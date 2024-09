Sập cầu Phong Châu: 10 xe lọt sông, 8 người mất tích.

- Thăm dò mới: Derek Trần 50%, Michelle Steel 47%.

- Bà Harris dự kiến trong cuộc tranh luận ngày mai, Trump sẽ nói những điều bịa đặt, sai sự thật.

- Hạ Viện tái họp, trong khi Trump thúc giục Cộng hòa đóng cửa chính phủ liên bang để làm bà Harris mất điểm

- Trump lại lên mạng, nói sẽ bỏ phiếu ủng hộ hợp pháp hóa cần sa ở Florida

- Harris ghi thêm các chính sách vào trang web, ghi đối chiếu với lập trường của Trump, chỉ trích "nghị sự Dự án 2025 của Trump" sẽ làm hàng hóa tăng giá

- Thăm dò NYT/Sienna College: Trump 48%, Harris 47% toàn quốc. Tại các tiểu bang chiến trường kể như huề.

- Cử tri Mỹ gốc Do Thái: Harris 68%, Trump 25%.

- Thống đốc California Gavin Newsom sẽ tới Philadelphia, dự thảo luận sau cuộc tranh luận của Harris-Trump

- Tim Walz hoãn mít tinh ở Reno, Nevada, vì cháy rừng ở phía Tây lan rộng, nhưng vẫn mít tinh ở Washoe (Nevada)

- Bà Harris và Trump sát nút, cần từng lá phiếu ở 3 tiểu bang chiến trường Wisconsin, Michigan, Pennsylvania.

- Bà Harris đối mặt với thách thức lớn: cử tri nam kỳ thị phụ nữ đông hơn cử tri nữ bà giành được ở các tiểu bang quan trọng như Pennsylvania, Nevada và North Carolina.

- Tướng Michael Hayden (Cưu Giám đốc CIA) lo ngại nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ trả thù hàng loạt, và dùng các sở tình báo cho lợi ích riêng của Trump

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích chính trị Mỹ quái dị, phi lý và tại sao không thảo luận thực chất (Trump muốn bỏ rơi Ukraine, Harris muốn cứu Ukraine, làm sao thảo luận?)

- Pennsylvania: Tỷ phú David McCormick giành ghế của Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Casey, tiền xài như mưa

- LHQ: cần chấm dứt chiến tranh ở Gaza ngay, tố cáo Israel vi phạm luật quốc tế

- Hamas: nếu Israel không chịu ngưng bắn, các con tin sẽ khó về

- Iran: lên án Israel vì tấn công Syria, và lên án Mỹ không tìm ngừng bắn ở Gaza.

- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir hứa xây 1 giáo đường Do Thái bên trong thánh địa Hồi giáo Al-Haram Al-Sharif.

- Philippines: bắt mục sư Tin lành Phúc âm tự nhận là "con trai Thiên Chúa" nhưng bị truy tố tội mua bán sex

- Trí thức Hoa Lục rủ nhau sang Nhật để nghe về dân chủ Đài Loan.

- Nam Hàn báo động: giáo viên rủ nhau nghỉ ào ạt

- TQ mời các YouTuber Đài Loan đến Tân Cương để tuyên truyền nơi này không đàn áp người Hồi giáo

- Nhật Bản: Khu nghỉ dưỡng sòng bạc đầu tiên sẽ mở cửa tại Osaka cuối năm 2030

- Quận Los Angeles: điều tra một loạt vụ lừa đảo cho thuê nhà trực tuyến, cầm tiền rồi biến mất

- Quận Cam: điều tra nguyên nhân chết của bé gái 3 tuổi được kéo ra khỏi xe trong khi bà mẹ bất tỉnh

- TIN VN: Sập cầu Phong Châu: 10 xe lọt sông, 8 người mất tích (mới vớt lên 3 người).

- TIN VN. Bão Yagi tại VN: ít nhất 59 người chết, 299 người bị thương, 24 người mất tích.

- TIN VN. Quảng Ninh: Vỡ tràn đập ở huyện Tiên Yên do lũ dâng cao.

- HỎI 1: Có phải ánh sáng ngoài trời vào ban đêm làm tăng nguy cơ bệnh Alzheimer (AD)? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mơ rộng thêm đường bộ ở đô thị làm tăng chi phí, mà lợi ích thấp hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Bất kể Derek Trần bị Cộng Hòa vu khống, bịa đặt là kém tiếng Việt, bản thăm dò mới: Derek Trần 50%, Michelle Steel 47%. Luật sư Derek Trần, ứng cử viên Dân Chủ cho chức vụ Dân biểu liên bang cho địa hạt 45 tranh ghế của đương nhiệm Dân biểu Cộng Hòa Michelle Steel, đang bị chụp mũ tệ hại rằng LS Derek Trần tiếng Việt không rành mà đòi ứng cử chức Dân Biểu tại Quận Cam (trong khi thực tế, bà Steel không biết tiếng Việt). Trước giờ vẫn vậy, phía Cộng Hòa luôn luôn vu khống các ứng cử viên Dân Chủ. Trong kỳ tranh cử trước, ứng cử viên Dân Chủ Jay Chen là người gốc Đài Loan, là Thiếu tá tình báo Hải quân Hoa Kỳ, lại bị chụp mũ là thân Tàu Cộng, thế là thua phiếu bà Steel.

Chuyện nên kể (mà phía Cộng Hòa vẫn im lặng và giấu giếm) rằng chồng bà Steel là Shawn Steel hồi năm 2017 đã đưa một phái đoàn Bắc Kinh tới gặp Tổng Thống Donald Trump để thuyết phục rằng ông Trump rằng Mỹ không nên đưa tàu chiến vào Biển Đông, nơi đang có tranh chấp Trường Sa với Philippines và Việt Nam, vì chỉ tốn kém vô ích. Lần này, bà Steel chụp mũ Derek Trần là bập bẹ tiếng Việt. Sự thật, Derek Trần sinh ở Mỹ, nhưng được học tiếng Việt từ nhỏ, nên đủ giao tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, Tran dường như đã hiểu nhầm một câu hỏi hỏi anh đã phục vụ trong Quân đội bao nhiêu năm. Derek Tran, ứng cử viên quốc hội đảng Dân chủ cho CA-45, đã vui vẻ dùng tiếng Việt chào đón những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Garden Grove vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 8/2024. Sự độc đáo đó là điều mà Tran và Đảng Dân chủ thường thể hiện trong suốt quá trình vận động tranh cử. Tran đã nói rằng anh ấy là cư dân thị trấn Seal Beach (Quận Cam), khả năng nói tiếng Việt lưu loát có thể rất quan trọng trong việc tiếp cận cử tri ở một khu vực đa số là thiểu số, nơi cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam sinh sống.

Báo Head Topics ghi nhận ý kiến một số cử tri Quận Cam:

"Tôi ở vị trí của Tran, nơi tôi có thể nói tiếng Việt nhưng không lưu loát như tôi mong muốn", Nguyen, 47 tuổi, cho biết. "Điều đó khiến việc kết nối với người Việt lớn tuổi trở nên khó khăn hơn, nhưng nhiều người Việt lớn tuổi rất dễ tha thứ nếu bạn mắc lỗi vì họ có những đứa con không thể nói tiếng Việt lưu loát ... họ thực sự ngưỡng mộ khi bạn cố gắng"..."

“Sự lưu loát có thể có nhiều ý nghĩa, bao gồm cả việc một ứng cử viên có thể nói trôi chảy trong một cuộc trò chuyện thông thường”, Bui, người nghiên cứu sự khác biệt giữa các thế hệ xung quanh chính trị trong nước, cho biết. “Nhưng các thuật ngữ kỹ thuật về thương mại, luật pháp và chính phủ có thể khó diễn đạt hơn”...."

Bạn có thể nghe Derek Trần nói tiếng Việt quả video dài 30 giây sau đây:



https://www.youtube.com/watch?v=kI_4YsbLy3k

Trong khi đó, một bản tin từ DCCC (Ủy ban Vận động Quốc Hội Dân Chủ) ghi nhận cuộc đua có thống kế sát nút. Một cuộc thăm dò mới do DCCC tại Quận quốc hội số 45 của California ủy quyền cho thấy Derek Tran đang ở thế cân bằng, và hơn suýt soát, so với nữ dân biểu hai nhiệm kỳ dễ bị tổn thương Michelle Steel với tỷ lệ 47% trước khi có bất kỳ thông báo nào. Tran đã có sự ủng hộ ban đầu rất lớn trong số các cử tri Việt Nam tại quận đa số-thiểu số và có nhiều người gốc AANHPI (gốc Á, Thái Bình Dương, và bản xứ Hawaii) này với tỷ lệ 62%.

Hiện nay, Tran đã giành được vị trí dẫn đầu - giành được 50% số phiếu bầu so với 47% của Steel và giành được nhiều phiếu bầu hơn nữa trong số các cử tri Việt Nam với tỷ lệ 68%. Dữ liệu mới — một trong những cuộc thăm dò công khai đầu tiên của Hạ viện kể từ khi Harris nắm quyền — cho thấy [Tran] đang ngang ngửa với đương kim dân biểu.

Tran, một luật sư và cựu chiến binh Quân đội, đã gây quỹ được nhiều hơn đương kim dân biểu trong quý trước với số tiền ấn tượng là 1,3 triệu đô la. Là con trai của những người tị nạn Việt Nam, anh đã nhận được sự ủng hộ gần như là người nổi tiếng tại một quận có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.

Những người theo đảng Dân chủ đột nhiên cảm thấy lạc quan hơn nhiều về cơ hội lật ngược thế cờ. Steel là một trong 16 thành viên Cộng Hòa tại các khu vực mà Biden đã giành chiến thắng vào năm 2020. Một cuộc thăm dò khác của đảng Dân chủ vào giữa tháng 7, trước khi Biden bỏ cuộc, cho thấy Tran dẫn trước Steel với tỷ lệ 43 so với 42 phần trăm, theo một người quen thuộc với cuộc thăm dò.

Người phát ngôn của DCCC Dan Gottlieb tuyên bố: “Trong khi cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt và luật sư về quyền của người tiêu dùng Derek Tran đang chứng tỏ mình là nhà lãnh đạo lưỡng đảng, có lý lẽ mà Quận Cam cần, thì Michelle Steel lại coi thường cử tri của mình - chống lại lợi ích tốt nhất của bà để phục vụ cho lợi ích của chính bà trong suốt nhiệm kỳ tại Quốc hội. Cuộc thăm dò này xác nhận điều mà chúng ta biết là đúng: Hồ sơ của Steel - từ việc tự phục vụ đến chủ nghĩa cực đoan chống phá thai - đang quay trở lại và gây bất lợi cho bà.”

⦿ ---- Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk cho biết hôm thứ Hai trong một tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza, cũng như ngăn chặn nó lan rộng hơn nữa, là "một ưu tiên tuyệt đối và cấp bách". Ông cũng đề cập rằng "tình hình bất hợp pháp rộng hơn trên khắp lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng xuất phát từ các chính sách và hoạt động của Israel", cũng phải được giải quyết.

Turk nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm ngơ trước "sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp quốc tế", bao gồm "các quyết định ràng buộc" từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tòa án Công lý Quốc tế. Quan chức Liên hợp quốc nhắc nhở khán giả rằng chiến tranh "lan tỏa" sang các thế hệ tương lai, vì chúng gây ra sự thù hận nếu nguyên nhân của chúng không được giải quyết.

⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas, Izzat al-Rishq, đã cảnh báo vào thứ Hai rằng các con tin người Israel bị nhóm này bắt giữ "sẽ không được ra đi" nếu cộng đồng quốc tế không gây sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận các điều khoản của lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin đã được thỏa thuận trước đó.

Al-Rishq nói thêm rằng Netanyahu và "chính phủ Phát xít" của ông ta là những bên cản trở các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng việc cân nhắc các điều kiện mới của thủ tướng Israel sẽ đưa quá trình đàm phán trở lại "điểm xuất phát".

Trước đó, Netanyahu đã đảm bảo rằng ông "hoàn toàn cam kết" với một thỏa thuận trao trả con tin. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hành lang Philadelphi trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập phải do lực lượng Israel kiểm soát ngay cả sau chiến tranh, đây là lý do chính khiến các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã lên án hôm thứ Hai tại một cuộc họp báo về cuộc tấn công được cho là của Israel vào Syria. Kanaani tiếp tục phủ nhận các báo cáo từ phương tiện truyền thông Israel cho rằng các địa điểm bị nhắm mục tiêu ở Syria là nơi đồn trú của lực lượng Iran, đồng thời nói thêm rằng Damascus đã thông báo rằng các trung tâm nghiên cứu có liên quan đến Bộ Quốc phòng Syria và quân đội Syria đã bị tấn công.

"Sự xâm lược liên tục của thực thể Zionist [chủ nghĩa Do Thái Tái chiếm Đất thánh] nhắm vào Gaza, Lebanon và Syria là sự tiếp nối các chính sách điên rồ của họ nhằm mở rộng chiến tranh trong khu vực. Đã đến lúc những người ủng hộ [Israel] phải ngừng cung cấp vũ khí cho thực thể này", người phát ngôn Iran nhấn mạnh. Ông cáo buộc Hoa Kỳ chỉ đưa ra lời nói suông và không sử dụng sức mạnh của mình để "đạt được lệnh ngừng bắn" ở Dải Gaza.

⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã thề vào ngày 26/8/2024 rằng sẽ xây dựng một giáo đường Do Thái bên trong thánh địa Hồi giáo Al-Haram Al-Sharif. Ông Ben-Gvir, với tư cách là đại diện cho tầng lớp theo chủ nghĩa Zionist [chủ nghĩa Do Thái Tái chiếm Đất thánh] của Israel trong chính phủ và xã hội nói chung, đã thẳng thắn về các kế hoạch của mình ở East Jerusalem nơi Israel đang chiếm đóng và phần còn lại của Palestine.

Ông đã ủng hộ một cuộc thánh chiến, kêu gọi thanh trừng sắc tộc người Palestine, bỏ đói hoặc giết chết tù nhân và sáp nhập Bờ Tây. Với tư cách là một bộ trưởng trong chính phủ cực đoan của Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir đã nỗ lực hết sức để biến ngôn ngữ của mình thành hành động. Ông đã nhiều lần đột kích Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Palestine và thực hiện chính sách bỏ đói đối với những người Palestine bị giam giữ, thậm chí còn bảo vệ hành vi hiếp dâm bên trong các trại giam giữ quân sự của Israel và gọi những người lính bị buộc tội là "những anh hùng tốt nhất của chúng ta".

Những người ủng hộ ông đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công và hàng chục cuộc tàn sát nhắm vào các cộng đồng người Palestine ở Bờ Tây. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 670 người Palestine đã thiệt mạng ở Bờ Tây bị chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Gaza. Một số lượng lớn trong số những người thiệt mạng và bị thương là nạn nhân của những người định cư Do Thái bất hợp pháp.

⦿ ---- Harris: Trump sẽ nói những điều bịa đặt, sai sự thật. Trong một cuộc phỏng vấn với Rickey Smiley được phát sóng sáng Thứ Hai, Harris đã trình bày chi tiết về suy nghĩ của mình và những gì bà đang làm để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với Trump vào tối mai (Thứ Ba), nói rằng cựu tổng thống "diễn theo một vở kịch thực sự cũ và nhàm chán".

"Không có giới hạn nào cho ông ấy về mức độ ông ấy sẽ hạ thấp mình", Harris nói trong cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tuần trước. "Và chúng ta nên chuẩn bị cho điều đó. Chúng ta nên chuẩn bị cho thực tế là ông ấy không bị gánh nặng khi nói ra sự thật. Và chúng ta nên chuẩn bị cho thực tế là ông ấy có thể sẽ nói rất nhiều điều không đúng sự thật".

Harris cho biết bà có ý định chỉ ra rằng Trump "có xu hướng đấu tranh cho chính mình, không phải cho người dân Mỹ, và tôi nghĩ điều đó sẽ bộc lộ trong suốt cuộc tranh luận". Bà nói thêm rằng bà dự kiến Trump "sẽ nói dối" trong cuộc tranh luận, trích dẫn các cuộc tấn công trước đây của ông ấy vào cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. "Vì vậy, chúng ta nên mong đợi rằng một số điều đó có thể bộc lộ", bà nói.

⦿ ---- Trump đã nói trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình vào đêm Chủ Nhật rằng ông ủng hộ một biện pháp bỏ phiếu ở Florida để hợp pháp hóa cần sa. "Như tôi đã tuyên bố trước đây, tôi tin rằng đã đến lúc chấm dứt tình trạng bắt giữ và giam người lớn không cần thiết vì một lượng nhỏ cần sa để sử dụng cá nhân", cựu tổng thống đã viết. "Chúng ta cũng phải thực hiện các quy định thông minh, đồng thời cung cấp cho người lớn quyền tiếp cận với sản phẩm an toàn, đã được thử nghiệm. Là một người Florida, tôi sẽ bỏ phiếu CÓ cho Tu chính án 3 vào tháng 11 này".

Trump cho biết nếu được bầu, chính quyền của ông "sẽ tiếp tục tập trung vào nghiên cứu để mở khóa các mục đích sử dụng cần sa trong y tế thành một loại thuốc theo Lịch trình 3 (Schedule 3) và hợp tác với Quốc hội để thông qua các luật thông thường, bao gồm cả ngân hàng an toàn cho các công ty được nhà nước cho phép và hỗ trợ các quyền của tiểu bang để thông qua luật cần sa, như ở Florida, vốn rất hiệu quả đối với công dân của họ".

⦿ ---- Sau kỳ nghỉ hè kéo dài sáu tuần, các nhà lập pháp trở lại Điện Capitol hôm thứ Hai để đối mặt với bối cảnh chính trị thay đổi nhưng lại là một vấn đề khó chịu, rất quen thuộc: tìm cách ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ liên bang.

Họ chỉ có ba tuần để làm như vậy. Nguồn tài trợ cho chính phủ sẽ hết vào cuối năm tài chính vào ngày 30 tháng 9 và cựu Tổng thống Donald Trump đang thúc giục đảng Cộng hòa buộc phải đóng cửa trừ khi đáp ứng được một số yêu cầu nhất định. Việc đóng cửa sẽ đóng cửa các cơ quan liên bang và công viên quốc gia, đồng thời hạn chế các dịch vụ công và cho hàng triệu công chức nghỉ việc chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử.

Cuộc đua giành chức tổng thống đang diễn ra trong chặng đường cuối cùng của Quốc hội; dự kiến ​​sẽ lại rời đi vào cuối tháng và trở lại sau Ngày bầu cử. Khi Hạ viện rời thị trấn để nghỉ hè vào ngày 25 tháng 7, Tổng thống Joe Biden vừa mới rút lui khỏi cuộc đua giành chức tổng thống, đảng Dân chủ đang chuẩn bị chọn Phó Tổng thống Kamala Harris làm người cầm cờ mới của họ và đảng Cộng hòa đang nhanh chóng vạch ra một chiến lược mới chống lại Harris.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hiện đã thống nhất một số hướng tấn công, mà họ sẽ nêu bật trong các phiên điều trần và cuộc điều tra của GOP mang tính chính trị đối với cả Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, về các vấn đề từ an ninh biên giới đến việc rút quân khỏi Afghanistan.

⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom sẽ có mặt tại phòng thảo luận sau cuộc tranh luận đại diện cho chiến dịch Harris tại Philadelphia vào ngày mai, Thứ Ba, theo một nguồn tin thân cận với các kế hoạch cho biết với NBC News. Một số đại diện chiến dịch khác cũng sẽ có mặt tại phòng thảo luận cho chiến dịch Harris.

⦿ ---- Tim Walz đã hoãn một cuộc mít tinh mà ông dự kiến ​​sẽ phát biểu vào tối Thứ Hai tại Reno, Nevada, vì cháy rừng ở phía Tây, theo chiến dịch cho biết. Đám cháy Line Fire, phía đông Los Angeles, đã lan rộng ở California và khiến các khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán. Walz dự định sẽ có bài phát biểu tại Reno lúc 8:30 tối theo giờ miền Đông. Ông vẫn sẽ đến Quận Washoe của Nevada vào hôm nay Thứ Hai và sẽ tham gia vào các hoạt động chính trị ở quy mô nhỏ hơn.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã thêm các lập trường chính sách vào trang web của mình và thiết lập một phác thảo để đối chiếu lập trường của bà với lập trường của cựu Tổng thống Trump, diễn ra một ngày trước cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống. Trang có tiêu đề "Một con đường mới phía trước" (A New Way Forward), mở đầu bằng các kế hoạch của Harris nhằm "xây dựng nền kinh tế cơ hội và giảm chi phí cho các gia đình".

Nền kinh tế thường được xếp hạng là vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri. Harris đã bảo vệ mình trước những lời chỉ trích của Cộng Hòa rằng chính quyền của bà sẽ tiếp nối những năm tháng của Biden, trong đó nhiều người Mỹ cảm thấy chi phí thực phẩm, xăng, tiền thuê nhà và chăm sóc trẻ em quá cao.

Phần về nền kinh tế trên trang web của chiến dịch Harris phác thảo các đề xuất cắt giảm thuế cho các gia đình trung lưu; giúp tiền thuê nhà trở nên hợp lý hơn và quyền sở hữu nhà dễ đạt được hơn; phát triển các doanh nghiệp nhỏ và đầu tư vào các doanh nhân, cùng với các mục khác. Và, nó kết thúc bằng sự tương phản với "chương trình nghị sự Dự án 2025 của Trump", mà nó lập luận rằng Trump sẽ theo đó "làm tăng giá".

Trump đã tìm cách tách mình khỏi Dự án 2025, đây là bản thiết kế của Heritage Foundation cho một nhiệm kỳ tổng thống bảo thủ. Một phần khác trong trang lập trường chính sách của Harris nêu bật “các quyền tự do cơ bản”, phác thảo các đề xuất khôi phục và bảo vệ quyền tự do sinh sản và bảo vệ các quyền và quyền tự do dân sự. Và, nó chỉ ra rằng Dự án 2025 bao gồm lệnh cấm phá thai trên toàn quốc.

Trong một phần nói rằng chính quyền Harris sẽ “đảm bảo an toàn và công lý cho tất cả mọi người” là các kế hoạch giúp cộng đồng an toàn hơn trước bạo lực súng đạn, sửa chữa hệ thống nhập cư, giải quyết cuộc khủng hoảng opioid và fentanyl và “đảm bảo không ai được đứng trên luật pháp” (trái nghịch với lập trường Trump nói Tổng Thống được miễn truy tố).

Phần cuối cùng, hứa hẹn sẽ “giữ cho nước Mỹ an toàn, an ninh và thịnh vượng”, vạch ra các kế hoạch sát cánh cùng các đồng minh và chống lại các nhà độc tài, dẫn đầu trên trường thế giới, đầu tư vào các nguồn sức mạnh của nước Mỹ và hỗ trợ các quân nhân và cựu chiến binh. Trang web của Trump có một trang nền tảng với 20 vấn đề hàng đầu; trang này dẫn đầu với việc giải quyết biên giới và chấm dứt lạm phát.

⦿ ---- Ngay trước cuộc tranh luận duy nhất theo lịch trình của họ vào ngày mai, Thứ Ba, một trong những cuộc thăm dò lớn hơn - do tờ New York Times và Sienna College thực hiện - cho thấy cuộc đua giữa Kamala Harris và Donald Trump là "sát nút", theo NY Times. Trump dẫn trước Harris 48% so với 47%, trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò là 2,8 điểm phần trăm.

Nate Cohn của tờ báo coi kết quả này là "có chút bất ngờ", vì đây là cuộc khảo sát toàn quốc lớn đầu tiên trong khoảng một tháng cho thấy Trump đang dẫn đầu, ông viết. Điều này đặt ra câu hỏi liệu sự gia tăng gần đây của Harris trong các cuộc thăm dò đã đạt đến đỉnh điểm hay chưa. Và điều này khiến cuộc tranh luận vào thứ Ba trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đối với các tiểu bang dao động quan trọng là Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Georgia, North Carolina và Arizona, Trump đang dẫn trước rất ít hoặc cuộc đua sẽ huề. Nghĩa là, đây là "một cuộc đua căng thẳng mà ứng cử viên vẫn phải thắng hoặc thua", theo câu chuyện chính của cuộc thăm dò.

⦿ ---- Thăm dò cử tri Mỹ gốc Do Thái: Harris 68%, Trump 25%. Cử tri Do Thái tại Mỹ có kế hoạch bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris với tỷ lệ chênh lệch lớn, theo một cuộc khảo sát mới của một nhóm Dân chủ Do Thái. Khảo sát cũng phát hiện ra rằng 87% cử tri Do Thái tại Mỹ ủng hộ nỗ lực của chính quyền Biden nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas, qua đó sẽ thả các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza.

Cuộc khảo sát do Hội đồng Dân chủ Do Thái tại Mỹ (Jewish Democratic Council of America) công bố cho thấy 68% cử tri Do Thái có kế hoạch bỏ phiếu cho Harris, ứng cử viên của đảng Dân chủ, và 25% có kế hoạch bỏ phiếu cho Donald Trump, cựu tổng thống và ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng một mùa vận động tranh cử đầy biến động, bao gồm cả những cuộc trao đổi gay gắt về việc đảng nào tệ hơn đối với người Do Thái tại Mỹ, hầu như không làm thay đổi được cử tri Do Thái. Nó cũng cho thấy rằng những nỗ lực rộng rãi của đảng Cộng hòa nhằm thu hút nhiều cử tri Do Thái hơn sau ngày 7 tháng 10 đã không có nhiều thay đổi đáng kể.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump đang bám đuổi sát nút ở 3 tiểu bang chiến trường quan trọng, theo cuộc thăm dò mới được công bố chỉ vài ngày trước cuộc tranh luận đầu tiên của họ. Cuộc thăm dò của CBS News/YouGov được công bố vào Chủ Nhật cho thấy Harris dẫn trước Trump trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu với 2 điểm ở Wisconsin, 51% so với 49%, và 1 điểm ở Michigan, 50% so với 49%. Tại Pennsylvania, Harris và Trump huề nhau với 50% sự ủng hộ.

Tất cả các kết quả đều nằm trong biên độ sai số. Harris dẫn trước Trump nhiều hơn về câu hỏi về sự nhiệt tình trong số những cử tri đã đăng ký trong các đảng tương ứng của họ.

Tại Michigan, 89% đảng viên Dân chủ đã đăng ký cho biết họ rất hào hứng với chiến dịch của Harris, so với 78% đảng viên Cộng hòa đã đăng ký trong tiểu bang cho biết họ rất hào hứng với Trump. Tại Wisconsin, 87% đảng viên Dân chủ đã đăng ký rất hào hứng với Harris, và 76% đảng viên Cộng hòa đã đăng ký rất hào hứng với Trump. Và tại Pennsylvania, 82% đảng viên Dân chủ đã đăng ký rất hào hứng với Harris, trong khi 75% đảng viên Cộng hòa đã đăng ký rất hào hứng với Trump.

Ba tiểu bang chiến trường này được coi là rất quan trọng đối với cơ hội giành chiến thắng tại Bạch Ốc của bất kỳ ứng cử viên nào. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy vẫn có thể có một số chỗ để thu hút cử tri, đặc biệt là đối với chiến dịch của Harris.

Trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu cho Harris cũng như không có xu hướng bỏ phiếu cho bà, 10% cho biết họ sẽ hoặc "có thể" cân nhắc bỏ phiếu cho Harris ở Wisconsin. Trong khi đó, 7% nói như vậy ở Michigan và 6% nói như vậy ở Pennsylvania.

Trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu cho Trump cũng như không có xu hướng bỏ phiếu cho ông, 4% nói rằng họ sẽ hoặc "có thể" cân nhắc bỏ phiếu cho Harris ở Wisconsin, trong khi 8% nói như vậy ở Michigan và 4% nói như vậy ở Pennsylvania.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024 và bao gồm 1.086 cử tri đã đăng ký ở Michigan, 1.085 ở Pennsylvania và 958 ở Wisconsin. Sai số tương ứng là 3,7 điểm phần trăm ở Michigan, 3,5 điểm phần trăm ở Pennsylvania và 4 điểm phần trăm ở Wisconsin.

⦿ ---- Các cuộc thăm dò mới cho thấy Phó Tổng thống Harris phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giành được sự ủng hộ của cử tri nam và đang mất đi sự ủng hộ của nam giới với tỷ lệ lớn hơn so với số phiếu bà giành được từ phụ nữ ở các tiểu bang quan trọng như Pennsylvania, Nevada và North Carolina.

Khoảng cách giới tính giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không phải là mới, nhưng nó đang trở nên đặc biệt rõ rệt trong cuộc đua giành chức tổng thống. Cựu Tổng thống Trump có vấn đề với cử tri nữ. Các cuộc thăm dò mới cho thấy Harris cũng có vấn đề lớn không kém với cử tri nam ở một số tiểu bang.

Tại đại hội đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng trước, Harris và nhóm chính trị của bà đã hạ thấp cơ hội tạo nên lịch sử của bà bằng cách trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống, và các chuyên gia chính trị cho biết cử tri nam ở một số vùng của đất nước vẫn còn e ngại về việc đưa một người phụ nữ vào Phòng Bầu dục.

Một phụ tá cấp cao của đảng Dân chủ tại Thượng viện cho biết chủ nghĩa phân biệt giới tính và kỳ thị phụ nữ vẫn là những thế lực mạnh mẽ ở các tiểu bang chiến trường của đất nước. "Kỳ thị phụ nữ là một loại ma túy khủng khiếp", nguồn tin nói đùa, người cho biết vấn đề tương tự đã xuất hiện khi Hillary Clinton là ứng cử viên của đảng Dân chủ tám năm trước.

“Mọi người đã bỏ qua khi nói rằng mọi người đều ghét Hillary Clinton,” đảng viên Dân chủ nói thêm. Clinton đã thua Trump về số phiếu bầu của nam giới vào năm 2016 với 11 điểm, 41 phần trăm so với 52 phần trăm, trong khi bà giành được số phiếu bầu của nữ giới với 13 điểm, 54 phần trăm so với 41 phần trăm.

Chiến dịch của Trump đã cố gắng khai thác sự chia rẽ giới tính bằng cách làm bão hòa các tiểu bang chiến trường bằng quảng cáo tập trung vào nền kinh tế, lạm phát, nhập cư bất hợp pháp và tội phạm, được thiết kế để thu hút các cử tri nam trẻ tuổi.

“Đó là cuộc chiến của các giới tính,” Ross K. Baker, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rutgers, cho biết về xu hướng cử tri nam chuyển sang Trump và tránh xa Harris. “Cảm giác là với mỗi bước tiến mà phụ nữ đạt được, nam giới nhất thiết phải thua cuộc.”

“Trong một số trường hợp, số liệu thống kê chứng minh sự lo ngại này ở nam giới,” ông nói thêm, chỉ ra sự suy giảm về số lượng nam giới theo học đại học cũng như một số khả năng kiếm tiền của họ. Trung bình, phụ nữ chỉ kiếm được 84 xu cho mỗi đô la mà đàn ông cùng việc làm kiếm được.

⦿ ---- Các quan chức tình báo cấp cao hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ lo ngại rằng nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump sẽ chứng kiến Trump trả thù các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ bằng cách tiến hành thanh trừng "nhà nước ngầm" và cuối cùng chứng kiến Trump sử dụng các cơ quan quyền lực này cho mục đích chính trị của riêng Trump, theo một báo cáo của Tạp chí Wall Street Journal.

"Những người cấp cao thực sự lo lắng", Tướng Không quân đã nghỉ hưu Michael Hayden, cựu giám đốc CIA dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W. Bush, nói với tờ báo, đồng thời đưa ra dự đoán rằng chính quyền Trump thứ hai sẽ cố gắng cắt giảm các biện pháp bảo vệ của công chức và sa thải những kẻ thù được cho là vào thời điểm đất nước đang sa lầy trong cuộc đấu tranh địa chính trị phức tạp với Trung Quốc, Nga và các nước khác.

Phía Trump liền thanh minh trấn an. "Tổng thống Trump cam kết đưa cộng đồng tình báo trở lại giới hạn hợp hiến và luật định thích hợp", Brian Hughes, một quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, nói với WSJ, nhấn mạnh rằng ứng cử viên của ông "cam kết phá vỡ sự kìm kẹp của các nhóm lợi ích cố hữu đối với việc ra quyết định và thực hiện ý chí của người dân Hoa Kỳ".

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích cuộc đua vào Bạch Ốc, gọi đó là "chương trình địa ngục" và ví nó như lễ Halloween. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, Zakharova mô tả các chiến dịch là "một nhà hát quái dị của sự phi lý", nhấn mạnh vào việc thiếu các cuộc tranh luận có ý nghĩa và sự tiêu cực quá mức. Bà chỉ trích bản chất của cuộc bầu cử, cáo buộc các ứng cử viên tập trung vào những lời chửi mắng (thực tế, chỉ Trump mới chửi mắng, bà Harris không nặng lời với ai) và thỏa hiệp về mặt tài liệu thay vì thảo luận thực chất (substantive discussion: Nga giả bộ, vì thực tế, làm sao thỏa hiệp được, vì Trump đòi Mỹ bỏ rơi Ukraine, trong khi Harris đòi viện trợ cho Ukraine).

Zakharova cũng bình luận về nhận thức của công chúng về các ứng cử viên, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng cử tri Mỹ không còn coi trọng họ nữa. "Đây không phải là một cuộc tranh luận, đây không phải là một chiến dịch tranh cử. Đây là một loại chương trình địa ngục", bà được trích dẫn như vậy. (Thực tế, đối lập Nga liên tục chết trong tù, hẵn là lên Thiên đường?)

⦿ ---- Tỷ phú David McCormick đang đến để giành ghế của Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Casey (PA) trong cuộc đua được dự đoán là "vận động tốn kém nhất cả nước". Khi đương kim ứng cử viên chuẩn bị "cho một cuộc tấn công của Cộng Hòa", CNN đưa tin rằng "Đảng Dân chủ không thể để xảy ra sai sót ở một tiểu bang màu tím như Pennsylvania, vì họ đã phải bảo vệ các ghế ở các tiểu bang màu đỏ như Ohio và Montana".

CNN đưa tin rằng TNS Casey đã tung ra một loạt các cuộc tấn công nhằm vào nhân cách của McCormick - một chiến thuật mà đảng Dân chủ đang sử dụng ở các tiểu bang dao động trên khắp cả nước trong nỗ lực thu hút các cử tri chia rẽ. Nhưng khi Casey tấn công nhiệm kỳ của McCormick khi điều hành một quỹ đầu cơ lớn ở thị trường Wall Street và thời gian cư trú trước đây của ông tại Connecticut, đảng Cộng hòa và các đồng minh của ông đang tìm cách quốc hữu hóa cuộc đua và liên kết kẻ thù của họ với Phó Tổng thống Kamala Harris, biên giới và lạm phát.

"Tôi nghĩ mình là kẻ yếu thế", nhà lãnh đạo đảng Dân chủ nói với hãng tin. "Những PAC siêu cấp của công ty đang đến đây, những công ty đã bắt đầu tấn công tôi suốt mùa hè, những khoản chi tiêu đó sẽ tăng theo cấp số nhân".

TNS Casey nhấn mạnh rằng không giống như McCormick, "Tôi không có một PAC siêu cấp cá nhân được tài trợ bởi các tỷ phú Wall Street", và do đó, "Đây sẽ là một cuộc đua thực sự khó khăn để giành chiến thắng".

Tuy nhiên, ứng cử viên Cộng Hòa giàu có McCormick lại thừa nhận rằng chiến thắng cũng sẽ không dễ dàng đối với ông. "Tôi đang chạy đua với một đương kim tổng thống ba nhiệm kỳ đã có mặt trong một thời gian dài", ông nói. Casey là "một cái tên rất lớn ở Pennsylvania. Vì vậy, tôi nghĩ mình là kẻ yếu thế".

Khi CNN hỏi liệu McCormick có "tự coi mình là một đảng viên Cộng hòa MAGA" hay không, ứng cử viên Cộng hòa đầy triển vọng này cho biết, "Bạn biết đấy, tôi coi mình là một đảng viên Cộng hòa Dave McCormick. Tôi đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình. Lập trường của tôi rất phù hợp với những gì Tổng thống Trump đã nói về các chính sách".

TNS Casey cho rằng đối thủ của mình "luôn cúi mình trước Trump", hãng tin đưa tin, ngay cả sau khi Donald Trump "tấn công McCormick là một 'đảng viên Cộng hòa Wall Street tự do' trong chiến dịch tranh cử năm 2022, một vấn đề được nêu bật trong các quảng cáo tấn công của đảng Dân chủ".

⦿ ---- Một nhà truyền giáo Tin lành Phúc âm (Evangelist)có ảnh hưởng từ Philippines bị truy tố tội buôn bán tình dục và lạm dụng tình dục đã bị bắt, theo Bộ trưởng Nội vụ cho biết hôm Chủ Nhật. Apollo Quiboloy, tự xưng là "chủ nhân của vũ trụ" và "con trai được chỉ định của Thiên Chúa", bị truy nã vì tội lạm dụng tình dục trẻ em và các cáo buộc liên quan đến buôn người. Ông đã phủ nhận hành vi sai trái.

"Apollo Quiboloy đã bị bắt", Bộ trưởng Nội vụ Benjamin Abalos Jr. của Philippines cho biết trên trang Facebook của mình, nhưng không nêu rõ bị bắt ở đâu hoặc như thế nào. Mục sư này cũng nằm trong danh sách "truy nã gắt gao nhất" của FBI tại Hoa Kỳ với các cáo buộc riêng biệt về buôn bán tình dục và buôn lậu tiền mặt số lượng lớn, trong đó ông cũng phủ nhận hành vi sai trái.

Hơn 2.000 cảnh sát đã được triển khai vào tháng trước để khám xét một khu phức hợp rộng lớn ở thành phố Davao phía nam thuộc sở hữu của nhà thờ Vương quốc Chúa Jesus Christ (KOJC) của Quiboloy, vì nghi ngờ ông đang trốn trong một hầm trú ẩn. Mục sư Quiboloy được hàng triệu người Philippines theo dõi, nơi các nhà lãnh đạo nhà thờ nắm giữ ảnh hưởng lớn trong chính trường. Ông là bạn lâu năm của cựu tổng thống Rodrigo Duterte.

⦿ ---- Dân Hoa Lục rủ nhau sang Nhật để nghe về dân chủ Đài Loan. Từng người một, các sinh viên, luật sư và những người khác xếp hàng vào một lớp học tại một trường đại học trung tâm Tokyo để nghe một nhà báo Trung Quốc thuyết trình về Đài Loan và nền dân chủ — những chủ đề cấm kỵ không được thảo luận công khai ở quê nhà Trung Quốc.

“Nền dân chủ hiện đại của Đài Loan đã trải qua đấu tranh và đổ máu, không còn nghi ngờ gì nữa,” theo lời Jia Jia, một chuyên gia viết bài và diễn giả khách mời tại Đại học Tokyo, người đã bị giam giữ một thời gian ngắn tại Trung Quốc cách đây tám năm vì bị tình nghi viết lời kêu gọi nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc từ chức, cho biết.

Ông là một trong số hàng chục nghìn trí thức, nhà đầu tư và những người Trung Quốc khác đã chuyển đến Nhật Bản trong những năm gần đây, một phần của làn sóng di cư lớn hơn của người dân Trung Quốc. Hoàn cảnh của họ rất khác nhau và họ rời đi vì đủ mọi lý do. Một số rất nghèo, những người khác rất giàu. Một số rời đi vì lý do kinh tế, vì các cơ hội cạn kiệt khi sự bùng nổ của Trung Quốc kết thúc. Một số chạy trốn vì lý do cá nhân, vì ngay cả những quyền tự do hạn chế cũng bị xói mòn.

Người di cư Trung Quốc đang đổ về khắp mọi nơi trên thế giới, từ những công nhân tìm cách khởi nghiệp kinh doanh riêng ở Mexico cho đến những sinh viên kiệt sức đang hướng đến Thái Lan. Những người chọn Nhật Bản có xu hướng khá giả hoặc có trình độ học vấn cao, bị thu hút bởi cuộc sống dễ chịu, nền văn hóa phong phú và chính sách nhập cư ưu tiên những chuyên gia có tay nghề cao, ít có phản ứng dữ dội chống người nhập cư như thường thấy ở các nước phương Tây.

Ban đầu, Jia dự định chuyển đến Hoa Kỳ chứ không phải Nhật Bản. Nhưng sau khi trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc, anh rất muốn rời đi và đơn xin thị thực Hoa Kỳ của anh ấy bị kẹt trong quá trình xử lý. Vì vậy, anh đã chọn Nhật Bản thay thế. “Ở Hoa Kỳ, nhập cư bất hợp pháp đặc biệt gây tranh cãi. Khi tôi đến Nhật Bản, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi thấy rằng chính sách nhập cư của họ thực sự thoải mái hơn tôi nghĩ”, Jia nói với The Associated Press. “Tôi thấy Nhật Bản tốt hơn Hoa Kỳ”.

Ngày nay, rất khó để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hàng chục nghìn người Trung Quốc đã bị bắt tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong năm qua và sinh viên Trung Quốc đã bị thẩm vấn tại hải quan khi căng thẳng thương mại làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động gián điệp công nghiệp có thể xảy ra. Một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã thông qua luật hạn chế công dân Trung Quốc sở hữu tài sản.

“Hoa Kỳ đang đóng cửa những người Trung Quốc thân thiện nhất với họ, những người chia sẻ nhiều giá trị nhất”, Li Jinxing, một luật sư nhân quyền theo đạo Thiên chúa đã chuyển đến Nhật Bản vào năm 2022, cho biết.

Li nhìn thấy sự tương đồng với khoảng một thế kỷ trước, khi các nhà trí thức Trung Quốc như Tôn Dật Tiên, người sáng lập ra Trung Quốc hiện đại, chuyển đến Nhật Bản để nghiên cứu cách đất nước này hiện đại hóa nhanh chóng như thế nào.

⦿ ---- Nam Hàn: Trong năm năm qua, Nam Hàn đã chứng kiến một xu hướng đáng lo ngại là giáo viên rời bỏ vị trí của mình trước tuổi nghỉ hưu, với hơn 32.000 nhà giáo dục đã nghỉ việc. Xu hướng này vẫn tiếp diễn cho đến năm nay, với hơn 3.300 giáo viên đã rời bỏ vị trí của mình.

Một báo cáo gần đây của thành viên Ủy ban Giáo dục Quốc hội, Dân biểu Jung Sung-kook thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, dựa trên dữ liệu từ Bộ Giáo dục, cho thấy số lượng giáo viên từ chức trước khi nghỉ hưu chính thức đã tăng đáng kể. Từ năm 2019 đến năm 2023, tổng cộng có 32.704 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập và quốc gia rời bỏ vị trí của mình. Số lượng đơn từ chức đã tăng đáng kể, tăng từ 5.937 vào năm 2019 lên 7.404 vào năm 2023.

⦿ ---- Đài Loan: Trung Quốc đã mời những người nổi tiếng Đài Loan đến Tân Cương để phản bác lại những câu chuyện tiêu cực xung quanh việc họ kiểm soát khu tự trị này. YouTuber người Đài Loan Potter Kingtiết lộ vào tháng 6 rằng Trung Quốc đã mời những người có sức ảnh hưởng đến du lịch và quay video ở Tân Cương, theo Đài phát thanh Châu Á Tự do. Một nhóm người nổi tiếng trên Internet thứ hai được cho là sẽ đến Tân Cương để quảng bá môi trường địa phương và an ninh công cộng của nơi này.

Phó phát ngôn viên Nội các Hsieh Tzu-han cho biết tại một cuộc họp báo vào thứ năm (ngày 5 tháng 9) rằng thông tin đang được thu thập về các hoạt động của Trung Quốc, theo CNA. Bà cho biết người Đài Loan nên nhận thức được những rủi ro khi đi du lịch đến Trung Quốc, vì hành động của họ không chỉ có thể gây ra hậu quả cá nhân mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Đài Loan.

Potter King cho biết những người dùng YouTube có hàng chục nghìn người theo dõi là mục tiêu tuyển dụng. Trong các video, họ nói những điều tích cực như "người dân ở Tân Cương rất thân thiện" và "an toàn khi đến đây".

YouTuber người Đài Loan Ariel, người có 1,1 triệu người ghi danh theo dõi (subscribers) từ các video du lịch của cô, đã phủ nhận việc được Trung Quốc mời. Cô cho biết chuyến đi của cô đã được lên kế hoạch cách đây sáu tháng như một kỳ nghỉ bình thường với bạn bè và cô không kiếm được tiền từ các video mà cô đăng.

Tuy nhiên, cư dân mạng trên Threads đã chỉ trích những người có sức ảnh hưởng, nói rằng lòng hiếu khách của Trung Quốc là một nỗ lực che giấu sự thật về sự đàn áp của họ đối với các nhóm thiểu số ở Tân Cương. Chủ tịch Hiệp hội Giáo sư Đài Loan Chen Li-fu cho biết cách truyền tải thông điệp của Trung Quốc thông qua sự chứng thực của người nổi tiếng là một hình thức quảng cáo mới. Ông cho biết thông tin sẽ thuyết phục hơn và ít bị coi là tuyên truyền hơn nếu đến từ người Đài Loan.

Ngoài những người có sức ảnh hưởng, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã tiếp đón một phái đoàn doanh nhân Đài Loan đến Tân Cương vào tháng 8 để thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển công nghiệp. Vào tháng 9, một nhóm doanh nhân Đài Loan khác sẽ đến Tân Cương để tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại 21 chuỗi cung ứng công nghiệp quan trọng.

⦿ ---- Nhật Bản: Khu nghỉ dưỡng sòng bạc đầu tiên của Nhật Bản có khả năng sẽ mở cửa tại thành phố Osaka ở phía tây vào cuối năm 2030 khi một đơn vị điều hành chính đang có kế hoạch từ bỏ quyền rút khỏi dự án mà không bị phạt, theo báo chí địa phương đưa tin vào thứ Bảy (ngày 7 tháng 9)

Đơn vị điều hành, Osaka IR KK, sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị vào cuối tháng 9 cho khu nghỉ dưỡng tích hợp (IR), tờ báo kinh doanh Nikkei đưa tin, mà không cho biết họ lấy thông tin từ đâu. Đơn vị điều hành sòng bạc Hoa Kỳ MGM Resorts International và đối tác địa phương Orix Corp là những nhà đầu tư lớn vào dự án, mỗi bên sở hữu 40% cổ phần.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Culver City đang điều tra một loạt vụ lừa đảo cho thuê nhà trực tuyến xảy ra trong thành phố trong hơn một tháng qua. Theo thông cáo báo chí của CCPD được ban hành vào sáng Chủ Nhật, các thám tử đã được cảnh báo về nhiều báo cáo về các vụ lừa đảo cho thuê nhà từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 27/8 năm nay, nhiều vụ trong số đó được "khởi xướng trên mạng xã hội".

"Trong mỗi trường hợp, một nạn nhân đã trả lời quảng cáo trên Facebook về một căn hộ cho thuê", cảnh sát tuyên bố. "Họ đã đồng ý gặp 'người bán' tại một địa điểm ở Culver City, nơi họ sẽ trao đổi tiền mặt và hợp đồng cho thuê".

Sau tương tác này, nạn nhân sẽ cố gắng vào đơn vị cho thuê, chỉ để thấy rằng chìa khóa không mở được cửa. Khi nạn nhân liên lạc với nghi phạm, họ không còn trả lời tin nhắn nữa, các điều tra viên cho biết.

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm sử dụng nhiều phương pháp để lừa mọi người đồng ý thuê nhà giả, bao gồm danh sách địa điểm ảo không tồn tại hoặc không khả dụng, các chuyến tham quan ảo giả có thể được ghi lại trước và thao túng quảng cáo sao chép danh sách thực tế.

⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát ở Anaheim đang nỗ lực xác định nguyên nhân tử vong của một bé gái 3 tuổi được kéo ra khỏi xe vào tối thứ sáu. Đội phản ứng đầu tiên được gọi đến để cấp cứu y tế tại khu 1300 Fashion Lane, nơi đứa trẻ được các thành viên trong gia đình kéo ra khỏi xe và đang sơ cứu cho em vì lý do không rõ. Theo Sở Cảnh sát Anaheim, bé gái được đưa đến bệnh viện gần đó và qua đời ngay sau khi đến nơi.

Mẹ của đứa trẻ cũng được tìm thấy trong xe trong tình trạng bất tỉnh. Bà cũng được đưa đến bệnh viện gần đó và được cho là đang hồi phục. Không rõ nguyên nhân khiến người phụ nữ bất tỉnh. "Tôi vô cùng đau lòng khi biết rằng cô con gái nhỏ 3 tuổi của chúng tôi đã chết vì nóng", bà cô cho biết. Nguyên nhân tử vong của bé gái vẫn đang được các nhà chức trách xác định. Cảnh sát Anaheim đang chờ người mẹ hồi phục để cung cấp thêm thông tin.

⦿ ---- TIN VN: Sập cầu Phong Châu: 10 xe lọt sông, 8 người mất tích (mới vớt lên 3 người). Theo Báo Tiền Phong. Theo văn bản số 156/BC-UBND mới nhất của UBND tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9 xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó: 01 xe ô tô tải, 02 xe ô tô đầu kéo, 06 xe mô tô, 01 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.



Tại báo cáo, UBND tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, tại Ấm Thượng là +27,25 m (trên báo động III 1,25 m) khiến cầu Phong Châu bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

⦿ ---- TIN VN. Bão Yagi tại VN: ít nhất 59 người chết, 299 người bị thương, 24 người mất tích. Theo tổng hợp tin báo VN. Bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2024. Tính đến ngày 9 tháng 9, đã có ít nhất 59 người thiệt mạng, trong đó 9 người tử vong do bão và 50 người khác chết do lũ lụt và sạt lở đất gây ra sau bão. Ngoài ra, ít nhất 299 người bị thương và 24 người vẫn đang mất tích​.

Thiệt hại nặng nề nhất xảy ra ở các tỉnh phía Bắc, bao gồm Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng, nơi nhiều cơ sở hạ tầng như cầu đường và hệ thống điện bị hư hại. Hơn 5,7 triệu hộ gia đình đã bị mất điện, trong khi lũ lụt và sạt lở đất vẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn​. Chính phủ đã triển khai các hoạt động cứu hộ, nhưng do địa hình đồi núi và thời tiết xấu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

⦿ ---- TIN VN. Quảng Ninh: Vỡ tràn đập ở huyện Tiên Yên do lũ dâng cao. Theo Báo Pháp Luật Media. Do nước lũ dâng cao, vỡ tràn đập Hà Thanh đã xảy ra tại xã Đông Hải vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9/9, làm ngập khoảng 400 nhà dân tại các thôn Hà Tràng Đồng, Hà Tràng Tây. Theo báo cáo của Huyện ủy Tiên Yên (Quảng Ninh), do nước lũ dâng cao, tại xã Đông Hải đã xảy ra vỡ tràn đập Hà Thanh vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9/9, làm ngập khoảng 400 nhà dân tại các thôn Hà Tràng Đồng, Hà Tràng Tây và một phần các thôn Nà Bấc, thôn Khe Cạn (mức nước ngập vào nhà dân sâu nhất 1,5m). Nước lũ làm diện tích hoa màu lúa bị ngập khoảng 100 ha. Ngoài ra, đập Hà Tràng Tây bị vỡ khoảng 30m, khiến 1 hộ dân bị ngập trôi hết tài sản; mất khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

⦿ ---- HỎI 1: Có phải ánh sáng ngoài trời vào ban đêm làm tăng nguy cơ bệnh Alzheimer (AD)?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Frontiers in Neuroscience, việc tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời vào ban đêm có thể khiến mọi người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (AD) cao hơn. "Chúng tôi chỉ ra rằng, tại Hoa Kỳ, có mối liên hệ tích cực giữa tỷ lệ mắc AD và việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm, đặc biệt là ở những người dưới 65 tuổi", tác giả đầu tiên Tiến sĩ Robin Voigt-Zuwala, phó giáo sư tại Trung tâm Y tế Đại học Rush ở Chicago, cho biết trong một thông cáo báo chí.

"Ô nhiễm ánh sáng ban đêm, một yếu tố môi trường có thể thay đổi, có thể là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với AD". Một số nguồn ánh sáng nhân tạo phổ biến bao gồm đèn đường, xe cộ, biển báo có đèn, tòa nhà văn phòng và các công trình có đèn khác. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích các bản đồ ô nhiễm ánh sáng trên khắp cả nước, xếp hạng "dữ liệu cường độ ban đêm" của từng tiểu bang. Sau đó, họ xem xét các mức độ tương ứng của bệnh Alzheimer.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đối với những người từ 65 tuổi trở lên, ô nhiễm ánh sáng là yếu tố nguy cơ lớn hơn béo phì, trầm cảm, lạm dụng rượu và bệnh thận mãn tính.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/alzheimers-risk-may-increase-light-pollution-new-study-finds

⦿ ---- HỎI 2: Mơ rộng thêm đường bộ ở đô thị làm tăng chi phí, mà lợi ích thấp hơn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Journal of the American Planning Association nêu bật chi phí cao và lợi nhuận thấp của các dự án mở rộng đường bộ ở các khu vực đô thị, Maria Clara Cobo đưa tin trên Bloomberg CityLab. Theo nghiên cứu, giá trị tiền tệ của khoản tiết kiệm thời gian được cho là không có "bất kỳ lợi ích kinh tế nào mà các nhà hoạch định chính sách của tiểu bang và liên bang hy vọng".

Như Cobo giải thích, "Các nhà nghiên cứu đã xem xét một số loại chi phí: Họ xem xét chi tiêu trực tiếp của chính phủ cho đường bộ, chi phí bên ngoài như ô nhiễm và tử vong do tai nạn giao thông và giá trị của đất đường bộ có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như nhà ở, cửa hàng hoặc không gian công cộng". Chỉ tính riêng chi tiêu trực tiếp của chính phủ, chi phí đã vượt quá lợi ích 17 phần trăm.

Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào đánh giá mới về giá trị đất đai và diện tích dành cho đường bộ, điều này làm tăng đáng kể tổng chi phí của các dự án đường bộ. "Ước tính của họ cho thấy đường bộ chiếm từ một phần năm đến một phần tư tổng diện tích đất đô thị hóa ở Hoa Kỳ — tương đương với tổng diện tích của Tây Virginia". Diện tích đất này được định giá khoảng 5,4 nghìn tỷ đô la theo giá trị hiện tại.

Nghiên cứu này trái ngược với niềm tin phổ biến — và đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (USDOT) — rằng các dự án mở rộng đường cao tốc có lợi cho nền kinh tế địa phương. Hơn nữa, “[Nghiên cứu phát hiện] rằng việc giảm diện tích đường bộ xuống 10% sẽ mang lại lợi ích ròng gần 28 tỷ đô la một năm”.

Chi tiết:

https://www.planetizen.com/news/2024/09/131632-study-cost-expanding-roads-outweigh-benefits

.