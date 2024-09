- Đức Giáo hoàng Francis tới Jakarta - Chiến lược gia James Carville viết bài góp ý cho bà Harris: Hãy ưu tiên chọc quê Trump rồi Trump sẽ phun ra đủ thứ thuyết âm mưu điên khùng, ưu tiên chia tay đàn anh Biden, ưu tiên linh động

Đức Giáo hoàng Francis đã đến Indonesia hôm thứ Ba. Hình trên, nghi lễ quốc gia: Hai trẻ em Indonesia mặc trang phục truyền thống đã trao cho ngài một bó rau, trái cây, gia vị và hoa. (Photo YT)

QUẬN CAM (VB-3/9/2024) ⦿ ---- Một tòa án Nga đã kết án một nhà vật lý làm việc về công nghệ vũ khí siêu thanh về tội phản quốc. Tòa án Moscow đã ra phán quyết chống lại Alexander Shiplyuk trong phiên tòa xét xử kín hôm thứ Ba, ra lệnh cho ông phải thụ án 15 năm tù giam, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Ông là thành viên mới nhất trong nhóm làm việc về công nghệ quân sự của mình bị truy tố. Tòa cũng phạt Shiplyuk 500.000 rúp (5.650 đô la) và tuyên án thêm 1,5 năm quản chế", TASS cho biết.

.

Một số chi tiết liên quan đến các cáo buộc chống lại Shiplyuk, người đứng đầu Viện Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics tại thành phố Novosibirsk của Siberia, đã được tiết lộ. Ông bị cáo buộc chuyển thông tin cho các quan chức nước ngoài về công nghệ siêu thanh, vũ khí tiên tiến có khả năng mang tải trọng với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh để xuyên thủng hệ thống phòng không.

.

Trích dẫn những người “quen thuộc với vụ án của Shiplyuk”, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng ông bị tình nghi chia sẻ bí mật tại một hội nghị khoa học năm 2017 ở Trung Quốc. Nhà khoa học, người đã bị giam giữ tại nhà tù khét tiếng Lefortovo của Moscow từ năm 2022, được cho là vẫn khẳng định mình vô tội.

.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đến từ Canada sau khi Canada áp thuế nhập cảng 100% đối với xe điện của Trung Quốc và thuế nhập cảng 25% đối với thép và nhôm của nước này.

.

"Do bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh không lành mạnh của Canada, các ngành công nghiệp trong nước liên quan ở Trung Quốc đã liên tục chịu tổn thất. Trung Quốc sẽ, theo luật pháp và quy định trong nước và phù hợp với các quy tắc của WTO [Tổ chức Thương mại Thế giới], tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với hạt cải rapeseed [và các sản phẩm hóa chất liên quan] nhập từ Canada", theo lời một phát ngôn viên của bộ này nhấn mạnh. Ngoài ra, một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với các biện pháp của Canada cũng sẽ được tiến hành. Người phát ngôn này cũng đề cập thêm rằng TQ sẽ kiện động thái của Canada lên "cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO".

.

⦿ ---- Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) và các nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới đang đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ quang tử silicon (silicon photonic technology) thế hệ tiếp theo, hướng đến mục tiêu sản xuất trong vòng năm năm tới để đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho việc phát triển điện toán trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng hạn như nhu cầu năng lượng cao và tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn.

"Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi [nhu cầu] các mô-đun tốc độ dữ liệu cao (high data rate modules) để tăng dung lượng mạng cáp quang, đặc biệt là quang học có thể cắm và đóng gói chung (CPO)", theo lời KC Hsu, Phó chủ tịch phụ trách Kết nối và Đóng gói tích hợp của TSMC, trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia. Hsu kỳ vọng thị trường quang tử silicon sẽ tăng trưởng 40% hàng năm, đạt 500 triệu đô la vào năm 2028. Tuy nhiên, mốc thời gian sản xuất hàng loạt vẫn chưa chắc chắn, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

.

⦿ ---- Ít nhất 11 người đã thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, khi một chiếc xe buýt trường học đâm vào đám đông gần cổng một trường học ở huyện Đông Bình (Dongping), thành phố Thái An (Tai'an), tỉnh Sơn Đông (Shandong), Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua đưa tin hôm thứ Ba.

.

Chiếc xe buýt được cho là đã đâm vào những người đang đi bộ dọc theo lề đường gần trường học địa phương vì những lý do vẫn chưa rõ ràng. Theo thông tin có được, tài xế xe buýt đã bị bắt giữ và nguyên nhân của vụ việc chết người khiến 13 người khác bị thương đang được điều tra.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chấp nhận lời mời của chính quyền Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, theo lời Cố vấn Tổng thống Nga về các vấn đề đối ngoại Yuri Ushakov cho biết với Interfax vào thứ Ba. "Đề xuất đã được chuyển đến phía Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan đã chấp nhận", Ushakov cho biết, củng cố sự ủng hộ của Nga đối với mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gia nhập BRICS. Hội nghị thượng đỉnh, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 10 tại Kazan, sẽ là cơ hội để thảo luận về đơn xin gia nhập nhóm BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được đệ trình cách đây vài tháng.

.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dự kiến ​​sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngày giờ cho chuyến thăm này vẫn chưa được xác định, theo Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO đầu tiên nộp đơn xin gia nhập này, sau mong muốn của Erdogan là đồng thời cải thiện mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với phương Đông và phương Tây. Mặc dù quan tâm đến BRICS, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu.

.

⦿ ---- Báo cáo của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Nam Hàn phát hiện ra rằng Bắc Hàn đã có thể kiếm được hơn 6 tỷ đô la bằng cách tham gia vào hoạt động tin tặc và các hoạt động "phi pháp" khác trong bảy năm qua, Yonhap đưa tin. Theo báo cáo, một trong những hoạt động bí mật sinh lợi nhất của Bắc Hàn trong giai đoạn 2017-2023 là buôn lậu than, mặc dù quốc gia này đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, trong đó cấm xuất cảng than ra nước ngoài.

.

Người ta ước tính Bắc Hàn đã kiếm được 2,15 tỷ đô la từ hoạt động xuất cảng than bất hợp pháp, thêm 1,75 tỷ đô la từ công nhân Trung Quốc và Nga và 1,35 tỷ đô la từ hoạt động tin tặc. Gần đây, Bắc Hàn cũng tạo ra khoản thu nhập 540 triệu đô la từ việc xuất cảng vũ khí sang Nga, trong bối cảnh quan hệ quân sự và kinh tế ngày càng gia tăng với Moscow.

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã đến Indonesia hôm thứ Ba, khởi đầu chuyến đi dài nhất trong triều đại giáo hoàng của mình, với hy vọng khích lệ cộng đồng Công giáo và tôn vinh truyền thống hòa hợp liên tôn tại một quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới. Sau chuyến bay đêm từ Rome, Đức Giáo hoàng Francis được đưa ra khỏi máy bay trên xe lăn và xuống đường băng để tham dự buổi lễ chào đón dưới bầu trời mù sương, ẩm ướt và ô nhiễm thường trực của Jakarta.

.

Nghi lễ quốc gia: Hai trẻ em mặc trang phục truyền thống đã trao cho ngài một bó rau, trái cây, gia vị và hoa. Đức Giáo hoàng Francis dự định nghỉ ngơi trong phần còn lại của ngày, vì chuyến đi kéo dài 11 ngày ngoằn ngoèo qua các múi giờ cũng sẽ đưa ngài đến Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Tuy nhiên, Vatican cho biết vị giáo hoàng 87 tuổi đã gặp một nhóm người tị nạn, người di cư và người bệnh tại dinh thự Vatican ở Jakarta.

.

Bên ngoài dinh thự, ngài được những người chúc mừng nồng nhiệt chào đón, háo hức được nhìn thấy vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm kể từ Đức Giáo Hoàng John Paul II (đã phong thánh) năm 1989. Fanfan, một bà nội trợ 49 tuổi đến từ East Jakarta, chỉ dùng một tên, cho biết: “Khi nhìn thấy ngài trong xe, tôi vô cùng xúc động, nổi hết cả da gà. Tôi hy vọng ngài sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi để vẫy tay chào”.

.

Ngày hoạt động đầu tiên trọn vẹn của Ngài bắt đầu vào thứ Tư với các chuyến thăm tới các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước và các cuộc họp với giáo sĩ Indonesia đang giúp thúc đẩy sự phát triển của Giáo hội Công giáo tại Châu Á.

.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chào đón giáo hoàng, phát biểu trong một tuyên bố phát sóng rằng “Indonesia và Vatican có cùng cam kết trong việc thúc đẩy hòa bình và tình anh em, cũng như đảm bảo phúc lợi của nhân loại”.

.

Điểm nổi bật trong điểm dừng chân đầu tiên của Đức Phanxicô sẽ là sự tham gia của ngài vào thứ năm trong một cuộc họp liên tôn tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal mang tính biểu tượng của Jakarta với đại diện của sáu tôn giáo được công nhận chính thức tại Indonesia: Hồi giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Công giáo và Tin lành.

.

Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á này nằm đối diện quảng trường với nhà thờ Công giáo chính của thủ đô, Đức Mẹ Lên Trời (Our Lady of Assumption), và đền thờ này rất gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện của người Hồi giáo trong Thánh lễ.

.

Sự gần gũi của họ không phải là ngẫu nhiên mà là mong muốn mạnh mẽ như một biểu tượng của tự do tôn giáo và sự khoan dung được ghi nhận trong Hiến pháp Indonesia. Các tòa nhà cũng được nối với nhau bằng một "Đường hầm hữu nghị" ngầm mà Ngài sẽ đến thăm cùng với vị giáo sĩ vĩ đại, Nasaruddin Umar, trước khi họ ký một tuyên bố chung.

.

Trong khi Đức Giáo Hoàng muốn nêu bật truyền thống khoan dung tôn giáo của Indonesia, hình ảnh của đất nước này như một quốc gia Hồi giáo ôn hòa đã bị phá hoại bởi sự bùng phát của sự không khoan dung. Vào năm 2021, có 2 người Hồi giáo cực đoan đã cho nổ bom tự sát bên ngoài một nhà thờ Công giáo đông đúc trên đảo Sulawesi của Indonesia trong Thánh lễ Chủ Nhật Lễ Lá, khiến ít nhất 20 người bị thương.

.

.

⦿ ---- Hai lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã bị các thành viên của một nhóm thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ hành hung hôm thứ Hai, bọn tấn công đã trùm mũ trùm đầu vào một trong những người đàn ông, Reuters đưa tin. Các lính TQLC khác đã đến giải cứu họ tại thành phố cảng Izmir, và Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết không có người nào bị thương, theo CNN. Các chiến binh Mỹ mặc thường phục trong khi các thành viên của Liên đoàn Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ (TGB) tấn công lính Mỹ trong khi hò hét "Yankee, cút về nhà!" bằng tiếng Anh. Lính TQLC Mỹ đang đồn trú trên chiến hạm USS Wasp, hiện đang ghé thăm cảng Imzir, và đang trong kỳ nghỉ khi vụ tấn công xảy ra.

.

Trong một tuyên bố trên X (bao gồm video quay cảnh trùm mũ trùm đầu được trùm lên một trong những người lính), TGB đã trích dẫn cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas. "Những người lính Hoa Kỳ mang trên mình máu của những người lính của chúng tôi và hàng nghìn người Palestine trên tay sẽ không thể làm bẩn đất nước của chúng tôi", theo tuyên bố viết. "Mỗi khi các người đặt chân đến vùng đất này, chúng tôi sẽ đối xử với các người theo cách mà các người xứng đáng".

.

Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết con tàu đã đến hôm Chủ Nhật sau các cuộc tập trận chung với các tàu quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải, theo tờ Guardian. Tờ Middle East Eye giải thích rằng chiếc mũ trùm đầu ám chỉ đến một sự kiện trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 khi quân đội Mỹ bắt giữ những người lính Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Iraq và trùm mũ trùm đầu họ. Sự việc này đã gây phẫn nộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và khắp thế giới Hồi giáo.

.

⦿ ---- Hầu như tất cả các vị trí dẫn đầu thăm dò của Harris đều nằm trong biên độ sai số của các cuộc thăm dò. Và xét đến các lỗi thăm dò năm 2016 và đặc biệt là năm 2020, một ứng cử viên nắm giữ lợi thế 1, 2 hoặc 3 điểm trong các cuộc khảo sát không đảm bảo chiến thắng — hoàn toàn phức tạp hơn thế.

.

Trên toàn quốc, hầu như mọi cuộc khảo sát gần đây đều cho thấy Harris hơn Trump một vài điểm. Cuộc thăm dò mới nhất của Tạp chí Wall Street Journal cho thấy Harris nhận được sự ủng hộ từ 48% cử tri đã đăng ký, trong khi Trump nhận được 47%, nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò trước đó của WSJl, được tiến hành ngay sau khi Biden rời đi, cho thấy Trump dẫn trước 2 điểm, 49% so với 47% — một lần nữa nằm trong biên độ sai số.

.

Ngoài ra, một cuộc thăm dò toàn quốc của Đại học Quinnipiac cho thấy Harris dẫn trước 1 điểm trong số những cử tri có khả năng đi bầu, 49% so với 48%. Đây là cuộc thăm dò đầu tiên của Quinnipiac đo lường những cử tri có khả năng đi bầu, vì vậy không có sự so sánh tương đương nào trong quá khứ. Nhưng các cuộc thăm dò trước đó của Quinnipiac đối với những cử tri đã đăng ký cho thấy Trump dẫn trước Biden một chút vào tháng 6 và dẫn trước Harris 2 điểm vào tháng 7.

.

Và một cuộc thăm dò của USA Today/Suffolk xem xét một lĩnh vực có nhiều ứng cử viên cho thấy Harris dẫn trước Trump 5 điểm trong số những cử tri có khả năng — một lần nữa nằm trong biên độ sai số.

.

Trong khi đó, tại các tiểu bang chiến trường, một loạt các cuộc thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult cho thấy Harris và Trump huề nhau ở Arizona và North Carolina; Harris dẫn trước trong biên độ sai số ở Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania; và Harris dẫn trước ngoài biên độ sai số ở Wisconsin.

.

⦿ ---- Tỷ lệ gần như không đổi của Trump là 47% ủng hộ. Bạn có nhận thấy một mô hình trong tỷ lệ phiếu bầu của Trump trong các cuộc thăm dò gần đây này không? Ông Trump đạt 47% trên toàn quốc trong cuộc thăm dò của Wall Street Journal; 47% trong cuộc thăm dò EPIC-MRA Michigan đó; và 47% ở Georgia và Michigan, theo các cuộc khảo sát của Bloomberg/Morning Consult.

.

Thực tế là, 47% là tỷ lệ phiếu phổ thông của Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 (mà Trump đã thua), và là 46% vào năm 2016 (mà Trump đã thắng).

.

Như thế, bà Harris cần khối đứng giữa, thành phần thứ ba. Lý do chính khiến 46% của Trump là con số chiến thắng vào năm 2016 và 47% không phải vào năm 2020 là quy mô của phiếu bầu của đảng thứ ba. Năm 2016, tỷ lệ phiếu bầu của phe thứ ba là 6%. Nhưng bốn năm sau, con số này chỉ là 2%.

.

Và các cuộc thăm dò gần đây nhất — với việc Kennedy không tham gia cuộc thi — cho thấy các ứng cử viên của phe thứ ba nhận được tổng cộng 2% trong cuộc thăm dò toàn quốc của Quinnipiac và nhận được tổng cộng 4% trong cuộc thăm dò của USA Today/Suffolk.

.

⦿ ---- Biden hôm Thứ Hai nói rằng ông không thể ra vào đám đông nữa vì Mật vụ Hoa Kỳ nói rằng điều đó quá nguy hiểm. Tổng thống đưa ra bình luận này khi được một phóng viên hỏi rằng ông cảm thấy thế nào khi đi vận động tranh cử cùng Harris. “Cảm giác thật tuyệt — ngoại trừ việc tôi không thể ra ngoài đám đông nữa, Mật vụ không cho phép tôi làm vậy", ông nói.

.

Khi được hỏi tại sao, Biden trả lời, “Bởi vì họ nói rằng điều đó quá nguy hiểm. Không ai được ra ngoài cả”. Mật vụ đã bị giám sát chặt chẽ sau những sai sót dẫn đến vụ ám sát Trump tại một cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, Pennsylvania, hồi tháng 7.

.

⦿ ---- Nếu chiến lược gia James Carville tư vấn cho Kamala Harris trong giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử, ông sẽ đưa ra cho bà ba lời khuyên cụ thể. Nhà chiến lược kỳ cựu của đảng Dân chủ đã nêu ra những lời khuyên này trong một bài luận trên tờ New York Times.

.

Chọc quê Trump: Harris nên làm mọi cách để chọc tức Donald Trump. "Không chỉ để ông ta mà còn thúc đẩy ông ta đưa ra những thuyết âm mưu điên rồ về cuộc bầu cử trước đó", ông Carville viết. Bà có thể sử dụng khiếu hài hước để né tránh các cuộc tấn công cá nhân và liên tục chế giễu chúng như một phần của "chiêu trò cũ rích".

.

Chia tay đàn anh Biden: Harris "phải rõ ràng và dứt khoát chia tay ông Biden về một loạt các ưu tiên chính sách mà bà tin rằng sẽ định hình nên nhiệm kỳ tổng thống của mình", Carville viết (ông không đề xuất các chính sách cụ thể). Ông vạch ra một kế hoạch để tiết lộ "con đường mới phía trước" của bà sau cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9.

.

Trump lún sâu vào quan điểm cũ: Trump chắc chắn sẽ cố gắng chỉ ra Harris là một người theo chủ nghĩa tự do lạc hậu và chỉ ra chiến dịch tranh cử năm 2020 của bà trong đó bà "ủng hộ các lập trường kỳ lạ hơn trong Đảng Dân chủ", Carville viết. (Bà từng ủng hộ lệnh cấm khai thác khí đá phiến nhưng đã đảo ngược lập trường khi làm Phó Tổng thống.) Ông đề xuất một câu trả lời đơn giản và nhất quán để phản bác: "Tôi đã học được từ thời gian làm việc tại Bạch Ốc. Đây là lập trường của tôi. Bạn không chịu thì mặc kệ bạn (Take it or leave it)."

.

⦿ ---- Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Chính của Nam Hàn Kim Tae-hyo tuyên bố hôm thứ Ba rằng cam kết của Hoa Kỳ về việc cung cấp cho Nam Hàn một "chiếc dù hạt nhân" chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn có thể suy yếu trong trường hợp Donald Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai vào mùa thu năm nay.

.

Kim nhấn mạnh rằng với tư cách là một ứng cử viên, Trump dường như sẽ tiếp cận liên minh Nam Hàn-Hoa Kỳ với trọng tâm là các lợi ích giao dịch. "Không có khả năng ông Trump sẽ đề xuất đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng hoặc triển khai các tài sản chiến lược của Hoa Kỳ theo góc độ chi phí", Kim nói thêm.

.

Kim nhấn mạnh thêm rằng hội nghị thượng đỉnh Hà Nội năm 2019 không thành công đã chứng minh cách Trump và các cố vấn của Trump đã "hạ thấp kỳ vọng" của họ đối với chế độ Bắc Hàn, bất chấp lời lẽ trong chiến dịch tranh cử của Trump về việc có mối quan hệ thân thiết với Lãnh tụ Tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Kamala Harris đã viết trên trang cá nhân mạng xã hội X của mình rằng ngành thép Hoa Kỳ "nên vẫn do người Mỹ sở hữu và điều hành", đồng thời viết thêm rằng "điều này rất quan trọng" đối với ngành thép của đất nước.

.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ những người lao động trong ngành thép của Hoa Kỳ", Harris tuyên bố, phản ánh những tuyên bố trước đó từ Bạch Ốc phản đối việc bán đại công ty thép U.S. Steel Corporation cho công ty Nhật Bản Nippon Steel, dự kiến ​​diễn ra vào nửa cuối năm nay.

.

Thỏa thuận đã đạt được vào tháng 12/2023 nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi đáng kể tại Hoa Kỳ khi cả các quan chức của đảng Cộng hòa và Dân chủ đều phản đối việc bán công ty mà Tổng thống Joe Biden gọi là "một công ty mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Hãng thép Nhật đòi mua hãng thép Mỹ, và bá Harris nói không nên. Phó Tổng thống Kamala Harris có kế hoạch nói rằng thép Hoa Kỳ nên vẫn thuộc sở hữu trong nước trong chuyến dừng chân vận động tranh cử tại Pittsburgh vào thứ Hai, theo một viên chức vận động tranh cử cho biết, lên tiếng về tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu tiềm năng của Nhật Bản đối với thương hiệu mang tính biểu tượng của Mỹ.

.

Harris có kế hoạch "nhấn mạnh cam kết luôn ủng hộ công nhân thép Hoa Kỳ", viên chức này cho biết. Đây sẽ là lần đầu tiên Harris đi sâu vào đề xuất bán thép Hoa Kỳ cho Nippon Steel, nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản.

.

Bạch Ốc trước đây đã phản đối thỏa thuận gây tranh cãi này, với Tổng thống Joe Biden nói rằng "điều quan trọng là chúng ta phải duy trì các công ty thép Hoa Kỳ mạnh mẽ do công nhân thép Hoa Kỳ điều hành". Biden đã nêu rõ lập trường của mình trong một sự kiện ở Pittsburgh, có biệt danh là "Thành phố thép", nơi ông đến thăm trụ sở của United Steelworkers và kêu gọi tăng thuế quan để bảo vệ ngành sản xuất của Hoa Kỳ.

.

Để hoàn tất thỏa thuận, cần có sự chấp thuận của cả Bộ Tư pháp, cơ quan thực thi luật chống độc quyền, và Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ thường có uy tín nhưng có quyền lực, cơ quan đánh giá các vụ tiếp quản vì lý do an ninh quốc gia. Ủy ban đó bao gồm các thành viên trong nội các của Tổng thống Joe Biden, bao gồm các bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Quốc phòng, Ngoại giao, An ninh Nội địa và Bộ trưởng Tư pháp.

.

Vẫn chưa rõ Biden hoặc Harris, với tư cách chính thức của họ, sẽ làm việc đến mức nào để ngăn chặn thỏa thuận trên cơ sở an ninh quốc gia trong cuộc đánh giá do Bộ Tài chính dẫn đầu. Đại diện của US Steel và Nippon Steel từ chối bình luận về việc liệu các công ty có báo cáo tóm tắt cho Phó Tổng thống Harris về thỏa thuận này hay không.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh “phẩm giá của công việc” và cam kết tăng cường bảo vệ cho việc thương lượng tập thể trong bài phát biểu trước đám đông thành viên công đoàn và lãnh đạo tại Detroit vào Ngày Lao động. “Chúng ta tôn vinh các công đoàn vì các công đoàn đã giúp xây dựng nước Mỹ và các công đoàn đã giúp xây dựng tầng lớp trung lưu của nước Mỹ”, bà phát biểu tại phòng tập thể dục đông đúc của trường trung học.

.

Harris ca ngợi phong trào lao động vì các biện pháp bảo vệ người lao động, nói rằng, “bạn nên cảm ơn một thành viên công đoàn” vì tuần làm việc năm ngày, thời gian nghỉ ốm và nghỉ phép. “Những gì chúng ta biết là khi tiền lương của công đoàn tăng lên, tiền lương của mọi người đều tăng lên”, bà nói. “Khi nơi làm việc của công đoàn an toàn hơn, mọi nơi làm việc đều an toàn hơn. Khi công đoàn mạnh mẽ, nước Mỹ mạnh mẽ”.

.

Harris cũng chỉ trích Donald Trump vì những hành động mà bà cho là có hại cho người lao động, khiến một số thành viên trong phòng hô vang "Trump là kẻ phá hoại công đoàn" (scrab: tiếng lóng, chỉ người đứng về phía chủ để ép công nhân), một lời chỉ trích được phổ biến bởi Chủ tịch Công đoàn Công nhân Xe Hoa Kỳ Shawn Fain, người đã đấu khẩu công khai với cựu tổng thống.

.

Harris đã lên sân khấu cùng với các nhà lãnh đạo công đoàn quốc gia, bao gồm Fain, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ Randi Weingarten và Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Becky Pringle. Khi Harris nói về những gì bà sẽ làm để đấu tranh cho tương lai của người Mỹ, bà đã thề sẽ đảm bảo "Đạo luật PRO", luật sẽ đảm bảo quyền của người lao động được thành lập công đoàn và thương lượng tập thể để thay đổi nơi làm việc, và "chấm dứt tình trạng phá vỡ công đoàn một lần và mãi mãi".

.

⦿ ---- Một bình luận gia đài Fox News (đài này nổi tiếng ủng hộ Trump) đã viết bài, công khai kêu gọi bầu cho bà Harris, qua bài gửi tới báo The Hill. Juan Williams là tác giả và nhà phân tích chính trị cho Fox News Channel. Nội dung như sau. Chưa từng có phụ nữ nào là bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ. Chưa từng có phụ nữ nào là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Và chưa từng có phụ nữ nào từng giữ chức tổng tư lệnh, tổng thống. Đây chính là mục tiêu. Phải đạt được mục tiêu này mới có thể phá vỡ được Bức tường kính huyền thoại, thứ đã ngăn cản bất kỳ người phụ nữ nào giành được chức tổng thống.

.

Bạn có tin tưởng một người phụ nữ sẽ chiến đấu và giành chiến thắng cho nước Mỹ không? Trong cuộc tranh luận tổng thống vào tuần tới, cử tri sẽ thấy sự tương phản rõ rệt giữa các ứng cử viên cạnh tranh để trở thành tổng tư lệnh tiếp theo. Một bên là một người đàn ông 78 tuổi to béo đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong Chiến tranh Việt Nam và có tiền sử coi thường tù binh chiến tranh. Ông ta thậm chí còn hạ thấp những người lính đã chết trong chiến tranh.

.

Đứng ở phía bên kia sẽ là một người phụ nữ. Bà trẻ hơn nhiều ở tuổi 59, khỏe mạnh về thể chất và cũng chưa từng phục vụ trong quân đội. Nhưng bà cũng được một số nhà lãnh đạo diều hâu có kinh nghiệm trong quân đội ủng hộ. “Để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi những kẻ bạo chúa và khủng bố, chúng ta cần Kamala Harris đằng sau Bàn làm việc kiên quyết”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và giám đốc CIA Leon Panetta phát biểu trong bài phát biểu của mình tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng trước. “Bà ấy hiểu mục đích của quân đội chúng ta. Vai trò của quân đội chúng ta là bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù nước ngoài, không phải để đe dọa người Mỹ và chắc chắn không phải là để đưa người nhập cư vào trại tị nạn”.

.

Có lẽ sự ủng hộ thuyết phục nhất đối với Harris với tư cách là tổng tư lệnh tiếp theo đến từ một quân nhân từng phục vụ trong chính quyền Trump. “Sau hơn một năm làm công việc này, tôi không thể hiểu được việc [Tổng thống Nga] Putin khống chế Trump”, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, H.R. McMaster cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây về cuốn sách mới của mình. “Putin, một cựu nhân viên KGB tàn nhẫn, đã lợi dụng cái tôi và sự bất an của Trump bằng lời nịnh hót”, McMaster viết trong cuốn sách của mình.

.

Điều này trùng khớp với những gì Harris đã nói về Trump với tư cách là một nhà lãnh đạo quân sự tại đại hội của đảng Dân chủ ở Chicago. “Tôi sẽ không thân thiện với những kẻ bạo chúa và độc tài như Kim Jong-Un, những người đang ủng hộ Trump,” Harris nói. “Bởi vì họ biết ông ấy dễ bị thao túng bằng sự nịnh hót và ân huệ,” phó tổng thống nói. “Họ biết Trump sẽ không bắt những kẻ độc tài phải chịu trách nhiệm — vì ông ấy muốn trở thành một kẻ độc tài.”

.

Lời chỉ trích đó về thời gian Trump làm chỉ huy quân đội được củng cố bởi nhiều bình luận hạ thấp của ông về những người mặc quân phục. Gần đây, Trump nói rằng Huân chương Tự do của Quốc hội (Congressional Medal of Freedom) dành cho dân thường tốt hơn Huân chương Danh dự (Medal of Honor) của quân đội. Trump nói rằng những người trong quân đội đạt được danh hiệu này “đang ở trong tình trạng rất tệ vì họ đã bị trúng đạn quá nhiều lần hoặc họ đã chết.”

.

Đó không phải là một khoảnh khắc nói năng vô ý tứ. Trump nổi tiếng với việc chế giễu cố Thượng nghị sĩ John McCain (R-Ariz.), người đã giành được đề cử tổng thống của GOP năm 2008, là không phải là “anh hùng chiến tranh”, vì Trump nói rằng ông nghĩ tốt hơn về “những người không bị bắt”. McCain đã bị giam giữ như một tù nhân chiến tranh và bị tra tấn trong năm năm ở Việt Nam.

.

Trump cũng từng nói với một người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng, Howard Stern, rằng ông coi việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự cũng giống như việc tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hãy nhớ rằng ông đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự với những tuyên bố đáng ngờ về chứng gai xương.

.

Và tuần trước, Trump đã tạo ra một sự náo động khác khi ông đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Gia đình của những người Mỹ đã chết trong cuộc di tản khỏi Afghanistan đã mời ông nhưng những nỗ lực của chiến dịch tranh cử của Trump nhằm chụp ảnh để có thể sử dụng trong quảng cáo chính trị đã dẫn đến một cuộc đối đầu với các viên chức nghĩa trang.

.

Trump đã trực tiếp tìm cách hạ thấp năng lực lãnh đạo của Harris. "Tôi không nghĩ bà ấy là một người thông minh", ông nói. Và ông tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác sẽ đối xử với Harris, một nữ tổng thống, như một "đồ chơi".

.

Ông cũng đăng lại một bức ảnh của Harris và Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2016, cùng với bình luận thô lỗ rằng "việc quan hệ bằng miệng đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai".

.

Trong khi Trump chỉ trích đối thủ của mình là phụ nữ, Harris đã nỗ lực chứng minh rằng bà có thể lãnh đạo quân đội. Bà đã củng cố lập luận của mình để trở thành tổng tư lệnh bằng cách chỉ định một người đàn ông có 24 năm phục vụ trong quân đội trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia, Tim Walz, thống đốc Minnesota, làm phó tổng thống. Ngoài ra, tại hội nghị ở Chicago, những người theo đảng Dân chủ trong Quốc hội từng phục vụ trong quân đội đã xuất hiện trên sân khấu để vẫy tay chào đám đông và khán giả truyền hình.

.

Ngoài ra, một cựu chiến binh Cộng hòa đã được trao một vị trí phát biểu. "Là một người Cộng hòa phát biểu trước các bạn, tôi đặt đất nước của chúng ta lên hàng đầu", cựu Dân biểu Cộng hòa Illinois Adam Kinzinger, người từng phục vụ trong Quân đội, cho biết. "Bởi vì thực tế là tôi thuộc về nơi này. Tôi biết Kamala Harris chia sẻ lòng trung thành của tôi với pháp quyền, Hiến pháp và dân chủ, và bà ấy tận tụy bảo vệ cả ba điều đó để phục vụ đất nước chúng ta. Bất kỳ chính sách nào mà chúng ta không đồng tình đều không đáng kể so với những vấn đề cơ bản về nguyên tắc, về sự đàng hoàng và lòng trung thành với quốc gia này".

Học giả nữ quyền Camille Paglia đã từng nói, "Nếu bạn muốn trở thành một nữ tổng thống, bà ấy phải truyền đạt sức mạnh, sự thận trọng và cả lòng trắc ẩn". Cho đến nay, Phó Tổng thống Harris đạt điểm cao ngất ngưởng ở cả ba tiêu chí đó. Và bà đang nhận được sự xác nhận từ những người theo chủ nghĩa quốc phòng diều hâu, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, khi bà bước vào cuộc tranh luận vào tuần tới với Donald Trump. Đã lên đạn — mục tiêu đã ở ngay trước mắt.⦿ ---- Đoàn xe hộ tống Thống đốc Minnesota Tim Walz đến một điểm dừng chân trong chiến dịch tranh cử ở Milwaukee đã gặp tai nạn hôm thứ Hai, khiến các nhân viên phải được nhân viên y tế điều trị, theo các phóng viên đi cùng ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ. Một số xe của các phóng viên báo, đài đã gặp tai nạn trên Xa lộ Liên tiểu bang 794 khi đang trên đường đến buổi xuất hiện của Walz tại "Laborfest 2024" của Hội đồng Lao động Khu vực Milwaukee, nơi thống đốc dự kiến sẽ phát biểu vào chiều Thứ Hai. Một số nhân viên cần được chăm sóc y tế, theo một báo cáo của nhóm báo chí.Một báo cáo khác cho biết một nhân viên báo chí dường như đã bị thương ở cánh tay. Xe của Walz không liên quan đến vụ tai nạn. Theo các phóng viên, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.⦿ ---- Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer đã ca ngợi thành tích của Phó Tổng thống Kamala Harris về lao động trong khi chỉ trích liên danh của Trump là không gắn kết với người dân thường trước bài phát biểu Ngày Lao động của Harris tại Detroit. “Phong trào lao động ra đời tại đây. Tầng lớp trung lưu được xây dựng tại đây. Chúng ta đã thay đổi thế giới ngay tại thành phố Detroit, Michigan,” Whitmer nói với hàng trăm thành viên công đoàn và các nhà lãnh đạo địa phương.“Những gì bạn làm đều được truyền cảm hứng từ những người xung quanh bạn. Kamala Harris và Tim Walz đã sát cánh cùng người dân trong suốt cuộc đời họ. Họ lớn lên trong tầng lớp trung lưu,” bà nói. Sau đó, Whitmer chuyển sự chú ý của mình sang “anh chàng đến từ Ohio”, một cách nói bóng gió về cách Donald Trump từng gọi bà là “người phụ nữ đến từ Michigan”, và chỉ ra cách một nhà máy thép tại quê hương Ohio của ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance đã được hồi sinh nhờ khoản đầu tư được chính quyền Biden-Harris hậu thuẫn.Thống đốc Michigan cũng chế giễu Trump vì không thể đồng cảm với người Mỹ trung bình. “Anh chàng này chẳng hiểu gì về bạn hay cuộc sống của bạn cả. Tôi không nghĩ ông ấy có thể cho chúng ta biết sự khác biệt giữa tua vít đầu dẹt và tua vít đầu Phillips. Bạn có nghĩ ông ấy từng vung búa hay sử dụng phiếu giảm giá tại cửa hàng để tiết kiệm tiền khi đang thanh toán không?” bà hỏi.“Này, nếu câu nói nổi tiếng nhất của anh là ‘Anh bị sa thải’, thì anh chắc chắn không hiểu người lao động,” Whitmer sau đó nói, ám chỉ đến câu cửa miệng của Trump trên “The Apprentice,” và nói thêm, “Tôi muốn tổng thống tiếp theo của chúng ta nói với người lao động, bất kể bà ấy là ai, ‘Tôi ủng hộ anh.’”⦿ ---- Các đồng minh của Trump tại Michigan đã chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris về vấn đề sản xuất xe trước chuyến thăm Ngày Lao động của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ tới Detroit, nơi bà sẽ chào đón các thành viên công đoàn và các nhà lãnh đạo quốc gia và địa phương."Điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ, một phần của nó, là nền kinh tế của chúng ta, và chính quyền Harris đang nhắm đến việc làm của công nhân xe. Sẽ tiếp tục có thêm nhiều vụ sa thải", Dân biểu Cộng Hòa Lisa McClain nói với các phóng viên trong một cuộc gọi vào sáng thứ Hai.

McClain, người đại diện cho khu vực phía bắc của vùng đô thị Detroit, cũng như Dân biểu Cộng Hòa John James, người đại diện cho một quận lân cận, đều cho rằng các chính sách của chính quyền Biden-Harris nhằm tăng sản lượng xe điện tại Hoa Kỳ là không thực tế. McClain cho biết "Không có nhu cầu đối với những chiếc xe điện này. Những chiếc xe này cần ít phụ tùng hơn và (công nhân xe) hiểu rằng ít phụ tùng hơn có nghĩa là ít việc làm hơn".

.

James gọi các yêu cầu về xe điện EV là "xa rời thực tế", lập luận rằng đất nước chưa sẵn sàng cho sự gia tăng xe điện từ góc độ cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở hạ tầng sạc hoặc khả năng chi trả. “Không ai phản đối xe điện, nhưng đây không phải là một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng”, ông nói.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ có thể rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza nếu không đạt được thỏa thuận trong 2 tuần tới, theo lời một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với RIA Novosti vào thứ Ba, với điều kiện giấu tên. Theo nguồn tin, Washington dường như đang nỗ lực chân thành để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và tình hình an ninh trong khu vực nhưng không gây áp lực lên Israel. (Bản tin NBC viết về nỗ lực cuối này, nhưng ngôn ngữ hơi khác với tin RIA.)

.

"Đây là một quyết định cực kỳ nguy hiểm vì chúng ta sẽ quay trở lại điểm xuất phát", người trong cuộc giấu tên nhấn mạnh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đây đã nhắc lại cam kết của mình trong việc đảm bảo thỏa thuận con tin. Tuy nhiên, ông Netanyahu đổ lỗi cho nhóm chiến binh Palestine Hamas vì không đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán. Ngày hôm qua, Netanyahu nói sẽ có hòa bình sau khi ông hủy diệt sức mạnh quân sự và chính trị của Hamas.

.

⦿ ---- NBC News cho biết rằng Tổng Thống Biden có thể đưa ra một thỏa thuận cuối cùng "chấp nhận hoặc từ bỏ" cho Israel và Hamas ngay trong tuần này với hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cố vấn an ninh quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan đã đề xuất động thái này như một lựa chọn trong cuộc họp trực tuyến với các gia đình con tin Hoa Kỳ vào Chủ Nhật, những người này cho biết. Biden đã nhiều lần cáo buộc Hamas trì hoãn thỏa thuận, nhưng gần đây các quan chức Hoa Kỳ và nước ngoài cho biết các điều kiện do Netanyahu đưa ra cũng làm "gián đoạn" (chữ "disruptions" cũng có thể dịch là "phá hoại") các nỗ lực.

.

Netanyahu và Đại sứ quán Israel đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp nhóm đàm phán thỏa thuận con tin của Hoa Kỳ tại Phòng Tình hình Bạch Ốc vào sáng Thứ Hai. Giám đốc CIA William Burns, Ngoại trưởng Antony Blinken và điều phối viên Bạch Ốc về Trung Đông Brett McGurk đều đã tham dự cuộc họp tại Phòng Tình hình và có thể được triển khai trở lại khu vực để tham gia một vòng đàm phán khác, một quan chức Hoa Kỳ cho biết.

.

⦿ ---- Thiếu tướng Tamir Yadai sẽ từ chức khỏi vị trí Tư lệnh Lực lượng Quân bộ chiến của Quân Lực Israel (IDF) và sẽ nghỉ một thời gian vì lý do cá nhân, theo lời quân đội Israel cho biết hôm thứ Ba. Theo quân đội, yêu cầu của Yadai đã được Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant chấp thuận.

.

Sau khi giữ chức Tư lệnh Lực lượng Quân bộ chiến của IDF trong ba năm qua, Yadai sẽ từ chức trong những tuần tiếp theo ngay khi tìm được sĩ quan thay thế. Thiếu tướng Yadai bắt đầu phục vụ trong IDF từ năm 1988, chiến đấu trong Tiểu đoàn 51. Là một trong những vị tướng củng cố các cuộc hànhq uân trên bộ khi cuộc chiến với Hamas bắt đầu, ông đã dành sáu tháng qua để nâng cao năng lực của lực lượng mặt đất.

.

⦿ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid đã chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel vì "một hội nghị đáng xấu hổ của một thủ tướng không có hồn người [phi nhân]". Lapid nhấn mạnh rằng việc Netanyahu khăng khăng rằng Israel phải kiểm soát Hành lang Philadelphi trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập là một "chiêu trò chính trị vô nghĩa".

.

Chính trị gia này nhấn mạnh rằng các Bộ trưởng cực hữu của Israel là Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich đang gây sức ép buộc Netanyahu phải đòi quyền kiểm soát hành lang này của Israel sau chiến tranh như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin.

.

Bất kể là "Israel đã rút quân khỏi Hành lang Philadelphi 19 năm trước và Netanyahu đã bỏ phiếu cho điều đó. Cả trong chính phủ và cả trong quốc hội Knesset. Netanyahu đã làm thủ tướng trong 15 năm. Ông Netanyahu không hề nghĩ đến việc chiếm lại Hành lang Philadelphi", Lapid lưu ý, chỉ để bế tắc thỏa hiệp ngưng bắn.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Anh quốc hôm thứ Ba vì quyết định áp đặt lệnh cấm một phần đối với giấy phép bán vũ khí cho Israel. Văn phòng của Netanyahu cho biết trong một bài đăng trên X: "Quyết định đáng xấu hổ này sẽ không thay đổi quyết tâm của Israel trong việc đánh bại Hamas, một tổ chức khủng bố diệt chủng đã tàn sát 1200 người vào ngày 7 tháng 10, trong đó có 14 công dân Anh."

.

"Thay vì sát cánh cùng Israel, một nền dân chủ đồng minh đang tự bảo vệ mình trước sự man rợ, quyết định sai lầm của Anh sẽ chỉ khiến Hamas trở nên táo bạo hơn", văn phòng này nói thêm và khẳng định cuộc chiến của Israel chống lại Hamas là "chính đáng".

.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã bảo vệ lệnh cấm, nhấn mạnh rằng A quốc sẽ chỉ đình chỉ 30 trong số khoảng 350 mặt hàng vũ khí xuất cảng, vì có "rủi ro rõ ràng" rằng chúng có thể được sử dụng để "vi phạm nghiêm trọng" luật nhân đạo quốc tế. "Không có lệnh cấm toàn diện. Không có lệnh cấm vận vũ khí", Healey nhấn mạnh.

.

Tuy nhiên, Netanyahu vẫn tỏ ra cứng rắn, ngay cả khi các cuộc biểu tình rầm rộ và một cuộc tổng đình công hiếm hoi đã khiến Israel nổi giận về cái chết của sáu con tin bị giam giữ ở Gaza—và về việc Thủ tướng Israel liên tục từ chối thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. "Không ai cam kết giải thoát các con tin hơn tôi... Không ai sẽ dạy cho tôi về vấn đề này", Netanyahu nói. Ông từ chối nhượng lại quyền kiểm soát của Israel đối với Hành lang Philadelphi, một dải đất dọc theo biên giới Gaza với Ai Cập, nơi Israel tuyên bố Hamas tuồn vũ khí vào Gaza, điều mà cả Ai Cập và Hamas đều phủ nhận.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho biết hôm thứ Hai rằng Anh sẽ ngay lập tức đình chỉ một số giấy phép xuất cảng vũ khí cho Israel vì lo ngại chúng có thể được sử dụng theo cách vi phạm luật pháp quốc tế. Lammy cho biết 30 trong số khoảng 350 giấy phép xuất cảng vũ khí của Anh sang Israel sẽ bị đình chỉ. "Đây không phải là lệnh cấm toàn diện. Đây không phải là lệnh cấm vận vũ khí", Lammy phát biểu khi ông phát biểu trước các nhà lập pháp tại Hạ viện.

.

Lammy cho biết một cuộc đánh giá đã phát hiện ra rằng có "rủi ro rõ ràng" rằng một số giấy phép xuất cảng "có thể được sử dụng để thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế".

.

Các giấy phép xuất cảng bị đình chỉ chỉ liên quan đến các giấy phép có thể được sử dụng trong cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza, Lammy cho biết. "Tôi xin rời khỏi ngôi nhà này mà không có bất kỳ nghi ngờ nào: Anh quốc tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel theo luật pháp quốc tế", Lammy cho biết.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ ra vào thứ Hai rằng chiến tranh ở Dải Gaza sẽ kết thúc khi "Hamas không còn cai trị" vùng đất này nữa. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Netanyahu cho biết để đạt được mục tiêu đánh bật Hamas khỏi Gaza "bạn cần phải có một chiến thắng quân sự, và bạn cũng phải có một chiến thắng chính trị để phá hủy sự cai trị của họ". Thủ tướng nhấn mạnh rằng Israel đang trên đường phá hủy cả năng lực quân sự và chính trị của nhóm chiến binh này. "Đó là một chiến thắng hoàn toàn", ông kết luận.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh vào thứ Hai trong một cuộc họp báo rằng ông vẫn "hoàn toàn cam kết" với một thỏa thuận con tin nhưng đổ lỗi cho Hamas vì không đạt được thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Netanyahu đã không có hành động đủ để đạt được lệnh ngừng bắn để đảm bảo việc thả các con tin khỏi Hamas.

.

Các cuộc biểu tình lan rộng đã nổ ra ở Israel sau tin tức rằng 6 thi thể con tin đã được phát hiện ở Gaza. Những người biểu tình yêu cầu thủ tướng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và đưa những con tin Israel còn lại do Hamas giam giữ về nhà một cách an toàn.

.

⦿ ---- Đài Loan: TQ nên đòi Nga trả lại các vùng đất sáp nhập. Tổng thống Lai Ching-te tuyên bố hôm Chủ Nhật (ngày 2 tháng 9) rằng động cơ của TQ khi đòi sáp nhập Đài Loan không phải là vì toàn vẹn lãnh thổ, cho rằng nếu là vậy, Trung Quốc nên tập trung vào việc đòi lại đất đã nhượng cho Nga hồi thế kỷ 19.

.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Era TV “The View with Catherine Chang” do Catherine Chang dẫn chương trình, Lai lập luận rằng động cơ của Trung Quốc khi xâm lược Đài Loan không phải là vì “toàn vẹn lãnh thổ”, mà là vì muốn thay đổi “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” để đạt được quyền bá chủ. Lai nhắc lại các nguyên tắc trong “Bốn cam kết” và “Kế hoạch bốn trụ cột” vì hòa bình, nhấn mạnh sự ủng hộ của quốc tế đối với Đài Loan và coi vấn đề eo biển Đài Loan là “không chỉ là vấn đề giữa Đài Loan và Trung Quốc mà còn là vấn đề của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thậm chí là toàn thế giới”.

.

Lai nhấn mạnh rằng sự thống nhất là điều quan trọng nhất đối với Đài Loan hiện nay. Ông khẳng định rằng chỉ khi đoàn kết chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, Đài Loan mới có thể đảm bảo tương lai của mình. Ông lưu ý rằng Trận chiến pháo binh ngày 23 tháng 8 xảy ra trước khi ông sinh ra và trước khi Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) được thành lập, minh họa rằng sự xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan không liên quan đến hành động hoặc tuyên bố của bất kỳ cá nhân hay đảng phái cụ thể nào.

.

Ông nhấn mạnh rằng không có đảng phái chính trị nào có thể ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc chỉ bằng những gì họ nói hoặc làm. Lai khẳng định rằng Trung Hoa Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không liên kết với nhau. Ông tuyên bố rằng Trung Hoa Dân quốc đã bén rễ ở Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ, nơi dân chủ và tự do phát triển mạnh mẽ.

.

Quan trọng hơn, Lai nhấn mạnh rằng Đài Loan dân chủ đã truyền bá các giá trị của mình ra toàn cầu. Ông lập luận rằng người dân Đài Loan mong muốn một lối sống dân chủ và tự do, điều mà Trung Quốc không nên coi là một thách thức.

.

Lai nhắc lại niềm tin của mình rằng ý định sáp nhập Đài Loan của Trung Quốc không thực sự liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ: "Nếu không, tại sao không đòi lại vùng đất đã nhượng cho Nga trong Hiệp ước Aigun thời nhà Thanh?" Ông lập luận rằng mục tiêu thực sự của Trung Quốc là thay đổi "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" để đạt được quyền bá chủ trên trường quốc tế hoặc Tây Thái Bình Dương.

.

Lai lưu ý rằng trong bối cảnh chiến tranh với Ukraine, "Bây giờ là thời điểm Nga yếu nhất và Trung Quốc có thể đòi lại những vùng đất đã nhượng lại theo Hiệp ước Aigun thời nhà Thanh, nhưng họ đã không làm vậy". Ông nói thêm, "Điều này cho thấy rõ ràng rằng ý định xâm lược Đài Loan không phải là vì vấn đề lãnh thổ".

.

⦿ ---- Máy bay Dassault Falcon 900 của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị Hoa Kỳ tịch thu tại Cộng hòa Dominica (DR) và được chuyển đến Florida do nghi ngờ rằng máy bay này được mua lại bằng cách vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, CNN đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời của hai quan chức Hoa Kỳ.

.

"Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng ở đây rằng không ai đứng trên luật pháp, không ai nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ", một trong những nguồn tin cho biết thêm. Nhiều cơ quan liên bang đã tham gia vào vụ tịch thu máy bay, ước tính trị giá khoảng 13 triệu đô la. Chính phủ Venezuela đã được thông báo về vụ tịch thu và có cơ hội đệ đơn xin tịch thu, trong khi Hoa Kỳ theo đuổi việc tịch thu và thu thập bằng chứng từ máy bay.

.

Việc Maduro tái đắc cử vào tháng 7 đã gây ra tranh cãi về độ tin cậy của cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Venezuela đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội tham nhũng, khủng bố ma túy và buôn bán ma túy vào tháng 3 năm 2020.

.

⦿ ---- Philippines: Một cơn bão đã gây ra lở đất và mưa như trút nước, gây ngập lụt nhiều khu vực phía bắc Philippines trong đêm cho đến thứ Hai, khiến ít nhất 9 người chết và buộc chính quyền phải đình chỉ các lớp học và công việc của chính phủ tại khu vực thủ đô đông dân. Theo cơ quan thời tiết, tính đến giữa trưa ngày thứ Hai, bão nhiệt đới Yagi đang di chuyển cách thị trấn Infanta ở tỉnh Quezon 115 km (71 dặm) về phía đông bắc, đông nam Manila, với sức gió liên tục lên tới 75 km (47 dặm) một giờ và gió giật lên tới 90 km/giờ (56 dặm/giờ).

.

Cơn bão, được gọi theo tên địa phương là Enteng, đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 15 km/giờ (9 dặm/giờ) gần bờ biển phía đông của vùng chính phía bắc Luzon, nơi cơ quan thời tiết cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét và lở đất ở các tỉnh miền núi.

.

⦿ ---- Illinois: Có 4 người chết hôm thứ Hai trong một vụ xả súng trên tàu của Cơ quan Giao thông Công cộng Chicago ở Forest Park, Illinois. Có 3 người đã tử vong ngay tại ga Forest Park, trong khi nạn nhân thứ tư qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát Forest Park cho biết thêm rằng nghi phạm đã bỏ chạy, nhưng sau đó đã bị bắt giữ trên một chuyến tàu chạy theo tuyến đường khác.

.

"Một vũ khí đã được thu hồi", Phó cảnh sát trưởng Forest Park Chris Chin nói với các phóng viên sau vụ xả súng, đồng thời nói thêm rằng "không có mối đe dọa nào ngay lập tức. Có vẻ như đây là một vụ việc riêng lẻ vào ngày không may này".

.

⦿ ---- Gạ tình để lừa tiền: dân Califonria mất tiền nhiều nhất Hoa Kỳ. Đa số trong đó là kịch bản này: Cô ta (có thể là 1 anh vai u thịt bắp) gặp bạn qua mạng, cô gửi hình lẳng lơ cho bạn ngó qua mạng, cô ưỡn ẹo múa, mời bạn click vào link nào đó, dẫn tới các sơ hở thông tin cá nhân, và từ đó nàng đột nhập mạng để rút tiền của bạn. Theo một nghiên cứu gần đây, người dân California dẫn đầu cả nước về số tiền bị mất do lừa đảo tình cảm với gần 200 triệu đô la và báo cáo nhiều hơn về các tội phạm này hàng năm, khiến California trở thành tiểu bang bị "lừa đảo" nhiều nhất cả nước.

.

Để tìm ra những thành phố bị lừa đảo nhiều nhất ở Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu tại Emisil đã sử dụng Google Keyword Planner, báo cáo từ Cục Điều tra Liên bang, cũng như dữ liệu từ các nguồn khác, để xếp hạng các tiểu bang theo số nạn nhân trên 100.000 cư dân, số vụ lừa đảo tình cảm được báo cáo hàng năm, tổng số tiền bị mất do lừa đảo và số lượng tìm kiếm liên quan đến lừa đảo, chẳng hạn như "Làm sao để biết mình có bị lừa đảo không".

.

Trong khi California có ít nạn nhân lừa đảo hơn Alaska, nơi xếp hạng nhất với 11,9 nạn nhân trên 100.000 cư dân, theo sát là Nevada với 11,2, thì cư dân của California được báo cáo đã mất 183.928.230 đô la vào tay những kẻ lừa tình trực tuyến độc ác.

.

Utah và California có số nạn nhân bị lừa đảo ngang nhau với tỷ lệ 7,7 trên 100.000 dân, mặc dù tổn thất của Utah chỉ lên tới 8 triệu đô la, theo nghiên cứu. California cũng xếp hạng cao nhất về số vụ lừa đảo tình cảm được báo cáo mỗi năm với 3.023 vụ.

.

Florida đứng thứ hai về tổn thất tài chính do lừa đảo với số tiền là 70.483.554 đô la. Nơi đây cũng có số vụ lừa đảo cao thứ ba được báo cáo mỗi năm là 1.738 vụ, trong khi Texas thu hẹp khoảng cách ở vị trí thứ hai với 1.752 vụ lừa đảo được báo cáo mỗi năm.

.

Trong khi Nevada có số nạn nhân bị lừa đảo cao thứ hai tại Hoa Kỳ, nghiên cứu chỉ phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 352 vụ lừa đảo được báo cáo mỗi năm. Tuy nhiên, nơi này đứng thứ ba về tổn thất tài chính là 15.095.654 đô la.

.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết, "Đừng nên chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm (địa chỉ, thông tin tài chính, v.v.) với người mà bạn chỉ gặp qua mạng Internet. Hãy chỉ tìm bạn tình qua các nền tảng hẹn hò và mạng xã hội đáng tin cậy, những nơi có cung cấp các tính năng xác minh bổ sung và xóa các hồ sơ giả mạo".

.

⦿ ---- Biến đổi khí hậu đang gây áp lực lên các khu rừng nhiệt đới, nơi hạt ca cao cực kỳ nhạy cảm phát triển, nhưng những người yêu thích sô cô la không cần phải tuyệt vọng, các công ty đang nghiên cứu các cách khác để trồng ca cao hoặc phát triển các sản phẩm thay thế ca cao cho biết. Các nhà khoa học và doanh nhân đang nghiên cứu các cách để sản xuất nhiều ca cao hơn, vượt xa vùng nhiệt đới, từ Bắc California cho đến Israel.

.

California Cultured, một công ty nuôi cấy tế bào thực vật, đang trồng ca cao từ các tế bào nuôi cấy tại một cơ sở ở West Sacramento, California, với kế hoạch bắt đầu bán sản phẩm của mình vào năm tới. Alan Perlstein, giám đốc điều hành của công ty cho biết họ cho các tế bào hạt ca cao vào thùng chứa nước đường để chúng sinh sản nhanh chóng và đạt độ chín trong một tuần thay vì 6 đến 8 tháng như một vụ thu hoạch thông thường. Quá trình này cũng không còn đòi hỏi nhiều nước hoặc lao động vất vả nữa.

.

⦿ ---- Nơi nào tuyệt vời nhất cho người lao động? May mắn, tiểu bang California hạng nhì. Ở cấp độ quốc gia, Hoa Kỳ cung cấp rất ít biện pháp bảo vệ pháp lý cho người lao động. Ví dụ, mức lương tối thiểu liên bang vẫn là 7,25 đô/giờ kể từ năm 2009 và mặc dù có sự bảo vệ của liên bang đối với chế độ nghỉ phép gia đình không lương cho một số người lao động, nhưng quốc gia này không cung cấp chế độ nghỉ phép gia đình có lương hoặc chế độ nghỉ ốm có lương.

.

Nhưng nhiều tiểu bang đã vào cuộc để lấp đầy "khoảng trống do sự thiếu hành động của liên bang để lại", Kaitlyn Henderson, nhà nghiên cứu cấp cao tại Oxfam cho biết, thông qua luật riêng của họ để tăng cường phúc lợi cho người lao động.

.

Oxfam gần đây đã công bố ấn bản năm 2024 của báo cáo Các tiểu bang tốt nhất và tệ nhất để làm việc tại Hoa Kỳ, theo dõi 27 chính sách khác nhau trong ba danh mục: tiền lương, bao gồm các số liệu như tỷ lệ giữa mức lương tối thiểu và chi phí sinh hoạt cho một gia đình bốn người; các biện pháp bảo vệ người lao động, bao gồm luật về chế độ nghỉ phép gia đình và nghỉ ốm có lương; và quyền tổ chức, bao gồm bảo vệ cho việc thương lượng tập thể.

.

Oxfam đã đưa Quận Columbia (thủ đô DC) và Puerto Rico vào danh sách các tiểu bang. Sau đây là năm tiểu bang tốt nhất để làm việc, bao gồm điểm tổng thể trên thang điểm 100 và điểm số về tiền lương, chế độ bảo vệ người lao động và quyền tổ chức.

.

1. Thủ đô Washington, D.C. Mức lương tối thiểu tại thủ đô hiện là 17,50 đô/giờ.

2. California. Lương tối thiểu 16 đô/giờ.

3. Oregon. Lương tối thiểu, nếu ở Portland: 15.95 đô/giờ; tổng thể 14.70 đô/giờ, nông thôn 13.70 đô/giờ.

4. New York. Lương tối thiểu 16 đô/giờ.

5. Washington. Lương tối thiểu 16.28 đô/giờ.

.

⦿ ---- Một cựu chiến binh Không quân vừa hoàn thành hành trình đạp xe gần 3.000 dặm xuyên Hoa Kỳ để nâng cao nhận thức và gây quỹ cho các cựu chiến binh nữ. Cư dân Ohio Stephie Cates bắt đầu hành trình của mình tại New Jersey và hoàn thành chuyến đi của mình tại South Lake Tahoe, đi được khoảng 100 dặm/ngày trong 31 ngày. Cates đã hoàn thành chuyến đi của mình hôm thứ Bảy và hiện đang hồi phục cùng gia đình tại San Francisco. Cô đã nói chuyện với NBC Bay Area vào Chủ Nhật về hành trình của mình.

.

Cates giải thích rằng cô vừa nghỉ hưu sau 24 năm phục vụ tích cực với tư cách là kỹ thuật viên phẫu thuật cho Không quân. Cô cho biết các đợt triển khai của cô bao gồm đến Iraq vào năm 2008-2009 và đến Honduras vào năm 2022 để hỗ trợ các ca phẫu thuật nhân đạo. Cô đã nghĩ ra ý tưởng cho thử thách đạp xe này như một cách để khép lại chương này trong sự nghiệp của mình. Cates bắt đầu hành trình xuyên đất nước vào ngày đầu tiên trở thành cựu chiến binh.

.

"Tôi quyết định rằng mình có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ các cựu chiến binh nữ, vì tôi là một cựu chiến binh nữ", Cates nói. "Tôi nghĩ rằng nhiều người có thành kiến rằng ngay khi bạn nghe từ 'cựu chiến binh', bạn nghĩ đến một người đàn ông có thể là một quý ông lớn tuổi. Nhưng tôi ở đây, tôi là một cựu chiến binh. Và đó là lý do tại sao tôi chọn tổ chức từ thiện mà tôi đã làm, Quỹ dành cho Phụ nữ Chiến binh (Foundation for Women Warriors)."

.

Cates đã quyên góp được khoảng 4.000 đô la thông qua Trang GoFundMe của cô cho Quỹ phi lợi nhuận dành cho Phụ nữ Chiến binh, một tổ chức dành riêng để tôn vinh và trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng cựu chiến binh. Hành trình của cô đưa cô qua các thị trấn khai thác mỏ ở Pennsylvania, đất nông nghiệp ở Nebraska và những con dốc đứng ở Utah. Cates cho biết việc nhìn thấy vẻ đẹp của Hồ Lake Tahoe trên chặng đường cuối cùng của chuyến đi đã khiến cô rơi nước mắt. Cô giải thích rằng cô dự định chuyến đi khoảng 2.500 dặm, nhưng cuối cùng lại dài gần 3.000 dặm.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một chiếc xe hơi bị cháy đen trên Đường cao tốc 118 đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông vào đêm Chủ Nhật. Một số làn đường hướng Tây gần lối ra Hayvenhurst đã bị đóng do ít nhất một chiếc xe bốc cháy. Newschopper4 đã ghi lại cảnh hàng trăm chiếc xe dừng lại khi các đội cứu hỏa đang dọn dẹp hiện trường. Chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy.

.

⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát Tustin đang điều tra một vụ đâm chết người và bỏ chạy gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tại cùng một địa điểm vào sáng sớm thứ Hai. Vào khoảng 12:15 giờ sáng, cảnh sát đã phản hồi báo cáo về một chiếc xe đâm vào người đi bộ và một vụ đâm dao. Khi đến nơi, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trên Đường Nisson Road gần đó sau khi anh ta bị đâm và cô ấy bị một chiếc xe hơi đâm phải và bỏ chạy.

.

Sau đó, người đàn ông đã tử vong tại một bệnh viện địa phương vì vết thương quá nặng, mặc dù người phụ nữ "hiện đang trong tình trạng ổn định và giao tiếp được nhưng bị thương rất nặng", cảnh sát cho biết. Hai giờ sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Jan Daniel Lopez, 18 tuổi, đến từ Santa Ana khi y đang lái xe ở khu 1200 Đường North Kramer Ave. Cảnh sát xác định Lopez là nghi phạm.

.

⦿ ---- Canada: Một cặp luật sư ở Toronto bị truy tố tội biển thủ gần 7 triệu đô la từ khách hàng bất động sản đã bị kết tội khinh thường tòa án vì không giao nộp hồ sơ tài chính và trả lời các câu hỏi về việc số tiền đã đi đâu. Cô Singa Bui và chồng là Nicholas Cartel phải đối mặt với các hình phạt có thể bao gồm tiền phạt hoặc thậm chí là tù giam, và có khả năng cũng sẽ bị cơ quan quản lý chuyên nghiệp của Ontario về luật sư buộc tội hành vi sai trái, hai chuyên gia về kỷ luật pháp lý chuyên nghiệp cho biết.

.

"Mặc dù họ phải biết chuyện gì đã xảy ra với số tiền đó, nhưng họ đã từ chối cung cấp thông tin này", Thẩm phán Tòa án cấp cao Ontario William Chalmers đã ra phán quyết vào cuối tháng 8. "Thay vì cố gắng tuân thủ các lệnh một cách tốt nhất có thể, tôi thấy rằng các bị cáo đã thực hiện các bước tích cực để che giấu tài chính của họ và cản trở nỗ lực của tòa án trong việc xác định điều gì đã xảy ra".

.

Đây là diễn biến mới nhất trong một vụ án đã nhấn mạnh rằng bất kỳ ai mua hoặc bán nhà — thường là giao dịch tốn kém nhất trong cuộc đời — đều có thể dễ bị lừa đảo bởi chính những luật sư được luật pháp ở một số tỉnh yêu cầu xử lý giao dịch, với rất ít sự bảo đảm về bất kỳ sự bảo vệ nào từ chính ngành luật.

.

Giấy phép hành nghề luật của Cartel và Bui đã bị đình chỉ tạm thời kể từ tháng 4 trong khi Hiệp hội luật sư điều tra hành vi của họ. Một phát ngôn viên của Hiệp hội luật sư cho biết vào tuần trước rằng phán quyết về tội khinh thường không thay đổi tình trạng của họ. Nhưng nó có thể củng cố thêm cho trường hợp cả hai cuối cùng đều bị tước quyền hành nghề luật sư.

.

⦿ ---- TIN VN. Dư luận: Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia xin lỗi, hãy cảm thông (sau khi nam sinh này nói muốn xuất ngoại và từ bỏ thiên đường XHCN VN). Theo Báo Lao Động. Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia đã xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, đêm ngày 1.9, một tài khoản của học sinh mang tên Chu Vinh có bài viết với nội dung chưa phù hợp, gây xôn xao, bức xúc trong dư luận. Tài khoản Chu Vinh là của học sinh Chu Ngọc Quang Vinh, lớp 12 Anh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Chu Ngọc Quang Vinh là nam sinh Đường đỉnh Olympia với danh hiệu vô địch cuộc thi tháng 1, quý I, năm thứ 24. Chu Ngọc Quang Vinh cho rằng, khi phát ngôn, bạn chưa ý thức được hậu quả và khiến mọi người phẫn nộ. Sẵn sàng nhận lỗi là điều đáng ghi nhận. Báo Lao Động viết: "Và khi em đã nói mong mọi người "tha thứ", chẳng lẽ không được tha thứ hay sao?

.

Nơi đây, VB xin nhắc lại bối cảnh: Nam sinh này viết: “Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài”. Tiếp đó, thanh niên này khẳng định, bản thân ôn thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ để sống ở nước ngoài với mưu cầu lợi ích cá nhân. Việc học lịch sử không phải theo ý muốn của bản thân và được ban tặng nhiều thứ vì thành tích. “Đến lúc giấc mộng chấm dứt, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại, tôi kệ và chỉ tập trung vào tôi”. Bị phản ứng, cậu đã khóa trang Facebook này.

.

⦿ ---- HỎI 1: Anh quốc: 49% người lái xe lo sợ vì giá xăng, bảo hiểm xe, thuế xe tăng? Và 5% tức 2 triệu người đã ngừng lái xe để tiết kiệm, trong khi 52% chuyển sang đi xe lửa?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới từ TransPennine Express (TPE) phát hiện ra rằng một nửa (49%) tài xế thực sự lo lắng về việc tăng giá xăng, bảo hiểm xe và thuế xe. Trên thực tế, hơn một phần ba (38%) cho biết nếu những chi phí này tiếp tục tăng, họ sẽ buộc phải ngừng lái xe. Thật đáng kinh ngạc, 5 phần trăm tài xế ở Anh – hai triệu chủ xe ho8i – đã ngừng lái xe trong năm nay vì họ không đủ khả năng để cầm lái.

.

Nghiên cứu mới của ransPennine Express được nhà điều hành đường sắt tiết lộ khi hơn một nửa (52%) người Anh cho biết niềm tin của họ vào đường sắt đang được cải thiện, một hình thức di chuyển mà người Anh có thể chuyển sang vĩnh viễn nếu giá xe tiếp tục tăng.

Chi tiết:

https://www.traveldailynews.com/ground-transportation/brits-turn-to-trains-due-to-rising-car-costs-finds-transpennine-express-survey/

.

⦿ ---- HỎI 2: Sau khi chất lượng nước được cải thiện, các nhà khoa học phát hiện rùa biển ở Brazil khỏe mạnh hơn, giảm bệnh?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sau khi chất lượng nước được cải thiện, các nhà khoa học phát hiện rùa biển ở Brazil khỏe mạnh hơn. Rùa biển ở Vịnh Guanabara của Rio de Janeiro đang khỏe mạnh hơn sau nhiều năm vật lộn với căn bệnh khối u cản trở khả năng di chuyển, thị lực và ăn uống của chúng, và cuối cùng dẫn đến cái chết của chúng. Các nhà khoa học cho biết điều này xảy ra sau khi chính quyền nỗ lực làm sạch nước của bến cảng tự nhiên hình thành nên bản sắc của khu vực.

.

Nghiên cứu đã liên kết bệnh u xơ, một khối u lành tính ở rùa biển, với cả vi-rút và các yếu tố môi trường. Kassia Coelho, giáo sư giải phẫu bệnh lý thú y tại Đại học Liên bang Fluminense, cho biết các mẫu lấy từ động vật và nước chỉ ra một môi trường lành mạnh hơn nhiều. Được bao quanh bởi dân số đô thị đông đúc, Vịnh Guanabara từng là nơi ươm mầm cho các sinh vật biển nhưng trong nhiều năm qua đã phải chịu đựng tình trạng nước thải và rác thải khác đổ vào đó.

.

Năm 2022, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ba phần tư số rùa biển ở đó mang khối u. Trong khi nghiên cứu vẫn đang được tiến hành, Gustavo Baila, một nhà hải dương học và giáo sư tại Đại học Liên bang Rio Grande, cho biết rùa biển đã khỏe mạnh hơn kể từ năm 2023. "Đây là loài rất quan trọng đối với công tác bảo tồn biển", ông cho biết. "Chúng tôi đã quan sát thấy tỷ lệ rùa biển bị khối u cao, với những dị tật cuối cùng trở nên rất nghiêm trọng đối với sự phát triển của những loài động vật này".

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/water-quality-improves-scientists-sea-135416821.html

.

.