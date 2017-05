Ân Xá Quốc Tế Đòi Thả Trần Huỳnh Duy Thức

Bản tin CTM Media ghi nhận rằng vào hôm 23 tháng Năm 2017, đánh dấu 8 năm nửa án tù của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức, 14 vị giám đốc của tổ chức Ân Xá Quốc Tế đồng ký tên trong một bức thư ngỏ gửi ông Tô Lam Bộ Trưởng Công An CSVN, kêu gọi bảo đảm việc đối xử với ông Trần Huỳnh Duy Thức tối thiểu phải theo sát các quy tắc Nelson Mandela, để ông được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng trong khi bị giam giữ.Trong suốt thư ngỏ, 14 vị giám đốc nhắc đi nhắc lại những tiêu chuẩn nêu trong quy tắc Neldon Mandela, vốn là những tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân được công nhận trên toàn cầu. Đó là tù nhân phải được giam giữ gần với gia đình, và buồng giam phải có cửa sổ lớn và đầy đủ ánh sáng để tù nhân được đọc sách.Thư ngỏ tái xác nhận Ân Xá Quốc Tế xem ông Trần Huỳnh Duy Thức là tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do diễn đạt của mình trong các bài viết, và trong việc kêu gọi cải cách xã hội và kinh tế một cách ôn hòa.Ân Xá Quốc Tế cũng một lần nữa hối thúc nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và vô điều kiện.14 vị giám đốc của Ân Xá Quốc Tế ký thư ngỏ là những người đứng đầu các chi nhánh của tổ chức này tại Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong, Philippines, Indonesia, Malaysia và Mông Cổ.Bản tin CTM Media nhắc rằng, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt ngày ngày 24 tháng Năm 2009, với cáo buộc “lật đổ chính quyền”, hiện ông đang bị giam tại Nhà tù Số 6 Nghệ An.Trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà có đăng bức Bức Thư Mở về Trần Huỳnh Duy Thức, dịch theo bản Anh văn trên trang Ấn Xá Quốc Tế.Bản văn ký tên 14 Giám đốc Ấn Xá Quốc Tế trích:“Chúng tôi viết thư này gửi đến ông để trình bày về tình trạng của Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tại trại giam Số 6 tỉnh Nghệ An.Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân thành đạt và là một nhà hoạt động vì sự cải cách xã hội và kinh tế, đã bị giam từ ngày 24 tháng 5 năm 2009, bị bắt với cáo buộc “trộm cước viễn thông”. Chính quyền sau đó đã chuyển sang điều tra hình sự với tội danh dựa trên Điều 88 của BLHS năm 1999 “tuyên truyền chống phá nhà nước”, nhưng sau đó lại buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, Trần Huỳnh Duy Thức bị xét xử và kết án 16 năm tù và 5 năm quản chế tại gia.Phiên xét xử của Trần Huỳnh Duy Thức không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cho một phiên tòa công bằng, coi nhẹ giả định vô tội và quyền được bào chữa. Việc truy tố không cung cấp được bằng chứng nào để chứng minh cho bản cáo trạng. Theo như lời của những người có mặt tại phiên xét xử, quan tòa chỉ dành ra 15 phút để suy xét nhưng lại cần hết 45 phút để đọc bản thông báo quyết định kết án. Điều này chỉ ra việc có thể kết luận đã được chuẩn bị trước phiên xét xử.Tổ chức Ân Xá Quốc Tế xem xét ông Thức là một tù nhân lương tâm, bị giam giữ vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các bài viết nêu lên ý kiến kêu gọi các cải cách hòa bình cho xã hội và kinh tế Việt Nam. Vì thế chúng tôi kêu gọi việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cũng như xóa bỏ các cáo trạng cho ông Thức.Hiện ông Thức đã thực hiện được một nửa bản án của mình, chúng tôi cực kỳ quan ngại về tình trạng giam giữ này không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, và vì thế đang gây những ảnh hưởng xấu không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của ông Thức.- Trong quá trình thụ án, ông Thức đã bị chuyển trại nhiều lần mà gia đình không được thông báo trước, những người phải đi một quãng đường xa để thăm người thân của mình. Quy tắc 59 của Quy Tắc Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của Liên Hiệp Quốc đối với Tù Nhân (Quy Tắc Nelson Mandela), được nhất trí thông qua bởi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 năm 2015, quy định rằng “các tù nhân phải được giam giữ, trong phạm vi có thể, tại trại giam gần với gia đình và nơi phục hồi xã hội của họ.”Tại trại giam hiện nay – Trại giam Số 6 – ông Thức không được giam giữ trong buồng giam có điều kiện đầy đủ ánh sáng khi điện bị cắt vào buổi sáng, gây cản trở không cho việc đọc và viết được thoải mái. Quy tắc 14(a) của Quy Tắc Nelson Mandela quy định rằng “cửa sổ của buồng giam phải đủ lớn để các phạm nhân có thể đọc và viết bằng ánh sáng tự nhiên và phải được xây dựng để có thể lưu thông không khí từ bên ngoài, trong điều kiện có hoặc không có hệ thống thông gió nhân tạo.”Quy tắc 14(b) quy định rằng “ánh sáng nhân tạo phải được cung cấp cho phạm nhân để có thể đọc và viết mà không gây tổn thương đến mắt và thị giác.” Ngược lại các quản giáo tại trại giam đã từ chối việc cải thiện tình hình, lẫn cho phép gia đình ông Thức gửi ánh sáng nhân tạo từ một chiếc đèn đọc sách nhỏ bằng nhựa và chạy bằng pin. Hệ quả là thị giác của ông Thức bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng lại không được cho khám mắt và chữa trị mắt trong tù.Những quyền khác mà ông Thức đáng lẽ phải được tôn trọng cũng bị từ chối bởi chính quyền trại giam, như quyền được gửi và nhận thư từ ông Thức với gia đình và việc tiếp cận với các ấn phẩm, tài liệu. Đây là vi phạm Quy Tắc 58(1) và 64 của Quy Tắc Nelson Mandela. Ông Thức cũng đã bị đe dọa sẽ bị xử phạt nếu như tiếp tục lên tiếng về quyền con người cho các tù nhân khác.Chúng tôi kêu gọi chính quyền trại giam của Việt Nam phải đảm bảo tình trạng giam giữ và đối xử với ông Trần Huỳnh Duy Thức tôn trọng nghiêm ngặt với Quy Tắc Nelson Mandela, để ông Thức có thể được đối xử bằng sự tự trọng và tôn trọng.Cuối cùng, chúng tôi một lần nữa muốn đôn đốc, kêu gọi việc thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm khác....”Trong khi đó, CSVN vẫn im lặng trước các áp lực quốc tế.