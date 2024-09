- Bão Yagi qua VN: cây đổ, nhà sập, tàu trôi, cột điện ngã, 14 người chết. - Kentucky: bắn bị thương 5 người ở xa lộ, tay súng Joesph A. Couch bị cảnh sát truy nã - Cựu Tổng thống George Bush (Cộng Hòa) từ chối ủng hộ Trump, nhưng không ủng hộ bà Harris - Hễ cãi nhau xong, là lên đường: Harris-Walz sẽ dẫn người hôn phối của họ đi xe buýt vận động các tiểu bang chiến trường

Bão Yagi: cây đổ, nhà sập, tàu trôi, cột điện ngã, và làm 14 người chết.

.

- HỎI 1: Mua sắm hàng chợ: 53% dân Mỹ vui thích mua sắm tạp hóa, 9% ghét đi chợ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đời sống thành thị (ô nhiễm không khí, tiếng ồn) có thể làm nhiều người mất khả năng sinh sản? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/9/2024) ⦿ ---- Kentucky: Người dân được yêu cầu cảnh giác khi cuộc truy lùng một người "có vũ trang và nguy hiểm" liên quan đến vụ nổ súng khiến 5 người bị thương chiều thứ Bảy trên đường liên bang ở vùng nông thôn của Quận Laurel, Kentucky vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát Quận Laurel cho biết 9 xe đã bị bắn vào cả hai làn đường hướng bắc và hướng nam của Đường Interstate-75 và có 5 người đã bị trúng đạn vào khoảng 5:30 giờ chiều thứ Bảy.

.

Cảnh sát cho biết tay súng là Joesph A. Couch, 32 tuổi, được xác định là nghi phạm mà cảnh sát đang truy nã. Anh này là một người đàn ông da trắng, cao khoảng 5 feet 10 inch và nặng khoảng 154 pound. Không rõ động cơ của vụ nổ súng là gì. "Hiện trường đang được phong tỏa qua đêm và một cuộc tìm kiếm tích cực cùng cuộc điều tra đang tiếp tục sẽ diễn ra vào rạng sáng Chủ Nhật", văn phòng cảnh sát cho biết.

.

"Chúng tôi biết khu vực chung mà cá nhân này đang ở", Thị trưởng London Randall Weddle cho biết trong bản cập nhật video vào tối thứ Bảy, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, thị trưởng cho biết các nhà chức trách đang tìm kiếm ở "địa hình gồ ghề và nhiều hàng cây", điều này có thể cản trở nỗ lực của họ.

.

⦿ ---- Hễ cãi nhau xong, là lên đường vận động. Phó Tổng thống Harris và người bạn đồng hành tranh cử của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), sẽ có chuyến đi tập hợp những người ủng hộ tại các tiểu bang chiến trường quan trọng sau cuộc tranh luận tổng thống vào thứ Ba 10/9 giữa Harris và Trump.

.

Chiến dịch của Harris sẽ khởi động chuyến đi được gọi là "Chuyến đi New Way Forward" vào thứ Năm, hai ngày sau cuộc tranh luận và một ngày sau khi phó tổng thống kỷ niệm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001. Phó tổng thống sẽ đến thăm North Carolina vào thứ Năm và Pennsylvania vào thứ Sáu. Walz sẽ đến Nevada vào thứ Ba, Michigan vào thứ Năm và Wisconsin vào thứ Sáu. Quý ông thứ hai Doug Emhoff và vợ của Walz, Gwen, cũng sẽ đến thăm các tiểu bang dao động quan trọng, bao gồm Arizona, Georgia, New Hampshire và Maine.

.

Ngoài chuyến đi của họ, chiến dịch cũng sẽ ra mắt một quảng cáo mới có tên "New Way Forward" nêu bật các đề xuất chính của Harris, bao gồm lệnh cấm tăng giá bất động sản và đầu tư để tăng nguồn cung nhà ở. Quảng cáo sẽ được phát sóng tại Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina và Nebraska.

.

“Cuộc bầu cử này là về hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước chúng ta,” giám đốc truyền thông chiến dịch của Harris, Michael Tyler, cho biết trong một tuyên bố. “Donald Trump và JD Vance muốn đưa chúng ta trở lại quá khứ với chương trình nghị sự nguy hiểm và cực đoan của Dự án 2025. Phó Tổng thống Harris và Thống đốc Walz đang đấu tranh cho một Con đường Mới Tiến về Phía trước bảo vệ các quyền tự do cơ bản của chúng ta, củng cố nền dân chủ của chúng ta và đảm bảo mọi người đều có cơ hội không chỉ để tồn tại mà còn để tiến lên phía trước.

.

“Với việc bỏ phiếu sớm sắp bắt đầu và chỉ còn chưa đầy 60 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, chiến dịch của chúng tôi sẽ truyền tải thông điệp của phó tổng thống trực tiếp đến cử tri ở bất cứ nơi nào họ ở - trên sóng phát thanh, tại cửa ra vào và trực tuyến,” Tyler tiếp tục. “Với rất nhiều điều bị đe dọa trong cuộc bầu cử này, chúng tôi đang tấn công dữ dội vào các chiến trường và để lại tất cả những gì có trên chiến trường.”

.

Harris và Trump sẽ tranh luận vào tối thứ Ba tại Philadelphia. Sự kiện này do ABC News tổ chức. Chiến dịch của Harris đã báo hiệu rằng họ có thể đồng ý tổ chức cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 10, nhưng không có sự kiện nào như vậy trong sổ sách. Có một cuộc tranh luận phó tổng thống được lên lịch vào ngày 1 tháng 10.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris muốn thách thức cựu Tổng thống Trump về chính sách trên sân khấu tranh luận vào hôm thứ Ba, hy vọng sẽ đưa ra một lập luận thuyết phục rằng bà mạnh mẽ hơn Trump về các vấn đề mà người Mỹ quan tâm trong khi phản hồi lại những lời chỉ trích về các đề xuất của chính bà. "Bà ấy sẽ không chỉ đọc số liệu thống kê, bà ấy sẽ đọc chính sách của mình là gì và nó thực sự sẽ tác động đến cuộc sống của mọi người như thế nào", một cựu phụ tá của Harris cho biết.

.

Những bình luận của Trump về chi phí chăm sóc trẻ em trong bài phát biểu tại New York vào thứ Năm đã tiếp thêm động lực cho phần này trong chiến lược của Harris. Cựu tổng thống đã được hỏi tại Câu lạc bộ Kinh tế New York rằng liệu ông có cam kết ưu tiên ban hành luật để giúp việc chăm sóc trẻ em trở nên hợp túi tiền hay không. Ông đã đưa ra một câu trả lời dài mà không nêu rõ bất kỳ luật cụ thể nào mà ông sẽ đề xuất, thay vào đó, Trump cho rằng thuế quan đối với các quốc gia nước ngoài sẽ giúp trang trải chi phí.

.

Dân biểu Sean Casten (D-Ill.) đã trả lời trên nền tảng xã hội X rằng Trump "thậm chí còn không giả vờ có một ý tưởng mạch lạc nào", và phó thư ký báo chí Bạch Ốc Andrew Bates đã nói trên MSNBC, "Nếu bạn biết câu trả lời đó có nghĩa là gì, thì bạn là một thám tử giỏi hơn tôi". Chiến dịch của Harris hy vọng ứng cử viên của mình có thể khơi dậy những phản ứng tương tự từ Trump vào tối thứ Ba tại cuộc tranh luận do ABC tổ chức. Các đề xuất chính sách chi tiết chưa hẳn đã là thế mạnh của chiến dịch của Harris cho đến nay.

.

Harris chỉ trở thành người được đề cử sau khi Tổng thống Biden bỏ cuộc và ủng hộ bà. Kể từ đó, bà phải cân bằng giữa việc bảo vệ các chính sách của chính quyền Biden về nhiều vấn đề, bao gồm nền kinh tế và cuộc chiến của Israel ở Gaza mà Hoa Kỳ hỗ trợ toàn lực, và đưa ra các đề xuất của riêng mình. Harris gần đây đã công bố các đề xuất chính sách thuế bao gồm một số thay đổi so với chương trình nghị sự của Biden, bao gồm tăng thuế thu nhập từ vốn ít hơn nhiều so với mức mà Biden đang đề xuất.

.

Phó tổng thống cũng đang giải quyết các cuộc gọi từ Trump và một số phương tiện truyền thông bảo thủ để phác thảo thêm về các ý tưởng của bà và giải thích liệu bà có còn giữ nguyên lập trường như khi còn là ứng cử viên tổng thống năm 2019 hay không. Harris đã báo hiệu một số thay đổi từ những năm đó, đáng chú ý nhất là không còn kêu gọi lệnh cấm khai thác khí đá phiến.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp thông qua gian lận tràn lan, đã hù dọa hôm thứ Bảy rằng ông sẽ cố gắng bỏ tù bất kỳ ai có "hành vi vô đạo đức" trong kết quả cuộc đua năm 2024. Lời đe dọa được đưa ra trong một bài đăng trên Truth Social, trang web truyền thông xã hội của ông, và lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, cáo buộc đảng Dân chủ "gian lận tràn lan".

.

“Cuộc bầu cử năm 2024, nơi các Phiếu bầu vừa mới bắt đầu được bỏ, sẽ được giám sát chặt chẽ nhất bởi các chuyên gia và, KHI TÔI THẮNG, những người GIAN LẬN sẽ bị truy tố theo mức cao nhất của Luật pháp, bao gồm cả án tù dài hạn để Sự suy đồi của Công lý này không xảy ra nữa", ông viết.

.

Ông tiếp tục, “Xin hãy cẩn thận rằng sự phơi bày pháp lý này sẽ mở rộng đến các Luật sư, Nhà hoạt động chính trị, Nhà tài trợ, Cử tri bất hợp pháp và Quan chức bầu cử tham nhũng. Những người có hành vi vô đạo đức sẽ bị truy tìm, bắt giữ và truy tố ở mức độ, thật không may, chưa từng thấy trước đây ở Quốc gia chúng ta.”

.

Những người làm công tác bầu cử trên khắp đất nước đã phải chịu những mối đe dọa, nổi tiếng nhất là Ruby Freeman và con gái bà là Shaye Moss, hai nhân viên bầu cử có toàn bộ cuộc sống bị đảo lộn khi Trump và các đồng minh của ông nhắm vào họ sau cuộc bầu cử năm 2020 với những cáo buộc gian lận sai sự thật.

.

Trump và các đồng minh của Trump đã đệ đơn kiện hàng chục vụ kiện không thành công sau cuộc bầu cử năm 2020 nhằm lật ngược kết quả vì không có chứng cớ gì gọi là gian lận. Một số đảng viên Dân chủ cho rằng các cuộc chiến pháp lý mới của đảng Cộng hòa tại các tiểu bang chiến trường trước cuộc bầu cử tháng 11 làm dấy lên lo ngại rằng đảng Cộng hòa đang cố gắng gieo rắc sự nghi ngờ về kết quả nếu Donald Trump thua cuộc.

.

⦿ ---- Trump -- người đã phát biểu tại Mosinee, Wisconsin, đã bị CNN chỉ trích vì "nói dối" về tình hình trẻ em chuyển giới -- cũng đưa ra một tuyên bố khác đã thu hút sự chú ý của những người quan sát chính trị trên mạng xã hội, bao gồm cả nữ diễn viên Bette Midler, một cột trụ trong làng phim Hollywood. Trong suốt sự nghiệp kéo dài năm thập niên của mình, tài tử Midler đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm bốn giải Quả cầu vàng, ba giải Grammy, ba giải Primetime Emmy, hai giải Tony và một giải Kennedy Center Honor, ngoài ra còn được đề cử cho hai giải Oscar và một giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh.

.

"Tôi phải thắng nếu không các bạn sẽ gặp phải những vấn đề mà chúng ta chưa từng gặp phải. Chúng ta có thể không còn đất nước nào nữa", Trump nói tại cuộc mít tinh ở các tiểu bang dao động hôm cuối tuần. "Đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta. Các bạn muốn biết sự thật không? Mọi người đã nói thế. Đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta". Bình luận này đã thu hút sự chú ý của Midler, người không còn xa lạ gì với việc bị chính Trump tấn công.

.

Tuyên bố này đã bị tổ chức "Republican Voters against Trump" (Cử tri Cộng hòa chống Trump) ghi dấu báo động, và nữ diễn viên Midler đã phản ứng rằng, "Trump đang đe dọa chúng ta và Trump có ý định đó".

.

Và đúng tác phong nghệ sĩ Hollywood, trả đũa mối thù mà Trump đã chửi mắng bà mấy năm trước, nữ diễn viên Midler nói rõ: "Nếu Trump không thắng, Trump sẽ kêu gọi Nội chiến. Kamala phải thắng áp đảo để con heo này phải đối mặt với sự thật: Hầu hết người Mỹ đều khinh thường Trump và mọi thứ Trump đại diện."

.

Hồi tháng 6/2019, Trump viết từ chuyến thăm London, Trump chửi mắng nữ diễn viên Bette Midler trên Twitter, gọi nữ diễn viên này là "kẻ tâm thần hết thời." Trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, nữ diễn viên Midler đã tấn công Trump, "Trump nói rằng ông được hàng nghìn người ở Anh chào đón, nhưng thực tế là hàng nghìn người biểu tình. Làm sao ông Trump luôn nghe thấy điều ngược lại với sự thật?"

.

⦿ ---- Phó tổng thống Dick Cheney của ông đã vượt qua ranh giới đảng phái để ủng hộ mạnh mẽ Phó tổng thống Kamala Harris làm tổng thống, nhưng văn phòng của cựu Tổng thống George Bush cho biết hôm thứ Bảy rằng ông sẽ không ý kiến lần này. Khi NBC News hỏi liệu cựu tổng thống đảng Cộng hòa có công khai ủng hộ trong cuộc đua hay không, câu trả lời là không.

.

Văn phòng cho biết "Tổng thống Bush đã nghỉ hưu khỏi chính trường tổng thống cách đây nhiều năm". Bush nói với tờ People vào năm 2021 rằng ông cũng không bỏ phiếu cho Donald Trump lần trước, nói rằng trên lá phiếu 2020 ông đã viết tay, ghi tên bà Condoleezza Rice, người từng là ngoại trưởng trong thời gian ông làm tổng thống.

.

⦿ ---- Wisconsin: Donald Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh vào chiều thứ Bảy trong một giờ 40 phút, nói rằng đất nước đang bị "những kẻ ngu ngốc" lãnh đạo, theo tờ New York Times. Trong một lời chế giễu rõ ràng đối với Harris và Tổng thống Biden, ông đã kêu gọi thay đổi Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp và nói rằng một phó tổng thống "nói dối hoặc tham gia vào âm mưu che đậy tình trạng bất lực của tổng thống" nên bị cách chức. Ông cáo buộc Harris và các trợ lý Bạch Ốc che đậy tình trạng sức khỏe tinh thần của Biden, theo CNN. Tuy nhiên, nhiều người nói Trump đang bị suy nhược thần kinh vì nhiều câu nói không tròn vẹn, lạc đề.

.

⦿ ---- Pennsylvania: Bà Harris hoan nghênh sự ủng hộ của cựu Phó Tổng Thống Dick và Liz Cheney khi dừng chân tại một cửa hàng gia vị ở Pittsburgh. Bà cho biết những người Cộng hòa lâu năm đang "đưa ra một tuyên bố quan trọng" rằng điều quan trọng là phải đặt đất nước lên trên đảng phái. Harris đang ở thành phố này để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với Trump vào thứ Ba. Khi được hỏi liệu bà đã sẵn sàng chưa, Harris trả lời, "Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vâng." Bà cho biết thông điệp của bà sẽ là "đã đến lúc lật sang trang mới của sự chia rẽ."

.

⦿ ---- Ann Arbor, Michigan: Một chiếc máy bay đã kéo một biểu ngữ trên Sân vận động Michigan trong bốn giờ hôm thứ Bảy trong khi hàng nghìn người hâm mộ bóng bầu dục đại học tụ tập trước khi bắt đầu trận đấu Texas-Michigan. Thông điệp này, do Ủy ban Quốc gia Dân chủ chi trả, đã nhắc nhở đám đông rằng người bạn đồng hành của Trump đã đến một trường đối thủ trong khi đưa ra một vấn đề quan trọng hơn trong chiến dịch, theo báo Detroit Free Press. "JD Vance (biểu tượng cảm xúc trái tim) Đại học Ohio + Dự án 2025," trên biểu ngữ có ghi nội dung như thế.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, dường như bị lãng trí khi ông nhầm lẫn gọi Elon Musk là "Leon" [Musk] tại một cuộc mít tinh hôm thứ Bảy. "Boeing, tôi không nên nói gì cả, có một chiếc máy bay Boeing tuyệt đẹp ngay đó", Trump nói với đám đông ở Mosinee, Wisconsin của mình trong khi chỉ vào chiếc Trump Force One của ông.

.

"Nhưng, ừm, Boeing đã gặp một chút khó khăn, vì vậy họ sẽ cứu - Leon sẽ gửi cho họ một hỏa tiễn", Trump nói thêm, ám chỉ đến một kế hoạch từ SpaceX của Musk để giải cứu hai phi hành gia Boeing bị mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế sau khi NASA cho rằng phi thuyền Boeing Starliner của họ không an toàn để đưa họ trở lại trái đất. "Ông ấy rất mong chờ điều đó, đó là tất cả những gì ông ấy nghĩ đến", Trump kết luận. Cựu tổng thống đã đưa ra một kế hoạch để Musk lãnh đạo một ủy ban hiệu quả của chính phủ trong chính quyền của mình nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi người bạn đồng hành của mình, JD Vance, nhấn mạnh đến khả năng phục hồi và những thành tựu của ông. Trump lưu ý đến hoàn cảnh khó khăn của Vance, nói rằng mặc dù có một người mẹ phải vật lộn với chứng nghiện ngập và một người cha vắng nhà, Vance vẫn cố gắng theo học Đại học Luật Yale. "Thật sự rất khó để làm được điều đó nếu không có một người cha có mối quan hệ", Trump nói, nhấn mạnh đến quyết tâm của Vance.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên thệ sẽ khôi phục quyền tự do ngôn luận nếu ông đắc cử vào tháng 11, tuyên bố vô căn cứ rằng Tu chính án thứ nhất đã bị "tước bỏ". Phát biểu trước những người ủng hộ mình, Trump chỉ trích giới truyền thông vì đã bóp méo sự thật, tuyên bố rằng "họ viết hoàn toàn ngược lại với sự thật". Ông bày tỏ lo ngại rằng điều này đã dẫn đến việc công chúng mất niềm tin vào báo chí. Thực tế, Trump là người nói dối liên tục, và không ai cấm Trump nói dối. Chỉ duy trong các thủ tục tòa án ở New York, Trump bị cấm nói liên hệ tới các nhân chứng và bồi thẩm vì người mê Trump liên tục hăm dọa hành hung, kể cả dọa bắn chết những người ra tòa làm chứng chống lại Trump. Quyền tự do phát ngôn cụ thể là Trump đã liên tục vu khống các viên chức Dân Chủ là cộng sản.

.

⦿ ---- Chiến dịch nhuộm xanh nông thôn. Phó Tổng thống Kamala Harris được cho là đã nhắm đến việc tô màu xanh cho vùng nông thôn trong cuộc bầu cử này. Một báo cáo hôm thứ Sáu từ Politico tuyên bố rằng chiến dịch của Harris đã khai thác các nhà tổ chức từ nhóm vận động tiến bộ, Rural Organizing, để lãnh đạo cuộc tấn công vào một số thành trì đỏ thẫm của cựu Tổng thống Donald Trump, theo bốn người thân cận với tình hình.

.

Matt Hildreth, giám đốc của Rural Organizing, sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc tương tác nông thôn của Harris, lấp đầy chỗ trống mà chiến dịch của Biden để lại. Các nguồn tin nói với Politico, mục tiêu của họ là khai thác một số sự hiện diện của Trump tại các tiểu bang chiến trường như Wisconsin, Arizona và Georgia.

.

Phó giám đốc chiến dịch của Harris, Quenten Fulks, là một lựa chọn chiến dịch tập trung vào nông thôn khác, giúp Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Georgia Raphael Warnock đã giành được sự ủng hộ của Cộng Hòa ở vùng nông thôn Georgia.

.

Bão Yagi: cây đổ, nhà sập, tàu trôi, cột điện ngã, và làm 14 người chết.

⦿ ---- Trump suy giảm nhận thức, lãng trí, phát âm sai nhiều chữ. Donald Trump trước đây đã chế giễu Tổng thống Joe Biden vì nói nhầm vì cà lăm, nhưng hôm thứ Bảy 7/9/2024, cựu tổng thống Trump đã trở thành người bị chế giễu sau khi mắc nhiều lỗi phát âm tại cuộc mít tinh ở Wisconsin. Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Mosinee, Wisconsin vào cuối tuần, tại đó ông có lúc cho rằng những người ở độ tuổi 80 đã quá già để có thể chịu trách nhiệm về các tài liệu họ đã ký. Trump đã 78 tuổi và đang tranh cử nhiệm kỳ tổng thống kéo dài bốn năm.Nhưng không phải tuyên bố của Trump về tuổi tác và những tác động tiềm ẩn của nó đã thu hút sự chú ý của hầu hết những người chỉ trích ông. Thay vào đó, các nhà quan sát chính trị đã chỉ ra nhiều "lỗi phát biểu" của Trump tại sự kiện này.Trong một trường hợp, cựu tổng thống đã nói về Boeing khi ông nói rằng, "Leon sẽ phóng một tên lửa. Ông ấy rất mong chờ điều đó; đó là tất cả những gì ông ấy nghĩ đến." Tất nhiên, Trump đang ám chỉ đến Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk, người đã ủng hộ Trump.Cựu công tố viên Christopher Alberto cho biết, "Việc Trump gọi nhầm Elon Musk là 'Leon' Musk không chỉ là một sự nhầm lẫn đơn giản—mà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng suy giảm nhận thức ngày càng trầm trọng của ông ấy. Những lỗi thường xuyên này không phải là nhỏ; chúng làm nổi bật một vấn đề nghiêm trọng, không thể đảo ngược. Sự suy giảm tinh thần của ông ấy khiến ông ấy không đủ tư cách để làm tổng thống".Tờ New York Independent cũng đã đưa tin về lỗi này vào thứ Bảy, nói rằng, "WTF??? Donald Trump gọi Elon Musk là.... hãy chờ xem.... LEON???? Ông Trump thực sự bị suy giảm nhận thức".Sau sự nhầm lẫn đó, Trump đã nói về giáo dục khi ông không thực hiện được từ "loại bỏ" (eliminate), thay vào đó, ông nói, "Cuối cùng, sẽ li--- [bị nhiễu âm không rõ], và bạn biết chúng ta đang làm gì ở đây". Trump nói thêm, "Tôi luôn nói điều đó, tôi rất muốn quay lại để làm điều này. Cuối cùng, chúng ta sẽ xóa sổ Bộ Giáo dục liên bang".Art Candee, một nghệ sĩ Chicago và là nhà phê bình Trump, đã trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc cười và dòng chữ, "Ông ấy không thể nói chữ 'loại bỏ'." Cựu cố vấn về các vấn đề cựu chiến binh của Dự án Lincoln, Fred Wellman, một cựu cố vấn chiến dịch của Đảng Cộng hòa và hiện là đảng Dân chủ, chỉ trả lời đơn giản là, "Yikes."Sau đó, Trump gọi Chủ tịch Cộng Hòa của Wisconsin Brian Schimming đơn giản là "Briar." (phát âm nhầm từ: Brian). Nhà văn Armand Hamouth nói, "Hãy quyết định xem đó là Briar hay Brian." Nhà phê bình Trump nổi tiếng Spiro's Ghost gọi đó là "Trump bắn trượt."Trump cũng phát âm sai tên đường ống Keystone XL, gọi đó là "Keystown," và dường như cũng phát âm sai từ "tampon" khi xúc phạm người bạn đồng hành của Harris. Người dùng mạng xã hội lưu ý rằng Trump đã nhầm lẫn khi nói "tampom" khi gọi Tim Walz là "Tampon Tim."Đáp lại sự nhầm lẫn sau, người ủng hộ động vật Patricia Yamane nói, "Và những kẻ quê mùa cười khúc khích trong niềm vui trẻ con."⦿ ---- Donald Trump hôm thứ Bảy cho rằng những người ở độ tuổi 80s đã quá già để có thể chịu trách nhiệm về các tài liệu họ ký tên vào. Trump, hiện 78 tuổi và đang tranh cử nhiệm kỳ bốn năm tại chức vụ cao nhất của quốc gia, hiện là ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tham gia tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Mosinee, Wisconsin, hôm thứ Bảy, cựu tổng thống đã đề cập đến chủ đề tuổi tác và cách mà sự tiến triển của tuổi tác có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của một người.Thảo luận về bản cáo trạng của chính mình tại tiểu bang Georgia vì bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của tiểu bang, Trump tuyên bố rằng "những người vô tội vĩ đại, những người yêu nước vĩ đại đã bị Biện lý Fani và bạn trai của cô ấy truy tố". Vụ án đang được Biện lý quận Fulton Fani Willis truy tố, người đã buộc phải loại công tố đặc biệt Nathan Wade khỏi nhóm vì mối quan hệ cá nhân của họ."Đó là một sự ô nhục", Trump nói thêm. "Bạn có những người ở độ tuổi 80s, 'Bạn có ký vào đây không?'" Trump nói trước khi chuyển hướng sang nói về Thomas Jefferson."Bạn biết Thomas Jefferson, đã làm những điều tương tự. Alexander Hamilton, rất nhiều người trong suốt các thời đại. Hillary Clinton sẽ không thừa nhận cuộc bầu cử. Tất cả những thượng nghị sĩ này như Shifty Schiff, bạn có thể tưởng tượng không?" Trump hỏi. "Shifty Adam Schiff, tất cả bọn họ, họ đã tranh chấp cuộc bầu cử năm 2016. Họ làm vậy thì được, nhưng nếu chúng ta làm vậy, thì đó là một tội nghiêm trọng, nghiêm trọng."Sau đó, Trump nói thêm, "Những người này thật bệnh hoạn. Chúng ta phải đuổi họ ra khỏi đó. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này."Trump không đề cập đến việc bà Clinton thực sự đã nhượng bộ cuộc bầu cử năm 2016 cho ông, mặc dù cho rằng ông có thể đã thắng do sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử.Cựu chiến binh Chiến tranh Iraq của Quân đội Bảo thủ Peter Henlein đã chỉ trích việc Trump đề cập đến tuổi tác, ông nói rằng, "Tức cười. Trump ám chỉ rằng những người ở độ tuổi 80 là quá già để chịu trách nhiệm về các tài liệu họ ký. Ông Trump đã 78 tuổi. Và đang tranh cử Tổng thống."⦿ ---- Giám đốc CIA William Burns tin rằng có một rủi ro thực sự vào mùa thu năm 2022 rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường chống lại Ukraine, mặc dù ông cho biết phương Tây không nên bị đe dọa bởi những lời hăm dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin."Không ai trong chúng ta nên coi nhẹ rủi ro leo thang", Burns cho biết hôm thứ Bảy trong một cuộc trò chuyện có sự điều phối với giám đốc tình báo bí mật của Vương quốc Anh Richard Moore tại Lễ hội cuối tuần của Financial Times. "Có một thời điểm vào mùa thu năm 2022 mà tôi nghĩ rằng có một rủi ro thực sự về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật", Burns cho biết."Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ, và đây là quan điểm của cơ quan tôi, rằng chúng ta nên bị đe dọa một cách không cần thiết bởi điều đó. Putin là một kẻ bắt nạt. Ông ta sẽ tiếp tục vung kiếm", Burns nói thêm. Theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, Burns đã gặp người đồng cấp Nga, Sergey Naryshkin, vào cuối năm 2022 để nhắc lại "hậu quả" của việc leo thang hạt nhân, theo giám đốc CIA kể lại. "Chúng tôi vẫn tiếp tục rất thẳng thắn về vấn đề đó", Burns cho biết hôm thứ Bảy.⦿ ---- Luật của New York để giữ không khí trong lành: Xe tải hoặc xe buýt dừng quá ba phút là bất hợp pháp ở Thành phố New York và giới hạn dừng lại chỉ cho ở mức 60 giây quanh trường học. Do vậy: Rafil Kroll-Zaidi ước tính anh đã kiếm được 150.000 đô la vào năm ngoái bằng cách quay hơn 2.000 video về những kẻ vi phạm luật dừng xe và gửi chúng đến thành phố. Và như Kroll-Zaidi giải thích trên tạp chí New York, anh không đơn độc.Câu chuyện của anh tiết lộ một nhóm nhỏ những người tự xưng là biệt kích tận tụy và được trả lương cao, những người cũng đi khắp thành phố với điện thoại của họ để tận dụng Chương trình Khiếu nại của Công dân về Không khí (Citizens Air Complaint Program) của New York. "Chúng tôi là những người theo dõi động cơ đốt xăng dầu", Kroll-Zaidi viết. "Chúng tôi là những kẻ mách lẻo. Chúng tôi thích kiện tụng; chúng tôi hay mắng mỏ. Chúng tôi là những người cầu toàn, yêu thích trật tự, giữ bảng tính, giữ mối hận thù. Chúng tôi đã biến niềm đam mê phàn nàn thành một công việc phụ kỳ lạ".Theo một nghĩa nào đó, quy trình này khá đơn giản: Quay và nộp video, đợi Sở Bảo vệ Môi trường của thành phố phạt tiền người lái xe dừng một chỗ, sau đó thu một khoản cắt giảm nếu và khi tiền phạt được trả. Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy: Tính đến sự thù địch từ những người lái xe, sự bất hòa từ cảnh sát và các viên chức thành phố đang ngày càng mệt mỏi với số lượng khiếu nại ngày càng tăng cần xử lý và những cuộc đối đầu mà chúng gây ra, cùng với thủ tục hành chính cũ kỹ thông thường.Câu chuyện đào sâu vào tất cả những điều đó và hơn thế nữa, đồng thời lưu ý rằng công việc phụ đặc biệt này có thể sớm bị gỡ bỏ. Chính quyền của Thị trưởng Eric Adams đã đề xuất luật, sẽ được tranh luận vào cuối tháng này, "sẽ giảm một nửa phần thưởng cho công dân và làm suy yếu chương trình nói chung".⦿ ---- Một công dân Pakistan đã bị bắt và bị buộc tội lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Thành phố New York với mục tiêu giết càng nhiều người Do Thái càng tốt, theo Bộ Tư pháp. Muhammad Shahzeb Khan, 20 tuổi, công dân Pakistan sống tại Canada, đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 và "bị buộc tội cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất và nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định (FTO), Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS)", các công tố viên liên bang cho biết.Các công tố viên cho biết Khan muốn lên kế hoạch tấn công vào khoảng ngày 7 tháng 10/2024, đúng một năm ngày Hamas tấn công một lễ hội âm nhạc ở Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân. "Bị cáo bị cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Thành phố New York vào khoảng ngày 7 tháng 10 năm nay với mục tiêu được nêu là tàn sát càng nhiều người Do Thái càng tốt, nhân danh ISIS", Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.Theo đơn khiếu nại hình sự, Khan nói với các cảnh sát chìm rằng y đang có kế hoạch nhắm vào một trung tâm Do Thái ở Brooklyn và nói rằng "'New York là nơi hoàn hảo để nhắm vào người Do Thái vì nơi đây có 'dân số Do Thái lớn nhất ở Mỹ.'"Khan đã cố gắng vượt biên giới Hoa Kỳ-Canada, nơi y có kế hoạch sử dụng vũ khí tự động và bán tự động để thực hiện một "vụ xả súng hàng loạt", các công tố viên cho biết. Đơn khiếu nại cáo buộc Khan đã tìm kiếm các bất động sản cho thuê gần mục tiêu dự kiến của anh ta ở Brooklyn và đang có kế hoạch trả tiền cho một kẻ buôn người để giúp anh ta vào Hoa Kỳ. Khan đã bị bắt cách biên giới Hoa Kỳ 12 dặm.Trong một lần giao tiếp với các cảnh sát chìm, Khan nói rằng "nếu chúng tôi thành công với kế hoạch của mình thì đây sẽ là Cuộc tấn công lớn nhất trên đất Mỹ kể từ ngày 11/9", đơn khiếu nại cáo buộc. Khan đã bị giám sát 24/7 và y không có bất kỳ phương tiện nào để tự mình thực hiện cuộc tấn công. Nếu bị kết tội, Khan phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.⦿ ---- Một người đàn ông ở North Carolina đã bị truy tố tội lừa đảo các dịch vụ phát nhạc trực tuyến với số tiền bản quyền lên tới 10 triệu đô la vì sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ để tạo ra âm nhạc mà còn để "nghe" những bài hát đó. Michael Smith, 52 tuổi, "đã lợi dụng sự toàn vẹn của ngành công nghiệp âm nhạc bằng một nỗ lực phối hợp nhằm lách luật của các nền tảng phát nhạc trực tuyến", theo Quyền Phó Giám đốc FBI Christie M. Curtis cho biết.Smith, đến từ Cornelius, North Carolina, đã bị bắt hôm thứ Tư và bị cáo buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận qua đường dây và rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù, nhưng thẩm phán sẽ quyết định mức án thực tế nếu Smith bị kết tội. Các nền tảng phát nhạc trực tuyến như Spotify, Amazon Music và Apple Music trả tiền bản quyền cho các nhà soạn nhạc, nhạc công và những người nắm giữ bản quyền bài hát. Các khoản thanh toán được dựa trên số lần các bài hát được mọi người trên khắp thế giới phát trực tuyến.Các công tố viên liên bang cho biết Smith ban đầu sử dụng bot AI để liên tục phát trực tuyến các bài hát của riêng mình, mang lại tiền bản quyền hơn 1,2 triệu đô/năm. Điều đó phản ánh hơn 660.000 lượt phát trực tuyến mỗi ngày. Nhưng các ứng dụng chống gian lận của dịch vụ phát trực tuyến đã phát hiện ra chiến lược này.Sau đó, Smith bị cáo buộc đã mở rộng kế hoạch này với giả định rằng một tỷ lượt phát trực tuyến giả mạo gồm hàng chục nghìn bài hát sẽ khó bị phát hiện hơn vì mỗi bài hát được phát trực tuyến ít lần hơn.Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết Smith đã tiếp tục tạo ra hàng trăm nghìn bài hát với tiêu đề và tên nghệ sĩ được tạo ngẫu nhiên, cũng như hàng nghìn bot được "mã hóa cứng" để phát trực tuyến những bài hát đó hàng tỷ lần. Y cũng bị cáo buộc đã sử dụng VPN để che giấu sự thật rằng, mặc dù có vẻ như tất cả các hoạt động "sáng tạo" và "lắng nghe" đều diễn ra trên toàn thế giới, nhưng thực tế là chúng diễn ra tại nhà y.⦿ ---- Phiên quay số Mega Millions đêm thứ sáu đã không có người trúng giải lớn, nên đã tạo ra giải độc đắc ước tính 800 triệu đô la cho phiên quay số vào đêm thứ ba 10/9/2024. Vé trúng giải độc đắc Mega Millions lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 1,58 tỷ đô la, đã được bán vào ngày 8 tháng 8/2023 tại Florida. Mega Millions được chơi ở 45 tiểu bang, D.C. và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Các đợt quay số diễn ra vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần lúc 11 giờ tối theo giờ miền Đông (tức 8 giờ tối giờ Caliofrnia).Mặc dù không có vé trúng thưởng nào trùng với tất cả sáu số để giành được giải độc đắc trị giá 740 triệu đô la, nhưng một người chiến thắng ở Nam Caliofrnial đã trùng với năm số và sẽ mang về nhà 2.233.779 đô la. Vé trúng thưởng được bán tại một trạm xăng ARCO ampm nằm tại 27900 Date Palm Drive ở thị trấn Cathedral City thuộc Quận Riverside.⦿ ---- California: Một tay súng đã gây ra một vụ thảm sát kéo dài ba giờ, trong đó y đã giết hoặc làm bị thương 81 loài chim và động vật ở Quận Monterey hôm thứ Ba. Một đội SWAT và hai máy bay không người lái đã được triển khai, lệnh trú ẩn tại chỗ đã được ban hành và khi nghi phạm bị bắt, các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ một kho vũ khí bao gồm súng trường, súng ngắn, súng lục và một vũ khí tấn công. Những con vật và loài chim bị thương đã bị thương nặng đến mức chúng phải bị an tử.Vicente Joseph Arroyo, 39 tuổi, cư dân Prunedale, đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Monterey. Y đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 1 triệu đô la. Cảnh sát trưởng Quận Monterey đã được thông báo về vụ nổ súng ngay trước 3:30 giờ sáng. Những cảnh sát đầu tiên đến nơi có thể nghe thấy tiếng súng vẫn tiếp tục nổ trong khu vực, khiến cảnh sát phải ra lệnh trú ẩn tại chỗ.Do bụi rậm và điều kiện cực kỳ tối, các cảnh sát đã gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của tay súng. Một đội SWAT đã được gọi đến, cùng với máy bay không người lái do Sở Cứu hỏa Seaside và Sở Cảnh sát Gonzales cung cấp. Một máy bay không người lái đã định vị được nghi phạm trong một vườn nho ở phía bắc Prunedale. "Các thành viên của đội S.W.A.T. của Quận Monterey đã tiếp cận nghi phạm trên một chiếc xe bọc thép và bắt đầu ra lệnh", theo văn phòng cảnh sát trưởng."Họ đã có thể bắt giữ nghi phạm mà không có thêm sự trở ngại nào nữa". Một lệnh khám xét đã được ban hành tại nhà của nghi phạm. Các loại vũ khí và đạn dược khác đã bị tịch thu. Tổng cộng, 15 loại vũ khí và khoảng 2.000 viên đạn đã bị tịch thu. Arroyo bị giam giữ vì tình nghi cố ý xả súng với sự cẩu thả nghiêm trọng; Tàn ác với động vật; Sở hữu vũ khí tấn công bất hợp pháp; Phá hoại; Đe dọa hình sự; và Tội phạm sở hữu vũ khí.⦿ ---- Hai trận động đất có cường độ ban đầu lần lượt là 3,5 và 3,9 đã làm rung chuyển Nam California sáng thứ Bảy và hàng triệu người trên khắp khu vực này đã cảm nhận được tác động của chúng. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 10:05 giờ sáng với tâm chấn cách Ontario 4,3 dặm về phía đông nam. Trận động đất thứ hai mạnh hơn được báo cáo lúc 10:34 sáng với tâm chấn cách Ontario 4,4 dặm về phía đông nam, gần điểm đầu tiên.Tính đến 10:40 giờ sáng, không có báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại. Một số dư chấn đã được báo cáo trong cùng khu vực trong suốt buổi sáng, mỗi dư chấn có cường độ dưới 2,5.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Bão Yagi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 12-13 làm 14 người chết, trong đó Quảng Ninh 4, Hà Nội 3 người, 176 người khác bị thương. Theo Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, tổng hợp đến 10h sáng nay bão Yagi đã làm 4 người ở Quảng Ninh, 4 người ở Hòa Bình, 3 người ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quân khu 3 mỗi nơi có một người chết. Ngoài ra, 176 người, chủ yếu ở Quảng Ninh bị thương. Các nạn nhân chủ yếu do bị cây đổ đè vào người, sạt lở đất và tàu bè trôi, mất tích.Tâm bão Quảng Ninh hứng chịu sức gió mạnh nhất ở Bãi Cháy lên tới cấp 14, các khu vực cấp 12-13 chịu nhiều tổn thất nhất về tài sản. Thống kê đến sáng nay, tỉnh có 38 tàu, thuyền bị chìm, mất tích; 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại, chìm, mất tích. Số nhà bị tốc mái, hư hại lên đến hàng nghìn. Mạng lưới điện chịu thiệt hại với 401 cột điện bị gãy đổ, 27 trạm biến áp hư hỏng. Từ chiều đến tối qua, toàn tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng và Thái Bình phải cắt điện để khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn trong mưa bão, làm hơn 3 triệu khách hàng (hộ gia đình, doanh nghiệp) bị ảnh hưởng.⦿ ---- HỎI 1: Mua sắm hàng chợ: 53% dân Mỹ vui thích mua sắm tạp hóa, 9% ghét đi chợ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Với người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập đang tìm kiếm các ưu đãi tạp hóa, họ mua sắm như thế nào? Những phát hiện chính từ cuộc khảo sát mua sắm gần đây nhất của Nielsen và thông tin chi tiết theo dõi hành vi cho thấy: Chỉ có 9 phần trăm người mua sắm chính trong các hộ gia đình ở Hoa Kỳ không thích hoặc ghét mua sắm; 38 phần trăm "vào và ra".Hơn một nửa (53 phần trăm) người tiêu dùng Hoa Kỳ nói với Nielsen rằng họ thực sự thích hoặc thích mua sắm tạp hóa. Và 18 phần trăm người tiêu dùng trong danh mục này thường xuyên duyệt toàn bộ cửa hàng khi mua sắm.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Đời sống thành thị (ô nhiễm không khí, tiếng ồn) có thể làm nhiều người mất khả năng sinh sản?ĐÁP 2: Đúng vậy. Cuộc sống thành thị có thể gây khó khăn cho các cặp đôi muốn thụ thai: Dữ liệu mới cho thấy ô nhiễm không khí dường như có liên quan đến khả năng sinh sản thấp hơn ở nam giới, trong khi tiếng ồn giao thông có thể gây hại cho khả năng sinh sản của phụ nữ."Nếu kết quả của chúng tôi được xác nhận trong các nghiên cứu trong tương lai, điều đó cho thấy việc thực hiện chính trị về ô nhiễm không khí và giảm thiểu tiếng ồn có thể là công cụ quan trọng để cải thiện tỷ lệ sinh ở thế giới phương Tây", một nhóm các nhà nghiên cứu Đan Mạch lưu ý. Họ đã công bố phát hiện của mình vào thứ Tư trên The BMJ.Theo thông tin cơ bản trong nghiên cứu, cứ 7 cặp vợ chồng trên toàn thế giới thì có 1 cặp gặp khó khăn trong việc thụ thai. Để cố gắng xác định xem môi trường có thể đóng vai trò gì không, một nhóm do Mette Sørensen, thuộc Viện Ung thư Đan Mạch tại Copenhagen, đứng đầu đã xem xét dữ liệu của hơn 900.000 người Đan Mạch trưởng thành trong độ tuổi từ 30 đến 45. Tất cả đều có ít hơn hai con, chung sống hoặc đã kết hôn và cư trú tại Đan Mạch từ năm 2000 đến năm 2017.Chi tiết: