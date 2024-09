Có 179 người chết, 145 người mất tích do ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ. Từ hải ngoại: Tâm Thư Thầy Thích Tánh Tuệ Khẩn Thiết Kêu Gọi Cứu Trợ Đồng Bào Nạn Nhân Bão Lụt Miền Bắc VN.

.

- Cổ phiếu Trump Media sụt bi đát vì Trump tranh luận thua Harris.

- Thăm dò CNN/SSRS: 63% nói bà Harris thắng tranh luận, chỉ 37% nói Trump thắng.

- Ca nhạc sĩ Taylor Swift tuyên bố ủng hộ bà Harris, tự nhận là "Nàng mèo không con".

- Đồng minh của Trump luôn luôn dâm đãng: Elon Musk nói sẵn sàng làm cô Taylor Swift có bầu.

- Chiến dịch Harris thách Trump tranh luận lần 2. Trump lộ ý không muốn tranh luận nữa, vì "mới thắng tranh luận tuyệt vời".

- Dư luận các báo Politico, New York Times, Đài Fox News, báo Washington Post: bà Harris thắng tranh luận, Trump thua thê thảm. Bà Harris lộ ra tác phong đàn chị, thoải mái, thường cười và lắc đầu khi thấy Trump nói thuyết âm mưu; trong khi Trump lộ vẻ nóng nảy, lạc đề, giận dữ, mặt cau có.

- Harris tập trung về việc giảm chi phí cho các gia đình nghèo và trung lưu, Trump chụp mũ bà Harris là Cộng sản (chụp sai). Trump né tránh câu hỏi về Trump phủ quyết hay không nếu có dự luật cấm phá thai của liên bang. Trump tấn công Harris thay đổi lập trường, bà Harris giải thích đổi lập trường vì thực dụng, vì lợi ích đất nước.

- Harris gài cho Trump phun ra thuyết âm mưu sai sự thật (như di dân ưa rình bắt, nhậu thịt chó, mèo). Trump ưa đánh kiểu hiệp sĩ mù: Biden không làm gì khá; bà Harris nói: tôi đang tranh cử, tôi không phải Biden.

- Kiểm tra: Trump chụp mũ thân phụ của bà Harris là người theo chủ nghĩa Marx (thực tế, 3 cựu sinh viên của GS Donald Harris kể là, cụ ông Harris là GS triết đã dạy nhiều nhà tư tưởng khác nữa). Trump tố Biden có để lại 85 tỷ đô la thiết bị quân sự ở Afghanistan (thực tế là không). Trump nói Harris 'muốn tịch thu súng của bạn' nhưng thực tế, cả bà Harris và Tim Walz đều đang sở hữu súng. Bị nhắc câu Trump nói sẽ chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong 24 giờ thì bằng cách nào, Trump chỉ nói quanh co là Trump muốn hòa bình.

- Bà Harris nói không có lính Mỹ nào đang làm nhiệm vụ tại vùng chiến sự (thực tế sai, vì lính Mỹ đang chiến đấu ở Iraq và Syria, hỗ trợ Somalia, canh phòng Biển Đỏ.

- Trump tuyên bố Trump đã cứu Obamacare (bảo hiểm y tế Giá cả phải chăng), thực tế Trump nhiều lần gỡ bỏ đều hỏng. Trump nói tòa án không xét các vụ kiện bầu cử gian lận 2020 (thực tế, tòa xét và thấy không chứng cớ gian lận).

- Kiểm tra: Không hề có ‘Tội phạm của di dân’ ở mức độ cao như Trump nói, vì FBI nói tội giết người giảm 26,4%, vụ cướp giảm 17,8%,. Thực tế, Biden bắt di dân lậu nhiều hơn Trump.

- Trump nói sai, vô căn cứ: Người không phải công dân Mỹ được khuyến khích đi bỏ phiếu. Trump vu khống: 'nhiên liệu hóa thạch sẽ chết' dưới thời Harris. Trump bị chất vấn vì sao đe dọa 'tắm máu' nếu thua phiếu, Trump liền nói đừng tin từng chữ vì chỉ là kiểu nói ẩn dụ thôi.

- Các luật gia: Trump tự thú sẵn sàng phạm luật khi hứa chấm dứt các cuộc chiến Israel-Hamas và Nga-Ukraine trước khi nhậm chức tổng thống.

- Biden: lính Israel không cố ý giết thiếu nữ Mỹ, nhưng chỉ vì bắn xuống đất, rồi đạn dội ngược lên trúng người.

- Ngoại Trưởng Mỹ hỏi Anh hồi tháng 8 về các điều kiện mà Israel cần đáp ứng để Anh gỡ trừng phạt ngừng cung cấp vũ khí, Anh nói cần ngưng bắng Gaza

- Công ty Boeing giao 40 phi cơ trong tháng 8/2024, tăng 5 so cùng kỳ năm 2023.

- FTC cảnh báo các công ty mẹ của Circle K và 7-Eleven giữ hồ sơ, sẽ điều tra vụ sáp nhập trị giá 39 tỷ đô

- Thái Lan báo nguy: tự tử tăng 32% từ năm 2017 đến năm 2022. Năm 2023, có 31.402 vụ tự tử

- Thủ tướng Úc: sẽ ra luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội vào cuối năm nay

- Nam Hàn: đa số đàn ông hễ có tiền là cưới vợ, đã số đàn bà hễ có tiền là cứ ưa ở độc thân.

- Dân số Đài Loan đã giảm 0,01% trong tháng 8, tiếp tục giảm liên tục trong 8 tháng

- Atlanta: 1 phi cơ Delta chạm đuôi 1 phi cơ khác

- Long Beach cho vay lãi suất thấp và không lãi suất lên đến 250.000 đô la cho mỗi chủ nhà muốn xây ADU (nhà phụ) điều kiện cho 1 gia đình thu nhập thấp thuê trong 5 năm

- Quận Cam: người sáng tạo TikTok của Disney hoàn thành Giải chạy bán marathon Halloween của Disneyland, tới mức là chết

- Canada: Vinh An Nguyen trúng số, lãnh 165.732,20 đô

- TIN VN. Có 179 người chết, 145 người mất tích do ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ.

- TIN VN. Cứu được 17 người trong vụ lở núi ở Lào Cai, còn 65 nạn nhân mất tích.

- TIN VN. Mỹ hỗ trợ 1 triệu USD cứu trợ khẩn cấp sau bão Yagi.

- HỎI 1: Bụng phệ có khi là tốt, nếu bạn chịu thể dục thường xuyên? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- Tâm Thư Khẩn Thiết Kêu Gọi Cứu Trợ Đồng Bào Nạn Nhân Bão Lụt Miền Bắc VN.

.

QUẬN CAM (VB-11/9/2024) ⦿ ---- Trump tranh luận thua thê thảm, cổ phiếu Trump Media liền sụt bi đát. Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group Corp. đã giảm mạnh hơn 15% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa lúc rạng sáng ngày thứ Tư sau cuộc tranh luận tổng thống giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

.

Harris được coi là người chiến thắng trong cuộc tranh luận, theo các phương tiện truyền thông, nhiều nhà phân tích và một cuộc thăm dò nhanh của CNN được tiến hành trong số những cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận. Trong khi đó, Trump tuyên bố ông là người thể hiện tốt hơn trong "cuộc tranh luận hay nhất từ ​​trước đến nay", chỉ trích Harris là "rất yếu về chính sách đối ngoại" và "yếu về biên giới". Trump Media đã bị giảm 15,83% xuống còn 15,68 đô la vào lúc 5:50 sáng theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk thú nhận Harris tranh luận tuyệt vời, nhưng nói sẽ vẫn chọn Trump. Tỷ phú Elon Musk khen ngợi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc tranh luận tổng thống đêm qua, nhưng nhấn mạnh rằng ông vẫn nghĩ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là lựa chọn tốt hơn để trở thành tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo, vì ông ấy giỏi hơn trong việc "hoàn thành mọi việc".

.

Musk cho biết trong một bài đăng trên X. "Nói như vậy, khi nói đến việc hoàn thành mọi việc, không chỉ nói những lời hay ý đẹp, tôi tin chắc rằng Trump sẽ làm tốt hơn nhiều. Rốt cuộc, nếu Kamala có thể làm những điều tuyệt vời, tại sao cô ấy lại không làm?" Musk đã ủng hộ Trump sau vụ ám sát hụt ông và kể từ đó, Trump đã tuyên bố rằng ông có thể trao cho ông một công việc trong chính quyền của mình nếu đắc cử. (Musk nói Trump "hoàn thành mọi việc" nhưng hẳn là chỉ vào lời hứa cắt giảm thuế cho các tỷ phú trong khi dựng rào thuế quan làm giá hàng chợ của dân thường bị tăng giá, một điểm mà bà Harris nêu bật trong cuộc tranh luận.)

.

⦿ ---- Hầu hết cử tri đã ghi danh bầu cử sau khi theo dõi cuộc tranh luận tổng thống giữa Kamala Harris và Donald Trump đều cho biết ứng cử viên đảng Dân chủ đã thắng lớn trong tranh luận, theo một cuộc thăm dò tức thời của CNN/SSRS cho thấy. Theo cuộc thăm dò nhanh của những người theo dõi cuộc tranh luận, 63% coi Harris là người chiến thắng, trong khi 37% tin rằng Trump thể hiện tốt hơn.

.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát nhấn mạnh rằng cuộc thăm dò không đại diện cho quan điểm của toàn thể công chúng bỏ phiếu, nhưng nhấn mạnh rằng những người tham gia cuộc thăm dò có khả năng thiên về đảng Cộng hòa hơn là thiên về đảng Dân chủ 6 điểm. Trước cuộc tranh luận, những cử tri tương tự (trong đó thiên về Trump hơn 6%) đã chia rẽ 50%-50% khi được hỏi họ mong đợi ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Và sau tranh luận thì Trump bể rồi.

.

⦿ ---- Siêu sao nhạc pop Taylor Swift đã tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris vào tối thứ Ba sau cuộc tranh luận quan trọng giữa bà Harris và Trump. Cô Swift gọi ứng cử viên của đảng Dân chủ là "một nhà lãnh đạo kiên định và tài năng". Swift cho biết trong một bài đăng trên Instagram với hơn 283 triệu người theo dõi cô: "Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tôi bỏ phiếu cho @kamalaharris vì cô đấu tranh cho các quyền và các mục đích mà tôi tin rằng cần một chiến binh để bảo vệ chúng. Tôi nghĩ cô Harris là một nhà lãnh đạo kiên định và tài năng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu chúng ta được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn".

.

Swift tiếp tục viết rằng cô "rất vui mừng và ấn tượng" khi Harris chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người bạn đồng hành tranh cử, ca ngợi ông Walz là người đấu tranh cho "quyền của LGBTQ+, quyền thụ tinh trong ống nghiệm và quyền sở hữu cơ thể của phụ nữ trong nhiều thập niên".

.

"Tôi đã nghiên cứu và đưa ra lựa chọn của mình", nữ nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy nói thêm. "Nghiên cứu của bạn là tất cả những gì bạn phải làm, và lựa chọn là của bạn. Tôi cũng muốn nói, đặc biệt là với những người bỏ phiếu lần đầu: Hãy nhớ rằng để bỏ phiếu, bạn phải đăng ký! Tôi cũng thấy rằng bỏ phiếu sớm dễ hơn nhiều. Tôi sẽ liên kết nơi đăng ký và tìm ngày bỏ phiếu sớm cùng thông tin trong bài viết của tôi."

.

Ca nhạc sĩ Taylor Swift, 34 tuổi, đã ký tên vào bài đăng của mình là "Childless Cat Lady" ("Quý bà mèo không con") — ám chỉ đến ngôn ngữ mà người bạn đồng hành của Trump, Thượng nghị sĩ JD Vance, R-Ohio, sử dụng để mô tả những người phụ nữ không có con. Swift đã đưa vào một bức ảnh cô ấy đang bế chú mèo Benjamin Button, chú mèo đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time cùng với nữ ca sĩ.



Sự ủng hộ của Swift khiến chiến dịch của Harris bất ngờ, hai quan chức chiến dịch nói với NBC News. Một trong những quan chức cho biết, chiến dịch coi sự ủng hộ của nữ ca sĩ là một phần của "chiến thắng quyết định" cho phó tổng thống trên sân khấu tranh luận và nói lên khả năng thu hút sự ủng hộ của cô.

.

⦿ ---- Đồng minh của Trump luôn luôn dâm đãng: Elon Musk nói sẵn sàng làm cô Taylor Swift có bầu. Thất bại trong cuộc tranh luận của Donald Trump dường như đã làm chệch hướng Elon Musk, một trong những người cổ vũ lớn nhất của Trump. Sau khi ca sĩ Taylor Swift tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris, và ký vào lời xác nhận, "Với tình yêu và hy vọng, Taylor Swift, Người phụ nữ mèo không con," thì Musk, một người cha của 12 đứa con, đã phá vỡ sự im lặng trong đêm tranh luận của Trump bằng một lời đề nghị rõ ràng là sẽ làm Swift có thai.

.

"Tốt lắm cô Taylor [Swift]... cô thắng rồi", anh viết trên X. "Tôi sẽ cho cô một đứa con và bảo vệ mèo của cô bằng cả mạng sống của tôi". Bình luận này không được đón nhận nồng nhiệt ở Trung Quốc, nơi dòng tweet xuất hiện vào buổi chiều, khiến hashtag liên quan trên Weibo thu hút hơn 15 triệu lượt xem, theo Business Insider.

.

"Thật là một trò đùa lố bịch", một bình luận hàng đầu từ một blog của người hâm mộ Swift viết. "'Tôi sẽ cho cô một đứa con?' Ai muốn có con từ Musk chứ?" Một bài đăng khác từ một blog của người hâm mộ Swift viết, "Musk thậm chí không có chút tôn trọng nào đối với phụ nữ".

.

⦿ ---- Trump lộ ý không muốn tranh luận nữa. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với Fox News hôm thứ Tư rằng ông cảm thấy "ít có khuynh hướng" tham gia một cuộc tranh luận khác với ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.

.

"Tôi sẽ ít có khuynh hướng hơn, vì chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã thắng cuộc tranh luận. Chúng tôi đã có một mạng lưới [ABC News] tệ hại, tệ hại", Trump nhấn mạnh, mặc dù các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy hầu hết người xem đều coi Harris là người thắng cuộc tranh luận.

.

Những bình luận này, trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố trước đó của ông về sự sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trên bất kỳ mạng lưới nào, được đưa ra sau khi chiến dịch của đảng Dân chủ kêu gọi một cuộc tranh luận khác giữa Harris và Trump trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

.

⦿ ---- Tranh luận nhiều đề tài: Harris tự nhận là kẻ giải quyết vấn đề một cách thực dụng, tố Trump là kẻ muốn độc tài; trong khi Trump thường lạc đề, nói sai sự thật, chụp bà Harris là cấp tiến. Kamala Harris và Donald Trump đã đụng độ trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của họ vào thứ Ba tại Philadelphia, chưa đầy hai tháng trước Ngày bầu cử.

.

Trước cuộc tranh luận, Harris dường như có nhiều thứ để đạt được hơn — và nhiều thứ để mất hơn. Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena College cho thấy 28% cho biết họ "cần tìm hiểu thêm về Kamala Harris", so với chỉ 9% nói như vậy về Trump. Nhìn chung, Trump dẫn trước Harris 1 điểm trong số những người có khả năng bỏ phiếu, với 5% không chắc chắn hoặc không ủng hộ cả hai.

.

Cuộc tranh luận đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau và có một loạt các cuộc trao đổi căng thẳng giữa hai đối thủ cay đắng. Harris tự giới thiệu mình là người giải quyết vấn đề thực dụng và hạ thấp Trump là một kẻ muốn trở thành nhà độc tài, không thể giữ được đám đông tham dự các buổi tụ tập. Trump chỉ trích Harris là một người cấp tiến và thường xuyên quay lại chủ đề chỉ trích vấn đề di cư, đôi khi đi chệch hướng sang các thuyết âm mưu.

.

⦿ ---- Bà Harris lộ ra tác phong đàn chị, thoải mái, thường cười và lắc đầu khi thấy Trump nói thuyết âm mưu; trong khi Trump lộ vẻ nóng nảy, lạc đề, giận dữ, mặt cau có. Sự việc bắt đầu ngay khi họ xuất hiện trước khán giả. Phó Tổng thống Kamala Harris bước qua sân khấu đến chỗ của cựu Tổng thống Donald Trump, đưa tay ra và giới thiệu bản thân. Trump, rõ ràng là rất ngạc nhiên, bắt tay bà.

.

Phong thái trưởng thượng của Harris đã định hình nên giai điệu cho 90 phút tiếp theo, khi Harris đưa ra lập luận của mình để trở thành tổng thống tiếp theo của quốc gia thông qua ngôn ngữ cơ thể nhiều như bà đã làm thông qua lời nói. Và trong khoảng thời gian đó, bà đã nhiều lần chọc tức Trump, khiến ông tức giận và gian nan để giữ chủ đề và đôi khi, lao vào những giai thoại khó hiểu.

.

"Họ đang ăn thịt chó, những người nhập cư đến Mỹ, họ đang ăn thịt mèo. Họ đang ăn, họ đang ăn thịt thú cưng của những người sống ở đó", Trump nói, ám chỉ đến một tuyên bố vô căn cứ về những người nhập cư Haiti trong câu trả lời về vấn đề nhập cư. "Đây là những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta, và thật đáng xấu hổ".

.

Trump dành phần lớn thời gian trong đêm để nghiêng người về phía trước, tay đặt trên bục phát biểu, suy tư. Ông không nhìn Harris, ngay cả khi đưa ra quan điểm rõ ràng về bà, thay vào đó chỉ tay về phía đối thủ Dân chủ của mình mà không quay đầu lại. Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Trump trở nên mất bình tĩnh trong cuộc tranh luận đầu tiên của họ, bắt đầu bằng việc Trump nói đúng trọng tâm về một trong những chủ đề chính trong chiến dịch của mình: nền kinh tế.

.

Harris đôi khi nghiêng hoặc lắc đầu tỏ vẻ không tin, mỉm cười khó tin và có lúc nhìn thẳng vào Trump, đưa tay lên cằm theo một cử chỉ cường điệu như thể muốn truyền đạt rằng bà đang nghe một câu chuyện hoang đường. Biểu cảm của bà ngay lập tức trở thành một meme trên mạng xã hội.

.

Khi Trump khoe khoang về việc ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và giành được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác, Harris trả lời rằng ông đã thua — và bị 81 triệu người sa thải. "Rõ ràng là ông ấy đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý điều đó", bà nói.

.

Nhìn chung, màn trình diễn của Harris là một sự thay đổi đáng kể so với những gì đảng Dân chủ thấy từ Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận vào tháng 6, cuộc tranh luận bị chỉ trích là thảm họa đối với ông Biden. Có vẻ như Harris đã học được từ cuộc tranh luận đó: rằng micro nên luôn bật mở và ngôn ngữ cơ thể là một cách quan trọng để giao tiếp với khán giả.

.

Quyết định bắt tay trước của Harris, hướng về phía Trump, được đưa ra sau khi bà, giống như những đảng viên Dân chủ khác, đã chứng kiến ​​Trump sử dụng kiểu hung hăng trong cuộc tranh luận năm 2016 với Hillary Clinton để thể hiện sự thống trị. Trong một số lần khác, Harris đã cố gắng nhìn thẳng vào ống kính TV khi đưa ra câu trả lời của mình.

.

Trong khi đó, nhìn chung, Trump thường đưa ra những câu trả lời quanh co — và ngày càng trở nên kích động rõ ràng. Điều đó bao gồm cả khi Harris chỉ trích Trump, nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông và nước Mỹ, vì đã cứ tưởng Trump là người nghiêm túc. Sau đó, Trump tuyên bố ông có sự hậu thuẫn của người đàn ông mạnh mẽ người Hungary Victor Orban (một người thần phục Putin, tự đưa Hungary làm chư hầu cho Nga).

.

⦿ ---- Báo Politico: Harris giỏi nghệ thuật chọc quê, Trump mắc bẫy, mất bình tĩnh, mặt quạu quọ. Harris đã chế giễu Trump "nhiều lần" về những chủ đề mà ông đặc biệt nhạy cảm, bao gồm quy mô đám đông tham gia mít tinh của ông và cách ông được các nhà lãnh đạo thế giới nhìn nhận, Adam Cancryn và Myah Ward viết trên Politico. "Kết quả khiến Trump ... phải vật lộn để tung đòn", họ viết, kể lại cách ông chuyển từ "được cân nhắc và thu thập" sang "ngày càng thất vọng khi Harris chọc tức ông". Có lúc, khi ông bị khiêu khích khoe khoang về quy mô các cuộc mít tinh của mình, Harris chỉ đơn giản "nhìn, cười khẩy và lắc đầu".

.

--- Báo New York Times: Harris làm cho Trump toàn nói nhảm. Harris đã dành toàn bộ cuộc tranh luận "cố gắng hết sức để đào sâu vào bên trong ông, chỉ trích ông về các bản án hình sự, cách ông xử lý đại dịch Covid-19, quy mô đám đông tham gia mít tinh của ông và các nhà lãnh đạo quân sự và nước ngoài mà bà cho biết đã gọi ông là 'sự ô nhục'", Nicholas Nehamas viết trên tờ New York Times. Và Trump thường không thể kiềm chế được và "cắn câu, đáp trả những lời chỉ trích của bà Harris bằng một loạt những tuyên bố sai sự thật, thông tin sai lệch và các cuộc tấn công cá nhân".

.

---- Đài Fox News: Bà Harris chiến thắng, Trump lộ vẻ bầm dập, nhưng Fox News vẫn bênh Trump. Ngay cả tại Fox News, Doug Schoen cũng thừa nhận Harris là "người chiến thắng rõ ràng", nhưng cho biết những người ủng hộ Trump rất hiểu "mức độ thiên vị mà ABC News đã đưa vào quá trình này" với những người điều phối dường như "cần phải kiểm tra thực tế hầu như mọi thứ mà cựu tổng thống đã nói". Schoen cho biết bất chấp màn tranh luận của Harris, "Các cử tri vẫn tức giận về hướng đi của đất nước, về màn thể hiện của cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris, cũng như ứng cử viên nào mà họ tin tưởng hơn về hai hoặc ba vấn đề hàng đầu mà đất nước phải đối mặt: kinh tế, nhập cư và luật pháp và trật tự".

.

---- Báo Washington Post: cử tri các tiểu bang xôi đậu công nhận bà Harris tranh luận thắng, buộc Trump cãi bướng. Các cử tri ở các tiểu bang dao động được Washington Post thăm dò cũng đồng ý rằng Harris đã thắng, ngay cả khi họ có kế hoạch bỏ phiếu cho Trump.

.

⦿ ---- Harris nhanh chóng nghiêng về việc giảm chi phí cho các gia đình nghèo và trung lưu, Trump chụp mũ bà Harris là Cộng sản chủ nghĩa Marx. Harris đã sử dụng câu hỏi đầu tiên để tập trung vào kế hoạch của bà về một "nền kinh tế cơ hội", tìm cách cắt giảm lợi thế của Trump về vấn đề này với những cử tri dao động bằng cách tự giới thiệu mình là ứng cử viên của tầng lớp trung lưu trong khi gọi Trump là người cắt giảm thuế cho tỷ phú và doanh nghiệp.

.

"Tôi được nuôi dạy như một đứa trẻ trung lưu, và thực ra tôi là người duy nhất trên sân khấu này có kế hoạch nâng cao tầng lớp trung lưu và người lao động của nước Mỹ", Harris nói. "Chúng ta biết rằng chúng ta đang thiếu nhà ở và chi phí nhà ở quá đắt đối với quá nhiều người. Chúng ta biết rằng các gia đình trẻ cần được hỗ trợ để nuôi dạy con cái, và tôi có ý định gia hạn mức giảm thuế cho những gia đình đó là 6.000 đô la, đây là khoản tín dụng thuế dành cho trẻ em lớn nhất mà chúng ta đã dành cho trẻ em trong một thời gian dài, để những gia đình trẻ đó có đủ khả năng mua cũi trẻ em, mua ghế xe hơi [cho trẻ em], mua quần áo cho con cái của họ".

.

Trump chỉ trích nền kinh tế Biden-Harris, nói rằng, "Tôi chưa bao giờ thấy một giai đoạn nào tồi tệ hơn thế". Ông cũng bảo vệ kế hoạch dựng rào thuế quan của mình và gọi Harris là "một người theo chủ nghĩa Marx", ngay cả khi ông cáo buộc bà sao chép chính sách của ông: "Tôi định tặng bà ấy một chiếc mũ MAGA".

.

⦿ ---- Cả hai ứng cử viên đều nhấn mạnh tìm kiếm sự thay đổi: bà Harris đi tới, Trump trở về "vinh quang" cũ. Trong những phút đầu, cả hai đối thủ đều tìm cách giành lấy sự thay đổi trong một đất nước có rất nhiều cử tri đang khao khát những điều thay đổi đó.

.

“Trong cuộc tranh luận tối nay, các bạn sẽ nghe thấy cùng một kịch bản cũ rích, nhàm chán: một loạt lời nói dối, bất bình và chửi bới", Harris nói về Trump. "Những gì các bạn sẽ nghe thấy tối nay là một kế hoạch chi tiết và nguy hiểm có tên là Dự án 2025 mà cựu tổng thống dự định thực hiện nếu ông được bầu".

.

Harris đã quay trở lại thông điệp đó sau đó trong cuộc tranh luận: "Người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với kịch bản cũ rích, nhàm chán". Sau đó, bà đã quay trở lại với nó khi chỉ trích Trump vì đã kích động cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. "Chúng ta hãy lật sang trang mới. Chúng ta đừng quay lại", bà nói.

.

Trump đã tìm cách miêu tả Harris là sự tiếp nối của Tổng thống Joe Biden về vấn đề nhập cư và kinh tế. Về những người di cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, ông nói: "Đây là những người mà bà ấy và Biden đã dẫn vào đất nước chúng ta, và họ đang phá hủy đất nước chúng ta. Họ rất nguy hiểm.” Và về kinh tế, ông nói: “Bà ấy đã sao chép kế hoạch của Biden.” Thực sự, những đề xuất của bà Harris rất mới: về giảm giá hàng chợ, về tín dụng thuế trẻ em, về tài trợ mua nhà... trong khi Trump chỉ níu bà Harris vào Biden.

.

⦿ ---- Trump tấn công Harris thay đổi lập trường, bà Harris giải thích đổi lập trường vì thực dụng cho lợi ích đất nước. Điểm nổi bật của Harris trong chiến dịch là các lập trường cánh tả mà bà đã đưa ra khi còn là ứng cử viên sơ bộ của đảng Dân chủ cho chức tổng thống năm 2020 mà bà đã từ bỏ hoặc rút lui — chẳng hạn như lệnh cấm khai thác khí đá phiến, ra lệnh mua lại vũ khí bán tự động và hợp pháp hóa việc vượt biên. Bà đã được hỏi về sự đổi lập trường của mình một lần nữa.

.

"Tôi đã nói rất rõ ràng vào năm 2020, tôi sẽ không cấm khai thác khí đá phiến", Harris nói. "Tôi chưa từng cấm khai thác khí đá phiến khi còn là phó tổng thống. Trên thực tế, tôi là người bỏ phiếu quyết định cho Đạo luật Giảm lạm phát, mở ra các hợp đồng thuê mới cho khai thác khí đá phiến", một cách khai thác dầu và khí đốt tự nhiên gây tranh cãi về mặt sinh thái.

.

Harris nói thêm, "Các giá trị của tôi không thay đổi. Bà ấy muốn thực hiện các ca phẫu thuật chuyển giới cho những người nhập cư bất hợp pháp đang ở trong tù. Đây là một người theo chủ nghĩa tự do cánh tả cấp tiến sẽ làm điều này. Bà ấy muốn tịch thu súng của bạn và bà ấy sẽ không bao giờ cho phép khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania. Nếu bà ấy thắng cử, hoạt động khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania sẽ kết thúc ngay từ Ngày đầu tiên.” Thực tế, năm 2019, bà Harris còn đòi Y tế toàn dân theo mô hình Medicare for All, nhưng rồi phải bỏ lập trường này.

.

⦿ ---- Trump né tránh câu hỏi về phủ quyết lệnh cấm phá thai của liên bang. Trump và Harris đã có một cuộc cãi nhau kéo dài về vấn đề phá thai, trong đó Trump đã hai lần từ chối trả lời liệu ông có phủ quyết lệnh cấm phá thai của liên bang nếu Quốc hội thông qua hay không.

.

"Ồ, tôi sẽ không phải làm vậy", Trump trả lời. Ông nói rằng ông "không ký" lệnh cấm như vậy vì "không có lý do gì để làm vậy", lập luận rằng "mọi người" đều hài lòng với việc chấm dứt hổ sơ Roe v. Wade (mà Tòa Tối Cao đã lật ngược).

.

Khi được cho biết rằng ứng cử viên phó tổng thống của mình, Thượng nghị sĩ JD Vance, của Ohio, đã nói rằng TRump sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai như vậy, Trump đã phản bác lại Vance, người đã đưa ra bình luận gần đây trên chương trình "Meet the Press" của NBC News.

.

"Công bằng mà nói, tôi đã không thảo luận về vấn đề này với JD. JD — và tôi không bận tâm nếu anh Vance có quan điểm nhất định, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đang nói thay tôi", ông nói, lập luận rằng Quốc hội sẽ không thông qua bất kỳ dự luật phá thai lớn nào.

.

Harris nói: “Tôi cam kết với các bạn: Khi Quốc hội thông qua dự luật khôi phục lại các biện pháp bảo vệ của hồ sơ "Roe v. Wade" thì với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ tự hào ký thành luật. Nhưng hãy hiểu rằng, nếu Donald Trump tái đắc cử, ông ấy sẽ ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc.”

.

⦿ ---- Harris gài cho Trump phun ra thuyết âm mưu sai sự thật. Harris bước vào cuộc tranh luận với hy vọng làm Trump bối rối, và có vẻ như bà đã thành công ở một số thời điểm, dụ ông vào thế phòng thủ thay vì nêu bật vấn đề mạnh nhất của ông: lo ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt.

.

Bà tấn công ông về quyền phá thai, liên kết ông Trump với bản thiết kế chính sách cánh hữu Project 2025 và nêu bật lời khen ngợi của Trump dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Cả hai lần, ông Trump đều phải tự thanh minht hanh nga. Bà Harris cũng đã mời người Mỹ đến xem một cuộc mít tinh của Trump.

.

“Ông Trump nói về những nhân vật hư cấu như Hannibal Lecter. Ông Trump nói về 'cối xay gió gây ung thư' [Trump nói trụ điện gió gây ung thư]. Và điều bạn cũng sẽ nhận thấy là mọi người bắt đầu rời khỏi các cuộc mít tinh của ông Trump sớm vì kiệt sức và buồn chán”, Harris nói, nhìn vào ống kính TV.

.

Điều đó không vui với Trump, người đã nói rằng ông có "những cuộc mít tinh đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử chính trị" và Trump đi chệch hướng bằng cách trích dẫn một thuyết âm mưu đã bị bác bỏ về việc một số người di cư [ở Ohio] ăn thịt thú cưng như chó, mèo và bắt vịt công viên về ăn. “Những dân nhập cư đó họ vào Mỹ, họ ăn thịt chó, họ ăn thịt mèo,” Trump nói.

.

(Ghi chú: Trump vu khống di dân bằng chuyện sai sự thật. Sở Cảnh sát Springfield đã nói với tờ Springfield News-Sun rằng họ không nhận được báo cáo nào về việc bất kỳ ai ăn trộm hoặc ăn thịt thú cưng. “Đây là cùng một vở kịch chống người da đen cũ rích mà chúng ta đã thấy trong hàng trăm năm ở Ohio được triển khai để chia rẽ và tạo ra sự thù hận, đặc biệt là vào thời điểm bầu cử”, Erik Crew, luật sư tại Haitian Bridge Alliance và là người bản xứ Cincinnati có nguồn gốc từ Springfield cho biết.

.

“Những phong trào theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và phản dân chủ luôn sử dụng tuyên bố rằng những kẻ man rợ da đen được gọi là sẽ đến để phá hoại, đặc biệt là khi quyền lực chính trị đang bị tranh giành. Lần này cũng không khác gì. Lần này họ nói rằng đó là người Haiti, và lần này họ sử dụng nó để cố gắng ghi điểm chính trị xung quanh vấn đề nhập cư. Thực tế là những người nhập cư Haiti đã đến Springfield để tìm cách đóng góp cho nền dân chủ và nền kinh tế Hoa Kỳ, và Springfield và Ohio sẽ được hưởng lợi từ điều đó giống như các cộng đồng Hoa Kỳ đã được hưởng lợi trong quá khứ từ những đóng góp của người nhập cư da đen”, Crew cho biết.

.

Và hôm thứ Hai, tài khoản Republicans X của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã đăng một hình ảnh AI về cựu Tổng thống Trump đang ôm một con vịt và một con mèo — những loài động vật là tâm điểm của các cáo buộc trên mạng xã hội — với chú thích "hãy bảo vệ vịt và mèo con của chúng ta ở Ohio!"

Cộng Hòa luôn luôn hoan hỷ tạo ra các tin giả như thế, cảnh sát thanh minh vẫn vô ích.)

.

⦿ ---- - Trump ưa đánh kiểu hiệp sĩ mù: Biden không làm gì khá; bà Harris nói: tôi đang tranh cử, tôi không phải Biden. Trump chỉ trích Biden, làm dấy lên phản ứng ngắn gọn của Harris. Màn trình diễn của Trump bao gồm một loạt các cuộc tấn công vào Biden, người đã bỏ cuộc sau cuộc tranh luận thảm họa vào cuối tháng 6 với Trump. Trump chỉ trích cách Biden xử lý các tài liệu mật, chỉ trích ông vì phản đối đường ống Keystone XL và gọi chính quyền Biden là "nhiệm kỳ tổng thống gây chia rẽ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta".

.

"Tổng thống của chúng ta ở đâu? Chúng ta thậm chí còn không biết ông ấy có phải là tổng thống hay không", Trump nói vào cuối cuộc tranh luận. "Họ đã đuổi ông ấy ra khỏi chiến dịch. Chúng ta thậm chí còn không biết. Ông ấy có phải là tổng thống của chúng ta không? Chúng ta có một tổng thống không biết mình còn sống".

.

Harris trả lời, "Điều quan trọng là phải nhắc nhở cựu tổng thống: Ông không tranh cử đua với Joe Biden; ông đang tranh cử đua với tôi".

.

Khi Trump sau đó nói, "Bà ấy là Biden", Harris trả lời: "Rõ ràng, tôi không phải là Joe Biden. Và tôi chắc chắn không phải là Donald Trump".

.

⦿ ---- Kiểm chứng sự thật. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã đối đầu trong cuộc tranh luận đầu tiên của họ vào tối thứ Ba, chỉ trích lẫn nhau về chính sách đối ngoại, phá thai và súng. Trump đã đưa ra một số thuyết âm mưu đã bị bác bỏ liên quan đến di cư, tội phạm và bỏ phiếu trong cuộc đối đầu quyết liệt, trong khi Harris đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về việc làm trong ngành sản xuất và liệu quân đội Hoa Kỳ có ở trong vùng chiến sự hay không.

.

Kiểm tra: Trump chụp mũ thân phụ của bà Harris là người theo chủ nghĩa Marx. "Cha của cô này là giáo sư kinh tế theo chủ nghĩa Marx, và ông bố đã dạy cô này rất tốt", Trump nói. Đó không phải là những gì các cựu sinh viên của ông giáo kia nói.

.

Trong các cuộc phỏng vấn, ba cựu sinh viên của Giáo sư Donald Harris, những người hiện là nhà kinh tế, đã nói với NBC News rằng họ không đồng ý rằng cha của Harris là người theo chủ nghĩa Marx. GS Donald Harris đã giảng dạy tại Đại học Stanford trong gần ba thập niên cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1998, và trong thời gian ở đó, ông đã nghiên cứu triết lý kinh tế của Karl Marx trong số các triết lý của những nhà tư tưởng khác, theo các sinh viên của ông kể lại. Mặc dù Harris đã nói về ảnh hưởng của cha mình trong thời thơ ấu, nhưng cô đã ghi nhận mẹ mình là người đã định hình nên con người cô ấy ngày hôm nay vì ba mẹ cô đã ly dị sớm.

.

⦿ ---- Kiểm tra: Mỹ có để lại 85 tỷ đô la thiết bị quân sự ở Afghanistan không? "Chúng tôi sẽ không để lại 85 tỷ đô la thiết bị quân sự mới và đẹp như tranh vẽ", Trump nói. Điều này là sai.

.

Taliban đã chiếm được thiết bị quân sự do Hoa Kỳ sản xuất khi họ giành lại quyền lực vào năm 2021, nhưng con số 85 tỷ đô la là bị phóng đại quá mức. Đây là khoản tiền tổng cộng khoảng 83 tỷ đô la viện trợ dành cho quân đội và cảnh sát Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài hai thập niên, bao gồm đào tạo, thiết bị và nhà ở.

.

Theo báo cáo năm 2022 của Bộ Quốc phòng, Taliban đã tịch thu phần lớn trong số 7,12 tỷ đô la thiết bị do Hoa Kỳ tài trợ ước tính nằm trong tay chính phủ Afghanistan trước đây khi chính phủ này sụp đổ, tình trạng của chúng hiện không rõ. Báo cáo cho biết quân đội Hoa Kỳ đã di dời hoặc phá hủy hầu hết các thiết bị chính mà họ đang sử dụng ở Afghanistan trong những tháng trước khi Hoa Kỳ rút quân.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Trump tuyên bố Harris 'muốn tịch thu súng của bạn'. Điều này là sai. Các bài đăng trên mạng đã đưa ra một tuyên bố sai tương tự. Harris đã ủng hộ luật an toàn súng, đề xuất các yêu cầu đối với "bất kỳ ai bán hơn 5 khẩu súng một năm" phải tiến hành kiểm tra lý lịch và những người buôn bán súng bất hợp pháp phải đối mặt với hình phạt.

.

Bà Harris trả lời ngay sau đó: "Chuyện này liên quan đến việc tịch thu súng của mọi người sao? Tim Walz và tôi đều là chủ sở hữu súng. Chúng tôi không tịch thu súng của bất kỳ ai".

.

⦿ ---- Kiểm tra: Harris nói Trump trách nhiệm làm mất việc làm trong ngành sản xuất. “Donald Trump nói rằng ông ấy sẽ tạo ra việc làm trong ngành sản xuất. Ông ấy đã làm mất việc làm trong ngành sản xuất", Harris nói. Không đơn giản như thế. Điều này cần thấy bối cảnh.

.

Trước khi đại dịch bùng phát, Hoa Kỳ đã bổ sung thêm khoảng 500.000 việc làm trong ngành sản xuất trong thời gian chính quyền Trump nắm quyền. Nhưng vào thời điểm Trump rời nhiệm sở vào thời điểm đại dịch lên đến đỉnh điểm, Hoa Kỳ đã từ bỏ hầu như tất cả những thành quả đó do sự tàn phá kinh tế toàn cầu do virus gây ra.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Liệu Trump có chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine bằng cách từ bỏ lợi ích của Ukraine không? "Tôi tin rằng Donald Trump nói rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ. Đó là vì ông ấy sẽ từ bỏ nó. Và đó không phải là con người chúng ta với tư cách là người Mỹ", Harris nói. Điều này cần thấy bối cảnh.

.

Bình luận của Harris được đưa ra trong một cuộc trao đổi dài bắt đầu khi người điều phối cuộc tranh luận David Muir hỏi Trump, "Ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này không?"

.

Trump chỉ trả lời rằng "Tôi muốn chiến tranh chấm dứt. Tôi muốn cứu những sinh mạng đang bị đối xử vô ích, hàng triệu người đang bị giết". Ông nói thêm rằng "Tôi sẽ giải quyết vấn đề" bởi vì "những gì tôi sẽ làm là nói chuyện với một bên, tôi sẽ nói chuyện với bên kia, tôi sẽ tập hợp họ lại".

.

Harris trả lời bằng trích dẫn trên và nêu ra rằng chính quyền Biden đã giúp tập hợp hàng chục quốc gia lại với nhau để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. "Nhờ sự hỗ trợ của chúng tôi, nhờ hệ thống phòng không, đạn dược, pháo binh… mà chúng tôi đã cung cấp, Ukraine đã trở thành một quốc gia độc lập và tự do. Nếu Donald Trump là tổng thống, Putin hẳn là đang ngồi ở Kyiv ngay lúc này,” bà nói.Trump chưa công khai thảo luận về kế hoạch cụ thể của ông để chấm dứt chiến tranh. Tờ Washington Post đưa tin vào tháng 4 rằng kế hoạch này về cơ bản là một thỏa thuận buộc Ukraine cắt đất để lấy hòa bình. Đó là điều Tổng Thống Zelensky bác bỏ.Trích dẫn những người đã thảo luận về kế hoạch này với Trump và các cố vấn của ông, tờ WP đưa tin rằng Trump sẽ có kế hoạch thúc đẩy Ukraine trao quyền kiểm soát Crimea và khu vực Donbas cho Nga trong bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai, về cơ bản sẽ chính thức hóa những lợi ích mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được trong cuộc xâm lược bất hợp pháp của mình. Để đổi lại, tờ WP đưa tin, Putin sẽ chấm dứt chiến tranh. Báo cáo đã thu hút sự chỉ trích trên khắp nơi và từ Kyiv, với nhiều nhà lập pháp và nhân vật quốc tế cho rằng thỏa thuận này chỉ là sự xoa dịu rồi Putin sẽ xâm lươc tiếp.Bất kể kế hoạch như vậy có bao giờ đơm hoa kết trái hay không, những bình luận mới nhất của Harris đều dựa trên câu chuyện rằng Trump vẫn tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ ấm cúng với Nga. Trump đã nhiều lần ca ngợi Putin là "thiên tài" và "thông minh."Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là Trump không nói trong phản hồi trực tiếp của mình với Muir rằng ông muốn Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến. Ông chỉ nói rằng ông muốn chiến tranh chấm dứt. Và ngay cả khi Trump thắng và cố gắng ngăn chặn chiến tranh, chính phủ Hoa Kỳ và châu Âu cho biết Nga không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy họ thực sự quan tâm đến bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Harris nói rằng không có quân nhân Hoa Kỳ nào đang làm nhiệm vụ tại vùng chiến sự. “Và tính đến hôm nay, không có một quân nhân Hoa Kỳ nào đang làm nhiệm vụ tại vùng chiến sự, tại bất kỳ vùng chiến sự nào trên thế giới, lần đầu tiên trong thế kỷ này", Harris nói. Điều này là sai.Mặc dù Quốc hội chưa chính thức tuyên chiến trong nhiều thập niên, nhưng quân đội Hoa Kỳ chắc chắn đang có mặt tại các vùng chiến sự trên khắp thế giới. Họ đang phục vụ tại những nơi như Iraq và Syria, nơi họ hợp tác với quân đội địa phương để chống lại các mạng lưới khủng bố.Và họ cũng thực hiện các nhiệm vụ tại cả hai nơi — chúng ta đã thấy điều đó vào cuối tháng trước tại tỉnh Anbar của Iraq, nơi một cuộc hành quân đã giết chết 15 chiến binh Nhà nước Hồi giáo và hai binh sĩ Hoa Kỳ đã được sơ tán vì bị thương (và năm người khác bị thương). Và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Syria vào tháng trước đã làm tám quân nhân Hoa Kỳ bị thương.

Quân đội Hoa Kỳ cũng có mặt tại Somalia và các khu vực khác của Châu Phi, nơi họ hỗ trợ quân đội địa phương chống lại các nhóm khủng bố và họ đã bắn hạ máy bay không người lái và hỏa tiễn của Houthi ở Biển Đỏ.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Trump tuyên bố Trump đã cứu Obamacare (bảo hiểm y tế này có tên chính thức là "Affordable Care Act" - Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng). "Tôi có cứu nó và làm cho nó tốt nhất có thể không, hay tôi để nó mục nát, và tôi đã cứu nó", Trump nói. Điều này là sai.

.

Trong nhiệm kỳ của Trump, Trump đã thực hiện một số nỗ lực gỡ bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Mặc dù những nỗ lực đó không thành công, nhưng đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã gỡ bỏ được phần cưỡng bách cá nhân phải mua bảo hiểm (individual mandate) của ObamaCare, điều mà yêu cầu mọi người phải có bảo hiểm y tế hoặc phải đối mặt với tiền phạt.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Các vụ kiện bầu cử của Trump có thất bại không? Trump nói: “Không có thẩm phán nào xem xét. ... Họ nói rằng chúng tôi không có tư cách kiện [standing]. Đó là một vấn đề khác. Họ nói rằng chúng tôi không có tư cách. Bạn có thể tưởng tượng ra một hệ thống mà một người trong cuộc bầu cử không có tư cách không? Tổng thống Hoa Kỳ không có tư cách? Đó là cách chúng tôi thua nếu bạn xem xét các sự kiện, và tôi rất muốn bạn thực hiện một chương trình đặc biệt về vấn đề này. Tôi sẽ cho bạn thấy Georgia, và tôi sẽ cho bạn thấy Wisconsin, và tôi sẽ cho bạn thấy Pennsylvania." Điều Trump nói là sai.

.

Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng các thẩm phán đã bác bỏ hơn 50 vụ kiện do những người ủng hộ ông đệ trình với cáo buộc gian lận tràn lan vì tổng thống không có “tư cách” hợp pháp.

.

Phần lớn các vụ kiện đã bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng về gian lận cử tri, một phát hiện mà Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr [trong chính phủ Trump] đồng ý. Các thẩm phán ở Georgia, Wisconsin và Pennsylvania đã bác bỏ các khiếu nại về gian lận cử tri tràn lan. Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của Trump vì thiếu căn cứ. Có nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 không bị ảnh hưởng bởi gian lận.

.

⦿ ---- Kiểm tra: ‘Tội phạm của di dân’ có đang xảy ra ở mức độ cao không? Trump nói: “Họ đã phá hủy kết cấu của đất nước chúng ta. Hàng triệu người nhập cư và trên toàn thế giới, tội phạm đã giảm trên toàn thế giới, ngoại trừ ở Mỹ. Tội phạm ở đây tăng vọt, bất chấp những tuyên bố gian dối mà họ đưa ra, tội phạm ở đất nước này đã tăng vọt, và chúng ta có một hình thức tội phạm mới. Nó được gọi là tội phạm di dân. Tôi thích điều đó. "Nó đang xảy ra ở mức độ mà không ai nghĩ là có thể xảy ra." Điều này gây hiểu lầm.

.

Tỷ lệ tội phạm bạo lực và tài sản đã giảm mạnh trong ba tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu thống kê hàng quý do FBI công bố hôm thứ Hai, được gọi là Báo cáo tội phạm thống nhất. Tỷ lệ giết người giảm 26,4%, số vụ hiếp dâm được báo cáo giảm 25,7%, số vụ cướp giảm 17,8%, số vụ tấn công nghiêm trọng giảm 12,5% và tỷ lệ tội phạm bạo lực nói chung giảm 15,2%, số liệu thống kê cho biết.

.

Khi bị chất vấn về tỷ lệ tội phạm trái ngược với ông, Trump tuyên bố FBI đã không "bao gồm các thành phố có tội phạm tồi tệ nhất; đó là một vụ gian lận". Và mặc dù đúng là dữ liệu của một số thành phố không được đưa vào dữ liệu tội phạm của FBI, dữ liệu cấp thành phố cho thấy xu hướng tương tự. Ví dụ, dữ liệu của Thành phố New York do sở cảnh sát biên soạn cho thấy tội phạm cũng giảm chung trong quý đầu tiên của năm 2024 tại đó.

.

Cũng không hề có chuyện Biden mở cửa đón di dân lậu. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, hơn 112.000 người di dân có tiền án đã bị bắt giữ tại biên giới, so với hơn 63.000 người dưới thời Trump. Số người nằm trong danh sách theo dõi khủng bố bị chặn lại ở biên giới phần lớn vẫn giữ nguyên, với ước tính 1.400 cuộc chạm trán dưới thời Trump và 1.800 cuộc chạm trán dưới thời Biden. Nhưng chính phủ đã thừa nhận khó khăn trong việc thẩm tra những người di cư đến từ các quốc gia không chia sẻ dữ liệu tiền án với Hoa Kỳ và các nhà điều tra đã mở hơn 100 cuộc điều tra về Tren de Aragua, một băng đảng người Venezuela đã len lỏi sang Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Người không phải công dân Mỹ có được khuyến khích đi bỏ phiếu không? Trump nói: “Chúng ta phải có biên giới và chúng ta phải có các cuộc bầu cử tốt. Các cuộc bầu cử của chúng ta thì tệ. Và rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp đang đến, họ đang cố gắng để họ đi bỏ phiếu. Họ thậm chí không thể nói tiếng Anh. Họ thậm chí không biết họ đang ở quốc gia nào, thực tế là vậy. Và những người này đang cố gắng để họ đi bỏ phiếu, và đó là lý do tại sao họ cho phép họ vào đất nước chúng ta." Điều này là sai.

.

Ghi danh hoặc bỏ phiếu với tư cách là người không phải công dân trong tất cả các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và liên bang là một tội đại hình, mặc dù thủ đô Washington, D.C. và một số ít thành phố ở California, Maryland và Vermont cho phép người không phải công dân nhưng có đóng thuế địa phương được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp địa phương. Rất ít người vi phạm các luật đó. Cũng không có bằng chứng nào về việc "mọi người" cố gắng để những người di cư không có giấy tờ đi bỏ phiếu.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Trump nói rằng 'nhiên liệu hóa thạch sẽ chết' dưới thời Harris. (Nhiên liệu hóa thạch là xăng, dầu...) Trump nói: “Nếu bà ấy thắng cử, một ngày sau cuộc bầu cử đó, họ quay lại phá hủy đất nước chúng ta và dầu mỏ sẽ chết. Nhiên liệu hóa thạch sẽ chết. Chúng ta sẽ quay lại với cối xay gió [điện gió], và chúng ta sẽ quay lại với năng lượng mặt trời, nơi họ cần cả một sa mạc để có được một số năng lượng để phát ra. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một nhà máy năng lượng mặt trời chưa? Nhân tiện, tôi là người hâm mộ lớn của năng lượng mặt trời, nhưng chúng chiếm 400-500 mẫu Anh đất sa mạc." Điều Trump nói là sai.

.

Sản lượng dầu khí đang ở mức cao nhất mọi thời đại dưới thời chính quyền Biden và Hoa Kỳ là nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Trong khi đó, năng lượng gió và mặt trời đang mở rộng nhanh chóng trên khắp cả nước. Hiệp hội thông tin năng lượng Hoa Kỳ dự đoán lượng điện mặt trời mới được đưa vào sử dụng sẽ tăng 75% từ năm 2023 đến năm 2025. Điện gió mới cũng tăng 11%.

.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt của người Mỹ, năng lượng mặt trời và gió trên bờ cũng là nguồn năng lượng rẻ hơn đáng kể so với nhiên liệu hóa thạch. Theo EIA, điện mặt trời, trung bình có giá gần 1/2 giá năng lượng khí đốt hóa thạch.

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế: Trump từng đe dọa sẽ có một cuộc 'tắm máu' nếu ông không thắng cử không? Harris nói: "Donald Trump, ứng cử viên, đã nói, trong cuộc bầu cử này, sẽ có một cuộc tắm máu nếu cuộc bầu cử này và kết quả của cuộc bầu cử này không theo ý ông. Chúng ta hãy lật sang trang mới. Chúng ta đừng quay lại. Chúng ta hãy vạch ra một lộ trình cho tương lai và đừng quay lại quá khứ." Điều Harris nói là đúng, mặc dù Trump thanh minh rằng đó là kiểu nói khác để ẩn dụ.

.

Trong cuộc tranh luận, Trump đã đáp trả Harris, nói rằng: "Hãy để tôi nói rằng đó là một thuật ngữ khác, và đó là một thuật ngữ liên quan đến năng lượng, bởi vì họ đã phá hủy ngành năng lượng của chúng ta. ... Câu chuyện đó đã bị vạch trần, như bạn sẽ nói."

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã vô tình thú nhận một tội đại hình liên bang trong cuộc tranh luận "thảm họa" của ông với Phó Tổng thống Kamala Harris vào tối thứ Ba, theo các chuyên gia pháp lý. Tuyên bố của Trump rằng ông sẽ chấm dứt các cuộc chiến tranh Israel-Hamas và Nga-Ukraine "thậm chí trước khi trở thành tổng thống" đã khiến cựu công tố viên liên bang Joyce Vance bị sốc, theo bà ghi trên X.

.

"Nói rằng 'nếu tôi là tổng thống đắc cử, tôi sẽ thực hiện (hòa bình ở Israel) trước khi tôi nhậm chức' là một lời thú nhận về một tội liên bang theo Đạo luật Logan", Vance viết.

.

Gary Marcus, giáo sư danh dự tại Đại học New York, nơi con trai của cựu tổng thống nhập học vào mùa thu năm nay, đồng ý. "Trump vừa hứa sẽ vi phạm Đạo luật Logan, trên truyền hình quốc gia", ông viết vào tối thứ Ba.

.

Đạo luật Logan là luật có từ nhiều thế kỷ trước, cấm công dân Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động ngoại giao trái phép để "ảnh hưởng đến các biện pháp hoặc hành vi" của chính phủ nước ngoài.

.

Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc tranh cãi về Trump làm dấy lên mối lo ngại về Đạo luật Logan. Năm 2018, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn đã từ chức vì có thông tin cho rằng ông đã thảo luận về lệnh trừng phạt Nga với một quan chức Nga trước khi Trump nhậm chức.

.

Đạo luật này lại xuất hiện trên báo chí vào tháng 8 này trong bối cảnh có thông tin Trump thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không chấp nhận lệnh ngừng bắn vì điều đó có thể giúp bà Harris kiếm phiếu. Cùng tháng đó, CNN đưa tin rằng hơn 40.000 người Palestine đã thiệt mạng và gần 100.000 người bị thương trong cuộc xung đột.

.

⦿ ---- Biden: lính Israel không cố ý giết thiếu nữ Mỹ, nhưng chỉ vì bắn xuống đất, rồi đạn dội ngược lên trúng người. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói hôm thứ Ba rằng vụ lính Israel bắn chết một nhà hoạt động Hoa Kỳ ở Bờ Tây (West Bank) "rõ ràng là một tai nạn", xác nhận tuyên bố của Israel. Nhà hoạt động này đã bị lực lượng Israel bắn chết trong một cuộc biểu tình. "Rõ ràng là một tai nạn. Viên đạn dội lên khỏi mặt đất và cô đã tình cờ bị trúng đạn", Biden nói với các phóng viên. Bạch Ốc trước đó đã kêu gọi điều tra vụ việc.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy hồi tháng 8 về các điều kiện mà Israel cần đáp ứng để Anh đánh giá lại việc ngừng cung cấp vũ khí, Politico đưa tin hôm thứ Ba sau khi có quyền truy cập vào một phần cuộc gọi được tổ chức một tháng trước đó.

.

"Lammy trả lời: Một lệnh ngừng bắn ở Gaza và các tổ chức nhân quyền quốc tế được tiếp cận với người Palestine trong nhà tù Israel", báo này đưa tin, ám chỉ rằng Mỹ vẫn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ không thể nghi ngờ đối với Israel bất chấp những lo ngại của quốc tế về tác động mà lực lượng Israel gây ra cho dân thường trong khu vực. Tin tức này được đưa ra vài giờ sau khi hai nhà lãnh đạo tổ chức một cuộc họp tại London.

.

⦿ ---- Công ty Boeing đã công bố hôm thứ Ba rằng có tổng cộng 40 máy bay được giao vào tháng 8/2024, tăng năm máy so với cùng kỳ năm 2023. Theo dữ liệu mới nhất do công ty cung cấp về đơn đặt hàng và giao hàng, có thông tin tiết lộ rằng 32 máy bay Boeing 737 Max đã được mua trong giai đoạn này. Ngoài ra, Boeing đã giao tổng cộng 258 máy bay phản lực thương mại cho đến nay trong năm nay, tính đến ngày 31/8. Trong số đó, có 198 máy bay Boeing 737 Max.

.

Boeing đã cam kết tăng sản lượng máy bay phản lực bán chạy nhất của mình, MAX. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc điều hành mới, Kelly Ortberg, công ty có kế hoạch tăng sản lượng lên 38 máy bay mỗi tháng vào cuối năm nay.

.

⦿ ---- Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC: Federal Trade Commission) được cho là đã cảnh báo các công ty mẹ của Circle K và 7-Eleven giữ lại tất cả các tài liệu liên quan đến một vụ sáp nhập tiềm năng giữa chuỗi cửa hàng xăng dầu và cửa hàng tiện lợi của họ, ước tính trị giá 39 tỷ đô la, theo tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Ba.

.

Một nguồn tin cho biết cảnh báo của cơ quan giám sát cho thấy họ có thể phản đối thỏa thuận nếu nó được thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vẫn chưa chính thức tiến hành điều tra vì hai công ty vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vụ sáp nhập.

.

Tuần trước, Seven & i Holdings, công ty mẹ của 7-Eleven, đã từ chối lời đề nghị mua lại bằng tiền mặt từ Alimentation Couche-Tard của Canada, đơn vị điều hành Circle K. Hội đồng quản trị của Seven & i Holdings tuyên bố rằng lời đề nghị này "làm giảm đáng kể giá trị" của công ty và không xem xét đầy đủ các rủi ro về mặt pháp lý liên quan đến vụ sáp nhập được đề xuất.

.

⦿ ---- Trong những năm gần đây, Thái Lan đã chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về tỷ lệ tự tử, với tỷ lệ tử vong do tự tử tăng 32% từ năm 2017 đến năm 2022. Tỷ lệ cao nhất được ghi nhận ở những người lớn tuổi (55 tuổi trở lên), trong khi thanh thiếu niên (15-19 tuổi) có tỷ lệ tự tử cao nhất. Năm 2023, có 31.402 vụ tự tử ở Thái Lan.

.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề sức khỏe cộng đồng này, chính phủ Thái Lan đã ưu tiên áp dụng cách tiếp cận toàn diện, toàn xã hội để phòng ngừa tự tử trong kế hoạch hành động quốc gia sắp tới, tập trung vào việc củng cố Lực lượng đặc nhiệm HOPE (Người hỗ trợ tình trạng khẩn cấp về tâm thần), một mạng lưới nhiều bên liên quan chuyên ngăn ngừa tự tử.

.

Năm 2024, Cục Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế Công cộng, đã hợp tác với WHO, để củng cố hệ thống giám sát tự tử nhằm cung cấp thông tin cho kế hoạch hành động phòng ngừa tự tử quốc gia. Một cuộc khảo sát cũng đã được tiến hành để hiểu rõ hơn về tình trạng tự tử ở Thái Lan.

.

Một cuộc khảo sát năm 2023 của Bộ Y tế Công cộng với sự tham gia của hơn 7.000 người có nguy cơ và hơn 11.000 người chăm sóc và người thân cho thấy rằng mặc dù mọi người nhìn chung đều biết nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi có ý định tự tử, nhưng vẫn có lo ngại rằng nội dung truyền thông liên quan đến tự tử có nguy cơ làm trầm trọng thêm hành vi tự tử.

.

⦿ ---- Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố kế hoạch đưa ra luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội vào cuối năm nay, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới về những rủi ro tiềm ẩn mà mạng xã hội gây ra cho sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em.

.

Theo Albanese, chính phủ của ông có kế hoạch áp dụng độ tuổi tối thiểu để truy cập vào các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok, với giới hạn được đặt ở mức từ 14 đến 16 tuổi, tùy thuộc vào việc cân nhắc thêm.

.

⦿ ---- Nam Hàn: đàn ông hễ có tiền là cưới vợ, đàn bà hễ có tiền là cứ ưa ở độc thân. Những người đàn ông trẻ có điều kiện tài chính tốt hơn bạn bè cùng trang lứa có nhiều khả năng kết hôn hơn, trong khi phụ nữ thì ngược lại, dữ liệu cho thấy hôm thứ Ba. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc, những người đàn ông ổn định về tài chính trong độ tuổi từ 25 đến 39 có nhiều khả năng kết hôn khi họ đến độ tuổi lý tưởng để kết hôn. Ngược lại, những người phụ nữ ổn định về tài chính trong cùng nhóm tuổi có xu hướng thích ở lại độc thân.

.

Theo cơ quan thống kê, trong số những người đàn ông từ 25 đến 39 tuổi vào năm 2022, có 91,1% những người đã kết hôn có việc làm, trong khi 73,5% những người đàn ông độc thân có việc làm. Những người đã kết hôn cũng báo cáo thu nhập hàng năm cao hơn so với những người độc thân — 50,99 triệu won (37.900 đô la) so với 34,29 triệu won.

.

Trong số phụ nữ, 61,1% những người đã kết hôn có việc làm, trong khi 71,8% phụ nữ độc thân có việc làm, theo dữ liệu từ năm 2022. Phụ nữ đã kết hôn kiếm được 28,11 triệu won một năm, trong khi phụ nữ chưa kết hôn kiếm được 30,13 triệu won.

.

“Có vẻ như những phụ nữ ổn định về tài chính tránh kết hôn do hoàn cảnh kinh tế và xã hội bất lợi mặc dù phụ nữ đã được trao quyền trong những năm gần đây", cơ quan thống kê đánh giá. Điều này đề cập đến những thách thức về sinh nở, chăm sóc trẻ em và gián đoạn sự nghiệp mà phụ nữ thường phải đối mặt khi kết hôn.

.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy chỉ có ba trong số 10 người Nam Hàn trong độ tuổi từ 25 đến 39, bất kể giới tính, kết hôn vào năm 2022. Tỷ lệ kết hôn là 33,7%, đánh dấu mức giảm 2,4% so với năm 2021. Tỷ lệ kết hôn tương đối thấp hơn ở các thành phố lớn so với các tỉnh.

.

Thủ đô Seoul có tỷ lệ kết hôn là 25%, trong khi tỷ lệ của Busan là 30,9% và tỷ lệ của Gwangju là 32,7%. Mặt khác, tỷ lệ kết hôn ở tỉnh Chungcheong Nam là 39,9%.

.

⦿ ---- Dân số Đài Loan đã giảm 0,01% vào tháng 8, tiếp tục đà giảm nhẹ nhưng liên tục trong tám tháng, mặc dù có mức tăng trưởng hàng năm tích cực vào năm ngoái, theo số liệu thống kê do Bộ Nội vụ (MOI) công bố hôm thứ Ba. Các số liệu thống kê cho thấy dân số Đài Loan tính đến cuối tháng 8 là 23.406.608 người, giảm 2.715 người so với tháng 7.

.

Tuy nhiên, số liệu của tháng 8 cho thấy dân số tăng 6.954 người, hay 0,03%, so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của MOI. Có 11.643 ca sinh và 16.830 ca tử vong vào tháng 8, với trung bình cứ 3,8 phút lại có một trẻ sơ sinh chào đời và cứ 2,7 phút lại có một ca tử vong, theo dữ liệu cho thấy.

.

Trong khi đó, số người di cư vào đất nước này trong tháng 8 là 2.472 người, với sự phân chia theo từng thành phố cho thấy Đào Viên, Tân Đài Bắc và Đài Trung (Taoyuan, New Taipei, and Taichung) là ba điểm đến hàng đầu.

.

Dữ liệu của MOI cho thấy dân số cả nước là 23.424.442 vào cuối năm 2023 - tăng 155.802 so với năm 2022 - chấm dứt tình trạng suy giảm dân số hàng năm kéo dài kể từ năm 2020.

.

⦿ ---- Atlanta: Một máy bay của Delta đã va chạm với đuôi của một máy bay khác vào sáng thứ Ba tại một sân bay ở Atlanta. Vụ va chạm xảy ra ngay sau 10 giờ sáng tại Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta khi Chuyến bay 295 của Delta đang lăn bánh để khởi hành và đâm vào Chuyến bay 5526 của Endeavor Air, theo Cục Hàng không Liên bang cho biết trong một tuyên bố.

.

Đoạn video được quay tại sân bay dường như cho thấy máy bay Endeavor với đuôi treo lủng lẳng ở bên hông máy bay. Delta Air Lines cho biết không có báo cáo nào về thương tích và đội bảo dưỡng đang đánh giá thiệt hại. Chuyến bay của Delta đang trên đường đến Tokyo và chuyến bay của Endeavor Air đến Lafayette, Louisiana. Delta cho biết họ đang nỗ lực sắp xếp lại chỗ ở cho hành khách.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Thành phố Long Beach đã bật đèn xanh cho một chương trình mới mà họ hy vọng sẽ đạt được hai mục tiêu bằng một hòn đá bằng cách tăng nhà ở trong thành phố và giúp cư dân thu nhập thấp tìm được nhà để thuê. Thành phố đang sử dụng 2,5 triệu đô la để tài trợ cho Chương trình cho vay ADU giá cả phải chăng bằng cách cung cấp các khoản vay lãi suất thấp và không lãi suất lên đến 250.000 đô la cho mỗi chủ nhà muốn xây dựng ADU (đơn vị nhà ở bổ sung). Tuy nhiên, điều đáng chú ý là họ phải cho thuê ADU trong 5 năm cho một gia đình thu nhập thấp.

.

"Đây là một nguồn lực tốt cho các gia đình thu nhập thấp và cho tất cả các gia đình", Yamilet Chavez, một chủ nhà mới ở khu phố Wrigley của Long Beach cho biết. "Nếu tôi thuê (một ADU), nó sẽ giúp chúng tôi trả khoản thế chấp cao của mình".

.

Chương trình hiện đang mở cho các chủ nhà và sẽ kết thúc vào tháng 11. Nếu được chấp thuận, các khoản thanh toán khoản vay sẽ không được yêu cầu trong thời gian xây dựng và không có lãi suất miễn là những đơn vị đó được cho cư dân thu nhập thấp thuê trong ít nhất 5 năm. Thành phố sẽ ưu tiên cho những chủ nhà đồng ý cho thuê cho người có chứng từ nhà ở Long Beach, chứng từ này đảm bảo thanh toán bằng quỹ liên bang trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

.

Tiền thuê nhà, tùy thuộc vào mã bưu chính, có thể dao động ở Long Beach từ 2.200 đô la cho một studio đến 3.200 đô la cho một căn hộ hai phòng ngủ. Với khoản thanh toán khoản vay khoảng 800 đô la một tháng, chủ nhà sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một vận động viên chạy bộ và là người sáng tạo TikTok của Disney đã qua đời hôm Chủ Nhật sau khi hoàn thành Giải chạy bán marathon Halloween của Disneyland trong bối cảnh nắng nóng gay gắt trên khắp Nam California. Vào khoảng 7 giờ sáng Chủ Nhật, người đàn ông 35 tuổi — được xác định là Bobby Graves, được biết đến với tên đệm là Caleb — đã về đích trong khi ôm chặt ngực, tờ Los Angeles Times đưa tin. Một tình nguyện viên đã đỡ anh ta trước khi anh ta ngã gục, cảnh sát Anaheim cho biết với tờ báo.

.

Trong một video TikTok được đăng tải một ngày trước khi qua đời, Graves đã nói về việc ngất xỉu vì kiệt sức vì nóng sau khi đi dạo 20 phút với chú chó của mình. "Tôi thực sự hy vọng mình sẽ hoàn thành cuộc đua vào sáng mai", anh nói ở cuối clip. Graves là một vận động viên chạy đường dài dày dặn kinh nghiệm và đã hoàn thành các cuộc đua marathon và bán marathon đầy đủ của Disney World trong năm nay và năm 2023.

.

⦿ ---- Canada: May mắn đã đến với Ontario hai lần khi hai người chơi xổ số từ tỉnh này đã cùng chia nhau một giải độc đắc khổng lồ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào giải thưởng trong đợt quay số Lotto 6/49 ngày 1 tháng 6. Vào thời điểm đó, giải thưởng Gold Ball có giá trị lên tới 58 triệu đô la; tuy nhiên, không ai trúng giải thưởng cao nhất.

.

Các con số trúng thưởng của đợt quay số Classic Draw là 17, 22, 28, 35, 37, 41 và số thưởng 18, và một người chiến thắng từ Quebec đã trúng giải thưởng cao nhất trị giá 5 triệu đô la. Đối với giải nhì, trị giá 331.464,40 đô la, có hai người trùng năm trong sáu số trúng thưởng và số thưởng. Do đó, mỗi người sẽ chia đôi giải thưởng. Gặp gỡ những người chiến thắng: Ronald Neumann, và Vinh An Nguyen.

.

Ronald Neumann, một cư dân của Niagara-on-the-Lake, cho biết anh chỉ chơi xổ số thỉnh thoảng, nhưng khi chơi, anh sẽ mua vé số Lotto 6/49. Mặc dù thường sử dụng tính năng Quick Pick của OLG, nhưng đôi khi anh ấy tự chọn số của mình. “Tôi đang ở cửa hàng khi quyết định kiểm tra vé của mình trên máy kiểm tra vé. Khi tôi quét vé này, tôi đã ngay lập tức bị đóng băng”, Neumann nhớ lại. Anh không thể tin rằng sau khi chia giải thưởng với một người chiến thắng khác, anh vừa trúng 165.732,20 đô la.

.

Giống như Neumann, Vinh An Nguyen cũng thỉnh thoảng chơi xổ số. Khi chơi, Nguyen cho biết anh mua vé Lotto Max và Lotto 6/49 khi giải độc đắc cao. Chuyên gia tư vấn có trụ sở tại Ottawa nhớ lại khoảnh khắc anh phát hiện ra mình đã trúng thưởng.

.

“Tôi đang đi chơi với một người bạn khi quyết định kiểm tra vé của mình trên ứng dụng OLG”, Nguyen nói. “Tôi thấy màn hình ‘Big Winner’ và không thể tin được! Tôi đã phải kiểm tra vé của mình ba lần để chắc chắn. Thật tuyệt vời!” Vẫn không tin nổi, anh quyết định giữ bí mật tin tức này.

.

“Tôi không chắc là nó có thật không, nên tôi không muốn nói với bất kỳ ai. Tôi bắt đầu yêu cầu giải thưởng trực tuyến, vẫn tin rằng điều này không thể là sự thật. Bây giờ thì tôi biết nó là sự thật”, anh ấy cười và nói. “Tôi đã rất phấn khích; tôi không thể ngủ được đêm qua. Tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc và biết ơn vì chiến thắng này!”

.

Khi ở trung tâm giải thưởng, anh ấy cho biết anh ấy vẫn đang cân nhắc xem nên làm gì với số tiền thắng xổ số của mình. “Tôi phải đưa ra một số quyết định”, Nguyen nói. “Tôi sẽ đầu tư và để nó tăng trưởng trong khi tôi cân nhắc các lựa chọn của mình. Tôi có thể tiết kiệm để mua nhà”. Vé trúng thưởng của anh ấy được mua tại Petro Canada trên phố Jane ở North York.

.

Vinh An Nguyen trúng số.

.

⦿ ---- TIN VN. Có 179 người chết, 145 người mất tích do ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ. Theo VietnamPlus. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, đã có 324 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích); tăng 32 người chết, mất tích (Lào Cai 28, Yên Bái 4) so với thống kê lúc 11 giờ cùng ngày. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, đã có 324 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích); tăng 32 người chết, mất tích (Lào Cai 28, Yên Bái 4) so với thống kê lúc 11 giờ cùng ngày. Bão số 3 và hoàn lưu bão cũng gây ngập 54.051 nhà tại nhiều địa phương.

.



.

⦿ ---- TIN VN. Cứu được 17 người trong vụ lở núi ở Lào Cai, còn 65 nạn nhân mất tích. Theo Báo Lao Động. Đến thời điểm 14h ngày 11.9, 17 người may mắn sống sót trong vụ sạt lở núi ở Lào Cai hiện đã qua nguy kịch. Trước đó, vụ lũ quét sáng 10.9 đã vùi lấp 37 hộ với 158 nhân khẩu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Đến 14h ngày 11.9, lực lượng chức năng đã đưa 17 người đến bệnh viện cấp cứu, 30 thi thể được tìm thấy, còn 65 người đang mất tích.

.



.

⦿ ---- TIN VN. Mỹ hỗ trợ 1 triệu USD cứu trợ khẩn cấp sau bão Yagi. Theo Báo Người Lao Động. Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), sẽ cung cấp 1 triệu USD viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại thảm khốc do bão Yagi gây ra. Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh cũng như các các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm để đóng góp vào các nỗ lực cứu trợ thiên tai do Chính phủ Việt Nam chỉ đạo đang khẩn trương triển khai trên cả nước.

.

⦿ ---- HỎI 1: Bụng phệ có khi là tốt, nếu bạn chịu thể dục thường xuyên?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Mỡ bụng thường bị đánh giá không tốt, nhưng nghiên cứu mới cho thấy một loại mỡ bụng có thể lành mạnh hơn những loại khác — miễn là bạn sẵn sàng vận động. Jeffrey Horowitz, giáo sư sinh lý học thể dục tại Khoa Vận động học của Đại học Michigan cho biết: "Mỡ thực sự bị hiểu lầm. Mỡ mà chúng ta có, đặc biệt là mỡ được lưu trữ dưới da, là nơi thực sự quan trọng để lưu trữ năng lượng của chúng ta".

Trong một ngh.iên cứu mới được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Nature Metabolism, Horowitz và nhóm của ông phát hiện ra rằng những người béo phì tập thể dục nhịp điệu thường xuyên có mô mỡ bụng khỏe mạnh hơn — cụ thể là mỡ dưới da được lưu trữ ngay bên dưới da — so với những người không tập thể dục bị béo phì. Nghiên cứu phát hiện ra rằng mỡ về cơ bản có biểu hiện khác nhau ở những người có cùng tỷ lệ mỡ cơ thể, dựa trên thói quen tập thể dục lâu dài của họ.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/health/health-news/regular-exercise-may-lead-healthier-belly-fat-study-finds-rcna170213

.

⦿ ---- TT Thích Tánh Tuệ: Tâm Thư Khẩn Thiết Kêu Gọi Cứu Trợ Đồng Bào Nạn Nhân Bão Lụt Miền Bắc VN.

.

Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ (Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề-Bodhgaya Heart Foundaion) từ California đã gửi Tâm Thư như sau.



Một đồng.. giữa lúc nguy nan

Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình..

Bão giông tan tác quê mình..

Ơi người con Việt đoái nhìn, sẻ chia....

Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ



Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa chư Tôn đức, cùng quý Phật tử và đồng hương...

Như quí vị đã biết qua tin tức, mấy ngày qua đồng bào các tỉnh Miền Bắc VN của chúng ta đã phải gánh chịu rất nhiều mất mát do các cơn bão YAGI gây nên. Nhà sập, cầu sập, người mất, mùa màng, ruộng vườn hư hại, gia cầm, gia súc chăn nuôi chết nước hàng loạt, đường xá gián đoạn... đã tạo nên biết bao nỗi thống khổ cho người dân.



Hội Từ Thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya Heart Foundation) xin mở lời kêu gọi quý Phật tử, quý ân nhân và đồng hương thương tưởng nạn nhân bão lụt và cùng tham gia với chúng tôi xoa dịu phần nào những khổ đau cho đồng bào miền Bắc VN của chúng ta.



Chư Tôn Đức Tăng, Ni và thiện nguyện viên trong Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề ở quê nhà đang sẵn sàng và sẽ trực tiếp dấn thân thực hiện các chuyến cứu trợ Miền Bắc các tỉnh thành miền Bắc trong những ngày sắp đến và sẽ gửi hình ảnh tường trình trên các đoạn đường đoàn đi cứu trợ. Xin Chư Tôn đức, quý ân nhân và đồng hương có thể đóng góp qua các cách sau:





TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM XIN LIÊN HỆ:



Ni Sư Thích nữ Huyền Thanh

Chùa Bảo Liên Hoa, Làng dân tộc Chơ Ro,

ấp Bình Hoà, Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Sdt: 0909 941 045.

Stk: 0871 004 207 089

Tên tk: Phạm Thị Bé

Ngân hàng: Vietcombank, Long Khánh, Đồng Nai.



Ni Sư Thích nữ Huệ Lạc

Địa chỉ: Chùa THIỆN THỆ

Nguyễn Thị Thanh Hoài,

tổ 1, ấp 5, xã Tóc Tiên,

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đt: 090 779 9696.

Thế danh của Ni Sư: Nguyễn Thị Thanh Hoài

Số tk : 1012869178

Ngân hàng vietcombank chi nhánh Phước Long, quận 9.

Số tk: 123568459

Ngân hàng ACB chi nhánh Biên Hoà, tỉnh đồng Nai





TẠI USA XIN LIÊN HỆ:



Hội từ thiện TRÁI TIM BỒ ĐỀ-

Tu viện Huyền Không - Nam California

Đạo hữu Hương Như Vân

Điện thoại & Zelle: (714) 452 7303

* Chi phiếu xin gửi về:

Hội Từ Thiện Bodhgaya Heart Foundation

211Beach Blvd # 123

Anaheim CA 92804-



(Check kí tên Bodhgaya Heart Foundation

Phần Memo ghi Cứu trợ Miền Bắc)

Hoặc Email: ThíchTanhTue@yahoo.com



LƯU Ý: Nhằm tránh các trường hợp giả mạo, lừa đảo qua Face Book, chúng tôi sẽ không nhận sự ủng hộ qua Facebook. Quý vị nào có hảo tâm đóng góp, thì xin gọi điện thoại trước hay trực tiếp đến các địa chỉ trên để được xác minh thông tin trước khi chuyển khoản. Xin cho chúng tôi danh tánh người ủng hộ để thực hiện bản tường trình đến các ân nhân.



Xin tri ân và kính chúc chư Tôn Đức, quý ân nhân và đồng hương thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, sở cầu như nguyện.



Trân Kính

Thích Tánh Tuệ

(Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề-

Bodhgaya Heart Foundaion)

Namo Buddhaya



NHỮNG ĐIỂM THIỆT HẠI NẶNG NỀ TRONG TRẬN BÃO YAGI VỪA QUA!!



Hôm nay 9/9 là một ngày dài với rất nhiều sự việc đau lòng, khi chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão Yagi thì liên tiếp xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...

1. Cầu Phong Châu (Phú Thọ) sập 2 nhịp cầu rơi hoàn toàn xuống lòng sông. Có 13 người gặp nạn, hiện đã cứu vớt 3 người an toàn.

2. Quảng Ninh vỡ thân đập dâng, nước lũ cuồn cuộn khiến 400 hộ dân ngập lụt. Tại thị trấn Tiên Yên đã có khoảng 500 hộ bị ngập, chia cắt.

3. Thái Nguyên ngập sâu, nhiều người dân lên mạng cầu cứu vì nước ngập đến nóc nhà, mong được hỗ trợ thuyền xuồng, cano.

4. Cao Bằng sạt lở đất nghiêm trọng, đổ trúng một xe khách 16 chỗ và 1 xe con khiến 20 người mất tích. Sau đó 2 xe bị nước lũ cuốn trôi.

5. Núi lở kinh hoàng ở Yên Bái vùi lập 4 nhà dân, 2 người mất tích

6. Sạt lở liên tiếp ở Lào Cai gây sập nhà khiến 5 người thương v.ong, 12 người mất tích trong 3 vụ. TP. Lào Cai cũng ngập lụt nhiều tuyến đường.

7. TP Hà Giang bị ngập sâu, 1 người tuvong vì lũ cuốn.

8. Sạt đất khiến nhà 2 tầng ở Bắc Kạn đổ sập trong vài giây.

Dạ Mô Phật, đây là những địa điểm nặng mà quý Phật tử ngoài Miền Bắc đã gởi thông tin cho con đó a! Kính nhờ Thầy kết nối yêu thương trợ giúp bà con bị bão và ngập lụt a!Con sẽ đến tận nơi để gởi tặng yêu thương cho bà con gặp Thiên Tai Bão lụt a! Mô Phật mong Thầy thương cứu giúp bà con a!

.

Thích nữ Huyền Thanh

.

.