phù hợp để các cổ đông đưa ra ý kiến."

.

Tuy nhiên, chắc chắn Murdoch rất vui mừng khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã ra phán quyết vào tuần trước rằng Fox không cần phải bắt đầu thông báo cho người xem khi tài năng của họ vượt qua ranh giới từ việc đưa tin sang việc nhồi sọ.

.

Thật kỳ lạ, vở kịch trong một gia đình người Úc này có thể quyết định số phận và tương lai của Đảng Cộng hòa và các phong trào bảo thủ và MAGA ở Hoa Kỳ. Tương lai của nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Đây là một vở kịch về Kế vị ngoài đời thực và có thể mất nhiều tháng để giải quyết. Hãy chú ý đến câu chuyện này. Mặc dù đây có thể là câu chuyện tin tức lớn ít được đưa tin nhất ở Hoa Kỳ hiện nay, nhưng kết quả sẽ có hậu quả sâu rộng đối với tất cả chúng ta. Cuộc nội chiến trong gia đình để giành quyền kiểm soát Fox News do vậy có thể biến đổi chính trị Hoa Kỳ.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đang hăm dọa công khai về việc hình sự hóa bất đồng chính kiến, theo Aaron Blake viết cho tờ The Washington Post: "Tại một cuộc biểu tình hôm thứ Hai ở Pennsylvania, cựu tổng thống đã nói ít nhất là lần thứ tư rằng việc chỉ trích các Thẩm phán tòa thường và Thẩm phán Tòa Tối Cao là hoặc nên là bất hợp pháp. Và có thể là lần đầu tiên, ông ấy trực tiếp nói rằng những người làm như vậy nên vào tù", Blake viết.

.

Blake lưu ý rằng tại cuộc biểu tình, cựu tổng thống đã nói rằng bất kỳ ai chỉ trích các quyết định của Tòa án Tối cao "nên bị bỏ tù" — "cách họ nói về các Thẩm phán tòa thường và Thẩm phán Tòa Tối Cao của chúng ta, cố gắng khiến họ thay đổi phiếu bầu của mình, thay đổi quyết định của họ".

.

Blake cho biết, đây không chỉ là hành động cực đoan và vi hiến của Trump mà còn là "một tiêu chuẩn mà rất có thể đã khiến Trump phải vào tù từ lâu rồi", vì "rất ít chính trị gia hiện đại... dành nhiều thời gian để chỉ trích các thẩm phán và những người khác tham gia vào quá trình tư pháp, trong một nỗ lực rõ ràng là nhằm gây áp lực chính trị".

.

Điều này xảy ra khi cả Trump và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-OH), cố gắng đổ lỗi cho lời lẽ của đảng Dân chủ về cảnh báo Trump đe dọa nền dân chủ vì hai âm mưu ám sát nhằm vào ông trong ba tháng.

.

"Đối với một người đã phản đối mạnh mẽ trong những tuần gần đây về ý tưởng rằng Trump là một người độc đoán hoặc là mối đe dọa đối với nền dân chủ, Donald Trump lại có cách thể hiện điều đó một cách buồn cười", Blake viết. Và điều này cũng xảy ra khi Trump bắt đầu một mô hình tàn nhẫn là cố gắng đe dọa và chỉ trích bất kỳ thẩm phán nào phán quyết theo cách mà ông không thích — một lần nữa ám chỉ rằng ông muốn một tiêu chuẩn khác cho bản thân mình so với bất kỳ ai khác.

.

"Nó đã lan rộng đến mức khó có thể bác bỏ vì Trump chỉ đang trút giận và bày tỏ sự bất đồng; ông Trump đã gửi một thông điệp xuyên suốt rằng việc truy tố một trong những người có quyền lực chính trị nhất đất nước — bản thân Trump — và phán quyết chống lại Trump sẽ phải trả giá", Blake viết. "Các tổng thống trước Trump thường tránh chỉ trích tòa án, nhưng điều đó không phải là bất hợp pháp. Bây giờ ông Trump gợi ý rằng điều đó nên là bất hợp pháp — ít nhất là đối với bất kỳ ai không mang tên Trump".

⦿ ---- Nữ Dân biểu Elise Stefanik, người phụ nữ Cộng Hòa có cấp bậc cao nhất tại Hạ viện, đang dẫn đầu một chiến dịch nhằm phá vỡ kỷ lục về số lượng phụ nữ Cộng hòa phục vụ tại Hạ viện, chỉ sáu năm sau khi làn sóng xanh đã xóa sổ hàng ngũ của họ. DB Stefanik, R-N.Y., chủ trì hội nghị Cộng Hòa, đã tập trung vào việc nâng cao vị thế của phụ nữ Cộng hòa tại Hạ viện kể từ khi bà lên tiếng cảnh báo về "mức độ khủng hoảng" sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, khi số lượng phụ nữ Cộng Hòa giảm xuống chỉ còn 13.

.

Trong gần sáu năm kể từ đó, Stefanik và những người khác đã nỗ lực tuyển dụng và cung cấp hỗ trợ sớm cho các ứng cử viên nữ. Số lượng phụ nữ Cộng hòa tại Hạ viện đã tăng gấp ba lần lên mức kỷ lục là 36, bao gồm hai thành viên không có quyền bỏ phiếu. Lần này, bất kỳ thành quả nào cũng có thể giúp Cộng Hòa phát triển từ thế đa số hẹp hiện tại, vốn đang bị ảnh hưởng bởi bất đồng quan điểm và đấu đá nội bộ, thành thế đa số cầm quyền mạnh mẽ hơn vào năm tới.

.

Theo Trung tâm Phụ nữ và Chính trị (Center for Women and Politics) tại Viện Chính trị Rutgers Eagleton, năm 2020 có một số lượng kỷ lục các nữ đảng viên Cộng hòa ra tranh cử, kỷ lục này lại bị phá vỡ vào năm 2022, khi có 261 ứng cử viên nữ của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Hạ viện. Nhưng năm nay 2024, con số này đã giảm xuống còn 161.

.

⦿ ---- Một nhóm Dân chủ đang khởi động một quỹ pháp lý để giúp các bộ trưởng hành chánh ở các tiểu bang quan trọng bảo vệ mình trước làn sóng kiện tụng dự kiến ​​sẽ xảy ra sau bầu cử. Trong các kế hoạch được chia sẻ đầu tiên với NBC News, Hiệp hội Bộ trưởng Hành chánh Dân chủ (Democratic Association of Secretaries of State) có kế hoạch chi 5 triệu đô la để hỗ trợ các quan chức bầu cử hàng đầu ở Maine, Michigan, North Carolina và Nevada. Các quan chức của nhóm cho biết họ có thể mở rộng phạm vi hoạt động sang các tiểu bang khác khi cần và có thể chi nhiều hơn nếu gây quỹ mạnh.

.

Nhóm bắt đầu tích cực gây quỹ và vận động để bầu các bộ trưởng hành chánh Dân chủ, những người giám sát các cuộc bầu cử ở nhiều tiểu bang, sau những tuyên bố sai sự thật của cựu Tổng thống Donald Trump về gian lận cử tri vào năm 2020. Đầu tiên, họ chuyển tiền để giải quyết các vụ kiện tụng sau bầu cử cho Katie Hobbs, lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao Arizona vào năm 2022 để giải quyết các vụ kiện tụng sau bầu cử.

.

⦿ ---- Nghệ sĩ rủ nhau ủng hộ bà Harris, thế là Trump có cớ chụp mũ Hàrris là cực đoan phe tả. Phía ủng hộ Kamala Harris bây giờ có nữ diễn viên Scarlett Johansson. Trong khi Donald Trump có nhà giáo dục bảo thủ Scarlett Johnson, chủ tịch của Ozaukee County Moms for Liberty.

.

Hai người phụ nữ có tên rất giống nhau cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nhóm đại diện khác nhau cho Trump và Harris. Johnson, người phụ nữ ủng hộ Trump, là một nhà hoạt động giáo dục bảo thủ của Wisconsin và là ứng cử viên hội đồng trường học thất bại, trong khi Johansson là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng quốc tế từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time.

.

Bà Harris là nam châm thu hút giới thượng lưu Hollywood, thu hút hàng chục người nổi tiếng lớn ủng hộ, mang lại lượng người theo dõi khổng lồ — điều này có thể mang lại nhiều sự nhiệt tình hơn và thậm chí là đóng góp, giúp thúc đẩy cơ sở của Đảng Dân chủ khi Ngày bầu cử chỉ còn hơn một tháng nữa.

.

Ví dụ, diễn viên Johansson đã tham dự một buổi gây quỹ của Harris vào tuần này, trong khi nhà giáo Johnson ít được biết đến hơn nằm trong số những người đại diện nổi bật có mặt khi Trump bắt đầu chuyến lưu diễn bằng xe buýt nhiều thành phố tại tiểu bang dao động quan trọng Wisconsin.

.

Bà giáo Johnson đã tham gia cùng một số ít những người thường được coi là thành viên hàng ghế sau của Quốc hội. Vào ngày thứ năm và cũng là ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, chiến dịch sẽ có sự tham gia của một số tên tuổi chính trị nổi tiếng, bao gồm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Lara Trump và cựu ứng cử viên tổng thống Vivek Ramaswamy.

.

Ngược lại, chiến dịch của Harris tự hào có những người ủng hộ như ngôi sao Oprah Winfrey, người đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ vào tháng 8 và tuần trước đã tổ chức một cuộc họp thị trấn video cho Harris tại tiểu bang dao động Michigan, nơi có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng hạng A, bao gồm các tài tử điện ảnh Jennifer Lopez, Chris Rock, Meryl Streep và Julia Roberts.

.

Trump được một số ít người nổi tiếng ủng hộ, bao gồm Ye, rapper trước đây được gọi là Kanye West, Elon Musk, cựu đô vật chuyên nghiệp Hulk Hogan và rapper Lil Wayne, nhưng nhìn chung sức mạnh ngôi sao đằng sau Trump — bản thân ông là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới — không đáng kể so với những người ủng hộ nỗ lực chạy đua vào Bạch Ốcg của Harris.

.

Việc tán tỉnh sự chứng thực của người nổi tiếng là một truyền thống lâu đời trong chính trị tổng thống và là truyền thống mà đảng Dân chủ thường giành chiến thắng. Nhưng trong quá trình này, đảng Dân chủ có thể tự mở ra một hướng tấn công dễ dàng từ đảng Cộng hòa: đảng Dân chủ phục vụ cho Hollywood, không phải người Mỹ trung bình.

.

"Những người yêu nước ơi, Đồng chí Kamala đang tập hợp một NHÓM TRONG MƠ CỰC TẢ", Trump đã viết trong một email gây quỹ tuần trước sau khi Harris phỏng vấn Winfrey. "Bà ấy có những BỘ PHIM HOLLYWOOD như Oprah Winfrey và Jamie Lee Curtis gây quỹ HÀNG TRIỆU đô la cho chiến dịch của bà ấy".

.

Cả hai tài tử đều đã ủng hộ Harris, nhưng không rõ họ đã gây quỹ được bao nhiêu tiền, nếu có, cho chiến dịch của bà Harris. Chiến dịch của Harris đã cố gắng hạ thấp vai trò của những người nổi tiếng trong chiến dịch của bà, nói với các phóng viên trong đại hội đảng Dân chủ rằng "chúng tôi sẽ không phải là một chiến dịch do người nổi tiếng thúc đẩy". Bà Harris tự mô tả là người bình dân, trưởng thành rong một khu vực đa số là người lao động nghèo, da đen ở Oakland, California. Trump chụp mũ Harris hiệu quả hay không? Thực tế, Trump xuất thân từ giới đại tư bản.

.

⦿ ---- Người đứng đầu Nhóm Dân chủ Hạ viện đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng cử tri không nên tin tưởng vào Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm nay vì vai trò của ông trong việc thúc đẩy những tuyên bố sai sự thật của cựu Tổng thống Trump về cuộc bầu cử năm 2020 là "gian lận". Dân biểu Pete Aguilar (D-Calif.) cho biết trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol: "Ông Johnson không có thành tích nào cho thấy người dân Mỹ nên tin tưởng ông ấy."

.

Lời buộc tội được đưa ra ngay sau khi Johnson, xuất hiện trên cùng bục báo chí, đã tuyên bố sẽ ủng hộ việc chứng nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay giữa Trump và Phó Tổng thống Harris — nếu cuộc bầu cử diễn ra "tự do, công bằng và an toàn". Johnson nói với các phóng viên: "Tất nhiên rồi. Nếu chúng ta có một cuộc bầu cử tự do, công bằng và an toàn, chúng ta sẽ tuân theo Hiến pháp."

.

Đảng Dân chủ có những nghi ngờ của họ, lưu ý rằng sau cuộc bầu cử năm 2020, Johnson đã thúc đẩy những tuyên bố vô căn cứ của Trump rằng cuộc bầu cử đã bị "gian lận" bởi một âm mưu của các quan chức bầu cử tham nhũng, chính phủ nước ngoài và các công ty phần mềm gian lận. Johnson nói vào thời điểm đó: "Những cáo buộc về các máy bỏ phiếu này, một số trong số chúng bị công ty máy bầu Dominion gian lận bằng phần mềm này, có rất nhiều cơ sở."

.

Năm ngoái, công ty máy bầu Dominion đã đảm bảo được khoản bồi thường 787,5 triệu đô la từ Fox News trong một vụ kiện phỉ báng sau khi đài truyền hình này phát sóng những tuyên bố rằng công ty đã làm lệch kết quả theo hướng có lợi cho Tổng thống Biden.

.

Johnson, một cựu luật sư về hiến pháp, cũng dẫn đầu nỗ lực để có được sự ủng hộ của các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua một bản tóm tắt amicus ủng hộ việc Texas thách thức pháp lý đối với kết quả năm 2020 tại Pennsylvania — một vụ kiện đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang đưa ra "những lời đe dọa lớn đến tính mạng của tôi" và cảnh báo rằng ông dự kiến ​​sẽ trở thành mục tiêu của các vụ ám sát tiếp theo. "Toàn bộ Quân đội Hoa Kỳ đang theo dõi và chờ đợi. Iran đã có những động thái không hiệu quả, nhưng họ sẽ thử lại. Không phải là tình hình tốt cho bất kỳ ai. Tôi đang bị bao vây bởi nhiều người, súng và vũ khí hơn bao giờ hết", Trump cho biết trong một bài đăng trên X và cảm ơn Quốc hội đã thông qua một dự luật nhằm tăng cường bảo vệ các ứng cử viên tổng thống của Cơ quan Mật vụ.

.

"Không có phiếu 'KHÔNG' nào, hoàn toàn là lưỡng đảng. Thật tuyệt khi thấy đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng nhau giải quyết vấn đề. Một cuộc tấn công vào một cựu Tổng thống là một mong muốn chết chóc cho kẻ tấn công!" ông nhấn mạnh. Sau khi Trump sống sót sau hai vụ ám sát vào mùa hè này, chiến dịch tranh cử của ông cho biết các quan chức tình báo Hoa Kỳ đã thông báo cho ông về các mối đe dọa "thực sự và cụ thể" từ Iran. Thực sự, hai người ám sát hụt Trump là hai đảng viên Cộng Hòa đã từng say mê Trump và rồi thất vọng, không liên hệ gì tới quốc tế. Thế giới không ngu gì ám sát Trump, vì Trump là một vũ khí công phá tuyệt vời.

⦿ ---- Bà Harris bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt tình trạng cản trở tại Thượng viện để thông qua luật pháp nhằm mã hóa quyền phá thai trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh công cộng Wisconsin. Bà nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ tình trạng cản trở đối với hồ sơ Roe và đưa chúng ta đến thời điểm mà 51 phiếu bầu sẽ là điều chúng ta cần để thực sự đưa trở lại luật bảo vệ quyền tự do sinh sản và khả năng của mọi người và mọi phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về cơ thể của chính họ, và không để chính phủ ra lệnh cho họ phải làm gì.”

.

Nếu Harris được bầu làm tổng thống và đảng Dân chủ vẫn nắm quyền kiểm soát Thượng viện, đảng này có thể cố gắng cải cách tình trạng cản trở tại Quốc hội khóa tới. Các quy tắc cản trở yêu cầu phải có đa số phiếu bầu là 60 để bắt đầu và kết thúc cuộc tranh luận về hầu hết các luật. (Ghi chú: luật filibuster trên Thượng Viện hiện nay cho phép cản trở các dự luật mà một thượng nghị sĩ không thích, và muốn vượt qua rào này thì cần 60 phiếu, điều rất khó.)

⦿ ---- Một văn phòng tại Arizona được chiến dịch của Phó Tổng thống Harris và các ứng cử viên quốc hội Dân chủ của tiểu bang dùng làm trụ sở đã bị hư hại do nhiều phát đạn bắn xối xả vào hôm thứ Hai, theo một báo cáo từ NBC News. Cảnh sát Tempe đang điều tra vụ việc, xảy ra vài ngày trước khi Harris có chuyến thăm theo lịch trình đến Arizona.

.

Vì không có ai ở văn phòng trong khi đạn bắn phá hoại, nên cảnh sát đang dán nhãn đây là tội phạm tài sản. "Chúng tôi biết ơn Cảnh sát Tempe đã nhanh chóng đến hiện trường và may mắn là không có ai có mặt hoặc bị thương", Sean McEnerney, giám đốc chiến dịch phối hợp của Đảng Dân chủ Arizona, cho biết trong một tuyên bố, theo AP.

.

Chiến dịch của Harris đã tổ chức một sự kiện vận động tranh cử gần đây nhất tại Tempe với người ủng hộ kiểm soát súng là Dân biểu Maxwell Frost (D-Fla.) vào cuối tháng 8. Harris đã không tham dự sự kiện đó. Lần gần nhất bà đến Arizona là vào đầu tháng 8.

.

Bạo lực súng đạn là chủ đề nóng đối với Harris — một người sở hữu súng — với tư cách là ứng cử viên tổng thống. Trong một cuộc phỏng vấn với Oprah vào tuần trước, bà đã trở thành tiêu đề trên toàn quốc khi nói rằng bà sẽ bắn một kẻ đột nhập nếu chúng vào nhà bà. Trong suốt chiến dịch của mình, bà đã kêu gọi cấm vũ khí tấn công và kêu gọi các tiểu bang ban hành luật cờ đỏ.

.

"Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn ở đất nước chúng ta một lần và mãi mãi", bà nói với những người ủng hộ tại cuộc biểu tình ở New Hampshire vào đầu tháng này sau vụ xả súng ở trường học Georgia khiến bốn người thiệt mạng.

⦿ ---- Có tới 7/10 cử tri tiềm năng lo ngại về bạo lực có động cơ chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo một cuộc thăm dò mới phát hiện ra. Trong cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, 73% cử tri tiềm năng bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra "bạo lực có động cơ chính trị sau kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024". Chỉ có khoảng 27% bày tỏ ít hoặc không lo ngại.

.

Tháng trước, Tổng thống Biden cho biết ông không tin tưởng vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong trường hợp cựu Tổng thống Trump thua cuộc bầu cử sắp tới. "Nếu Trump thắng, không, tôi không tin tưởng chút nào. Ý tôi là nếu Trump thua, tôi không tin tưởng chút nào", Biden nói trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó.

.

Sau khi Trump thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, những kẻ bạo loạn đã xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ để cố gắng ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử. Cựu tổng thống đã liên tục tuyên bố, mặc dù thiếu bằng chứng, rằng chiến thắng của Biden vào năm 2020 đã bị gian lận hoặc đánh cắp.

.

Cuộc thăm dò của Quinnipiac cũng cho thấy Trump nhận được 48% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng, trong khi Phó Tổng thống Harris nhận được 47%. Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, với sự tham gia của 1.728 người. Sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 2,4%.

⦿ ---- Hãy hình dung rằng, bỗng nhiên có ai đưa tin đồn rằng dân Việt nhập cư ở Quận Cam ăn thịt chó mèo, thế là Trump hăm dọa sẽ đuổi bọn nhập cư gốc Việt về VN vì làm đầu độc dòng máu Hoa Kỳ. Dân gốc Haiti ở Ohio không chịu nổi, thế là có đơn kiện Trump. Một nhóm bênh vực người nhập cư đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu truy tố hình sự tại Springfield, Ohio, đối với cựu Tổng thống Trump và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance (R), về vai trò của họ trong việc đưa ra những cáo buộc sai sự thật về việc người nhập cư Haiti bắt cóc và ăn thịt thú cưng địa phương.

.

Đơn khiếu nại do Liên minh Haitian Bridge Alliance (HBA) đệ trình lên Tòa án Thành phố Quận Clark, cáo buộc rằng Trump và Vance, bằng cách khuếch đại những cáo buộc đó, đã có "tác động trực tiếp" trong việc thúc đẩy 33 vụ đe dọa đánh bom làm rung chuyển thành phố phía tây nam Ohio. "Giống như những kẻ hét lên 'cháy!' một cách sai trái trong một rạp hát đông đúc, Trump và Vance không tuân theo các ranh giới của Tu chính án thứ nhất [tự do phát biểu]. Họ phạm tội", nhóm này cho biết.

.

Giám đốc điều hành của HBA Guerline Jozef đã đệ trình tài liệu này, được hỗ trợ bởi một bản tuyên thệ cáo buộc Trump và Vance đã phạm bảy tội danh riêng biệt, bao gồm phá hoại các dịch vụ công cộng, báo động giả, đe dọa nghiêm trọng, đồng lõa và quấy rối viễn thông.

.

“HBA đã đệ đơn cáo buộc hình sự này để buộc Trump và Vance phải chịu trách nhiệm về tác hại tàn khốc mà họ gây ra cho cộng đồng của chúng ta ở Springfield và đã tác động đến người Haiti trên khắp Hoa Kỳ”, Jozef cho biết trong một tuyên bố.“Có 33 mối đe dọa đánh bom đã được cáo buộc trên khắp Springfield trong vòng hai tuần qua. Các bệnh viện, trường học, trường đại học và các văn phòng chính phủ đều đã được sơ tán sau khi nhận được các mối đe dọa mang tính phân biệt chủng tộc. Các quan chức chính phủ Springfield và gia đình của họ đã nhận được các mối đe dọa. Những lời nói dối của Trump và Vance đã gây tổn hại cho cộng đồng Springfield và những lời nói dối của họ đã vi phạm luật hình sự”.Các cá nhân và tổ chức tư nhân không thể đệ đơn cáo buộc hình sự. Nhìn chung, các thủ tục tố tụng hình sự được khởi xướng bởi các công tố viên quận nộp đơn khiếu nại, cáo trạng của bồi thẩm đoàn hoặc trích dẫn của cơ quan thực thi pháp luật.Khiếu nại của HBA không có nghĩa là Trump và Vance đã bị truy tố liên quan đến những lời lẽ của họ về người nhập cư Haiti ở Springfield, nhưng thông qua đó, nhóm vận động cơ sở đang yêu cầu tòa án nộp lệnh bắt giữ đối với những người được đề cử của Cộng Hòa hoặc chuyển vấn đề này cho một công tố viên quận.Theo đơn khiếu nại, các tuyên bố công khai của Trump và Vance về những người nhập cư Haiti vượt quá tiêu chuẩn về nguyên nhân có thể xảy ra cần thiết để chính thức truy tố họ về những tội danh bị cáo buộc.HBA sau đó đã nói thêm trong tài liệu rằng "nếu bất kỳ ai khác đã làm những gì họ đã làm, gây ra hậu quả tàn khốc như ở Springfield, thì cảnh sát và công tố viên đã đệ đơn truy tố rồi".⦿ ---- Hôm thứ Ba, thẩm phán Tanya Chutkan đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Trump yêu cầu bà đảo ngược thời hạn đã định trước đó và ngăn chặn một hồ sơ dài từ Công tố đặc biệt Jack Smith. Lệnh của Chutkan được đưa ra sau khi Trump nộp nhiều khiếu nại về một quyết định được đưa ra ngay sau phiên điều trần ngày 5 tháng 9 cho phép nhóm công tố Smith nộp hồ sơ tóm tắt nêu rõ cách tiến hành trong vụ án sau quyết định của Tòa án Tối cao cấp quyền miễn truy tố rộng rãi cho các cựu tổng thống.Chutkan đã chỉ trích các luật sư của Trump vì đã nhiều lần yêu cầu bà xem xét lại lịch trình của mình và cho phép họ bắt đầu thảo luận về vấn đề miễn truy tố "vài tháng nữa" trong các hồ sơ không liên quan. Bà viết: "Lần thứ hai trong một tuần, Bị cáo thúc giục xem xét lại lịch trình trước khi xét xử hiện tại trong một bản tóm tắt nhằm trả lời một vấn đề riêng biệt và không thực sự nộp đơn xin như vậy. Tòa án đã giải quyết các phản đối về lịch trình mà Bị cáo nêu ra khi anh ta được trao cơ hội để làm như vậy".Theo cùng thứ tự, Chutkan chấp thuận yêu cầu của Smith về việc nộp bản tóm tắt mở đầu dài 180 trang về cách giải quyết các vấn đề miễn truy tố trong vụ án, một yêu cầu cũng đã bị phản đối từ nhóm của Trump..

Các luật sư của Trump gọi bản tóm tắt là "bài báo chỉ trích sai sự thật dài 180 trang" và dường như chế giễu lập luận của Công tó đặc biệt rằng nó sẽ "hỗ trợ rất nhiều" cho Chutkan. "Bản tóm tắt dài 180 trang được yêu cầu sẽ tương đương với một báo cáo của Công tố đặc biệt chưa chín chắn và không phù hợp", họ nói thêm.

⦿ ---- Cuộc tranh luận phó tổng thống được lên lịch vào thứ Ba tuần tới (ngày 1 tháng 10) giữa Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) và Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) sẽ là cuộc tranh luận quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo một nhà sử học về tổng thống.

.

"Tôi biết mọi người đang chờ đợi tin thú vị từ Pennsylvania, North Carolina, nơi Harris có cơ hội chiến thắng ở đó — nhưng thời điểm quan trọng là ngày 1 tháng 10", Douglas Brinkley cho biết trong một lần xuất hiện trên "Morning Joe" trên MSNBC. "Tôi nghĩ đây sẽ là cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khi chúng ta đưa Walz đấu với Vance. Điều đó đang đến với chúng ta, và đó có thể là cơ hội cuối cùng [cựu Tổng thống] Trump có nếu bằng cách nào đó Vance có thể ghi điểm và giành lợi thế từ đó."

.

Vance và Walz sẽ gặp nhau tại New York cho cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất theo lịch trình của họ trong một cuộc đụng độ sẽ được phát sóng trên CBS. Vance đã bị chỉ trích vì đã thúc đẩy những tuyên bố vô căn cứ về việc người di cư ăn thịt thú cưng ở một thị trấn nhỏ tại Ohio, những cáo buộc được Trump khuếch đại trong cuộc tranh luận của ông với Phó Tổng thống Harris vào đầu tháng này.

.

Walz, người bạn đồng hành của Harris, đã phải đối mặt với sự giám sát từ đảng Cộng hòa về cách ông đại diện cho nghĩa vụ quân sự của mình và một số quan điểm chính sách tiến bộ nhất của mình.

Cuộc tranh luận phó tổng thống gần đây nhất có sự tham gia của Harris đối đầu với Phó Tổng thống Mike Pence vào một đêm khi Harris một cách đáng chú ý đã đẩy Pence ra xa liên tục khi Pence ngắt lời bà và một con ruồi đậu trên đầu Pence, gây ra những trò đùa trên internet và một tiểu phẩm hài trên chương trình "Saturday Night Live".

.

⦿ ---- Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.) đã chỉ trích Trump, tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông "không thích thuế quan" và cảnh báo rằng thuế quan có xu hướng làm tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ, phê phán kế hoạch đánh thuế nặng đối với hàng nhập khẩu của cựu Tổng thống Trump.

.

"Tôi không thích thuế quan. Thuế quan làm tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ. Tôi là người Cộng hòa theo chủ nghĩa tự do thương mại, luôn nhớ rằng có bao nhiêu việc làm được tạo ra từ hoạt động xuất khẩu mà chúng ta tham gia. Vì vậy, tôi không thích thuế quan", McConnell trả lời các phóng viên khi được hỏi rằng ông có lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng của các mức thuế quan mà Trump đề xuất hay không.

.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã đưa ra bình luận của mình sau khi Trump đe dọa sẽ áp thuế 200% đối với máy kéo John Deere sản xuất tại Mexico, một ý tưởng mà doanh nhân nổi tiếng Mark Cuban gọi là "điên khùng".

.

"Họ đã tuyên bố cách đây vài ngày rằng họ sẽ chuyển phần lớn hoạt động sản xuất của mình sang Mexico", Trump nói về John Deere khi phát biểu tại một cuộc mít tinh với những người nông dân ở Pennsylvania hôm thứ Hai. “Tôi chỉ đang thông báo với John Deere ngay bây giờ: Nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ áp thuế 200% đối với mọi thứ bạn muốn bán vào Hoa Kỳ”.

.

Trump cũng đã đề xuất đánh thuế 60% trở lên đối với hàng hóa Trung Quốc và thuế chung 20% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Ông đã nói với cử tri ở Georgia vào thứ Ba rằng ông sẽ sử dụng thuế quan để tạo ra một cơn sốt sản xuất. “Nếu bạn không sản xuất sản phẩm của mình ở đây, bạn sẽ phải trả thuế quan, một mức thuế rất đáng kể khi bạn gửi sản phẩm của mình vào Hoa Kỳ”, Trump nói.

⦿ ---- Hơn 400 chuyên gia chính sách về kinh tế đã ký vào bản xác nhận ủng hộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vào thứ Ba, lập luận rằng các đề xuất của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ về "nền kinh tế cơ hội" sẽ cải thiện phúc lợi tài chính của các gia đình trên khắp cả nước.

.

Giáo sư Stephanie Kelton của Đại học Stony Brook, một người ủng hộ hàng đầu của lý thuyết tiền tệ hiện đại; nhà kinh tế cấp cao Dean Baker của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách; các nhà kinh tế Emmanuel Saez và Gabriel Zucman của Đại học California Berkeley, những người có công trình tập trung vào bất bình đẳng kinh tế; và cựu Bộ trưởng Lao động Robert Reich nằm trong số các chuyên gia đã ký vào tuyên bố ủng hộ.

.

Các nhà kinh tế lưu ý rằng trong khi làm việc với Tổng thống Joe Biden—người đặt mục tiêu trở thành "tổng thống ủng hộ lao động nhất" trong lịch sử Hoa Kỳ và đã ban hành nhiều chính sách ủng hộ người lao động—Harris "đã hành động để củng cố các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách tăng đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, năng lượng sạch và sản xuất trong nước".

.

Phó tổng thống đã chỉ ra trong chiến dịch tranh cử của mình rằng bà đã bỏ phiếu quyết định để thông qua Đạo luật Giảm lạm phát hồi năm 2022, mở ra những khoản đầu tư lịch sử vào năng lượng sạch và việc làm. Đầu năm nay, trước khi Biden rời khỏi cuộc đua giành chức tổng thống, Harris đã công bố một đề xuất nhằm đảm bảo chính quyền tiểu bang và địa phương hành động để giảm nợ y tế.

.

"Từ việc mở rộng quyền tiếp cận nhà ở giá rẻ, đến giảm bớt gánh nặng tài chính của nợ y tế, đến xây dựng lại cơ sở hạ tầng của quốc gia và mở rộng quyền truy cập vào internet tốc độ cao ở các cộng đồng nông thôn—sự lãnh đạo của bà đã khiến nền kinh tế trở nên mạnh mẽ hơn

và công bằng hơn cho tất cả người Mỹ", các nhà kinh tế đã viết, những người cũng bao gồm các nhà hoạch định chính sách trung tả từng phục vụ trong chính quyền Obama và Clinton.

.

Các chuyên gia bày tỏ sự tin tưởng rằng với tư cách là tổng thống, Harris sẽ "làm việc không ngừng nghỉ để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng cho tất cả người Mỹ".

Tài liệu này được công bố một ngày trước khi Harris dự kiến sẽ có bài phát biểu mới nhất tập trung vào các đề xuất của bà về một "nền kinh tế cơ hội". Kể từ khi tuyên bố ứng cử vào tháng 7, Harris đã công bố các đề xuất về lệnh cấm liên bang đối với việc tăng giá trong ngành thực phẩm và tạp hóa, mở rộng mức trần của Medicare đối với chi phí thuốc theo toa và khôi phục lại khoản tín dụng thuế trẻ em mở rộng mà tất cả đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội phản đối, cùng với các chính sách kinh tế khác.

.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump dự kiến sẽ nói về kế hoạch thuế của mình vào hôm nay thứ Ba, một trong những chính sách kinh tế mà các chuyên gia cho biết sẽ "có nguy cơ làm bùng phát lại lạm phát và đe dọa đến vị thế toàn cầu và sự ổn định kinh tế trong nước của Hoa Kỳ".

.

Như Common Dreams đã đưa tin, kế hoạch của Trump nhằm giảm thuế suất thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15% - mức giảm sâu hơn so với mức mà ông đã thúc đẩy khi còn là tổng thống vào năm 2017 - sẽ có lợi cho các công ty lớn và các giám đốc điều hành giàu có với tổng số tiền cắt giảm thuế là 48 tỷ đô la, vượt quá nguồn tài trợ giáo dục K-12 (từ lớp mẫu giáo tới lớp 12) của liên bang.

.

Trump và những người Cộng hòa khác tuyên bố vào năm 2017 rằng kế hoạch thuế của họ sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các tập đoàn thuê thêm nhân công và tăng lương, nhưng các phân tích đã chỉ ra rằng chính sách này (trickle-down economic policies: ưu đãi người giàu để tạo việc làm cho người nghèo) mang lại lợi ích không cân xứng cho người giàu.

.

"Sự lựa chọn trong cuộc bầu cử này rất rõ ràng: giữa các chính sách kinh tế nhỏ giọt thất bại có lợi cho một số ít người và các chính sách kinh tế mang lại cơ hội cho tất cả mọi người", tuyên bố nêu rõ. "Đó là sự lựa chọn giữa bất bình đẳng, bất công kinh tế và bất ổn với Donald Trump hoặc thịnh vượng, cơ hội và ổn định với Kamala Harris, một sự lựa chọn giữa quá khứ và tương lai".

.

Trong một tuyên bố riêng vào thứ Ba, hàng chục nhóm chống đói nghèo và công lý thực phẩm nằm trong số những nhóm ủng hộ kế hoạch của Harris. Với giá thực phẩm tăng vọt 26% trong một số trường hợp trong năm năm qua, Harris đã cam kết sẽ đưa ra các quy tắc trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, áp dụng "hình phạt nghiêm khắc" đối với các công ty phạm tội "tham lam lạm phát" - giữ giá cao để tăng lợi nhuận.

.

"Kế hoạch của bà sẽ giải quyết một vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến người mua sắm tạp hóa mà còn ảnh hưởng đến hầu hết mọi người tham gia vào hệ thống thực phẩm", các nhóm này cho biết, bao gồm Dự án Tự do Kinh tế Hoa Kỳ, Hành động Nông trại và Liên minh Nông thôn (3 tổ chức: American Economic Liberties Project, Farm Action, và Rural Coalition). "Việc giải quyết tình trạng tăng giá quá mức và hợp nhất doanh nghiệp không chỉ giúp người lao động Mỹ chống lại tình trạng lạm phát ảnh hưởng đến túi tiền của họ mà còn đặt nền tảng cho một hệ thống thực phẩm thịnh vượng, bền vững và kiên cường hơn cho tương lai."

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng kế hoạch của ông cho tương lai nếu ông giành lại Bạch Ốc sẽ là để người Mỹ "chiếm việc làm của các quốc gia khác" và các nhà máy và "mang hàng nghìn doanh nghiệp và hàng nghìn tỷ đô la tài sản trở về".

.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Savannah, Georgia, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 đã nhấn mạnh rằng "người lao động Mỹ sẽ không còn lo lắng về việc mất việc làm vào tay các quốc gia nước ngoài nữa — thay vào đó, các quốc gia nước ngoài sẽ lo lắng về việc mất việc làm vào tay nước Mỹ".

.

Trump đặc biệt tập trung vào ngành công nghiệp xe hơi, tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với "mọi chiếc xe hơi đi qua biên giới Mexico". Ông cũng chỉ ra rằng ông muốn "các công ty xe Đức trở thành công ty xe Mỹ", "đánh bại Trung Quốc trong sản xuất đồ điện tử" và có "sự bùng nổ sản xuất". Trump hứa đủ thứ, bất kể các dân cử Cộng Hòa nói rằng thuế quan thực tế là làm tăng giá sản phẩm, và đó là trừng phạt dân nghèo Hoa Kỳ.

⦿ ---- Arizona: 120 viên chức Cộng Hòa ủng hộ Harris. Một ủy ban cố vấn Harris gồm những người Cộng hòa Arizona đã thông báo rằng có thêm 90 thành viên tham gia hội đồng kể từ khi thành lập vào tháng trước, nâng tổng số thành viên lên 120, chiến dịch cho biết trong một thông cáo.

.

Ủy ban đã tổ chức các cuộc họp tổ chức, tiệc xem và các cuộc tụ họp với những người đại diện quốc gia, bao gồm Kerry Kennedy và cựu Dân biểu Joe Walsh, I-Ill., chiến dịch cho biết. Cựu quan chức chính quyền Trump Olivia Troye, người đã ủng hộ Harris và phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng trước, cũng đã tham gia ủy ban trong một buổi tiếp tân vận động bỏ phiếu trong tháng này.

.

"Số lượng đảng viên Cộng hòa Arizona ủng hộ Phó Tổng thống Harris đang tăng nhanh chóng. Điều đó cho thấy chúng ta không đơn độc và những người Cộng hòa trên khắp tiểu bang của chúng ta muốn đấu tranh cho quyền tự do của chúng ta và các giá trị mà đất nước chúng ta được thành lập", Thị trưởng Mesa John Giles, người chủ trì ủy ban và cũng đã phát biểu tại đại hội của đảng Dân chủ, cho biết. "Phó Tổng thống Harris đại diện cho sự tương phản hoàn toàn với sự hỗn loạn và chia rẽ mà chúng ta đã thấy từ Trump và các đồng minh của ông ấy trong những năm gần đây, và ngày càng có nhiều người dân Arizona nhận ra điều đó".

.

"Ủy ban của chúng tôi tập trung vào việc tập hợp những người Cộng hòa cảm thấy bị phong trào MAGA bỏ lại phía sau và muốn lật sang trang mới", ông nói thêm. "Cùng nhau, chúng tôi đang chứng minh rằng có chỗ trong đảng của chúng tôi cho những người phản đối chủ nghĩa cực đoan và muốn có giải pháp thực sự cho tương lai".

Harris đã nhận được sự ủng hộ từ hàng trăm quan chức Cộng hòa kể từ khi bà tham gia cuộc đua, bao gồm cả những cựu nhân viên Cộng hòa đã phục vụ dưới thời các tổng thống Cộng hòa và các chiến dịch tranh cử tổng thống cũng như cựu Phó Tổng thống Dick Cheney.

.

⦿ ---- Trump hôm thứ Ba đã ra dấu rằng ông sẽ không cung cấp thêm viện trợ tài chính của Hoa Kỳ cho Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Biden bảo vệ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.

.

"Mỗi lần [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelenskyy đến Hoa Kỳ, ông ấy lại mang về 100 tỷ đô la", Trump phát biểu từ một sân khấu vận động tranh cử ở tiểu bang chiến trường Georgia. "Tôi nghĩ ông ấy là người bán hàng vĩ đại nhất trên Trái đất. Nhưng chúng ta sẽ mắc kẹt trong cuộc chiến đó trừ khi tôi là tổng thống. Tôi sẽ hoàn thành nó. Tôi sẽ đàm phán về nó".

.

Trump tiếp tục đặt câu hỏi liệu quân đội Nga có đáng để cố gắng chống trả hay không. "Biden nói, 'Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi giành chiến thắng.' Điều gì sẽ xảy ra nếu họ giành chiến thắng?" Trump hỏi đám đông. "Đó là những gì họ làm, họ tiến hành chiến tranh. Như ai đó đã nói với tôi hôm nọ, [Nga] đã đánh bại Hitler. Họ đã đánh bại Napoleon. Đó là những gì họ làm. Họ đã chiến đấu".

.

Zelenskyy đã tham dự tại New York trong bài phát biểu của Biden vào thứ Ba sau khi đến thăm một nhà máy đạn dược ở Pennsylvania vào thứ Hai, nơi ông đã ca ngợi cam kết của chính quyền hiện tại đối với việc bảo vệ Ukraine.

.

Trump đã không cam kết đảm bảo Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu ông thắng cử tổng thống và trở lại Bạch Ốc vào năm 2025. Ông đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine trong vòng 24 giờ nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những gì ông sẽ yêu cầu từ hai quốc gia này.

.

Biden, trong bài phát biểu của mình tại Liên Hợp Quốc, đã nói với các nhà lãnh đạo thế giới khác, "Chúng ta không thể buông xuôi - thế giới hiện phải đưa ra một lựa chọn khác: Chúng ta sẽ duy trì sự ủng hộ của mình để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này và bảo vệ nền tự do của nước này, hay bỏ cuộc và để sự xâm lược tiếp tục diễn ra và một quốc gia bị phá hủy? Tôi biết câu trả lời của mình. Chúng ta không thể mệt mỏi. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ, và chúng ta sẽ không từ bỏ sự ủng hộ của mình đối với Ukraine."

.

Mùa xuân năm nay, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến thăm Trump tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông và nói với truyền thông nhà nước rằng Trump đã nói với ông rằng Hoa Kỳ sẽ cắt nguồn tài trợ cho Ukraine. Chiến dịch tranh cử của Trump chưa bao giờ bác bỏ phiên bản cuộc trò chuyện của Orban.

.

Hai trong số những phụ tá an ninh quốc gia quan trọng của Trump trong chính quyền đầu tiên của ông, những người vẫn giữ liên lạc với ông trong chiến dịch này, cũng đã trình bày với ông một đề xuất hòa bình yêu cầu Ukraine phải nhượng lại một số lãnh thổ mà Nga đã chiếm trong cuộc xâm lược cho đến nay.

⦿ ---- Người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Ori Gordin, tuyên bố hôm thứ Tư rằng quân đội phải chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ chống lại Hezbollah ở Lebanon. "Chúng ta cần thay đổi tình hình an ninh, chúng ta cần chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tham gia vào một cuộc diễn tập [trên bộ]", Gordin nói với quân đội Israel, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch phải bắt đầu "bằng một cuộc tấn công rất mạnh vào năng lực" và lãnh đạo của Hezbollah.

.

Trước đó, IDF cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa gần Tel Aviv do Hezbollah phóng từ Lebanon, đây là tên lửa đầu tiên bay gần thành phố này kể từ khi nhóm phiến quân này liên tục tấn công Israel vào tháng 10 năm 2023.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông không coi Hamas là một tổ chức khủng bố, mà là một nhóm kháng chiến bảo vệ đất đai của mình. "Tôi không coi Hamas là một tổ chức khủng bố vì Hamas đang nỗ lực bảo vệ quê hương của họ, và thực tế họ là một nhóm kháng chiến", Erdogan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng vào thứ Tư.

.

Ông nói thêm rằng các điều kiện dẫn đến cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 vẫn chưa được xem xét. "Chúng ta cần biết những lý do đã chuẩn bị các điều kiện cho ngày 7 tháng 10. Chúng ta cần hiểu rõ chúng. Và khi chúng ta xem xét bối cảnh về số lượng người Palestine đã bị tử vì đạo, số lượng người Palestine đã bị giết, tình hình sẽ đạt đến những cấp độ rất, rất khác", tổng thống lưu ý. Một ngày trước đó, Erdogan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn "mạng lưới giết người hàng loạt" của Israel.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã chặn được một tên lửa đất đối đất được bắn từ Lebanon, khiến còi báo động ở Tel Aviv và khắp miền trung Israel trước đó. Theo tờ Times of Israel, Cơ quan dịch vụ y tế khẩn cấp quốc gia của Israel, Magen David Adom (MDA), cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương tích. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa IDF không thay đổi hướng dẫn cho cư dân miền trung Israel sau vụ chặn.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là "chìa khóa" cho "sự cứu rỗi" của đất nước ông và là bên duy nhất "thực sự có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông". Phát biểu với các phóng viên, vị quan chức này cho biết Lebanon không thể tự mình chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah và cần sự can thiệp của Washington "bất chấp những thất vọng trong quá khứ".

.

Tuy nhiên, ông mô tả bài phát biểu trước đó của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) là "không mạnh mẽ" cũng không "hứa ​​hẹn". Trong lần xuất hiện trước UNGA, Biden đã lên tiếng phản đối "một cuộc chiến tranh toàn diện ở Lebanon" và làm gia tăng thêm căng thẳng ở Trung Đông.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza đã từ chối tiếp nhận một container chứa thi thể của 88 người Palestine được gửi từ Israel mà không có sự phối hợp trước hoặc thông tin về danh tính của họ. Các thủ tục tiếp nhận container đã bị đình chỉ cho đến khi Israel cung cấp đầy đủ dữ liệu về tên của các nạn nhân, thời gian tử vong và địa điểm họ bị bắt cóc, bộ này cho biết trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào thứ Tư. Đây là "quyền tối thiểu của những người này và gia đình họ", bộ này cho biết.

.

Văn phòng Truyền thông Chính phủ Gaza gọi việc vận chuyển các thi thể không xác định được là "hành động vô nhân đạo và tội phạm", trong một tuyên bố riêng. Các thi thể hiện nay không thể xác định được vì chúng hầu hết đã bị phân hủy. Bộ Y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã cố tình che giấu danh tính của những người Palestine đó. Không có thông tin về tên, giới tính và địa điểm họ bị bắt cóc. Hoàn cảnh bắt cóc họ khỏi Dải Gaza cũng không rõ ràng.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Y tế Lebanon, Bácn sĩ Firass Abiad, đã nói với tờ The New York Times vào thứ Ba rằng "phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả", những người thiệt mạng và bị thương do cuộc ném bom của Israel ở Lebanon vào thứ Hai là dân thường. Số người chết từ Bộ Y tế Lebanon đưa số người thiệt mạng trong vụ đánh bom hôm thứ Hai lên tới 558, bao gồm 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Gần 2.000 người bị thương trong vụ tấn công.

.

Tờ NY Times lưu ý rằng số liệu của Bộ Y tế Lebanon trước nay được coi là đáng tin cậy. Bộ này không do Hezbollah điều hành mà do chính phủ Lebanon giám sát và thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng một trung tâm hoạt động cứu cấp, nơi tập hợp số liệu thương vong từ các bệnh viện tư nhân và do nhà nước điều hành.

.

⦿ ----Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani lên án hành động xâm lược đang diễn ra của Israel đối với người dân Palestine ở Dải Gaza, coi đó là "tội diệt chủng" chứ không phải là chiến tranh thông thường. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 79 vào thứ Ba, ông nhấn mạnh rằng các hành động của Israel vi phạm các giá trị cơ bản của con người và các chuẩn mực quốc tế, lưu ý đến việc sử dụng vũ khí tinh vi chống lại dân thường.

.

Sau một năm xung đột, ông lập luận rằng không còn hợp lý khi biện minh cho quyền tự vệ của Israel mà không có sự đồng lõa trong những hành động tàn bạo này. Quốc vương nhấn mạnh đến thảm họa nhân đạo cấp bách không chỉ ảnh hưởng đến Gaza mà còn đến các vùng lãnh thổ khác của Palestine, với hơn 41.000 người Palestine đã chết.

.

⦿ ---- Hezbollah đã yêu cầu Iran tấn công Israel khi căng thẳng giữa tổ chức này và Israel leo thang trong vài ngày qua, Axios đưa tin hôm thứ Ba. Theo một nguồn tin phương Tây và hai nguồn tin Israel, Iran hiện đang từ chối tham gia cuộc xung đột. Hai nguồn tin sau cho biết Tehran đã nhấn mạnh với Hezbollah rằng "thời điểm này không phù hợp" khi Tổng thống Masoud Pezeshkian đang tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA).

.

Một trong số họ nói thêm rằng Israel đang tiến hành chiến dịch chống lại tổ chức có trụ sở tại Lebanon theo cách tránh khiến Iran tham gia. Báo cáo được đưa ra vài ngày sau khi Tehran tuyên bố sẽ trả đũa vụ nổ bom máy nhắn tin ở Lebanon và Syria mà Israel bị cáo buộc đứng sau, khiến đại sứ Iran tại Beirut thiệt mạng.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba đã ví chiến dịch của Israel tại Gaza do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo như một "mạng lưới giết người hàng loạt" cần phải chấm dứt. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), Erdogan cũng cáo buộc Israel tiến hành diệt chủng và thanh trừng sắc tộc đối với người Palestine ở Gaza dưới chiêu bài là đang chiến đấu với Hamas.

.

Ông cũng bác bỏ các nước ủng hộ chính phủ của Netanyahu là đồng lõa tội ác đó. "Những gì đang xảy ra ở Palestine là dấu hiệu của sự sụp đổ đạo đức lớn", ông nhấn mạnh. Hơn nữa, Erdogan tuyên bố rằng Liên hợp quốc với tư cách là một tổ chức "cũng đang chết dần chết mòn" và trở thành một cơ quan "rối loạn chức năng" và "không hoạt động". Ông nhấn mạnh rằng "công lý quốc tế không thể nằm trong ý chí của 5 quốc gia thành viên được hưởng đặc quyền" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC), nói rằng các sự kiện ở Gaza là ví dụ "kịch tính nhất" về điều đó.

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát mới của Nerdwallet, hầu hết người Mỹ đều tiết kiệm được nhiều tiền hơn trong các tổ chức tài chính của họ vào năm 2024 so với năm trước. Trong cuộc khảo sát ngân hàng mới nhất của trang web về kiến thức tài chính, Nerdwallet phát hiện ra rằng gần 3/5 người Mỹ có tài khoản tài chính báo cáo rằng họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với 12 tháng trước, với lãi suất cao hơn là lý do chính để tiết kiệm.

.

Nerdwallet cho biết trong thập niên qua, lãi suất trong các tài khoản tiết kiệm thấp đến mức gần như không đáng để giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm so với tài khoản thanh toán. Nhưng hiện nay, lãi suất cao hơn trong các tài khoản tiết kiệm, đặc biệt là với các tổ chức trực tuyến, đã khuyến khích nhiều người sử dụng tài khoản tiết kiệm của họ để tận dụng lãi suất và tích lũy thêm tiền miễn phí.

.

Nerdwallet đã khảo sát hơn 2.000 người Mỹ, phần lớn trong số họ cho biết họ đã sử dụng một tổ chức tài chính và hỏi họ nhiều câu hỏi liên quan đến tiền tiết kiệm cá nhân, lãi suất và những gì họ tìm kiếm khi lựa chọn một ngân hàng.

.

Những người được hỏi cho biết họ coi trọng những thứ như quyền truy cập ngân hàng trực tuyến (57%), ứng dụng di động (53%) và dịch vụ khách hàng qua điện thoại (44%). Ngay cả khi ngày càng có nhiều ngân hàng chỉ hoạt động trực tuyến xuất hiện, nhiều ngân hàng có lãi suất tốt hơn so với các ngân hàng truyền thống, thì việc có một chi nhánh thực tế vẫn là một cân nhắc quan trọng đối với hơn một nửa (53%) số người được khảo sát.

⦿ ---- Cảnh sát ở miền bắc Thụy Sĩ đã bắt giữ một số người sau cái chết được cho là của một phụ nữ Mỹ 64 tuổi khi sử dụng "suicide capsule" (Một ghế ngồi trong hộp kín, được phun khí nitrogen gas vào để tự tử), theo cảnh sát hôm thứ Ba. Phụ nữ này, được cho là đến từ vùng Trung Tây Hoa Kỳ, đã chết hôm thứ Hai gần biên giới Đức bên trong ghế ngồi "Sarco", một thiết bị in 3D do nhóm hỗ trợ tự tử Exit International có trụ sở tại Hoà Lan phát triển. Phụ nữ được cho là người đầu tiên chết bên trong Sarco.

.

Thiết bị này cho phép người dùng nhấn nút để phun khí nitrogen gas, khiến người đó ngủ thiếp đi và sau đó ngạt thở trong vòng vài phút. Luật pháp Thụy Sĩ cho phép hỗ trợ tự tử nếu cá nhân tự kết thúc cuộc sống của mình mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài và nếu những người hỗ trợ không hành động vì lợi ích cá nhân. Cảnh sát ở Schaffhausen cho biết một công ty luật địa phương đã báo cáo về vụ việc xảy ra gần một cabin trong rừng. Nhiều người đã bị bắt giữ và một cuộc điều tra đang được tiến hành về hành vi kích động và tiếp tay cho hành vi tự tử tiềm ẩn.

.

Ngoài ra, tờ báo Hoà Lan Volkskrant đưa tin rằng cảnh sát đã bắt giữ một trong những nhiếp ảnh gia của họ khi đang cố gắng ghi lại cảnh sử dụng Sarco. Exit International cho biết người phụ nữ này bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng và mô tả cái chết của cô ấy là thanh thản. Tiến sĩ Philip Nitschke, người sáng lập Exit International, đã ca ngợi màn trình diễn của Sarco, tuyên bố rằng nó đã mang lại "một cái chết tự nguyện, không dùng thuốc và thanh thản".

.

Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ đã nói với Quốc hội rằng Sarco có thể là bất hợp pháp, viện dẫn các quy định về an toàn và hóa chất. Thụy Sĩ là một trong số ít quốc gia trên thế giới mà người nước ngoài có thể đi tới để kết thúc cuộc sống của họ một cách hợp pháp và có một số tổ chức dành riêng để giúp mọi người tự tử. Tuy nhiên, Thụy Sĩ không cho phép an tử, nghĩa là các bác sĩ chăm sóc sức khỏe giết chết bệnh nhân bằng cách tiêm thuốc độc theo yêu cầu của họ và trong những trường hợp cụ thể.

⦿ ---- Texas: Một học sinh 10 tuổi đã bị truy tố tội đe dọa khủng bố trọng tội vì bị cáo buộc đe dọa xả súng tại trường trung học cơ sở Kerrville. Đứa trẻ, không được chính quyền nêu tên, đã đăng "một lời đe dọa lừa gạt lên mạng xã hội với mục đích gây hoang mang hoặc hoảng loạn", theo Sở Cảnh sát Kerrville cho biết trong một tuyên bố.

.

Cảnh sát điều tra và phát hiện ra rằng đứa trẻ 10 tuổi đã đăng các bài đăng trên mạng xã hội như một trò lừa bịp, thực tế "không có mối đe dọa nào đối với Trường trung học cơ sở Hal Peterson". Cảnh sát Kerrville cho biết việc đưa ra lời đe dọa xả súng tại trường học là một tội nghiêm trọng và mọi lời đe dọa sẽ được xem xét nghiêm túc.

⦿ ---- Tại California, 41 trường cao đẳng và đại học được xếp hạng trong số 100 trường hàng đầu cả nước, theo bảng xếp hạng 2025 Best Colleges mới được U.S. News & World Report công bố hôm thứ Ba. Bảng xếp hạng này đã đánh giá 1.500 trường cao đẳng và đại học bằng cách sử dụng hơn một chục biện pháp đánh giá chất lượng học thuật, công ty truyền thông kỹ thuật số cho biết trong một thông cáo báo chí.

.

Năm nay, trong bảng xếp hạng của mình, U.S. News ưu tiên tính di động xã hội — tức là thành tích tuyển sinh và tốt nghiệp sinh viên từ mọi hoàn cảnh với khoản nợ có thể quản lý được — và thành công sau khi tốt nghiệp, bao gồm cả thu nhập. Sau đây là bảng xếp hạng các trường học tại California.

.

Bảng xếp hạng các trường đại học quốc gia:

No. 4 - Stanford University

No. 6 - California Institute of Technology

No. 15 - University of California, Los Angeles

No. 17 - University of California, Berkeley

No. 27 - University of Southern California

No. 29 - University of California, San Diego

No. 33 - University of California, Davis

No. 33 (huề 33) - University of California, Irvine

No. 39 - University of California, Santa Barbara

No. 58 - University of California, Merced

No. 63 - Santa Clara University

No. 76 - University of California, Riverside

No. 80 - Pepperdine University

No. 84 - University of California, Santa Cruz

No. 91 - Loyola Marymount University

Các trường đại học quốc gia hàng đầu là:

1. Princeton University ở New Jersey.

2. Massachusetts Institute ở Technology.

3. Harvard University ở Massachusetts.

4. Stanford University ở California.

5. Yale University ở Connecticut.

⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường học ở California hôm thứ Hai. Dự luật 3216 của Hội đồng, được gọi là Đạo luật Trường học Không Điện thoại, sẽ yêu cầu mọi khu học chánh, trường đặc quyền và văn phòng giáo dục của quận phải áp dụng chính sách hạn chế hoặc cấm sử dụng điện thoại trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.

.

Theo dự luật, học sinh sẽ được phép sử dụng điện thoại của mình trong trường hợp khẩn cấp hoặc "có nguy cơ bị đe dọa". Newsom cũng đã ký một đạo luật vào năm 2019 trao cho các khu học chánh thẩm quyền quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học.

.

Một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố cho thấy 72% giáo viên trung học phổ thông và 33% giáo viên trung học cơ sở báo cáo rằng việc mất tập trung do điện thoại di động là một vấn đề lớn. Một nghiên cứu khác do Common Sense Media cung cấp cho thấy 97% học sinh sử dụng điện thoại di động của mình ít nhất 43 phút trong giờ học.

⦿ ---- HỎI 1: Thiếu y tá làm bệnh nhân nằm viện lâu hơn và nguy cơ tử vong cao hơn?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo các phát hiện, tình trạng thiếu y tá dẫn đến thời gian nằm viện dài hơn và nguy cơ tử vong của bệnh nhân cao hơn. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phẫu thuật Anh (BJS: British Journal of Surgery) cho thấy nguy cơ tử vong tương đối tăng 9,2% với mỗi ngày thiếu nhân viên y tá đã đăng ký và tăng 10,3% với mỗi ngày thiếu nhân viên trợ lý điều dưỡng.

.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt điều dưỡng trong NHS có liên quan đến việc tăng 4,8% huyết khối tĩnh mạch sâu, tăng 5,7% viêm phổi và tăng 6,4% loét do tì đè (pressure ulcers). Theo nghiên cứu trước đây, hơn một nửa số ca nhiễm trùng tại vị trí phẫu thuật có thể phòng ngừa được.

Chi tiết:

https://www.vtcng.com/state_and_world/health_news/study-warns-nursing-shortages-can-be-deadly/article_d80466cf-f74e-56db-9b03-9e6f31d98a48.html

⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 36% dân Mỹ tiếp tục sử dụng các sản phẩm bất kể các sản phẩm này có lệnh thu hồi vì kém an toàn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. MasterControl, nhà cung cấp phần mềm quản lý chất lượng và sản xuất hàng đầu cho khoa học đời sống và các ngành công nghiệp được quản lý, hôm nay đã công bố một báo cáo mới cho thấy 36% người Mỹ thừa nhận rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm ngay cả sau khi thu hồi. Xu hướng này chứng minh là có tính thế hệ. Ví dụ, thế hệ Millennials (45%) và thế hệ Z (59%) có khả năng tiếp tục sử dụng ít nhất một loại sản phẩm bị thu hồi gấp đôi so với thế hệ Boomers (18%) và thế hệ X (23%).

Chi tiết:

https://www.news-journal.com/one-third-of-americans-knowingly-use-recalled-products-mastercontrol-study-finds/article_212c3c1b-9138-5330-b9c0-cacaef0f8d0a.html

