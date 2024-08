- TT Biden sẽ diễn văn mở đầu Đại Hội: hãy bầu cho bà Harris để cứu nền dân chủ Mỹ - Chờ Đại hội Dân Chủ: các phố chính Chocago rủ nhau dựng ván ép che kính để ngừa biểu tình đập phá. - Cảnh sát Chicago xài độc chiêu chống người biểu tình: cấm tè. Bị kiện ra tòa, Thị trưởng đành cho phép.

Các phố chính Chocago dựng ván ép che kính để ngừa biểu tình đập phá. Một số doanh nghiệp trong khu thương mại của thành phố Chicago đã phủ cửa sổ và cửa ra vào bằng ván ép để bảo vệ tòa nhà tốt hơn trong trường hợp các cuộc biểu tình trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới trở nên hỗn loạn. (Photo YT)

- Thăm dò NYT/Siena College: Harris hơn Trump ở Arizona (50% vs 45%) và North Carolina (49% vs 47%). Trump hơn bà Harris ở Nevada (48% vs 47%) và Georgia (50% vs 46%).

- Cử tri nữ, gốc Latinh và da đen ở các tiểu bang chiến trường: bà Harris hơn Trump. Cử tri da trắng: Trump hơn điểm bà Harris xa. Cử tri trẻ dưới 30 tuổi: Trump chỉ hơn bà Harris duy nhất ở Georgia, thua Harris ở các nơi khác.

- Trump kể công dời Tòa đại sứ Mỹ vào Jerusalem, rồi chụp mũ bà Harris chống Do Thái, bất kể chồng bà Harris là người gốc Do Thái.

- Giới quân sự bất mãn vì Trump chê Huân chương Danh dự của quân đội là tệ hại vì họ "bị trúng quá nhiều đạn hoặc là họ đã chết," không tốt bằng Huân chương Tự do của Tổng thống của dân sự vì không ai trúng đạn.

- Cử tri Do Thái tại Pennsylvania đã ủng hộ Harris hơn Trump 12 điểm, 55%-43%.

- Tỷ phú Cộng hòa Miriam Adelson hứa ủng hộ Trump toàn lực: tiền giúp là chuyện nhỏ

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ phát biểu tại Đại hội Dân Chủ toàn quốc hôm Thứ Tư

- Tim Walz lên TikTok, với chú chó tên Scout

- Điềm lành cho Dân Chủ: Thống đốc Roy Cooper nói bầu không khí North Carolina có vẻ như năm 2008, khi Obama thắng lớn

- Tim Walz thắng điểm dư luận, Vance xuống điểm

- Trump tăng tốc vận động, lịch trình sẽ dày đặc

- Người Mỹ đang xem nhiều quảng cáo phát sóng ủng hộ Trump hơn ủng hộ Harris.

- Nghệ thuật quảng cáo: đọc lướt qua có vẻ như nhiều kết quả qua Google là thông điệp ủng hộ bà Harris từ các hãng tin. Google nói cả Dân chủ và Cộng hòa đều quảng cáo kiểu mơ hồ như thế.

- Bà Harris cam kết: xóa nợ y tế cho hàng triệu người Mỹ, cấm tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa, trợ cấp 25.000 đô cho người mua nhà lần đầu và cấp tín dụng thuế trẻ em 6.000 đô/bé sơ sinh

- Khai tử nạn thiếu nhà tại Mỹ: Bà Harris hứa xây 3 triệu ngôi nhà mới và nhà cho thuê

- Bà Harris: Trump muốn tăng thuế dân Mỹ vì Trump đòi áp thuế 10% đối với hàng nhập cảng, riêng áp thuế 60% với hàng nhập từ TQ.

- Bà Harris kể: hầu hết thời thơ ấu là người đi thuê nhà, tôi từng làm ở McDonald's, mẹ tôi đã tiết kiệm hơn một thập niên để mua nhà

- Máy bay vận động tranh cử của JD Vance quay trở lại sân bay Milwaukee để sửa cửa trục trặc, rồi bay lại

- Thống đốc New Jersey bổ nhiệm cựu chánh văn phòng của mình là George Helmy làm thượng nghị sĩ tạm quyền thay TNS Bob Menendez bị kết tội hối lộ

- Mật vụ Mỹ tăng bảo vệ 2 ứng cử viên Harris và Trump

- Cựu trùm Mật vụ Mỹ cũng bị hăm dọa ám sát.

- Vance có độc chiêu: đi vận động dẫn theo Atlas, một chú chó chăn cừu Đức 9 tháng tuổi

- 500 chuyên gia y tế Thư ngỏ bảo vệ bệnh nhân, phản đối Cộng hòa đòi xóa bỏ Đạo luật Giảm lạm phát IRA

- Nga dội bom khu dân cư ở thành phố Sumy, cháy, gây thương vong

- Gaza: 40.074 người chết và 92.537 người bị thương

- Lebanon: 10 người khu dân cư chết vì bom Israel

- Quân Ukraine phá hủy một cây cầu ở quận Glushkov, tỉnh Kursk trên đất Nga

- 200 vận động viên bơi thi giữa hai bở Đài Loan (Kinmen) và Hoa Lục (Xiamen), hy vọng hòa bình, yêu thương

- Insurify: giá bảo hiểm xe tại California dự kiến sẽ tăng 54% trong năm 2024, với bảo phí trung bình 2.681 đô/xe/năm

- Nam California: hóa đơn tiền điện tháng này của bạn tăng vọt có thể vì bạn xài điện nhằm vào giờ cao điểm

- Quận Riverside: Nhiều xe buýt trường học bị thiêu rụi

- Quận Los Angeles: điều tra vụ tấn công làm chết 1 thanh niên Nam Hàn 19 tuổi ở Koreatown

- Quận Cam: giết người rồi tự tử, cụ ông 86 tuổi và cụ bà 70 tuổi chết.

- Wichita: cô Latoya Annette McCurn bị kết án 84 tháng tù vì đâm chết Van Hung Nguyen

- Tin BBC: Ông Tô Lâm thăm Trung Quốc: tăng cường kết nối đường sắt.

- HỎI 1: Tế bào não bộ sẽ tái phục hồi trong giấc ngủ để chuẩn bị cho bạn hôm sau học và làm việc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tới 45% dân Mỹ nói uống chút rượu mỗi ngày sẽ hại cho sức khỏe, tăng 6% so với năm ngoái? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/8/2024) ⦿ ---- Quân đội Nga đã tấn công một khu dân cư ở thành phố Sumy, đông bắc Ukraine, chính quyền địa phương cho biết. Các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt đám cháy và xác định vị trí thương vong. Cho đến nay, một người đã bị thương, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự Sumy Oleksiy Drozdenko cho biết. Cuộc tấn công cũng gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư và xe hơi.

⦿ ---- Ít nhất 40.074 người đã chết và 92.537 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10 và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.

⦿ ---- Các cuộc tấn công quân sự của Israel đã giết chết 69 người và làm bị thương 136 người khác trong giai đoạn báo cáo 48 giờ gần đây nhất, theo Bộ Y tế Gaza. Israel đã ra lệnh sơ tán hàng loạt ở phía bắc và phía nam Gaza, bao gồm cả các khu vực ở phía nam mà trước đây họ chỉ định là "khu vực an toàn". Ít nhất 16 người, bao gồm chín trẻ em, đã được báo cáo là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào đêm Thứ Sáu rạng Thứ Bảy nhằm vào những người phải di dời ở az-Zawayda, trung tâm Gaza.

⦿ ---- Lebanon: Theo truyền thông Lebanon, mười người đã được báo cáo là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đang dành cả cuối tuần để chuẩn bị bài phát biểu cho đêm khai mạc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, một khoảnh khắc hoàn toàn khác so với những gì ông đã chuẩn bị chỉ vài tuần trước khi Đảng Dân chủ tập hợp xung quanh một ứng cử viên tổng thống mới. Bài phát biểu quan trọng của tổng thống hôm thứ Hai sẽ mang đến cho Biden một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất mà ông còn lại để phát biểu trước người dân Mỹ khi hơn năm thập niên hoạt động chính trị của ông bắt đầu đi vào hồi kết.

Biden sẽ trình bày lý do tại sao bà Harris nên được bầu làm tổng thống trước hàng nghìn đại biểu Dân chủ và các thành viên đảng tại Trung tâm United ở Chicago chỉ vài tuần sau khi nhiều người trong chính đảng của ông công khai và riêng tư kêu gọi ông chấm dứt nỗ lực tranh cử tổng thống. Khi chuẩn bị lên Marine One để bay đến Trại David hôm thứ sáu, tổng thống đã được các phóng viên hỏi về thông điệp của ông dành cho đảng Dân chủ tại đại hội. Biden trả lời: "Chiến thắng".

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang thu hẹp khoảng cách với cựu Tổng thống Trump ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng, trong khi cuộc bầu cử đang đến gần. Cuộc thăm dò mới được công bố hôm thứ Bảy 17/8, từ The New York Times/Siena College cho thấy Harris đang dẫn trước Trump ở Arizona (50% so với 45%) và North Carolina (49% so với 47%). Động lực của phó tổng thống trong những tuần gần đây đã khiến chiến dịch của bà tuyên bố rằng Tar Heel Sate (tên thân mật của North Carolina), nơi Trump đã xây dựng được lợi thế vững chắc khi đối đầu với cựu Tổng thống Biden, đã trở lại với đảng Dân chủ.

Ở Nevada và Georgia, Harris đã phần lớn thu hẹp khoảng cách với cựu tổng thống. Trump dẫn trước phó tổng thống ở Silver State (Nevada), 48% so với 47% và ở Peach State (Georgia), 50% so với 46%, theo cuộc khảo sát.

Theo cuộc khảo sát, xét về trung bình trong bốn tiểu bang Sun Belt, Trump và Harris huề nhau ở mức 48%. Bất kỳ ứng cử viên nào cũng cần giành chiến thắng ở ít nhất một trong những tiểu bang này cùng với ba tiểu bang Rust Belt — Wisconsin, Michigan và Pennsylvania — để giành được chức tổng thống.

Harris đã liên tục giành chiến thắng trong các cuộc thăm dò toàn quốc kể từ khi Biden tuyên bố vào tháng trước rằng ông sẽ rút khỏi cuộc đua và ủng hộ bà ra tranh cử vào tháng 11. Bà đã trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ vào đầu tháng này và sẽ chính thức chấp nhận đề cử cùng với người bạn đồng hành là Thống đốc Minnesota Tim Walz trong vài ngày tới tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago.

⦿ ---- Cử tri nữ: Ở Arizona và North Carolina, Harris đã mở rộng khoảng cách dẫn trước trong số phụ nữ, vượt qua Trump 60% so với 35% ở Arizona và 57% so với 39% ở North Carolina. Biên độ này hẹp hơn có lợi cho bà ở Georgia (53% Harris so với 42% Trump) và Nevada (51% Harris so với 43% Trump).

Cử tri gốc La-tinh và da đen: Harris có kết quả tốt hơn trong số cử tri gốc La-tinh ở Arizona (56% Harris so với 38% Trump) so với ở Nevada (45% Harris so với 44% Trump). Và sự ủng hộ của bà trong số cử tri da đen rộng hơn đáng kể ở North Carolina (85% Harris so với 9% Trump) so với ở Georgia (73% Harris so với 20% Trump).

Cử tri da trắng: Trump nắm giữ lợi thế rộng hơn trong số cử tri da trắng không có bằng đại học, một phần quan trọng trong liên minh của ông, ở các tiểu bang miền Nam trong đợt thăm dò này so với các tiểu bang miền Tây. Nhóm này chia 79% Trump thành 18% Harris ở Georgia, và 67% Trump thành 30% Harris ở North Carolina, nhưng lại chia rẽ theo hướng có lợi cho ông ở Nevada (59% Trump so với 37% Harris) và Arizona (56% Trump so với 40% Harris).

Những cử tri trẻ tuổi: Những cử tri dưới 30 tuổi chia rẽ theo hướng có lợi cho Trump ở Georgia, 51% Trump so với 44% Harris, trong khi chia rẽ theo hướng có lợi hơn cho Harris ở ba tiểu bang còn lại, 52% Harris so với 36% Trump ở Arizona, 53% Harris so với 39% Trump ở Nevada và 56% Harris so với 39% Trump ở North Carolina.

⦿ ---- Mọi chuyện bắt đầu như một nỗ lực vào phút chót hồi tháng 2: Những người tổ chức ở Michigan hy vọng sẽ sử dụng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại tiểu bang này để gửi thông điệp tới Tổng thống Joe Biden nhằm chấm dứt sự ủng hộ của ông đối với cuộc chiến tranh của Israel tại Gaza. Thế rồi 6 tháng sau, Biden không còn là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nữa. Nhưng sự ủng hộ "bền bỉ" của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Và phong trào "không cam kết" (uncommitted), đòi ngưng bắn ở Gaza ra đời tại Michigan cũng vậy.

Ban đầu, mục đích là khuyến khích những cử tri sơ bộ trên khắp cả nước bỏ phiếu "không cam kết" để phản đối cuộc chiến. Nhưng giờ đây, khi mùa bầu cử sơ bộ đã kết thúc, "phong trào không cam kết" đã hướng tới một nền tảng mới: Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Tuần tới, 30 đại biểu từ tám tiểu bang, đại diện cho khoảng 700.000 cử tri đã bỏ phiếu "không cam kết", sẽ tới đại hội ở Chicago. Mặc dù họ đã bị từ chối một diễn đàn chính thức để phát biểu tại phiên họp, họ hy vọng sự hiện diện của họ vẫn sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.

"Chúng tôi là phái đoàn đầu tiên đại diện cho nhân quyền của người Palestine. Và tôi nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng. Chúng tôi là một nhóm nhỏ nhưng hùng mạnh,” Asma Mohammed, người đã tổ chức cho phong trào “không cam kết” trước cuộc bầu cử sơ bộ của Minnesota, cho biết.

⦿ ---- Các nhà lập pháp Dân chủ tại Hoa Kỳ đang lo lắng về sự an toàn của họ trong suốt Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bắt đầu vào ngày 19 tháng 8, theo Axios đưa tin. Một số người dự kiến ​​sẽ có các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên quy mô lớn trong sự kiện kéo dài bốn ngày tuần tới tại Chicago và được cho là đã được lực lượng thực thi pháp luật của Điện Capitol tư vấn về các thủ tục an toàn.

Theo các nhà lập pháp giấu tên, các Dân biểu Hạ viện Dân chủ đã được cung cấp một "kế hoạch an ninh toàn diện", bao gồm lời khuyên về những khu vực cần tránh và cách phản ứng nếu bị người biểu tình đối đầu. Cơ quan Mật vụ được cho là đã nói rằng họ sẽ giữ những người biểu tình ở "các khu vực biểu tình được chỉ định" để giảm thiểu rủi ro và làm việc với Cảnh sát Điện Capitol và Sở Cảnh sát Chicago để đảm bảo an toàn cho các nhà lập pháp.

⦿ ---- Cảnh sát xài độc chiêu chống người biểu tình: cấm tè. May mắn, Thị trưởng cho phép. Hàng ngàn nhà hoạt động cánh tả có kế hoạch phản đối Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới đã thắng kiện, khi chính quyền thành phố đồng ý cho phép sử dụng nhà vệ sinh di động tại nơi những người biểu tình dự định diễn hành. Trước đó, Thành phố Chicago đã lập luận rằng nhà vệ sinh di động tại Công viên Union, cách Trung tâm United bốn dãy nhà — nơi Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ chính thức chấp nhận đề cử tổng thống vào ngày 22 tháng 8 — gây ra rủi ro cho an toàn công cộng.

Các quan chức thành phố cho biết, nhà vệ sinh di động có thể được sử dụng để phát động các cuộc tấn công khủng bố hoặc chế tạo thành vũ khí. "Về nhà vệ sinh di động, đây là nơi cất giấu vũ khí hoặc vật liệu mất vệ sinh có thể được sử dụng để chống lại những người khác hoặc nhân viên thực thi pháp luật", Bryan Gallardo, Phụ tá ủy viên tại Sở Giao thông Vận tải Chicago, đã viết trong một lá thư gửi cho những người tổ chức biểu tình vào thứ Tư. "Chúng có thể được sử dụng làm căn cứ để gây ra thương vong hàng loạt. Chúng cũng có thể bị phá vỡ thành nhiều mảnh để sử dụng làm vũ khí chống lại những người khác hoặc nhân viên thực thi pháp luật hoặc được sử dụng để đẩy lùi lực lượng thực thi pháp luật".

Các nhóm biểu tình cánh tả đang tổ chức chủ yếu tập trung vào việc phản đối sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza. Nhóm biểu tình đã đệ đơn khẩn cấp xin lệnh sơ bộ lên tòa án liên bang để phản đối các hạn chế. May mắn, thành phố giờ chót đã đồng ý đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình vào thứ Sáu. Do vậy Thẩm phán Andrea R. Wood quyết định hủy phiên xét xử chuyện cảnh sát ngăn cản người biểu tình bằng cách cấm tè.

"Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ với tư cách là thị trưởng thành phố Chicago, tôi vẫn cam kết duy trì các phong trào đa dạng, nhiều thế hệ đã mang lại cho tôi thông qua việc thực hiện quyền biểu tình và quyền Tu chính án thứ nhất", Thị trưởng Brandon Johnson cho biết trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn. "Chúng tôi tập trung vào các giải pháp hợp tác và đã mở rộng cách tiếp cận này vào quá trình chuẩn bị cho đại hội của mình để cân bằng nhu cầu về an ninh với cam kết của chúng tôi về quyền tự do ngôn luận". Thực tế, Thị trưởng Chicago nhìn thấy trước, Thẩm phán Wood dự kiến sẽ phán quyết chống lại cảnh sát.

⦿ ---- Các phố chính Chocago dựng ván ép che kính để ngừa biểu tình đập phá. Một số doanh nghiệp trong khu thương mại của thành phố Chicago đã phủ cửa sổ và cửa ra vào bằng ván ép để bảo vệ tòa nhà tốt hơn trong trường hợp các cuộc biểu tình trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới trở nên hỗn loạn.

Scott Shapiro của Syd Jerome Menswear nằm trong số các doanh nghiệp đã chọn gia cố cửa sổ của họ, cho biết ông "không có dấu hiệu nào" cho thấy có bất kỳ biện pháp bảo vệ bổ sung nào ở Loop. Cửa hàng quần áo nam này nằm trên Phố Madison, ngay dưới Tòa thị chính và dọc theo tuyến đường đến Trung tâm United. Shapiro cho biết mặt tiền cửa hàng của ông đã bị hư hại bốn lần trước đó, với cửa sổ bị vỡ, hàng hóa bị cướp phá và thiệt hại tài sản khác. "Chúng tôi biết từ những kinh nghiệm trong quá khứ rằng điều gì đó có thể xảy ra nên chúng tôi muốn chủ động và đi trước một bước", ông nói.

Gỗ đóng ván che cửa kính, ngừa biểu tình đập phá.(Photo YT)

Các đội của một doanh nghiệp có tên là Chicago Board Up Services cho biết họ đã đóng ván ít nhất một chục địa điểm xung quanh West Loop, trung tâm thành phố và Daley Plaza và có kế hoạch làm việc tại các doanh nghiệp khác vào cuối tuần. “Nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong bất kỳ loại hàng nào mà bạn cảm thấy sẽ có nhiều hỗn loạn — chúng tôi không thúc đẩy điều đó — chúng tôi hy vọng thành phố sẽ thoải mái và sẽ không có bất ổn. Nhưng nếu bạn cảm thấy muốn đóng ván cửa, thì tốt hơn là đóng ván lại thay vì phải chờ và thay kính”, giám đốc kinh doanh Vicki Fichter cho biết. Nếu một doanh nghiệp đang cân nhắc, Fichter khuyến nghị họ hành động trước thời hạn nhưng cho biết nhân viên của cô sẽ có mặt vào tuần tới nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Một phát ngôn viên của Chicago Loop Alliance cho biết tổ chức này tin rằng hội nghị sẽ diễn ra thành công mà không gây hại cho các doanh nghiệp và coi việc đóng ván bằng ván ép là không cần thiết. Thị trưởng Brandon Johnson, khi được hỏi về khả năng xảy ra bạo lực trong hội nghị tại một sự kiện báo chí để giới thiệu trực thăng mới của sở cảnh sát, đã nhấn mạnh rằng Chicago đã chuẩn bị sẵn sàng.

Gỗ đóng ván che cửa kính, ngừa biểu tình đập phá. (Photo YT)

“Để xoa dịu mối lo ngại của mọi người, điều duy nhất tôi có thể nói là chúng tôi thực sự giỏi trong việc này. … Tôi hiểu tại sao mọi người có thể có một số lo lắng vì bạn có những yếu tố trên thế giới này muốn đưa chúng ta trở lại con đường rất đen tối. … Nhưng có một điều mà tôi biết chắc chắn, với tư cách là một giáo viên khoa học xã hội, nền dân chủ của chúng ta không chỉ tồn tại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn,” ông nói.

Ông nhắc lại rằng lực lượng cảnh sát Chicago từ lâu đã phối hợp với Sở Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật khác về an ninh DNC. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với WGN vào thứ năm, Cảnh sát trưởng Chicago Larry Snelling cho biết cảnh sát của ông được đào tạo tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn để xử lý bất kỳ vụ bạo lực nào bùng phát so với bốn năm trước sau cái chết của George Floyd.

⦿ ---- Trump chụp mũ bà Harris chống Do Thái, bất kể chồng bà Harris là người gốc Do Thái. Trong bài phát biểu về chủ nghĩa bài Do Thái, Donald Trump cho biết người Do Thái đang phải đối mặt với bầu không khí tương tự như thời điểm trước cuộc diệt chủng Holocaust do hành động của các lực lượng chống Israel — và đổ lỗi hoàn toàn cho đối thủ của mình trong khi không đề cập đến chủ nghĩa bài Do Thái từ phía cực hữu.

"Những gì đang diễn ra hiện nay chính xác là những gì đã diễn ra trước cuộc diệt chủng Holocaust", Trump phát biểu trong bài phát biểu vào tối thứ Năm tại câu lạc bộ chơi gôn của ông ở Bedminster, New Jersey, có sự tham dự của một số người Do Thái ủng hộ ông nổi tiếng nhất. "Thay vì đối đầu quyết liệt với những kẻ bài Do Thái độc địa này trong đảng của mình, Kamala Harris đã xoay xở để giành được sự ủng hộ của họ".

Bài phát biểu được đưa ra khi Trump, theo lời thừa nhận của chính mình, đang cố gắng "xác định" Harris, phó tổng thống và là đối thủ Dân chủ của ông, khi bà bắt đầu dẫn trước ông trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc và ở các tiểu bang dao động. Và nó đóng vai trò như một lời đáp trả cho nhiều năm cáo buộc rằng Trump chấp nhận sự ủng hộ từ những nhân vật cực hữu trong đảng của mình và bằng hành vi của chính mình, Trump bị xem như gợi lên sự chuẩn bị cho việc Hitler nắm quyền — một cáo buộc mà những người Do Thái trong Đảng Dân Chủ đã đưa ra quy chụp Trump trong chiến dịch tranh cử cuối cùng của mình.

Trong bài phát biểu của mình, Trump đã lặp lại một số tuyên bố thường xuyên nhất của mình, bao gồm cả việc xem xét lại các hành động của ông đối với Israel với tư cách là tổng thống — chẳng hạn như rút khỏi thỏa thuận nguyên tử Iran và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel — và những lời phàn nàn rằng hầu hết người Do Thái ở Hoa Kỳ liên tục bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

⦿ ---- Một người nhận Huân chương Danh dự (Medal of Honor) đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu vì những bình luận của Trump dường như hạ thấp những người nhận giải thưởng quân sự cao quý nhất. Trump gọi "phiên bản dân sự" — Huân chương Tự do của Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) — "thực sự tốt hơn nhiều vì tất cả những người [được] nhận Huân chương Danh dự của Quốc hội đều là những người lính. Họ hoặc là ở trong tình trạng rất tệ vì bị trúng quá nhiều đạn hoặc là họ đã chết."

Đại tá Jack Jacobs đã chỉ trích những bình luận trên ấn bản ngày thứ sáu của MSNBC "Deadline: White House", gọi đây là một minh chứng nữa cho thấy Trump coi thường việc phục vụ đất nước như thế nào. "Tôi không thể tin rằng chúng ta phải có cuộc trò chuyện này ... nhưng chúng ta đã ở đây", người dẫn chương trình Nicolle Wallace nói. "Tôi đoán điều tôi muốn hỏi bạn là, liệu những người đồng cấp của bạn, những người đàn ông và phụ nữ, những cựu chiến binh, những người đàn ông và phụ nữ trong quân đội có hiểu rằng Donald Trump không chỉ không tôn trọng họ mà còn thực sự coi họ là những kẻ ngốc và kẻ thua cuộc không?"

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò do Honan Strategy Group tiến hành vào đầu tháng này và chia sẻ với NBC News, các cử tri Do Thái được khảo sát gần đây tại Pennsylvania đã ủng hộ Harris hơn Trump 12 điểm, 55%-43%. Cuộc khảo sát thực sự có phần đáng khích lệ đối với Trump. Đây không phải là nhóm nhân khẩu học được thăm dò thường xuyên, vì vậy có rất ít dữ liệu khác để so sánh với Pennsylvania.

Nhưng bất kỳ nơi nào, vẫn có từ 60% đến 70% cử tri Do Thái trên toàn quốc ủng hộ đảng Dân chủ ở cấp tổng thống trong các cuộc bầu cử gần đây, theo nghiên cứu trước đây, vì vậy cuộc khảo sát có thể cho thấy một số nhỏ đang hướng về Trump. Và Pennsylvania là tiểu bang dao động có nhiều cử tri Do Thái nhất, vì vậy ngay cả một sự thay đổi nhỏ về phía cựu tổng thống cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Người thăm dò đã tập hợp mẫu bằng cách liên hệ với những cử tri có họ Do Thái phổ biến và sau đó những người trả lời sẽ tự xác định khi được hỏi. Nhóm đã thăm dò 400 cử tri Do Thái từ ngày 26/7 đến ngày 1 tháng 8, với biên độ hoặc sai số cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm.

⦿ ---- Nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa Miriam Adelson dường như có chính sách chi phiếu trắng khi nói đến việc ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, vì bà muốn giúp ông Trump trở lại Bạch Ốc. Phụ tá chính trị của Adelson, Andy Abboud, đã bị nghe lén khi nói với những người tham dự một sự kiện vận động tranh cử tại câu lạc bộ chơi gôn của Trump ở Bedminster, New Jersey, hôm thứ năm rằng bất cứ điều gì Trump cần từ Adelson, ông Trump sẽ nhận được, theo Abboud và một người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này.

Người này và một người khác trong bài viết này được phép ẩn danh để nói chuyện thoải mái về các vấn đề riêng tư. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ông Trump thắng cử", Abboud nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngắn vào thứ sáu với CNBC, xác nhận những bình luận của ông đã nghe lén tại sự kiện. "Trong tâm trí của cô ta [Adelson] và trong tâm trí của những người điều hành ủy ban hành động chính trị [Preserve America], chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ông Trump giành chiến thắng".

⦿ ---- Đại tỷ giang hồ sẽ xuất hiện, sẽ hô hào ủng hộ bà Harris. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., sẽ có bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào hôm Thứ Tư 21/8/2024, theo ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của Quốc hội đảng Dân chủ Suzan DelBene, của Washington, và Dân biểu Tom Suozzi, của New York, cũng sẽ có bài phát biểu vào cùng ngày.

Suozzi dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề nhập cư, vấn đề đã đưa ông trở thành một nhân vật quốc gia sau khi sự chuyển hướng sang cánh hữu của ông về vấn đề biên giới giúp ông lật ngược thế cờ tại khu vực của George Santos trong một cuộc bầu cử đặc biệt năm nay. Đảng Cộng hòa đã tập trung vào các vấn đề nhập cư và biên giới như một hướng tấn công chính chống lại Harris, nhằm mục đích buộc bà phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Báo Punchbowl News lần đầu tiên đưa tin về các buổi phát biểu vào thứ Tư.

⦿ ---- Tim Walz chính thức có mặt trên TikTok, thông báo về động thái của mình trong video đầu tiên trên trang mạng xã hội này ngày hôm Thứ Sáu. Thống đốc đã quay video dài 10 giây cùng với chú chó tên là Scout của mình tại một công viên dành cho chó. "Xin chào mọi người, Tim ở đây với Scout tại công viên dành cho chó dọc theo sông Mississippi, đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia TikTok", Walz nói. "Hay như anh ta và tôi nói: TimTok. Đúng không, Scout?"

⦿ ---- Điềm lành cho Dân Chủ. Thống đốc North Carolina Roy Cooper (Dân Chủ), người đã rút lui khỏi cuộc cân nhắc trở thành ứng cử viên phó tổng thống cho bà Harris, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng ông có "cảm giác năm 2008", ám chỉ đến lần cuối cùng tiểu bang của ông bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ (bầu cử tháng 11/2008: Barack Obama thắng John McCain).

"Tôi đã nói vào đầu ngày hôm nay, 'Tôi có cảm giác năm 2008', và mọi người ở North Carolina biết điều đó có nghĩa là gì. Đó là lần cuối cùng chúng tôi bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Barack Obama", ông nói. "Tôi cũng có cảm giác đó ngay bây giờ. Tôi đang nhận được cảm giác đó từ các cử tri rằng họ muốn tạo nên lịch sử một lần nữa".

⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz đã có một chiến thắng ngoạn mục với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, bất chấp những cuộc tấn công của đảng Cộng hòa vào hồ sơ của ông khi còn tại nhiệm và trong quân đội. Walz có điểm ủng hộ ròng là 5 điểm cộng (+5), theo số liệu trung bình từ Decision Desk HQ, nổi bật vì nhiều chính trị gia hàng đầu xung quanh ông đều đang thua điểm.

Van Hung Nguyen

Ông Tô Lâm thăm Trung Quốc: tăng cường kết nối đường sắt

Đối thủ Cộng Hòa của Walz, Thượng nghị sĩ JD Vance (Ohio), có điểm ủng hộ ròng là 9 điểm âm (-9) — tỷ lệ ủng hộ của ông trừ đi tỷ lệ không ủng hộ — trong các điểm trung bình. Ở vị trí đầu danh sách ứng cử viên tổng thống, cựu Tổng thống Trump có điểm âm 10 điểm (-10), và số điểm ủng hộ-không ủng hộ của Phó Tổng thống Harris về cơ bản là ngang nhau.Mặc dù các cuộc khảo sát ban đầu cho thấy Walz không được nhiều cử tri biết đến, nhưng các nhà quan sát cho rằng thành công của ông trong cuộc thi về mức độ phổ biến là nhờ hồ sơ thực tế của ông trên danh sách ứng cử viên mới đầy năng lượng của Harris, trong khi Vance đang phải vật lộn để tạo dựng thương hiệu của mình bên cạnh Trump gây tranh cãi.Bây giờ, khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy 90 ngày nữa, Walz phải đối mặt với thách thức duy trì đà phát triển đó, mà những người theo dõi chính trị cho rằng ông có thể làm được bằng cách dựa mạnh vào tính cách dân dã của vùng Trung Tây, nâng cao danh tính quốc gia và thể hiện mạnh mẽ trong cuộc tranh luận phó tổng thống vào tháng 10.Trong một "cuộc bầu cử của những rung cảm", cựu huấn luyện viên bóng bầu dục trung học đang "trên đà hưng phấn ngay lúc này", người thăm dò ý kiến của đảng Dân chủ Ben Tulchin nói về Walz. "Walz đang tham gia một liên danh đang trên đà phát triển, vì vậy tôi nghĩ điều đó đã giúp ông ấy có một khởi đầu thực sự mạnh mẽ. Và hãy xem, hồ sơ của ông ấy - cựu giáo viên trung học, huấn luyện viên - ông ấy có một hồ sơ thực tế", Tulchin nói.Bên kia hành lang, Vance đã giành được một số sự công nhận trên toàn quốc với thành công của cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình, "Hillbilly Elegy" và bộ phim chuyển thể năm 2020. Nhưng trước khi Walz ra mắt với tư cách là người bạn đồng hành của Harris, ông Walz hầu như không được biết đến bên ngoài tiểu bang của mình.Trong một cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos vào cuối tháng 7, trước khi công bố, 86 phần trăm cử tri Mỹ cho biết họ không có ý kiến hoặc không biết thống đốc Minnesota. Một cuộc thăm dò của NPR/PBS/Marist được thực hiện ngay trước khi Walz ra mắt cũng cho thấy ông ít được biết đến hơn đáng kể so với Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (D) và Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly (D), cả hai đều được coi là những ứng cử viên "chức Phó cho bà Harris" hàng đầu.⦿ ---- Trump tăng tốc vận động. Corey Lewandowski, cố vấn cấp cao mới được bổ nhiệm cho chiến dịch tranh cử của Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng lịch trình của cựu tổng thống sẽ tăng lên. "Bạn sẽ thấy ông ấy trên đường cả tuần và bạn sẽ thấy lịch trình của tổng thống tiếp tục tăng lên, bởi vì tôi tin rằng tổng thống sẽ làm tốt nhất khi ông ấy nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ", Lewandowski cho biết.Khi được hỏi điều gì cần thay đổi trong chiến dịch tranh cử của Trump, Lewandowski chỉ ra rằng muốn Trump "xuất hiện trước người dân Mỹ". Lewandowski nói: "Tôi muốn ông ấy nói chuyện tại các cuộc tụ họp nhỏ, các cuộc tụ họp lớn, các cuộc mít tinh, các bài phát biểu về chính sách. Đó là nơi ông ấy xuất sắc và đó là nơi ông ấy giỏi nhất. Và tôi nghĩ rằng càng có nhiều người được nhìn thấy và lắng nghe ông ấy, thì khả năng họ ủng hộ ông ấy càng cao".⦿ ---- Theo một nghiên cứu từ Dự án truyền thông Wesleyan, người Mỹ đang xem nhiều quảng cáo ủng hộ cựu Tổng thống Trump hơn là những quảng cáo ủng hộ ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Dân chủ Kamala Harris. Nghiên cứu được công bố vào thứ Tư cho thấy kể từ ngày 12 tháng 7, đã có 44.000 quảng cáo được phát sóng ủng hộ Trump. Một nửa trong số đó đến từ MAGA Inc., nơi đã phát sóng khoảng 22.800 quảng cáo. Preserve America PAC, một nhóm bên ngoài khác liên kết với Trump, đã tài trợ cho khoảng 6.100 lần phát sóng. Kể từ giữa tháng 7, chiến dịch tranh cử của Trump đã tăng cường sự hiện diện trên sóng, tài trợ cho gần 15.000 quảng cáo có chi phí hơn 10 triệu đô la.Về phía đảng Dân chủ, khoảng 32.700 lần phát sóng đã thúc đẩy Biden và Harris. Chiến dịch của phó tổng thống, được hình thành sau quyết định không tái tranh cử của Biden vào cuối tháng 7, đã phát sóng 12.000 quảng cáo. Số tiền tương tự đến từ Future Forward PAC, một nhóm bên ngoài liên kết với đảng Dân chủ. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã chi nhiều hơn, bỏ ra 63 triệu đô la so với 49 triệu đô la chi cho các quảng cáo ủng hộ Trump, theo nghiên cứu.⦿ ---- Nếu bạn chỉ đọc lướt qua thôi, có vẻ như nhiều kết quả khi tìm qua Google là thông điệp ủng hộ bà Harris dựa váo các nhan đề các bản tin. Nếu bạn không xem xét kỹ, các quảng cáo gần đây của Kamala Harris có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng một số tổ chức tin tức hàng đầu đang đứng về phe nào đó trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Các quảng cáo xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm của Google, bao gồm các liên kết đến các câu chuyện tin tức hợp pháp nhưng có nội dung — bằng những từ ngữ có vẻ là nhan đề từ các tổ chức tin tức gốc — các thông điệp ủng hộ Harris do chiến dịch của đảng Dân chủ viết, theo AP. Chúng đã được Axios tiết lộ trong tuần này. Google và chiến dịch nói rằng hoạt động này là hợp pháp và hợp lệ, trước đây được cả đảng Dân chủ và Cộng hòa sử dụng.Nhưng nó đã gây ra mối quan ngại từ một số cơ quan truyền thông và những người khác. Jane Kirtley, giáo sư về đạo đức truyền thông của Đại học University of Minnesota cho biết: "Mục đích của nó là gây nhầm lẫn và lừa dối". Các quảng cáo của Google đã xuất hiện cho những người tiêu dùng thực hiện tìm kiếm, thường là ở các khu vực mục tiêu. Một quảng cáo có tiêu đề "Tầm nhìn kinh tế của Phó Tổng Thống Harris — Chi phí thấp hơn và Tiền lương cao hơn". Nội dung bên dưới có nội dung: "Một tương lai mà mọi người đều có cơ hội không chỉ để tồn tại mà còn để tiến lên". Quảng cáo bao gồm một liên kết đến một câu chuyện trên trang web của AP, thì không có những thông điệp đó.Tương tự như vậy, một quảng cáo liên kết đến một bản tin của Guardian nói rằng bà Harris "là một nhà đấu tranh cho quyền tự do sinh sản và sẽ ngăn chặn lệnh cấm phá thai của Trump". Google lưu ý rằng các quảng cáo của Harris được dán nhãn rõ ràng là "được tài trợ", do đó chúng có thể phân biệt được với các kết quả tìm kiếm thông thường và tiết lộ rằng chúng được chiến dịch của Harris trả tiền. "Các nhà quảng cáo thường liên kết đến hoặc trích dẫn các trang web bên ngoài, bao gồm các trang tin tức, trong quảng cáo của họ", Google cho biết trong một tuyên bố. Chiến dịch quảng cáo của Harris trên Google cũng có vẻ hạn chế: Các quảng cáo liên kết đến các bài viết của Guardian và AP đều chỉ xuất hiện trong các tìm kiếm của người dùng ở Pennsylvania và cả hai đều xuất hiện ít hơn 2.000 lần, theo Trung tâm Ads Transparency Center.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã phác thảo chương trình nghị sự kinh tế của bà tập trung vào việc giảm giá và tuyên bố sẽ buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc tăng giá tại một cuộc biểu tình vào thứ Sáu. "Là tổng thống, tôi sẽ tập trung cao độ vào việc tạo ra các cơ hội cho tầng lớp trung lưu, thúc đẩy an ninh kinh tế, sự ổn định và phẩm giá của họ. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng cái mà tôi gọi là nền kinh tế cơ hội, nơi mọi người đều có thể cạnh tranh và có cơ hội thực sự để thành công", Harris phát biểu trong bài phát biểu của mình tại một sự kiện vận động tranh cử ở Raleigh, North Carolina."Giá cả đã tăng trong thời kỳ đại dịch ... nhưng chuỗi cung ứng của chúng ta hiện đã được cải thiện và giá vẫn còn quá cao", bà nói thêm. Kế hoạch của bà bao gồm xóa nợ y tế cho hàng triệu người Mỹ, cấm tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa, hạn chế chi phí thuốc theo toa, cấp khoản trợ cấp 25.000 đô la cho những người mua nhà lần đầu và cung cấp Khoản tín dụng thuế trẻ em 6.000 đô la cho mỗi trẻ trong năm đầu đời.⦿ ---- Khai tử nạn thiếu nhà tại Mỹ. Bà Harris cho biết kế hoạch kinh tế của bà sẽ "chấm dứt tình trạng thiếu nhà ở tại Mỹ bằng cách xây dựng 3 triệu ngôi nhà mới và nhà cho thuê". Bà nói: "Tôi biết sở hữu nhà có nghĩa là gì. Nó không chỉ là một giao dịch tài chính. Nó còn hơn thế nữa. ... Đó là biểu tượng của lòng tự hào đi kèm với công việc khó khăn. Đó là sự an toàn về tài chính. Nó đại diện cho những gì bạn có thể làm cho con cái mình."Bà nói thêm, "Thật đáng buồn, hiện tại, nó nằm ngoài tầm với của quá nhiều gia đình Mỹ. ... Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ hợp tác với ngành công nghiệp để xây dựng nhà ở mà chúng ta cần để thuê và mua".⦿ ---- Bà Harris: Trump muốn tăng thuế dân Mỹ với tăng giá hàng hóa hàng ngày. Bà Harris đã nói về việc Trump tăng thuế đối với các mặt hàng thiết yếu, ám chỉ đến việc cựu tổng thống nói rằng ông muốn áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập cảng. "Điều đó có nghĩa là giá cả sẽ tăng cao hơn đối với hầu hết mọi nhu cầu hàng ngày của bạn", bà nói. "Thuế Trump đối với xăng, thuế Trump đối với thực phẩm, thuế Trump đối với quần áo, thuế Trump đối với thuốc không kê đơn".Trump đã nói với Fox News vào đầu năm nay rằng áp thuế có thể là 60% — thậm chí có thể "nhiều hơn thế nữa" — đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc.⦿ ---- Trong bài phát biểu công bố nền tảng chính sách kinh tế, bà Harris đã kể câu chuyện của gia đình mình, chia sẻ với những người tham dự: "Trong hầu hết thời thơ ấu của tôi, chúng tôi là người đi thuê nhà. Mẹ tôi đã tiết kiệm trong hơn một thập niên để mua nhà"."Sau này khi học đại học, tôi làm việc tại McDonald's để kiếm tiền tiêu vặt", Harris nói, trước khi thừa nhận rằng "một số người tôi làm việc cùng đang nuôi gia đình bằng đồng lương đó". Harris nói thêm: "Họ làm thêm công việc thứ hai hoặc thứ ba để trả tiền thuê nhà hoặc mua thức ăn. Điều đó chỉ trở nên khó khăn hơn khi chi phí sinh hoạt tăng lên."⦿ ---- Máy bay vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ohio JD Vance đã phải quay trở lại sân bay Milwaukee vào thứ Sáu sau lần cất cánh đầu tiên vìtrục trặc ở một trong những cánh cửa. Các quan chức Sân bay quốc tế Milwaukee Mitchell cho biết một máy bay thuê đã báo cáo trở ngại sau khi cất cánh nhưng có thể hạ cánh và lăn bánh bình thường.Người phát ngôn của chiến dịch Taylor Van Kirk đã xác nhận với AP rằng máy bay đó là máy bay vận động tranh cử của Vance, mà bà cho biết có trục trặc ở gioăng cửa. Van Kirk cho biết trở ngại đã được giải quyết và máy bay đã cất cánh trở lại Cincinnati. Vance, ứng cử viên phó tổng thống của cựu Tổng thống Donald Trump, đã tổ chức một sự kiện vận động tranh cử tại Hiệp hội Cảnh sát Milwaukee vào đầu ngày thứ Sáu.⦿ ---- Thống đốc Dân chủ New Jersey Phil Murphy đã bổ nhiệm cựu chánh văn phòng của mình là George Helmy làm thượng nghị sĩ tạm quyền khi Thượng nghị sĩ Bob Menendez từ chức vào cuối tháng này sau khi bị kết tội hối lộ liên bang, theo thống đốc thông báo vào thứ sáu.Helmy từng là phụ tá hàng đầu của Murphy từ năm 2019 đến năm 2023 và hiện là giám đốc điều hành tại RWJ Barnabas Health, một hãng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn tại tiểu bang. Trước đây, ông là phụ tá của Thượng nghị sĩ Cory Booker của New Jersey.Việc bổ nhiệm Helmy có nghĩa là Murphy đã bỏ qua Dân biểu Andy Kim, người được đảng Dân chủ đề cử cho ghế này trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, đối đầu với chủ khách sạn đảng Cộng hòa Curtis Bashaw. Kim đã từng bị kẹt trong cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn với đệ nhất phu nhân Tammy Murphy trước khi bà từ bỏ nỗ lực của mình. Sự lựa chọn của Murphy khiến Kim không được tăng thâm niên nếu ông giành được ghế vào tháng 11.Murphy cho biết ông sẽ bổ nhiệm người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vào Thượng viện trước ngày 1 tháng 1 để họ có thể "bắt đầu chuyển giao quyền lực suôn sẻ nhất có thể để họ có thể đại diện tốt nhất cho New Jersey."⦿ ---- Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang tăng cường bảo vệ cho các ứng cử viên tranh cử quan trọng, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, theo tờ Washington Post đưa tin. Người phát ngôn của Sở Bảo vệ Tổng thống Alexi Worley cho biết cơ quan này sẽ phân công một số mật vụ từ đội của Tổng thống Joe Biden để giúp lập kế hoạch cho các sự kiện có sự tham dự của Trump và Harris sau vụ bắn tỉa tại một cuộc mít tinh của Trump vào tháng 7."Đối với các sự kiện phức tạp và quy mô lớn, nhân viên Sở Bảo vệ Tổng thống giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ lập kế hoạch trước cho cựu Tổng thống Donald Trump và những người được bảo vệ cấp cao khác", Worley cho biết. Theo báo cáo, Sở Mật vụ cũng có thể sử dụng kính chống đạn, máy bay không người lái và các biện pháp khác để bảo vệ bà Harris và ông Trump.⦿ ---- Cựu trùm Mật vụ Mỹ cũng bị hăm dọa ám sát. Cựu giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Kimberly Cheatle đã được chỉ định là người được Cơ quan Mật vụ bảo vệ, sau khi từ chức sau vụ Trump bị bắn tỏa hồi tháng trước tại Butler, Pennsylvania. Cheatle đã bị đe dọa sau vụ nổ súng, chỉ trích về những thiếu sót trong công tác an ninh và sự xuất hiện của bà tại Đồi Capitol, theo một nguồn tin thân cận với tình hình. Cheatle đã từ chức vào ngày 23 tháng 7.Bà đã làm việc với tư cách là một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ từ năm 1995 đến năm 2019. Sau đó, bà đã dành khoảng ba năm trong khu vực tư nhân với tư cách là một quan chức an ninh cấp cao cho Pepsi trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Mật vụ hồi năm 2022.⦿ ---- Vance có độc chiêu. Vance, trên đường đến Wisconsin để phát biểu vào buổi trưa, hôm Thứ Sáu đi cùng một vị khách đặc biệt: chú chó của gia đình ông. Atlas, một chú chó chăn cừu Đức 9 tháng tuổi, đi cùng đoàn xe của thượng nghị sĩ từ nhà Vance ở Cincinnati đến sân bay để thực hiện chuyến bay nhanh kéo dài một giờ đến Milwaukee.Chú chó loạng choạng bước lên cầu thang máy bay trước vị thượng nghị sĩ vài bước, người cầm dây xích bằng một tay và cầm ô bằng tay kia. Vợ của Vance, Usha Vance, cũng tham gia chuyến đi vận động tranh cử hôm Thứ Sáu.⦿ ---- Bác sĩ và y tá rủ nhau ủng hộ bà Harris. Một liên minh gồm 500 chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã ký một bức thư ngỏ phản đối nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm bãi bỏ Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act), trích dẫn các cuộc tấn công vào luật của Trump và lời kêu gọi bãi bỏ luật này trong các tài liệu "Dự án 2025" của Heritage Foundation.Trong bức thư, những người ký tên gọi Harris và Walz là "các ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này sẽ đấu tranh cho bệnh nhân của chúng ta và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Vào thời điểm quá nhiều gia đình phải vật lộn để đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc y tế, chúng ta phải thực hiện các bước để tăng khả năng chi trả và giảm chi phí. Chúng ta không thể quay lại thời điểm người cao tuổi phải phân bổ insulin vì họ không đủ khả năng chi trả. IRA phải tiếp tục tồn tại và được củng cố".Luật này thiết lập mức trần 35 đô la cho chi phí insulin, một thành tựu phổ biến đã xuất hiện trên khắp các quảng cáo chiến dịch của đảng Dân chủ. Luật này cũng giảm một số chi phí thuốc theo toa và cho phép Medicare đàm phán giá thuốc theo toa với các công ty dược phẩm, điều mà Biden và Harris đã quảng cáo trong một sự kiện chung tại Largo, Maryland, hôm Thứ Năm.⦿ ---- Lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu ở quận Glushkov, nằm ở khu vực Kursk trên đất Nga, theo hãng thông tấn TASS đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin an ninh khu vực. Sự kiện này sau đó đã được thống đốc khu vực, Alexey Smirnov, xác nhận trong một bài đăng trên Telegram. Theo các nguồn tin, với việc phá hủy cây cầu nằm trên sông Seym, việc sơ tán dân thường hiện đã trở nên khó khăn hơn vì quận này đã bị cắt đứt đường bộ. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi đã nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu được một đến ba km ở Tỉnh Kursk của Nga.⦿ ---- Bơi thi giữa hai bở Đài Loan và Hoa Lục. Trên bờ biển đầy cát của Đài Loan, Liu Xi Jiu đeo kính bơi khi chuẩn bị thi bơi qua một trong những đoạn nước nguy hiểm nhất thế giới. Xuất thân từ Bắc Kinh, anh đang tham gia sự kiện duy nhất thuộc loại này, cuộc đua bơi dài bảy km (4,3 dặm) qua một điểm nóng địa chính trị, từ quần đảo Kim Môn (Kinmen) ngoài khơi của Đài Loan đến thành phố Hạ Môn (Xiamen) trên bờ biển phía đông của Trung Quốc.Xung quanh anh, 200 vận động viên đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao cười đùa khi khởi động. Phía trước họ, qua những hàng rào cọc chống tàu đổ bộ dọc theo bãi biển vàng của Kim Môn, những tòa nhà chọc trời đặc trưng của Hạ Môn lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Nhưng thời tiết ấm áp và cảm giác cạnh tranh thân thiện đã che giấu mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai bên eo biển ngăn cách Đài Loan dân chủ với Trung Quốc, nơi tuyên bố hòn đảo này là của riêng mình.Những người bơi lội, đang chuẩn bị vượt qua chặng đường gian khổ kéo dài 90 phút, hy vọng tình đồng bào của họ có thể trở thành tấm gương cho những cuộc trao đổi suôn sẻ hơn trên vùng nước đầy sóng gió này. Kim Môn và cư dân nơi đây luôn có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, theo Wu Zeng Yun, Tổng giám đốc điều hành của Trung tâm dịch vụ chung Kim Môn-Matsu.Mặc dù nơi làm việc của Wu hiện là chi nhánh địa phương của cơ quan hành pháp trung ương Đài Loan, nhưng tòa nhà vẫn mang tên Chính quyền tỉnh Phúc Kiến. Được trang trí bằng vàng phía trên lối vào đồ sộ, các ký tự này là lời nhắc nhở về thời điểm Kim Môn là một phần của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Wu cho biết "Trước đây, các chú của tôi đã kinh doanh ở Đồng An (Tong’an) trên đất liền", ám chỉ đến khu vực lịch sử có thể nhìn thấy bên kia bờ biển ngay bên ngoài văn phòng của ông.⦿ ---- Theo một phân tích gần đây của Insurify, giá bảo hiểm xe tại California dự kiến sẽ tăng 54% hằng năm vào năm 2024, với chi phí bảo hiểm trung bình hằng năm lên tới 2.681 đô la. Theo trang web bảo hiểm, tiểu bang này đã chứng kiến mức tăng 45% hằng năm, từ 1.666 đô la vào tháng 6/2023 lên 2.417 đô la vào tháng 6/2024, trích dẫn biến đổi khí hậu, tình trạng trộm xe gia tăng và luật mới là lý do khiến giá tăng trên toàn quốc.California cũng đang tăng các yêu cầu bảo hiểm xe tối thiểu để phù hợp với các tiểu bang khác, với luật vào cuối năm 2022 tăng gấp đôi và gấp ba giới hạn trách nhiệm, theo Insurify, công ty này cho biết thêm rằng thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1, làm tăng phí bảo hiểm thậm chí còn cao hơn.Trên toàn quốc, Insurify dự kiến rằng tỷ lệ bảo hiểm xe sẽ tăng 22% vào năm 2024, thấp hơn mức tăng 24% mà họ đã thấy trong năm 2023. Tính đến tháng 6/2024, chi phí trung bình hàng năm cho phạm vi bảo hiểm toàn diện là 2.329 đô la, nhưng dự kiến sẽ kết thúc năm ở mức 2.469 đô la.⦿ ---- Nếu hóa đơn tiền điện tháng này của bạn tăng vọt, thì không chỉ có cái nóng như thiêu đốt của mùa hè là nguyên nhân, và bạn KHÔNG phải là người duy nhất. Nhiều khách hàng của Southern California Edison đang cảm thấy nóng bức khi sống với hệ thống định giá TOU: Đó là 'Thời gian sử dụng' (Time of Use). Được áp dụng vào năm 2020 và 2021, giá TOU chính xác như tên gọi của nó: Bạn phải trả các mức giá khác nhau cho điện của mình tùy thuộc vào thời điểm trong ngày bạn sử dụng.Theo SCE, chi phí sản xuất và cung cấp điện vào các thời điểm khác nhau trong ngày cao hơn, vì vậy điều này được cho là sẽ tạo ra "động lực để khách hàng chuyển việc sử dụng điện khỏi những giờ cao điểm đắt đỏ hơn". SCE thừa nhận rằng giá thường sẽ cao hơn vào các buổi chiều trong tuần vào mùa hè. Nếu bạn bật điều hòa, làm việc tại nhà, giặt giũ trong những giờ đó, bạn sẽ phải trả NHIỀU HƠN so với khi bạn đợi và làm những việc đó vào các giờ muộn hơn hoặc ngoài giờ cao điểm.⦿ ---- Quận Riverside: Nhiều xe buýt trường học đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn bên ngoài văn phòng của Học khu Thống nhất San Jacinto hôm thứ năm. Một phát ngôn viên của Học khu cho biết những chiếc xe buýt đang cháy, được cung cấp cho SJUSD thông qua hợp đồng với Học khu Thống nhất Hemet, đã được Cal Fire dập tắt, "giúp khống chế nhanh chóng và giảm thiểu thiệt hại".Người phát ngôn không nói chính xác có bao nhiêu xe buýt bị ảnh hưởng, nhưng cảnh quay từ hiện trường cho thấy ít nhất hai xe buýt bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa, cũng như ngọn lửa lan lên một bên hông của một xe buýt khác. Không có báo cáo về thương tích và đám cháy không gây hư hại cho bất kỳ tài sản hoặc công trình nào khác.⦿ ---- Quận Los Angeles: Các thám tử đang điều tra một vụ tấn công dẫn đến cái chết của một thanh niên 19 tuổi ở Koreatown, theo Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết hôm thứ Sáu. Joon Hee Han, một người đàn ông Nam Hàn, đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện ở Whittier vì chấn thương đầu. Các thành viên gia đình anh sau đó cho biết anh đã bị biến chứng sau khi ngã do một vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng 7 trên Đại lộ South Harvard Blvd. và Phố 7 St."Các thám tử của Sở Cảnh sát West Bureau đang tích cực tìm kiếm thêm bằng chứng, lời khai của nhân chứng và các thông tin khác có liên quan đến vụ việc có thể giúp chúng tôi xác định những gì đã xảy ra", Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Quận Cam: giết người rồi tự tử, cụ ông 86 tuổi và cụ bà 70 tuổi chết. Hai người được tìm thấy đã chết vào thứ năm tại một khách sạn ở phía nam Quận Cam do một vụ giết người tự tử. Theo Sở Cảnh sát Irvine, cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 2:30 giờ chiều thứ năm đối với một cuộc gọi cấp cứu y tế tại Marriott Irvine Spectrum, 7905 Irvine Center Drive."Cảnh sát đã phát hiện ra hai người cao tuổi đã chết trong phòng", theo cảnh sát. Kyle Oldoerp của Sở Cảnh sát Irvine nói với City News Service rằng các trường hợp tử vong đang được điều tra như một vụ giết người tự tử có thể xảy ra, sau đó đã được các nhà điều tra xác nhận. Oldoerp cho biết những người đã chết là một người đàn ông được cho là 86 tuổi và một người phụ nữ có thể 70 tuổi. Cặp đôi này dự kiến sẽ trả phòng khách sạn Marriott vào sáng thứ năm.⦿ ---- Một phụ nữ 37 tuổi sẽ phải ngồi tù ít nhất vài năm tới vì tội đâm chết người vào năm 2021 tại con hẻm phía sau một doanh nghiệp ở phía đông Wichita. Latoya Annette McCurn đã bị kết án 84 tháng tù vào thứ Sáu, trong đó có 77 tháng tù vì tội ngộ sát cố ý và 7 tháng tù vì tội đe dọa hình sự. Cô đã bị giam giữ kể từ vụ đâm chết, 49 tuổi, vào ngày 17 tháng 8 năm 2021 và sẽ được tính vào thời gian đã thụ án.Một người qua đường đã tìm thấy xác Nguyen bên một thùng rác trong một con hẻm ở khu 7800 East Harry, gần Rock Road. McCurn sau đó đã bị bắt tại khu đó. Vào thời điểm đó, cô vô gia cư. Khi được hỏi liệu cô có muốn nói gì trong phiên tuyên án không, McCurn nói: "Tôi không có gì cả." McCurn, người ban đầu phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, đã ký thỏa thuận nhận tội vào ngày 28 tháng 6. Luật sư của cô, Mark Sevart, đã yêu cầu Thẩm phán Eric Williams hủy bỏ thỏa thuận và xem xét án treo vì theo ông, đây là hành vi tự vệ. Sevart cho biết Nguyen đã tiếp cận McCurn và mời cô một cốc bia. "Sau đó, anh ta có phần hung hăng về mặt tình dục", theo Sevart nói.⦿ ---- Tin BBC:. Theo BBC: Các quan chức cho biết kết nối đường sắt sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình từ 18-20/8. Các tuyến đường sắt liền mạch được coi là rất quan trọng cho chuỗi cung ứng, khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng một số hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.⦿ ---- HỎI 1: Tế bào não bộ sẽ tái phục hồi trong giấc ngủ để chuẩn bị cho bạn hôm sau học và làm việc?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết, một đêm ngủ ngon rất quan trọng để giúp mọi người tạo ra những ký ức mới. Các tế bào thần kinh ghi lại những ký ức mới trong ngày sẽ được thiết lập lại khi bạn ngủ, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ năm trên tạp chí Science. "Cơ chế này có thể cho phép não tái sử dụng cùng một nguồn lực, cùng các tế bào thần kinh, để học tập mới vào ngày hôm sau", nhà nghiên cứu Azahara Oliva, phó giáo sư về thần kinh học và hành vi tại Đại học Cornell, ở Ithaca, New York cho biết. Quá trình này xoay quanh hồi hải mã (hippocampus), một vùng não bộ quan trọng đối với khả năng tạo ra ký ức của con người.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tới 45% dân Mỹ nói uống chút rượu mỗi ngày sẽ hại cho sức khỏe, tăng 6% so với năm ngoái?ĐÁP 2: Đúng vậy. Người Mỹ ngày càng coi việc uống rượu ở mức độ vừa phải là không lành mạnh, một cuộc thăm dò mới cho thấy. Một cuộc khảo sát gần đây của công ty phân tích Gallup của Hoa Kỳ cho thấy 45% người Mỹ cho rằng uống một hoặc hai loại đồ uống có cồn mỗi ngày là không tốt cho sức khỏe. Con số này đánh dấu mức tăng sáu phần trăm kể từ cuộc khảo sát năm ngoái và tăng 17 phần trăm so với lần đọc trước vào năm 2018. Trong khi đó, 43% công dân Hoa Kỳ không nghĩ rằng việc uống rượu ở mức độ vừa phải có tác động tích cực đến sức khỏe, trong khi 8% tin rằng nó có tác động tích cực. Gallup cho biết cả hai mức đọc này đều là mức thấp nhất được ghi nhận.Chi tiết: