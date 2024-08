Nạn nhân của Thế Vận Paris 2024 là ngành du lịch tại Paris: du khách vắng tiêu điều, ghế trống trên các tàu du thuyến dọc sông Seine. (Photo YT)

.

- Trump học theo CS, kêu gọi Cộng Hòa: Hãy thanh trừng tiếng nói dị biệt trong Đảng Cộng Hòa.

- Phóng viên Rachel Scott bị dân cuồng hăm dọa xử tử sau khi phỏng vấn Trump

- Thẩm phán Tòa thủ đô Tanya Chutkan bác đơn Trump xin hủy cáo trạng "cố gắng lật ngược kết quả bầu cử 2020"

- Phóng viên CNN chỉ ra khoảnh khắc kinh ngạc: Trump thú nhận chưa biết chụp mũ bà Harris thế nào

- Trump vi phạm lệnh tại ngoại của tòa Georgia, khi chửi mắng các nhân chứng (Thống Đốc và Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia)

- Tỷ phú Elon Musk quy chụp do di dân: nội chiến ở Anh quốc là tất yếu.

- Trump cam kết sẽ "đóng cửa" biên giới Mỹ nếu ông thắng cử tháng 11

- Trump lại vu khống, bịa đặt, chửi mắng kinh tế thời Biden-Harris.

- Trump đòi tranh luận ngày 4/9 trên Fox, bà Harris đòi giữ lịch trình đã ấn định từ lâu, tranh luận ngày 10/9 trên ABC.

- Dân Chủ: riêng trong 12 ngày qua, các tình nguyện viên đã gọi 2,3 triệu cú phone, gõ cửa 172.000 nhà và gửi 2,9 triệu tin nhắn cho cử tri 7 tiểu bang chiến trường.

- Thị trưởng Cộng Hòa cũng không chịu nổi Trump: trong 10 năm tôi giữ chức Thị trưởng, 4 năm thời Trump là thê thảm nhất.

- Gaza: Israel tấn công, giết 39.583 người Palestine, gây bị thương 91.398 người

- Mỹ: Thứ Hai sẽ là mưa bom... là thời điểm Iran tấn công Israel

- Thế Vận 2024. Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ thắng đội Nhật Bản với tỷ số 1-0, tiến vào vòng bán kết

- Thế vận hôm Thứ Bảy, Mỹ thắng 18 huy chương, bao gồm 5 huy chương vàng nhiều bộ môn

- Thi nhảy Vault: cô Simone Biles thắng huy chương vàng, tức là HCV thứ 7 trong sự nghiệp và là 3 HCV trong Thế Vận 2024

- Bơi lội kỷ lục: Nữ vận động viên Hoa Kỳ Katie Ledecky bơi 800m nữ thắng 4 huy chương vàng ở cùng một Thế Vận.

- Nữ vận động viên Hoa Kỳ Sha'Carri Richardson thắng huy chương bạc chạy nước rút 100m nữ

- Người có 8 huy chương Thế Vận Shelly-Ann Fraser-Pryce của Jamaica vắng mặt vòng bán kết 100m nữ, chưa rõ lý do.

- Võ sĩ Georgia không thượng võ: Thua cuộc vật Judo, liền đá vào giữa 2 đùi đối thủ, bị đuổi ra khỏi Judo quốc tế, và sẽ bị phạt thêm.

- 1 khán giả cầm biểu ngữ Đài Loan, bị áp giải ra ngoài sân vận động.

- Các Biện lý Quận San Diego, Quận Cam, Los Angeles, Alameda, San Bernardino và Sonoma kiện Home Depot quảng cáo sẽ bán giá thấp và rồi bán giá cao

- Coca-Cola Co. sẽ trả 6 tỷ đô la tiền thuế và lãi quá hạn cho Sở Thuế trong khi kháng cáo

- FDA cảnh báo về sản phẩm lột da hóa học, ra lệnh Amazon, Walmart, Isis Gold, Matte Beauty, Skin Beauty Solutions và Repare Skincare ngừng bán

- Tuần sau, Nam California vẫn nóng kinh khủng, nóng nhất sẽ là Antelope Valley và dãy núi Santa Ana

- California: Một tấm vé số Mega Millions bán ở East Bay đtrúng 5 số, trị giá 460.000 USD

- Quận Los Angeles: đụng liên hoàn nhiều xe trên xa lộ 10, làm 2 người nhập viện

- Quận Cam: bố ráp ma túy, bắt 17 nghi phạm, truy tố nhiều tội

- Guam: tài năng bóng chuyền (volleyball) gốc Việt từ trần năm 21 tuổi.

- HỎI 1: Chỉ còn 36% người lớn Hoa Kỳ nói rằng nền giáo dục đại học Hoa Kỳ hiện đang tốt đẹp, và 75% nói học đại học là đầu tư tốt? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc bổ sung dầu cá (Fish oil supplements) có thể giúp cao niên ngừa bệnh lãng trí Alzheimer? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-4/8/2024) ⦿ ---- Bộ Y tế Gaza đã báo cáo số người chết tăng lên 39.583 người, và làm 91.398 người bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine, bắt đầu khi các chiến binh Hamas phát động các cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong 24 giờ qua, bộ này đã ghi nhận 33 người Palestine thiệt mạng, và 118 người bị thương so với ngày hôm qua.

.

⦿ ---- Thứ Hai sẽ là mưa bom... Cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh có thể diễn ra sớm nhất là vào thứ Hai, theo các nguồn tin cho biết với Axios. Tướng Hoa Kỳ Michael E. Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương, đã đến Trung Đông hôm thứ Bảy khi các hoạt động chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel khi căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng sau cái chết của chỉ huy cấp cao của Hezbollah Fuad Shukr và nhà lãnh đạo chính trị Hamas, theo những người trong cuộc tiết lộ.

.

Các quan chức Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với Axios rằng họ dự đoán phản ứng của Iran có khả năng lớn hơn cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 4, được phát động để đáp trả vụ ám sát chỉ huy Lực lượng Quds hàng đầu của Iran Mohammad Reza Zahedi. Pentagon tuyên bố rằng Washington đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Trung Đông do lo ngại leo thang về khả năng trả đũa của Iran đối với các cuộc tấn công của Israel vào tuần trước.

.

⦿ ---- Phản ứng trước bài phát biểu của Donald Trump tại một cuộc mít tinh vào đêm thứ Bảy tại Atlanta, phóng viên Alayna Treene của CNN đã chỉ ra một khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi cựu tổng thống bày tỏ sự thất vọng của mình khi phải chạy đua với Phó Tổng thống Kamala Harris. Sau khi giải thích rằng Trump dường như đã quay lại với chiến thuật năm 2016 của mình khi ông chạy đua với Hillary Clinton và đắm chìm trong các cuộc tấn công hoàn toàn mang tính cá nhân, phóng viên chỉ ra rằng điểm chung hiện tại của chiến dịch tranh cử của Trump là dán nhãn đối thủ nữ mới nhất của ông là "giả tạo" (phone).

.

Tuy nhiên, có một khoảnh khắc Trump thú nhận rằng Trump đang gặp vấn đề trong việc "định nghĩa" Harris, điều này đang cản trở chiến dịch của Trump. "Tôi thực sự muốn hướng sự chú ý của bạn đến một điều mà tôi thấy rất thú vị vì, tại một thời điểm nào đó, Donald Trump đã thú nhận rằng họ cần phải định nghĩa bà ấy", Treene giải thích. "Họ vẫn đang tìm cách định nghĩa bà Harris".

.

Trong một đoạn clip, Trump được nhìn thấy đang nhận xét, "Bạn biết đấy, bốn tháng trước, bà Harris bị coi là vô cùng bất tài bởi tin tức giả mạo. Bây giờ họ nói, 'Ồ, bạn không tuyệt vời sao, bà ấy không tuyệt vời sao, không, bà ấy không tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực để định nghĩa bà ta. Tôi thậm chí không muốn định nghĩa bà ta, tôi chỉ muốn nói bà ta là ai, bà ta là một chương trình kinh dị, bà ấy sẽ phá hủy đất nước chúng ta".

.

Treene nói. "Ông ấy đã kìm mình lại và nói rằng thực ra, tôi không thực sự cần phải định nghĩa bà ấy, bà ấy thật kinh khủng. Đây là điều đã xuất hiện nhiều lần trong các cuộc trò chuyện của tôi với các cố vấn của Trump, đó là, bạn biết đấy, trong vài tháng qua, thực sự là toàn bộ chu kỳ bầu cử này, họ [phe Trump] đã hoàn toàn phớt lờ Harris. Tôi nghĩ bạn có thể nghe thấy Trump ném một loạt các cuộc tấn công vào bà Harris vì họ đang cố gắng tìm ra cách nào để chửi mắng hiệu quả."

.

⦿ ---- Trump lại vi phạm lệnh tòa, khi công khai chửi mắng các nhân chứng vụ án. Vào thứ Bảy, Donald Trump đã dành phần lớn cuộc biểu tình ở Georgia để tấn công thống đốc đảng Cộng hòa của tiểu bang Georgia và các quan chức đảng Cộng hòa địa phương khác, khiến một số người cho rằng cựu tổng thống đã vi phạm lệnh tại ngoại của mình.

.

Trump, người đã bị truy tố tại Georgia vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử của tiểu bang năm 2020, đã nhắm mục tiêu chửi mắng cụ thể vào Thống đốc Brian Kemp và Bộ trưởng hành chánh Brad Raffensperger (2 người này là nhân chứng trước tòa). Raffensperger là người nhận được cuộc gọi điện thoại khét tiếng trong đó tổng thống Trump khi đó yêu cầu ông "tìm" 11.780 phiếu bầu.

.

Tom Joseph, @TomJChicago, đã đưa ra quan điểm của mình trên X. "Tên tội phạm bị kết án Trump hiện đang vi phạm các điều khoản tại ngoại của mình bằng cách tấn công các nhân chứng trong phiên tòa hình sự của mình tại GA, Thống đốc Kemp và Bộ trưởng Hành chánh Raffensperger", Joseph viết vào hôm thứ Bảy. "Trump nổi giận vì họ đã không giúp Trump lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và họ sẽ không giúp ông ta lật ngược cuộc bầu cử năm 2024".

.

Luật sư Jeffrey Evan Gold đã liên kết đến các thỏa thuận tại ngoại của Trump và nói thêm, "Với tôi, điều đó có vẻ đủ để đe dọa đủ điều kiện vi phạm tiềm ẩn các điều kiện tại ngoại của ông ta ở Georgia."

.

@ajknight51 cũng có phản hồi tương tự. "À. Donald Trump vi phạm các điều kiện tại ngoại bao gồm không can thiệp vào các nhân chứng như Kemp và Raffensperger."

.

@supernobodyy đã hỏi, "Trump có vi phạm các điều khoản tại ngoại của mình bằng cách tấn công các nhân chứng trong phiên tòa của mình không?" Sau đó nói thêm, "Ông ta không được phép thảo luận về Kemp. Hãy bắt Trump ngay lập tức!"

.

Người trong cuộc của đảng Cộng hòa Erick Erickson cũng nói về các cuộc tấn công. "Cuộc mít tinh của Trump ở Atlanta khiến Kamala Harris có nhiều khả năng chiến thắng hơn. Ông Trump là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình."

.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã bác bỏ đơn xin hủy cáo trạng của cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ án hình sự ở thủ đô Washington, DC, cáo buộc Trump cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Thẩm phán lưu ý rằng Trump bị cáo buộc tội "cố ý đưa ra tuyên bố sai sự thật" về vụ án.

.

Nhóm luật sư của cựu tổng thống đã tìm cách hủy bỏ vụ án, lập luận rằng bằng chứng, bao gồm các bài báo từ The Washington Post và The New York Times, cho thấy Tổng thống Joe Biden và Công tố đặc biệt Jack Smith đã khởi xướng vụ truy tố để ngăn Trump trở lại vị trí tổng thống.

.

"Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Biden từng bày tỏ bất kỳ bình luận nào như vậy với Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc với Bộ Tư pháp, càng không có bằng chứng nào cho thấy những bình luận như vậy thực sự dẫn đến hành động có động cơ chính trị", theo lời thẩm phán viết trong phán quyết. Sớm hơn hôm nay, thẩm phán đã lên lịch vào ngày 16 tháng 8 để cả luật sư công tố và luật sư bào chữa trở lại Washington và tiếp tục các thủ tục tố tụng trước khi xét xử.

.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk đã bình luận về các cuộc biểu tình phản đối nhập cư trên toàn quốc Vương quốc Anh sau vụ tấn công bằng dao chết người ở Southport khiến 3 trẻ em thiệt mạng vào tuần trước, nhấn mạnh rằng "nội chiến là điều không thể tránh khỏi". Các cuộc đụng độ dữ dội nổ ra trên khắp nước Anh giữa cảnh sát và những kẻ bạo loạn, với gạch, chai lọ và pháo sáng được ném xuống đường phố Liverpool.

.

Tình trạng bất ổn này được thúc đẩy bởi thông tin sai lệch lan truyền trực tuyến về kẻ tấn công 17 tuổi, cáo buộc rằng anh ta đã đến Vương quốc Anh một cách bất hợp pháp. Hàng chục người đã bị bắt tại Liverpool, Sunderland, Bristol, Belfast và Hull hôm thứ Bảy. Theo BBC, ít nhất 30 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã cam kết sẽ "đóng cửa" biên giới của đất nước nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11, thề sẽ "chấm dứt cuộc xâm lược vào Mỹ" và trục xuất "những người nhập cư bất hợp pháp trở về quê nhà của họ".

.

Trong một cuộc biểu tình ở Atlanta, Trump đã chỉ trích cách chính quyền Biden-Harris xử lý vấn đề nhập cư bất hợp pháp, khẳng định rằng dòng người từ Nam Mỹ là vấn đề nhỏ hơn so với những người đến từ "nhà tù" trên khắp thế giới. "Họ đến từ Congo và các nhà tù", cựu tổng thống nhận xét, tuyên bố rằng "những người này" khiến các thành viên băng đảng và tội phạm của Hoa Kỳ trông giống như "những người tốt bụng nhất trên Trái đất. Chúng ta đang trở thành bãi rác cho toàn thế giới và chúng ta sẽ không chịu đựng thêm nữa."

.

⦿ ---- Trump lại vu khống, chửi mắng kinh tế thời Biden-Harris. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh rằng Kamala Harris, phó tổng thống hiện tại và là ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ, sẽ "phá hủy" nền kinh tế của đất nước nếu được bầu vào mùa thu năm nay.

.

"Theo chính sách của Harris-Biden, hiện chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong ba năm", Trump phát biểu trong cuộc biểu tình ở Atlanta khi bình luận về dữ liệu thị trường lao động mới nhất cho thấy tỷ lệ người Mỹ thất nghiệp đã tăng lên 4,3% vào tháng 7.

.

Cựu tổng thống nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại của nền kinh tế Hoa Kỳ gợi nhớ đến những điều kiện đã dẫn đến Vụ sụp đổ Phố Wall Street năm 1929. "Khi chúng ta làm vậy, bạn sẽ nhanh chóng thấy một sự bùng nổ kinh tế Trump hoàn toàn mới", ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa cho biết. Thực tế, Trump chỉ vu khống, vì kinh tế Mỹ đang tốt hơn rất nhiều.

.

Theo bài viết nhan đề "Data Don’t Lie: Harris Has the Facts to Refute Trump’s Lies About the Economy" (Dữ liệu không nói dối: Harris có sự thật để bác bỏ lời nói dối của Trump về nền kinh tế" của kinh tế gia Robert J. Shapiro trên tạp chi Washington Monthly ngày 29 tháng 7 năm 2024 cho thấy "Những tuyên bố của Trump rằng nền kinh tế tốt hơn dưới thời tổng thống của ông so với chính quyền Biden-Harris là không đúng."

.

Bài rất dài, chỉ trích 2 đoạn nơi đây: "Tăng trưởng là nền tảng cho hồ sơ kinh tế của mọi tổng thống và Cục Phân tích Kinh tế (Bureau of Economic Analysis) có những sự thật. Dưới thời Trump, GDP thực tế tăng trưởng với tốc độ trung bình 1,5 phần trăm mỗi năm, tốc độ tăng trưởng trung bình chậm nhất đối với bất kỳ tổng thống nào kể từ Thế chiến II. So sánh với mức tăng trưởng dưới thời Biden và Harris, khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 3,4 phần trăm, hoặc gần gấp ba lần so với Trump.

.

Điệp khúc MAGA sẽ phàn nàn rằng Trump xứng đáng được tạm biệt năm đại dịch 2020. Nếu chúng ta chiều theo họ, thì sự thật vẫn cho thấy rằng trước đại dịch, từ năm 2017 đến năm 2019, nền kinh tế tăng trưởng trung bình 2,7% mỗi năm—tụt hậu rất nhiều so với Biden và Harris. Mức tăng trưởng trung bình 2,7% dưới thời Trump cũng chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình dưới thời hầu hết những người tiền nhiệm sau Thế chiến của ông, bao gồm Bill Clinton (3,9%), Ronald Reagan (3,5%), Jimmy Carter (3,3%), Richard Nixon (2,8%), Lyndon Johnson (5,4%), John Kennedy (4,4%), Dwight Eisenhower (3,1%) và Harry Truman (3,8%). Sự thật là thành tích tăng trưởng của Trump thật đáng tội nghiệp.

.

Trump cũng nói rằng việc cắt giảm thuế năm 2017 của ông đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ đầu tư. Với lịch sử kinh doanh của mình, không có gì ngạc nhiên khi Trump cũng nói dối ở đây. Sự thật trong câu chuyện của Harris là các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tăng chi tiêu đầu tư ở mức vừa phải hàng năm là 2,6% dưới thời Trump từ năm 2018 đến năm 2020—chỉ bằng một nửa mức tăng hàng năm mạnh mẽ hơn nhiều là 5,1% trong đầu tư kinh doanh cố định dưới thời Biden và Harris."(hết trích dịch) Vì thực tế, Trump giảm thuế cho nhà giàu, phần lớn họ đưa vào chứng khoán kiếm lời, chứ không bao nhiêu người mở công ty hay mở rộng đầu tư. Và thuế lại thất thu. Tại sao có người tin vào những lời bịa đặt của Trump?

.

⦿ ---- Trump đòi tranh luận ngày 4/9 trên Fox, bà Harris đòi giữ lịch trình đã ấn định từ lâu, tranh luận ngày 10/9 trên ABC. Donald Trump cho biết ông đã có thỏa thuận chi tiết với Fox News để tranh luận với đối thủ Dân chủ của mình vào ngày 4 tháng 9, nhưng Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết hôm thứ Bảy rằng bà đã nói sẽ không xuất hiện như vậy. Theo Reuters, Trump đã đăng trên Truth Social, "Tôi đã đồng ý với FoxNews để tranh luận với Kamala Harris vào thứ Tư, ngày 4 tháng 9", Trump viết.

.

Trump lưu ý rằng các quy tắc của cuộc đối đầu được cho là này sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy tắc đã đưa ra cho cuộc tranh luận trước đó của ông với Tổng thống Biden trên CNN vào cuối tháng 6, ngoại trừ lần này là "toàn bộ khán giả trong đấu trường". Nhưng Harris đã cho biết hôm thứ Bảy rằng bà sẽ xuất hiện vào ngày tranh luận đã được đàm phán trước đó là ngày 10 tháng 9 - ban đầu là cuộc đối đầu giữa Biden và Trump - bất kể đối thủ của bà có xuất hiện hay không, theo Washington Post. "Tôi hy vọng sẽ thấy ông Trump ở đó", Harris đăng trên X.

.

Trump đã nói vào cuối ngày thứ Sáu rằng Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận được tái hiện của ông (ngày 4 tháng 9), nhưng tờ Washington Post nói Trump chỉ xạo, vì chiến dịch của bà Harris nói không có cuộc đàm phán nào với nhân viên của ông hoặc Fox. Các phụ tá của Harris cho biết họ sẵn sàng thảo luận thêm về các cuộc tranh luận nếu Trump giữ cam kết tham gia cuộc tranh luận đã lên lịch trước đó của ABC. "Trump cần phải ngừng chơi trò chơi và tham gia cuộc tranh luận mà ông ấy đã cam kết vào ngày 10 tháng 9", theo Michael Tyler cho biết.

.

⦿ ---- Một phóng viên bị dân cuồng hăm dọa xử tử sau khi phổ biến cuộc phỏng vấn Trump. Phóng viên NPR Eric Deggans tiết lộ trong một bài đăng trên X vào thứ Bảy rằng người dẫn chương trình ABC Rachel Scott đã nhận được những lời đe dọa giết người sau cuộc phỏng vấn được công khai rộng rãi của cô với cựu Tổng thống Donald Trump tại hội nghị của National Association of Black Journalists (NABJ - Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia) ở Chicago.

.

"Tại một cuộc họp thành viên hôm nay, giám đốc điều hành của NABJ cho biết Rachel Scott của ABC đã nhận được những lời đe dọa giết người sau khi cô đặt những câu hỏi sâu sắc về Donald Trump tại hội nghị toàn quốc của nhóm vào thứ Tư", Deggans viết. The Daily Beast đã liên hệ với ABC và NABJ để bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Vào thứ Tư tại hội nghị NABJ, Scott đã hỏi Trump rằng liệu ông có tin rằng Phó Tổng thống Kamala Harris "chỉ có tên trong danh sách ứng cử vì bà là một phụ nữ Da đen" hay không, và Trump trả lời, "Tôi không biết bà ấy là người Da đen cho đến một số năm trước khi bà ấy tình cờ chuyển sang Da đen, và bây giờ bà ấy muốn được biết đến là người Da đen. Vì vậy, tôi không biết. Bà ấy là người Ấn Độ hay Da đen?"

.

⦿ ---- Những con số làm Cộng Hòa kinh hoàng. Vào đầu chương trình "The Weekend" phát sóng sáng thứ Bảy trên MSNBC, người đồng dẫn chương trình Symone Sanders-Townsend đã đưa tin về những nỗ lực tiếp cận cử tri của chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris tại các tiểu bang chiến trường quan trọng cần thiết để đánh bại Donald Trump. Những con số mà cô trích dẫn đã khiến người đồng dẫn chương trình Michael Steele sửng sốt.

.

Như Sanders-Townsend đã đưa tin, "Chúng ta bắt đầu với tin tức nóng hổi, từ chiến dịch tranh cử của Harris cách đây ít phút. Chiến dịch đã công bố cái nhìn đầu tiên về hoạt động của các tiểu bang chiến trường khi nó đã tăng tốc, kể từ cuộc đua chung của phó tổng thống."

.

"Chỉ riêng trong 12 ngày qua, các tình nguyện viên đã thực hiện 2,3 triệu cuộc gọi điện thoại, gõ cửa 172.000 ngôi nhà và gửi gần 2,9 triệu tin nhắn văn bản (text messages) cho cử tri tại 7 tiểu bang chiến trường. Sự ủng hộ từ cơ sở này diễn ra khi phó tổng thống Harris giành được đủ số đại biểu để giành được đề cử của đảng mình," cô nói thêm.

.

Sau khi giới thiệu Dan Kanninen từ chiến dịch tranh cử của Harris, người đồng dẫn chương trình và cựu chủ tịch RNC Steele đã thốt lên, "Này, những con số đó thật điên khủng tuyệt vời. Các bạn ơi. Chỉ riêng mức độ tổ chức đã vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ, bạn đang nhìn vào, chỉ riêng ở các tiểu bang bức tường xanh, đã có hơn 100.000 cử tri đăng ký tham dự các sự kiện. Ở các tiểu bang vành đai mặt trời như Georgia, North Carolina, bạn có hàng nghìn — hàng chục nghìn người ủng hộ đăng ký trong 12 ngày qua. 63.000 người đăng ký ở Georgia, gần 40.000 người ở North Carolina." (GHI CHÚ: "Bức tường xanh" là thuật ngữ chính trị sử dụng để chỉ 18 tiểu bang của Hoa Kỳ và thủ đô DC mà Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong mỗi cuộc bầu cử tổng thống từ năm 1992 đến năm 2012.)

.

⦿ ---- Trump học theo Bộ Công An Bắc Hàn: Hãy thanh trừng tiếng nói dị biệt trong Đảng Cộng Hòa. Donald Trump hôm thứ Bảy đã kêu gọi đảng Cộng hòa "thanh trừng" những cá nhân phản đối ông, dẫn đến sự lên án rộng rãi trên mạng. Trump vào cuối tuần đã sử dụng mạng xã hội của riêng mình, Truth Social, để chỉ trích những người Cộng hòa tại Georgia đã phản đối ông kể từ những nỗ lực bị cáo buộc của ông nhằm phá hoại kết quả của tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 2020, mà Trump đã thua phiếu Tổng thống Joe Biden.

.

"Xin chúc mừng Chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia, Josh McKoon, vì đã truy đuổi cựu Phó Thống đốc Georgia thất bại, người nhận ra rằng ông không bao giờ có thể giành chiến thắng nữa và đã từ bỏ cuộc đua vào Bạch Ốc - Tên ông là Geoff Duncan", Trump viết. "Ông ta hoàn toàn là một kẻ yếu đuối và đã đi làm với mức lương thấp cho CNN Tin Giả. Chức năng duy nhất của ông ta là hạ bệ Donald J. Trump, nhưng mọi người không muốn nghe ông ta nói, hoặc điều đó, và đó là một trong nhiều lý do khiến Xếp hạng của CNN thấp như vậy (mặc dù Jake Tapper và Dana Bash đã rất công bằng với tôi trong Cuộc tranh luận về Joe Biden gian dối)."

.

Thế Vận 2024.

Nạn nhân của Thế Vận Paris 2024 là ngành du lịch tại Paris: du khách vắng tiêu điều, ghế trống trên các tàu du thuyến dọc sông Seine. (Photo YT)

Jeremiah Perez Legaspi Nguyen

Trump tiếp tục, gợi ý rằng "Georgia nên đuổi 'kẻ vô tích sự' này ra khỏi Đảng. Ông ta không thể đắc cử và không được bất kỳ ai tôn trọng, ngoại trừ Thống đốc nhẹ cân của các bạn, Brian Kemp, người mà nếu không có tôi, sẽ không bao giờ trở thành Thống đốc", Trump sau đó nói thêm. "Chúng ta phải thanh trừng những người chống lại các Ứng cử viên của chúng ta khỏi Đảng và khiến một Tổng thống Cộng hòa nổi tiếng khó có thể đánh bại những kẻ điên cuồng cánh tả cấp tiến. Geoff Duncan là kẻ thua cuộc đang tự mình tan rã. Xin chúc mừng Josh McKoon đã thanh trừng những kẻ không phù hợp và những người không muốn thấy chúng ta thành công trong Đảng!"Để đáp lại bình luận của Trump về việc thanh trừng một số quan chức của Cộng Hòa, nhà báo độc lập Aaron Rupar đã hỏi, "Stalin có viết điều này không?"Cựu chiến binh Cuộc Chiến Iraq (lập trường bảo thủ) Peter Henlein viết, "Đừng tức giận với tôi hoặc bất kỳ ai khác ở bên phải khi chúng tôi chỉ trích những kẻ hèn nhát của Trump --- vì hôm nay là ngày 3 tháng 8. Chúng ta còn 3 tháng nữa là đến Ngày bầu cử……và Trump đang tấn công Thống đốc Georgia hai nhiệm kỳ và Brian Kemp, một người bảo thủ cực kỳ cứng rắn. Hãy thức tỉnh đi Cộng Hòa ơi. Trump ghét những người bảo thủ. Trump muốn họ rời khỏi Đảng Cộng hòa."⦿ ---- Thị trưởng Cộng Hòa cũng không chịu nổi Trump: trong 10 năm tôi giữ chức Thị trưởng, 4 năm thời Trump là thê thảm nhất. Trong một lần xuất hiện trên chương trình "The Weekend" của MSNBC, thị trưởng đảng Cộng hòa của Mesa, Arizona, đã nói về sự ủng hộ gần đây của ông đối với Phó Tổng thống Kamala Harris và cảnh báo sự trở lại của Donald Trump tại Phòng Bầu dục sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho các thành phố như của ông.Phát biểu với những người đồng dẫn chương trình Symone Sanders-Townsend và Michael Steele, Thị trưởng John Giles giải thích rằng ông đã làm thị trưởng kể từ khi Barack Obama làm tổng thống và thành phố của ông chịu thiệt hại nhiều nhất trong bốn năm Donald Trump tại nhiệm.Giles, người đã thu hút sự chú ý của toàn quốc với một chuyên mục trên tờ AzCentral, nơi ông tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, giải thích rằng, "Tôi đã làm thị trưởng trong 10 năm nay, dưới thời Tổng thống Obama, Tổng thống Trump và Tổng thống Biden và tôi đã thấy tác động mà một chính quyền tổng thống có thể gây ra cho các thành phố.""Trong thời chính quyền Trump, các thành phố phần lớn bị bỏ qua, trong thời chính quyền Biden, chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp và chúng tôi đã chứng kiến khoản đầu tư kỷ lục vào cộng đồng của mình và chúng tôi đang chứng kiến sự thịnh vượng kinh tế nhờ vào điều đó", ông giải thích thêm. "Và vì vậy tôi nghĩ rằng — Tôi là một đảng viên Cộng hòa, nhưng tôi được bầu làm thị trưởng phi đảng phái. Hội đồng thành phố của tôi bao gồm những người Dân chủ, Độc lập và Cộng hòa và tất cả chúng tôi đều rất hòa thuận và chúng tôi làm rất tốt khi tập trung vào các vấn đề trước mắt, thay vì đi sâu vào vấn đề và cố gắng trở nên thiên vị.""Vì vậy, đó thực sự là bối cảnh thúc đẩy tôi lên tiếng trong tình huống này," ông tiếp tục. "Thành phố của tôi sẽ không được phục vụ tốt nếu Trump làm tổng thống lần thứ hai. Một lần nữa, chúng tôi sẽ quay trở lại tình trạng bị phớt lờ phần lớn và thực sự, thậm chí còn hơn thế nữa, là chủ đề của các cuộc tấn công thù địch từ chính phủ liên bang. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng vì lợi ích tốt nhất của thành phố, điều quan trọng là tôi phải lên tiếng; im lặng trong tình huống này không phải là một lựa chọn."⦿ ----Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đang tiến vào vòng bán kết tại Thế vận hội Paris 2024 sau khi thắng đội Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong hiệp phụ ở trận tứ kết khi Đội tuyển Hoa Kỳ theo đuổi huy chương vàng đầu tiên kể từ năm 2012. Trinity Rodman đã ghi bàn trong hiệp phụ và Hoa Kỳ đã tiến vào vòng bán kết bóng đá nữ tại Thế vận hội với chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản hôm thứ Bảy.Hoa Kỳ sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu sau đó giữa Đức và Canada tại Marseille. Hoa Kỳ trước đó đã thắng Đức với tỷ số 4-1 ở vòng bảng. Hoa Kỳ đã bước vào trận đấu loại trực tiếp với thành tích bất bại và ghi nhiều hơn đối thủ 9-2 tại Thế vận hội Paris dưới thời huấn luyện viên mới Emma Hayes nhưng Nhật Bản đã chận đội Mỹ bằng hàng phòng ngự vững chắc. Bàn thắng của Rodman vào cột dọc xa đến vào thời điểm bù giờ trong hiệp phụ đầu tiên. Cô đã ngã xuống sân khi các đồng đội ôm chầm lấycô để ăn mừng cú đá để dẫn vào bán kết.⦿ ---- Tính trọn ngày Thứ Bảy, Hoa Kỳ đã giành được một loạt huy chương hôm thứ Bảy với tổng cộng 18 huy chương ở tất cả các nội dung, phá vỡ kỷ lục một ngày trước đó là 13. Trong đó bao gồm 5 huy chương vàng nhiều bộ môn.⦿ ---- Thi nhảy Vault: Sau khi giành huy chương vàng ở nội dung toàn năng cá nhân và là một phần của đội tuyển thể dục dụng cụ toàn năng Hoa Kỳ thống trị, cô Simone Biles đã giành thêm một huy chương vàng nữa cho sự nghiệp lịch sử của mình. Với cú nhảy Biles II đặc trưng của mình, cô đã giành được số điểm 15,700 để giành huy chương vàng thứ 7 trong sự nghiệp (và là 3 huy chương vàng trong Thế Vận Paris 2024). Người Mỹ Jade Carey đã giành huy chương đồng. Rebeca Andrade của Brazil đã giành huy chương bạc.⦿ ---- Bơi lội: Nữ vận động viên Hoa Kỳ Katie Ledecky đã đánh bại Ariarne Titmus của Úc để giành chiến thắng ở nội dung bơi 800m nữ trong kỳ Thế vận hội thứ tư liên tiếp. Ledecky đã cùng Michael Phelps trở thành những vận động viên bơi lội duy nhất từng giành bốn huy chương vàng ở cùng một Thế Vận. Đồng đội cũng chiến thắng: Nữ vận động viên Hoa Kỳ Paige Madden đã giành huy chương đồng sau Ledecky và Titmus.⦿ ---- Chạy điền kinh: Sau khi vắng mặt tại Tokyo do bị loại, nữ vận động viên Hoa Kỳ Sha'Carri Richardson đã giành huy chương bạc ở nội dung chạy nước rút 100m nữ, về đích sau Julien Alfred của Saint Lucia. Nữ vận động viên Hoa Kỳ Melissa Jefferson đã giành huy chương đồng trong cuộc đua.⦿ ---- Chạy điền kinh: Người có 8 huy chương Thế Vận Shelly-Ann Fraser-Pryce của Jamaica bị liệt kê là DNS (vắng mặt, nhưng không ghi lý do, dù là bệnh hay tự rút lui) trong danh sách bắt đầu cho vòng bán kết 100m nữ. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Fraser-Pryce vắng mặt. Vận động viên 37 tuổi này đang tìm kiếm huy chương ở nội dung 100m cho kỳ Thế vận hội thứ năm liên tiếp. Fraser-Pryce, người đã nói rằng đây sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng của cô, đã giành huy chương vàng vào các năm 2008 và 2012, huy chương đồng vào năm 2016 và huy chương bạc vào năm 2020. Fraser-Pryce được coi là một trong những vận động viên đối thủ hàng đầu trong nỗ lực giành huy chương vàng của vận động viên người Mỹ Sha'Carri Richardson.⦿ ---- Võ sĩ Georgia không thượng võ: Thua cuộc vật Judo, liền đá vào giữa 2 đùi đối thủ, bị đuổi ra khỏi Judo quốc tế, và sẽ bị phạt thêm. Lễ ăn mừng sau trận đấu của võ sĩ Judo người Pháp Teddy Riner tại Thế vận hội Paris đã bị cắt ngắn khi anh bị một cú đá mạnh giáng vào giữa 2 đùi anh. Cú đá thực hiện bởi đối thủ Guram Tushishvili, vận động viên Judo của Georgia. Sau đó, võ sĩ người Georgia này đẩy đầu Riner xuống thảm. Động thái này dường như khiến Riner bất ngờ, qua biểu cảm khuôn mặt của anh trong ảnh, và Tushishvili đã nhận thẻ đỏ vì là kẻ thua cuộc cay cú trong trận đấu hạng 100kg.Tờ New York Post đưa tin rằng Tushishvili cũng bị loại hoàn toàn khỏi bất kỳ cuộc thi judo quốc tế nào cho đến khi Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Judo quốc tế đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng sau khi điều tra. "Sau sự cố xảy ra vào cuối trận tứ kết giữa Teddy Riner (FRA) và Guram Tushishvili (GEO) ở hạng cân +100 kg, hành vi của võ sĩ judo người Georgia này hoàn toàn trái ngược với 'tinh thần judo'", IJF cho biết trong một tuyên bố. "Một ủy ban kỷ luật đặc biệt đã được triệu tập ngay lập tức để điều tra tình hình". Riner là người đã hai lần giành huy chương vàng.⦿ ---- 1 Khán giả cầm biểu ngữ Đài Loan, bị áp giải ra ngoài sân vận động. Lực lượng an ninh tại Thế vận hội Paris đã trục xuất một người hâm mộ đang giơ biểu ngữ màu xanh lá cây có dòng chữ "Tiến lên Đài Loan" tại một trận đấu cầu lông (badminton) hôm thứ Sáu, khiến chính quyền Đài Loan nổi giận và tập trung sự chú ý vào các quy tắc phức tạp yêu cầu Đài Loan phải thi đấu với tư cách là "Đài Bắc Trung Hoa".Trong khi tên chính thức của Đài Loan là "Cộng hòa Trung Hoa" (ROC: Republic of China), Bắc Kinh coi hòn đảo tự quản dân chủ này là lãnh thổ của riêng mình và bất kỳ sự công nhận nào đối với Đài Loan là một quốc gia riêng biệt đều bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ - kể cả trong thế giới thể thao. Đài Loan tham gia Thế vận hội với tư cách là "Đài Bắc Trung Hoa" (Chinese Taipei) do kết quả của một thỏa hiệp chính trị - nhưng không phải dưới tên, quốc kỳ hoặc quốc ca của riêng mình.Reuters đưa tin rằng các nhà báo của họ đã nhìn thấy khán giả hét lên khi bị kéo ra giữa trận đấu. Biểu ngữ mà anh ta cầm có màu xanh lá cây, một màu được Đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền của hòn đảo này sử dụng, cũng như những người ủng hộ nền độc lập và quyền tự chủ lớn hơn của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ "lên án mạnh mẽ hành vi thô lỗ và đê tiện của những cá nhân độc ác đang tàn nhẫn cướp khẩu hiệu 'Tiến lên Đài Loan'. Hành động bạo lực này không chỉ vô học mà còn vi phạm nghiêm trọng tinh thần văn minh mà Thế vận hội Olympic đại diện. Nó cũng vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền tự do ngôn luận."Bộ này cho biết thêm rằng họ đã ra lệnh cho phái viên của Đài Loan tại Pháp báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật và sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Pháp để "ngăn chặn các vụ việc bạo lực như vậy tái diễn".CNN đã liên hệ với chính quyền Pháp để xin bình luận. Khi được hỏi về vụ việc tại một cuộc họp báo vào thứ Bảy, người phát ngôn của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Mark Adams đã chỉ ra các điều khoản và điều kiện bán vé của Thế vận hội, trong đó nêu rõ "chỉ được phép mang cờ của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội".⦿ ---- Biện lý Quận San Diego đã tham gia cùng các quận khác của California trong việc cáo buộc Home Depot tính giá quá cao cho khách hàng. Trong một vụ kiện, các Biện lý Quận từ San Diego, Quận Cam, Los Angeles, Alameda, San Bernardino và Sonoma cho biết công ty Home Depot đã quảng cáo các mặt hàng với một mức giá thấp và sau đó tăng giá tại quầy thu ngân.Nội dung đơn khiếu nại như sau: "Các ủy viên nông nghiệp, các sở cân đo (weights and measures departments) đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra giá tại các cửa hàng Home Depot trên khắp tiểu bang California và phát hiện ra một mô hình và hành vi tính giá quá cao cho các sản phẩm được bán tại các cửa hàng Home Depot".Vụ kiện mới tuyên bố rằng công ty đã vi phạm nhiều điều khoản của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp trong ít nhất ba năm và đã làm như vậy để "lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho công chúng" bằng cách "quảng cáo, niêm yết, đánh dấu hoặc báo giá cho một mặt hàng và tính giá cao hơn tại điểm bán".Ngoài việc tính thêm tiền tại quầy thu ngân, vụ kiện còn tuyên bố rằng công ty đã đưa ra "tuyên bố gây hiểu lầm" về một số sản phẩm nhất định, vi phạm mục 17500 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp. Tuy nhiên, khiếu nại không đưa ra các ví dụ cụ thể về quảng cáo sai sự thật.⦿ ---- Coca-Cola Co. cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ trả 6 tỷ đô la tiền thuế và lãi quá hạn cho Sở Thuế vụ trong khi kháng cáo quyết định cuối cùng của tòa án thuế liên bang trong một vụ kiện kéo dài 17 năm. Hãng đồ uống bản doanh ở Atlanta cho biết họ sẽ tiếp tục đấu tranh và tin rằng họ sẽ thắng trong tranh chấp pháp lý phát sinh từ các khoản thuế và lãi mà IRS cho rằng công ty nợ từ năm 2007, 2008 và 2009."Công ty mong muốn có cơ hội bắt đầu quá trình kháng cáo và, như một phần của quá trình đó, sẽ trả khoản nợ và lãi đã thỏa thuận", công ty cho biết trong một tuyên bố. Người phát ngôn của Coca-Cola Scott Leith từ chối bình luận thêm với The Associated Press.Vào thứ Sáu, Thẩm phán Tòa án Thuế Hoa Kỳ Albert Lauber đã ban hành một phán quyết gồm hai câu và lệnh chấm dứt việc xem xét vụ kiện. Tranh chấp đã được đưa ra tòa vào tháng 12 năm 2015, ngay sau khi công ty cho biết họ đã thông báo với IRS rằng họ nợ thêm 3,3 tỷ đô la tiền thuế liên bang và lãi trong ba năm đó. Trong tuyên bố hôm thứ Sáu, Coca-Cola cáo buộc IRS đã thay đổi cách tính thu nhập tại Hoa Kỳ của công ty dựa trên lợi nhuận lên tới hơn 9 tỷ đô la từ các bên được cấp phép và chi nhánh nước ngoài.⦿ ---- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang cảnh báo người dân Mỹ về việc sử dụng một số sản phẩm lột da hóa học vì nguy cơ gây tổn thương da nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh cho các công ty bán lẻ lớn ngừng bán các sản phẩm này. FDA đã ban hành cảnh báo trực tuyến vào tuần này, đồng thời nói thêm rằng người tiêu dùng chỉ nên cân nhắc sử dụng sản phẩm lột da "dưới sự giám sát của bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ được cấp phép và đào tạo".FDA cho biết các sản phẩm này gây ra rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Cơ quan này đã gửi thư cho sáu nhà bán lẻ, yêu cầu Amazon, Walmart, Isis Gold, Matte Beauty, Skin Beauty Solutions và Repare Skincare ngừng bán các sản phẩm này. FDA khuyến khích bất kỳ ai bị tổn thương da liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm lột da hãy báo cáo với MedWatch của FDA:⦿ ---- Tuần sau, Nam California vẫn nóng kinh khủng. Nhiệt độ lại tăng trở lại ở phần lớn Nam California, do một hệ thống áp suất cao khác, với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng chậm trong suốt cuối tuần và sang tuần tới. Các nhà dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (National Weather Service) cho biết "nguy cơ nhiệt độ nguy hiểm và đáng kể trên khắp vùng nội địa" có khả năng xảy ra vào hôm nay, Chủ Nhật, hoặc Thứ Hai và sẽ tiếp tục "trong hầu hết tuần tới". Thứ Hai và Thứ Ba dự kiến sẽ là những ngày nóng nhất.Một cảnh báo nhiệt độ quá cao khác sẽ có hiệu lực vào sáng Chủ Nhật tại Antelope Valley và kéo dài cho đến đêm Thứ Ba, với nhiệt độ có thể lên tới 107 độ. Một cảnh báo nhiệt độ cũng đã được ban hành cho dãy núi Santa Ana và các vùng chân đồi ở Quận Cam từ hôm qua, Thứ Bảy, cho đến 11 giờ tối Thứ Ba, với nhiệt độ dao động từ giữa 90s đến 102 độ F. Như thường lệ, bờ biển sẽ là nơi tốt nhất để tránh nóng, với nhiệt độ chỉ tăng khoảng một đến ba độ so với bình thường, theo NWS.⦿ ---- California: Một tấm vé số Mega Millions trúng thưởng được bán ở East Bay đã suýt trúng giải độc đắc 358 triệu đô la vào đêm thứ Sáu nhưng vẫn có giá trị 460.000 đô la, theo Ty Xổ số California. Tấm vé trùng với năm số đầu tiên trong đợt quay số nhiều tiểu bang đã được bán tại siêu thị Safeway ở số 3540 Mt. Diablo Blvd. ở Lafayette, theo thông tin từ Ty xổ số. Các số trúng thưởng trong đợt quay số Mega Millions vào đêm thứ Sáu là 6-7-24-44-54 và số Mega là 13.Một tấm vé số 5/5 khác đã được bán ở tiểu bang Washington, nhưng không có vé số trúng thưởng nào được bán hôm thứ Sáu, vì vậy, giải thưởng cho đợt quay số Mega Millions vào đêm thứ Ba đã tăng lên ước tính là 374 triệu đô la. Trong khi đó, giải thưởng cho đợt quay số Powerball vào đêm thứ Bảy đã đạt ước tính là 171 triệu đô la.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một vụ đụng liên hoàn nhiều xe trên xa lộ 10 đã khiến hai người phải nhập viện vào sáng sớm thứ Bảy. Vụ va chạm xảy ra ngay sau 3:15 giờ sáng trên nhịp cầu hướng đông của xa lộ 10 gần lối ra Crenshaw Avenue ở khu phố West Adams của L.A. Video được đăng lên ứng dụng Citizen cho thấy một chiếc xe nằm trên nóc xe; hai chiếc xe khác bị hư hỏng được nhìn thấy ở phía bên kia đường trong khi những người ứng cứu đầu tiên đã phong tỏa khu vực ngay sau vụ va chạm.Các quan chức CHP nói với KTLA rằng vụ tai nạn ban đầu là do một người lái xe đâm vào một chiếc xe khác bị chết máy trên xa lộ và sau đó là "ít nhất 3 đến 4" chiếc xe khác đâm vào hai chiếc xe đã bị va chạm. Cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện đều bị thương ở mức độ vừa phải.⦿ ---- Quận Cam: Có 17 nghi phạm đã bị bắt trong một cuộc truy quét ma túy lớn tại một bất động sản ở Costa Mesa. Trong nhiều tháng qua, cảnh sát Costa Mesa đã nhận được khiếu nại từ những người hàng xóm về những người nghi là chiếm đất và hoạt động ma túy bất hợp pháp tại một bất động sản có 3 đơn vị riêng biệt trên đường Clearbrook Lane.Hôm thứ năm, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét và kiểm tra quản chế tại nơi cư trú, nơi 17 người đã bị bắt tại chỗ. Các nghi phạm đã bị bắt vì nhiều tội danh bao gồm lệnh truy nã trọng tội và nhẹ, bán ma túy, tàng trữ ma túy, tàng trữ đồ dùng, vi phạm lệnh ân xá, vi phạm quản chế và chống lại việc bắt giữ. Vài giờ sau, hai nghi phạm khác đã đến địa điểm này và cũng bị bắt giữ. Một trong những nghi phạm bị truy nã vì tội bán ma túy. Cả hai xe của họ đều bị kéo khỏi hiện trường.⦿ ---- Guam: tài năng bóng chuyền (volleyball) gốc Việt từ trần năm 21 tuổi., hay còn gọi là "Miah" với bạn bè, đã gia nhập làng bóng chuyền địa phương khi còn là một học sinh lớp 10 khá vô danh, một cậu bé gầy gò, cao lêu nghêu với nụ cười và sự vui vẻ trong nhiều ngày. Cậu đã giúp dẫn dắt Trường Father Duenas Memorial School Friars (FDMSF) đến chức vô địch năm đó.Trong năm lớp 12 của Nguyen, huấn luyện viên bóng chuyền FDMSF Steve Pangelinan nói rằng Nguyen đã đóng vai trò quan trọng trong vai trò vô địch của FDMSF. Nguyen đã được bầu chọn là Cầu thủ giá trị nhất và Pangelinan cho biết không có nghi ngờ gì về việc Nguyen sẽ có thể chơi cho đội tuyển quốc gia nam của Guam.Miah Nguyen đã qua đời vào ngày 1 tháng 8/2024, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Khi đó Nguyen mới 21 tuổi. Pangelinan đã huấn luyện Nguyen khi Nguyen học lớp 6 và rất hiểu về vũ khí đang phát triển của Nguyen. “Nguyen luôn mỉm cười. Nguyen là một người chăm chỉ, một vận động viên vô tư lự đang tận hưởng từng khoảnh khắc”, Pangelinan cho biết. “Anh chàng đó không thích thua cuộc. Thật tuyệt khi được huấn luyện Nguyen”.Nic Fejeran, một người bạn lâu năm từ thời tiểu học, cũng đã dành một năm với Nguyen tại Đại học Las Vegas Nevada vào năm sau khi tốt nghiệp trung học. Anh nhớ Nguyen là một chàng trai vui tính, thích cười và Nguyen luôn ở bên bạn khi bạn cần Nguyen.Khi Nguyen bị bệnh, anh ấy chủ yếu chiến đấu trong phòng ngủ của mình. Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u khỏi đầu Nguyen và trong một thời gian, mọi thứ đã tốt hơn trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn. Các bạn cùng lớp và bạn bè thường ghé qua nhà Nguyen để chúc anh sớm khỏe lại, mặc dù đôi khi Nguyen không thể tiếp đón họ.⦿ ---- HỎI 1: Chỉ còn 36% người lớn Hoa Kỳ nói rằng nền giáo dục đại học Hoa Kỳ hiện đang tốt đẹp, và 75% nói học đại học là đầu tư tốt?ĐÁP 1: Đúng vậy. Chỉ có 36% người lớn được khảo sát cho biết họ nghĩ rằng giáo dục đại học ở Hoa Kỳ "tốt đẹp như hiện tại", giảm 5 điểm phần trăm so với năm ngoái, theo một cuộc khảo sát thường niên của New America, một nhóm nghiên cứu thiên tả. Người lớn ở mọi phe phái chính trị đều chia sẻ quan điểm này — 39% đảng viên Cộng hòa và 36% đảng viên Dân chủ đồng ý rằng lĩnh vực này hiện đang tốt đẹp. Phần lớn người lớn từ cả hai đảng cũng đồng ý rằng chi phí là yếu tố lớn nhất ngăn cản mọi người theo học đại học.Cuộc khảo sát này là cuộc thăm dò mới nhất trong một loạt các cuộc thăm dò cho thấy niềm tin vào giáo dục đại học đang giảm sút. Mặc dù vậy, người lớn ở Hoa Kỳ vẫn coi trọng giáo dục đại học, với 75% số người được hỏi cho biết họ nghĩ rằng giáo dục sau trung học mang lại lợi tức đầu tư tốt.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thuốc bổ sung dầu cá (Fish oil supplements) có thể giúp cao niên ngừa bệnh lãng trí Alzheimer?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng các chất bổ sung dầu cá có thể giúp những người cao tuổi có nguy cơ cao ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Những người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer di truyền cao hơn sẽ bị suy giảm tế bào thần kinh não chậm hơn nếu họ dùng viên nang dầu cá, các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí JAMA Network Open vào thứ năm. Theo Viện Lão khoa Quốc gia (National Institute on Aging), những người này mang biến thể gen APOE4, làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và có liên quan đến tuổi khởi phát bệnh sớm hơn.Chi tiết: