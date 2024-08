Hình trên: Tàu chiến Trung Quốc lảng vảng quanh Đài Loan. ISW cảnh báo rằng TQ có thể phong tỏa đảo Kim Môn của Đài Loan để sẽ sáp nhập.

- Học giả Singapore: Bà Harris nếu thắng cử có thể tăng quan hệ với Singapore và Việt Nam để vây Trung Quốc.

- Báo National Review Mark của Cộng Hòa: bà Harris sẽ thắng cử không phải vì hay, mà vì Cộng Hòa lỡ chọn tội đồ Trump làm ứng cử viên

- Trump tới Arizona, hứa chấm dứt sớm chiến tranh ở Ukraine

- Nan đề bà Harris: làm sao giữ động lực bùng nổ của đảng Dân chủ cho tới ngày bầu cử

- Trump quy chụp Barack và Michelle Obama vì đã "khó chịu" với Trump (Trump quên là Trump đã nói hãy cấm cửa dân nhập cư vì họ vào sẽ giành việc làm dân da đen)

- Nevada: cùng đồng ý miễn thuế tiền boa, nhưng bà Harris ủng hộ tiền lương phải tăng quá mức tối thiểu, trong khi Trump nói ủng hộ tiền lương cũ, tức là dưới mức tối thiểu.

- Eric Bolling (cựu biên tập Fox News và Newsmax) bi quan: Trump kể như thua bà Harris, thấy rõ Trump là Tổng thống Cộng Hòa cuối cùng trong cuộc đời chúng ta.

- New York truy tố 1 nhân viên Biên phòng đã ra lệnh ít nhất 3 phụ nữ nhập cư cởi ngực trần cho anh nhìn

- Ryan Hass (chuyên gia Viện Brookings): Trump có thể bán đứng Đài Loan để lấy những gì thực dụng

- Biden bị 16 tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo kiện vì Biden ký lệnh tạm tha để tạm trú cho di dân lậu kết hôn với công dân Mỹ

- Đêm cuối DNC đông người xem hơn đêm cuối RNC khoảng 820.000 khán giả trên 15 đài TV

- Thống đốc Virginia: đã xóa tên 6.303 người không phải công dân đã "vô tình hoặc có gian ý cố gắng đăng ký" để đi bỏ phiếu. Có thể do lỗi ghi danh khi lấy bằng lái xe ở DMV.

- Trump hoan nghênh: Robert F. Kennedy Jr. rút lui khỏi lá phiếu 10 tiểu bang, tuyên bố ủng hộ Trump. Các anh chị em của Robert F. Kennedy Jr. lên án việc ông này ủng hộ Trump

- Nhiều mật vụ bị giao về nhiệm vụ hành chính sau vụ Trump bị bắn sướt tai

- Giễu con trai của Tim Walz là "thằng nhóc khốn nạn khóc lóc", Jay Weber (Người dẫn chương trình I Heart Radio) bị đuổi khỏi làn sóng

- DB Alexandria Ocasio-Cortez: Tim Walz đang làm Trump và Vance "phát điên"

- Đại hội toàn quốc Dân chủ 2024: người chuyển giới vắng mặt trên sân khấu.

- ActBlue: các nhà tài trợ cơ sở đã góp hơn 100 triệu đô trong đại hội đảng tuần qua.

- Dân chủ phủ kín các tiểu bang dao động bằng các biển quảng cáo kỹ thuật số: hãy bầu

- Cựu Dân Biểu Cộng hòa Adam Kinzinger phát biểu trong hội nghị DNC: kêu gọi người Cộng Hòa bầu cho bà Harris để cứu Hoa Kỳ

- Công tố Tòa Hình sự Quốc tế thúc giục tăng tốc lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

- Israel đòi Hamas thả 5 con tin còn sống mỗi tuần trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn thay vì thả 3

- Philippines: máy bay chiến đấu của TQ quấy rối máy bay Philippines ở Biển Đông

- Bắc Hàn lên án Mỹ đổi kế hoạch hạt nhân chiến lược để cản đe dọa từ Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn

- ISW cảnh báo rằng TQ có thể phong tỏa đảo Kim Môn của Đài Loan để sẽ sáp nhập

- 8 quân nhân Đài Loan bị tuyên án lên tới 13 năm tù vì tội làm gián điệp cho TQ

- Đức quốc: 3 người chết, nhiều người khác bị thương vì bị 1 kẻ đâm dao

- 1 ông bị bắt vì dí súng, ép tài xế xe Lyft chở từ Texas đi 1.300 dặm đến Florida

- Các đại học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ về vui chơi tiệc tùng: 1. UC tại Santa Barbara, CA; 2. University of Oklahoma, OK; 3. University of Cincinnati, OH; 4. University of Massachusetts Amherst, MA; 5. University of Southern California, CA.

- California: 1 phụ nữ 39 tuổi bị bắt vì tình nghi bắt cóc 1 bé gái 8 tuổi

- Quận Los Angeles: sau trận bóng bầu dục, 1 cậu 17 tuổi bị bắn bị thương

- Quận Cam: 1 ông bị kết án hơn 7 năm tù vì gian lận 3,2 triệu đô liên quan đến dịch COVID

- Hãng Na Uy Equinor hủy kế hoạch đầu tư vào điện gió ngoài khơi VN, đóng cửa văn phòng tại Hà Nội, vì chính trị bất ổn gây trì hoãn

- Tự tử ở nam giới gốc Á tăng 72% và ở nữ gốc Á tăng 125% trong 25 năm qua, riêng thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt tự tử cao: 10,57 trên 100.000.

- TIN VN: Dấu hiệu sắp thanh trừng lớn: Loạt nghệ sĩ biểu diễn trước cờ ba sọc: Đừng tùy tiện xin lỗi là xong.

- TIN VN. Ông lớn ô tô Việt ế ẩm và lỗ nặng vì bán ô tô điện Trung Quốc.

- TIN VN. Vị thế và khả năng cạnh tranh của TPHCM đang bị "xói mòn".

- HỎI 1: Tăng lượng protein và chất xơ ăn hàng ngày trong 1 năm sẽ giảm 13% sức nặng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một loại thuốc trị ung thư giúp chữa bệnh suy não bộ Alzheimer? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/8/2024) ⦿ ---- Lực lượng đặc nhiệm quốc gia Philippines về Biển Tây Philippines cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã triển khai pháo sáng (flares) gần một trong những máy bay của họ trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Theo tuyên bố của lực lượng đặc nhiệm, đây là "hành động vô trách nhiệm và nguy hiểm" và "quấy rối" vô cớ.

.

Manila cũng cáo buộc Bắc Kinh đã phóng pháo sáng vào một máy bay tuần tra ở vùng biển gần Đá Subi (Subi Reef, một rạn san hô vòng thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa) do Trung Quốc kiểm soát vào thứ Năm, mà Trung Quốc cho biết là để bảo vệ chủ quyền của mình. Chính phủ Manila kêu gọi Trung Quốc chấm dứt những gì họ mô tả là "hành động khiêu khích và nguy hiểm" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Đá Xu Bi là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Trung Quốc kiểm soát rạn vòng này từ năm 1988 đến nay.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Hàn lên án Hoa Kỳ vì những thay đổi được cho là đối với kế hoạch hạt nhân chiến lược của nước này nhằm tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn và tuyên bố sẽ xây dựng lực lượng hạt nhân của nước này để đáp trả.

.

"CHDCND Triều Tiên [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức Bắc Hàn] sẽ luôn tăng cường sức mạnh chiến lược của mình theo mọi cách để kiểm soát và loại bỏ mọi loại thách thức an ninh có thể phát sinh từ việc điều chỉnh lại tư thế hạt nhân nguy hiểm của Hoa Kỳ và kiên quyết chống lại mọi loại mối đe dọa hạt nhân", người phát ngôn cho biết.

.

Bắc Hàn có kế hoạch "thúc đẩy" để tạo ra một lực lượng hạt nhân có năng lực có thể đóng vai trò răn đe và bảo vệ chủ quyền của đất nước trước các mối đe dọa, người phát ngôn nhấn mạnh trong khi cáo buộc Washington "thổi phồng các mối đe dọa hạt nhân" từ các quốc gia khác.

.

⦿ ---- Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, Karim Khan, được cho là đã thúc giục các thẩm phán nhanh chóng quyết định lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như các nhà lãnh đạo Hamas. Khan nhấn mạnh rằng ICC có thẩm quyền điều tra công dân Israel về tội ác chiến tranh bị cáo buộc ở các vùng lãnh thổ của Palestine, theo hồ sơ tòa án của ông được Reuters trích dẫn.

.

Ông cũng bác bỏ các thách thức pháp lý từ nhiều chính phủ và các bên khác, lập luận rằng thẩm quyền của tòa án đã được xác lập rõ ràng. Khan bày tỏ lo ngại rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình tố tụng sẽ gây tổn hại đến quyền của nạn nhân, đồng thời nói thêm rằng ICC tin rằng có căn cứ hợp lý để buộc cả các nhà lãnh đạo Israel và Hamas phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

.

⦿ ---- Israel yêu cầu Hamas thả 5 con tin còn sống mỗi tuần trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Gaza thay vì 3 con tin mỗi tuần, theo một báo cáo của truyền thông Ả Rập, vì nhóm Hamas cho biết họ sẽ cử một phái đoàn đến Cairo để gặp các nhà đàm phán. Các nguồn tin được trích dẫn bởi mạng lưới Saudi Asharq News cho biết cũng có một khoảng cách trong yêu cầu của các bên về việc thả tù nhân an ninh Palestine để đổi lấy các con tin bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10.

.

Theo báo cáo, Israel đang yêu cầu quyền phủ quyết 65 tù nhân mà Hamas yêu cầu thả cùng với quyền trục xuất 150 tù nhân khác. Nhóm Hamas được cho là đã từ chối yêu cầu này. Trong khi đó, tờ báo Haaretz đưa tin rằng phái đoàn Hamas đã đến Cairo để gặp các quan chức Ai Cập về đề xuất ngừng bắn con tin mới nhất.

.

⦿ ---- Niềm vui đến vào buổi sáng, nhưng cơn say cũng vậy. Bữa tiệc ở Chicago đã kết thúc, giấy vụn đã được quét sạch, những bức ảnh đã được đăng lên mạng xã hội. Nhưng câu hỏi thực sự khi những người theo đảng Dân chủ phấn khởi thức dậy vào thứ Sáu là liệu họ có thể chuyển sự say sưa tuyệt đối của Đại hội DNC tại Trung tâm United thành một cuộc chạy nước rút kéo dài 74 ngày cho Ngày bầu cử hay không.

.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã xuất hiện từ đại hội đề cử của mình với một động lực bùng nổ mà đảng Dân chủ khó có thể mong đợi chỉ một tháng trước, khi họ nghĩ rằng họ sẽ bị ràng buộc vào một nỗ lực tái tranh cử có thể bị hủy diệt của Tổng thống Joe Biden. Bà đã trẻ hóa một đảng từng suy sụp tinh thần và mang lại một cú hích lạc quan cho những người theo đảng Dân chủ, những người hiện đang nhìn thấy chiến thắng trong tầm tay.

.

Tuy nhiên, thực tế gây xôn xao là chiến thắng không hề chắc chắn. Hàng nghìn đại biểu hân hoan trong hội trường tuần này không đại diện cho những cử tri dao động mà Harris cần để đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump. Lịch sử đã ghi nhận nhiều ứng cử viên tổng thống đã khơi dậy những người ủng hộ đảng của họ tại các đại hội nhưng lại thất bại vào tháng 11.

.

Tất nhiên, bà biết điều đó, và những cựu chiến binh của các chiến dịch trước đây, bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, đã đưa ra lời cảnh báo những người theo đảng Dân chủ đang phấn khích trong tuần này để kiềm chế kỳ vọng quá mức của họ. Harris đã có một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất trong số các ứng cử viên tổng tuyển cử trong thời gian gần đây, nhưng bà vẫn phải đối mặt với các cuộc thăm dò trong phạm vi sai số.

.

"Năng lượng ở đây thật tuyệt vời", Dân biểu Hillary Scholten, đảng Dân chủ-Mich., cho biết vài phút trước bài phát biểu chấp nhận của Harris vào tối thứ Năm. "Nhưng tôi sẽ không làm tròn nhiệm vụ của mình nếu tôi nói rằng tôi hiện đang cảm thấy tự tin ở Michigan. Chúng tôi vẫn là kẻ yếu thế, và sẽ cần một số sự kiên cường thực sự của Michigan để biến năng lượng này thành hành động và đảm bảo chiến thắng cho Michigan".

.

DB Scholten biết những gì bà ấy nói. Bà đã giành được một ghế của đảng Cộng hòa vào năm 2022 mà chưa một đảng viên Dân chủ nào giành được trong 32 năm. Bà hiểu những gì cần có để giành chiến thắng ở một tiểu bang chiến trường bị chia rẽ chặt chẽ, điều này có thể rất quan trọng đối với chiến thắng của Harris. Và bà nhớ lại khi Trump khiến cả thế giới ngạc nhiên khi đánh bại Hillary Clinton tám năm trước.

.

“Cảm thấy thoải mái là điều đã xảy ra vào năm 2016, khi chúng ta thua Michigan trước Trump với cách biệt chưa đến 10.000 phiếu bầu”, Scholten nói. “Trump sẽ đến Michigan một lần nữa vào thứ Hai. Rõ ràng là ông Trump không từ bỏ Michigan. Chúng ta cũng không thể”.

.

Nhưng Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin, D-Wis., từ một tiểu bang dao động khác, cho biết bà nghĩ rằng đại hội đã tạo ra sự phấn khích vượt ra ngoài những người đã chuyển đổi trong hội trường. “Rõ ràng là chúng ta muốn duy trì đà phát triển này và chúng ta thấy những người Dân chủ trung thành thực sự phấn khích, nhưng tôi đang thấy hiệu ứng lan tỏa này”, bà nói. “Có những người ở nhà không tham dự đại hội này đang theo dõi và sau đó giao tiếp với bạn bè của họ và nói rằng, 'Ôi trời, bạn có thấy điều này không?'”

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và điều đó "sẽ diễn ra nhanh chóng", đồng thời nói thêm rằng ông sẽ chấm dứt xung đột trước khi trở lại Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1/2025.

.

Phát biểu trước đám đông ở Arizona, Trump cũng đề cập đến tình hình đang diễn ra ở Trung Đông, nói rằng ông "sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn" trong khu vực và "khôi phục hòa bình thông qua sức mạnh".

.

Trump phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Arizona rằng ông tin rằng hầu hết các con tin bị Hamas bắt giữ "phần lớn đã biến mất" và không còn sống nữa. Trump nhấn mạnh rằng Hamas từ chối đàm phán ngừng bắn và thỏa thuận con tin vì hầu hết các con tin "không còn ở đây nữa".

.

Phát biểu kết thúc bài phát biểu, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đã thề sẽ chấm dứt "việc chính phủ sử dụng vũ khí chống lại người dân Mỹ" trong khi lặp lại lời cáo buộc của mình đối với chính quyền hiện tại là sử dụng hệ thống tư pháp để truy tố những người đối lập chính trị.

.

⦿ ---- Trump chỉ trích cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân, Barack và Michelle Obama, vì đã "khó chịu" với ông. "Các bạn đã nghe nói về ông ấy chưa? Barack Hussein Obama?" Trump nói trong một cuộc biểu tình ở Arizona, đồng thời cũng tuyên bố rằng người tiền nhiệm của ông tại Bạch Ốc đã giành được ít phiếu bầu hơn khi ông Obama tái đắc cử vào năm 2012 trong khi ông giành được nhiều phiếu bầu hơn trong cuộc bầu cử năm 2020 so với năm 2016.

.

"Tôi đã tử tế với ông ấy", Trump nói về Obama, ngụ ý rằng tình cảm đó không được đáp lại. "Họ được phép thân mật với tôi, nhưng tôi không được phép thân mật với họ", ứng cử viên của Đảng Cộng hòa kết luận.

.

⦿ ---- Các công tố viên liên bang tại New York tuần này đã truy tố một nhân viên tuần tra biên giới Hoa Kỳ vì vai trò của anh trong một âm mưu thực sự hấp dẫn (và bất hợp pháp): Trong một loạt các cuộc phỏng vấn trực tuyến với những người nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 8/2023, họ cáo buộc Shane Millan, 53 tuổi, đã ra lệnh cho 3 người phụ nữ để ngực trần [để anh nhìn qua trực tuyến]—và trong một trường hợp khác, yêu cầu 1 cô cho thấy áo nịt ngực (bra) của cô này.

.

Millan được cho là đã nói với những người phụ nữ này rằng đây là một phần cần thiết của quá trình phỏng vấn và phê duyệt, nhưng đó chỉ là để "thỏa mãn bản thân anh", theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc của New York cho biết trong một tuyên bố. Sau khi bị bắt và bị đưa ra xét xử hôm thứ năm tại Syracuse, New York, Millan phải đối mặt với bốn tội danh nhẹ là tước đoạt quyền của những người phụ nữ "được tự do khỏi các cuộc khám xét vô lý". Kể từ đó, anh đã được thả tự do trong khi chờ xét xử.

.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa không thể đổ lỗi cho phản ứng tích cực của giới truyền thông đối với Phó Tổng thống Kamala Harris vì sự suy thoái trong vận may của họ, theo lời biên tập viên điều hành của National Review Mark Antonio Wright viết. Thay vào đó, vấn đề của họ bắt đầu từ thực tế là họ đã "chọn một ứng cử viên tồi" để lãnh đạo liên danh Cộng Hòa.

.

National Review là một trong những báo bảo thủ nổi tiếng nhất của quốc gia và đã ủng hộ đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên — nhưng trong những năm gần đây, nhiều tác giả của tờ báo này đã bày tỏ sự khó chịu với cựu Tổng thống Donald Trump.

.

"Lý do tại sao Đảng Cộng hòa hiện đang trên đường thua cuộc bầu cử năm 2024 là vì Đảng Cộng hòa là một liên minh thiểu số đã chọn một người 78 tuổi rất không được ưa chuộng làm ứng cử viên của mình", Wright viết. "Điểm yếu của Trump chỉ được che giấu trong phần lớn năm nay vì Tổng thống Joe Biden đang phải vật lộn với chiến dịch của mình và cử tri vô cùng muốn có một giải pháp thay thế cho việc tổ chức lại cuộc bầu cử năm 2020. Và giờ họ đã có một giải pháp".

.

"Harris có phải là ứng cử viên lý tưởng không? Cô Harris có phải là một nhà hùng biện tài năng không? Cô Harris có nhanh nhẹn và khéo léo trong tranh luận không? Cô Harris có phải là một người thông minh nổi tiếng không? Cô Harris có thành tích lâu dài về năng lực ở cấp tiểu bang và liên bang không? Cô Harris đã bị báo chí cứng rắn và thẳng thắn soi mói và trở nên mạnh mẽ hơn ở phía bên kia không?" Wright viết. "Không, tất nhiên là không — nhưng cô Harris là một lựa chọn thay thế cho Trump/Biden, và điều đó có lẽ là đủ."

.

Và những bài viết nhảm nhí trên phương tiện truyền thông về cô Harris sẽ không quyết định bất kỳ cuộc bầu cử nào, ông viết thêm — chúng chỉ đơn giản là phản ánh tâm trạng mà công chúng đang có.

.

"Liên minh bầu cử của Đảng Cộng hòa là liên minh nhỏ hơn và yếu hơn. Nó đã mất phiếu phổ thông bảy trong chín lần trong đời tôi (tôi 36 tuổi). Nó đã mất Đại cử tri đoàn ba trong bốn chu kỳ gần đây nhất. Những người bảo thủ có thể không muốn nghe điều này, nhưng đa số dân Mỹ bây giờ chủ yếu là theo đảng Dân chủ", Wright viết tiếp.

.

Ông viết thêm rằng đảng Cộng hòa vẫn có thể giành chiến thắng bất chấp điều này, nhưng cho đến nay, điều duy nhất xảy ra là khi họ đề cử những người ngoài cuộc — và Trump hiện là điều cuối cùng từ một người ngoài cuộc mà bạn có thể tưởng tượng.

.

"Trump không thua vì Kamala Harris được báo chí thổi phồng lên như một vị vua. Ông Trump không thua vì báo chí đối xử bất công với ông Trump. Ông Trump thua vì ông Trump là một ứng cử viên yếu kém, không được ưa chuộng, thiếu kỷ luật, đang chạy đua với tư cách là người đứng đầu một liên minh bầu cử thiểu số yếu kém. Đó là sự thật, bất kể ai muốn nghe hay không", Wright kết luận.

.

⦿ ---- Nevada: Trong khi bà Harris ủng hộ tiền lương phải tăng quá mức tối thiểu, Trump ủng hộ tiền lương dưới mức tối thiểu. Sự kiện vận động tranh cử đầu tiên của cựu tổng thống Donald Trump tại Nevada kể từ khi đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden bỏ cuộc được coi là sự kiện để quảng bá chính sách "không đánh thuế tiền boa" của Trump. Cuộc thăm dò mới nhất của tờ New York Times và Siena College cho thấy Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ mới của ông trong cuộc đua giành chức tổng thống, đang bám đuổi sát nút tại Nevada — tiểu bang mà Biden đã giành chiến thắng bốn năm trước — với Trump dẫn trước Harris 48% so với 47%.

.

"Chúng ta sẽ thắng. Tiểu bang này đang có vẻ rất tốt", Trump nói hôm thứ sáu. Không rõ liệu việc Kennedy rời khỏi cuộc đua sẽ có tác động gì nếu có ở Nevada. Thực tế, khoảng cách dẫn trước của Trump so với Harris còn lớn hơn khi cuộc thăm dò của NYT-Siena đưa Kennedy vào cuộc, đưa Trump lên 45%, Harris lên 42% và Kennedy giành được 6%.

.

Sự kiện vận động tranh cử hôm thứ sáu là lần đầu tiên Trump xuất hiện tại Nevada kể từ khi đối thủ Joe Biden bỏ cuộc đua và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris vào đầu tháng trước. Sự kiện kín đáo được tổ chức tại một nhà hàng ở Las Vegas cũng diễn ra trong vòng 24 giờ sau đêm cuối cùng của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ồn ào, chính thức đề cử Harris.

.

Vấn đề là: Trump tuyên bố ủng hộ mức lương dưới mức tối thiểu. Trump đã đưa ra những phát biểu thúc đẩy đề xuất chính sách "không đánh thuế tiền boa" của mình tại nhà hàng Toro E La Capra, nằm gần Đường Sunset và Đại lộ Decatur. Đề xuất này sẽ bãi bỏ thuế thu nhập liên bang đối với tiền boa. Trump lần đầu tiên công bố chính sách này trong một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas vào tháng 6. Chính sách này đã nhanh chóng được Liên đoàn Công nhân Ẩm thực (Culinary Workers Union) có mối liên hệ chính trị ở Las Vegas ủng hộ.

.

Tại sự kiện hôm thứ Sáu, Trump cho biết tuyên bố chấm dứt đánh thuế liên bang đối với thu nhập từ tiền boa sẽ giúp ông giành được phiếu bầu từ những người làm nghề Ẩm thực. Tuy nhiên, công đoàn The Culinary đã ủng hộ bà Harris và trước những phát biểu của Trump vào hôm thứ Sáu, các quan chức của công đoàn Culinary đã tổ chức một sự kiện và đưa ra tuyên bố chỉ trích Trump.

.

“Kamala Harris đã hứa sẽ tăng mức lương tối thiểu cho tất cả người lao động – bao gồm cả người lao động được boa – và xóa bỏ thuế đối với tiền boa”, Phó chủ tịch phụ trách ẩm thực Leain Vashon cho biết. Vashon cho biết Trump đã không giúp đỡ những người lao động được boa khi ông còn là tổng thống, vậy thì “Tại sao chúng ta lại tin ông Trump? Kamala có một kế hoạch, Trump có một khẩu hiệu”.

.

Mặc dù thông tin chi tiết về chính sách thuế của Trump còn ít ỏi, nhưng đề xuất chính sách này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý, khiến các Thượng nghị sĩ Dân chủ của Nevada là Catherine Cortez Masto và Jacky Rosen ủng hộ dự luật “không đánh thuế đối với tiền boa” do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Texas Ted Cruz đưa ra.

.

Sau đó, Harris đã ra chính sách “không đánh thuế đối với tiền boa” của riêng mình. “Kamala Harris hiện đang giả vờ ủng hộ chính sách của tôi”, Trump nói. “Bà ta là kẻ bắt chước. Bà ta là kẻ hay thay đổi ý kiến”.

.

Quan điểm của Harris — tương tự như luật mà Dân biểu Dân chủ của Nevada là Steven Horsford cho biết ông sẽ bảo trợ — xóa bỏ thuế liên bang đối với tiền boa, nhưng cũng sẽ xóa bỏ mức lương tối thiểu liên bang đối với thu nhập được boa, có thể thấp tới 2,13 đô la một giờ.

.

Trump hôm Thứ Sá đã chỉ trích việc Harris ủng hộ luật năm 2021 nhằm tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 đô la, lưu ý rằng luật này cũng sẽ xóa bỏ điều khoản "tín dụng tiền boa" của liên bang. Đó là điều khoản trong luật liên bang cho phép người sử dụng lao động trả cho người lao động được boa ít hơn mức lương tối thiểu của liên bang.

.

"Kamala ủng hộ dự luật xóa bỏ tín dụng tiền boa của liên bang, điều này sẽ buộc các nhà hàng phải áp dụng mức phí dịch vụ lớn đối với thực khách, nghĩa là khách hàng sẽ không để lại tiền boa và bạn sẽ phải chịu mức lương tối thiểu", Trump cho biết. "Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra dưới thời chính quyền Trump".

.

⦿ ---- Cựu người dẫn chương trình Fox News và Newsmax Eric Bolling hôm thứ Sáu đã có một cơn hoảng loạn thực sự về tình hình cuộc đua tổng thống năm 2024. Trong một video được cựu công tố viên liên bang và tiểu bang Ron Filipkowski đánh dấu, Bolling đã đưa ra quan điểm thẳng thắn về cuộc bầu cử hiện tại, mà ông cảnh báo là đang tuột khỏi tầm tay của cựu Tổng thống Donald Trump. Filipkowski gọi tuyên bố này là một "lời lẽ hùng hồn".

.

Trong video, Bolling dường như đổ lỗi cho hai đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump về tình hình cuộc đua. "Các người đã đợi quá lâu rồi, Susie Wiles, các người đã đợi quá lâu rồi, Chris LaCivita!" ông nói. "Hãy đưa Corey Lewandowski vào đó và khuấy động mọi thứ trong khi các người vẫn còn cơ hội... chúng ta đang thua cuộc! Cộng Hòa đang thua cuộc đua! Chúng ta đang mất chức tổng thống! Và tôi đã nói từ lâu rồi: Trump sẽ là tổng thống Cộng Hòa cuối cùng trong cuộc đời chúng ta!"

.

Sau đó, Bolling đã trình bày dữ liệu xếp hạng cho thấy Fox News bị MSNBC đè bẹp trong quá trình đưa tin về Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, mà ông cho rằng báo hiệu điều không may cho những gì sẽ xảy ra trong những tuần tới. Sau đó, ông tiếp tục cảnh báo rằng "mức độ nhiệt tình ở phe cánh tả hiện đang rất lớn" và sau đó tức giận rằng đảng Dân chủ đã cố gắng xây dựng lại thương hiệu của mình như những người thực sự yêu nước Mỹ. "Họ đang cố gắng nói rằng đảng Dân chủ là những người yêu nước!" ông nổi giận. "Họ đang đội mũ ngụy trang có tên Harris trên đó! Ngụy trang -- đó là của chúng ta!"

.

⦿ ---- Đêm cuối DNC đông người xem hơn đêm cuối RNC. Đêm bế mạc của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ DNC hôm thứ năm đã thu hút khoảng 26,2 triệu người xem truyền hình, vượt xa đêm cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa RNC, theo dữ liệu từ công ty đo lường truyền thông Nielsen.

.

Đêm cuối cùng của đại hội được phát sóng trên 15 làn sóng truyền hình và thu hút khoảng 820.000 người xem nhiều hơn so với con số ước tính là 25,4 triệu người đã xem đêm cuối cùng của sự kiện đảng Cộng hòa, theo Nielsen đưa tin.

.

⦿ ---- Có 16 tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang kiện để chấm dứt một chương trình liên bang có khả năng cung cấp cho gần nửa triệu người nhập cư không có tư cách pháp lý đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ một con đường trở thành công dân. Liên minh đã đệ đơn kiện hôm thứ Sáu để ngăn chặn chương trình do Tổng thống Joe Biden khởi xướng từ tháng 6/2024. Trong hồ sơ nộp lên tòa án, liên minh cho biết chính quyền đã bỏ qua Quốc hội để tạo ra một lộ trình trở thành công dân Mỹ vì "mục đích chính trị trắng trợn".

.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Tyler, Texas nêu rõ: "Hành động này khuyến khích nhập cư bất hợp pháp và sẽ gây tổn hại không thể khắc phục được cho các tiểu bang Nguyên đơn". Theo chính sách bắt đầu tiếp nhận đơn từ thứ Hai, nhiều người phối ngẫu không có tư cách pháp lý có thể nộp đơn xin "tạm tha tại chỗ" (parole in place), cho phép ở lại Hoa Kỳ, nộp đơn xin thẻ xanh và cuối cùng là được nhập quốc tịch Mỹ.

.

⦿ ---- Thống đốc Virginia Glenn Youngkin (Cộng Hòa) cho biết hồi đầu tháng này rằng ông đã ban hành lệnh hành pháp xóa tên 6.303 người không phải công dân đã "vô tình hoặc có gian ý cố gắng đăng ký" để đi bỏ phiếu. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết ông "không ám chỉ rằng có gian lận bầu cử tràn lan", nhưng đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng "Gọi tôi là điên, nhưng tôi nghĩ rằng các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ nên do công dân Hoa Kỳ quyết định".

.

Tin tức lan truyền nhanh chóng. Cựu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng những người khác đã ca ngợi lệnh của Youngkin trong các dòng tweet và tweet lại, nói rằng ông đã ngăn cản "những người bất hợp pháp", "người nước ngoài bất hợp pháp" hoặc "những người không phải công dân" bỏ phiếu.

.

Tuy nhiên, lệnh ngày 7 tháng 8 của thống đốc không nêu rõ liệu bất kỳ ai trong số 6.303 người bị xóa khỏi danh sách cử tri trong 18 tháng qua là những người không phải công dân thực sự đã bỏ phiếu hay có lỗi và sau đó họ trở thành công dân. Văn phòng của ông đã không cung cấp thông tin đó khi được NBC News hỏi.

.

Nhưng nhiều tháng trước Ngày bầu cử, lời lẽ của Đảng Cộng hòa về "bỏ phiếu của người không phải công dân" đang lan truyền sự dối trá rằng hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ đang bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, theo các nhóm về quyền bỏ phiếu, dân sự và nhập cư. Các nhóm này cho biết lời lẽ như vậy góp phần làm xói mòn niềm tin vào quá trình bầu cử.

.

Các quan chức địa phương của Virginia đã nói chuyện với NBC News rằng phần lớn sự hiện diện của những người không phải công dân có thể có trong danh sách cử tri là do lỗi khi mọi người điền vào biểu mẫu giấy hoặc trực tuyến hoặc khi họ trả lời câu hỏi về quyền công dân trên thiết bị cảm ứng tại Nha lộ vận (DMV: nơi đăng ký xe hay xin bằng lái xe).

.

Cùng ngày Youngkin công bố lệnh này, Trump đã khen ngợi ông trong một bài đăng trên Truth Social, nói rằng Virginia và thống đốc của họ đang dẫn đầu mạnh mẽ trong việc "bảo vệ" cuộc bầu cử vào tháng 11, bảo vệ mọi "phiếu bầu hợp pháp và giữ lại những người nước ngoài bất hợp pháp đã được phép vào đất nước chúng ta để bỏ phiếu".

.

Tuy nhiên, nhiều người nhập cư đã nhập tịch nghi ngờ họ bị xóa tên nhầm. “Tôi tò mò muốn biết tại sao họ lại chọn làm điều này vào lúc này, trước cuộc bầu cử tháng 11. Nghe có vẻ như họ đang thúc đẩy thông điệp gian lận này”, Jossie Flor Sapunar, phát ngôn viên của CASA, một nhóm vận động quốc gia cho người nhập cư, cho biết.

.

Trên các mẫu đơn của DMV tại Virginia, mọi người được hỏi liệu họ có muốn đăng ký bỏ phiếu hay không. Virginia yêu cầu mọi người cung cấp đầy đủ số An sinh xã hội, giấy tờ tùy thân của DMV hoặc bằng chứng về danh tính và tình trạng pháp lý khi đăng ký, lệnh của Youngkin nêu rõ. Người phát ngôn Jillian Cowherd cho biết quy trình đăng ký cử tri được bắt đầu tại DMV, nhưng được hoàn tất tại Sở Bầu cử Virginia (Virginia Elections Department).

.

Tony Castrilli, phát ngôn viên của Quận Fairfax ở phía bắc Virginia, đã nói với NBC News trong một email rằng: "Nếu một cử tri gia hạn giấy phép lái xe hoặc hoàn thành một mẫu đơn DMV khác nhưng không đánh dấu "có" cho câu hỏi về quyền công dân, đánh dấu "không" hoặc không đánh dấu vào ô nào, thì cử tri này sẽ được đánh dấu là người không phải công dân và được đưa vào danh sách". Quận Fairfax đã hủy 985 cử tri trong quận trong hai năm qua, nhưng Castrilli không biết có bao nhiêu người sau đó xác nhận họ là công dân và đăng ký lại.

.

⦿ ---- Trump có thể đổi Đài Loan để lấy những gì, đó là suy nghĩ của nhiều chuyên gia. Kamala Harris khó có thể đi chệch khỏi chính sách Đài Loan của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nhưng đối thủ Donald Trump có thể thúc đẩy một cách tiếp cận "mang tính giao dịch" hơn nếu được bầu, theo Ryan Hass, một nhà nghiên cứu Hoa Kỳ và cựu quan chức Bạch Ốc, đã nói với CNA.

.

Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Ba, Hass, giám đốc Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton và Chủ tịch Chen-Fu và Cecilia Yen Koo về Nghiên cứu Đài Loan tại Viện Brookings, đã phân tích tác động tiềm tàng đối với Đài Loan nếu Harris hoặc Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

.

Theo Hass, người từng là giám đốc phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ từ năm 2013 đến năm 2017, Harris, phó tổng thống Hoa Kỳ hiện tại, sẽ "tiếp tục cách tiếp cận của chính quyền Biden" đối với Đài Loan và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

.

Harris đã chính thức chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ vào tối thứ Năm, một tháng sau khi Biden kết thúc nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ phó tổng thống của mình. "Bà ấy đã ở trong phòng để nhận thông tin tình báo, tham gia các cuộc đàm phán chính sách trong bốn năm qua. Bà ấy đã ở bên cạnh Tổng thống Biden và tham gia vào mọi quyết định quan trọng", Hass cho biết.

.

Hass mô tả Trump là một chính trị gia "công bằng giao dịch" tập trung vào các kết quả có thể đo lường và định lượng, chẳng hạn như cán cân thương mại và chi tiêu quân sự, để chứng minh hiệu quả của mình so với các tổng thống trước. Hass dự đoán rằng nếu cựu Tổng thống Trump trở lại Bạch Ốc, Trump có thể sẽ gây sức ép buộc Đài Loan tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Businessweek vào tháng 7, Trump đã gợi ý rằng Đài Loan nên trả tiền cho Washington để được bảo vệ. Khi suy ngẫm về nhiệm kỳ duy nhất của Trump từ năm 2016 đến năm 2020, Hass cho biết, "Ông ấy đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về Đài Loan trong bối cảnh cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trái ngược với việc nghĩ về Đài Loan như Đài Loan".

.

⦿ ---- Bà Harris nếu thắng cử có thể tăng quan hệ với Singapore và Việt Nam để ngăn cản Trung Quốc. See Seng Tan, một chuyên gia về các vấn đề châu Á hiện là cố vấn nghiên cứu tại Trường S. Rajaratnam School of International Studies của Singapore, cho biết nhiệm kỳ tổng thống của Harris sẽ tốt hơn nhiệm kỳ thứ hai của Trump, xét đến "cú sốc thô lỗ" mà ông Trump đã gây ra cho khu vực khi còn đương nhiệm, với những lời Trump chỉ trích về chủ nghĩa đa phương và cáo buộc các quốc gia Châu Á đã gian lận thương mại với Hoa Kỳ.

.

Về chính sách tiềm năng của Harris đối với khu vực này, ông cho biết bà có thể "thúc đẩy mạnh mẽ hơn về nhân quyền so với những gì Biden đã làm", lưu ý rằng với tư cách là một công tố viên chuyển sang làm thượng nghị sĩ, chẳng hạn, bà đã ủng hộ các dự luật thúc đẩy nhân quyền ở Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

.

Ông cũng cho biết bà Harris có thể sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore và Việt Nam như một phần trong nỗ lực "cân bằng và chống lại" sức mạnh đang lên của Trung Quốc, và rằng họ có thể nhận được "sự chú ý gần như ngang bằng" từ các đồng minh chính thức của Washington trong khu vực, bao gồm Nhật Bản, Philippines và Nam Hàn.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. đã tuyên bố vào thứ sáu rằng ông sẽ tạm dừng chiến dịch tranh cử tổng thống của mình tại mười "tiểu bang chiến trường" nơi sự hiện diện của ông "sẽ là một sự phá hỏng" đối với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.

.

"Tên của tôi sẽ vẫn nằm trên lá phiếu ở hầu hết các tiểu bang. Nếu bạn sống ở một tiểu bang xanh, bạn có thể bỏ phiếu cho tôi mà không gây hại hay giúp đỡ Tổng thống Trump hay Phó Tổng thống Harris", Kennedy Jr. cho biết trong bài phát biểu trước toàn quốc, tiết lộ rằng ông sẽ "ném" sự ủng hộ của mình cho Trump, viện dẫn "quyền tự do ngôn luận" và chiến tranh Ukraine là lý do để ông ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump đã hoan nghênh ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. hôm thứ Sáu khi ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố ủng hộ Trump trong cuộc đua vào Bạch Ốc. "Chúng tôi vừa nhận được sự ủng hộ rất tốt từ RFK Jr.", Trump phát biểu trong bài phát biểu tại sự kiện "Không đánh thuế tiền boa" ở Las Vegas.

.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Dân chủ Kamala Harris vì lập trường "xã hội chủ nghĩa" của bà. "Đây là điều vượt ra ngoài chủ nghĩa xã hội, đây là khởi đầu của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng chúng tôi sẽ không để Đồng chí Kamala biến nước Mỹ thành một quốc gia cộng sản".

.

⦿ ---- Các anh chị em của ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. đã ra tuyên bố hôm thứ sáu lên án việc ông ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. "Chúng tôi muốn một nước Mỹ tràn đầy hy vọng và gắn kết với nhau bằng tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng hơn, một tương lai được định nghĩa bởi tự do cá nhân, triển vọng kinh tế và lòng tự hào dân tộc. Chúng tôi tin tưởng vào Harris và Walz. Quyết định ủng hộ Trump của anh trai Bobby hôm nay là sự phản bội các giá trị mà cha chúng tôi và gia đình chúng tôi trân trọng nhất. Đây là cái kết buồn cho một câu chuyện buồn", Kerry Kennedy chia sẻ tuyên bố của gia đình.

Chính trị gia 70 tuổi, người đã chia tay Đảng Dân chủ vào năm ngoái, đã quyết định đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống của mình tại các tiểu bang quan trọng, nơi ứng cử của ông có thể gây tổn hại đến cuộc đua giành chức tổng thống của Trump và Harris. Kennedy Jr. cũng quyết định ủng hộ Trump với lý do "tự do ngôn luận" và chiến tranh Ukraine là lý do ông ủng hộ.⦿ ---- Một số nhân viên Mật vụ đã bị giao về nhiệm vụ hành chính sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania, vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, theo CNN đưa tin vào thứ sáu. Quyết định này được đưa ra khi Mật vụ đang bị giám sát chặt chẽ vì những sai sót về an ninh khiến tay súng bắn tám phát đạn, sướt vành tai Trump.Nhiều cuộc điều tra, bao gồm cả các cuộc đánh giá nội bộ và quốc hội, đang được tiến hành để xác định những sai sót. Trước đó, Phó giám đốc tạm quyền Ronald Rowe đã thừa nhận trách nhiệm của cơ quan này đối với vụ vi phạm, đồng thời báo hiệu các hành động kỷ luật tiềm tàng khi cuộc điều tra tiến triển.⦿ ---- Người dẫn chương trình I Heart Radio Jay Weber đã bị đuổi khỏi làn sóng sau khi gọi con trai của Tim Walz là "thằng nhóc khốn nạn khóc lóc" trong một bài đăng đã bị xóa trên X. Gus Walz, người mắc chứng ADHD, rối loạn học tập và rối loạn lo âu, đã trở nên nổi tiếng vì phản ứng đầy nước mắt của mình trước bài phát biểu của cha mình vào ngày 21 tháng 8 tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Weber gọi phản ứng cảm xúc của Gus là "xấu hổ cho cả cha và con" trong dòng tweet gốc của mình.Anh ta đã đưa ra lời xin lỗi hiện đã bị xóa trên X, viết rằng, "Tôi không biết đứa trẻ bị khuyết tật và đã xóa bài đăng đó". Những người chỉ trích đã kêu gọi I Heart Radio sa thải người dẫn chương trình Jay Weber Show. Những nhân vật truyền thông cánh hữu khác là Ann Coulter và Mike Crispi cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì chỉ trích Gus. Crispi gọi Gus là "một gã beta phù phiếm", Coulter đã xóa một dòng tweet trong đó cô ấy trả lời "Nói về điều kỳ lạ..."⦿ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ-New York) cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào sáng thứ Sáu rằng Thống đốc Minnesota Tim Walz (Dân chủ), ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, đang khiến cựu Tổng thống Trump và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance (Cộng hòa-Ohio), "phát điên"."Tôi nghĩ rằng Trump và Vance, họ nghĩ rằng họ có một loại độc quyền nào đó đối với nam tính", Ocasio-Cortez nói với diễn viên hài Stephen Colbert trên "The Late Show". Bà nói thêm: "Và Walz đã xuất hiện - ông ấy là huấn luyện viên bóng bầu dục, ông ấy là người đứng đầu liên minh đồng tính-dị tính với tư cách là huấn luyện viên bóng bầu dục. Và ông ấy nói, 'Thực ra, chuyện này thật kỳ lạ, và tại sao bạn lại hành động như vậy?' Và tôi nghĩ điều đó khiến họ phát điên, bởi vì ông ấy đang chỉ ra một cách khác để trở thành một người đàn ông có tư cách ở Mỹ".Walz đã dán nhãn Trump và Vance là "quái dị", điều này đã gây chú ý trong số những người theo đảng Dân chủ khác. Cả cựu tổng thống và người bạn đồng hành tranh cử của ông đều phản đối cách mô tả này. Trump nói khi nói về Walz tại một nhà máy vào đầu tuần này: "Gã khùng này. Bạn biết đấy, hắn ta nói chúng ta 'quái dị'. JD và tôi 'quái dị'. Tôi nghĩ chúng ta là những người cực kỳ bình thường. Hắn ta mới quái dị. Bạn đã bao giờ thấy hắn ta lên sân khấu và phát điên chưa? Giữa chuyển động của hắn ta [Walz] và tiếng cười của cô ta [Harris], có rất nhiều sự điên khùng. Tôi cho rằng còn hơn cả 'quái dị'. 'quái dị' là một từ tử tế để so sánh".⦿ ---- Tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ năm 2016 ở Philadelphia, Dân biểu Patrick Maloney, D-N.Y., đã nhận được tràng pháo tay như sấm khi ông tự hào giới thiệu người ủng hộ quyền chuyển giới Sarah McBride. "Hiện tại, cô ấy là người chuyển giới đầu tiên phát biểu tại một đại hội toàn quốc", Maloney khoe khoang. "Đã đến lúc rồi". McBride sau đó trở thành thượng nghị sĩ tiểu bang Delaware và hiện đang chuẩn bị trở thành thành viên chuyển giới đầu tiên của Quốc hội.Bốn năm sau, đại biểu Virginia Danica Roem — người chuyển giới công khai đầu tiên được bầu vào Cơ quan lập pháp tiểu bang — đã có màn xuất hiện đột phá trong Đại hội toàn quốc trực tuyến năm 2020. Nhưng tại đại hội đảng Dân chủ năm nay ở Chicago, những người chuyển giới đã vắng mặt một cách đáng kể trên sân khấu.Đối với một số người Mỹ chuyển giới, sự thiếu sót này là đáng chú ý. Charlotte Clymer, một người ủng hộ người chuyển giới lâu năm đã tham dự hội nghị tuần này, đã gọi DNC năm nay là "hội nghị chính trị tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi". Đồng thời, bà cho biết, việc thiếu sự chú ý đến các vấn đề chuyển giới cho thấy "sự thiếu cân nhắc cực độ đối với nỗi đau mà những người chuyển giới đang cảm thấy ngay lúc này".⦿ ---- ActBlue, nền tảng gây quỹ trực tuyến chính của đảng Dân chủ, hôm Thứ Sáu đã thông báo rằng các nhà tài trợ cơ sở đã đóng góp hơn 100 triệu đô trong đại hội đảng tuần này. Chỉ trong vòng một giờ sau bài phát biểu chấp nhận của Harris, các nhà tài trợ đã gửi 7,2 triệu đô la cho các ứng cử viên của đảng Dân chủ thông qua nền tảng này, ActBlue cho biết trong một thông cáo."Rõ ràng là đảng Dân chủ đang rất phấn khởi và sẵn sàng giành chiến thắng", chủ tịch kiêm giám đốc điều hành ActBlue Regina Wallace-Jones cho biết trong một tuyên bố. "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy — động lực để bầu Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc Tim Walz và đảng Dân chủ lên và xuống lá phiếu là điều đáng chú ý."⦿ ---- Vừa mới kết thúc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tại Chicago, đảng Dân chủ đang phủ kín các tiểu bang dao động bằng các biển quảng cáo kỹ thuật số có hình ảnh Harris cùng với khẩu hiệu "Một con đường mới phía trước" (A New Way Forward).Các biển quảng cáo sẽ phủ kín 35% các biển điện tử trong bán kính 12 dặm quanh Chicago, Phoenix, Las Vegas, Omaha, Charlotte, Raleigh, Detroit, Milwaukee, Madison, Atlanta, Philadelphia, Pittsburgh và một số thành phố nhỏ hơn ở các tiểu bang chiến trường.⦿ ---- Cựu Dân Biểu Cộng hòa Adam Kinzinger từ Illinois, người đã trở thành người chỉ trích gay gắt Donald Trump sau khi Trump tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp và khuyến khích một đám đông xông vào Điện Capitol—đã lên sân khấu Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago đêm thứ năm để giải thích lý do tại sao ông, một người Cộng Hòa nồng nhiệt, ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 11 và khuyến khích những người Cộng hòa khác muốn "bảo vệ nền dân chủ và sự đàng hoàng" làm như vậy. Trích như sau.Tôi là Adam Kinzinger, và tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn trong chiến hào với tư cách là một phần của liên minh đôi khi khó xử này mà chúng ta phải bảo vệ sự thật, bảo vệ nền dân chủ và sự đàng hoàng. Tôi chỉ là một đứa trẻ khi bị thu hút bởi đảng của Ronald Reagan, bởi tầm nhìn của ông về một nước Mỹ hùng mạnh, một thành phố rực rỡ trên đồi. Tôi đã là một đảng viên Cộng hòa trong 12 năm tại Quốc hội, và tôi vẫn giữ nguyên danh hiệu đó.Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở đây. Nhưng nghe này, bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ thấy tôi ở đây, đúng không? Nhưng tôi đã học được điều gì đó về Đảng Dân chủ, và tôi muốn cho những người Cộng hòa đồng chí biết bí mật này: Đảng Dân chủ cũng yêu nước như chúng ta. Họ yêu đất nước này nhiều như chúng ta. Và họ cũng háo hức bảo vệ các giá trị của người Mỹ trong và ngoài nước như những người bảo thủ chúng ta từng làm.Tôi đã nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng, vì tôi cũng đã học được điều gì đó về đảng của mình, một điều mà tôi không thể bỏ qua: Đảng Cộng hòa không còn bảo thủ nữa. Họ đã chuyển lòng trung thành của mình từ các nguyên tắc mang lại mục đích cho họ sang một người đàn ông chỉ có mục đích là chính mình. Donald Trump là một kẻ yếu đuối giả vờ mạnh mẽ. Ông Trump là một kẻ nhỏ bé giả vờ to lớn. Ông Trump là một kẻ vô tín giả vờ chính nghĩa. Ông Trump là một kẻ làm ác và không thể ngừng đóng vai nạn nhân. Ông Trump đã thể hiện - nghe này - ông Trump đã trình diễn khá nhiều, nhưng không có sức mạnh thực sự nào ở đó.Là một người bảo thủ và là một cựu chiến binh, tôi tin rằng sức mạnh thực sự nằm ở việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Đó là bảo vệ gia đình bạn. Đó là bảo vệ Hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta. Đó—đó là linh hồn của một người bảo thủ. Trước đây, đó là linh hồn của một người Cộng hòa. Nhưng Donald Trump đã bóp nghẹt linh hồn của Đảng Cộng hòa. Điểm yếu cơ bản của ông Trump đã lan truyền khắp đảng của tôi như một căn bệnh, làm suy yếu sức mạnh của chúng ta, làm mềm xương sống của chúng ta, khiến chúng ta phát sốt và khiến chúng ta mất đi các giá trị của mình.Nền dân chủ của chúng ta đã bị tổn thương bởi các sự kiện ngày 6 tháng 1, khi sự lừa dối và sự mất danh dự của Donald Trump dẫn đến cuộc bao vây Điện Capitol của Hoa Kỳ. Ngày hôm đó, tôi đã chứng kiến một nỗi buồn sâu sắc: sự xúc phạm đến truyền thống thiêng liêng của chúng ta về quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình, bị hoen ố bởi một người đàn ông quá mong manh, quá phù phiếm và quá yếu đuối để chấp nhận thất bại.Làm sao một đảng có thể tuyên bố là yêu nước nếu họ tôn thờ một người đàn ông đã cố gắng lật đổ một cuộc bầu cử tự do và công bằng? Làm sao một đảng có thể tuyên bố bảo vệ tự do nếu họ thấy một cuộc chiến giành tự do ở Ukraine—một cuộc tấn công chống lại chế độ chuyên chế chống lại nền dân chủ, một thách thức đối với mọi thứ mà quốc gia chúng ta tuyên bố là—và nó rút lui, nó lấp lửng, nó đề cử một người đàn ông bị ám ảnh một cách kỳ lạ với Putin và người bạn đồng hành [Vance] của ông ta, người đã nói rằng, "Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra ở Ukraine"?Nhưng ông Vance lại muốn trở thành Phó Tổng thống, đúng vậy. Làm sao một đảng có thể tuyên bố bảo thủ khi nó làm hoen ố những món quà mà tổ tiên chúng ta đã chiến đấu vì chúng—những người đàn ông như ông nội tôi, người đã phục vụ trong Thế chiến II, người tin vào một mục tiêu lớn hơn bản thân mình, và ông đã liều mạng vì nó, sau chiến tuyến của kẻ thù? Để bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ, thế hệ của ông đã tìm thấy lòng dũng cảm để đối mặt với quân đội. Nghe này, tất cả những gì chúng ta được yêu cầu làm là tập hợp lòng dũng cảm để chống lại một người đàn ông yếu đuối.Một số người đã đặt câu hỏi tại sao tôi lại có lập trường như vậy. Câu trả lời thực sự đơn giản, thưa các quý ông và quý bà: Chúng ta phải đặt đất nước lên hàng đầu. Và tối nay, với tư cách là một đảng viên Cộng hòa phát biểu trước các bạn, tôi sẽ đặt đất nước lên hàng đầu.Bởi vì sự thật là, tôi thuộc về nơi này. Tôi biết Kamala Harris chia sẻ lòng trung thành của tôi với pháp quyền, Hiến pháp và dân chủ, và bà tận tụy bảo vệ cả ba điều đó để phục vụ đất nước chúng ta. Bất kỳ chính sách nào mà chúng ta không đồng tình đều không đáng kể so với những vấn đề cơ bản về nguyên tắc, về sự đàng hoàng và lòng trung thành với quốc gia này.Hãy lắng nghe, những người Cộng hòa đồng chí của tôi, nếu các bạn vẫn tuyên thệ trung thành với những nguyên tắc đó, tôi ngờ rằng các bạn cũng thuộc về nơi này. Bởi vì nền dân chủ không có đảng phái nào. Đó là một lý tưởng sống động, có hơi thở định nghĩa chúng ta là một quốc gia. Đó là nền tảng ngăn cách chúng ta với chế độ chuyên chế. Và khi nền tảng đó bị phá vỡ, tất cả chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để củng cố nó.Nếu bạn nghĩ rằng những nguyên tắc đó đáng để bảo vệ, thì tôi kêu gọi bạn: Hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hãy bỏ phiếu. Hãy bỏ phiếu cho các giá trị nền tảng của chúng ta. Và hãy bỏ phiếu cho Kamala Harris. Chúa ban phước cho các bạn.⦿ ---- Chỉ một ngày sau khi đoạn phim dài về những kẻ nổi loạn bạo lực xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021 được trình chiếu cho những người tham dự và người xem từ xa của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, tin tức bắt đầu lan truyền rằng cựu tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một sự kiện long trọng để vinh danh họ vào tháng 9/2024 tại câu lạc bộ đồng quê Bedminster, New Jersey của Trump.Một tờ rơi về "J6 Awards Gala" được MTN đưa tin liệt kê Rudy Giuliani là diễn giả khách mời cho sự kiện, nơi "những người tham dự sẽ có cơ hội giành được một tấm bảng kỷ niệm việc cộng đồng MAGA mua nhiều bản sao bài hát 'Công lý cho tất cả' (Justice for All) của Trump", với mô tả sự kiện có nội dung: "Chúng tôi tụ họp để vinh danh... tất cả các bị cáo J6 (vì bạo loạn ngày 6/1/2021) đã thể hiện lòng dũng cảm và sự hy sinh đáng kinh ngạc".Vào thứ Tư, Trung sĩ Aquilino Gonell — một cảnh sát đã nghỉ hưu của Điện Capitol Hoa Kỳ — đã phát biểu tại DNC về các sự kiện ngày 6 tháng 1, sự kiện đã ảnh hưởng đến cá nhân ông, cả về mặt cảm xúc lẫn thể chất, ông nói rằng ông "gần như đã chết" vào ngày hôm đó sau khi bị những kẻ bạo loạn đánh đập bằng một cây sào gắn vào một lá cờ Hoa Kỳ. "Tôi đã chứng kiến ​​bạo lực khi phục vụ ở Iraq, nhưng không có gì, không có gì giúp tôi chuẩn bị cho ngày 6 tháng 1/2021." Gonell nói.Theo Huffington Post, một video quảng bá cho Giải thưởng Gala J6 có cảnh Trump ca ngợi những bị cáo trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol, nói rằng, "Họ nên thả những con tin J6. Họ đã phải chịu đựng đủ rồi. Tôi gọi họ là con tin. Một số người gọi họ là tù nhân. Tôi gọi họ là con tin." Vé cho sự kiện này có giá khởi điểm là 1.500 đô la và nhằm mục đích "giúp trang trải chi phí và hỗ trợ các bị cáo cùng gia đình họ, với các quyền lợi và sự công nhận độc quyền tại buổi lễ."⦿ ---- Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW: Study of War) cảnh báo rằng Trung Quốc có thể siết Kim Môn (Kinmen) để sáp nhập thông qua một cuộc phong tỏa. Gọi biện pháp như vậy là chiến lược "ép buộc không chiến tranh (short-of-war coercion)", ISW cảnh báo rằng việc cô lập Kim Môn có thể làm xói mòn chủ quyền của Đài Loan và dần dần bình thường hóa quyền tài phán của Bắc Kinh đối với lãnh thổ này.Nghiên cứu công bố hôm thứ Tư 21/8 bởi Matthew Sperzel và Daniel Shats của ISW, và Alexis Turek của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ (American Enterprise Institute), kêu gọi Đài Loan và các đồng minh tăng phòng thủ trước các tuyến liên lạc của Đài Bắc với các lãnh thổ xa của mình và tăng phòng thủ bằng cách tăng hiện diện của Duyên Phòng tại Kim Môn và Eo biển Đài Loan. Điều này cũng có thể được hỗ trợ bởi lực lượng thương thuyền Đài Loan được công nhận và ủy quyền, được Đài Bắc ủy quyền trục xuất tàu thuyền Trung Quốc khỏi vùng biển lãnh thổ của Đài Loan.Như ISW nêu rõ, chiến dịch cưỡng chế ngắn hạn được đề xuất nhắm vào Kim Môn và các biện pháp tương tự có khả năng nhắm vào các huyện Liên Giang (Lienchiang) hoặc Bành Hồ (Penghu), có vẻ ngày càng có khả năng xảy ra. Cuối năm 2023, Trung Quốc đã công bố kế hoạch tích hợp nền kinh tế Đài Loan vào Phúc Kiến (Fujian) thông qua Khu vực trình diễn tích hợp và phát triển xuyên eo biển. Tiếp theo là một loạt các đề xuất vào tháng 5 nhắm vào huyện Liên Giang, còn được gọi là Quần đảo Matsu để tích hợp kinh tế, được Đài Bắc coi là mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm tàng.⦿ ---- Có 8 quân nhân Đài Loan đã bị kết án hôm thứ năm với mức án lên tới 13 năm tù vì tội làm gián điệp cho Bắc Kinh, tòa án cho biết họ làm vậy vì tiền. Các bị cáo trong bản án hôm thứ năm là những người lính đang tại ngũ "sẵn sàng thu thập thông tin tình báo cho TQ khiến các bí mật quan trọng bị rò rỉ", một tuyên bố của Tòa án tối cao Đài Loan cho biết. "Họ đã bị tiền dụ dỗ".Trong số đó có một người đàn ông họ Hsiao, người đóng vai trò chủ chốt trong việc tuyển dụng binh lính tham gia "một mạng lưới cho Trung Quốc" để thu thập và chuyển giao thông tin, tòa án cho biết. Ông ta đã nhận mức án tù nặng nhất, 13 năm. Một người khác bị kết án 5 năm rưỡi tù vì quay "video chiến tranh tâm lý để thể hiện sự sẵn sàng đầu hàng Quân đội Giải phóng Nhân dân", trong khi một người đàn ông bị kết án 9 năm tù vì "âm mưu đào tẩu" sang Trung Quốc bằng cách lái trực thăng quân sự.⦿ ---- Đức quốc: Ba người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nghiêm trọng tại Lễ hội Đa dạng ở thành phố Solingen của Đức, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào thứ Sáu. Theo tờ Bild, một người đàn ông, được các nhân chứng mô tả trông giống người Ả Rập, đã đâm ngẫu nhiên những người qua đường bằng dao vào khoảng 9:45 tối theo giờ CET Châu Âu. Lễ hội thành phố hiện đã bị hủy bỏ và cảnh sát đã ban bố báo động lớn. Cảnh sát chưa bình luận về động cơ của vụ tấn công.⦿ ---- Một tài xế xe Lyft ở Texas đã an toàn sau khi cảnh sát cho biết một khách hàng đã dùng súng uy hiếp anh lái xe hơn 1.300 dặm đến Florida, theo WFAA đưa tin. Sự việc xảy ra vào đêm thứ Sáu khi một nghi phạm được xác định là Miguel Hernandez, 23 tuổi, rút súng thay vì ra khỏi xe và bảo tài xế lái xe đến Florida mà không được phóng nhanh, theo thông cáo của Bộ Tư pháp. Vào một thời điểm nào đó vào sáng hôm sau, cảnh sát cho biết anh ta đã ra lệnh cho tài xế gọi điện cho các con mình và nói rằng anh ta đang đi công tác xa và sẽ không về nhà trong một thời gian, theo NBC News.Khi họ đến Miami Beach, tài xế nói với cảnh sát rằng kẻ bắt cóc anh ta đã nói về kế hoạch bắt cóc một người khác và kiếm được một khoản tiền lớn. Tài xế đã trốn thoát khi họ đến một cửa hàng Dollar General để mua đồ tiếp tế bằng cách trốn trong phòng vệ sinh, các nhà chức trách cho biết. Không rõ liệu anh ta có tự báo cảnh sát hay báo cho nhân viên cửa hàng hay không, nhưng cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm ba giờ sau đó tại Hollywood, Florida. Hernandez đang bị giam với các tội danh bắt cóc, cướp xe và tàng trữ vũ khí để thực hiện tội ác bạo lực.⦿ ---- UCSB tại Nam California nổi tiếng là đại học "chơi xả ga" nhất Hoa Kỳ. Đối với những sinh viên “học tận lực, chơi hết mình”, đây là danh sách dành cho bạn. Trang web xếp hạng và nghiên cứu giáo dục Niche đã công bố danh sách các trường tiệc tùng hàng đầu tại Hoa Kỳ năm 2025 và là năm thứ ba liên tiếp, Đại học California tại Santa Barbara (UCSB) đã giành vị trí đầu bảng.Sử dụng cơ sở dữ liệu gồm hơn 500.000 đánh giá của sinh viên về các trường đại học Hoa Kỳ, các nhà khoa học dữ liệu của Niche đã chấm điểm dựa trên các yếu tố sau: khảo sát sinh viên, quyền lui tới quán bar, điểm thể thao, điểm cuộc sống Hy Lạp (Greek Life: tương tác xã hội trong các năm bậc cử nhân) và quyền lui tới nhà hàng.Đánh giá từ một số sinh viên hiện tại và trước đây đã đề cập đến khuôn viên trường UCSB ngay bờ biển “tuyệt đẹp”, bối cảnh miền núi và khía cạnh xã hội của trường đại học, nhưng cũng đề cập đến danh tiếng của trường là “trường tiệc tùng”.“Đây thực sự là thiên đường trên Trái đất đối với một người từ 18 đến 21 tuổi miễn là bạn không lạm dụng nó”, một sinh viên năm ba của UCSB đã viết vào cuối tháng 7. “Bạn cần ưu tiên việc học hơn là tiệc tùng vì khối lượng học tập khá nghiêm ngặt”.Một sự kiện bãi biển thường niên của sinh viên UCSB không được cấp phép có tên gọi là “Deltopia” đã trở nên tai tiếng trong những năm gần đây, với bữa tiệc đường phố Santa Barbara năm 2023 dẫn đến 151 trát hầu tòa, 23 vụ bắt giữ và vô số cuộc gọi cấp cứu y tế.Sau đây là 10 đại học nổi tiếng học nhiều mà "vui chơi tiệc tùng nhất nước", theo thứ tự về "tiệc tùng" khét tiếng:. University of California – Santa Barbara - CA. University of Oklahoma - OK. University of Cincinnati - OH. University of Massachusetts Amherst - MA. University of Southern California (L.A.) - CA. Syracuse University - NYHoward University - Thủ đô DC. University of Georgia - GA. Vanderbilt University - TN⦿ ---- California: Cảnh sát Santa Monica đã bắt một phụ nữ 39 tuổi bị tình nghi cố bắt cóc một bé gái 8 tuổi ở Santa Monica khi cô tự nhận mình là cảnh sát Nga. Vụ này được báo cáo vào ngày 21 tháng 8 khi giới chức nhận được cuộc gọi về một phụ nữ cố gắng bắt cóc đứa trẻ ở khu 800 của con hẻm phía nam phố Maple St. Khi đến nơi, cảnh sát đã tìm thấy Courtney Perrone, 39 tuổi, đang đứng gần một chiếc BMW màu trắng trong bãi đậu xe của Gelson gần đó. Đứa trẻ đã được giải cứu và không hề hấn gì.Theo cảnh sát, đứa trẻ đang ở trong con hẻm giúp người hàng xóm trưởng thành của mình đưa một số vật nuôi vào xe thì Perrone đến gần họ và tự nhận mình là cảnh sát Nga. Sau đó, cô đe dọa sẽ bắt đứa trẻ, cảnh sát cho biết. "Perrone quỳ xuống và vòng tay ôm đứa trẻ và một cuộc giằng co giữa người hàng xóm và Perrone đã xảy ra", SMPD cho biết. "Người hàng xóm đặt đứa trẻ vào ghế trước của xe và bảo Perrone rời đi".Theo cảnh sát, Perrone đã cố mở cửa xe và thậm chí còn đe dọa người hàng xóm bằng một con dao bấm. Perrone là người vô gia cư và đang sống trong chiếc BMW màu trắng. Theo cảnh sát, cô ta đã từng bị bắt giữ ở ngoài tiểu bang vì tội hành hung và tấn công. Perrone dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 8 với các tội danh trọng tội là cố gắng bắt cóc và giam giữ trái phép.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một thanh niên 17 tuổi đã phải nhập viện sau khi bị bắn ở Granada Hills vào tối thứ năm. Cảnh sát được điều động đến hiện trường lúc 9:15 giờ tối để giải quyết cuộc gọi về một người chạy vào cửa hàng tạp hóa Ralph và hét lên rằng họ đã bị bắn. Theo cảnh sát, thiếu niên này hiện trong tình trạng ổn định. Vụ nổ súng xảy ra trong một cuộc ẩu đả trong trận bóng bầu dục của trường trung học gần đó. Vụ nổ súng tại Trường trung học Granada Hills Charter được báo cáo vào khoảng 9:30 giờ tối. Hiện vẫn chưa rõ liệu cậu bé có phải là học sinh của trường hay không. Chưa có thông tin chi tiết về kẻ nổ súng và nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Quận Cam đã bị kết án hơn 7 năm tù liên bang vì một âm mưu gian lận tiền liên quan đến COVID, trong đó ông ta đã lấy 3,2 triệu đô la từ các công ty để đổi lấy hàng triệu hộp găng tay nitrile mà thực tế ông không có. Christopher John Badsey, 63 tuổi, đã bị kết án 87 tháng tù hôm thứ Sáu và bị buộc phải trả hơn 1,9 triệu đô la tiền bồi thường sau khi nhận tội với bốn tội danh gian lận chuyển khoản vào tháng 4/2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí.Năm 2020, Badsey, một cư dân của Lake Forest, đã nói với ba công ty rằng "ông ta đã tiếp cận được hàng triệu hộp găng tay nitrile thông qua công ty có trụ sở tại Irvine của mình, First Defense International Security Services Corp.," theo Bộ Tư pháp cho biết.Những chiếc găng tay, "có nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm" trong giai đoạn đầu của đại dịch, thực tế không tồn tại, nhưng Badsey đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp, và tổng số tiền ông ta nhận được là hơn 3,2 triệu đô la. Công tố viết: “[Badsey]…đã sử dụng tiền đặt cọc để mua những món đồ đắt tiền, đồng thời bịa ra những câu chuyện sai sự thật cho những người mua tiềm năng, bao gồm cả những tuyên bố vô lý rằng các đặc vụ chính phủ đã chặn đường vào kho găng tay của anh ta.”Những “món đồ đắt tiền” đó bao gồm một du thuyền, thuyền phao, hai chiếc xe Mercedes-Benz và nhiều phương tiện khác. Ngoài bản án và tiền bồi thường, Badsey đã “bị mất toàn bộ quyền sở hữu và quyền lợi đối với tiền hoặc các vật phẩm có được từ tội ác của mình,” bao gồm những xe và thuyền đó và gần 59.000 đô la tiền mặt, các công tố viên cho biết thêm.⦿ ---- Công ty năng lượng quốc doanh Na Uy Equinor đã hủy bỏ kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực, theo một phát ngôn viên của công ty cho biết với Reuters, đây là một bước thụt lùi đối với tham vọng năng lượng xanh của VN. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của quốc tế đối với các kế hoạch năng lượng tái tạo của mình vì gió mạnh ở vùng nước nông gần các khu vực ven biển đông dân cư, nhưng sự chậm trễ trong cải cách quy định gần đây đã thúc đẩy một số nhà đầu tư tiềm năng xem xét lại kế hoạch của họ."Chúng tôi đã quyết định ngừng phát triển kinh doanh tại Việt Nam và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội", Magnus Frantzen Eidsvold, phát ngôn viên của Equinor, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên Equinor đóng cửa một văn phòng quốc tế tập trung vào phát triển điện gió ngoài khơi. Trước đó, công ty đã rút khỏi hơn một chục quốc gia nơi công ty có hoạt động dầu khí trong vài năm qua để tập trung vào năng lượng tái tạo và các hệ thống carbon thấp.Việc Equinor rút lui là một đòn giáng mạnh vào Việt Nam sau khi công ty điện gió ngoài khơi Đan Mạch Orsted, một công ty lớn khác trong ngành, cho biết năm ngoái rằng họ sẽ tạm dừng kế hoạch đầu tư vào các trang trại điện gió ngoài khơi lớn tại VN. VN hiện không có dự án điện gió ngoài khơi nào nhưng muốn lắp đặt các trang trại điện gió công suất 6 gigawatt (GW) vào năm 2030, tương đương 4% công suất dự kiến, như một phần trong kế hoạch giảm phát thải than và đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ.Tuy nhiên, các kế hoạch của họ đã nhiều lần bị trì hoãn vì tình hình chính trị bất ổn gần đây ở quốc gia này đã làm tê liệt các cải cách và dự án. Ngành công nghiệp này cũng được chính quyền Việt Nam coi là nhạy cảm vì các dự án sẽ được phát triển ở Biển Đông đang có tranh chấp, một tuyến đường thủy vận chuyển quan trọng mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.Bộ công nghiệp của quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo đang thúc đẩy giao cho các công ty nhà nước dự án thí điểm đầu tiên về điện gió ngoài khơi, một động thái mà các nhà đầu tư nước ngoài cho biết sẽ làm chậm sự phát triển của ngành vì các công ty trong VN không có đủ năng lực.⦿ ---- Tỷ lệ tự tử ở người Mỹ gốc Á trẻ tuổi đã tăng mạnh trong vài năm qua — và một số nhóm phụ dường như đặc biệt dễ bị tổn thương. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng mặc dù tỷ lệ tự tử ở nam giới gốc Á đã tăng 72% và ở phụ nữ là 125% trong 25 năm qua, một số nhóm thiểu số người Mỹ gốc Á và nhóm người dân đảo Thái Bình Dương thậm chí còn tệ hơn. Ví dụ,đặc biệt cao.Trên bề mặt, tỷ lệ tự tử của người Mỹ gốc Á có vẻ thấp so với các nhóm khác, tác giả nghiên cứu Anthony Bui, giáo sư tại Trường Y khoa Đại học Washington cho biết. Việc gộp tất cả các nhóm người Mỹ gốc Á lại với nhau không thể hiện được toàn cảnh. Bui đã nghiên cứu tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên người Mỹ gốc Á (tuổi 15-19) và thanh thiếu niên (tuổi 20-24) trong giai đoạn 2018-2022.Báo cáo của ông, được công bố vào đầu tuần này trên Tạp chí Nhi khoa (Pediatrics) của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA: Journal of the American Medical Association), tiết lộ rằng thanh thiếu niên người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ tử vong do tự tử cao bất thường — ở mức 10,57 trên 100.000. Ngược lại, thanh thiếu niên người Mỹ gốc Ấn Độ có tỷ lệ thấp nhất trong nghiên cứu, với 6,91 ca tử vong trên 100.000.Ông cho biết, việc thiếu các nguồn tài nguyên bằng ngôn ngữ và sự xấu hổ xung quanh các cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần ở một số cộng đồng có thể gây ra rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Bui cho biết, "Các cộng đồng Đông Nam Á có nhiều lịch sử về di cư và chấn thương trong năm thập niên qua. Tôi là người Việt Nam và một số từ chỉ sức khỏe tâm thần trong tiếng Việt bị kỳ thị rất, rất nhiều".Các nhóm dân tộc thiểu số nhỏ hơn, bao gồm người Mỹ gốc Pakistan, Campuchia, Nhật Bản và Thái Lan — cùng nhiều nhóm khác — có tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên là 13,37 — cao nhất trong báo cáo. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong thời kỳ Covid cũng khiến một số gia đình người Mỹ gốc Á lần đầu tiên mua súng, Bui cho biết đây có thể là một yếu tố góp phần.⦿ ---- TIN VN.Theo VietnamNet. Sau một năm phân phối ô tô điện cho hãng Wuling Mini EV của Trung Quốc, CTCP Ô tô TMT ghi nhận lỗ hơn 90 tỷ đồng trong quý II - mức lỗ cao nhất lịch sử hoạt động. CTCP Ô tô TMT (TMT Motors, mã TMT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với doanh thu đạt 804,5 tỷ đồng, cao nhất 4 quý trở lại đây nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn hàng bán tăng vọt, cao hơn cả doanh thu, ở mức trên 853 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty ở quý này rơi xuống mức âm 48,7 tỷ đồng. Trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý II âm 95,3 tỷ đồng, giảm khoảng 97,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức lỗ cao nhất lịch sử hoạt động của TMT Motors. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TMT Motors đạt doanh thu thuần 1.322 tỷ đồng và lỗ gần 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận lãi 1,2 tỷ đồng.⦿ ---- TIN VN:Theo Báo Công Thương. Diễn viên Minh Tiệp vừa có bài ẩn ý nói về loạt nghệ sĩ biểu diễn trước cờ ba sọc và cho rằng, các nghệ sĩ không thể xin lỗi là xong. Những ngày qua, mạng xã hội liên tục réo tên các nghệ sĩ đình đám biểu diễn ở nước ngoài trước cờ ba sọc. Lần lượt các ca sĩ O Sen Ngọc Mai và chồng - diễn viên xiếc Quốc Nghiệp; ca sĩ Phan Đình Tùng, diễn viên hài Việt Hương, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, ca sĩ Tóc Tiên và mới đây nhất là vợ chồng Trấn Thành - Hari Won... lần lượt bị gọi tên. Hầu hết các nghệ sĩ đều đăng đàn xin lỗi với hàm ý việc biểu diễn của họ trước cờ ba sọc là vô tình hay chẳng may. Tuy nhiên, với hàng loạt nghệ sĩ biểu diễn trước cờ ba sọc như vậy, dù có đưa ra lời xin lỗi, nhưng cộng đồng mạng vẫn khó chấp nhận và không ngừng đặt các câu hỏi về động cơ, mục đích phía sau của họ là gì?⦿ ---- TIN VN.". Theo Báo Dân Trí. Theo TS Vũ Thành Tự Anh, TPHCM đang suy giảm tỷ lệ đóng góp cho GDP cả nước, đóng góp cho ngân sách và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu. Thành phố đã chạm ngưỡng của sự phát triển trong giai đoạn này. So với các địa phương khác trong nước và một số đô thị lớn của khu vực Đông Nam Á, vị thế của TPHCM đang bị "xói mòn" và đứng trước nhiều thách thức. Đây là vấn đề được TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, đề cập tới tại hội thảo khoa học tham vấn định hướng phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2026-2030, diễn ra ngày 24/8. "Các con số đóng góp GDP và ngân sách đã rõ nhưng một sự thay đổi đáng lưu ý khác là tỉ trọng xuất khẩu. Khoảng 5 năm trước, tỉ trọng đóng góp xuất khẩu của khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM, chiếm trên 50% cả nước, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 1/3. Trong khi đó, khu vực Đồng Bằng Sông Hồng đã đóng góp 53% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước", TS Vũ Thành Tự Anh nêu vấn đề.⦿ ---- HỎI 1: Tăng lượng protein và chất xơ ăn hàng ngày trong 1 năm sẽ giảm 13% sức nặng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nếu bạn muốn giảm cân, tốt nhất là ăn nhiều protein và chất xơ hơn, một nghiên cứu mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Urbana-Champaign đã phát triển Chương trình cải thiện chế độ ăn uống cá nhân hóa (Individualized Diet Improvement Program) và theo dõi 22 người tham gia thực hiện chế độ ăn này trong hơn 25 tháng.Những người tình nguyện được khuyên nên tăng lượng protein hàng ngày lên 80 gam và chất xơ lên 20 gam. Những người tham gia cũng được khuyến khích giới hạn lượng calo ở mức 1.500 calo mỗi ngày, giảm mạnh so với lượng calo khuyến nghị thông thường là 2.000 đến 2.500 calo. Tới 41% người tham gia iDip được coi là thành công sau một năm, giảm trung bình 12,9% trọng lượng cơ thể, theo kết quả được công bố gần đây trên tạp chí Obesity Science & Practice.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Một loại thuốc trị ung thư giúp chữa bệnh suy não bộ Alzheimer?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một loại thuốc điều trị ung thư mới có thể giúp điều trị các bệnh về não như bệnh Alzheimer, các nghiên cứu trên chuột cho thấy. Các loại thuốc này ngăn chặn một loại enzyme có tên là indoleamine-2,3-dioxygenase 1 (IDO1), theo các nhà nghiên cứu. Các chất ức chế IDO1 đang được phát triển để điều trị các loại ung thư như u hắc tố, bệnh bạch cầu và ung thư vú, các nhà nghiên cứu cho biết. Các loại thuốc này chống lại ung thư bằng cách ngăn chặn khả năng trốn tránh hệ thống miễn dịch của tế bào ung thư.Nhưng các loại thuốc này cũng có thể điều trị các giai đoạn đầu của các bệnh thoái hóa não như bệnh Alzheimer, vì cùng một loại enzyme này đã được chứng minh là có liên quan đến các vấn đề về cách các tế bào não được cung cấp năng lượng, các nhà nghiên cứu cho biết.Chi tiết: