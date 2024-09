- Trump thúc đẩy Cộng Hòa ở Quốc Hội hãy đóng cửa chính phủ liên bang từ ngày 1 tháng 10 - Bà Harris ra chính sách mới: giúp doanh nghiệp nhỏ khấu trừ thuế cho chi phí khởi nghiệp gấp mười lần từ 5.000 đô lên 50.000 đô, sẽ có 25 triệu hãng khởi nghiệp trong 4 năm - Tòa xét xử từ ngày mai, Thứ Năm, vụ Công tố Đặc biệt Jack Smith truy tố Trump về xúi giục bạo loạn 6/1/2021. Trump xin vắng mặt, để lu

Linda Sun (giữa hình), cựu phó Chánh văn phòng Thống Đốc New York, và chồng bà là Chris Hu (áo trắng), nắm tay nhau ra tòa. Họ bị truy tố tội hoạt động như các điệp viên ẩn danh của chính phủ TQ và Đảng CSTQ, bên cạnh tội khác, như rửa tiền...

- Trump thúc đẩy Cộng Hòa ở Quốc Hội hãy đóng cửa chính phủ liên bang từ ngày 1 tháng 10

- Bà Harris ra chính sách mới: giúp doanh nghiệp nhỏ khấu trừ thuế cho chi phí khởi nghiệp gấp mười lần từ 5.000 đô lên 50.000 đô, sẽ có 25 triệu hãng khởi nghiệp trong 4 năm

- Tòa xét xử từ ngày mai, Thứ Năm, vụ Công tố Đặc biệt Jack Smith truy tố Trump về xúi giục bạo loạn 6/1/2021. Trump xin vắng mặt, để luật sư thay, sẽ khai vô tội.

- Telegraph: Bà Harris sẽ thắng Trump, theo khảo sát do Redfield & Wilton Strategies thực hiện tại 7 tiểu bang dao động

- NBC/SurveyMonkey thăm dò giới trẻ thế hệ Z: 1/2 cử tri sẽ bầu cho bà Harris, 1/3 sẽ bầu Trump, và 1/10 không đi bầu.

- Mike Lindell (ông MAGA bán gối) lại quỵt tiền, bị kiện

- Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul đã ra lệnh triệu tập Ngoại trưởng Antony Blinken ra khai về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

- Đám đông đòi bỏ tù Trump, bà Harris nói đó là chuyện vủa tòa án, bà chỉ lo chuyện bầu cử tháng 11 thôi.

- Xe búyt chiến dịch Harris vận động kế bên hang ổ của Trump.

- TT Biden khởi động chuỗi sự kiện "Đầu tư vào nước Mỹ"

- Các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện yêu cầu Trump đưa ra bằng chứng Trump chưa bao giờ nhận khoản tiền nào từ Ai Cập

- Ứng cử viên thống đốc cực hữu North Carolina và Phó thống đốc hiện tại Mark Robinson đã mua "hàng trăm" video khiêu dâm lậu và đến một tiệm "porn shop" gần như mỗi ngày thời 90s và đầu các năm 2000s

- Cộng Hòa hí hửng với khám phá: Bà Harris nói xạo về nơi bà sinh ra đời, dù chỉ xa vài dặm, sinh ở Berkelwy mà tự nhận là "con gái Oakland"

- Tòa Atlanta cấm Trump sử dụng nhạc của Isaac Hayes

- Thẩm phán Alvin Hellerstein bác đơn Trump: không có lý do để đưa vụ Trump chi tiền cho nữ nhơn qua tòa lên bang

- Bình luận gia MSNBC: Trump càng lúc càng phát biẻu kinh dị, cần khám bệnh tâm thần.

- Anh em ruột cũng bất đồng: Anh ruột của Tim Walz là Jeff Walz (Cộng Hòa) thừa nhận có không vui với em

- Tổ chức "Cử tri Cộng Hòa Chống Trump" mua quảng cáo trị giá 11,5 triệu đô tại các tiểu bang dao động để chống Trump

- Chuyên gia an ninh quốc gia Marcy Wheeler: nhiều người giả bộ trung thực, nhưng chỉ chất vấn bà Harris, mà không chất vấn Trump.

- Fred Trump III (cháu trai của Trump): chú Trump chỉ lo cho Trump, không bận tâm với chiến binh nào hết

- Cô Linda Sun (cựu phụ tá cấp cao của Thống đốc New York Kathy Hochul) bị truy tố tội gián điệp cho TQ, gian lận thị thực, buôn người và rửa tiền. Chồing là Chris Hu cũng bị bắt vì gian điệp.

- Cựu TNS Cộng Hòa Pat Toomey sau khi lên án Trump vụ lật ngược bầu cử 2020, nói bây giờ sẽ không bầu cho cả Harris và Trump

- David Friedman (cựu Đại sứ Mỹ tại Israel thời Trump) viết: Vì Kinh Thánh dạy rằng dân Israel nên sáp nhập các lãnh thổ của dân ngoại Palestine, và Mỹ phải giúp

- Gaza: 40.861 người chết và 94.398 bị thương

- Gershon Baskin (viên chức cựu đàm phán phía Israel): Thủ tướng Netanyahu đã liên tục cản trở thỏa thuận ngưng bắn

- Ai Cập lên tiếng về Hành lang Philadelphi: Israel đòi hỏi là vi phạm hiệp ước năm 1979

- Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn truy tố hình sự đối với thủ lĩnh Hamas vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023.

- Hamas: 6 con tin hoặc chết hoặc vì bom Israel, hoặc vì đạn lính Israel, hoặc vì giữa 2 lan đạn

- TT Biden và PTT Harris gặp nhóm đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Mỹ: 6 con tin bị Hamas xử tử

- Cao ủy Nhân quyền LHQ đòi điều tra về cáo buộc Hamas đã xử tử 6 con tin người Israel

- Ukraine: Bộ trưởng Ngoại giao bị cách chức. Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trườnvà Phó Thủ tướng Hội nhập Châu Âu từ chức.

- Mỹ: điều quan trọng là thế giới tiếp tục ủng hộ Ukraine, và Mỹ ngạc nhiên vì Mông Cổ không bắt Putin theo lệnh tòa quốc tế

- Putin đến Vladivostok để dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) và tham gia nhiều cuộc họp quốc tế

- Zelensky: Ukraine sẽ đồn trú trên đất Nga nhưng không giữ lại sau chiến tranh.

- Thổ Nhĩ Kỳ (đang là thành viên NATO) nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS

- Thuyền nhân: Ít nhất 1 người chết và 22 người khác mất tích sau khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi Libya

- Quân đội Nam Hàn sẽ mua đạn, phi cơ không người lái từ Ba Lan trong năm nay

- GDP bình quân đầu người Đài Loan đã vượt qua Nhật, Nam Hàn.

- Nam Hàn: Kimchi nguy cơ vì hâm nóng địa cầu

- Nhật Bản mùa hè 2024 nóng kỷ lục

- Kỷ lục: Phoenix (Arizona) nóng ngày thứ 100 liên tiếp với nhiệt độ ít nhất là 100 độ.

- Louisiana: cậu bé 11 tuổi bị bắt giữ sau khi thú nhận đã bắn chết 1 cựu thị trưởng và con gái trưởng thành của ông này

- Quận Cam: sẽ nóng thê thảm khắp Nam California cả tuần lễ, L.A. sẽ nóng 113 độ, Riverside và San Bernardino sẽ nóng 114 độ

- Quận Riverside: 1 con rắn chui vào nhà dân, phải gọi chuyên gia cứu

- Quận Cam: Cụ ông 84 tuổi bị xe tông chết

- Quận San Bernardino tịch thu 36 khẩu súng, và ma túy

- Philippines: bắt 4 người Việt giả du khách để nhập cảnh, trục xuất về VN

- Biển Đông (của Việt Nam) dưới đáy có một số lượng lớn kim loại bạc (silver) nằm dưới vì hâm nóng địa cầu.

- New Zealand: phá vỡ mạng lưới băng nhóm người Việt trồng cần sa ở 20 địa chỉ.

- Canada: Truong Thai và Tram Nguyen trúng số cào Scratch & Win trị giá 500.000 đô, sẽ tới thăm Little Saigon, California.

- HỎI 1: Báo Times of Israel: Một viên chức nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã bắn "thủy lôi" (torpedoed) hủy diệt thỏa hiệp ngưng bắn ở Gaza; Báo Haaretz: Hamas kéo cò, nhưng Netanyahu là người tuyên án tử các con tin...? ĐÁP 1: Hai báo Do Thái nói đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải cụ "Nguyễn Đình Bin, 80 tuổi đời, 62 tuổi Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII; nguyên: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao" đã viết Tâm Thư xin chấp nhận và vận dụng “mô hình nhà nước pháp quyền thực sự, một bộ máy quản trị quốc gia với ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập, kiểm tra, giám sát lẫn nhau, là mô hình hiệu quả nhất loài người đã đạt được cho đến nay, để kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng quyền lực, đồng thời với đa nguyên về chính trị và xã hội dân sự"? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/9/2024) ⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đang thúc đẩy để biến cơn ác mộng mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) đã nỗ lực tránh thành sự thật. NBC News đưa tin rằng "Donald Trump đang gây sức ép buộc đảng Cộng hòa trong Quốc hội phải đóng cửa chính phủ vào cuối tháng 9 này nếu Quốc hội không thông qua đề xuất do đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm thiết lập các quy tắc bầu cử mới trên toàn quốc".

Với việc đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Bạch Ốc vào thời điểm hiện tại, không có cách nào mà đảng Cộng hòa có thể thông qua một đạo luật bỏ phiếu gây tranh cãi, mang tính đảng phái khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, do đó, việc đóng cửa chính phủ gần như là điều không thể tránh khỏi.

Bất chấp điều đó, Trump đã công khai kêu gọi đóng cửa chính phủ, thậm chí còn nói với Monica Crowley rằng "Tôi sẽ đóng cửa chính phủ ngay lập tức nếu họ không" yêu cầu Thượng viện đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden ký vào luật bầu cử. NBC đưa tin, Nhóm Tự do Hạ viện cứng rắn, những người chưa bao giờ ngại thúc đẩy các chính sách dẫn đến việc đóng cửa chính phủ, cũng ủng hộ chiến lược này.

"Đây là một chiến lược mạo hiểm có thể dẫn đến việc đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 nếu đảng Dân chủ không nhượng bộ — và họ không có khả năng làm như vậy", NBC nói thêm. "Đảng Cộng hòa đã từng bị đổ lỗi trong quá khứ vì đã kích động việc đóng cửa bằng cách yêu cầu thông qua các điều khoản mà họ không thể thông qua thông qua quy trình bình thường".

Năm 2019, Trump đã giám sát việc đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước Mỹ khi ông từ chối ký bất kỳ dự luật tài trợ nào của chính phủ không có tiền để trả cho bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico mà ông đã hứa từ lâu nhưng chưa bao giờ được thực hiện.

⦿ ---- Có 1/2 số cử tri thuộc thế hệ Z cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 11, trong khi 1/3 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, theo một cuộc khảo sát mới đối với những cử tri đã đăng ký dưới 30 tuổi. Và 1/10 người trả lời cuộc thăm dò cho biết họ sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Kết quả của Cuộc thăm dò ý kiến ​​Gen Z của NBC News Stay Tuned do SurveyMonkey thực hiện, được công bố trong bối cảnh các cử tri trẻ đang phải vật lộn với những thách thức kinh tế và văn hóa mới vào năm 2024, bao gồm chi phí tăng cao và lo ngại về nợ nần đang khiến một số sự kiện quan trọng trong cuộc sống bị trì hoãn.

Harris nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người tốt nghiệp đại học, vượt qua Trump 26 điểm trong nhóm này (Harris 56% vs Trump 30%). Ngoài ra, chỉ có 5% cử tri tốt nghiệp đại học cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho tổng thống vào tháng 11. Harris cũng đạt kết quả tương đương trong số những sinh viên hiện đang theo học đại học, dẫn trước Trump 25 điểm (Harris 54% vs Trump 29%). Sự ủng hộ giữa hai ứng cử viên là ngang nhau ở mức 41% trong số những cử tri trẻ không có bằng đại học và hiện không theo học tại trường.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump nói sẽ từ bỏ quyền có mặt tại phiên tòa ngày mai, Thứ Năm, theo lịch xét xử trong vụ án can thiệp bầu cử liên bang mới của mình và đã ủy quyền cho luật sư của mình đưa ra lời biện hộ vô tội thay mặt cho ông, theo hồ sơ nộp hôm thứ Ba.

Tuần trước, Công tố đặc biệt Jack Smith đã công bố một bản cáo trạng mới liên quan đến nỗ lực của Trump xúi giục bạo loạn nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Bản cáo trạng thay thế bao gồm các cáo buộc giống như bản cáo trạng ban đầu, nhưng xóa bỏ các cáo buộc liên quan đến hành vi chính thức của Trump với tư cách là tổng thống theo phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống.

Cả hai bên đều phải ra hầu tòa vào ngày mai, Thứ Năm 5/9/2024, để tham dự một phiên họp đã lên lịch trước trong vụ án. Năm ngoái, Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên bang về việc thực hiện "âm mưu tội phạm" nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 để tiếp tục nắm quyền. Hồi tháng 7, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết gây chấn động rằng Trump có quyền miễn truy tố khỏi việc truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức được thực hiện khi còn đương nhiệm.

⦿ ---- Ông MAGA bán gối lại xù nợ... Mike Lindell lại bị kiện lần nữa—lần này là bởi một công ty California mà công ty MyPillow của ông đã ký hợp đồng cung cấp “dịch vụ vận chuyển và bảo vệ sản phẩm” cho khách hàng. Extend, Inc., một công ty có trụ sở tại California, đã đệ đơn kiện vi phạm hợp đồng chống lại Lindell vào ngày 30 tháng 8, theo hồ sơ tòa án liên bang.

Theo đơn kiện, MyPillow đã ký hợp đồng với Extend vào năm 2022—nhưng công ty sản xuất gối này đã ngừng thanh toán hóa đơn của họ từ tháng 3/2024. Lindell đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến những tuyên bố liên tục của ông về gian lận bầu cử tràn lan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và gần đây đã bị tòa án ra lệnh phải trả 5 triệu đô la cho một chuyên gia giám định máy tính, người đã chấp nhận lời đề nghị chứng minh những tuyên bố của ông là sai.

Vụ kiện mới cáo buộc MyPillow đã không thanh toán nhiều lần cho nhà cung cấp, dẫn đến tổng số tiền là 564.151,39 đô la. Lindell đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ báo Daily Beast, nhưng trước đó vào thứ Ba đã nói với The Independent rằng ông "không biết" nhà cung cấp đó là ai. “Hiện tại, tôi đang có những việc quan trọng hơn phải làm”, ông Lindell nói thêm.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul đã ban hành lệnh triệu tập Ngoại trưởng Antony Blinken, yêu cầu ông này ra làm chứng về việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021. McCaul lần đầu yêu cầu Blinken cam kết sẽ ra hầu tòa hồi tháng 5, ấn định phiên điều trần vào ngày 19/9. Ông nhấn mạnh rằng Blinken, với tư cách là người ra quyết định cuối cùng trong quá trình rút quân, đóng vai trò quan trọng trong việc thông báo cho luật pháp tiềm năng nhằm ngăn ngừa những sai lầm tương tự.

Mặc dù đã yêu cầu nhiều lần, Bộ Ngoại giao vẫn không cung cấp ngày xác nhận cho lời khai của Blinken, buộc McCaul phải ban hành lệnh triệu tập. Blinken hiện phải đối mặt với thời hạn ra hầu tòa là ngày 19/9 hoặc phải đối mặt với cáo buộc coi thường tòa.

⦿ ---- The Telegraph thăm dò: Bà Harris sẽ thắng Trump. Bà Kamala Harris đang trên đà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay, theo một cuộc thăm dò của The Telegraph về các tiểu bang dao động dự đoán lần đầu tiên. Bà Harris đang giành chiến thắng ở đủ các tiểu bang chiến trường để đưa bà vào Bạch Ốc trong cuộc bầu cử vào tháng 11, sau nhiều tuần giành chiến thắng trước Donald Trump.

Một cuộc khảo sát do Redfield & Wilton Strategies thực hiện tại 7 tiểu bang dao động cho The Telegraph cho thấy bà Harris được dự đoán sẽ giành chiến thắng tại các tiểu bang quan trọng là Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, nơi sẽ phân bổ cho bà 270 đại biểu đại cử tri đoàn (còn gọi tắt là "đại cử tri").

Ứng cử viên chiến thắng phải giành được ít nhất 270 đại cử tri để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, giúp bà Harris giành chiến thắng sít sao trước Trump, người sẽ giành được 262 đại cử tri, cuộc thăm dò cho thấy. Các số liệu cho thấy bà Harris sẽ đi theo con đường tương tự như Joe Biden vào Bạch Ốc vào năm 2020, dựa vào sự ủng hộ từ các tiểu bang Rust Belt ở miền Trung Tây.

Trump được dự đoán sẽ giành chiến thắng tại các tiểu bang dao động Sun Belt là Arizona, Georgia và North Carolina, trong khi hai ứng cử viên này đang hòa nhau với 47 phần trăm số phiếu bầu tại Nevada. Việc phân tích kết quả giả định rằng 43 tiểu bang còn lại sẽ bỏ phiếu theo cách tương tự như năm 2020.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy nền kinh tế được nhóm cử tri lớn nhất tại tất cả các tiểu bang được khảo sát xếp hạng là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Khoảng một nửa số cử tri nói chung cho biết tình hình tài chính cá nhân của họ đã xấu đi trong năm ngoái.

Bà Harris đã ủng hộ kế hoạch tăng thuế 5 nghìn tỷ đô la của ông Biden nếu bà giành được quyền lực, bao gồm tăng thuế thu nhập từ vốn và thuế doanh nghiệp cũng như thay đổi các quy tắc về tài sản thừa kế lớn.

⦿ ---- Đám đông đòi bỏ tù Trump, bà Harris nói để tòa án, bà chỉ lo chuyện bầu cử tháng 11 thôi. Kamala Harris đã bị một kẻ la ó ngắt lời trong bài phát biểu tại cuộc mít tinh vận động tranh cử Ngày Lễ Lao động tại cơ sở đào tạo số 5 của Liên đoàn Công nhân Điện Quốc tế (IBEW) ở Pittsburgh.

Phát biểu sau phần giới thiệu của Joe Biden, người đã ca ngợi quyết định được đề cử của mình vào năm 2020 khi chọn bà làm phó tổng thống là "quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng đưa ra với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ", bà Harris đã dành phần lớn thời gian để biện hộ cho lập luận của mình rằng một chính quyền dưới quyền bà sẽ có lợi hơn cho người lao động so với đối thủ của bà, Donald Trump.

"Khi chúng ta đấu tranh để tiến lên, Donald Trump đang cố kéo chúng ta lại phía sau, bao gồm cả việc quay trở lại thời điểm trước khi người lao động có quyền tự do tổ chức", bà nói.

Khi một thành viên trong đám đông hét lên, "Ông Trump sẽ vào tù", bà Harris đã nhanh chóng trả lời. "Được rồi, tòa án sẽ giải quyết vấn đề đó, và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề vào tháng 11, thế thì sao?" bà nói, cười, và được mọi người vỗ tay.

Bà nói thêm, trong khi đám đông hô vang khẩu hiệu: "Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề vào tháng 11, để tòa án giải quyết vấn đề khác, nhưng chúng ta sẽ không quay lại."

⦿ ---- Bà Harris đang công bố một kế hoạch chính sách mới mà chiến dịch của bà cho biết sẽ nhằm mục đích thúc đẩy các đơn đăng ký của doanh nghiệp nhỏ bằng cách mở rộng khấu trừ thuế cho chi phí khởi nghiệp gấp mười lần từ 5.000 đô la lên 50.000 đô la, theo một viên chức chiến dịch của Harris, người đã yêu cầu giấu tên để tiết lộ chi tiết về một đề xuất vẫn chưa được công bố.

Bà Harris cũng sẽ tìm cách cắt giảm thủ tục hành chính "như lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc nộp thuế hoặc cần quá nhiều giấy phép hành nghề trên khắp các tiểu bang để mở rộng", viên chức này cho biết.

Mục tiêu của Harris là thúc đẩy các đơn đăng ký của doanh nghiệp nhỏ lên 25 triệu đơn khởi nghiệp trong nhiệm kỳ đầu tiên của bà, tăng từ 19 triệu cho đến nay trong chính quyền Biden, theo số liệu thống kê của chính phủ từ giữa tháng 8. Viên chức của Harris cho biết đây là "một phần của chiến lược tập trung nhằm đưa chương trình nghị sự kinh tế của Harris trực tiếp đến cử tri trên sóng phát thanh và đối chiếu với kế hoạch của Trump chỉ nhằm giảm thuế cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn".

⦿ ---- Vận động kế bên hang ổ của Trump. Chiến dịch Harris đã khởi động một chuyến vận động bằng xe buýt tập trung vào quyền phá thai hôm Thứ Bay tại Boynton Beach, Florida, đưa vấn đề này đến sân sau của Trump. "Chúng tôi không quên rằng chúng tôi chỉ cách Mar-a-Lago, cứ địa của Donald Trump, 10 dặm", Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, D-Minn., người đứng đầu sự kiện này cho biết.

Florida là một trong số khoảng một chục tiểu bang nơi phá thai có hoặc có thể có trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Tu chính án 4 của tiểu bang sẽ đảo ngược lệnh cấm sáu tuần hiện tại và bảo vệ quyền phá thai cho đến khi "khả thi", hoặc khoảng 24 tuần, nhưng sẽ cần sự chấp thuận của 60% cử tri.

Với chuyến tham quan này, chiến dịch Harris đặt mục tiêu nêu bật Tu chính án 4 và quyền phá thai nói chung và xây dựng động lực mà họ cho biết đang thấy ở tiểu bang, bao gồm "làn sóng tình nguyện lớn nhất" của bất kỳ tiểu bang nào sau thông báo năm 2024 của Harris, giám đốc truyền thông chiến dịch của tiểu bang, Karol Molinares, cho biết.

⦿ ---- Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden đã khởi động chuỗi sự kiện "Đầu tư vào nước Mỹ" vào thứ Hai để giới thiệu các khoản đầu tư kinh tế do chính quyền của ông thực hiện trên khắp cả nước. "Chuỗi sự kiện này đang huy động mức đầu tư lịch sử của khu vực tư nhân vào Hoa Kỳ, đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ sau nhiều thập niên chuyển ra nước ngoài", theo Biden phát biểu tại sự kiện khởi động.

Trong buổi ra mắt, Biden đã nhấn mạnh một số thành tựu chính trong nhiệm kỳ của mình, chẳng hạn như đã tạo ra "kỷ lục 16 triệu việc làm mới, tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ kỷ lục, thị trường chứng khoán kỷ lục, 401(k) đạt mức cao kỷ lục, lạm phát giảm và tỷ lệ giới hạn tài sản nhỏ nhất trong 20 năm".

⦿ ---- Các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu Donald Trump đưa ra bằng chứng chứng minh Trump chưa bao giờ nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Ai Cập, sau một báo cáo gần đây về khoản tiền rút gần 10 triệu đô la từ ngân hàng quốc doanh của Ai Cập vài ngày trước khi Trump trở thành tổng thống vào năm 2017.

Trong một lá thư hôm thứ Ba, các đảng viên Dân chủ cho biết họ đang xét các cáo buộc rằng Trump đã nhận "tiền hối lộ" từ tổng thống Ai Cập và cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr cùng những người khác đã chặn cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về khoản hối lộ tiềm tàng đó. Lá thư của Dân biểu Jamie Raskin, đảng viên Dân chủ hàng đầu của ủy ban và Dân biểu Robert Garcia, lãnh đạo phe thiểu số của một tiểu ban về an ninh quốc gia, được thúc đẩy bởi một báo cáo trên tờ The Washington Post tiết lộ về cuộc điều tra bí mật của Bộ Tư pháp.

"Chắc chắn ông sẽ đồng ý rằng người dân Mỹ xứng đáng được biết liệu một cựu tổng thống — và một ứng cử viên tổng thống hiện tại — có nhận khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử từ một nhà độc tài nước ngoài tàn bạo hay không", họ viết.

Họ cũng yêu cầu Trump cung cấp thông tin về khoản tiền 10 triệu đô la mà Trump đã đưa vào chiến dịch của riêng mình vào cuối năm 2016, bao gồm bất kỳ nguồn tài trợ nào mà Trump đã sử dụng để trả lại "khoản đóng góp hoặc khoản vay".

Tờ Washington Post lần đầu tiên đưa tin về lá thư của Raskin và Garcia vào sáng thứ Ba. Những người theo đảng Dân chủ trong nhóm đa số đảng Cộng hòa không có thẩm quyền ban hành lệnh triệu tập. Khi được hỏi về lá thư, người phát ngôn chiến dịch của Trump, Steven Cheung đã nói với CNBC trong một email rằng, "Đây là Tin giả chính thống".

Tờ WP đưa tin vào ngày 2 tháng 8 rằng các nhà điều tra liên bang đã nhận được thông tin tình báo mật cho thấy Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi đã giúp Trump, tìm cách thúc đẩy chiến dịch tranh cử tổng thống chiến thắng năm 2016 của Trump bằng khoản quyên góp 10 triệu đô la.

Các nhà điều tra, từ một nhóm do cựu Công tố đặc biệt Robert Mueller thành lập, được cho là đã biết vào năm 2019 rằng Ngân hàng Quốc gia Ai Cập (quốc doanh) đã thực hiện yêu cầu rút 9.998.000 đô la bằng cách đóng gói các bó tiền 100 đô la vào hai túi lớn. Yêu cầu rút tiền ngày 15 tháng 1/2017 đã được thực hiện cùng ngày, chỉ năm ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của Trump, theo cuộc điều tra của WP. Việc phát hiện ra khoản tiền rút đó dường như củng cố thêm tuyên bố rằng Sisi đã tìm cách đưa tiền cho Trump.

⦿ ---- MAGA ưa xem video khiêu dâm. Ứng cử viên thống đốc cực hữu North Carolina và Phó thống đốc hiện tại Mark Robinson được cho là đã mua "hàng trăm" video khiêu dâm lậu và đến một cửa hàng khiêu dâm (porn shop) gần như mỗi ngày trong tuần vào những năm 90s và đầu những năm 2000s, theo một báo cáo trên Hội đồng North Carolina.

Louis Money, người làm việc tại hai cửa hàng khiêu dâm không có cửa sổ, mở cửa 24 giờ ở Greensboro, North Carolina, nói với cửa hàng rằng Robinson thường xuyên lui tới các cửa hàng này mỗi ngày sau khi anh ta kết thúc ca làm việc của mình. Money cho biết Robinson thường mua hai "bản xem trước", bao gồm một lần xem trong một gian hàng riêng. Money lưu ý rằng "Anh ấy đã chi một khoản tiền kha khá". Money nói thêm rằng "Tôi biết anh ấy có thể có vấn đề với những người đồng tính, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có vấn đề với những người đồng tính nữ".

Money và Robinson đã bị chụp ảnh cùng nhau trong một bức ảnh được đăng lên Facebook của Money vào năm 2022 với chú thích có nội dung "Tôi không đồng tình về mặt chính trị với anh chàng này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuyệt vời. Đó là Phó thống đốc của chúng tôi, người vẫn nợ tôi tiền..." Người phát ngôn của Robinson, Mike Longeran, đã trả lời Quốc hội trong một email rằng câu chuyện của Money là "một cuộc tấn công cá nhân sai sự thật" và "hoàn toàn là hư cấu". Tờ Daily Beast cũng đã liên hệ với chiến dịch của Robinson để xin bình luận.

⦿ ---- Cộng Hòa hí hửng chứng minh: Bà Harris nói xạo về nơi bà sinh ra đời. Trong một trong những vụ tấn công kỳ lạ của cuộc đua tổng thống năm nay, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bị cáo buộc đã tự nhận mình là "đưa con gái của thị trấn Oakland". Theo báo The New York Times, Harris sinh ra tại Berkeley, California.

Jesse Watters tại Fox News đã đi xa đến mức lên TV giơ giấy khai sinh của Harris có ghi địa chỉ nhà ở Berkeley. Mặc dù điều đó thật kinh khủng, nhưng việc Watters sử dụng giấy khai sinh của Harris như một loại bẫy không chỉ nhắc nhở về các cuộc tấn công "nơi sinh" vào Tổng thống Barack Obama mà còn tiết lộ bản chất thực sự của cuộc điều tra này: miêu tả Harris là kẻ nói xạo (điều mà Trump nổi tiếng xạo từ lâu).

Tất cả các chính trị gia, bao gồm cả Harris, đều biết rằng câu hỏi về nơi họ đến liên quan nhiều hơn đến bản sắc, hoặc ít nhất là bản sắc mà chúng ta muốn thể hiện, hơn là địa lý. Nhà không chỉ là vấn đề chúng ta nói mình đến từ đâu, mà còn là nơi mà người khác quyết định rằng chúng ta đến từ đâu là hợp lý nhất. Nếu tôi nói với bạn rằng tôi đến từ Detroit, thì điều đó không chỉ gợi lên những liên tưởng mà còn gợi lên những kỳ vọng và lời giải thích khác với những gì chúng ta sẽ có nếu tôi nói với bạn rằng tôi lớn lên ở Boulder, Colorado. Các nhà địa lý, nhà quy hoạch đô thị và nhà thiết kế đô thị gọi đây là bản sắc dựa trên địa điểm. Các chính trị gia gọi đây là hữu ích.

Là một người sinh ra ở Bay Area và sau đó sống ở Evanston, Illinois; Madison, Wisconsin; và Montreal, Canada, trước khi trở về East Bay, có rất nhiều nơi để Harris chỉ ra như những ngôi nhà tiềm năng và những ngôi nhà xa nhà. Bà đã chọn Oakland.

Những người ủng hộ Harris thích rằng bà là người con gái nổi tiếng của một thành phố mà chúng ta cũng muốn ủng hộ. Họ thích hiệp hội này vì cùng lý do mà những người chỉ trích bà muốn đặt câu hỏi về nó: nó hữu ích về mặt chính trị, giống như người bạn đồng hành của bà là Tim Walz ở thị trấn nhỏ Nebraska. Suy cho cùng, Đảng Báo đen được thành lập tại Oakland vào năm 1966 và tổ chức một loạt các dịch vụ xã hội cho các gia đình thu nhập thấp như trợ giúp pháp lý, phòng khám sức khỏe và chương trình ăn sáng miễn phí cho trẻ em. Ít nhất là kể từ đó, Oakland đã trở thành từ đồng nghĩa với sự phản kháng của người da đen, lòng tự hào về chủng tộc và sự tự lực. Nó nhắc nhở chúng ta về kẻ yếu thế mà Harris nói bà là.

Barack Obama luôn đặt nguồn gốc Kansas của mình (nơi mẹ ông lớn lên) bên cạnh nơi sinh của ông ở Hawaii ngay cả khi ông tuyên bố rằng Phía South Chicago là quê hương của mình. Jeb Bush và George W. Bush đã từ bỏ mối quan hệ với vùng ven biển Maine để lần lượt đắc cử thống đốc Florida và Texas, và người Texas này đã hai lần đắc cử tổng thống. Donald Trump đến từ Queens nhưng luôn muốn được coi là "vua của Manhattan".

Đúng hay không, quê hương của một ứng cử viên cuối cùng lại tượng trưng cho điều gì đó sâu sắc về cá nhân, về những gì người đó đại diện và quan trọng hơn là ứng cử viên sẽ đấu tranh cho ai. Đó là lý do tại sao một số người chỉ trích Harris thuộc Đảng Cộng hòa khẳng định rằng bà "lớn lên ở Canada".

Harris có thể đang che giấu một chút khi tự gọi mình là "con gái của Oakland", nhưng bà không nên bị chỉ trích vì điều đó. Nhiều người lớn lên bên cạnh một thành phố lớn gọi thành phố lớn hơn đó là quê hương. Thay vì hỏi liệu về mặt kỹ thuật, bà có đúng là người Oakland hay không và liệu bà có nên bị sửa vì coi thường Berkeley hay không, chúng ta nên tự hỏi liệu chúng ta có đặt ra nhiều yêu cầu hơn đối với các ứng cử viên Da đen để xác thực họ là ai và liệu câu trả lời của họ có được xem xét kỹ lưỡng hơn không.

Theo mọi dấu hiệu, Oakland yêu thương Harris và tuyên bố ủng hộ bà và không quan tâm bà học tiểu học ở đâu. Những người Cộng hòa tuyên bố họ nổi giận về điều đó, phù hợp với cuộc tấn công xúc phạm của Trump vào danh tính của bà, cho rằng bà đang cố gắng tuyên bố mình là người da đen một cách sai trái. Khi bà chỉ làm những gì tất cả các chính trị gia đều làm: nêu tên một nơi xuất xứ thể hiện quan điểm chính trị của bà. Đúng vậy, Harris đạt được sự chân thành khi gắn liền với một thành phố tượng trưng cho sự kiên cường và chủ nghĩa hoạt động của tầng lớp lao động da đen, chứ không phải hình ảnh của chủ nghĩa tinh hoa và chủ nghĩa cấp tiến của người da trắng gắn liền với San Francisco mà đặc biệt là Berkeley.

Nhưng JD Vance đã tạo dựng được tên tuổi cho mình bằng cách nêu bật nguồn gốc Appalachia của mình và sử dụng điều đó để minh họa cho chặng đường ông đã đi mặc dù Appalachia không phải là nơi ông thực sự đến. (Ghi chú của VB: Hai thị trấn Berkeley và Oakland giáp biên, cùng nằm trong Quận Alameda ở Bắc California, chỉ cách nhau 7 dặm, lái xe chỉ 9 phút. Y hệt như Westminster đông người Việt kế bên Fountain Valley đông dân da trắng, nhưng cùng trong Quận Cam.)

⦿ ---- Ban quản trị Di sản của cố nhạc sĩ Isaac Hayes đã giành thêm một chiến thắng tại tòa trong cuộc chiến ngăn chặn Donald Trump sử dụng một trong những bài hát của cố nhạc sĩ trong các sự kiện vận động tranh cử của ông. Hôm thứ Ba, một thẩm phán liên bang tại Atlanta đã phán quyết rằng chiến dịch tranh cử của Trump phải ngừng phát ca khúc "Hold On, I'm Coming" sau khi di sản này đệ đơn xin lệnh khẩn cấp với lý do Trump đã tiếp tục sử dụng bài hát mặc dù "chưa có giấy phép biểu diễn công khai hợp lệ".

CNN đưa tin, Thẩm phán Thomas Thrash Jr. cho biết: "Tôi ra lệnh cho Trump và chiến dịch tranh cử của Trump không được sử dụng bài hát này nếu không có giấy phép hợp lệ". Ronald Coleman, một luật sư của Trump có mặt tại phiên điều trần, sau đó cho biết "chiến dịch tranh cử không có hứng thú làm phiền hoặc làm tổn thương bất kỳ ai".

Sau phán quyết, con trai của ca sĩ nhạc soul, Isaac Hayes III, đã bày tỏ lòng biết ơn. "Chúng tôi rất biết ơn và vui mừng trước quyết định của Thẩm phán Thrash", theo Hayes III cho biết. "Tôi muốn đây là cơ hội để các nghệ sĩ khác lên tiếng, những người không muốn Donald Trump hoặc các tổ chức chính trị khác sử dụng âm nhạc của họ".

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào thứ Ba 3/9/2024 rằng cựu Tổng thống Trump không được yêu cầu chuyển vụ án hình sự về giả giấy tờ che giấu tiền bịt miệng nữ nhơn của mình sang tòa án liên bang sau khi không đưa ra được "lý do chính đáng", nghĩa là vụ án sẽ vẫn được xét xử tại tòa án tiểu bang New York.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein cho biết trong một lệnh dài bốn trang rằng hai lý do mà Trump đưa ra về lý do tại sao vụ án của ông nên bị xóa bỏ — rằng tòa án New York thiên vị chống lại ông và thẩm phán xét xử ông đã không xem xét đầy đủ vấn đề miễn truy tố của tổng thống — là không đủ.

Hellerstein cho biết các tòa án quận không có thẩm quyền để xem xét cáo buộc thiên vị chống lại Trump tại các tòa án tiểu bang New York, cho rằng đó là vấn đề mà các tòa kháng án tiểu bang phải xem xét. Điều đó có nghĩa là lập luận thứ hai của Trump, về quyền miễn truy tố của tổng thống, là lập luận duy nhất "đáng được quan tâm", ông nói.

Về vấn đề đó, trước đây Thẩm phán Hellerstein đã phán quyết rằng "tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim người lớn không liên quan đến hành vi chính thức của Tổng thống". Hôm Thứ Ba, thẩm phán cho biết: “Không có gì trong ý kiến của Tòa án Tối cao ảnh hưởng đến kết luận trước đây của tôi rằng các khoản thanh toán tiền bịt miệng là hành vi riêng tư, không chính thức, nằm ngoài ranh giới của quyền hành pháp.”

⦿ ---- Bình luận gia: Trump càng lúc càng phát biẻu kinh dị, cần khám bệnh tâm thần. Các bài phát biểu gần đây của Donald Trump đã trở nên vô nghĩa đến mức gây sốc ngay cả với ông Trump — và điều này đang gây ra một sự hoảng loạn hoàn toàn mới về khả năng Trump quay trở lại Bạch Ốc, theo một chuyên gia viết bài cho MSNBC đã viết vào thứ Ba.

Sử dụng một bài phát biểu gần đây tại Potterville, Michigan để minh họa cho quan điểm của mình, nhà văn Zeeshan Aleem đã bình luận rằng Trump luôn nói lan man — nhưng có vẻ như ông Trump đã đạt đến một cấp độ nhầm lẫn mới.

"Những từ dưới đây được trích nguyên văn", ông viết, trước khi trích dẫn lời Trump (VB dịch theo nguyên văn): "Bà ấy đã phá hủy thành phố San Francisco, nó — và tôi sở hữu một tòa nhà lớn ở đó — không — tôi không nên nói về điều này nhưng không sao cả, tôi không quan tâm vì đây là những gì tôi đang làm. Tôi nên nói rằng đó là thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới — bán và biến khỏi đó, đúng không? Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi không quan tâm, bạn biết đấy? Tôi đã mất hàng tỷ đô la, hàng tỷ đô la. Bạn biết đấy, có người nói, 'Bạn nghĩ bạn đã mất gì?' Tôi nói, 'Có lẽ là hai, ba tỷ. Không sao, tôi không quan tâm.' Họ nói, 'Bạn nghĩ bạn sẽ làm lại à?' Và đó là điều nhỏ nhặt nhất. Không ai cả. Họ luôn nói, tôi không biết bạn có biết không. Lincoln đã bị đối xử tệ hại. Ừm, Jefferson thì khá tệ hại. Andrew Jackson, họ nói là tệ nhất, rằng ông ấy bị đối xử tệ hơn bất kỳ tổng thống nào khác. Tôi nói, 'Hãy nghiên cứu lại đi, vì tôi nghĩ không có ai gần gũi với Trump.' Tôi thậm chí còn bị bắn! Và ai mà biết được điều đó đến từ đâu, đúng không?

Sau đó, Aleem dừng lại để cố gắng hiểu những gì đã nói. "Điều này ... không thể theo kịp", anh kết luận. "Những lời nói riêng của Trump chồng lên nhau với mật độ dày đặc đến mức ngay cả những người quan sát chính trị chuyên nghiệp cũng thấy chóng mặt khi nhận ra ông Trump đang cố gắng nói gì... Trump đã bị công chúng coi là kẻ phá vỡ quy tắc trong một thời gian dài đến mức chúng ta có thể dễ dàng quên mất ông ta còn cách xa yêu cầu cơ bản của một chính trị gia là phải nói rõ ràng như thế nào".

Aleem lập luận rằng Trump, cho đến thời điểm này, đã được bảo vệ một phần vì ông ta đang vận động tranh cử chống lại Tổng thống Joe Biden, một ứng cử viên 81 tuổi mà tuổi tác và khả năng tinh thần đã trở thành trọng tâm của chiến dịch tranh cử của Trump. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Kamala Harris 59 tuổi, sự thiếu nhạy bén về mặt tinh thần của ông đã trở nên rõ ràng hơn.

"Những câu hỏi về sự nhạy bén về mặt tinh thần của Biden đã được nêu ra một cách chính đáng trong chu kỳ bầu cử này", ông viết. "Những câu hỏi về sự nhạy bén về mặt tinh thần của Trump cũng nên được nêu ra. Sự thiếu mạch lạc của bài phát biểu Potterville chỉ là một trong vô số ví dụ".

Ông tiếp tục, "Việc Biden rời khỏi cuộc đua không chỉ làm tăng nhận thức của công chúng về tuổi tác và những khó khăn trong giao tiếp của Trump, mà còn bảo vệ đảng Dân chủ khỏi những cáo buộc đạo đức giả. Bây giờ, khi Harris hăng hái trình bày cách bà muốn cải thiện đất nước, những bài phát biểu kỳ lạ của Trump trông thậm chí còn đáng lo ngại hơn trước. Rốt cuộc, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cách giao tiếp thiếu chính xác và bốc đồng của Trump đã khiến ông trở nên cực kỳ nguy hiểm khi nói về các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia nhạy cảm, chẳng hạn như trong các chính sách của ông đối với Bắc Hàn. Những rủi ro đó sẽ chỉ lớn hơn nếu ông ấy trở thành tổng thống một lần nữa. Và thực sự lạnh người khi tưởng tượng một Trump kém năng lực, kém tập trung hơn phải xử lý một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn khác như Covid. Sự suy yếu rõ ràng của Trump không phải là phẩm chất tệ nhất của ông ta — nhưng có khả năng sẽ khiến nhiều tệ nạn của ông ta trở nên tồi tệ hơn.”

⦿ ---- Anh em ruột cũng bất đồng. Anh trai của Thống đốc Minnesota Tim Walz, Jeff Walz, đã thừa nhận riêng với NewsNation rằng anh không muốn gây ảnh hưởng đến cử tri mặc dù anh phản đối quan điểm của ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ. Các bài đăng trên Facebook của Jeff Walz đã gây xôn xao trên cả phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội khi Jeff mô tả thống đốc Minnesota là "không phải kiểu người mà bạn muốn đưa ra quyết định về tương lai của mình".

Mặc dù đã nói với bạn bè trên Facebook rằng anh đã "suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng" về việc công khai ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng hiện tại anh muốn không tham gia vào bất kỳ chiến dịch chính trị nào. "Tôi không có ý định, gia đình chúng tôi không có ý định đưa ra điều gì đó để gây ảnh hưởng đến công chúng", Jeff Walz nói với NewsNation.

Jeff Walz và em trai đã không nói chuyện với nhau kể từ đám tang của em trai họ, Craig, vào năm 2016 — ngoại trừ việc vợ anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật Thống đốc Walz và một cuộc điện thoại ngắn vào tháng trước thông qua bà mẹ của họ. Jeff Walz giải thích: "Tim gọi điện thoại di động của mẹ và mẹ đưa điện thoại cho tôi. Tôi đã nói chuyện với em tôi một lúc.”

“Khi Nhóm của bà Harris đang thẩm định Tim Walz cho vị trí phó tổng thống. Tim đã yêu cầu tôi cung cấp một số thông tin cá nhân; thông tin thuế và những thứ tương tự, và tôi đã từ chối cung cấp tại thời điểm đó, nhưng đó chỉ là một cuộc trò chuyện kéo dài khoảng hai phút.”

Mặc dù họ đã xa lánh nhau, Jeff Walz cho biết anh vẫn buồn vì em trai mình đã không thông báo cho gia đình rằng anh sẽ trở thành ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ. “Điều duy nhất tôi phản đối, và tôi sẽ ủng hộ điều này 100%, là chúng tôi cảm thấy tệ khi biết em tôi được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống qua đài phát thanh,” Jeff Walz cho biết.

Mặc dù Jeff Walz khẳng định lại rằng Jeff hoàn toàn không đồng ý với các chính sách của em trai mình, Jeff sẽ rời xa công chúng. Jeffy đã không liên lạc với các thành viên của cả hai đảng chính trị. “Sẽ không có thêm tuyên bố nào với bất kỳ ai nữa, và chúng tôi không vận động tranh cử hay bất kỳ điều gì ủng hộ hay chống lại em tôi hay bất kỳ điều gì tương tự như vậy,” Jeff nói.

Biển Đông (của Việt Nam)

cấm 4 người Việt nhập cảnh

băng nhóm tội phạm có tổ chức người Việt

⦿ ---- Tổ chức Republican Voters Against Trump (Cử tri Cộng Hòa Chống Trump) đã tung ra một chiến dịch mua quảng cáo trị giá 11,5 triệu đô la tại các tiểu bang dao động quan trọng vào thứ Ba, đánh dấu chiến dịch mua quảng cáo lớn nhất của nhóm cho đến nay trong chu kỳ này.Nhóm này đang nhắm mục tiêu đến các cử tri ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Arizona. Ngoài ra, chiến dịch mua quảng cáo cũng sẽ diễn ra tại Quận quốc hội số 2 đầy cạnh tranh của Nebraska. 4,5 triệu đô la trong số tiền mua quảng cáo sẽ được chi ở Pennsylvania, trong khi 3 triệu đô la sẽ được chi ở Michigan và 2,2 triệu đô la sẽ được chi ở Wisconsin. Nhóm sẽ chi 1,5 triệu đô la ở Arizona và 375.000 đô la ở Quận quốc hội số 2 của Nebraska.Nỗ lực này bao gồm một quảng cáo dài 30 giây có sự góp mặt của những cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Trump, những người cho biết bây giờ họ có kế hoạch ủng hộ Phó Tổng thống Harris vào tháng 11/2024, cùng với 79 bảng quảng cáo có sự góp mặt của những cử tri từng ủng hộ cựu Tổng thống Trump bây giờ ủng hộ bà Harris.⦿ ---- Nhiều người giả bộ trung thực, nhưng chỉ chất vấn bà Harris, mà không chất vấn Trump. Chuyên gia an ninh quốc gia Marcy Wheeler không vui khi truyền thông Mỹ đặt ra cái mà bà mô tả là tiêu chuẩn thấp đối với Donald Trump so với bất kỳ ứng cử viên nào khác trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Trên thực tế, Wheeler cho rằng truyền thông có tội vì "cố chấp không kỳ vọng" khi nói đến cuộc chạy đua vào Bạch Ốc năm 2024 của Trump. Bà bắt đầu bằng cách chỉ ra một chuyên mục của Ban biên tập tờ Washington Post chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris vì không công bố các đề xuất chính sách chi tiết hơn."Điểm mấu chốt là Kamala có thể nâng cao chính trị bằng cách đi sâu vào chính sách, điều mà tờ báo thú nhận là Trump chưa làm", Wheeler viết. Sau đó, Wheeler chỉ trích tờ WP vì đã đưa ra sự tương đương sai lệch giữa các chi tiết mà Harris đưa ra cho đến nay và các đề xuất mà Trump đã đưa ra."WaPo bỏ qua một số chính sách rõ ràng của Trump, chẳng hạn như việc cắt giảm thuế cho các tỷ phú (mặc dù điều đó được ám chỉ trong nhận xét của báo WP rằng Trump sẽ tăng thêm 5,8 nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia, so với 1,2 nghìn tỷ đô la sẽ do Kamala làm tăng), hoặc quyết tâm xóa bỏ các biện pháp bảo vệ cho công chức và sử dụng Bộ Tư Pháp cho cái mà Trump gọi là trả thù nhưng thực chất là lòng trung thành [của công chức đối với Trump vì] bị Trump ép buộc. Thêm vào đó, họ coi 'trục xuất hàng triệu người' là mục tiêu chính sách đã nêu của Trump, mà không lưu ý rằng Trump chưa bao giờ cung cấp, thậm chí chưa bao giờ được yêu cầu cung cấp, thông tin chi tiết về cách Trump sẽ trả tiền cho việc đó, cách Trump sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt trong những thứ như An sinh xã hội, cách Trump đảm bảo thực phẩm được thu hoạch và nhà được xây dựng."Sau đó, Wheeler lưu ý sự trớ trêu rằng, bằng chính sách thực tế hơn, Harris dễ bị WP chỉ trích hơn, tờ báo này đã không làm như vậy với Trump. "Trump đã chạy đua trong 21 tháng; chiến dịch của ông đã hoàn thành hơn 90%. Phó Tổng thống đã chạy đua trong 43 ngày; chiến dịch của bà vẫn còn gần 60% nữa", Wheeler tiếp tục. "Nhưng họ vẫn đang đặt ra những yêu cầu đối với người phụ nữ trong cuộc đua, không đưa ra yêu cầu nào như vậy đối với cựu Tổng thống da trắng".Bà chỉ ra rằng giới truyền thông đã cho phép Trump hoạt động trong 21 tháng mà không gợi ý, càng không đòi hỏi, để xem các chính sách và chi tiết của ông Trump. Bài viết của Ban biên tập Washington Post "nói nhiều hơn về những thất bại của các nhà báo trong việc buộc Trump phải chịu trách nhiệm hơn là bất kỳ thiếu sót nào của Kamala", bà giải thích.⦿ ---- Fred Trump III, cháu trai của cựu Tổng thống Trump, đã nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng chú của ông "không quan tâm" đến các chiến binh. Ông cũng nhớ lại cuộc gặp gỡ với cố Thượng nghị sĩ John McCain (Đảng Cộng hòa-Ariz.) — một tù nhân chiến tranh thời Chiến tranh Việt Nam — và chỉ trích chú mình vì thường xuyên chỉ trích McCain."Đây là một anh hùng thực sự, được rồi, đừng nhầm lẫn về điều đó", Fred Trump III nói trên chương trình "Deadline: White House" của MSNBC, ám chỉ McCain. "Thực tế là Donald gọi ông ấy, về bản chất, là kẻ thua cuộc, tôi không hiểu"."Nhưng bất kỳ ai khuyết tật hoặc bất kỳ ai mà ông ấy coi là kém cỏi hơn mình đều là kẻ thua cuộc, mà, được rồi, đó chỉ là bản chất của ông ấy. Điều đó sẽ không thay đổi", Fred Trump III tiếp tục, trong những nhận xét được Mediaiate nêu bật.Khi được hỏi tại sao ông nghĩ rằng những người trong quân đội ủng hộ cựu tổng thống, cháu trai của Trump trả lời, "Tôi không biết".“Đó là bộ phim tuyệt vời “Bố già II”, một trong những cảnh cuối khi Sonny nói, ‘Đất nước không phải là máu của con, nhóc ạ.’ Và Michael Corleone nói, ‘Không, tôi không tin điều đó’”, Fred Trump tiếp tục. “Donald tin vào Donald”.⦿ ---- Một cựu phụ tá cấp cao của Thống đốc New York Kathy Hochul đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc liên bang là hoạt động như một điệp viên bí mật của chính phủ Trung Quốc. Linda Sun, 41 tuổi, bị cáo buộc sử dụng các vị trí cấp cao của mình trong chính quyền tiểu bang để phục vụ lợi ích của chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc để đổi lấy hàng triệu đô la. Chồng bà, Chris Hu, 40 tuổi, cũng bị bắt trong cáo buộc này.Sun bị truy tố tội vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài, gian lận thị thực, buôn người và rửa tiền. Hu bị buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu gian lận ngân hàng và sử dụng sai mục đích các phương tiện nhận dạng. Cả hai đều không nhận tội vào chiều thứ Ba. Sun được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 1,5 triệu đô la, chồng bà với số tiền bảo lãnh là 500.000 đô la. Vụ bắt giữ diễn ra sáu tuần sau khi các đặc vụ FBI khám xét ngôi nhà trị giá 3,5 triệu đô la của cặp đôi này trong một cộng đồng có cổng bảo vệ ở Manhasset trên Đảo Long Island.Sun đã làm việc trong chính quyền tiểu bang trong khoảng 15 năm, giữ các chức vụ trong chính quyền của Thống đốc Andrew Cuomo khi đó trước khi trở thành phó chánh văn phòng của Hochul, theo hồ sơ LinkedIn của bà.Avi Small, người phát ngôn của Hochul, cho biết Sun được thuê cách đây hơn một thập niên và bị sa thải vào tháng 3/2023 sau khi "bằng chứng về hành vi sai trái" được phát hiện. Small cho biết nhân viên của Hochul đã ngay lập tức báo cáo hành động của bà cho cơ quan thực thi pháp luật và đã hỗ trợ các nhà chức trách xử lý vụ án.Theo bản cáo trạng dài 64 trang, Sun đã chặn các đại diện của chính phủ Đài Loan tiếp cận các quan chức cấp cao của tiểu bang New York và thay đổi thông điệp của các quan chức tiểu bang về các vấn đề quan trọng đối với chính phủ Trung Quốc — tất cả đều theo yêu cầu của các quan chức Trung Quốc. Theo bản cáo trạng, Sun cũng đã giúp các quan chức chính phủ Trung Quốc đến Hoa Kỳ và gặp gỡ các quan chức New York bằng cách cung cấp thư mời trái phép từ các quan chức cấp cao của tiểu bang."Những lá thư mời không được ủy quyền của Sun cho phái đoàn chính phủ Trung Quốc cấu thành những tuyên bố sai sự thật liên quan đến các giấy tờ nhập cư và dụ dỗ công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ", các công tố viên liên bang Brooklyn cho biết trong một thông cáo báo chí.Đổi lại, Sun nhận được hàng triệu đô la trong các giao dịch cho các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của chồng cô, vé tham dự các sự kiện, việc làm cho anh họ cô ở Trung Quốc và vịt muối kiểu Nam Kinh do đầu bếp riêng của một quan chức chính phủ Trung Quốc chế biến và giao đến tận nhà cha mẹ của Sun, theo các công tố viên.Các công tố viên cho biết cặp đôi này đã sử dụng số tiền này để mua nhà ở Long Island, cũng như một căn hộ chung cư trị giá 2 triệu đô la ở Honolulu và những chiếc xe sang trọng, bao gồm một chiếc Ferrari 2024.Theo tiểu sử chính phủ của cô, Sun được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng cho Hochul, một đảng viên Dân chủ, vào tháng 9 năm 2021. Vào thời điểm đó, cô là người Mỹ gốc Á được bổ nhiệm cao nhất trong chính quyền. Sau khi rời văn phòng của Hochul, cô đã phục vụ một thời gian ngắn với tư cách là phó Chánh thư ký tại Bộ Lao động tiểu bang.⦿ ---- Cựu Thượng nghị sĩ Pat Toomey, R-Pa., đã phát biểu trên "Squawk Box" của CNBC hôm nay rằng ông sẽ từ chối bỏ phiếu cho Harris hoặc Trump, một phần nói rằng không ứng cử viên nào "là lựa chọn của tôi". Sau đó, Toomey chỉ trích ứng cử viên của Cộng Hòa: "Khi bạn [chỉ Trump] thua cuộc bầu cử và bạn cố gắng lật ngược kết quả để bạn có thể tiếp tục nắm quyền, bạn sẽ mất tôi. Bạn mất tôi vào thời điểm đó", Toomey nói.Trump đã bị truy tố vì nỗ lực lật ngược thất bại của mình trước Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Các nhà chức trách cho biết những tuyên bố của Trump về một cuộc bầu cử bị đánh cắp đã thúc đẩy các cuộc bạo loạn dữ dội tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021. Toomey là một trong bảy thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu kết tội Trump về tội kích động nổi loạn trong phiên tòa luận tội thứ hai của cựu tổng thống.⦿ ---- Gaza: Ít nhất 40.861 người đã chết và 94.398 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Ít nhất 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10/2023.⦿ ---- Gershon Baskin, viên chức cựu nhà đàm phán phía Israel, nói với báo Al Jazeera rằng mặc dù có thể đạt được thỏa thuận nhanh chóng với Hamas để chấm dứt chiến tranh, nhưng Thủ tướng Netanyahu đã cản trở điều đó bằng cách khăng khăng đòi Israel kiểm soát Hành lang Philadelphi [đang do Ai Cập kiểm soát chung], điều mà Baskin gọi là một "cớ ngăn cản".Ông tuyên bố rằng phía quân nhân ở Israel đồng ý rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong ba tuần, với việc Hamas sẵn sàng thả tất cả tù nhân Israel nếu cuộc xung đột kết thúc vào thời điểm đó, để đổi lấy việc thả các tù nhân Palestine. Theo tờ Washington Post, có 97 con tin còn bị giam giữ ở Gaza, mặc dù chỉ có 64 người được cho là còn sống.⦿ ---- Ai Cập lên tiếng về Hành lang Philadelphi: Ai Cập cũng không hài lòng với sự hiện diện của Israel tại hành lang này, nói rằng điều này vi phạm hiệp ước năm 1979. Ai Cập cũng cảm thấy bị coi thường bởi những gợi ý của Israel rằng họ không làm đủ để ngăn chặn nạn buôn lậu. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã cáo buộc Netanyahu sử dụng Ai Cập "để đánh lạc hướng dư luận công chúng Israel và cản trở việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn".⦿ ---- Vì Kinh Thánh dạy rằng dân Israel nên sáp nhập các lãnh thổ của dân ngoại Palestine... Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel David Friedman đã kêu gọi Hoa Kỳ tài trợ cho việc Israel sáp nhập Bờ Tây (West Bank) trong một cuốn sách được phát hành vào thứ Ba, có tựa đề "One Jewish State: The Last, Best Hope to Resolve the Israeli-Palestinian Conflict" (Một nhà nước Do Thái: Hy vọng cuối cùng và tốt nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine).Friedman, đại sứ Mỹ từ năm 2017 đến năm 2021 (nhiệm kỳ của Trump), đã viết trong cuốn sách rằng Israel cần hỗ trợ tài chính "để khẳng định và duy trì chủ quyền của mình đối với Judea và Samaria", sử dụng tên gọi trong Kinh thánh cho Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ông gợi ý rằng chính quyền Cộng hòa tiếp theo có thể làm việc với Quốc hội để chuyển hướng 1 tỷ đô la vốn dùng để cung cấp viện trợ cho người Palestine.Friedman cho biết Hoa Kỳ nên ủng hộ việc Israel sáp nhập Bờ Tây "trước hết và quan trọng nhất là dựa trên các lời tiên tri và giá trị trong Kinh thánh". Ông nói với báo Forward rằng ông hy vọng sẽ chia sẻ kế hoạch sáp nhập của mình với cựu Tổng thống Trump vào "thời điểm thích hợp".⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và một số thành viên khác của nhóm về vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023. Các cáo buộc, được trình lên tòa án liên bang ở New York, cáo buộc Sinwar và các cộng sự của ông ta âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài, dẫn đến thương vong. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhấn mạnh phạm vi rộng lớn của nỗ lực này, tuyên bố rằng những cáo buộc này là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm phá vỡ các hoạt động của Hamas.⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas Osama Hamdan cho biết hôm thứ Ba rằng không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã không gây đủ áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và con tin. Đại diện của Hamas lưu ý rằng 6 con tin, những người có thi thể được quân đội Israel thu hồi vào cuối tuần, đã bị giết "hoặc do pháo kích của Israel, hoặc do lính Israel bắn, hoặc trong các trận chạm súng".⦿ ---- Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Bạch Ốc John Kirby cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp nhóm đàm phán đang làm việc về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông nói thêm rằng chính quyền đang làm việc trên một đề xuất sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn, đảm bảo việc thả các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza và "cung cấp cứu trợ" cho người Palestine.Kirby cho biết Biden "có tham gia trực tiếp" vào việc làm việc với nhóm đàm phán và đang liên lạc với các nhà lãnh đạo thế giới khác về thỏa thuận này. Ông khẳng định lập trường của Washington rằng sáu con tin mà Israel tìm thấy ở Gaza đã bị Hamas "hành quyết" chứ không phải chết vì bom Israel.⦿ ---- Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập hôm thứ Ba về các báo cáo rằng Hamas đã hành quyết sáu con tin người Israel, một trong số họ cũng có quốc tịch Hoa Kỳ. Các con tin này được cho là có tên trong danh sách những người dự kiến sẽ được Hamas thả theo một thỏa thuận ngừng bắn và cái chết của họ đã gây ra các cuộc biểu tình lớn ở Israel."Chúng tôi kinh hoàng trước các báo cáo rằng các nhóm vũ trang Palestine đã hành quyết sáu con tin người Israel, điều này sẽ cấu thành tội ác chiến tranh", Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết. Turk đã kêu gọi một "cuộc điều tra độc lập, công bằng và minh bạch và những kẻ gây án phải chịu trách nhiệm".⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba sẽ bị cách chức trong bối cảnh chính phủ Ukraine có nhiều thay đổi, báo Ukrainska Pravda đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn nguồn tin từ văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo báo cáo, ứng cử viên có nhiều khả năng kế nhiệm Kuleba nhất là Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Andrii Sybiha. Các nguồn tin cũng cho biết rằng các cuộc sa thải khác đang được lên kế hoạch trong nội các, nhưng Thủ tướng Denys Shmyhal sẽ vẫn tại vị.Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Ruslan Strilets và Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập Châu Âu Olha Stefanishyna đã từ chức. Ngoài ra, Zelensky đã sa thải phụ tá của mình là Rostyslav Shurma.⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Ba rằng "điều quan trọng" là thế giới tiếp tục ủng hộ Ukraine sau các cuộc tấn công mới nhất của Nga. Tuy nhiên, bà không xác nhận rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sau khi Zelensky cho biết ông sẽ trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình với Biden vào tháng tới.Jean-Pierre đã bình luận về chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuyên bố rằng "chúng tôi không tin rằng bất kỳ quốc gia nào nên trao cho Putin một diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến xâm lược của ông ta chống lại Ukraine". Bà đã kiềm chế không bình luận về lệnh bắt giữ Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế, mà Mông Cổ đã không thực hiện. Các quan chức Mông Cổ nói với Politico rằng đất nước này phụ thuộc vào Nga về năng lượng và nhiên liệu và họ có ý định duy trì chính sách trung lập của mình.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Vladivostok để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) và tham gia nhiều cuộc họp quốc tế sau khi hoàn thành chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ, TASS đưa tin hôm thứ Ba, trích lời Phụ tá Điện Kremlin Yury Ushakov.Theo Ushakov, Putin dự kiến sẽ có các cuộc họp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Phó Chủ tịch Trung Quốc Han Zheng và Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vulin. "Tổng cộng có 6.000 khách mời từ 76 quốc gia, bao gồm các giám đốc điều hành của 650 công ty Nga và 44 công ty nước ngoài, sẽ tham dự hội nghị", phương tiện truyền thông này cho biết thêm.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Ba rằng Ukraine sẽ giữ lại vùng đất của Nga mà họ đã chiếm được kể từ cuộc tấn công vào tháng 8 vì nó cần thiết cho "kế hoạch chiến thắng" của Kiev, mà ông dự định trình bày với các đồng minh. Tuy nhiên, ông nói với NBC News rằng Ukraine không có ý định giữ lại vùng đất này sau chiến tranh. "Chúng tôi không muốn mang lối sống Ukraine của mình đến đó", ông nói.Zelensky cũng xác nhận rằng Kiev đã không thông báo cho Hoa Kỳ trước cuộc xâm nhập vào Kursk, nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố bất ngờ. Ông cũng từ chối cho biết liệu Ukraine có kế hoạch chiếm thêm bất kỳ vùng đất nào của Nga hay không.⦿ ---- Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS, theo người phát ngôn của đảng cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. "Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi muốn trở thành thành viên BRICS. Quá trình này hiện đang được tiến hành", Omer Celik, người phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển (AKP), cho biết hôm thứ Ba. "Chúng tôi sẽ thông báo cho công chúng nếu có bước đột phá trong quá trình gia nhập". Nếu được chấp nhận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thành viên NATO đầu tiên trở thành một phần của nhóm BRICS gồm các quốc gia thị trường mới nổi lớn.⦿ ---- Thuyền nhân: Ít nhất một người đã chết và 22 người khác hiện đang mất tích sau khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi bờ biển Tobruk ở miền đông Libya, AP đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền nước này. Lực lượng bảo vệ bờ biển trong khu vực đã tuyên bố rằng họ đã giải cứu được chín cá nhân trong tổng số 32 người được cho là có mặt trên thuyền. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục khi họ tiếp tục tìm kiếm những cá nhân mất tích.⦿ ---- Quân đội Nam Hàn sẽ mua đạn dược của Ba Lan trong năm nay, một động thái mà các chuyên gia tin rằng sẽ tăng cường đáng kể khả năng chống lại máy bay không người lái tự sát của Bắc Hàn. Các nhà phân tích cho biết máy bay không người lái của Ba Lan, đã chứng minh được hiệu quả trên chiến trường ở Ukraine chống lại lực lượng Nga, có thể là một bước ngoặt trong chiến tranh trên không.Theo các nguồn tin quân sự, hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng gần đây đã đệ trình yêu cầu mua máy bay không người lái quân sự lên Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA), hiện đang chuẩn bị công bố giá thầu. Một quan chức của DAPA nói với tờ The Korea Times rằng một phái đoàn Nam Hàn gần đây đã đến Warsaw để kiểm tra các máy bay không người lái (UAV) và đánh giá tính phù hợp của chúng đối với quân đội Nam Hàn.⦿ ---- GDP bình quân đầu người của Đài Loan đã vượt qua Nhật Bản trong năm nay và dự kiến đang vượt qua Nam Hàn. Vào ngày 15/8, Hội đồng Phát triển Quốc gia (NDC) đã thông báo rằng Kế hoạch Phát triển Quốc gia giai đoạn 2025-2028 đã được Nội các phê duyệt. Tại một cuộc họp báo vào ngày hôm đó, Bộ trưởng Hội đồng Phát triển Quốc gia Paul Liu cho biết GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ vượt qua Nhật Bản trong năm nay và cũng có thể vượt qua Nam Hàn.Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 của NDC sẽ nằm trong khoảng từ 3,77% đến 3,91%. Từ năm 2025-2028, hội đồng đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình từ 2,8% đến 3,6%, với mục tiêu GDP bình quân đầu người từ 39.000 đô la Mỹ (1.200 đô la Mỹ) đến 42.000 đô la Mỹ vào năm 2028. Ngoài ra, kế hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp trung bình từ 3,2% đến 3,5% và tỷ lệ lạm phát chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi trung bình dưới 2% trong bốn năm tới.Về GDP bình quân đầu người, bộ trưởng cho biết mục tiêu là GDP bình quân đầu người của Đài Loan vượt qua Nam Hàn bắt đầu từ năm 2025, với khoảng cách tiếp tục nới rộng. GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ vượt quá 40.000 đô la Mỹ vào năm 2027 và GDP danh nghĩa có thể đạt tới một nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2028.Theo dữ liệu của IMF năm 2024, với GDP bình quân đầu người là 34.430 đô la Mỹ, Đài Loan đã vượt qua GDP bình quân đầu người của Nhật Bản là 33.140 đô la Mỹ và của Nam Hàn là 34.160 đô la Mỹ. Trung Quốc đứng sau các quốc gia này với GDP bình quân đầu người là 13.400 đô la Mỹ.⦿ ---- Kimchi nổi tiếng của Nam Hàn đang trở thành nạn nhân của biến đổi khí hậu, khi các nhà khoa học, nông dân và nhà sản xuất cho biết chất lượng và số lượng cải thảo napa được ngâm để làm món ăn phổ biến này đang bị ảnh hưởng do nhiệt độ tăng cao. Cải thảo napa phát triển mạnh ở vùng khí hậu mát mẻ và thường được trồng ở các vùng núi, nơi nhiệt độ trong mùa hè phát triển chính hiếm khi tăng trên 25 độ C.Các nghiên cứu cho thấy thời tiết ấm hơn do biến đổi khí hậu hiện đang đe dọa các loại cây trồng này, đến mức Nam Hàn có thể không thể trồng cải thảo napa một ngày nào đó do nhiệt độ tăng cao. Nhà nghiên cứu bệnh học thực vật và nhà virus học Lee Young-gyu cho biết: "Chúng tôi hy vọng những dự đoán này sẽ không trở thành sự thật".⦿ ---- Nhật Bản đã ghi nhận mùa hè nóng nhất kể từ khi dữ liệu so sánh bắt đầu được theo dõi vào năm 1898, ngang bằng kỷ lục được thiết lập vào năm 2023, theo cơ quan thời tiết cho biết hôm thứ Hai. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ trung bình trong giai đoạn ba tháng mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 1,76 độ C so với mức trung bình được ghi nhận từ năm 1991 đến năm 2020.Cơ quan này sử dụng 15 điểm quan sát để tính toán nhiệt độ trung bình của quốc gia. Các điểm được chọn không bao gồm các khu vực như điểm nóng đô thị, nơi có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi môi trường. Cho đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 8.821 trường hợp "nóng cực độ" từ 35 độ C trở lên, vượt qua mức đỉnh trước đó là 6.692 trường hợp được ghi nhận vào năm ngoái.Tổng cộng 144 trong số 914 điểm quan sát trên toàn quốc đã phá vỡ hoặc ngang bằng kỷ lục của họ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Nhiều địa điểm đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, với nhiệt độ tại Sano, Tỉnh Tochigi, vào ngày 29/7 là 41,0 độ C và đồng hạng ba.Vào tháng 8/2020, nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục là 41,1 độ C tại Hamamatsu, Tỉnh Shizuoka, ngang bằng với mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận vào tháng 7 năm 2018 tại Kumagaya, Tỉnh Saitama. Với dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 9, cơ quan này đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa say nắng, bao gồm cả việc sử dụng máy điều hòa khi cần thiết.⦿ ---- Kỷ lục: Thời tiết luôn nóng vào thời điểm này trong năm ở miền trung Arizona, nhưng năm 2024 đang chứng tỏ là một mùa hè bất tận với nhiệt độ đặc biệt cao ở Phoenix. Vào thứ Ba, thành phố đã trải qua ngày thứ 100 liên tiếp với nhiệt độ ít nhất là 100 độ. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia, con số này đã phá vỡ kỷ lục 76 ngày liên tiếp được thiết lập vào năm 1993 từ lâu, AP đưa tin. "Đó chắc chắn là một con số bắt mắt", nhà khí tượng học Sean Benedict của NWS cho biết.⦿ ---- Một cậu bé 11 tuổi đã bị bắt giữ sau khi thú nhận đã bắn chết một cựu thị trưởng Louisiana và con gái trưởng thành của ông này, theo lời một viên chức cảnh sát cho biết hôm thứ Hai. Joe Cornelius Sr., 82 tuổi và Keisha Miles, 31 tuổi, được phát hiện đã chết vào sáng Chủ Nhật sau khi cảnh sát được điều động đến nhà của cựu quan chức này ở Minden, một thành phố có gần 12.000 dân ở phía đông Shreveport, theo cảnh sát trưởng thành phố cho biết.Cảnh sát trưởng Jared McIver xác định cậu bé là họ hàng của Cornelius nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết và cho biết chính quyền vẫn chưa xác định được động cơ. "Thành phố của chúng tôi đang bị sốc", McIver nói. "Làm sao [một người trẻ tuổi như vậy] lại có thể phạm phải tội ác độc như vậy?"McIver cho biết cậu bé đang bị giam giữ vì hai tội danh giết người cấp độ một. Ông cho biết vẫn chưa rõ liệu đứa trẻ có luật sư để biện hộ hay không. Thi thể của Cornelius và Miles được tìm thấy với nhiều vết thương do súng bắn, McIver cho biết, người này nói rằng có hai khẩu súng lục đã được sử dụng và băng đạn của chúng đã trống không. McIver cho biết một đứa trẻ 6 tuổi có mặt tại ngôi nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng đã không bị thương.⦿ ----dưới đáy có một số lượng lớn kim loại bạc (silver) nằm dưới vì hâm nóng địa cầu. Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang chôn vùi một lượng lớn bạc bên dưới Biển Đông — và điều tương tự cũng có thể xảy ra trên khắp các đại dương trên thế giới, các nhà khoa học cho biết. Nghiên cứu mới cho thấy lượng bạc bị mắc kẹt trong trầm tích biển ngoài khơi bờ biển Việt Nam đã tăng mạnh kể từ năm 1850. Điều này trùng với thời điểm bắt đầu Cách mạng Công nghiệp, khi con người bắt đầu bơm khí nhà kính vào khí quyển trên quy mô lớn.Đây là lần đầu tiên nghiên cứu nêu bật mối liên hệ có thể có giữa các chu kỳ bạc trong đại dương và hiện tượng nóng lên toàn cầu, tác giả chính của nghiên cứu Liqiang Xu, phó giáo sư khoa khoa học địa chất tại Đại học Hefei University of Technology ở Trung Quốc, đã nói với Live Science trong một email. Nghiên cứu về Biển Đông (South China Sea) được kể ở đây:⦿ ---- Quận Cam: Nhiệt độ oi bức sẽ tăng lên trên khắp Nam California bắt đầu từ thứ Hai 2/9 trở đi, với nhiệt độ "từ lớn đến cực độ" dự kiến sẽ xảy ra ở một số nơi trong khu vực vào cuối tuần, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia. "Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ quá cao cho các khu vực nội địa và vùng núi, và chúng tôi đặc biệt chú ý đến nhiệt độ ở cả sa mạc", nhà khí tượng học Dave Munion của NWS San Diego cho biết. "Đây là điều kiện rất, rất nóng — chắc chắn không phải là điều bạn muốn ra ngoài hoạt động".Cơ quan Thời tiết Quốc gia đưa tin thời tiết ba chữ số sẽ do gió ngoài khơi yếu và một mái vòm nhiệt trên Tây Nam Hoa Kỳ gây ra. Nhiệt độ dự kiến sẽ đạt đỉnh vào thứ Năm và thứ Sáu, với một số khu vực của Lưu vực Los Angeles dự kiến sẽ đạt 113 độ vào cuối tuần và Thung lũng Coachella có thể tăng lên tới 119 độ. Quận Cam cũng dự kiến sẽ cảm nhận được nhiệt độ, với nhiệt độ ở Anaheim tăng lên khoảng 92 độ vào thứ Tư tuần này. Theo NWS, tại các quận Riverside và San Bernardino, người dân có thể dự kiến nhiệt độ sẽ tăng lên 114 độ vào thứ Sáu 6/9/2024.⦿ ---- Một gia đình ở Lake Elsinore (quận Riverside) nghĩ rằng họ để nước chảy nhưng rồi phát hiện ra một con rắn đuôi chuông rít đã tìm đường vào nhà họ. Chuyên gia về rắn và người chăn rắn Ryan Jessup cho biết anh được gọi đến khu phố Rosetta Canyon vào tối thứ Sáu sau khi một người phụ nữ phát hiện con rắn đuôi chuông kim cương đỏ dài 3 feet đã bò lên bậc thang trên cùng của cầu thang nhà cô."Những người chủ nhà bị kẹt ở trên lầu và phải sử dụng ứng dụng để mở khóa cửa để tôi vào nhà bắt con rắn", theo lời Jessup cho biết. Video cho thấy Jessup sử dụng một công cụ gắp để nhặt con rắn, sau đó bỏ vào một hộp nhựa. Không có ai bị thương trong vụ này.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 84 tuổi đã bị một chiếc xe tông chết vào sáng Thứ Hai tại Anaheim. Cảnh sát đã được điều động đến Anaheim Boulevard và Cerritos Avenue (các khu phố quanh giao lộ này đông cư dân gốc Việt) vào khoảng 5:30 sáng Thứ Hai sau khi nhận được báo cáo về một người nằm trên mặt đất. Các nhân viên y tế tuyên bố nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố ngay lập tức. Các nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về cái chết này hãy gọi cho họ theo số 714-765-1900 hoặc Orange County Crime Stoppers theo số 855-847-6227.⦿ ---- Cảnh sát Quận San Bernardino đã tịch thu 36 khẩu súng, bao gồm bảy khẩu súng ma và ma túy trong một chiến dịch truy quét kéo dài một tuần vào tháng trước. Theo thông cáo báo chí từ SBSD, các điều tra viên thuộc Nha Cảnh sát Chống Băng đảng/Ma túy đã thực hiện bốn lệnh khám xét, hai lệnh ở Bloomington, một lệnh ở Adelanto và lệnh thứ tư ở Victorville trong khoảng thời gian từ ngày 24/8 đến ngày 30/8 trong khuôn khổ Chiến dịch Hậu quả (Operation Consequences).Các bức ảnh do sở cảnh sát trưởng công bố cho thấy số vũ khí bị thu giữ, bao gồm súng ngắn, súng ngắn và vũ khí tấn công. Ngoài ra, các điều tra viên đã thu hồi được hơn ba pound rưỡi ma túy. Danh tính của những người bị bắt không được tiết lộ và "Chiến dịch Hậu quả" sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới để hạn chế tội phạm bạo lực, triệt phá các băng đảng đường phố và bắt giữ những tên tội phạm sở hữu, sản xuất và bán vũ khí trái phép, sở này cho biết.⦿ ---- Các viên chức Philippines đãvào nước này do nghi ngờ họ không phải là khách du lịch mà là lao động bất hợp pháp. Ủy viên Di trú Norman Tansingco cho biết các nhân viên di trú tại Nhà ga 1 của Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) đã chặn lại vào thứ Hai nhóm 4 người -- Trương Quang Thân, Bùi Văn Chí, Ngô Dân Tường và Nguyễn Hoàng Minh Huy -- tất cả đều là công dân Việt Nam. Bốn người này lên chuyến bay của Philippine Airlines từ Hà Nội và khai rằng họ đi du lịch.Tansingco nói khi kiểm tra thứ cấp, bốn người này đã khai báo bất nhất. Ông cũng cho biết hồ sơ cũ cho thấy 4 người Việt này đã quá hạn lưu trú tại Philippines 7 tháng. Tansingco cho biết một trong những người nước ngoài cuối cùng đã thừa nhận rằng anh ta đã làm việc trong một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống trong thời gian lưu trú trước đó tại nước này mà không xin được thị thực hợp lệ.Bốn người nước ngoài ngay lập tức được đưa trở lại cảng xuất phát cuối cùng của họ và bị đưa vào danh sách đen của cục, cấm họ vĩnh viễn nhập cảnh trở lại Philippines. Năm ngoái, 15 công dân Việt Nam bị truy nã tại quốc gia của họ vì nhiều tội danh khác nhau và vi phạm luật nhập cư của Philippines cũng đã bị bắt và trục xuất.⦿ ---- New Zealand: Cảnh sát cho biết một chiến dịch chung đã phá vỡ mạng lưới bất động sản cho thuê đang được sử dụng để che giấu một loạt hoạt động bất hợp pháp của cácở phía đông Auckland. Tuần này, Cảnh sát Quận Manukau East, được Bộ Việc làm và Đổi mới Kinh doanh (MBIE) hỗ trợ, đã nhắm mục tiêu bố ráp 20 địa chỉ. Kết quả là, 953 cây cần sa đã bị phá hủy, cùng với 13kg cần sa.Ước tính điện bị đánh cắp trị giá 289.323 đô cũng đã được sử dụng trên khắp các bất động sản, bao gồm cả những bất động sản ở Somerville, Botany Downs, Pakuranga và Ōtara. Trung sĩ Al Grant, thuộc Cảnh sát Quận Manukau East, cho biết chiến dịch này nhắm vào các bất động sản cho thuê vô tình được sử dụng để trồng cần sa.Ông cho biết: "Những tổ chức tội phạm này đang hoạt động trên khắp Auckland, cải tạo đáng kể các bất động sản cho thuê để trồng cần sa bằng các thiết bị điện cực kỳ nguy hiểm. Trong một số trường hợp, hệ thống dây điện không an toàn này đã khiến các ngôi nhà bị thiêu rụi và thật may mắn là không có thương vong về người. Một số cầu chì quá nóng đến mức thợ điện không thể chạm vào, và dây điện đã bị chảy. Chúng đã sẵn sàng để bắt lửa. Chúng tôi ước tính hàng triệu đô la tiền điện bị đánh cắp mỗi năm để vận hành các hoạt động này nói chung.”⦿ ---- Canada: Một cặp đôi ở Victoria đang ăn mừng chiến thắng thay đổi cuộc đời sau khi trúng giải vàng với tấm vé số Scratch & Win. Truong Thai và Tram Nguyen, những người có truyền thống mua hai tấm vé cho cùng một trò xổ số, đã vô cùng bất ngờ khi Nguyen phát hiện ra họ đã trúng giải thưởng cao nhất là 500.000 đô la từ tấm vé số Scratch & Win Cash Blast trị giá 10 đô la.Khoảnh khắc đó quá choáng ngợp đến nỗi Nguyen ngay lập tức gọi điện cho Thai, nhờ anh đón cô ấy sau giờ làm. “Tôi đang ở nhà và nàng nói, ‘Đón em, vì em không bước đi được!’” Thai cười kể lại. “Tôi đón nàng và mang tấm vé về nhà. Tôi nổi hết cả da gà, há hốc mồm”. Cặp đôi này đã sử dụng Ứng dụng BCLC Lotto! để xác nhận chiến thắng lớn của mình. Bây giờ, họ đang lên kế hoạch ăn mừng cùng gia đình và đang chuẩn bị cho chuyến đi đến California, nơi họ sẽ ghé thăm Little Saigon.Khi được hỏi cảm giác trúng 500.000 đô la như thế nào, Nguyen chỉ trả lời đơn giản, "Cảm giác thật đặc biệt!" Tấm vé may mắn được mua tại ki-ốt xổ số ở Hillside Centre tại Victoria. Cho đến nay, vào năm 2024, người chơi Scratch & Win đã đổi được hơn 85 triệu đô la tiền thưởng.⦿ ---- HỎI 1: Báo Times of Israel: Một viên chức nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã bắn "thủy lôi" (torpedoed) hủy diệt thỏa hiệp ngưng bắn ở Gaza; Báo Haaretz: Hamas kéo cò, nhưng Netanyahu là người tuyên án tử các con tin...?ĐÁP 1: Hai báo Do Thái nói đúng vậy. Buổi họp báo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào tối Thứ Hai đã gây ra nhiều chỉ trích cả trong và ngoài nước, với một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn-giải cứu con tin đang diễn ra cáo buộc rằng thủ tướng Israel đã phá hỏng nỗ lực của các nhà đàm phán bằng buồi họp báo của mình.Theo CNN, các nhà đàm phán đã tiếp tục làm việc về đề xuất ngừng bắn ngay cả sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa sáu con tin ra khỏi Gaza vào cuối tuần, những người đã bị những kẻ khủng bố Hamas hành quyết chỉ vài ngày trước khi quân đội tìm thấy họ.Tuy nhiên, sau khi Netanyahu tăng gấp đôi yêu cầu của mình rằng Israel phải tiếp tục kiểm soát cái gọi là Hành lang Philadelphi trên biên giới Gaza-Ai Cập trong buổi họp báo, một nguồn tin giấu tên thân cận với các cuộc đàm phán đã nói với CNN rằng, "Gã này đã phá hỏng mọi thứ chỉ trong một bài phát biểu".Trong buổi họp báo, Netanyahu đã phản biện mạnh mẽ về điều mà ông cho là "mệnh lệnh chiến lược" để giữ quân đội Israel đồn trú dọc theo Hành lang Philadelphi, nhấn mạnh rằng việc duy trì quyền kiểm soát dải đất dài 14 km (8,7 dặm), nơi Hamas từ lâu đã sử dụng để tuồn vũ khí vào Dải Gaza, là điều cần thiết để Israel đạt được mục tiêu chiến tranh của mình. Ông cũng bác bỏ lời khẳng định rằng sáu con tin bị Hamas sát hại ở Gaza tuần trước đã bị giết vì các điều khoản của ông đã ngăn cản một thỏa thuận.“Chúng tôi đã không thể giải thoát họ. Chúng tôi đã rất gần. Thật kinh khủng”, ông nói. “Nhưng điều đó đã không xảy ra vì quyết định đó [do nội các của ông đưa ra vào tuần trước, rằng Israel khăng khăng đòi tiếp tục kiểm soát Hành lang Philadelphi trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.] “Điều đó xảy ra, trước tiên, vì họ [Hamas] không muốn có một thỏa thuận”, ông nói. “Tôi tìm mọi cách… để đưa họ về nhà,” ông nói về các con tin.Nhiều người Israel đổ lỗi cho Netanyahu về số lượng con tin thiệt mạng ngày càng tăng và đã kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn con tin để giải thoát 97 người bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 hiện vẫn bị giam giữ ở Gaza — ngay cả khi điều đó có nghĩa là chấm dứt xung đột.Nhiều người Israel lên án Netanyahu cản trở thỏa thuận để giữ quyền lực và nói rằng bằng cách kéo dàiứt chiến tranh, ông đang đặt mạng sống của các con tin vào vòng nguy hiểm. “Hamas là người bóp cò, nhưng Netanyahu là người tuyên án tử hình [các con tin],” một bài xã luận đăng trên tờ báo tiếng Do Thái Haaretz hôm Chủ Nhật cho biết.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có phải cụ "Nguyễn Đình Bin, 80 tuổi đời, 62 tuổi Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII; nguyên: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao" đã viết Tâm Thư xin chấp nhận và vận dụng “mô hình nhà nước pháp quyền thực sự, một bộ máy quản trị quốc gia với ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập, kiểm tra, giám sát lẫn nhau, là mô hình hiệu quả nhất loài người đã đạt được cho đến nay, để kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng quyền lực, đồng thời với đa nguyên về chính trị và xã hội dân sự"?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tâm Thư ở: