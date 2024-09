Cập nhật bão lũ: 292 người chết, 38 người mất tích. Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng, tàn phá 257.000 căn nhà, 1.300 trường học.

- ABC News/Ipsos: Harris 52%-Trump 46% trong các cử tri có khả năng bỏ phiếu và Harris 51%-Trump 47% trong các cử tri đã đăng ký

- Des Moines Register/Mediacom Iowa: Trump chỉ còn hơn Harris 4% ở tiểu bang đỏ Iowa (hồi tháng 6, Trump hơn Biden tới 18%)

- TNS JD Vance (ứng viên Phó của Trump): nếu mất North Carolina, Trump-Vance sẽ thất cử

- Bà Harris: Trump và các đồng minh cực đoan sẽ đưa Mỹ lùi về "lạc hậu" với các chính sách bảo thủ, chia rẽ và thù hận

- TT Biden: bầu cử sắp tới sẽ quyết định số phận Mỹ và thế giới "trong nhiều thập niên tới".

- Cựu Dân biểu Cộng hòa David Jolly: Trump có thể sẽ thua cuộc đua vào Bạch Ốc trong tuần này (vì quá thân với cô Loomer hay không chịu xin lỗi chuyện vu khống di dân Haiti ăn thịt chó?)

- Bộ trưởng Ngoại giao Israel nói thực, nói thẳng: bà Harris tranh luận thắng Trump. Chính phủ Israel không có ý kiến về bầu cử Mỹ.

- Elon Musk chụp mũ: Biden và Harris sẽ giữ biên giới mở để lập hệ thống độc đảng tại Mỹ. (Thực tế theo Reuters: Biden trục xuất di dân lậu nhiều hơn Trump)

- Cộng Hòa kinh hoàng: hai tiểu bang North Carolina và Georgia trở thành dao động về hướng có lợi cho Harris

- J.D. Vance tin rằng TQ sẽ tấn công quân sự đối với Đài Loan trong khi Mỹ đã gửi toàn bộ vũ khí của mình đến Ukraine.

- TT Biden sẽ chờ qua bầu cử mới ngăn chặn kế hoạch hãng Nhật mua lại hãng thép Mỹ United States Steel Corp.

- Trump nói chỉ cần 1 cú phone là thế giới hòa bình, vì Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói "rằng Trung Quốc sợ, Nga sợ, Bắc Hàn sợ [tôi]."

- Nhà bình luận Van Jones của CNN: bà Harris đã tuyệt với thắng Trump, nhưng trong 20 phút cuối của cuộc tranh luận lẽ ra nên dịu dàng hơn, đừng hạ nhục cụ già Donald Trump đã lãng trí.

- Trump tới Las Vegas vận động, trên sân khấu ggiới thiệu công chúng nhầm 1 nam nhạc sĩ là nữ nhạc sĩ

- Kinh tế Trung Quốc suy yếu trong tháng 8, kéo dài trì trệ sau COVID

- Mưa lụt ở nhiều nước Châu Âu, chết và mất tích nhiều người.

- Quân Phòng vệ Israel thả tờ rơi ra lệnh dân phải sơ tán ở miền nam Lebanonbảo phải chạy loạn về phía bắc

- Thủ tướng Jordan và chính phủ từ chức

- Houthi: liên minh Mỹ-Anh sẽ không ngăn cản nổi Houthi hỗ trợ cho Gaza và người Palestine.

- Israel: một loạt 40 quả rocket đbắn từ Lebanon, vào đất trống Israel, không có thương vong

- Quân Israel dội bom các tòa nhà dân cư ở khu phố Tal as-Sultan của Rafah

- Thủ tướng Israel: bất kỳ ai tấn công Israel sẽ trả giá đắt.

- Đài Loan: 68% công chúng không đồng ý với lệnh cấm học sinh trung học hoặc nhỏ tuổi hơn có quan hệ tình cảm hẹn hò

- Du lịch đề nghị chính phủ Nhật cấp hộ chiếu (passports) miễn phí cho dân Nhật 18 tuổi để khuyến khích giới trẻ đi du lịch nước ngoài hơn

- Nam Hàn: số hộ gia đình một người sẽ tới 41,3% tổng số hộ gia đình vào năm 2041, cho dù tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

- Bắc Hàn gửi một lô khí cầu bay khác đổ rác và Nam Hàn

- Utah: Duc Mai Bui bị bắt vì trộm các tấm kim loại đồng trị giá 55.000 đô la

- Louisiana: Jimmy Nguyen, 28 tuổi, vào tiệm, tự sát sau khi bắn 3 người thân, làm 1 chết và 2 bị thương

- Quận Cam: 6 cư dân Quận Cam bị bắt về tội trộm ID để hưởng trợ cấp thất nghiệp thời đại dịch

- TIN VN: Cập nhật bão lũ: 292 người chết, 38 người mất tích.

- TIN VN. Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng, tàn phá 257.000 căn nhà, 1.300 trường học.

- TIN VN. Cảnh báo lũ lớn ở miền Tây, nguy cơ ngập úng nhiều nơi trong tuần tới.

- HỎI 1: Súng đạn phổ biến (chứ không phải bệnh tâm thần) là lý do làm dân Mỹ chết vì súng gấp 20 lần dân nước khác, kể cả khi tỷ lệ tâm thần như nhau? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Lạc quan về một loại thuốc giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-15/9/2024) ⦿ ---- Nền kinh tế Trung Quốc đã suy yếu trong tháng 8, kéo dài thời gian chậm lại trong hoạt động công nghiệp và giá bất động sản khi Bắc Kinh phải đối mặt với áp lực tăng chi tiêu để kích thích nhu cầu. Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Bảy cho thấy hoạt động suy yếu trên khắp sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và bất động sản so với tháng 7, theo AP đưa tin.

"Chúng ta nên biết rằng những tác động tiêu cực phát sinh từ những thay đổi trong môi trường bên ngoài đang gia tăng", Liu Aihua, nhà kinh tế trưởng của cục, cho biết trong một cuộc họp báo. Liu cho biết nhu cầu trong nước vẫn chưa đủ và sự phục hồi kinh tế bền vững vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trung Quốc đang phải vật lộn với nền kinh tế trì trệ sau COVID, với nhu cầu tiêu dùng yếu, áp lực giảm phát dai dẳng và sự thu hẹp trong hoạt động của nhà máy. Chính phủ đã đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất để thúc đẩy nền kinh tế bị đình trệ trong thời kỳ đại dịch và vẫn tăng trưởng chậm hơn mong đợi. TQ cũng phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thực hiện các biện pháp kích thích quy mô lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dữ liệu cho thấy:

. Sản lượng công nghiệp tăng 4,5% vào tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là mức giảm so với mức tăng trưởng 5,1% của tháng 7.

. Doanh số bán lẻ tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn mức tăng 2,7% của tháng 7.

. Đầu tư tài sản cố định tăng 3,4% từ tháng 1 đến tháng 8, giảm so với mức 3,6% trong bảy tháng đầu năm.

. Đầu tư vào bất động sản giảm 10,2% từ tháng 1 đến tháng 8 so với năm ngoái.

Số liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,6% trong tháng 8, không đạt dự báo. Theo AP, các quan chức cho rằng CPI cao hơn là do giá thực phẩm tăng do thời tiết xấu. Nhưng CPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,3% trong tháng 8, mức chậm nhất trong hơn ba năm.

⦿ ---- Mưa lụt ở nhiều nước Châu Âu, chết và mất tích nhiều người. Một lính cứu hỏa đã tử vong trong quá trình cứu hộ lũ lụt ở Áo, một người tử vong ở Ba Lan và bốn người mất tích ở Cộng hòa Czech, theo cảnh sát cho biết. Bão Boris đã quét qua Trung và Đông Âu với lượng mưa làm mực nước sông dâng cao và gây ra lũ quét ở hàng chục khu vực tại Cộng hòa Czech, Áo và Ba Lan.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết vào sáng Chủ Nhật, "Chúng tôi đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do đuối nước, tại khu vực Klodzko" trên biên giới Ba Lan-Czech. Sau trận mưa lớn, đập Międzygórze ở phía tây nam Ba Lan đã tràn bờ. Một bức ảnh được đăng trên X cho thấy con đập trước khi lũ lụt xảy ra - và một video do Đài truyền hình Ba Lan đăng tải cho thấy đập tràn bờ qua đêm.

Phía tây nam Ba Lan bị ảnh hưởng nặng nề nhất, buộc khoảng 1.600 người dân thị trấn Klodzko phải sơ tán. Vào thứ Bảy, chính quyền Ba Lan đã đóng cửa khẩu biên giới Golkowice với Cộng hòa Czech sau khi một con sông tràn bờ, cũng ảnh hưởng đến tuyến đường sắt nối liền thị trấn Prudnik và Nysa.

Cộng hòa Czech: Cũng vào sáng Chủ Nhật, tại Cộng hòa Czrch, cảnh sát xác nhận rằng bốn người vẫn mất tích. Theo phương tiện truyền thông địa phương, một người đàn ông đã bị lũ cuốn trôi ở phía đông nam, trong khi ba người đang ở trong một chiếc xe hơi khi nó bị cuốn trôi xuống một con sông ở thị trấn Lipova-Lazne ở phía đông bắc.

Hơn 260.000 hộ gia đình thức dậy mà không có điện theo các công ty điện lực của Séc là ČEZ và E.ON. Khu vực phía đông của Moravian-Silesia đã phải chịu đựng tình trạng mất điện tồi tệ nhất, khi 114.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Hàng nghìn người đã được sơ tán ở khu vực Moravian-Silesia. Ở Krnov, nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn, bao gồm cả trung tâm, đã bị ngập nước.

Áo quốc: Một lính cứu hỏa tham gia vào hoạt động cứu hộ ở Hạ Áo đã thiệt mạng, Phó Thủ tướng Áo Werner Kogler thông báo trên nền tảng xã hội X vào Chủ Nhật. Các nhà chức trách đã tuyên bố tỉnh này, bao quanh Vienna và giáp với Cộng hòa Séc và Slovakia, là một khu vực thảm họa.

Romania: Các cơ quan khẩn cấp đã báo cáo vào thứ Bảy rằng 4 người ở miền đông Romania đã được tìm thấy đã chết sau khi những cơn bão lớn mang theo lượng mưa chưa từng có, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt trong các khu vực bị ngập lụt.

⦿ ---- Đài phát thanh Galei Tzahal do Lực lượng Phòng vệ Israel điều hành đã bác bỏ vào Chủ Nhật trong một bài đăng trên X tuyên bố rằng quân đội nước này đã ra lệnh thả tờ rơi sơ tán ở miền nam Lebanon, nhấn mạnh rằng đây là "sáng kiến ​​riêng của Lữ đoàn Khu vực 769 mà Bộ Tư lệnh Tối cao IDF không chấp thuận".

Trước đó, truyền thông Lebanon cho biết quân đội Israel đã thả tờ rơi ở làng Wazzani ở miền nam Lebanon, kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực. "Gửi tất cả cư dân và những người phải di dời trong khu vực trại tị nạn, Hezbollah đang bắn từ khu vực của các bạn, các bạn phải rời khỏi nhà ngay lập tức và đi về phía bắc đến Kfarhamam", theo một bức ảnh được truyền thông địa phương chia sẻ.

⦿ ---- Jordan: Thủ tướng Jordan Bisher Al Khasawneh và chính phủ của ông đã đệ đơn từ chức lên Abdullah II bin Al-Hussein, Quốc vương Jordan, theo kênh tin tức dịch vụ công của Jordan Al-Mamlaka TV đưa tin vào Chủ Nhật. Quyết định này được đưa ra sau cuộc tổng tuyển cử của đất nước, diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Al Khasawneh, thủ tướng thứ 43, nhậm chức vào tháng 10/2020. Theo kết quả sơ bộ do Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập của Jordan Musa Maaytah công bố, đảng đối lập Hồi giáo Mặt trận hành động Hồi giáo đã giành chiến thắng, nhưng không giành được đa số phiếu.

⦿ ---- Người phát ngôn của Houthi Yahya Saree nhấn mạnh hôm Chủ Nhật rằng liên minh Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng như các trở ngại về mặt địa lý sẽ không ngăn cản nhóm chiến binh này cung cấp hỗ trợ cho Gaza và người Palestine. Trong một bài phát biểu bằng video, người phát ngôn của Houthi đã đề cập rằng tên lửa đạn đạo siêu thanh được bắn từ Yemen đã vượt qua mọi chướng ngại vật và hệ thống đánh chặn trên cả đất liền và trên biển. Hoạt động này "nằm trong khuôn khổ giai đoạn leo thang thứ năm chống lại Israel", Saree giải thích chi tiết.

Nasruddin Amer, phó giám đốc văn phòng truyền thông của phiến quân Houthi Yemen, đã viết trong một bài đăng trên X hôm Chủ Nhật rằng một tên lửa được phóng từ Yemen đã tấn công Israel. Amer tuyên bố rằng các hệ thống phòng thủ của Israel đã không đánh chặn được tên lửa, đồng thời nói thêm rằng đây là sự khởi đầu. "Độ sâu của kẻ thù thực sự đã bị phơi bày hoàn toàn trước lực lượng vũ trang Yemen. Trước đây, máy bay không người lái và bây giờ là tên lửa, tất cả đều đến mà không có bất kỳ sự chống đối nào", ông nói trong một bài đăng riêng.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã viết hôm Chủ Nhật trong một bài đăng trên X rằng một loạt 40 quả rocket đã được bắn từ Lebanon, sau đó hỏa hoạn bùng phát ở một số vùng phía bắc của đất nước. Trong khi một số quả đạn đã bị chặn lại, những quả khác đã rơi xuống các khu vực trống, quân đội Israel nêu chi tiết, và cho biết thêm rằng không có thương vong. "Lính cứu hỏa đang dập tắt các đám cháy bùng phát sau khi rơi xuống các khu vực trống trải", IDF cho biết. Quân đội Israel cũng phát hiện một máy bay không người lái bay qua từ Lebanon và rơi xuống khu vực Metula.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang nhắm mục tiêu vào các tòa nhà dân cư ở khu phố Tal as-Sultan của Rafah, Al Jazeera Arabic đưa tin vào Chủ Nhật. Hãng tin này cho biết thêm rằng IDF cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực al-Mawasi phía tây Rafah. Trước đó, hãng thông tấn Wafa đã đưa tin về một số cuộc tấn công của những người định cư Israel vào nhà của người Palestine ở làng Umm Safa ở Bờ Tây (West Bank).

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh vào Chủ Nhật tại một cuộc họp nội các hàng tuần rằng bất kỳ ai tấn công Israel và lực lượng Israel sẽ không thoát khỏi tầm với của chúng ta. "Người Houthis hẳn đã biết rằng chúng ta đã buộc họ phải trả giá đắt cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây hại cho chúng ta. Những ai cần nhắc nhở đều được chào đón đến thăm cảng Hodeida", ông nhận xét. "Chúng ta đang trong một chiến dịch đa mặt trận chống lại trục ma quỷ của Iran, vốn đang tìm cách hủy diệt chúng ta", Netanyahu nhấn mạnh.

Bình luận của ông được đưa ra sau những lời đe dọa mới của Houthi. Trước đó, người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree cho biết tên lửa đạn đạo siêu thanh của nhóm phiến quân này đã không bị hệ thống phòng thủ của Israel phát hiện, tấn công vào khu vực Jaffa. Saree cảnh báo thêm rằng sẽ có nhiều hoạt động như vậy được thực hiện trong tương lai gần.

⦿ ---- Bà Harris qua mặt Trump xa tới 6 điểm phần trăm, theo thăm dò mới. Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 6 điểm trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu trong cuộc khảo sát mới nhất cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu sau cuộc tranh luận hôm thứ Ba—mà hầu hết cử tri tin rằng bà đã thắng.

Harris đã tăng tới mức Harris 52% vs Trump 46% trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu và mức Harris 51% vs Trump 47% trong số những cử tri đã đăng ký trong cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 13/9, về cơ bản không thay đổi so với sáu điểm dẫn trước của bà với những cử tri có khả năng bỏ phiếu trong cuộc khảo sát của ABC/Ipsos vào cuối tháng 8 và đầu tháng 8—mặc dù 63% người Mỹ cho biết Harris đã thắng cuộc tranh luận tuần trước.

Harris dẫn trước Trump ở mức Harris 50% vs Trump 45% trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu trong cuộc thăm dò của Morning Consult được thực hiện vào ngày 11 tháng 9—là mức dẫn trước lớn nhất của bà cho đến nay trong các cuộc khảo sát của công ty thăm dò ý kiến ​​này—và ở mức Harris 47% vs Trump 42% trong cuộc thăm dò kéo dài hai ngày của Reuters/Ipsos đối với những cử tri đã đăng ký kết thúc vào ngày 12 tháng 9 (vào cuối tháng 8, một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy Harris có lợi thế Harris 45% vs Trump 41%).

⦿ ---- Khi các tiểu bang đỏ tỉnht hức: Theo một cuộc thăm dò mới, vị trí dẫn đầu của Donald Trump tại tiểu bang đỏ Iowa đã giảm mạnh. Cuộc thăm dò mới của Des Moines Register/Mediacom Iowa cho thấy cựu tổng thống đang dẫn trước Kamala Harris chỉ 4% ở Iowa, với 47% so với 43% số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Đây là một sự thay đổi lớn so với vị trí dẫn đầu 18 điểm mà Trump có được so với Tổng thống Joe Biden vào tháng 6.

Cuộc khảo sát này diễn ra khi một cuộc thăm dò khác tiết lộ tác động mà sự ủng hộ của Taylor Swift có thể gây ra cho cuộc đua - và đó không hẳn là tin tốt cho ứng cử viên của đảng Dân chủ. Cuộc thăm dò mới của YouGov cho thấy chỉ có 8% cử tri cho biết sự ủng hộ của Swift sẽ khiến họ "có phần" hoặc "có nhiều khả năng" bỏ phiếu cho Harris, trong khi 20% ít có khả năng bỏ phiếu cho cô ấy.

Các cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh sự phẫn nộ vẫn tiếp diễn sau tuyên bố của Trump trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba rằng những người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio đang ăn thịt thú cưng. Trong khi các quan chức thành phố đã phủ nhận những tuyên bố này, thượng nghị sĩ Ohio JD Vance vẫn tiếp tục gây căng thẳng. Vào sáng Chủ Nhật, Vance tiếp tục khẳng định những tuyên bố đã bị bác bỏ trên Meet The Press, nhấn mạnh: “Những tin đồn này xuất hiện là vì các cử tri đã tận mắt chứng kiến”.

⦿ ---- Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, người bạn đồng hành của Donald Trump, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, cho biết sẽ rất khó để cựu tổng thống Hoa Kỳ giành lại Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 11 nếu không thắng ở tiểu bang dao động North Carolina.

Phát biểu với các phóng viên tại Sân bay Pitt-Greenville ở Greenville, North Carolina, Vance vẫn nhấn mạnh rằng ông thấy cơ hội chiến thắng của đội tại North Carolina là rất cao. "Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người thực sự ra ngoài đó, đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe, bởi vì cách duy nhất để chúng ta thua cuộc đua này là mọi người không đi bỏ phiếu", ông nhấn mạnh.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024, Kamala Harris đã cáo buộc đối thủ của bà, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump và "đồng minh cực đoan" của ông ta đang cố gắng đưa đất nước lùi về "lạc hậu" với các chính sách bảo thủ của họ.

"Nhưng chúng tôi sẽ không quay lại", Harris nhấn mạnh tại Bữa tiệc đêm trao giải Phoenix (Phoenix Awards Dinner). Bà cũng cho biết Trump đang tìm cách áp dụng cải cách thuế để phục vụ cho người giàu, không phải tầng lớp trung lưu và lao động. "Tôi thực sự tin rằng nước Mỹ đã sẵn sàng lật sang trang mới để xa lìa nền chính trị chia rẽ và thù hận", Harris nhấn mạnh.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng kết quả cuộc bầu cử sắp tới cho vị trí nguyên thủ quốc gia sẽ quyết định số phận Hoa Kỳ và thế giới "trong nhiều thập niên tới". Phát biểu tại Bữa tối trao giải Phoenix, Biden mô tả cuộc bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 là cuộc chiến "vì chính linh hồn của nước Mỹ". Ông cho biết ông đã quyết định ra tranh cử vào năm 2020 để "chuộc lại" và khôi phục "phẩm giá" và "lòng chính trực" mà ông tin rằng đã bị mất trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump.

Hơn nữa, Biden nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với ứng cử viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, và nhấn mạnh tầm quan trọng của nền dân chủ chống lại ngôn từ kích động thù địch và "dối trá". "Nếu Thiên Chúa muốn, bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ", ông nhấn mạnh, và mô tả Harris là "đối tác thực sự".

⦿ ---- Donald Trump có thể sẽ thua cuộc đua vào Bạch Ốc trong tuần này, theo một cựu Dân biểu đảng Cộng hòa cho biết hôm thứ Bảy. Cựu Dân biểu David Jolly (R-FL) đã xuất hiện trên MSNBC vào cuối tuần để thảo luận về cuộc tranh luận gần đây của Trump, được coi rộng rãi là một thất bại đối với cựu tổng thống, cũng như mối "quan hệ chặt chẽ" bị nghi là kém trong sáng của Trump với nhà lý thuyết âm mưu cực hữu Laura Loomer.

Tháng trước, cựu DB Jolly đã chỉ trích Dự án 2025 của Heritage Foundation và giám đốc của tổ chức này là Kevin Roberts vì nỗ lực tái áp đặt chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo lên đất nước Hoa Kỳ. Trên MSNBC, Jolly được người dẫn chương trình hỏi về những thất bại mới nhất trong chiến dịch tranh cử của Trump.

'Tôi muốn Vance xin lỗi': Chúng tôi đã đến Springfield và thấy cộng đồng bị tổn thương — và chia rẽ," cựu Dân biểu Jolly cho biết thật "bất an" khi cô Loomer "hiện là cố vấn thân cận của Donald Trump".

"Bây giờ ông Trump đang xuống máy bay để tham gia cuộc tranh luận với cô Laura Loomer và Matt Gaetz. Ông Trump thậm chí còn không có bà Melania đi cùng [để giữ Trump không bị xao xuyến], hay cậu Jared hay cô Ivanka, không ai trong số những người được gọi là lực lượng ổn định cho Donald Trump hiện đang ở xung quanh cựu tổng thống", Jolly nói.

"Và vì vậy, bạn thấy màn trình diễn mà chúng ta đã thấy vào đêm thứ Ba trong cuộc tranh luận. Và bạn thấy khoảnh khắc kinh tởm khi ông Trump vu khống những người nhập cư Haiti bằng lời nói dối và âm mưu về việc ăn thịt chó, thịt mèo". Sau đó, ông nói thêm, "Tôi muốn nói điều này... Tôi thực sự có ý này. Đây có thể là tuần mà Donald Trump thua cuộc đua vào Bạch Ốc. Đây có thể là tuần này đó". (Ghi chú: cựu Dân biểu Cộng Hòa này không nói rõ Trump sẽ gục ngã trong tuần này có nghĩa thực sự là gì? Có thể ám chỉ hình ảnh cô Loomer bên cạnh vì cô này nổi tiếng kỳ thị Hồi giáo, hay nhiều thuyết âm mưu khác, hay vì ý nghĩa gì khác?)

Video này phân tích về ảnh hưởng đáng ngại của cô Loomer đối với Trump, dài 7:52 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=kdxku5zDO2o

⦿ ---- Trump lãnh búạ khi Israel nói thực, nói thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Israel là Israel Katz nhận định rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chiến thắng trong cuộc tranh luận mới nhất với đối thủ của bà trong cuộc bầu cử năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump. Khi được hỏi về tuyên bố của Trump rằng nếu Harris được bầu, Israel sẽ thua cuộc xung đột với Hamas và những cuộc xung đột tiềm tàng với Hezbollah và Iran và sẽ không còn tồn tại trong hai năm, Katz đã hạ thấp điều đó một chút, nói rằng Trump chỉ "muốn thể hiện cam kết to lớn của mình" đối với quốc gia Trung Đông này.

Hơn nữa, Katz phủ nhận chính phủ Israel đang thảo luận về cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Hoa Kỳ, nói rằng "không phải việc của Israel để giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ chờ kết quả của cuộc bầu cử". (Thực tế: chồng bà Harris là gốc Do Thái, và nhiều người nâng đỡ bà Harris, như cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, là người gốc Do Thái. Nên nói bà Harris sẽ xóa sổ Israel là Trump đang bịa đặt.)

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. và SpaceX kiêm Chủ tịch X Corp. Elon Musk đã chia sẻ một video trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó có tuyên bố rằng Đảng Dân chủ, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2024, Phó Tổng thống Kamala Harris, duy trì chính sách biên giới mở để thiết lập hệ thống độc đảng trong nước.

.

Video, do @WesternLensman tạo và đăng lần đầu, nhấn mạnh rằng các quan chức của Đảng Dân chủ tìm cách thu hút phiếu bầu của người nhập cư và duy trì quyền lực. "Đây chính xác là những gì đang xảy ra", Musk nói thêm. Trước đó, Musk đã đăng lại một dòng tweet khác trong đó ông đồng ý rằng Đảng Dân chủ kiểm soát các phương tiện truyền thông đại chúng và nhận được các khoản quyên góp lớn từ các nhà báo. (Thực tế, Trump và Musk chỉ bịa đặt. Bởi vì Biden trục xuất di dân lậu nhiều hơn Trump, theo bản tin Reuters, xin đọc ở đây: https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/MIGRATION-DEPORTATIONS/akpeoeoerpr )

Cập nhật bão lũ: 292 người chết, 38 người mất tích.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng, tàn phá 257.000 căn nhà, 1.300 trường học

Cảnh báo lũ lớn ở miền Tây, nguy cơ ngập úng nhiều nơi trong tuần tới.

⦿ ---- Cộng Hòa kinh hoàng: Cuộc đua giành chức tổng thống đang trở nên căng thẳng hơn ở North Carolina và Georgia, khi cả hai đảng đều coi đây là những tiểu bang dao động — một sự thay đổi lớn so với trước khi Phó Tổng thống Harris tham gia cuộc đua. Với việc Tổng thống Biden tham gia cuộc đua với cựu Tổng thống Trump, Georgia, một tiểu bang mà Biden đã giành chiến thắng bốn năm trước, có vẻ ngoài tầm với. Ở North Carolina, một tiểu bang mà đảng Dân chủ chỉ giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống hai lần trong 50 năm qua, tỷ lệ Biden thua dường như còn dài hơn.Giờ đây, điều đó đã hoàn toàn thay đổi, khi cả hai tiểu bang rõ ràng đang chuyển sang trạng thái xôi đậu. Scott Tranter của Decision Desk HQ cho biết: "Sau khi Biden bỏ cuộc, Harris đã nhận được rất nhiều cuộc thăm dò ý kiến tốt ở những nơi như Georgia và North Carolina. Bà Harris đang có kết quả tốt hơn trong nhóm người Mỹ gốc Phi so với Joe Biden, và sau đó [có] sự nhiệt tình trong số những cử tri Dân chủ và độc lập ở những tiểu bang này — sự nhiệt tình mà bà Harris có mà Joe Biden không có".Trump đang dẫn trước Harris 0,3 điểm phần trăm ở Georgia, và Harris đang dẫn trước Trump 0,1 điểm phần trăm ở North Carolina, theo tổng hợp các cuộc thăm dò của Decision Desk HQ/The Hill, cho thấy cả hai tiểu bang đều là những tiểu bang không chắc chắn. Tuần này, Fox News đã thay đổi dự báo của mình để Harris có lợi thế trong cuộc đua tổng thống nói chung, phần lớn là vì hiện tại họ coi Georgia và North Carolina là những tiểu bang không chắc chắn. Fox News trước đây đã ủng hộ Trump ở cả hai tiểu bang.Tất cả các số liệu đều cho thấy Harris đã thu hẹp khoảng cách với Trump kể từ khi giành được vị trí dẫn đầu. Trong những ngày trước khi Biden bỏ cuộc đua, Trump đã dẫn trước Biden 4,9 điểm phần trăm ở North Carolina và dẫn trước 4 điểm phần trăm ở Georgia trong tổng hợp các cuộc thăm dò của DDHQ/The Hill. North Carolina và Georgia đều có 16 phiếu Đại cử tri đoàn, và Harris dường như đang làm mọi thứ có thể để thực hiện một vở kịch nghiêm túc tại Tiểu bang Tar Heel.Harris đã đến North Carolina vào thứ năm để thăm Charlotte và Greensboro, thu hút lần lượt 7.500 và 17.000 người tại các sự kiện ở hai thành phố này. Ngược lại, cuộc mít tinh sau cuộc tranh luận của Biden tại Raleigh vào ngày 28/6, có 2.000 người tham dự, theo chiến dịch tại thời điểm đó. Trump đang làm mọi thứ có thể để giữ chân cả hai tiểu bang. Ông đã đến thăm Charlotte vào tuần trước và chuyển sang Georgia vào tháng trước. Tại Georgia, cựu tổng thống cũng đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ của mình với Thống đốc Cộng Hòa Brian Kemp.⦿ ---- J.D. Vance, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho chức phó tổng thống Hoa Kỳ, tuần này cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ có động thái quân sự đối với Đài Loan và rằng Hoa Kỳ đã khiến Đài Loan rơi vào thế "tồi tệ" vì đã gửi toàn bộ vũ khí của mình đến Ukraine. "Trung Quốc muốn Đài Loan, đúng không? Mọi thứ chúng ta có đều cho thấy Trung Quốc muốn Đài Loan", Vance, cũng là một thượng nghị sĩ đến từ Ohio, cho biết trong chương trình phát thanh podcast Shawn Ryan Show phát sóng hôm thứ Năm."Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã khiến Đài Loan rơi vào thế thực sự tồi tệ vì chúng ta đã gửi toàn bộ vũ khí của mình đến Ukraine", ông cho biết. Nếu có xung đột ngay bây giờ, Vance cho biết ông không chắc liệu Đài Loan có thể đẩy lùi được cuộc xâm lược của Trung Quốc hay không. Trong cuộc phỏng vấn, Vance cho biết có một số lý giải khác nhau về lý do tại sao Trung Quốc vẫn chưa có động thái nào đối với Đài Loan.Theo Vance, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện không ở vị thế chính trị mạnh nhất, nhưng tình hình đó có thể thay đổi sau năm năm nữa. "Điều khác mà bạn nghe được là có lẽ người Trung Quốc không nghĩ rằng cuối cùng họ cần [Đài Loan]", ông nói, vì Bắc Kinh có thể nghĩ rằng họ có thể kiểm soát Đài Loan từ bên ngoài mà không cần phải xâm lược. Lưu ý rằng "có lẽ có một số yếu tố đúng trong tất cả những lời giải thích đó", Vance cho biết ông tin rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ thực hiện một động thái quân sự thực sự đối với Đài Loan.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khó có thể đưa ra quyết định trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 về việc ngăn chặn kế hoạch mua lại hãng thép Mỹ United States Steel Corp. của Nippon Steel Corp., theo tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu.Báo cáo được đưa ra sau khi tờ báo này và các hãng thông tấn khác đưa tin vào tuần trước rằng Bạch Ốc đã sẵn sàng hành động để ngăn cản thỏa thuận này. Kế hoạch tiếp quản gây tranh cãi này đã vấp phải sự phản đối từ Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cũng như cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ Cộng hòa của bà trong cuộc đua.⦿ ---- Trump nói chỉ cần 1 cú phone là thế giới hòa bình. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ có thể giải quyết "hầu hết các vấn đề" liên quan đến Bắc Hàn và Iran thông qua "các cuộc gọi điện thoại" và có thể là các cuộc đàm phán trực tiếp, khi ông bình luận về việc Bắc Hàn bất ngờ tiết lộ về một cơ sở hạt nhân và việc Tehran cung cấp tên lửa cho Nga.Trump đã nêu bật các chính sách đối ngoại của mình trong một cuộc họp báo khi nhiều cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống và đối thủ đảng Dân chủ của ông, Kamala Harris, đang trong cuộc đua sát nút vào Bạch Ốc khi cuộc tổng tuyển cử chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. "Tôi sẽ có thể gọi điện thoại và giải quyết hầu hết các vấn đề", ông nói trong buổi họp báo tại câu lạc bộ chơi golf của mình gần Los Angeles. "Tôi thực sự có thể phải gặp mặt một vài lần".Ông đang trả lời câu hỏi về cách ông sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến các đối thủ tiềm tàng của Hoa Kỳ, bao gồm việc Bắc Hàn tiết lộ một cơ sở làm giàu uranium trong tuần này và việc Iran được cho là đã chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga, nếu được tái đắc cử vào tháng 11. Giống như trong cuộc tranh luận tổng thống với Harris vào thứ Ba, Trump đã trích dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với ông rằng "mọi người đều sợ Trump". Trump nói: "Ông ấy nói rằng Trung Quốc sợ, Nga sợ, Bắc Hàn sợ [tôi]."⦿ ---- Nhà bình luận CNN nói rằng bà Harris đã chiến thắng trong cuộc tranh luận một cách tuyệt vời không cần thiết, lẽ ra nên dịu dàng hơn để đừng hạ nhục ông già Donald Trump đã lãng trí. Nhà bình luận chính trị của CNN Van Jones cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng Phó Tổng thống Harris đã "làm nhục" cựu Tổng thống Trump tại cuộc tranh luận tuần này, đồng thời nói thêm rằng bà Harris có thể đã ngưng "hành vi ngược đãi người già" vào cuối sự kiện."Kamala Harris đã làm điều mà chưa từng có chính trị gia nào làm", Jones nói trong một lần xuất hiện trên "CNN NewsNight". "Bà ấy không chỉ tấnc ông Trump. Bà ấy đã làm nhục Trump. "Ông ấy là Pac-Man của nền chính trị Hoa Kỳ", Jones nói thêm trong những nhận xét được báo Mediaite nêu bật. "Ông ấy đã nuốt chửng, nhai sống các chính trị gia, nhổ họ ra, vượt qua 16 thống đốc và thượng nghị sĩ Cộng hòa như thể không có chuyện gì xảy ra."Cuộc tranh luận vào tối thứ Ba là lần đầu tiên Harris và Trump gặp nhau trực tiếp. Họ đã xung đột về nhiều vấn đề, bao gồm kinh tế, nhập cư, phá thai và chăm sóc sức khỏe. Harris đã nhiều lần cố gắng chọc tức Trump và đôi khi có vẻ thành công, vì ứng cử viên của đảng Cộng hòa tỏ ra khó chịu rõ ràng trong các cuộc trao đổi. Một cuộc thăm dò nhanh của CNN, được công bố sau cuộc tranh luận, cho thấy 63 phần trăm cử tri đã đăng ký cho biết Harris đã vượt trội hơn Trump. Khoảng 37 phần trăm nghĩ rằng cựu tổng thống đã giành chiến thắng."Bà ấy đã đánh bại ông ấy một cách tệ hại đến mức tôi nghĩ rằng ông ấy thực sự sợ phải quay lại", Jones nói trên CNN. "Và vì vậy — bây giờ tôi đồng ý, trong 20 phút cuối, bà ấy có thể dừng việc ngược đãi người già tại thời điểm đó và sau đó chuyển hướng nhiều hơn sang chương trình của mình. Tôi ước muốn bà ấy đã làm như vậy, nhưng bây giờ bà ấy có nhiều thời gian. Và bây giờ, sự thất vọng đã qua rồi". Trump cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ không thực hiện một cuộc tranh luận nào nữa với Harris.⦿ ---- Donald Trump tại cuộc vận động mới nhất của mình được cho là đã mắc lỗi và bị gắn nhãn là "đáng xấu hổ". Theo báo Billboard, Trump tại sự kiện của mình vào thứ Sáu đã chấp nhận sự ủng hộ của một ca sĩ tên là "Nicky Jam", nhưng khoảnh khắc đó không diễn ra suôn sẻ. "Nicky Jam chính thức ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024", bản tin nêu rõ. "Hôm thứ Sáu (ngày 13 tháng 9), cựu tổng thống đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại Trung tâm thị trường thế giới ở thành phố Las Vegas.""Tuy nhiên, trong một trục trặc đáng xấu hổ, cựu tổng thống đã nhầm lẫn khi gọi Nicky là 'cô ấy' khi giới thiệu nam nhạc sĩ với đám đông để phát biểu ủng hộ"."Bạn có biết Nicky không? Cô ấy nóng bỏng. Nicky đâu rồi?" Trump có thể được nghe thấy nói trong một video về sự kiện vận động tranh cử. Khi nam ca sĩ tiến đến sân khấu, Trump nói, "Ồ, nhìn kìa, tôi mừng vì anh ta đã lên sân khấu.""Nicky, mặc áo nỉ đen và đội mũ bóng chày màu đỏ đặc trưng của chiến dịch Trump 'Make America Great Again', sau đó bước lên sân khấu để đưa ra một tuyên bố ngắn gọn," theo báo Billboard. Khoảnh khắc nói nhầm đó cũng được Forbes ghi nhận.Chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris đã chế giễu Trump và thậm chí còn đăng một video về sự nhầm lẫn này lên mạng xã hội. "Trump: Siêu sao nhạc Latin Nicky Jam. Bạn có biết Nicky không? Cô ấy nóng bỏng (Nicky Jam là đàn ông)", chiến dịch viết. Trong khi đó, nghệ sĩ Art Candee viết, "Tôi đoán là Donald Trump không biết phụ nữ là gì..."⦿ ---- Đài Loan: Khoảng 68% công chúng không đồng ý với lệnh cấm học sinh trung học hoặc nhỏ tuổi hơn có quan hệ tình cảm hẹn hò, một cuộc khảo sát do một nhóm giáo dục thực hiện đã tiết lộ vào thứ Bảy. Theo tổ chức "Professor Huang Kun-huei Education Foundation", 37,8% trong số 13.191 người được hỏi cho biết họ "không đồng ý", trong khi 30,2% "rất không đồng ý" với lệnh cấm. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng nam giới và những người có trình độ học vấn cao hơn có xu hướng không đồng ý nhiều hơn.Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng lưu ý rằng công chúng nói chung lo ngại về khả năng kiểm soát cảm xúc của thanh thiếu niên. Theo cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15/7 đến ngày 15/8 năm nay, 78,6% công chúng tin rằng thanh thiếu niên kiểm soát cảm xúc kém khi đối mặt với những trở ngại trong quan hệ giữa các cá nhân hoặc khó khăn trong mối quan hệ, và 81,4% lo ngại về xu hướng hẹn hò trực tuyến đang thịnh hành.Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy công chúng coi thanh thiếu niên có mối quan hệ tốt với bạn bè đồng trang lứa nhưng lại căng thẳng với các thành viên trong gia đình. Xung đột với gia đình thường xuất phát từ thành tích học tập, các vấn đề xã hội, nghiện internet và các mối quan tâm về giáo dục hoặc việc làm, báo cáo chỉ ra.⦿ ---- Chính phủ Nhật Bản nên cấp hộ chiếu (passports) miễn phí cho những người 18 tuổi đã trở thành người lớn hợp pháp để khuyến khích nhiều người trẻ đi du lịch nước ngoài hơn, theo người đứng đầu một nhóm ngành du lịch cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kyodo News.Trích dẫn rằng chỉ khoảng 17% công dân Nhật Bản có hộ chiếu vào năm 2023, Hiroyuki Takahashi, chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Nhật Bản, bày tỏ lo ngại rằng "cơ hội đi du lịch nước ngoài của thanh thiếu niên đã giảm đi rất nhiều".⦿ ---- Nam Hàn: Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số hộ gia đình một người ở Nam Hàn sẽ đạt đỉnh vào năm 2041. Mặc dù tỷ lệ sinh của đất nước thấp kỷ lục, nhưng số lượng hộ gia đình đang tăng nhanh hơn dự kiến. Đến năm 2052, các hộ gia đình một người dự kiến sẽ chiếm 41,3% tổng số hộ gia đình, một sự thay đổi nhân khẩu học có khả năng tác động đến hành vi của người tiêu dùng và thành phần của ngành công nghiệp Nam Hàn.Cơ quan Thống kê Hàn Quốc đã công bố báo cáo ước tính hộ gia đình trong tương lai mới nhất từ năm 2022 đến năm 2052 vào ngày 12 tháng 9. Cho đến năm 2022, cơ quan chính phủ này đã cung cấp dự báo hộ gia đình cứ sau năm năm, nhưng bắt đầu từ năm nay, chu kỳ này đã được rút ngắn xuống còn hai đến ba năm để cập nhật kịp thời hơn.Những người từ 65 tuổi trở lên đang thúc đẩy sự gia tăng của các hộ gia đình một người. Theo dự báo, các hộ gia đình một người trong nhóm tuổi này dự kiến sẽ tăng từ 1,93 triệu vào năm 2022 lên 4,96 triệu vào năm 2052, tăng gấp 2,58 lần trong 30 năm. Dân số già hóa và tuổi thọ cao hơn là nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này.⦿ ---- Bắc Hàn đã gửi một lô bóng bay khác được cho là chở rác đến Nam Hàn, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Seoul cho biết vào thứ Bảy. JCS cảnh báo công chúng rằng những quả bóng bay này có thể bay đến Tỉnh Gyeonggi, xung quanh thủ đô Seoul, và yêu cầu họ báo cáo những lần nhìn thấy bóng bay cho quân đội hoặc cảnh sát.Kể từ tháng 5, Bắc Hàn đã gửi hàng trăm quả bóng bay chứa đầy rác về phía Nam Hàn, trường hợp mới nhất diễn ra vào đầu tuần này, để đáp trả việc Seoul "thường xuyên rải" tờ rơi tuyên truyền và "rác thải khác" ở các khu vực biên giới.⦿ ---- Utah: Một chủ doanh nghiệp đã bị bắt vì mua hàng nghìn đô la kim loại đồng bị đánh cắp từ bốn người đàn ông. Theo Cảnh sát Quận Salt Lake, cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 6 tháng 9 khi các cảnh sát phản hồi báo cáo về một khuôn đồng trị giá 55.000 đô la bị đánh cắp từ cơ sở khai thác Rio Tinto Kennecott.Trong cảnh sát, vào ngày 10/9, camera an ninh đã bắt gặp, 35 tuổi và Finaulahi George Vailala, 35 tuổi, lái xe F350 có rơ moóc sàn phẳng và tích cực đột nhập vào khu đất của Rio Tinto Kennecott bằng cách bỏ qua cổng an ninh đã khóa. Hai người lái xe xung quanh cho đến khi Bui tìm thấy một chiếc xe tải sàn phẳng Kennecott và lái nó đến một khu vực phế liệu."Sau đó, Bui sử dụng xe nâng để chất 5-6 tấm kim loại phế liệu cỡ lớn lên xe tải sàn phẳng", bản khai cảnh sát nêu rõ. Các nhân viên của Kennecott sau đó đã nói với các sĩ quan rằng những tấm kim loại này trị giá 25.000 đô la. Cảnh sát đã mai phục ở lối vào khu đất để bắt giữ Bui và Vailala khi họ rời đi. Bui đã đi ngang qua họ trên chiếc xe tải sàn phẳng trên một con đường đất. Khi Bui nhận thấy cảnh sát, Bui đã ra khỏi xe tải và chạy trốn bằng chân. Cuối cùng, Bui đã bị bắt.Sau đó, Vailala cũng đã bị bắt. Cảnh sát viết rằng Hea Mahe, 36 tuổi, cũng đã bị bắt trong vụ việc này vào ngày 10 tháng 9. Cả ba đều bị bắt vì tội trộm cắp tài sản trị giá hơn 5.000 đô la. Mahe và Bui bị bắt vì tội nhận hoặc chuyển nhượng xe bị đánh cắp, và Vailala bị bắt vì tội nhẹ là xâm phạm hình sự vào một mỏ để lấy cắp đồ vật. Cảnh sát cũng biết được rằng Ortiz Metal Processing ở Salt Lake City đã cố bán cho Rio Tinto Kennecott một trong những khuôn đồng bị đánh cắp.⦿ ---- Louisiana: Một người đàn ông đã đi vào cửa hàng của chính mình hồi tối thứ sáu tại Alexandria, bắn ba người thân rồi tự sát, theo cảnh sát. Một trong những nạn nhân,, 32 tuổi, đã tử vong, Sở Cảnh sát Alexandria cho biết. Kẻ nổ súng,, 28 tuổi, cũng đã chết. Hai nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 7:30 giờ tối tại khu vực 3400 phố Jackson để giải quyết vụ nổ súng. Trong thông cáo phát hành vào cuối thứ sáu, sở cảnh sát cho biết đây là "vụ việc liên quan đến gia đình liên quan đến một đối tượng nam đã xông vào cửa hàng của mình và bắn ba người họ hàng trước khi tự sát bằng súng". Khu vực này nằm giữa Đường MacArthur và Đường Texas.⦿ ---- Quận Cam: Sáu cư dân Quận Cam đã bị bắt hôm thứ Tư theo cáo trạng về tội đánh cắp danh tính (căn cước ID) để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Có 3 cáo trạng cáo buộc 7 bị cáo có liên quan đến hành vi đánh cắp danh tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp bất hợp pháp, theo công tố viên liên bang cho biết.Các công tố viên cho biết, 43 tuổi, ở Westminster,, 35 tuổi, ở Garden Grove,, 46 tuổi, ở Westminster và Michelle Strange, 40 tuổi, ở Midway City, đã bị nêu tên trong cáo trạng hồi tháng 6. Các công tố viên cho biết họ bị buộc tội gian lận ngân hàng và đánh cắp danh tính.Các công tố viên cho biết bốn người này bị cáo buộc đã nhận thẻ ghi nợ bảo hiểm thất nghiệp để cứu trợ đại dịch bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022. Các công tố viên cho biết tổng cộng đã đánh cắp 15.650 đô la tiền trợ cấp.Một cáo trạng riêng được đưa ra vào tháng 8 đã nêu tên, 36 tuổi, ở Anaheim, Nangialey Nick Wardak, 54 tuổi, ở Santa Ana và Mandy Lynn McGrew, 35 tuổi, ở Santa Ana, các công tố viên cho biết. Nhóm 3 người này bị buộc tội đánh cắp danh tính để nộp đơn xin vay vốn thế chấp nhà trực tuyến, các công tố viên cho biết. Theo các công tố viên, âm mưu này đã dẫn đến khoản tín dụng bất hợp pháp trị giá 502.806 đô la.Các công tố viên cho biết ba người này bị buộc tội âm mưu gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Các công tố viên cho biết họ cũng bị buộc tội nhận tiền trợ cấp thất nghiệp COVID-19 bất hợp pháp từ tháng 7 và tháng 8/2020. Bui cũng bị truy tố tội phân phối methamphetamine vào tháng 12/2022 và tháng 2/2023 cũng như sở hữu súng và đạn dược bất hợp pháp.⦿ ---- TIN VN:Theo VietnamPlus. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 15/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích). Một số tin khác từ VietnamPlusđáng chú ý:. Thêm 18 người mất tích tại Làng Nủ được xác minh là còn sống. Hà Nội: Nước sông Hồng dâng nhanh, nhiều nơi ngập nặng.. Cá chết hàng loạt, Tuyên Quang khẩn trương lấy mẫu nước phân tích.. Thừa Thiên-Huế: Tàu SE6 bị trật bánh khỏi đường ray. Giá lúa giảm khá, giao dịch xuất khẩu gạo cũng chậm lại⦿ ---- TIN VN.. Theo VnExpress. Bộ Kế hoạch & Đầu tư ước tính bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng cho các địa phương miền Bắc, khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó. Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 15/9, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão ảnh hưởng tới 26 tỉnh, thành phố phía Bắc và Thanh Hóa. Các địa phương này chiếm trên 41% GDP và 40% dân số cả nước.Ngoài thiệt hại về người, theo Bộ này, bão Yagi gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng tài sản của người dân, Nhà nước. Chẳng hạn, Hải Phòng - một trong hai địa phương bị bão Yagi "càn quét" - chịu thiệt hại 10.820 tỷ đồng, bằng 1/10 tổng thu ngân sách toàn thành phố năm 2023. Quảng Ninh - nơi tâm bão đi qua - thiệt hại khoảng 23.770 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông về, kết hợp với triều cường, cảnh báo nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng nhiều nơi ở các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào các ngày từ 18 - 22/9, đặc biệt trên địa bàn gần biển, vùng trũng thấp. Bản tin đột xuất của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết, theo kết quả quan trắc của Trung tâm Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), thời tiết tuần qua trên lưu vực sông Mê Kông ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam và cơn bão số 3. Hình thái thời tiết này gây mưa ở mức cao trên lưu vực sông Mê Kông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, một số nơi ở thượng Lào trên 150mm.⦿ ---- HỎI 1: Súng đạn phổ biến (chứ không phải bệnh tâm thần) là lý do làm dân Mỹ chết vì súng gấp 20 lần dân nước khác, kể cả khi tỷ lệ tâm thần như nhau?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới kết luận rằng sự phổ biến của súng đạn ở Hoa Kỳ – không phải bệnh tâm thần – đang thúc đẩy sự gia tăng các ca tử vong do súng đạn trên khắp cả nước. Nghiên cứu do một giáo sư của Đại học Oregon Health & Science University dẫn đầu đã xem xét các tình trạng sức khỏe tâm thần và các ca tử vong do súng đạn ở Hoa Kỳ và 40 quốc gia khác. Nghiên cứu phát hiện ra rằng Hoa Kỳ có số ca tử vong do súng đạn cao gấp 20 lần so với các quốc gia khác ngay cả khi tỷ lệ bệnh tâm thần là như nhau.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Lạc quan về một loại thuốc giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một loại thuốc có thể làm giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư đang cho thấy triển vọng tốt trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai, hãng dược phẩm Pfizer thông báo hôm thứ Bảy. Thuốc thử nghiệm ponsegromab là một kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody) điều trị yếu tố tăng trưởng dẫn đến sự phát triển của tế bào ung thư, được gọi là chứng suy mòn (cachexia), Pfizer cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Bảy. "Chứng suy mòn là tình trạng phổ biến ở bệnh nhân ung thư liên quan đến tình trạng sụt cân, suy giảm chức năng và cuối cùng là kết quả kém", Tiến sĩ Jeffrey Crawford, nhà nghiên cứu chính và giáo sư George Barth Geller về nghiên cứu tại Viện Ung thư Duke cho biết.Chi tiết: