Vận động ở Detroit: Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đáp lại lời kêu gọi của đám đông "hãy bắt giam" cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bằng cách nói rằng "tòa án sẽ giải quyết việc đó".

.

- Detroit: nghe dân hô khẩu hiệu "Hãy bắt nó vô tù," bà Harris nói "Tôi sẽ thắng Trump vào tháng 11, rồi tòa án sẽ lo chuyện đó"

- TT Biden nói ông không tự tin về việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu Trump thất cử tháng 11, vì "Trump đã dọa tắm máu nếu thua phiếu"

- Một nhóm la hét, "phản đối cuộc diệt chủng ở Haza," bà Harris nói, "xin im lặng nghe tôi nói, trừ khi quý vị muốn Trump thắng cử"

- Trước khi dự cuộc biểu tình ở Detroit, bà Harris gặp 2 người sáng lập phong trào "không cam kết" để nghe nỗi đau khổ của Palestine

- Phe Trump chụp mũ bà Harris chống Do Thái vì không chọn Shapiro đứng Phó vì Shapiro gốc dân Do Thái. Ban tranh cử của bà Harris nói không có chuyện đó.

- Elon Musk chỉ trích Đảng Dân chủ Hoa Kỳ ngăn cản tự do ngôn luận vì đòi siết tin giả

- Thẩm phán Tòa án quận Tanya Chutkan tiếp tục truy tố Trump về hồ sơ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, xét xem có hành động nào miễn tố không

- Thống đốc Minnesota Tim Walz không nhà, không sở hữu cổ phiếu, không đầu tư gì cả, tài sản chỉ là tiền lương

- Bạch Ốc: TT Biden đang xem xét mức độ tham gia vào Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói Tim Walza gọi người Cộng hòa là "quái dị" là xài chữ rất mực từ bi

- Arizona: đại bồi thẩm truy tố 18 đồng minh của Trump, muốn truy tố cả Trump, được Bộ Trưởng Tư Pháp Arizona khuyên nên chờ

- Dân Biểu Dân chủ Cori Bush thua vòng sơ bộ, vì lập trường thân Palestine, bị tư bản Do Thái bơm tiền giúp đối thủ

- Trang HarrisWalz.com mua từ 4 năm trước, do 1 luật sư New York đầu cơ, mua giá 10 USD, để bán lại giá 15.000 USD

- Trong vòng 24 giờ, chiến dịch Harris-Walz bán mũ, thu hơn 1 triệu đô

- Nhật Bản: Đại sứ Mỹ, Anh và Pháp sẽ không dự buổi lễ kỷ niệm 79 năm vụ ném bom nguyên tử không mời Israel.

- Israel đoạn giao với Na Uy vì Na Uy công nhận Palestine. Na Uy nói Israel cực đoan.

- Gaza: 39.699 người Palestine chết, 91.722 bị thương

- Israel đã bắt giam 690 trẻ em Palestine từ ngày 7/10

- Eli Lilly and Company doanh thu quý 2 đạt 11,3 tỷ đô, tăng 36%

- British Airways sẽ tạm dừng tuyến bay từ London đến Bắc Kinh

- Doanh số bán xe TQ đạt 1,73 triệu chiếc vào tháng 7, giảm 3,1%

- Động đất 7,1 độ ngoài khơi bờ biển Nhật Bản

- Cảnh báo: Samsung tặng phone cho đoàn Thế Vận Bắc Hàn có thể đã vi phạm lệnh LHQ cấm vận

- Dịch vụ taxi bay đầu tiên trên thế giới không ra mắt kịp ở Thế vận Paris.

- Michael Phelps: thất vọng vì đội bơi Hoa Kỳ ở Thế vận

- Sẽ tưng bừng Lễ Bế Mạc Thế Vận: Chủ Nhật ngày 11 tháng 8

- Vận động viên cử tạ người Mỹ Hampton Morris thắng huy chương đồng ở nội dung cử tạ 61 kg nam, kết thúc 20 năm Mỹ không có huy chương cử tạ

- Thế vận không để lãng phí thức ăn: 40.000 bữa ăn/ngày cho các phái đoàn Thế Vận sẽ có phần dư, sẽ giúp dân nghèo Paris (10 triệu người ở Pháp không đủ ăn)

- Lilia Vũ thi golf ở Thế Vận, xuất thân là tỵ nạn Việt

- Mỹ thắng huy chương vàng Olympic đầu tiên ở môn thi xe đạp rượt đuổi đồng đội nữ.

- Áo quốc: 3 buổi hòa nhạc của Taylor Swift tại Vienna hủy bỏ. Cảnh sát bắt 2 nghi phạm khủng bố

- Nam Hàn: luật cấm thịt chó hiệu lực từ tuần này, cho 2 năm rưỡi chuyển nghề

- Ngoại ô an toàn nhất năm 2024: 1. Lehi, UT; 2. Bethesda, MD; 3. Layton, UT; 4. Rockville, MD; 5. Great Falls, VA; 6. Dacula, GA; 7. Buford, GA; 8. Elmhurst, IL; 9. Oak Brook, IlL; 10. Edgewater, NJ; 11. Palo Alto, CA; 12. Noblesville, IN; 13. Naperville, IL; 14. Mountain View, CA; 15. Pacifica, CA.

- California: ông giáo sáng chế robot giúp băng qua đường

- San Jose. Một bé trai 12 tuổi đi xe tay ga (scooter) đã bị một xe bán tải đâm chết

- Quận Los Angeles: 2 xe cạ nhau ở bãi đậu xe, ẩu đả, 1 người chết

- HỎI 1: Hồng Thập Tự Hoa Kỳ báo động thiếu máu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 2 triệu người Việt ở Mỹ, 60% là nhập cư, 40% sinh tại Mỹ, 35% tại California, 51% là thiên Cộng Hòa, 42% thiên Dân Chủ? ĐÁP 2: Đúng vậy, theo Pew Research.

.

QUẬN CAM (VB-8/8/2024) ⦿ ---- Eli Lilly and Company đã công bố vào thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 11,3 tỷ đô la, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý được báo cáo đã tăng vọt khoảng 68% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 2,97 tỷ đô la và 3,28 đô la. Dự báo doanh thu cả năm 2024 đã được nâng lên từ 45,4 tỷ đô la đến 46,6 tỷ đô la, từ mức dự kiến ​​trước đó là 42,4 tỷ đô la lên 43,6 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 8,84% vào lúc 6:54 sáng theo giờ miền Đông, đạt 840,36 đô la cho mỗi cổ phiếu.

.

⦿ ---- British Airways sẽ tạm dừng tuyến bay từ London đến Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, theo hãng hàng không quốc gia Anh cho biết với Head for Points hôm thứ năm. "Chúng tôi sẽ tạm dừng tuyến bay đến Bắc Kinh từ ngày 26 tháng 10 năm 2024 và chúng tôi đang liên hệ với bất kỳ khách hàng nào bị ảnh hưởng để có các tùy chọn đặt lại vé hoặc hoàn lại toàn bộ tiền. Chúng tôi vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay hàng ngày đến Thượng Hải và Hồng Kông", công ty cho biết với tạp chí trực tuyến. British Airways không đưa ra lời giải thích cho việc hủy tạm thời. Trước đó, hãng đã tạm dừng tuyến bay này vào năm 2020 do đại dịch COVID-19 và khởi động lại vào tháng 6/2023.

.

⦿ ---- Hiệp hội công ty sản xuất xe Trung Quốc ( China Passenger Car Association) tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Năm rằng doanh số bán xe hơi của Trung Quốc đạt 1,73 triệu chiếc vào tháng 7, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn được báo cáo, doanh số bán xe năng lượng mới đạt 879.000 chiếc, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,8% so với tháng trước. Khi nói đến xuất cảng từ quốc gia này, BYD Co. Ltd. đứng đầu danh sách với 30.014 chiếc được xuất cảng vào tháng 7, trong khi Tesla Inc. chiếm vị trí thứ hai với 27.890 chiếc được xuất cảng.

.

⦿ ---- Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản vào thứ năm, gây ra cảnh báo sóng thần. Người dân được khuyến cáo tránh xa bờ biển, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có cường độ 7,1 độ richter và có tâm chấn ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo chính Kyushu phía nam của Nhật Bản ở độ sâu khoảng 30 km (18,6 dặm).

.

Trận động đất làm rung chuyển mạnh nhất thành phố Nichinan và các khu vực lân cận ở tỉnh Miyazaki trên đảo Kyushu. Cơ quan này cho biết sóng thần cao tới 50 cm (1,6 feet) đã được phát hiện dọc theo một số khu vực bờ biển phía nam Kyushu và đảo Shikoku gần đó khoảng nửa giờ sau khi trận động đất xảy ra. Các nhà địa chấn học đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để phân tích xem trận động đất có ảnh hưởng đến Rãnh Nankai gần đó hay không, nơi gây ra các trận động đất tàn khốc trong quá khứ. Chưa có tin về thiệt hại.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Katz, đã tuyên bố hôm thứ năm rằng giấy ủy nhiệm ngoại giao của các phái viên Na Uy tại Chính quyền Palestine (PA) sẽ bị thu hồi do "hành vi chống Israel" của Oslo kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza vào tháng 10. "Israel sẽ không còn tạo điều kiện cho Na Uy đại diện cho Chính quyền Palestine nữa. Theo đó, Israel sẽ không công nhận các nhà ngoại giao Na Uy tại Nhà nước Israel, nếu họ được cử đến để phục vụ tại văn phòng đại diện của Na Uy tại Chính quyền Palestine", tuyên bố của bộ cho biết. Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay, giấy ủy nhiệm sẽ bị thu hồi trong khung thời gian bảy ngày và thị thực của các nhà ngoại giao Na Uy sẽ chỉ có hiệu lực trong ba tháng.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide hôm Thứ Năm đã lên án quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Na Uy của Israel, gọi động thái này là "cực đoan". Trong một tuyên bố, Eide thông báo rằng Oslo hiện đang thảo luận về các biện pháp ứng phó, đồng thời nói thêm rằng hành vi của Israel chắc chắn sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng ngoại giao đã đề cập rằng động thái đoạn giao một lần nữa cho thấy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông đang "tích cực" phản đối giải pháp hai nhà nước. Ông tiếp tục nói rằng mặc dù Na Uy sẽ luôn "là bạn" của người dân Israel, nhưng Na Uy sẽ tiếp tục chỉ trích "cuộc chiếm đóng và cách thức tiến hành chiến tranh ở Gaza".

.

⦿ ---- Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên tục của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 39.699, theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza vào thứ năm. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công đã tăng lên 91.722. Trong 24 giờ qua, có thêm 22 thường dân bị giết, 77 người bị thương do quân Israel không kích.

.

⦿ ---- Lực lượng Israel đã bắt giữ 690 trẻ em Palestine kể từ ngày 7 tháng 10, theo Ủy ban các vấn đề về người bị giam giữ của Palestine thông báo vào thứ Tư. Ủy ban tuyên bố rằng những đứa trẻ này đã bị bắt giữ "một cách có hệ thống, như một phần của chiến dịch bắt giữ hàng loạt mang tính trừng phạt", và 250 trẻ em vẫn còn đang bị giam giữ.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đáp lại lời kêu gọi của đám đông "hãy bắt giam" cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bằng cách nói rằng "tòa án sẽ giải quyết việc đó". Những người tham dự cuộc biểu tình của bà ở Detroit bắt đầu đồng thanh hô vang "Hãy bắt giam ông ta" ám chỉ Trump, khiến Harris phải nói rằng bà sẽ "đánh bại ông ta vào tháng 11" và tòa án sẽ "giải quyết" Trump.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hoa Kỳ, Tổng thống Kamala Harris đã yêu cầu một nhóm người hô vang khẩu hiệu phản đối "cuộc diệt chủng" ở Gaza tại cuộc vận động tranh cử của bà ở Michigan hôm thứ Tư rằng hãy im lặng trừ khi họ "muốn Donald Trump thắng cử". Vận động ở Detroit, bà đã có cuộc gặp ngắn với những người sáng lập "Uncommitted National Movement" (Phong trào Quốc gia Không cam kết), nhóm này đã dẫn đầu các cuộc chống lại việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ủng hộ cuộc chiến ở Gaza trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang dao động vào tháng 2

.

Những người biểu tình phản đối Israel tại cuộc vận động đêm Thứ Tư 7/8/2024 đã hô vang khẩu hiệu, "Kamala, bà không thể trốn tránh, chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho cuộc diệt chủng [dân Palestine]".

.

"Tôi ở đây vì tôi tin vào nền dân chủ và tiếng nói của mọi người đều quan trọng", phó tổng thống Harris nói trong tiếng vỗ tay. "Nhưng tôi đang phát biểu". Khi tiếng hô vang của những người bênh vực Palestine tiếp tục, Harris nói, "Nếu các bạn muốn Donald Trump thắng cử, thì hãy nói như vậy. Nếu không, hãy để tôi phát biểu".

.

Sau đó, nhiều khán giả đã hô vang khẩu hiệu ủng hộ bà: "Chúng ta sẽ không quay lại [thời của Trump]! Chúng ta sẽ không quay lại!" Harris nói với những người biểu tình liên tục la ó tại cuộc vận động ở Michigan (về cuộc chiến ở Gaza): "Tiếng nói của mọi người đều quan trọng. Và tôi đang nói đây…"

.

VIDEO: dài 50 giây, ghi khoảng khắc những người phản đối. Và cách bà Kamala Harris phản ứng sau khi những người biểu tình làm gián đoạn cuộc biểu tình của bà ở Detroit.



https://www.youtube.com/watch?v=HkI-naIncpY

.

⦿ ---- Trước khi tới dự cuộc biểu tình ở Detroit, Harris hôm Thứ Ba đã gặp Abbas Alawieh và Layla Elabed, những người đồng sáng lập Phong trào Quốc gia Không cam kết. Theo tờ The New York Times, Harris cho biết bà sẵn sàng gặp hai người này để thảo luận về yêu cầu của họ về lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel và giới thiệu họ với nhân viên của bà. Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, chiến dịch của bà không đưa ra dấu hiệu nào về điều này.

.

"Kể từ ngày 7 tháng 10, phó tổng thống đã ưu tiên tiếp xúc với các thành viên cộng đồng người Ả Rập, Hồi giáo và Palestine cùng những người khác liên quan đến cuộc chiến ở Gaza", tuyên bố cho biết. "Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này, bà tái khẳng định rằng chiến dịch của bà sẽ tiếp tục tiếp xúc với những cộng đồng đó. Phó tổng thống đã nói rõ: bà sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo Israel có thể tự vệ trước Iran và các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn. Phó tổng thống tập trung vào việc đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin hiện đang được thảo luận".

.

Elabed, người cho biết bà đã bật khóc khi tự giới thiệu bản thân với Harris, cho biết bà "nói với bà Harris rằng tôi gặp gỡ những người dân trong cộng đồng của mình, những người đang mất đi hàng chục và hàng trăm thành viên gia đình mỗi ngày, và chúng tôi cần bà ấy làm điều gì đó để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cứu sống gia đình họ".

.

Những nhà lãnh đạo "không cam kết" (uncommitted: những cử tri Dân Chủ không bỏ phiếu cho Biden vì Biden giúp Israel) đã yêu cầu một đại diện trong chiến dịch của họ và một bác sĩ nhi khoa người Palestine được trao cơ hội phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ tại Chicago, bắt đầu vào ngày 19 tháng 8. Chiến dịch đã bảo đảm được 30 đại biểu "chưa cam kết" tham dự đại hội.

.

Khoảng 100.000 cư dân Michigan đã bỏ phiếu "chưa cam kết" trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào tháng 2. Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với khoảng 154.000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bốn năm sau khi Trump giành chiến thắng với khoảng 10.000 phiếu bầu. Hơn 310.000 cư dân Michigan có dòng dõi là người Trung Đông hoặc Bắc Phi, và gần một nửa trong số 110.000 cư dân vùng ngoại ô Detroit của Dearborn có tổ tiên là người Ả Rập.

.

⦿ ---- Phe Trump chụp mũ bà Harris chống Do Thái. Chiến dịch Harris đã phản bác lại những tuyên bố - được thúc đẩy, trong số những tuyên bố khác, bởi liên danh Trump - rằng bà Harris đã nhượng bộ trước nỗ lực của phe bênh vực Palestine. "Những lời khẳng định rằng Phó Tổng thống Harris không chọn Thống đốc Shapiro dựa trên tôn giáo hoặc quan điểm của ông Shapiro về Israel là hoàn toàn vô lý và xúc phạm", chiến dịch cho biết trong một tuyên bố gửi đến Jewish Telegraphic Agency, đồng thời nói thêm rằng Harris "có cam kết không lay chuyển đối với an ninh của Israel".

.

Nhưng Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra một giọng điệu khác về cuộc chiến Israel-Hamas so với Biden, người đã rút khỏi cuộc đua tổng thống vào ngày 21 tháng 7. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Bạch Ốc vào ngày 25 tháng 7, Harris cho biết bà "sẽ không im lặng" về nỗi thống khổ của người Palestine. Bình luận này đã gây ra một phản đối từ một quan chức cấp cao của Israel, người đã cáo buộc bà khuyến khích Hamas.

.

⦿ ---- Tỷ phú và doanh nhân Elon Musk một lần nữa chỉ trích Đảng Dân chủ Hoa Kỳ hôm thứ năm, nói rằng đảng này không còn thúc đẩy quyền tự do ngôn luận nữa. "Thật kỳ lạ khi Đảng Dân chủ từng là đảng tự do ngôn luận và giờ đây lại là những người ủng hộ kiểm duyệt lớn nhất", ông viết trên X, bình luận về một video mà ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz tuyên bố rằng "không có gì đảm bảo quyền tự do ngôn luận về thông tin sai lệch hoặc ngôn từ kích động thù địch và đặc biệt là xung quanh nền dân chủ của chúng ta".

.

Ông Musk tiếp tục gọi Walz là "kẻ ngốc". Musk đã lên tiếng về sự ủng hộ của mình đối với Đảng Cộng hòa, trước đây ông đã ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump. (Cần phải hiểu về câu nói của Tim Walz, khi chỉ muốn nói rằng Trump luôn luôn phun ra tin giả, chửi mắng, chụp mũ... và khi lan truyền tin giả đó sẽ không phải là tự do ngôn luận, mà là lừa gạt công chúng.)

.

⦿ ---- Việc thẩm phán Tòa án quận Tanya Chutkan tiếp tục truy tố Donald Trump về hồ sơ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 đã làm bùng nổ một loạt hoạt động trong vụ án từng bị đình trệ, làm sống lại một cuộc chiến pháp lý căng thẳng sau một loạt các chiến thắng pháp lý cho cựu tổng thống. Vụ án đã trở lại tay Chutkan sau khi Tòa Tối cao chính thức chuyển vụ án trở lại các tòa án cấp dưới sau khi trao cho Trump chiến thắng khi xác định rằng với tư cách là cựu tổng thống, ông vẫn được miễn truy tố cho các hành động chính thức. Điều đó chấm dứt khoảng tám tháng tạm dừng trong vụ án và Chutkan đã nói rõ rằng thời gian tạm dừng đã kết thúc.

.

Chỉ vài giờ sau khi vụ án được chuyển lại hôm thứ Sáu, bà đã lên lịch sẽ mở cuộc họp vào ngày 16 tháng 8/2024 để vạch ra lộ trình giải quyết nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong vụ án - có khả năng sẽ bắt đầu một cuộc thảo luận về việc có nên tổ chức phiên tòa mà một số người cho là phiên tòa thu nhỏ hay không. Hôm thứ Bảy, bà đã phán quyết chống lại Trump về một nỗ lực đang chờ xử lý để bác bỏ vụ án, xác định rằng Trump đã không chứng minh được bất kỳ sự thiên vị nào của công tố viên về phía Công tố đặc biệt Jack Smith khi đưa vụ án ra xét xử.

.

Chutkan liên tục đưa ra sự tương phản với Thẩm phán Aileen Cannon, người giám sát vụ án tài liệu có trụ sở tại Florida của Trump. Bà Chutkan đã giải quyết nhanh hơn một số vấn đề đang chờ xử lý trong vụ án ngày 6 tháng 1, trong khi vụ án Mar-a-Lago của Cannon vẫn đang diễn ra chậm chạp với các phiên điều trần kéo dài về các động thái từ lâu của Trump. Trong khi Cannon đồng ý bác bỏ vụ kiện về tài liệu của Trump, Chutkan đã từ chối nỗ lực của ông ta để làm như vậy với các yêu sách về quyền miễn trừ, dẫn đến cuộc chiến hiện đã quay trở lại phòng xử án của bà. Sau phán quyết của tòa án cấp cao, Chutkan hiện được giao nhiệm vụ xác định hành vi nào trong nỗ lực của Trump nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 không được miễn truy tố.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông "không tự tin" về "việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thất cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11. "Ông Trump có ý thực hiện như những gì ông ta nói. Ông Trump có ý như vậy - Trump đã nói, 'nếu chúng ta thua thì sẽ có một cuộc tắm máu,'" tổng thống Hoa Kỳ nhắc tới câu nói của Trump hồi tháng 3 trong khi trả lời phỏng vấn CBS trong một đoạn trích của cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8/2024.

.

Trong bản xem trước của cuộc phỏng vấn sẽ phát sóng trên "CBS Sunday Morning" vào ngày 11 tháng 8 - lần đầu tiên kể từ khi tuyên bố quyết định rút khỏi nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai - Tổng thống Joe Biden nói với phóng viên chiến dịch và bầu cử của CBS News Robert Costa rằng ông "hoàn toàn không tin tưởng" rằng Donald Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nếu Trump thua cuộc, gây nguy hiểm cho quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

.

Cuộc phỏng vấn, dự kiến phát sóng vào ngày 11 tháng 8, đánh dấu cuộc phỏng vấn truyền hình công khai đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi tuyên bố rời khỏi cuộc đua tổng thống vào tháng trước. Trước đó, Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống tiếp theo của Đảng Dân chủ.

.

⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz không sở hữu bất kỳ cổ phiếu, chứng khoán hay bất động sản nào, theo các tiết lộ tài chính gần đây nhất của ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ. mới được bầu. Báo Axios lần đầu tiên đưa tin về các tiết lộ này hôm thứ Tư. Những phát hiện này xuất phát từ các tờ khai mà Walz đã nộp vào đầu năm nay với tư cách là thống đốc và vào năm 2018 trong năm cuối cùng ông phục vụ tại Hạ viện. Walz là Dân biểu quốc hội liên bang đơn vị 1 của Minnesota từ năm 2007 đến năm 2019 trước khi được bầu vào nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là thống đốc.

.

Bản tiết lộ mà ông đã nộp với tư cách là thống đốc cho thấy ông không báo cáo bất kỳ doanh nghiệp, chứng khoán hay bất động sản nào mà ông sở hữu. Nó cũng không đề cập đến bất kỳ khoản phí diễn thuyết hay hợp đồng xuất bản sách nào. Walz và vợ ông, Gwen, không sở hữu nhà của họ, được cho là đã bán ngôi nhà của họ ở Mankato, Minn., vào năm 2019, năm đầu tiên ông làm thống đốc, và chuyển đến dinh thự của thống đốc làm nơi ở duy nhất của họ.

.

Khoản đầu tư duy nhất của Walz đến từ lương hưu, bao gồm cả thời gian trước đây ông làm giáo viên. Ông đã dạy khoa học xã hội trong nhiều năm trước khi lần đầu tiên tranh cử vào Quốc hội vào năm 2006. Hầu hết các quan chức được bầu có xu hướng có nhiều khoản đầu tư tài chính nhiều hơn rất nhiều.

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã nhận xét vào thứ Tư rằng chính quyền "vẫn đang xem xét" mức độ tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) sắp tới, dự kiến sẽ chứng kiến việc chính thức đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Jean-Pierre tái khẳng định rằng Harris nhận được sự ủng hộ của Biden cả về mặt riêng tư và công khai. Bà nói thêm rằng hai người vẫn liên lạc hàng ngày. Hơn nữa, Jean-Pierre nhấn mạnh rằng bằng chứng về sự ủng hộ của Biden là quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống của ông vì ông cho rằng đó là quyết định tốt nhất cho đảng Dân Chủ và đất nước Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-California) cho biết việc gọi những người Cộng hòa là "kinh dị, quái dị" (weird) là một cuộc tấn công "quá độ lượng". Bà nói với Lawrence O'Donnell của MSNBC vào tối thứ Năm: "Tôi nghĩ là quá độ lượng. Tôi nghĩ họ tệ hơn nhiều so với chữ quái dị. Nhưng đó không phải là điều mọi người muốn nghe. Họ muốn nghe điều gì đó như thế hơn".

.

Pelosi ghi nhận Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) đã nghĩ ra lời để mắng này. Trong tuần qua, đảng Dân chủ đã nắm bắt thuật ngữ này để mô tả những người Cộng hòa đối đầu với họ và các chính sách của họ. Thuật ngữ này lần đầu tiên được Walz đưa ra khi làm người đại diện cho Phó Tổng thống Harris trên các chương trình tin tức.

.

"Họ là những người quái dị ở phía bên kia. Họ muốn cấm đọc sách. Họ muốn có mặt trong phòng thi của bạn", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 7. Trong khi chỉ trích cuộc tấn công "quái dị" là quá nhẹ nhàng, Pelosi vẫn ca ngợi Walz vì khả năng nói chuyện với nhiều cử tri. Bà đã sử dụng cuộc tấn công "quái dị" làm ví dụ, lưu ý cách nó diễn ra.

.

"Nó đã lan truyền và đó là thứ đã đưa ông ấy đến với thế giới trẻ hơn", Pelosi nói. "Nó giới thiệu ông ấy theo cách rất tích cực". Các đoạn clip Walz gọi những người Cộng hòa là "quái dị" đã đưa ông lên hàng sao ảo, nâng cao khả năng nhận diện của ông và định vị ông là ứng cử viên mạnh cho chức phó tổng thống. Các chuyên gia đã ghi nhận sức hấp dẫn rộng rãi của Walz một phần là lý do khiến ông được đưa lên danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ — cân bằng danh mục "cấp tiến" với sức hấp dẫn ở các cộng đồng nông thôn của Minnesota.

.

⦿ ---- Một đại bồi thẩm đoàn của Arizona đã truy tố 18 đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump về các tội danh hình sự liên quan đến việc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông tại tiểu bang này cũng muốn truy tố cá nhân Trump, nhưng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang đã yêu cầu không làm như vậy, theo một hồ sơ tòa.

.

Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Kristin Mayes đã tiết lộ rằng đại bồi thẩm đoàn muốn truy tố Trump trong một hồ sơ phản đối khiếu nại từ nhiều bị cáo rằng văn phòng này thiên vị về mặt chính trị khi truy tố họ trong cái gọi là vụ án đại cử tri giả mạo.

.

Trump được nhắc đến, mặc dù không nêu tên, là Đồng phạm không bị truy tố số 1 trong bản cáo trạng đệ trình vào tháng 4 chống lại luật sư cũ của ông là Rudy Giuliani, chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và các bị cáo khác tại Tòa án cấp cao Quận Maricopa. Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức tổng thống.

.

"Sự kiện — chứ không phải các lời tuyên bố của các Bị cáo — mới là vấn đề", văn phòng của Mayes đã viết trong hồ sơ đệ trình lên tòa án đó hôm thứ Ba. Hồ sơ này được tờ The New York Times đưa tin lần đầu tiên. "Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp đã nhiều lần thông báo với Ban bồi thẩm đoàn của Tiểu bang rằng họ có toàn quyền quyết định không truy tố bất kỳ ai", văn phòng viết. "Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp không hề thiên vị về mặt chính trị, mặc dù đại bồi thẩm đoàn có ý muốn truy tố [Trump], nhưng Bộ đã yêu cầu đại bồi thẩm đoàn xem xét đừng truy tố Donald Trump."

.

Năm ngoái, Trump đã bị truy tố tại tòa án liên bang ở Washington, D.C., với các tội danh liên quan đến nỗ lực đảo ngược thất bại của Trump vào năm 2020 trước Tổng thống Joe Biden. Năm ngoái, Trump cũng bị truy tố tại tòa án tiểu bang Atlanta vì cố gắng lật ngược chiến thắng của Biden năm đó tại Georgia.

.

⦿ ---- Thêm một Dân Biểu bênh vực Palestine bị thua sơ bộ vì tiền Do Thái. Dân biểu Cori Bush, thành viên của "đội" các nhà lập pháp Hạ viện tiến bộ trên Đồi Capitol, đã thua cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hôm thứ Ba tại Missouri. Bush là thành viên thứ hai của đội thua cuộc bầu cử sơ bộ trong năm nay khi đảng Dân chủ chia rẽ về vấn đề Israel. Bush, một nhà lập pháp nhiệm kỳ thứ hai, đã thua cuộc bầu cử sơ bộ tại Quận quốc hội số 1 của Missouri trước công tố viên Quận St. Louis Wesley Bell. Bell -- người được một nhóm ủng hộ Israel lớn hậu thuẫn -- đã thừa nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của mình vào tối thứ Ba.

.

Hồi tháng 6, một thành viên khác trong nhóm cấp tiến là Dân biểu Jamaal Bowman đã thua sơ bộ tại New York trước George Latimer, 70 tuổi, người đã tham gia cuộc đua để ủng hộ các nhà lãnh đạo Do Thái địa phương, những người nổi giận với Bowman vì lời lẽ bênh vực Palestine của ông. Thất bại của Bowman là cuộc bầu cử sơ bộ tốn kém nhất trong lịch sử Hạ viện, với gần 25 triệu đô la được chi bởi nhiều nhóm khác nhau, bao gồm Ủy ban American Israel Public Affairs Committee.

.

Những lời chỉ trích của Bush đối với Israel cũng thu hút hàng triệu đô la vào cuộc đua sơ bộ của bà, khiến nơi đây trở thành một trong những cuộc đua có hồ sơ cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba được tổ chức tại Missouri, Michigan, Kansas và Washington. Bush là thành viên đầu tiên của Quốc hội kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas, 9 ngày sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, và đã cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

.

Dân biểu Rashida Tlaib (trong nhóm cấp tiến) không có đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hôm thứ Ba tại Michigan, trong khi các thành viên khác trong nhóm là Dân biểu New York Alexandria Ocasio-Cortez và Dân biểu Pennsylvania Summer Lee đã chống lại những thách thức tương tự trong cuộc bầu cử sơ bộ của họ vào đầu năm nay. Tuần sau cần chú ý xem trận mưa tiền Do Thái: Dân biểu Dân chủ Ilhan Omar dự kiến sẽ phải đối mặt với một thách thức sơ bộ khó khăn tại Minnesota vào tuần tới trước thành viên Hội đồng thành phố Minneapolis Don Samuels.

.

Chiếc mũ bán chạy.

⦿ ---- Dân Biểu Dân chủ Cori Bush đổ lỗi cho nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel AIPAC đã làm bà thua cuộc bầu cử sơ bộ trong bài phát biểu nhượng bộ đầy giận dữ, nói rằng "Tôi sẽ đến để phá hủy vương quốc của các người". DB Bush đã thua đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ Wesley Bell và đổ lỗi cho số tiền mà AIPAC chi cho thất bại của bà, sau đó tuyên bố rằng thất bại này đã giúp "làm bà trở nên cực đoan hơn".Bush đã nhiều lần lên tiếng phản đối Israel, kêu gọi Israel ngưng bắn tại Gaza. Bush cho biết việc rời khỏi Quốc hội "sẽ nới lỏng một số ràng buộc" và giờ đây bà sẽ có thể đầu tư nhiều thời gian hơn vào chính trị cấp tiến. Bush lần đầu tiên bước vào chính trường quốc gia với tư cách là thành viên của "biệt đội", một nhóm các chính trị gia tiến bộ được bầu để phản đối chủ nghĩa bảo thủ của Donald Trump. Bà là thành viên thứ hai của "biệt đội" mất ghế sau chiến dịch gây quỹ khổng lồ của AIPAC, sau khi Dân biểu Jamaal Bowman (D-NY) bị thua sơ bộ hồi tháng 6.⦿ ---- Khi truy cập trang HarrisWalz.com, bạn sẽ không thấy tiểu sử hoặc cương lĩnh của các ứng cử viên Dân chủ. Thay vào đó, bạn sẽ thấy một nền màu xanh neon đơn giản với chữ "Walz" viết thường màu đen. Đó là vì tên miền này đã thuộc sở hữu của một luật sư về thương hiệu ở Brooklyn trong bốn năm qua, người đã mua nó với giá chưa đến 10 đô la, với hy vọng rằng cặp đôi cuối cùng này sẽ chạy đua vào Bạch Ốc và cho phép anh ta rao bán trang web với giá cao. "Tôi ... một cách thoãi mái tự gọi mình là người chiếm đoạt tên miền hoặc người chiếm đoạt mạng", Jeremy Green Eche nói với NPR. "Đó là một thuật ngữ miệt thị, nhưng tôi không ngại sử dụng vì nó vẫn chính xác".Luật sư 36 tuổi này nói với AP rằng anh ta đã mua tên miền Harris-Walz vào năm 2020 chỉ với giá 8,99 đô la, khi đó là Thượng nghị sĩ Kamala Harris đang tranh cử tổng thống lần đầu tiên, với Eche suy đoán về tất cả các khả năng cho người bạn đồng hành tiềm năng. "Tôi chỉ cố gắng lấy tên bà ấy và tất cả các thống đốc vùng trung tâm mà tôi có thể nghĩ đến", ông nói.Eche, người nói với NPR rằng ông "mua tên miền" cho các vé chính trị có thể có một vài lần một năm, có ít nhất 15 tên miền liên quan đến Harris, bao gồm HarrisPritzker.com (cho thống đốc Illinois JB Pritzker), HarrisFetterman.com (Thượng nghị sĩ Pennsylvania John Fetterman) và HarrisWarnock.com (Thượng nghị sĩ Georgia Rafael Warnock).Eche sở hữu tên miền ClintonKaine.com khi Hillary Clinton chọn Tim Kaine làm bạn đồng hành tranh cử vào năm 2016, nhưng chiến dịch của bà chỉ trả cho Eche 2.000 đô la. Thay vào đó, ông đã bán nó với giá 15.000 đô la cho một người mua ẩn danh—thực ra là chiến dịch của Trump, sau đó họ đã sử dụng trang web này để chỉ trích Clinton. Eche đã hy vọng chiến dịch của Harris sẽ trả một mức giá tương tự, nhưng thay vào đó, ông đã bán nó vào thứ Ba với giá đó cho "một người có vẻ ngẫu nhiên và không liên quan đến bất kỳ chiến dịch nào".⦿ ---- Trong vòng 24 giờ, chiến dịch Harris-Walz đã chứng minh rằng họ có thể theo kịp văn hóa trực tuyến, di chuyển với tốc độ của internet để tung ra một dòng mũ lưỡi trai ngụy trang - dựa trên thiết kế lan truyền của người dùng mạng xã hội - đã bay khỏi các kệ hàng. Chiến dịch nói với báo Teen Vogue vào thứ Tư rằng họ đã thu về hơn 1 triệu đô la từ doanh số bán mũ, được bán lẻ với giá 40 đô la.Chiến dịch cho biết thêm rằng đợt đầu tiên gồm 3.000 chiếc mũ đã bán hết trong vòng nửa giờ. Chủ đề chữ màu cam và ngụy trang này bắt đầu từ đâu? Vâng, chỉ vài phút sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris công bố Thống đốc Minnesota Tim Walz là người bạn đồng hành tranh cử của mình, internet đã gọi ông là "công chúa miền Trung Tây", một cách chơi chữ dựa trên tiêu đề album đầu tay của ngôi sao nhạc pop Chappell Roan.Ngôi sao Roan bán mũ bóng chày "Midwest Princess" có họa tiết ngụy trang với chữ màu cam, vì vậy không lâu sau đó, một người dùng X đã đăng "hear me out..." (Hãy nghe lời tôi nói) bên cạnh phiên bản "Harris-Walz" được đề xuất. Chưa đầy 12 giờ sau, chính Walz đã mặc một mẫu thử nghiệm, với nhóm của ông đăng một hình ảnh vị thống đốc đang mỉm cười bên dưới chiếc mũ ngụy trang chiến dịch. "Kết thúc đêm nay", bài đăng có nội dung, cùng với một liên kết đến trang phục mới. Bản thân Roan đã phản hồi lại sự thay đổi chóng mặt, đăng trên Twitter vào tối thứ Ba, "Đây có phải là sự thật không".⦿ ---- Nhật Bản: Đại sứ Hoa Kỳ, Anh và Pháp tại Nhật Bản sẽ không tham dự buổi lễ kỷ niệm 79 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki vì hành động này được coi là sự xúc phạm đối với Israel. Thị trưởng Nagasaki đã mời các chức sắc từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đến dự buổi lễ hòa bình thường niên, diễn ra vào thứ Sáu, nhưng lại không mời Israel. Động thái này phù hợp với quyết định năm 2022 loại trừ Nga và Belarus vì cuộc xâm lược Ukraine.Nhưng đại sứ Hoa Kỳ Rahm Emanuel cho biết việc so sánh cuộc chiến của Israel chống lại Hamas với cuộc xâm lược nói trên là sai. "Tự vệ của Israel không tương đương về mặt đạo đức", ông nói, theo tờ New York Times. Đại sứ Israel tại Nhật Bản, Gilad Cohen, cho biết "không thể so sánh" vì Israel đã "bị các tổ chức khủng bố tấn công tàn bạo".Thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki cho biết quyết định được đưa ra vào tuần trước không dựa trên chính trị "mà là ý định tiến hành buổi lễ... một cách hòa bình và trang trọng". Ông đã trích dẫn các rủi ro về an ninh và các cuộc biểu tình tiềm tàng. Nhưng Emanuel cho biết đó không phải là toàn bộ sự thật. Suzuki đã viết thư cho Đại sứ quán Israel vào tháng 6, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, theo tờ Times. Tháng sau, ông cho rằng Israel có thể không được tham dự buổi lễ, khiến các đại diện từ Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Liên minh châu Âu bày tỏ mối quan ngại của họ.Emanuel, hiện đã lên lịch tham dự một buổi lễ tại Tokyo vào thứ sáu, cho biết thông điệp hòa bình của buổi lễ Nagasaki "sẽ bị phân tâm và làm chệch hướng" do sự loại trừ Israel. Đại sứ quán Anh cho biết thêm rằng việc loại trừ Israel "tạo ra sự tương đương đáng tiếc và gây hiểu lầm với Nga và Belarus", theo AFP, đại sứ quán Anh đã xác nhận đại sứ Julia Longbottom cũng sẽ không tham dự buổi lễ. Trong khi đó, đại sứ quán Pháp cho biết họ sẽ chỉ cử người chỉ huy thứ hai của mình đến Nagasaki sau quyết định "đáng tiếc và đáng ngờ" là loại trừ Cohen. Đại sứ Israel đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại Hiroshima vào thứ ba, tờ NY Times đưa tin.⦿ ---- Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã cảnh báo vào thứ năm rằng việc tặng điện thoại Samsung cho các vận động viên Bắc Hàn tại Thế vận hội có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn. Cụ thể, Nghị quyết 2397 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được thông qua vào cuối năm 2017, cấm cung cấp, bán và chuyển giao mọi hàng hóa điện tử cho Bắc Hàn, theo Bộ này nhấn mạnh.Samsung Electronics, một đối tác Olympic, đã cung cấp phiên bản Olympic của điện thoại thông minh Galaxy Z Flip 6 mới nhất cho tất cả các vận động viên tham gia Thế vận hội Paris 2024. Theo Đài phát thanh Châu Á Tự do, Ủy ban Olympic Bắc Hàn cũng đã nhận được những thiết bị Samsung này cho các vận động viên của họ. Tuy nhiên, hồi năm 2018, Bắc Hàn đã từ chối điện thoại Samsung mặc dù đơn vị tổ chức Thế vận hội mùa đông đã đề nghị cung cấp chúng với điều kiện những người tham gia Bắc Hàn phải trả lại điện thoại trước khi rời đi.⦿ ---- Dịch vụ taxi bay đầu tiên trên thế giới sẽ không ra mắt tại Thế vận hội Olympic Paris. Liên doanh đứng sau dự án này - sử dụng một máy bay có 18 cánh quạt kiểu máy bay không người lái - đã lên kế hoạch cho các chuyến bay công cộng đầu tiên trong tuần này từ một xà lan trên sông Seine. Nhưng công ty sản xuất Volocopter của Đức và các đối tác Pháp đã thừa nhận vào thứ năm rằng họ vẫn chưa nhận được chứng nhận đầy đủ. Thay vào đó, các chuyến bay không hành khách sẽ được thực hiện từ một sân bay ở phía tây Paris gần Chateau de Versailles."Chúng tôi hơi thất vọng, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề an ninh", Edward Arkwright, phó giám đốc điều hành của công ty điều hành sân bay Pháp ADP cho biết. Bản thân Volocopter đổ lỗi cho sự chậm trễ này là do một công ty cung cấp của Mỹ không giao hàng như đã hứa. Những chiếc taxi được thiết kế để chở một phi công và hành khách và có thể được sử dụng để đưa đón mọi người từ trung tâm thành phố đến các sân bay ngoại ô. Họ không phải là không bị chỉ trích, với một quan chức thành phố Paris chỉ trích toàn bộ ý tưởng này là "một trò hề hoàn toàn vô dụng, gây ô nhiễm cực độ cho một số ít người cực kỳ đặc quyền đang vội vã".⦿ ---- Michael Phelps đã bắn một phát súng vào mũi thuyền của các vận động viên bơi lội nam của Đội tuyển Hoa Kỳ vào thứ Hai, nói với USA Today rằng anh không mấy ấn tượng với kết quả của họ tại Thế vận hội Paris. "Đối với tôi, nhìn chung, tôi khá thất vọng khi thấy kết quả bơi lội của Hoa Kỳ", vận động viên 39 tuổi cho biết. "Rõ ràng là có một vài pha bơi nổi bật, và những pha đó bạn phải nhận ra".Anh đã dành lời khen ngợi cho màn trình diễn giành huy chương vàng "không thể tin được" của Bobby Finke ở nội dung bơi tự do 1.500 mét, lập kỷ lục thế giới mới. Nhưng "một trong những điều mà tôi luôn nói trong vài năm qua là phần còn lại của thế giới đang bắt kịp", Phelps giải thích. "Tôi nghĩ rằng rất nhiều điều mà chúng ta đã làm với tư cách là một quốc gia trong một thời gian dài, những người khác đang bắt kịp. Họ đang làm điều tương tự". Phelps đã giải nghệ sau Thế vận hội Rio 2016, khép lại sự nghiệp của mình với 28 huy chương Olympic, trở thành vận động viên Olympic giành được nhiều huy chương nhất mọi thời đại.⦿ ---- Thế Vận 2024: Hoa Kỳ vừa thắng huy chương vàng Olympic đầu tiên ở nội dung đua xe đạp rượt đuổi đồng đội nữ. Đây là huy chương vàng thứ hai của Thế vận hội Paris dành cho cô Kristen Faulkner, người ban đầu còn không đủ điều kiện tham gia Thế vận hội. Hoa Kỳ đã đánh bại New Zealand tại trường đua xe đạp velodrome (đường đua trong nhà có bờ dốc) trong trận tranh huy chương vàng, đạt thành tích chung cuộc là 4 phút, 4 giây trên tổng quãng đường 4 km của cuộc đua. Anh quốc thắng huy chương đồng trong trận tranh giải ba.Faulkner là một trong những câu chuyện bất ngờ của Thế vận hội Paris. Sinh viên tốt nghiệp Harvard này thậm chí còn không đủ điều kiện tham gia Thế vận hội, nhưng đã được USA Cycling chọn cách đây chưa đầy một tháng để thay thế cho một vận động viên khác, Taylor Knibb, người muốn tập trung vào môn ba môn phối hợp.Hôm Chủ Nhật, Faulkner đã thắng huy chương vàng trong cuộc đua xe đạp đường trường qua Paris, trở thành người Mỹ đầu tiên giành huy chương đua xe đường trường sau 40 năm. Nữ vận động viên 31 tuổi này đã chèo thuyền trong suốt thời gian học trung học tại Học viện Phillips Academy và học đại học tại Đại học Harvard.Faulkner chỉ mới bắt đầu đạp xe như một sở thích khi sống ở New York từ năm 2017. Cô không trở thành vận động viên chuyên nghiệp cho đến vài năm trước và thậm chí không đủ điều kiện tham gia Thế vận hội cho đến khi Đội tuyển Hoa Kỳ cần người thay thế. Hôm Chủ Nhật, cô đã về đích trước một trong những nữ vận động viên đua xe đạp vĩ đại nhất mọi thời đại 58 giây.⦿ ---- Con đường đến với Thế vận hội Paris 2024 của Lilia Vũ không hề đơn giản. Ngôi sao chơi golf của Hoa Kỳ này sinh ra và lớn lên tại Fountain Valley (Quận Cam), California cùng với cha mẹ cô, cả hai đều là thế hệ người Việt nhập cư đầu tiên. Tuy nhiên, cách cô đến được Thế Vận là câu chuyện về sự hy sinh của gia đình. Mẹ và 4 anh chị em của Vu sống ở vùng nông thôn Việt Nam. Ông nội của cô, Đinh Du, đã đi xa trong một thời gian dài để đóng một chiếc thuyền giúp gia đình thoát khỏi Việt Nam.Vu đã khám phá ra môn golf từ rất sớm và trở thành một trong những vận động viên nghiệp dư hàng đầu thế giới. Khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, cô ngay lập tức cảm thấy gánh nặng của những kỳ vọng. "Vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu mất hết sự tự tin vì tôi không thấy kết quả ngay lập tức", Vu nói. Đúng lúc Vu nghĩ rằng thời cuộc không thể khó khăn hơn được nữa, cô nhận được cuộc gọi thông báo rằng ông nội cô đã phải nhập viện.Cô nhớ lại lần cuối cùng cô nói chuyện với ông nội của mình — ông đang ở trong bệnh viện và điều cuối cùng ông nói với cô là "Chúc may mắn và chơi thật tốt nhé". Vu nhớ lại: "Trong tất cả những điều chúng tôi có thể lo lắng, ông lo lắng về trò chơi golf của tôi." Cho đến ngày nay, Vu vẫn cảm ơn ông nội của mình vì đã mở đường cho gia đình họ và mang đến cho cô cuộc sống như ngày hôm nay với tư cách là một nhà vô địch golf.Vu, 26 tuổi, trong danh sách đội tuyển golf nữ Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội 2024. Là nữ vận động viên golf xếp hạng nhì, Lilia Vu, đã đại diện cho Hoa Kỳ tại Thế vận hội Paris 2024, dẫn đầu là tay golf số 1 thế giới và là người bảo vệ huy chương vàng Nelly Korda.⦿ ---- Đây thực sự là thức ăn của các nhà vô địch. Ban tổ chức Thế vận hội Paris quyết không để lãng phí thức ăn. Thức ăn không được ăn tại Thế vận hội — của các vận động viên, khán giả và công nhân — đang giúp đỡ những người có nhu cầu ở thủ đô nước Pháp, một phần trong nỗ lực cắt giảm chất thải và đóng góp vào cam kết phát triển bền vững của ban tổ chức.Ban tổ chức Paris 2024 từ lâu đã nói rằng Thế vận hội sẽ thân thiện hơn với môi trường, bao gồm các món ăn có thể tái sử dụng trong nhà hàng chính tại làng vận động viên, xây dựng xanh hơn và ghế ngồi tại các địa điểm được làm từ vật liệu tái chế. Ngoài việc giúp đỡ những người có nhu cầu, ban tổ chức cũng hy vọng rằng các khoản quyên góp thực phẩm sẽ trở thành tấm gương cho các Thế vận hội và sự kiện lớn khác noi theo.Georgina Grenon, người giám sát nỗ lực của Thế vận hội Paris nhằm giảm một nửa lượng khí thải carbon so với London năm 2012 và Rio năm 2016, cho biết: "Đây là một phần trong di sản mà chúng tôi đã xây dựng từ đầu. Chúng tôi đã nỗ lực để cố gắng thay đổi cách tổ chức Thế vận hội này, không chỉ cho chúng tôi mà còn cho các sự kiện khác. Và lãng phí thực phẩm là một trong những thứ đó.”Lãng phí thực phẩm là nguồn phát thải khí nhà kính trên toàn thế giới và mặc dù không phải là nguồn phát thải lớn đối với Thế vận hội, Grenon cho biết ban tổ chức “nghĩ rằng điều quan trọng là phải đặc biệt nêu gương về vấn đề này và dẫn đầu trong việc chỉ ra cách thực hiện và cho thấy điều đó là khả thi.” Họ đã cố gắng giảm lãng phí thực phẩm cả về mặt phòng ngừa, khi lập thực đơn và trong suốt Thế vận hội — ký thỏa thuận với ba nhóm để thu gom và phân phối lại thực phẩm thừa.Khoảng 40.000 bữa ăn được phục vụ mỗi ngày trong suốt Thế vận hội cho hàng nghìn vận động viên từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tại làng Olympic. Trong khi một số ít phàn nàn công khai, những người khác lại ca ngợi về thực phẩm, bao gồm cả việc tất cả đều miễn phí. Ban tổ chức cho biết họ đã nhanh chóng giải quyết các khiếu nại về việc thiếu một số loại thực phẩm.Valerie de Margerie là chủ tịch của Le Chainon Manquant, có nghĩa là The Missing Link, một trong những nhóm nhận thực phẩm từ các địa điểm tổ chức Thế vận hội. Bà cho biết các khoản quyên góp giúp giải quyết một nhu cầu cấp thiết vì có 10 triệu người ở Pháp không có đủ thức ăn. Đồng thời, bà cho biết, Pháp lãng phí 10 triệu tấn thực phẩm mỗi năm. “Đó là thách thức, tức là chúng ta không thể tiếp tục để thùng rác của mình tràn ngập những sản phẩm chất lượng trong khi vẫn còn những người ở gần đó không thể tự nuôi sống mình một cách đầy đủ”, bà nói.⦿ ---- Vài ngày nữa là tưng bừng Lễ Bế Mạc Thế Vận. Lễ bế mạc sẽ được phát sóng trực tiếp trên NBC và phát trực tiếp trên Peacock và NBCOlympics.com, bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 11 tháng 8, lúc 2 giờ chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (tức là 11 giờ sáng giờ California).Lễ bế mạc sẽ có một số điểm truyền thống, bao gồm cuộc diễn hành của các vận động viên và lễ trao cờ Olympic cho ban tổ chức Thế vận hội Los Angeles 2028. Sẽ có lễ trao huy chương — cho cuộc chạy marathon dành cho nữ diễn ra trước đó trong ngày. Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật đứng sau Lễ khai mạc (người bị nhà thờ rầy về cuộc tranh cãi "Bữa ăn tối cuối cùng [của Chúa Jesus]" -- "Last Supper") cũng sẽ dàn dựng Lễ bế mạc Thế Vận.Nhìn chung, Ban tổ chức Thế vận hội Paris đã phần lớn thành công trong việc giới thiệu vẻ đẹp của thủ đô nước Pháp. Bóng chuyền bãi biển đã diễn ra bên cạnh Tháp Eiffel. Tuy nhiên, việc tổ chức các sự kiện trên sông Seine bị ô nhiễm đã chứng minh là khó khăn hơn.⦿ ---- Vận động viên cử tạ người Mỹ Hampton Morris đã chấm dứt cơn hạn hán huy chương Olympic bắt đầu từ 20 năm trước khi anh chào đời. Vận động viên 20 tuổi này đã thắng huy chương đồng ở nội dung cử tạ 61 kg nam hôm thứ Tư. Phụ nữ Mỹ đã giành huy chương cử tạ tại hai kỳ Thế vận hội Mùa hè gần đây nhất, nhưng những người đàn ông Mỹ cuối cùng lọt vào bục vinh quang là Mario Martinez và Guy Carlton vào năm 1984, theo USA Today đưa tin. Martinez đã giành huy chương bạc và Carlton đã giành huy chương đồng tại Los Angeles, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội một lần nữa vào năm 2028.Theo tiểu sử của Đội tuyển Hoa Kỳ, Morris được cha mình huấn luyện và chủ yếu tập luyện tại phòng tập thể dục tại nhà riêng ở Marietta, Georgia. Hôm thứ Tư, anh đã đứng thứ năm sau phần thi cử giật của sự kiện, khi anh nâng được 278 pound. Nhưng anh đã bù đắp lại bằng nội dung cử đẩy, khi anh là người giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 135 pound; USA Today đưa tin anh đã nâng được 379 pound.Li Fabin của Trung Quốc đã giành huy chương vàng và Theerapong Silachai của Thái Lan đã giành huy chương bạc. Người ta kỳ vọng Morris sẽ làm tốt và chiến thắng huy chương của anh "tạo đà cho bốn vận động viên cử tạ người Mỹ còn lại trong Đội tuyển Hoa Kỳ", BarBend đưa tin.⦿ ---- Áo quốc: Hai người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư vì có liên quan đến âm mưu tấn công các sự kiện lớn ở Vienna, Áo, bao gồm cả buổi hòa nhạc sắp tới của Taylor Swift. Một trong những người đàn ông bị cảnh sát liên bang và tiểu bang Áo bắt là một thanh niên 19 tuổi, người bị cáo buộc đã tuyên thệ trung thành với ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo), theo cảnh sát trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.Cả hai người đàn ông này đã trở nên cực đoan thông qua internet và được cho là đã có kế hoạch cụ thể và chi tiết về cách thực hiện các cuộc tấn công. Khi thanh niên 19 tuổi bị bắt, một đội phá bom đã tìm thấy các chất hóa học. Cảnh sát đang xác định xem các hóa chất này có thể được sử dụng để chế tạo bom hay không.⦿ ---- Áo quốc: Những người tổ chức ba buổi hòa nhạc của Taylor Swift tại Vienna tuần này đã hủy bỏ chúng vào thứ Tư sau khi các quan chức tuyên bố đã bắt một số nghi can âm mưu tấn công một sự kiện ở khu vực Vienna như các buổi hòa nhạc. Swift đã lên lịch biểu diễn tại Sân vận động Ernst Happel của thủ đô Áo vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy.Người tổ chức sự kiện Barracuda Music cho biết trong một bài đăng trên kênh Instagram của mình vào cuối thứ Tư rằng "chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy ba buổi biểu diễn đã lên lịch vì sự an toàn của mọi người".⦿ ---- Dân tộc Nam Hàn tới một bước ngoặt mới. Một đạo luật mang tính bước ngoặt cấm ngành công nghiệp thịt chó ở Nam Hàn đã có hiệu lực từ thứ Tư ngày 7 tháng 8/2024, bắt đầu đếm ngược thời gian, cho gia hạn 2 năm rưỡi khi những người nuôi chó và chủ nhà hàng chuyển sang các doanh nghiệp mới trước thời hạn cuối cùng là tháng 2/2027.Vào thời điểm đó, hình phạt cho hành vi vi phạm luật sẽ bao gồm tối đa 3 năm tù và tiền phạt lên tới khoảng 23.000 đô la đối với những người giết mổ chó. Những người nuôi và bán chó để lấy thịt sẽ phải đối mặt với tối đa hai năm tù và tiền phạt 15.000 đô la. Chính phủ sẽ tài trợ cho những người chuyển sang nghề khác.⦿ ---- Chất lượng trường học, việc đi lại và điểm ăn sáng muộn gần nhất — tất cả đều là những yếu tố bạn có thể cân nhắc trước khi chuyển ra ngoại ô. Một yếu tố khác là sự an toàn. Sự an toàn của một khu vực — có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như tội phạm tài sản và tử vong do tai nạn giao thông — cũng có thể tác động đến giá trị của một ngôi nhà.SmartAsset, một trang web tài chính cá nhân, đã đánh giá 360 vùng ngoại ô trên khắp các khu vực đô thị lớn ở Hoa Kỳ và phân tích chúng dựa trên nhiều số liệu liên quan đến an toàn: tỷ lệ tội phạm bạo lực và tỷ lệ tội phạm tài sản dựa trên dữ liệu của FBI cũng như tỷ lệ người lớn uống rượu quá mức và tử vong liên quan đến tai nạn giao thông và ngộ độc ma túy từ Bảng xếp hạng sức khỏe của quận.Để được coi là "vùng ngoại ô" trong báo cáo này, một nơi cần phải cách một trong 100 thành phố lớn nhất của quốc gia trong vòng 15 đến 45 phút lái xe và có dân số ít nhất 5.000 người. Theo phân tích của SmartAsset, các vùng ngoại ô an toàn nhất chủ yếu nằm ở Mountain West, Midwest và East Coast, trong khi nhiều vùng ngoại ô xếp hạng thấp hơn nằm ở phía Nam.Tuy nhiên, xếp hạng cao nhất là Lehi, Utah. Nằm cách Salt Lake City khoảng 30 dặm về phía nam, Lehi có tỷ lệ uống rượu quá mức thấp nhất (Utah nói chung có tỷ lệ uống rượu quá mức thấp nhất cả nước), cũng như tỷ lệ tội phạm bạo lực và tội phạm tài sản thấp. Layton gần đó, cách Salt Lake City 25 phút lái xe về phía bắc, xếp thứ ba về tổng thể.Palo Alto là vùng ngoại ô California có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 11, tiếp theo là Mountain View và Pacific ở vị trí thứ 14 và 15. Cả ba đều nằm trong Vùng Vịnh San Francisco. Dưới đây là 15 vùng ngoại ô an toàn nhất năm 2024, theo bảng xếp hạng của SmartAsset:1. Lehi, UT; 2. Bethesda, MD; 3. Layton, UT; 4. Rockville, MD; 5. Great Falls, VA; 6. Dacula, GA; 7. Buford, GA; 8. Elmhurst, IL; 9. Oak Brook, IlL; 10. Edgewater, NJ; 11. Palo Alto, CA; 12. Noblesville, IN; 13. Naperville, IL; 14. Mountain View, CA; 15. Pacifica, CA.⦿ ---- Liệu robot có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu người gác đường tại các trường học không? Một nhà giáo dục California nghĩ là có. Phó giáo sư Hovannes Kulhandjian của Đại học Fresno State đã phát minh ra một giải pháp tiềm năng với robot qua đường. Ông cho biết robot này sử dụng nhiều cảm biến và camera để phát hiện xe hơi, người đi xe đạp và người đi bộ.CrossBot sẽ đi vào ngã tư và thông báo cho người đi bộ biết khi nào an toàn để qua đường. Giáo sư cho biết robot này không nhằm mục đích thay thế người gác đường, nhưng có thể được sử dụng để thay thế khi không có người gác đường. Ông đang nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và dự kiến CrossBot sẽ có giá khoảng 15.000 đô la.VIDEO: dài 55 giây cho thấy cách robot gác ở ngã tư đường:



https://www.youtube.com/watch?v=JAyghNPkmj4

.

⦿ ---- San Jose. Một bé trai 12 tuổi đi xe tay ga (scooter) đã bị một xe bán tải (pickup truck) đâm chết ở South San Jose hôm thứ Ba. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn chết người xảy ra ngay trước 4:30 giờ chiều trên Đường Camden gần khu phố Cambrian Park. Cậu bé đã bị một chiếc xe bán tải Chevy đời 2006 chạy về hướng Tây trên Đường Camden khi đèn xanh đâm phải gần vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Cậu bé đã chết tại hiện trường.

.

Cảnh sát đã công bố tuổi của nạn nhân hôm thứ Tư nhưng không tiết lộ danh tính.' Cảnh sát cho biết tài xế vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với cuộc điều tra. Cảnh sát cho biết đây là vụ va chạm chết người thứ 30 của thành phố trong năm 2024 và là vụ tử vong của người đi bộ thứ 11.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một vụ ẩu đả có thể xảy ra trên đường đã kết thúc với một người đàn ông tử vong ở West Hollywood hôm thứ Ba. Cảnh sát nói, vụ ẩu đả xảy ra tại bãi đậu xe của một cửa hàng 7-Eleven trên khu 7900 của Đại lộ Santa Monica vào khoảng 1 giờ chiều. Vụ ẩu đả bắt nguồn từ một vụ va chạm nhỏ giữa hai chiếc xe của hai người đàn ông gần đó. "Chúng tôi tin rằng đã xảy ra xô xát và tấn công. Chúng tôi không biết chính xác là loại ẩu đả nào", Trung úy Daniel Vizcarra thuộc Sở Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết.

.

Các thám tử cho biết họ không tin rằng có bất kỳ vũ khí nào được sử dụng trong vụ bạo lực. Cả hai người đàn ông đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực, nơi một người đàn ông đã tử vong. Người còn lại đã bị bắt giam. Danh tính của hai người đàn ông tham gia vào vụ ẩu đả không được công bố.

.

⦿ ---- HỎI 1: Hồng Thập Tự Hoa Kỳ báo động thiếu máu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng nhiệt độ cao vào mùa hè này đã góp phần gây ra tình trạng thiếu máu khẩn cấp. Sóng nhiệt đã ảnh hưởng đến gần 100 đợt hiến máu vào tháng trước, hoặc là làm giảm số người tham gia hoặc là buộc phải hủy bỏ các sự kiện. Kể từ ngày 1 tháng 7, nguồn cung cấp máu quốc gia đã giảm hơn 25%, tổ chức này cho biết trong một thông cáo báo chí.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/07/Red-Cross-blood-shortage-summer-heat-donations/9061723034766/

.

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 2 triệu người Việt ở Mỹ, 60% là nhập cư, 40% sinh tại Mỹ, 35% tại California, 51% là thiên Cộng Hòa, 42% thiên Dân Chủ?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo dữ liệu từ U.S. Census Bureau, có hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt sống ở Hoa Kỳ tính đến năm 2022. Họ chiếm 8% dân số người Mỹ gốc Á của đất nước. Phần lớn người Mỹ gốc Việt là người nhập cư (60%) và 40% sinh ra ở Mỹ. California là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Việt lớn nhất (35%), riêng người sinh sống ở khu vực đô thị Los Angeles đã chiếm tới 16%.

.

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 USD vào năm 2022, nghĩa là một nửa số hộ gia đình do người Mỹ gốc Việt làm chủ hộ kiếm được nhiều hơn mức đó và một nửa kiếm được ít hơn. Con số này thấp hơn thu nhập hộ gia đình trung bình của người Mỹ gốc Á nói chung (100.000 USD).

.

Người Mỹ gốc Việt đã đăng ký bầu cử có xu hướng là Đảng viên Đảng Cộng hòa hoặc nghiêng về Đảng Cộng hòa hơn Đảng Dân chủ. Khoảng một nửa (51%) là Đảng viên Đảng Cộng hòa hoặc nghiêng về Đảng Cộng hòa, trong khi 42% là Đảng viên Đảng Dân chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ. Trong số sáu nhóm gốc Á đông nhất, người Mỹ gốc Việt nổi bật vì nghiêng về Đảng Cộng hòa. Nhìn chung, 34% cử tri người Mỹ gốc Á đã đăng ký là Đảng viên Đảng Cộng hòa hoặc nghiêng về Đảng Cộng hòa, và 62% là Đảng viên Đảng Dân chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ.

.

Xem chi tiết:

https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/2024/08/06/vietnamese-americans-a-survey-data-snapshot-VI/

.