Hàng chục người tụ tập ở trung tâm thành phố Chicago để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực gia tăng ở Lebanon sau khi các cuộc không kích của Israel giết chết hàng trăm người và làm bị thương hơn 1.000 người khác.

- 2 quảng cáo từ nhóm Harris có góp mặt nhiều nông dân Pennsylvania từng bỏ phiếu cho Trump trong 2 cuộc bầu cử 2016 và 2020: Trump hại nông dân đủ rồi

- Cử tri Arizona: điểm Harris tăng vọt nhờ tranh luận đè bẹp Trump

- Trong các cử tri có khả năng bỏ phiếu trong độ tuổi 18-29, bà Harris hơn Trump 15 điểm

- Chiến lược gia đảng Dân chủ James Carville: có cảm giác bà Harris sẽ thắng cử vào tháng 11 với rất sít sao phiếu.

- Pennsylvania: Trump cam kết rằng "Springfield, Ohio, sẽ không bao giờ như cũ, phải đuổi tụi nó về quê cũ" (Trump ám chỉ di dân Haiti). Dân MAGA tưng bừng ủng hộ Trump: phải đuổi tụi nó ra khỏi Mỹ.

- Trump hứa trong cuộc biểu tình ở Pennsylvania: các bạn sẽ an toàn vì tôi sẽ bảo vệ (thực tế, FBI nói tội giết người hiện đã giảm 16% so với năm 2020)

- PTT Harris họp với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về cuộc chiến ở Gaza, và về xung đột Israel với Hezbollah.

- Cựu đặc vụ kể lại: bảo vệ Tổng Thống Mỹ rất gian nan, vì Mỹ không thể giám sát toàn trị như TQ, Nga nơi hễ nghi là bắt trước

- Trump lại chụp mũ bà Harris là cộng sản

- Trump chụp mũ Đảng Dân chủ "chuẩn bị gian lận" vì phiếu vắng mặt của công dân Mỹ đang ở hải ngoại và của lính Mỹ

- Bà Jill Biden thông báo kế hoạch nghiên cứu sức khỏe phụ nữ 500 triệu đô, trong khi TT Joe Biden được trao giải Clinton Global Citizen Award 2024.

- Trump dọa công ty John Deere là ông sẽ áp thuế 200% nếu hãng cơ khí nông nghiệp này đưa sản xuất qua Mexico.

- Nebraska: sẽ không đổi luật vì gần bầu cử quá. Vẫn sẽ chọn đại cử tri theo khu vực, không phải thắng là gom hết. Trump thất vọng.

- Bạch Ốc: mục tiêu Biden là ngăn chặn "làn sóng xe hơi giá rẻ, không công bằng" được sản xuất tại TQ

- Trump Media and Technology Group sụt giảm thêm 10,3%, tức là giảm gần 85% kể từ đợt tăng đột biến tháng 3

- TNS Vance gọi bà Harris là đe dọa lớn nhất đối với quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do cá nhân.

- Tới Pennsylvania, Trump kêu gọi đi bỏ phiếu cho Trump sớm, trong khi chỉ trích hành vi bỏ phiếu sớm là ngu ngốc.

- Nhóm Harris-Walz đã ghi danh gần 2.000 cử tri trẻ trong mấy ngày cuối tuần. Các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều Dân Biểu theo giúp vận động/

- Trump họp với nông dân, hứa nếu tái đắc cử, cuộc gọi đầu tiên của ông sẽ là tới Chủ tịch TQ Tập Cận Bình để xin Tập giữ lời hứa mua 50 tỷ đô nông sản Mỹ.

- TikTok đã cấm tất cả quảng cáo chính trị nhưng vẫn còn sót quảng cáo can thiệp chính trị Mỹ

- Biden và Harris đều đưa ra tuyên bố, ca ngợi dữ liệu mới FBI, tỷ lệ tội giết người hiện đã giảm 16% so với mức năm 2020

- 3 cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa tiểu bang Maine viết bài, tuyên bố ủng hộ bà Harris, nêu rõ nguy hiểm của MAGA

- Phe Harris mở 2 kênh WhatsApp để tiếp cận cử tri và tình nguyện viên Hồi giáo và Ả Rập

- Dân Biểu Anthony D'Esposito chơi nổi: Đang có vị hôn thê, lại bí mật có bồ riêng, và giao việc làm cho con gái vị hôn thê trong khi giao việc cho cô bồ... cả 2 việc đều lương cao, việc nhẹ

- Mỹ sẽ trao 123 triệu đô tài trợ Polar Semiconductor LLC mở rộng nhà máy sản xuất chip của công ty tại Minnesota.

- Google Cloud sẽ hợp tác với Snap Inc. để nâng cao AI trong chatbot My AI của Snapchat.

- Liên Âu: nhờ phòng vệ thương mại đã bảo vệ gần 500.000 việc làm trong năm 2023

- Florida báo động chờ bão: tình trạng khẩn cấp tại 41 trong số 67 quận của tiểu bang

- Nóng kỷ lục: thành phố Phoenix (Arizona) 113 ngày liên tiếp nhiệt độ lên tới hơn 100 độ.

- Lebanon: bom Israel làm chết 558 người, bị thương trên khắp Lebanon kể từ sáng thứ Hai. Israel: sẽ tăng cường tấn công Lebanon .

- Bạch Ốc: công dân Mỹ hãy rời Lebanon ngay

- Iran: Hezbollah đơn độc không đủ sức chiến đấu chống Israel, vì Israel có sự ủng hộ toàn lực của phương Tây.

- Pháp yêu cầu họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ về kềm chế xung đột ở Lebanon.

- Tư lệnh Lữ đoàn Qassam của Hamas đã chết ở miền nam Lebanon

- Lebanon: chết vì bom Israel đã tăng lên 492 người, bị thương tăng lên 1645

- Biden: xin Israel đừng dội bom trúng công dân Mỹ ở Lebanon.

- Cựu giám đốc CIA Leon Panetta: gài nổ máy nhắn tin giết người là một hình thức khủng bố.

- Nam Hàn: thử nghiệm tàu vận tải tự hành, sức chở 1.800 thùng container loại dài 20 feet

- Nhật Bản: 7 người chết vì mưa lớn, ngập lụt, lở đất

- Nhật Bản: phi cơ do thám Nga vào không phận Nhật, bị phi cơ Nhật nghênh cản, bắn pháo hiệu

- Tin tặc đột nhập máy, lấy ảnh khỏa thân của bệnh nhân, đòi bệnh viện 5 triệu đô, bệnh viện từ chối, bệnh viện bị kiện phải đền 65 triệu đô

- California kiện công ty ExxonMobil vì đã lừa dối công chúng trong nửa thế kỷ là sẽ tái chế nhựa họ sản xuất nhưng lại không tái chế.

- Quận Los Angeles: cha và con trai chết và một người khác bị thương trong vụ nổ súng trong nhà

- Quận Cam: Tài xế xe bồn hút nước thải chết vì xe của anh lật sau khi bị 1 xe SUV đụng

- Quận Cam: 1 người bị bắn bị thương trong vụ nổ súng vì cướp bất thành ở South Coast Plaza

- San Jose: Duc Minh Bui, 33 tuổi, bị bắt vì bắn chết bạn cùng sở

- Reuters: Tô Lâm nhắc lại, muốn Mỹ công nhận VN là kinh tế thị trường. Nhiều công ty VN và Mỹ ký các bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế về dầu, khí đốt, hàng không, trí tuệ nhân tạo.

- TIN VN. Bắt khẩn cấp Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị và 4 phóng viên

- TIN VN. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả thi đường sắt khổ tiêu chuẩn.

- HỎI 1: Những chuyến đi du lịch sẽ làm bạn chậm lão hóa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Gần 12 triệu người trên toàn thế giới đã bị đột quỵ vào năm 2021, tăng 70% kể từ năm 1990, mỗi năm làm chết 7,3 triệu người? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố vào thứ Ba rằng họ sẽ trao cho Polar Semiconductor LLC số tiền lên tới 123 triệu đô la tiền tài trợ trực tiếp để hiện đại hóa và mở rộng nhà máy sản xuất chip của công ty tại Minnesota. Khoản tiền này là khoản tài trợ đầu tiên theo ưu đãi của Đạo luật CHIPS dành cho các nhà sản xuất chất bán dẫn. Polar đã công bố dự án vào tháng 5, ước tính tổng chi phí sẽ là 525 triệu đô la. Dự kiến ​​dự án sẽ tăng gấp đôi công suất sản xuất tấm bán dẫn 200mm (200mm semiconductor wafers) lên gần 40.000 tấm mỗi tháng, bổ sung thêm khả năng tự động hóa và AI mới, đồng thời tạo ra hơn 160 việc làm.

.

"Khoản đầu tư của Chính quyền Biden-Harris vào Polar sẽ tạo ra một xưởng đúc mới do Hoa Kỳ sở hữu để sản xuất chất bán dẫn cảm biến và điện, đồng thời hiện đại hóa và mở rộng các cơ sở của Polar tại Minnesota, tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta, củng cố chuỗi cung ứng của chúng ta và tạo ra việc làm chất lượng", Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết.

.

⦿ ---- Google Cloud đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ hợp tác với Snap Inc. để nâng cao trải nghiệm AI tạo ra trong chatbot My AI của Snapchat. Theo thông báo, Snapchat sẽ sử dụng các khả năng đa phương thức rộng lớn của chatbot Gemini của Google, bao gồm khả năng hiểu và vận hành thông qua các loại đầu vào khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh, video và mã. Điều này sẽ cho phép Snapchat mang đến nhiều tính năng sáng tạo hơn cho khách hàng của mình, Google cho biết.

.

"Mối quan hệ hợp tác này với Google Cloud củng cố mọi thứ rất quan trọng để phục vụ cộng đồng của chúng tôi. Snap là tất cả về việc trao quyền cho mọi người để thể hiện bản thân, sống trong khoảnh khắc, tìm hiểu về thế giới và cùng nhau vui vẻ. Bây giờ với Gemini trong My AI, những người dùng Snapchat có thể tìm hiểu thêm rất nhiều về thế giới, thực hiện điều đó thực sự nhanh chóng trong khoảnh khắc và dễ dàng chia sẻ điều đó với bạn bè", Giám đốc điều hành của Snap, Evan Spiegel nhận xét.

.

⦿ ---- Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ Ba rằng các biện pháp phòng vệ thương mại của họ đã bảo vệ gần 500.000 việc làm trong năm 2023 so với 365.000 việc làm trong năm 2018. Các hành động mà liên minh thực hiện bao gồm 156 biện pháp chống bán phá giá, 25 biện pháp chống trợ cấp và một biện pháp tự vệ trong các lĩnh vực như năng lượng gió, kính năng lượng mặt trời và sợi quang, và các lĩnh vực có số lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ.

.

Báo cáo năm 2023 về các hoạt động phòng vệ thương mại của EU (Liên Âu) nhấn mạnh "cần phải hành động, chẳng hạn như khởi xướng một cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện chạy bằng pin từ Trung Quốc, để bảo vệ các ngành công nghệ xanh khỏi hoạt động thương mại không công bằng".

.

"Bất chấp những căng thẳng địa chính trị và những thách thức rộng lớn hơn, EU vẫn là một trong những thị trường cởi mở nhất thế giới. Tuy nhiên, sự cởi mở này không phải là điều hiển nhiên. Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động khi thương mại dựa trên luật lệ đang bị phá hoại", Ủy viên Thương mại Valdis Dombrovskis cho biết.

.

⦿ ---- Một cơn bão đang trong giai đoạn đầu phát triển ở phía tây Biển Caribe ngoài khơi bờ biển Honduras hiện là một khối bão hỗn loạn được gọi là Bão nhiệt đới tiềm năng số Chín, nhưng các nhà dự báo dự kiến ​​nó sẽ đổ bộ vào Florida vào cuối tuần này với tên gọi là Bão Helene. Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 41 trong số 67 quận của tiểu bang vào thứ Hai, theo CNN đưa tin.

.

Các nhà dự báo cho biết cơn bão có thể đổ bộ vào Florida sớm nhất là vào tối thứ Năm. Văn phòng Tallahassee của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trong một bài đăng trên X rằng cơn bão "có khả năng trở thành một cơn bão lớn trước khi đổ bộ dọc theo Bờ biển phía Đông Bắc Vùng Vịnh". "Đây sẽ là một hệ thống lớn và tác động sẽ lan rộng ra xa khỏi tâm bão".

.

⦿ ---- Nóng kỷ lục. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, thành phố Phoenix (tiểu bang Arizona) đã có tổng cộng 113 ngày liên tiếp nhiệt độ lên tới hơn 100 độ. Thành phố Phoenix cũng là thành phố đông dân thứ năm tại Hoa Kỳ, đã phá vỡ kỷ lục về đợt nắng nóng trước đó - 76 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 100 độ được ghi nhận vào năm 1993, theo dữ liệu của NWS. Năm ngoái, thành phố đã ghi nhận một cột mốc nhiệt độ đáng sợ khác; 55 ngày không liên tiếp nhiệt độ lên tới hơn 110 độ.

.

Mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục đó một lần nữa, tờ Arizona Republic đưa tin vào đầu tháng này. Nắng nóng đã gây ra hậu quả tàn khốc cho cư dân của Tiểu bang Arizona - nắng nóng được liệt kê là nguyên nhân gây tử vong cho ít nhất 256 người cho đến nay trong năm nay, theo hồ sơ y tế công cộng của Quận Maricopa. Có 393 trường hợp tử vong khác liên quan đến nắng nóng vẫn đang được điều tra.

.

Các nhà dự báo cho biết Phoenix dự kiến ​​sẽ có nhiệt độ ba chữ số trong ít nhất vài ngày nữa trong năm nay. NWS đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao mới cho Phoenix và khu vực xung quanh hôm thứ Hai, cảnh báo nhiệt độ cao lên tới 110 độ cho đến ít nhất là thứ Bảy, ngày 28 tháng 9.

.

⦿ ---- Cử tri Arizona: điểm Harris tăng nhờ tranh luận thắng Trump. Cuộc thăm dò mới nhất của NBC News cho thấy mức độ ủng hộ Harris đã tăng 16 điểm kể từ tháng 7. NBC News đã hỏi một số người dân Arizona rằng liệu nhận thức của họ về Harris có thay đổi kể từ khi bà tham gia cuộc đua hay không. Hai cử tri, một người ủng hộ Harris và người kia nghiêng về Trump, cho biết màn trình diễn tranh luận của Harris đã gây ấn tượng với họ.

.

"Theo quan điểm của tôi, bà Harris chắc chắn đã cải thiện sau cuộc tranh luận cuối cùng", Sage Allen cho biết, đồng thời nói thêm rằng cô có khả năng sẽ bỏ phiếu cho Trump. Về ấn tượng của cô về Harris tại cuộc tranh luận, Allen cho biết, "Bà Harris rất có học thức. Bà Harris thông minh. Tôi thích các lập trường chính sách ... vì vậy thật tuyệt khi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chắc chắn từ bà Harris về một số vấn đề."

.

Ian Galvez-Daley cho biết ông vẫn chưa quyết định trước cuộc tranh luận, nhưng màn trình diễn của Harris đã giúp ông đưa ra quyết định. "Tôi thực sự lưỡng lự cho đến cuộc tranh luận đầu tiên, và tôi thấy cách bà Harris giữ tư cách bản thân", người đàn ông 28 tuổi cho biết. "Bà Harris đã điều hành cuộc tranh luận, và bà Harris không thực sự hạ mình xuống ngang hàng với Trump, và trong khoảng tám năm qua, điều đó thực sự mới mẻ", ông nói.

.

⦿ ---- Một cặp quảng cáo từ chiến dịch của Harris có sự góp mặt của những người nông dân Pennsylvania từng bỏ phiếu cho Trump trong hai cuộc bầu cử tổng thống trước nhưng hiện đang ủng hộ Harris. Các quảng cáo này là một phần trong chiến dịch tiếp cận cử tri ở vùng nông thôn và Cộng hòa của chiến dịch.

.

Trong một quảng cáo có tựa đề "Not Again" (Không lần nữa), Bob và Kristina Lange, người Pennsylvania, có trang trại gia đình hoạt động từ năm 1896, cho biết họ tin rằng Harris sẽ thống nhất người Mỹ, nhưng Trump lại chia rẽ mọi người.

.

"Tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump hai lần. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông ấy nữa. Ngày 6 tháng 1 là một lời cảnh tỉnh đối với tôi", Bob Lange nói, ám chỉ đến Trump và cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021 của những người ủng hộ ông.

.

"Ông Trump không làm gì để giúp chúng tôi", ông nói thêm. "Kamala Harris, bà Harris quan tâm đến người dân Mỹ. Tôi nghĩ bà có đủ khả năng để tạo ra sự khác biệt. Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ".

.

Một quảng cáo khác có tựa đề “Common Sense” (Lẽ thường tình) có Bob Lange nói rằng nông dân là “xương sống của nền kinh tế” trước khi nói rằng ông đã bỏ phiếu cho Trump vào cả hai năm 2016 và 2020, nhưng đã trở nên vỡ mộng với các chính sách kinh tế của Trump.

.

“Cuộc bầu cử này, tôi bỏ phiếu theo cảm nhận của mình. Tôi nghĩ Trump quan tâm đến những người bạn thân của mình, những người rất giàu có. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng đảng Dân chủ là đảng của lẽ thường tình”, ông nói và nói thêm rằng ông nghĩ các kế hoạch kinh tế của Trump “chỉ có lợi cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn”, nhưng Harris và Walz đang “tập trung vào nhu cầu của người Mỹ bình thường”. Các quảng cáo sẽ được phát trên các nền tảng kỹ thuật số và hơn 130 đài phát thanh nông thôn trên khắp Pennsylvania.

.

⦿ ---- Đặc vụ Mỹ bảo vệ Tổng Thống không hề giống như trong phim. Đó là bài viết của một cựu đặc vụ trên báo The Hill: Bill Gage là cựu đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Ông làm việc tại văn phòng Washington từ năm 2002 đến năm 2007 và tham gia nhóm phản công từ năm 2007 đến năm 2013. Ông phục vụ từ năm 2002 đến năm 2013 trong nhiệm kỳ tổng thống của George W. Bush và Obama. Ông viết lược dịch như sau.

.

Chúng ta sống trong một nền dân chủ tự do. Và trái ngược với một số ý kiến ​​của những người theo chủ nghĩa Tự do, Hoa Kỳ không phải là một quốc gia giám sát toàn trị như Trung Quốc hay Nga. Người Mỹ đến và đi lại trong lãnh thô Hoa Kỳ hầu như không bị chính phủ dòm ngó hay can thiệp.

.

Ở Nga hay Trung Quốc, một người như Thomas Crooks, người đã bắn một khẩu súng trường tấn công vào Tổng thống Trump trong một cuộc biểu tình vào tháng 7 ở Pennsylvania, hoặc Ryan Routh, người đã bị bắt vào đầu tháng này trong một nỗ lực ám sát Trump có khả năng xảy ra, hẳn là trước đó đã bị bỏ tù vô thời hạn từ nhiều tháng hoặc nhiều năm trước khi có cơ hội âm mưu, khi họ đã công khai bày tỏ bất kỳ lời chỉ trích nào đối với chính phủ.

.

Ở Hoa Kỳ, chúng ta không bỏ tù bất kỳ ai mà không có lý do chính đáng rằng họ đã phạm tội. Việc công khai bày tỏ mong muốn ám sát một chính trị gia hoặc nhà lãnh đạo được bầu ở Hoa Kỳ có thể là tội phạm hay không tùy thuộc vào mức độ quan tâm và liệu người đó có thực hiện các bước chủ động để thực hiện kế hoạch của mình hay không.

.

Do hệ thống dân chủ tự do của chúng ta, bất kỳ ai sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để ám sát một nhân vật chính trị có lẽ sẽ có cơ hội tốt. Bảo vệ các nhà lãnh đạo được bầu của Hoa Kỳ là điều khó khăn. Mật vụ phải cân bằng Hiến pháp Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền trong các nhiệm vụ bảo vệ. Hoa Kỳ là một quốc gia có khoảng 337 triệu cư dân. Mật vụ không thể theo dõi mọi người.

.

Mật vụ có một nhiệm vụ không thể thất bại. Trong một thế giới hoàn hảo, họ sẽ đóng cửa mọi doanh nghiệp và đường sá trong phạm vi nhiều dặm tính từ tổng thống và thiết lập một hành lang không được di chuyển. Mọi người trong phạm vi 1.000 yard (=915 mét) trở lên sẽ bị kiểm tra tên và DNA của họ sẽ được chạy qua các cơ sở dữ liệu quốc tế để xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào với chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nhưng đây không phải là thế giới chúng ta đang sống.

.

Nếu Mật vụ được làm theo ý mình, tổng thống sẽ sống trong một hầm trú ẩn chống đạn và bom do Elon Musk thiết kế trong 365 ngày một năm. Mật vụ sẽ đưa tổng thống ra ngoài một ngày trong năm để vẫy tay chào đám đông từ phía sau kính chống đạn, chỉ để quay trở lại hầm trú ẩn ngay lập tức. Nhưng các tổng thống và những người tranh cử tổng thống phải ra ngoài và gặp gỡ công chúng. Đây là cách nền dân chủ hoạt động.

.

Trong vài năm qua, Mật vụ đã áp dụng một chương trình máy bay không người lái mạnh mẽ để tiến hành giám sát trên cao và giám sát các sự kiện. Tuy nhiên, công nghệ có giới hạn. Theo các báo cáo, máy bay không người lái của Mật vụ đã bị đình chỉ trong sự kiện ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pa. do trục trặc công nghệ. Ngoài ra, không có đội tiên phong nào có thể tiến hành kiểm tra an ninh 100% cho mọi người trong phạm vi 1.000 yard tính từ tổng thống hoặc cựu tổng thống.

.

Cơ quan này có thể được cải thiện. Nó nên tạo ra mối quan hệ đối tác với Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), nơi đã tạo ra hầu hết mọi công nghệ hiện đại quan trọng cho quân đội Hoa Kỳ, bao gồm công nghệ tàng hình và máy bay không người lái. DARPA có thể hỗ trợ giải quyết các lỗ hổng công nghệ, đặc biệt là để sàng lọc tốt hơn đối với đám đông lớn và liên lạc vô tuyến tốt hơn, mà chúng ta hiện biết là một vấn đề nghiêm trọng trong sự cố Butler.

.

Ngoài ra, ngân sách của Sở Mật vụ nên được tăng lên để có thể thuê thêm các đặc vụ. Điều này sẽ cho phép các đặc vụ có nhiều thời gian hơn ngoài nhiệm vụ bảo vệ để dành cho gia đình và đào tạo các kỹ năng khó như lái xe, bắn súng và học võ jujitsu. Tuy nhiên, ngay cả với những cải tiến này, nó vẫn sẽ không giống như trong phim.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris gần như được gấp đôi sự ủng hộ so với cựu Tổng thống Trump trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu trong độ tuổi 18-29 được thăm dò trong cuộc khảo sát dành cho thanh thiếu niên của Viện Chính trị Harvard (Harvard Institute of Politics). Cuộc thăm dò cũng phát hiện ra khoảng cách ngày càng lớn về sự nhiệt tình của cử tri giữa Harris và Trump, với 15 điểm dẫn trước cho cử tri Harris.

.

"Chỉ trong vài tuần, Phó Tổng thống Harris đã khuấy động làn sóng nhiệt tình trong số các cử tri trẻ", Anil Cacodcar, Chủ tịch Dự án Ý kiến ​​công chúng Harvard (Harvard Public Opinion Project), nói với báo The Hill. "Harris đang tận hưởng một cơn bão hoàn hảo về sức hấp dẫn cá nhân, sự ủng hộ về chính sách và phạm vi tiếp cận tích cực trên mạng xã hội".

.

Trong cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, gần 3/4 đảng viên Dân chủ dưới 30 tuổi được thăm dò cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu, so với chỉ 3/5 đảng viên Cộng hòa trẻ tuổi. Trong phiên bản mùa xuân của cuộc thăm dò này, chỉ có sự khác biệt hai điểm giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

.

Trong [khi trước đó, trong] cuộc thăm dò mùa xuân, 3/4 cử tri của Trump cho biết họ nhiệt tình ủng hộ ứng cử viên của mình, trong khi chưa đến 1/2 cử tri của Biden nói như vậy. Hơn 4/5 cử tri của Harris cho biết họ nhiệt tình ủng hộ bà. Con số của Trump vẫn không thay đổi nhiều.

.

Harris đã dành nhiều nguồn lực cho chiến dịch để tiếp cận các cử tri trẻ tuổi, bao gồm cam kết đến thăm 150 trường đại học. Đội ngũ của bà cũng đã tạo ra nhiều meme và chỉnh sửa video trên X, Instagram và TikTok để thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ.

.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với Biden, người mà chiến dịch của ông không mang lại nhiều hứng thú cho nhiều cử tri trẻ tuổi, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc tấn công của Israel vào Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Phiên bản mùa xuân của cuộc thăm dò của Harvard cho thấy chưa đến 1/5 cử tri trẻ tuổi chấp thuận phản ứng của Biden ủng hộ Israel toàn lực đối với cuộc xung đột.

.

Cuộc khảo sát vào tháng 9 cũng cho thấy khoảng cách giới tính ngày càng lớn. Có khoảng cách 17 điểm giữa sự ủng hộ của nam giới và nữ giới đối với Biden vào mùa xuân. Đối với Harris, có khoảng cách giới tính hơn 30 điểm, mặc dù cả nam giới và phụ nữ đều nghiêng về Harris.

.

Hơn 1/2 số nam giới được thăm dò có kế hoạch ủng hộ Harris, trong khi 7/10 phụ nữ ủng hộ Harris. Hơn 1/3 người đàn ông có kế hoạch ủng hộ Trump, trong khi gần 1/5 phụ nữ sẽ ủng hộ Trump.

.

Về mặt chủng tộc, Harris đã chứng kiến ​​sự gia tăng 30 điểm trong sự ủng hộ trong số những người bỏ phiếu da đen so với sự ủng hộ của Biden trong cuộc khảo sát mùa xuân và bà đã giành lại vị trí dẫn đầu trong số những người bỏ phiếu da trắng. Trong cuộc khảo sát mùa xuân, những người bỏ phiếu da trắng đã bỏ phiếu cho Trump với 2 điểm. Bây giờ, Harris đã tăng 15 điểm.

.

"Cuộc thăm dò này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cảm nhận chung và sở thích của những người Mỹ trẻ tuổi khi chiến dịch tiến vào giai đoạn cuối", John Della Volpe, giám đốc thăm dò của IOP, đã viết cho The Hill. "Phó Tổng thống Harris đã củng cố vị thế của đảng Dân chủ trong số những người bỏ phiếu trẻ tuổi, dẫn trước Trump về các vấn đề chính và phẩm chất cá nhân. Sự nhiệt tình gia tăng của Thế hệ Z và thế hệ thiên niên kỷ trẻ tuổi báo hiệu một vai trò có khả năng quyết định đối với phiếu bầu của giới trẻ vào năm 2024".

.

⦿ ---- Chiến lược gia đảng Dân chủ James Carville cho biết vào tối Thứ Hai rằng ông có "cảm giác" Phó Tổng thống Harris sẽ thắng cử vào tháng 11. "Tôi không thích dự đoán các cuộc bầu cử. Tôi chỉ muốn nói rằng, đây không phải là cuộc đua mà Harris sẽ thua", Carville nói với Anderson Cooper của CNN trên "AC360. Nhưng đó chỉ là cảm giác. Đó chỉ là cảm giác thôi."

.

Carville, người trước đây từng là cố vấn cho cựu Tổng thống Clinton, lưu ý rằng hầu hết các cuộc bầu cử tổng thống trong ký ức gần đây đều diễn ra rất sít sao cho đến phút cuối — ngoại trừ cuộc bầu cử năm 2008. Chiến lược gia kỳ cựu này dự đoán cuộc đua năm 2024 sẽ diễn ra tương tự, vẫn sít sao trong các cuộc thăm dò cho đến khi cuối cùng có một ứng cử viên. Kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất, ông cho biết, là bảy tiểu bang dao động cốt lõi sẽ chia rẽ, 4-3, cho mỗi ứng cử viên.

.

“Các cuộc thăm dò ý kiến ​​rất sít sao, và tôi không tin rằng sẽ sít sao vào ngày bầu cử,” Carville nói, khi Cooper hỏi tại sao cuộc đua có vẻ sít sao như vậy, mặc dù cựu Tổng thống Trump đã lan truyền những tin đồn vô căn cứ về việc người di cư Haiti “ăn thịt thú cưng” và ủng hộ Phó Thống đốc North Carolina Mark Robinson (R) trong bối cảnh tranh cãi tư cách cá nhân Robinson xung quanh ứng cử viên thống đốc. “Tôi sẽ nói thế này: Nếu có bảy tiểu bang dao động, thì kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất là tỷ lệ này sẽ phá vỡ tỷ lệ bốn-ba.”

.

“Tôi có thể sai, nhưng tỷ lệ này sẽ phá vỡ theo hướng này hay hướng khác,” ông nói thêm. “Tôi thực sự tin như vậy. Hầu hết thời gian, các cuộc bầu cử này đều như vậy.” Harris và Trump vẫn bị kẹt trong một cuộc đua sít sao có khả năng sẽ phụ thuộc vào số phiếu bầu ở 7 tiểu bang dao động quan trọng: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

.

Trong khi thành tích của Harris trong các cuộc thăm dò toàn quốc đã được cải thiện so với Tổng thống Biden, bà vẫn còn kém Trump chưa đến 1 điểm phần trăm ở một số tiểu bang dao động quan trọng, theo số liệu thăm dò trung bình của The Hill/Decision Desk HQ. Trên toàn quốc, phó tổng thống đang dẫn trước đối thủ Cộng Hòa của mình 3,6 điểm, 50,3 phần trăm so với 46,7 phần trăm, chỉ số cho thấy.

.

⦿ ---- Hãy đuổi bọn di dân về quê cũ của tụi nó. Các khẩu hiệu như thế hô vang trong khi ca ngợi Trump. Một đám đông người ủng hộ Trump đã reo hò sau khi cựu tổng thống, tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania vào tối thứ Hai, tuyên bố rằng Springfield, Ohio "sẽ không bao giờ như cũ", một ám chỉ rõ ràng đến dòng người nhập cư từ Haiti đến định cư tại cộng đồng này—mặc dù ông không bao giờ nêu đích danh quốc gia xuất xứ của họ. Trump nói, "Bạn phải đuổi chúng ra khỏi đây, bạn phải đuổi chúng ra. Tôi xin lỗi, không thể có nó, không thể có nó. Họ đã phá hủy nó."

.

Sau bài diễn văn dài dòng, những người tham dự cuộc biểu tình bắt đầu hô vang "hãy gửi chúng trở về." Những người nhập cư Haiti đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Đảng Cộng hòa kể từ khi ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa JD Vance đưa ra một lý thuyết sai lầm rằng cộng đồng này đang bắt cóc và ăn thịt thú cưng của mọi người chung quanh. Mặc dù có nhiều báo cáo và thậm chí cả các nhà chức trách xác nhận rằng các chuyện di dân ăn thịt chó mèo là không có thật, Trump và Vance vẫn tiếp tục lan truyền những câu chuyện này.

.

⦿ ---- "Các bạn sẽ không còn bị bỏ rơi, cô đơn hay sợ hãi nữa", cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với những người tham gia cuộc biểu tình ở Indiana, Pennsylvania. "Các bạn sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, không còn lo lắng về mọi vấn đề mà đất nước chúng ta đang gặp phải ngày hôm nay, các bạn sẽ được bảo vệ và tôi sẽ là người bảo vệ các bạn", Trump nói, cam kết bảo vệ các cử tri nữ bằng cách làm cho cộng đồng của họ an toàn hơn.

.

"Thật đáng buồn, phụ nữ nghèo hơn so với bốn năm trước, kém khỏe mạnh hơn so với bốn năm trước, kém an toàn trên đường phố hơn so với bốn năm trước, phải trả giá cao hơn nhiều cho các mặt hàng tạp hóa", Trump lưu ý, đồng thời nói thêm rằng phụ nữ "căng thẳng và chán nản hơn" so với thời ông còn tại nhiệm. Trump nói sai. Bởi vì FBI vừa công bố bản báo cáo rằng tỷ lệ tội giết người hiện đã giảm 16% so với mức năm 2020.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã thảo luận về cuộc chiến ở Dải Gaza, đồng thời cũng đề cập đến cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Hezbollah. Họ cũng "tái khẳng định cam kết chung của mình là hạ nhiệt xung đột" và "giảm bớt đau khổ cho người dân Sudan".

.

Hai bên tái khẳng định "mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển" giữa Hoa Kỳ và UAE và thảo luận về "những nỗ lực chung nhằm "thúc đẩy một khu vực Trung Đông an toàn, ổn định và thịnh vượng hơn" trong cuộc họp tại Bạch Ốc. Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ "những thường dân vô tội và duy trì dòng viện trợ nhân đạo cứu người" khi họ thảo luận về những nỗ lực nhằm mang lại lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận giải cứu con tin. Đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, hai bên đã thảo luận về "công việc của chúng tôi nhằm ngăn chặn xung đột leo thang và đạt được giải pháp ngoại giao".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên sân khấu ở Indiana, Pennsylvania và tuyên bố rằng Hoa Kỳ "chưa sẵn sàng cho một người cộng sản", ám chỉ đến Phó Tổng thống Kamala Harris. "Tất cả những gì tôi phải làm là vạch trần con người thật của bà ta", Trump nói. "Bà ta là một người cộng sản", ông tiếp tục, chỉ trích Harris vì "nói về tất cả những điều bà ta sẽ làm" nhưng vẫn chưa thực hiện được. "Bà ta đã ở đây gần bốn năm và bà ta chưa làm được gì cả", ông nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng bà ta "có thể làm điều đó ngay hôm nay".

.

Trump không đưa chứng cớ nào để chụp mũ bà Harris là cộng sản. Chính Trump cũng từng chụp mũ Biden là cộng sản năm 2020 trong khi Trump từ năm 2017 đã nhiều lần ca ngợi Putin và Tập Cận Bình là các nhà lãnh đạo thông minh, tài năng tuyệt vời.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc Đảng Dân chủ đối thủ "chuẩn bị gian lận" trong cuộc bầu cử sắp tới. "Họ sẽ sử dụng UOCAVA [Đạo luật bỏ phiếu vắng mặt của công dân Mỹ đang ở hải ngoại và lính Mỹ đang công tác] để lấy phiếu bầu, một chương trình gửi phiếu bầu qua email ở nước ngoài mà không cần bất kỳ kiểm tra quốc tịch hoặc xác minh danh tính nào. (Sự can thiệp của nước ngoài?)" Trump đã viết trên Truth Social.

.

"Họ muốn làm loãng phiếu bầu THẬT SỰ của quân đội tuyệt vời của chúng ta và gia đình họ, những người mà Đồng chí [Phó Tổng thống] Kamala [Harris] đã hoàn toàn coi thường và bỏ rơi. Đảng Cộng hòa phải hành động để ngăn chặn họ đánh cắp phiếu bầu của quân đội chúng ta". (Cần ghi chú rằng: luật vừa dẫn là áp dụng từ năm 1986 áp dụng cho người Mỹ ở hải ngoại và lính Mỹ trong 8 binh chủng, được kiểm tra từng tiểu bang, và chưa từng có tranh cãi gian lận nào.)

.

Bình luận của Trump được đưa ra ba ngày sau khi bắt đầu bỏ phiếu sớm, cho phép công dân tham gia vào quá trình bỏ phiếu trực tiếp sớm hơn Ngày bầu cử, tại Virginia, Minnesota và Nam Dakota. Trong khi đó, các lá phiếu cũng đã mở tại Vermont.

.

⦿ ---- Bà Jill thông báo kế hoạch nghiên cứu sức khỏe phụ nữ 500 triệu đô, trong khi TT Joe Biden được trao giải Clinton Global Citizen Award 2024. Đệ nhất phu nhân Jill Biden hôm thứ Hai đã công bố một loạt hành động mới nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe mà phụ nữ tại Hoa Kỳ phải đối mặt, bao gồm các kế hoạch chi ít nhất 500 triệu đô la hàng năm cho nghiên cứu sức khỏe phụ nữ. Jill Biden đã đưa ra thông báo tại cuộc họp thường niên của Sáng kiến Toàn cầu Clinton năm nay tại New York, ngay trước khi tổ chức này vinh danh Tổng thống Joe Biden với Giải thưởng Công dân Toàn cầu Clinton năm 2024 (2024 Clinton Global Citizen Award).

.

"Ông Biden đã cung cấp một cẩm nang để hoàn thành mọi việc", cựu Tổng thống Bill Clinton phát biểu khi trao giải thưởng. "Hôm nay, chúng ta vinh danh ông Biden, không chỉ vì những gì ông Biden đã đạt được, mà còn vì cách ông Biden đã làm".

.

Tổng thống Biden, đứng cạnh vợ mình, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Phó chủ tịch Quỹ Clinton là cô Chelsea Clinton, đã nói thông báo của Jill Biden là một trong những thông báo quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Khoản chi tiêu bổ sung của chính phủ chủ yếu sẽ đến từ Bộ Quốc phòng, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho hơn 230.000 phụ nữ quân nhân đang tại ngũ và gần 2 triệu quân nhân đã nghỉ hưu, cũng như các thành viên gia đình của họ.

.

Nghiên cứu sẽ tập trung vào lý do tại sao những phụ nữ này gặp phải các rối loạn nội tiết, huyết học và các rối loạn liên quan đến miễn dịch khác thường xuyên gấp đôi so với nam giới. Một thay đổi khác sẽ có hiệu lực vào tuần tới, với chính sách mới bao gồm sức khỏe của phụ nữ ở mọi bước của nghiên cứu do Chương trình nghiên cứu y khoa do Quốc hội chỉ đạo tài trợ, chương trình này đã tài trợ 751 khoản tài trợ vào năm ngoái để nghiên cứu bệnh Alzheimer, bệnh đa xơ cứng, bệnh lupus, chấn thương chỉnh hình và cơ xương, và nhiều loại ung thư khác nhau.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã đe dọa công ty John Deere là ông sẽ áp thuế 200% nếu hãng cơ khí nông nghiệp này chuyển hoạt động sản xuất sang các nhà máy ở Mexico. "Họ đã tuyên bố cách đây vài ngày rằng họ sẽ chuyển phần lớn hoạt động sản xuất của mình sang Mexico", Trump cho biết tại một cuộc họp bàn tròn về chính sách ở Smithton, Pennsylvania, do Sáng kiến Bảo vệ nước Mỹ (PAI: Protecting America Initiative) tổ chức.

.

"Tôi chỉ đang thông báo với John Deere ngay bây giờ: Nếu các ông làm vậy, chúng tôi sẽ áp thuế 200% đối với mọi thứ mà các ông muốn bán vào Hoa Kỳ", Trump, người đã đưa thuế quan trở thành trọng tâm chính trong chính sách kinh tế của chiến dịch tranh cử của mình, cho biết.

.

John Deere đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất một số mẫu xe của mình sang Mexico, một động thái sẽ dẫn đến việc sa thải nhân viên tại các cơ sở ở Iowa. Khi được CNBC liên hệ để yêu cầu bình luận, người phát ngôn của John Deere đã chỉ ra một trang trên trang web của công ty có tiêu đề "Cam kết của John Deere đối với ngành sản xuất tại Hoa Kỳ", trong đó công ty này quảng cáo khoản đầu tư của mình vào các nhà máy và công nhân tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Nebraska: Một nhà lập pháp Cộng Hòa của tiểu bang đã giáng cho Đảng Cộng hòa một đòn lớn—có thể là quyết định—trong nỗ lực thay đổi cách tiểu bang Nebraska phân bổ phiếu đại cử tri để ủng hộ Donald Trump. Vấn đề này phần lớn nằm trong tay Thượng nghị sĩ Mike McDonnell, một đảng viên Cộng hòa, và ông đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông sẽ phản đối việc trao cho Nebraska một hệ thống người chiến thắng sẽ được tất cả, theo tờ The Hill đưa tin.

.

Hầu hết các tiểu bang có luật là, ai nhiều phiếu nhất thì lấy toàn bộ phiếu đại cử tri. Nhưng Nebraska với 5 phiếu đại cử tri đang xài luật là chia theo phiếu các khu vực bầu cử. Viễn ảnh tiên đoán tháng 11 là Trump sẽ thắng 4 phiếu đại cử tri của Nebraska ở bốn khu vực đa số Cộng Hòa, bà Harris sẽ chiếm 1 phiếu đại cử tri ở khu vực xung quanh Omaha nơi có.đa số cử tri Dân Chủ. Cộng Hòa đang áp lực Nebraska đổi luật để Trump sẽ thắng trọn 5 phiếu đại cử tri.

.

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, với tôi, rõ ràng là ngay bây giờ, 43 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, không phải là thời điểm để thực hiện thay đổi này", McDonnell cho biết. Ông gợi ý rằng đó là một vấn đề khác sau cuộc bầu cử vào tháng 11. McDonnell cho biết ông sẽ khuyến khích các nhà lập pháp đồng nghiệp phê duyệt một tu chính án hiến pháp vào năm tới để thực hiện thay đổi này, điều này sẽ đưa vấn đề này đến với cử tri Nebraska.

.

Một phiếu đại cử tri năm nay sẽ có thể là quyết định. Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu Harris giành chiến thắng ở "bức tường xanh" Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, và thua các tiểu bang chiến trường khác là Nevada, Arizona, Georgia và North Carolina. Theo kịch bản "hoàn toàn có thể xảy ra" này, theo New York Times, Harris sẽ vượt qua Trump với tỷ số 270-268 về số phiếu đại cử tri. Nhưng nếu Nebraska thay đổi các quy tắc của mình, hai ứng cử viên có thể sẽ huề nhau với tỷ số 269-269 và Hạ viện sẽ quyết định người chiến thắng - có khả năng là Trump, theo NBC News. (Tuy nhiên, điều này không chắc chắn: Điều đó sẽ phụ thuộc vào thành phần của Hạ viện mới sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.). Bây giờ thì Trump hơi buồn.

.

⦿ ---- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Bạch Ốc Lael Brainard tuyên bố hôm thứ Hai rằng mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn "làn sóng xe hơi giá rẻ, không công bằng" được sản xuất tại Trung Quốc, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng "cạnh tranh công bằng trên trường quốc tế" của ngành sản xuất xe Hoa Kỳ.

.

"Trung Quốc đang tràn ngập thị trường toàn cầu bằng làn sóng xuất khẩu xe hơi do chính họ dư thừa năng lực sản xuất. Chúng ta đã thấy một kịch bản tương tự trong cú sốc Trung Quốc vào đầu những năm 2000 gây tổn hại đến cộng đồng sản xuất của chúng ta, và chính quyền này quyết tâm sẽ không chứng kiến cú sốc Trung Quốc thứ hai", Brainard nhận xét tại một sự kiện tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit. Bình luận của Brainard được đưa ra sau khi Bộ Thương mại khuyến nghị cấm sử dụng phần mềm và phần cứng của Trung Quốc trong xe hơi nhập vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Trump lại mất tiền trên thị trường chiều Thứ Hai. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla khi thị trường đóng cửa có mức tăng 4,9%. Hãng xe điện này đã thu hồi lại toàn bộ các khoản lỗ lớn từ đầu năm. Theo AP, công ty Tesla đã sụt giảm tới 42% vào một thời điểm trong tháng 4, khi công ty cắt giảm giá xe để thúc đẩy doanh số bán hàng ảm đạm.Về phía thua lỗ là Trump Media and Technology Group. Cổ phiếu của công ty đã giảm thêm 10,3% vào thứ Hai và hiện đã giảm gần 85% kể từ đợt tăng đột biến vào tháng 3, theo CNBC đưa tin. Một lệnh hạn chế đối với giao dịch cổ phiếu nội bộ đã được dỡ bỏ sau tiếng chuông đóng cửa vào hôm thứ Năm tuần trước, nhưng Donald Trump, người sở hữu gần 60% cổ phiếu đang lưu hành của công ty, đã tuyên bố rằng ông sẽ không bán ra.⦿ ---- Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio) gọi Phó Tổng thống Harris là "mối đe dọa lớn nhất đối với quyền tự do tôn giáo mà chúng ta phải đối mặt trong ít nhất một thế hệ" trong một sự kiện vận động tranh cử ở North Carolina, và ông cho rằng chính quyền này là "kẻ thù" của các quyền tự do cá nhân."Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét một số cách mà chính quyền Kamala Harris là kẻ thù chính của quyền tự do lương tâm, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tôn giáo ở đất nước này", Vance phát biểu tại sự kiện "Believers and Ballots" ở Charlotte."Thứ nhất, Kamala Harris — mặc dù bà ấy nói rằng bà ấy đại diện cho người lao động, mặc dù bạn biết rằng người bạn đồng hành tranh cử của bà ấy có khẩu hiệu này, chúng tôi tin rằng ở Hoa Kỳ, mọi người nên lo việc của mình — cả hai đều theo đuổi các chính sách sẽ sa thải những người từ chối tiêm vaccine COVID", ông nói.Chính quyền Biden đã ban hành lệnh tiêm vaccine cho các công chức liên bang khi chính quyền này tìm cách hạn chế số ca tử vong do đại dịch. Chính quyền Biden cũng tìm cách áp đặt yêu cầu tiêm vaccine hoặc xét nghiệm đối với các chủ lao động tư nhân có ít nhất 100 nhân viên. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao sau đó đã phần lớn chặn yêu cầu đó trong khi vẫn duy trì lệnh tiêm vaccine tại một số địa điểm chăm sóc sức khỏe nhất định.Thống đốc Tim Walz (D) cũng đã ban hành một chính sách tại Minnesota bắt đầu từ năm 2021 và kết thúc vào năm 2022, yêu cầu các nhân viên nhà nước phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm thường xuyên. Đảng Cộng hòa phần lớn chỉ trích phản ứng của đảng Dân chủ đối với đại dịch COVID-19 vì cho rằng công dân Mỹ có quyền từ chối tiêm vaccine.Bình luận của Vance được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Donald Trump gợi ý rằng "người Do Thái sẽ phải chịu trách nhiệm" nếu nếu Harris đánh bại Trump vào tháng 11. Vance đã vận động tranh cử tại tiểu bang này, trước đó đã tham gia một sự kiện riêng tại Charlotte vào thứ Hai. North Carolina được coi là tiểu bang phải thắng để đảng Cộng hòa đưa Trump trở lại Bạch Ốc.⦿ ---- Tại một cuộc vận động tranh cử ở Indiana, Pennsylvania, Trump đã kêu gọi những người ủng hộ mình đi bỏ phiếu sớm trong khi chỉ trích việc bỏ phiếu sớm là "điều ngu ngốc. Chúng ta phải ra ngoài và bỏ phiếu. Bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Bạn biết rằng ngay bây giờ, chúng ta có thứ ngu ngốc này khi bạn có thể bỏ phiếu sớm 45 ngày."Ông trầm ngâm về "chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra" trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu bỏ phiếu sớm đến Ngày bầu cử, tuyên bố những kẻ gian lận bầu cử "chuyển" phiếu bầu từ ứng cử viên này sang ứng cử viên khác."Thật kinh khủng. Những gì đã xảy ra lần trước thật đáng xấu hổ, kể cả ở đây. Nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra nữa, bạn biết đấy, quá lớn để gian lận, phải không?" Trump nói khi ám chỉ đến thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông trước Biden. "Đó là một cách để bạn làm điều đó".⦿ ---- Theo một viên chức, chiến dịch Harris-Walz đã giúp đăng ký gần 2.000 cử tri trẻ trong suốt cuối tuần trong khi thu thập được 10.000 cam kết bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ. Những con số này lần đầu tiên được chia sẻ với NBC News. Tuần lễ hành động bỏ phiếu của thanh thiếu niên bao gồm tổng cộng 400 sự kiện và hơn 2.000 ca làm việc tình nguyện đã hoàn thành. Các nghệ sĩ Jane Fonda, Bill Nye, Jack Schlossberg và các Dân Biểu Jasmine Crockett của Texas và Alexandria Ocasio-Cortez của New York đã vận động cho Harris và Walz tại các trường đại học. (Ghi chú: xin đừng chụp mũ bà Harris khi thấy Jane Fonda ủng hộ Harris vì họ cách biệt tới 2 thế hệ tuổi.)Các sự kiện bao gồm các trận đấu bóng rổ, bóng bầu dục và các sự kiện làm vòng tay tập trung vào các vấn đề quan trọng đối với cử tri trẻ ở các tiểu bang chiến trường và khuyến khích những người trẻ tuổi đi bỏ phiếu. Chiến dịch đã tổ chức các sự kiện trên 60 cơ sở chiến dịch HBCU tại các tiểu bang quan trọng, bao gồm Georgia, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Virginia.Trong số các sự kiện có một cuộc gọi tổ chức thanh thiếu niên toàn quốc có sự góp mặt của Harris, Dân biểu tiểu bang Tennessee Justin J. Pearson và diễn viên Chloë Grace Moretz.⦿ ---- Tại cuộc họp bàn tròn về chính sách do Sáng kiến Bảo vệ nước Mỹ (Protecting America Initiative) tổ chức, Trump đã nghe những người nông dân khi họ nêu ra những thách thức đối với doanh nghiệp của họ, như chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao. Trump nói: "Tôi yêu những người nông dân. Tôi rất thoải mái với những người nông dân. Tôi cảm thấy mình hiểu rõ doanh nghiệp của các bạn, nhưng tôi chưa cày nhiều như các bạn, nhưng tôi hiểu rất rõ doanh nghiệp của các bạn. Chúng ta đã, chúng ta đã có một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi luôn giành chiến thắng với những người nông dân, và đó là vì tôi đưa ra những lời hứa đã đưa ra, những lời hứa đã thực hiện".Ông cũng thỉnh thoảng tham gia và đặt câu hỏi trong khi đan xen những lời chỉ trích Harris, ám chỉ rằng bà sẽ không cho phép khai thác khí đá phiến, cùng với những lời chỉ trích khác. Trong cuộc tranh luận của tháng này, Harris đã bác bỏ tuyên bố đó."Bà ấy chưa bao giờ nói 'khai thác khí đá phiến' trong đời, cho đến tận cách đây không lâu", ông nói. "Họ sẽ không để bạn hoặc bất kỳ ai khác khai thác khí đá phiến, và vì vậy tôi chỉ muốn bạn lưu ý điều đó khi bạn đi bỏ phiếu. Tôi không quá lo lắng về những người xung quanh bàn này, tôi phải thành thật."Trump cũng nói tại sự kiện rằng, nếu ông tái đắc cử, cuộc gọi đầu tiên của ông sẽ là tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để yêu cầu Tập tôn trọng thỏa thuận mà Trump cho biết họ đã đạt được trong đó Trung Quốc đồng ý mua 50 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.⦿ ---- TikTok đã cấm mọi quảng cáo chính trị trên ứng dụng này kể từ năm 2019, nhưng điều đó không ngăn cản các nhà quảng cáo chạy những thông điệp chính trị có vẻ như được trả tiền trên nền tảng này. NBC News đã tìm thấy 52 video trên nền tảng này được gắn nhãn "Quan hệ đối tác trả phí" hoặc hashtag #ad hoặc #sponsored đã nhận được tới hàng trăm nghìn lượt xem cho mỗi video trong khi phát tán các thông điệp chính trị có vẻ như vi phạm các quy tắc của TikTok.TikTok cho biết họ "không cho phép quảng cáo có nội dung chính trị trên bất kỳ tính năng kiếm tiền nào của chúng tôi, bao gồm quảng cáo trả phí, người sáng tạo được trả tiền để tạo nội dung chính trị có thương hiệu và các công cụ quảng cáo khác trên nền tảng này".Sau khi NBC gửi một số ví dụ về hành vi vi phạm rõ ràng cho TikTok, hai video đã bị xóa. Trong gần năm năm qua, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã lo ngại về cách TikTok do Trung Quốc sở hữu có thể được sử dụng để gây ảnh hưởng đến người Mỹ.⦿ ---- Biden và Harris đều đưa ra tuyên bố hôm Thứ Hai, ca ngợi dữ liệu mới của FBI cho thấy tội phạm đã giảm trên khắp Hoa Kỳ vào năm ngoái. Tổng thống cho biết khi họ nhậm chức, Hoa Kỳ đã chứng kiến "mức tăng cao nhất về số vụ giết người từng được ghi nhận dưới thời Chính quyền trước". Nhưng giờ đây, dữ liệu của FBI cho thấy "mức giảm lớn nhất trong một năm về tỷ lệ giết người, hiện đã giảm 16% so với mức năm 2020". Ông cho biết tội phạm bạo lực cũng đã giảm trở lại."Không có điều gì trong số này xảy ra một cách tình cờ", Biden nói, liệt kê các hành động khác nhau mà chính quyền đã thực hiện để giảm tội phạm. "Chúng tôi sẽ không dừng lại ngay bây giờ. Cách duy nhất để tiếp tục tiến trình này là đầu tư vào những gì hiệu quả. Đó là lý do tại sao tôi sẽ tiếp tục thúc giục Quốc hội tài trợ thêm 100.000 cảnh sát và một Lực lượng Phòng vệ New York (ATF) mạnh mẽ, đầu tư vào các chương trình can thiệp bạo lực trong cộng đồng và thực hiện các cải cách an toàn súng hợp lý, bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công".Harris đã viết trong tuyên bố của mình với tư cách là phó tổng thống rằng "những nỗ lực tận tụy và quan hệ đối tác hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật của họ đang phát huy tác dụng; người Mỹ hiện an toàn hơn so với khi chúng tôi nhậm chức".⦿ ---- Ba cựu chủ tịch của Đảng Cộng hòa tiểu bang Maine đã "nồng nhiệt" ủng hộ Kamala Harris trong bài xã luận của Bangor Daily News hôm thứ Hai. "Chúng tôi không thể nhận ra Đảng Cộng hòa MAGA của Trump", Robert A.G. Monks, Ken Cole và Ted O'Meara viết trong bài xã luận. "Giống như mọi người trên khắp Maine, chúng tôi đã chán ngấy sự hỗn loạn và dối trá của Trump"."Phần lớn giới lãnh đạo của Đảng Cộng hòa ngày nay đã gia nhập giáo phái Trump, và chúng tôi biết rằng họ sẽ chẳng quan tâm đến những gì chúng tôi nói", các cựu chủ tịch viết. "Nhưng chúng tôi cũng biết rằng Đảng Cộng hòa ở Maine vẫn là nơi có nhiều người trung thực, chăm chỉ, có nguyên tắc - những người muốn điều tốt nhất cho tiểu bang và quốc gia của chúng ta hơn bất kỳ nhãn hiệu đảng phái nào. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ cùng chúng tôi ủng hộ Harris làm tổng thống".Cả ba đều điều hành Đảng Cộng hòa Maine khi đảng này được biết đến với sự ôn hòa và lưỡng đảng. Monks đã tranh cử vào Thượng viện năm 1996 nhưng đã thua cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa trước Susan Collins, người vẫn là thượng nghị sĩ cấp cao của tiểu bang và được coi là một trong số ít đảng viên Cộng hòa ôn hòa còn trụ lại Quốc hội.⦿ ---- Chiến dịch của Harris đang triển khai hai kênh WhatsApp dành riêng để tiếp cận cử tri và tình nguyện viên Hồi giáo và Ả Rập ngày hôm Thứ Hai, theo một viên chức chiến dịch đã chia sẻ kế hoạch với NBC News. Theo viên chức này, WhatsApp là một trong những phương thức giao tiếp chính trong cộng đồng Hồi giáo và Ả Rập, và được sử dụng nhiều hơn hẳn các phương tiện truyền thông xã hội khác. Chiến dịch coi các kênh WhatsApp mới — một kênh dành cho cử tri Ả Rập và một kênh dành cho cử tri Hồi giáo — là kênh tiếp cận hiệu quả trên một nền tảng mà cử tri đã tập trung."Chúng tôi đang gặp gỡ những cử tri này tại nơi họ đang ở, bao gồm các cộng đồng trực tuyến phổ biến như WhatsApp", Nasrina Bargzie, giám đốc tiếp cận người Hồi giáo và Ả Rập của chiến dịch, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về mọi thứ, từ công việc của Phó Tổng thống hướng tới lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin ở Gaza cho đến kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ của bà — và tất cả những vấn đề quan trọng đối với khối cử tri đa dạng này. Mục tiêu của chúng tôi là thu hút cả những cử tri chưa quyết định và đảm bảo rằng các tình nguyện viên của chúng tôi có đủ nguồn lực cần thiết để nói chuyện với bạn bè và gia đình của họ".Nỗ lực này sẽ được mô phỏng theo kênh WhatsApp Latino của chiến dịch Harris, mà theo quan chức này thì kênh này mới ra mắt chưa đầy một tháng trước và có 24.000 thành viên.⦿ ---- Một Dân Biểu Mỹ chơi nổi: Đang có vị hôn thê, lại bí mật có bồ riêng, và giao việc làm cho con gái vị hôn thê trong khi giao việc cho cô bồ... cả 2 công việc đều có lương cao. Anthony D'Esposito, Dân Biểu liên bang Cộng hòa nhiệm kỳ đầu tiên từ Long Island, đã giao công việc tại văn phòng của mình cho một người phụ nữ mà ông đang dan díu ngoại tình, theo tờ The New York Times đưa tin — có thể là vi phạm các quy tắc đạo đức của Hạ viện."Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Dân Biểu nhiệm kỳ đầu tiên đã thuê con gái của vị hôn thê lâu năm của mình làm phụ tá đặc biệt tại văn phòng quận của mình, cuối cùng tăng lương cho cô lên khoảng 3.800 đô la một tháng, theo hồ sơ tiền lương cho thấy", theo phóng viên Nicholas Fandos đưa tin.Sau đó, D'Esposito đã thêm Devin Faas, một người phụ nữ mà ông được cho là đã ngủ cùng, theo tờ NY Times đưa tin, trích dẫn bốn nguồn tin biết về mối quan hệ này. Hàng chục người tụ tập ở trung tâm thành phố Chicago để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực gia tăng ở Lebanon sau khi các cuộc không kích của Israel giết chết hàng trăm người và làm bị thương hơn 1.000 người khác. Hezbollah cũng trả đũa, phóng thêm hàng trăm quả tên lửa vào Israel.Các cuộc không kích vào thứ Hai đánh dấu ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel bắt đầu vào năm 2006. Quân đội Israel đã cảnh báo người dân ở miền nam và miền đông Lebanon sơ tán trước chiến dịch không kích mở rộng của họ. Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới Lebanon với Israel.Hagari cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 9.000 quả tên lửa và máy bay không người lái vào Israel kể từ tháng 10 năm 2023, trong đó có 250 quả chỉ riêng vào thứ Hai. Trong suốt cuối tuần, Hezbollah đã bắn khoảng 150 quả tên lửa vào Israel; nhiều quả đã bị hệ thống phòng thủ Iron Dome của nước này chặn lại.Cuộc biểu tình ở Chicago, có tên gọi "Hands off Lebanon" (Đừng chạmt ới Lebanon), được tổ chức bởi Liên minh Chicago vì Công lý ở Palestine (Chicago Coalition for Justice in Palestine). Cuộc biểu tình khẩn cấp kéo dài một giờ bắt đầu cuối cùng đã đạt được động lực khi những người biểu tình diễu hành qua các con phố trung tâm thành phố đến Quảng trường Liên bang."Hãy dừng chiến tranh. Hãy dừng cung cấp vũ khí cho Israel. Hãy dừng tài trợ cho Israel. Người dân Palestine xứng đáng được giải phóng và tôn nghiêm. Người dân Lebanon xứng đáng được an toàn. Và chính phủ Hoa Kỳ có thể thực hiện cả hai điều đó bằng cách ngay lập tức chấm dứt viện trợ cho Israel", Muhammed Sankari, Mạng lưới cộng đồng Palestine tại Hoa Kỳ cho biết.⦿ ---- Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi cho biết hôm thứ Ba rằng quân đội Israel sẽ tăng cường các hoạt động tấn công tại Lebanon trong ngày hôm nay. "Chúng tôi sẽ đẩy nhanh các hoạt động tấn công hôm nay và tăng cường mọi mặt trận. Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục hành động mạnh mẽ trên mọi mặt trận", Halevi lưu ý trong các phát biểu do quân đội cung cấp. Ông cũng nhấn mạnh rằng Hezbollah "không được phép nghỉ ngơi". Trước đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết 558 người đã chếtg và ít nhất 1.835 người bị thương trong các cuộc không kích rộng khắp của Israel trên lãnh thổ Lebanon kể từ sáng thứ Hai.⦿ ---- Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Bạch Ốc John Kirby cho biết hôm thứ Ba rằng công dân Hoa Kỳ nên ra khỏi Lebanon "trong khi vẫn còn khả năng đi lại thương mại" khi xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang. Ông cho biết chính quyền Biden không tin rằng việc bắt đầu một cuộc chiến toàn diện do Israel khởi động trên Đường ranh giới xanh với Lebanon là vì lợi ích của Israel.Kirby cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đàm phán với Israel để tìm ra giải pháp ngoại giao. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột nhưng sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Israel có thể tự vệ.⦿ ---- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Ba cho biết Hezbollah được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại Lebanon không thể chiến đấu một mình với Israel, vì Israel có sự ủng hộ hoàn toàn của phương Tây. Bình luận của Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh Israel tăng cường các cuộc không kích vào Lebanon, bắt đầu vào sáng thứ Hai và cho đến nay đã giết chết ít nhất 492 người."Hezbollah không thể làm điều đó một mình. Hezbollah không thể đơn độc chống lại một quốc gia đang được các nước phương Tây, các nước châu Âu và Hoa Kỳ bảo vệ, hỗ trợ và cung cấp", Pezeshkian cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN khi được hỏi liệu Iran có khuyên Hezbollah kiềm chế trong phản ứng của mình đối với các cuộc tấn công của Israel hay không. "Chúng ta không được để Lebanon trở thành một Gaza khác dưới tay Israel", ông nói thêm.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đã yêu cầu một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) để thảo luận về sự leo thang xung đột ở Lebanon. Barrot đã yêu cầu cuộc họp được tổ chức trong tuần này trong khi kêu gọi tất cả các bên "tránh một cuộc xung đột khu vực có thể tàn phá tất cả mọi người".Đồng thời, sự leo thang đang diễn ra của cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính của Phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) tại New York, với cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Lebanon Najib Mikati dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp trong tuần này.⦿ ---- Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Qassam, cho biết chỉ huy chiến trường của họ ở miền nam Lebanon, Hussein Mahmoud al-Nader, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Lebanon vào thứ Hai. Nhóm này không chia sẻ địa điểm chính xác nơi ông tử vong nhưng cho biết al-Nader đến từ Marjayoun, một thị trấn ở Nabatieh, miền nam Lebanon.⦿ ---- Bộ Y tế Công cộng Lebanon đã công bố số người chết mới nhất trong các cuộc không kích của Israel trên khắp cả nước hôm thứ Hai, nêu rõ số người chết đã tăng lên 492. Số người bị thương tăng lên 1645.Theo bộ này, có 35 trẻ em và 58 phụ nữ trong số những người chết trong các cuộc không kích lớn nhất của Israel nhằm vào Lebanon kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hezbollah sau ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin rằng lực lượng Israel đã thực hiện các cuộc ném bom mới ở ngoại ô thị trấn Mayfadoun và Zoutar, cũng như các vùng cao của Jabal al-Rayhan.⦿ ---- Biden: xin Israel đừng dội bom trúng công dân Mỹ ở Lebanon. Chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc với Israel vào cuối tuần, kêu gọi đảm bảo an toàn cho công dân Hoa Kỳ tại Lebanon trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hezbollah, khi một cuộc di tản tiềm tàng đang đến gần, theo hai quan chức Israel và một quan chức Hoa Kỳ đã nói chuyện với Axios vào thứ Hai.Hàng nghìn công dân Hoa Kỳ đang sống tại Lebanon và tình trạng bạo lực leo thang có thể đòi hỏi phải có phản ứng quân sự. Trước đó, Pentagon đã thông báo sẽ triển khai "một số lượng nhỏ" quân nhân bổ sung tại Trung Đông.⦿ ---- Cựu giám đốc CIA Leon Panetta đã gọi vụ nổ máy nhắn tin chết người tuần trước ở Lebanon là một hình thức khủng bố. "Tôi không nghĩ có bất kỳ câu hỏi nào rằng đó là một hình thức khủng bố", Panetta nói trên "CBS News Sunday morning". Panetta nói: "Điều này sẽ đi thẳng vào chuỗi cung ứng. Và khi bạn có khủng bố đi vào chuỗi cung ứng [gài chất nổ vào thiết bị dân sự], nó khiến mọi người đặt câu hỏi: 'Chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo?'"Tuần trước, máy nhắn tin và bộ đàm do Hezbollah sử dụng đã phát nổ ở Lebanon, giết chết hàng chục người và làm bị thương hàng nghìn người. Các nhà lãnh đạo của nhóm chiến binh Lebanon, được Iran hậu thuẫn, đổ lỗi cho tổ chức tình báo Mossad của Israel."Đây là một chiến thuật có hậu quả. Và chúng ta thực sự không biết những hậu quả đó sẽ như thế nào", Panetta nói với người dẫn chương trình Lee Cohan trong những phát biểu được Mediaite nêu bật. "Các lực lượng chiến tranh phần lớn đang kiểm soát tình hình ngay lúc này".Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) lên án Israel về vụ nổ máy nhắn tin, nói rằng vụ việc này "rõ ràng vi phạm luật nhân đạo quốc tế và làm suy yếu nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn".Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken tuần trước cho biết Hoa Kỳ không liên quan đến vụ nổ máy nhắn tin, cũng không được thông báo trước về vụ việc: "Chúng tôi đã rất rõ ràng và chúng tôi vẫn rất rõ ràng về tầm quan trọng của việc tất cả các bên tránh bất kỳ bước đi nào có thể làm leo thang thêm cuộc xung đột mà chúng tôi đang cố gắng giải quyết ở Gaza".Panetta nói thêm trong cuộc phỏng vấn với CBS News rằng Trung Đông có nguy cơ phát triển thành "chiến trường của tương lai" và hiện đang nhận được sự chú ý của quốc tế. “Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới là phải có một cuộc thảo luận nghiêm túc về việc liệu đây có phải là lĩnh vực mà mọi người đều phải tập trung hay không, bởi vì nếu họ không cố gắng giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, hãy ghi nhớ lời tôi, đây sẽ là chiến trường của tương lai.”⦿ ---- Nam Hàn: Chính phủ Nam Hàn đã bắt đầu thử nghiệm một tàu robot tự hành tại vùng biển Hàn Quốc và Đông Nam Á, khởi động nỗ lực nuôi dưỡng ngành công nghiệp tàu tự hành như một động lực kinh tế mới. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, họ đã tổ chức lễ hạ thủy tàu POS Singapore tại Cảng Busan vào thứ Hai.Con tàu này là một phần của dự án Tàu mặt nước tự hành Hàn Quốc (KASS), một nỗ lực trị giá 160 tỷ won (120 triệu đô la) do ngành vận tải và Bộ Đại dương và Thủy sản khởi xướng nhằm phát triển một hệ thống tàu tự hành.

Tàu POS Singapore có sức chở 1.800 TEU (mỗi TEU là một thùng container dài 20 feet=6 mét), tức là tàu này chở được 1.800 thùng containers, sẽ hoạt động trên tuyến đường Hàn Quốc-Đông Nam Á trong một năm, thử nghiệm các chức năng chính của tàu như điều hướng thông minh, tự động hóa động cơ và an ninh mạng.

.

Chính phủ Nam Hàn có kế hoạch sử dụng dữ liệu và kết quả từ cuộc thử nghiệm để đảm bảo vị trí dẫn đầu của Nam Hàn trong các cuộc thảo luận của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về tiêu chuẩn cho mã tàu nổi tự hành trên biển (MASS).

.

⦿ ---- Nhật Bản: Một người thứ bảy đã được xác nhận đã chếtg sau những trận mưa lớn đổ bộ vào khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa, nơi bị tàn phá bởi trận động đất mạnh vào ngày đầu năm mới, chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Hai. Cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 người vẫn mất tích sau hai ngày kể từ trận mưa kỷ lục, khiến nhiều ngôi nhà không có nước và cộng đồng bị cô lập.

.

Bán đảo Noto đặc biệt dễ xảy ra lở đất và các thảm họa khác do mưa do đất bị nới lỏng do trận động đất mạnh 7,6 độ richter tấn công khu vực này vào ngày 1 tháng 1. Chính quyền tỉnh Ishikawa cho biết 6 trong số những người đã chết ở Wajima, trong khi một người ở Suzu. Khoảng 5.000 hộ gia đình ở ba thành phố trên bán đảo không có nước sạch do lở đất làm hỏng đường ống và mất điện ảnh hưởng đến các cơ sở cung cấp nước.

.

⦿ ---- Nhật Bản: Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai rằng một máy bay quân sự của Nga đã vi phạm không phận của mình ba lần, khiến một máy bay phản lực chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Trên không phải bắn pháo hiệu xua đuổi lần đầu tiên, với việc Tokyo đưa ra "lời phản đối cực kỳ nghiêm khắc" với Moscow. Theo bộ này, một máy bay tuần tra IL-38 đã bay qua vùng biển ở Biển Nhật Bản, phía bắc Đảo Rebun thuộc tỉnh cực bắc Hokkaido của Nhật Bản, ba lần trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

.

⦿ ---- Khi tin tặc lấy được ảnh khỏa thân của bệnh nhân từ hệ thống bệnh viện Pennsylvania, các viên chức bệnh viện đã từ chối trả khoản tiền chuộc vượt quá 5 triệu đô la để lấy lại ảnh. Tuy nhiên, hiện tại, chuỗi bệnh viện Lehigh Valley Health Network phải trả 65 triệu đô la để giải quyết cho những bệnh nhân có ảnh bị công bố trên các trang web đen, theo báo cáo của Record.

.

Vụ đột nhập mạng, được phát hiện vào đầu năm 2023, cho phép tin tặc lấy được ảnh (không phải tất cả đều là ảnh khỏa thân) và dữ liệu cá nhân của hơn 130.000 bệnh nhân. Nhìn chung, FBI không khuyến nghị trả tiền chuộc mà tin tặc yêu cầu trong các vụ vi phạm an ninh, theo ghi chú của báo Washington Post.

.

Nguyên đơn chính là một bệnh nhân ung thư nữ ngoài 50 tuổi, được một giám đốc điều hành của Lehigh thông báo qua điện thoại rằng ảnh chụp cơ thể khỏa thân của bà đã bị đánh cắp. Bà dự kiến sẽ nhận được 125.000 đô la với tư cách là nguyên đơn chính. Những người khác sẽ nhận được số tiền ít hơn tùy thuộc vào bản chất của thông tin bị tiết lộ về họ.

.

Luật sư của nguyên đơn, Patrick Howard, đã có thể lấy được những hình ảnh bị đánh cắp trực tuyến để sử dụng trong vụ kiện của mình. "Tin tặc vừa mới công khai nó—nó không phải chịu bất kỳ loại tường phí hay đàm phán nào để có được," ông nói với tờ Record. "Nó chỉ ở ngay đó [trên web đen]."

.

⦿ ---- California đã kiện công ty ExxonMobil hôm thứ Hai, cáo buộc hãng dầu mỏ này đã lừa dối công chúng trong nửa thế kỷ bằng cách hứa rằng nhựa mà họ sản xuất sẽ được tái chế. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Rob Bonta cho biết rằng chưa đến 5% nhựa được tái chế thành sản phẩm nhựa khác tại Hoa Kỳ mặc dù các mặt hàng này được dán nhãn là "có thể tái chế". Do đó, các bãi chôn lấp và đại dương tràn ngập rác thải nhựa, tạo ra cuộc khủng hoảng ô nhiễm toàn cầu, trong khi người tiêu dùng cần mẫn vứt chai nước bằng nhựa và các loại hộp đựng khác vào thùng tái chế, theo đơn kiện cáo buộc.

.

Bonta, một đảng viên Dân chủ, cho biết tại một cuộc họp báo trực tuyến, nơi ông tham gia cùng đại diện của các nhóm môi trường đã đệ đơn kiện riêng nhưng tương tự vào thứ Hai, cũng tại Tòa án cấp cao Quận San Francisco. ExxonMobil, một trong những nhà sản xuất nhựa lớn nhất thế giới, đổ lỗi cho California về hệ thống tái chế có nhiều sai sót của mình.

.

"Trong nhiều thập niên, các quan chức California đã biết hệ thống tái chế của họ không hiệu quả. Họ đã không hành động, và bây giờ họ tìm cách đổ lỗi cho người khác. Thay vì kiện chúng tôi, họ có thể hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề và giữ cho nhựa không bị chôn lấp", Lauren Kight, người phát ngôn của ExxonMobil, cho biết trong một email.

.

Theo Trung tâm Center for Climate Integrity, hàng chục thành phố của Hoa Kỳ cũng như tám tiểu bang và Washington, D.C., đã kiện các công ty dầu khí trong những năm gần đây về vai trò của họ trong biến đổi khí hậu. Những vụ kiện đó vẫn đang được đưa ra tòa, bao gồm một vụ kiện do California đệ trình cách đây một năm chống lại một số công ty dầu khí lớn nhất thế giới, với cáo buộc họ đã lừa dối công chúng về rủi ro của nhiên liệu hóa thạch.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người cha và con trai đã chết và một người khác bị thương trong vụ xả súng ở Dãy núi Santa Susana Mountains vào tối Chủ Nhật. Vụ xả súng được báo cáo ngay sau 6:30 tối tại khu vực 28800 Đường Paradise ở Val Verde. Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết ban đầu có báo cáo rằng một người cha đã tự làm mình và con trai bị thương, theo báo cáo của Santa Clarita Valley Signal.

.

Không rõ liệu một người đã bắn những người khác rồi tự bắn mình hay có nhiều tay súng tham gia. Người cha và con trai đã được tuyên bố đã chết tại hiện trường. Cứu hỏa Quận Los Angeles cho biết một người thứ ba đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Tình trạng hiện chưa rõ.

.

⦿ ---- Quận Cam: Tài xế xe bồn hút nước thải đã chết khi xe của anh bị lật trong vụ va chạm với một chiếc SUV nhỏ ở Quận Cam vào sáng Thứ Hai. Tai nạn xảy ra tại ngã tư Đường West Sunflower Ave. và Đường Fairview Road, gần Xa Lộ 405, theo Sở Cảnh sát Costa Mesa đã đăng trên X. Một bức ảnh do cảnh sát công bố cho thấy chiếc xe tải nằm nghiêng với các mảnh vỡ vương vãi khắp ngã tư. Cảnh sát cho biết tài xế không rõ danh tính đã tử vong tại hiện trường.

.

Hình xe bồn cầu lật ngang. (Costa Mesa Police Department)

.

Các nhà điều tra cho biết chiếc xe bồn đang đi qua ngã tư vào khoảng 8:40 sáng thì bị chiếc SUV đâm ngang hông. "Vào thời điểm này, cuộc điều tra dường như cho thấy tài xế xe bồn hút nước thải đã vượt đèn đỏ", Trung sĩ Sở Cảnh sát Jared Barnes cho biết. Tài xế của chiếc SUV đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng không rõ.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã bị thương trong một vụ nổ súng trong một vụ cướp bất thành vào đêm Chủ Nhật tại khu mua sắm South Coast Plaza ở Costa Mesa. Chưa có ai bị bắt vào hôm Thứ Hai trong vụ cướp bất thành tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm. Nạn nhân bị bắn vào chân và được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

.

Các nhà điều tra dường như đang kiểm tra một chiếc SUV Lamborghini màu trắng, có thể là của nạn nhân, đã được kéo khỏi hiện trường. Một người quay phim tin tức tại hiện trường cho biết tên cướp đã cố lấy chiếc đồng hồ Rolex và chiếc SUV Lamborghini của nạn nhân.

.

⦿ ---- San Jose: Duc Minh Bui, 33 tuổi, cư dân San Jose, làm việc cho Cơ quan Giao thông Thung lũng Santa Clara đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết một đồng nghiệp tại một bãi xe buýt ở San Jose, theo cảnh sát hôm Chủ Nhật. Bui đã bị bắt giữ vào khoảng 12:15 giờ chiều Chủ Nhật, văn phòng cảnh sát cho biết.

.

Bui đã bị bắt vì liên quan đến vụ nổ súng vào một nhân viên khác của VTA vào tối Thứ Sáu tại bãi đậu xe của bãi xe buýt Chaboya Division của VTA ở San Jose. "Nghi phạm làm việc tại VTA với nạn nhân và động cơ vẫn đang được xác định", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố.

.

⦿ ---- Theo tin Reuters: Các công ty Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) để hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, theo chính phủ Việt Nam cho biết hôm thứ Ba. Các biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại một diễn đàn kinh doanh ở Hoa Kỳ, chính phủ cho biết trong một tuyên bố.

.

Các biên bản ghi nhớ bao gồm một biên bản về chuyển giao công nghệ năng lượng do công ty dầu khí nhà nước PetroVietnam của Việt Nam và Kellogg Brown & Root ký, hợp tác LNG giữa đơn vị PTSC của PetroVietnam và Excelerate Energy, và phát triển AI và trung tâm dữ liệu giữa Sovico Group và Supermicro.

.

Vietjet của Việt Nam cho biết họ đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá 1,1 tỷ đô la với Honeywell Aerospace Technologies. Công ty Hoa Kỳ sẽ cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng không và điện tử hàng không cho đội bay của Vietjet, hãng hàng không giá rẻ này cho biết.

.

Diễn đàn cũng có sự tham dự của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, người dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào thứ Tư bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Lâm cho biết hai nước có nhiều không gian để hợp tác và Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của mình.

.

Lâm cho biết ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, theo tuyên bố. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết vào tháng trước rằng họ sẽ tiếp tục phân loại Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Nếu Việt Nam nộp đơn một lần nữa, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ mất nhiều tháng để đưa ra quyết định.

.

Việt Nam từ lâu đã xin Mỹ công nhận VN là kinh tế thị trường, điều này sẽ giảm thuế chống bán phá giá mang tính trừng phạt đối với các nền kinh tế phi thị trường được xác định là có ảnh hưởng lớn của nhà nước.

.

⦿ ---- TIN VN. Bắt khẩn cấp Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ (1972), Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị, cùng 4 cán bộ, phóng viên của tạp chí này. Bốn cán bộ, phóng viên của tạp chí Môi trường và đô thị cùng bị bắt khẩn cấp gồm: Bùi Văn Toàn (1980, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - Trưởng Ban kinh tế, môi trường); Cao Thị Thu Hường (1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội - Kế toán); Nguyễn Ngọc Tuyên (1989, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, phóng viên); Nguyễn Tất Triển (1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình - phóng viên). Ông Đồng Xuân Thụ và bốn người nêu trên bị tạm giữ để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

.

⦿ ---- TIN VN. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả thi đường sắt khổ tiêu chuẩn. Theo VietnamNet. Việt Nam đề nghị Chính phủ Trung Quốc tích cực hỗ trợ để sớm triển khai nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đang có chuyến công tác tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 21 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, nhất là kết nối hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ qua biên giới Việt - Trung. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Trung Quốc tích cực hỗ trợ để Việt Nam sớm triển khai nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và sớm lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

.

⦿ ---- HỎI 1: Những chuyến đi du lịch sẽ làm bạn chậm lão hóa?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Edith Cowan ở Úc, được công bố trên Science Daily, phát hiện ra rằng du lịch có khả năng làm chậm các dấu hiệu lão hóa và mang lại cho bạn những lợi ích sức khỏe tích cực. Mặc dù lão hóa là không thể đảo ngược và không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng du lịch có thể làm chậm quá trình này bằng cách cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

.

Khi bạn rời khỏi cuộc sống thường ngày và đi nghỉ, bạn thường thử những điều mà bạn thường không làm. Điều này có thể bao gồm gặp gỡ những người mới, tham gia các hoạt động thư giãn hơn hoặc tập thể dục và ngủ nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này đều có thể có lợi và giúp chống lại tình trạng lão hóa sớm.

Chi tiết:

https://www.scrippsnews.com/life/travel/traveling-could-slow-down-aging-new-study-finds

.

⦿ ---- HỎI 2: Gần 12 triệu người trên toàn thế giới đã bị đột quỵ vào năm 2021, tăng 70% kể từ năm 1990, mỗi năm làm chết 7,3 triệu người?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và chế độ ăn uống ngày càng tệ hơn đang khiến tỷ lệ đột quỵ và tử vong do đột quỵ trên toàn cầu tăng vọt. Theo một nhóm do Valery Feigin, thuộc Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, gần 12 triệu người trên toàn thế giới đã bị đột quỵ vào năm 2021, tăng 70% kể từ năm 1990. Hiện tại, đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba trên thế giới, giết chết hơn 7,3 triệu người mỗi năm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/19/strokes-kill-7-million-rates-rising/1641726750778/

.

.