Chính quyền Biden cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất thuốc để giảm giá 10 loại thuốc theo toa đắt nhất dùng trong Medicare, chương trình bảo hiểm y tế cao niên cho hơn 65 triệu người Mỹ, sẽ tiết kiệm được 1,5 tỷ đô la chi phí cá nhân trong năm đầu tiên.

.

- TT Biden đạt thỏa thuận: giảm giá 10 loại thuốc theo toa đắt nhất dùng trong Medicare, giúp 65 triệu dân cao niên tiết kiệm 1,5 tỷ đô trong năm đầu tiên.

- Hôm nay: Bà Harris (xuất hiện chung với TT Biden) sẽ phát biểu tại Maryland; Trump sẽ họp báo tại New Jersey.

- Các ông Phó vận động hôm nay: JD Vance sẽ phát biểu tại Pennsylvania; Tim Walz sẽ phát biểu tại Rhode Island rồi tới New York.

- TT Biden nói với các Youtubers: Tôi mời các bạn tới Bạch Ốc hôm nay, vì tôi sắp phải đi tìm việc rồi.

- Tim Walz khều nhẹ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tommy Tuberville: Cũng là huấn luyện viên bóng bầu dục như Tuberville, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng các huấn luyện viên bóng bầu dục không phải là người ngu

- Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. xin gặp bà Harris để thương lượng ghế Bộ Trưởng, bị từ chối

- Cook Political Report: Bà Harris dẫn trước hoặc ngang bằng với Trump ở 6 trong 7 tiểu bang chiến trường. Cộng trung bình 114 cuộc thăm dò: Harris hơn Trump 1,4%

- Tim Walz đồng ý tranh luận trên CBS News vào ngày 1/10, kêu gọi JD Vance hãy tham dự.

- Trump hứa sảng: Giá xăng sẽ giảm 1/2 nếu Trump thắng cử.

- Trump lên mạng X, thú nhận thất vọng sau khi Thẩm phán Juan Merchan từ chối tự rút lui trong vụ án hình sự về tiền bịt miệng nữ nhơn của Trump.

- Bạch Ốc: chính quyền Biden không biết về cáo buộc cho rằng Hunter Biden đã liên hệ với đại sứ Mỹ tại Ý để xin giúp 1 hãng khí đốt Ukraine

- TT Biden: các tập đoàn lớn "ngồi trên mức lợi nhuận kỷ lục" đã "không làm đủ để hạ giá" hàng.

- Nhóm Fairshake PAC và siêu ủy ban PAC (ủng hộ tiền điện tử) bơm tiền giúp 3 ứng cử viên Dân Chủ tranh ghế Thượng Viện bị Trump gọi là phản đảng

- Biden ký luật IRA giảm giá thuốc insulin 35 đô la, Trump nói dối giành công trong cuộc biểu tình rằng Trump làm giảm giá

- Ban tranh cử Harris-Walz tăng điểm ủng hộ từ cử tri Mỹ gốc Latinh

- Virginia: lệnh truy nã Toby Shane Kessler vì tội đột nhập văn phòng chiến dịch tranh cử của Trump tại Ashburn

- Hơn 1.000 cựu chiến binh ký Thư ngỏ ủng hộ Tim Walz, ca ngợi 24 năm đi lính Vệ Binh, trong khi Trump trốn lính

- 1 công dân Mỹ bị bắt tại Moscow vì nghi phá hoại bạo lực chính phủ Nga

- Walmart Inc. doanh thu quý 2 tăng 4,8% lên 169,3 tỷ đô

- Alibaba Group thu nhập ròng quý 2 giảm 27%

- TQ phản đối mạnh mẽ, nói Nhật Bản sẽ trả giá đắt vì cản trở việc thống nhất TQ-Đài Loan

- Gaza: 40.005 người chết, 92.401 người bị thương

- Mỹ: Israel đã đạt được mọi mục tiêu có thể trong chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Gaza

- Quân Nga đã chiếm lại được khu định cư Martynovka, cách biên giới Ukraine gần 20 km.

- Báo Mỹ: Một tướng Ukraine giấu tên đã chỉ huy vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022

- Công dân song tịch Mỹ-Nga Ksenia Karelina bị Tòa Moscow kết án 12 năm tù vì tội phản quốc (quyên tặng 52 USD cho hội từ thiện Ukraine)

- Y tế Thế giới tuyên bố bệnh mpox (tên cũ: bệnh đậu mùa khỉ) là tình trạng khẩn cấp y tế thế giới, đang làm chết ào ạt ở Congo

- Cơ thể chúng ta dao động 2 đợt bùng phát tăng tốc ở độ tuổi 44 và 60: tới 81% các phân tử đã thay đổi nhiều về số lượng

- Florida: Cảnh sát vớt 1 gói trôi ngoài khơi Florida mọc rong rêu bên ngoài, bên trong chứa 625.000 USD bạch phiến

- Chỉ còn 11% người lớn ở Mỹ đã hút thuốc lá trong tuần qua. Năm 1945, có 45% người Mỹ hút thuốc

- Macy's sẽ làm biến đổi các thương xá khi đóng cửa 150 tiệm vào đầu năm 2027. Nhiều nơi sẽ có chung cư mọc lên

- 5 tiểu bang có các trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất Hoa Kỳ là Maryland, New Mexico, Connecticut, Wyoming và Oregon.

- Cao đẳng cộng đồng tốt nhất ở California là: Irvine Valley College (Quận Cam), College of San Mateo, Moreno Valley College, De Anza College và Saddleback College (Quận Cam).

- Quận Cam: cháy thương xá ở Anaheim, nhiều tiệm hư hại.

- TIN VN. Kiểm tra đột xuất một số nhà tu hành tại ba tỉnh, thành.

- TIN VN. Báo Lao Động: Không cần thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang.

- TIN VN. Cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị truy tố 'nhận hối lộ' 14 tỷ đồng.

- HỎI 1: Chỉ 38% dân Mỹ muốn các công ty lên tiếng về chính sách công? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trong các nước nói tiếng Anh, Mỹ tuổi thọ trung bình thấp nhất, Úc cao nhất? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-15/8/2024) ⦿ ---- Walmart Inc. đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu của chuỗi cửa hàng này trong quý thứ hai của năm tài chính 2025 đã tăng 4,8% hằng năm lên 169,3 tỷ đô la. Doanh thu thuần của công ty tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024 lên 115,3 tỷ đô la, trong khi thu nhập hoạt động tăng 7,8% lên 6,6 tỷ đô la. Mặt khác, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã giảm 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 0,56 đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Walmart đã tăng vọt 6,28% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

.

⦿ ---- Alibaba Group Holding Limited đã công bố hôm thứ năm rằng thu nhập ròng trong quý 2 của công ty đã giảm 27% xuống còn 24.022 triệu RMB (3.306 triệu đô la), phản ánh sự suy giảm trong hoạt động và sự suy giảm đầu tư. Doanh thu trong ba tháng tính đến ngày 30 tháng 6 đã tăng 4% lên 243.236 triệu RMB (33.470 triệu đô la), trong khi thu nhập từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 15% xuống còn 35.989 triệu RMB (4.952 triệu đô la). Trong cùng kỳ báo cáo, hãng thương mại điện tử này đã ghi nhận mức giảm 5% trong thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu xuống còn 1,24 RMB (0,17 đô la). Công ty cũng nhấn mạnh rằng doanh thu từ Cloud Intelligence Group đã tăng 6% lên 26.549 triệu RMB (3.653 triệu đô la). Cổ phiếu Alibaba đã giảm gần 3% trong phiên giao dịch trước giờ thị trường mở cửa tại New York sau khi báo cáo được công bố.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết Bắc Kinh đã "phản đối mạnh mẽ Nhật Bản" và nói rằng Tokyo "phải chuẩn bị trả giá đắt" vì cản trở việc thống nhất Trung Quốc, theo tờ Global Times đưa tin hôm thứ Năm. Trung Quốc cho biết những tuyên bố của các chính trị gia Nhật Bản giấu tên đã vi phạm "các văn bản chính trị Trung Quốc-Nhật Bản" và "cam kết của Nhật Bản về vấn đề Đài Loan", đồng thời cho biết họ đã gửi "tín hiệu sai" tới các lực lượng ủng hộ độc lập tại Đài Loan và cấu thành "sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian (Lâm Kiến) đã cảnh báo Nhật Bản không được vượt qua ranh giới đỏ của Bắc Kinh liên quan đến vấn đề Đài Loan, đồng thời nói thêm rằng các chính trị gia Nhật Bản "nên ghi nhớ những bài học lịch sử" và thừa nhận hòn đảo này là một phần của Trung Quốc.

.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza liên kết với Hamas cho biết hôm thứ Năm rằng số người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch của Israel chống lại tổ chức này tại dải Gaza đã lên tới 40.005. Con số những người bị thương do cuộc xung đột kể từ khi bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã lên tới 92.401 người.

.

⦿ ---- Israel đã đạt được mọi mục tiêu có thể trong chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Gaza, theo một số quan chức Hoa Kỳ đã nói với tờ New York Times trong một bài báo được công bố hôm thứ Năm, nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố này. Bài báo trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và Israel hiện tại và trước đây, cho biết chỉ có một thỏa thuận, chứ không phải áp lực quân sự, mới có thể đảm bảo việc thả 115 tù nhân còn sống và đã chết ở Gaza bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10.

.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết, cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã đạt được nhiều thành quả hơn nhiều so với những gì các quan chức Hoa Kỳ dự đoán vào tháng 10. "Israel đã có thể phá vỡ Hamas, giết chết một số thủ lĩnh của họ và giảm đáng kể mối đe dọa đối với Israel vốn tồn tại trước ngày 7 tháng 10", Tướng Joseph L. Votel, cựu giám đốc CENTCOM của Hoa Kỳ, nói với tờ Times, đồng thời nói thêm rằng Hamas đã "giảm bớt".

.

⦿ ---- Theo tin trên Telegram của Apti Aludinov, thiếu tướng và chỉ huy Quân đoàn phản ứng nhanh đặc biệt Akhmat, lực lượng Nga đã chiếm được khu định cư Martynovka, cách biên giới Ukraine gần 20 km. Theo thông tin của vị tướng, lực lượng Nga đã tiến vào buổi sáng, tạo ra rào cản chống lại lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, vị tướng thừa nhận rằng họ không kiểm soát hoàn toàn Sudzha.

.

Báo cáo này được đưa ra khi Nga bắt đầu di tản thêm hàng nghìn cư dân của quận Glushkov thuộc vùng Kursk khi lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Cuộc xâm lược đang diễn ra, bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, là cuộc tấn công nước ngoài lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

.

⦿ ---- Một vị tướng Ukraine giấu tên, dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi, đã chỉ huy vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin vào ngày 14 tháng 8. Theo bốn nguồn tin, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã phê duyệt hoạt động này, với mọi sự sắp xếp được thực hiện bằng lời nói để tránh để lại dấu vết trên giấy tờ.

.

Tuy nhiên, tình báo Hoà Lan đã phát hiện ra âm mưu này và cảnh báo CIA, cơ quan này đã thông báo cho các quan chức Đức. Mặc dù Zelenskyy đã ra lệnh dừng hoạt động, nhưng vị tướng này được cho là đã bỏ qua chỉ thị này, với lý do an ninh hoạt động. Nhóm của ông đã tiến hành một kế hoạch đã sửa đổi.

.

Theo báo WSJ, Zaluzhnyi đã huy động các sĩ quan hoạt động đặc biệt tinh nhuệ có nhiều kinh nghiệm trong các nhiệm vụ bí mật có rủi ro cao chống lại Nga. Một trong số họ là cựu sĩ quan tình báo Roman Chervinsky, người hiện đang bị xét xử vì liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa vào sân bay Kanatove. Chervinsky đã được tại ngoại vào tháng 7 sau hơn một năm bị giam giữ. Khi được liên lạc sau khi được thả, ông đã từ chối bình luận về vụ Nord Stream, nói rằng ông không được phép thảo luận về vụ việc.

.

Ba nguồn tin giấu tên cho biết Zaluzhnyi đã giải thích với Zelenskyy rằng sau khi nhóm phá hoại được triển khai, họ đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài và không thể triệu hồi, vì bất kỳ liên lạc nào cũng có thể gây tổn hại đến hoạt động. Zaluzhnyi đã phủ nhận mọi thông tin về hoạt động như vậy, gọi những cáo buộc là “hành động khiêu khích đơn thuần” và nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không được phép thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài.

.

Các quan chức Ukraine tham gia vào hoạt động này tin rằng không thể buộc bất kỳ chỉ huy nào phải chịu trách nhiệm, vì không có bằng chứng nào ngoài các cuộc trò chuyện giữa các quan chức cấp cao.

.

⦿ ---- Thêm một công dân Hoa Kỳ khác đã nhận bản án dài từ tòa án Nga. Công dân song tịch Hoa Kỳ-Nga Ksenia Karelina đã bị kết án 12 năm tù hôm thứ Ba vì tội phản quốc liên quan đến khoản quyên góp khoảng 52 đô la mà cô đã thực hiện cho một tổ chức từ thiện của Hoa Kỳ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine hồi năm 2022. Các công tố viên Nga cho biết số tiền này đã được sử dụng để mua vật tư, bao gồm cả vũ khí, cho quân đội Ukraine.

.

Người phụ nữ 33 tuổi này đã bị bắt sau khi cô đến Nga để thăm gia đình hồi tháng 1/2024. Luật sư của cô, Mikhail Mushailov, cho biết ông có kế hoạch "thực hiện mọi hành động có ý nghĩa pháp lý" để đảm bảo rằng Karelina sẽ được đưa vào một cuộc trao đổi tù nhân trong tương lai, theo CBS News đưa tin.Ksenia Karelina là một diễn viên ballet nghiệp dư, làm việc tại một spa ở Beverly Hills, đã chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2012 và trở thành công dân Mỹ năm 2021

.

⦿ ---- Chính quyền Biden cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất thuốc để giảm giá 10 loại thuốc theo toa đắt nhất dùng trong Medicare. Đây là một phần trong các cuộc đàm phán về giá thuốc đầu tiên của chính phủ liên bang, một đợt giảm chi phí mà họ tuyên bố có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho khoảng 1/7 người lớn tuổi ở Hoa Kỳ đang phải vật lộn để trả tiền thuốc. Sau đây là giá đã đàm phán cho các loại thuốc, dựa trên lượng cung cấp trong 30 ngày (30-day supply):

.



- Eliquis, thuốc làm loãng máu của Bristol Myers Squibb và Pfizer: giá đã đàm phán là 231 đô la, giảm từ giá niêm yết là 521 đô la.

- Xarelto, thuốc làm loãng máu của Johnson & Johnson; giá đã đàm phán là 197 đô la, giảm từ giá niêm yết là 517 đô la.

- Januvia, thuốc trị tiểu đường của Merck: giá đã đàm phán là 113 đô la, giảm từ giá niêm yết là 527 đô la.

- Jardiance, thuốc trị tiểu đường của Boehringer Ingelheim và Eli Lilly: giá đã đàm phán là 197 đô la, giảm từ giá niêm yết là 573 đô la.

- Enbrel, một loại thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp của Amgen: giá thương lượng là 2.355 đô la, giảm so với giá niêm yết là 7.106 đô la.

- Imbruvica, một loại thuốc điều trị ung thư máu của AbbVie và Johnson & Johnson: giá thương lượng là 9.319 đô la, giảm so với giá niêm yết là 14.934 đô la.

- Farxiga, một loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường, suy tim và bệnh thận mãn tính của AstraZeneca: giá thương lượng là 178 đô la, giảm so với giá niêm yết là 556 đô la.

- Entresto, một loại thuốc điều trị suy tim của Novartis: giá thương lượng là 295 đô la, giảm so với giá niêm yết là 628 đô la.

- Stelara, một loại thuốc điều trị bệnh vẩy nến và bệnh Crohn của J&J: giá thương lượng là 4.695 đô la, giảm so với giá niêm yết là 13.836 đô la.

- Fiasp và NovoLog, thuốc điều trị bệnh tiểu đường của Novo Nordisk: giá thương lượng là 119 đô la, giảm so với giá niêm yết là 495 đô la.

.

Các mức giá thương lượng mới được so sánh với giá niêm yết năm 2023 của các loại thuốc. Giá sẽ có hiệu lực kể từ năm 2026, nhưng biện pháp này là một bước ngoặt đối với Medicare, chương trình bảo hiểm y tế cao niên cho hơn 65 triệu người Mỹ. Trong cuộc gọi hôm thứ Tư, các quan chức cho biết mức giá đàm phán mới dự kiến ​​sẽ giúp những người trong Medicare tiết kiệm được 1,5 tỷ đô la chi phí cá nhân trong năm đầu tiên. Chính phủ liên bang trước giờ chưa bao giờ có thể trực tiếp mặc cả với các nhà sản xuất thuốc về giá thuốc theo toa của họ.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris hôm nay Thứ Năm sẽ phát biểu tại Upper Marlboro, Maryland lúc 1:30 giờ chiều theo giờ miền Đông về việc giảm chi phí cho các gia đình Mỹ với Tổng thống Joe Biden. Đây sẽ là lần xuất hiện chung chính thức đầu tiên của họ kể từ khi Biden rút lui khỏi cuộc đua và Harris trở thành người cầm cờ của đảng Dân chủ.

.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Bedminster, New Jersey lúc 4:30 chiều theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Các ứng cử viên phó tổng thống cũng sẽ xuất hiện tại nhiều sự kiện khác nhau trong suốt cả ngày hôm Thứ Năm. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa JD Vance sẽ phát biểu lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông tại New Kensington, Pennsylvania.

.

Và, lúc 1:20 chiều theo giờ miền Đông, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thống đốc Minnesota Tim Walz sẽ phát biểu tại một buổi tiếp tân của chiến dịch tại Newport, Rhode Island trước khi phát biểu lại vào cuối ngày tại một buổi tiếp tân của chiến dịch tại Southampton, New York.

.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đang bắt đầu thấy khía cạnh hài hước. Hôm thứ Tư, ông đã kể một câu chuyện cười về nhu cầu tìm việc của mình sau khi ông đột ngột từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, nói với một nhóm người có ảnh hưởng (hoạt động trên mạng xã hội) tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower rằng họ là "tương lai".

.

"Các bạn đột phá theo những cách mà tôi nghĩ sẽ thay đổi toàn bộ động lực trong cách chúng ta giao tiếp, và đó là lý do tại sao tôi mời các bạn đến Bạch Ốc, vì tôi đang tìm việc", ông nói, khiến đám đông cười lớn. Người đàn ông 81 tuổi, người đã tạo ra video TikTok trong chiến dịch tranh cử không thành công của mình, cũng đã nói đùa về việc tự mình trở thành người sáng tạo nội dung trực tuyến khi ông rời nhiệm sở. "Bạn nghĩ xem - khi tôi nghỉ hưu, bạn nghĩ tôi sẽ đi đâu?" ông nói, theo tờ The New York Times. "Tôi có các mối quan hệ, bạn ạ, tất cả các bạn đều nghĩ tôi đang đùa".

.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của Kamala Harris, Tim Walz, đã có đôi chút chỉ trích không mấy tinh tế đối với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Alabama Tommy Tuberville tại một buổi gây quỹ ở Boston vào tối thứ Tư, từ một huấn luyện viên bóng bầu dục này đến một huấn luyện viên bóng bầu dục khác. Khi đặt câu hỏi về trí tuệ của Tuberville tại sự kiện này, Walz, khi phát biểu trước Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Ed Markey, đã nói rằng, "Tôi cảm thấy một trong những vai trò của mình hiện tại là trở thành người chống lại Tommy Tuberville, để chứng minh rằng các huấn luyện viên bóng bầu dục không phải là những người ngu ngốc nhất", theo một báo cáo của nhóm.

.

Walz từng là giáo viên và huấn luyện viên bóng bầu dục tại Trường trung học Mankato West từ năm 1996 đến năm 2006, trước khi rời đi để theo đuổi ước mơ chính trị của mình. Tuberville là đội trưởng đội bóng tại Đại học Auburn từ năm 1999 đến năm 2008. Trong bài phát biểu dài 11 phút của mình, Walz cũng đã nói với đám đông về những tháng sắp tới. "Tôi không ngây thơ. Đây sẽ là một cuộc đua khó khăn. Đây sẽ là một cuộc chiến rất lớn". Ông nói thêm về sự phản đối ông gặp: "Tôi không gọi tên ra giễu mọi người. Cái này về việc mô tả hành vi của Donald Trump và người bạn đồng hành của ông là quái dị và không liên quan đến phần còn lại của chúng ta, đó là một sự quan sát, không phải là gọi tên ra giễu.”

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. được cho là đã cố gắng gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris để thảo luận về lựa chọn tham gia chính quyền của bà nếu ông ủng hộ bà trong cuộc đua giành chức tổng thống và nếu bà chiến thắng, theo tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn nguồn tin.

.

RFK Jr. đã tìm cách gặp Harris hồi tuần trước để thảo luận về đề xuất này, được cho là để mắt đến một vị trí Bộ trưởng Nội các. Tuy nhiên, Harris, cùng với các cố vấn của bà, vẫn chưa trả lời bằng lời đề nghị gặp mặt hoặc thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng này, theo hãng thông tấn này cho biết, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước hoặc ngang bằng với cựu Tổng thống Trump ở 6 trong số 7 tiểu bang chiến trường, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư. Cuộc khảo sát từ Dự án tiểu bang dao động Swing State Project của tổ chức Cook Political Report cho thấy Harris dẫn trước Trump 1 điểm chung cuộc tại các tiểu bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Tại bảy tiểu bang chiến trường, bà có 48% sự ủng hộ, Trump có 47% và 5% số người được hỏi cho biết họ chưa quyết định hoặc sẽ không bỏ phiếu.

.

Cuộc thăm dò cho thấy Harris đã giành được nhiều sự ủng hộ hơn Trump kể từ cuộc khảo sát Dự án Tiểu bang dao động gần đây nhất được thực hiện vào tháng 5, khi Tổng thống Biden được cho là ứng cử viên của đảng Dân chủ cho Bạch Ốc.

.

Theo cuộc khảo sát, Harris hiện đang dẫn trước Trump một cách sít sao tại 5 tiểu bang chiến trường và ngang bằng với Trump tại Georgia. Trump chỉ dẫn trước ở Nevada, nhưng Harris đã thu hẹp khoảng cách của mình tại đó với 6 điểm kể từ lần thăm dò gần nhất được thực hiện vào tháng 5.

.

Trong các cuộc đối đầu trực tiếp, Harris dẫn trước Trump 3 điểm ở Michigan và Wisconsin. Vào tháng 5, Trump dẫn trước Biden 2 điểm ở Michigan và hòa với tổng thống ở Wisconsin.

.

Harris dẫn trước Trump 2 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp ở Arizona, nơi Trump trước đó dẫn trước Biden 1 điểm. Bà cũng dẫn trước Trump trong cuộc đối đầu ở Bắc Carolina, vượt qua mức dẫn trước 7 điểm của Trump tại tiểu bang này vào tháng 5 và dẫn trước 1 điểm ở Pennsylvania, nơi Trump dẫn trước Biden 3 điểm.

.

Hai ứng cử viên hàng đầu đang huề nhau ở Georgia với 48% sự ủng hộ. Theo cuộc khảo sát, trước đây Trump đã dẫn trước Biden 3 điểm tại tiểu bang này.

.

Harris thậm chí còn dẫn trước lớn hơn khi tính cả các ứng cử viên của đảng thứ ba — đáng chú ý nhất là Robert F. Kennedy Jr. —, bao gồm 4 điểm dẫn trước ở Arizona và 5 điểm dẫn trước ở Pennsylvania và Wisconsin. Bà có tổng thể dẫn trước 2 điểm ở bảy tiểu bang khi các ứng cử viên khác được đưa vào cuộc thăm dò, với RFK Jr. nhận được 5 phần trăm sự ủng hộ.

.

Kể từ khi khởi động chiến dịch của mình vào tháng trước sau khi Biden rút lui khỏi cuộc đua, Harris đã giành được động lực trên toàn quốc và các cuộc thăm dò ở các tiểu bang dao động. Theo số liệu thăm dò trung bình toàn quốc của The Hill/Decision Desk HQ, Harris dẫn trước Trump 1,4 điểm phần trăm dựa trên tổng cộng 114 cuộc thăm dò.

.

Cuộc khảo sát của Cook được tiến hành trong số 2.867 cử tri tiềm năng trên bảy tiểu bang dao động từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 và có biên độ sai số cộng hoặc trừ 1,83 điểm phần trăm.

.

Cuộc thăm dò ở Arizona có biên độ sai số cộng hoặc trừ 4,7 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò ở Pennsylvania có biên độ sai số cộng hoặc trừ 4,8 điểm phần trăm. Các cuộc thăm dò ở Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina và Wisconsin đều có biên độ sai số cộng hoặc trừ 4,9 điểm phần trăm.

.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Thống đốc Minnesota Tim Walz hôm Thứ Tư đã đồng ý để tham gia một cuộc tranh luận phó tổng thống trên CBS News vào ngày 1/10. "Hẹn gặp lại vào ngày 1 tháng 10, JD," Walz đã viết trên X để trả lời lời mời tranh luận từ CBS News, thách thức ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Thượng nghị sĩ JD Vance tham dự.

"Harris for President đã chấp nhận lời mời của CBS cho một cuộc tranh luận ứng cử viên phó tổng thống vào ngày 1 tháng 10. Thống đốc Walz mong muốn được tranh luận với JD Vance - nếu ông ấy xuất hiện," một quan chức chiến dịch của Harris-Walz đã được CNN trích dẫn như đã nói.⦿ ---- Giá xăng sẽ giảm tới một nửa? Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa hôm thứ Tư rằng ông sẽ đảm bảo giá năng lượng trong nước giảm tới một nửa nếu ông được tái đắc cử. "Hôm nay, tôi tuyên bố rằng dưới sự lãnh đạo của tôi, Hoa Kỳ sẽ cam kết thực hiện mục tiêu đầy tham vọng là cắt giảm giá năng lượng và điện xuống một nửa, ít nhất là một nửa. Chúng tôi dự định cắt giảm giá xuống một nửa trong vòng 12 tháng, tối đa là 18 tháng", Trump cho biết. Ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ làm cho xe hơi "có giá cả phải chăng hơn".Chỉ trích các chính sách tập trung vào năng lượng tái tạo của chính quyền Biden-Harris hiện tại và các biện pháp nhập cảng phụ tùng xe hơi, Trump cho biết ông sẽ thực hiện các quy định để "mọi thứ" liên quan đến dây chuyền sản xuất xe đều được sản xuất trong nước.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên X vào thứ Tư để bày tỏ sự thất vọng của mình về việc Thẩm phán Juan Merchan từ chối tự rút lui lần thứ ba trong vụ án hình sự về tiền bịt miệng của Trump.

"Thẩm phán Merchant vừa phán quyết rằng tôi, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống, và đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, vẫn đang chịu Lệnh cấm phát biểu VỀ NHỮNG ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA ÁNH SÁNG", theo Trump viết. Nhóm luật sư của Trump cho rằng Thẩm phán Merchan, người chủ trì một tòa án tiểu bang ở Manhattan, có khả năng thiên vị vì con gái ông Merchan làm cố vấn chính trị cho những người Dân chủ có ảnh hưởng và các chiến dịch chính trị.

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre tuyên bố hôm thứ Tư rằng chính quyền Biden không biết về những cáo buộc cho rằng Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã liên hệ với đại sứ Hoa Kỳ tại Ý để xin hỗ trợ cho một dự án năng lượng do một công ty khí đốt của Ukraine theo đuổi trong thời gian thân phụ ông làm phó tổng thống, theo như tờ The New York Times đưa tin.

.

"Tổng thống chưa bao giờ làm ăn với con trai mình và ông ấy không biết về điều này. Để biết thêm thông tin, tôi sẽ phải giới thiệu bạn đến những người đại diện cá nhân của Hunter Biden", Jean-Pierre nói thêm. Theo các báo cáo, Hunter Biden đã viết một lá thư cho đại sứ vào năm 2016, tìm kiếm sự hỗ trợ cho Burisma, công ty đã thực hiện một dự án địa nhiệt ở Ý và đang gặp khó khăn trong việc xin phê duyệt theo quy định.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phản ứng hôm thứ Tư trước sự thay đổi nhỏ hàng tháng trong tỷ lệ lạm phát hàng năm của đất nước bằng cách cáo buộc các tập đoàn lớn "ngồi trên mức lợi nhuận kỷ lục" là "không làm đủ để hạ giá". Biden viết: "Đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẽ tăng giá cho các gia đình trung lưu trong khi cắt giảm thuế cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn. Trong khi họ cố gắng đưa chúng ta trở lại, chúng ta sẽ chiến đấu vì tương lai."

.

Tuy nhiên, ông cũng ca ngợi kết quả cho thấy "chúng ta tiếp tục đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát và giảm chi phí cho các hộ gia đình Mỹ. ... Chúng ta còn nhiều việc phải làm để hạ chi phí cho những người Mỹ chăm chỉ, nhưng chúng ta đang đạt được tiến bộ thực sự, với mức lương tăng nhanh hơn giá cả trong 17 tháng liên tiếp".

.

⦿ ---- Một nhóm chính trị ủng hộ tiền điện tử (pro-cryptocurrency) hàng đầu đã đổ hàng triệu đô la vào các cuộc đua vào Thượng viện Michigan và Arizona để ủng hộ đảng Dân chủ chống lại các ứng cử viên được Trump ủng hộ, khiến những người Cộng hòa hàng đầu tức giận vì họ coi ngành này là đồng minh chứ không phải đối thủ.

.

Fairshake PAC và siêu ủy ban PAC liên kết của nó đang dành hàng triệu đô la cho chi tiêu quảng cáo để tác động đến ba cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ trong chu kỳ này và đã công bố cam kết khoảng 3 triệu đô la cho mỗi ứng cử viên Dân chủ là Dân biểu Ruben Gallego, người đang tranh cử ở Arizona, và Dân biểu Elisa Slotkin, một ứng cử viên ở Michigan, theo thông báo hôm Thứ Tư.

.

Việc chi tiêu này có nguy cơ làm đảo lộn các nỗ lực của Cộng Hòa nhằm giành được ghế ở hai tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Thượng viện và diễn ra khi những người Cộng hòa hàng đầu — trong bối cảnh môi trường quản lý thù địch — đã tận dụng vốn chính trị của họ để làm trung gian cho mối quan hệ chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử.

.

⦿ ---- Trump chôm trắng trợn. Trump tuyên bố tại cuộc biểu tình chiều Thứ Tư rằng chính quyền Biden đã nhận công lao không đúng mực cho chi phí insulin thấp hơn. "Bạn biết ai đã làm điều đó không? Tôi đã làm điều đó. Tôi đã làm điều đó. Tôi đã tiêm insulin và nó có tác dụng", Trump nói. "Tôi đã làm xong — insulin 35 đô la — và bây giờ họ nhận công lao. Thật kinh khủng, kinh khủng".

.

Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act), được Biden ký vào năm 2022, bao gồm một điều khoản giảm chi phí tự trả cho những người tham gia Medicare xuống còn 35 đô la một tháng và bao gồm tất cả các sản phẩm insulin. Mặc dù mức trần không áp dụng cho những người có bảo hiểm tư nhân, nhưng các nhà sản xuất insulin đã tự nguyện giảm chi phí tự trả xuống còn 35 đô la một tháng cho những người có bảo hiểm tư nhân sau khi luật có hiệu lực.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng xoay chuyển sự ủng hộ chậm chạp từ người Mỹ gốc Latinh cho tấm vé của đảng Dân chủ, mặc dù sự ủng hộ hiện tại vẫn còn kém một vài điểm so với mức mà Joe Biden đạt được hồi năm 2020, theo một cuộc thăm dò do Equis Research công bố hôm thứ Tư cho thấy.

.

Còn 80 ngày nữa là đến cuộc bầu cử, Harris "đang trên đà ngăn chặn sự gia tăng đột biến" về sự ủng hộ của cử tri gốc Latinh, theo một bản ghi nhớ về cuộc thăm dò. Equis Research là một công ty thăm dò ý kiến của đảng Dân chủ tập trung vào người Mỹ gốc Latinh.

.

Nhưng một bộ phận đáng kể cử tri gốc Latinh đã đăng ký, nhiều người trong số họ là cử tri mới, vẫn chưa biết liệu họ sẽ bỏ phiếu hay ủng hộ ai. Công ty thăm dò ý kiến cho biết trong bản ghi nhớ rằng nơi những cử tri này cuối cùng sẽ bỏ phiếu có thể quyết định kết quả ở một số tiểu bang chiến trường.

.

"Ngay từ đầu, phó tổng thống Harris đã nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ của một bộ phận lớn cử tri gốc Tây Ban Nha bất mãn và bà ấy vẫn còn nhiều cơ hội chiến thắng", bản ghi nhớ nêu rõ. "Những cử tri gốc Latinh cuối cùng đó làm gì có thể quyết định kết quả chung ở các tiểu bang có sự cạnh tranh gay gắt".

.

⦿ ---- Hôm Thứ Tư, chính quyền đã đệ đơn lệnh bắt giữ Toby Shane Kessler vì tội đột nhập liên quan đến văn phòng chiến dịch tranh cử của Trump tại Ashburn, Virginia. Vụ đột nhập được cho là xảy ra vào đêm Chủ Nhật tại một tòa nhà cũng là trụ sở của Ủy ban Cộng hòa Quận 10 của tiểu bang, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Loudoun. Văn phòng cảnh sát trưởng cáo buộc rằng Kessler đã tự đột nhập vào tòa nhà qua cửa sau và bị nhận dạng bằng video an ninh bên trong văn phòng chiến dịch. Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ liệu có thứ gì bị lấy đi hay không.

.

⦿ ---- Hơn 1.000 cựu chiến binh và thành viên gia đình quân nhân đã ký một bức thư ngỏ ủng hộ Walz, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, nói rằng họ "kinh hoàng" trước "các cuộc tấn công có động cơ chính trị" của Trump và Vance, chụp mũ Walz nói dối về nhiều thập niên phục vụ trong quân đội.

.

"Những bình luận gần đây của JD Vance chỉ trích hồ sơ quân ngũ của Thống đốc Walz là thiếu tôn trọng và vô cùng đáng thất vọng, đặc biệt là khi xét đến chính hồ sơ quân ngũ của Vance — mà chúng tôi cũng vô cùng biết ơn", bức thư mà USA TODAY có được, có đoạn viết. "Nhưng xét đến hồ sơ lâu dài của Donald Trump về việc thể hiện sự khinh miệt đối với quân nhân, cựu chiến binh và gia đình của họ, thì không có gì ngạc nhiên khi người bạn đồng hành của ông lại sa sút đến mức như vậy".

.

Bức thư được nhóm ủng hộ cựu chiến binh VoteVets phát tán, USA Today đưa tin. Walz, người đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong 24 năm, đã bảo vệ hồ sơ quân sự của mình khi đảng Cộng hòa tìm cách gieo rắc nghi ngờ về sự nghiệp quân sự của ông. Trong bài phát biểu tại Los Angeles tối qua, đánh dấu sự kiện solo đầu tiên của ông trong chiến dịch tranh cử, Walzng nói, "Tôi vô cùng tự hào về việc phục vụ đất nước này."

.

⦿ ---- Một công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giam tại Moscow vì bị cáo buộc có kế hoạch thực hiện các hành vi bạo lực nhằm phá hoại công việc của chính phủ, Ủy ban Điều tra Nga (SKR) cho biết với RIA Novosti vào thứ Tư. Theo tuyên bố mà hãng tin nhận được từ văn phòng của cơ quan này tại thủ đô, nghi phạm đang bị điều tra và dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc "trong tương lai gần".

.

Tuyên bố nêu rõ nghi phạm đã bị bắt khi đang cố gắng phá hoại một đồn cảnh sát vào ngày 12 tháng 8. Theo các nguồn tin khác của RIA, người này được xác định là Joseph Tager và đã bị bắt giữ tại Khách sạn Radisson, sau khi từ chối tiết lộ nơi cư trú trước đây của mình tại thủ đô.

.

⦿ ---- Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố mpox, trước đây được gọi là bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox), là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế, đây là tuyên bố nghiêm trọng nhất mà tổ chức này có thể ban hành, theo CNN. "Ngoài các đợt bùng phát khác của các nhánh mpox khác ở các khu vực khác của Châu Phi, rõ ràng là một phản ứng quốc tế được phối hợp là điều cần thiết để ngăn chặn các đợt bùng phát này và cứu sống nhiều người", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một tuyên bố về quyết định ban hành tuyên bố của mình, theo tờ Washington Post.

.

Mpox có tỷ lệ tử vong cao đáng kinh ngạc, với 450 trong số 13.791 trường hợp ở Cộng hòa Dân chủ Congo dẫn đến tử vong, theo WHO. Loại vi-rút này đã lây lan sang Liberia, Bờ Biển Ngà Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Chad, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya và Nam Phi. Theo tờ The New York Times, chủng mpox mới nhất đang tàn phá Congo, độc hại và gây tử vong hơn chủng năm 2022 đã lây nhiễm cho 100.000 người, giết chết 1.700 người. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chủng này lây truyền qua đường tình dục và gây hại nhiều nhất cho trẻ em dưới 15 tuổi và phụ nữ.

.

⦿ ---- Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Aging đã phát hiện ra rằng thay vì thay đổi theo tốc độ chậm và ổn định, các phân tử của cơ thể chúng ta dao động về số lượng trong những gì tờ Guardian gọi là "ít nhất hai đợt bùng phát tăng tốc": ở độ tuổi 44 và 60. Tờ Washington Post đưa tin nghiên cứu phát hiện ra rằng 81% các phân tử đã thay đổi đáng kể về số lượng trong khoảng hai độ tuổi đó. Như tác giả chính Michael Snyder của Stanford đã nói, "Có một số thay đổi thực sự đáng kể ... bất kể bạn nhìn vào loại phân tử nào".

.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tiến trình lão hóa trong cơ thể của 108 tình nguyện viên trong khoảng thời gian từ một đến bảy năm. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 135.000 phân tử và vi khuẩn. "Phân tích cho thấy các mô hình phi tuyến tính nhất quán trong các dấu hiệu phân tử của quá trình lão hóa, với sự rối loạn đáng kể xảy ra ở hai giai đoạn chính xảy ra ở độ tuổi khoảng 44 và 60", theo nghiên cứu.

.

Sự thay đổi ở tuổi 44 chứng kiến những thay đổi trong các phân tử liên quan đến bệnh tim mạch và khả năng chuyển hóa caffeine, rượu và lipid, mà NBC News đưa tin là các chất béo (ví dụ như LDL, HDL và triglyceride) có thể gây hại nếu chúng tích tụ trong máu. NBC News nói thêm rằng những thay đổi về chuyển hóa không đồng bộ với sự chậm lại trong quá trình đốt cháy calo ở độ tuổi giữa 40, nhưng phản ánh thực tế là cơ thể đang phân hủy thức ăn theo cách khác - điều đó có nghĩa là gì thì vẫn chưa rõ.

.

⦿ ---- Florida: Một gói hàng có kích thước bằng lò vi sóng (microwave) chứa khoảng 625.000 đô la bạch phiến cocaine đã được tìm thấy trôi nổi trên Vịnh Mexico ngoài khơi Florida. Các thuyền viên đã tìm thấy gói hàng vào thứ Hai trong rừng ngập mặn ngoài khơi Panther Key gần Thành phố Everglades, theo các quan chức Cảnh sát Quận Collier cho biết. Gói hàng chứa 56 pound cocaine được chia thành 25 kg được đóng gói riêng lẻ, với giá trị thị trường ước tính là 625.000 đô la. Cảnh sát cho biết gói hàng được bao phủ bởi các loài hà bám quanh, cho thấy nó đã ở trong nước trong một thời gian dài.

.

⦿ ---- Theo Gallup, đơn vị đã theo dõi xu hướng hút thuốc trong tám thập niên, tỷ lệ hút thuốc lá tại Hoa Kỳ đã đạt mức thấp kỷ lục trong năm nay. Cuộc khảo sát mới nhất, dựa trên cuộc thăm dò thói quen tiêu dùng hàng năm của Gallup được tiến hành vào tháng 7, cho thấy 11% người lớn ở Hoa Kỳ cho biết họ đã hút thuốc lá trong tuần qua. Con số này trùng khớp với kết quả thấp nhất khác của Gallup vào năm 2022 và gần với xu hướng hút thuốc 12% vào năm 2023.

.

Năm 1944, khi Gallup lần đầu tiên hỏi người Mỹ về thuốc lá, 41% người lớn cho biết họ đã hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc đạt đỉnh vào năm 1954 với 45% số người được hỏi thừa nhận rằng họ đã châm một điếu thuốc. Đến cuối những năm 1980, tỷ lệ hút thuốc đã giảm nhưng vẫn cao hơn gấp ba lần so với hiện nay.

.

⦿ ---- Các siêu thị bách hóa Macy's sẽ tạo nên làn sóng thay đổi tại các trung tâm thương mại khi đóng cửa khoảng 150 cửa hàng cùng tên trên khắp cả nước vào đầu năm 2027. Nhà điều hành cửa hàng bách hóa này từ lâu đã là điểm chính trong một trung tâm thương mại, với các cửa hàng có diện tích từ 200.000 đến 225.000 feet vuông.

.

Tình hình dân Mỹ rủ nhau mua sắm qua mạng Internet đã gây thiệt hại cho các thương xá và các công ty như Macy's. Các tiệm Macy's trước đây có thể chuyển thành các không gian bán lẻ nhỏ hơn hoặc tạo ra những thay đổi đáng kể hơn, chẳng hạn như thêm căn hộ chung cư hoặc phá dỡ trung tâm thương mại để phát triển hoàn toàn mới.

.

⦿ ---- Theo một nghiên cứu mới, người dân California muốn lấy bằng cao đẳng 2 năm có một số lựa chọn khá tốt để lựa chọn. Các nhà nghiên cứu tại công ty dịch vụ tài chính WalletHub đã phân tích 653 trường thuộc Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ (American Association of Community Colleges) và đánh giá chúng theo ba khía cạnh chính: chi phí và tài chính, kết quả giáo dục và kết quả nghề nghiệp.

.

Sau khi các khía cạnh được xây dựng bằng cách sử dụng tổng cộng 18 số liệu được chấm điểm trên thang điểm 100, các nhà nghiên cứu đã xác định điểm trung bình có trọng số của từng trường trên tất cả các số liệu để tính điểm tổng thể của trường. Theo WalletHub, Maryland là nơi có các trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất tại Hoa Kỳ, với năm trường được xếp hạng trong top 45 trên toàn quốc. Năm tiểu bang có các trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất là New Mexico, Connecticut, Wyoming và Oregon.

.

Dữ liệu từ nghiên cứu của WalletHub cho thấy toàn bộ hệ thống cao đẳng cộng đồng trên toàn tiểu bang California được xếp hạng là tốt thứ 17 tại Hoa Kỳ, sau New York và trước Tennessee.

.

Nghiên cứu đã xem xét 77 tổ chức giáo dục hai năm cụ thể trên toàn tiểu bang và phát hiện ra rằng, theo số liệu của WalletHub, trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất ở California nằm ngay tại Quận Cam: Irvine Valley College, đạt 67,48 trên 100 điểm. Theo sau Irvine Valley College là College of San Mateo (66,9/100); Moreno Valley College (66,48); De Anza College (66,4) và Saddleback College (66,36).

.

⦿ ---- Quận Cam: cháy thương xá, nhiều tiệm thiệt hại. Một đám cháy kéo dài nhiều giờ vào sáng thứ Tư đã thiêu rụi nhiều doanh nghiệp tại một trung tâm thương mại ở Anaheim. Đám cháy được báo cáo vào lúc gần 5:30 giờ sáng tại khu 1200 của South State College Boulevard. Lính cứu hỏa trên ít nhất bốn xe thang vẫn tiếp tục phun nước vào các công trình trong hơn ba giờ sau đó.

.

Các doanh nghiệp tại trung tâm thương mại bao gồm câu lạc bộ giải trí dành cho người lớn Sahara Theatre, Subway, Taqueria El Poblano, nhà hàng Tummy Stuffer, một cửa hàng rượu và một doanh nghiệp cung cấp đồ dùng nhà bếp và phòng tắm. Các doanh nghiệp đã đóng cửa khi đám cháy bắt đầu. Không có thương vong nào được báo cáo. Chi tiết về nguyên nhân vẫn chưa được công bố ngay lập tức. Các tuyến đường gần đó đã bị đóng sáng Thứ Tư.

.

⦿ ---- TIN VN. Kiểm tra đột xuất một số nhà tu hành tại ba tỉnh, thành. Theo Báo Hà Nội Online. Bộ Nội vụ lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. HCM. Kết quả kiểm tra sẽ được Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cho biết đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản gửi và làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thẩm tra, xác minh, làm rõ các trường hợp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành có phát ngôn, thuyết giảng trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên, trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại đức Thích Nhuận Đức, thuộc tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ Nội vụ phối hợp với một số bộ, ngành liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. HCM. Kết quả kiểm tra sẽ được Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

.

⦿ ---- TIN VN. Báo Lao Động: Không cần thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Bài của bình luận gia Lê Thanh Phong trên báo Lao Động: "Về luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, tại sao phải lập hội đồng thẩm định cho mất thì giờ. Về luận án tiến sĩ của Thích Chân Quang, trả lời trên Dân Trí ngày 13.8, PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ sẽ tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện. Tại sao lại phải lập hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang khi mà bằng bổ túc văn hóa cấp ba của ông là giả... Chẳng lẽ Thích Chân Quang sử dụng bằng giả, không học cấp ba bổ túc văn hóa, nhưng hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ kết luận luận án đạt chất lượng, thì cũng công nhận Thích Chân Quang là tiến sĩ hay sao?"

.

⦿ ---- TIN VN. Cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị truy tố 'nhận hối lộ' 14 tỷ đồng. Theo VnExpress. Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhận hối lộ 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong 7 năm và một tỷ đồng từ cán bộ khác, cơ quan điều tra cáo buộc. Bộ Công an vừa ban hành kết luận vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC. Theo kết luận, Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can về tội Nhận hối lộ, gồm: ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu phó chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh.

.

⦿ ---- HỎI 1: Chỉ 38% dân Mỹ muốn các công ty lên tiếng về chính sách công?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới của Gallup, chưa tới 4 trong số 10 người Mỹ muốn các công ty lên tiếng về chính sách công. Một cuộc khảo sát gần đây của Đại học Bentley và Gallup cho thấy 38 phần trăm người Mỹ "cho rằng các doanh nghiệp nói chung nên có lập trường công khai về các sự kiện hiện tại", theo một bài báo mới của Gallup.

Chi tiết:

https://thehill.com/business/4826027-gallup-survey-business-stance-events/

.

⦿ ---- HỎI 2: Trong các nước nói tiếng Anh, Mỹ tuổi thọ trung bình thấp nhất, Úc cao nhất?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Người Mỹ tiếp tục xếp hạng cuối cùng về tuổi thọ trung bình trong số các quốc gia nói tiếng Anh, một nghiên cứu mới phát hiện. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí BMJ Open vào thứ Ba rằng người dân ở Hoa Kỳ thường xuyên trở thành nạn nhân của các ca tử vong do tai nạn, giết người và các bệnh mãn tính ở độ tuổi trẻ hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Hoa Kỳ cũng kém Canada, Ireland, Vương quốc Anh và New Zealand về tuổi thọ trung bình.

.

Mặt khác, người Úc có tuổi thọ trung bình cao nhất trong số những người nói tiếng Anh, mặc dù đất nước của họ có rất nhiều cá mập, nhện và rắn nguy hiểm. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Úc cao hơn gần bốn năm so với Hoa Kỳ và cao hơn năm năm đối với nam giới.

.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã so sánh tuổi thọ trung bình giữa các quốc gia nói tiếng Anh bằng cách sử dụng dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ sở dữ liệu Tử vong của Con người quốc tế. Dữ liệu cho thấy Hoa Kỳ có tuổi thọ trung bình thấp nhất trong số các quốc gia này kể từ đầu những năm 1990. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng phụ nữ Hoa Kỳ sống trung bình 81,5 năm và nam giới là 76,5 năm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/14/United-States-last-life-expectancy-English-speaking-countries/2831723640603/

.

.