Đức Giáo hoàng Francis lên phi cơ, tới tông du ở 4 nước Châu Á và Châu Đại Dương: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

- GS tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, viết bài kêu gọi giáo dân Công giáo hãy bầu cho bà Harris vì bà là tín đồ Bap-tít chân thực, sống theo lời dạy của Chúa Jesus

- Trump lên án Biden và Harris gửi viện trợ quân sự cho Ukraine đã làm suy giảm sức mạnh Mỹ. Trump lập lại: cần xây tường và rào chắn vật lý dọc biên giới Mỹ-Mễ.

- Trump tự thú đã vi phạm luật pháp, can thiệp kết quả bầu cử 2020, khi trả lời phỏng vấn ở Fox News

- Trump: bà Harris "hung dữ" và không nói dịu nhẹ với cựu PTT Mike Pence hồi năm 2020 (trong khi Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021 đồng ý cần treo cổ Pence vì không nghe lời Trump).

- TT Biden và PTT Harris sẽ cùng vận động trong Lễ Lao động ở Pittsburgh

- Phiếu bầu tuần này sẽ gửi tới một số tiểu bang. Tại California (thành trì Dân Chủ) sẽ gửi phiếu bầu tới nhà cử tri vào ngày 7 tháng 10/2024. Bạn nhớ bầu sớm qua thư.

- Trump chạy tội: được gia đình tử sĩ mời tới quay phim trước các mộ chiến binh, chứ không tự ý Trump

- Các gia đình Gold Star không mời TT Biden và PTT Harris đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington

- Trump đổ lỗi Biden và Harris làm chết 6 con tin Israel

- Điềm của bà Harris không tăng vì Đại hội toàn quốc Dân chủ, nhưng vẫn hơn ở tỷ lệ Harris 52% vs Trump 46%.

- Giới luật gia đang chờ Tòa Tối cao họp vào Thứ Tư, xem sẽ giảm hay không các án tù vì bạo loạn ngày 6/1/2021

- Dân Biểu Ro Khanna (D-Calif.): Bà Harris đã sẵn sàng xét "hướng đi mới" để buộc Israel ngưng chiến với Hamas, có thể "đặt điều kiện về viện trợ cho Israel" điều mà Biden không làm.

- Nữ Thống đốc Massachusetts Maura Healey (D) kêu gọi phụ nữ đừng tin vào Trump

- Bà Harris hơn xa điểm Trump trong các cử tri trẻ tuổi

- Bây giờ mới nói (người cho tiền than thở về kẻ nhận tiền): Biden thú nhận Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cản trở thỏa hiệp ngưng bắn

- UNRWA: 70% trường học của cơ quan này ở Dải Gaza đã bị "phá hủy hoặc hư hại" kể từ ngày 7 tháng 10/2023.

- Gaza: 40.786 người chết, 94.224 người bị thương.

- Hamas nhận trách nhiệm vụ nổ 2 xe bom tuần trước ở Bờ Tây

- Tòa Israel cấm đình công vì không phải tranh chấp lao động.

- Thủ tướng Israel lo ngại về các cuộc biểu tình rầm rộ sau cái chết của 6 con tin ở Gaza. Hơn 250.000 người biểu tình đòi ngừng bắn ngay lập tức.

- Tổ chức Công nhân chung tại Israel đình công hôm nay, Thứ Hai, để phản ứng lại cái chết của 6 con tin Israel

- Hãng xe Volkswagen AG suy tính đóng cửa các nhà máy ở Đức để giảm chi

- TQ: tàu TQ đi qua vùng biển lãnh thổ Nhật Bản là "hoàn toàn hợp pháp" vì đó là "quyền quá cảnh".

- Con cá voi trắng Hvaldimir (bị cho là "gián điệp Nga") đã chết tại vùng biển Na Uy

- Puerto Rico: 1 xe tải đâm vào 1 quán bar, làm ít nhất 11 người chết và hơn 40 người bị thương.

- Đức Giáo hoàng Francis tới 4 nước Châu Á và Châu Đại Dương: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore

- Elon Musk: mạngStarlink của ông "có thể" sẽ xử lý "hơn 90% lưu lượng truy cập Internet trên không gian vào năm tới" nhờ 6350 vệ tinh trên quỹ đạo

- 63.000 nhân viên của Panasonic Holdings được hưởng lịch làm việc 4 ngày/tuần, chỉ 150 nhân viên chịu làm như vậy

- Tư bản đỏ Hoa Lục mua nhà đất Nam Hàn: Hơn 10.000 người nước ngoài đã mua bất động sản tại Nam Hàn 7 tháng qua, 2/3 người mua là người TQ

- California: Khoảng 10.000 nhân viên khách sạn đình công tại 25 khách sạn ở 8 thành phố

- Quận Los Angeles: 1 người bị bắt vì 1 người trong nhà chết

- Quận Los Angeles: tông xe vào 1 nhà hàng thức ăn nhanh lúc nửa khuya, tài xế bị thương

- Quận Cam: Cảnh sát cảnh báo hãy coi chừng 1 người tự xưng cảnh sát, điện thoại đòi tiền phạt hay tiền nợ

- Đài Loan: 1 cần cẩu tháp đổ sập, 1 công nhân Việt chết

- TIN VN. Công an làm việc với nam sinh Đường lên đỉnh Olympia vì cậu này mơ ước tương lai định cư, rời bỏ quê nhà thiên đường XHCN.

- TIN VN. Bình Thuận: Mưa lớn, 2 người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi, gần 700ha cây trồng bị ảnh hưởng.

- TIN VN. Công an đề nghị truy tố cựu: Bí thư Tỉnh ủy, Thứ trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Chủ tịch Xuyên Việt Oil...

- HỎI 1: Kinh hoàng: 28% dân Mỹ tin sai lầm rằng vaccine phòng ngừa COVID làm chết người? ĐÁP 1: Vẫn có người tin sai như vậy.

- HỎI 2: Sản phẩm chống lão hóa làm hại các cô gái trẻ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/9/2024) ⦿ ---- Hãng xe Volkswagen AG đang cân nhắc một động thái chưa từng có là đóng cửa các nhà máy ở Đức như một phần của chương trình cắt giảm chi phí, theo CEO của VW Oliver Blume trả lời báo chí địa phương vào thứ Hai. "Ngay cả việc đóng cửa các nhà máy sản xuất xe và các địa điểm lắp ráp phụ tùng trong tình hình hiện tại, không còn có thể loại trừ nếu không có biện pháp đối phó nhanh chóng", Blume tuyên bố sau cuộc họp của ban quản lý.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng việc tàu Trung Quốc đi qua vùng biển lãnh thổ Nhật Bản là "hoàn toàn hợp pháp". Hôm thứ Bảy, Nhật Bản đã nộp đơn phản đối sau khi tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển của Nhật Bản lần thứ hai trong một tuần. TQ đã phản ứng bằng cách nói rằng việc đi qua đó cấu thành "quyền quá cảnh". Tuần trước, Nhật Bản cũng lên án việc một máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận của mình là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền", trong khi TQ phủ nhận các cáo buộc.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông không nghĩ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang làm đủ để đảm bảo một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu Netanyahu có nên làm nhiều hơn nữa không và liệu ông đã làm đủ chưa, Biden trả lời: "Không".

.

Ông và Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ gặp nhóm đàm phán thỏa thuận con tin của Mỹ. Trước cuộc họp, tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết ông tin rằng thỏa thuận con tin cuối cùng đã "rất gần". Theo các báo cáo trước đó của phương tiện truyền thông, Washington đang chuẩn bị trình bày một đề xuất ngừng bắn "chấp nhận hoặc dẹp luôn" giữa Israel và Hamas sau khi xác nhận cái chết của 6 con tin nữa.

.

⦿ ---- Tổng ủy viên Philippe Lazzarini của Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UN) cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ Hai rằng 70% trường học của cơ quan này ở Dải Gaza đã bị "phá hủy hoặc hư hại" kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Lazzarini nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn là cách duy nhất để tiến về phía trước.

.

"Phần lớn các trường học của chúng tôi hiện là những nơi trú ẩn quá tải với hàng trăm nghìn gia đình phải di dời. Chúng không thể được sử dụng để học tập", ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo thêm rằng trong những điều kiện như vậy, trẻ em có khả năng "trở thành nạn nhân" của nạn bóc lột lao động và bị các nhóm chiến binh tuyển dụng, với nguy cơ "kích động sự phẫn nộ và chủ nghĩa cực đoan" ngày càng tăng.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát tại Gaza đã cập nhật số liệu về số người chết vào thứ Hai. Theo dữ liệu mới nhất, số người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10/2023 đã tăng lên 40.786 người và số người bị thương tăng lên 94.224 người. Trong khi đó, tại Israel, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đất nước, sau khi tìm thấy thi thể của sáu con tin người Israel, với người dân kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

.

⦿ ---- Nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm thứ Hai đã nhận trách nhiệm về vụ kích nổ 2 xe bom hồi tuần trước ở Bờ Tây (West Bank). Thứ Sáu tuần trước, hai xe bom đã phát nổ ở khu vực Gush Etzion ở Bờ Tây, làm ba người Israel bị thương. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã bắn chết 2 nghi phạm được cho là có liên quan đến các vụ tấn công. Một cuộc điều tra ban đầu về vụ nổ cho thấy hai quả bom phát nổ trong khu vực này đến từ cùng một phòng chế tạo bom ở Hebron.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã hoan nghênh lệnh của Tòa án Lao động Bat Yam vào thứ Hai yêu cầu các cuộc tổng đình công trên toàn quốc phải dừng lại trước 2:30 giờ chiều giờ địa phương. "Tòa án đã chấp nhận lập trường của chúng tôi và xác định rằng cuộc đình công của Histadrut [Tổng tổ chức Công nhân Israel] là chính trị và bất hợp pháp", ông viết trong một bài đăng trên X. Trước đó, báo Haaretz đưa tin rằng 3 cá nhân đã bị bắt trong cuộc biểu tình nổ ra do không có thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.

.

⦿ ---- Sau tuần này, một số phiếu bầu sẽ gửi tới một số tiểu bang, và các phiếu bầu qua thư khi các ủy ban bầu cử nhận được sẽ chờ tới Ngày Bầu Cử mới được bắt đầu đếm. Các lá phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2024 sẽ được gửi vào thứ Sáu tại North Carolina, một trong số ít các tiểu bang có yếu tố dao động quan trọng. Trong khi đó, tại California (thành trì Dân Chủ) sẽ gửi phiếu bầu tới nhà cử tri vào ngày 7 tháng 10/2024. Cử tri California có thể theo dõi các hướng dân ở trang: ocvote.gov.

.

Sau đó, hai tuần sau, cuộc bỏ phiếu trực tiếp sớm sẽ bắt đầu ở Minnesota, South Dakota và Virginia. Tuần trước, Harris tập trung vào chuyến tham quan bằng xe buýt ở Georgia và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, cũng đến thăm North Carolina. Trong khi đó, Trump chuyển sự chú ý của mình sang "bức tường xanh" của Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, tổ chức các sự kiện ở cả ba tiểu bang vào cuối tuần và hứa hẹn sự phục hồi kinh tế.

.

⦿ ---- Một Giáo sư Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America) viết bài trên báo The Hill, kêu gọi bầu cho ứng cử viên Kamala Harris, vì phù hợp với lương tâm Công giáo của ông, và vì bà là một giáo dân Báp-tít tốt, sống với đức tin Thiên Chúa, và có quá trình hoạt động cứu giúp người nghèo và trẻ em. GS John Kenneth White là giáo sư danh dự tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, viết trích dịch như sau.

.

Trong Phúc âm Matthew, Chúa Jesus kiệt sức đang đi từ Galilee đến Judea thì một nhóm trẻ nhỏ được mang đến để Người ban phước. Khi các môn đồ của Người cố xua đuổi chúng đi, Chúa Jesus đã khiển trách họ và nói rằng: "Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta và đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng".

.

Đối với Chúa Jesus, trẻ em là ưu tiên hàng đầu, phúc lợi của chúng bắt đầu từ khi thụ thai và kéo dài mãi sau đó. Liệu có đủ thức ăn để ăn không? Chăm sóc sức khỏe đầy đủ không? Nhà ở? Cơ hội giáo dục? An toàn trước bạo lực súng đạn? Không khí sạch để thở và nước để uống không? Những câu hỏi này là vấn đề chính sách công và người Công giáo phải chú ý.

.

Tại Công đồng Vatican II, các giám mục tuyên bố rằng các vấn đề ảnh hưởng đến "phẩm giá con người", như "điều kiện sống dưới mức con người, giam cầm tùy tiện, trục xuất, chế độ nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em" và "điều kiện làm việc đáng xấu hổ" đều "đầu độc xã hội loài người và là "sự sỉ nhục tột cùng đối với Đấng sáng tạo".

.

Trong số những vấn đề này, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho rằng việc chấm dứt phá thai và an tử phải là những ưu tiên “hàng đầu”. Và đối với nhiều người Công giáo, phá thai là một trở ngại khi ủng hộ Kamala Harris. Phá thai nên là vấn đề gây khó khăn cho mọi người có đức tin. Tuy nhiên, việc lật ngược phán quyết Roe v. Wade đã chỉ ra rằng sự can thiệp quá mức của chính phủ đã ngăn cản một số ca phá thai cần thiết về mặt y tế. Chúng ta đã biết về những phụ nữ bị sảy thai trong bãi đậu xe của bệnh viện, bị nhiễm trùng huyết và mất khả năng sinh con hoặc những đứa trẻ là nạn nhân của tấn công tình dục, những đứa trẻ buộc phải đi đến các tiểu bang khác để phá thai.

.

Không có ứng cử viên Công giáo hoàn hảo. Tuy nhiên, quá thường xuyên, những người Công giáo khuất phục trước sự cám dỗ thoải mái trong khẩu hiệu của họ — hạ thấp mọi thứ xuống sự lựa chọn nhị phân sai lầm là “ủng hộ sự sống” hoặc “ủng hộ quyền lựa chọn”. Sứ vụ của Chúa Jesus đã tìm cách tiếp cận những người bị bỏ rơi, những người đau khổ, những người nghèo và những người bị xã hội loại trừ. Đức Giáo hoàng Francisô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo là dành cho “tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người” — và phải là một giáo hội chào đón tất cả mọi người.

.

Bà Harris đã bày tỏ những tình cảm tương tự: “Người hàng xóm là về sự hiểu biết và sống phục vụ người khác — rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau.” Bà Harris không phải là người Công giáo, nhưng cô là một tín đồ Báp-tít trung thành. Lớn lên ở Oakland, Harris đã học được rằng “‘đức tin’ là một động từ và chúng ta phải sống đức tin, và thể hiện đức tin đó bằng hành động.” Phát biểu tại Đại hội Báp-tít Quốc gia năm 2022, cô đã trích dẫn Thư Cô-rin-tô thứ nhất (First Corinthians): “Hãy kiên định trong đức tin. Hãy can đảm. Hãy mạnh mẽ. Và làm mọi việc trong tình yêu thương.”

.

Chúng ta phải là những tác nhân của tình yêu thương. Về mặt tập thể, chính phủ có thể là một lực lượng mở rộng tình yêu thương đó bằng cách hỗ trợ trẻ em được giáo dục tốt, phục vụ bữa ăn cho người đói, bảo vệ môi trường, thúc đẩy hòa bình và giúp đỡ cha mẹ bằng các khoản tín dụng thuế và dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng.

.

Một ví dụ về việc biến đức tin thành hành động là vào năm 2021, khi Thượng viện thông qua khoản tín dụng thuế trẻ em, cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho hàng triệu gia đình và giảm mức nghèo đói xuống mức thấp kỷ lục.

.

Nếu được bầu, Harris hứa sẽ hỗ trợ nhiều hơn từ chính phủ để giảm giá thực phẩm, xây dựng thêm nhà ở, cắt giảm giá thuốc theo toa và mở rộng khoản tín dụng thuế chăm sóc trẻ em, bao gồm cả việc cung cấp 6.000 đô la trong năm đầu tiên sau khi một đứa trẻ chào đời.

.

Harris đưa ra một điển hình về phẩm chất đạo đức mạnh mẽ. Khi chấp nhận đề cử tổng thống của đảng, bà đã mô tả nỗi buồn mà bà thấy ở người bạn học của mình, Wanda. Khi hỏi mọi thứ có ổn không, Wanda tâm sự rằng bà đã bị cha dượng xâm hại tình dục. Ngay lập tức, Harris khăng khăng rằng cô Wanda phải vào ở chung với gia đình của mình — một quyết định mà mẹ bà, Shyamala, đã ngay lập tức khẳng định.

.

Nói một cách đơn giản, Kamala Harris là một người có phẩm chất và hết lòng vì chồng và gia đình. Donald Trump thì không. Trump đã bị phát hiện có trách nhiệm pháp lý vì tội hiếp dâm, bị kết tội gian lận, nhiều lần khuyến khích bạo lực, bị truy tố vì cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, tham gia vào việc gọi tên một cách độc ác và đã thề sẽ trở thành "kẻ độc tài ngay từ Ngày đầu tiên" nếu ông ta trở lại Bạch Ốc.

.

Năm nay, người Công giáo phải khẳng định những gì đức tin của chúng ta dạy. Tôn giáo không được sử dụng như một vũ khí mà là một cây cầu. Như Đức Giáo hoàng Francis đã nói: “Không gia đình, không nhóm hàng xóm, không nhóm dân tộc, càng không phải là một quốc gia, có tương lai nếu sức mạnh đoàn kết họ, đưa họ lại gần nhau và giải quyết những khác biệt của họ là sự trả thù và hận thù”.

.

Những tiếng nói được trao quyền bởi đức tin phải là một phần trong cuộc đối thoại chính trị của chúng ta. Theo lời của cố Hồng y Joseph Bernadin, xã hội của chúng ta là một xã hội “đa nguyên triệt để”. Đối với ông, điều này có nghĩa là người Công giáo nên nêu trường hợp của họ “bằng những thuật ngữ phi tôn giáo mà những người khác có niềm tin đức tin khác có thể thấy thuyết phục về mặt đạo đức”.

.

Bất chấp bất kỳ mức độ khó chịu nào mà những người Công giáo chu đáo có với bất kỳ ứng cử viên nào, đức tin của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải hành động — và bỏ phiếu. Một người Công giáo trung thành có thể, với lương tâm trong sáng, bỏ phiếu cho Harris. Tôi dự định sẽ làm như vậy.

.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden sẽ quay trở lại chiến dịch tranh cử vào thứ Hai, tham gia cùng Phó Tổng thống Kamala Harris tại sự kiện Ngày Lễ Lao động ở Pittsburgh sau khi đã dành phần lớn thời gian không xuất hiện trong những tuần qua. Biden đã thiết lập lại chiến dịch ở California và Delaware sau sáu tuần bận rộn sau khi kết thúc tương lai chính trị của mình trong chính trường tổng thống.

.

Tổng thống đã tránh xa công chúng trong suốt kỳ nghỉ dài ở hai bờ biển, vạch ra cách dành những tháng còn lại trong nhiệm kỳ của mình sau khi từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc. Biden dự kiến ​​sẽ quay trở lại chiến dịch tranh cử vào thứ Hai để ủng hộ Harris trước khi trở về Washington.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào khuya Chủ Nhật đã chỉ trích Phó Tổng thống Harris là "hung dữ" và tuyên bố cách bà đối xử với cựu Phó Tổng thống Mike Pence trong một cuộc tranh luận là "khủng khiếp". Trump, phát biểu trên chương trình "Life, Liberty and Levin" của Fox News, đã chỉ ra khoảnh khắc lan truyền trong cuộc tranh luận phó tổng thống năm 2020 khi Harris khiển trách việc Pence ngắt lời bằng câu nói, "Kính thưa Phó Tổng thống [Pence], tôi đang phát biểu".

.

"Bây giờ họ có Kamala, người mà họ nói là có nhiều khuyết điểm, nhưng bà ấy là một người tồi tệ. Cách bà ấy đối xử với Mike Pence thật khủng khiếp. Cách bà ấy đối xử với mọi người thật khủng khiếp", Trump nói trên Fox News. Mối quan hệ giữa Trump và Pence ngày càng căng thẳng vào cuối nhiệm kỳ tại Bạch Ốc. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2021 khi Pence từ chối lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 bất chấp áp lực từ Trump và các đồng minh của ông.

.

Những người biểu tình tại cuộc nổi loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã hô vang "Hãy treo cổ Mike Pence" vì Pence từ chối đặt câu hỏi về kết quả bầu cử. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Trump cho biết ông không lo lắng về sự an toàn của Pence vì ông tin rằng ông Pence được "bảo vệ tốt" và "trong tình trạng tốt". Một báo cáo của tờ New York Times được công bố vào năm 2022 tuyên bố rằng Trump đã đưa ra một nhận xét tán thành vào ngày 6 tháng 1 về việc phó tổng thống của chính ông cần bị treo cổ, mặc dù người phát ngôn của Trump cáo buộc câu chuyện này là một phần của "chiến dịch tấn công của đảng Dân chủ" lớn hơn.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhắc lại lập trường của mình về an ninh biên giới để tránh tình trạng di cư ồ ạt, nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng các bức tường và rào chắn vật lý dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Phát biểu trong phần thứ hai của cuộc phỏng vấn với Mark Levin do Fox News phát sóng, Trump đã chỉ trích đảng Dân chủ, đặc biệt là Phó Tổng thống Kamala Harris, vì đã phản đối các sáng kiến ​​xây tường biên giới của ông trong quá khứ.

.

Ông tuyên bố Harris là một đối thủ mạnh mẽ của những nỗ lực của mình và bảo vệ quyết định sử dụng tiền của quân đội để xây dựng bức tường biên giới. Trump coi tình hình này là một "cuộc xâm lược" và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết những gì ông coi là vấn đề an ninh quốc gia quan trọng.

.

⦿ ---- Trump chỉ trích các gói viện trợ quân sự cho Ukraine đã làm suy giảm sức mạnh Hoa Kỳ. Trump chỉ trích tình trạng sẵn sàng của quân đội Hoa Kỳ, tuyên bố rằng chính quyền hiện tại đã cắt giảm nguồn lực đến mức khiến đất nước "dễ bị tổn thương" trước các mối đe dọa có thể xảy ra. Ông tuyên bố rằng quân đội và thủy thủ đang thiếu các thiết bị cần thiết, với số lượng tuyển dụng ở mức thấp nhất mọi thời đại vì Bạch Ốc đã tập trung vào việc chuyển các khoản tiền "khổng lồ" cho các quốc gia như Ukraine.

.

Tổng Thống Joe Biden từng giải thích rằng lý do Mỹ viện trợ cho Ukraine vì Ukraine là kế bên NATO, liên minh mà Hoa Kỳ có cam kết phòng thủ chung. Nếu NATO bị Nga xâm phạm, bắt buộc chiến binh Mỹ phải ra chiến trường, và ông không muốn quâ đội Mỹ tham chiến như thế.

.

⦿ ---- Trump tự thú đã vi phạm luật pháp. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ Nhật, Donald Trump đã thú nhận về những hành vi phi pháp bị cáo buộc của mình, theo các chuyên gia pháp lý cho biết. Fox News đã phát sóng phần thứ hai của cuộc phỏng vấn Trump với đồng minh truyền thông thân cận Mark Levin vào cuối tuần. Trong cuộc trò chuyện của họ, Trump đã nói điều gì đó về việc phá hoại cuộc bầu cử khiến một số người phải giựt mình.

.

"Ai đã từng nghe, bạn bị truy tố vì can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mà bạn có mọi quyền để làm điều đó, bạn bị truy tố và số phiếu thăm dò của bạn tăng lên? Khi mọi người bị truy tố, số phiếu thăm dò của họ giảm xuống", Trump nói. Bình luận này ngay lập tức lan truyền trực tuyến.

.

Chuyên gia phân tích pháp lý và người dẫn chương trình MSNBC Katie Phang trả lời rằng, "Phạm tội rồi thú nhận hành vi phạm tội. Đó là chuyên môn của Trump".

.

Cựu công tố viên liên bang Joyce Vance đã làm rõ về luật này. "Không có quyền 'can thiệp' vào cuộc bầu cử tổng thống", bà nói. "Đây chính là sự tầm thường của cái ác ở đây—Trump khẳng định rằng ông ta có thể phủ nhận ý chí của cử tri để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mà ông ta đã thua. Và ông ta sẽ làm điều đó một lần nữa. Chúng ta phải bỏ phiếu chống lại ông ta với số lượng áp đảo."

.

Cựu công tố viên Elizabeth de la Vega cũng lên tiếng, nói rằng, "Cứ nói đi đồ ngốc." Bà nói thêm vào Chủ Nhật: "Tôi thích cách Trump sử dụng từ 'can thiệp' để chống lại chính mình."

.

Luật sư Taylor E. Darcy cho biết, "Không ai có quyền can thiệp vào cuộc bầu cử. Hoặc là 1) Trump tin vào lời nói dối của mình, hoặc 2) Trump đã già và ảo tưởng. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không đủ tư cách để làm tổng thống."

.

Tiến sĩ tâm lý học David A. Lustig cho biết, "Chúng ta hiện đang ở thời điểm đáng chú ý khi chứng tự luyến bệnh hoạn của Trump đang hoạt động hiệp đồng với chứng mất trí đang tiến triển của ông ta, khiến chúng ta có một tô cháo yến mạch cực kỳ kinh tởm, độc ác và xảo quyệt".

.

⦿ ---- Trump chạy tội: được gia đình tử sĩ mời tới quay phim trước các mộ chiến binh. Vào chiều Chủ Nhật, Donald Trump đã có một nỗ lực khác nhằm đổ lỗi cho chiến dịch tranh cử tổng thống bất hợp pháp của mình tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào đầu tuần, nơi Trump được chụp ảnh đang mỉm cười và giơ ngón tay cái lên bên cạnh những ngôi mộ của các anh hùng chiến tranh Hoa Kỳ.

.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ gây tranh cãi với các gia đình đã biến thành một buổi chụp ảnh không mấy ảm đạm, Trump đã lên nền tảng Truth Social của mình để cố gắng dập tắt cơn bão lửa mà ông tạo ra, khiến các cựu chiến binh và gia đình của những người được chôn cất tại Arlington phẫn nộ. Theo cựu tổng thống, ông được một số gia đình mời và việc đích thân vinh danh những người đã khuất trong chiến tranh không phải là ý tưởng của ông.

.

Trên Truth Social, Trump viết, "Tôi muốn cảm ơn gia đình của những Chiến binh Vĩ đại đã khuất vì cách họ đoàn kết lại với nhau, và cảm ơn tôi đã tham dự, theo yêu cầu của họ, Lễ kỷ niệm những thành viên tuyệt vời trong gia đình họ, những người, vì sự Vô năng của Kamala Harris và Joe Biden, đã không còn ở bên chúng ta nữa. Cảm ơn các bạn đã nói rằng các bạn muốn tôi đứng cùng các bạn tại Lễ tưởng niệm Quốc gia Arlington, và chụp ảnh, rằng đó là yêu cầu của các bạn, không phải của tôi, nhưng đó là Vinh dự Lớn của tôi khi được làm như vậy."

.

"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!" ông nói thêm. "Phó Tổng thống Kamala Harris đã cố gắng xoay chuyển tình thế, vì họ không có mặt ở đó, chưa bao giờ nói chuyện với gia đình và không có ý định làm như vậy. Ở Afghanistan, bạn không đưa những Người lính ra ngoài trước, bạn đưa những Người lính ra ngoài sau cùng. Đây sẽ là Quân đội 101, cơ bản nhất, và những "lãnh đạo" của Thảm họa đó phải bị sa thải ngay lập tức."

.

Sau đó, ông cố gắng chuyển hướng bằng cách gián tiếp nhắc đến vụ sát hại sáu con tin người Israel bị bắt ở Gaza bằng cách nói thêm, "Chúng ta có những KẺ NGỐC NGHẾCH trong Nhà Trắng, và giờ đây, họ đang cố gắng giải quyết Cuộc khủng hoảng con tin ở Israel. Đoán xem kết quả sẽ ra sao?"

.

⦿ ---- Các gia đình Gold Star không mời Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào tuần trước để kỷ niệm ba năm vụ tấn công tại Abbey Gate ở Afghanistan, theo lời một quan chức Bạch Ốc và một phụ tá của Harris nói với NBC News, bác bỏ các tuyên bố riêng biệt được đưa ra vào Chủ Nhật bởi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton và cựu Dân biểu Tulsi Gabbard.

.

Hai người đã nói về chuyến thăm của cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi Trump đã bị chỉ trích vì tạo dáng, chỉa ngón tay cái, chụp ảnh với các gia đình Gold Star tại một khu vực của nghĩa trang mà theo truyền thống là cấm chụp ảnh.

.

Quân đội cũng cáo buộc một thành viên trong ban vận động chiến dịch tranh cử của Trump đã "đột ngột xô đẩy" một nhân viên nghĩa trang tìm cách thực thi các hạn chế về việc chụp ảnh và quay video tại địa điểm này.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 Donald Trump đã viết trên trang cá nhân mạng xã hội X của mình rằng "Joe Biden tham nhũng" và "Đồng chí Kamala Harris" phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 6 con tin Israel ở Gaza.

.

"Chúng tôi đau buồn trước cái chết vô nghĩa của các Con tin Israel, bao gồm cả một Công dân Mỹ tuyệt vời, Hersh Goldberg-Polin, bị Hamas sát hại do hoàn toàn thiếu Sức mạnh và Lãnh đạo của Hoa Kỳ. Đừng nhầm lẫn - Điều này xảy ra vì Đồng chí Kamala Harris và Joe Biden tham nhũng là những Nhà lãnh đạo tồi", Trump viết. Trump tiếp tục cáo buộc đối thủ của mình trong cuộc bầu cử tổng thống và tổng thống đương nhiệm bằng cách nói rằng họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người Mỹ ở nước ngoài, tuyên bố rằng họ "có máu trên tay. Đất nước và người dân tuyệt vời của chúng ta không an toàn dưới thời Joe Biden, và sẽ còn kém an toàn hơn dưới thời Kamala Harris."

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris không thấy sự gia tăng đáng kể về sự ủng hộ sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, vẫn duy trì vị trí dẫn đầu nhẹ so với cựu Tổng thống Trump trong một cuộc thăm dò toàn quốc mới. Một cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos, được công bố vào Chủ Nhật, cho thấy Harris đã vượt qua Trump với tỷ lệ 50% so với 46% trong số tất cả người lớn và cử tri đã đăng ký. Khi nói đến những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, Harris dẫn trước Trump với tỷ lệ 52% so với 46%.

.

Những người thăm dò ý kiến lưu ý rằng những phát hiện này tương tự và không thay đổi về mặt thống kê so với cuộc thăm dò vào tháng 8. Theo một cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post/Ipsos trước đại hội, Harris có 49% sự ủng hộ trong số những cử tri đã đăng ký, trong khi Trump có 45%.

.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc thăm dò được công bố sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng trước để xem liệu phó tổng thống có trải qua sự gia tăng sau đại hội hay không, như một số ứng cử viên đã từng trải qua trong quá khứ. Cuộc thăm dò được tiến hành bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, một ngày sau đêm cuối cùng của đại hội.

.

Mặc dù hầu hết các con số nhìn chung không thay đổi so với trước đại hội của đảng Dân chủ, nhưng Harris đã nới rộng khoảng cách giới tính, những người thăm dò ý kiến lưu ý. Harris dẫn trước 13 điểm trong số phụ nữ — 54% so với 41% — trong khi Trump dẫn trước 5 điểm trong số nam giới — 51% so với 46%. Trước đại hội, Harris đã tăng 6 điểm trong số phụ nữ, các nhà thăm dò cho biết.

.

Harris cũng thể hiện tốt hơn khi nói đến các chiến dịch, với 56% người Mỹ nói rằng bà đã làm tốt hoặc xuất sắc trong việc điều hành chiến dịch của mình. Khoảng 41% nói như vậy đối với Trump, trong khi hầu hết có quan điểm tiêu cực hơn về chiến dịch, theo cuộc thăm dò.

.

Về phần mình, Trump đã vượt trội hơn Harris về lòng tin đối với các vấn đề chính, bao gồm nền kinh tế và lạm phát, mà ông dẫn trước 8 điểm ở mỗi hạng mục. Ông đã dẫn trước Harris 9 điểm khi nói đến lòng tin trong việc xử lý tình hình biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

.

Các nhà thăm dò lưu ý rằng phó tổng thống được coi là đáng tin cậy hơn Trump khi nói đến việc bảo vệ nền Dân chủ Hoa Kỳ và các cuộc bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao. Tiếp theo là một loạt các cuộc thăm dò khác cho thấy Harris vẫn giữ được lợi thế sít sao so với Trump, người đã phần lớn bác bỏ sự gia tăng ủng hộ cho phó tổng thống. Theo chỉ số thăm dò của The Hill và Decision Desk HQ, Harris dẫn trước Trump 3,8 điểm trên toàn quốc.

.

Cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos được tiến hành từ ngày 23 đến 27 tháng 8 và bao gồm 2.496 cuộc phỏng vấn đã hoàn thành. Sai số lấy mẫu là 2,1 điểm phần trăm ở mức độ tin cậy 95 phần trăm.

.

⦿ ---- Tác động vang dội của quyết định của Tòa án Tối cao nhằm vô hiệu hóa cáo buộc cản trở công lý được sử dụng trong các vụ án bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 sẽ phải đối mặt với sự giám sát mới vào thứ Tư tuần này, khi việc tuyên án lại sẽ là bài kiểm tra xem các án tù có phải được giảm hay không.

.

Kể từ quyết định của tòa án cấp cao hồi tháng 6/2024, rất nhiều kẻ bạo loạn đã yêu cầu các thẩm phán hoãn lại hoặc xem xét lại các bản án đã áp dụng. Các công tố viên đã nói trong hồ sơ tòa án rằng một phân tích "từng trường hợp" về các vụ án cản trở đang được tiến hành để xác định cách tiến hành và liệu các bản án khắc nghiệt hơn có thể được duy trì hay không.

.

Bây giờ, các luật sư đang chuẩn bị đưa ra phép thử đối với Thomas Robertson, một cựu cảnh sát Virginia, người đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi bồi thẩm đoàn kết tội anh ta sáu tội danh vào năm 2022, bao gồm cả tội cản trở một thủ tục tố tụng chính thức. Các công tố viên cho biết Robertson đã vào Điện Capitol cùng với làn sóng kẻ bạo loạn đầu tiên và "sử dụng đào tạo chuyên môn" của mình trong việc thực thi pháp luật để cản trở các cảnh sát cố gắng đẩy lùi đám đông, sử dụng một cây gậy gỗ lớn để đánh ít nhất 2 cảnh sát bảo vệ Quốc Hội.

.

Bản án 87 tháng tù của kẻ bạo loạn ban đầu đã bị hủy bỏ và được lệnh thi hành lại vào tháng 5 do một phán quyết riêng của tòa kháng án liên bang ảnh hưởng đến các hướng dẫn về bản án của hắn. Nhưng tòa kháng án cũng cho biết thẩm phán tòa án cấp dưới của kẻ bạo loạn có thể xem xét quyết định đang chờ xử lý của Tòa án Tối cao về tội cản trở khi đưa ra bản án mới.

.

Tại phiên tuyên án lại của Robertson, một thẩm phán liên bang sẽ xác định thời hạn - nếu có - phán quyết của các thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ xóa bỏ thời hạn tù của kẻ bạo loạn. Các công tố viên cho biết bản án đó không nên thay đổi. Nhưng luật sư của Robertson đang tìm kiếm một bản án nhẹ hơn nhiều, cho rằng kẻ bạo loạn đã là "tù nhân mẫu mực" trong ba năm qua ngoài các hướng dẫn tuyên án của hắn hiện đã thay đổi đáng kể.

.

Hơn 350 kẻ bạo loạn đã bị truy tố tội cản trở thủ tục Quốc Hội, và tội tấn công Điện Capitol. Điều luật, Mục 1512(c)(2), coi việc cản trở, ngăn cản hoặc can thiệp vào các cuộc điều tra và thẩm vấn chính thức của Quốc hội là một tội đại hình. Bộ Tư pháp ban đầu sử dụng điều luật này để truy tố những kẻ bạo loạn đã làm gián đoạn quá trình Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, nhưng một kẻ bạo loạn, Joseph Fischer, đã phản đối cách tiếp cận đó, cho rằng các công tố viên đã sửa đổi một cách bất hợp pháp một cáo buộc từng coi việc hủy tài liệu là hành vi phạm tội để bao gồm cả hành vi của những người xông vào Điện Capitol vào ngày hôm đó.

.

⦿ ---- Dân Biểu Ro Khanna (D-California) hôm Chủ Nhật cho biết nhóm của Phó Tổng thống Harris đã đề xuất một sự sẵn sàng lớn hơn để xem xét "một hướng đi mới" về chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel và chấm dứt cuộc chiến của Israel với Hamas.

.

"Tôi đã thúc đẩy bà ấy [Harris] ủng hộ việc thực thi luật pháp Hoa Kỳ. Đó là những gì việc thực thi Luật Leahy và luật an ninh của chúng tôi yêu cầu, rằng chúng tôi không có viện trợ vô điều kiện. Đây không phải là điều chưa từng có", Khanna nói trên chương trình "Meet the Press" của NBC News, ám chỉ đến việc cựu Tổng thống Reagan ngừng viện trợ cho Israel sau khi Israel xâm lược Lebanon năm 1982.

"Vì vậy, chúng ta cần gây áp lực từ cả hai bên để chấm dứt chiến tranh. Và tôi rất vui vì phó tổng thống cởi mở với một hướng đi mới", Khanna nói thêm. Khanna đã trả lời một báo cáo của Washington Post vào thứ Bảy rằng Harris "có thể sẽ tiến hành phân tích đầy đủ về chính sách của Hoa Kỳ-Israel để xác định điều gì đang hiệu quả và điều gì không", trích dẫn một số người hiểu rõ suy nghĩ của bà.Washington Post cho biết Harris có thể cởi mở hơn với việc "áp đặt các điều kiện đối với một số khoản viện trợ cho Israel", điều mà Tổng thống Biden đã không làm trong suốt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng. Khi được hỏi liệu Harris có bày tỏ sự cởi mở về việc đặt điều kiện viện trợ trực tiếp cho Khanna hay không, ông nói, "Không. Tôi sẽ để phó tổng thống giải thích điều đó"."Nhưng những gì bà ấy đã làm - nhóm của bà ấy đã bày tỏ sự cởi mở là hướng đi mới. Và hãy nhìn bất kỳ ai xem xét chính sách này, bạn có những con tin vẫn chưa được thả. Bạn có một cuộc chiến kéo dài gần 11 tháng. Bạn có hơn 40.000 người ở Gaza đang chết. Chúng ta cần một hướng đi chính sách mới để chấm dứt chiến tranh", ông nói.DB Khanna đã bày tỏ sự phản đối đối với việc viện trợ thêm cho Israel trong nhiều lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào đầu tháng 10, với lý do số dân thường tử vong ở Gaza ngày càng tăng. Khi bỏ phiếu chống lại dự luật viện trợ cho Israel vào tháng 4, ông nói rằng đó là để phản đối một "tấm chi phiếu trắng" cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu.Bà Harris đã đi trên một ranh giới mong manh khi thảo luận về quan điểm của bà về cuộc chiến tranh Israel-Hamas và việc tiếp tục viện trợ cho Israel. Kể từ khi bà thay thế Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ một số người biểu tình ủng hộ Palestine yêu cầu lên án trực tiếp hơn về chiến dịch thời chiến của Israel và một quan điểm khác hơn so với những gì Tổng thống Biden đã đưa ra.Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng trước, Harris đã thề rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo vệ Israel và giúp nước này tự bảo vệ mình, nói rằng Israel "không bao giờ được đối mặt với nỗi kinh hoàng" mà Hamas đã gây ra trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và bắt cóc 250 người khác. Nhưng bà cũng bày tỏ mối quan ngại của mình về số người chết ở Gaza."Những gì đã xảy ra ở Gaza trong 10 tháng qua thật tàn khốc", bà nói trong tiếng vỗ tay. "Mức độ đau khổ thật đau lòng. Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi thống khổ ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có thể nhận ra quyền được tôn trọng, an ninh và tự do tự quyết của mình.”Một số nhà quan sát bên ngoài cho rằng những phát biểu công khai của bà đại diện cho sự thay đổi, ít nhất là trong cách nhấn mạnh của ngôn ngữ, so với những phát biểu trước đây của Biden về vấn đề này.⦿ ---- Nữ Thống đốc Massachusetts Maura Healey (D) hôm Chủ Nhật đã dội gáo nước lạnh vào tính hợp pháp của đề xuất của cựu Tổng thống Trump về việc chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm chi trả cho phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tuyên bố rằng cử tri không thể "tin bất cứ điều gì" Trump nói về các vấn đề sinh sản."Bạn không thể coi trọng điều này. Ý tôi là, đây không chỉ là một đảng viên Cộng hòa — và nhân tiện, tôi làm việc tốt với những người Cộng hòa — đây là Donald Trump, người sẽ nói bất cứ điều gì và mọi thứ tùy thuộc vào hướng gió thổi", bà Healey nói trên "Face the Nation" của CBS News. "Ông Trump đã bị chỉ trích vào ngày hôm kia, bạn biết đấy, và vì vậy ông ấy đưa ra tuyên bố rằng, đột nhiên, ông ấy tin vào IVF. Điều đó hoàn toàn sai, nó xúc phạm phụ nữ".Trump nói hôm thứ Năm rằng chính quyền ông sẽ bảo vệ quyền tiếp cận IVF và để chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm chi trả cho việc điều trị nếu ông được bầu vào tháng 11. Mặc dù đảng Cộng hòa không trực tiếp phản đối việc tiếp cận IVF, nhưng đảng Dân chủ cho biết Trump và đảng Cộng Hòa đã tạo điều kiện cho Tòa án Tối cao Alabama ra phán quyết vào tháng 2 rằng phôi đông lạnh có thể được coi là giống như trẻ em, và do đó, việc vứt bỏ chúng có thể là hành vi phạm tội. Phán quyết này đã tạm thời dừng các dịch vụ IVF cho nhiều bệnh nhân ở Alabama.“Trước hết, đừng tin bất cứ điều gì Donald Trump nói”, Healey nói. “Bạn biết đấy, với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp, tôi đã phải kiện ông Trump hơn 100 lần vì những lời nói dối của ông ta. Và với tư cách là thống đốc, tôi đã thấy sự khác biệt rất thực giữa chính quyền Trump và chính quyền sẽ có Kamala Harris khi nói đến y tế, sức khỏe phụ nữ, quyền tự do sinh sản. Không thể có sự khác biệt rõ ràng trong cuộc bầu cử này, Kamala Harris ủng hộ quyền tự do sinh sản.”Sau đó, bà cho biết Phó Tổng thống Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), “ngày nào cũng ra mặt tấn công” về vấn đề này. “Và họ không chỉ nói chuyện với đảng Dân chủ; họ đang nói chuyện với đảng Cộng hòa, với những người độc lập và với rất nhiều người Mỹ đang theo dõi Ngày Lao động này và chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai, và về vấn đề này đến vấn đề khác, bảo vệ tầng lớp trung lưu, một nền kinh tế hoạt động tốt, ủng hộ quyền tự do sinh sản. Đây là tất cả những điều mà Kamala Harris và Tim Walz tin tưởng và sẽ đấu tranh, và những điều mà Donald Trump và [Thượng nghị sĩ] JD Vance [R-Ohio] không biết gì cả và không thể thực hiện được.”Thụ tinh trong ống nghiệm là mối quan tâm chính của các nhân vật chính trị và cử tri trong năm qua, đặc biệt là sau phán quyết của Tòa án Tối cao Alabama. Trump đã nhiều lần bị đảng Dân chủ đổ lỗi cho việc đảo ngược phán quyết Roe v. Wade năm 2022, sau khi ông bổ nhiệm ba thẩm phán đã bỏ phiếu với đa số 6-3 trong phán quyết mang tính bước ngoặt này.Chiến dịch Trump-Vance, giống như đảng Cộng hòa lớn hơn trước cuộc bầu cử năm 2024, phần lớn đã tìm cách né tránh các vấn đề liên quan đến phá thai và quyền sinh sản, do chương trình nghị sự chống phá thai của họ không được lòng cử tri kể từ khi phán quyết Roe v. Wade bị lật ngược hai năm trước.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang vượt hơn cựu Tổng thống Trump trong số các cử tri trẻ tuổi trong các cuộc thăm dò mới nhất, một dấu hiệu đầy hứa hẹn khi chiến dịch của bà thu hút nhóm dân số đã được tiếp thêm năng lượng trực tuyến bởi các meme về cây dừa và những câu chuyện cười rằng ứng cử viên của đảng Dân chủ là "trẻ hư". (Ghi chú của người dịch tin: Đảng Cộng hòa từ lâu đã sử dụng các đoạn video clip về những lần lỡ lời hoặc phỏng vấn vụng về của bà Harris để chống lại bà. Một lần bà Harris kể chuyện bị mẹ mắng là "bọn trẻ tụi bay sao khó hiểu quá, y như mới té khỏi cầy dừa." Sau đó, Cộng Hòa dùng hình ảnh cây dừa để giễu bà Harris. Ngược lại, phe Dân Chủ xem như trò vui: Nữ ca sĩ Charli XCX là người ủng hộ bà Harris giễu rằng bà Harris là trẻ hư [brat]. Vì cần ông giáo Walz đi kèm bên.)Một cuộc thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk được công bố vào thứ năm cho thấy những người trẻ tuổi đã thay đổi 24 điểm lớn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, từ việc ủng hộ cựu Tổng thống Trump hơn Tổng thống Biden 11 điểm đến việc chọn Harris hơn Trump 13 điểm. Tuy nhiên, thách thức là đi bầu, vì giới trẻ đi bầu ít hơn giới cao niên, vì giới trẻ thường bận đi học, đi làm.“Rất dễ để đặt một hashtag và nói rằng, 'Ồ ... Tôi ủng hộ điều đó.' Nhưng liệu điều đó có thực sự chuyển thành việc nhận được phiếu bầu, đưa mọi người vào phòng bỏ phiếu không?” Melissa Deckman, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu phi đảng phái PRRI và là tác giả của "Chính trị của thế hệ Z: Những cử tri trẻ nhất sẽ định hình nền dân chủ của chúng ta như thế nào" đã hỏi.Bà Harris đã chứng kiến sự gia tăng mức độ nổi tiếng trực tuyến trong vài tuần đầu tiên của chiến dịch tranh cử của mình, được thúc đẩy bởi việc người bạn đồng hành của bà gọi liên danh Trump-Vance là "quái dị" và những câu chuyện lan truyền liên tục về giai thoại năm 2023 trong đó bà trích dẫn lời mẹ mình nói: "Con nghĩ rằng con vừa ngã khỏi cây dừa sao? Con tồn tại trong bối cảnh của tất cả những gì con đang sống và những gì đã xảy ra trước con".Voters of Tomorrow, một tổ chức do Thế hệ Z lãnh đạo ủng hộ Harris, cũng phát hiện ra trong một cuộc khảo sát mới rằng Harris là ứng cử viên được yêu thích rõ ràng trong số những người trẻ tuổi ở các tiểu bang chiến trường. Hai phần ba số cử tri trẻ tuổi đã đăng ký ở các tiểu bang dao động ủng hộ bà, trong khi chỉ có 22 phần trăm chọn Trump, đánh dấu mức dẫn trước 44 điểm lớn cho vị trí phó tổng thống.Một cuộc thăm dò mới của Morning Consult/Bloomberg News về các tiểu bang dao động cho thấy Harris dẫn trước Trump 12 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cử tri từ 18-34 tuổi, một sự thay đổi so với thời điểm Trump dẫn trước Biden 1 điểm vào đầu tháng 7, ngay trước khi đương kim tổng thống rời đi.⦿ ---- Những người yêu động vật—và có lẽ là các quan chức tình báo—đang thương tiếc sự mất mát của Hvaldimir, một con cá voi trắng và được cho là "gián điệp Nga" đã được tìm thấy đã chết hôm thứ Bảy tại vùng biển ngoài khơi Risavika, một thành phố cảng ở phía tây nam Na Uy. Trong một bài cáo phó, tờ New York Times đã trao đổi với Mark Strand, người sáng lập Marine Mind, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào phúc lợi của loài cá voi và hoạt động ủng hộ rộng rãi hơn cho sinh vật biển."Thật đau lòng", Strand nói với tờ NY Times. "Nó đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người chỉ tại Na Uy". Hvaldimir lần đầu tiên lên truyền thông hồi năm 2019 khi nó được phát hiện đang bơi ở vùng biển Na Uy. Khi kiểm tra kỹ hơn, nó dường như đã được đeo một dây nịt giữ một giá đỡ máy ảnh được dán nhãn là "'thiết bị' từ St. Petersburg"—do đó có giả thuyết gián điệp, mặc dù chính phủ Nga chưa bao giờ tuyên bố con cá voi là một trong những điệp viên của mình. (Không phải là chuyện kinh khủng khi tin rằng Nga có thể đã sử dụng cá voi để do thám. Như NPR đã từng đưa tin, Nga trước đây đã sử dụng cá heo để tuần tra một căn cứ hải quân.)Chú cá Hvaldimir nổi tiếng với thái độ tốt bụng, như trong video YouTube vào tháng 9 năm 2019 này, khi anh vui vẻ lấy trộm máy quay GoPro của một du khách. Sự thoải mái của chàng cá gián điệp này khi ở gần con người khiến Strand tin rằng loài động vật có vú biển nặng 2.700 pound này đã "bị nuôi nhốt trong phần lớn cuộc đời". Hoặc có lẽ, là trong trường đào tạo gián điệp.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lo ngại về các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra ở Israel sau cái chết của 6 con tin ở Gaza, theo CNN đưa tin, trích lời một quan chức Israel. Hơn 250.000 người biểu tình đã tụ tập tại Tel Aviv để yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin, đồng thời phản đối cách Netanyahu xử lý cuộc xung đột ở Gaza. Cuộc biểu tình này là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái.Trước đó, Tổ chức Công nhân Chung (Histadrut) đã kêu gọi đình công hàng loạt và đe dọa đóng cửa các ngành kinh tế quan trọng nhằm gây sức ép buộc thủ tướng phải ký kết một thỏa thuận bắt giữ con tin. Hàng trăm công ty công nghệ đã tuyên bố sẽ ủng hộ sáng kiến này và tham gia một cuộc tổng đình công kéo dài một ngày.⦿ ---- Lãnh đạo của Tổ chức Công nhân chung tại Israel (được gọi là Histadrut) Arnon Bar-David tuyên bố trong một cuộc biểu tình lớn ở Tel Aviv vào Chủ Nhật rằng toàn bộ đất nước Israel "sẽ tê liệt" vào Thứ Hai để phản ứng lại cái chết của sáu con tin Israel hôm thứ Bảy.Tin tức về cái chết của những người bị bắt đã gây ra các cuộc biểu tình lớn chống lại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với những người biểu tình yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho những con tin còn lại vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza. Bar-David hứa với gia đình của những người vẫn bị giam cầm rằng ông sẽ sử dụng quyền lực của mình để đóng cửa hoàn toàn nền kinh tế để gây áp lực buộc Netanyahu chấp nhận thỏa thuận Gaza. Các cuộc biểu tình lớn ở Tel Aviv vẫn đang diễn ra, với những người biểu tình chặn giao thông ở trung tâm thành phố, theo tờ Times of Israel.⦿ ---- Puerto Rico: Một chiếc xe tải đã đâm vào một quán bar ở Cộng hòa Dominica vào sáng sớm Chủ Nhật, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Tai nạn xảy ra tại cộng đồng phía nam Azua, nằm ở phía tây thủ đô Santo Domingo, theo lời Juan Salas, giám đốc phòng vệ dân sự, nói với The Associated Press. Một trong những nạn nhân là một trung sĩ cảnh sát, phát ngôn viên cảnh sát Diego Pesqueira cho biết.Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, mặc dù các nhà chức trách đang xem xét các camera trong khu vực, Salas cho biết. Pesqueira cho biết tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường và vẫn chưa bị tìm thấy. Ông cho biết cảnh sát đã bắt giữ một hành khách trên xe tải, khi đó đang chở các quả bơ.Hầu hết những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch, Shaira Castillo, phát ngôn viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia cho biết. Những người bị thương là các bé gái và phụ nữ trong độ tuổi từ 17 đến 45 và nam giới từ 18 đến 55.⦿ ---- Hôm nay, Thứ Hai, là bắt đầu chuyến đi của Đức Giáo hoàng Francis tới Châu Á và Châu Đại Dương, là chuyến đi dài nhất, xa nhất và đầy thử thách nhất trong triều đại của ngài. Ngài sẽ mang theo các thư ký của mình để giúp ngài điều hướng chương trình thăm 4 quốc gia trong khi vẫn theo kịp công việc ở Rome.Đức Giáo Hoàng Francis sẽ bay 20.390 dặm trong chuyến thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore, vượt xa bất kỳ chuyến đi nước ngoài nào trong số 44 chuyến đi trước đó của ngài và ghi nhận một trong những chuyến đi dài nhất từ trước đến nay của giáo hoàng, cả về số ngày trên đường và khoảng cách di chuyển. Chuyến đi bắt đầu vào thứ Hai 2/9 và kéo dài đến ngày 13 tháng 9/2024, theo AP đưa tin.⦿ ---- Tại Indonesia: Ngài thích những cử chỉ hòa hợp liên tôn, và không có biểu tượng nào tốt hơn khi bắt đầu chuyến đi của ngài hơn là "Đường hầm hữu nghị" dưới lòng đất nối nhà thờ Hồi giáo Istiqlal chính của Indonesia với nhà thờ Công giáo của Indonesia. Ngài sẽ tham gia một cuộc họp liên tôn với vị giáo sĩ vĩ đại, Nasaruddin Umar. Đức Giáo hoàng đã ưu tiên cải thiện mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo và thường sử dụng các chuyến công du của mình để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình là cam kết các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ làm việc vì hòa bình và khoan dung, và từ bỏ bạo lực nhân danh Chúa. Indonesia là nơi có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới và đã ghi nhận quyền tự do tôn giáo trong hiến pháp của mình, chính thức công nhận sáu tôn giáo. Ngài có thể sẽ kỷ niệm truyền thống khoan dung tôn giáo này như một thông điệp cho phần còn lại của thế giới.⦿ ---- Tại Papua New Guinea: Ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013 chủ yếu sau bài phát biểu ứng khẩu trước các hồng y đồng cấp, trong đó ông nói rằng Giáo hội Công giáo phải đến "vùng ngoại vi" để tiếp cận những người cần sự an ủi của Chúa nhiều nhất. Khi đi sâu vào rừng rậm Papua New Guinea, Ngài sẽ thực hiện một trong những mệnh lệnh hành quân mà ông đã đặt ra cho vị giáo hoàng tương lai. Ít có nơi nào xa xôi, ngoại vi và nghèo đói như Vanimo, một thị trấn ven biển trên đảo chính của New Guinea. Tại đó, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các nhà truyền giáo từ quê hương Argentina của ngài đang làm việc để mang Kitô giáo đến với những người dân chủ yếu là bộ lạc, những người vẫn thực hành các truyền thống ngoại giáo bên cạnh đức tin Công giáo. Ngài có thể sẽ suy ngẫm về các mối đe dọa môi trường đối với những người dễ bị tổn thương và nghèo đói ở những nơi như Papua New Guinea, chẳng hạn như khai thác mỏ dưới biển sâu và biến đổi khí hậu, đồng thời chỉ ra sự đa dạng của 10 triệu người dân nơi đây, những người nói khoảng 800 ngôn ngữ và dễ xảy ra xung đột bộ lạc.⦿ ---- Tại Đông Timor: Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đến thăm Đông Timor vào năm 1989, ngài đã tìm cách an ủi dân số Công giáo đông đảo của nơi này, những người đã phải chịu đựng dưới sự chiếm đóng tàn bạo và đẫm máu của Indonesia trong 15 năm. "Trong nhiều năm nay, các bạn đã trải qua sự tàn phá và chết chóc do xung đột; Các bạn đã biết ý nghĩa của việc trở thành nạn nhân của lòng căm thù và đấu tranh", Đức GH Gioan Phaolô đã nói với các tín đồ trong Thánh lễ bên bờ biển ở Tasi-Toli, gần Dili. Một di sản khác mà Đức Giáo Hoàng Francis sẽ phải đối mặt là vụ bê bối lạm dụng tình dục của giáo sĩ: Người hùng độc lập được kính trọng và là người đoạt giải Nobel Hòa bình, Đức Giám mục Carlos Felipe Ximenes Belo đã bị Vatican bí mật trừng phạt hồi năm 2020 vì lạm dụng tình dục trẻ em trai.⦿ ---- Tại Singapore: Đức Giáo Hoàng Francis đã sử dụng một số chuyến đi của mình để gửi thông điệp đến Trung Quốc. Chuyến thăm Singapore của ngài, nơi có ba phần tư dân số là người Hoa và tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ chính thức, sẽ mang đến cho ngài một cơ hội khác để tiếp cận Bắc Kinh khi Vatican tìm cách cải thiện mối quan hệ vì lợi ích của khoảng 12 triệu người Công giáo Trung Quốc. "Đó là một dân tộc trung thành, đã trải qua nhiều điều và vẫn trung thành", Ngài nói với tỉnh dòng của Trung Quốc về dòng Tên của ngài trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ngài cũng đang bước vào một cuộc tranh chấp hàng hải kéo dài khi Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn ở Biển Đông.⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đã viết trên trang cá nhân mạng xã hội X của mình rằng hệ thống nối mạng internet từ không gian Starlink của ông "có thể" sẽ xử lý "hơn 90% lưu lượng truy cập Internet trên không gian vào năm tới". Musk gọi hệ thống vệ tinh này là "hệ thống Internet băng thông cao duy nhất phủ sóng toàn bộ Trái Đất", trả lời bình luận trước đó nêu rằng hiện tại hệ thống này đang vận hành 6350 vệ tinh trên quỹ đạo, trong đó 6290 vệ tinh đang hoạt động.Starlink Services LLC, do Space Exploration Technologies Corporation thuộc sở hữu của Musk, hay còn gọi là SpaceX, điều hành, ngày càng trở nên quan trọng đối với truyền thông toàn cầu trên không gian. Hệ thống này cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine, nơi hệ thống này được cả lực lượng Ukraine và Nga sử dụng rộng rãi.⦿ ---- Nhật Bản: Nhật Bản là một quốc gia chăm chỉ đến mức ngôn ngữ của họ có một thuật ngữ để chỉ "làm việc đến chết", đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động đáng lo ngại bằng cách thuyết phục nhiều người và công ty áp dụng mỗi tuần làm việc 4 ngày. Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với tuần làm việc ngắn hơn vào năm 2021, sau khi các nhà lập pháp tán thành ý tưởng này.Tuy nhiên, khái niệm này vẫn chưa được chấp nhận; theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, khoảng 8% công ty ở Nhật Bản cho phép nhân viên nghỉ ba ngày trở lên mỗi tuần, trong khi 7% cho phép nhân viên của họ nghỉ một ngày theo quy định của pháp luật.Có lẽ đáng nói hơn: trong số 63.000 nhân viên của Panasonic Holdings Corp đủ điều kiện được hưởng lịch làm việc bốn ngày tại nhà sản xuất thiết bị điện tử này và các công ty trong tập đoàn tại Nhật Bản, chỉ có 150 nhân viên lựa chọn làm như vậy, theo Yohei Mori, người giám sát sáng kiến này tại một công ty Panasonic.⦿ ---- Tư bản đỏ Hoa Lục rủ nhau mua nhà đất Nam Hàn. Hơn 10.000 người nước ngoài đã mua bất động sản tại Nam Hàn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tăng 22% so với năm trước, dữ liệu tòa án công bố công khai cho thấy, Chủ Nhật. Gần 2/3 người mua là người Trung Quốc. Hơn 73% bất động sản tập trung ở Seoul và tỉnh Gyeonggi xung quanh.Theo dữ liệu của Tòa án Tối cao, tổng cộng 10.185 người mua nước ngoài đã nộp đơn xin thay đổi quyền sở hữu bất động sản đang chờ phê duyệt trong bảy tháng đầu năm nay. Con số này tăng 22,5% so với năm ngoái.Người mua nước ngoài chiếm 0,97% tổng số người mua nhà, tăng từ 0,9% của năm ngoái. Mức tăng gần 1% phản ánh xu hướng tăng ổn định từ chỉ 0,2% vào năm 2010.Trong tổng số, 6.678 người là người Trung Quốc, chiếm 65,6%. Nhóm người mua nước ngoài lớn thứ hai là người Mỹ, với 1.429 người, tiếp theo là người Canada với 433 người,người Uzbekistan với 166 người, người Nga với 155 người, người Đài Loan với 133 người và người Úc với 121 người.Tỷ lệ các tòa nhà có quyền sở hữu được tòa án chứng nhận đã đăng ký riêng lẻ — chủ yếu là nhà ở — đạt 7.952 trong cùng kỳ, đánh dấu mức tăng 25,4% so với năm trước. Bao gồm các căn hộ, căn hộ studio, tòa nhà chung cư cao khoảng bốn hoặc năm tầng và các tòa nhà thương mại.⦿ ---- California: Khoảng 10.000 nhân viên khách sạn do công đoàn UNITE HERE đại diện đã đình công hôm Chủ Nhật tại 25 khách sạn ở tám thành phố, bao gồm Honolulu, Boston, San Francisco, San Jose, San Diego và Seattle. Nhân viên khách sạn ở các thành phố khác có thể đình công trong những ngày tới, vì các cuộc đàm phán hợp đồng bị đình trệ do yêu cầu tăng lương và đảo ngược việc cắt giảm dịch vụ và nhân sự. Tổng cộng có 15.000 công nhân đã bỏ phiếu cho phép đình công.Michael D'Angelo, giám đốc quan hệ lao động của khách sạn Hyatt tại Châu Mỹ, cho biết các khách sạn của công ty có kế hoạch dự phòng để giảm thiểu tác động của các cuộc đình công. "Chúng tôi thất vọng vì UNITE HERE đã chọn đình công trong khi Hyatt vẫn sẵn sàng đàm phán", ông nói.Trong một tuyên bố trước khi các cuộc đình công bắt đầu, khách sạn Hilton cho biết họ "cam kết đàm phán một cách thiện chí để đạt được các thỏa thuận công bằng và hợp lý". Các khách sạn Marriott và Omni đã không trả lời yêu cầu bình luận.Tình trạng bất ổn lao động là lời nhắc nhở về tác động dai dẳng của đại dịch đối với phụ nữ lương thấp, đặc biệt là phụ nữ da đen và gốc Tây Ban Nha, những người chiếm số lượng lớn trong các công việc dịch vụ trực tiếp. Mặc dù phụ nữ phần lớn đã quay trở lại lực lượng lao động kể từ khi gánh chịu hậu quả của việc nghỉ phép trong thời kỳ đại dịch — hoặc nghỉ việc để đảm nhận trách nhiệm chăm sóc — nhưng sự phục hồi đó đã che giấu khoảng cách về tỷ lệ việc làm giữa phụ nữ có bằng đại học và những người không có bằng đại học.Theo Cục Thống kê Lao động, ngành khách sạn Hoa Kỳ sử dụng khoảng 1,9 triệu người, ít hơn khoảng 196.000 lao động so với tháng 2 năm 2019. Theo thống kê của liên bang, gần 90% người giúp việc trong tòa nhà là phụ nữ.Theo UNITE HERE, đây là lực lượng lao động chủ yếu dựa vào phụ nữ da màu, nhiều người trong số họ là người nhập cư và có xu hướng lớn tuổi hơn. Chủ tịch Công đoàn Gwen Mills mô tả các cuộc đàm phán hợp đồng là một phần của cuộc chiến lâu dài nhằm đảm bảo mức lương đủ nuôi sống gia đình cho những người làm dịch vụ ngang bằng với các ngành truyền thống do nam giới thống trị.⦿ ---- Quận Los Angeles: Chính quyền ở High Desert đã bắt giữ một nghi phạm sau khi họ phát hiện một người đàn ông đã chết trong quá trình kiểm tra phúc lợi. Các cảnh sát trưởng của đồn Palmdale thuộc Sở Cảnh sát Quận Los Angeles đã phản ứng với khu nhà 37400 Oxford Drive ở Palmdale vào khoảng 10:35 sáng thứ Bảy để tiến hành kiểm tra phúc lợi, sở này cho biết trong một tuyên bố.Khi đến nơi, các cảnh sát đã đột nhập vào nhà và phát hiện ra nạn nhân đã chết. Anh chỉ được xác định là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha. Trong một "chiến dịch chiến thuật" tại cùng một nơi cư trú, một người đàn ông khác đã được tìm thấy và bắt giữ, LASD cho biết. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ này được yêu cầu liên hệ với Cục Điều tra giết người của LASD bằng cách gọi đến số 323-890-5500.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một tài xế vẫn bình an sau khi đâm vào một nhà hàng thức ăn nhanh ở Quận Los Angeles vào sáng sớm Chủ Nhật. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 1:20 giờ sáng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc SUV màu trắng đã đâm trực diện vào một nhà hàng Jack in the Box nằm tại 9965 Lower Azusa Road ở Temple City. Các nhân chứng cho biết tài xế đã bị cắt ngang trên đường trước khi lao vào bên hông nhà hàng.Tài xế, chưa được xác định danh tính, đã được điều trị tại hiện trường vì bị thương nhẹ. Không rõ có ai ở bên trong Jack in the Box vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn hay không, nhưng không có thương tích nào khác được báo cáo.⦿ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Irvine cho biết hôm Chủ Nhật rằng cảnh sát đã nhận được báo cáo về một người lạ mặt tự xưng là nhân viên thực thi pháp luật để đòi tiền hoặc tiền phạt còn nợ. "Chúng tôi hiểu rằng việc nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát có thể khiến mọi người lo lắng, nhưng những kẻ lừa đảo dựa vào nỗi sợ hãi để khiến mọi người hành động nhanh chóng", theo một tuyên bố của cảnh sát. "Những kẻ lừa đảo có thể thao túng thông tin nhận dạng người gọi để khiến họ có vẻ như đang gọi từ các cơ quan chính phủ như IPD".Cảnh sát Irvine kêu gọi công chúng hỏi người gọi tên, số nhận dạng hoặc số hiệu phù hiệu, số điện thoại và họ làm việc cho bộ phận nào của sở cảnh sát. Người dân được khuyên nên gọi đến sở cảnh sát theo số 949-724-7000 và xác minh danh tính của người đã gọi cho họ.⦿ ---- Báo Taiwan News ghi rằng, một cần cẩu tháp đã đổ sập tại một công trường xây dựng ở Cao Hùng (Kaohsiung) vào Chủ Nhật ngày 1 tháng 9, khiến, và một công nhân nước ngoài khác bị thương nặng. Sở Cứu hỏa Cao Hùng đã điều động chín xe và 19 nhân viên cứu hộ khẩn cấp. Khi đến nơi, họ phát hiện một người đàn ông Việt Nam 48 tuổi bị đè bẹp trong tai nạn và đã chết tại hiện trường.Pi Chung-mou, tổng thư ký của Cục Lao động Chính quyền Thành phố Cao Hùng, cho biết đế cần cẩu đột nhiên đổ sập khi đang quay mà không có vật treo. Nó đã đè bẹp một công nhân Việt Nam xuống đất và giết chết anh ta ngay lập tức. Người vận hành cần cẩu tháp, một công dân Đài Loan họ Wu đã ngã xuống đất và bị thương nặng, phải nhập viện.Pi cho biết cục lao động Cao Hùng đã ra lệnh ngừng làm việc với một cuộc điều tra đầy đủ. Ngoài ra, nhân viên sẽ hỗ trợ điều trị y tế và tìm kiếm khoản bồi thường tài chính cho những công nhân bị thương. Pi cho biết cơ quan này cũng sẽ hợp tác với chính phủ Việt Nam để hỗ trợ gia đình của người lao động di cư đến Đài Loan để lo liệu tang lễ.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Công Thương. Tối 2/9, thông tin với Báo Công Thương, một lãnh đạo ngành chức năng của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái xác nhận, công an đã làm việc với nam sinh Đường lên đỉnh Olympia gây phẫn nộ vì vô ơn với đất nước. Theo vị lãnh đạo này, công an làm việc với Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái – người từng giành ngôi vô địch, mang về vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 nội dung như thế nào còn phải đợi kết luận cuối cùng. Trước đó, sáng ngày 2/9, mạng xã hội đăng tải thông tin Chu Ngọc Quang Vinh có dòng trạng thái vô ơn với đất nước khi xa rời thực tế, cuộc sống ở quê nhà mà chỉ mơ mộng hão huyền nơi "xứ người".Trạng thái đăng trên Story của Quang Vinh với nội dung, nam sinh này chỉ quan tâm đến bản thân, đến lợi ích viển vông ở xứ “thiên đường” là các nước phương Tây xa xôi. Nam sinh này viết: “Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài”. Tiếp đó, thanh niên này khẳng định, bản thân ôn thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ để sống ở nước ngoài với mưu cầu lợi ích cá nhân. Việc học lịch sử không phải theo ý muốn của bản thân và được ban tặng nhiều thứ vì thành tích. “Đến lúc giấc mộng chấm dứt, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại, tôi kệ và chỉ tập trung vào tôi”. Bị phản ứng, cậu đã khóa trang Facebook này.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Việt. Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 2 ngày qua xuất hiện mưa lớn ở một số khu vực. Nước lũ cuốn trôi khiến 2 người phụ nữ tử vong, đồng thời gây ngập lụt nhiều diện tích cây trồng, hư hỏng một số tuyến đường giao thông...⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Chính Phủ. Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan và đề nghị truy tố 15 bị can, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Trong đó, có Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil; Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương... Bảy người bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ" gồm:- Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Công Thương);- Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương);- Hoàng Anh Tuân và Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ phó Thị trường trong nước);- Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh);- Đặng Công Khôi (nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính);- Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).⦿ ---- HỎI 1: Kinh hoàng: 28% dân Mỹ tin sai lầm rằng vaccine phòng ngừa COVID làm chết người?ĐÁP 1: Vẫn có người tin sai như vậy. Theo cuộc khảo sát sức khỏe quốc gia gần đây nhất của Trung tâm Chính sách Công Annenberg tại Đại học Pennsylvania, ngày càng có nhiều người Mỹ hoài nghi về vaccine phòng ngừa COVID và các bệnh truyền nhiễm khác. Theo thông cáo báo chí, hơn một phần tư số người được hỏi (28%) cho biết họ tin rằng vaccine phòng ngừa COVID đã gây ra hàng nghìn ca tử vong. Con số này tăng so với mức 22% vào tháng 6 năm 2021. Trong khi đó, 22% số người được hỏi cho biết họ cho rằng việc mắc COVID an toàn hơn so với việc tiêm vaccine — tăng so với mức 10% vào tháng 4 năm 2021.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Sản phẩm chống lão hóa làm hại các cô gái trẻ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các chuyên gia cho biết, các bé gái tuổi teen trên khắp đất nước đổ xô đến các cửa hàng mỹ phẩm để mua các sản phẩm chăm sóc da cao cấp, một xu hướng được ghi lại trong các video lan truyền với hashtag #SephoraKids. Các bé gái chỉ mới 8 tuổi đã đến phòng khám bác sĩ da liễu với các vết phát ban, bỏng hóa chất và các phản ứng dị ứng khác với các sản phẩm không dành cho làn da nhạy cảm của trẻ em."Khi trẻ em sử dụng sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa, chúng thực sự có thể gây lão hóa sớm, phá hủy hàng rào bảo vệ da và dẫn đến sẹo vĩnh viễn", theo lời Bác sĩ Brooke Jeffy, bác sĩ da liễu tại Scottsdale, Arizona, người đã đăng các video trên mạng xã hội của riêng mình để phản bác lời khuyên của những người có sức ảnh hưởng.Hơn cả tác hại về thể chất, cha mẹ và các nhà tâm lý học trẻ em lo lắng về tác động của xu hướng này đối với sức khỏe tâm thần của các bé gái — trong nhiều năm tới. Dữ liệu mở rộng cho thấy sự ám ảnh về ngoại hình có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và hình ảnh cơ thể, đồng thời gây ra lo lắng, trầm cảm và rối loạn ăn uống.Chi tiết: