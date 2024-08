- Trump than phiền rằng Chúa không biết đếm, vì nếu Chúa Jesus đếm phiếu California thì Trump mới là người thắng cử ở California. - Quái dị: Vance không chỉ chửi mèo, mà cũng mắng các cô giáo không con. - Dân Chủ vận động toàn lực ở Georgia, nơi bắt buộc phải thắng - Bà Harris phát sóng đợt quảng cáo mới: Dự án 2025 lộ ý định của Trump siết các quyền tự do của dân Mỹ

Công tố đặc biệt Jack Smith nộp bản cáo trạng mới chống lại Trump, bao gồm 4 cáo buộc về tội lật ngược bầu cử, nhưng tránh quyền miễn truy tố của tổng thống bằng lý luận mới.

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp bản cáo trạng mới chống lại Trump, bao gồm 4 cáo buộc về tội lật ngược bầu cử, nhưng tránh quyền miễn truy tố của tổng thống bằng lý luận mới

- Bà Harris lấn bước: North Carolina từ "nghiêng về Cộng hòa" chuyển sang "dao động, bấp bênh"

- LULAC (Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất) khiếu nại vì bị Texas quy chụp gian lận bầu cử: những sai sót cử tri đã chết, dọn qua tiểu bang khác và chưa quốc tịch không phải lỗi LULAC

- TNS Elizabeth Warren vận động cho bà Harris với những người hâm mộ ca nhạc sĩ Taylor Swift.

- Tiên đoán Trump sẽ ra tòa quậy sau khi thua phiếu, Dân Chủ lập ủy ban pháp lý để tác chiến hậu bầu cử.

- Bà Harris phát biểu tại hội nghị nhà thờ Giám lý Châu Phi AME, hối thúc ghi danh bầu phiếu

- Sau khi Vance nói Trump sẽ ký luật cho phá thai, nhà thờ không còn tin rằng Chúa đã gửi Trump xuống để xây Nước Trời.

- Đơn xin vay thế chấp để mua nhà tại Hoa Kỳ đã tăng 0,5%

- Điện thoại di động xuất xưởng tại TQ đã tăng 30,5% để tới đạt 24,2 triệu chiếc vào tháng 7.

- Hyundai Motor Co. có kế hoạch bán 5,55 triệu xe vào năm 2030.

- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2018 đã đề nghị CEO của Telegram Messenger Inc. Pavel Durov dọn trụ sở công ty tới Paris

- Lệnh bắt Tổng giám đốc điều hành Telegram Messenger Inc. do Pháp ban hành vào ngày 25 tháng 3/2024

- Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI ra sản phẩm mới AI: Strawberry, giải các vấn đề toán học và lập trình

- Georgia: nổ vỏ xe phi cơ, 2 người chết, 1 bị thương

- 10 Thành phố có dân bị phạt say rượu lái xe nhiều nhất: 1. Raleigh, NC.2. Sacramento, CA.3. Los Angeles, CA.4. San Jose, CA.5. Bakersfield, CA.6. Fresno, CA.7. San Diego, CA.8. Long Beach, CA.9. Charlotte, NC.10. Oakland, CA.

- Quận Cam: bắt 1 nghi can vụ cướp 3 ngân hàng

- Quận Cam: Một ông bị truy tố vì cố tình tông xe vào 2 người, khiến 1 người phải nguy kịch

- Virginia: ông gốc Việt hành hung gây thương tích, ra tòa khai nổi khùng, được tòa tha tội.

- Colorado: khu phố tranh cãi vì chuyện đậu xe nơi bãi đậu xe Corner Càfê của CôNu

- Quận Cam: Các viên chức sẽ xin Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cách chức Andrew Đỗ nếu ông Đỗ không tự nguyện từ chức.

- TIN VN. Người Việt kết hôn ngày càng trễ, lười đẻ con vì thiếu trường học, nỗi lo về học phí, chi phí sinh hoạt.

- TIN VN. Hơn 120.000 thí sinh đỗ đại học nhưng bỏ nhập học vì đâu?

- TIN VN. Vụ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người ở Đồng Nai: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo điều tra.

- HỎI 1: Bạn sống trong một khu phố đầy cây xanh có thể giảm gấp đôi rủi ro bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư so với khu phố ít cây xanh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bạn mập phì sẽ có rủi ro nhiễm bệnh COVID nhiều hơn 34% so với người khác? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-28/8/2024) ⦿ ---- Theo bản Khảo sát đơn xin vay thế chấp hàng tuần (Weekly Mortgage Applications Survey) mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) được công bố vào thứ Tư, đơn xin vay thế chấp để mua nhà tại Hoa Kỳ đã tăng 0,5% trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8.

.

Theo báo cáo, lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm từ 6,5% xuống còn 6,44%. Chỉ số mua hàng được điều chỉnh theo mùa đã tăng 1% so với tuần trước lên 131,8, trong khi Chỉ số tái cấp vốn giảm 0,1% so với tuần trước xuống còn 753,8.

.

⦿ ---- Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) tiết lộ hôm thứ Tư rằng số lượng lô hàng điện thoại di động xuất xưởng trong nước tại quốc gia Viễn Đông này đã tăng 30,5% hằng năm, đạt 24,2 triệu chiếc vào tháng 7. Các thương hiệu Trung Quốc đã xuất xưởng tổng cộng 21,82 triệu điện thoại thông minh, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 90,2% thị phần chung. Trong số đó, lô hàng điện thoại di động 5G là 20,6 triệu chiếc, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 85,3% tổng lô hàng điện thoại di động trong cùng kỳ.

.

Trong bối cảnh thị trường điện tử tiêu dùng phục hồi, lô hàng điện thoại di động của Trung Quốc đã tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 171 triệu chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7.

.

⦿ ---- Hyundai Motor Co. đã chia sẻ vào thứ Tư trong ngày dành cho nhà đầu tư rằng họ đang có kế hoạch bán 5,55 triệu xe vào năm 2030. Nếu đạt được, mục tiêu doanh số sẽ tăng 30% so với con số hàng năm năm 2023. Hãng xe này đang hướng đến việc mở rộng hơn nữa các cơ sở sản xuất của mình, với mục tiêu chính là tạo ra thêm công suất đầu ra là 1 triệu xe. Từ năm 2024 đến năm 2033, Hyundai sẽ đầu tư 120,5 nghìn tỷ won (khoảng 90,13 tỷ đô la) để hoàn thành các kế hoạch này. Công ty muốn doanh số bán xe điện của mình đạt 2 triệu xe vào năm 2030.

.

⦿ ---- Chuyện tình báo quốc tế: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi năm 2018 đã đề nghị CEO của Telegram Messenger Inc. Pavel Durov chuyển trụ sở công ty đến Paris, tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin ẩn danh. Theo báo cáo, Macron đã đưa ra lời đề nghị với Durov trong một bữa ăn trưa riêng tư vào năm 2018. Tuy nhiên, giám đốc điều hành đã từ chối đề xuất này.

.

Các nguồn tin cũng tiết lộ rằng vào năm 2017, các điệp viên Pháp đã thiết lập một hành động chung với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, có tên mã là Purple Music, trong đó họ đã hack iPhone của Durov. Hoạt động này được tiến hành vì các cơ quan an ninh Pháp lo ngại về việc Nhà nước Hồi giáo sử dụng Telegram để tuyển dụng các điệp viên mới. Tuy nhiên, cả Pháp và UAE đều đã cấp quyền công dân cho Durov vào năm 2021. CEO của Telegram đã bị bắt tại Pháp vào cuối tuần sau cuộc điều tra do văn phòng công tố tiến hành vào ngày 8 tháng 7/2024. Tòa án tư pháp Paris đã buộc tội Durov 12 tội danh hình sự.

.

⦿ ---- Lệnh bắt giữ đối với Tổng giám đốc điều hành Telegram Messenger Inc. Pavel Durov và người anh trai đồng sáng lập Nikolai đã được chính quyền Pháp ban hành vào ngày 25 tháng 3/2024, theo báo Politico đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một tài liệu hành chính của Pháp mà họ có được.

.

Theo hãng truyền thông này, các tài liệu cho thấy cuộc điều tra bí mật đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với những gì được biết. Trong các tài liệu, có ghi rằng nền tảng truyền thông xã hội này "không trả lời" khi được yêu cầu xác định danh tính một người dùng Telegram. Hơn nữa, có ghi rằng sự hợp tác của Telegram với chính quyền Pháp và châu Âu trong nhiều trường hợp là "gần như không tồn tại". Durov bị buộc tội 12 tội danh hình sự, bao gồm đồng lõa trong việc lưu trữ và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, cho phép buôn bán ma túy và tạo điều kiện cho hành vi gian lận có tổ chức.

.

⦿ ---- Trump than phiền rằng Chúa không biết đếm, vì nếu Chúa Jesus đếm phiếu California thì Trump mới là người thắng cử i73 California. Cựu Tổng thống Trump đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn với nhà tâm lý học truyền hình "Tiến sĩ Phil" McGraw rằng ông sẽ thắng ở California nếu Chúa Jesus Christ là người đếm phiếu. "Đảng Dân chủ chơi một trò chơi khác. Và bạn có việc thu thập phiếu bầu, nhưng bạn cũng có những người nhận được phiếu bầu", ông nói trong cuộc phỏng vấn. "Ý tôi là, ở California, bạn có những người nhận được bảy lá phiếu".

.

"Nếu Chúa Jesus Christ xuống và là người kiểm phiếu, tôi sẽ thắng ở California, được chứ?" cựu tổng thống nói thêm sau đó. "Nói cách khác, nếu chúng ta có một người kiểm phiếu trung thực, một người kiểm phiếu thực sự trung thực — tôi làm tốt với người gốc Tây Ban Nha, tuyệt, ý tôi là ở mức độ mà chưa có đảng Cộng hòa nào từng làm được. Nhưng nếu chúng ta có một người kiểm phiếu trung thực, tôi sẽ thắng ở California".

.

Có vẻ ngạc nhiên, McGraw hỏi, "Bạn nghĩ vậy sao?" Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đã khẳng định lại tuyên bố của mình, một phần đổ lỗi cho việc bỏ phiếu qua thư. "Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ vậy. Tôi thấy vậy. Tôi đi khắp California, họ có biển hiệu Trump ở khắp mọi nơi", ông nói trong cuộc phỏng vấn. “Đó là một [tiểu bang] rất không trung thực; mọi thứ đều được gửi qua thư. Họ gửi đi 38 triệu lá phiếu, tôi nghĩ vậy.”

.

Không có bằng chứng nào cho thấy gian lận bầu cử sâu rộng ở tiểu bang California. Chưa từng có ứng cử viên tổng thống nào của Đảng Cộng hòa chiến thắng ở tiểu bang này kể từ George H. W. Bush năm 1988. Tổng thống Biden đã giành chiến thắng ở California với gần 30 điểm vào năm 2020. Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Ba rằng Trump “đã đạt đến mức độ ảo tưởng mà ngay cả Tiến sĩ Phil cũng khó chẩn đoán được”.

.

Dân biểu Ted Lieu (D-California) cũng cân nhắc về những phát biểu của cựu tổng thống, dường như chế giễu ông Trump: “Tôi chỉ là một người Công giáo bình thường, nhưng tôi nghĩ rằng Chúa Jesus có lẽ sẽ không xuống để cứu một người đàn ông bị bồi thẩm đoàn kết luận là có tội về hành vi tấn công tình dục”, ông viết trên nền tảng xã hội X. “Và vì Chúa Jesus đã phát minh ra các quy luật của vũ trụ, bao gồm cả toán học, nên Người sẽ chứng nhận rằng Trump đã thua California. Và GA, NV, AZ, WI, MI, PA”.

.

⦿ ---- Dân Chủ vận động toàn lực ở Georgia. Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock, người đã giành chiến thắng tại Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020 và một lần nữa vào năm 2022, đã trực tiếp nói với Kamala Harris rằng ông "hoàn toàn ủng hộ" việc giúp bà đánh bại Donald Trump vào mùa thu năm nay. Nhưng ông cảnh báo rằng điều đó sẽ rất khó khăn.

.

"Chúng tôi đã xây dựng một kiến ​​trúc để giành chiến thắng", Warnock nói với một nhóm nhỏ phóng viên ở Chicago trong đại hội đảng Dân chủ tuần trước. "Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa Georgia vào ủng hộ Harris-Walz. Tôi sẽ không giả vờ rằng đó là một điều dễ dàng để làm. Nhưng chúng ta có thể làm được không? Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta có thể".

.

Georgia sẽ là tâm điểm trong tuần này khi Harris và người bạn đồng hành tranh cử của bà, Tim Walz, bắt đầu chuyến vận động bằng xe buýt cùng nhau trong tiểu bang từ hôm nay, thứ Tư, dự kiến ​​kết thúc tại khu vực Savannah với một cuộc mít tinh riêng của Harris vào thứ Năm. Cùng ngày, Harris và Walz sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn chung trên truyền hình, cuộc phỏng vấn đầu tiên của Harris kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của đảng.

.

Joe Biden đã giành chiến thắng tại Georgia với cách biệt khoảng 11.800 phiếu hơn Trump vào năm 2020, trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên nắm giữ thành trì lâu đời của GOP trong gần ba thập niên. Bây giờ, Harris phải chứng minh liệu đó có phải là một sự may mắn hay liệu đảng Dân chủ có thể giữ được nó trong cột xanh ở cấp cao nhất hay không.

.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã tung ra một đợt quảng cáo mới tập trung vào Dự án 2025 và liên kết cựu Tổng thống Trump với kế hoạch chính sách bảo thủ. Chuỗi quảng cáo Dự án 2025 sẽ kéo dài đến Ngày bầu cử và được chi trả bằng 370 triệu đô la tiền phương tiện truyền thông trả phí mà chiến dịch đã dành từ Ngày Lao động đến ngày 5 tháng 11. Chiến dịch này nhằm mục đích khiến cử tri ở các tiểu bang chiến trường "nghe thấy mỗi ngày về mối nguy hiểm hiện hữu mà chương trình nghị sự Dự án 2025 của Trump gây ra cho nền dân chủ, tự do và tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ".

.

Quảng cáo đầu tiên của chiến dịch này đã được công bố hôm nay, thứ Tư và sẽ được phát sóng tại các tiểu bang chiến trường và tại thị trường truyền thông Palm Beach, Fla., nơi Trump sinh sống. Quảng cáo dài một phút có tên "Kiểm soát" (Control) có các đoạn clip Trump nói rằng ông muốn truy đuổi các đối thủ chính trị nếu ông thắng cử và lập luận rằng Dự án 2025 muốn biến "Trump trở thành tổng thống quyền lực nhất từ ​​trước đến nay", nêu bật một số phần của kế hoạch.

.

Quảng cáo cho biết "Donald Trump có thể cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng đó là kế hoạch của Donald Trump. Ông Trump sẽ nắm quyền kiểm soát; chúng ta sẽ phải trả giá.” Trump và chiến dịch của ông đã nỗ lực để tách mình khỏi Dự án 2025 của Heritage Foundation, một bản thiết kế chính sách cực hữu dày 900 trang cho chính quyền Cộng Hòa trong tương lai mà nhiều đồng minh của Trump đã chung tay tạo ra. Tháng trước, Trump đã nói rằng Dự án 2025 "đi xa" về vấn đề phá thai và nói rằng những nỗ lực liên kết ông với dự án này là "thông tin sai lệch hoàn toàn".

.

Harris và những người đại diện đã đưa ra cảnh báo về Dự án 2025 trong bài phát biểu của họ tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần trước và kế hoạch này đã xuất hiện trong nhiều bài phát biểu khác nhau của Harris và Tổng thống Biden trước đó.

.

Chiến dịch của Harris cho biết họ muốn tiếp cận những cử tri có thể không theo dõi tin tức chính trị để họ biết về Dự án 2025. Họ nhấn mạnh rằng nội dung của Dự án 2025 đã thu hút 11 triệu lượt hiển thị trên các tài khoản @KamalaHQ trong suốt đại hội và kể từ đó, chủ đề này vẫn nằm trong top năm chủ đề có hiệu suất tốt nhất trên các nền tảng xã hội của chiến dịch.

.

⦿ ---- Vance không chỉ chửi mèo, cũng lớn tiếng mắng các cô giáo không con. Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance lại bị chỉ trích hôm thứ Ba do những bình luận mà ông đưa ra nhắm vào các phụ nữ Mỹ không đẻ con - lần này liên quan đến giáo viên. Vance trước đây đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì dán nhãn đảng Dân chủ là "những bà mèo không con" trên Fox News vào năm 2021. Trong một bài phát biểu tại diễn đàn của Trung tâm Đức hạnh Cơ đốc giáo (Center for Christian Virtue) cùng năm, lần đầu tiên được phát hiện bởi ấn phẩm Heartland Signal, Vance một lần nữa chỉ trích những người Mỹ không có con và đặc biệt nhắm vào bà Randi Weingarten, người đứng đầu Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers).

.

"Tôi ghét phải nói về vấn đề này một cách cá nhân, nhưng có những người không có con cố gắng tẩy não tâm trí của trẻ em chúng ta", Vance nói. "Điều đó thực sự khiến tôi mất phương hướng, thực sự làm tôi khó chịu". Theo ứng cử viên phó tổng thống, Weingarten "không có một đứa con nào. Nếu bà ta muốn tẩy não và hủy hoại tâm trí của trẻ em, bà ta nên có một số đứa con của riêng mình và để mặc chúng ta".

.

Trả lời các bình luận trên Twitter, bà Weingarten gọi phát biểu của thượng nghị sĩ Ohio là "buồn và xúc phạm đến hàng triệu gia đình hiện đại, cũng như giáo viên trường học, bao gồm cả các nữ tu Công giáo, không ai trong số họ nên bị nhắm đến vì các quyết định về gia đình của họ". AFT đã ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, ngay sau khi bà Harris phát động chiến dịch tranh cử của mình.

.

⦿ ---- Đoạn phim mới xuất hiện, nguyên được quay trước, trong và sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021 đã làm sáng tỏ thêm những hành động của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong cuộc khủng hoảng đã chi phối sự nghiệp của bà với tư cách là Chủ tịch Hạ viện. Đoạn phim, cho đến nay đã được Politico và CNN có được, cho thấy Chủ tịch Hạ viện khi đó đang di tản khỏi Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 đến Fort McNair ở thủ đô D.C.

.

Đoạn phim được quay bởi Alexandra Pelosi, con gái của cựu Chủ tịch Hạ viện, và một nhà làm phim tài liệu đã ở bên mẹ bà trước và sau ngày 6 tháng 1. Ủy ban Chọn lọc Hạ viện trước đó đã có được một số cảnh quay của bà trong cuộc điều tra ban đầu của họ. Đoạn phim này được Ủy ban Hành chính Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, đơn vị đang điều tra cuộc điều tra, thu được. Pelosi được cho là đã phản đối việc di tản, nói với các nhân viên an ninh rằng "Tôi không ủng hộ điều này" và tập trung vào việc hoàn tất các thủ tục của Đại cử tri đoàn [để xác nhận phiếu người thắng cử Tổng Thống trong bầu cử 2020].

.

Theo CNN, trong một khoảnh khắc, Pelosi đã nói với chánh văn phòng của mình, Terri McCullough, "Tôi cảm thấy có trách nhiệm" về phản ứng chậm trễ của Vệ binh Quốc gia. "Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra ở đó và chúng tôi đáng lẽ phải chịu trách nhiệm. Thật nực cười,” cựu Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã nói như vậy. Thậm chí còn có nhiều cảnh quay hơn được thực hiện vào ngày 7 tháng 1, khi Pelosi chuyển sự chú ý của mình sang Donald Trump.

.

Pelosi được cho là đã yêu cầu nhân viên của mình lập danh sách các thành viên Nội các của Trump để gọi tên trong bài phát biểu sắp tới, trong đó bà cũng có kế hoạch gọi vị tổng thống khi đó là “kẻ thù trong nước tại Bạch Ốc”. Pelosi cuối cùng đã xóa bỏ cả lời gọi tên và cụm từ “kẻ thù trong nước”.

.

⦿ ---- Trong khi Donald Trump đang ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington để tham dự lễ đặt vòng hoa hôm thứ Hai, các viên chức trong Ban vận động của Trump đã xô xát tay chân với một viên chức tại nghĩa trang. Một nguồn tin cho báo NPR biết viên chức này đã cố gắng ngăn cản các nhân viên chiến dịch vào khu vực được gọi là Khu 60, nơi chôn cất những người Mỹ thương vong gần đây. Nguồn tin cho biết chiến dịch đã được thông báo trước rằng chỉ có nhân viên nghĩa trang mới được chụp ảnh hoặc quay video ở khu vực đó, nhưng khi một viên chức nghĩa trang cố gắng ngăn cản họ vào, các viên chức chiến dịch đã đẩy viên chức đó ra và cũng lăng mạ bằng lời nói.

.

Một phát ngôn viên của chiến dịch Trump cho biết không có xô xát nào xảy ra và chiến dịch có đoạn phim về vụ việc để chứng minh điều đó. "Sự thật là một nhiếp ảnh gia riêng đã được phép vào khuôn viên và vì lý do nào đó, một cá nhân giấu tên, rõ ràng là đang bị bệnh tâm thần, đã quyết định chặn các thành viên trong nhóm của Tổng thống Trump trong một buổi lễ rất long trọng", người đại diện cho biết. Theo Axios, một phát ngôn viên của nghĩa trang xác nhận đã có một "chuyện xảy ra" trong chuyến thăm của Trump và một báo cáo đã được nộp, mặc dù người đại diện không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra. Thay vào đó, họ đưa ra trích dẫn này:

.

"Luật liên bang cấm các hoạt động liên quan đến chiến dịch chính trị hoặc bầu cử trong Nghĩa trang Quân đội Quốc gia, bao gồm cả nhiếp ảnh gia, người sáng tạo nội dung hoặc bất kỳ người nào khác tham dự vì mục đích hoặc trực tiếp ủng hộ chiến dịch của ứng cử viên chính trị đảng phái. Nghĩa trang Quốc gia Arlington đã củng cố và chia sẻ rộng rãi luật này cùng các lệnh cấm của luật này với tất cả những người tham gia."

.

⦿ ---- Kết quả bầu cử 2024 nhiều phần sẽ bị níu áo lên Tòa Tối Cao. Trong một cuộc phỏng vấn mới, thẩm phán Tòa án Tối cao Ketanji Brown Jackson cho biết bà "đã chuẩn bị sẵn sàng" cho khả năng cuộc bầu cử tổng thống năm nay có thể kết thúc tại Tòa án tối cao.

.

"Tôi nghĩ rằng có những vấn đề pháp lý phát sinh từ quá trình chính trị", bà Jackson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Norah O'Donnell của CBS. "Vì vậy, Tòa án Tối cao phải chuẩn bị để phản ứng - nếu - nếu điều đó là cần thiết", bà nói thêm.

.

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi của Jackson diễn ra khi bà chuẩn bị phát hành hồi ký "Lovely One" của mình vào tuần tới. Một đoạn trích phỏng vấn sẽ được phát sóng trên "CBS Evening News" vào thứ Ba trước khi toàn bộ cuộc họp được phát sóng vào cuối tuần này trên "CBS News Sunday Morning", theo đài TV này.

.

"Bà đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử này có thể kết thúc tại Tòa án Tối cao chưa?" O'Donnell hỏi thẩm phán.

.

"Đã chuẩn bị sẵn sàng như bất kỳ ai có thể", Jackson trả lời trước khi cười.

.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khi Phó Tổng thống Harris hiện đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 4 điểm phần trăm — 49,5% ủng hộ so với 45,5% — theo dữ liệu thăm dò tổng hợp từ The Hill/Decision Desk HQ.

.

Jackson, được Tổng thống Biden đề cử vào tòa án tối cao vào năm 2022, cũng được hỏi về sự phản đối dữ dội của bà đối với quyết định của Tòa án Tối cao về việc miễn truy tố hình sự rộng rãi cho các cựu tổng thống, điều này đã mang lại cho cựu Tổng thống Trump một chiến thắng pháp lý lớn trong việc chống lại các bản cáo trạng của ông.

.

“Tôi lo ngại về một hệ thống dường như cung cấp quyền miễn truy tố cho một cá nhân trong một số trường hợp, khi chúng ta có một hệ thống tư pháp hình sự thường đối xử với mọi người như nhau,” Jackson nói với CBS.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, sẽ được CNN phỏng vấn vào thứ năm 29/8/2024, theo CNN cho biết. Cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của họ sẽ do phóng viên chính trị và người dẫn chương trình Dana Bash của CNN thực hiện và sẽ phát sóng lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông vào thứ năm. Tức là 6 giờ chiều giờ California.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Ba rằng ông và đối thủ Dân chủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris, sẽ có một cuộc tranh luận trên truyền hình trên ABC News vào ngày 10 tháng 9. Viết trên Truth Social, Trump xác nhận cuộc tranh luận sẽ được phát sóng từ Philadelphia, Pennsylvania.

.

Ông Trump cho biết ABC khẳng định sự kiện này sẽ được tổ chức "công bằng và bình đẳng" trong khi mô tả kênh ABC News là "tin giả" và "là người dẫn chương trình tin tức tệ hại và bất công nhất trong ngành".

.

Ngoài ra, Trump tuyên bố rằng Harris đã từ chối tham gia một cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. "Một cuộc tranh luận thứ ba có thể diễn ra, sẽ diễn ra trên NBC FAKE NEWS, đã không được phe cánh tả cấp tiến đồng ý", ông Trump nói thêm.

.

⦿ ---- Các đề xuất kinh tế của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ làm tăng thâm hụt liên bang thêm 5,8 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới, gần gấp 5 lần so với các đề xuất của Phó Tổng thống Kamala Harris, sẽ tăng thêm 1,2 nghìn tỷ đô la, theo một cặp nghiên cứu mới từ Mô hình Ngân sách Penn Wharton Budget Model phi đảng phái.

.

Báo cáo của Trump phát hiện ra rằng kế hoạch gia hạn vĩnh viễn các đợt cắt giảm thuế năm 2017 của ông sẽ làm tăng thêm hơn 4 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong 10 năm tới. Đề xuất xóa bỏ thuế đối với các chế độ phúc lợi An sinh xã hội của ông Trump có giá 1,2 nghìn tỷ đô la, trong khi cam kết giảm thêm thuế doanh nghiệp của ông sẽ làm tăng thâm thủng thêm gần 6 tỷ đô la.

.

Phân tích về Harris cho thấy kế hoạch mở rộng Khoản tín dụng thuế trẻ em, Khoản tín dụng thuế thu nhập kiếm được và các khoản tín dụng thuế khác của bà sẽ làm tăng thâm hụt thêm 2,1 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Và đề xuất của bà về việc tạo ra khoản trợ cấp 25.000 đô la cho tất cả những người mua nhà lần đầu đủ điều kiện sẽ làm tăng thêm 140 tỷ đô la trong một thập niên.

.

Nhưng báo cáo của Harris phát hiện ra rằng việc tăng thuế doanh nghiệp lên 28% từ mức hiện tại là 21%, như phó tổng thống Harris đã đưa ra, có thể bù đắp một phần chi phí chi tiêu của bà là 1,1 nghìn tỷ đô la. Cùng với việc tăng thuế doanh nghiệp, Harris cho biết bà ủng hộ khoản tăng doanh thu trị giá 5 nghìn tỷ đô la có trong đề xuất ngân sách của Tổng thống Joe Biden cho năm tài chính 2025.

.

Ngược lại, Trump đã đề xuất trả tiền cho chương trình nghị sự của mình bằng mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập cảng và mức thuế 60% đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc, cả hai đều không cần phải được Quốc hội thông qua để được thực hiện. Trump tuyên bố các chính sách thương mại này sẽ tạo ra đủ tăng trưởng trong nước dài hạn để vượt qua chi phí ngắn hạn của nền tảng kinh tế của ông. Nhưng kinh tế trưởng của Moody's Mark Zandi ước tính với NBC News rằng thuế quan của Trump chỉ có thể tạo ra 2,5 nghìn tỷ đô la doanh thu. Và nói rộng hơn, các nhà kinh tế cảnh báo rằng chính sách thuế quan cứng rắn như vậy có thể sẽ làm bùng phát lạm phát, ngay khi tốc độ tăng giá tiêu dùng bắt đầu hạ nhiệt.

.

⦿ ---- Michael Sparks, 47 tuổi đến từ Cecilia, Kentucky, là kẻ bạo loạn đầu tiên xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ trong cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 của đám đông vào tòa nhà đã bị kết án hơn bốn năm tù vào thứ Ba 27/8/2024. Một cảnh sát đã cố chế ngự Michael Sparks bằng bình xịt hơi cay đã mô tả anh ta là chất xúc tác cho cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1. Thượng viện ngày hôm đó đã giải lao chưa đầy một phút sau khi Sparks nhảy vào tòa nhà qua một cửa sổ bị vỡ. Sau đó, Sparks đã cùng những kẻ bạo loạn khác đuổi theo một cảnh sát lên cầu thang.

.

Trước khi biết bản án của mình, Sparks đã nói với thẩm phán rằng anh ta vẫn tin rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị ảnh hưởng bởi gian lận và "hoàn toàn bị tước đoạt khỏi công chúng Hoa Kỳ. Tôi rất hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó không giúp ích cho bất kỳ ai. Tôi rất hối hận vì đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng như hiện tại”.

.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Timothy Kelly, người đã kết án Sparks 4 năm và 5 tháng tù, đã nói với anh ta rằng không có gì là yêu nước trong vai trò nổi bật của anh ta trong "sự ô nhục của quốc gia. Tôi không thực sự nghĩ rằng anh hiểu hết mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra ngày hôm đó và, thành thật mà nói, là mức độ nghiêm trọng của những gì anh đã làm.”

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump đã bổ sung Robert F. Kennedy Jr. và cựu Dân biểu Tulsi Gabbard vào nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của mình, theo một tuyên bố của một cố vấn cấp cao vào thứ Ba. RFK Jr. đã ủng hộ Trump vào thứ Sáu tuần trước, trong khi Gabbard, một cựu đảng viên Dân chủ, đã lên tiếng ủng hộ tại một sự kiện ngày hôm qua.

.

"Khi liên minh rộng lớn gồm những người ủng hộ và ủng hộ Tổng thống Trump mở rộng trên khắp các đường lối đảng phái, chúng tôi tự hào rằng Robert F. Kennedy Jr. và Tulsi Gabbard đã được bổ sung vào nhóm chuyển giao quyền lực Trump/Vance", theo cố vấn chiến dịch cấp cao Brian Hughes lưu ý. "Chúng tôi mong muốn có tiếng nói mạnh mẽ của họ trong nhóm khi chúng tôi nỗ lực khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đang có một tuần bận rộn. Hôm thứ Ba, một ngày sau khi Smith nộp đơn yêu cầu tòa kháng án khôi phục vụ án tài liệu mật chống lại Donald Trump, Smith cũng đã nộp bản cáo trạng thay thế trong vụ án khác chống lại Trump, theo CNN đưa tin. Cả bốn cáo buộc trong vụ án can thiệp bầu cử vẫn nằm trong bản cáo trạng mới, nhưng đã có những thay đổi để phản ánh phán quyết lịch sử của Tòa án Tối cao về quyền miễn truy tố của tổng thống, theo văn phòng của Smith cho biết trong một tuyên bố.

.

Một bồi thẩm đoàn mới. Bản cáo trạng thay thế "đã được trình lên một bồi thẩm đoàn mới chưa từng nghe bằng chứng trong vụ án này", theo văn phòng của Smith cho biết. Bản đệ trình xóa tên cựu luật sư Bộ Tư pháp Jeffrey Clark khỏi danh sách đồng phạm không được nêu tên và không bị truy tố trong vụ án, phản ánh các chỉ thị cụ thể từ Tòa án Tối cao cho biết các cuộc trò chuyện của Trump với các viên chức Bộ Tư pháp được bảo vệ khỏi bị truy tố.

.

Sự thay đổi lớn nhất. Tờ New York Times đưa tin rằng "có lẽ sự thay đổi quan trọng nhất" giữa bản cáo trạng ban đầu dài 45 trang và bản cáo trạng thay thế dài 36 trang đã được rút gọn là việc xóa bỏ các tài liệu tham khảo về cáo buộc Trump cố gắng gây sức ép với Bộ Tư pháp để hỗ trợ các tuyên bố gian lận bầu cử của Trump và nỗ lực lật ngược kết quả năm 2020. Trong phán quyết của mình, Tòa án Tối cao cho biết các tương tác với các viên chức bộ là một phần trong nhiệm vụ chính thức của tổng thống và cựu tổng thống không thể bị buộc tội liên quan đến chúng.

.

Nhiều thay đổi hơn. Bản cáo trạng thay thế xóa bỏ nhiều cáo buộc khác liên quan đến các cuộc trò chuyện với các viên chức liên bang và nhân viên Bạch Ốc, bao gồm cả cáo buộc rằng Trump đã phớt lờ các cố vấn khi họ cầu xin Trump đưa ra tuyên bố yêu cầu những kẻ bạo loạn rời khỏi Điện Capitol, theo tờ Washington Post đưa tin. Tuy nhiên, các cáo buộc liên quan đến các cuộc trò chuyện với các viên chức tiểu bang vẫn còn giữ trong hồ sơ.

Một dòng lý luận mới quan trọng. CNN đưa tin rằng bản cáo trạng mới có một dòng lý luận mới quan trọng: "Bị đơn [Trump] không có trách nhiệm chính thức nào liên quan đến thủ tục chứng nhận, nhưng ông Trump có lợi ích cá nhân với tư cách là ứng cử viên trong việc được bầu là người chiến thắng trong cuộc bầu cử."Ngay trước thời hạn. Bản cáo trạng thay thế đã được đệ trình khi thời hạn đang đến gần, tờ Washington Post đưa tin. Quy tắc "cửa sổ 60 ngày" của Bộ Tư pháp, cấm các bước truy tố có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, sẽ có hiệu lực trong khoảng mười ngày nữa.Các bước tiếp theo. Hai bên sẽ ra tòa án liên bang để tham dự phiên điều trần về tình trạng vào tuần tới. AP đưa tin rằng đây sẽ là phiên điều trần đầu tiên như vậy sau nhiều tháng, "vì vụ án đã bị đóng băng hiệu quả kể từ tháng 12 năm ngoái" trong khi đơn kháng cáo miễn truy tố của Trump đang được tòa án thụ lý.Phản ứng của Trump. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump mô tả bản cáo trạng mới là "hành động tuyệt vọng". Ông cho biết, Công tố đặc biệt "rối loạn" này "đã đưa ra một Bản cáo trạng mới vô lý chống lại tôi, bản cáo trạng này có tất cả các vấn đề của Bản cáo trạng cũ và cần phải bị bác bỏ NGAY LẬP TỨC".⦿ ---- Nhóm phi đảng phái Cook Political Group đã chuyển cuộc đua tổng thống của North Carolina từ "nghiêng về Cộng hòa" (lean Republican) sang "dao động, bấp bênh" (toss up) khi Phó Tổng thống Harris thu hẹp khoảng cách với cựu Tổng thống Trump. Chủ biên Cook Amy Walter đã viết trong một bài phân tích hôm thứ Ba: "Bất chấp sự lạc quan và cường điệu, [Tổng thống] Biden chưa bao giờ có thể giữ cho cuộc đua này [ở North Carolina] sát nút. Vào thời điểm ông ấy bỏ cuộc vào cuối tháng 7, tổng thống đã tụt lại phía sau Trump gần bảy điểm. Tuy nhiên, ngày nay, nơi này có vẻ cạnh tranh hơn bao giờ hết".Chỉ ra mức trung bình thăm dò ý kiến từ FiveThirtyEight và RealClearPolitics, Walter viết rằng Harris và Trump đang ở thế cân bằng với khoảng 45,7 phần trăm ủng hộ cho mỗi người. Bà lưu ý rằng Trump không mất đi vị thế chính trị kể từ khi Tổng thống Biden bỏ cuộc vào tháng trước, nhưng sự thay đổi này đến từ việc Harris cải thiện tỷ lệ phiếu bầu của tổng thống thêm 7 điểm. Vào ngày 21 tháng 7 — ngày Biden bỏ cuộc — Trump dẫn trước ông Biden trong bảng xếp hạng trung bình của FiveThirtyEight với 45,6 phần trăm ủng hộ so với 38,7 phần trăm của Biden, theo phân tích."Nói cách khác, cuộc đua đang trở nên căng thẳng, không phải vì Harris đang cắt giảm phiếu bầu của Trump, mà là vì đảng Dân chủ và những người độc lập thiên về đảng Dân chủ đang trở về nhà", Walter viết. Sự thay đổi này là dấu hiệu mới nhất cho tin tốt lành đối với Harris ở North Carolina, nơi mà Biden đáng chú ý là đã không giành chiến thắng vào năm 2020.⦿ ---- Một tổ chức bỏ phiếu nổi tiếng của người Mỹ gốc La-tinh đang kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra một loạt các cuộc đột kích được tổ chức trên khắp Texas hồi tuần trước như một phần của cuộc điều tra gian lận bầu cử đang diễn ra do Bộ trưởng Tư pháp gây tranh cãi của tiểu bang, Ken Paxton, chỉ đạo.Các cuộc đột kích nhắm vào những đảng viên Dân chủ nổi tiếng và những người tình nguyện bầu cử -- bao gồm một số người ở độ tuổi cuối 80 -- theo một phát ngôn viên của Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất, hay LULAC (League of United Latin American Citizens), tại một cuộc họp báo vào thứ Hai.Theo các viên chức của LULAC, các điều tra viên bị cáo buộc đã tịch thu điện thoại di động, máy tính và các hồ sơ khác. "Tôi kêu gọi các cơ quan liên bang có thẩm quyền tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về các yếu tố khiến Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton ra lệnh thực hiện các cuộc đột kích có vũ trang này", Lupe Torres, một lãnh đạo của LULAC, cho biết.Trong số những người bị nhắm mục tiêu trong các cuộc đột kích có Lydia Martinez, một giáo viên đã nghỉ hưu 80 tuổi sống tại San Antonio, người "bị đưa ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ và phải đợi bên ngoài trước sự chứng kiến của hàng xóm và công chúng, gây ra sự sỉ nhục và khó chịu lớn", chủ tịch LULAC Roman Palomares cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Hai."Các thiết bị, lịch cá nhân và tài liệu đăng ký cử tri của Lydia đã bị tịch thu và bà cụ bị ép cung cấp mật khẩu của mình dưới sự đe dọa sẽ trả lại tài sản chậm trễ", LULAC cho biết trong lá thư gửi Bộ Tư pháp.Phát biểu với ABC News vào thứ Ba, Tổng giám đốc điều hành LULAC Juan Proaño gọi các cuộc đột kích là "vô căn cứ". Các cuộc đột kích cũng trùng với thông báo của Thống đốc Texas Greg Abbott trong tuần này rằng tiểu bang, kể từ năm 2021, đã thanh trừng hơn 1 triệu người khỏi danh sách cử tri của tiểu bang, bao gồm gần 1/2 triệu người đã chết và hơn 6.500 người không phải công dân. Các viên chức bầu cử của tiểu bang thường xuyên cập nhật danh sách cử tri để xóa những cá nhân đã chết hoặc những người đã chuyển ra khỏi tiểu bang. Khi xóa tên cử tri thường dựa vào sổ khai tử ở các quận, hay tờ khai dọn địa chỉ nộp ở Bưu điện.Proãno nói với ABC News rằng một phần nhỏ những người không phải công dân chỉ chiếm 1/2 phần trăm (0.5%) trong số những người đã đăng ký bị xóa, ông tin rằng điều này là bằng chứng cho thấy gian lận bầu cử tràn lan trong số những người không phải công dân không phải là vấn đề có hệ thống ở tiểu bang Texas."Gần 1/2 phần trăm. Chúng tôi không nói rằng điều đó không tồn tại. Chúng tôi không nói rằng có những người không phải là công dân Hoa Kỳ đã đăng ký. Đôi khi họ đăng ký một cách tình cờ. Đôi khi họ nhận được thông tin sai lệch và họ đã đăng ký. Nhưng không có hành vi thu thập cử tri có hệ thống nào đang diễn ra ở đó, không phải gian lận cử tri có hệ thống", Proãno nói trên ABC News Live với Kyra Phillips. Abbott cho biết văn phòng của ông đã chuyển "bất kỳ hoạt động bỏ phiếu bất hợp pháp tiềm ẩn nào" đến văn phòng của Paxton để điều tra.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., đã tham gia cuộc gọi Zoom "Swifties for Kamala" tối Thứ Ba để vận động cho liên danh Harris-Walz trong số những người hâm mộ ca nhạc sĩ Taylor Swift. TNS Warren đã nói về quyền phá thai, biến đổi khí hậu và bảo vệ chống lại các tập đoàn lớn "lừa đảo bạn"."Vâng, tôi đang nhìn anh đấy, Ticketmaster", Warren nói, ám chỉ đến sự hỗn loạn mà người hâm mộ cô Swift phải đối mặt khi họ cố gắng mua vé cho chuyến lưu diễn Eras Tour của cô. Những người dẫn đầu cuộc gọi đã đeo vòng tay tình bạn màu đỏ, trắng và xanh lam và số 47 màu xanh lam lấp lánh trên tay — ám chỉ đến những chiếc vòng tay và số 13 mà người hâm mộ đeo tại các buổi hòa nhạc của Taylor Swift.TNS Warren đã nhắc đến nhạc phẩm của Swift, nói rằng những bài hát yêu thích của bà là "Karma" và "All Too Well (phiên bản 10 phút) (Phiên bản của Taylor)".Những người tổ chức Swifties for Kamala cho biết trong cuộc gọi rằng có hơn 20.000 người tham gia hội thảo trên web và đã quyên góp được hơn 113.000 đô la. NBC News không thể xác minh độc lập những con số đó.Những diễn giả khác bao gồm ca sĩ Carole King, Dân biểu Becca Balint, D-Vt., và Thượng nghị sĩ Ed Markey, D-Mass. Markey cũng đưa vào những tài liệu tham khảo về Swiftie, đề cập đến "I Did Something Bad" của Swift, cùng với những bài hát khác. "Tôi không bao giờ tin tưởng một người tự luyến", Markey nói, trích dẫn lời bài hát và ví Trump như một người tự luyến.Nhạc sĩ Taylor Swift đã vượt qua những chia rẽ chính trị trong cuộc thăm dò toàn quốc của NBC News vào năm ngoái. Bản thân Swift, người không tham gia cuộc gọi đêm Thứ Ba hoặc tham gia vào các nỗ lực tổ chức, chưa từng ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào. Hồi năm 2020, cô đã ủng hộ Biden. Một nghiên cứu gần đây cho thấy sự ủng hộ của người nổi tiếng có thể tác động đến các cuộc bầu cử bằng cách thúc đẩy các nhóm có thể theo dõi các ngôi sao nhưng không có khả năng bỏ phiếu.⦿ ---- Tiên đoán Trump sẽ ra tòa quậy sau khi thua phiếu, Dân Chủ lập ủy ban pháp lý để tác chiến hậu bầu cử. Một nhóm các nhà chiến lược của đảng Dân chủ đang khởi động một siêu ủy ban PAC tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực pháp lý của đảng xung quanh vấn đề bảo vệ bầu cử và các cuộc chiến có thể xảy ra sau Ngày bầu cử tháng 11/2024.Nhóm này dự đoán rằng Trump và các đồng minh của ông sẽ lặp lại nỗ lực quy mô lớn nhằm làm suy yếu niềm tin vào cuộc bầu cử trước ngày 5 tháng 11 và sau đó sẽ tìm cách lật ngược kết quả bầu cử bằng cách thách thức các lá phiếu và kết quả tại tòa án trong những ngày và tuần sau khi bỏ phiếu.Nhóm mới, có thể gây quỹ và chi tiêu số tiền không giới hạn, được gọi là Democracy Defenders. Nhóm này sẽ do Jim Messina làm chủ tịch, người từng là giám đốc chiến dịch cho chiến dịch tái tranh cử thành công năm 2012 của Tổng thống Barack Obama.⦿ ---- Bà Harris đã phát biểu tại một hội nghị của nhà thờ Giám lý Châu Phi (African Methodist Episcopalian) trong các bài phát biểu được ghi lại bằng video ngày hôm Thứ Ba, cảm ơn các nhóm nhà thờ vì sự ủng hộ của họ và vì đã tổ chức một nỗ lực vận động "các linh hồn đến các điểm bỏ phiếu"."Chúng ta chỉ còn 10 tuần nữa là đến cuộc bầu cử và tôi biết rằng các bạn đã làm việc chăm chỉ từ Hội Phụ nữ Truyền giáo đến Ban Thanh niên đến Tổ chức Giáo dân để tổ chức các linh hồn đến các điểm bỏ phiếu, đảm bảo rằng các thành viên của các bạn đã đăng ký bỏ phiếu", Harris nói.Giáo hội này, một thành trì của quyền công dân tự hào có những diễn giả như Martin Luther King Jr., đã trở thành trọng tâm cho chiến dịch của Harris và trước đó là chiến dịch của Biden. Dân biểu James Clyburn, D-S.C., đã giúp Biden giành được sự ủng hộ từ các cử tri da đen trẻ tuổi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020. Clyburn đã vận động cho Biden tại các nhà thờ AME của Nam Carolina trong cuộc bầu cử sơ bộ và giới thiệu ông trước khi ông phát biểu tại Nhà thờ AME Emanuel năm nay.⦿ ---- Nhà thờ không còn tin rằng Chúa đã gửi Trump xuống cho họ xây dựng Nước Chúa. Chiến dịch của Donald Trump từ chối trả lời các câu hỏi về việc liệu Trump có sẽ ký luật khôi phục quyền tự do sinh sản hay không nếu Trump được bầu làm tổng thống — và sự ủng hộ của những người theo đạo Tin lành đối với Trump đang phải đối mặt với các vấn đề khác ngoài sự lựa chọn.Hai báo Bulwark và The Atlantic đều đưa tin hôm thứ Ba rằng ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đã thấy mình bị mắc kẹt giữa hai khối bỏ phiếu lớn — và đang phải vật lộn để xoa dịu cả hai. Andrew Egger đã viết cho The Bulwark rằng chiến dịch của Trump dường như đã đánh giá thấp sự tức giận của người Mỹ đối với quyền phá thai. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ ủng hộ quyền lựa chọn và phản đối mạnh mẽ lệnh cấm của liên bang.Nhưng đối với những người theo tôn giáo cánh hữu, yêuc ầu cấm phá thai là lý do chính khiến họ ủng hộ Trump. Vì vậy, Trump đang bị đặt vào thế khó khi phải lựa chọn giữa việc có nên gạ gẫm giáo dân Tin lành hay hứa hẹn những luật có thể kiếm phiếu từ những cử tri còn dao động.Peter Wehner của báo The Atlantic lưu ý rằng sự không chắc chắn về những gì mong đợi đang buộc những người theo đạo Tin lành phải đối mặt với những câu hỏi đạo đức rộng hơn về ứng cử viên. Trong nhiều năm, Wehner viết, những người theo đạo Tin lành đã tuyên bố rằng vấn đề quan trọng nhất đối với họ là hạn chế quyền tự do sinh sản. Nếu điều đó không chắc chắn, họ đang đặt câu hỏi liệu họ có ủng hộ Trump hay không. Nếu kẻ phi đạo đức như Trump đòi cấm phá thai, nhà thờ sẵn sàng bầu phiếu cho Trump. Bây giờ thì Trump đã đổi ý."Lý lẽ luôn yếu hơn những gì những người ủng hộ Trump sẵn sàng thừa nhận, bởi vì sự đồi trụy về mặt đạo đức của Trump luôn tệ hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì họ sẵn sàng thừa nhận", ông giải thích.Trump "đã, ở cấp độ quốc gia, biến Đảng Cộng hòa thành đảng ủng hộ quyền lựa chọn trên thực tế. Sau khi loại bỏ lập trường ủng hộ sự sống khỏi nền tảng của Cộng Hòa, sau khi nói rằng lệnh cấm phá thai sau sáu tuần của Thống đốc Ron DeSantis là 'quá khắc nghiệt' và là 'một sai lầm khủng khiếp', và sau khi hứa sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, Trump hiện đã tiến thêm một bước nữa, về cơ bản là ủng hộ việc tiếp cận phá thai nhiều hơn", ông Wehner viết tiếp.⦿ ---- Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI đang tìm cách ra mắt một sản phẩm mới mà họ tin rằng có thể suy nghĩ thông qua các vấn đề khó tốt hơn nhiều so với các mô hình AI hiện tại, theo The Information đưa tin vào thứ Ba trích dẫn những người tham gia phát triển sản phẩm.Theo báo cáo, công ty đang đẩy nhanh nỗ lực ra mắt sản phẩm AI mới có tên mã là Strawberry, nhằm mục đích cải thiện đáng kể khả năng lập luận. Strawberry dự kiến sẽ được tích hợp vào các dịch vụ chatbot của mình vào mùa thu năm nay. Sản phẩm được thiết kế để giải quyết các vấn đề toán học và lập trình phức tạp.⦿ ---- Georgia: Một vụ nổ vỏ xe phi cơ được báo cáo tại cơ sở bảo dưỡng của Delta Air Lines tại Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào sáng thứ Ba đã khiến hai người tử vong và một người bị thương, theo hãng hàng không này xác nhận trong một tuyên bố với NBC News.Hiệp hội công nhân máy móc và hàng không vũ trụ quốc tế (International Association of Machinists and Aerospace Workers) đã báo cáo về vụ nổ xảy ra tại cơ sở bảo dưỡng kỹ thuật hoạt động Atlanta (TOC 3). Delta cho biết đang hợp tác với chính quyền địa phương trong một cuộc điều tra đang diễn ra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn chưa được biết."Gia đình Delta vô cùng đau buồn trước sự mất mát của hai thành viên trong nhóm và một người khác bị thương sau một sự cố sáng nay", tuyên bố của Delta cho biết. Trong khi đó, công đoàn đại diện cho công nhân sân bay đã kêu gọi một cuộc điều tra chi tiết và gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng.⦿ ---- Người dân California có vấn đề lớn khi lái xe khi say xỉn, dữ liệu mới cho thấy. Theo một nghiên cứu của trang web tài chính LendingTree phân tích 50 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, 10 nơi tệ nhất cho tình trạng lái xe khi say xỉn chỉ nằm ở North Carolina và California (riêng California có 8 thành phố trong danh sách say rượu lái xe).Xếp hạng 10 Thành phố bị phạt say rượu lái xe nhiều nhất trên 1.000 người tài xế:1. Raleigh, North Carolina: 1,462. Sacramento: 1,313. Los Angeles: 1,124. San Jose: 1,095. Bakersfield: 1,056. Fresno: 0,907. San Diego: 0,878. Long Beach: 0,699. Charlotte, North Carolina: 0,6710. Oakland: 0,61Chuyên gia bảo hiểm ô tô Rob Bhatt của LendingTree cho biết các nhà nghiên cứu không thể xác định chính xác lý do tại sao North Carolina và California lại là điểm nóng về say rượu lái xe, nhưng ông cho rằng thời tiết có thể là một yếu tố.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông Mission Viejo đã bị bắt vì liên quan đến một số vụ cướp ngân hàng trong tuần này. Che Lewis, 30 tuổi, đã bị bắt trước đó vì tội cướp ngân hàng tại Ngân hàng U.S. Bank ở Anaheim, theo cảnh sát cho biết. Hồi tháng 7, các điều tra viên cảnh sát Quận Cam đã bắt đầu điều tra hai vụ cướp ngân hàng riêng biệt xảy ra ở Mission Viejo và Ladera Ranch. Theo cảnh sát, một vụ cướp ngân hàng khác đã được báo cáo vào ngày 8 tháng 8 tại Ladera Ranch.Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, điều tra viên phát hiện Lewis là nghi phạm của các vụ cướp được báo cáo, cũng như một vụ cướp ngân hàng bất thành khác xảy ra tại Ladera Ranch vào ngày 7 tháng 8. Lewis đã bị bắt vào ngày 23 tháng 8 khi đang cố gắng cướp ngân hàng khác ở Anaheim. Y đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Cam vì tội cố gắng cướp trong khi chờ các cáo buộc bổ sung.Các điều tra viên tin rằng Lewis có thể tham gia vào nhiều vụ cướp ngân hàng hơn nữa trên khắp Quận Cam và khu vực rộng lớn hơn. Cư dân có thông tin được yêu cầu gọi đến OCSD theo số 714-647-7000. Những thông tin ẩn danh cũng có thể được gửi đến Orange County Crime Stoppers theo số 855-TIP-OCCS.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 28 tuổi đã bị truy tố hôm thứ Hai vì cố tình tông vào hai người, khiến một người phải nguy kịch để giữ mạng sống, khi đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe của một tiệp tạp hóa ở Anaheim. Alex Figueroachavez bị truy tố 2 tội danh cố ý giết người với mức án tăng nặng vì gây thương tích nghiêm trọng cho một nạn nhân và sử dụng vũ khí chết người.Bị cáo đã "trao đổi lời qua tiếng lại" với hai nạn nhân và sau đó đâm họ bằng xe của mình khi lái xe rời khỏi bãi đậu xe vào khoảng 1:30 giờ sáng thứ Sáu tại 1001 N. Harbor Blvd., Trung sĩ cảnh sát Anaheim Matt Sutter cho biết. Một trong những nạn nhân vẫn nằm viện vào thứ Hai trong tình trạng nguy kịch. Figueroachavez không nhận tội tại phiên tòa hôm thứ Hai tại phòng xử án nhà tù ở Santa Ana. Y sẽ bị xét xử vào ngày 6 tháng 9 tại Trung tâm Tư pháp phía Bắc ở Fullerton.⦿ ---- Virginia: ông gốc Việt hành hung gây thương tích, ra tòa khai nổi khùng, được tòa tha tội. Một người đàn ông ở phía bắc Virginia đã tấn công các nhân viên tại văn phòng quận của Dân biểu Hoa Kỳ Gerry Connolly bằng gậy bóng chày đã được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí hôm thứ Hai. Một thẩm phán của Quận Fairfax đã chấp nhận lời biện hộ mất trí của, 50 tuổi, ở Fairfax về các tội danh bao gồm cố ý gây thương tích và tấn công.Pham đã bị bắt và bị truy tố hồi tháng 5/2023 sau vụ tấn công. Hai nhân viên đã bị thương, bao gồm một thực tập sinh đang làm việc vào ngày đầu tiên. Thực tập sinh bị đánh vào xương sườn, và nhân viên kia bị đánh nhiều lần vào đầu. Dân Biểu Connolly, một đảng viên Dân chủ đại diện cho một số khu vực phía bắc Virginia, cho biết Pham đến đó với ý định giết ông.Luật sư bào chữa của Pham, luật sư bào chữa công Dawn Butorac, nói với WRC-TV rằng Pham đã mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng trong nhiều thập niên và không được dùng thuốc đúng cách vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. “Thật không may, anh ấy bị ảo tưởng về các âm mưu của chính phủ và nhiều thứ khác nữa, và anh ấy đã đến nhiều cơ quan chính phủ để tìm kiếm sự giúp đỡ vì anh ấy tin rằng chính phủ đang giam giữ anh ấy và nhiều thứ khác nữa”, Butorac cho biết.Pham hiện sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Trong một tuyên bố bằng văn bản, DB Connolly cho biết ông hy vọng Pham sẽ được điều trị theo nhu cầu “để anh ấy không làm hại bất kỳ ai khác hoặc chính mình”. Ông cho biết vụ tấn công cho thấy hậu quả của lời lẽ chính trị kích động “thường xuyên được quá nhiều người thể hiện”.“Lời nói thù hận và lời kêu gọi bạo lực không bao giờ được chấp nhận và phải luôn bị lên án”, ông viết. "Việc không cư xử lịch sự và tôn trọng sự khác biệt của chúng ta sẽ chỉ dẫn đến nhiều sự cố hơn như chúng ta đã trải qua vào tháng 5/2023”.⦿ ---- DENVER, Colorado — Một bãi đậu xe ở góc phố Tennyson và West 29th Avenue đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh chấp và giận dữ khi các chủ doanh nghiệp trong khu phố phải vật lộn để duy trì hoạt động và làm hài lòng khách hàng. Kể từ ít nhất năm 2019, những khách hàng muốn đến thăm các doanh nghiệp dọc theo phố 29 đã đỗ xe miễn phí tại bãi đậu xemà không phải lo lắng phải trả tiền đỗ xe hoặc bị đuổi.Hiện tại, chủ quán cà phê đã đặt biển báo cho biết bãi đậu xe chỉ dành cho khách hàng của cô. Có thể thấy một chiếc xe kéo trong khu vực khi khách hàng bị đuổi vì đỗ xe trong bãi đậu xe rồi đi bộ đến các doanh nghiệp lân cận, như Leroy's Bagels. Việc tăng cường thực thi luật đỗ xe đã khiến các doanh nghiệp xung quanh bất đồng quan điểm với chủ quán cà phêngười đã nói với 9NEWS rằng cô phải bảo vệ không gian cho khách hàng của mình. Cô đã thấy lượng khách hàng tăng lên nhờ vào việc bổ sung thêm một bếp bánh mì sandwich bên trong quán cà phê.“Chúng tôi đã trả toàn bộ tiền thuê bãi đậu xe, và tiền thuê tăng lên hàng năm", cô Hoang nói. "Và nghiêm túc mà nói, chúng tôi không đủ khả năng để mọi người đỗ xe ở đây. Chúng tôi trả tiền cho mọi thứ, bao gồm cả sửa chữa bãi đậu xe, bảo hiểm. Mọi thứ".Trong một cuộc xung đột giữa quán cà phê và một du khách đến bãi đậu xe, một người có thể được nhìn thấy trong một video trên Instagram của quán cà phê đang hét lên một lời chỉ trích phân biệt chủng tộc với Hoang sau khi cô ấy đối đầu với họ.Hoang cũng chia sẻ một thư thoại phân biệt chủng tộc mà cô ấy nhận được. Du khách đã để lại đánh giá một sao cho quán cà phê của cô ấy trên Google vì xung đột về bãi đậu xe. "Tôi không biết, chúng tôi đã làm gì sai mà khiến mọi người làm như vậy với chúng tôi?" Hoang hỏi.Sarah Green, chủ sở hữu của tiệm bánh tròn Leroy's Bagel, cho biết chưa bao giờ có xung đột về bãi đậu xe cho đến năm ngoái khi khách hàng bắt đầu bị đuổi. Cô đã đặt một biển báo trong cửa hàng bánh mì tròn cảnh báo về việc đuổi. Green cho biết khách hàng đã đổ lỗi cho các doanh nghiệp như của cô ấy về việc bị đuổi.“Tôi cảm thấy thoải mái khi nói thay cho các doanh nghiệp khác rằng chúng tôi không tham gia vào việc kéo xe", Green nói. "Chúng tôi chưa bao giờ khuyến khích khách hàng của mình đỗ xe ở bãi đậu xe này. Và những gì họ làm bên ngoài doanh nghiệp của chúng tôi thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".Bà cho biết trong một cuộc họp hòa giải trước đây với Hoang, việc trả tiền cho các chỗ đậu xe đã được đưa ra nhưng nó quá đắt đối với doanh nghiệp của bà và những doanh nghiệp khác dọc theo Đại lộ 29. "Chi phí vào thời điểm đó là điều ảnh hưởng lớn đến tất cả các khoản lợi nhuận ròng của chúng tôi và là những doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi không thể chi trả", Green nói. "Đó là nơi cuộc thảo luận dừng lại".Các cuộc đàm phán hòa giải giữa Hoang và các doanh nghiệp xung quanh có thể sẽ được tiếp tục trong vài tuần tới. Green cho biết bà hy vọng sẽ có một giải pháp hòa giải cho tình hình đỗ xe. "Tất cả chúng tôi đều thực sự nỗ lực để giữ vững vị thế của mình và tôi nghĩ rằng việc có thể hỗ trợ lẫn nhau trong một khu phố nhỏ sẽ là một cách tốt để thực hiện điều đó", bà nói."Chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ", Hoang nói. "Chúng tôi đang phải gian nan để đứng được và chúng tôi đang cố gắng để tồn tại".⦿ ---- Quận Cam: Các viên chức công tiếp tục kêu gọi Giám sát viên Quận Camtừ chức sau khi có báo cáo về một tổ chức từ thiện tuyển dụng con gái ông đã sử dụng sai mục đích hàng triệu đô la tiền thuế, cho phép cô Rhiannon Đỗ và những người khác mua những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la.Vụ kiện của Quận Cam chống lại Hội Viet America Society và các giám đốc điều hành của tổ chức này vẫn đang diễn ra, nhưng có thể bị truy tố hình sự, với các đặc vụ liên bang đã đột kích nhiều ngôi nhà vào tuần trước. Khi quá trình pháp lý diễn ra, các giám sát viên khác của Quận Cam đang yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Rob Bonta cách chức Andrew Đỗ nếu ông Đỗ không tự nguyện từ chức.Các giám sát viên Katrina Foley và Vicente Sarmiento đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với giải pháp Andrew Đỗ từ chức hoặc bị sa thải, mặc dù Sarmiento đã lưu ý với Chip Yost của KTLA rằng "chúng tôi thực sự bị hạn chế trong những gì chúng tôi có thể làm với một đồng nghiệp. Tôi muốn chuyển sang chỉ trích, đó là sự lên án công khai đối với những hành động mà ông ta đã thực hiện."Foley nói thêm rằng cuộc tranh cãi này "làm lu mờ khả năng thực hiện công việc của chúng tôi", đặc biệt là vì Andrew Đỗ "không xuất hiện. Tôi nghĩ chúng ta cần quay lại với công việc của quận.”Chủ tịch Hội đồng giám sát Don Wagner cho biết hội đồng sẽ bỏ phiếu về “việc loại Giám sát viên Andrew Đỗ khỏi mọi nhiệm vụ của ủy ban chủ tịch/hội đồng”, theo LAist đưa tin. Cuộc bỏ phiếu đó dự kiến sẽ diễn ra trong cuộc họp ngày 10 tháng 9/2024.“Tôi mong đợi sự chấp thuận đồng thuận khi vấn đề này được đưa ra vào đầu tháng tới”, Wagner cho biết trong một tuyên bố gửi cho LAist. “Tất nhiên, tôi biết về những lời kêu gọi Giám sát viên Andrew Đỗ từ chức khỏi hội đồng và mong đợi ông nghiêm túc cân nhắc tương lai của mình trong cơ quan được bầu này, đặc biệt là vì lợi ích của người dân địa hạt 1 của Quận Cam”. Ông Andrew Đỗ đã không trả lời yêu cầu bình luận của LAist, Orange County Register và những bên khác.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của thanh niên Việt đang ngày càng muộn hơn. Theo đó, tuổi kết hôn tăng từ 24,1 (năm 1999) lên 25,2 (2019) và đến 2024 là 27,2 tuổi. 21/63 tỉnh thành có mức sinh thấp. Thông tin trên được ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, cho biết tại Hội thảo quốc tế tham vấn chính sách, giải pháp ngăn chặn xu hướng mức sinh thấp diễn ra sáng 28/8 ở Hà Nội. Theo TS Hoàng, đô thị hóa, kinh tế phát triển, áp lực tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi dạy và chăm sóc con... là yếu tố làm giảm mức sinh. "Ở khu vực thành thị, việc thiếu trường học, nỗi lo về học phí, chi phí sinh hoạt... khiến nhiều người e ngại sinh con. Nhiều người Việt cũng có tâm lý muốn hưởng thụ, dành thời gian, tiền bạc cho các thú vui cá nhân mà không muốn sinh con", ông Hoàng phân tích. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết nếu mức sinh cứ giảm với tốc độ như hiện nay mà không có các giải pháp để giảm bớt thì đến năm 2054-2059, dân số Việt Nam sẽ tăng trưởng âm và giảm ngày càng nhanh.⦿ ---- TIN VN.Theo VietnamNet. Theo đại diện các trường đại học, rào cản về học phí là một trong những lý do khiến thí sinh trúng tuyển nhưng từ chối đến giảng đường. Ngoài ra, một số thí sinh đã có lựa chọn khác, chỉ xem đăng ký xét tuyển đại học là một giải pháp dự phòng. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2024 trên hệ thống là 673.586 em, tăng 58.116 thí sinh so với năm 2023. Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học là 551.479; chiếm 81,87% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1. Như vậy, có đến 122.107 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học đại học, chiếm 18,13%. Nếu so với năm ngoái, tỷ lệ nhập học sau trúng tuyển năm nay cao hơn (năm 2023 tỷ lệ này là 80,34%). Vậy lý do gì khiến hơn 120.000 thí sinh không nhập học?⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi "giết người" của tài xế vụ va chạm giao thông xảy ra trên Quốc lộ 51. Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, gần 12 giờ trưa 28-8, xe ô tô tải biển số 71H-012... do tài xế Đỗ Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển trên Quốc lộ 51. Khi xe đi qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân (TP Biên Hòa), xe tải rẽ phải vào một công ty thì va chạm với xe máy. Theo camera ghi lại, tài xế đã dừng xe ít giây khi tông vào nạn nhân nhưng sau đó tiếp tục di chuyển cán qua. Vụ việc khiến anh Tô Hoàng Dũng (quê Bình Dương) tử vong tại chỗ.⦿ ---- HỎI 1: Bạn sống trong một khu phố đầy cây xanh có thể giảm gấp đôi rủi ro bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư so với khu phố ít cây xanh?ĐÁP 1: Đúng vậy. Sống trong một khu phố đầy cây xanh có thể có lợi cho tim như tập thể dục thường xuyên, nghiên cứu mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Louisville đã thiết kế một thử nghiệm lâm sàng theo dõi hàng trăm người sống tại 6 khu phố có thu nhập thấp đến trung bình ở Nam Louisville, Kentucky. Họ đã sử dụng máu và các mẫu khác để hiểu rõ hơn về cách nguy cơ mắc bệnh tim của họ thay đổi trước và sau khi nhóm nghiên cứu trồng hàng nghìn cây trưởng thành gần nhà của họ.Kết quả từ Nghiên cứu HEAL của Dự án Green Heart Louisville, được công bố vào thứ Ba, cho thấy những người sống trong các khu phố có số lượng cây xanh và cây bụi gấp đôi có mức độ chất đánh dấu trong máu (blood marker) liên quan đến bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư thấp hơn so với những người sống trong các khu phố ít cây xanh hơn.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bạn mập phì sẽ có rủi ro nhiễm bệnh COVID nhiều hơn 34% so với người khác?ĐÁP 2: Đúng vậy. Bệnh nhân béo phì tiếp xúc với SARS-CoV-2 có khả năng bị nhiễm bệnh cao hơn 34% so với những người không béo phì, cho thấy béo phì là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh COVID-19 và sự lây truyền, một nghiên cứu trên hơn 72.000 bệnh nhân được thăm khám tại Bệnh viện Brigham and Women's cho thấy. Đối với nghiên cứu ca chứng, các nhà nghiên cứu đã so sánh khả năng mắc bệnh của 72.613 bệnh nhân người lớn và trẻ em béo phì và không béo phì có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc báo cáo đã tiếp xúc với vi-rút từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021.Chi tiết: