Đạo diễn Bao Nguyen (hình trên) hiện đang quay phim về cuộc đời nhạc sĩ Jimi Hendrix với hợp tác giữa 3 công ty phim Double Agent, Network Entertainment và Experience Hendrix. (Photo YT)

- Bão Yagi vào VN khiến 4 người tử vong, nhiều tàu chìm, đứt neo, nhiều tỉnh mất điện, nhà sụp, cây đổ.

- Hơn 60 cảnh sát trường và giám đốc an ninh nhiều tiểu bang đang tại chức và đã nghỉ hưu tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Pennsylvania: phụ nữ da đen dưới 30 tuổi ghi danh bầu cử tăng 262% so với cùng tuần năm 2020.

- Bà Harris chỉ trích JD Vance vì Vance nói các vụ xả súng chỉ đơn giản là "một sự kiện của cuộc đời"

- Fred Trump III (cháu trai của Trump) có đứa con trai khuyết tật, được Trump cố vấn là "bọn khuyết tận nên chết cho đỡ tốn" và khuyên hãy bỏ con, để nó chết đi rồi dọn nhà về Florida

- Trump nói 2 chiều: Trump vừa chụp mũ bà Harris là sẽ siết bạo lực kiểu cộng sản, rồi lại chụp mũ bà Harris là sẽ xóa ngân sách cảnh sát để cho tự do vô chính phủ

- FBI: tin tặc Iran đang phá mạng chiến dịch của Trump

- Trump chỉ trích cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và con gái ông, cựu DB Liz Cheney, là RINO (Cộng Hòa giả danh) vì họ tuyên bố ủng hộ bà Harris và nói Trump nguy hiểm cho Hoa Kỳ

- Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney (Cộng Hòa) sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống Dân chủ Kamala Harris

- Một nhóm ngôi sao người Mỹ gốc Ý ngày mai (Chủ Nhật) sẽ tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Thẩm phán Juan Merchan lên lịch mới: ngày 26/11/2024 (sau bầu cử 3 tuần) sẽ tuyên án Trump vụ giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho nữ nhơn

- Thăm dò từ Emerson College: California vẫn là thành trì của đảng Dân chủ, ủng hộ Harris 60% so với Trump 36%

- Thăm dò ghế Thượng nghị sĩ California: 55% ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Adam Schiff, 33% ủng hộ ứng viên Cộng Hòa

- Biden: Trump chỉ đốt tiền của bố để lại, rồi phải đi vay và lại đốt tiền vì thua lỗ, rồi đã giảm thuế cho tỷ phú, làm tăng nợ công nhiều kỷ lục

- Biden: gần 16 triệu việc làm mới đã được tạo ra, các hãng đang đầu tư vào Mỹ và hàng triệu người đang mở doanh nghiệp nhỏ. Và nền kinh tế kiểu Cộng Hòa (nhỏ giọt) đã hỏng.

- Chi phí chăm sóc trẻ em tăng ít nhất 32% kể từ năm 2019. Hơn 80.000 nhân viên không thể làm việc do phải chăm sóc trẻ em hồi tháng 6/2020. Và 150.000 người khác phải làm bán thời gian để có thể chăm sóc con nhỏ.

- Trump bị giễu vì nói lạc đề khi bị hỏi nên ra luật nào để giảm chi phí chăm sóc trẻ em. Trump nói phải phạt thuế quan hàng TQ, nhà báo nói hàng TQ sẽ đắt hơn, dân nghèo sẽ thê thảm hơn.

- Người sáng lập hội Girls Who Code (người hỏi về giảm chi phí chăm sóc trẻ em): Trump không có khả năng làm Tổng Thống vì trả lời quanh co, khó hiểu với 1 câu hỏi dễ hiểu

- Hội Cảnh sát Fraternal Order of Police (377.000 thành viên) tuyên bố ủng hộ Trump

- Trump họp báo dài 50 phút trước khi vào tòa kháng án: nói thua kiện 90 triệu USD oan ức vì không hề biết nhà văn E. Jean Caroll là ai mà tòa sơ thẩm kết tội Trump bạo lực tình dục

- Trump gặp nữ "oan gia trái chủ" trước tòa kháng án, nghe lại chuyện Trump tấn công tình dục và phỉ báng nhà văn nữ

- Nhà báo Sara Pequeño (USA Today) thắc mắc Cộng Hòa vẫn ủng hộ dù Trump chửi mắng trẻ em chuyển giới và trẻ em di cư, thậm chí Trump bịa đặt chuyện "trường giúp phẫu thuật chuyển giới trẻ em mà không hội ý ba mẹ"

- CNN: Bản đồ chiến dịch của Donald Trump co cụm, trong khi ngày càng nhiều cử tri nói sẽ ủng hộ bà Harris. Cộng Hòa kinh hoàng nhìn thấy Trump sẽ thua còn tệ hơn năm 2020.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ lính Israel giết nhà hoạt động người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Aysenur Ezgi Eygi

- Mỹ thúc giục Israel điều tra vụ giết 1 phụ nữ Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Bờ Tây.

- Phi thuyền Starliner của Boeing hạ cánh tại New Mexico, 2 phi hành gia sẽ ở lại không gian tới tháng 2/2025

- 190 khinh khí cầu gói rác phóng vào Nam từ Bắc Hàn

- Mỹ-Iraq đồng ý liên quân Mỹ rút khỏi Iraq từ tháng 9/2025, hoàn tất cuối năm 2026.

- Đài Loan: 3 cựu quan chức Tình báo Quân đội bị kết án ít nhất 10 tháng tù vì làm gián điệp cho Hoa Lục

- Đức Giáo hoàng Francis tới Papua New Guinea

- Một cựu sát thủ Mafia đã bị kết án 25 năm tù vì đánh chết trùm băng đảng khét tiếng James "Whitey" Bulger trong tù

- Thành phố để về nghỉ hưu tuyệt vời nhất: Orlando, FL; Miami, Fl; Minneapolis, MN; Tampa, MN; Fort Lauderdale, FL.

- California chiếm 4 trong 5 nơi nghỉ hưu tệ nhất: Bakersfield, Rancho Cucamonga, Stockton và San Bernardino.

- Trẻ em từ 1-19 tuổi chết tăng 18,8% từ năm 2018 đến năm 2022, gấp hơn hai lần mức tăng từ năm 2013 đến năm 2017, phần lớn do súng đạn và dùng thuốc quá liều.

- California: Thống đốc phủ quyết dự luật cấp các khoản vay mua nhà cho những người nhập cư không có giấy tờ

- Quận Riverside: 2 cậu nhóc bị bắt vì làm cháy rừng, thiêu rụi 7 nhà và làm hư hại 18 căn nhà khác

- Quận Los Angeles: 1 trực thăng hư máy, hạ cánh khẩn cấp trên Đường cao tốc 110 Freeway

- Quận Los Angeles: phi cơ hạ cánh khẩn, 2 người bị thương nặng

- Đạo diễn Bao Nguyen quay phim về cuộc đời nhạc sĩ Jimi Hendrix với hợp tác giữa 3 công ty phim Double Agent, Network Entertainment và Experience Hendrix.

- TIN VN. Vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn hoạt động lừa đảo trực tuyến.

- HỎI 1: Rác nhựa lên tới 52 triệu tấn thập phân (metric tons) năm 2020, phủ khắp thế giới, len cả vào mạch máu của bạn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Gần 1/4 giới trẻ 18-39 tuổi bị cao huyết áp? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/9/2024) ⦿ ---- Phi thuyền Starliner của Boeing đã hoàn mãn vào đêm thứ Sáu (giờ địa phương) với một khoang rỗng hạ cánh tại New Mexico, trong khi hai phi hàng gia thử nghiệm, Butch Wilmore và Suni Williams, vẫn còn bị kẹt trong không gian cho đến năm sau.

Tàu vũ trụ đã trở về Trái đất sau ba tháng kể từ khi bắt đầu chuyến bay phi thuyền có người lái đầu tiên của Boeing qua bóng tối sa mạc bằng chế độ lái tự động, hạ cánh tại White Sands Missile Range. "Đã hạ cánh, #Starliner! Tàu vũ trụ không người lái đã hạ cánh tại Cảng vũ trụ White Sands của New Mexico lúc 12:01 sáng theo giờ miền Đông (0401 UTC) vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 9", theo NASA viết trên X.

Trước đó, NASA cho rằng việc đưa cả hai phi hành gia trở về là quá rủi ro do hỏng động cơ đẩy và rò rỉ heli trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bất chấp sự đảm bảo về an toàn của Boeing, NASA đã chọn chuyến bay của SpaceX để sẽ đưa họ trở về. Chuyến đi SpaceX của họ được lên lịch vào cuối tháng 9, nghĩa là các phi hành gia sẽ ở lại trong không gian cho đến tháng 2/2025, hơn tám tháng sau khi họ dự định trở về.

⦿ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (JCS) đã báo cáo hôm thứ Bảy rằng khoảng 190 khinh khí cầu chứa rác khác đã được phóng vào Nam từ Bắc Hàn, mang theo giấy vụn, nhựa và chai lọ, như một phần của chiến dịch tiếp tục diễn ra trong bốn ngày liên tiếp.

Theo các quan chức quân sự, khoảng 100 quả bóng bay này đã được tìm thấy ở Seoul và các khu vực lân cận, chẳng hạn như Tỉnh Gyeonggi. JCS cho biết thêm rằng những quả bóng bay này chỉ chứa các vật liệu không nguy hiểm.

⦿ ---- Một nhóm gồm hơn 60 các cảnh sát trường và giám đốc các sở thực thi pháp luật đang tại chức và đã nghỉ hưu đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tranh cử tổng thống, gọi cựu công tố viên và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, là "những ứng cử viên duy nhất mà chúng tôi tin tưởng để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng tôi".

Danh sách các giám đốc điều hành thực thi pháp luật hàng đầu ủng hộ chiến dịch của Harriz-Walz bao gồm các cảnh sát trưởng được bầu ở Durham và Henderson, North Carolina, cũng như các cảnh sát trưởng đang tại chức ở Alabama, California, Maine, Colorado, Michigan, Maryland, Virginia, Georgia, Indiana, New York và Illinois.

Danh sách này cũng bao gồm các cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu và các viên chức cảnh sát hàng đầu, bao gồm Charles Ramsey, cựu cảnh sát trưởng ở thủ đô Washington, DC, người sau này giữ chức cảnh sát trưởng tiểu bang Philadelphia, và cựu cảnh sát trưởng Quận Dane, Wisconsin, David Mahoney. Cũng xuất hiện trong danh sách này là Harry Dunn và Aqulino Gonell, cựu cảnh sát trưởng và trung sĩ thường vụ của Điện Capitol Hoa Kỳ, người đã nổi lên như những người chỉ trích gay gắt Donald Trump sau vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1.

“Chúng tôi tin tưởng Phó Tổng thống Harris và Thống đốc Walz sẽ hỗ trợ công tác thực thi pháp luật nhằm giữ an toàn cho cộng đồng vì họ đã làm việc này trong suốt sự nghiệp của mình. Trong suốt sự nghiệp của mình, Phó Tổng thống Harris đã làm việc sát cánh với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ công chúng và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm”, họ cho biết trong một lá thư công bố sự ủng hộ của mình.

Các viên chức thực thi pháp luật tiếp tục nêu chi tiết về hồ sơ của Harris với tư cách là công tố viên tòa án và sau đó là công tố viên quận và Bộ trưởng Tư pháp California được bầu. Trong thời gian đó, bà đã truy tố các vụ xâm hại tình dục trẻ em và chống lại các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia trong khi tăng tỷ lệ kết án và đưa ra các phán quyết tiền tệ lớn từ các ngân hàng lớn quản lý quỹ hưu trí khổng lồ của Golden State.

Họ cũng trích dẫn hồ sơ đầu tư của thống đốc Walz vào nhu cầu thực thi pháp luật làm bằng chứng về cam kết của họ đối với các vấn đề an toàn công cộng và so sánh thuận lợi với công việc của Harris với tư cách là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Biden.

Ngược lại, các chuyên gia thực thi pháp luật cho biết Trump, tội phạm bị kết án đầu tiên tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của một đảng lớn, “đã cho thấy ông ta sẽ làm suy yếu các bộ phận của chúng ta và khiến đất nước chúng ta trở nên nguy hiểm hơn.”

⦿ ---- Theo dữ liệu mới công bố, số lượng cử tri đăng ký mới tăng vọt trong số phụ nữ da đen và những người trẻ tuổi ở Pennsylvania khi Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Trong tuần lễ mà Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không tái tranh cử, số lượng đăng ký mới tăng 262% trong số những phụ nữ da đen dưới 30 tuổi so với cùng tuần năm 2020.

Số lượng đăng ký trong số những cử tri da đen tăng 110% và trong số những cử tri dưới 30 tuổi tăng 59%, cũng so với cùng tuần năm 2020. Một chiến lược gia cho biết: 'Dữ liệu này cho thấy phụ nữ, cử tri trẻ tuổi, cử tri da màu và đặc biệt là phụ nữ da màu trẻ tuổi sẽ đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao hơn nhiều so với năm 2020', đồng thời dự đoán rằng điều này có thể có 'tác động tiềm tàng đáng kể đến kết quả của cuộc bầu cử này'.

⦿ ---- Bà Kamala Harris đã chỉ trích ứng cử viên phó tổng thống của Donald Trump là JD Vance vì Vance cho rằng các vụ xả súng hàng loạt chỉ đơn giản là "một sự kiện của cuộc đời" sau vụ tấn công chết người vào một trường trung học ở Winder, Georgia, hồi đầu tuần này.

"Không nhất thiết phải như thế này", Harris viết trên mạng xã hội để đáp lại đoạn clip ghi lại lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Ohio trong chiến dịch tranh cử ở Arizona. "Chúng ta có thể hành động để bảo vệ con em mình - và chúng ta sẽ làm như vậy". Có 2 học sinh tuổi vị thành niên và 2 giáo viên đã bị bắn chết tại Trường trung học Apalachee hôm thứ Tư.

⦿ ---- Người khuyết tật thì nên chết đi. Đó là lời Trump tuyên bố, theo lời kể của cháu trai của Trump. Tổ chức Democracy Now! đã phỏng vấn Fred Trump III, người mới ấn hành cuốn hồi ký mới nhan đề "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way" trong đó viết về gia đình Trump và các chuyện liên hệ. Fred Trump III là con trai của người anh trai quá cố của cựu tổng thống, Fred Trump Jr., người đã qua đời vì biến chứng nghiện rượu vào năm 1981 ở tuổi 42.

Tác giả Fred Trump III kể rằng con trai của Fred Trump tên là William, mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp gây ra khuyết tật phát triển và trí tuệ nghiêm trọng. Tác giả kể rằng Donald Trump đã từng bảo ông từ bỏ William, nói rằng, "Nó không nhận ra anh. Hãy để nó chết và rồi cháu hãy dọn nhà xuống Florida." Sau một cuộc họp tại Phòng Bầu dục về việc dành nhiều nguồn lực hơn cho những người khuyết tật, Fred Trump cho biết chú của ông đã nói, "Những người đó, là gánh nặng chi phí. Họ nên chết đi."

Tác giả Fred Trump III nói rằng ông quyết định ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử 2024. "Làm sao một con người có thể nói như vậy về bất kỳ con người nào khác, nhất là cháu trai của bạn?" Fred Trump, người kêu gọi tổng thống tiếp theo hãy ủng hộ người Mỹ khuyết tật, nói. "Chiến dịch của Harris và các lập trường của bà ấy là những điều mà tôi tin tưởng. Bây giờ, nói như vậy, tôi vẫn chưa nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến các hành động khuyết tật… và tôi sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm về việc này.”

Phóng viên Amy Goodman phỏng vấn và ghi nhận, trích như sau. "Fred Trump viết về [chú] của mình, cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuốn hồi ký mới có tựa đề All in the Family: The Trumps and How We Got This Way. Ở trang một, Fred viết, trích dẫn, “Tôi có một cái tên — Trump — cực kỳ gây chia rẽ, và ngày càng trở nên như vậy. Nhưng tên tôi còn có ý nghĩa hơn tất cả những sự cọ xát đó, và tôi sẵn sàng sử dụng nó cho mục đích tốt đẹp. Một mục đích gần gũi và thân thương với trái tim tôi: ủng hộ những người khuyết tật về phát triển. Nhưng chúng ta sẽ nói đến điều đó sau,” trích dẫn.

William, con trai của Fred Trump, bị động kinh nghiêm trọng khi sinh năm 1999 và mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp gây ra khuyết tật về phát triển và trí tuệ nghiêm trọng. Hiện tại, cậu bé đang sống trong một ngôi nhà chung. Nhưng có một thời điểm khi Fred Trump đang vận động chú mình là Donald bổ sung quỹ y tế cho William, Donald được cho là đã nói với ông, trích dẫn, "Con trai của ông không nhận ra ông. Hãy để nó chết và chuyển xuống Florida." Fred Trump cũng nói rằng Tổng thống Trump đã từng nói với ông khi họ ngồi trong Phòng Bầu dục rằng người Mỹ khuyết tật "nên chết đi".

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã nhắc đến thuyết ưu sinh và thuyết ngựa đua, ám chỉ rằng ông tự cho mình là người vượt trội về mặt di truyền. Trước đây, Donald Trump đã bị chỉ trích vì chế giễu một phóng viên khuyết tật. Vào năm 2015, khi đang tranh cử tổng thống, Trump đã chế giễu Serge Kovaleski, một phóng viên mắc phải tình trạng bẩm sinh khiến khả năng vận động của các khớp bị hạn chế..."

⦿ ---- Chỉ trong một buổi biểu tình, Trump có thể chụp mũ bà Harris nhiều kiểu khác nhau. "Kamala Harris và cánh tả cộng sản đã gây ra một trận dịch tàn bạo của đổ máu, tội phạm, hỗn loạn, đau khổ và chết chóc trên đất nước chúng ta", Trump nói trong bài phát biểu tại North Carolina. Ông nói thêm một cách mỉa mai rằng đảng của Harris "thực sự đang làm khá tốt" trong tình trạng bạo lực lan rộng (mặc dù chính Cộng Hòa chủ trương bán súng tự do, và chính Cộng Hòa đòi xóa sổ bảo hiểm y tế ObamaCare vì cưỡng bách chăm sóc y tế cho dân là mất tự do, là kiểu cộng sản).

Sau khi chụp mũ bà Harris là cộng sản mà thấy người nghe lộ vẻ không ai tin, Trump liền chụp mũ ngược lại rằng bà Harris sẽ biến Hoa Kỳ thành kiểu tự do vô chính phủ. Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân chủ đêm thứ Sáu, cáo buộc họ làm suy yếu lực lượng thực thi pháp luật trong nước.

"Trong bốn năm qua, Kamala Harris và Đảng Dân chủ Cấp tiến đã lãnh đạo một cuộc chiến chống lại lực lượng thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ", Trump tuyên bố. Ông tiếp tục cáo buộc họ thúc đẩy tình trạng vô chính phủ trong khi sống an toàn sau những bức tường, ám chỉ đến nơi ở kiên cố của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Ngoài ra, Trump đổ lỗi cho Harris và đảng của bà vì đã cắt giảm tiền từ thiết bị quân sự, cảnh sát và lực lượng an ninh. Ông lập luận rằng những hành động này đã khiến các gia đình dễ bị tổn thương, bất lực nhìn cộng đồng của họ xuống cấp. Và dĩ nhiên, Trump cũng không đưa ra chứng cớ nào.

⦿ ---- Theo một quan chức FBI trả lời phỏng vấn của NBC, các hoạt động mạng của Iran chống lại chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có khả năng vẫn đang diễn ra, bất chấp việc gần đây đã tiết lộ các nỗ lực tấn công mạng của Iran. Chiến dịch tranh cử của Trump trước đó đã báo cáo về một vụ vi phạm, trong đó tin tặc Iran bị cáo buộc đánh cắp và làm rò rỉ các tài liệu nội bộ.

Phát biểu ẩn danh, quan chức FBI lưu ý rằng Iran, cùng với các đối thủ nước ngoài bị cáo buộc khác, vẫn cam kết gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và phá hoại các hệ thống dân chủ. "Họ có khả năng vẫn có mối quan tâm chiến lược dài hạn đó trong loại hoạt động đó… Họ có thể chỉ cần tái cấu trúc hoặc chuyển sang các điểm truy cập khác nhau và điều chỉnh cách thức tiến hành các hoạt động đó", NBC trích dẫn nguồn tin của FBI.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và con gái ông, Liz Cheney, gọi họ là "không liên quan" trong Đảng Cộng hòa hay "RINO", viết tắt của "Đảng Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa". Trump đã sử dụng Truth Social của mình để quy chụp cựu Phó Tổng thống Cheney đã dẫn dắt Hoa Kỳ vào các cuộc chiến tranh không cần thiết và lên án vô căn cứ vai trò của cựu Dân biểu Liz Cheney trong cuộc điều tra ngày 6 tháng 1, cáo buộc rằng bà và các đồng nghiệp đã tiêu hủy bằng chứng liên quan đến cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ông còn đi xa hơn, kêu gọi truy tố Liz Cheney và những người khác liên quan đến cuộc điều tra.

Phản ứng của Trump diễn ra sau khi Dick Cheney ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho cuộc bầu cử sắp tới, trong đó cựu Phó Tổng Thống Cheney lập luận rằng Trump là mối đe dọa lớn đối với đất nước.

⦿ ---- Một nhóm người Mỹ gốc Ý toàn các ngôi sao sẽ tham gia cuộc gọi vào Chủ Nhật này để tăng cường sự ủng hộ cho Harris. Trong số những người tham dự dự kiến có các ngôi sao "Sopranos" Lorraine Bracco và Steve Buscemi, các diễn viên Robert De Niro và Alyssa Milano, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cựu Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio, cũng như cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump Anthony Scaramucci, người được biết đến với nhiệm kỳ 10 ngày trong chính quyền.

Nhóm "Paisans for Kamala" đã đặt tên cho cuộc gọi là "Bữa tối Chủ Nhật của người Ý". De Blasio cho biết trên X rằng những vị khách đặc biệt sẽ nói về ý nghĩa của di sản Ý đối với họ và chia sẻ những món ăn yêu thích của họ.

⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney (Cộng Hòa), người từng phục vụ dưới thời Tổng thống George W. Bush từ năm 2001 đến năm 2009, sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tháng 11. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ sáu rằng ông sẽ ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tháng 11.

"Trong lịch sử 248 năm của đất nước chúng ta, chưa từng có một cá nhân nào là mối đe dọa lớn hơn đối với nền cộng hòa của chúng ta so với Donald Trump. Ông ta đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử gần đây nhất bằng cách sử dụng lời nói dối và bạo lực để giữ quyền lực sau khi cử tri đã từ chối ông ta. Ông ta không bao giờ có thể được tin tưởng giao quyền lực nữa ... Là công dân, mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ đặt đất nước lên trên đảng phái để bảo vệ Hiến pháp của mình. Đó là lý do tại sao tôi sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris", ông tuyên bố.

Trước đó, cựu Dân biểu Liz Cheney tiết lộ tại Lễ hội Texas Tribune ở Austin, Texas rằng cô cũng sẽ bỏ phiếu cho bà Harris.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không bị tuyên án (mặc dù bây giờ đã bị xử là có tội) vì tội gian lận liên quan đến bầu cử về khoản tiền bịt miệng nữ nhơn cho đến sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ (ngày 5 tháng 11), theo một thẩm phán ra phán quyết hôm thứ Sáu 6/9/2024. Thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu bang New York Juan Merchan đã lùi ngày tuyên án từ ngày 18/9 đến ngày 26/11 (tức là 3 tuần sau ngày bầu cử), với lý do "khung thời gian đặc biệt mà vấn đề này hiện đang ở".

Vào cuối tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã phán xử rằng Trump có tội về tất cả 34 tội danh chống lại ông trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở New York. Bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump có tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nhằm che giấu mối quan hệ ngoài luồng bị cáo buộc của họ với công chúng bỏ phiếu trước thềm cuộc bầu cử năm 2016.

Trump đã lên kênh Truth Social hôm thứ sáu để phản ứng trước thông báo rằng bản án đối với vụ án chống lại ông, liên quan đến khoản tiền bịt miệng được cho là của nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, được tòa cho hoãn lại tới sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ba tuần lễ. "Vụ án này nên được chấm dứt một cách hợp pháp, khi chúng ta chuẩn bị cho Cuộc bầu cử quan trọng nhất trong Lịch sử đất nước", theo Trump viết. Thẩm phán Juan Merchan đã lên lịch lại việc tuyên án Trump từ ngày 18 tháng 9 dời sang ngày 26 tháng 11.

⦿ ---- Dữ liệu thăm dò mới từ Emerson College và The Hill cho thấy California vẫn là thành trì của đảng Dân chủ trước thềm Tổng tuyển cử vào tháng 11. Khảo sát toàn tiểu bang mới nhất cho thấy chiến dịch Harris-Walz dẫn trước đáng kể so với liên danh Trump-Vance, Harris 60% so với Trump 36%, với 5% được liệt kê là "khác" hoặc chưa quyết định. Khoảng cách 24 điểm nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò, các quan chức cho biết.

Về "mức độ ủng hộ", cựu tổng thống Trump vẫn tiếp tục bị đánh giá tiêu cực ở California, với 64% số người được hỏi cho biết họ có ý kiến không ủng hộ Trump so với 36% có ý kiến ủng hộ.

Trong khi đó, bà Harris nhận được 61% mức độ ủng hộ. Những người trả lời cuộc thăm dò ở California cũng được yêu cầu xác định vấn đề hàng đầu trước Ngày bầu cử; 39% người California được hỏi đã chọn nền kinh tế là vấn đề quan trọng nhất.

---- Ghế Thượng nghị sĩ California: Trên lá phiếu, cuộc đua giành ghế Thượng viện Hoa Kỳ còn bỏ ngỏ của California giữa Dân biểu Adam Schiff và cựu ngôi sao của Los Angeles Dodgers Steve Garvey cũng cho thấy một khoảng cách đáng kể.

Ứng cử viên Dân chủ Schiff nhận được 55% sự ủng hộ từ những người trả lời cuộc thăm dò so với 33% ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Garvey và 13% chưa quyết định. Con số này cũng nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò.

⦿ ---- Biden: Trump chỉ đốt tiền của bố, rồi phải đi vay và lại đốt tiền vì thua lỗ, rồi đã giảm thuế cho tỷ phú, làm tăng nợ công lớn nhất trong các tổng thống. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết hôm thứ Sáu rằng cựu Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump không biết "một ngày làm việc vất vả là như thế nào".

Biden tuyên bố trong bài phát biểu về Chương trình nghị sự Đầu tư vào nước Mỹ của mình: "Tất cả những gì ông Trump làm là mất tiền của người cha của ông. Và sau đó Trump gặp rắc rối và phải nợ tiền của người khác, rồi vay rất nhiều tiền và giảm thuế cho những người siêu giàu và kết thúc với khoản nợ lớn nhất mà bất kỳ tổng thống nào để lại."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố chính thức vào thứ Sáu liên quan đến báo cáo việc làm tháng 8 từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy con số thấp hơn dự kiến của các nhà phân tích, nhưng Biden cho biết gần 16 triệu việc làm mới đã được tạo ra, các doanh nghiệp đang đầu tư vào đất nước và hàng triệu người đang mở các doanh nghiệp nhỏ, mà ông coi là "hành động của hy vọng và sự tự tin". Tổng thống giải thích rằng ông và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang nỗ lực cải thiện điều kiện cho tầng lớp trung lưu và hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ.

"Chúng ta không thể quay lại với nền kinh tế nhỏ giọt thất bại do Đảng Cộng hòa tại Quốc hội thúc đẩy", theo Biden cho biết trong tuyên bố của mình, lưu ý tầm quan trọng của việc không tăng thuế đối với các gia đình trung lưu.

⦿ ---- Nan đề chăm sóc trẻ em. Báo cáo việc làm hôm Thứ Sáu cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của một thị trường lao động đang suy yếu. Bên trong báo cáo là một cảnh báo khác về một vấn đề đang bùng nổ hiện đang được tranh luận sôi nổi trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

Theo Cục Thống kê Lao động, tỷ lệ người Mỹ vắng mặt tại nơi làm việc vì khó khăn trong việc chăm sóc trẻ em đã đạt kỷ lục mọi thời đại vào tháng 8. Mặc dù tập dữ liệu cho thấy những biến động lớn hàng tháng và đang có xu hướng giảm đáng kể, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức đỉnh điểm được thấy trong giai đoạn trước đại dịch.

Đồng thời, theo Julia Pollak, nhà kinh tế trưởng tại ZipRecruiter, người đã nêu bật số liệu thống kê trong một lưu ý sau báo cáo việc làm của Thứ Sáu, việc làm trong các dịch vụ chăm sóc trẻ em vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Một nghiên cứu gần đây của Bank of America cho thấy, chi phí chăm sóc trẻ em của người tiêu dùng đã tăng ít nhất 32% kể từ năm 2019. Hơn 80.000 nhân viên không thể làm việc do các vấn đề chăm sóc trẻ em vào tháng 6 năm 2020.

Trong khi đó, 150.000 người khác cho biết họ làm việc bán thời gian do các vấn đề chăm sóc trẻ em, một kỷ lục mọi thời đại vào tháng 8 và là con số cao thứ ba được ghi nhận theo BLS. Chi phí chăm sóc trẻ em có thể chứng minh là một vấn đề then chốt đối với cử tri vào tháng 11, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động quan trọng mà Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cần để đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử.

⦿ ---- Bạch Ốc và đảng Dân chủ đã chế giễu và chọc quê cựu Tổng thống Trump sau khi Trump đưa ra câu trả lời dài cho câu hỏi về việc hạ chi phí chăm sóc trẻ em, trong đó Trump cho rằng thuế quan hàng nhập đối với các nước khác sẽ giải quyết được vấn đề.

Trump đã phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Economic Club of New York hôm thứ năm và được Reshma Saujani, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Moms First, hỏi rằng liệu Trump có cam kết "ưu tiên ban hành luật để giúp việc chăm sóc trẻ em trở nên dễ tiếp cận hơn" hay không.

Cựu tổng thống Trump đã đưa ra câu trả lời dài hai phút, trong đó Trump không nêu rõ bất kỳ luật cụ thể nào mà ông sẽ đề xuất nhưng lập luận rằng tác động của thuế quan sẽ đủ để trang trải chi phí chăm sóc trẻ em.

"Tôi nghĩ khi bạn nói về loại số liệu mà tôi đang nói đến, vì chăm sóc trẻ em là chăm sóc trẻ em, bạn phải có nó ở đất nước này. Bạn phải có nó", Trump nói. "Nhưng khi bạn nói về những con số đó so với loại số liệu mà tôi đang nói đến bằng cách đánh thuế các quốc gia nước ngoài ở mức mà họ chưa từng thấy, nhưng họ sẽ quen với nó rất nhanh".

Phó giám đốc báo chí cấp cao của Bạch Ốc Andrew Bates đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn vào thứ sáu trên MSNBC rằng các nhà kinh tế học trên khắp quang phổ chính trị đã cảnh báo rằng thuế quan sẽ làm tăng giá hàng hóa, bao gồm cả những mặt hàng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ em.

"Nếu bạn biết câu trả lời đó có nghĩa là gì, thì bạn là một thám tử giỏi hơn tôi, bởi vì những mức thuế quan mà ông Trump muốn áp dụng trên diện rộng sẽ tương đương với mức tăng thuế 4.000 đô la đối với các gia đình lao động", Bates nói trên "Way Too Early".

Dân biểu Sean Casten (D-Ill.) cho biết trả lời của Trump là một trường hợp "ngu tột độ". Casten đăng trên nền tảng xã hội X: "Những người lắng nghe đều biết điều đó. Những người xung quanh ông Trump đều biết điều đó. Một mớ từ ngữ lộn xộn, thậm chí không giả vờ có một ý tưởng mạch lạc nào. Hãy bỏ phiếu cho những người thông minh hơn.”

James Singer, người phát ngôn cho chiến dịch của Harris, đăng trên X: “Câu trả lời của Trump để giải quyết chi phí chăm sóc trẻ em là thúc đẩy việc tăng thuế gần 4.000 đô la đối với các gia đình trung lưu.”

Chi phí chăm sóc trẻ em dự kiến sẽ là vấn đề chính trước cuộc bầu cử vào tháng 11 đối với các bậc cha mẹ trên khắp cả nước. Phó Tổng thống Harris, người được đề cử của đảng Dân chủ, tháng trước cho biết bà sẽ thúc đẩy việc khôi phục khoản tín dụng thuế trẻ em 3.600 đô la cho các gia đình đã được đưa vào Kế hoạch cứu trợ của Hoa Kỳ năm 2021 nhưng đã hết hạn vào cùng năm.

Phó tổng thống cho biết bà cũng sẽ kêu gọi cung cấp khoản giảm thuế lên tới 6.000 đô la cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp trong năm đầu đời của con họ.

Thuế quan đối với các quốc gia nước ngoài từ lâu đã là một phần cốt lõi trong triết lý kinh tế của Trump. Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm thứ năm, Trump nói rõ rằng ông sẽ theo đuổi nhiều mức thuế quan hơn trong nhiệm kỳ thứ hai nếu giành chiến thắng vào tháng 11, áp dụng cho các công ty đưa việc làm ra hải ngoại hoặc đưa dây chuyền sản xuất ra khỏi Hoa Kỳ [nhằm giữ việc làm trong Hoa Kỳ].

⦿ ---- Reshma Saujani, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Girls Who Code và là thành viên của Hội đồng quản lý Câu lạc bộ kinh tế New York, nói hôm thứ Sáu rằng câu trả lời quanh co (và kỳ lạ) của Trump cho câu hỏi của bà về việc giảm chi phí chăm sóc trẻ em là "xúc phạm" và rằng cựu tổng thống "không phù hợp" cho nhiệm kỳ thứ hai.

"Những gì ông Trump nói với chúng tôi là chi phí chăm sóc trẻ em không phải là vấn đề lớn", Saujani nói với người dẫn chương trình CNN Jake Tapper. "Thực tế là bạn đang chìm trong nợ nần vì chúng ư? Xin lỗi, nhưng không xin lỗi! Và ông ấy cũng nói với chúng tôi rằng, không, tôi không có ý tưởng, đề xuất hay luật nào cả... Thật xúc phạm đến những bậc cha mẹ liên tục phải lựa chọn giữa việc tài trợ cho nhà trẻ và việc nuôi con cái của họ".Saujani nói thêm rằng bất kỳ ai không có kế hoạch cắt giảm chi phí chăm sóc trẻ em đang tăng vọt đều "không phù hợp để trở thành tổng thống". Câu trả lời bí hiểm, khó hiểu của Trump hôm thứ Năm khiến nhiều người dẫn chương trình tin tức truyền hình cáp - thậm chí cả Fox News - chỉ ra những thiếu sót trong suy nghĩ của Trump.⦿ ---- Hội Fraternal Order of Police (Cảnh sát Huynh đệ) tuyên bố ủng hộ Trump làm tổng thống, sau khi các thành viên của hội bỏ phiếu ủng hộ chính thức hôm Thứ Sáu. “An toàn công cộng và an ninh biên giới sẽ là những vấn đề quan trọng trong những tháng cuối của chiến dịch này”, chủ tịch của tổ chức, Patrick Yoes, cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ bởi chiến dịch tranh cử của Trump. Hội Cảnh sát Huynh đệ có 377.000 thành viên, Yoes cho biết, và đã ủng hộ Trump làm tổng thống vào năm 2016 và 2020.⦿ ---- Trump hôm Thứ Sáu đã liên tục chỉ trích trong gần 50 phút về vụ ông thua kiện nhà văn E. Jean Caroll khi bị cô này kiện về tấn công tình dục và phỉ báng mà ông đang kháng cáo, một lần nữa khẳng định ông không biết cô này mặc dù ông bị bồi thẩm đoàn tuyên xử rằng ông có hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng cô và buộc Trump phải nộp hơn 91 triệu đô la tiền bảo lãnh để trang trải thiệt hại cho ông."Đây là đơn kháng cáo về phán quyết vô lý đối với một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp", Trump phát biểu tại Trump Tower trong một sự kiện ban đầu được nói là họp báo. "Bà ta đã viết một cuốn sách và bịa ra một câu chuyện vô lý", ông nói. "Đây là một vụ án đáng xấu hổ, liên quan đến một cựu tổng thống Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò để trở thành tổng thống một lần nữa".Không nêu tên bà, ông cũng nhắc đến cô Jessica Leeds, khi ông khi là tổng thống, thì mới cáo buộc Trump sờ mó cô này trên máy bay hồi những năm 1970s. "Đó hoàn toàn là lời nói dối", Trump nói về những cáo buộc của cô.Trong bài phát biểu của mình, Trump cũng phủ nhận cáo buộc của cựu phóng viên tờ People Natasha Stoynoff rằng ông đã tấn công tình dục cô này tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida vào năm 2005.⦿ ---- Hôm Thứ Sáu, Trump gặp nữ oan gia trước tòa. Trump đi ngang qua nhà văn mà ông bị kết tội lạm dụng tình dục và phỉ báng tại tòa kháng án Manhattan hôm Thứ Sáu 6/9/2024. Cũng có mặt tại tòa trong cuộc tranh luận ngắn ngủi kéo dài 20 phút là Carol Martin, một người bạn của cô E. Jean Caroll. Cô Carol Martin đã làm chứng tại phiên tòa rằng nhà văn nữ đã kể lại với cô về vụ tấn công bị cáo buộc của Trump tại một cửa hàng bách hóa ở Manhattan khi sự việc xảy ra vào những năm 1990s.Trump, người ngồi sau các luật sư của mình tại phòng xử án, đã không trả lời câu hỏi của một phóng viên sau khi phiên tòa kết thúc. Ông Trump tổ chức một cuộc họp báo vào sáng Thứ Sáu.⦿ ---- Trump ưa chửi mắng trẻ em. Nhà báo Sara Pequeño của USA Today thấy mình đặc biệt kinh hoàng trước những cuộc tấn công gần đây của Trump nhắm vào trẻ em. Trong bài viết mới nhất của mình, Pequeño đã chỉ ra những tuyên bố của Trump về trẻ em chuyển giới và trẻ em di cư trong một cuộc nói chuyện gần đây với tổ chức Moms for Liberty cánh hữu, tổ chức này đã tạo dựng được tên tuổi trong những năm gần đây bằng cách dẫn đầu phong trào cấm sách trong các trường công.Trong một phần của bài phát biểu, Trump đã đưa ra một lời khẳng định khó hiểu rằng các trường học về cơ bản đang tạo ra học sinh chuyển giới bằng cách buộc trẻ em phải phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà thậm chí không cần xin phép cha mẹ. "Hãy nghĩ xem, con bạn đến trường và trở về nhà sau vài ngày với một ca phẫu thuật", Trump nói."Tôi không thể tin được rằng, phải nói rằng: Không ai thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở trường học", Pequeño viết. "Gợi ý điều đó thật nực cười". Có lẽ thậm chí còn tệ hơn là những cuộc tấn công của Trump vào trẻ em nhập cư, những người mà ông cáo buộc đã gây ra "đau khổ" cho trẻ em Mỹ, theo bài báo."Đất nước chúng ta đang bị đầu độc", Trump nói. "Và trường học và con cái của các bạn đang phải chịu đựng rất nhiều vì chúng vào lớp học, chúng chiếm chỗ và thậm chí chúng còn không nói được tiếng Anh". Tất cả những điều này quá sức chịu đựng đối với Pequeño."Chỉ là một lời nhắc nhở: Ông ấy đang nói về những đứa trẻ không có quyền lựa chọn khi chúng đến đất nước này", cô viết. "Thật tàn nhẫn và không cần thiết, và tôi thấy thật đáng xấu hổ khi những người Cộng hòa phớt lờ những lời chỉ trích của ông Trump như thế này".⦿ ---- Bản đồ chiến dịch của Donald Trump đã thu hẹp đáng kể kể từ khi Kamala Harris tiếp quản vị trí ứng cử viên của đảng Dân chủ. Trump và các cố vấn của ông từng hình dung ra một bản đồ bầu cử đầy tham vọng, cung cấp các con đường đến Bạch Ốc thông qua Minnesota, New Hampshire, New Jersey và Virginia, nhưng gần như toàn bộ ngân sách quảng cáo trên TV của ông đều tập trung vào các tiểu bang đóng vai trò quan trọng đối với cuộc bầu cử năm 2020 – Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, theo CNN đưa tin."Tất cả các cuộc mít tinh của Trump và các lần xuất hiện trước công chúng của Vance [kể từ cuối tháng 7] đều diễn ra tại bảy chiến trường ở Trung Tây và Vành đai Mặt trời", kênh truyền hình này đưa tin. "Các kế hoạch của Trump trong hai ngày tới tuân theo mô hình đó: một sự kiện có cảnh sát hôm thứ Sáu tại North Carolina, nơi các lá phiếu đầu tiên đã được lên lịch bắt đầu được gửi đi vào ngày hôm đó, và một cuộc mít tinh ở giữa Wisconsin vào thứ Bảy".Harris đã quyên được nhiều gấp đôi số tiền gây quỹ của Trump vào tháng trước, các viên chức chiến dịch của bà cho biết, và chiến dịch của Trump dường như đã chuyển chiến lược của họ sang chiến đấu ở các tiểu bang dao động đó thay vì mở rộng bản đồ của họ, mặc dù họ khẳng định rằng đó là chiến lược của họ từ đầu.“Nhóm 7 tiểu bang chiến trường luôn là trọng tâm của chúng tôi và chúng tôi vẫn đang duy trì thế tấn công ở các tiểu bang chiến trường phi truyền thống này,” theo phát ngôn viên của Trump Karoline Leavitt cho biết. “Không có gì thay đổi về cách chúng tôi xem xét bản đồ và đảng Dân chủ vẫn đang chơi phòng thủ, bằng chứng là chuyến thăm của Kamala sau Ngày lễ Lao động đến New Hampshire của đảng Dân chủ.”Tuy nhiên, những người Cộng hòa ở các tiểu bang mà Trump đã bỏ rơi cho biết rằng các cuộc thăm dò cho thấy Trump đang trên đà thua các tiểu bang đó thậm chí còn tệ hơn so với năm 2020. “Khi Joe Biden tham gia cuộc đua, tại thời điểm đó, tôi thực sự nghĩ rằng có khả năng Trump sẽ thắng ở New Hampshire,” Mike Dennehy, một chiến lược gia chính trị lâu năm từ tiểu bang này cho biết. “Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay, Trump sẽ thua từ 6 đến 8 điểm.”Chiến dịch tranh cử của Trump ở Minnesota ngay sau khi tổng thống kết thúc chiến dịch của mình và chuyển giao cho Harris, nhưng đó là sự kiện cuối cùng Trump tổ chức tại một tiểu bang có xu hướng Dân chủ kể từ đó, và việc phó tổng thống chọn Thống đốc Tim Walz làm người bạn đồng hành tranh cử dường như đã đóng sầm cánh cửa chiến thắng của Trump ở đó.“Tôi đã cảnh báo tất cả những người bạn Bờ Tây (như California...) và Bờ Đông (như New York...) của mình: các bạn nên chuẩn bị cho Walz,” Amy Koch, cựu lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện tiểu bang Minnesota, hiện đang cố vấn cho các ứng cử viên của Cộng Hòa, cho biết. “Họ không biết cách đối phó với kiểu chân thực ‘ôi trời ơi’ của vùng Trung Tây như vậy.”Tuy nhiên, một cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump khẳng định rằng những nỗ lực ban đầu ở các tiểu bang mà họ đã từ bỏ đã buộc chiến dịch của Harris phải chi tiền cho các tiểu bang mà đảng Dân chủ thường giành chiến thắng. "Chúng tôi coi đó là một điều tốt", cố vấn này cho biết.Đảng Cộng hòa đã chi tiêu ngang bằng với đảng Dân chủ ở Pennsylvania, nơi được coi là tiểu bang quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, và ở Georgia, nhưng đảng Dân chủ đã dành gấp đôi thời lượng phát sóng ở Michigan, gấp ba lần ở Wisconsin và gần gấp bốn lần ở Arizona, và chi tiêu của họ ở Nevada đã lấn át đảng Cộng hòa. "Những gì đã xảy ra đã rõ ràng", Amy Tarkanian, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa Nevada cho biết.⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án vụ giết hại "man rợ" nhà hoạt động người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Aysenur Ezgi Eygi do quân Israel bắn chết ở Bờ Tây vào đầu ngày hôm đó. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên mọi nền tảng để chấm dứt chính sách chiếm đóng và diệt chủng của Israel, chính sách đã kéo dài gần một năm và đã giết chết 41 nghìn người, bao gồm cả trẻ em, người già và người trẻ, và để buộc Israel phải chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người của mình trước pháp luật", theo Erdogan tuyên bố trong một bài đăng trên X.Trước đó, Bạch Ốc tuyên bố rằng họ "vô cùng đau buồn trước cái chết thương tâm của một công dân Mỹ" và kêu gọi Israel điều tra vụ việc dẫn đến cái chết của Eygi.⦿ ---- Bạch Ốc hôm thứ sáu đã thúc giục Israel điều tra vụ giết 1 phụ nữ Mỹ ở Bờ Tây. "Chúng tôi đã liên hệ với chính phủ Israel để yêu cầu cung cấp thêm thông tin và yêu cầu điều tra vụ việc", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc Sean Savett tuyên bố. Truyền thông Palestine trước đó đưa tin rằng người phụ nữ bị ám sát đang tham dự một cuộc biểu tình ở thị trấn Beita thì bị trúng đạn khi lính Israel bắn vào đám đông.⦿ ---- Hoa Kỳ và Iraq đã đồng ý về kế hoạch rút quân của liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu khỏi Iraq, theo truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ sáu, trích dẫn nhiều nguồn tin thân cận với vấn đề này. Các nguồn tin tiết lộ rằng quá trình rút quân sẽ bao gồm việc hàng trăm quân rời đi vào tháng 9/2025, với các lực lượng còn lại sẽ rời đi vào cuối năm 2026.Ngoài ra, các bên đang thảo luận để thiết lập một mối quan hệ cố vấn mới có khả năng dẫn đến việc một số quân Hoa Kỳ vẫn ở lại Iraq ngay cả sau khi quá trình rút quân hoàn tất. Các quan chức đã tuyên bố rằng một thông báo chính thức liên quan đến thỏa thuận này có thể được đưa ra vào cuối tháng này.⦿ ---- Đài Loan: Ba cựu quan chức của Cục Tình báo Quân đội đã bị kết án ít nhất 10 tháng tù hôm thứ Sáu sau khi bị kết tội phát triển đường dây gián điệp và chuyển thông tin tình báo bí mật cho Trung Quốc sau khi nghỉ hưu, theo Tòa án Quận Đài Bắc. Tòa đã tuyên án đại tá đã nghỉ hưu Chang Chao-jan 18 tháng tù, trong khi cựu Thiếu tướng Yueh Chih-chung và đại tá đã nghỉ hưu Chou Tien-tzu lần lượt bị tuyên án 10 tháng và 14 tháng tù. Họ có thể được kháng cáo.Trong khi đó, một đại tá đã nghỉ hưu khác có liên quan đến vụ án, Wang Ta-wang, đã được tuyên bố vô tội và được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng, tòa án cho biết. Hồi tháng 2/2021, bốn cựu sĩ quan quân đội đã bị Công tố Quận Đài Bắc truy tố vì cáo buộc vi phạm Luật Cơ quan Tình báo Quốc gia và Đạo luật An ninh Quốc gia. Họ bị cho là tiết lộ thông tin về các nguồn tin tình báo, tổ chức và nhân sự của Đài Loan, và phát triển một đường dây gián điệp thay mặt cho Trung Quốc.Các công tố viên cáo buộc rằng Chang, Yueh và Chou đã được tình báo Trung Quốc tuyển dụng, nơi cung cấp các ưu đãi kinh doanh, phần thưởng bằng tiền mặt và các chuyến đi miễn phí sau khi họ nghỉ hưu. Theo cáo trạng, Chang đã được tuyển dụng khi anh ta đến Trung Quốc để giúp một đồng nghiệp cũ bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào năm 1999. Sau đó, anh được chỉ thị sắp xếp các chuyến đi cho các sĩ quan tình báo quân đội đã nghỉ hưu khác đến thăm Trung Quốc. Những người này sẽ được yêu cầu hoặc "bắt buộc" cung cấp thông tin nhạy cảm.Yueh, người phụ trách công tác tình báo liên quan đến Trung Quốc khi làm việc tại cơ quan này, đã được Chang tuyển dụng vào năm 2012 khi anh ta muốn thăm người thân ở Trung Quốc nhưng lo lắng về việc bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì công việc trước đây của mình, các công tố viên cho biết. Chang đảm bảo với Yueh rằng anh ta có thể trở về Đài Loan an toàn, miễn là anh ta cung cấp thông tin tình báo cho một sĩ quan tình báo Trung Quốc, và Yueh đã đồng ý làm như vậy.Trong khi đó, Chou được cho là đã bắt đầu làm việc cho chính quyền Trung Quốc sau khi tham gia vào một vụ tranh chấp bất động sản ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vào năm đó. Các công tố viên cho biết Wang cũng bị tình nghi đã được Chang tuyển dụng và đã cung cấp thông tin về các đồng nghiệp của mình trong một chuyến đi đến Trung Quốc.⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã hạ cánh tại Papua New Guinea hôm thứ sáu, đánh dấu chuyến đi xa nhất của ngài khỏi Vatican trong 11 năm làm giáo hoàng khi ngài tiếp tục chuyến công du Châu Á và Nam Thái Bình Dương. Đức Giáo hoàng, 87 tuổi, đã đến thủ đô Port Moresby và dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ và nhà thờ và nói chuyện với trẻ em. Ngài dự kiến sẽ nói về các chủ đề như sự nóng lên toàn cầu, bạo lực đối với phụ nữ, bất bình đẳng và thiên tai.Chuyến thăm gần đây nhất của Đức Giáo hoàng tới Papua New Guinea diễn ra cách đây gần 30 năm khi Thánh John Paul II đến quốc đảo này để phong chân phước cho Peter To Rot, một giáo lý viên giáo dân người Papua đã bị giết trong Thế chiến II vì giảng dạy đức tin Công giáo.Một trong những cuộc tụ họp lớn nhất của giáo hoàng sẽ là thánh lễ được tổ chức tại Sân vận động Sir John Guise Stadium vào Chủ Nhật. Ngài cũng sẽ đi máy bay đến Vanimoin, tây bắc Papua New Guinea để thăm các nhà truyền giáo và người Công giáo ở đó trước khi trở về thủ đô. Chuyến đi là một phần trong chuyến tông du kéo dài 11 ngày của Đức Giáo hoàng Francis tới Châu Á và Nam Thái Bình Dương mặc dù trước đây ngài gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.⦿ ---- Một cựu sát thủ Mafia đã bị kết án 25 năm tù vào thứ Sáu trong vụ đánh chết tên trùm băng đảng khét tiếng James "Whitey" Bulger trong tù năm 2018. Tù nhân Fotios "Freddy" Geas đã bị kết án tại tòa án liên bang ở West Virginia sau khi nhận tội ngộ sát cố ý và hành hung gây thương tích nghiêm trọng, theo AP đưa tin. Các công tố viên cho biết Geas đã sử dụng một ổ khóa gắn vào dây thắt lưng để đánh nhiều lần vào đầu Bulger, 89 tuổi, vài giờ sau khi hắn đến Nhà tù Hoa Kỳ Hazelton, nơi đang gặp rắc rối, từ một nhà tù khác ở Florida vào tháng 10 năm 2018. Các luật sư bào chữa đã phản đối lời khai đó, nói rằng Geas đã đánh Bulger bằng nắm đấm của mình.Geas, 57 tuổi, đã thụ án chung thân vì các tội bạo lực trước đây và là cộng sự thân cận của Mafia, người đã hành động như một người thực thi pháp luật nhưng không phải là thành viên "chính thức" vì hắn là người Hy Lạp, không phải người Ý. Bộ Tư pháp đã tuyên bố hồi năm ngoái rằng họ sẽ không tìm cách áp dụng án tử hình đối với hắn trong vụ giết Bulger.Một tù nhân khác ở Hazelton, tên băng đảng Massachusetts Paul DeCologero, đã bị kết án hơn bốn năm tù hồi tháng 8 vì tội tấn công trong vụ giết Bulger. Các công tố viên cho biết hắn đóng vai trò là người theo dõi Geas. Một tù nhân thứ ba, Sean McKinnon, đã nhận tội vào tháng 6 vì nói dối các đặc vụ FBI. McKinnon không bị phạt tù thêm và được đưa trở lại Florida để hoàn thành thời gian tại ngoại có giám sát.Bulger, người điều hành một băng đảng chủ yếu là người Ireland ở Boston vào những năm 1970s và 1980s, cũng từng là người cung cấp thông tin cho FBI, người đã khai báo đối thủ chính của băng đảng, theo cơ quan này. Bulger kiên quyết phủ nhận việc từng là người cung cấp thông tin.Theo hồ sơ tòa án, các tù nhân đã biết trước rằng Bulger sẽ đến nhà tù ở West Virginia. DeCologero và Geas đã ở trong phòng giam của Bulger khoảng bảy phút trong suốt cuộc tấn công.Một tù nhân đã làm chứng trước bồi thẩm đoàn rằng DeCologero nói với anh ta rằng Bulger là "kẻ mách lẻo" và họ đã lên kế hoạch giết y ngay khi y vào nhà tù của họ. Sau vụ giết người, thám tử tư Ted McDonough nói với tờ Boston Globe rằng ông không ngạc nhiên khi Deas là nghi phạm. "Freddy ghét kẻ mật báo", McDonough nói. "Freddy ghét những gã đàn ông ngược đãi phụ nữ. Whitey là một kẻ mật báo và đã giết phụ nữ. Có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi".⦿ ---- Có rất nhiều điều tuyệt vời khi sống ở California. Nhưng theo một nghiên cứu mới của trang web tài chính WalletHub, khi nói đến việc nghỉ hưu, California không phải là lựa chọn hàng đầu. WalletHub vừa công bố những nơi tốt nhất và tệ nhất để nghỉ hưu trong năm 2024, sau khi khảo sát 182 thành phố.Để có được kết quả cuối cùng, WalletHub đã xem xét 45 số liệu bao gồm thuế, mức độ thân thiện với người cao tuổi, những hoạt động cần làm và tỷ lệ tội phạm tài sản. Có 4 trong số 5 thành phố đứng đầu nghỉ hưu tuyệt vời là ở Florida, với Orlando được xếp hạng số một, tiếp theo là Miami, Minneapolis (của tiểu bang Minnesota), Tampa và Fort Lauderdale.Ở đầu bên kia của danh sách, California có thể chiếm 4 trong 5 thành phố cuối bảng, gian nan nhất khi nghỉ hưu vì vật giá, bao gồm Bakersfield, Rancho Cucamonga, Stockton và San Bernardino. Một phần trong số đó liên quan đến chi phí sinh hoạt."California là tiểu bang duy nhất xuất hiện nhiều hơn một lần trong 10 thành phố gian nan cho người nghỉ hưu cuối bảng", theo lời Christie Matherne, biên tập viên của WalletHub cho biết.⦿ ---- Khi tin tức về một vụ xả súng vô nghĩa khác ở trường học được đưa tin, một báo cáo mới cho thấy số trẻ em tử vong do thương tích và bạo lực súng đạn đã tăng lên ở hầu hết các tiểu bang kể từ năm 2018. Tỷ lệ tử vong do thương tích nói chung cũng tăng lên, trong đó súng là nguyên nhân hàng đầu gây ra những thương tích đó ở nhiều tiểu bang, theo báo cáo của một nhóm do Eugenio Weigend Vargas đứng đầu. Ông là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Viện Phòng ngừa Thương tích do Súng đạn ( Institute for Firearm Injury Prevention) của Đại học Michigan.Theo các nhà nghiên cứu, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố vào đầu năm nay cho thấy "tỷ lệ tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên [từ 1-19 tuổi] đã tăng 18,8% từ năm 2018 đến năm 2022, gấp hơn hai lần mức tăng từ năm 2013 đến năm 2017".Nhóm của Vargas lưu ý rằng phần lớn sự gia tăng đó "là do tỷ lệ tử vong liên quan đến thương tích tăng 22,8%, đặc biệt là do súng đạn và dùng thuốc quá liều".Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng vào năm 2022, thương tích liên quan đến súng đã vượt qua tử vong do tai nạn giao thông trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người Mỹ từ 1 đến 19 tuổi. Súng là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em tại 25 tiểu bang trong năm 2022.⦿ ---- California: Thống đốc Gavin Newsom đã phủ quyết một dự luật sẽ cấp các khoản vay mua nhà cho những người nhập cư không có giấy tờ đủ điều kiện, mở rộng chương trình California Dream for All. Trong một lá thư gửi đến Hạ viện Tiểu bang hôm thứ Sáu, Newsom cho biết ông trả lại AB 1840 mà không có chữ ký của mình, giải thích về nguồn tài trợ hạn chế cho chương trình."Dự luật này nhằm mục đích cấm việc loại những người nộp đơn khỏi một trong các chương trình hỗ trợ mua nhà của Cơ quan Tài chính Nhà ở California (CalHFA) chỉ dựa trên tình trạng nhập cư của họ", thống đốc cho biết trong lá thư có ký tên. "Do nguồn tài trợ có hạn cho các chương trình CalHFA, việc mở rộng điều kiện tham gia chương trình phải được cân nhắc cẩn thận trong bối cảnh rộng hơn của ngân sách tiểu bang hàng năm để đảm bảo chúng ta quản lý hiệu quả các nguồn lực của mình".⦿ ---- Quận Riverside: Hai thiếu niên đã bị bắt vì gây ra vụ cháy Hawarden đã phá hủy nhiều ngôi nhà tại thành phố Riverside hồi tháng 7 trong khi một thiếu niên khác phải đối mặt với "các cáo buộc nghiêm trọng", các quan chức xác nhận hôm thứ năm.Hai trong số những thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt giữ vào đầu ngày thứ năm 5/9/2024, theo Thị trưởng Riverside Patricia Lock Dawson cho biết, đồng thời nói thêm rằng vụ cháy rừng, đã phá hủy 7 ngôi nhà và làm hư hại 18 ngôi nhà khác, là do sử dụng pháo bông bất hợp pháp. Dawson cho biết, "Tất cả pháo bông đều là bất hợp pháp tại thành phố Riverside".Hai thiếu niên bị bắt đã bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ vị thành niên trong khi nghi phạm còn lại sẽ phải đối mặt với các cáo buộc từ Quận Riverside, thị trưởng giải thích. Các quan chức không tiết lộ giới tính, trường học và các chi tiết khác của thiếu niên do độ tuổi của họ.⦿ ---- Quận Los Angeles: Đội tuần tra đường bộ California đã đóng các làn đường hướng Nam của Đường cao tốc 110 Freeway gần Century Blvd sau khi một trực thăng hạ cánh khẩn cấp. Nhiều cơ quan đã có mặt tại hiện trường khi chiếc trực thăng bị chết máy trên Đường cao tốc 110 Freeway hướng Nam, phía bắc Đường cao tốc 105 Freeway ở South Los Angeles. Theo CHP, trực thăng này gặp trục trặc về cơ học và buộc phải hạ cánh. Phi hành đoàn đã gọi điện lúc 8:24 giờ tối.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hai người bị thương nặng trên một phi cơ Piper Comanche một động cơ bị rơi hôm thứ sáu tại Hawthorne. Tai nạn xảy ra vào khoảng 12:40 giờ sáng và lính cứu hỏa từ Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles đã được gọi đến hiện trường tại Hawthorne Boulevard và 126th Street, nơi họ tìm thấy những người bị thương nặng."Không có ai trên mặt đất bị thương và không có tài sản nào bị hư hại", Đại úy Sheila Kelliher-Berkoh của LACFD cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần nơi xảy ra tai nạn. Phi cơ một động cơ dường như lúc đó đang hạ độ cao tại Sân bay Hawthorne, "nhưng điều đó vẫn chưa được xác định", Kelliher-Berkoh cho biết. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.⦿ ---- Ngay sau phim “The Greatest Night in Pop”,sẽ quay ngược lại vài thập niên trước để [làm phim] kể câu chuyện của nhạc sĩ Jimi Hendrix. Điều gì sẽ khiến bộ phim tài liệu dài tập của Nguyen, “Jimi,” nổi bật hơn những bộ phim khác? Nguyen nhận được sự ủng hộ và hợp tác toàn diện của nhóm thừa hưởng di sản Jimi Hendrix Estate.“Jimi,” hiện đang trong quá trình sản xuất, sẽ bắt đầu với cảnh Jimmy James 23 tuổi đến London vào giữa những năm 60s. Không lâu sau, anh được biết đến với cái tên Jimi Hendrix, một nghệ sĩ guitar điêu luyện. Và chưa đầy một năm sau, Hendrix đã đạt được vị thế biểu tượng tại Hoa Kỳ với buổi biểu diễn của mình tại Monterey Pop Festival.Theo tóm tắt, bộ phim tài liệu sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn mới, những bức ảnh chưa từng công bố và “cảnh quay lưu trữ được tuyển chọn và phục chế tỉ mỉ”. Và tất nhiên, những bài hát mang tính biểu tượng của Hendrix.“‘Jimi’ có mục đích kể câu chuyện về một giai đoạn chuyển mình trong lịch sử âm nhạc khi Jimi Hendrix đã đốt cháy thế giới — và cây đàn guitar của ông —”, phần mô tả chính thức kết luận.“Thời gian của Jimi ở London là một trong những thời gian quan trọng nhất trong hành trình cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của ông. Bối cảnh xã hội, cuộc sống về đêm thường hòa vào ban ngày, những mối quan hệ được tạo ra, những quyết định về nơi ông muốn đưa âm nhạc của mình đến và nơi ông muốn âm nhạc của mình đưa ông đến; tất cả những điều đó đã trở thành một lộ trình cho hướng đi của cuộc đời ông”, Janie Hendrix, chị gái của Jimi Hendrix, cho biết trong một tuyên bố. “Cũng giống như đạo diễn Bao Nguyen đã đạt được trong các bộ phim của mình khi nêu bật cuộc sống của những nhân vật biểu tượng khác có ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng, bài thuyết trình về trải nghiệm của Jimi ở London này sẽ truyền cảm hứng và cung cấp thông tin — một câu chuyện được kể theo cách mà nó nên như vậy”.Nguyen nói, “Kể câu chuyện về Jimi Hendrix trong những năm tháng quan trọng của ông ở London vừa là một vinh dự sâu sắc vừa là một trách nhiệm đặc biệt. London luôn là một thành phố truyền cảm hứng cho tôi. Đã từng sống ở đó, tôi cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc với năng lượng sáng tạo của nơi này, giống như Jimi khi sự sáng tạo của ông đạt đến đỉnh cao phi thường. Tôi tiếp cận dự án này với sự tôn trọng sâu sắc đối với di sản của ông và ý nghĩa văn hóa mà ông nắm giữ với tư cách là một người Mỹ nguyên gốc. Thông qua bộ phim này, tôi hy vọng sẽ nắm bắt được bầu không khí sôi động của bối cảnh âm nhạc những năm 1960s và sự vươn lên nhanh chóng của ông để trở thành siêu sao, đạt đến đỉnh cao là chương trình huyền thoại tại Liên hoan nhạc Pop Monterey năm 1967 — một buổi trở về đầy chiến thắng, nơi màn trình diễn bùng nổ của ông không chỉ làm bùng cháy cây đàn guitar của ông — mà còn khơi dậy một sự thay đổi văn hóa làm thay đổi tiến trình lịch sử âm nhạc.”“Jimi” là sự hợp tác giữa 3 công ty phim Double Agent, Network Entertainment và Experience Hendrix.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Công Thương. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời các vấn đề mà báo chí và xã hội quan tâm... Cụ thể, ngày 7/9, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm. Về tội phạm lừa đảo qua mạng, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian qua diễn biến phức tạp; tháng 8/2024, cả nước xảy ra 815 vụ, tăng hơn 11%, chiếm gần 16% trong cơ cấu tội phạm, trong đó tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm gần 55% tổng số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng triệt để sử dụng các ứng dụng, công nghệ, phương tiện hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội, hoạt động ẩn danh, khó truy vết; phần lớn hoạt động có tổ chức, nhưng chỉ liên lạc, móc nối qua không gian mạng, không có tiếp xúc, trao đổi trực tiếp... "Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội, trong đó có tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng. Rà soát, vô hiệu hóa các website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn giả mạo các cơ quan, tổ chức để lừa đảo trên không gian mạng (từ tháng 03/2024 đến tháng 8/2024 đã vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn hoạt động lừa đảo trực tuyến)."⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Thống kê sơ bộ ban đầu, bão Yagi đã khiến 4 người tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng tử vong. Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến 17h ngày 7/9, bão Yagi đã khiến 4 người tử vong (Quảng Ninh 3, Hải Dương 1) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20).Về tàu thuyền, bão Yagi đã khiến 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh); 1 tàu vận tải bị đứt neo trôi dạt. Bên cạnh đó, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng. Hiện nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.⦿ ---- HỎI 1: Rác nhựa lên tới 52 triệu tấn thập phân (metric tons) năm 2020, phủ khắp thế giới, len cả vào mạch máu của bạn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nếu bạn sắp xếp ô nhiễm nhựa xâm nhập vào môi trường vào năm 2020 theo một đường thẳng, nó có thể bao quanh Trái đất hơn 1.500 lần. Chỉ cần đổ thành một đống, rác thải sẽ lấp đầy Công viên Central Park của Thành phố New York thành một lớp cao bằng Tòa nhà Empire State.Nói cách khác, đó là khoảng 57 triệu tấn đơn vị Hoa Kỳ (=52 triệu tấn đơn vị thập phân) rác thải nhựa không được xử lý đúng cách—và các mảnh nhựa này hiện có thể trôi nổi trên đại dương, nằm trên đỉnh núi hoặc thậm chí xâm nhập vào mạch máu của bạn. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature hôm thứ Tư, các nhà khoa học đã thống kê những con số này, tạo ra bản kiểm kê ô nhiễm nhựa toàn cầu đầu tiên.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Gần 1/4 giới trẻ 18-39 tuổi bị cao huyết áp?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một dịch bệnh huyết áp cao đang xảy ra ở người trẻ tuổi và trẻ em tại Hoa Kỳ, theo một cặp nghiên cứu mới cho thấy. Gần một phần tư số người trong độ tuổi từ 18 đến 39 bị huyết áp cao, với chỉ số trên mức khỏe mạnh là 130/80, theo nghiên cứu đầu tiên phát hiện.Theo nghiên cứu thứ hai, huyết áp thậm chí còn là vấn đề đối với trẻ em trong độ tuổi đi học. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng gần 14% trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 19 tuổi bị huyết áp cao hoặc tăng cao.Chi tiết: