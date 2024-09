Hình trên, các bệnh viện khắp Lebanon bận rộn: 12 người đã chết và hơn 3.000 người khác bị thương khi máy nhắn tin (dùng thay điện thoại di động) do tình báo Israel kích nổ trên cả nước.

- Nhà thờ Tin Lành thánh chiến chống nhà thờ Công Giáo về quyền phá thai trong hiến pháp South Dakota.

- FBI điều tra: các bưu kiện nghi có bom hay độc chất gởi các Bộ trưởng Hành chánh và viên chức bầu cử tại hơn 15 tiểu bang

- Trump hôm nay mít tinh tại Uniondale, New York; JD Vance sẽ sẽ mít tinh ở Raleigh, North Carolina. Trump sẽ mít tinh khác tại Wilmington, North Carolina, vào thứ Bảy; Vance sẽ đi cùng Tucker Carlson tại Hershey, Pennsylvania.

- Harris sẽ có bài phát biểu hôm nay tại Hội nghị lãnh đạo thường niên của Viện Caucus Dân Biểu Hạ Viện Gốc Tây Ban Nha CHCI. Chiều sẽ tưng bừng lễ hội "Những cử tri trẻ ủng hộ Harris-Walz" với thanh thiếu niên toàn quốc. Ngày mai Harris sẽ phát trực tiếp "Đoàn kết vì nước Mỹ" với Oprah Winfrey tại Michigan. Thứ Sáu Harris sẽ mít tinh tại Madison, Wisconsin.

- Quảng cáo mới từ nhóm Harris: bà Hadley Duvall (từng bị bố dượng hiếp và làm cô có thai khi cô mới 12 tuổi) kể về tai hại khi Trump và Tòa Tối Cao xóa luật phá thai.

- Thăm dò USA Today/Đại học Suffolk: Harris 49%, Trump 46% tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania

- Bà Harris kêu gọi chấm dứt chiến tranh Israel-Gaza và sau đó Israel không được tái chiếm vùng đất Palestine nữa.

- Trump: "những cái nước gọi là đồng minh" đã đối xử với Hoa Kỳ rất tệ hại, chỉ lợi dụng Mỹ

- Trump: tự nhận "chỉ những tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị bắn"

- Microsoft Corporation: Tin tặc Nga phun tin giả lên các mạng để làm suy yếu, bôi nhọ ứng cử viên [Kamala] Harris.

- Bà Harris: Cộng hòa phun ra tin giả về chuyện người nhập cư Haiti đang ăn thịt chó mèo là "nỗi ô nhục" vì đang làm di dân Haiti sợ hãi, vì những lời đe dọa đánh bom

- Elon Musk nói chỉ đùa khi viết, "Sao không ai tính ám sát Biden/Kamala" nhưng Mật vụ nói buộc theo dõi Musk. Báo Wired: Musk là "rủi ro an ninh quốc gia"

- Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell: đừng đóng cửa chính phủ, vì sẽ "vô cùng ngu ngốc" nếu Cộng hòa siết tiền, ép chính phủ đóng cửa chỉ vài tuần trước bầu cử.

- Cộng hòa Thượng Viện chặn 1 dự luật cho quyền tiếp cận các phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đòi bảo hiểm chi trả

- Arkansas: Nữ Thống Đốc Cộng Hòa gây sự với các phụ nữ không con, chỉ trích bà Harris không có con ruột.

- Lebanon: 12 người đã chết và hơn 3.000 người khác bị thương khi máy nhắn tin (dùng thay điện thoại di động) phát nổ trên cả nước

- Các chiến binh Hezbollah dùng máy nhắn tin vì tránh dùng điện thoại di động dễ bị Israel theo dõi để tấn công

- Mỹ: không biết trước, không liên quan vụ tấn công bằng máy nhắn tin ở Lebanon và Syria.

-- LHQ: Các vụ nổ máy nhắn tin rộng khắp ở Lebanon là "cực kỳ đáng lo ngại" vì đã có thương vong cho dân thường

- Cao ủy Liên Âu: vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon cực kỳ lo ngại, sẽ leo thang chiến tranh, và tấn công bừa bãi.

- Trang web của BAC Consulting KFT, công ty ở Hungary sản xuất máy nhắn tin nổ chết người ở Lebanon, đã bị đóng cửa.

- Công ty sản xuất máy nhắn tin Đài Loan Gold Apollo: máy nhắn tin làm ở hãng BAC ở Hungary.

- Mỹ: Israel quyết định cho nổ từ xa các thiết bị nhắn tin mà Hezbollah mang bên người vì hoạt động của Israel có thể đã bị xâm phạm.

- Nga: vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon là chiến tranh hỗn hợp, nhắm cả vào thường dân.

- CEO của BAC Consulting có trụ sở tại Budapest: BAC không sản xuất máy nhắn tin, chỉ làm trung gian cho công ty Đài Loan Gold Apollo.

- Tướng Israel và nhiều sĩ quan Israel thú nhận: Hamas thắng thế, Israel đang thua trong cuộc chiến ở Gaza. Hamas đã chiếm lại các thị trấn trên khắp Gaza "15 phút" sau khi quân đội Israel rút khỏi đó vì lòng dân ở với Hamas.

- Nhật Bản: tổng thâm hụt thương mại hàng hóa tới 4,9 tỷ USD trong tháng 8.

- Nhật Bản, Đài Loan hợp tác tìm và huấn luyện nhân tài kỹ thuật cao.

- Virginia: 1 học sinh 6 tuổi mang súng có nạp đạn vô trường, bị khám phá kịp

- California: Thống đốc Newsom ký luật bảo vệ các diễn viên và nghệ sĩ Hollywood khỏi bị trí tuệ nhân tạo AI sao chép trái phép

- 15 thành phố Mỹ tràn ngập chuột: 1. New York City, NY; 2. San Francisco-Oakland-San Jose, CA; 3. Los Angeles, CA; 4. Philadelphia, PA; 5. Thủ đô Washington DC; 6. Chicago, IL; 7. Houston, TX; 8. Boston, MA; 9. Dallas-Fort Worth, TX; 10. Atlanta, GA; 11. Baltimore, MD; 12. Sacramento-Stockton-Modesto, CA; 13. Denver, CO; 14. Hartford-New Haven, CT; 15. Cleveland-Akron, OH.

- Quận Cam và Quận Riverside: Cháy rừng thiêu rụi 160 căn nhà/cơ sở kiến trúc, hư hại 34 nhà/kiến trúc khác, 1 xe cứu hỏa lăn xuống dốc.

- Quận Cam: 1 ông bị cảnh sát bắn vì xô xát

- GS Nicole Nguyen bị từ chối thuê, bất kể hội đồng khoa đồng thuận, vì cô lộ ra lập trường ủng hộ Palestine.

- Đài Loan: 1 công nhân người Việt bị bắt vì giết 1 công nhân nhập cư người Thái vì ghen

- TIN VN. Hơn 660.000 học sinh Đà Nẵng, Quảng Nam nghỉ tránh bão.

- TIN VN. 200 công nhân ở Đồng Nai “kêu cứu” vì bị doanh nghiệp nợ lương.

- TIN VN. Bình Thạnh: Bắt trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường.

- HỎI 1: Uống cà phê hoặc trà có chứa caffein mỗi ngày có thể bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành và đột quỵ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sẽ có 8 triệu người chết mỗi năm vào năm 2050 vì cơ thể họ lờn thuốc kháng sinh? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- South Dakota: nhà thờ thánh chiến chống nhà thờ. Một liên minh gồm các thành viên giáo sĩ Cơ đốc giáo đã tuyên bố ủng hộ biện pháp bỏ phiếu hôm thứ Ba nhằm thiết lập quyền phá thai trong hiến pháp South Dakota. Có khoảng 35 nhà lãnh đạo tôn giáo đến từ năm giáo phái Cơ đốc giáo — Giáo hội Giám lý Thống nhất (United Methodist Church), Giáo hội Trưởng lão Hoa Kỳ (Presbyterian Church USA), Giáo hội Tin lành Lutheran tại Hoa Kỳ (Evangelical Lutheran Church in America), Giáo hội Episcopal và Giáo hội Thống nhất của Chúa Kitô (United Church of Christ).

Nhóm Mục sư này viết: "Kinh nghiệm chăm sóc mục vụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi rằng các quyết định chăm sóc sức khỏe phức tạp nên được để cho bệnh nhân quyết định sau khi tham khảo ý kiến ​​của gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và như một phần của các cuộc trò chuyện về đức tin. Điều này nên diễn ra mà không có sự can thiệp của các chính trị gia hoặc tòa án".

Ở phía bên kia của cuộc tranh luận, Hội đồng Công giáo South Dakota (South Dakota Catholic Conference ) đã có lập trường phản đối biện pháp bỏ phiếu và khuyến khích người Công giáo bỏ phiếu chống. Cử tri sẽ quyết định về tu chính án hiến pháp trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11, với việc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt bắt đầu vào thứ Sáu.

Sau phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược hồ sơ Roe vs Wade, một luật kích hoạt mà Cơ quan Lập pháp South Dakota đã thông qua vào năm 2005 đã ngay lập tức cấm phá thai tại tiểu bang này, trừ khi cần thiết để "bảo vệ mạng sống của phụ nữ mang thai".

Bản sửa đổi được đề xuất sẽ cấm việc quản lý phá thai trong tam cá nguyệt đầu tiên. Trong tam cá nguyệt thứ hai, các quy định sẽ được phép nếu chúng có liên quan hợp lý đến sức khỏe thể chất của phụ nữ mang thai. Trong tam cá nguyệt thứ ba, việc phá thai có thể được quản lý hoặc cấm, trừ khi cần thiết để bảo vệ mạng sống hoặc sức khỏe của phụ nữ, theo phán quyết y khoa của bác sĩ.

Trong khi đó, một vụ kiện từ một nhóm có tên là Quỹ Life Defense Fund nhằm mục đích vô hiệu hóa biện pháp bỏ phiếu sẽ được lên lịch xét xử vào tuần tới. Nhóm này cáo buộc những người lưu hành bản kiến ​​nghị đã vi phạm pháp luật, những người đã thu thập chữ ký để đưa biện pháp này vào cuộc bỏ phiếu.

⦿ ---- Một quảng cáo vận động mới từ chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris có sự góp mặt của Hadley Duvall, một phụ nữ Kentucky từng bị bố dượng cưỡng hiếp và mang thai khi cô mới 12 tuổi. Trong đoạn quảng cáo dài 30 giây có tựa đề "Quái vật", cô Duvall cho biết vào thời điểm cô phát hiện ra mình mang thai, cô "có những lựa chọn" mà những người sống sót sau vụ cưỡng hiếp và loạn luân không còn nữa sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết hồ sơ Roe vs Wade vào năm 2022. Lệnh cấm phá thai hiện tại của Kentucky không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân.

"Tôi không biết phải làm gì. Tôi còn là một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn không biết mang thai có nghĩa là gì", Duvall nói trong quảng cáo. "Donald Trump đã lật ngược phán quyết Roe vs. Wade, các bé gái và phụ nữ trên khắp đất nước đã mất quyền lựa chọn, ngay cả khi bị cưỡng hiếp hoặc loạn luân".

Trump đã bổ nhiệm 3 thẩm phán Tòa Tối cao đã bỏ phiếu ủng hộ phán quyết Dobbs lật ngược phán quyết Roe. Ông Trump đã khoe khoang về các cuộc bổ nhiệm các Thẩm phán Tối cao [cấm phá thai] và nói trong cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 với Harris rằng Trump sẽ không ký thành luật các dự luật phá thai trên toàn quốc, nhưng không trả lời liệu Trump có phủ quyết lệnh cấm như vậy hay không.

"Những gì tôi đã làm là một điều gì đó, trong 52 năm, họ đã cố gắng đưa Roe v. Wade vào các tiểu bang [để cho phá thai], và thông qua thiên tài, trái tim và sức mạnh của 6 thẩm phán Tòa án Tối cao, chúng tôi đã có thể làm được điều đó", Trump nói. Ông nói thêm rằng ông "mạnh mẽ" tin tưởng vào các trường hợp ngoại lệ đối với hiếp dâm, loạn luân và mạng sống của người mẹ.

Harris đã nói trong cuộc tranh luận rằng bà sẽ "tự hào" ký thành luật một dự luật khôi phục quyền phá thai của liên bang. Bà Duvall lần đầu tiên nói trước công chúng về trải nghiệm của mình sau khi Roe bị lật ngược và luật kích hoạt của Kentucky có hiệu lực. Bà đã xuất hiện trong một quảng cáo chiến dịch năm 2023 cho Thống đốc Kentucky Andy Beshear, chỉ trích đối thủ Cộng Hòa của Beshear vì ông ủng hộ lệnh cấm phá thai của Kentucky.

“Nói với một bé gái 12 tuổi rằng cô bé phải sinh đứa con của cha dượng đã cưỡng hiếp mình là điều không thể tưởng tượng được”, bà nói trong quảng cáo chiến dịch của Beshear. Và Beshear đã thắng cử tái tranh cử.

Duvall cũng đã xuất hiện tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng trước cùng với những người phụ nữ khác bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm phá thai ở các tiểu bang phía Nam và đã tham gia cùng Thống đốc Josh Shapiro tại Philadelphia vào Chủ Nhật để khởi động chuyến lưu diễn xe buýt “Đấu tranh cho quyền tự do sinh sản” của chiến dịch Harris. Chuyến lưu diễn dừng chân tại Harrisburg hôm nay, thứ Tư.

Nhạc nền cho quảng cáo “Monster” là bài hát “When the Party’s Over” của Billie Eilish, người đã ủng hộ liên danh Harris-Walz vào thứ Ba “vì họ đang đấu tranh để bảo vệ quyền tự do sinh sản của chúng ta”. Quảng cáo "Monster" bắt đầu phát sóng ngày hôm nay trên truyền hình quốc gia và trên các kênh truyền hình và cáp trên khắp các tiểu bang chiến trường, bao gồm cả Pennsylvania.

⦿ ---- Cả Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đều quay trở lại vận động tranh cử sau vụ mưu sát cựu tổng thống vào Chủ Nhật. Sau đây là nơi các ứng cử viên tổng thống và những người bạn đồng hành của họ sẽ có mặt trong tuần này:

Trump: Trump sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại Uniondale, New York, hôm nay Thứ Tư. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa JD Vance sẽ phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Raleigh, North Carolina.

Trump sẽ tổ chức một cuộc mít tinh khác tại Wilmington, North Carolina, vào thứ Bảy, trong khi Vance sẽ tham gia cùng Tucker Carlson tại Hershey, Pennsylvania, như một phần trong chuyến lưu diễn khắp đất nước của cựu người dẫn chương trình Fox News.

Harris: Harris sẽ có bài phát biểu vào thứ Tư tại Hội nghị lãnh đạo thường niên lần thứ 47 của Viện Caucus Dân Biểu Hạ Viện Gốc Tây Ban Nha (CHCI: Congressional Hispanic Caucus Institute). Vào cuối ngày hôm nay, "Những cử tri trẻ ủng hộ Harris-Walz" sẽ tổ chức "cuộc gọi tổ chức thanh thiếu niên toàn quốc" với phó tổng thống.

Ngày mai, Thứ Năm, Harris sẽ tham gia buổi phát trực tiếp "Đoàn kết vì nước Mỹ" với Oprah Winfrey tại Michigan. Vào thứ Sáu, Harris sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại Madison, Wisconsin. Người đồng hành tranh cử của Harris là Tim Walz đã có mặt ở Georgia và North Carolina vào đầu tuần này.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, FBI và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ đã điều tra nguồn gốc của các bưu kiện đáng ngờ được gửi đến hoặc nhận bởi các viên chức bầu cử tại hơn 15 tiểu bang, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc bất kỳ bưu kiện nào chứa vật liệu nguy hiểm, theo AP đưa tin. Các bưu kiện mới nhất đã được gửi đến các viên chức bầu cử ở các tiểu bang Alaska, Colorado, Georgia, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York và Rhode Island. Người phát ngôn của cơ quan này Kristen Setera cho biết trong một tuyên bố rằng FBI đang thu thập các bưu kiện, một số trong đó chứa "một chất không xác định".

Đây là lần thứ hai trong năm qua, các bưu kiện đáng ngờ được gửi đến các viên chức bầu cử ở nhiều tiểu bang. Sự lo ngại mới nhất xảy ra khi cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số tiểu bang trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng đối với tổng thống, Thượng viện, Quốc hội và các chức vụ quan trọng của tòa nhà quốc hội, gây gián đoạn trong mùa bỏ phiếu vốn đã căng thẳng. Các giám đốc bầu cử địa phương đang tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn cho người lao động và các địa điểm bỏ phiếu, đồng thời đảm bảo rằng các lá phiếu và quy trình bỏ phiếu sẽ không bị can thiệp. Chi tiết:

. Chính quyền Mississippi báo cáo rằng có một gói hàng đã được chuyển đến đó vào thứ Hai và văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Connecticut cho biết FBI đã cảnh báo họ về một gói hàng đã bị chặn lại. Văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Colorado cho biết một gói hàng chứa bột màu trắng và người gửi được liệt kê là "Quân đội loại trừ kẻ phản bội Hoa Kỳ" đã bị chặn lại tại một cơ sở bưu chính. Họ cho biết gói hàng này tương tự như những gói hàng được gửi đến các tiểu bang khác và những dấu hiệu ban đầu cho thấy loại bột này vô hại.

Hôm thứ Ba, FBI đã báo cho văn phòng Bộ trưởng Khối thịnh vượng chung Massachusetts rằng các điều tra viên của bưu điện đã xác định được một phong bì đáng ngờ được gửi đến một tòa nhà có các văn phòng của tiểu bang. Gói hàng đã bị chặn lại.

Các gói hàng cũng đã được gửi đến các Bộ trưởng Hành chánh và các văn phòng bầu cử ở Iowa, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Tennessee và Wyoming trong tuần này. Các gói bưu kiện đã buộc phải sơ tán ở Iowa, Kansas, Oklahoma và Wyoming. Các đội xử lý vật liệu nguy hiểm đã nhanh chóng xác định rằng vật liệu này vô hại.

Tại Oklahoma, Ban Bầu cử Tiểu bang đã nhận được một phong bì đáng ngờ trong thư có chứa một tài liệu nhiều trang và một chất bột màu trắng, người phát ngôn của cơ quan Misha Mohr cho biết. Kết quả xét nghiệm xác định chất đó là bột mì.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước Tổng thống Trump 3 điểm tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania, theo cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận được công bố hôm thứ Hai.

Cuộc khảo sát của USA Today/Đại học Suffolk cho thấy Harris có 49% sự ủng hộ trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu tại Keystone State, vượt xa 46% của cựu tổng thống. Tuy nhiên, lợi thế của ứng cử viên đảng Dân chủ nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò.

Harris cũng có lợi thế 5 điểm trong số những người độc lập, giành được 43% sự ủng hộ so với 38% của Trump, theo cuộc khảo sát được công bố một tuần sau khi các ứng cử viên của đảng đối đầu trong một cuộc tranh luận do ABC News điều hành tại Philadelphia.

Trump dẫn trước hai chữ số với các cử tri nam, giành được 53% sự ủng hộ so với 41% của Harris. Tuy nhiên, phó tổng thống tự hào có lợi thế 17 điểm trong số các cử tri nữ tại tiểu bang này, vượt xa cựu tổng thống với 56% so với 39%, theo cuộc thăm dò cho thấy.

Harris cũng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn trong tiểu bang dao động có 19 phiếu của Đại cử tri đoàn; khoảng 49% số người được hỏi cho biết họ có quan điểm thuận lợi về bà, trong khi 47% có quan điểm không thuận lợi về phó tổng thống. Khoảng 45% có quan điểm thuận lợi về Trump, trong khi 54% nói ngược lại. Cuộc khảo sát toàn tiểu bang được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 trong số 500 cử tri tiềm năng trong tiểu bang. Sai số là 4,4 điểm phần trăm.

Theo một loạt các cuộc khảo sát sau tranh luận khác do USA Today/Suffolk thực hiện, ứng cử viên của đảng Dân chủ cũng dẫn trước một chút ở hai quận dẫn đầu của Pennsylvania. Tại Quận Northampton, Harris đã giành được 50% sự ủng hộ so với 45% của Trump, cũng nằm trong sai số.

Harris cũng nắm giữ lợi thế 4 điểm ở Quận Erie, nhận được 48% sự ủng hộ so với 44% của cựu tổng thống. Tương tự như Northampton, Biden đã giành chiến thắng tại hạt này vào năm 2020 sau khi Trump vượt qua Clinton 2 điểm tại đây vào năm 2016.

Cả hai cuộc thăm dò của hạt đều được tiến hành trong những ngày sau cuộc tranh luận giữa 300 cử tri tiềm năng, với biên độ sai số là 5,7 điểm phần trăm

Trong chỉ số thăm dò của HIll/Decision Desk HQ tại tiểu bang này, Harris đang dẫn trước Trump chưa đến 1 điểm — 48,1% so với Trump 47,7%.

⦿ ---- Có vẻ như bà Harris không muốn thực hiện cuộc Thánh chiến đã ghi trong Kinh Cựu Ước: bà muốn khi có hòa bình, Israel phải ngưng chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hoa Kỳ Kamala Harris hôm thứ Ba (ngày 17 tháng 9) đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh Israel-Gaza và cho biết Israel không được tái chiếm vùng đất Palestine sau khi cuộc xung đột kéo dài gần một năm này kết thúc.

Phát biểu tại Philadelphia trước Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia (National Association of Black Journalists), bà kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và các chiến binh Hamas Palestine, thực hiện một giải pháp hai nhà nước và ổn định Trung Đông theo cách không trao quyền cho Iran.

"Chúng tôi đã nói rất rõ rằng thỏa thuận này cần phải được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của mọi người trong khu vực", Harris, phó tổng thống Hoa Kỳ, trả lời câu hỏi của 3 nhà báo.

Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 41.252 người Palestine đã giết và 95.497 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào dải đất do Hamas cai trị kể từ ngày 7 tháng 10. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người, chủ yếu là thường dân và bắt giữ khoảng 250 con tin, theo số liệu của Israel.

Harris được hỏi về thị trấn Springfield, Ohio, một thành phố trong nhiều ngày đã trở thành tâm điểm của cơn lốc truyền thông xã hội sau khi những kẻ kích động cánh hữu bám vào những tuyên bố sai sự thật rằng những người Haiti đến đây đã ăn thịt thú cưng nuôi trong nhà.

Cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ Cộng hòa của Harris trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11, đã cam kết sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt những người nhập cư Haiti khỏi Springfield nếu được bầu, mặc dù phần lớn họ đang ở Hoa Kỳ hợp pháp. "Điều này thật mệt mỏi và có hại, đáng ghét và dựa trên một số vấn đề lâu đời mà chúng ta không nên dung thứ", Harris nói.

Cuộc phỏng vấn kéo dài 45 phút bắt đầu bằng các vấn đề kinh tế. Harris cho biết nếu được bầu làm tổng thống, bà sẽ làm việc với các nhà đầu tư tư nhân để thúc đẩy nguồn cung nhà ở, thừa nhận rằng cần phải nỗ lực hơn nữa để hạ giá cho người Mỹ.

"Một trong những vấn đề lớn ảnh hưởng đến mọi người hiện nay về mặt kinh tế và phúc lợi kinh tế của họ là chúng ta đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở", Harris nói. "Quá đắt đỏ".

Harris nhắc lại kế hoạch mở rộng khoản tín dụng thuế trẻ em lên 6.000 đô la Mỹ. Bà nhắc lại lời cam kết rằng người Mỹ không phải trả quá 7% thu nhập của họ cho việc chăm sóc trẻ em.

Cuộc phỏng vấn được lên lịch sau khi Harris không tham dự hội nghị của nhóm tại Chicago vào tháng 7 khi Trump, trong một cuộc phỏng vấn, đặt câu hỏi về căn cước người da đen của bà.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vấn đề lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt là thực tế là các quốc gia khác và thậm chí cả "những cái nước gọi là đồng minh" đối xử với Hoa Kỳ rất tệ hại. "Tôi nói cái gọi là vì theo nhiều cách, họ không phải là đồng minh chút nào", Trump nói, nhấn mạnh rằng họ "thực sự lợi dụng". Ông cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ chiếm "toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn vì xe điện".

"Elon sẽ tìm ra cách", Trump nói về Musk, nói rằng ông sẽ "giải quyết vấn đề". Trong phần trước của bài phát biểu, ông lưu ý rằng Musk tạo ra "một sản phẩm thực sự tuyệt vời".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu trong một sự kiện tại hội trường thị trấn ở Michigan rằng "chỉ những tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị bắn", khi ông nói về các chính sách mà ông dự định thực hiện. "Và sau đó bạn tự hỏi tại sao tôi lại bị bắn", ông nói sau khi nhấn mạnh rằng ông có kế hoạch áp thuế 200% đối với xe Trung Quốc sản xuất tại Mexico, khiến chúng "không thể bán được" tại Hoa Kỳ. "Và họ nghĩ rằng họ sẽ sản xuất hàng chục nghìn ô tô và bán chúng ở đây, không có thuế quan, không có gì cả", ông tiếp tục, nhấn mạnh rằng "điều đó sẽ không xảy ra". Trump không đưa ra chứng cớ nào khi chụp mũ có bàn tay quốc tế muốn ám sát ông.

⦿ ---- Trung tâm Phân tích Mối đe dọa (MTAC) của Microsoft Corporation đã tiết lộ một báo cáo vào thứ Ba trong đó nêu rằng họ đã quan sát thấy "Nga chuyển các chiến dịch gây ảnh hưởng của mình từ việc hạ thấp Tổng thống [Hoa Kỳ] [Joe] Biden sang làm suy yếu ứng cử viên Dân chủ mới là Phó Tổng thống [Kamala] Harris".

MTAC nêu chi tiết rằng ảnh hưởng của Nga đối với các cuộc bầu cử Hoa Kỳ "vẫn không đổi trong thập niên qua", đồng thời nói thêm rằng "trong ba cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ liên tiếp, người ta đã quan sát thấy sự thay đổi đồng bộ của tất cả các tác nhân gây ảnh hưởng của Nga", trong đó tác nhân sau tập trung vào việc làms uy yếu ảnh hưởng của "ứng cử viên Dân chủ trong 90 ngày cuối cùng trước ngày bầu cử".

Theo MTAC, sau khi Biden tự rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, các tác nhân Nga, cụ thể hơn là các nhóm Storm-1516 và Storm-1679, đã tạo ra các video giả, thu hút "hàng triệu lượt xem", nhằm mục đích phát tán thông tin sai lệch về Harris và bôi nhọ tên tuổi của bà. Microsoft cảnh báo rằng khi cuộc bầu cử đến gần, các nhóm hacker và proxy mạng của Nga có khả năng sẽ tăng cường đưa "nội dung chính trị gây chia rẽ".

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chỉ trích hôm thứ Ba những tin đồn do đảng Cộng hòa lan truyền rằng những người nhập cư Haiti đang ăn thịt thú cưng của những công dân khác, gọi họ là "nỗi ô nhục đang hò hét". Phát biểu với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia, bà bày tỏ sự đau buồn đối với cộng đồng người Haiti khi họ "bị đặt vào tình trạng sợ hãi", với các bậc cha mẹ lo lắng về việc con cái họ sẽ rời khỏi nhà vì những lời đe dọa đánh bom phát sinh sau những tin đồn này.

"Tôi đã học được từ rất lâu trong sự nghiệp của mình, với tư cách là một công tố viên, khi bạn có những vị trí này, khi bạn có loại micrô như vậy trước mặt, bạn thực sự nên hiểu ở một cấp độ rất sâu sắc rằng lời nói của bạn có ý nghĩa như thế nào", bà nhấn mạnh.

⦿ ---- Elon Musk cho biết đó chỉ là một trò đùa không được chú ý, nhưng một dòng tweet mà ông đã xóa vẫn thu hút sự chú ý của Mật vụ, theo Reuters đưa tin. Sau vụ ám sát hụt Donald Trump vào Chủ Nhật, Musk đã viết, "Và không ai tính ám sát Biden/Kamala", kèm theo biểu tượng cảm xúc hình mặt đang suy nghĩ.

"Mật vụ biết về bài đăng trên mạng xã hội của Elon Musk và theo thông lệ, chúng tôi không bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo bảo vệ", một phát ngôn viên nói với Reuters. "Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói rằng Mật vụ điều tra mọi mối đe dọa liên quan đến những người được chúng tôi bảo vệ". Không có dấu hiệu nào cho thấy Musk đã hoặc sẽ được phỏng vấn.

Dòng tweet của Musk đã nhanh chóng bị lên án từ cả cánh tả và cánh hữu, theo tờ The Hill lưu ý, tờ báo đã tổng hợp các ví dụ. Bạch Ốc hôm thứ Hai cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến. "Bạo lực chỉ nên bị lên án, không bao giờ được khuyến khích hoặc đùa cợt", một tuyên bố của ABC News cho biết. "Lời lẽ này là vô trách nhiệm".

Tại báo Wired, Andrew Couts thấy thật vô lý khi Musk có thể đăng một dòng tweet như vậy khi xét đến việc ông ta làm ăn với chính phủ nhiều đến thế nào. Đây chỉ là "bài đăng mới nhất trong một loạt dài các bài đăng chính trị ngày càng gây kích động của Musk, người có các hợp đồng quốc phòng đáng kể với chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp ông ta tiếp cận thông tin cực kỳ nhạy cảm ngay cả khi ông ta có khả năng đe dọa vị tổng tư lệnh đương nhiệm", theo Couts viết. "Và chúng chỉ ra rủi ro cấp bách hơn mà bài phát biểu gần đây của Musk gây ra: khả năng kích động thêm bạo lực chính trị". Tóm lại, Musk là "rủi ro an ninh quốc gia", bài viết khẳng định.

⦿ ---- Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã thẳng thắn đánh giá về khả năng đóng cửa chính phủ hôm thứ Ba, cảnh báo rằng sẽ "vô cùng ngu ngốc về mặt chính trị" nếu đảng Cộng hòa ép buộc chính phủ đóng cửa chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử. "Một điều bạn không thể có là đóng cửa chính phủ. Sẽ vô cùng ngu ngốc về mặt chính trị nếu chúng tôi làm điều đó ngay trước cuộc bầu cử, bởi vì chắc chắn chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm", theo McConnell nói với các phóng viên.

"Một trong những câu nói cũ yêu thích của tôi là không có sự giáo dục nào trong cú đá thứ hai của một con la. Chúng tôi đã từng ở đây trước đây. Tôi ủng hộ bất cứ điều gì tránh được việc đóng cửa chính phủ, và cuối cùng, điều đó rõ ràng sẽ là một cuộc thảo luận giữa lãnh đạo đảng Dân chủ [Thượng viện] và Chủ tịch Hạ viện", ông nói.

Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson xác nhận Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào hôm nay thứ Tư 18/9 về dự luật tài trợ sáu tháng liên quan đến luật "toàn vẹn bầu cử" gây tranh cãi, yêu cầu phải chứng minh quyền công dân để đăng ký cử tri. Tuy nhiên, với sự ủng hộ ít ỏi từ phía đảng Dân chủ và không đủ sự ủng hộ của đảng Cộng hòa để thông qua, động thái này khó có thể thành công. Nguồn tài trợ sẽ hết hạn vào ngày 30/9.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, đảng Cộng hòa đã chặn một dự luật sẽ tạo ra quyền tiếp cận các phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và yêu cầu các chương trình bảo hiểm phải chi trả cho hoạt động này, chế giễu cuộc bỏ phiếu là một thủ đoạn chính trị. Các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại việc thúc đẩy dự luật, với tỷ lệ 51-44, đánh dấu lần thứ hai đảng Dân chủ tìm cách đưa đảng Cộng hòa vào hồ sơ về vấn đề gây tranh cãi này. Cần có 60 phiếu để mở cuộc tranh luận về biện pháp này.

Các thượng nghị sĩ Susan Collins (R-Maine) và Lisa Murkowski (R-Alaska) đã bỏ phiếu cùng với mọi đảng viên Dân chủ và độc lập. Các thượng nghị sĩ Cory Booker (D-N.J.), Joe Manchin (I-W.Va.), Thom Tillis (R-N.C.) và Mike Rounds (R-S.D.) đã không bỏ phiếu. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã chế giễu luật của đảng Dân chủ, do Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth (D-Ill.) biên soạn, chẳng khác gì một cuộc bỏ phiếu phô trương, cáo buộc đảng Dân chủ trình bày sai lệch quan điểm của đảng Cộng hòa về IVF.

⦿ ---- Cộng Hòa luôn luôn gây sự với các phụ nữ không con: Thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders đã mở đầu phiên họp thị trấn tối Thứ Ba bằng cách chỉ trích việc Harris không có con ruột. "Con tôi không chỉ là lời nhắc nhở thường trực về những điều quan trọng mà còn giúp tôi khiêm tốn hơn", Huckabee Sanders cho biết, đồng thời nói thêm rằng trẻ con "nhắc nhở bạn rất nhanh rằng thực ra bạn không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, con tôi giúp tôi khiêm tốn hơn. Thật không may, Kamala Harris không có gì khiến cô ta khiêm tốn hơn."

Harris là mẹ kế của những đứa con của chồng cô là Doug Emhoff, hai cô Cole và Ella, từ cuộc hôn nhân trước của Doug với nhà sản xuất phim Kerstin Emhoff. Thượng nghị sĩ Vance đã chỉ trích Harris hồi năm 2021 vì không có con ruột, gọi cô là một trong những "bà cô mèo không con đang muốn khiến phần còn lại của đất nước cũng phải khốn khổ".

Văn phòng của Sanders đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm về những phát biểu của bà. Người phát ngôn của Harris cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

⦿ ---- Bộ trưởng Y tế Công cộng Liban Firas Abiad cho biết hôm thứ Tư rằng các vụ nổ máy nhắn tin trên khắp Liban đã giết chết 12 người, bao gồm hai trẻ em và hai nhân viên y tế, và làm bị thương hơn 3.000 người, trong đó khoảng 10% đang trong tình trạng nguy kịch. Abiad lưu ý thêm rằng trong tổng số người bị thương, khoảng 750 người ở khu vực phía nam, 150 người ở Thung lũng Bekaa và 1.850 người ở vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Những người bị thương đã được đưa đến 100 bệnh viện và hầu hết bị thương ở mắt và tay.

Một tuyên bố của Hezbollah cho biết máy nhắn tin do một số nhân viên trong các đơn vị và tổ chức khác nhau của nhóm sử dụng đã phát nổ lúc 3:30 giờ chiều giờ địa phương và khiến một bé gái và hai "anh em [Hezbollah]" thiệt mạng và làm bị thương một số lượng lớn người khác.

Các bệnh viện Lebanon bận rộn chữa trị các nạn nhân.

GS Nicole Nguyen

Một công nhân nhập cư người Việt họ Hồ

Hơn 660.000 học sinh Đà Nẵng, Quảng Nam nghỉ tránh bão

200 công nhân ở Đồng Nai “kêu cứu” vì bị doanh nghiệp nợ lương.

Bình Thạnh: Bắt trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường.

Tuyên bố ban đầu mô tả vụ nổ là "bí ẩn", cho biết các cơ quan của nhóm "hiện đang tiến hành một cuộc điều tra khoa học và an ninh trên diện rộng để xác định lý do dẫn đến các vụ nổ đồng thời này". Trong tuyên bố thứ hai, Hezbollah đổ lỗi hoàn toàn cho "kẻ thù Israel" về "hành động xâm lược tội phạm này", tuyên bố rằng "chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng".Mehdi Ammar, con trai 40 tuổi của phó tướng Hezbollah tại quốc hội Ali Ammar, nằm trong số những người thiệt mạng. Con trai của hai phó tướng Hezbollah khác bị thương. Trong số những người bị thương có đại sứ Iran tại Liban, Mojtaba Amani, người đã thoát chết với những vết thương nhẹ sau vụ nổ máy nhắn tin. Ammar cho biết vụ nổ là "hành động xâm lược trực tiếp của Israel" và nhóm của ông "sẽ đối phó với kẻ thù [Israel] bằng ngôn ngữ mà họ hiểu".Lực lượng An ninh Nội bộ Liban cho biết vụ nổ xảy ra ở một số khu vực của Liban, đặc biệt là ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, thành trì của Hezbollah và miền nam Lebanon. Lebanon cho biết thêm rằng họ đang chuẩn bị đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.⦿ ---- Các chiến binh Hezbollah bắt đầu sử dụng máy nhắn tin phát nổ trên khắp Lebanon sau khi thủ lĩnh nhóm Hasan Nasrallah ra lệnh cho các thành viên ngừng sử dụng điện thoại di động vì điện thoại có thể bị tình báo Israel theo dõi và thay thế bằng máy nhắn tin để liên lạc nội bộ, và một quan chức giấu tên của Hezbollah đã nói với hãng tin Associated Press vào thứ Ba.Vị quan chức này cho biết các thiết bị phát nổ là từ một thương hiệu mới mà Hezbollah chưa từng sử dụng trước đây, nhưng từ chối tiết lộ tên thương hiệu hoặc nhà cung cấp. Kênh truyền thông KAN của Israel sau đó đưa tin rằng Israel đang mong đợi nhóm chiến binh này thực hiện một hoạt động quân sự sau sự kiện mới nhất.⦿ ---- Các vụ nổ máy nhắn tin rộng khắp ở Lebanon là "cực kỳ đáng lo ngại", đặc biệt là khi xét đến tình hình "cực kỳ bất ổn" ở khu vực này, theo Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho biết hôm thứ Ba. Dujarric cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã có thương vong về dân thường và cảnh báo về nguy cơ leo thang ở Lebanon.⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết hôm thứ Tư rằng ông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib thông báo về các vụ nổ máy nhắn tin quy mô lớn ở Lebanon. "Tôi coi tình hình này cực kỳ đáng lo ngại. Vui lòng kiểm tra lại sau."Sự việc diễn ra vài giờ sau khi công ty Gold Apollo từ Đài Loan đưa ra tuyên bố đổ lỗi cho BAC Consulting đã sản xuất các thiết bị phát nổ trong một cuộc tấn công phối hợp ở Lebanon vào ngày hôm trước. Các máy nhắn tin do BAC Consulting KFT sản xuất nhưng được phép dán nhãn hiệu Gold Apollo. Cuộc tấn công này, vẫn chưa được chính thức quy cho bất kỳ bên nào, đã khiến 12 người tử vong và khoảng 3.000 người bị thương.Theo dữ liệu từ hệ thống thông tin công ty Opten, BAC Consulting KFT được thành lập vào năm 2022. Trụ sở chính của công ty nằm trên Đường Szonyi ở Budapest. Theo hồ sơ công khai, Cristiana Rosaria Velvet-Arcidiacono là giám đốc điều hành và chủ sở hữu của công ty. Tuy nhiên, hồ sơ của cô cũng đã bị xóa khỏi phương tiện truyền thông xã hội LinkedIn. Theo Gold Apollo, BAC Consulting KFT có trụ sở tại Budapest được ủy quyền sử dụng nhãn hiệu thương hiệu của mình để bán sản phẩm ở các khu vực cụ thể.⦿ ---- Israel quyết định cho nổ từ xa các thiết bị nhắn tin mà các thành viên Hezbollah mang theo ở Lebanon và Syria vì lo ngại rằng hoạt động bí mật của họ có thể đã bị xâm phạm, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời của ba quan chức Hoa Kỳ. Trước khi các thiết bị nhắn tin phát nổ, hàng trăm thiết bị như vậy đã được các thành viên của Hezbollah ở cả hai quốc gia sử dụng. Cơ quan tình báo Mossad của Israel bị cáo buộc đã đặt một lượng nhỏ vật liệu nổ vào pin của các máy nhắn tin này và sau đó kích nổ chúng từ xa bằng cách làm nóng pin.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Tư rằng vụ nổ máy nhắn tin khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương ở Lebanon hôm qua cấu thành một "hành động chiến tranh hỗn hợp". Các vụ nổ nhắm vào các thành viên Hezbollah đã làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Israel và Lebanon. Hezbollah đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công.⦿ ---- Các cựu quan chức quân sự Israel và hiện tại đã thu nhận rằng Israel đang thua trong cuộc chiến ở Gaza trong khi Hamas đang thắng thế. Mặc dù chiếm ưu thế về mặt chiến thuật, Israel vẫn không thể đánh bại nhóm người Palestine, theo Thiếu tướng Gadi Shamni, cựu chỉ huy sư đoàn Gaza của quân đội Israel. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times được công bố vào thứ Ba, Shamni cho biết Hamas đang thắng trong cuộc chiến, trong khi Israel đang thua, "và thua một cách thảm hại".Ông cho biết năng lực quân sự của Hamas chắc chắn đã bị suy giảm, nhưng nhóm này vẫn duy trì quyền kiểm soát Gaza bởi vì lòng dân Palestine ở với họ. Ông nói thêm rằng các thành viên Hamas đã chiếm lại các thị trấn trên khắp Gaza "15 phút" sau khi quân đội Israel rút khỏi đó. Việc ông khăng khăng duy trì quyền kiểm soát một số khu vực của Dải Gaza, bao gồm cả biên giới với Ai Cập được gọi là Hành lang Philadelphi, là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán. "Nếu Philadelphi quan trọng như vậy, tại sao chúng ta lại đợi tám tháng [trong cuộc chiến] mới chiếm nó?" một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho biết.Các lực lượng Israel đã giết chết hơn 41.200 người Palestine trên khắp Dải Gaza trong hơn 11 tháng ném bom dữ dội, trong đó có khoảng 16.700 trẻ em, theo các quan chức y tế.⦿ ---- Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Tư rằng tổng thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản đạt 695,3 tỷ yên (=4,9 tỷ USD) vào tháng 8. Ngoài ra, xuất cảng tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích, trong khi nhập cảng tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, không đạt ước tính.⦿ ---- Nhật Bản, Đài Loan hợp tác tìm và huấn luyện nhân tài kỹ thuật cao. (AMD), gần đây đã công bố ý định thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Đài Loan, Liu cho biết đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào Đài Loan.Theo NDC, cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu tại Đài Loan, sự hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản dự kiến sẽ tạo ra một quan hệ đối tác mạnh mẽ, nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường toàn cầu.Liu, người đứng đầu đoàn đại diện từ gần 50 công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp Đài Loan-Nhật Bản tại Tokyo, cho biết trong nỗ lực tăng cường hợp tác song phương để thúc đẩy công nghệ đổi mới sáng tạo và thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hai bên nên tập trung vào cách thức kêu gọi vốn quốc tế, bồi dưỡng nguồn nhân tài, kết nối với thị trường toàn cầu và phát triển Công nghệ sâu (Deep Tech). Ông Liu cho biết, ngành công nghiệp của Đài Loan đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển chất bán dẫn và AI, và dự kiến Đài Bắc và Tokyo sẽ có thể cùng nhau phát triển AI, robot và Công nghệ sâu để giải quyết tác động do xã hội già hóa gây ra.⦿ ---- Virginia: Một học sinh 6 tuổi ở Virginia đã mang súng có nạp đạn đến trường hôm thứ Hai và các nhà điều tra đang cố gắng tìm ra cách đứa trẻ có được khẩu súng. Vụ này xảy ra tại Trường tiểu học Orange Elementary School, cách Charlottesville khoảng 29 dặm về phía đông bắc, theo Cảnh sát Quận chia sẻ trên Facebook vào chiều thứ Hai.Một nhân viên nhà trường đã liên lạc với một cảnh sát Quận lúc 12:50 giờ trưa ngày hôm đó về một khẩu súng đã lên đạn được tìm thấy bên trong trường. Sau đó, trường đã được chuyển sang chế độ trường học an toàn. Cảnh sát cho biết khẩu súng được tìm thấy bên trong một chiếc ba lô, vì vậy cảnh sát và một giám hiệu đã lấy chiếc ba lô. Các luật này cũng phản ánh các ưu tiên của thống đốc đảng Dân chủ, người đang đi trên dây giữa việc bảo vệ công chúng và người lao động khỏi các rủi ro tiềm ẩn của AI và nuôi dưỡng ngành công nghiệp trong nước đang phát triển nhanh chóng.Lấy cảm hứng từ cuộc đình công của các diễn viên Hollywood năm ngoái vì mức lương thấp và lo ngại rằng các hãng phim sẽ sử dụng công nghệ AI để thay thế người lao động, một luật mới của California sẽ cho phép các nghệ sĩ biểu diễn hủy bỏ các hợp đồng hiện tại nếu ngôn ngữ mơ hồ có thể cho phép các hãng phim tự do sử dụng AI để sao chép kỹ thuật số giọng nói và hình ảnh của họ. Do thiệt hại này, Terminix đã xem xét chi nhánh nào trong số 300 chi nhánh của mình đã triển khai nhiều dịch vụ kiểm soát loài gặm nhấm nhất vào năm 2023.Các thành phố có nhiều loài gặm nhấm nhất tại Hoa Kỳ: Trong số 50 thành phố cần nhiều dịch vụ nhất tại các khu vực được chỉ định, Thành phố New York là thành phố sử dụng dịch vụ kiểm soát loài gặm nhấm thường xuyên nhất vào năm 2023. Vùng Vịnh San Francisco đứng thứ hai, tiếp theo là Los Angeles. Khu vực đô thị Sacramento xếp thứ 12.Sau đây là 15 thành phố cần nhiều dịch vụ diệt chuột nhất:1. New York City, NY2. San Francisco-Oakland-San Jose, CA3. Los Angeles, CA4. Philadelphia, PA5. Washington DC6. Chicago, IL7. Houston, TX8. Boston, MA9. Dallas-Fort Worth, TX10. Atlanta, GA11. Baltimore, MD12. Sacramento-Stockton-Modesto, CA13. Denver, CO14. Hartford-New Haven, CT15. Một phi hành đoàn trực thăng đã được triệu tập để đưa một lính cứu hỏa bị thương ra khỏi đống đổ nát.Conciadi cho biết lính cứu hỏa đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị các vết thương không đe dọa đến tính mạng. Trong suốt quá trình chiến đấu với Đám cháy Airport Fire, 12 lính cứu hỏa khác đã bị thương. Hầu hết đều bị bệnh liên quan đến nhiệt, và tất cả đều đã được xuất viện, theo Conciadi. Hai thường dân cũng bị thương trong vụ cháy. Conciadi cho biết họ chỉ bị thương nhẹ. Cho đến nay, Cal Fire báo cáo rằng 160 công trình đã bị phá hủy trong vụ cháy và 34 công trình khác bị hư hại.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 33 tuổi đã bị cảnh sát bắn ở Anaheim khi xung đột với cảnh sát vì nghi ngờ hành hung, chống lại lệnh bắt giữ và vi phạm lệnh ân xá. Quyết định này đã gây ra tranh cãi trong giới học giả và sinh viên tại các tổ chức trên toàn thế giới, theo báo The Dartmouth.Vào ngày 3 tháng 9, một nhóm gồm hơn 330 học giả, sinh viên và những người ủng hộ khác đã gửi một lá thư cho ban quản lý cấp cao của Đại học Dartmouth College. Trong lá thư, những người ký tên cáo buộc Trường từ chối bổ nhiệm Nguyen vì "nội dung" cấp tiến bộ của nghiên cứu học thuật của cô — bao gồm cả việc chỉ trích Cuộc chiến chống khủng bố — và kêu gọi "xem xét công bằng và vô tư" trường hợp của cô, theo một bản sao của lá thư mà báo The Dartmouth có được.Lá thư — lưu ý rằng GS Nguyen cũng công khai ủng hộ những sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine — tiếp tục cáo buộc Trường có "hành vi thù địch và đe dọa đối với những người bày tỏ sự đoàn kết với đất nước Palestine và người dân Palestine". Trong những năm gần đây, Dartmouth College đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì từ chối cấp quyền giáo sư thường trực (tenure) cho một số phụ nữ da màu, bao gồm giáo sư địa lý Patricia Lopez vào năm 2023 và giáo sư tiếng Anh Aimee Bahng vào năm 2016. Hơn nữa, một báo cáo năm 2021 cho thấy tỷ lệ rời trường của giảng viên là cao nhất đối với phụ nữ và người da màu trong số các giảng viên trước khi có quyền giáo sư thường trực và khi đã có quyền GS thường trực — mặc dù Trường đã "thực hiện một số nỗ lực" để đa dạng hóa các giảng viên có quyền GS thường trực kể từ năm 2021, theo báo cáo trước đây.Trưởng khoa Địa lý Xun Shi cho biết ông và các đồng nghiệp không biết tại sao Trường từ chối tuyển dụng Nguyen. Cảnh sát nhận được báo cáo vào khoảng 1 giờ chiều ngày 11 tháng 9 về một cuộc tranh chấp dẫn đến việc một công nhân nhập cư bị đâm vào bụng, rồi nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Một cuộc điều tra sơ bộ phát hiện ra rằng Hồ, 31 tuổi, đã đi cùng người vợ 23 tuổi của mình, họ Nguyễn, đến nhà riêng của công nhân nhập cư người Thái 31 tuổi họ Thongchai ở Đài Trung, người mà Hồ tin là đang ngoại tình với Nguyễn, theo cảnh sát cho biết. Sau khi xảy ra tranh chấp, Hồ đã rút dao đâm Thongchai vào bụng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cùng Nguyễn. Thongchai sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung nhưng được tuyên bố đã tử vong vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày.Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ Hồ và Nguyễn tại Quận Long Tỉnh (Longjing), Đài Trung và thu giữ con dao hai giờ sau khi biết về vụ việc. Hồ và Nguyễn đã bị chuyển đến Công tố Quận Đài Trung vì cáo buộc phạm tội gây thương tích dẫn đến tử vong. Khoảng 200 công nhân tại 2 công ty ở TP Biên Hòa “kêu cứu” tới các cơ quan chức năng vì bị doanh nghiệp nợ lương và bảo hiểm xã hội. Ngày 18-9, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ người lao động bị Công ty TNHH Sản xuất gạch men King Minh và Công ty TNHH gạch Granite Đồng Nai (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) nợ lương và bảo hiểm xã hội soạn thảo đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng.⦿ ---- TIN VN.Theo báo Pháp Luật. Trưởng phòng kinh doanh công ty hóa chất đã lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường vừa bị công an phát hiện, bắt giữ. Ngày 18-9, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Bình Thạnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ (SN 1985; ngụ phường Hiệp Thành, Quận 12; là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH hóa chất Nam Phương) và Nguyễn Đức Thành Huy (SN 1989; cư trú: xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội mua bán trái phép chất độc. Những phát hiện được công bố hôm thứ Ba trên Tạp chí Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, bổ sung cho các nghiên cứu hiện có cho thấy những người uống cà phê hàng ngày có sức khỏe tim mạch tốt hơn những người không uống — miễn là họ không uống quá nhiều caffein.Đồng tác giả chính của nghiên cứu Chaofu Ke, phó giáo sư khoa dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học Soochow University ở Trung Quốc, đã viết trong một email rằng "Lượng caffein hấp thụ ở các liều lượng khác nhau có thể có những tác động khác nhau đến sức khỏe".⦿ ---- HỎI 2: Sẽ có 8 triệu người chết mỗi năm vào năm 2050 vì cơ thể họ kháng thuốc khángs inh?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hàng triệu người sẽ tử vong hàng năm do nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh trong 25 năm tới nếu không có biện pháp ngăn chặn mối đe dọa sức khỏe ngày càng gia tăng này, một nghiên cứu mới cảnh báo. 