- Ứng cử viên phó tổng thống Dân chủ Tim Walz: tự giới thiệu là dân quê, đi lính 24 năm, làm giáo viên, làm huấn luyện viên bóng bầu dục, làm Thống đốc Minnesota, nơi ông giữ an toàn súng, bữa trưa miễn phí tại trường học và chế độ nghỉ phép gia đình có lương.

- Bà Harris sẽ phát biểu đêm nay, khi bà sẽ tạo nên lịch sử với tư cách là phụ nữ da đen đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên chấp nhận đề cử của một đảng lớn tranh chức tổng thống.

- Đêm nay, Thứ Năm 22/8/2024, sẽ là đêm cuối DNC. Thuyết trình sẽ có nhiều quan chức quốc phòng và tình báo.

- Dân biểu Nancy Pelosi được đại hội DNC hoan hô tưng bừng, vì có công thuyết phục TT Biden rời cuộc dua

- Đêm nay của DNC sẽ có góp mặt của các nhà lập pháp và nạn nhân bạo lực súng đạn

- Hôm nay, Trump sẽ đến Arizona vận động, Vance sẽ phát biểu về an ninh biên giới và nhập cư tại Georgia

- Oprah Winfrey lên sân khấu DNC: bà Harris là biểu tượng của “những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ” và đã sẵn sàng tạo nên lịch sử.

- Cựu TT Bill Clinton: Bà Harris là "vì người dân" còn Trump là "về chính Trump".

- Ca nhac sĩ Pink đêm nay sẽ trình diễn hết mình

- Cảnh sát Điện Capitol nói Trump 'đã phản bội chúng tôi'

- Cựu Phó Thống đốc Georgia (Cộng hòa) và cựu cố vấn an ninh quốc gia cho PTT Mike Pence cũng kêu gọi bầu cho bà Harris

- Thị trưởng Cincinnati Aftab Pureval và Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson đã lên sân khấu đại hội DNC để ca ngợi Biden và Harris vì giúp 2 thành phố về sửa cầu, hạ tầng

- Hai cư dân thị trấn Milwaukee lên sân khấu DNC để cảm ơn Biden-Harris đã loại bỏ đường ống có nhiễm độc chì qua Luật Cơ sở hạ tầng

- DB Tom Suozzi lên sân khấu DNC nói rằng biên giới đã "bị phá vỡ" vì Trump phá hỏng thỏa thuận lưỡng đảng

- Chủ tịch hội Human Rights Campaign cảm ơn bà Harris đã bảo vệ người LGBTQ trong khi "Trump muốn xóa sổ chúng tôi".

- Hội bất vụ lợi Voto Latino đã đăng ký 1,5 triệu cử tri Mỹ gốc Latinh trước cuộc bầu cử năm 2024.

- Bà Harris muốn xóa nợ y tế cho hàng triệu người Mỹ.

- Tòa Tối cao Arizona phán quyết: cho bỏ phiếu về Đề xuất 139, đưa quyền phá thai vào hiến pháp tiểu bang

- Ít nhất 72 người biểu tình đã bị bắt vào đêm 20/8

- Trump chụp mũ chính quyền Biden-Harris dẫn dắt thế giới vào hỗn loạn (chứ không phải Putin)

- Móc nối Kennedy ngưng tranh cử để sẽ ủng hộ Trump là công của 3 người: Donald Trump Jr., Tucker Carlson và nhà tài trợ lớn Omeed Malik.

- Trump: Trung Quốc đang lên kế hoạch tấn công Đài Loan

- Đại hội Dân Chủ DNC bị tấn công bằng trò rất bẩn: lẻn vô bếp, thả giòi vào thức ăn ở khách sạn Fairmont Chicago

- Chatgpt trả lời: Bà Kamala Harris không phải là cộng sản, ba mẹ bà cũng không CS.

- Đêm thứ nhì của Đại hội DNC có 20,57 triệu người xem trên 12 băng tần TV, hơn Đại hội Cộng hòa RNC đêm thứ nhì chỉ có 14,81 triệu người xem.

- Dân biểu Ilhan Omar chỉ trích đảng Dân chủ vì sao vẫn gửi vũ khí cho Israel diệt chủng dân Palestine

- Cổ phiếu Bavarian Nordic A/S tăng 13% nhờ hợp đồng vaccine ngừa bệnh mpox

- Bộ trưởng Nam Hàn: ai thắng trong bầu cử Mỹ, xin đừng quên gỡ bom hạt nhân Bắc Hàn

- Nam Hàn: điều tra về các mối đe dọa đánh bom được đưa ra trên trang web của Đại sứ quán Đức tại Seoul.

- Liên Âu: 1 tàu dầu bị Houthi bắn cháy ở Biển Đỏ, cơ nguy thảm họa môi trường

- Thái Lan: 1 Dân biểu kỳ cựu bị ghi hình tát vào mặt 1 nhà báo nữ, thanh minh chỉ giỡn cho vui, bị các hội nữ quyền lên án

- Zoom Video Communications Inc. quý 2 có doanh thu 1,2 tỷ USD, tăng 2,1%

- Đài Loan: Luận án tiến sĩ bị khám phá "đạo văn," nữ Tiến sĩ liền mất chức Thị Trưởng, lãnh thêm án tù vì tội quy chụp người tố đạo văn.

- Bắc California: Ngành kỹ thuật sa thải cả chục ngàn nhân viên để thích ứng với trí tuệ nhân tạo AI.

- Kentucky: hack vào dàn máy tiểu bang để làm giả cái chết của chính mình nhằm tránh phải trả 116.000 tiền cấp dưỡng nuôi con, 1 ông bị kêu án 6 năm tù

- Kansa: sơ ý để súng nạp đạn trên ghế, cậu con trai 2 tuổi bắn chết cô chị 4 tuổi, bà mẹ bị kết án tù chung thân.

- Quận Los Angeles: vào tiệm, trộm ngay lúc đông người, rồi chạy

- Tennessee: Ha Nguyen, 42 tuổi, hành hung chồng mình, Vinh Do, bị cảnh sát bắt

- TIN VN. Hơn 200 tỷ USD được kiều bào gởi về nước.

- TIN VN. Nhập khẩu thịt heo tăng, ngành chăn nuôi sợ mất ‘sân nhà’.

- TIN VN. Hà Nội: bệnh nhân ung thư phải 'đút lót' 200.000 đồng mỗi lần đi xạ trị, tố cáo xong là bị đánh gãy chân.

- HỎI 1: Đa số giới trẻ dưới 28 tuổi tin rất ít vào Quốc Hội, Tổng Thống và Tòa Tối Cao? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ăn thịt đỏ và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/8/2024) ⦿ ---- Cổ phiếu Bavarian Nordic A/S tăng vọt trong phiên giao dịch nhôm thứ Năm 22/8 với mức tăng 13% sau khi công ty báo cáo thu nhập trong nửa đầu năm, trong đó công ty khẳng định lại mục tiêu doanh thu năm 2024 là 5,3 tỷ krone Đan Mạch (710 triệu euro). Trước đó trong ngày, công ty tiết lộ rằng trong nửa đầu năm 2024, công ty đã đạt doanh thu là 2,2 tỷ krone Đan Mạch (294 triệu euro).

"Tình hình [mpox] đã thúc giục CDC Châu Phi và WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và Bavarian Nordic đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine ngừa bệnh mpox của chúng tôi. Điều quan trọng là chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (CDC), cả về việc khai thác nguồn cung và mở rộng mạng lưới sản xuất của chúng tôi để bao gồm Châu Phi", theo iám đốc điều hành Paul Chaplin cho biết.

Công ty dược phẩm có trụ sở tại Đan Mạch đã chứng kiến ​​cổ phiếu của mình tăng sau thông báo của WHO khi sản xuất JYNNEOS, một trong những loại vaccine cho mpox. Cổ phiếu của công ty tăng vọt 13,24% vào lúc 1:02 chiều CET, đạt tới giá 279,70 krone Đan Mạch.

⦿ ---- Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ năm 22/8 rằng ông tin rằng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11, chính phủ mới của Hoa Kỳ sẽ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

"Bất kể đảng nào lên nắm quyền, tôi tin rằng chính quyền mới sẽ sớm đánh giá lại chính sách đối với Bắc Hàn. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Hàn và chính phủ Nam Hàn của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc theo hướng đó", Kim nhận xét.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không đề cập rõ ràng đến mục tiêu này trong các cương lĩnh mới nhất của họ. Thực tế chính trị tại Hoa Kỳ: có nhiều chuyện không ai muốn nói ra trước bầu cử, vì sợ không mất phiếu nhóm này cũng mất phiếu nhóm kia.

⦿ ---- Cảnh sát Nam Hàn đã mở cuộc điều tra hôm thứ năm về các mối đe dọa đánh bom được đưa ra trên trang web của Đại sứ quán Đức tại Seoul. Ty cảnh sát Namdaemun nêu chi tiết rằng kể từ ngày 22/8, gần 100 tin nhắn đe dọa đã được đăng trên trang web và được viết dưới dạng câu hỏi bằng tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trong các bài đăng, có thông tin rằng chất nổ sẽ được cài đặt trong đại sứ quán và nhà Ga Seoul và Trung tâm y tế Asan sẽ bị cho nổ tung.

Cảnh sát cho biết họ đã kiểm tra các địa điểm nói trên để tìm chất nổ vào đầu ngày hôm nay, Thứ Năm, nhưng không tìm thấy gì, đồng thời cho biết thêm rằng hiện tại, trọng tâm là theo dõi các địa chỉ IP mà các mối đe dọa được đưa ra.

⦿ ---- EUNAVFOR ASPIDES, một hoạt động quân sự của Liên Âu ứng phó với các cuộc không kích của Houthi ở Biển Đỏ, cho biết hôm thứ năm trong một bài đăng trên X rằng tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp, Sounion, đã bốc cháy sau nhiều cú tấn công, hiện là "mối nguy hiểm về hàng hải và môi trường". Tàu chở dầu, chở 150.000 tấn dầu thô, đã bị tấn công vào sáng thứ tư, với thủy thủ đoàn, gồm 25 thành viên, đã được giải cứu.

Chiến dịch của Liên Âu đã phá hủy được một tàu mặt nước không người lái (USV) "gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với tàu và thủy thủ đoàn". EUNAVFOR ASPIDES viết: "Điều cần thiết là mọi người trong khu vực phải thận trọng và kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn."

⦿ ---- Đêm nay, Thứ Năm 22/8/2024, sẽ là đêm cuối của Đại hội Đảng Dân chủ toàn quốc DNC. Vào đêm cuối cùng của đại hội, đảng Dân chủ sẽ cam kết duy trì sức mạnh của nước Mỹ — từ việc hỗ trợ quân đội và cựu chiến binh đến bảo vệ pháp quyền và duy trì vị thế của quốc gia trên trường thế giới — là chủ đề chính của hôm nay. DNC sẽ mời một số diễn giả đã từng phục vụ trong quân đội và trong lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời "nêu bật mối đe dọa mà Trump gây ra đối với quyền tự do và an ninh của chúng ta", theo lời một viên chức DNC.

Leon Panetta, người trước đây từng là bộ trưởng quốc phòng và giám đốc CIA, dự kiến ​​sẽ phát biểu như một phần của chủ đề. Những diễn giả khác được lên kế hoạch bao gồm Adam Kinzinger, cựu dân biểu đảng Cộng hòa và cựu trung tá Không quân Vệ binh Quốc gia; Dân biểu Ruben Gallego, đảng Dân chủ-Ariz., người đang tranh cử vào Thượng viện và là cựu hạ sĩ Thủy quân lục chiến; và Dân biểu Elissa Slotkin, đảng Dân chủ-Mich., người đang tranh cử vào Thượng viện và trước đây từng là quyền phụ tá bộ trưởng quốc phòng và là nhà phân tích tình báo CIA.

Những cựu chiến binh khác sẽ phát biểu tại đại hội DNC sẽ bao gồm Thượng nghị sĩ Mark Kelly, D-Ariz., cựu đại úy Hải quân, Dân biểu Ted Lieu, D-Calif., cựu đại tá Không quân; và Dân biểu Pat Ryan, D-N.Y., cựu đại úy Lục quân.

“Phó Tổng thống Harris đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để đấu tranh cho pháp quyền, đưa những tên tội phạm bạo lực vào sau song sắt,” Julie Chávez Rodríguez, giám đốc chiến dịch của Harris, cho biết trong một tuyên bố gửi tới NBC News. “Bà ấy đang chạy đua cùng một cựu chiến binh đã dành hơn 24 năm phục vụ đất nước chúng ta, Thống đốc Walz. Đơn giản là không có sự so sánh nào khi nói đến ứng cử viên nào coi trọng dịch vụ, an ninh và cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Mặt khác, Donald Trump không tôn trọng những người đàn ông và phụ nữ trong quân phục, gia đình của họ hoặc quyền tự do mà họ đã chiến đấu để bảo vệ — gọi những người lính đã hy sinh là ‘kẻ ngốc’ và ‘kẻ thua cuộc’.

Chávez Rodríguez cũng nói trong tuyên bố, “Tháng 11 này, nước Mỹ sẽ nhắc nhở Donald Trump rằng cử tri muốn những nhà lãnh đạo quan tâm đến an ninh và quân nhân của chúng ta, chứ không phải những kẻ cực đoan ca ngợi những kẻ độc tài và hạ thấp quân đội của chúng ta.”

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có bài phát biểu được cho là lớn nhất trong cuộc đời bà vào tối hôm nay, Thứ Năm, khi bà sẽ tạo nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ da đen đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên chấp nhận đề cử của một đảng lớn cho chức tổng thống.

Harris dự định tập trung bài phát biểu của mình vào ba lĩnh vực: chia sẻ về bối cảnh cá nhân và nghề nghiệp của bà, so sánh tầm nhìn của bà đối với nước Mỹ với tầm nhìn do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra và bắt nguồn từ "lòng yêu nước sâu sắc và bền bỉ", theo một viên chức chiến dịch, người này, giống như những người khác trong bài viết này, đã yêu cầu được giấu tên để chia sẻ thông tin chi tiết về những phát biểu.

Bài phát biểu — sẽ vượt xa hàng nghìn đảng viên Dân chủ tụ họp tại Chicago đến khán giả toàn quốc vào giờ vàng — sẽ là một trong những cơ hội quan trọng nhất để bà khẳng định bản thân kể từ khi bà tiếp quản vị trí đứng đầu liên danh từ Tổng thống Joe Biden vào tháng trước.

⦿ ---- Trong vở kịch đạo đức đã đưa ra một ứng cử viên tổng thống mới của đảng Dân chủ vào tháng trước, Dân biểu Nancy Pelosi, đảng Dân chủ-California, có thể được coi là một nữ anh hùng đã liều lĩnh đối mặt với phản ứng dữ dội về mặt chính trị để cứu cơ hội của đảng mình vào tháng 11 hoặc một kẻ phản diện đã đẩy vị tổng thống đương nhiệm của đảng sang một bên một cách vô nghĩa, không cần thiết và hấp tấp.

Khi bà Pelosi bước lên bục phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở đây vào tối thứ Tư — với tư cách là chủ tịch Hạ viện hai nhiệm kỳ đã tự nguyện từ bỏ quyền lực của mình vào năm ngoái sau khi giúp đưa ra chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Barack Obama và Joe Biden — bà đã được chào đón như một người được yêu thích.

Trong một bài phát biểu ngắn, Pelosi đã kể lại với khán giả rằng cựu Tổng thống Donald Trump — ứng cử viên của đảng Cộng hòa — đã cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 và những người ủng hộ Trump đã tấn công Điện Capitol vào ngày chiến thắng của Biden được chứng nhận tại Quốc hội.

"Chúng ta đừng quên ai đã tấn công nền dân chủ vào ngày 6 tháng 1: Chính ông Trump đã làm vậy", bà nói. "Câu chuyện ngụ ngôn ngày 6 tháng 1 nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ của chúng ta chỉ mạnh mẽ bằng lòng dũng cảm và sự cam kết của những người được giao phó nhiệm vụ chăm sóc nền dân chủ này, và chúng ta phải chọn những nhà lãnh đạo tin vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng, những người tôn trọng việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình". Và, bà nói thêm, "Sự lựa chọn không thể rõ ràng hơn".

Đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực vận động Biden rút lui là bà Pelosi. Khi Biden khăng khăng rằng ông sẽ tiếp tục cuộc đua sau cuộc tranh luận tai hại với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 6, bà Pelosi nói rằng ông Biden vẫn còn thì giờ đưa ra quyết định. Bất cứ khi nào ông Biden đạt được chỗ đứng mong manh trước sự nghi ngờ của đảng Dân chủ, những đồng minh mới của Pelosi đều kêu gọi ông từ bỏ chiến dịch của mình. Bà Pelosi đã nói chuyện riêng với ông Biden để bày tỏ mối lo ngại của những người theo đảng Dân chủ khác rằng ông không chỉ có thể thua cuộc bầu cử mà còn có thể khiến đảng Dân Chủ mất đi hy vọng giành được Hạ viện. Bà Pelosi trở thành an hùng của DNC.

⦿ ---- Đêm cuối cùng của hội nghị DNC sẽ có sự góp mặt của các nhà lập pháp và nạn nhân của bạo lực súng đạn thúc đẩy những thay đổi ở cấp tiểu bang và cấp quốc gia, theo một viên chức của hội nghị. Những diễn giả trong giờ vàng tối Thứ Năm sẽ bao gồm cựu Dân biểu Gabby Giffords, người đã bị bắn tại một sự kiện ở khu vực Arizona của bà vào năm 2011; Dân biểu Lucy McBath, của Georgia, người đã mất con trai Jordan vì bạo lực súng đạn vào năm 2012; và một nhóm các nhà lập pháp tiểu bang được gọi là "Bộ ba Tennessee".

⦿ ---- Donald Trump sẽ đến Arizona hôm nay Thứ Năm để tham quan biên giới, cùng ngày bà Harris chuẩn bị chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ. Chiến dịch tranh cử của Trump liên tục tập trung vào vấn đề di cư và an ninh biên giới như một vấn đề hàng đầu, chỉ trích đảng Dân chủ là quá "yếu đuối".

Thượng nghị sĩ JD Vance chuẩn bị sẽ phát biểu về an ninh biên giới và nhập cư tại Georgia, một tiểu bang dao động mà đảng Dân chủ đã lật ngược tình thế vào năm 2020. Đảng Cộng hòa liên tục chỉ trích đảng Dân chủ là yếu đuối về vấn đề biên giới, và đảng Dân chủ đã nỗ lực chống lại hình ảnh đó bằng cách chỉ ra những nỗ lực của Trump nhằm phá hỏng thỏa thuận biên giới lưỡng đảng.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz đã giới thiệu bản thân với số lượng khán giả đông đảo nhất từ ​​trước đến nay vào đêm thứ Tư 21/8/2024 khi ông kết thúc ngày thứ ba của đại hội đảng DNC, rao giảng về tầm nhìn của ông về "tự do" và chỉ trích gay gắt đảng Cộng hòa.

"Khi đảng Cộng hòa sử dụng từ 'tự do', họ có nghĩa là chính phủ có quyền tự do xâm phạm phòng khám bác sĩ của bạn, các tập đoàn được tự do gây ô nhiễm không khí và nước của bạn, và các ngân hàng được tự do lợi dụng khách hàng", Walz nói với đám đông. "Nhưng khi chúng tôi, những người Dân chủ, nói về tự do, chúng tôi muốn nói đến... tự do đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của riêng bạn, tự do của con bạn được đến trường mà không phải lo lắng về việc bị bắn".

Các đồng minh của Phó Tổng thống Kamala Harris coi Walz là một người bạn đồng hành có khả năng nói chuyện với các cử tri da trắng ở nông thôn, đặc biệt là nam giới - những người đã rời bỏ Đảng Dân chủ trong những năm gần đây. Ông cũng mang đến kinh nghiệm cho tấm vé với tư cách là một thống đốc giữa nhiệm kỳ thứ hai và là thành viên Hạ viện trong 12 năm.

Walz đã nêu bật những kinh nghiệm của mình với tư cách là một giáo viên, huấn luyện viên bóng đá, cựu chiến binh và chủ sở hữu súng trên sân khấu, hát theo giai điệu bài hát "Small Town" của John Mellencamp và kể về cuộc sống thời thơ ấu của mình khi lớn lên tại một thị trấn nông thôn chỉ có 400 cư dân. Những người tổ chức hội nghị đã phân phát các biển báo có dòng chữ "Huấn luyện viên Walz" khắp đấu trường để cổ vũ ông phát biểu.

Ông Walz đã đề cập đến cái chết của cha mình khi ông còn nhỏ và phải dựa vào các chế độ phúc lợi dành cho người sống sót của An sinh xã hội và Đạo luật GI. "Lớn lên ở một thị trấn nhỏ như vậy, bạn sẽ học cách chăm sóc lẫn nhau", Walz nói, trước khi ông nhớ lại lần đầu tiên đắc cử, lật ngược một khu vực Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm giữ. "Đừng bao giờ đánh giá thấp một giáo viên trường công. Đừng bao giờ."

Walz đã ca ngợi thành tích của mình với tư cách là một thống đốc tại một tiểu bang mà đảng Dân chủ đã nắm toàn quyền kiểm soát chính quyền tiểu bang trong hai năm qua và đã thông qua các biện pháp an toàn súng, bữa trưa miễn phí tại trường học và chế độ nghỉ phép gia đình có lương.

"Các tiểu bang khác đã cấm sách trong trường học của họ; chúng tôi đã xóa đói giảm nghèo khỏi trường học của mình", ông nói. “Chúng tôi cũng bảo vệ quyền tự do sinh sản, bởi vì ở Minnesota, chúng tôi tôn trọng những người hàng xóm và những lựa chọn cá nhân của họ. Ngay cả khi chúng tôi không đưa ra những lựa chọn tương tự cho chính mình, chúng tôi vẫn có một quy tắc vàng: Hãy lo chuyện của mình đi.”

Ông tấn công kế hoạch Project 2025 cánh hữu, một chủ đề chính của chiến dịch Harriz-Walz. “Đó là một chương trình nghị sự không giúp ích gì cho những người hàng xóm đang cần giúp đỡ của chúng tôi. Có quái dị không? Hoàn toàn đúng là quái dị,” Walz nói. “Nhưng nó cũng sai và nguy hiểm.”

⦿ ---- Đêm Thứ Tư 21/8, Oprah miêu tả Harris là "người giỏi nhất nước Mỹ": Huyền thoại chương trình trò chuyện Oprah Winfrey cho biết Harris sắp làm nên lịch sử và rằng người Mỹ sẽ sớm dạy con cái họ cách đứa trẻ có mẹ là người Ấn Độ và cha là người Jamaica lớn lên trở thành tổng thống Hoa Kỳ. "Đó là điều tốt nhất của nước Mỹ", bà nói.

Oprah Winfrey miêu tả Harris là biểu tượng của “những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ”. Bà kể câu chuyện về Tessie Prevost, người đã qua đời vào tháng trước, và ba cô gái da đen khác đã phải đối mặt với sự thù hận và quấy rối khi mới 6 tuổi, họ bắt đầu bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc tại các trường tiểu học ở New Orleans từ năm 1960.

Khi vẽ mối liên hệ với Harris, “Nhóm 4 nguop72i từ New Orlean”, Winfrey cho biết, “đã mở đường cho một cô gái trẻ khác, chín năm sau đã trở thành một phần của lớp thứ hai hòa nhập vào các trường công lập ở Berkley, California”. Bà cho biết, giờ đây, Harris đã sẵn sàng tạo nên lịch sử.

“Sớm thôi, chúng ta sẽ dạy con gái và con trai mình về cách đứa trẻ này, có mẹ là người Ấn Độ và cha là người Jamaica, hai người nhập cư lý tưởng và năng nổ — những người nhập cư — lớn lên để trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ”, Winfrey nói. “Đó là điều tuyệt vời nhất của nước Mỹ,” bà nói, khi đám đông đồng thanh hô vang “U-S-A”.

Bà nhắc đến ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, người đã phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Tucker Carlson rằng Hoa Kỳ đang bị điều hành bởi “một nhóm những bà mèo không con, những người đang đau khổ với cuộc sống của chính họ”.

.

“Chúng tôi không khác gì những người hàng xóm của mình”, Winfrey nói. “Khi một ngôi nhà bốc cháy, chúng tôi không hỏi về chủng tộc hay tôn giáo của chủ nhà. Chúng tôi không thắc mắc đối tác của họ là ai hay họ đã bỏ phiếu như thế nào. Không. Chúng tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể để cứu họ. Và nếu nơi đó tình cờ thuộc về một bà mèo không con — thì chúng tôi cũng cố gắng đưa con mèo đó ra ngoài”.

⦿ ---- "Vì người dân" so với "Tôi, chính tôi và tôi": Bill Clinton đã định hình cuộc bầu cử như một sự lựa chọn giữa Harris là "vì người dân" hay Donald Trump là "về tôi, chính tôi và tôi". Clinton đã sử dụng bài phát biểu của mình để mô tả Trump là người tự ám ảnh và Harris là người hoàn toàn tách biệt khỏi vở kịch bao trùm cựu tổng thống. Clinton cho biết Trump "chủ yếu nói về bản thân Trump".

Bill Clinton, đã thừa nhận sự suy tàn của ảnh hưởng của họ và kêu gọi cử tri đưa những nhà lãnh đạo mới vào cuộc. Clinton, 78 tuổi, nói với đám đông rằng ông đã tham dự mọi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ kể từ năm 1972 và "không biết mình sẽ có thể tham dự thêm bao nhiêu Đại hội nữa".

Mặc dù ảnh hưởng của Bill Clinton trong đảng đã suy yếu trong hơn 23 năm kể từ khi ông rời Bạch Ốc, không có đảng viên Dân chủ nào có thể tái tạo được sức hấp dẫn của ông đối với các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động đã rời xa đảng kể từ thời kỳ hoàng kim của Clinton — một thực tế khiến cho sự xuất hiện bốn năm một lần của ông tại đại hội trở thành khoảnh khắc được mong đợi.

Ông đã đề cập đến quan điểm của Harris về chính sách nhà ở và chăm sóc sức khỏe, và ông ghi nhận đảng Dân chủ đã tạo ra sự tăng trưởng việc làm. Nhưng phần lớn, Clinton đã sử dụng bài phát biểu của mình để mô tả Trump là người tự ám ảnh và Harris là người hoàn toàn tách biệt khỏi vở kịch bao trùm cựu tổng thống.

Ông nói Trump "chủ yếu nói về bản thân Trump. Vì vậy, lần tới khi bạn nghe ông ấy nói, đừng đếm những lời nói dối. Hãy đếm những chữ I. Chủ đề Trump nói là những kẻ thù của Trump, sự trả thù, những lời phàn nàn, những âm mưu của Trump.”

⦿ ---- Ca nhac sĩ Pink đã được chọn biểu diễn vào đêm bế mạc của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, theo một nguồn tin thân cận với kế hoạch này cho CNN biết. Pink sẽ biểu diễn trước khi Phó Tổng thống Kamala Harris lên sân khấu để có bài phát biểu quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của bà. Đây sẽ là buổi biểu diễn chính trị lớn đầu tiên của Pink, người đã lên tiếng về những mục tiêu mà bà đam mê trong suốt sự nghiệp của mình.

Pink từ lâu là người ủng hộ người LGBTQ và quyền phụ nữ và đã hỗ trợ các tổ chức phù hợp với các vấn đề của đảng Dân chủ, bao gồm Planned Parenthood, Chiến dịch Nhân quyền, v.v. Năm 2022, siêu sao nhạc pop này đã phát hành một video ca nhạc cho bài hát "Irrelevant" của cô, trong đó đề cập đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính ở Mỹ. Video có hình ảnh phản ánh vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, quyền công dân và căng thẳng về chủng tộc. Trong bài hát, Pink hát: "Các cô gái chỉ muốn có quyền. Vậy, tại sao chúng ta phải đấu tranh?"

Pink đã nói rõ rằng cô tin rằng các nghệ sĩ nên giữ im lặng về vấn đề chính trị của họ, ngay cả khi điều đó gây ra sự chỉ trích. Khi hồ sơ Roe v. Wade bị Tòa Tối Cao lật ngược, nghệ sĩ bán chạy nhất này đã lên tiếng trên mạng xã hội.

Năm 2023, Pink đã hợp tác với PEN America, một tổ chức ủng hộ quyền tự do ngôn luận, để tặng hàng nghìn cuốn sách bị cấm tại các buổi hòa nhạc của cô ở Florida, nơi cô cho biết quyền tự do ngôn luận và quyền LGBTQ đang bị tấn công. "Tôi đã đọc những cuốn sách bị cấm!" Pink nói trên Instagram Live với tổ chức phi lợi nhuận vào tháng 11/2023.

⦿ ---- Cảnh sát Điện Capitol nói Trump 'đã phản bội chúng tôi'. Aquilino Gonell, cựu trung sĩ Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ, cho biết Trump đã "triệu tập những kẻ tấn công" đã gây bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi Quốc hội đang tập trung để kiểm phiếu đại cử tri đoàn. Gonnell, người đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ Cộng hòa Dominica khi anh 12 tuổi và phục vụ trong Quân đội, cho biết Trump "đã phản bội chúng tôi".

"Chúng tôi, những cảnh sát, đã mạo hiểm mọi thứ để bảo vệ những người vô tội. Chúng tôi đã bị đánh đập và bịt mắt. Tôi đã bị tấn công bằng một cây sào gắn vào lá cờ Hoa Kỳ". Đảng Dân chủ đã tập trung nói về cuộc nổi loạn và nỗ lực rộng lớn hơn của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 vào đêm thứ Tư.

⦿ ---- Cộng Hòa cũng lên sân khấu DNC, kêu gọi bầu cho bà Harris. Cựu Phó Thống đốc Georgia Geoff Duncan, một đảng viên Cộng hòa, và Olivia Troye, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Mike Pence, cũng đã lên sân khấu ở Chicago. “Đối với những người Cộng hòa đồng chí của tôi, các bạn không bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ; các bạn đang bỏ phiếu cho nền dân chủ,” Troye nói. “Các bạn không phản bội đảng của chúng tôi; các bạn đang đứng lên vì đất nước của chúng ta.”

⦿ ---- Thị trưởng Cincinnati Aftab Pureval và Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson đã lên sân khấu đại hội DNC để ca ngợi Biden và Harris vì đã giữ lời hứa với nhu cầu của 2 thành phố này. Pureval chỉ trích Trump vì đã hứa sửa Cầu Brent Spence Bridge khi Trump giữ chức Tổng Thống, nói rằng "không có gì thay đổi cho đến khi Kamala Harris và Joe Biden lên."

Pureval nói thêm, "Joe Biden đã nói với người dân Cincinnati rằng, 'Chúng ta sẽ sửa cây cầu thê thảm đó', và bốn tháng sau, ông đã ký luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Luật này đã mang lại cho thành phố của chúng ta khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử."

Johnson, người phát biểu sau Pureval, đã ghi nhận công lao của Biden và Harris vì đã hồi sinh khu phố lịch sử của người da đen Bronzeville. "Nhờ luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, các cơ hội đang quay trở lại," Johnson nói thêm.

⦿ ---- Hai cư dân thị trấn Milwaukee -- Deanna Branch và Rashawn Spivey -- đã lên sân khấu DNC để nói về công việc của họ nhằm loại bỏ đường ống có nhiễm độc chì trong cộng đồng của họ. Branch đã nói về con trai mình, Aiden, người đã phải nhập viện vì ngộ độc chì khi còn là một đứa trẻ mới biết đi.

"Chì có ở khắp mọi nơi trong đường ống, trong sơn và trong đất của chúng tôi. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã thông qua Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng (Bipartisan Infrastructure Law). Luật này sẽ loại bỏ đường ống đất khỏi các cộng đồng như của chúng tôi", Branch cho biết.

Spivey, chủ một doanh nghiệp sửa ống nước thay thế đường ống ở Wisconsin, cho biết: "Cảm ơn Phó Tổng thống Kamala Harris, và khi bà đến thăm Milwaukee hai năm trước, tôi đã được tận mắt chứng kiến công việc của chúng tôi. Nhờ sự lãnh đạo của bà, tôi đã phát triển doanh nghiệp của mình và giúp những đứa trẻ như Aiden có cuộc sống an toàn và khỏe mạnh hơn". Branch và Spivey đã phát biểu sau Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson.

⦿ ---- Dân biểu Tom Suozzi, D-N.Y., nói trên sân khấu DNC rằng biên giới đã "bị phá vỡ", nghiêng về phía trách nhiệm hàng đầu của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng khi đảng Dân chủ và Cộng hòa cố gắng sửa chữa biên giới, họ đã bị "phá hoại", ám chỉ đến việc Trump phá hỏng thỏa thuận lưỡng đảng bằng cách xui giục các dân biểu phản đối dự luật.

Suozzi, người đã lật ngược khu vực trước đây do Dân biểu George Santos nắm giữ, đã nêu bật ý nghĩa của Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư. "Đêm nay, chúng ta ăn mừng những bông hồng của cuộc sống", ông nói. "Chúng ta đến với nhau từ mọi tiểu bang, mọi dân tộc, mọi chủng tộc và tôn giáo. Chúng ta đến với nhau tối nay để ăn mừng ứng cử viên của chúng ta, Kamala Harris."

⦿ ---- Kelly Robinson, chủ tịch của hội Human Rights Campaign, một nhóm dân quyền thúc đẩy quyền của người giới tính thứ ba LGBTQ, đã mô tả Harris và Walz là "những người bảo vệ" cho quyền tự do của LGBTQ. Bà cho biết "Donald Trump muốn xóa sổ chúng ta". Robinson đã nêu bật những câu chuyện từ người Mỹ LGBTQ, nói rằng, "Tiến bộ đang diễn ra, các bạn của tôi ạ".

Có rất ít đề cập đến quyền LGBTQ trong suốt hội nghị. Các chính sách ảnh hưởng đến người chuyển giới là chủ đề thường được thảo luận tại hội nghị của Đảng Cộng hòa, nơi Đảng Cộng hòa muốn biến chúng thành vấn đề chiến tranh văn hóa.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch Voto Latino, María Teresa Kumar, cho biết trong bài phát biểu tại hội nghị rằng tổ chức phi lợi nhuận này đã đăng ký 1,5 triệu cử tri trước cuộc bầu cử năm 2024. "Và chúng tôi chỉ mới bắt đầu", bà nói.

.

"Khi người Mỹ gốc Latinh bỏ phiếu, đảng Dân chủ sẽ thắng", bà nói thêm rằng đảng Dân chủ đã lật ngược tình thế ở Colorado và Nevada vào năm 2008 và kể từ đó đã đăng ký hàng nghìn cử tri ở Georgia và Arizona.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris muốn xóa nợ y tế cho hàng triệu người Mỹ. Kế hoạch kinh tế mà bà Harris đưa ra tuần trước lưu ý rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, sẽ làm việc với các tiểu bang để xóa nợ y tế cho mọi người và "giúp họ tránh tích lũy nợ như vậy trong tương lai, vì không ai nên phá sản chỉ vì họ không may bị ốm hoặc bị thương".Theo nghiên cứu của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) được công bố vào tháng 4, khoảng 15 triệu người Mỹ có hóa đơn y tế trong báo cáo tín dụng của họ. Một phân tích của KFF vào tháng 2 cho thấy người dân Hoa Kỳ nợ ít nhất 220 tỷ đô la tiền nợ y tế. "Nợ y tế ảnh hưởng đến một số lượng lớn người, vì vậy đây là vấn đề gây được tiếng vang với cử tri", Larry Levitt, phó chủ tịch điều hành về chính sách y tế tại KFF cho biết.⦿ ---- Tòa án Tối cao Arizona đã ra phán quyết rằng một biện pháp bỏ phiếu do công dân khởi xướng nhằm đưa quyền phá thai vào hiến pháp tiểu bang sẽ vẫn được đưa vào lá phiếu. Tòa án đã đưa ra quyết định đồng thuận vào thứ Ba, bác bỏ vụ kiện của Arizona Right to Life, một nhóm phản đối phá thai. Vụ kiện nhằm ngăn chặn biện pháp bỏ phiếu, cáo buộc rằng biện pháp này gây hiểu lầm.Arizona Right to Life cũng lập luận rằng mô tả 200 từ của sáng kiến bỏ phiếu được sử dụng để thu thập chữ ký không thông báo cho những người ký tên về tác động tiềm tàng của sáng kiến này. Chánh án Ann A. Scott Timmer đã viết trong ý kiến của mình rằng mô tả này là chính xác và tuân thủ luật của tiểu bang. Bà nói thêm rằng không cần phải giải thích tác động chính trị của sáng kiến bỏ phiếu.Sáng kiến bỏ phiếu, Đề xuất 139, cần đa số phiếu "Có" để thông qua. Nó sẽ sửa đổi hiến pháp tiểu bang để đảm bảo quyền phá thai cho đến khi thai nhi có khả năng sống, hoặc khoảng 23 hoặc 24 tuần tuổi thai. Sau thời điểm đó sẽ có những ngoại lệ để bảo vệ mạng sống của người mẹ.⦿ ---- Hàng chục người biểu tình bị bắt vào đêm thứ nhì của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Chicago sau khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đụng độ với cảnh sát bên ngoài tiền đồn ngoại giao của Israel ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, theo nhiều bản tin. Ít nhất 72 người biểu tình đã bị bắt vào đêm thứ Ba, theo chi nhánh Chicago của National Lawyers Guild, sau khi đám đông khoảng 200 người biểu tình cố gắng phá rào chắn của cảnh sát khi xảy ra giao tranh.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc chính quyền Biden-Harris vào thứ Tư là đã dẫn dắt thế giới vào hỗn loạn. "Hòa bình ở châu Âu đã bị phá vỡ bởi cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ khi Đức Quốc xã sụp đổ... Điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi là tổng thống", ông tuyên bố trong bài phát biểu về an ninh quốc gia tại Asheboro, North Carolina.Ông nhấn mạnh vai trò của mình trong việc củng cố quốc phòng của Hoa Kỳ, tuyên bố, "Tôi đã xây dựng lại quân đội của chúng ta. Nó đã bị tàn phá khi tôi lên nắm quyền". Đó là những lời nói sai sự thật.⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. có khả năng sẽ tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào cuối tuần này, theo những người trong cuộc nói với ABC News vào thứ Tư. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết Kennedy có thể ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, mặc dù quyết định này vẫn chưa được hoàn tất. Một người trong cuộc tiết lộ rằng Kennedy có thể sẽ công bố quyết định của mình trong tuần này để làm lu mờ Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.Chính trị gia 70 tuổi này dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc về "thời điểm lịch sử hiện tại" và "con đường phía trước" của ông vào Thứ Sáu ngày 23 tháng 8 lúc 2 giờ chiều theo giờ miền Đông, heo thư ký báo chí của ông Stefanie Spear đã thông báo trước đó.⦿ ---- Việc đình chỉ chiến dịch của Kennedy và sau đó sẽ ủng hộ Trump là một dự án đang diễn ra của ba đồng minh chủ chốt của Trump —Donald Trump Jr., cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson và nhà tài trợ lớn Omeed Malik. Ba người đàn ông này đã làm việc đằng sau hậu trường trong các buổi họp và cuộc gọi với cả Trump và Kennedy để đàm phán về việc Kennedy rút lui và sẽ ủng hộ, theo một nguồn tin quen thuộc với những nỗ lực của họ cho biết với điều kiện giấu tên để tiết lộ các cuộc thảo luận nội bộ nhạy cảm của chiến dịch.Nguồn tin này cho biết thêm rằng chiến dịch của Trump coi việc ủng hộ tiềm năng là một công việc đang được tiến hành. Đáng chú ý, Carlson, Malik và Trump Jr. cũng có ảnh hưởng trong việc lựa chọn Vance làm người bạn đồng hành của Trump.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng "không còn nghi ngờ gì nữa" rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch tấn công Đài Loan trong khi nhấn mạnh rằng thế giới đang bên bờ vực bước vào chiến tranh thế giới thứ ba, theo Trump, do sự yếu kém của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.Trong bài phát biểu về an ninh quốc gia tại Asheboro, North Carolina, Trump cũng nhấn mạnh cách tiếp cận của mình đối với quan hệ quốc tế, khẳng định, "Tôi hòa thuận với Putin; Tôi hòa thuận với Trung Quốc. Kể từ khoảnh khắc tôi giơ tay khỏi Kinh thánh sau khi tuyên thệ nhậm chức, tôi sẽ hành động để khôi phục sức mạnh tối đa của nước Mỹ và đưa thế giới trở lại hòa bình", ông nói thêm.⦿ ---- Đại hội Dân Chủ DNC bị tấn công bằng trò rất bẩn. Cảnh sát liên bang đã mở cuộc điều tra về một vụ mà theo báo cáo, bọn gian đã thả giòi vào bữa sáng tại khách sạn dành cho các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago. Người phát ngôn của Khách sạn Fairmont Chicago xác nhận rằng "một nhóm cá nhân đã gây náo loạn tại sự kiện ăn sáng liên quan đến DNC" vào sáng thứ Tư. Theo WGN-TV, cả FBI và Cảnh sát Chicago đều đang điều tra vụ việc.Các nguồn tin FBI nói với đài rằng có vẻ như những con giòi đã bị "bọn gian" lén lút đưa vào để gửi một thông điệp. Trung tâm thông tin của DNC cho biết trong một tuyên bố rằng nhiều "nữ tội phạm không rõ danh tính" đã lẻn vào khách sạn Fairmont "và bắt đầu đặt những vật thể không xác định lên những chiếc bàn đựng thức ăn". Sau đó, những nghi phạm này đã rời khỏi hiện trường. "Một nạn nhân đã được điều trị và cho ra tại chỗ", trung tâm cho biết, nhưng không làm rõ liệu nạn nhân có ăn phải bất kỳ con giòi nào hay không. Theo WGN-TV, Khách sạn Fairmont đang tiếp đón các đại biểu đến từ Indiana, Minnesota, Ohio, Missouri và South Dakota.⦿ ---- Trong cộng đồng gốc Việt đang lưu truyền tin giả, chụp mũ rằng bà Kamala Harris là cộng sản. Thậm chí, còn nói rằng ba và mẹ của bà Harris hoạt động cho cộng sản. Độc giả có thể dò các trang tin khả tín, sẽ thấy không phải như thế. Hôm Thứ Tư, phóng viên Việt Báo đã vào Chatgpt và hỏi: Bà Kamala Harris có phải là cộng sản?Và được trả lời rằng: "Không, bà Kamala Harris không phải là cộng sản. Bà là thành viên của Đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ, một đảng chính trị có xu hướng trung-tả. Quan điểm chính trị của bà Harris phù hợp với các chính sách chính thống của Đảng Dân Chủ, tập trung vào các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, cải cách tư pháp hình sự, biến đổi khí hậu và công bằng xã hội. Những quan điểm này khác biệt rõ rệt với tư tưởng cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản thường liên quan đến việc xây dựng một xã hội không giai cấp và sở hữu tập thể các phương tiện sản xuất, điều này hoàn toàn khác với các chính sách và nguyên tắc mà bà Harris ủng hộ." Tương tự, câu hỏi về ba mẹ của bà Harris.⦿ ---- Đêm thứ nhì của Đại hội Dân Chủ DNC được xem trên TV hơn xa đêm thứ nhì của Đại Hội Cộng Hòa. Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2024 tiếp tục thống trị sóng truyền hình, với đêm thứ hai thu hút tới 20,57 triệu người xem trên 12 băng tần TV, theo xếp hạng của Nielsen. Con số này dễ dàng vượt qua đêm thứ hai của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, thu hút lượng khán giả ít hơn đáng kể là 14,81 triệu người xem.Đại hội, được phát sóng vào đêm thứ Ba, ngày 20 tháng 8, có sự góp mặt của những diễn giả chính bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Đệ nhị quý ông Douglas Emhoff, Thống đốc JB Pritzker và những người khác. Những con số này không bao gồm phát trực tuyến kỹ thuật số, chắc chắn sẽ chiếm tới hàng triệu lượt xem nữa.⦿ ---- Trong một cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo của Phong trào Quốc gia Không cam kết (Uncommitted National Movement), Dân biểu Ilhan Omar đã chỉ trích những người theo đảng Dân chủ cho rằng việc đảm bảo lệnh ngừng bắn đòi hỏi phải làm việc không mệt mỏi. Bà nói: “Trong 10 tháng qua, tôi cảm thấy vô lý khi chứng kiến các đồng nghiệp của mình trong chính quyền Biden từ chối công nhận cuộc chiến diệt chủng đang diễn ra ở Gaza, không nhìn thấy những bà mẹ đã mất vô số con, những đứa trẻ có xác chết đang được đào lên, không hiểu rằng làm việc không mệt mỏi vì lệnh ngừng bắn thực sự không phải là một điều gì đó, và họ nên xấu hổ về bản thân vì đã nói như vậy.”Bà Omar nói: “Bởi vì chúng ta cung cấp những vũ khí này. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn ngừng bắn, bạn chỉ cần ngừng gửi vũ khí.” Bà cũng thúc giục bà Harris đảm bảo sự ủng hộ từ những cử tri ủng hộ Palestine quan trọng và “không đánh mất nền dân chủ của chúng ta bằng cách không thay đổi chính sách của bà đối với Israel và Gaza”.⦿ ---- Thái Lan: Một chính trị gia kỳ cựu ở Thái Lan đã thấy mình trong tình thế khó khăn sau khi bị ghi hình là tát một nữ nhà báo vào mặt. Prawit Wongsuwan, cựu phó thủ tướng lãnh đạo Đảng Palang Pracharath, đã tát cô Duangthip Yiamphop, một phóng viên của Đài Phát thanh Công cộng Thái Lan, trong một cuộc chạm trán ở Bangkok vào thứ Sáu. Prawit, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, đang rời khỏi cuộc họp với các vận động viên Olympic khi Duangthip hỏi ông về cuộc bỏ phiếu của quốc hội bầu Thủ tướng mới Paetongtarn Shinawatra, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc trước đó vài phút, tờ New York Times đưa tin."Cô đã hỏi gì? Đó là loại câu hỏi gì vậy?" Prawit, người từng là ứng cử viên cho chức thủ tướng, trả lời trong khi tát Duangthip vào đầu. Cái tát đầu tiên đủ mạnh để có thể được nghe thấy. Prawit, người từng giúp lật đổ dì của thủ tướng mới, sau đó đã bỏ đi, theo tờ NY Times. Người phát ngôn của đảng cho biết hành động tát là một cử chỉ vui vẻ và Prawit "đang trêu chọc [nhà báo] như một người mà ông ta thân thiết", theo BBC. Nhưng Thai PBS tuyên bố đó là một nỗ lực đe dọa. "Việc bị nguồn tin tấn công về thể xác theo cách này là không thể chấp nhận được", công ty truyền thông cho biết.Động thái này đã vấp phải sự lên án từ nhiều nhóm, bao gồm Women Press Freedom và Liên minh Phụ nữ trong Báo chí. Hiệp hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình Thái Lan và Hội đồng Phát thanh Truyền hình Thái Lan đã đệ trình một yêu cầu chính thức về một cuộc điều tra của quốc hội để xác định xem Prawit có vi phạm quy tắc ứng xử dành cho các thành viên của quốc hội hay không. Nhóm trước đây đã phản đối lời giải thích rằng tất cả chỉ là để vui, tuyên bố rằng có "sự tức giận và đe dọa" trong biểu hiện của Prawit. "Đó là một cuộc tấn công trắng trợn", chủ tịch hiệp hội Ittipan Buathong cho biết.⦿ ---- Zoom Video Communications Inc. đã chia sẻ kết quả tài chính quý 2 năm tài chính 2025 vào thứ Tư, lưu ý rằng công ty đã ghi nhận doanh thu 1,2 tỷ đô la trong quý được báo cáo, đánh dấu mức tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng theo GAAP đạt 219 triệu đô la, tương đương 0,70 đô la pha loãng cho mỗi cổ phiếu, tăng lần lượt 20% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí hoạt động trong quý là 675,1 triệu đô la. Công ty dự kiến doanh thu cả năm tài chính của mình trong khoảng từ 4,63 tỷ đô la đến 4,64 tỷ đô la. Cổ phiếu của Zoom tăng 3,50% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau thông báo.⦿ ---- Đài Loan: Luận án tiến sĩ bị khám phá "đạo văn," liền mất chức Thị Trưởng, lãnh thêm án tù vì tham nhũng và quy chụp người tố cáo đạo văn. Cô Ann Kao Hung-an (Cao Hồng An: 高虹安), thị trưởng Hsinchu hiện đang bị đình chỉ, đã bị kết án 10 tháng tù vào thứ Tư vì đưa ra những lời buộc tội ác ý đối với một học giả tại Hoa Kỳ, người nói rằng cô đã đạo văn trong luận án tiến sĩ của mình.Tòa án quận Đài Bắc phán quyết rằng Kao "biết rõ" rằng luận án của cô, hoàn thành vào tháng 4 năm 2018 tại Đại học Cincinnati, đã đạo văn "một cách nghiêm trọng", nhưng vẫn đệ đơn kiện Tiến sĩ Chen Shih-fen (Trần Thời Phấn: 陳時奮) về tội phỉ báng nghiêm trọng vào ngày 26 tháng 8 năm 2022.Sau khi các công tố viên quyết định không truy tố Chen vào ngày 23 tháng 3/2023, Chen đã đệ đơn kiện riêng vào tháng sau đối với Kao về tội "cáo buộc ác ý" và tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Chen hôm thứ Tư 21/8/2024."Tôi vô cùng hối tiếc về phán quyết này, vì nó đi ngược lại yêu cầu xác định tội vu khống ác ý", Kao nói sau khi tòa án ra phán quyết về vụ án của cô. "Tôi sẽ kháng cáo".

Từ tháng 9/2021 đến tháng 7/2022, Chen liên tục cáo buộc Kao đạo văn một bài nghiên cứu mà cô đồng tác giả với hai đồng nghiệp và người hướng dẫn học thuật của cô, Jay Lee (Lý Kiệt: 李傑), khi cô làm việc tại Viện Công nghiệp Thông tin (III), một tổ chức dưới sự giám sát của Bộ Kinh tế (MOEA).

Dưới bút danh Weng Ta-rui (Ông Đạt Thụy: 翁達瑞), Chen đã đăng trên Facebook những tuyên bố như "Kao Hung-an không tự nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình" và "Kao Hung-an đã bị xóa khỏi danh sách [ứng viên tiến sĩ] trong sơ yếu lý lịch của Jay Lee". Đáp lại, Kao đã kiện Chen vì tội phỉ báng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các điều tra viên từ Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc của Đài Loan đã kết luận rằng Chen đã bày tỏ quan điểm của mình về luận án của Kao sau khi xem xét "hợp lý và cẩn thận", và do đó không tìm thấy lý do để truy tố Chen. Mặt khác, các điều tra viên đã phát hiện ra 18 trường hợp đạo văn trong luận án tiến sĩ của Kao có tựa đề "Quality Prediction Modeling for Multistage Manufacturing using Classification and Association Rule Mining Techniques".

Luận án đó được hoàn thành khi cô đang làm việc tại Viện III. Để bào chữa, Kao cho biết cô chỉ "đạo văn chính mình" vì tên cô là tên đầu tiên trong số những người được liệt kê là tác giả trên bài báo nghiên cứu mà cô đã thực hiện cho Viện III được sử dụng trong luận án của mình. Tòa án không chấp nhận lập luận của Kao, thay vào đó, tòa án nhận thấy rằng cô không có quyền sử dụng các phát hiện của bài báo dưới tên của chính mình vì nó đã được đồng tác giả.

Bên cạnh nhiều điểm tương đồng được các nhà điều tra xác định giữa luận án của Kao và bài báo nghiên cứu đồng tác giả, tòa án phát hiện Kao cũng đã "đạo văn" một bài báo đã xuất bản khác mà cô đồng tác giả nhưng quyền tác giả thuộc về Viện III có tựa đề "Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction".

Tòa án kết luận rằng việc thiếu tài liệu tham khảo trong tác phẩm của cô là đủ để phán quyết rằng Kao đã "cố ý" cố gắng ngăn cản người khác phát hiện ra rằng luận án của cô vi phạm đạo đức học thuật. Theo tòa án, Kao đã trích dẫn làm bằng chứng để bào chữa cho mình một email do Jane Strasser, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu tại Văn phòng Chính trực nghiên cứu của Đại học Cincinnati viết vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, trong đó bày tỏ quan điểm rằng tác phẩm của Kao không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, tòa án phát hiện rằng email chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân và Strasser đã không xem xét vấn đề về quyền tác giả của nhiều tác phẩm trong bài báo đạo văn. Phán quyết này được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với Kao, người đã bị kết án bảy năm bốn tháng tù hồi tháng trước vì tội tham nhũng. Thị trưởng Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) đã tự động bị đình chỉ chức vụ vì vi phạm Đạo luật chống tham nhũng và làm giả tài liệu theo bộ luật hình sự. Kao, 40 tuổi, hiện đang kháng cáo vụ án tham nhũng.

⦿ ---- Ngành kỹ thuật sa thải hàng loạt để thích ứng với trí tuệ nhân ạto AI. Các đợt sa thải đang một lần nữa gia tăng trong ngành công nghệ. Từ 15.000 đợt sa thải do Intel công bố cách đây hai tuần và Cisco tuyên bố sẽ sa thải 5.000 người cho đến mức cắt giảm 15% do GoPro công bố hôm thứ Ba 20/8/2024, những người làm công nghệ tại Bắc California đang lo lắng.

Lãi suất cao làm chậm đầu tư của các công ty kết hợp với nỗi lo về sự suy thoái kinh tế đã dẫn đến rất nhiều đợt sa thải. Rapid Robotics có trụ sở tại San Francisco cho biết đây không phải là sự suy thoái. Đó là sự thay đổi về đối tượng mà ngành công nghệ đang tìm kiếm để tuyển dụng.

Jonathan Chu, giám đốc kỹ thuật tại Rapid Robotics cho biết: "Ngành công nghiệp AI sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Những việc làm mới sẽ được tạo ra để thúc đẩy và hỗ trợ ngành công nghiệp AI. Những việc làm mới mà trước đây bạn không bao giờ có thể tưởng tượng ra giờ đã xuất hiện nhờ công nghệ AI".

Các công ty khởi nghiệp liên quan đến AI vẫn đang phát triển mạnh tại Bay Area, nhưng họ đòi hỏi những kỹ năng cụ thể. Theo EDD, ngay cả sau khi cộng thêm kế hoạch sa thải của Cisco và Intel, số lượng việc làm bị mất trong lĩnh vực công nghệ tại Vùng Vịnh Bắc California trong 12 tháng qua cũng gần bằng số lượng việc làm mà các công ty công nghệ tạo ra trong 12 tháng qua.

⦿ ---- Kentucky: Một người đàn ông Kentucky đã hack vào hệ thống sổ đăng ký tử vong của tiểu bang để làm giả cái chết của chính mình nhằm tránh phải trả hơn 100.000 đô la tiền cấp dưỡng nuôi con còn nợ đã bị kết án hơn sáu năm tù, theo các công tố thông báo hôm thứ Ba. Jesse Kipf, 39 tuổi, đã bị kết án hôm thứ Hai tại Tòa án Quận phía Đông của Kentucky trong một thỏa thuận nhận tội về tội gian lận máy tính và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Vào tháng 1 năm 2023, Kipf đã truy cập vào hệ thống sổ đăng ký tử vong của Hawaii bằng thông tin của một bác sĩ sống ở một tiểu bang khác và tạo ra một hồ sơ cho cái chết của chính mình, các công tố viên cho biết trong một bản tin. Y đã hoàn thành bảng tính Giấy chứng tử của Tiểu bang Hawaii, tự chỉ định mình là người chứng nhận y tế cho vụ án và chứng nhận cái chết của mình bằng chữ ký số của bác sĩ — dẫn đến việc y được đăng ký là người đã chết trong nhiều cơ sở dữ liệu của chính phủ, bản tin cho biết.

Các quan chức cho biết y thừa nhận đã làm giả cái chết của chính mình một phần "để tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con còn nợ". Theo biên bản tuyên án, y nợ hơn 116.000 đô la tiền cấp dưỡng nuôi con. Kipf cũng đã xâm nhập vào các hệ thống đăng ký tử vong của tiểu bang khác, các mạng lưới doanh nghiệp tư nhân và các mạng lưới chính phủ và công ty "bằng thông tin đăng nhập mà y đánh cắp từ những người thật". Sau đó, y đã cố gắng bán quyền truy cập vào các mạng lưới đó trên trang web đen, theo các công tố viên.

Kipf thừa nhận có cơ sở dữ liệu thông tin nhận dạng cá nhân trên các thiết bị điện tử của mình bao gồm số an sinh xã hội và hồ sơ y tế mà y đã bán "cho những người mua quốc tế, bao gồm cả những cá nhân từ Algeria, Nga và Ukraine", theo biên bản tuyên án.

Thiệt hại đối với các hệ thống đăng ký tử vong của tiểu bang bao gồm gần 80.000 đô la chi phí sửa chữa cũng như "hậu quả không thể kể xiết khi cố gắng khắc phục các mạng lưới và tác hại đối với những cá nhân có thông tin nhận dạng cá nhân bị tiết lộ, đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích", hồ sơ cho biết.

Kipf phải chấp hành 85% bản án tù của mình và sau khi được thả, y sẽ chịu sự giám sát của Văn phòng quản chế Hoa Kỳ trong ba năm. Kipf ban đầu bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng 11/2023 về năm tội danh gian lận máy tính và ba tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, theo thông cáo báo chí. Ông bị buộc tội truy cập trái phép vào các trang web của tiểu bang Arizona, Hawaii và Vermont, cũng như các doanh nghiệp GuestTek Interactive Entertainment Ltd. và Milestone Inc.

⦿ ---- Một bà mẹ ở Kansas có đứa con trai 2 tuổi đã bắn chết cô chị 4 tuổi của mình đã bị kết án tù chung thân. AP đưa tin Mariann Belair, 24 tuổi, sẽ không đủ điều kiện để được ân xá cho đến khi cô thụ án 25 năm theo bản án được tuyên vào thứ Ba tại Tòa án Quận Shawnee. Vào tháng 5, bồi thẩm đoàn đã tuyên cô có tội về tội gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ em và giết người cấp độ một khi phạm trọng tội.

Belair đã làm chứng tại phiên tòa rằng cô đã lấy một khẩu súng lục 9mm đã nạp đạn từ túi đựng tã của mình và đặt nó trên ghế dài bên cạnh cô vào tháng 10 khi cô ở nhà với cô con gái 4 tuổi, Lawrencia Perez-Belair, và cậu con trai 2 tuổi và cô con gái 1 tuổi. Cô cho biết cô đã lên kế hoạch đi mua đồ ăn với gia đình và đảm bảo rằng cô đã mang theo mọi thứ cần thiết trong túi. Cô cho biết Lawrencia sau đó đã "làm cô mất tập trung" bằng cách yêu cầu cô chụp ảnh họ bằng điện thoại di động.

Phó Biện lý Quận Lauren Amrein nói với bồi thẩm đoàn rằng khẩu súng nằm trên ghế ít nhất 12 phút trước khi con trai của Belair, người sắp tròn 3 tuổi, nhặt nó lên và bắn cô chị của mình. Bà cho biết không có người lý trí nào để khẩu súng nằm đó lâu như vậy khi có trẻ nhỏ ở đó. Hồ sơ tòa án cho thấy Belair đã phàn nàn trong một động thái viết tay rằng luật sư xét xử của bà đã ngăn cản bà nhận tội, điều này có thể khiến bà bị kết án 10 năm và ba tháng tù. Một luật sư mới được giao cho vụ án đã yêu cầu xét xử lại.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một số người chứng kiến ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông nhét hàng hóa, bao gồm cả kính râm đắt tiền, vào một chiếc túi và chạy khỏi Trung tâm thời trang Northridge Fashion Center. Video quay bằng điện thoại di động cho thấy tên cướp đi vòng quanh một cửa hàng Sunglass Hut trong khi quyết định nên bỏ những món đồ nào vào thứ có vẻ như là túi đựng rác.

Một nhân viên bảo vệ đã đến đối đầu với nghi phạm trong giây lát nhưng không thể bắt giữ được hắn. Sau đó, nghi phạm được nhìn thấy chạy khỏi tiệm với túi hàng vẫn còn trên tay. Có lúc, nghi phạm thậm chí dừng lại và chỉ vào nhân viên bảo vệ đang đuổi theo nhưng vẫn kịp quay lại và chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Hắn đội mũ sáng màu, mặc áo sơ mi tối màu và quần trắng.

⦿ ---- Tennessee: Cô Ha Nguyen, 42 tuổi, bị cho là đã hành hung chồng mình, Vinh Do, tại một ngôi nhà ở Blackpool Drive vào ngày 19 tháng 8. Khi cảnh sát đến, họ đã nói chuyện với Do, người này khai rằng anh và Nguyen đã tranh cãi về cách họ muốn nuôi dạy con cái. Do khẳng định rằng cuộc tranh cãi đã leo thang khi Nguyen đánh anh ta nhiều lần vào lưng và vai. Sau đó, anh nói rằng anh đã bỏ đi và ra ngoài. Do khai rằng khi anh quay lại bên trong và Nguyen lại bắt đầu cãi nhau với anh ta. Điều này khiến Nguyen lại đánh anh ta.

Do lưu ý rằng anh bị thương ở cánh tay, mà cảnh sát quan sát thấy là vết xước ở cánh tay. Sau đó, Do khai rằng anh đã rời khỏi nhà một lần nữa để tránh xa Nguyen. Do khai rằng khi anh ta vào nhà lần thứ hai, Nguyen đã cố gắng tấn công anh ta một lần nữa. Tuy nhiên, anh ta đã tránh được cuộc tấn công và rời khỏi nhà để gọi cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã nói chuyện với Nguyen, cô khai rằng cả hai đang tranh cãi về cuộc hôn nhân của họ. Cô khai rằng khi Do cố gắng bỏ đi khỏi cuộc tranh cãi, cô đẩy anh ta để anh không thể bỏ đi. Nguyen không bị thương tích nào. Do cô thừa nhận đã đẩy Do và những lời khai khác, Nguyen bị coi là kẻ gây hấn chính. Nguyen đã bị bắt giữ vì tội hành hung gia đình.

Ha T. Nguyen đã bị giam giữ tại Nhà tù Metro Nashville vào ngày 19 tháng 8, bị truy tố tội hành hung gia đình. Cô được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 1.000 đô la.

⦿ ---- TIN VN. Hơn 200 tỷ USD được kiều bào gởi về nước. Theo Báo Đầu Tư Tài Chánh. Ngày 22-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới" lần thứ IV và Diễn đàn "Trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài" năm 2024. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự tự hào khi thấy cộng đồng có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Từ khoảng 4,5 triệu người ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016, đến nay đã có hơn 6 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, số người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10%, tương đương 600.000 người. Đặc biệt, kiều bào trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong vòng hơn 30 năm qua, tổng lượng kiều hối chuyển về trong nước đạt hơn 200 tỷ USD. Tính đến hết năm 2023, kiều bào đã đầu tư 421 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD; cùng với đó là hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

⦿ ---- TIN VN. Nhập khẩu thịt heo tăng, ngành chăn nuôi sợ mất ‘sân nhà’. Theo Doanh Nghiệp Tiếp Thị. Nhập khẩu thịt lợn tăng mạnh khiến những nhà sản xuất trong nước lo ngại về khả năng mất thị phần trong tương lai. Báo cáo mới đây của Cục Xuất nhập khẩu cho biết, nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam có xu hướng tăng trong tháng 5 và 6. Tính chung trong quý II, Việt Nam nhập khẩu 27.000 tấn thịt lợn, trị giá hơn 60 triệu USD, tăng gấp đôi về cả lượng lẫn giá trị so với quý I. Tuy nhiên, con số này mới chỉ tương đương khoảng 2% tổng nguồn cung thịt lợn của Việt Nam. Năm ngoái, nhập khẩu thịt lợn và phụ phẩm từ thịt lợn của Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh với 235.000 tấn, tăng 28% so với 2022. Nhập khẩu thịt lợn tăng mạnh khiến những nhà sản xuất trong nước lo ngại về khả năng mất thị phần trong tương lai.

⦿ ---- TIN VN. Hà Nội: bệnh nhân ung thư phải 'đút lót' 200.000 đồng mỗi lần đi xạ trị, tố cáo xong là bị đánh gãy chân. Theo VietnamNet. Người phát cháo từ thiện tố cáo Bệnh viện K: Sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Chị T. khẳng định không bịa đặt việc bệnh nhân ung thư phải 'đút lót' 200.000 đồng mỗi lần đi xạ trị ở Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Người phụ nữ này sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Trao đổi với báo VietNamNet, chị Đ.T.T (tạm trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về video chia sẻ thông tin "bệnh nhân đưa 200.000 đồng để được xạ trị sớm" ở Bệnh viện K. Người phụ nữ này khẳng định đến nay chưa nhận được thông tin từ cơ quan chức năng cũng như Bệnh viện K mời tới làm việc về vấn đề trên. Công an huyện Thanh Trì cho hay đã nhận được đơn của chị Đ.T.T. tố cáo bảo vệ của Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) hành hung khiến chị gãy xương mác chân trái. Công an đang vào cuộc điều tra, xác minh nội dung đơn. Sáng 20/8, đại diện công an huyện đã đến lấy lời khai của chị liên quan vụ việc này. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video với nội dung "người bệnh phải đưa 200.000 đồng cho bác sĩ Bệnh viện K để được xạ trị sớm, không phải chờ đợi thời gian dài".

⦿ ---- HỎI 1: Đa số giới trẻ dưới 28 tuổi tin rất ít vào Quốc Hội, Tổng Thống và Tòa Tối Cao?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát của Gallup-Walton Family Foundation công bố hôm thứ Tư, nhiều người Mỹ trẻ tuổi không tin tưởng vào nhiều thể chế khác nhau, với gần một nửa số người nói rằng họ rất ít tin tưởng vào Quốc hội hoặc chức tổng thống. Tới 53% những người trong độ tuổi bỏ phiếu của Thế hệ Z - mà cuộc khảo sát định nghĩa là những người dưới 28 tuổi - cho biết họ rất ít tin tưởng vào Quốc hội, với 51% nói như vậy về chức tổng thống và 44% về Tòa án Tối cao. Chỉ có 20% cho biết họ "khá nhiều" hoặc "rất nhiều" tin tưởng vào Tòa án Tối cao, thậm chí còn ít người bày tỏ mức độ tin tưởng cao vào Quốc hội hoặc chức tổng thống.

Chi tiết:

https://www.kimt.com/news/majority-of-gen-z-voters-have-little-trust-in-congress-or-the-presidency-new-survey/article_df189693-9761-56f5-b626-90280e4af7e6.html

⦿ ---- HỎI 2: Ăn thịt đỏ và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ăn thịt đỏ và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, một đánh giá mới cho thấy. Kết quả cho thấy, việc thường xuyên ăn 50 gam thịt chế biến mỗi ngày -- tương đương với hai lát thịt ham -- làm tăng 15% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 của một người trong vòng 10 năm tới. Tương tự như vậy, ăn 100 gam thịt đỏ chưa qua chế biến mỗi ngày -- ví dụ như một miếng bít tết nhỏ -- có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 10%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/21/red-meat-linked-risk-type-2-diabetes/2911724254190/

.