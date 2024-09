Hình ảnh biểu tình cắt từ video nhan đề "BIỂU TÌNH CHỐNG VC TÔ LÂM Ở NEW YORK 22/9/2024"

- Tô Lâm tới Mỹ, sẽ gặp Joe Biden bên lề LHQ, sẽ mời tư bản đầu tư, bị cộng đồng biểu tình phản đối. Gần 100 trí thức kêu gọi Tô Lâm thả nhà báo Huy Đức.

- Nhiều Thượng nghị sĩ Dân chủ sợ rằng các bản thăm dò đếm sót, vì nhiều người ủng hộ Trump nhưng không nói ra (như 2016)

- Trump vẫn dẫn đầu ở 3 tiểu bang chiến trường: hơn Harris 5% ở Arizona, 4% ở Georgia và 2% ở North Carolina.

- Bắc Hàn có thể thử bom hạt nhân khoảng gần bầu cử Mỹ

- Bà Harris thu được 27 triệu đô, khoản tiền kỷ lục từ ​​một sự kiện gây quỹ trong một hội trường mọi người đều phải đứng ở New York

- Lỗi đánh máy: có 257 lá phiếu ở Florida lẽ ra ghi tên "Tim Walz" lại gõ thành "Tom Walz"

- Cả Harris và Trump sẽ liên tục lên đài phỏng vấn ở chương trình "60 Minutes".

- Chủ tịch Hạ viện trình dự luật chi tiêu ngắn hạn sẽ tài trợ cho các cơ quan liên bang tới ngày 20/12, bất kể Trump đòi chận tiền để đóng cửa chính phủ trước bầu cử.

- Bà Harris tăng điểm ở các tiểu bang chiến trường (Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin): Harris 51% và Trump 49%.

- Trump: thua bầu cử năm nay là sẽ gác kiếm, không ứng cử năm 2028 (khi Trump 82 tuổi)

- Ohio: Quận Portage sẽ thuê an ninh tư bảo vệ các phòng bầu cử, từ chối dùng cảnh sát Quận vì Cảnh sát trưởng đã hăm dọa những người cắm biền hiệu Harris

- Chris Christie (cựu Thống đốc New Jersey, Cộng Hòa): ứng cử viên chức Thống Đốc North Carolina của Cộng Hòa là Mark Robinson sẽ làm mất nơi này về Dân Chủ vì quá khứ hung hăng phát xít, tai tiếng phim sex, từng gọi người Hồi giáo là "kẻ xâm lược"

- Dân biểu Cộng Hòa James Comer đòi bà Harris chứng minh là bà thật sự có súng, mà súng hiệu gì

- Trump chửi mắng thành phố Aurora là hang ổ di dân tội phạm, Thống Đốc Colorado phải lên tiếng nói cư dân Aurora hiền lành, đa dạng và tội phạm thấp.

- Bà Harris kêu gọi lần nữa, mời Trump tranh luận vì "chúng ta nợ người dân Mỹ thêm cuộc tranh luận"

- Bộ Thương mại Mỹ đề nghị: phần mềm và phần cứng của TQ phải bị cấm đối với các xe lưu thông trên đất Mỹ

- Ủy ban châu Âu phản đối cuộc điều tra của TQ về sữa Liên Âu bán vào TQ có bao cấp

- Israel dội bom vào miền Nam Lebanon, làm chết 182 người, với ít nhất 727 người bị thương, nạn nhân có cả trẻ em và nhân viên cứu hộ.

- Cuba: Israel đóng cửa đài Al Jazeera ở Bồ Tây để che giấu sự thật về diệt chủng

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel tấn công Hezbollah là mở rộng chiến tran, và kêu gọi quốc tế ngăn chặn "cuộc thảm sát dân Palestine"

- Nhật sẽ sửa luật cho dễ đổi việc hơn vì trong năm 2023 có gần 5.500 thực tập sinh Việt Nam nghỉ việc không báo trước.

- Nhật Bản: Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, 1 người chết và ít nhất 6 người mất tích

- Nam Hàn: hơn 1/2 giáo viên tại các trường có nhiều học sinh nhập cư khó khăn vì giao tiếp với học sinh kém tiếng Hàn

- Cảnh sát Alabama: vụ xả súng làm 4 người chết và 18 người bị thương là do rhuê sát thủ giết người

- Luật mới từ 2026: Bao nhựa sẽ biến mất tại các quầy thanh toán tại siêu thị, chợ búa ở California

- California: Một người và một ngựa chết sau khi một xe hơi tông trúng con ngựa trên xa lộ 15

- Quận Los Angeles: 1 nữ tài xế lạc tay lái đã đâm vào một tiệm tạp hóa, phá hủy mặt tiền

- Quận Los Angeles: một người chết vì vô ý bị đâm, chưa rõ vật nhọn gì

- California: Nghị viên Anthony Phan tranh cử chức Thị Trưởng Milpitas vì thành phố cần thay đổi

- HỎI 1: Thuốc trị bệnh tiểu đường Metformin có thể giúp chống lão hóa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chỉ cần 20 phút hòa mình vào thiên nhiên (như ven rừng, bờ biển) có thể làm giảm đáng kể nồng độ cortisol, loại hormone gây ra căng thẳng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/9/2024) ⦿ ---- Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khuyến nghị hôm thứ Hai rằng phần mềm và phần cứng của Trung Quốc phải bị cấm đối với các xe lưu thông trong lãnh thổ Hoa Kỳ, viện dẫn lý do lo ngại về an ninh. "Khi các đối thủ nước ngoài xây dựng phần mềm để chế tạo một chiếc xe có nghĩa là nó có thể được sử dụng để giám sát, có thể được điều khiển từ xa, điều này đe dọa đến quyền riêng tư và sự an toàn của người Mỹ trên đường", Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nhận xét tại một cuộc họp báo.

Với tất cả công nghệ mà những chiếc xe được kết nối ngày nay, không khó để thấy các đối thủ của Hoa Kỳ có thể sử dụng điều này như thế nào, Raimondo cảnh báo, đồng thời nói thêm rằng trong "những tình huống cực đoan", tất cả các xe có thể bị tắt máy hoặc bị kiểm soát. Trong khi Trung Quốc là trung tâm của quy định tiềm năng, Nga cũng được đề cập.

⦿ ---- Ủy ban châu Âu đã công bố vào hôm thứ Hai rằng họ đã yêu cầu tham vấn tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phản đối cuộc điều tra của Trung Quốc về xuất cảng sữa của Liên minh châu Âu. Trung Quốc đã công bố cuộc điều tra vào cuối tháng 8 với lý do ngành công nghiệp sữa của Liên Âu nhận được trợ cấp trong 20 dự án khác nhau.

Ủy ban cho biết họ phản đối vì "một mô hình mới nổi của Trung Quốc khởi xướng các biện pháp phòng vệ thương mại, dựa trên các cáo buộc đáng ngờ và bằng chứng không đủ, trong một thời gian ngắn". Ủy ban nói thêm rằng, nếu các cuộc tham vấn "không dẫn đến một giải pháp thỏa đáng", họ có thể yêu cầu một hội đồng do WTO thành lập để giải quyết tranh chấp.

⦿ ---- Tô Lâm tới Mỹ, sẽ gặp Joe Biden bên lề LHQ, sẽ mời gọi tư bản đầu tư, bị cộng đồng biểu tình phản đối, còn kẹt áp lực TQ. Gần 100 trí thức kêu gọi Tô Lâm trả tự do nhà báo Huy Đức. Theo tin tổng hợp.

Bản tin BBC viết: "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 25/9 (giờ Mỹ), Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng. Cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Biden, dự kiến sẽ diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra không lâu sau dịp kỷ niệm một năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ vào ngày 10/9.

Trả lời BBC News Tiếng Việt vào ngày 23/9, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm tại Đại học New South Wales (Úc), cho rằng đây sẽ là một cuộc gặp quan trọng. “Cuộc gặp này thể hiện sự coi trọng lẫn nhau mà mỗi nhà lãnh đạo dành cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa mới được thiết lập. Tổng thống Biden đang ra hiệu rằng Việt Nam là một đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Bản tin VOA ghi nhận về cuộc biểu tình chống Tô Lâm bên ngoài trụ sở LHQ ở New York, trong khi Tổ Lâm phát biểu ngày 22/9 trước diễn đàn LHQ, trích như sau: "Tham gia biểu tình là khoảng 100 người thuộc Cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ; Cộng đồng người Việt ở Toronto, Canada; đảng Việt Tân và Hội Anh em Dân chủ, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài có mặt ở đó cho VOA biết.

Những lời của ông Tô Lâm đề cao “giải phóng con người” bị xem là không đáng tin, theo góc nhìn của ông Đài: “Sau gần 10 năm dưới thời ông Tô Lâm, hầu như những tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã bị ông Tô Lâm xóa bỏ hoàn toàn. Phần lớn bị bắt cầm tù, phần thì chạy trốn ra nước ngoài tị nạn. Đấy là những ‘thành tích nhân quyền’ của ông ấy. Vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Do vậy, lời nói của ông ấy trước LHQ rất là giả dối so với những gì ông ta đã làm trong khoảng 10 năm vừa qua”..."

Mặc dù vậy, ông Đài, nhà tranh đấu từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù và về sau bị ép đi sống lưu vong ở Đức, nói với VOA rằng ông mong nhìn thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam sẽ có những bước đi để sửa chữa các sai lầm trong quá khứ, mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước.

Trước đó một ngày, đài RFA ghi nhận qua cuộc phỏng vấn một giáo sư Mỹ về nỗ lực đòi trả tự do cho nhà báo Huy Đức, trích như sau: "Giáo sư Peter Zinoman, cựu Trưởng khoa Lịch sử tại University of California, Berkeley (Đại học Berkeley) là một trong gần một trăm giáo sư, nhà nghiên cứu Việt Nam học trên khắp thế giới khởi xướng soạn thảo và ký thư kiến nghị Việt Nam thả nhà báo Huy Đức. Thư ngỏ được công bố ngày 21 tháng Chín năm 2024, nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Liên Hiệp quốc và sau đó thăm Cuba từ ngày 21 - 27/9/2024.

Huy Đức, tên thật là Trương Huy San, là một nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam với blog bình luận chính trị - xã hội có tên "Osin" trước đây và sau đó là trang Facebook "Osin Huyduc". Ông cũng là tác giả của bộ sách nổi tiếng và tạo ra nhiều tranh cãi là "Bên Thắng Cuộc" xuất bản lần đầu năm 2012 gồm hai tập. Công an Việt Nam bắt ông ngày 7 tháng 6 năm 2024 với cáo buộc theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 là "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"...."

Trong khi đó, áp lực Trung Quốc cũng là một bóng mờ u ám trên bang giao Mỹ-Việt. Đài RFI từ Pháp quốc ghi nhận: "Trả lời RFI qua điện thoại ngày 05/09/2024, tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng (visiting scholar) về quan hệ quốc tế tại đại học Boston College, Hoa Kỳ, nhận định:

"Quan hệ Việt Nam với Mỹ chỉ có thể phát triển bình thường và ổn định khi Việt Nam có thể trấn an Trung Quốc rằng các phát triển trong quan hệ Việt-Mỹ sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Do vậy, việc ông Tô Lâm đi thăm Trung Quốc trước khi đi thăm Mỹ là một bước đi cần thiết để tạo tiền đề cho chuyến thăm Mỹ sắp tới, chứ hoàn toàn không thể hiện Việt Nam ngả theo bên này hay bên kia.

Rõ ràng là việc Washington từ chối công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường là một bước lùi rất lớn trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là khi Việt Nam đặt việc Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường là ưu tiên trong quan hệ với Mỹ. Cần phải nói rõ: Việt Nam không được công nhận không phải là do Việt Nam không có nền kinh thế thị trường thực sự, mà là do Mỹ vẫn còn nhiều nghi kỵ đối với chính quyền Cộng sản ở Việt Nam.

Trong Chiến tranh lạnh, Mỹ sẵn sàng công nhận kinh tế thị trường với các nước đồng minh châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Đài Loan, mặc dù các nước này lúc bấy giờ có nền kinh tế phi thị trường và không có công đoàn độc lập như Mỹ yêu cầu. Mỹ đã cấp quy chế kinh tế thị trường để bảo đảm là các nước này phát triển thần kỳ, nhanh chóng, dưới sự bảo hộ của Mỹ và từ đó có thể giúp Mỹ chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản.

Tuy nhiên,Việt Nam hiện tại không nhận được ưu ái đó, do chưa phải là đồng minh của Mỹ, cũng như tiếng nói chống Cộng sản của đại bộ phận cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn còn rất lớn. Yếu tố ý thức hệ này sẽ là vật cản lớn, song song với các sức ép từ phía Trung Quốc buộc Việt Nam giữ vị trí trung lập trong quan hệ Việt-Mỹ."

⦿ ---- Bộ Y tế Lebanon cho biết trong một bản cập nhật vào hôm thứ Hai rằng số người chết trong các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon đã tăng lên 182 người, với ít nhất 727 người bị thương. Bộ này cho biết các nạn nhân bao gồm trẻ em và nhân viên cứu hộ.

Israel đã tuyên bố vào đầu ngày hôm nay, Thứ Hai, rằng họ sẽ tiến hành đợt không kích thứ hai vào Lebanon, nhắm vào các ngôi nhà "chứa vũ khí của Hezbollah". Họ đã cho người dân các ngôi làng ở khu vực Beqaa của Lebanon hai giờ để sơ tán trước khi các cuộc tấn công bắt đầu.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã lên tiếng trên X hôm Chủ Nhật để lên án việc Israel đóng cửa văn phòng của công ty truyền thông Al Jazeera tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây (West Bank), nói rằng "những kẻ phạm tội diệt chủng" có ý định "che giấu sự thật về những tội ác đã gây ra".

"Lệnh đóng cửa văn phòng @AJEnglish tại thành phố Ramallah bị chiếm đóng ở Bờ Tây trong 45 ngày của Israel đã diễn ra mà không bị trừng phạt và không có bất kỳ thẩm quyền nào", Rodriguez viết. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đột kích vào văn phòng của Al Jazeera vào Chủ Nhật, tịch thu thiết bị của văn phòng này và ra lệnh đóng cửa trong thời gian ban đầu là 45 ngày.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Hezbollah là "biểu hiện rõ ràng" của nỗ lực lan rộng chiến tranh trên toàn bộ khu vực. Phát biểu tại Ủy ban chỉ đạo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ ở New York, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng sự chiếm đóng của Israel "phải chấm dứt ngay lập tức".

"Diệt chủng đang diễn ra trước mắt toàn thế giới. Hệ thống toàn cầu đã bắt đầu mất hết hiệu quả và uy tín", Erdogan nói thêm, cáo buộc các thể chế toàn cầu không thực hiện "các bước hiệu quả" để ngăn chặn "sự áp bức" ở Dải Gaza và ngăn chặn "cuộc thảm sát dân Palestine" của Israel.

⦿ ---- Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện lo ngại rằng các cuộc thăm dò ý kiến ​​một lần nữa lại đếm thiếu số phiếu bầu của Trump và cho biết lợi thế mong manh của Phó Tổng thống Harris tại các tiểu bang chiến trường, đặc biệt là Pennsylvania, là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng.

Sau khi bị sốc vì thất bại bất ngờ của Hillary Clinton năm 2016 và ngạc nhiên trước thành tích mạnh hơn mong đợi của Tổng thống Trump khi đó vào năm 2020, các nhà lập pháp Dân chủ đang chuẩn bị tinh thần cho một bất ngờ khác vào đêm bầu cử.

Họ hy vọng rằng Harris có thể tự mình vượt qua các cuộc thăm dò bằng cách thu hút cử tri trẻ và cử tri da đen và người Mỹ Latinh đến các điểm bỏ phiếu với số lượng lớn, nhưng thừa nhận rằng liệu có xuất hiện một liên minh ủng hộ Harris lớn hơn mong đợi hay không vẫn là một giả thuyết chưa được kiểm chứng.

"Các cuộc thăm dò ý kiến ​​thực sự đã bị tổn hại nghiêm trọng kể từ năm 2016. Và đó là một trong những sự thật, đó là Trump sẽ cứng rắn ở Pennsylvania, và đó hoàn toàn là sự thật", Thượng nghị sĩ John Fetterman (D-Pa.) cho biết khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các cuộc thăm dò ý kiến ​​có thể đếm thiếu sự ủng hộ của Trump tại tiểu bang quê nhà của ông hay không.

Các nhà lập pháp Dân chủ đang ngày càng lo lắng rằng đảng của họ có thể một lần nữa cảm thấy lạc quan sai lầm trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy Harris dẫn trước một chút nhưng nhất quán ở ba tiểu bang quan trọng tạo nên "bức tường xanh": Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (D), người đại diện cho tiểu bang dao động Georgia, cho biết không thể biết ai đang dẫn trước tại thời điểm này vì nhiều cuộc thăm dò cho thấy Harris và Trump đang bám đuổi nhau, trong phạm vi sai số: "Chúng tôi biết cuộc bầu cử này sẽ rất sít sao. Sẽ rất sít sao ở các tiểu bang chiến trường, bao gồm Georgia, đó là lý do tại sao tôi đang làm mọi cách có thể để đảm bảo chúng tôi đưa Georgia vào chuyên mục của mình. Cuộc thăm dò duy nhất quan trọng là ngày 5 tháng 11, phải không? Chúng tôi nói về sai số vì một lý do."

Một thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu giấu tên thừa nhận cả Clinton và Tổng thống Biden đều có thành tích tốt hơn trong các cuộc thăm dò chống lại Trump vào năm 2016 và 2020, tương ứng, so với Harris hiện tại: "Điều đó thật đáng ngại. Không có câu hỏi nào đáng lo ngại, nhưng bạn đang làm việc chăm chỉ nhất có thể, bất kể điều gì xảy ra. Tôi cảm thấy không có nhiều việc bạn có thể làm hơn những gì chúng tôi đang làm."

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết các nhà thăm dò ý kiến ​​gặp khó khăn trong việc đánh giá sự ủng hộ của Trump vì nhiều cử tri ủng hộ ông có thể không muốn tương tác với họ hoặc không muốn nói thẳng thắn về quan điểm chính trị của họ. Nhiều người xấu hổ, không dám trả lời rằng họ ủng hộ Trump.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn đang dẫn đầu tại 3 tiểu bang chiến trường quan trọng ở miền Nam Hoa Kỳ, theo cuộc thăm dò của New York Times và Siena College được công bố sáng thứ Hai. Trump dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris năm điểm ở Arizona, bốn điểm ở Georgia và hai điểm ở North Carolina.

Cả Arizona và Georgia đều bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden, vào năm 2020. Cử tri từ cả ba tiểu bang đều có quan điểm không thuận lợi về cả Trump và Harris với tỷ lệ lần lượt là 50% và 51%. Họ coi nền kinh tế là vấn đề bầu cử quan trọng nhất, tiếp theo là nhập cư và phá thai. Khi được hỏi ứng cử viên nào sẽ xử lý tốt hơn vấn đề mà họ cho là quan trọng nhất, họ đã chọn Trump với 50% so với 46% của Harris.

⦿ ---- Kim quậy cho Trump? Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Shin Won-sik tuyên bố hôm thứ Hai rằng vụ thử hạt nhân tiếp theo của Bắc Hànn có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước hoặc sau cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Yonhap News TV, Shin đã bình luận về việc Bắc Hàn công khai một cơ sở làm giàu uranium vào đầu tháng này, lưu ý rằng động thái này có thể được sử dụng để thu hút "sự chú ý trong và ngoài nước bằng cách nêu bật mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ". Lãnh tụ tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un trước đây đã kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã thu được khoản tiền lớn nhất từ ​​một sự kiện gây quỹ trong một hội trường đông tới nổi mọi người đều phải đứng (Much of the crowd stood shoulder to shoulder) tại Thành phố New York hôm Chủ Nhật, theo hãng tin Associated Press. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ đã xuất hiện từ Hội trường nhà hàng Wall Cipriani Street với 27 triệu đô la trong quỹ chiến dịch của mình, theo một phụ tá nói với hãng thông tấn. Bà nói với các phóng viên trên đường ra sau đó hôm Chủ Nhật rằng khoản tiền này cho thấy "có rất nhiều sự ủng hộ cho thông điệp của chúng tôi và những gì chúng tôi cần làm để tiến về phía trước".

Harris, người đã tập trung vào việc thu hút ủng hộ từ những người có ảnh hưởng lớn trong ngành tài chính như tỷ phú Mark Cuban, đã gây quỹ và chi tiêu nhiều hơn đối thủ Donald Trump vào tháng trước, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào thứ Sáu. Chiến dịch của bà đã thu được hơn 189 triệu đô la vào tháng 8—gấp hơn bốn lần so với 44 triệu đô la mà chiến dịch của Trump huy động được. Bà kết thúc tháng với 404 triệu đô la tiền mặt trong tay, nhiều hơn đáng kể so với 295 triệu đô la trong quỹ chiến dịch của Trump.

Buổi gây quỹ phá kỷ lục của Harris hôm Chủ Nhật diễn ra một ngày sau khi Trump từ chối lời kêu gọi của phó tổng thống mời ông lên truyền hình để tham gia cuộc tranh luận thứ hai, nói với những người ủng hộ ở North Carolina rằng "đã quá muộn". Chiến dịch tranh cử của Harris cho biết bà đã đồng ý tranh luận vào ngày 23 tháng 10 trên CNN—và Trump chỉ cần chấp nhận thử thách để biến điều đó thành hiện thực.

⦿ ---- Lỗi đánh máy. Chỉ có hơn 250 lá phiếu bầu cử được các viên chức tại Quận Palm Beach, Florida gửi đến cử tri quân đội và cử tri ở nước ngoài có một lỗi đánh máy nhỏ nhưng lại trầm trọng: Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, không thấy đâu cả. Thay vào đó là "Tom Walz". Lỗi này bị phát hiện khi một cử tri lo ngại gửi ảnh chụp màn hình lá phiếu của họ cho tờ New York Times.

"Lỗi này chỉ xảy ra với 257 lá phiếu điện tử", Wendy Sartory Link, giám sát viên bầu cử của quận, nói với tờ báo, đồng thời cho biết lỗi này là do một nhà cung cấp đã "thay đổi cách đánh máy thủ công". Cử tri đã nói chuyện với NYT cho biết họ đã liên hệ với văn phòng của Link nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

"Lỗi này không ảnh hưởng gì đến việc kiểm đếm đúng bất kỳ lá phiếu điện tử nào và mọi lá phiếu sẽ được tính theo ý muốn của cử tri", Link cho biết. Một tìm kiếm sơ bộ trên LinkedIn cho thấy rằng, nếu các lá phiếu "Tom Walz" được kiểm đếm nghiêm túc, cử tri có thể ủng hộ một luật sư có tên như thế đã nghỉ hưu ở Wisconsin, một giám đốc tư vấn khách hàng và sự kiện tại JP Morgan ở Illinois hoặc chủ sở hữu một công ty máy móc ở tiểu bang Maine.

⦿ ---- Cả Harris và Trump sẽ liên tục lên đài phỏng vấn. Các ứng cử viên tổng thống có thể sẽ đến chương trình "60 Minutes". Báo Axios đưa tin rằng các nhóm của Kamala Harris và Donald Trump đều đang trao đổi với chương trình CBS hàng tuần về việc thực hiện các cuộc phỏng vấn sẽ phát sóng liên tục vào ngày 7 tháng 10, tức là chưa đầy một tháng trước Ngày bầu cử. "Không ai có tỷ suất người xem như Tổng thống Donald J. Trump", một nguồn tin của Trump nói với hãng tin này.

Tin tức về các cuộc phỏng vấn tiềm năng này xuất hiện một ngày sau khi Trump tuyên bố "đã quá muộn" để đối đầu với Harris trong cuộc tranh luận được đề xuất trên CNN vào ngày 23 tháng 10. "Tôi đã thực hiện hai cuộc rồi", Trump nói với những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình ở Bắc Carolina vào thứ Bảy. "Một cuộc với Joe Biden gian dối tại CNN, và một cuộc khác với Kamala trên ABC. Tôi nghĩ CNN rất công bằng. Joe đã bị loại khỏi cuộc đua".

Theo Axios, người phỏng vấn kỳ cựu của 60 Minutes là Scott Pelley đã được chỉ định nói chuyện với Trump, và Bill Whitaker sẽ trò chuyện với Harris. Chương trình đã thực hiện một chương trình tương tự vào năm 2020 khi cả Biden và Trump đều được phỏng vấn trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu. Chương trình phát sóng đó đã thu hút 17,4 triệu người xem.

⦿ ---- Các nhà lãnh đạo Quốc hội đã công bố một thỏa thuận hôm Chủ Nhật về một dự luật chi tiêu ngắn hạn sẽ tài trợ cho các cơ quan liên bang trong khoảng ba tháng, ngăn chặn khả năng chính phủ đóng cửa một phần khi năm ngân sách mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và đẩy các quyết định cuối cùng cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11, AP đưa tin. Các dự luật chi tiêu tạm thời thường tài trợ cho các cơ quan ở mức hiện tại, nhưng thêm 231 triệu đô la đã được đưa vào để hỗ trợ cho Cơ quan Mật vụ sau hai vụ ám sát nhằm vào Donald Trump, và thêm tiền để hỗ trợ cho quá trình chuyển giao quyền lực của tổng thống, trong số những thứ khác.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson nói dự luật chi tiêu tạm thời này sẽ kéo dài thời gian tài trợ của chính phủ cho đến ngày 20 tháng 12 và giúp tránh việc đóng cửa trước cuộc bầu cử tổng thống. Dự luật hiện phải đảm bảo sự ủng hộ của quốc hội và nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Joe Biden để có hiệu lực.

"Mặc dù đây không phải là giải pháp mà bất kỳ ai trong chúng ta mong muốn, nhưng đây là con đường thận trọng nhất trong hoàn cảnh hiện tại", Johnson viết, đồng thời nói thêm rằng việc đóng cửa chính phủ 40 ngày "trước cuộc bầu cử định mệnh sẽ là hành động sai trái về mặt chính trị".

Dự luật mới không bao gồm đề xuất nhập cư của cựu tổng thống Donald Trump [do Trump đưa ra để phá điểm Harris bằng cách đóng cửa liên bang] và dự kiến ​​sẽ được bỏ phiếu trong tuần này. Theo Johnson, đây là giải pháp thay thế cho Nghị quyết tiếp tục (CR) kéo dài sáu tháng và Đạo luật SAVE được đề xuất vào tuần trước.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã tăng điểm, dẫn trước cựu Tổng thống Trump tại các tiểu bang chiến trường, nhưng cuộc đua vẫn còn rất sít sao, theo cuộc khảo sát mới. Cuộc thăm dò do CBS News và YouGov thực hiện cho thấy Harris đã gia tăng vị thế dẫn trước tại các tiểu bang chiến trường sau cuộc tranh luận của tổng thống và ở mức Harris 51% và Trump 49%. Các tiểu bang chiến trường được đưa vào cuộc khảo sát là Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin.

Cả hai chiến dịch đều nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri tại các tiểu bang dao động quan trọng. Đối với Harris, điều này có thể hiệu quả. Từng được coi là các tiểu bang sẽ ủng hộ Trump, North Carolina và Georgia đã chuyển sang trạng thái cân bằng trong các cuộc thăm dò trung bình do The Hill/Decision Desk HQ duy trì.

Trên toàn quốc, Harris dẫn trước 4 điểm, với Harris 52% và Trump 48% ủng hộ, theo cuộc khảo sát cho thấy. Harris cũng đang cải thiện trong số những cử tri cho rằng nền kinh tế là một vấn đề lớn. Vào tháng 8, Trump dẫn trước 13 điểm, và hiện tại, Harris đã thu hẹp khoảng cách đó xuống còn 6 điểm. Nhiều cử tri cũng có khả năng nói rằng nền kinh tế đang hoạt động tốt so với tháng 8.

CBS lưu ý rằng màn trình diễn tranh luận của Harris, được coi rộng rãi là một chiến thắng, đã củng cố sự ủng hộ trong số những người bỏ phiếu cho Biden trước đây, những người có thể vẫn còn do dự về phó tổng thống. Màn trình diễn tranh luận của Trump, khi ông đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc người di cư Haiti ăn thịt thú cưng, đã không làm mất đi sự ủng hộ của ông trong số những người ủng hộ ông.

Hầu hết cử tri cho biết họ nghĩ rằng những tuyên bố về người di cư ở Springfield là sai, nhưng 2/3 cử tri của Trump chấp thuận việc cựu tổng thống đưa ra tuyên bố sai đó, ngay cả khi tuyên bố đó đã bị bác bỏ. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 20/9 trong số 3.129 cử tri đã đăng ký. Cuộc khảo sát có biên độ sai số là 2,2 điểm phần trăm.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump cho biết đây sẽ là chiến dịch tranh cử tổng thống cuối cùng của ông và ông sẽ không ra tranh cử vào năm 2028 nếu thua vào tháng 11 này. Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật trên chương trình truyền hình "Full Measure", Trump nói với người dẫn chương trình Sharyl Attkisson rằng ông không có bất kỳ kế hoạch nào để tái tranh cử nếu thua Phó Tổng thống Harris.

"Tôi không thấy điều đó chút nào", ông nói khi được hỏi liệu có diễn ra chiến dịch thứ tư hay không. Trump hiện đang trong cuộc chiến giành sự nghiệp chính trị của mình với Harris. Trump sẽ 82 tuổi vào cuộc bầu cử năm 2028. Tuổi tác đã bao trùm mùa vận động tranh cử này, khi Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tuổi tác của mình và cuối cùng đã trao lại ngọn đuốc cho một thế hệ mới và Harris.

Theo The Hill/Decision Desk HQ, Harris có 55% cơ hội chiến thắng. Cả hai ứng cử viên đều đang cạnh tranh cho một loạt các tiểu bang chiến trường quan trọng. Các cuộc thăm dò mới cho thấy Harris đã tăng cường sự ủng hộ của mình tại các tiểu bang đó sau cuộc tranh luận tổng thống với Trump.⦿ ---- Ohio: Một hội đồng bầu cử địa phương của Ohio cho biết Ty cảnh sát của quận sẽ không được sử dụng để bảo vệ cuộc bầu cử sau khi cảnh sát trưởng đăng bài trên mạng xã hội rằng những người có cắm biển hiệu Harris ở sân nhà nên ghi lại địa chỉ của họ để những người nhập cư có thể được gửi đến sống cùng nếu Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.Trong một tuyên bố trên trang Facebook của đảng Dân chủ Quận Portage, chủ tịch hội đồng bầu cử của quận Randi Clites cho biết các thành viên đã bỏ phiếu 3-1 hôm thứ Sáu để loại bỏ Ty cảnh sát ra khỏi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong quá trình bỏ phiếu. Clites đã trích dẫn các bình luận của công chúng cho thấy "cảnh sát của chúng tôi có hành vi đe dọa một số cử tri nhất định" và cần phải "đảm bảo mọi cử tri ở Quận Portage cảm thấy an toàn khi bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào mà họ chọn".Một bài viết của Ravenna Record-Courier trên trang Akron Beacon Journal đưa tin rằng một ngày trước đó, khoảng 150 người đã chen chúc vào một căn phòng tại Nhà thờ Kent United Church of Christ để tham dự một cuộc họp do NAACP (Hội Thăng Tiến Da Màu) của Quận Portage tài trợ, nhiều người bày tỏ lo ngại về các bình luận ngày 13 tháng 9.Clites cho biết: "Tôi tin rằng việc đi vào một địa điểm bỏ phiếu nơi có thể nhìn thấy cảnh sát có thể khiến cử tri không muốn vào". Clites cho biết hội đồng đang xem xét sử dụng lực lượng an ninh tư nhân đã có sẵn tại tòa nhà hành chính hoặc nhờ cảnh sát Ravenna đảm bảo an ninh.Cảnh sát trưởng Quận Portage là ông Bruce Zuchowski đã đăng một ảnh chụp màn hình một phân đoạn của Fox News chỉ trích Tổng thống Joe Biden và Harris về vấn đề nhập cư. So sánh những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ với "châu chấu người", ông đề xuất ghi lại địa chỉ của những người có biển hiệu sân Harris để khi những người di cư cần nơi ở "chúng ta sẽ có địa chỉ của gia đình mới của họ ... những người đã hỗ trợ họ đến!"Đảng Dân chủ địa phương đã đệ đơn khiếu nại lên Bộ trưởng Hành chánh Ohio và các cơ quan khác, và Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ tại Ohio đã cáo buộc Zuchowski "đe dọa không được phép" vi hiến đối với những cư dân muốn trưng bày biển hiệu chính trị ở sân. Thống đốc Đảng Cộng hòa Mike DeWine gọi những bình luận này là "đáng tiếc" và "không hữu ích". Văn phòng của Bộ trưởng Hành chánh cho biết những bình luận này không vi phạm luật bầu cử và không có kế hoạch hành động nào.⦿ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie (Cọng Hòa) nói trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật rằng báo cáo gây chấn động gần đây của CNN về Phó Thống đốc North Carolina Mark Robinson, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc tiểu bang, "là điều có thể đoán trước" xét đến những tuyên bố công khai trước đây của ông Robinson."Nhiệm kỳ của Mark Robinson trong đời sống công chúng đã liên tục đưa ra những tuyên bố thất thường, đôi khi rất xúc phạm", Christie, cựu ứng cử viên tổng thống năm 2024, cho biết trên chương trình "This Week" của ABC. "Và Donald Trump đã ủng hộ và chứng thực ông ấy", Christie tiếp tục. "Thực tế, Trump đã gọi ông Robinson là người giỏi hơn Martin Luther King. Martin Luther King Jr. trên steroid, đúng không? Vì vậy, điều này là có thể đoán trước được".Christie cho biết một phần của vấn đề là cựu Tổng thống Trump, đồng minh lâu năm của ông đã trở thành đối thủ, đã chọn những ứng cử viên tồi để tranh cử trong liên danh của Đảng Cộng hòa. "Đây là vấn đề đối với chúng tôi, những người Cộng hòa. Hễ Donald Trump là người tuyển dụng của bạn cho các ứng cử viên ở các tiểu bang dao động, chúng ta [Cộng Hòa] sẽ tiếp tục bị đánh bại. Và Mark Robinson sẽ không thắng nổi cuộc đua này. Robinson đang tụt hậu trong các cuộc thăm dò và cũng đang tranh cử với một ứng cử viên thế lực là Bộ trưởng Tư pháp Josh Stein. Vì vậy, thực tế là, đây sẽ là một cuộc đua khó khăn bất kể thế nào.”CNN đã công bố một báo cáo gây sốc vào thứ năm về Robinson, tiết lộ một loạt các bình luận mang tính kích động mà ông Robinson được cho là đã đưa ra trên bảng tin của một trang web chuyên về các video phim sex hơn 10 năm trước, bao gồm cả việc tự gọi mình là “Đảng viên Quốc xã da đen” và mong muốn chế độ nô lệ được khôi phục.Một tài khoản có tên người dùng “minisoldr” đã đăng các bài đăng và CNN xác định tài khoản này thuộc về Robinson dựa trên tên đầy đủ của ông được liệt kê trên tài khoản, Robinson sử dụng tên người dùng trên các trang web khác, một địa chỉ email mà Robinson đã sử dụng ở nơi khác và các chi tiết tiểu sử phù hợp với lý lịch của ông.Robinson cũng từng là người phản đối phá thai một cách công khai, gọi hành vi này là "giết người" và "diệt chủng", mặc dù ông đã dịu giọng và tuyên bố ủng hộ luật phá thai 12 tuần hiện hành của tiểu bang trong chiến dịch của mình. Ông Robinson đã mô tả đồng tính luyến ái và "chuyển giới" là "bẩn thỉu", gọi người Hồi giáo là "kẻ xâm lược" và đưa ra những bình luận xúc phạm người Do Thái và mắng các cử tri da đen ủng hộ đảng Dân chủ. Robinson cũng đã chỉ trích phong trào dân quyền, lập luận rằng "rất nhiều quyền tự do đã bị mất" trong thời gian đó.⦿ ---- Dân biểu Cộng Hòa đòi bà Harris chứng minh là có súng thật, chứ không phải chỉ nói. Dân biểu James Comer (Cộng hòa-Ky.) nói hôm Chủ Nhật rằng bà Harris nên chứng minh bà là chủ sở hữu súng bằng cách nói với người Mỹ rằng bà có loại súng nào. "Ồ, tôi không nghĩ có ai tin rằng Kamala Harris là chủ sở hữu súng", Comer nói trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News với người dẫn chương trình Maria Bartiromo. "Nhưng nếu bà ấy là chủ sở hữu súng, bà ấy cần phải nói cho người dân Mỹ biết bà có loại súng nào".Tại một sự kiện vận động tranh cử vào đầu tuần này, Harris tuyên bố rằng nếu ai đó đột nhập vào nhà bà, "họ sẽ bị bắn". Bình luận của Harris về khả năng đột nhập là để đáp lại việc Oprah Winfrey nêu ra rằng phó tổng thống là chủ sở hữu súng, điều mà Harris cũng đã đề cập trong cuộc tranh luận gần đây của bà với cựu Tổng thống Trump. "Nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn", Harris cười nói hôm thứ Năm. "Có lẽ tôi không nên nói như vậy. Nhân viên của tôi sẽ giải quyết vấn đề đó sau".Một cố vấn cho chiến dịch của Harris, cô Keisha Lance Bottoms, sau đó nói rằng bình luận về vụ đột nhập là một câu nói đùa. "Đó là một lời đùa, và bà ấy biết rằng chúng ta vẫn sẽ nói về nó cho đến ngày hôm nay, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải biết rằng phó tổng thống tôn trọng quyền mang vũ khí, rằng bà ủng hộ Tu chính án thứ hai, nhưng bà muốn sở hữu súng có trách nhiệm và bà muốn cộng đồng của chúng ta được an toàn", Bottoms nói vào thứ sáu trên CNN.Trước đây, Harris cũng đã nói về việc sở hữu súng trong chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây nhất của bà. Comer nói trong lần xuất hiện trên Fox News: "Vì vậy, giống như Kamala Harris đã lật ngược vấn đề muốn có một bức tường biên giới phía nam bây giờ, khi bà ấy từng nói rằng đó là phân biệt chủng tộc, thì bây giờ bà ấy đang cố ám chỉ rằng bà ấy cũng sợ hãi như mọi người khác, vì vậy bà ấy có một khẩu súng để bảo vệ gia đình mình."⦿ ---- Trump chửi mắng một thành phố, Thống Đốc Colorado phải lên tiếng bênh vực cư dân Aurora đa dạng và tội phạm đã giảm. Thống đốc Colorado Jared Polis (D) hôm Chủ Nhật đã bảo vệ thành phố Aurora là một nơi đa dạng và đang phát triển với tình trạng tội phạm bạo lực đang giảm, sau khi cựu Tổng thống Trump chỉ trích thành phố và cá nhân thống đốc tại một cuộc biểu tình hôm thứ Bảy.Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Face the Nation" của CBS News, người điều phối Margaret Brennan lưu ý rằng chiến dịch tranh cử của Trump thường chỉ ra Aurora là ví dụ về cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất và vào thứ Bảy, ông đã nhắm vào thành phố và thống đốc một lần nữa tại một cuộc biểu tình."Dưới thời Tư lệnh biên giới Harris, các băng đảng Venezuela đã chiếm toàn bộ các tòa nhà chung cư ở Aurora, Colorado", Trump phát biểu tại cuộc biểu tình của mình vào thứ Bảy, trong một đoạn clip mà Brennan phát trong cuộc phỏng vấn. "Thống đốc đang rất sợ hãi ở Colorado", Trump tiếp tục, ám chỉ đến Polis. "Ông ấy là một thống đốc theo chủ nghĩa tự do; ông ấy không biết phải làm gì. Ông ấy rất sợ những kẻ này, và có lẽ bạn không thể trách ông ấy được".Polis không trả lời những lời chỉ trích cá nhân, nhưng ông đã bảo vệ thành phố để đáp lại đoạn clip và cho biết ông đã đi mua sắm ở đó hôm thứ Bảy: “Điều mà nhiều người Mỹ cần biết là Aurora có hơn 400.000 người. Đây là thành phố lớn thứ ba của Colorado. Tội phạm bạo lực đã giảm trong hai năm liên tiếp. Trộm xe đã giảm trong hai năm liên tiếp. Đây là một thành phố tuyệt vời. Tôi luôn ở đó. Đây thực sự là một thành phố tuyệt vời, đa dạng và đang phát triển nhanh chóng. Có lẽ đây sẽ là thành phố số 1 hoặc số 2 ở Colorado trong một hoặc hai thập niên tới. Thành phố an toàn hơn trước đây”.Thống Đốc thừa nhận rằng thành phố đã từng có “vấn đề với các băng đảng” trong quá khứ, nhưng ông cho biết tình hình đang được cải thiện: “Nó giống như bất kỳ thành phố nào: Chicago, LA, các thành phố vừa, Denver. Tất nhiên, đã có vấn đề với các băng đảng trong nhiều thập niên ở Aurora và tôi cảm thấy rằng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được.”⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã kêu gọi cựu Tổng thống Donald Trump đồng ý tham gia một cuộc tranh luận khác trên CNN vào tháng tới, cáo buộc ông đang tìm "lý do để tránh né". Harris nói với những người ủng hộ tại một buổi gây quỹ ở Thành phố New York: "Nói một cách nghiêm túc, ông Trump nên chấp nhận vì tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rằng chúng ta nợ người dân Mỹ, nợ cử tri, để gặp nhau thêm một lần nữa trước Ngày bầu cử."Hôm thứ Bảy, Trump cho biết mặc dù cuộc tranh luận thứ hai với Harris sẽ có "giá trị giải trí tốt", nhưng vấn đề với một cuộc tranh luận khác là "đã quá muộn" vì việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.⦿ ---- Nhật sẽ sửa luật cho dễ đổi việc hơn vì trong năm 2023 có gần 5.500 thực tập sinh Việt Nam nghỉ việc không báo trước. Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp sớm nhất là vào tháng 10 để tạo điều kiện cho thực tập sinh nước ngoài chuyển việc dễ dàng hơn, vì số lượng người nghỉ việc mà không báo trước do điều kiện làm việc kém và các lý do khác đã đạt mức cao kỷ lục là 9.753 vào năm 2023, các nguồn tin chính phủ cho biết.Theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật của Nhật Bản, về nguyên tắc, người lao động bị cấm chuyển nơi làm việc trong ba năm đầu tiên vì họ được yêu cầu phát triển kỹ năng của mình trong một lĩnh vực, trong khi việc chuyển việc được phép nếu có "những trường hợp bất khả kháng".Cơ quan Dịch vụ Di trú sẽ sửa đổi các hướng dẫn của mình, vốn bị chỉ trích là mơ hồ, để đảm bảo nêu rõ rằng việc chuyển việc được phép nếu thực tập sinh bị ngược đãi hoặc quấy rối tình dục hoặc có hành vi vi phạm cố ý luật pháp và quy định tại nơi làm việc của họ, bao gồm cả vi phạm hợp đồng.Các hướng dẫn đã sửa đổi cũng sẽ cho phép cả nạn nhân bị quấy rối và đồng nghiệp của họ yêu cầu chuyển việc, đồng thời cho phép thực tập sinh làm thêm việc bán thời gian lên đến 28 giờ mỗi tuần trong thời gian chuyển việc để trang trải chi phí sinh hoạt.Số lượng người bỏ việc thực tập mà không báo trước đã tăng lên, tăng lên 9.006 vào năm 2022 từ 5.885 vào năm 2020. Các số liệu sơ bộ cho năm 2023 cho thấy sự gia tăng hơn nữa, trong đó lao động Việt Nam là nhóm lớn nhất với 5.481, tiếp theo là công dân Myanmar với 1.765 và người Trung Quốc là 816, theo nguồn tin của Bộ Tư pháp.Chương trình thực tập sinh nước ngoài hiện tại, đã được áp dụng từ năm 1993, đã bị chỉ trích là chỉ đơn giản là một con đường để Nhật Bản nhập khẩu lao động giá rẻ. Chính phủ sẽ thay thế chương trình này bằng một hệ thống mới sớm nhất là vào năm 2027, cho phép chuyển việc sau một hoặc hai năm làm việc tại một nơi làm việc.⦿ ---- Nhật Bản: Mưa lớn đã tấn công Tỉnh Ishikawa hôm Chủ Nhật, với lũ lụt và lở đất khiến một người chết và ít nhất sáu người mất tích trong một khu vực đã bị tàn phá bởi một trận động đất lớn vào đầu năm nay. Các dòng sông bùn dâng cao ở Anamizu, một thành phố trên Bán đảo Noto, nơi thiệt hại từ trận động đất hồi tháng 1 khiến ít nhất 318 người thiệt mạng vẫn còn hiện rõ, các phóng viên AFP cho biết.Các nhà chức trách vào thứ Bảy đã kêu gọi hàng chục nghìn người sơ tán, gọi những trận mưa là "chưa từng có" khi cơ quan thời tiết ban hành cảnh báo khẩn cấp cho khu vực vẫn tiếp tục vào Chủ Nhật. Các trận lở đất đã chặn đường và lũ lụt lan rộng ảnh hưởng đến các ngôi nhà -- bao gồm tám khu nhà ở tạm thời ở Wajima và Suzu, nơi các nạn nhân của trận động đất mạnh 7,5 độ richter vào ngày 1 tháng 1 đang sinh sống.Khoảng 6.000 hộ gia đình không có điện và một số lượng không xác định không có nước máy, chính quyền khu vực Ishikawa cho biết. Tại Anamizu, mưa lớn hơn vào Chủ Nhật đã đổ xuống những ngôi nhà bị hư hại do động đất và những cột đá vỡ của một ngôi đền vẫn nằm trên mặt đất nhiều tháng sau khi chúng bị lật đổ.⦿ ---- Nam Hàn: Một nghiên cứu gần đây cho thấy hơn 1/2 số giáo viên tại các trường có nhiềuphải đối mặt với những thách thức trong giao tiếp với học sinh có xuất thân đa văn hóa do kỹ năng tiếng Hàn hạn chế của các em. Theo báo cáo do Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) công bố vào Chủ Nhật, việc thiếu sự hỗ trợ về chính sách thường làm trầm trọng thêm vấn đề này, có khả năng làm tăng khối lượng công việc của giáo viên và làm suy yếu chất lượng giáo dục mà họ cung cấp.Báo cáo khảo sát 342 giáo viên từ 95 trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc cho thấy 76,9% số người được hỏi cho biết số lượng học sinh từ các gia đình nước ngoài không nói tiếng Hàn ngày càng tăng là thách thức nhất trong công việc của họ. Ngoài ra, 59,1% báo cáo khối lượng công việc tăng cao và kiệt sức do cần phải hỗ trợ những học sinh này, trong khi 44,5% chỉ ra rằng chính sách và sự hỗ trợ của tổ chức không đủ là một vấn đề quan trọng.Các trường được đưa vào nghiên cứu là những trường có học sinh có xuất thân nhập cư chiếm ít nhất 30% tổng số học sinh. Các trường nhỏ có ít hơn 10 học sinh như vậy đã bị loại khỏi nghiên cứu. Theo báo cáo, tính đến năm ngoái, 350 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hàn Quốc đã đáp ứng các tiêu chí này.Báo cáo nhấn mạnh rằng khó khăn trong giao tiếp không chỉ giới hạn ở học sinh mà còn ở cả phụ huynh. Khoảng 42,1% giáo viên nêu ra những thách thức trong giao tiếp với phụ huynh nhập cư và 36,8% báo cáo về thái độ không hợp tác và sự thờ ơ từ những phụ huynh này đối với việc học của con em họ.⦿ ---- Alabama: Một vụ xả súng hàng loạt ở Birmingham, Alabama, khiến 4 người chết và khoảng 18 người bị thương là kết quả của một vụ thuê sát thủ giết người, theo cảnh sát nói với WBRC. Vụ xả súng vào đêm thứ Bảy liên quan đến nhiều nghi phạm lái xe đến một nhóm người trên Đại lộ Magnolia của thành phố và bắn hàng chục phát súng, trúng 21 người và giết chết ba người. Hơn 100 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường, theo WBRC. Cảnh sát cho biết 12 người đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi một nạn nhân khác đã tử vong.Cảnh sát trưởng Birmingham Scott Thurmond cho biết vào Chủ Nhật rằng cảnh sát tin rằng những kẻ xả súng đã được trả tiền để giết một trong những người đã chết, mặc dù theo WBRC, họ không biết chính xác nạn nhân nào là mục tiêu bị thuê giết. Thị trưởng Birmingham Randall Woodfin cho biết: "Tôi sẽ nói điều này, chúng ta, tất cả chúng ta với tư cách là một cộng đồng, nợ các nạn nhân một điều là phải làm mọi thứ có thể để đưa những kẻ xả súng giết người này ra khỏi đường phố của chúng ta".⦿ ---- Bao nhựa sẽ biến mất tại các quầy thanh toán tại siêu thị, chợ búa ở California theo luật mới được Thống đốc Gavin Newsom ký vào Chủ Nhật, cấm tất cả các loại túi mua sắm bằng nhựa. California đã cấm túi mua sắm bằng nhựa mỏng tại các siêu thị và các cửa hàng khác, nhưng người mua sắm có thể mua túi được làm bằng nhựa dày hơn, được cho là có thể tái sử dụng và tái chế.Biện pháp mới, được các nhà lập pháp tiểu bang thông qua vào tháng trước, cấm tất cả các loại túi mua sắm bằng nhựa bắt đầu từ năm 2026. Nếu bạn không mang theo túi của riêng mình giờ đây sẽ chỉ được hỏi liệu bạn có muốn một chiếc túi giấy hay không.Thượng nghị sĩ tiểu bang Catherine Blakespear, một trong những người ủng hộ dự luật, cho biết một nghiên cứu của tiểu bang cho thấy lượng túi mua sắm bằng nhựa thải ra mỗi người đã tăng từ 8 pound (3,6 kg) mỗi năm vào năm 2004 lên 11 pound (5 kg) mỗi năm vào năm 2021.Blakespear, một đảng viên Dân chủ đến từ Encinitas, cho biết lệnh cấm túi trước đó được thông qua cách đây một thập niên không làm giảm tổng thể việc sử dụng nhựa. "Chúng ta đang thực sự làm nghẹt hành tinh của mình bằng rác thải nhựa", bà nói vào tháng 2.Tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Oceana đã hoan nghênh Newsom vì đã ký dự luật và "bảo vệ bờ biển, sinh vật biển và cộng đồng của California khỏi túi nhựa dùng một lần". Christy Leavitt, giám đốc chiến dịch nhựa của Oceana, cho biết vào Chủ Nhật rằng lệnh cấm mới đối với túi nhựa dùng một lần tại quầy thanh toán của các cửa hàng tạp hóa "củng cố vị thế của California là một quốc gia đi đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu".⦿ ---- California: Một người và một con ngựa đã chết sau khi một chiếc xe hơi tông một con ngựa trên Đường cao tốc 15 ở Norco vào rạng sáng Chủ Nhật. Cảnh sát tuần tra đường bộ California cho biết họ đã nhận được một số cuộc gọi trước 2 giờ sáng Chủ Nhật về một con ngựa chạy quanh làn đường hướng bắc của Xa lộ 15 Freeway. Một tài xế đã đâm phải một con ngựa đang ở trên đường cao tốc.Con ngựa đã chết ngay sau khi bi6 tông và một hành khách trên xe đã chết tại hiện trường. Tài xế đã được đưa đến một bệnh viện gần đó trong tình trạng không rõ. Cuộc điều tra cho thấy con ngựa đang đi trên một chiếc xe kéo và bằng cách nào đó đã ra khỏi xe và lên đường cao tốc. Tài xế đang vận chuyển xe kéo đã cố gắng đưa con ngựa trở lại trước khi nó bị một chiếc xe hơi đâm. Sau đó, anh đã gọi cảnh sát và hợp tác trong cuộc điều tra.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một tài xế mất kiểm soát đã đâm vào một tiệm tạp hóa rượu ở East Hollywood vào sáng sớm Chủ Nhật, gần như phá hủy mặt tiền cửa hàng và làm hàng hóa bay tung tóe. Tai nạn xảy ra tại cửa hàng, nằm gần phố Berendo và đại lộ Santa Monica, ngay sau 2:30 sáng. Video từ hiện trường cho thấy chiếc Honda CR-V với phần đầu xe bị hư hỏng nặng bên trong cửa hàng. Lực va chạm đã làm cong các cột kim loại ngăn cách các ô cửa sổ.Các sản phẩm thực phẩm và hàng hóa khác cũng được nhìn thấy nằm rải rác khắp cửa hàng, và người ta tin rằng một máy ATM và một máy xổ số đã bị phá hủy. Ban đầu người ta nghĩ rằng chiếc xe có thể được sử dụng làm phương tiện đột nhập vào tiệm để cướp, nhưng sau đó Sở Cảnh sát Los Angeles đã xác nhận rằng chính một người lái xe đã mất kiểm soát chiếc xe của mình. Nữ tài xế đã được kiểm tra độ tỉnh táo và đã vượt qua. Chưa rõ nguyên nhân nào khiến cô mất kiểm soát chiếc xe của mình.⦿ ---- Quận Los Angeles: Các thám tử đang điều tra một vụ đâm chết người ở trung tâm thành phố Los Angeles vào tối thứ Bảy, sau đó được xác định là "vô ý" bị vật nhọn đâm chết, cảnh sát cho biết. Theo Cảnh sát Los Angeles, cuộc gọi đầu tiên liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí chết người liên quan đến một vụ bị đâm ở phố Wall St. và phố 3 St. được nhận vào lúc 9:21 giờ tối.Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị thương do vật nhọn đâm, nhưng loại vũ khí được sử dụng vẫn chưa được xác định ngay lập tức. Người đàn ông này, được cho là ở độ tuổi 50 hoặc 60, đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường. Video từ hiện trường do KTLA thu thập được cho thấy nhiều xe tuần tra phía sau băng dính màu vàng và một chiếc lều màu trắng che nạn nhân. Cảnh sát Los Angeles đã chia sẻ một bản tin cập nhật với KTLA ngay sau 6:45 giờ sáng cho biết vụ đâm là do nạn nhân bị vật nhọn "vô tình" đâm và cuộc điều tra về tội giết người không được tiến hành.⦿ ---- California: Nghị viên Hội đồng Thành phố Milpitas, người hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, đang dòm ngó ghế Thị trưởng. Phan đã phục vụ gần tổng cộng 8 năm trong vai trò Nghị viên Hội đồng. Ông chỉ ra nguồn gốc nhập cư của mình là lý do ông cống hiến cả cuộc đời cho công tác phục vụ cộng đồng: “Đây không phải là câu chuyện riêng của tôi”, ông nói, tiếp tục nêu rõ ông mong muốn “đấu tranh cho những người cảm thấy hệ thống không hiệu quả với họ”.Phan đã phục vụ một phần thời gian của mình với tư cách là Nghị viên Hội đồng trong đại dịch Covid-19. Nói về khoảng thời gian đó, ông giải thích rằng “Rất khó để vượt qua nó”. Tuy nhiên, ông giải thích thêm về cách mà trong khoảng thời gian đó, “Tôi đã thấy cộng đồng của chúng ta đoàn kết lại; Tôi đã thấy những gì có thể xảy ra khi chúng ta gạt bỏ những khác biệt, khi chúng ta đoàn kết và đấu tranh hướng tới cùng một mục tiêu”.Đây không phải là lần đầu tiên Phan ứng cử chức Thị trưởng. Trong cuộc bầu cử năm 2022, Phan cũng đã ứng cử vào ghế Thị trưởng. Ông đứng thứ hai sau Thị trưởng Milpitas hiện tại Carmen Montano. Khi được hỏi tại sao ông quyết định tranh cử Thị trưởng lần thứ hai, Phan chỉ nói đơn giản, "Chúng ta xứng đáng được tốt hơn". Ông nói thêm, "Trong thời gian quá dài, người dân Milpitas đã thất vọng vì ban lãnh đạo thực sự mắc kẹt trong quá khứ".Ông trích dẫn tình trạng vô gia cư và tính minh bạch của chính phủ là hai trong số những vấn đề chính dẫn đến việc ông ra tranh cử. "Chúng ta có một Tòa thị chính đã trở nên độc hại", ông nói thêm. "Bất kể bạn đang làm việc ở cấp độ nào tại Milpitas, bạn đều biết rằng đó là một nơi làm việc độc hại và mọi người không muốn đến đây".Về vấn đề này, Phan khẳng định rằng "Tôi ở đây để nói rằng: đủ rồi". Ông tiếp tục mô tả mong muốn của mình về một Hội đồng được xây dựng dựa trên sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và an toàn công cộng, cũng như mục tiêu của ông hướng tới một "chính quyền cởi mở" phục vụ cho toàn thể cộng đồng. Ông cũng tuyên bố rằng với tư cách là Thị trưởng, ông sẽ đảm bảo rằng "chính quyền sẽ phục vụ người dân, không phải các nhóm lợi ích đặc biệt".Ưu tiên hàng đầu của Phan với tư cách là Thị trưởng cũng bao gồm giải quyết vấn đề nhà ở. Kế hoạch của ông bao gồm xây dựng nhiều loại nhà ở mới, chẳng hạn như nhà ở giá rẻ, tại thị trấn này. "Tôi không ngại nói rằng chúng ta đang có cuộc khủng hoảng nhà ở, nhưng chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ", Phan nói.Về vấn đề an toàn công cộng, Phan có kế hoạch giải quyết vấn đề bằng cách giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra tội phạm, trong đó có tình trạng vô gia cư. Phan đang chạy đua với Carmen Montano, người đang tái tranh cử chức Thị trưởng; Hon Lien, hiện cũng là Nghị viên Hội đồng; và Voltaire Montemayor, một nhà địa chất đã nghỉ hưu.⦿ ---- HỎI 1: Thuốc trị bệnh tiểu đường Metformin có thể giúp chống lão hóa?ĐÁP 1: Đúng vậy. Metformin, một loại thuốc thường được dùng để điều trị bệnh tiểu đường loại 2, đã thu hút được sự chú ý đáng kể vì tác dụng chống lão hóa tiềm tàng của nó. Cơ chế của nó bao gồm cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và thúc đẩy quá trình sửa chữa tế bào, tất cả đều là những yếu tố quan trọng trong quá trình lão hóa. Trong nghiên cứu mới này, các chuyên gia ở Trung Quốc cùng với các đồng nghiệp ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng việc sử dụng thuốc metformin điều trị bệnh tiểu đường cho khỉ cynomolgus có thể làm chậm quá trình lão hóa ở nhiều cơ quan, bao gồm cả não.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chỉ cần 20 phút hòa mình vào thiên nhiên (như ven rừng, bờ biển) có thể làm giảm đáng kể nồng độ cortisol, loại hormone gây ra căng thẳng?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Greater Good tại UC Berkeley phát hiện ra rằng những khoảnh khắc đáng kinh ngạc trong thiên nhiên — dù là khám phá Grand Canyon, hay đi dạo dọc bãi biển — khiến chúng ta độ lượng hơn, gắn kết hơn và đồng cảm hơn. Thiên nhiên có khả năng kỳ lạ này là làm dịu tâm trí và xoa dịu tâm hồn. Một nghiên cứu năm 2019 từ Frontiers in Psychology phát hiện ra rằng chỉ cần 20 phút trong thiên nhiên có thể làm giảm đáng kể nồng độ cortisol, loại hormone gây căng thẳng. Một nghiên cứu năm 2021 phát hiện ra rằng các chương trình trị liệu trong rừng, bao gồm cả việc chỉ cần đi bộ trong rừng, có thể cải thiện chức năng miễn dịch và một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Sức khỏe Môi trường và Y học Phòng ngừa (Environmental Health and Preventive Medicine) phát hiện ra rằng những người dành thời gian trong rừng đã trải qua chức năng miễn dịch tăng cường kéo dài trong nhiều tuần sau chuyến thăm của họ.Chi tiết: