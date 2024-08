- Bà Harris tới Arizona, bị người ủng hộ Palestine la hét, tuyên bố bây giờ là lúc cần ngay một thỏa thuận ngừng bắn - TT Biden: điều quan trọng nhất là phải đánh bại Trump - Tim Walz (ứng cử viên Phó của bà Harris) từng dạy trung học ở TQ, bị Cộng Hòa chụp mũ là "thân Tàu cộng" nhưng lại là người hỗ trợ Đức Đạt Lai Lạt Ma và tù chính trị TQ

Brazil: Một chiếc máy bay chở 61 người đã rơi, cháy dữ dội, tất cả đều chết

QUẬN CAM (VB-10/8/2024) ⦿ ---- Công ty Boeing thông báo rằng họ đã ký được hợp đồng trị giá 2,56 tỷ đô la từ Không quân Hoa Kỳ cho hai máy bay Rapid AEW&C Wedgetail E-7A. "Các nhà khai thác toàn cầu đang chứng minh rằng E-7 AEW&C là nút quan trọng cho ưu thế trên không trong không gian chiến đấu hiện đại", theo Phó chủ tịch kiêm Giám đốc chương trình E-7 của hãng sản xuất tàu sân bay Stu Voboril cho biết.

"Trong quan hệ đối tác với Không quân Hoa Kỳ, chúng tôi tập trung vào việc thực hiện ổn định, có thể dự đoán được để cung cấp các khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng ngay hôm nay", phó chủ tịch cho biết thêm.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Bảy rằng cuộc tấn công mới nhất của Israel vào một trường học do Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) điều hành tại trung tâm Thành phố Gaza là bằng chứng cho thấy Israel thiếu "ý chí chính trị để chấm dứt chiến tranh ở Gaza".

"Việc tiếp tục các tội ác như vậy trên quy mô lớn, dẫn đến cái chết của nhiều thường dân, mỗi khi các nỗ lực của những người hòa giải nhằm tìm ra giải pháp cho lệnh ngừng bắn ở vùng đất này tăng lên, rõ ràng cho thấy Israel thiếu ý chí chính trị để ngừng bắn", tuyên bố cho biết.

Trước đó, Hamas khẳng định rằng hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do cuộc tấn công của Israel vào một trường học ở Gaza đang là nơi trú ẩn cho những người phải di dời. Mặt khác, quân đội Israel tuyên bố rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Hamas một cách chính xác trong khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh gây hại cho thường dân. Cả hai bên dự kiến ​​sẽ tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 15 tháng 8.

⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào thứ Sáu, đồng thời nói thêm rằng lệnh ngừng bắn sẽ đảm bảo việc thả các con tin và tạo điều kiện cho "sự ổn định rộng rãi hơn trong khu vực".

Ngoại trưởng cũng tái khẳng định "cam kết sắt đá" của Washington đối với an ninh của Israel và nhấn mạnh rằng việc leo thang hơn nữa trong khu vực sẽ không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào. Những người trung gian trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã kêu gọi tất cả các bên liên quan nối lại đàm phán vào ngày 15 tháng 8. Theo CNN đưa tin, Hoa Kỳ sẽ phân bổ 3,5 tỷ đô la để giúp Israel tăng cường năng lực quân sự, trích dẫn các nguồn tin trước đó.

⦿ ---- Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Israel 3,5 tỷ đô la để chi cho vũ khí và thiết bị quân sự, theo CNN đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với chủ đề này. Khoản viện trợ tiền tệ này được đưa ra vài tháng sau khi Quốc hội phân bổ cho Tel Aviv và là một phần của dự luật tài trợ bổ sung trị giá 14,1 tỷ đô la cho Israel mà Quốc hội đã thông qua vào tháng 4, các nguồn tin cho biết thêm. Tài trợ này về cơ bản là để Israel mua các hệ thống vũ khí tiên tiến và các thiết bị khác từ Hoa Kỳ thông qua chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đêm Thứ Sáu đã nói với những người biểu tình ủng hộ Palestine đã làm gián đoạn cuộc vận động tranh cử của bà tại Arizona rằng bây giờ là lúc cần có một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Những người biểu tình hét lên, "Tự do cho Palestine. Tự do, tự do" khi Harris phát biểu trước khoảng 15.000 người tại thành phố Glendale ở Arizona, một trong những tiểu bang mà bà đang cạnh tranh để giành chiến thắng nhằm đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

Tạm dừng bài phát biểu của mình vào thứ Sáu để trực tiếp phát biểu trước những người biểu tình, Harris cho biết: "Tôi đã nói rõ: bây giờ là lúc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận con tin. Tổng thống [Biden] và tôi đang làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành thỏa thuận ngừng bắn và đưa các con tin về nhà. Tôi tôn trọng tiếng nói của các bạn, nhưng chúng ta ở đây để nói về cuộc đua vào năm 2024."

⦿ ---- Tổng thống Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn sẽ phát sóng vào Chủ Nhật rằng "điều quan trọng nhất" là "đánh bại [cựu Tổng thống] Trump" sau khi ông Biden bỏ cuộc đua giành chức tổng thống. "Khi tôi lần đầu ra tranh cử, tôi nghĩ mình là một tổng thống chuyển tiếp", Biden cho biết trong một đoạn clip phỏng vấn "CBS News Sunday Morning" với Robert Costa của kênh này. "Tôi thậm chí không thể nói mình bao nhiêu tuổi, thật khó để tôi có thể nói ra điều đó".

"Mặc dù tôi — thật vinh dự khi được làm tổng thống, nhưng tôi nghĩ mình có nghĩa vụ với đất nước phải làm những gì tôi — điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm, đó là chúng ta phải, chúng ta phải, chúng ta phải đánh bại Trump", Biden tiếp tục.

⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) đêm thứ Sáu đã chế giễu cựu Tổng thống Trump khi ông và Phó Tổng thống Harris thu hút thêm một đám đông đáng kể trong một điểm dừng chân vận động tranh cử ở Arizona. Walz, phát biểu trước đám đông khoảng 15.000 người ở Phoenix, đã bày tỏ ngưỡng mộ khán giả và lưu ý rằng chiến dịch đã thu hút một đám đông tương tự ở Detroit một ngày trước đó. "Nhưng Arizona — không thể để yên được, phải không?" Walz nói. "Không phải là có ai quan tâm đến quy mô đám đông hay bất cứ điều gì."

Trong suốt tuần, chiến dịch của Harris đã thu hút được nhiều đám đông hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó trong chu kỳ bầu cử, một dấu hiệu cho thấy sự nhiệt tình đằng sau nỗ lực chạy đua vào Bạch Ốc của phó tổng thống sau khi Tổng thống Biden kết thúc ứng cử. Quy mô đám đông của Harris và phạm vi đưa tin của giới truyền thông dường như khiến Trump khó chịu, người thường thu hút hàng nghìn người đến các cuộc vận động tranh cử của mình.

Thứ sáu đánh dấu chuyến đi đầu tiên của Harris đến Arizona và vùng Sun Belt kể từ khi bà phát động chiến dịch tranh cử tổng thống sau quyết định không tái tranh cử của Tổng thống Biden. Bà đi cùng với Dân biểu Ruben Gallego (D-Ariz.), người đang tranh cử Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-Ariz.), người vào chung kết để trở thành bạn đồng hành tranh cử của Harris.

Kelly, một cựu chiến binh, đã chỉ trích Trump về những cuộc tấn công mà một số đảng viên Cộng hòa đã phát động chống lại Walz về những năm quân ngũ của Walz. Walz đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong 24 năm nhưng đã rời khỏi quân ngũ để ra tranh cử trước khi đơn vị của ông được triển khai ở nước ngoài. Kelly nói: “Trump gọi những người đã phục vụ là những kẻ ngốc và kẻ thua cuộc. Và ông ấy không hề tôn trọng bất kỳ ai trong số chúng tôi đã từng mặc quân phục. Những người dân ở Arizona, chúng tôi không tấn công những người phục vụ đất nước.”

Trump đã giành chiến thắng tại Arizona vào năm 2016 với khoảng 3 phần trăm điểm, nhưng Trump đã để thua Biden tại tiểu bang này vào năm 2020 với khoảng 11.000 phiếu bầu.

⦿ ---- Một cố vấn của Trump được cho là đã nói với phóng viên Marc Caputo của báo The Bulwark rằng chiến dịch tranh cử của Trump đang có kế hoạch tấn công Phó Tổng thống Kamala Harris về "một số vụ án Willie Horton" mà bà đã truy tố vào giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.

Cố vấn này đặc biệt nói "Willie Hortons" khi ám chỉ đến một quảng cáo tấn công do cựu Tổng thống George H.W. Bush triển khai chống lại đối thủ đảng Dân chủ của ông là Michael Dukakis. Quảng cáo này đã tấn công Dukakis vì đã để một người đàn ông tên là Willie Horton, người đã bị kết tội giết một đứa trẻ, cho về thăm gia đình vào cuối tuần khi Dukakis là thống đốc Massachusetts. Cuộc tấn công, nhằm mục đích miêu tả Dukakis là "kẻ phạm tội nhẹ", được Mục sư Jesse Jackson và các nhà lập pháp da đen khác coi là một lời chỉ trích phân biệt chủng tộc đối với Horton.

Tony Fabrizio, một cố vấn và nhà thăm dò ý kiến ​​hiện tại của Trump, đã tham gia vào việc xây dựng quảng cáo cho chiến dịch của Bush cùng với chiến lược gia Cộng Hòa khét tiếng Lee Atwater. Chiến dịch tranh cử của Trump đã phải vật lộn để xóa bỏ các cáo buộc phân biệt chủng tộc kể từ khi thành lập, với các nhà lập pháp Cộng Hòa gần đây nhất đã tránh gọi Harris là "người tìm việc được nhờ thủ tục DEI" (Một cá nhân được tuyển dụng thông qua quy trình nhấn mạnh vào các nguyên tắc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập).

⦿ ---- Chiếc máy bay chở cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đã hạ cánh khẩn cấp vì "vấn đề máy móc" tại Billings, Montana, theo đài truyền hình KTVH của tiểu bang đưa tin vào thứ sáu. Chiếc máy bay đang hướng đến Bozeman, nơi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một cuộc mít tinh vào cuối ngày Thứ Sáu. Cựu tổng thống có kế hoạch đi máy bay riêng đến thành phố này trước sự kiện đã định. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang tiến hành "quét toàn bộ" sân bay trước khi Trump lên máy bay riêng, theo đài truyền hình của tiểu bang cho biết.

⦿ ---- Người bạn đồng hành tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris có mối liên hệ kéo dài hàng thập niên với Trung Quốc. Nhưng theo quan điểm của Bắc Kinh, đó chưa hẳn là tin tốt. Tim Walz chuyển đến Trung Quốc ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1989 để dạy trung học trong một năm, sau đó thường xuyên trở về Mỹ trong một thập niên để đưa sinh viên Mỹ đi trao đổi văn hóa mùa hè.

Thống đốc Minnesota 60 tuổi đã nói một cách trìu mến về thời gian ở Trung Quốc và những người ông gặp ở đó, và sự quen thuộc của ông với TQ cùng lòng đồng cảm với người dân đã mang đến cho ông một góc nhìn cá nhân, tinh tế về đối thủ chiến lược lớn nhất của Hoa Kỳ, điều này rất hiếm thấy ở những người đồng cấp chính trị của ông. Một số đối thủ của đảng Cộng hòa đã lợi dụng kinh nghiệm đó để cáo buộc Walz là "ủng hộ Trung Quốc", nhưng ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ này có lịch sử lâu dài chỉ trích giới lãnh đạo độc tài của Trung Quốc.

Walz chuyển đến Trung Quốc vào thời điểm hỗn loạn và căng thẳng về mặt chính trị, ngay sau vụ thảm sát Thiên An Môn, khi Đảng Cộng sản cầm quyền đưa xe tăng vào để đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình đòi dân chủ do sinh viên lãnh đạo ở Bắc Kinh. Khi trở về Nebraska vào năm 1990, ông nói với một tờ báo địa phương rằng ông cảm thấy người dân Trung Quốc đã bị chính phủ đối xử tệ bạc trong nhiều năm. “Nếu họ có sự lãnh đạo phù hợp, sẽ không có giới hạn nào cho những gì họ có thể đạt được. Họ là những người tử tế, hào phóng và có năng lực”, ông nói với tờ Star-Herald vào thời điểm đó.

Trong thời gian ở Quốc hội từ năm 2007 đến năm 2019, Walz đã tập hợp sự ủng hộ cho các nhà hoạt động Trung Quốc bị cầm tù. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong bị Bắc Kinh căm ghét, và Joshua Wong, nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi của Hồng Kông hiện đang bị bỏ tù vì hoạt động chống lại sự kìm kẹp chặt chẽ của Bắc Kinh.

“Ông ấy càng hiểu Trung Quốc, ông ấy càng cảm thấy thương hại cho người dân Trung Quốc và càng chỉ trích những người cai trị họ”, Shen Dingli, một nhà phân tích chính sách đối ngoại tại Thượng Hải cho biết.

“Ông ấy có một số hiểu biết về văn hóa Trung Quốc và tôn trọng văn hóa Trung Quốc trong thâm tâm, nhưng ông ấy chắc chắn không chấp nhận (hệ thống) chính trị của Trung Quốc”, Shen nói thêm. “Bắc Kinh có lẽ sẽ lo sợ và không thoải mái khi có một người nước ngoài hiểu biết về Trung Quốc như vậy.”

⦿ ---- Michele Morrow (hiện là Ứng cử viên Tổng Giám đốc giáo dục North Carolina) là người đã thúc giục cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 1/2021 hãy tuyên bố đình chỉ Hiến pháp và sử dụng quân đội và thiết quân luật để duy trì quyền lực, theo KFILE của CNN. Morrow đã đến Điện Capitol vào ngày xảy ra bạo loạn, theo Em Steck và Andrew Kaczynski viết, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bà đã gây bạo loạn hoặc tham gia đám đông đột nhập vào tòa nhà Quốc hội.

Tuy nhiên, bà đã đăng một bài trực tiếp trên Facebook từ phòng khách sạn của mình, trong đó bà tuyên bố bất kỳ ai giúp chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đều phải bị bắt. "Và nếu cảnh sát không làm điều đó và Bộ Tư pháp không làm điều đó, thì ông Trump cần phải thực hiện Đạo luật chống nổi loạn (Insurrection Act), trong trường hợp đó, Đạo luật này hoàn toàn gạt Hiến pháp sang một bên và nói rằng, bây giờ quân đội cai trị tất cả."

Khi được CNN yêu cầu bình luận, Morrow từ chối trả lời các bình luận của bà năm 2021, nói rằng, "Điều mà cử tri North Carolina quan tâm là giáo dục con em chúng ta." Đây không phải là tuyên bố gây tranh cãi đầu tiên của Morrow, một y tá và là nhà hoạt động giáo dục tại nhà đã đánh bại Tổng giám đốc Giáo dục Công cộng đương nhiệm Catherine Truitt trong một cuộc đảo chính bất ngờ, đã đưa ra trên mạng xã hội.

Trong số những điều khác, Morrow đề xuất rằng Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama cần bị xử tử vì tội phản quốc; bơm tin giả rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai hàng nghìn quân ở Canada để đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống từ Trump; và đã tán thành các thuyết âm mưu từ phong trào QAnon chịu ảnh hưởng của Đức Quốc xã.

Tất cả những điều này xảy ra khi Đảng Cộng hòa North Carolina cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về quan điểm cực đoan của ứng cử viên thống đốc của họ, Phó Thống đốc Mark Robinson, người đã hạ thấp thảm họa diệt chủng Holocaust, cho biết nước Mỹ đã tốt đẹp hơn rong thời kỳ phụ nữ không có quyền bỏ phiếu và đề xuất rằng học sinh tiểu học không nên được dạy môn khoa học hoặc lịch sử.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng Trump đã gặp tai nạn trực thăng gần với cựu Thị trưởng San Francisco Willie Brown, gọi cho tờ The New York Times và đe dọa sẽ kiện báo này vì đưa tin về cuộc họp báo của ông, trong đó Trump đã đưa ra tuyên bố, Maggie Haberman đưa tin vào thứ Sáu. Theo bản tin, Trump đã gọi điện trong khi chiếc Boeing 757 riêng của ông, thường được gọi là "Trump Force One", bị hạ cánh khẩn cấp tại Billings, Montana, trên đường đến cuộc biểu tình ở Bozeman.

Theo Haberman, Trump "đã chỉ trích tờ NY Times vì ​​đã đưa tin về cuộc họp báo quanh co của ông vào thứ Năm tại Mar-a-Lago, câu lạc bộ và nhà riêng của ông, trong đó Trump kể về một cuộc hạ cánh khẩn cấp trong chuyến đi trực thăng mà Trump nói rằng cả Trump và ông Brown đã cùng nhau thực hiện", nói rằng "Chúng tôi có hồ sơ chuyến bay của chiếc trực thăng", rằng nó đã hạ cánh ở "một cánh đồng" và rằng Trump "có thể sẽ kiện" hãng tin này vì đã đưa tin ngược lại.

Câu chuyện về trực thăng của Trump xuất hiện trong quá trình thẩm vấn tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago của Trump về Brown, người mà Phó Tổng thống Kamala Harris, hiện là ứng cử viên của đảng Dân chủ, đã có mối quan hệ lãng mạn vào đầu sự nghiệp của bà khi bà còn là công tố viên ở San Francisco. Đảng Cộng hòa đã tìm cách miêu tả mối quan hệ này là đen tối hoặc ban phát ân huệ chính trị cho bà, vì bà được bổ nhiệm vào một vị trí cấp thấp của thành phố vào thời điểm này. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy Trump từng ngồi trực thăng với Brown, người phủ nhận chuyện này từng xảy ra, chứ đừng nói đến việc trực thăng suýt bị rơi.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump trong tuần thứ hai liên tiếp trong cuộc thăm dò của The Economist/YouGov. Thăm dò tiến hành từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 cho thấy Harris dẫn trước Trump 2 điểm trong số những cử tri đã đăng ký, 45% so với 43%. Tuần trước, Harris giành được 46% sự ủng hộ so với 44% của Trump trong số những cử tri đã đăng ký trong cùng cuộc thăm dò.

Harris đã có một vài tuần đầy biến động sau quyết định rút lui khỏi cuộc đua của cựu Tổng thống Biden và ủng hộ bà. Bà hiện đã trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và tuyên bố Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) là người đồng hành tranh cử của bà vào thứ Ba.

Trong cuộc thăm dò trước đó của The Economist/YouGov từ hai tuần trước, Harris kém Trump 3 điểm, với 41% sự ủng hộ so với 44% sự ủng hộ của cựu tổng thống. Cuộc thăm dò của The Economist/YouGov có sự tham gia của 1.413 cử tri đã đăng ký với biên độ sai số cộng hoặc trừ 3 phần trăm.

⦿ ---- Theo lời Trump bạo loạn ngày 6/1, một MAGA lãnh án 20 năm tù. Một công tố viên người California cho biết "đã tấn công và làm bị thương cảnh sát một cách tàn bạo" tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, đã bị kết án 20 năm tù hôm thứ Sáu, một trong những bản án dài nhất được đưa ra liên quan đến vụ tấn công. David Nicholas Dempsey đã nhận tội vào tháng 1 với hai tội danh tấn công cảnh sát bằng vũ khí nguy hiểm.

Các công tố viên cho biết anh ta đã trèo qua những kẻ bạo loạn như "giàn giáo người" để đến phía trước đám đông, nơi anh ta bắt đầu một "cuộc tấn công kéo dài" vào lực lượng thực thi pháp luật bằng tay, cột cờ, đồ đạc bị hỏng, bình xịt hơi cay và "bất cứ thứ gì khác mà anh ta có thể với tới" — thậm chí tấn công một kẻ bạo loạn khác đã cố gắng tước vũ khí của anh ta.

"Dempsey là một trong những kẻ bạo loạn hung bạo nhất, trong một trong những khoảng thời gian bạo lực nhất, tại hiện trường của cuộc đối đầu dữ dội nhất tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021", theo các công tố liên bang đã viết trong yêu cầu tuyên án gửi cho thẩm phán.

Bản án mà Thẩm phán Royce Lamberth, người được Reagan bổ nhiệm, áp dụng cho Dempsey chỉ đứng sau bản án của Enrique Tarrio, cựu chủ tịch toàn quốc của tổ chức cực hữu Proud Boys, người đã bị kết án 22 năm tù vì âm mưu ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình từ cựu Tổng thống Trump sang Tổng thống Biden hiện tại sau cuộc bầu cử năm 2020.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan hôm Thứ Sáu đã chấp thuận yêu cầu của Công tố đặc biệt Jack Smith về việc cho thêm thời gian để đề xuất các bước tiếp theo trong vụ kiện về can thiệp bầu cử của chính phủ đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Smith và các công tố viên khác yêu cầu thẩm phán hoãn thời hạn đưa ra thời gian biểu mới cho vụ án cho đến ngày 30 tháng 8.

⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Pence đã nói rõ rằng ông muốn tránh xa cách Trump khống chế Đảng Cộng hòa. Và ông một lần nữa từ chối ủng hộ Trump hoặc nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11. Pence nói với những người tham dự tại The Gathering 2024, một hội nghị bảo thủ do nhân vật truyền thông Erick Erickson tổ chức, rằng ông "không bao giờ" có thể bỏ phiếu cho Harris.

Nhưng ông ngay lập tức chuyển sang lập luận rằng những người bảo thủ cần phải nắm lấy các giá trị của họ, đồng thời nói thêm rằng mặc dù ông "không tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống", ông vẫn có những vấn đề cốt lõi về mặt ý thức hệ với một số cách mà Trump đang định hình Đảng Cộng hòa.

Ông chỉ trích "sự bỏ rơi ngày càng tăng của các đồng minh của chúng ta trên trường thế giới đã diễn ra ở một số bộ phận trong đảng của chúng ta", trong bối cảnh Trump chỉ trích NATO và lo ngại quốc tế rằng một nhiệm kỳ tổng thống nữa của Trump sẽ gây nguy hiểm cho sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

⦿ ---- Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất (League of United Latin American Citizens) có từ 95 năm nay đã tuyên bố ủng hộ Harris và Walz, phá vỡ thông lệ trước đây là không chính thức ủng hộ bất kỳ ứng cử viên chính trị nào. Việc ủng hộ lịch sử cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ là lần đầu tiên nhóm dân quyền này, được thành lập vào năm 1929 để bảo vệ quyền của người Mỹ gốc Mexico. Các nhà lãnh đạo LULAC đã công bố sự ủng hộ này đầu tiên với NBC News và có kế hoạch tham gia cùng Harris và Walz tại một cuộc biểu tình ở Las Vegas vào ngày Thứ Bảy.

"Chúng tôi tự hào ủng hộ Kamala Harris và Tim Walz vì những vấn đề thực sự mà cộng đồng người Mỹ gốc Latinh và tất cả người Mỹ trên toàn quốc đang phải đối mặt; chúng tôi có thể tin tưởng họ sẽ làm những gì đúng đắn cho cộng đồng và đất nước của chúng tôi", Domingo Garcia, chủ tịch của LULAC Adelante PAC và là cựu chủ tịch của LULAC, cho biết trong một tuyên bố.

⦿ ---- Trump đã lãng trí, nhầm người, và kể chuyện tưởng tượng. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm dường như đã nhầm lẫn cựu Thị trưởng San Francisco Willie Brown với cựu Thống đốc California Jerry Brown khi kể lại những gì ông mô tả là trải nghiệm cận tử. Trong một cuộc họp báo từ khu Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, Florida, Trump cho biết ông đã từng bay cùng Willie Brown trên một chiếc trực thăng "bị rơi bất ngờ xuống" khi ông được hỏi về mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ của Phó Tổng thống Kamala Harris với cựu thị trưởng Brown và liệu ông có nghĩ rằng mối quan hệ này có đóng vai trò gì trong con đường sự nghiệp của bà hay không.

Thế vận

"Thực tế là tôi đã đi cùng ông ấy [Willie Brown] trên một chiếc trực thăng. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là hồi kết cuộc đời. Chúng tôi đang ở trên một chiếc trực thăng cùng nhau đến một địa điểm nhất định và đã có một cuộc hạ cánh khẩn cấp. Đây không phải là một cuộc hạ cánh dễ chịu, và Willie đã, ông ấy hơi lo lắng", Trump nói. "Vì vậy, tôi biết ông ấy. Tôi biết ông ấy khá rõ."Trong một cuộc phỏng vấn với tờ San Francisco Chronicle sau cuộc họp báo, Willie Brown, người từng hẹn hò với Harris nhiều năm trước tại San Francisco, đã phủ nhận nhiều khía cạnh trong lời kể của Trump. Theo tờ báo, Brown nói rằng "Bạn sẽ biết nếu tôi đi trực thăng với Trump. Tôi chưa bao giờ đi trực thăng với Trump".Năm 2018, Trump đã đi trực thăng với Thống đốc Jerry Brown và người kế nhiệm ông, khi đó là Thống đốc đắc cử Gavin Newsom, vào ngày họ đi tham quan Paradise, California, một thị trấn bị tàn phá bởi cháy rừng. Một đại diện của Jerry Brown đã bác bỏ lời kể của Trump về chuyến đi trực thăng, nói rằng, "Không có cuộc hạ cánh khẩn cấp nào và không có cuộc thảo luận nào về Kamala Harris".Một người phát ngôn của Newsom đã xác nhận với NBC News rằng Newsom đã có mặt trên trực thăng nhưng nói rằng không có cuộc hạ cánh khẩn cấp nào và họ không hề gặp nguy hiểm. Thống đốc và cựu thống đốc California trước đó cũng đã phủ nhận lời kể của Trump trong các bình luận với tờ The New York Times.⦿ ---- Iran đang đẩy nhanh hoạt động trực tuyến dường như nhằm mục đích tác động đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ, trong một trường hợp nhắm vào chiến dịch tranh cử tổng thống bằng một cuộc tấn công lừa đảo qua email, theo Microsoft cho biết hôm thứ Sáu. Những kẻ tấn công Iran cũng đã dành nhiều tháng gần đây để tạo ra các trang tin giả mạo và mạo danh các nhà hoạt động, đặt nền móng để kích động sự chia rẽ và có khả năng tác động đến cử tri Hoa Kỳ vào mùa thu năm nay, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động, theo Microsoft phát hiện ra.Những phát hiện trong báo cáo tình báo về mối đe dọa mới nhất của Microsoft cho thấy Iran, quốc gia đã tích cực trong các cuộc bầu cử gần đây của Hoa Kỳ, đang phát triển các chiến thuật của mình cho một cuộc bầu cử khác có khả năng gây ra những tác động toàn cầu. Báo cáo này đi xa hơn bất kỳ điều gì mà các quan chức tình báo Hoa Kỳ đã tiết lộ, đưa ra các ví dụ cụ thể về các nhóm người Iran và các hành động mà họ đã thực hiện cho đến nay. Phái bộ Liên hợp quốc của Iran đã phủ nhận rằng họ có kế hoạch can thiệp hoặc tiến hành các cuộc tấn công mạng vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.Báo cáo không nêu rõ ý định của Iran ngoài việc gieo rắc hỗn loạn ở Hoa Kỳ, mặc dù các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã ám chỉ rằng Iran đặc biệt chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Các quan chức Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự lo ngại về những nỗ lực của Tehran nhằm tìm cách trả đũa cho cuộc tấn công năm 2020 vào một vị tướng Iran do Trump ra lệnh. Tuần này, Bộ Tư pháp đã công bố cáo buộc hình sự đối với một người đàn ông Pakistan có quan hệ với Iran, người bị cáo buộc đã lập mưu ám sát nhiều quan chức, có khả năng bao gồm cả Trump.⦿ ---- Một liên minh gồm 15 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang đang kiện chính quyền Biden về kế hoạch mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA: còn gọi là ObamaCare) cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ em. Các tiểu bang, do Bộ trưởng Tư pháp Kansas Kris Kobach (Cộng hòa) đứng đầu, muốn ngăn chặn kế hoạch của chính quyền dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11.Theo quy định, những người đang hưởng Chương trình Hành động Hoãn lại đối với Người nhập cư Khi còn Nhỏ (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals) sẽ đủ điều kiện để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm y tế do người nộp thuế trợ cấp theo ACA. Chính quyền ước tính chính sách này sẽ dẫn đến 100.000 người mới đủ điều kiện hưởng DACA ghi danh vào một chương trình thị trường hoặc một chương trình chăm sóc sức khỏe cơ bản.Kobach có sự tham gia của các Bộ trưởng Tư pháp từ Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee và Virginia. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở North Dakota.“Những người nhập cư bất hợp pháp không nên được tự do vào đất nước chúng ta. Họ không nên nhận được các khoản trợ cấp của người nộp thuế khi họ đến, và chính quyền Biden-Harris không nên được miễn tố để vi phạm luật liên bang. Đó là lý do tại sao tôi đang dẫn đầu một vụ kiện liên bang để ngăn chặn quy định bất hợp pháp này có hiệu lực", Kobach cho biết trong một tuyên bố.Những người nhận DACA trước đây đã bị loại khỏi các khoản trợ cấp của ObamaCare, mặc dù những công dân nước ngoài khác trong các chương trình hành động hoãn lại thì không.⦿ ----: huy chương đồng lãnh xong, vài ngày sau là chất kim loại xuống cấp. Vận động viên trượt ván Nyjah Huston đang kêu gọi nâng cao chất lượng huy chương Olympic sau khi giải đồng của anh có dấu hiệu xuống cấp chỉ một tuần sau khi anh chiến thắng tại Paris. Huston đã đăng ảnh và video về huy chương của mình lên Instagram hôm thứ năm. Anh đã giành được huy chương với vị trí thứ ba trong trận chung kết trượt ván đường phố dành cho nam. Yuto Horigome của Nhật Bản đã giành chiến thắng ở nội dung này. Jagger Eaton của Đội tuyển Hoa Kỳ đã giành vị trí thứ hai."Được rồi, những huy chương Olympic này trông rất tuyệt khi chúng mới, nhưng sau khi để chúng trên da tôi với một ít mồ hôi và để bạn bè tôi đeo vào cuối tuần, thì rõ ràng là chúng không có chất lượng cao như bạn nghĩ", Huston nói. "Hãy nhìn vào thứ đó. Nó trông thô ráp, ngay cả mặt trước. Nó bắt đầu bị sứt mẻ một chút. Tôi không biết, huy chương Olympic, có lẽ bạn phải nâng cao chất lượng một chút".⦿ ---- Tây Ban Nha đã thắng huy chương vàng Olympic môn bóng đá nam hôm thứ sáu với chiến thắng đầy phấn khích 5-3 trước Pháp trong hiệp phụ tại sân Parc des Princes ở Paris. Sergio Camello của Tây Ban Nha là người hùng của đêm đó, ghi hai bàn trong hiệp phụ, bao gồm một bàn thắng quyết định ở phút 121 cuối cùng đã khiến trái tim người Pháp tan vỡ. Pháp đã chiến đấu dũng cảm, cân bằng tỷ số 3-3 thông qua quả phạt đền vào những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, nhưng sức bền của Tây Ban Nha đã kiên cố chiến thắng.Đội banh của Thierry Henry đã càn quét giải đấu, giành chiến thắng trong năm trận liên tiếp, nhưng đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha đã làm tốt hơn khi khép lại mùa hè bằng cách thêm một danh hiệu nữa vào vương miện Euro 2024 của họ.⦿ ---- Marileidy Paulino của Cộng hòa Dominica đã thắng huy chương vàng ở nội dung chạy 400m tại Thế vận hội Paris vào thứ sáu. Sau khi hoàn thành chặng đua trong 48,15 giây, Paulino đã lập kỷ lục Olympic mới và là thành tích tốt thứ tư mọi thời đại. Đây là huy chương vàng Olympic đầu tiên của Paulino, nhưng là huy chương Olympic thứ ba của cô nói chung, khi cô giành huy chương bạc ở nội dung cá nhân và nội dung hỗn hợp 4x400m tại Thế vận hội Tokyo 2020.Salwa Eid Naser của Bahrain đã giành huy chương bạc, hoàn thành chặng đua trong 48,53 giây, trong khi huy chương đồng thuộc về Natalia Kaczmarek của Ba Lan, người đã hoàn thành chặng đua trong 48,98 giây.⦿ ---- Đội tuyển Hoa Kỳ đã thắng huy chương vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4x100 mét nữ tại Thế vận hội Paris vào thứ sáu. Đội tuyển Hoa Kỳ, với Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Sha'Carri Richardson và Gabrielle Lisa Thomas, đã hoàn thành chặng đua trong 41,78 giây. Các vận động viên Hoa Kỳ không dẫn đầu cuộc đua và thậm chí còn đứng ở vị trí thứ tư cho đến lần đổi người cuối cùng khi Richardson tiếp quản và tăng tốc ấn tượng để vượt qua tất cả các đối thủ của mình và về đích đầu tiên. Đội tuyển Anh đã giành huy chương bạc, trong khi các vận động viên Đức giành huy chương đồng.⦿ ---- Anaconda Inc. đã đệ đơn kiện Intel Corp. tại tòa án liên bang ở Delaware, cáo buộc nhà sản xuất chip này sử dụng sai mục đích phần mềm (nhu liệu) của mình sau khi giấy phép hết hạn, theo đơn kiện được công khai vào thứ sáu, Công ty có trụ sở tại Austin, Texas, tuyên bố rằng Intel vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm của mình để phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, vi phạm bản quyền của Anaconda."Intel cố tình tận dụng các cải tiến công nghệ của Anaconda để cải thiện các sản phẩm của chính Intel và thiết lập chỗ đứng của mình trên thị trường trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ hiện nay", Anaconda cho biết trong đơn kiện. Bất chấp những nỗ lực gia hạn giấy phép của Anaconda, Intel bị cáo buộc đã phớt lờ chúng, dẫn đến hành động pháp lý.⦿ ---- Brazil: Một chiếc máy bay chở 61 người đã rơi trong một vụ tai nạn cháy dữ dội tại một khu dân cư của một thành phố ở tiểu bang Sao Paulo của Brazil vào thứ sáu, hãng hàng không cho biết, và tất cả người trên phi cơ đều đã chết. Hãng hàng không VOEPASS xác nhận trong một tuyên bố rằng một chiếc máy bay đang hướng đến sân bay quốc tế Guarulhos của Sao Paulo đã bị rơi tại thành phố Vinhedo với 57 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Tuyên bố không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.Tại một sự kiện ở miền nam Brazil, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã yêu cầu đám đông đứng dậy và dành một phút mặc niệm khi ông chia sẻ tin tức. Ông cho biết có vẻ như tất cả hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã tử vong, nhưng không nói rõ thông tin đó được thu thập như thế nào. Video mà AP thu được từ một người chứng kiến và đã xác minh cho thấy ít nhất hai thi thể nằm rải rác trên những mảnh vỡ đang bốc cháy.Lính cứu hỏa, cảnh sát quân sự và cơ quan phòng vệ dân sự đã điều động các đội đến hiện trường vụ tai nạn ở Vinhedo. Các nhà chức trách đã phong tỏa lối vào khu dân cư nơi máy bay rơi, trong khi các nhà báo bên ngoài theo dõi các phương tiện chính thức bao gồm xe cứu thương đi vào và chờ đợi thông tin cập nhật.Mạng truyền hình Brazil GloboNews đã chiếu cảnh quay trên không về một khu vực bốc cháy với khói bốc ra từ thân máy bay bị phá hủy. Các cảnh quay bổ sung trên GloboNews trước đó cho thấy máy bay trôi xuống theo chiều thẳng đứng, xoắn ốc khi rơi.Khu phố Capela nơi máy bay rơi nằm ở một quận cách xa trung tâm của thành phố thịnh vượng, nơi có 77.000 cư dân sinh sống. Máy bay khởi hành từ Cascavel, thuộc tiểu bang Parana.⦿ ---- Đối với một số người Mỹ, Giấc mơ Mỹ đã trở nên rất mực xa vời. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, trong đó hơn 8.700 người lớn ở Hoa Kỳ được yêu cầu mô tả quan điểm của họ về Giấc mơ Mỹ. Có 41% số người được hỏi cho biết lý tưởng — bình đẳng về cơ hội kinh tế và xã hội, dành cho mọi người Mỹ — từng là điều mà mọi người có thể đạt được, nhưng giờ thì không còn nữa. Có 6% cho biết điều đó chưa bao giờ là điều có thể, báo cáo cho biết thêm.Một cuộc khảo sát của CNBC và SurveyMonkey phát hiện ra vào tháng 4 rằng hiện nay có nhiều người lớn ở Hoa Kỳ sống dựa vào tiền lương hơn là vào năm 2023. Giáo sư kinh tế công Raj Chetty của Đại học Harvard cho biết, với khoản nợ đang rình rập, lạm phát và tình trạng thiếu tiền tiết kiệm, người Mỹ đang suy nghĩ lại về những gì quan trọng nhất đối với họ. Ngay cả bằng đại học cũng không còn có nhiều giá trị như trước đây, đặc biệt là đối với những sinh viên có thu nhập thấp, giáo sư chính phủ Harvard Michael Sandel lưu ý trong cùng một hội thảo.Báo cáo của Pew theo sau một cuộc khảo sát do GoDaddy công bố năm ngoái, trong đó yêu cầu hơn 1.000 chủ doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ mô tả định nghĩa của riêng họ về Giấc mơ Mỹ. Năm mươi bốn phần trăm số người được hỏi cho biết đó chỉ đơn giản là "cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống" và 49% cho biết điều đó liên quan đến "tự do theo đuổi đam mê của tôi".⦿ ---- Hãng xe Stellantis có kế hoạch sa thải vô thời hạn tới 2.450 công nhân nhà máy tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay khi ngừng sản xuất phiên bản cũ hơn của xe bán tải Ram 1500 tại Michigan. Chiếc xe tải này, được sản xuất cùng với Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer, phần lớn được sử dụng làm xe bán tải giá rẻ để bán cho người mua xe mới và khách hàng đội xe kể từ khi hãng xe này giới thiệu thế hệ mới của Ram 1500 vào năm 2018.Ram 1500 hiện tại, vừa được cập nhật cho mẫu xe năm 2025, được sản xuất tại một nhà máy gần đó. Hoạt động tại cơ sở đó sẽ tiếp tục theo kế hoạch. "Với sự ra mắt của Ram 1500 mới, hoạt động sản xuất Ram 1500 Classic tại Nhà máy lắp ráp xe tải Warren [Michigan] sẽ kết thúc vào cuối năm nay", công ty cho biết trong một tuyên bố qua email. Việc sa thải dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 10.⦿ ---- California: Thống đốc Newsom đã ban hành một cảnh báo mạnh mẽ tới các thành phố và quận trên toàn tiểu bang hôm thứ năm, kêu gọi họ bắt đầu dọn dẹp các khu trại của người vô gia cư để họ có thể tránh mất nguồn tài trợ của tiểu bang. Newsom, người đã ban hành lệnh hành pháp để xóa bỏ các trại tự phát của người vô gia cư tạm trú vào tháng trước, cho biết tình trạng vô gia cư là vết sẹo lớn nhất trong danh tiếng của tiểu bang.Khi giúp xóa bỏ một trại tạm trú của người vô gia cư ở Mission Hills vào chiều thứ năm gần nút giao thông đường cao tốc 5 và đường cao tốc 118, ông cho biết ông, giống như nhiều người California khác, rất thất vọng về các nơi trú ẩn tạm thời do những người vô gia cư dựng lên trên khắp tiểu bang. "Tôi ở đây thay mặt cho 40 triệu người California đang chán nản, tôi ở đây vì tôi là một trong số họ. Tôi muốn thấy kết quả", Newsom nói.⦿ ---- California: chuỗi tiệm bách hóa giá rẻ Big Lots đã công bố kế hoạch đóng cửa tới 315 cửa hàng trên toàn quốc vì các vấn đề tài chính gây áp lực lên tương lai của hãng bán lẻ đang gặp khó khăn này. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ngày 31 tháng 7, chuỗi tiệm giảm giá này cho biết họ có thể đóng cửa tới 315 cửa hàng như một phần của việc cập nhật các điều khoản cho vay. Con số này tăng so với 150 cửa hàng đóng cửa mà công ty ban đầu công bố hai tháng trước đó. Hãng có trụ sở tại Columbus, Ohio trước đó đã báo cáo doanh số giảm 10% trong quý đầu tiên kết thúc vào tháng 6. Hiện tại, cửa hàng đang vận hành khoảng 1.389 cửa hàng trên toàn quốc.⦿ ---- Quận Los Angeles: Video từ camera an ninh cho thấy bọn trộm cắt cổng kim loại và đập vỡ cửa sổ trước khi xông vào và ra một tiệm giày thể thao ở South Los Angeles với nhiều hộp giày. Vụ trộm được báo cáo vào khoảng 3:30 giờ sáng thứ Sáu 9/8/2024 tại Rich LA, một cửa hàng quần áo và giày dép ở khu 2100 West Century Boulevard tại khu vực Gramercy Park phía tây nam trung tâm thành phố Los Angeles.Camera an ninh đã ghi lại cảnh những tên trộm đeo mặt nạ, một tên mặc áo hoodie có dòng chữ "Free Jeff" in hoa ở mặt sau, đột nhập vào cửa hàng và lấy đi nhiều quần áo và hộp giày cao cấp. Một tên trộm đã dùng dụng cụ cầm tay để mở cửa khu vực lưu trữ phía sau, nơi những tên trộm lấy thêm nhiều hộp giày. Chúng chạy đi bằng một chiếc SUV Mercedes Benz đời mới màu trắng và một chiếc Chevy Camaro màu trắng đời mới.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông Las Vegas bị tình nghi đâm chết mẹ mình ở phía nam Quận Cam đã bị cảnh sát bắn chết khi phản ứng với vụ tấn công hôm thứ năm. Cảnh sát Irvine được điều động lúc 2:51 chiều thứ năm để báo cáo về một người đàn ông tấn công một người phụ nữ trên Đường Green Tree gần Đường Royce. Khi các cảnh sát đến nơi, họ thấy nghi phạm được cho là đang đâm người phụ nữ trên phố, và điều đó dẫn đến việc cảnh sát bắn anh ta, theo lời cảnh sát.Nghi phạm được xác định là Paul Parvea Montazer, 37 tuổi, đến từ Las Vegas. Anh ta là con trai của nạn nhân, Parvin Montazer, 72 tuổi, đến từ Irvine. Cả hai đều được tuyên bố đã chết tại hiện trường, cảnh sát cho biết. Đây là lần thứ hai trong bốn ngày cảnh sát Irvine bắn và giết một nghi phạm giết người.⦿ ---- Trong những phát hiện đưa ra bằng chứng thuyết phục về sức mạnh của vaccine dành cho trẻ em, một báo cáo mới của chính phủ cho thấy các mũi tiêm thường quy đã ngăn ngừa được hàng trăm triệu ca bệnh, hàng chục triệu ca nhập viện và hơn 1 triệu ca tử vong ở người Mỹ sinh ra trong 30 năm qua.Dữ liệu mới, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, đã phân tích những lợi ích của Chương trình vaccine cho Trẻ em của CDC, được triển khai từ năm 1994 để giúp việc tiêm chủng cho trẻ em trở nên dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn. Kết quả của nghiên cứu là "bằng chứng cho sự thành công" của việc tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh tật, theo Tiến sĩ Sara Siddiqui, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Hassenfeld thuộc NYU Langone ở New York, nói với CNN.⦿ ---- Anh quốc:, 20 tuổi, ở Westerfield Road, Tottenham, đã bị truy tố một tội giết người và một tội làm sai lệch tiến trình công lý, sau một vụ việc tại ga tàu điện ngầm Seven Sisters vào thứ Ba ngày 23 tháng 7. Anh ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Highbury Corner vào hôm nay ngày 9 tháng 8. Kết quả: Nguyen sẽ bị tạm giam. Sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 8 tại Tòa án hình sự trung ương.Nạn nhân của Nguyen là Ervin Baraku, 33 tuổi, bị Nguyen và Milumo Pedrinho đâm chết tại ga tàu điện ngầm Seven Sisters vào khoảng 8 giờ 50 sáng ngày 23/7. Ervin bị thương do bị đâm và chết tại bệnh viện một tuần sau đó vào ngày 30 tháng 7. Milumo Pedrinho, 20 tuổi, ở Đường Stonebridge, Tottenham, đã bị truy tố tội cố ý giết người và tàng trữ vũ khí có lưỡi dao vào ngày trước khi Ervin chết (ngày 29 tháng 7). Pedrinho đã bị bắt tại một địa chỉ ở Harlow vào ngày 27 tháng 7.⦿ ----. Thành viên của Viện Kiểm soát Kao Yung-cheng và một nhóm người được cho là họ hàng của khoảng 20 người tị nạn Việt Nam bị quân đội Đài Loan giết hại tại huyện Kim Môn xa xôi vào năm 1987 đã kêu gọi điều tra lại vụ thảm sát.Tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm thứ Sáu, Trần Quốc Dũng, người anh trai được cho là một trong những nạn nhân trong vụ việc được gọi là Sự cố ngày 7 tháng 3, hay Sự cố Đông Cảng (Donggang Incident), cho biết ông "không đến đây để lên án chính quyền Đài Loan". Tuy nhiên, Trần bày tỏ hy vọng rằng chính quyền sẽ "có hành động cụ thể để an ủi các thành viên gia đình" của những người đã thiệt mạng cách đây 37 năm bằng cách xem xét lại những gì ông gọi là "một sai lầm lịch sử" và trả lại đồ đạc của các nạn nhân cho gia đình họ.Kao, người đã công bố một báo cáo điều tra về vụ việc cách đây hai năm dựa trên các cuộc phỏng vấn với gần 20 binh sĩ liên quan và các kho lưu trữ của chính phủ, cũng kêu gọi Bộ Quốc phòng (MND) "khởi động lại một cuộc điều tra nội bộ" và tiết lộ "toàn bộ sự thật về vụ việc".Thành viên của Viện cho biết mặc dù ông đã giải quyết được hầu hết các bí ẩn xung quanh vụ thảm sát, ông vẫn phải vật lộn để có được những gì ông tin là "thông tin quan trọng" từ MND trong quá trình điều tra của mình. Kao đã đưa ra lời kêu gọi tương tự khi Viện ban hành báo cáo, nhưng không có nhiều tiến triển trong hai năm qua.Đáp lại lời kêu gọi điều tra lại, MND cho biết trong một tuyên bố sau đó vào thứ Sáu rằng họ "hoàn toàn hợp tác" với cuộc điều tra của Viện và các cuộc điều tra bổ sung đối với những người liên quan "có thể không mang lại bất kỳ đột phá nào trong vụ án". MND cho biết vụ giết người trên Đảo Lieyu là "đáng tiếc" nhưng vẫn khẳng định rằng những người lính đang thực hiện nhiệm vụ của mình.Tran, vợ ông và hai người khác, cả hai đều họ Vu, đã đến Đài Loan vào đầu tuần này với sự giúp đỡ của Kao và văn phòng Đài Loan của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Kao cho biết bốn người sẽ đến Đảo Lieyu của Kim Môn, nơi xảy ra vụ thảm sát ngày 7 tháng 3/1987, sau đó cùng ngày để tưởng nhớ những người thân đã khuất của họ trong lễ hội Trung Nguyên sắp tới tại ngôi đền duy nhất trên đảo.Ông nói với CNA rằng, sau khi nghe lời kể của Trần, ông "khá chắc chắn" rằng anh trai của Trần, Trần Quốc Hưng, nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ thảm sát. Theo báo cáo của Viện Kiểm soát, khoảng 20 người tị nạn Việt Nam, bao gồm một phụ nữ mang thai nặng và một số trẻ em, đã bị lính Đài Loan thuộc sư đoàn 158 bắn chết, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Kim Môn vào thời điểm đó.Những người tị nạn đó, tất cả đều là người gốc Hoa, đã bị giết ngay sau khi lên bờ trên Đảo Lieyu hoặc sau đó trên một con tàu mắc cạn ngoài khơi đảo. Theo báo cáo, họ được cho là một phần của cuộc di cư của những người Việt gốc Hoa chủ yếu đã chạy trốn bằng thuyền sau Chiến tranh Trung-Việt năm 1979. Vào thời điểm đó, cũng có một cuộc đối đầu quân sự kéo dài giữa Trung Quốc và Đài Loan, mặc dù quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai bên eo biển Đài Loan bắt đầu ấm lên vào những năm 1980.MND đã không điều tra vụ việc cho đến khi những vụ giết người được tiết lộ bởi những người lính trở về Đài Loan từ Kim Môn và sau đó thu hút sự chú ý của các nhóm nhân quyền quốc tế, theo báo cáo. Có 4 người -- một đại tá, một thiếu tá, một đại úy và một trung úy -- đã bị kết án 20-22 tháng tù vào tháng 12/1988 sau khi bị kết tội giết người tị nạn, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, cả bốn người đều được hoãn thi hành án, với tòa án tuyên bố rằng họ đã hành động "vì nghĩa vụ và trách nhiệm" và hành vi của họ phù hợp với các quy tắc của quân đội, theo báo cáo.Tran, một người tị nạn trước đây sau đó định cư tại Na Uy, đã nói với cuộc họp báo rằng ông biết được những gì có thể đã xảy ra với anh trai mình sau khi đọc các báo cáo trên phương tiện truyền thông về những phát hiện của Viện kiểm soát vào tháng 7 năm 2022. Theo Tran, báo cáo này trùng khớp với những tin đồn đang lan truyền trong số những người tị nạn Việt Nam đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống trên các tàu đánh cá trong khu vực vào thời điểm đó.Mặc dù tiết lộ này "rất đau lòng", Tran cho biết nó cũng thúc đẩy ông liên hệ với Kao để biết thêm thông tin và sau đó lên kế hoạch đến thăm Đài Loan. Tran, hiện đã ngoài 60 tuổi, nói với CNA rằng ông "rất muốn" được đến thăm Đảo Lieyu và tưởng nhớ những người đã khuất, hầu hết trong số họ ông đã quen biết từ lâu trước khi họ bắt đầu những con đường khác nhau để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. "Sau 30 năm, tôi muốn nói chuyện với những người đó", ông nói.⦿ ---- HỎI 1: Trời nóng kinh khủng, 7/10 dân Mỹ la trời vì hóa đ8ơn tiền điện?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khi cả nước đang phải trải qua một mùa hè nóng kỷ lục khác, thì cái nóng khắc nghiệt đang làm tăng hóa đơn tiền điện cùng với nhiệt độ. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, cứ 10 người Mỹ thì có khoảng 7 người cho biết nhiệt độ cao đã tác động đến hóa đơn tiền điện của họ theo những cách nhỏ đến lớn trong năm qua. Khoảng 40% trong số 1.143 người lớn được khảo sát trên toàn quốc vào cuối tháng 7 cho biết họ phải chịu những khoản chi phí bất ngờ cho hóa đơn tiền điện do bão, lũ lụt, nắng nóng hoặc cháy rừng. Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng có 22 phần trăm phải thay đổi hoặc hủy bỏ kế hoạch đi lại vì thời tiết khắc nghiệt.Theo dự báo của Hiệp hội giám đốc hỗ trợ năng lượng quốc gia (National Energy Assistance Directors Association) và Trung tâm năng lượng nghèo đói và khí hậu (Center for Energy Poverty, and Climate), chi phí làm mát nhà cửa vào mùa hè này dự kiến sẽ tăng gần 8% trên toàn nước Mỹ lên mức trung bình là 719 đô la, tăng so với mức 661 đô la trong cùng kỳ năm 2023. Theo báo cáo của NEADA và CEPC, gần 20% gia đình thu nhập thấp không có điều hòa không khí, điều này có thể gây nguy cơ cho sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hơn 1/3 (36%) trẻ em sẽ mắc chứng tự kỷ nếu chúng có nhiều hơn một anh chị em mắc chứng rối loạn này?ĐÁP 2: Đúng vậy. Có khả năng cao là nếu một đứa trẻ trong gia đình mắc chứng tự kỷ, thì đứa trẻ khác cũng sẽ mắc chứng rối loạn này, một nghiên cứu mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo gần đây trên tạp chí Pediatrics rằng trẻ em có khả năng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cao gấp bảy lần nếu anh chị lớn tuổi hơn mắc chứng rối loạn này. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 1.600 trẻ sơ sinh có anh chị lớn tuổi hơn mắc chứng tự kỷ. Những trẻ sơ sinh này được đánh giá nhiều lần trong độ tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi.Kết quả cho thấy 1 trong 5 trẻ (20%) có anh chị lớn tuổi hơn mắc chứng tự kỷ cũng có khả năng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn này. Nguy cơ tăng lên theo số lượng anh chị em mắc chứng tự kỷ. Kết quả cho thấy hơn 1/3 (36%) trẻ em sẽ mắc chứng tự kỷ nếu chúng có nhiều hơn một anh chị em mắc chứng rối loạn này.Chi tiết: