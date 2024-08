- Bà Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ, hứa sẽ tạo ra "một nền kinh tế cơ hội" và "xây dựng tầng lớp trung lưu", sẽ đảm bảo Hoa Kỳ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua không gian và công nghệ. Tuyên bố ủng hộ quyền tự quyết của Palestine và quyền tự vệ của Israel. Nỗi đau khổ ở Gaza phải chấm dứt sớm. Trump chỉ phục vụ quyền lợi riêng của Trump, sẽ bỏ tù các nhà báo và đối thủ ch

Bà Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ, hứa sẽ tạo ra "một nền kinh tế cơ hội" và "xây dựng tầng lớp trung lưu", sẽ đảm bảo Hoa Kỳ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua không gian và công nghệ.

.

- Bà Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ, hứa sẽ tạo ra "một nền kinh tế cơ hội" và "xây dựng tầng lớp trung lưu", sẽ đảm bảo Hoa Kỳ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua không gian và công nghệ. Tuyên bố ủng hộ quyền tự quyết của Palestine và quyền tự vệ của Israel. Nỗi đau khổ ở Gaza phải chấm dứt sớm. Trump chỉ phục vụ quyền lợi riêng của Trump, sẽ bỏ tù các nhà báo và đối thủ chính trị. Trump chỉ mê Putin và Kim Jong Un.

- Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer: Bà Harris hiểu chúng ta, là chúng ta, Nước Mỹ hãy chọn Kamala Harris, vòn Trump ở thế giới khác.

- Báo Washington Post: Bà Harris không nổ, chỉ đưa ra lời hứa lắng nghe và thực dụng đấu tranh cho dân Mỹ. Báo WSJ: bà Harris nói về kinh tế Mỹ nghiêm túc như 1 người thợ đang sửa máy. Báo NYT: Bà Harris từ con gia đình di dân đã trở thành hiện thân các giá trị truyền thống Hoa Kỳ.

- Hai đài MSNBC và CNN có lượng người xem còn vượt xa đài Fox News trong các ngày Đại hội DNC

- TNS Elizabeth Warren: không tin Trump và Vance dù là chuyện khiêng ghế sofa; Trong khi bà Harris lo giảm cho cho dân nghèo, Trump chỉ lo trả tiền luật sư cãi tội hình sự

- Cô Ella Emhoff (con riêng của bà Kamala Harris): Cô Harris luôn ở bên tôi, coi trọng tôi, lắng nghe tôi, và sẽ không ngừng lắng nghe tất cả mọi người

- Cựu DB Gabby Giffords (sống sót sau khi bị ám sát) lên DNC: bà Harris sẽ siết bạo lực súng. Chồng bà Giffords là TNS Mark Kelly cũng nói ở DNC: chính Trump mời Putin xâm lược Ukraine.

- Đại hội Dân Chủ đạt kỷ lục nhiều nhất lịch sử: 11 thống đốc Dân chủ đương nhiệm đã phát biểu ở DNC 2024

- Trump: chi phí trục xuất hàng triệu người nhập cư lậu là hợp lý và sẽ không loại trừ việc chia cắt các gia đình hỗn hợp như kết hôn với công dân Mỹ hay có con đẻ ở Mỹ

- New York thúc giục tòa kháng án giữ y phán quyết gian lận dân sự gần 500 triệu đô phạt Trump, vì có bằng chứng gian lận nhiều năm

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ khôi phục một phần luật bầu cử do Cộng hòa hậu thuẫn ở Arizona đòi bằng chứng về quyền công dân Mỹ để bầu phiếu

- Hội "Muslim Women for Harris-Walz" (Phụ nữ Hồi giáo ủng hộ Harris-Walz) giải thể

- Cổ phiếu của Baidu Inc. giảm gần 5%

- Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh hứa tăng cường quan hệ Anh-TQ

- Bắc Hàn lên án Mỹ cho bán Nam Hàn vũ khí quân sự

- Đài Loan: Ngoại Trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia bí mật thăm Mỹ, họp mật

- Mỹ: Bán nhà hiện hữu tăng 1,3% trong tháng 7

- Cổ phiếu của Zoom Video tăng hơn 11% sáng Thứ Năm

- Mỹ phê duyệt vaccine mới để tiêm ngừa COVID-19

- Uber Technologies và Cruise (taxi tự lái) của General Motors đã đồng ý hợp tác nhiều năm

- 2 hãng đường sắt lớn nhất Canada khóa cửa đối với hơn 9.000 công nhân. Sẽ ảnh hưởng kinh tế Mỹ vì đường sắt chiếm 14% thương mại song phương Mỹ-Canada

- California sẽ là tiểu bang đầu tiên chuyển hàng triệu đô từ tiền người nộp thuế và các công ty công nghệ để giúp nghiên cứu nghề báo và AI

- California: 1 bệnh viện bị kiện vì nói với gia đình 1 phụ nữ rằng cô đã ra viện vào tháng 4/2023 nhưng cô đã chết, giữ ở kho lạnh bệnh viện mới tìm ra tháng 4/2024

- Quận Los Angeles: truy tìm 1 nhóm tông xe phá cửa vào trộm 2 tịệm cần sa

- California báo động ít nhất 10 ca bệnh mpox trên 100.000 cư dân tại: San Francisco, Long Beach, Los Angeles, Pasadena, -Berkeley, Alameda, San Diego, San Mateo, Riverside, Santa Clara, San Benito, Solano, Contra Costa, Sacramento, Sonoma, Orange (trong Quận Cam), Marin, Napa, Fresno, Monterey, San Bernardino.

- Một thành phố ở Quận Cam sẽ buộc cha mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại khi đứa con đi xe xe đạp điện gây ra

- Úc châu: Cô giáo Monique Nguyen, 28 tuổi, bị truy tố vì cáo buộc quan hệ sex với một học sinh 17 tuổi.

- Quận Cam: FBI khám xét nhà của cô Rhiannon Đỗ (con gái của Giám sát viên Andrew Đỗ)

- TIN VN. Diễn biến mới vụ hơn 1.000 công nhân ngưng việc tập thể để đòi quyền lợi.

- TIN VN. Thế Giới Di Động đóng cửa tiếp 171 cửa hàng điện thoại, điện máy, nhà thuốc

- TIN VN. Mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu cả mét.

- HỎI 1: Có tới 45% người lao động Mỹ tháng qua nói chuyện chính trị ở sở làm, 12% nói cảm thấy không thoải mái, 3% nói bị đối xử bất công vì lộ quan điểm chính trị? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các bác sĩ nữ có nguy cơ tự tử cao hơn 76% so với những người bình thường? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/8/2024) ⦿ ---- Cổ phiếu của Baidu Inc. niêm yết tại Hồng Kông đã giảm gần 5% hôm thứ Sáu sau khi công ty báo cáo doanh thu tệ hơn dự kiến ​​trong quý 2. Đại công ty công nghệ Trung Quốc cho biết doanh thu của họ vẫn không thay đổi so với cùng kỳ năm trước ở mức 4,67 tỷ đô la. Thực tế là họ đã vượt qua ước tính về lợi nhuận ròng và báo cáo mức tăng 5% trong thu nhập ròng từ trí tuệ nhân tạo (AI) đã không giúp ích gì cho cổ phiếu của họ. Baidu đã giảm 4,97% xuống còn 82,15 đô la Hồng Kông vào lúc 3:20 sáng theo giờ CET.

.

⦿ ---- Theo Xinhua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ sáu. Trong cuộc gọi, Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc "sẵn sàng duy trì trao đổi" với Vương quốc Anh "ở mọi cấp độ". Ông cũng kêu gọi tăng cường quan hệ giữa hai nước. Gần đây, Ngoại trưởng Anh David Lammy đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và nhấn mạnh rằng Anh sẽ "hợp tác ở những nơi chúng ta có thể, cạnh tranh ở những nơi cần thiết và thách thức ở những nơi chúng ta phải làm".

.

⦿ ---- Bắc Hàn đã ra thông cáo báo chí lên án Hoa Kỳ vì quyết định chấp thuận bán vũ khí quân sự tiềm năng cho Nam Hàn. "Chúng tôi cực lực phản đối và bác bỏ việc Hoa Kỳ và các lực lượng chư hầu tích trữ vũ khí gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho môi trường an ninh khu vực và làm leo thang căng thẳng quân sự, đồng thời cảnh báo họ nghiêm túc về hậu quả mà hành động này gây ra", người đứng đầu Ban Tin tức Đối ngoại thuộc Cục Báo chí và Thông tin của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn tuyên bố.

.

Ngoài ra, thông cáo còn cho biết "Hoa Kỳ đang tích cực hơn" trong việc chuyển giao vũ khí cho Nhật Bản và Đài Loan, đồng thời nói thêm rằng Bắc Hàn coi đây là mối đe dọa an ninh "không thể bỏ qua". Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán tiềm năng một số lượng không xác định trực thăng Apache AH-64E cho Seoul với giá trị thiết bị ước tính là 3,5 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris tuyên bố tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ đêm Thứ Năm rằng bà sẽ đảm bảo Hoa Kỳ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua không gian và công nghệ. "Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta dẫn đầu thế giới vào tương lai về không gian và trí tuệ nhân tạo. Rằng nước Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cho thế kỷ 21", bà nhấn mạnh. Harris nhấn mạnh rằng Washington nên "tăng cường" chứ không phải "từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu".

.

⦿ ---- Bà Kamala Harris tuyên bố rằng "những kẻ độc tài và bạo chúa" như nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đang "ủng hộ" đối thủ của bà là Donald Trump vì ông Trump "dễ bị thao túng bằng sự nịnh hót và ưu ái." Harris khẳng định bà sẽ "không dễ dãi" với những "kẻ độc tài" này, không giống như Trump, người "sẽ không buộc những kẻ độc tài phải chịu trách nhiệm" vì ông Trump "muốn trở thành" một trong số họ.

.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ cũng cáo buộc rằng Trump đã "khuyến khích" Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược Ukraine và Trump đã tuyên bố rằng Trump muốn Mỹ sẽ rời khỏi NATO. Mặt khác, bà Harris tuyên bố sẽ "kiên cường sát cánh cùng Ukraine và NATO" và "luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tuyên thệ trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của mình rằng bà sẽ tạo ra "một nền kinh tế cơ hội" và "xây dựng tầng lớp trung lưu". Khi trình bày chính sách của mình một cách tổng quát, Harris cho biết "mọi người sẽ có cơ hội cạnh tranh và cơ hội thành công, bất kể bạn sống ở vùng nông thôn, thị trấn nhỏ hay thành phố lớn".

.

Bà tiếp tục nói rằng bà sẽ "tập hợp lực lượng lao động, công nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân và các công ty Mỹ" nhằm "tạo việc làm, phát triển nền kinh tế và giảm chi phí cho các nhu cầu hàng ngày".

.

"Chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng thiếu nhà ở của Hoa Kỳ và bảo vệ An sinh xã hội và Medicare", Harris reo lên trong tiếng vỗ tay, trước khi đưa ra sự tương phản với cựu Tổng thống Donald Trump, người mà theo Harris, "thực sự không đấu tranh cho tầng lớp trung lưu".

.

⦿ ---- Bà Kamala Harris phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ rằng đối thủ tranh cử của bà là Donald Trump là "một người đàn ông không nghiêm túc" nhưng cảnh báo hậu quả của việc ông trở lại Bạch Ốc sẽ "cực kỳ nghiêm trọng". Harris tuyên bố Trump sẽ không sử dụng "quyền lực to lớn" đi kèm với chức tổng thống Hoa Kỳ để cải thiện an ninh quốc gia và cuộc sống của người dân Mỹ mà chỉ "phục vụ một khách hàng: đó là chính ông ta". Phó tổng thống Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng Trump sẽ thi hành lời Trump đã hăm dọa là sẽ bỏ tù các nhà báo và đối thủ chính trị, cũng như tất cả những người khác mà ông Trump "coi là kẻ thù".

.



.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ cho chức tổng thống "tại quốc gia vĩ đại nhất" vào ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ đêm Thứ Năm 23/8/2024. Bà chấp nhận đề cử "thay mặt cho người dân" và "bất kỳ ai đã từng bắt đầu cuộc hành trình không tưởng của riêng mình", chỉ ra ngay từ đầu bài phát biểu của bà khi bà đề cập rằng "con đường" dẫn bà đến đề cử "chắc chắn là bất ngờ".

.

Bà tuyên thệ sẽ trở thành "tổng thống của tất cả người Mỹ" khi kêu gọi đất nước tiến lên "không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà là với tư cách là người Mỹ". Bà Harris nói: "Để nói rõ hơn, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chỉ có một khách hàng: người dân Hoa Kỳ. Vì vậy, thay mặt cho người dân, thay mặt cho mọi người Mỹ bất kể đảng phái, chủng tộc, giới tính hay ngôn ngữ mà cụ bà của quý bạn nói, thay mặt cho mẹ tôi và tất cả những ai đã từng bắt đầu cuộc hành trình không tưởng của riêng mình -- thay mặt cho tất cả những ai có câu chuyện chỉ có thể được viết ở quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất, tôi chấp nhận đề cử của quý bạn để trở thành tổng thống Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Bà Harris: ủng hộ quyền tự quyết của Palestine và quyền tự vệ của Israel. Phó tổng thống và ứng cử viên của đảng Dân chủ đã trình bày một bức tranh về một số chính sách mà bà dự định theo đuổi nếu đắc cử. Tiếng reo hò lớn nhất, ngoài lúc bà lên bục phát biểu, là khi bà nói rằng bà sẽ ủng hộ việc người Palestine theo đuổi quyền tự quyết. Bà cũng lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hamas.

.

"Những gì đã xảy ra ở Gaza trong 10 tháng qua thật là tàn khốc", Harris nói. "Quá nhiều sinh mạng vô tội đã mất. Những người dân tuyệt vọng, đói khát liên tục chạy trốn để tìm kiếm sự an toàn. Mức độ đau khổ thật đau lòng. Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi đau khổ ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có thể nhận ra quyền được tôn trọng, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình".

.

⦿ ---- Đêm Thứ Năm 22/8/2024, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer đã lên sân khấu hội nghị vào Ngày 4 của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ để chỉ ra sự tương phản giữa Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. "Donald Trump không biết các bạn", bà nói với khán giả, tiếp tục liệt kê những thách thức hàng ngày mà bà cho rằng Trump chưa từng trải qua, hỏi khán giả tại một thời điểm rằng liệu họ có nghĩ Trump "đã từng đến một cửa hàng tạp hóa" hay không.

.

Sau đó, Whitmer chuyển bài phát biểu của mình sang Harris. "Nhưng Kamala Harris hiểu chúng ta, bà ấy nhìn thấy chúng ta, bà ấy là chúng ta", bà Whitmer tuyên bố. "Tôi biết rằng trong một cuộc khủng hoảng, chúng ta cần một người đủ mạnh mẽ để đưa ra một kế hoạch", Whitmer nói. "Nước Mỹ hãy chọn Kamala Harris", bà kết luận.

.

⦿ ---- Báo Washington Post: Bà Harris không nổ, chỉ đưa ra lời hứa lắng nghe và thực dụng đấu tranh cho dân Mỹ. Thay vì một "chương trình nghị sự chính sách mạnh mẽ được mong đợi từ lâu" hoặc tuyên bố là "người kế nhiệm của một phong trào thay đổi mang tính chuyển đổi", bà Harris chỉ đơn giản đưa ra "lời hứa về năng lực bình thường", Aaron Blake viết trên tờ Washington Post.

.

Bà đã hứa sẽ trở thành "một tổng thống lãnh đạo và lắng nghe, người thực tế, thực dụng, có lý lẽ thông thường và luôn đấu tranh cho người dân Mỹ". Trong trường hợp sự tương phản với Trump vẫn chưa đủ rõ ràng, Blake viết rằng bà "cuối cùng đã bắt đầu gọi đích danh" ông, gọi ông là "một người đàn ông không nghiêm túc", nhưng cảnh báo rằng hậu quả của việc đưa ông trở lại Bạch Ốc sẽ là "cực kỳ nghiêm trọng".

.

⦿ ---- Báo Politico: Bà Harris đã kết nối các cử tri, tự chứng tỏ là nhà lãnh đạo thực tế, cứng rắn, vì quyền lợi của dân. "Hoàn toàn nằm trong dòng chính của nước Mỹ". "Những gì Harris đã làm", Jeff Greenfield viết trên Politico, "là kể câu chuyện của bà và làm rõ rằng bà hoàn toàn nằm trong dòng chính của nước Mỹ".

.

"Nếu bạn đang tìm kiếm một loạt các chính sách, bạn sẽ phải tìm ở nơi khác", Greenfield viết. "Nhưng với tư cách là một bài phát biểu có mục tiêu là kết nối với các động lực rộng lớn của cử tri, với những lời tuyên bố lặp đi lặp lại về sự vĩ đại của nước Mỹ, và giới thiệu người được đề cử là một nhà lãnh đạo thực tế, cứng rắn, người có cùng các giá trị như hầu hết người Mỹ, bài phát biểu đã hoàn thành mục đích của mình".

.

⦿ ---- Báo Wall Street Journal: Bài phát biểu của bà Harris không có chất thơ, nhưng cụ thể, nghiêm túc trong việc làm của 1 người thợ (workmanlike). Một "bài phát biểu chính trị có phẩm chất của người thợ". Molly Ball tại Tạp chí Wall Street Journal gọi đây là "bài phát biểu chính trị bình thường, có phẩm chất của người thợ, bài phát biểu có mục đích truyền tải không phải cảm xúc tan vỡ mà là sự nghiêm túc trần tục".

.

"Có rất ít khoảnh khắc mang tính thơ ca, chỉ là một người phụ nữ 59 tuổi kể cho cả quốc gia tò mò về nơi bà đến và những gì bà hy vọng đạt được: giản dị, dễ hiểu, không có sự nổi tiếng hay hào nhoáng", Ball viết. Molly Ball mô tả bài phát biểu là "viên đá đỉnh cao cho một tuần vui vẻ", với những người theo đảng Dân chủ "say sưa trước viễn cảnh chiến thắng đột nhiên có vẻ mới mẻ".

.

⦿ ---- Báo New York Times: Bà Harris kể chuyện lớn lên gian nan trong gia đình di dân, nhưng trở thành hiện thân của các giá trị truyền thống Hoa Kỳ. Một "sự hiểu ngầm". Lisa Lerer và Erica L. Green tại tờ New York Times viết rằng Harris "yêu cầu người Mỹ coi bà là hiện thân của các giá trị truyền thống của đất nước, thay vì từ chối chúng".

.

NYT viết rằng Harris tránh nhấn mạnh đến chủng tộc hay giới tính của bà, nhưng bà "đã ngầm hiểu rằng một số người Mỹ có thể không thoải mái khi được một phụ nữ da đen lãnh đạo". Họ lưu ý rằng vài phút sau khi Harris rời khỏi sân khấu, Trump đã gọi cho Fox News để "bác bỏ ý tưởng rằng bà Harris đang giành được sự ủng hộ của cử tri nữ, người gốc Tây Ban Nha và người da đen, như các cuộc thăm dò cho thấy".

.

⦿ ---- Không chỉ ba đêm đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ DNC đều thu hút lượng người xem cao hơn so với các đêm tương ứng của đại hội đảng Cộng hòa tháng trước tại Milwaukee, mà hai đài MSNBC và CNN còn vượt trội hơn đài Fox News khi nói đến lượng người xem cho cuộc tụ họp của đảng Dân chủ tuần này tại Chicago. Theo Mediaite, trích dẫn số liệu của Nielsen, MSNBC có nhiều người xem nhất nói chung, trong khi CNN thu hút tốt nhất ở các nhóm lứa tuổi 25-54 tuổi vào thứ Hai và thứ Ba, với MSNBC hoạt động tốt hơn vào thứ Tư 21/8.

.

Đêm đó, chứng kiến ​​các bài phát biểu của Bill Clinton, Nancy Pelosi và Thống đốc Minnesota Tim Walz, MSNBC có tổng cộng 5,1 triệu người xem, CNN là 3,2 triệu người và Fox News đứng cuối với 1,8 triệu người xem. Trong bài phát biểu của cựu Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm trước, Variety đưa tin, lượng người xem trên tất cả mười hai làn sóng truyền hình được đo lường đã đạt đỉnh ở mức 21,6 triệu người.

.

⦿ ---- Tin đồn lan truyền cả ngày về một buổi biểu diễn bất ngờ vào đêm cuối cùng của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, và mọi chuyện đi xa đến mức TMZ thực sự đưa tin rằng vị khách bí ẩn sẽ không ai khác chính là ca nhạc sĩ Beyonce. Trang tin đồn này suy đoán rằng Beyonce sẽ biểu diễn "Freedom", bài hát mà họ cho biết là "bài thánh ca" của chiến dịch Kamala Harris-Tim Walz. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện có thể có của Beyonce, hàng chục đại biểu đã mặc trang phục lấy cảm hứng từ album mới nhất của Beyonce, Cowboy Carter.

.

NBC Chicago đưa tin, giám đốc chính trị Bạch Ốc cũng đã đăng một biểu tượng cảm xúc con ong bí ẩn trên X trong bài đăng được cho là ám chỉ đến cộng đồng người hâm mộ của Beyonce, cái gọi là "Beyhive" (biến ngữ của chữ: tổ ong). Nhưng cuối cùng, trong khi bà Harris đã bỏ ra ngoài để phát biểu về "Freedom", thì ca sĩ Beyonce cũng đã không xuất hiện.

.

Người đại diện của nữ ca sĩ cuối cùng đã nói với các hãng thông tấn bao gồm CNN và AP rằng Beyonce chưa bao giờ có lịch trình đến Chicago (và giám đốc chính trị Bạch Ốc tuyên bố biểu tượng cảm xúc con ong được đăng bởi đứa con 6 tuổi của cô, người dường như đã giật lấy điện thoại của cô). Một vị khách bí ẩn khác được đồn đoán là Taylor Swift, và tờ New York Times đưa tin những chiếc vòng tay tình bạn giống như những chiếc vòng nổi tiếng được chuyền tay nhau tại các buổi hòa nhạc của cô là một tuyên bố về phong cách khác được một số người tại DNC đưa ra. Nhưng đêm cuối của DNC cũng không có mặt ca sĩ Taylor Swift.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Massachusetts Elizabeth Warren cho biết bà sẽ không tin tưởng cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống JD Vance của ông ta ngay cả chuyện đơn giản như thuê Trump và Vance di chuyển ghế sofa của bà, trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) của bà. Warren gọi cựu tổng thống là "tội phạm hình sự" và "kẻ đã bị tuyên án đại hình" khi nói rằng ông Trump không có kế hoạch giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình, đồng thời nói thêm "ông Trump không biết cách, và về cơ bản, ông ta không thực sự quan tâm".

.

Theo Warren, Trump không biết đổ đầy bình xăng hay thanh toán hóa đơn mua sắm như thế nào, "những hóa đơn duy nhất mà ông Trump lo lắng là từ luật sư bào chữa hình sự", bà nói. Không giống như đối thủ của bà trong cuộc bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris "sẽ tiếp quản các tập đoàn khổng lồ" và sẽ giảm chi phí cho các gia đình Mỹ, Warren tuyên bố.

.

⦿ ---- Một biểu tượng của thế hệ Z là cô Ella Emhoff, con riêng của bà Kamala Harris, đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng vào đêm cuối cùng của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Emhoff cho biết: "Kamala đến với cuộc đời tôi khi tôi 14 tuổi - nổi tiếng là thời điểm rất dễ dàng đối với một thiếu niên. Giống như nhiều người trẻ khác, tôi không phải lúc nào cũng hiểu được cảm xúc của mình, nhưng dù thế nào đi nữa, Kamala vẫn luôn ở bên tôi. Cô kiên nhẫn, quan tâm và luôn coi trọng tôi. Cô không bao giờ ngừng lắng nghe tôi, và cô sẽ không ngừng lắng nghe tất cả chúng tôi".

.

Phát biểu cùng với cháu gái của phó tổng thống, Meena Harris, và con gái đỡ đầu của bà Harris là cô Helena Hudlin, cô Ella Emhoff, 25 tuổi, đã mặc một bộ trang phục màu pastel trễ vai. Giọng nói trầm ấm của cô chỉ vang vọng khắp hội trường trong vài giây. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên cô gửi đi thông điệp; lựa chọn thời trang và bài đăng trên mạng xã hội của cô đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cha của Emhoff, Quý ông thứ hai Doug Emhoff, đã bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của nhóm ba cô ngay sau khi họ xuất hiện ở trung tâm sân khấu, đăng trên mạng X: "Meena, Ella và Helena, ba cô này khiến chúng tôi rất tự hào."

.

⦿ ---- Vấn đề bạo lực súng đạn đã trở nên nổi bật trong các bài phát biểu hôm thứ Năm. Những người sống sót sau vụ xả súng hàng loạt ở Sandy Hook và từ Uvalde, Texas, và Charleston, S.C., đã chia sẻ những câu chuyện cá nhân về trải nghiệm của họ, bao gồm cả việc mất đi trẻ em và học sinh.

.

Bà Gabby Giffords, cựu đảng viên Cộng hòa chuyển sang đảng Dân chủ đại diện cho Arizona tại Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết bà Harris có thể "đánh bại nhóm vận động hành lang súng đạn" và sẽ chống lại nạn buôn bán súng. Bà Giffords đã sống sót sau một vụ ám sát ở Tucson, Arizona, vào năm 2011.

.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly, chồng của bà Giffords, cũng đã phát biểu. Ông tập trung vào sự chia rẽ của cựu tổng thống và mối đe dọa mà ông có thể gây ra nếu đắc cử. Kelly kể lại thời gian phục vụ trong quân đội của mình trong Chiến tranh vùng Vịnh.

.

"Nước Mỹ đã tập hợp các đồng minh của chúng ta để trục xuất một tên bạo chúa đã xâm lược một người hàng xóm", Kelly nói. "Hôm nay, Vladimir Putin đang thử xem chúng ta có còn mạnh mẽ như vậy không. Iran, Bắc Hàn và đặc biệt là Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ. Câu trả lời của Trump là gì? Ông Trump đã mời Nga làm -- và đây là lời của ông ấy, không phải của tôi -- bất cứ điều gì họ muốn."

.

⦿ ---- Theo Hiệp hội Thống đốc Dân chủ (Democratic Governors Association), một số lượng kỷ lục các thống đốc Dân chủ đương nhiệm — 11 người — đã phát biểu tại đại hội đảng năm nay. Con số cao "làm nổi bật vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của họ trong đảng", theo Sam Newton, người phát ngôn của hiệp hội, nói với NBC News.

.

Con số đó bao gồm Walz, người đã chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ làm bạn đồng hành của Harris vào đêm Thứ Tư. Năm 2020, có 5 thống đốc đương nhiệm đã phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ và năm 2016, có 4 người đã phát biểu tại đại hội.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết chi phí trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ là hợp lý và sẽ không loại trừ việc chia cắt các gia đình bị tổn hại giữa công dân và người nhập cư. Trump nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn khi đến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico ở Arizona: "Sẽ tốn hàng nghìn tỷ đô la để giữ những người này, và tôi đang nói đến cụ thể, bắt đầu từ tội phạm. Điều đó khiến chúng ta tốn kém hơn nhiều so với việc trục xuất. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, bất kể thế nào, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ phải trục xuất."

.

Khi được hỏi liệu ông có trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ thuộc các gia đình có tình trạng hỗn hợp, như những người kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc những người là cha mẹ của công dân Hoa Kỳ hay không, Trump chỉ nói rằng, "Sẽ có những điều khoản được đưa ra, nhưng chúng ta phải trục xuất những tên tội phạm". Cựu tổng thống không nêu chi tiết về các điều khoản mà ông sẽ đưa ra cho các gia đình có tình trạng hỗn hợp.

.

⦿ ---- Các luật sư của tiểu bang New York đã thúc giục tòa kháng án vào cuối ngày thứ Tư duy trì phán quyết gian lận dân sự gần 500 triệu đô la của Donald Trump, vì có "bằng chứng áp đảo" để hỗ trợ cho phát hiện của thẩm phán rằng cựu tổng thống đã khai gian trong nhiều năm về sự giàu có của mình khi ông xây dựng đế chế bất động sản của mình.

.

Trong các giấy tờ được nộp trước các cuộc tranh luận bằng miệng vào tháng tới, văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James cho biết đơn kháng cáo của ứng cử viên Đảng Cộng hòa hiện tại tràn ngập "các lập luận pháp lý vô căn cứ" và bỏ qua rất nhiều bằng chứng tại phiên tòa cho thấy ông Trump và các bị cáo đồng phạm đã tham gia vào "gian lận và bất hợp pháp trên quy mô lớn".

.

"Khi kháng cáo, các bị cáo đã phớt lờ hầu hết mọi hành vi lừa dối của mình", Trợ lý Bộ Trưởng Tư Pháp Daniel S. Magy đã viết trong một bản đệ trình dài 168 trang lên tòa kháng án cấp trung của tiểu bang được gọi là Tòa Appellate Division.

.

Trump, công ty của ông và các giám đốc điều hành cấp cao bao gồm cả hai người con trai Eric và Donald Trump Jr. "đã tạo ra và sử dụng các báo cáo tài chính đầy rẫy những thông tin sai lệch và thiếu sót trắng trợn để duy trì các khoản vay trị giá hơn nửa tỷ đô la và tạo ra hơn 360 triệu đô la lợi nhuận bất chính", Magy viết.

.

Orange (trong Quận Cam)

Một cô giáo gốc Việt ở Sydney

Rhiannon Đỗ

Diễn biến mới vụ hơn 1.000 công nhân ngưng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Thế Giới Di Động đóng cửa tiếp 171 cửa hàng điện thoại, điện máy, nhà thuốc, chuyện gì đang xảy ra?

Mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu cả mét.

Hà Nội mưa ngập

Thái Nguyên mưa ngập.

Tòa kháng án cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ thụ lý vụ án vào ngày 26/9, khoảng sáu tuần trước Ngày bầu cử và ngay sau khi bắt đầu bỏ phiếu sớm ở một số tiểu bang. Tòa án thường ra phán quyết khoảng một tháng sau khi tranh luận, nghĩa là quyết định có thể được đưa ra trước khi cuộc đua tổng thống kết thúc.Nếu được giữ nguyên, phán quyết này có nguy cơ làm giảm tài sản cá nhân của Trump, phá vỡ Tổ chức Trump Organization của ông và làm tổn hại đến danh tính của ông với tư cách là một doanh nhân lão luyện. Tính đến thứ Tư, các bị cáo của Trump nợ hơn 485 triệu đô la. Con số đó bao gồm cả lãi suất vẫn tiếp tục tăng ngay cả sau khi Trump nộp trái phiếu trị giá 175 triệu đô la vào tháng 4 để dừng việc thu tiền và ngăn chặn tiểu bang tịch thu tài sản của ông trong khi ông kháng cáo.⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) đã khôi phục một phần luật bầu cử do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn của Arizona hôm thứ Năm, yêu cầu các cá nhân phải cung cấp bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ để đăng ký bỏ phiếu trước cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11. Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu 5-4 sau khi Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa yêu cầu SCOTUS can thiệp vào tiểu bang chiến trường cho chiến dịch tranh cử của Trump sau khi một thẩm phán liên bang ban đầu chặn luật.Arizona là tiểu bang mà Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng với cách biệt chưa đến 11.000 phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Sau yêu cầu từ Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, SCOTUS đã bỏ phiếu 5-4 để can thiệp vào Arizona, nơi được coi là tiểu bang chiến trường cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Quyết định này được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang ban đầu chặn việc thực hiện luật.⦿ ---- Canh sát miền nam Arizona đang truy tìm một người đàn ông đã đe dọa giết cựu Tổng thống Donald Trump, theo Cảnh sát Quận Cochise cho biết. Nghi phạm được xác định trong một bản tin là Ronald Lee Syvrud, một cư dân 66 tuổi của Benson, Arizona, hiện đang bị truy nã vì tội lái xe khi say rượu ở Wisconsin. Ông ta đã không ra hầu tòa vì một tội lái xe khi say rượu khác và bỏ trốn khỏi Quận Graham, Arizona lân cận, và không đăng ký là tội phạm tình dục.Các nhà điều tra cũng đang truy tìm Syvrud vì cáo buộc đe dọa giết một ứng cử viên tổng thống được đăng trên mạng xã hội. Carol Capas, một nhân viên thông tin công cộng của Cảnh sát Quận Cochise, đã xác nhận rằng mục tiêu của các mối đe dọa là Trump. "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang để xác định đối tượng này liên quan đến lệnh truy nã đang chờ xử lý và cuộc điều tra về các mối đe dọa", theo Capas cho biết trong một tuyên bố gửi tới tờ báo Daily Beast.Capas cho biết các lệnh truy nã đang chờ xử lý đã được phát hiện sau khi Văn phòng Cảnh sát trưởng biết về các mối đe dọa của ông ta trên mạng xã hội. Không rõ các mối đe dọa được đăng trên nền tảng mạng xã hội nào. Trump hiện đang ở miền nam Arizona, phát biểu tại một phần của bức tường biên giới, trước khi dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Glendale vào tối Thứ Năm.⦿ ---- Tổ chức "Muslim Women for Harris-Walz" (Phụ nữ Hồi giáo vì Harris-Walz) đã giải thể sau khi yêu cầu của phong trào chưa cam kết xin cho một người Mỹ gốc Palestine lên sân khấu phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bị từ chối. Các nhà lãnh đạo của 30 đại biểu "chưa cam kết" tại đại hội của đảng Dân chủ đã kêu gọi Phó Tổng thống Harris và Đảng Dân chủ cam kết cấm vận vũ khí đối với Israel. Nhóm này được thành lập trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, kêu gọi mọi người bỏ phiếu "chưa cam kết" để từ chối sự ủng hộ của ứng cử viên Dân chủ khi đó là Tổng thống Joe Biden."Chúng tôi không thể tiếp tục "Muslim Women for Harris-Walz" một cách có lương tâm, xét theo thông tin mới này từ phong trào chưa cam kết, rằng nhóm của Phó Tổng thống Harris đã từ chối yêu cầu của họ về việc xin để một diễn giả người Mỹ gốc Palestine lên sân khấu tại DNC", nhóm này cho biết trong một tuyên bố sau khi chương trình đại hội đêm thứ Tư kết thúc.Nhưn DNC đã cho người Do Thái nói chuyện. Đại hội có các bài phát biểu đêm thứ Tư của Jonathan Dekel-Chen, người con trai Sagui của ông đang bị bắt làm con tin ở Gaza, và cha mẹ của con tin người Mỹ gốc Israel Hersh Goldberg-Polin. Jon Polin và Rachel Goldberg kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt "nỗi đau khổ của những người dân vô tội ở Gaza".⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lin Chia-lung và Cố vấn An ninh Quốc gia Joseph Wu được cho là đang bí mật thăm Hoa Kỳ như một phần của các cuộc thảo luận "kênh đặc biệt" giữa Washington và Đài Bắc, theo các nguồn tin cho biết với tờ Financial Times vào thứ năm. Cuộc họp "kênh đặc biệt" trước đó diễn ra vào tháng 2/2023, với sự tham dự của Joseph Wu, khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, và Wellington Koo, với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia.Các cuộc họp này giữa các quan chức Hoa Kỳ và Đài Loan đã được tiến hành bí mật để tránh gây ra phản ứng từ Trung Quốc. Bắc Kinh trước đây đã lên án việc Washington bán vũ khí gần đây cho Đài Bắc, nhấn mạnh rằng động thái này vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.⦿ ---- Mỹ: Bán nhà hiện hữu tăng 1,3% trong tháng 7. Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ năm rằng doanh số bán nhà hiện hữu tại Hoa Kỳ đã tăng 1,3% theo tháng trong tháng 7 lên mức điều chỉnh theo mùa là 3,95 triệu căn. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán đã giảm 2,5%.Giá bán nhà hiện hữu trung bình cho tất cả các loại nhà ở đã tăng 4,2% hàng năm lên 422.600 đô la trong tháng được báo cáo. Tổng lượng nhà ở tồn kho vào cuối tháng 7 là 1,33 triệu đơn vị, tăng 0,8% so với tháng 6 và tăng vọt 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.⦿ ---- Cổ phiếu của Zoom Video Communications Inc. tăng hơn 11% sau tiếng chuông mở cửa vào ngày Thứ Năm, sau khi công ty công bố báo cáo thu nhập cho quý 2 năm tài chính 2025. Công ty ghi nhận mức tăng trưởng 20% về thu nhập hàng năm và mức tăng 7,1% hàng năm về khách hàng. Dòng tiền hoạt động và dòng tiền tự do của Zoom tăng lần lượt 33,7% và 26,2%. Cổ phiếu của Zoom tăng vọt 11,10% vào lúc 10:47 giờ sáng theo giờ miền Đông, đạt 66,83 đô la, mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 4.⦿ ---- Các cơ quan quản lý liên bang đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 đã cập nhật vào thứ năm, các mũi tiêm được thiết kế để nhắm mục tiêu chặt chẽ hơn vào các chủng vi khuẩn gần đây—và lý tưởng nhất là bất kỳ biến thể nào gây ra rắc rối trong mùa đông này. Với sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Pfizer và Moderna sẽ bắt đầu vận chuyển hàng triệu liều, dự kiến sẽ có trong vài ngày tới. Một nhà sản xuất thứ ba của Hoa Kỳ, Novavax, dự kiến phiên bản vaccine đã sửa đổi của mình sẽ có sau một chút, AP đưa tin."Chúng tôi đặc biệt khuyến khích những người đủ điều kiện cân nhắc tiêm vaccine COVID-19 đã cập nhật để bảo vệ tốt hơn trước các biến thể đang lưu hành hiện nay", theo lời Tiến sĩ Peter Marks, giám đốc vắc-xin của FDA cho biết. Bạn hãy lên lịch tiêm vaccine khi có vaccine ở khu vực của bạn, nếu bạn là người lớn tuổi, có hệ thống miễn dịch yếu hoặc các vấn đề y tế nghiêm trọng khác, cư dân viện dưỡng lão và phụ nữ mang thai.⦿ ---- Uber Technologies và Cruise của General Motors đã đồng ý hợp tác nhiều năm, theo đó công ty xe tự hành Cruise đang gặp khó khăn này có kế hoạch cung cấp dịch vụ xe không người lái cho người dùng Uber ngay trong năm tới. Thông báo hôm thứ Năm được đưa ra khi Cruise cố gắng khôi phục hoạt động kinh doanh xe taxi tự lái của mình sau khi công ty ngừng hoạt động sau vụ việc xảy ra vào tháng 10 năm 2023, trong đó một người đi bộ ở San Francisco bị một chiếc xe không người lái của Cruise kéo lê 20 feet sau khi cô ấy bị một tài xế là người trong một chiếc xe khác đâm phải.Các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang đã điều tra vụ việc, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo của Cruise phải rời đi, bao gồm cả CEO và đồng sáng lập Kyle Vogt, cũng như việc sa thải hàng loạt. Cả CEO của Cruise Marc Whitten và CEO của Uber Dara Khosrowshahi đều ca ngợi mối quan hệ hợp tác này trong một thông cáo báo chí, nhấn mạnh rằng các công ty tin rằng xe tự hành có thể được triển khai một cách an toàn.Whitten viết trong thông cáo rằng "Cruise đang thực hiện sứ mệnh tận dụng công nghệ xe không người lái để tạo ra những con đường an toàn hơn và định nghĩa lại cuộc sống đô thị. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Uber để mang lại lợi ích của việc lái xe tự động an toàn, đáng tin cậy cho nhiều người hơn nữa, mở ra kỷ nguyên mới về giao thông đô thị."⦿ ---- Vào lúc 12:01 giờ rạng sáng thứ Năm, hai công ty đường sắt lớn nhất Canada đã khóa cửa đối với hơn 9.000 công nhân, khiến mạng lưới đường sắt của họ phải đóng cửa lần đầu tiên và gây ra hậu quả có khả năng "tàn phá" đối với cả nền kinh tế Canada và Hoa Kỳ. Đường sắt quốc gia Canada, Canadian Pacific Kansas City và liên công đoàn Teamsters Canada Rail Conference — đại diện cho hơn 10.000 công nhân — đã không đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán lao động. Các công ty và liên công đoàn đổ lỗi cho nhau về việc đình công.Các đội xe tải yêu cầu mức lương và phúc lợi tốt hơn, cũng như các điều khoản cải thiện về tình trạng mệt mỏi, nghỉ ngơi và lịch trình. CN cho biết liên công đoàn "không phản hồi" lời đề nghị của họ về mức lương tốt hơn và ít ngày làm việc hơn trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi bắt đầu đình công. CPKC cho biết trong tuyên bố của mình rằng "rõ ràng là không thể đạt được kết quả đàm phán với TCRC". Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, vận tải đường sắt chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch thương mại song phương trị giá 382,4 tỷ đô la giữa hai nước trong nửa đầu năm. Khoảng 1/3 lượng hàng hóa do CN và CPKC vận chuyển qua biên giới với Hoa Kỳ.⦿ ---- California sẽ là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ chuyển hàng triệu đô la từ tiền của người nộp thuế và các công ty công nghệ để giúp chi trả cho hoạt động nghiên cứu báo chí và trí tuệ nhân tạo AI theo một thỏa thuận mới được công bố hôm thứ Tư. Theo thỏa thuận đầu tiên trong cả nước, tiểu bang và các công ty công nghệ sẽ cùng nhau chi trả khoảng 250 triệu đô la trong năm năm để hỗ trợ tổ chức tin tức có trụ sở tại California và tạo ra một chương trình nghiên cứu AI. Các sáng kiến này sẽ bắt đầu vào năm 2025 với 100 triệu đô la trong năm đầu tiên và phần lớn số tiền sẽ được chuyển cho các tổ chức tin tức, theo Dân biểu Buffy Wicks, người làm trung gian cho thỏa thuận này."Thỏa thuận này đại diện cho một bước đột phá lớn trong việc đảm bảo sự tồn tại của các tòa soạn và củng cố báo chí địa phương trên khắp California — tận dụng các nguồn lực đáng kể của ngành công nghệ mà không áp đặt thêm thuế cho người dân California", Thống đốc Gavin Newsom cho biết trong một tuyên bố. "Thỏa thuận này không chỉ cung cấp kinh phí để hỗ trợ hàng trăm nhà báo mới mà còn giúp xây dựng lại một đội ngũ báo chí California mạnh mẽ và năng động trong nhiều năm tới, củng cố vai trò quan trọng của báo chí trong nền dân chủ của chúng ta".Văn phòng của Wicks không trả lời ngay các câu hỏi về chi tiết cụ thể về số tiền tài trợ từ tiểu bang, tổ chức tin tức nào sẽ đủ điều kiện và số tiền sẽ dành cho chương trình nghiên cứu AI. Thỏa thuận này thực sự đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài một năm giữa các công ty công nghệ và các nhà lập pháp về đề xuất của Wicks yêu cầu các công ty như Google, Facebook và Microsoft phải trả một tỷ lệ phần trăm doanh thu quảng cáo nhất định cho các công ty truyền thông khi liên kết đến nội dung của họ.Dự luật, được mô phỏng theo luật ở Canada nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tin tức địa phương, đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ ngành công nghệ, nơi đã tung ra các quảng cáo vào mùa hè để tấn công dự luật. Google cũng đã cố gắng gây sức ép buộc các nhà lập pháp hủy bỏ dự luật bằng cách tạm thời xóa các trang web tin tức khỏi kết quả tìm kiếm của một số người vào tháng 4.California đã thử nhiều cách khác nhau để ngăn chặn tình trạng mất việc làm trong ngành báo chí, vốn đang biến mất nhanh chóng khi các công ty truyền thông lâu đời phải vật lộn để kiếm lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số. Theo Trường Báo chí Medill School of Journalism của Đại học Northwestern, hơn 2.500 tờ báo đã đóng cửa tại Hoa Kỳ kể từ năm 2005 vì Internet. Theo văn phòng của Wicks, California đã mất hơn 100 tổ chức tin tức trong thập niên qua.⦿ ---- Các viên chức bệnh viện Bắc California đã nói với gia đình của một phụ nữ 31 tuổi rằng cô đã ra viện — khi bệnh nhân thực sự đã chết và thi thể của cô được bảo quản lạnh trong một năm, theo những người thân yêu cho biết trong một vụ kiện dân sự. Jessie Marie Peterson đã mắc bệnh tiểu đường loại 1 khi cô được đưa vào Trung tâm Y tế Mercy San Juan Medical Center vào ngày 6 tháng 4/2023, theo cáo buộc được đưa ra trong vụ kiện của Tòa án cấp cao Quận Sacramento do gia đình bệnh nhân đệ trình vào đầu tháng này.Vài ngày sau khi cô được đưa vào viện, mẹ của Peterson là Ginger Congi đã gọi điện đến Mercy San Juan để kiểm tra con gái và được thông báo rằng bệnh nhân đã được xuất viện, theo đơn khiếu nại. Gia đình đã nộp báo cáo mất tích lên sở cảnh sát của quận, dán thông báo khắp thị trấn và thậm chí phỏng vấn những người vô gia cư địa phương với hy vọng có người nhìn thấy Peterson."Gia đình đã tìm kiếm Jessie liên tục. Phải đến ngày 12 tháng 4/2024, Văn phòng Thám tử Quận Sacramento mới thông báo cho gia đình Jessie rằng cô được phát hiện đã tử vong tại bệnh viện Mercy San Juan", theo đơn kiện do luật sư nguyên đơn Marc Greenberg đệ trình. "Lúc này, thi thể Jessie đã phân hủy đến mức không thể tổ chức tang lễ trong quan tài mở, và thậm chí không thể lấy dấu vân tay của Jessie để làm kỷ niệm."Vụ kiện cho biết quá trình phân hủy cũng khiến việc khám nghiệm tử thi không thể xác định "liệu hành vi sai trái y khoa có đóng vai trò gì" trong cái chết của Peterson hay không. Cuối cùng, gia đình phát hiện ra Peterson đã chết vào ngày 8 tháng 4/2023, nhưng phải đến ngày 4 tháng 4/2024, bác sĩ Nadeem Mukhtar mới ký giấy chứng tử.Trong hầu hết thời gian này, thi thể Peterson được lưu giữ trong tủ lạnh số Red 22A bên ngoài, theo hồ sơ bệnh viện mà gia đình có được. Gia đình đang yêu cầu bồi thường 25 triệu đô la cho hành vi bị cáo buộc là cẩu thả của bệnh viện.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang truy tìm một nhóm trộm mà họ tin rằng có liên quan đến hai vụ đột nhập xảy ra cách nhau vài giờ vào rạng sáng Thứ Năm tại Chatsworth và North Hollywood. Vào khoảng 3:30 giờ sáng tại Swish, một tiệm cần sa ở North Hollywood, một chiếc SUV màu trắng đã đâm vào lối vào của cơ sở. Cảnh sát Los Angeles cho biết chiếc xe không gây đủ thiệt hại để những người liên quan có thể vào bên trong. Người ta tin rằng không có gì bị lấy đi.Tại Chatsworth, video an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe bán tải màu trắng đâm vào lối vào của một doanh nghiệp có tên là Smoke City. Có ít nhất năm người được nhìn thấy chạy vào và ra khỏi doanh nghiệp. Người ta tin rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng, trước vụ việc tại North Hollywood. Chủ doanh nghiệp cho biết ông đang ở nhà khi nhận được cảnh báo trên điện thoại từ hệ thống an ninh của cửa hàng. Chủ doanh nghiệp cho biết đây là lần thứ hai doanh nghiệp của ông bị tấn công.⦿ ---- Trong khi nguy cơ mắc bệnh mpox ở California vẫn ở mức thấp, dữ liệu y tế cho thấy tỷ lệ lây nhiễm cao hơn ở một số thành phố so với những thành phố khác sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào ngày 14 tháng 8. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, Mpox, trước đây được gọi là bệnh đậu mùa khỉ, là do nhiễm vi-rút đậu mùa khỉ. Vi-rút này tương tự như bệnh đậu mùa nhưng không liên quan đến bệnh thủy đậu. Mpox chủ yếu lây lan qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể, dùng chung giường chiếu, khăn tắm và quần áo hoặc qua hôn, ho và ôm.Đây là các thành phố California đã báo cáo 10 hoặc nhiều hơn các ca nhiễm tích lũy trên 100.000 cư dân: San Francisco, Long Beach, Los Angeles, Pasadena, -Berkeley, Alameda, San Diego, San Mateo, Riverside, Santa Clara, San Benito, Solano, Contra Costa, Sacramento, Sonoma,, Marin, Napa, Fresno, Monterey, San Bernardino.⦿ ---- Quận Cam: Một thành phố ở Quận Cam có kế hoạch buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại và tội ác do người đi xe đạp điện gây ra khi các email than phiền về hành vi xấu của họ gửi về các quan chức thành phố dồn dập. Thị trưởng San Clemente cho biết việc trấn áp xe đạp điện là cần thiết vì những người đi xe đạp điện không an toàn đang tạo ra những tình huống nguy hiểm trên đường phố. "Chỉ là khối lượng email tôi nhận được về vấn đề đó ... chúng đang tăng lên", Thị trưởng Victor Cabral cho biết trong cuộc họp Hội đồng Thành phố vào thứ Ba.Các hành vi phá hoại gần đây của những người đi xe đạp điện bị tình nghi tại Công viên Great Park ở Irvine và pháo bông được ném vào đám đông ở Bãi biển Hermosa Baech đã khiến các nghị viên tìm kiếm những cách mới để ngăn chặn vấn đề đang gia tăng. Cabral cho biết: "Vấn đề mà tôi nghe nhiều nhất, và tôi nghĩ tôi nghe về nó hàng ngày, là ... các băng nhóm, họ gọi họ là, những người đi xe đạp điện đi xuống phố bên cạnh xe hơi, nhào lộn và không tuân thủ biển báo giao thông."Một sắc lệnh mới vẫn đang trong giai đoạn đầu sẽ cung cấp cho cảnh sát nhiều công cụ hơn để truy tố những kẻ vi phạm và buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm. “Tôi chỉ muốn đề xuất rằng cha mẹ, bất kể đứa trẻ có phạm tội gì… thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm về điều đó”, một diễn giả phát biểu trong cuộc họp hội đồng. Dự kiến sắc lệnh này sẽ được đưa ra để đọc lần cuối trong tương lai gần.⦿ ---- Úc châu:đã bị truy tố sau khi bị cáo buộc quan hệ tình dục với một học sinh 17 tuổi. Monique Nguyen, 28 tuổi, một giáo viên âm nhạc, đã bị cảnh sát bắt giữ vào cuối tháng 5, theo tờ The Sydney Morning Herald đưa tin.Cô đã quan hệ tình dục với một nam sinh 17 tuổi hồi tháng 4, tại Baulkham Hills, cảnh sát cáo buộc. Nguyen đã bị truy tố tội quan hệ tình dục với một thanh thiếu niên đang được cô chăm sóc đặc biệt. Cô đã được tại ngoại sau khi bị bắt. Cô không bắt buộc phải ra hầu tòa khi vụ án của cô được đề cập hôm thứ năm. Vụ án của cô sẽ được đưa trở lại Tòa án địa phương Parramatta vào tháng 9/2024.⦿ ---- Ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la là tâm điểm của vụ kiện cáo buộc cô, con gái của Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ, đã sử dụng tiền thuế để mua nhà đã bị các đặc vụ FBI bố ráp vào sáng thứ Năm, theo báo LAist đưa tin. Rhiannon Do, một giám đốc điều hành của hội Viet America Society (VAS), đã mua ngôi nhà này vào tháng 7/2023. Mặc dù cô nói với LAist rằng cô "đã làm việc chăm chỉ để có được ngôi nhà của mình", một vụ kiện do quận đệ trình cáo buộc Rhiannon Do và VAS "tự giao dịch tràn lan, bỏ túi tiền của địa phương và liên bang".Trong khi vụ kiện dân sự, trong đó tuyên bố VAS đã nhận được tới 13,5 triệu đô la tiền công quỹ, vẫn đang diễn ra, cuộc đột kích của FBI vào sáng thứ Năm tại Tustin cũng có thể chỉ ra một cuộc điều tra hình sự. Người phát ngôn của FBI Laura Eimiller nói với LAist rằng "chúng tôi đang thực hiện lệnh khám xét tại địa điểm đó", mặc dù cô không thể bình luận thêm vì lệnh khám xét đã được tòa án niêm phong, cô lưu ý rằng "không có kế hoạch bắt giữ nào được lên kế hoạch".Scott Villard, người phát ngôn của văn phòng điều tra tội phạm IRS tại Los Angeles, xác nhận rằng thông tin chi tiết về lệnh khám xét đã được niêm phong, nhưng ông nói thêm rằng 3 địa điểm khác ở Garden Grove, Santa Ana và Fountain Valley cũng nằm trong lệnh khám xét.Ngoài ra, báo Orange County Register đưa tin rằng nhà hàng Perfume River ở Westminster, nơi được sử dụng để chuẩn bị bữa ăn cho VAS, cũng đã bị đột kích. Cả Giám sát viên Đỗ và con gái đều bị phát hiện có mặt tại ngôi nhà ở Tustin trong tuần này, mặc dù ngôi nhà không có người ở, LAist nói thêm. Giám sát viên Andrew Đỗ nói rằng đây chỉ là chuyện chính trị, và phủ nhận mọi hành vi sai trái.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Hơn 1.000 công nhân ngưng việc tập thể tại Công ty TNHH giày Alena Việt Nam ở Thanh Hóa đã trở lại làm việc bình thường sau khi các quyền lợi đã được doanh nghiệp đáp ứng. Tối 22-8, thông tin từ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết hơn 1.000 công nhân ngưng việc tại Công ty TNHH giày Alena Việt Nam (đóng tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã quay trở lại làm việc bình thường trong chiều cùng ngày khi nguyên vọng đã được giới chủ lắng nghe, đáp ứng. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, bắt đầu từ sáng nay 22-8, khoảng hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH giày Alena Việt Nam đã đồng loạt ngừng việc tập thể, tập trung trong khuôn viên của công ty để yêu cầu chủ doanh nghiệp chi trả thêm chế độ tăng ca.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Dân Việt. Trong tháng 7, Thế Giới Di Động đóng cửa tổng cộng 171 cửa hàng thuộc các chuỗi điện thoại, điện máy và nhà thuốc, trong đó, chuỗi nhà thuốc bị khai tử nhiều nhất. Chuyện gì đang xảy ra với "ông lớn" này? Phía Thế Giới Di Động cho biết quá trình tái cấu trúc đang ghi nhận kết quả khả quan khi tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ tích cực, chi phí vận hành tối ưu hơn, dẫn đến gia tăng đáng kể lợi nhuận hoạt động.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Hà Nội: Nhiều tuyến phố như Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Phùng Hưng bị ngập sâu gần một mét, khiến hàng loạt xe chết máy sau trận mưa kéo dài hơn hai giờ, tối 22/8.Thái Nguyên: Mưa xối xả trút xuống hai thành phố Thái Nguyên, Sông Công, các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình gây ngập cục bộ, hồ Núi Cốc xả lũ. Nhiều tuyến phố trung tâm TP Thái Nguyên đêm qua nước rút nay ngập 20-50 cm trở lại như Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, nút giao Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, quốc lộ 37 Thái Nguyên đi Bắc Kạn, đường 1B khiến giao thông ùn tắc.⦿ ---- HỎI 1: Có tới 45% người lao động Mỹ tháng qua nói chuyện chính trị ở sở làm, 12% nói cảm thấy không thoải mái, 3% nói bị đối xử bất công vì lộ quan điểm chính trị?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hôm thứ năm, Gallup đã công bố một cuộc khảo sát đại diện cho toàn quốc cho thấy gần một nửa số người lao động Hoa Kỳ (45%) vào tháng 2 cho biết họ đã thảo luận về các vấn đề chính trị với một đồng nghiệp trong tháng qua. Và 38% cho biết họ đã nghe lén những cuộc trò chuyện như vậy. Những người được hỏi làm việc trong các ngành có nhiều nhân viên tự nhận là bảo thủ (60%) có nhiều khả năng báo cáo rằng họ nói về chính trị tại nơi làm việc hơn những người được hỏi trong các ngành có nhiều nhân viên có khuynh hướng tự do hơn (48%). Và nam giới (54%) có nhiều khả năng báo cáo rằng họ có các cuộc trò chuyện chính trị tại nơi làm việc hơn phụ nữ (35%).Nhưng không phải ai cũng báo cáo rằng họ cảm thấy thoải mái với những cuộc thảo luận đó. Mười bốn phần trăm cho biết những cuộc trò chuyện như vậy giúp họ cảm thấy được hòa nhập và 11% cho biết những cuộc trao đổi chính trị thậm chí còn khiến họ cảm thấy gần gũi hơn với đồng nghiệp của mình. Nhưng 12% cho biết họ cảm thấy không thoải mái và 3% cho biết họ cảm thấy bị đối xử bất công vì quan điểm của mình.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Các bác sĩ nữ có nguy cơ tự tử cao hơn 76% so với những người bình thường?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tỷ lệ tự tử ở các bác sĩ nữ cao hơn đáng kể so với dân số nói chung, một nghiên cứu mới phát hiện. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các bác sĩ nữ có nguy cơ tự tử cao hơn 76% so với những người bình thường. Theo kết quả được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí BMJ, các bác sĩ nam có nguy cơ tự tử gần bằng với dân số nói chung, nhưng họ vẫn có nguy cơ tự tử cao hơn 81% so với các chuyên gia khác.Chi tiết: