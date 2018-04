Phóng Sự: Đêm Nhạc Thanh Lan, "Tìm Về Kỷ Niệm"

Trong đêm nhạc Tìm Về Kỷ Niệm.

Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ sau chủ đề Xuân Tha Hương trong Tết Mậu Tuất 2018 tại Chùa Phổ Đà, đã có một bước sinh hoạt mới, sống động và thú vị hơn. Đó là hợp tác với các trung tâm ca nhạc để anh chị em hội viên có thêm kinh nghiệm chụp hình chân dung, kỷ niệm và phóng sự...Vào giữa tháng 3-2018, là lần cộng tác đầu tiên với Trung Tâm Asia show 81 "Gió Xuân"; và nay là Trung Tâm Blue Ocean Music với show đặc biệt nhân dịp sinh nhật của ca sĩ Thanh Lan "Tìm Về Kỷ Niệm", có sự góp mặt của Vũ Khanh, Tuấn ngọc, Diễm Liên, Lưu Việt Hùng, Lilian, Ngọc Như Trâm..., do Andy Thanh dẫn chương trình (Producer/Host). Show ca nhạc nầy được tổ chức tại Saigon Performing Arts Center, Little Sài gòn, đêm 31 tháng 3 năm 2018.Viết về Thanh Lan là viết về cả một sự nghiệp nghệ thuật ca nhạc, sân khấu, điện ảnh, liên tục hàng mấy chục năm từ thuở còn học Trung học đến nay.Ở đây chỉ ghi lại vài nét của sự tương tác gần gủi yêu mến dài lâu giữa khán giả và nghệ sĩ trong đêm diễn, qua phóng sự bằng hình ảnh độc đáo của Hội.7 giờ 30 khai mạc show diễn, nhưng anh chị em chúng tôi đã có mặt từ 5 giờ chiều, gặp anh St. Tuan (Director/Stage Manager) để nhận thẻ "Back stage access" và được hướng dẫn chi tiết công việc. Bước vào sân khấu bằng cửa riêng, chúng tôi chuẩn bị máy móc, quan sát ánh sáng sân khấu, phân chia vị trí chụp hình cho các anh em, chọn góc nhìn thuận lợi để có ảnh đẹp; Vì Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ được giao trọng trách lo toàn bộ phần hình ảnh trong đêm diễn.Chúng tôi bắt đầu chụp những tấm hình đầu tiên từ khi Thanh Lan với y phục giản dị ngồi vào đàn dương cầm lướt những phím tơ để chuẩn bị lần chót trước khi ra sân khấu.... Ngoài kia Red Carpet được bày sẵn với một tấm Poster lớn làm background, khán giả đã tập trung đông kín để chờ được chụp hình chung với nghệ sĩ. Lúc Thanh Lan và các nghệ sĩ xuất hiện, không khí đám đông bỗng xôn xao sôi động, từng nhóm hai ba người ùa đến cười nói, nắm tay thân mật, những bó hoa tươi, những gói quà xinh xắn cầm trên tay.... và vui vẽ chụp hình chung với nghệ sĩ mình ưa thích. Bỗng một tiếng la lớn "Thanh Lan chụp hình chung với gia đình", đang bấm máy tôi giật mình quay lại thì thấy một nhóm bảy tám người cùng đến chụp hình với Thanh Lan, tôi nhìn lại nhủ thầm "Người trong gia đình sao không có nét gì giống nhau cả". Trong tiền sảnh của rạp hát, người ta chen chúc không phải chỉ để chụp hình mà còn ghé lại chỗ nầy để mua DVD "Trong nắng trong gió" và CD "Khi xưa ta bé" của Thanh Lan, đến chỗ kia để được Thúy Anh phỏng vấn trực tiếp trước ống kính máy quay phim. Đàng xa kia, các ông lịch sự với bó hoa trong tay chờ tới lượt mình..., vui nhất là nhóm các cô người mẫu, mỗi người mỗi vẻ sẵn sàng tạo dáng trước các ống kính của chúng tôi hoặc tự chụp selfie với nhau. Anh Thiên Sơn, Tổng Thư Ký Hội Ảnh, vui vẻ nói "Chúng tôi sẽ tổ chức field trip chụp hình hoa dại, có thể mời các cô làm mẫu được không?" Các người mẫu cười khúc khích...Chợt có người vỗ nhẹ vào vai tôi nói "Chụp dùm tôi một tấm với Lưu Việt Hùng", lại có người khác hỏi "Làm sao tôi nhận được hình?"Anh chị em chúng tôi, với máy ảnh trên tay ghi lại tất cả những gì xảy diễn trước mắt. Nhưng muốn chụp một chân dung nghệ sĩ với vẻ thư giản trên khuôn mặt, một ánh sáng thích hợp và một hậu cảnh thích hợp..., thật là khó trong khung cảnh nầy.Chương trình đêm nhạc bắt đầu bằng tràng pháo tay nồng nhiệt đón chào Thanh Lan xuất hiện trên sân khấu, với chiếc áo đầm đen ôm lấy thân hình gọn gàng như thời thanh xuân, phảng phất nét đẹp Tây phương. Sau mỗi bài hát, để thêm gần gũi với khán giả, chị kể lại vài câu chuyện thời xa xưa hoặc vài kỷ niệm nhỏ với khán giả tặng hoa cho mình.... Thanh Lan tiết lộ sự thân tình giữa chị và khán giả được tiến dẩn một cách giản dị từng bước, với khán giả mới gặp là biết, lần thứ hai là người quen, gặp thêm lần nữa là bạn, rồi trở thành người trong gia đình. Thanh Lan chọn trình bày những bài hát rất quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mình hoặc tìm về những kỷ niệm thời được xưng tụng là "Tiếng hát học trò" qua bài Hoa Học Trò (nhạc Anh Bằng, thơ Nhất Tuấn), song ca cùng Vũ Khanh... "Bây giờ còn nhớ hay không?" Vũ Khanh cũng rất dí dõm trẻ trung trong những bài hát của mình.Tiếp theo là các phần trình diễn không kém phần đặc sắc, truyền cảm sâu xa đến khán giả ngồi chật kín các hàng ghế bên dưới nhìn lên sân khấu được thiết kế phông nền rất mỹ thuật minh họa cho bài hát. Thỉnh thoảng khán giả lại đứng lên reo hò, đưa cao các tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ "Thanh Lan, I love you", mỗi khi tiếng hát đạt đến phần "đỉnh" của nó.Càng về khuya, chương trình càng lôi cuốn hơn. Cho đến khi show diễn kết thúc, khán giả như vẫn còn lưu luyến, nhỏ to "Thanh Lan vẫn còn trẻ và đẹp quá" so với tuổi đời của chị.Ra về, chúng tôi miên man nhớ lại những ký ức khó quên của thuở còn trong sân trường Đại Học....như ca sĩ Thanh Lan đã từng có một thời như vậy...Đây là một show diễn rất thành công về mặt kỹ thuật, nghệ thuật, và nhất là đã bộc lộ hết phần tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ, đặc biệt là với một nghệ sĩ tài hoa rất được nhiều người mến mộ, Thanh Lan.Những sinh hoạt có mặt nổi như thế nầy đã làm Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ được nhiều người biết đến hơn, thuận lợi cho bước phát triển sau nầy của Hội để thỏa mãn đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh của người cầm máy. Điều nầy sẽ mở đường cho hoạt động của Hội đi sâu vào các lãnh vực khác trong đời sống xã hội.Thực hiện bởi Đoàn-Trinh -- Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ