- Quận Cam kiện hội bất vụ lợi đã 'trộm thô bạo' hàng triệu đô tiền công quỹ do Giám sát viên Andrew Đỗ chuyển vào - Hôm nay, bà Harris công bố chính sách kinh tế khi thắng cử: cấm tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa, giảm thuế với 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong 4 năm, cấm móc nối định giá cho thuê, giúp 25.000 USD cho hơn 1 triệu người mua nhà lần đầu, xóa bỏ thuế tiền boa (tiền tip), tín dụng thu

Dân nhà giàu Hoa Lục rủ nhau sang định cư ở Nhật Bản.

- Quận Cam kiện hội bất vụ lợi đã 'trộm thô bạo' hàng triệu đô tiền công quỹ do Giám sát viên Andrew Đỗ chuyển vào

- Hôm nay, bà Harris công bố chính sách kinh tế khi thắng cử: cấm tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa, giảm thuế với 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong 4 năm, cấm móc nối định giá cho thuê, giúp 25.000 USD cho hơn 1 triệu người mua nhà lần đầu, xóa bỏ thuế tiền boa (tiền tip), tín dụng thuế 6.000 USD cho trẻ sơ sinh, giảm chi phí y tế và xóa nợ y tế.

- Trump kiếm được 300.000 USD từ bán Kinh thánh, doanh thu nhãn hiệu tại TQ, ba món nợ lớn (có nợ bồi thường cô E. Jean Carroll)

- Vô ý, Trump ca ngợi thành phố San Francisc thời 15 năm trước tuyệt (bà Harris lúc đó là Biện Lý)

- Georgia: Hễ bị bạo lực hăm dọa, các viên chức bầu cử sẽ bấm nút.

- Chiến dịch Harris "cuối tuần hành động" với 2.800 sự kiện tại các tiểu bang chiến trường, hơn 10.000 người đã tình nguyện

- Đại hội Dân Chủ tuần sau: Bà Biden sẽ nói trước ông Biden.

- Trump họp báo, nói đầy những lời sai sự thật về: kinh tế Biden, lạm phát, tội trộm cắp ở California, cá nhân Harris, quyền miễn truy tố của chức Tổng Thống, di dân hình sự, băng vệ sinh cho nam sinh, thương mại với TQ...

- Trump họp báo, nói rõ: Trump có quyền công kích cá nhân bà Harris, vì bà không thông minh và "Họ muốn bỏ tôi vào tù".

- Bà Harris: Trump tấn công cá nhân bà chỉ vì Trump kinh hoàng, muốn đánh lạc hướng về nghị sự độc hại của Dự án 2025

- Cựu Dân biểu Conor Lamb, D-Pa., nói Cộng hòa tấn công hồ sơ quân sự của Walz là trò nhảm , vì 24 năm đi lính của Walz cống hiến vượt xa Vance

- Bà Harris: sẽ tranh luận với Trump ngày 10 tháng 9 trên ABC News, sẽ tính ngày tháng 10 sau

- Walz và Vance đồng ý tranh luận vào ngày 1 tháng 10

- TT Biden: chăm sóc sức khỏe "phải là quyền chứ không phải là đặc quyền"

- Mật vụ: Trump vận động ngoài trời sẽ có kính chắn đạn

- Một nhóm nữ Dân biểu Dân chủ thăm Đài Loan: bà Harris thắng cử sẽ giữ y chính sách bảo vệ Đài Loan

- Mỹ: cho bán sang Đức dàn tên lửa PATRIOT và "thiết bị liên quan" giá 5 tỷ đô

- Mỹ đặc miễn cấp phép xuất cảng cho Úc và Anh về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR)

- Sản xuất công nghiệp Thụy Sĩ tăng tốc

- Dân nhà giàu Hoa Lục rủ nhau sang Nhật định cư

- Quốc hội Thái Lan phê chuẩn Tân Thủ Tướng là bà bà Paetongtarn Shinawatra, 37 tuổi, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra

- Động đất mạnh 6,1 độ richter cách Đài Trung, Đài Loan 117 km về phía đông ở độ sâu 15 km.

- Israel: nếu Iran tấn công Israel, Anh và Mỹ sẽ vào giúp Israel

- Cháy tại mỏ khí đốt do Israel kiểm soát ngoài khơi bờ biển Gaza

- 113 nhà báo, có 4 người có giải Pulitzer, gửi Thư Ngỏ đòi ngưng bắn Gaza, Mỹ hãy ngưng giúp Israel diệt chủng

- Thụy Điển: 1 trường hợp bệnh mpox

- Nam Hàn tịch thu hàng giả, 85% có nguồn gốc từ TQ

- Quận Cam: nhiều cú động đất nhỏ, nghi sẽ có động đất lớn.

- Denver: cô giáo Thanh Nguyen và vị hôn phu bị xe đụng trầm trọng

- Portland: Mary Phoenix Nguyen bị án 4 năm rưỡi tù giam vì gian lận ID gian lận và chi phiếu

- TIN VN: Nếu dùng bằng giả, ông Vương Tấn Việt có bị thu hồi bằng đại học, tiến sĩ?

- HỎI 1: Cộng đồng LGBTQ thường gặp rắc rối với cảnh sát? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hóa chất trong mỹ phẩm của bà bầu có thể làm hại thai nhi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/8/2024) ⦿ ---- Báo LAist hôm 15/8/2024 có bản tin nhan đề "OC sues nonprofit it says 'brazenly plundered' millions in public money directed to it by Supervisor Andrew Do" (Quận Cam kiện tổ chức phi lợi nhuận mà họ cho là đã 'trộm thô bạo' hàng triệu đô la tiền công quỹ do Giám sát viên Andrew Đỗ chuyển sang). Nơi đây, chỉ dịch một phần bản tin.

.

"Các quan chức Quận Cam hôm thứ Năm đã kiện một tổ chức phi lợi nhuận là trung tâm của cuộc điều tra của báo LAist về hàng triệu đô la thuế đã không được giải trình trong nhiều năm, bất chấp các yêu cầu kiểm toán của liên bang và quận. Vụ kiện của quận nêu tên tổ chức phi lợi nhuận Viet America Society, các viên chức điều hành và các doanh nghiệp liên quan, và yêu cầu trả lại hàng triệu đô la tiền công quỹ. Vụ kiện cáo buộc rằng tiền của quận đã bị sử dụng bất hợp pháp để mua năm ngôi nhà và được chuyển đổi thành tiền mặt thông qua các giao dịch ATM. Rhiannon Do, con gái 23 tuổi của Giám sát viên O.C. Andrew Do, là một trong những bên nêu tên đang bị quận kiện.

.

"Viet America Society (VAS) cùng các viên chức và cộng sự của tổ chức này đã trắng trợn trộm các khoản tiền này để trục lợi cá nhân", vụ kiện nêu rõ. "[Họ] đã nhìn thấy cơ hội và âm mưu biển thủ các quỹ cứu trợ đại dịch bằng cách thực hiện các hợp đồng mà họ không bao giờ có ý định thực hiện, thay vào đó sử dụng các nguồn tiền tài trợ làm tài khoản ngân hàng cá nhân của họ". Vụ kiện cáo buộc thiệt hại cho quận "trong mọi trường hợp không dưới 10,4 triệu đô la".

.

Về các cáo buộc. Vụ kiện còn cáo buộc thêm rằng "nhiều kẻ đồng mưu" đã thành lập VAS vào tháng 6 năm 2020 để nộp đơn xin hợp đồng của quận vì lợi ích cá nhân và riêng tư của họ, và đã không hoàn thành đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam (Vietnam War memorial)..." (ngưng dịch)

Bản tin dài, nhiều chi tiết pháp lý phức tạp, có ghi tên nhiều người gốc Việt khác ở đây:

https://laist.com/news/politics/oc-sues-nonprofit-it-says-brazenly-plundered-millions-in-public-money-directed-to-it-by-supervisor-andrew-do

.

⦿ ---- Sản xuất công nghiệp trong khu vực thứ hai của Thụy Sĩ đã tăng 7,3% trong quý 2 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, Văn phòng Thống kê Liên bang của nước này cho biết trong một báo cáo vào thứ Sáu. Sản xuất trong khu vực thứ cấp, bao gồm công nghiệp và xây dựng, đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ quý 3 năm 2021, trong khi sản lượng xây dựng tăng 0,8%. Doanh thu công nghiệp tăng 5,4% trong giai đoạn ba tháng và doanh thu khu vực thứ cấp tăng 4,7%.

.

⦿ ---- Dân nhà giàu Trung Quốc rủ nhau sang Nhật Bản định cư. Theo dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản, vào cuối năm ngoái, có 821.838 công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Nhật Bản, tăng 13% so với năm 2022. Xu hướng nhập cư của người Trung Quốc diễn ra sau sự gia tăng rộng rãi về số lượng người nước ngoài chuyển đến Nhật Bản, đạt mức cao kỷ lục là 3.410.992 người hồi năm 2023.

.

Với tình trạng dân số già hóa và tình trạng thiếu hụt lao động lan rộng, Nhật Bản đã triển khai các cải cách nhập cư nhằm thu hút nhiều công dân nước ngoài hơn đến đất nước này. Bắt đầu từ năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy việc nới lỏng các tiêu chuẩn trước đây cản trở người nước ngoài định cư tại quốc gia này. Giờ đây, những người nộp đơn xin thị thực quản lý doanh nghiệp và thường trú có thể bỏ qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước đây của quốc gia này về kỹ năng đặc biệt, trình độ học vấn và tiêu chuẩn thường trú.

.

Những thay đổi trong chính sách nhập cư của Nhật Bản đã đi kèm với hậu quả. Đối với công dân Trung Quốc, cư dân mới đã đẩy giá nhà lên cao và tốc độ phát triển bất động sản trên khắp cả nước. Tokyo đã thu hút nhiều người nhập cư Trung Quốc giàu có và trung lưu, và điều đó đã đẩy giá trung bình của các căn hộ trung tâm thành phố mới xây dựng lên gần 40% từ năm 2022, lên khoảng 780.000 đô la, theo báo cáo do Viện Kinh tế Bất động sản có trụ sở tại Tokyo công bố. Con số này cao hơn nhiều so với giá trung bình ở khu vực đô thị lớn hơn của thủ đô, khoảng 550.000 đô la cho một căn hộ.

.

Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho những người nhập cư mới các chuyên gia để giúp họ thích nghi với ngôn ngữ và văn hóa mới. Kazuhiko Isozaki thành lập Beru Corporation vào năm 2017. Công ty đầu tư vào những ngôi nhà bỏ trống, chưa sử dụng, cải tạo chúng và cho thuê với giá thấp cho những nhóm yếu thế. Ông hoàn toàn hoan nghênh dòng vốn nước ngoài, đặc biệt là vốn Trung Quốc, đổ vào Nhật Bản.

.

"Giá đất và nhà ở tăng có tác động tích cực đến nền kinh tế và vốn nước ngoài góp phần đẩy giá đất lên cao", ông cho biết. "Khi dân số Nhật Bản tiếp tục giảm và thu nhập trong nước giảm, thì việc hỗ trợ hiệu quả hơn cho nguồn vốn và người nước ngoài vào Nhật Bản là điều hợp lý từ góc độ kinh tế".

.

Ông cho biết ông hy vọng sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh giúp người nước ngoài mua bất động sản tại Nhật Bản trong tương lai, chủ yếu thông qua giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ, để giảm bớt rào cản đối với người nước ngoài khi mua nhà tại Nhật Bản.

.

⦿ ---- Quốc hội Thái Lan, Ratthasapha, đã phê chuẩn cho bà Paetongtarn Shinawatra, lãnh đạo Đảng Pheu Thai, làm thủ tướng mới của đất nước vào thứ sáu. Chính trị gia 37 tuổi, con gái của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra do đó đã trở thành người đứng đầu chính phủ trẻ nhất của đất nước. Bà được đề cử làm ứng cử viên cho vị trí này khi người tiền nhiệm và đồng nghiệp trong đảng của bà là Srettha Thavisin bị lật đổ sau khi có thông tin tiết lộ rằng một bộ trưởng trong nội các của ông, Pichit Chuenban, đã phải ngồi tù vì tội hối lộ.

.

Việc bổ nhiệm này diễn ra cùng thời điểm Tòa án Hiến pháp ra lệnh giải tán đảng đối lập Move Forward, đảng đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 nhưng không thành lập liên minh và chính phủ. Liên minh Châu Âu đã chỉ trích hành động giải tán đảng đối lập này.

.

⦿ ---- Trung tâm Địa chấn Euro-Mediterranean (EMSC) đã ghi nhận một trận động đất mạnh 6,1 độ richter cách Đài Trung, Đài Loan 117 km về phía đông ở độ sâu 15 km. Theo báo cáo, trận động đất xảy ra lúc 7:35 giờ địa phương vào thứ Sáu. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về thiệt hại cho các tòa nhà hoặc thương tích.

.

Nhắc lại, hôm qua, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã tấn công phần đông bắc của hòn đảo vào thứ Năm. Và nhiều tháng trước, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ richter vào ngày 3 tháng 4, tâm chấn cách thành phố Hoa Liên 15 km về phía nam.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết hôm thứ Sáu rằng ông mong đợi các đồng minh của mình sẽ tấn công Iran trong trường hợp Tehran tấn công Israel. "Nếu Iran tấn công, chúng tôi mong đợi liên minh sẽ tham gia cùng Israel không chỉ trong phòng thủ mà còn tấn công các mục tiêu quan trọng ở Iran", Katz tuyên bố khi gặp những người đồng cấp Pháp và Anh, Stephane Sejourne và David Lammy.

.

Iran đã đe dọa sẽ tấn công Israel để đáp trả các hành động khiêu khích, bao gồm cả vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng trước. Các phương tiện truyền thông đưa tin trích dẫn nguồn tin Iran tuyên bố Tehran sẽ chỉ tấn công trong trường hợp các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza thất bại, trong khi Mỹ lưu ý rằng thông tin tình báo cho thấy Iran vẫn cam kết thực hiện lời đe dọa tấn công Israel.

.

⦿ ---- Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát vào sáng sớm thứ sáu tại các mỏ khí đốt do Israel kiểm soát ngoài khơi bờ biển Gaza, truyền thông Palestine đưa tin. Theo một số báo cáo chưa được xác nhận, vụ hỏa hoạn xảy ra do một cuộc tấn công của Lực lượng kháng chiến Palestine. Israel chưa bình luận về các báo cáo và không có thông tin nào về thiệt hại tiềm tàng hoặc thương vong được công bố.

.

⦿ ---- Theo báo The Nation, hơn 100 nhà báo, bao gồm bốn người đoạt giải Pulitzer, cùng với 18 hãng thông tấn và bảy tổ chức tự do báo chí, hầu hết là người Mỹ, đã cùng nhau lên tiếng đoàn kết với các nhà báo đồng nghiệp của họ ở Palestine và phản đối sự tiếp tay của Hoa Kỳ trong vụ giết người Palestine có chủ đích của họ.

.

Số lượng lớn các nhà báo bị giết là một phần của số người chết gây sốc. Gaza là một trong những nơi đông dân nhất trên Trái đất và Israel đã phát động một chiến dịch ném bom vượt quá sức tàn phá của cuộc ném bom Dresden của Đồng minh. Chỉ riêng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, Israel đã thả lượng thuốc nổ xuống Gaza tương đương với hai quả bom nguyên tử về mặt trọng tải. Cuộc ném bom diệt chủng này đã khiến hơn 40.000 người tử vong.

.

Trong suốt 10 tháng chiến tranh ở Gaza, Israel đã giết chết một số lượng lớn các nhà báo. Theo Liên đoàn Nhà báo Palestine (Palestinian Journalists Syndicate), 160 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng dưới tay Israel. Đây là số lượng nhà báo chết trong một cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận. Để so sánh, 69 nhà báo đã chết trong Thế chiến II và 63 nhà báo đã chết trong Chiến tranh Việt Nam.

.

Bản tin The Nation viết: "Đủ rồi. Chúng tôi, 113 nhà báo, đang đứng lên và nêu rõ sự thật: Israel cố tình giết các phóng viên trong bối cảnh cuộc tấn công rộng rãi hơn vào thường dân Palestine. Đây là tội ác chiến tranh. Hoa Kỳ là đồng lõa, và phải chấm dứt ngay hôm nay."

.

⦿ ---- Hôm nay, bạn sẽ biết chính sách kinh tế của bà Kamala Harris. Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị đưa ra thông báo chính sách kinh tế quan trọng nhất của bà cho đến nay, bao gồm lệnh cấm tăng giá trong lĩnh vực thực phẩm và trấn áp các tập đoàn lạm dụng tăng giá. Harris sẽ công bố kế hoạch kinh tế của mình vào hôm nay, thứ Sáu, tại Raleigh, North Carolina, và các đề xuất được mô tả hoặc ám chỉ trước thông báo cho thấy "chủ nghĩa dân túy kinh tế leo thang mạnh mẽ" của Tổng thống Biden, theo báo Washington Post đưa tin. Sau đây là những gì có thể mong đợi, theo CNN, NPR và Reuters.

.

. "Lệnh cấm tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa đầu tiên của liên bang ... nhằm làm rõ rằng các tập đoàn lớn không thể khai thác người tiêu dùng một cách bất công để kiếm lợi nhuận quá mức cho công ty", theo chiến dịch cho biết, theo Washington Post.

. Chiến dịch cho biết việc giảm thuế sẽ dẫn đến 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong bốn năm, vượt xa đề xuất của chính quyền Biden là cho phép xây dựng 2 triệu ngôi nhà mới và được cải tạo.

.

. Hạn chế giảm thuế cho các nhà đầu tư doanh nghiệp mua số lượng lớn nhà cho thuê gia đình đơn lẻ.

. Cấm móc nối ấn định giá cho thuê (rental price-fixing: thí dụ, nhiều chủ chung cư khác nhau, lẽ ra giảm giá để cạnh tranh nhau, lại móc nối để cùng quy định giá cao để cùng hương lợi).

.

. Chính phủ giúp 25.000 đô la cho hơn 1 triệu người mua nhà lần đầu để hỗ trợ thanh toán khoản thanh toán ban đầu, tăng từ mức tín dụng thuế 10.000 đô la được đề xuất dưới thời Biden.

. Giải quyết nạn thiếu nhà: Một quỹ trị giá 40 tỷ đô la để giúp các chính quyền địa phương tài trợ cho việc xây dựng nhà ở, tăng từ mức đề xuất 20 tỷ đô la dưới thời Biden.

.

. Chấm dứt thuế thu nhập liên bang đối với tiền boa (tiền tip), cũng được cựu Tổng thống Trump ủng hộ.

. Mở rộng khoản tín dụng thuế cho gia đình có trẻ em (child tax credit) lên 6.000 đô la đối với các gia đình có trẻ sơ sinh.

. Một nỗ lực nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và xóa nợ y tế.

.

⦿ ---- Donald Trump kiếm được khoảng 300.000 đô la từ việc chứng thực và quảng bá các ấn bản Kinh thánh "God Bless the USA" trị giá 60 đô/cuốn, nhưng đây không phải là khoản thu nhập lớn nhất được liệt kê trong bản công bố tài chính mới nhất của Trump. Trong bản công bố hàng năm do Ủy ban Bầu cử Liên bang công bố, Trump báo cáo đã kiếm được hơn 5 triệu đô la tiền bản quyền từ các cuốn sách khác, bao gồm Letters to Trump và Our Journey Together, theo CNN đưa tin. The Art of the Deal, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1987, đã mang về từ 50.000 đến 100.000 đô la. Trump đã báo cáo nhiều nguồn thu nhập khác—và một số khoản nợ mới lớn.

.

Nợ phải trả. Trump đã liệt kê ba khoản nợ mới, tất cả đều liên quan đến các rắc rối pháp lý của ông, theo tờ New York Times đưa tin. Khoản nợ lớn nhất, được liệt kê ở mức 50 triệu đô la trở lên, là hạng mục cao nhất trên mẫu khai báo, là một trong hai bản án chống lại ông trong vụ án lạm dụng tình dục kiện bởi cô E. Jean Carroll.

.

Trump Media. Một mục nhập "50 triệu đô la trở lên" khác là Trump Media and Technology Group, công ty mẹ của nền tảng Truth Social. Trên tờ khai, Trump cho biết ông có khoảng 115 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty, đã phải chịu "thời gian còn bị khóa" ("lockup period": khi mới lên sàn chứng khoán, chủ công ty chưa được phép bán cổ phần của mình) kể từ khi công ty lên sàn vào tháng 3, theo CNN đưa tin. Với mức giá hiện tại, cổ phiếu có giá trị khoảng 2,7 tỷ đô la.

.

Tiền điện tử. Trump báo cáo có từ 1 triệu đến 5 triệu đô la tiền điện tử. Vào đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông gọi tiền điện tử là "lừa đảo" nhưng vị thế của Trump đã trở nên thân thiện hơn nhiều với tiền điện tử trong những năm qua, NBC News đưa tin. Trump báo cáo doanh thu hơn 7 triệu đô la từ công ty đứng sau NFT "Trump Card" của mình.

.

Những người kiếm tiền khác. Hồ sơ cho thấy doanh thu tăng tại các tòa nhà văn phòng và khu nghỉ dưỡng do Trump sở hữu, bao gồm Mar-a-Lago, tờ NY Times đưa tin. Ông cũng đã liệt kê hàng chục nhãn hiệu đã đăng ký tại các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Saudi Arabia và thậm chí cả Iran. (Ghi chú: Trump vẫn đang kiếm tiền ở Trung Quốc.)

.

Melania Trump. Theo tiết lộ, cựu đệ nhất phu nhân đã kiếm được 237.500 đô la từ một buổi nói chuyện vào đầu năm nay với Log Cabin Republicans, theo CNN đưa tin. Bà cũng kiếm được 330.000 đô la từ một thỏa thuận NFT (Non-fungible tokens: chứng nhận điện tử đối với tài sản nào đó).

.

⦿ ---- Vô ý, Trump ca ngợi bà Harris. San Francisco "là một thành phố tuyệt vời cách đây 15 năm", Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo phần lớn không có kịch bản tại câu lạc bộ chơi gôn New Jersey của ông vào chiều thứ năm 15/8/2024, mặc dù hai đảng viên Dân chủ nổi tiếng mà ông thường xuyên chỉ trích—Thống đốc California Gavin Newsom và Phó Tổng thống Kamala Harris—lần lượt là thị trưởng và công tố viên quận vào thời điểm đó. "Là Bộ trưởng Tư pháp, [Harris] đã phá hủy California, cùng với Gavin Newsom", Trump nói, ám chỉ vai trò của Harris với tư cách là viên chức thực thi pháp luật hàng đầu của tiểu bang từ năm 2011 đến năm 2017.

.

Trump phát âm giễu tên của Thống đốc Newsom là "đồ cặn bã mới" (new-scum), thể hiện kiểu chửi mắng của Trump dành cho ông Newsom. "Và San Francisco, bạn biết đấy, là một thành phố tuyệt vời cách đây 15 năm. Bây giờ, nơi này được coi là gần như không thể sống được. Bạn không thể sống ở đó", Trump nói thêm. "Và bà Harris sẽ làm điều tương tự với đất nước chúng ta". Newsom là thị trưởng San Francisco từ năm 2004 đến năm 2011, và Harris là Biện lý quận của thành phố trong cùng khoảng thời gian đó.

.

⦿ ---- Georgia: Hễ sợ thì bấm nút. Các viên chức tại một quận quan trọng ở Georgia đang tiến hành một bước mới để đảm bảo an toàn cho những người làm công tác bầu cử trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng, trang bị cho họ cái gọi là nút báo động, cho phép họ nhanh chóng liên lạc với chính quyền trong trường hợp khẩn cấp. Hội đồng Ủy viên tại Quận Cobb, một vùng ngoại ô phía tây bắc Atlanta, tuần này đã phê duyệt khoản tài trợ 47.250 đô la để mua khoảng 200 thiết bị cho những người làm công tác bầu cử trước một cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng khác vào mùa thu năm nay.

.

Các nút báo động đang được Runbeck Election Services, một công ty có trụ sở tại Arizona chuyên in phiếu bầu và bán thiết bị bầu cử, bao gồm máy in, cho các quận trên khắp cả nước, bán thông qua quan hệ đối tác với công ty an ninh Response Technologies có trụ sở tại Ohio. Các thiết bị này có kích thước gần bằng một thẻ tín dụng và có thể đeo trên dây đeo hoặc cất trong túi. Chúng được ghép nối với điện thoại di động của người dùng để gửi vị trí GPS đến chính quyền khi được kích hoạt.

.

⦿ ---- Chiến dịch Harris cho biết họ sẽ tổ chức "cuối tuần hành động" trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới tại Chicago. Chiến dịch dự kiến ​​sẽ tổ chức 2.800 sự kiện tại các tiểu bang chiến trường bao gồm các cuộc gọi điện thoại, vận động, gặp gỡ, tổ chức gian hàng và thậm chí là "đào tạo thông điệp Dự án 2025", theo chiến dịch cho biết.

.

Chiến dịch cho biết hơn 10.000 người đã tình nguyện tham gia các sự kiện, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo và đại diện của đảng Dân chủ cũng sẽ tham gia. Họ bao gồm Thượng nghị sĩ Tim Kaine, D-Va., người là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016, cũng như một số đảng viên Dân chủ tại Hạ viện, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg và chồng ông, Chasten Buttigieg, và những người nổi tiếng như nữ diễn viên Emmy Rossum và ca sĩ Ben Folds.

.

⦿ ---- Bà sẽ nói trước ông. Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ có một vai trò tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào thứ Hai 19/8/2024 như một phần của sự tôn vinh lớn hơn dành cho chồng bà, Tổng thống Joe Biden, vì cả hai sẽ xuất hiện với những tư cách khác nhau so với kế hoạch chỉ vài tuần trước khi ông vẫn là ứng cử viên tổng thống của đảng. Dự kiến ​​đây sẽ là khoảnh khắc đặc biệt xúc động đối với một đệ nhất phu nhân, người thường là người bảo vệ ông quyết liệt nhất, đánh dấu sự chuyển giao công khai của cặp đôi sau khi họ vượt qua chương chính trị đầy thách thức nhất trong cuộc đời.

.

Đệ nhất phu nhân trước đó đã bày tỏ sự thất vọng riêng tư đối với một số đảng viên Dân chủ đã âm thầm ủng hộ nhưng công khai không ủng hộ chồng bà trong khi ông đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc đua giành chức tổng thống hay không, theo hai người quen thuộc với suy nghĩ của bà. Những người này cho biết, hiện bà muốn đảm bảo rằng di sản phục vụ công chúng trong nhiều thập niên của ông Biden sẽ được bảo vệ.

.

⦿ ---- Buổi họp báo hôm qua của Trump cũng đầy những lời bịa đặt. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo hôm thứ năm, trong đó đưa ra hơn 20 tuyên bố sai sự thật, giống như Trump đã làm trong cuộc trò chuyện với Elon Musk vào thứ hai. Nơi đây, sẽ dịch một phần trong bản tin dài của CNN khi kiểm chứng các lời bịa đặt của Trump.

.

Nhiều tuyên bố không chính xác vào thứ năm của Trump đã bị bác bỏ trong nhiều năm. Nhưng một số trong số đó là tương đối mới. Có một lần, ông tuyên bố rằng đối thủ đảng Dân chủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris, chịu trách nhiệm cho một chính sách của California mà ông cho là cho phép mọi người cướp cửa hàng.

.

"Họ đã có một bài báo gần đây, và tôi không biết điều này, nhưng bạn được phép cướp một cửa hàng miễn là số tiền không quá 950 đô la. Mọi người đã từng nghe nói về điều đó chưa? Bạn có thể cướp một cửa hàng, và bạn thấy những tên trộm này vào các cửa hàng với máy tính tính toán số tiền. Bởi vì nếu số tiền dưới 950 đô la, chúng có thể cướp mà không bị buộc tội. Chính bà ấy đã làm điều đó", Trump nói.

.

Sự thật: Tuyên bố này sai theo hai cách quan trọng.

.

Thứ nhất, hành vi trộm cắp dưới 950 đô la vẫn là bất hợp pháp ở California; đó là một hành vi phạm tội nhẹ có thể bị phạt tù tới sáu tháng. Chắc chắn là một số trường hợp phạm tội nhẹ không bao giờ bị truy tố, nhưng ít nhất Trump đã để lại ấn tượng rằng tiểu bang - và chính Harris - đã hợp pháp hóa hành vi trộm cắp dưới 950 đô la.

.

Thứ hai, Harris không phải là người "làm điều đó". Năm 2010, thống đốc đảng Cộng hòa của California, Arnold Schwarzenegger, đã ký một đạo luật tăng ngưỡng đô la để kích hoạt các cáo buộc trộm cắp lớn từ mức trước đó là 400 đô la lên mức mới là 950 đô la. Sau đó, vào năm 2014, cử tri California đã khẳng định ngưỡng 950 đô la (và tạo ra một tội mới là trộm cắp vặt) như một phần của cuộc trưng cầu dân ý, được chấp thuận với gần 60% sự ủng hộ, giảm hình phạt cho nhiều hành vi phạm tội phi bạo lực.

.

Harris đã không đưa ra lập trường công khai về cuộc trưng cầu dân ý trên, quyết định giữ thái độ trung lập trong vai trò là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang của mình. Một số nhà phê bình Harris và đề xuất bỏ phiếu, được gọi là Đề xuất 47 (Proposition 47), đã lập luận rằng bà đã ngầm ủng hộ đề xuất này bằng cách yêu cầu văn phòng của bà viết một bản tóm tắt bỏ phiếu có lợi cho đề xuất. Bất kể thế nào, điều đó vẫn còn rất xa so với tuyên bố của Trump.

.

Sau đây là kiểm tra thực tế một số tuyên bố sai sự thật khác mà Trump đưa ra vào thứ năm.

Thanh Nguyen

Mary Phoenix Nguyen

Nếu dùng bằng giả, ông Vương Tấn Việt có bị thu hồi bằng đại học, tiến sĩ?

Walz và phòng vệ sinh: Trump tuyên bố rằng người bạn đồng hành của Harris, Thống đốc Minnesota Tim Walz, "đã ký một dự luật quy định phòng vệ sinh nam - tất cả phòng vệ sinh nam ở Minnesota - sẽ có băng vệ sinh". Nhưng như PolitiFact đã đưa tin, dự luật mà Walz ký vào năm 2023 không nói rằng "tất cả phòng vệ sinh nam" sẽ có băng vệ sinh.Thay vào đó, dự luật yêu cầu phải cung cấp băng vệ sinh cho "tất cả học sinh đang trong thời kỳ kinh nguyệt" từ lớp 4 đến lớp 12 trong các phòng vệ sinh mà học sinh thường xuyên sử dụng - và để các Học khu quyết định cách thực hiện. Ví dụ, có thể cung cấp băng vệ sinh cho các bé trai chuyển giới bằng cách đặt các vật dụng này trong phòng vệ sinh chung. Một phát ngôn viên của khu học chánh lớn nhất tiểu bang đã nói với tờ báo Star Tribune của Minneapolis vào đầu tháng này rằng khu học chánh này không cung cấp băng vệ sinh trong phòng vệ sinh nam, thay vào đó cung cấp chúng trong "phòng vệ sinh không phân biệt giới tính", phòng vệ sinh nữ và thông qua nhân viên y tế.Quyết định miễn truy tố của Tòa án Tối cao: Trump tuyên bố, "Như các bạn đã biết, Tòa án Tối cao gần đây đã ra phán quyết về quyền miễn truy tố và tôi được miễn truy tố khỏi mọi thứ mà họ buộc tội tôi".Sai. Tòa án Tối cao không trao cho Trump quyền miễn truy tố toàn diện đối với "tất cả" các cáo buộc mà ông đang phải đối mặt, ngay cả trong vụ án phá hoại bầu cử liên bang của ông nói riêng; tòa án phán quyết rằng ông được miễn truy tố đối với "các hành vi chính thức" được thực hiện trong thời gian làm tổng thống nhưng "Tổng thống không được miễn truy tố đối với các hành vi không chính thức của mình và không phải mọi hành động của Tổng thống đều là chính thức". Luật sư riêng của Trump đã thừa nhận với tòa án rằng một số hành vi được nêu trong vụ án là không chính thức.Vụ án hiện đã được chuyển lại cho một thẩm phán tòa án liên bang để tìm hiểu cách áp dụng phán quyết miễn truy tố của Tòa án Tối cao đối với các cáo buộc cụ thể chống lại Trump.Tiếng hô “Bỏ tù bà ta” (“Lock her up”): Trump, phàn nàn rằng đảng Dân chủ muốn bỏ tù ông, đã tuyên bố sai sự thật rằng ông đã ngăn cản tiếng hô “bỏ tù bà ta” của những người ủng hộ ông về đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử năm 2016, khẳng định rằng ông sẽ đáp lại, “Dễ thôi, chỉ cần dễ thôi”. Trên thực tế, đôi khi chính Trump đã hô “bỏ tù bà ta”, đôi khi kêu gọi bỏ tù Clinton bằng ngôn ngữ khác và nhiều lần khác đã dừng bài phát biểu của mình và đứng im lặng để tiếng hô tiếp tục.Năng lượng Hoa Kỳ: Trump tuyên bố “chúng ta không có năng lượng”. Điều đó là sai ngay cả khi ông chỉ đề cập đến sản xuất nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu mỏ). Hoa Kỳ đang sản xuất nhiều dầu thô hơn bất kỳ quốc gia nào từng có.Lãi suất thế chấp vay mua nhà: Trump tuyên bố lãi suất thế chấp “hiện ở mức 10%”. Theo công ty tài chính thế chấp khổng lồ Freddie Mac, lãi suất thế chấp cố định 30 năm tiêu chuẩn trung bình là 6,49% trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 8.Lạm phát dưới thời Trump: Trump tuyên bố ông đã trao cho Harris và Tổng thống Joe Biden một nền kinh tế "không có lạm phát". Điều đó không đúng. Lạm phát vào khoảng 1,4% trong tháng Trump rời nhiệm sở, thấp nhưng không phải là không có, và lạm phát tích lũy dưới thời Trump là khoảng 8%.Vụ án gian lận dân sự (kinh doanh gian lận ở New York) của ông: Trump đã lặp lại một tuyên bố sai sự thật về phiên tòa xét xử gian lận dân sự của mình, tuyên bố ông "thắng kiện" tại tòa kháng án nhưng một thẩm phán tòa án cấp dưới vẫn yêu cầu ông phải trả một khoản tiền phạt lớn. Ông đã không thắng kiện tại tòa kháng án.Vai trò nhập cư của bà Harris: Trump tuyên bố rằng Harris là "Vua vùng biên giới [Mỹ-Mễ]" (border czar) trong thời gian bà làm phó tổng thống. Trên thực tế, Harris được giao một nhiệm vụ liên quan đến nhập cư hạn chế hơn, dẫn đầu hoạt động ngoại giao với các quốc gia Trung Mỹ trong nỗ lực giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" khiến công dân của họ di cư; Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã phụ trách an ninh biên giới trong chính quyền Biden.Nhận thức về Harris: Lập luận rằng sự ủng hộ dành cho Harris sẽ giảm khi người Mỹ hiểu rõ hơn về bà, Trump đã lặp lại tuyên bố trước đó rằng "không ai" biết họ của bà là Harris. Đây rõ ràng là điều vô lý. Dân California quen thuộc với bà từ nhiều năm.Chính phủ nước ngoài và nhập cư: Trump lặp lại tuyên bố vô căn cứ thường xuyên của mình rằng các quốc gia nước ngoài đang cố tình "đưa" tội phạm và những người "từ các viện tâm thần và nhà thương điên" đến Hoa Kỳ với tư cách là người di cư, thậm chí "đẩy họ qua" biên giới. Chính chiến dịch của Trump đã không thể chứng minh những tuyên bố này và các chuyên gia cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho chúng.Trung Quốc, Iran và Hamas: Trump lặp lại tuyên bố thường xuyên rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, "Hamas không có tiền vì Iran không có tiền", cho rằng điều này là do ông đã gây sức ép thành công với Trung Quốc và các nước khác để ngừng mua dầu từ Iran. Trên thực tế, nguồn tài trợ của Iran cho Hamas và các nhóm khủng bố khác không bao giờ dừng lại trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông, mặc dù nguồn tài trợ này đã giảm, và Trung Quốc không bao giờ ngừng mua dầu từ Iran, mặc dù lượng mua của nước này đã giảm trước khi phục hồi vào giai đoạn sau của nhiệm kỳ tổng thống của ông.Thuế quan đối với Trung Quốc: Trump tuyên bố ông đã thu được "hàng trăm tỷ đô la tiền thuế quan từ Trung Quốc" và không có tổng thống nào trước đó thu được "10 xu" từ thuế quan đối với Trung Quốc. Cả hai tuyên bố đều sai. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người Mỹ phải trả phần lớn chi phí thuế quan của Trump và Hoa Kỳ đã tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu mỗi năm từ thuế quan đối với Trung Quốc trước khi Trump nhậm chức.Thỏa thuận thương mại của Trump với Trung Quốc: Trump tuyên bố rằng, trong thời gian làm tổng thống, Trung Quốc đã "tuân thủ" các điều khoản của một thỏa thuận thương mại mà ông đã thực hiện, trong đó Trung Quốc được cho là sẽ mua thêm hàng chục tỷ đô la hàng xuất cảng của Hoa Kỳ. Sai: Trung Quốc đã không thực hiện đúng các cam kết mua hàng của mình. Và nhiều nữa.⦿ ---- Cựu Dân biểu Conor Lamb, D-Pa., đã phản ứng lại việc đảng Cộng hòa tấn công hồ sơ quân sự của Walz, gọi các cuộc tấn công về quân vụ của Walz là "một sự sao nhãng", nói thêm, "Tim Walz đã phục vụ đất nước này trong quân phục trong 24 năm. Đồng thời, ông ấy là một giáo viên trường công. Ông ấy đã giúp đỡ trẻ em mỗi ngày, huấn luyện chất lượng vô địch của tiểu bang. Ý tôi là anh ta đã phục vụ đất nước này theo nhiều cách hơn cả những gì JD Vance có thể mơ ước".Khi được hỏi về những lời chỉ trích mà Walz phải nhận vì nghỉ hưu trước khi đơn vị của ông được triển khai tới Iraq, Lamb nói với NBC News, "Tôi tò mò không biết ông ấy phải phục vụ bao nhiêu năm nữa thì đảng Cộng hòa mới nói rằng như vậy là đủ; 24 năm là khá nhiều." Ghi nhận, Walz không trốn lính như Trump.⦿ ---- Trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ chơi golf của mình ở Bedminster, New Jersey, Trump đã bảo vệ cách tiếp cận chiến dịch của mình vốn bị chỉ trích bởi các đồng minh, những người cho rằng ông không nên công kích cá nhân bà Harris. Trump cho biết ông tin rằng mình "có quyền công kích cá nhân"."Tôi không mấy tôn trọng trí thông minh của bà Harris, và tôi nghĩ bà ấy sẽ là một tổng thống tồi tệ", Trump nói, đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng Harris đã "biến" Bộ Tư pháp thành vũ khí chống lại ông trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý khác nhau của ông. "Họ không tử tế với tôi", Trump nói. "Họ muốn bỏ tôi vào tù".⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đang thử một chiến thuật mới trước cuộc họp báo của cựu Tổng thống Donald Trump tại Bedminster, New Jersey, gọi đó là "một cuộc khủng hoảng công khai khác". Trong một thông báo châm biếm trên phương tiện truyền thông vào thứ năm, chiến dịch tuyên bố rằng Trump "có ý định đưa ra một lời chỉ trích tự ám ảnh khác đầy rẫy những bất bình cá nhân của mình để đánh lạc hướng khỏi chương trình nghị sự độc hại của Dự án 2025, người bạn đồng hành không được ưa chuộng và ngày càng xa rời thực tế của những cử tri sẽ quyết định cuộc bầu cử này".Về lời chỉ trích của Trump về số lượng người tham dự các sự kiện của Harris, ám chỉ rằng hình ảnh đã được thay đổi bằng AI để hiển thị nhiều người hơn số người tham gia thực tế, chiến dịch đã trả lời: "Những phát biểu của [Trump] sẽ không phải là trí tuệ nhân tạo, nhưng chắc chắn sẽ thiếu trí tuệ".⦿ ---- Chiến dịch Harris-Walz đã thông báo vào thứ năm rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia hai cuộc tranh luận tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz sẽ tham gia một cuộc tranh luận phó tổng thống trong mùa bầu cử này. Đáp lại động thái thúc đẩy các cuộc tranh luận bổ sung của chiến dịch Trump, chiến dịch Harris đã tuyên bố chắc chắn rằng "cuộc tranh luận về các cuộc tranh luận đã kết thúc".Chiến dịch đã làm rõ rằng Harris sẽ đối đầu với Donald Trump vào ngày 10 tháng 9 trên ABC News. Tuy nhiên, Harris sẽ không tham gia các cuộc tranh luận được đề xuất trên Fox News vào ngày 4 tháng 9 hoặc NBC News vào ngày 25 tháng 9. Thay vào đó, bà sẽ tham gia một cuộc tranh luận bổ sung vào tháng 10, tùy thuộc vào việc Trump có tham dự sự kiện ngày 10 tháng 9 hay không. Động thái này thực sự bác bỏ các lời kêu gọi tổ chức thêm các cuộc tranh luận vào tháng 9.⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance đã đồng ý tranh luận với nhau vào ngày 1 tháng 10, thiết lập một cuộc đối đầu giữa các phó tổng thống tiềm năng khi cuộc bỏ phiếu sớm ở một số tiểu bang đang diễn ra cho cuộc tổng tuyển cử. CBS News đã đăng trên nguồn cấp dữ liệu X của mình vào thứ Tư rằng đài này đã mời cả Vance và Walz đến tranh luận tại Thành phố New York, đưa ra bốn ngày có thể — ngày 17 tháng 9, ngày 24 tháng 9, ngày 1 tháng 10 và ngày 8 tháng 10 — làm các lựa chọn.Walz đã đăng lại tin nhắn đó từ tài khoản chiến dịch của chính mình, "Hẹn gặp lại vào ngày 1 tháng 10, JD." Chiến dịch Harris-Walz đã tiếp tục đưa ra một thông điệp của riêng mình, nói rằng Walz "mong muốn được tranh luận với JD Vance — nếu ông ấy xuất hiện." Vance đã đăng trên X rằng ông sẽ chấp nhận lời mời vào ngày 1 tháng 10. Ông cũng thách thức Walz gặp mặt vào ngày 18 tháng 9.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhấn mạnh vào thứ năm rằng chăm sóc sức khỏe tại quốc gia này "phải là quyền chứ không phải là đặc quyền". Phát biểu tại một sự kiện ở Maryland, cùng với Phó Tổng thống Kamal Harris, Biden cáo buộc các hãng dược lớn Big Pharma đã ngăn cản các cuộc đàm phán về giá thuốc trong nhiều năm, dẫn đến chi phí "cắt cổ" cho người dân Mỹ.Tuy nhiên, ông cho biết hiện tại, Big Pharma cuối cùng đã bị đánh bại, mà không cần sự giúp đỡ của Đảng Cộng hòa hay cựu Tổng thống Donald Trump, người mà ông gọi là "Donald Dump". Harris nhấn mạnh rằng nhờ có tổng thống đương nhiệm, Medicare hiện đang "đàm phán giảm chi phí thuốc theo toa".⦿ ---- Cơ quan Mật vụ (SS) đã phê duyệt một kế hoạch an ninh mới nhằm tăng cường bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại các sự kiện vận động tranh cử ngoài trời, tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Năm. Theo một viên chức SS, kế hoạch này bao gồm việc lắp kính chống đạn làm lá chắn cho Trump khi ông ở trên sân khấu và khả năng sử dụng máy bay không người lái.Biện pháp an ninh này được đưa ra để ứng phó với vụ việc một tay súng đã bắn nhiều phát vào ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong một sự kiện ngoài trời tại một khu hội chợ ở Butler, Pennsylvania, vào ngày 13 tháng 7. Do đó, SS đã khuyên chiến dịch tranh cử của Trump tạm thời dừng sự xuất hiện của ông tại các cuộc mít tinh ngoài trời. Ngoài ra, cựu giám đốc SS, Kimberly Cheatle, đã từ chức do không đảm bảo an toàn cho Trump trong cuộc mít tinh mà ông bị bắn.⦿ ---- Một nhóm nữ Dân biểu Đảng Dân chủ đến thăm Đài Loan đã nói với đài CNA hôm thứ năm rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris dự kiến sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden liên quan đến Đài Loan nếu bà thắng cử tổng thống. Khi được CNA hỏi về chính sách của người kế nhiệm tiềm năng của Biden đối với Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung, thành viên Hạ viện Hoa Kỳ Jill Tokuda cho biết bà tin rằng chính quyền Harris trong tương lai "sẽ tiếp tục công việc tốt đẹp đã được xây dựng ở Châu Á".Tokuda nói: "Đó là sự hiểu biết về quá khứ chung mà chúng ta đã có với nhau, và đó là những cuộc đấu tranh và thách thức cũng như những cơ hội mà chúng ta đã trải qua. Và vì vậy, bà ấy [Harris] sẽ mang đến bàn đàm phán, hơn bất kỳ ai khác, một mối quan hệ đã có từ trước, một sự hiểu biết, một mối liên hệ mà chúng ta, thành thật mà nói, sẽ cần."Bà cho biết Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò là đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nếu Harris thắng cử tổng thống. Tokuda tiếp tục rằng Harris đã điều hành hợp tác ba bên giữa Hoa Kỳ, Philippines và Nhật Bản trong thời gian bà làm phó tổng thống. Bà lạc quan rằng giới lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ sẽ xây dựng và tiếp tục những gì đã là "công việc cực kỳ tốt đẹp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", bởi vì "nếu CHND Trung Hoa [Trung Cộng] cố gắng làm bất cứ điều gì, họ cần biết rằng Đài Loan sẽ đứng lên và tự vệ. Các bạn không đơn độc".DB Marilyn Strickland, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết chính quyền Biden-Harris đã xây dựng lại chính sách "xoay trục sang châu Á" của Barack Obama. Bà cho biết Harris sẽ tiếp tục "lặp lại sự cống hiến đó. Chúng tôi biết rằng một phần lớn nền kinh tế toàn cầu nằm ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một trong những nơi phát triển nhanh nhất thế giới, với sự tăng trưởng kinh tế, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng." Cả hai nữ Dân Biểu Mỹ đều tham gia chuyến thăm Đài Loan kéo dài năm ngày từ Chủ Nhật đến thứ Năm.⦿ ---- Cơ quan Hợp tác Bộ trưởng Quốc phòng (DSCA: Defence Secretary Cooperation Agency) đã tiết lộ vào thứ năm trong một tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho một khả năng bán dàn tên lửa PATRIOT và "thiết bị liên quan" của nước này cho Đức với giá 5 tỷ đô la. Cơ quan này nêu chi tiết rằng chính phủ Đức trước đây đã yêu cầu mua 600 tên lửa PATRIOT.Ngoài ra, Berlin cũng sẽ có thể mua "các công cụ và thiết bị thử nghiệm, chương trình tầm bắn và thử nghiệm, thiết bị hỗ trợ, tài liệu kỹ thuật, thiết bị đào tạo, phụ tùng thay thế và sửa chữa, bộ dụng cụ sửa đổi bệ phóng", cùng với hỗ trợ của nhóm đảm bảo chất lượng. Hãng Lockheed Martin Corporation được liệt kê là nhà thầu chính. "Bất kỳ thỏa thuận bù trừ nào cũng sẽ được xác định trong các cuộc đàm phán giữa người mua và nhà thầu", cơ quan này giải thích.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố vào thứ năm trong một tuyên bố rằng các miễn trừ cấp phép xuất cảng cho Úc và Vương quốc Anh liên quan đến Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Bộ này sẽ sớm công bố "quy định cuối cùng tạm thời để sửa đổi" ITAR và cho công chúng thời hạn 90 ngày để đưa ra bình luận."Những thay đổi được thực hiện theo quy định này sẽ tối đa hóa sự đổi mới và củng cố lẫn nhau ba cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng ta bằng cách tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la trong hoạt động thương mại quốc phòng an toàn không cần giấy phép. Khả năng của các đối tác AUKUS trong việc đổi mới và thiết lập các môi trường thuận lợi mới với tốc độ phù hợp sẽ tối đa hóa lợi ích của quan hệ đối tác", Washington cho biết.⦿ ---- Cơ quan y tế công cộng của Thụy Điển đã thông báo vào thứ năm rằng quốc gia này đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh mpox, cụ thể là Clade 1, biến thể dễ lây lan hơn và là trường hợp đầu tiên bên ngoài lục địa châu Phi. Điều này diễn ra sau tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Mpox là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế" lần thứ hai trong hai năm do một đợt bùng phát lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo.⦿ ---- Gần 85% hàng giả bị cơ quan hải quan Nam Hàn tịch thu trong nửa đầu năm nay có nguồn gốc từ Trung Quốc, theo dữ liệu cho thấy hôm thứ Năm. Tổng giá trị của những hàng giả này, được phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, lên tới 93,4 tỷ won (68,7 triệu đô la), trong đó 83,6%, hay 78,1 tỷ won, đến từ Trung Quốc, theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc trình lên Quốc hội.Để so sánh, 95,4% tổng số hàng giả bị tịch thu vào năm ngoái, trị giá 354,1 tỷ won, cũng đến từ Trung Quốc. Trong số các thương hiệu giả mạo trong nửa đầu năm, thương hiệu xa xỉ của Pháp Chanel đứng đầu danh sách, với các mặt hàng giả có giá trị 48,7 tỷ won, chiếm 52,1 phần trăm tổng số. Goyard đứng thứ hai với 7,5 tỷ won, trong khi Louis Vuitton và Gucci cũng nằm trong số những thương hiệu bị nhắm mục tiêu hàng đầu. Theo mặt hàng, túi xách là mặt hàng bị làm giả nhiều nhất, với tổng giá trị là 65,3 tỷ won, tương đương 69,9%, tiếp theo là hàng may mặc với giá trị là 19,6 tỷ won, tương đương 21%.⦿ ---- Quận Cam: chờ đợi cú động đất lớn. Năm nay, Nam California đã phải hứng chịu nhiều trận động đất lớn hơn trong nhiều thập niên qua và sự rung chuyển khiến mọi người lo lắng. Xu hướng chấn động tiếp tục diễn ra vào thứ năm với trận động đất mạnh 3,9 độ richter có tâm chấn ở Hồ Lake Elsinore. Trận động đất mạnh 4,4 độ richter hôm thứ hai có tâm chấn gần Highland Park là trận động đất thứ 13 trong khu vực có cường độ từ 4,0 độ richter trở lên, theo Tiến sĩ Lucy Jones, một nhà địa chấn học tại Viện Công nghệ California Institute of Technology ở Pasadena.Theo Jones, lần gần đây nhất có nhiều trận động đất không liên quan có cường độ từ 4,0 độ richter trở lên ở Southland là vào năm 1988. Kể từ đó, đã có khoảng năm trận động đất mỗi năm có cường độ từ 4,0 độ richter trở lên ở Nam California trong 20 năm qua. “Vì vậy, đây là một năm năng động, giống như những gì chúng ta từng thấy”, Jones nói với KTLA. “Có vẻ như chúng ta nên mong đợi điều này sẽ tiếp tục ở mức cao hơn”.⦿ ---- Một giáo viên ở Denver sẽ bắt đầu năm học mới trong trạng thái phục hồi sau khi một tài xế say rượu tình nghi đã tông xe vào cô và vị hôn phu của cô vào tối thứ sáu tuần trước. Vụ tai nạn xảy ra gần Đại lộ E 104 và Đường McKay ở Thornton. Những người bạn của giáo viên tiếng Anh lớp 9nói với 9NEWS rằng cô và vị hôn phu của cô đã bị thương nghiêm trọng. Nguyen sẽ bước vào năm thứ ba giảng dạy tại Trường trung học Lincoln High School vào tuần tới; thay vào đó, cô sẽ phục hồi.Vào ngày 9 tháng 8, trên Đường McKay ở Thornton, Nguyen và vị hôn phu của cô đã bị xe đâm trực diện. Cảnh sát Thornton nghi ngờ tài xế đã lái xe khi họ vượt qua vạch kẻ đường đôi đã say rượu. Tài xế đó đã tử vong. Nguyen và vị hôn phu của cô đã được đưa đến bệnh viện, nơi cô vẫn đang nằm. Bạn bè cô cho biết cô bị chấn thương cột sống, gãy xương và chảy máu trong thân.Nguyen dự kiến sẽ phẫu thuật cột sống vào chiều thứ Tư. Cô hy vọng mọi người sẽ rút ra được điều gì đó từ tình huống khó khăn này. Vị hôn phu của Nguyen đã bị gãy cả hai chân trong vụ tai nạn. Đám cưới của cặp đôi này vẫn sẽ diễn ra vào năm sau.⦿ ---- Một người phụ nữ đã sử dụng hàng trăm danh tính bị đánh cắp từ khắp đất nước để thuê căn hộ, mở tài khoản ngân hàng và mua xe hơi đã bị tuyên án bốn năm rưỡi tù giam tại nhà tù liên bang ở Portland vào thứ Tư. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Rachel Sowray đã tranh luận về mức án năm năm tù cho, nói rằng Nguyen "được biết đến là người trong cộng đồng đi làm ID gian lận và chi phiếu gian lận".⦿ ---- TIN VN:Theo Báo ĐCSVN. Liên quan đến kết luận của cơ quan chức năng về việc ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) không tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3, dư luận đặt câu hỏi về tính pháp lý của bằng đại học, bằng tiến sĩ mà ông Việt đã được cấp. Nếu ông Việt sử dụng bằng cấp 3 giả để học thì bằng đại học, tiến sĩ của ông này có bị cơ quan chức năng thu hồi hay không? Theo Luật sự Nguyễn An Bình, ông Vương Tấn Việt không tham gia thi tốt nghiệp nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc để dự thi đại học. Ở đây có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu con dấu giả. Nếu ông Vương Tấn Việt dùng bằng cấp 3 bổ túc giả, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước tiến, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để xác minh có thể người này chủ mưu đặt hàng làm bằng giả hoặc có đồng phạm, giúp sức tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Trường hợp cơ quan chức năng kết luận bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc của ông Vương Tấn Việt là bằng giả, sẽ thông báo cho Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học luật Hà Nội. Khi đó, các cơ sở giáo dục này sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để tiến hành thu hồi hủy bỏ bằng tốt nghiệp đại học và bằng tiến sĩ đã cấp cho ông Vương Tấn Việt.⦿ ---- HỎI 1: Cộng đồng LGBTQ thường gặp rắc rối với cảnh sát?ĐÁP 1: Đúng vậy. Lịch sử lâu dài của cộng đồng LGBTQ với cảnh sát rất rắc rối và bạo lực đến nỗi những người tổ chức một số cuộc diễn hành Pride gần đây đã quyết định cấm cảnh sát tuần hành trong cuộc diễn hành. Trong suốt thế kỷ 20, cảnh sát thường xuyên đột kích các quán bar dành cho người đồng tính, bắt giữ những người bảo trợ và đưa họ vào tù. Đôi khi, tên và ảnh của những người bị bắt được công bố trên báo - với hậu quả xã hội và kinh tế có khả năng rất thảm khốc.Các sở cảnh sát trên khắp đất nước đã có những bước đi trong những năm gần đây để cải thiện mối quan hệ với cộng đồng LGBTQ, thành lập các vị trí sĩ quan liên lạc LGBTQ và yêu cầu đào tạo về sự nhạy cảm. Tuy nhiên, các cuộc đột kích vẫn tiếp tục diễn ra rải rác. Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát đã đột nhập vào bốn quán bar dành cho người đồng tính ở Seattle mà không báo trước, bị cáo buộc chụp ảnh khách hàng và trích dẫn ít nhất một nhân viên pha chế vì để lộ núm vú, vi phạm chính sách của thành phố.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hóa chất trong mỹ phẩm của bà bầu có thể làm hại thai nhi?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các hóa chất thường thấy trong kem chống nắng, đồ trang điểm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác có thể gây nguy hiểm cho thai kỳ, theo một nghiên cứu mới cảnh báo. Phenol và paraben trong các sản phẩm này làm tăng nguy cơ huyết áp cao ở phụ nữ mang thai lên 57%, đặc biệt là ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ, các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí Environmental Health Perspectives vào thứ Tư."Chúng tôi đã tìm thấy các hóa chất trong xà phòng, kem dưỡng da, đồ trang điểm, kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác và các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày [làm] tăng nguy cơ tăng huyết áp" trong một nhóm nghiên cứu gồm những phụ nữ mang thai ở Puerto Rico, nhà nghiên cứu chính Julia Varshavsky cho biết. Bà là phó giáo sư khoa học sức khỏe tại Đại học Northeastern ở Boston.Các nhà nghiên cứu cho biết phenol và paraben được sử dụng làm bộ lọc tia UV trong kem chống nắng và để ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn có hại trong đồ trang điểm và mỹ phẩm. Nhóm nghiên cứu cho biết riêng paraben được sử dụng trong khoảng 80% các sản phẩm chăm sóc cá nhân trong các ghi chú cơ bản.Chi tiết: