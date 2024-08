- Bà Harris hơn Trump từ 1 tới 5 điểm, trong 8 cuộc thăm dò toàn quốc. - Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. - Tổng thống Nga Putin: 'Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có uy tín chính trị cao'. - Ngày đầu Tô Lâm lên ngôi, lột chức 4 quan chức trung ương.

Trong 7 cuộc thăm dò gần nhất trong hình, bà Harris hơn điểm Trump trong 5 cuộc thăm dò (điểm hơn Trump từ 1 tới 5%) trong khi Trump hơn bà Harris trong 2 cuộc thăm dò (hơn 1 điểm). (Photo: từ màn hình ABC News)

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ thỏa thuận nhận tội với kẻ chủ mưu tấn công ngày 11/9/2001

- Hezbollah tấn công một số địa điểm quân sự của Israel tại Lebanon và gây ra thương vong.

- Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị tình báo Israel giết vì bom hay vì phi đạn?

- Gaza: Ít nhất 39.550 người đã chết và 91.280 người bị thương

- Thụy Điển tạm đóng cửa đại sứ quán tại Beirut và chuyển đến Cyprus

- Turkish Airlines đã hủy tất cả các chuyến bay còn lại đến và đi từ Iran vì sắp nổ lớn

- Mỹ gửi thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông

- Hải quân Israel thử nghiệm hệ thống phòng thủ tầm xa LRAD

- Iran sẽ tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu Israel từ lãnh thổ Syria

- Anh quốc: bạo loạn chống dân nhập cư đã bùng nổ để phản ứng lại vụ nam thanh niên 17 tuổi gốc Rwanda giết 3 nữ sinh

- Somalia: Có ít nhất 32 người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ bom tự sát và tấn công bằng súng

- Thế vận 2024:Tamara Potocka, vận động viên bơi lội người Slovakia, ngã gục sau cuộc đua vòng loại.

- Thi bộ môn quần vợt (tennis), Katerina Siniakova và Tomas Machac của Cộng hòa Czech thắng huy chương vàng, 2 tay vợt TQ huy chương bạc, 2 tay vợt Canada huy chương đồng

- Nữ vận động viên Simone Biles sau khi thắng huy chương vàng Olympic thứ 6 nhắc câu nói của Trump "di dân lậu sẽ giành việc làm [nặng nhọc] của dân da đen" rằng cô "yêu công việc của người da đen"

- Bộ Tư pháp và Ủy ban FTC kiện TikTok Inc. vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em

- Quận Los Angeles: trộm đột nhập nhiều doanh nghiệp ở Thung lũng San Fernando Valley, trong đó đã để lại 1 thư xin lỗi

- Giọng nói khó nghe nhất và dễ bị AI hiểu nhầm nhất là: 1. Southern; 2. New York City; 3. New Jersey; 4. Texan; 5. Boston; 6. Appalachian; 7. Long Island; 8. California Valley; 9. Miami; 10. New Orleans.

- Los Angeles: 2 công dân TQ thú nhận tội làm điệp viên không đăng ký của chính phủ TQ vì hối lộ 1 sếp IRS thu hồi tư cách miễn thuế của Pháp Luân Công

- 4 thành phố nóng nhất tại Hoa Kỳ trong tháng 7: thành phố Needles (Quận San Bernadino) nóng 103,2 độ F, Phoenix nóng 101,1 độ, Blythe và Palm Springs.

- New Jersey: 1 bà mẹ bị cáo buộc tội để con gái 6 tháng tuổi trong xe chết vì nắng nóng

- California: hôm nay, Thứ Bảy, khám bệnh và chích ngừa (cho cả trẻ em và người lớn) miễn phí ở Walmart

- California: cảnh sát báo động trộm thư tăng vọt ở Los Altos.

- Quận Cam: vé số cào độc đắc 1 triệu USD

- Illinois: 5 ông, trong đó có Tuan M. Huynh, bị bắt vì buôn người

- HỎI 1: Ngồi nhiều sẽ chết sớm, cần thể dục ít nhất 140 phút/tuần để tự cứu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bất kể COVID-19 đang tăng trở lại, 78% dân Mỹ thoải mái, không lo gì nữa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-3/8/2024) ⦿ ---- TIN VN. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Báo Pháp Luật viết: "Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị... Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng... [Thư viết có đoạn:] Tôi sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại."

.

⦿ ---- TIN VN. Tổng thống Nga Putin: 'Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có uy tín chính trị cao'. Báo Tuổi Trẻ viết: "Tổng thống Nga Vladmir Putin khẳng định như vậy trong thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 3-8. Cùng ngày, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cũng gửi thư chúc mừng. Nhân dịp Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 3-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng."

.

⦿ ---- TIN VN. Ngày đầu Tô Lâm lên ngôi, lột chức 4 quan chức trung ương. Báo Pháp Luật viết: "Trung ương đồng ý để 4 cán bộ cấp cao thôi giữ chức vụ.... Trên cơ sở báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các ông (1) Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; (2) Ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên: Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang; (3) Ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; (4) Ông Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực."

.

⦿ ---- VOA & Reuters: Mỹ đã từ chối yêu cầu của Việt Nam xin được công nhận là nền kinh tế thị trường, theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu. Mỹ đã phân loại Việt Nam là "nền kinh tế phi thị trường" kể từ năm 2002, do sự can thiệp của nhà nước vào các vấn đề kinh tế như thương mại, giá cả và tiền tệ. Có 12 quốc gia khác được Hoa Kỳ phân loại là "nền kinh tế phi thị trường", bao gồm Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn.

.

Việt Nam đã tìm cách nâng hạng từ phân loại này do các cải cách kinh tế và cam kết chính sách gần đây, và đã trực tiếp kháng cáo lên các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết quyết định duy trì phân loại thị trường của Hà Nội dựa trên đánh giá kỹ lưỡng các bình luận từ các ngành công nghiệp trong nước của Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam.

.

"Bất chấp những cải cách đáng kể của Việt Nam trong 20 năm qua, sự tham gia sâu rộng của chính phủ vào nền kinh tế Việt Nam làm méo mó giá cả và chi phí của Việt Nam và cuối cùng khiến chúng không thể sử dụng cho mục đích tính thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ", bộ này cho biết trong một tuyên bố.

.

Yêu cầu tái phân loại của Hà Nội được đưa ra vào tháng 9/2023 trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang được củng cố. Yêu cầu này được đưa ra cùng tháng Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam để đàm phán, trong đó Washington và Hà Nội đã nâng cấp quan hệ lên "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất mà Việt Nam dành cho họ.

.

Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ, cho thấy sự tập trung lớn hơn vào việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và Washington đã đưa Hà Nội khỏi danh sách theo dõi thao túng tiền tệ. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết việc nâng cấp Việt Nam sẽ là một động thái công bằng. Bộ này cho biết trong một tuyên bố: "Việt Nam lấy làm tiếc rằng mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã có một số cải thiện tích cực gần đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường."

.

Những người phản đối việc tái phân loại Việt Nam cho rằng Hà Nội đang là mối đe dọa ngày càng tăng đối với cơ sở sản xuất của Mỹ, vì ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mở xưởng tại Việt Nam để tránh thuế của Hoa Kỳ đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc. Việt Nam ngày càng nổi lên như một phần quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu khi nhiều công ty phương Tây tìm cách chuyển hoạt động của họ ra khỏi Trung Quốc để tránh gián đoạn địa chính trị.

.

Quyết định về việc có nên nâng cấp vị thế của Hà Nội hay không được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào tháng 11, khi cả hai đảng đều muốn bảo vệ quyền của người lao động.

.

Vào tháng 7, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton đã viết một lá thư có chữ ký chung của sáu thượng nghị sĩ Cộng hòa khác kêu gọi Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo không chấp thuận yêu cầu của Việt Nam với lý do "tiền tệ bị kiểm soát, thiếu quyền lao động và sự can thiệp sâu rộng của nhà nước" tại VN. "Không còn nghi ngờ gì nữa, các hoạt động kinh tế phi thị trường của quốc gia này đã vi phạm cạnh tranh công bằng và thương mại hợp pháp", các thượng nghị sĩ viết.

.

Một nhóm đảng viên Dân chủ cũng phản đối việc phân loại lại, bao gồm các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders, những người đã lưu ý rằng Hoa Kỳ đã ban hành hơn hai chục lệnh chống bán phá giá đối với Việt Nam và các cuộc điều tra bán phá giá đang chờ xem xét.

.

⦿ ---- Anh quốc: Các cuộc bạo loạn chống dân nhập cư đã nổ ra ở Sunderland (Anh quốc) để phản ứng lại vụ giết 3 nữ sinh do một nam thanh niên 17 tuổi gốc Rwanda gây ra ở Southport. Tờ Daily Mail đưa tin đồn cảnh sát của thị trấn đã bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình. Những người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát mặc đồ chống bạo động gần một nhà thờ Hồi giáo trong thành phố trước khi lật ngược các xe, đốt cháy một chiếc xe hơi và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn.

.

Các cuộc biểu tình tương tự dự kiến ​​sẽ diễn ra ở Middlesbrough, Liverpool, Blackpool, Lancaster, Bristol, Portsmouth, Leeds và London. Nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như Patriotic Alternative, Vanguard Britannica và Homeland Party, dự kiến ​​sẽ tham gia vào các cuộc biểu tình này.

.

⦿ ---- Somalia: Có ít nhất 32 người đã chết và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ bom tự sát và tấn công bằng súng tại một bãi biển nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Al-Shabab, một nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Bãi biển Lido vào đêm thứ Sáu thông qua một đài phát thanh trực thuộc.

.

Cuộc tấn công bắt đầu khi một kẻ đánh bom tự sát tự kích nổ bom trên thân mình ở lối vào Khách sạn Beach View. Một số kẻ tấn công khác đã cố gắng xông vào khách sạn và cũng nổ súng vào những người trên bãi biển, nơi nhiều cư dân đang đi bộ hoặc ngồi, theo các nhân chứng và cảnh sát. Cảnh sát nói có 32 thường dân đã chết, khoảng 63 người khác bị thương, an ninh đã tiêu diệt tất cả những kẻ tấn công tại hiện trường và bắt 1 kẻ khác đang lái một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ. Có một binh sĩ đã thiệt mạng và một người khác bị thương.

.

⦿ ---- Kamala Harris hiện đang dẫn trước đối thủ của mình, Donald Trump, trong tám cuộc thăm dò toàn quốc. Các cuộc thăm dò mới cho thấy ứng cử viên Dân chủ được cho là đang dẫn trước cựu tổng thống từ 1 đến 4 điểm hoặc 5 điểm.

.

RMG Research là công ty thăm dò mới nhất phát hiện Harris đang dẫn trước Trump về số phiếu phổ thông toàn quốc. Công ty này đã công bố một cuộc khảo sát vào thứ Sáu cho thấy bà dẫn trước Trump 5 điểm (47% so với 42%). Cuộc thăm dò được tiến hành trong số 3.000 cử tri đã đăng ký từ ngày 29/7 đến ngày 31/7.

.

Một cuộc thăm dò do Civiqs thực hiện từ ngày 27/7 đến ngày 30/7 cũng cho thấy Harris dẫn trước Trump 5 điểm. Trong số 1.123 cử tri đã đăng ký, Harris dẫn trước Trump 49% so với 45%. Bà dẫn trước Trump nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3 phần trăm.

.

Harris dẫn trước Trump ít hơn 2 điểm trong bốn cuộc thăm dò toàn quốc khác. Những cuộc thăm dò này bao gồm một cuộc thăm dò do The Economist và YouGov thực hiện, trong đó phó tổng thống được thăm dò với tỷ lệ 46% trong số 1.434 cử tri đã đăng ký—một tỷ lệ dẫn đầu trong biên độ sai số 3 phần trăm của cuộc thăm dò.

.

Các cuộc thăm dò khác, được thực hiện từ ngày 23/7 đến ngày 30/7 bởi Redfield và Wilton Strategies, Angus Reid và Đại học Florida Atlantic, cho thấy Harris dẫn trước 2 điểm—trong biên độ sai số của mỗi cuộc thăm dò.

.

Trong 7 cuộc thăm dò gần nhất trong hình, bà Harris hơn điểm Trump trong 5 cuộc thăm dò (điểm hơn Trump từ 1 tới 5%) trong khi Trump hơn bà Harris trong 2 cuộc thăm dò (hơn 1 điểm). (Photo: từ màn hình ABC News)

.

⦿ ---- Ban tranh cử Dân Chủ gửi thư mừng sinh nhật JD Vance lên 40 tuổi, nhắc Dự án 2025 và nói sinh nhật thứ 41 cũng sẽ ở ngoài Bạch Ốc. Chiến dịch của Kamala Harris đã gửi một thư đặc biệt tới J.D. Vance vào đúng ngày sinh nhật của Vance hômvào thứ Sáu. Thượng nghị sĩ Ohio đã bước sang tuổi 40 vào ngày 2 tháng 8 và Ban ranh cử của bà Harris đã nhân cơ hội này để nêu bật những thành tích không mấy khả quan của ông với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống Cộng hòa do Trump lựa chọn.

.

"Ở độ tuổi 78 và 40, Donald Trump và người cộng sự của ông, ứng cử viên phó tổng thống không được ưa chuộng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đang chạy theo một chương trình nghị sự nhằm kéo đất nước chúng ta thụt lùi, đảo ngược tiến trình chúng ta đã đạt được và bảo đảm rằng người Mỹ có ít quyền tự do hơn ở thế hệ tiếp theo so với thế hệ trước", theo chiến dịch đăng vào tối thứ Sáu trên mạng X, đồng thời đề cập đến chương trình nghị sự gây tranh cãi là Dự án 2025.

.

"Các cử tri sẽ không chấp nhận điều đó và đó là lý do tại sao họ đã từ chối chương trình nghị sự Dự án 2025 của Trump-Vance nhằm tước đoạt quyền tự do của chúng ta", theo tuyên bố cho biết. Trump đã phủ nhận sự liên quan của mình với Dự án 2025. "Trong khi chúng tôi chúc JD sinh nhật lần thứ 40 vui vẻ, người dân Mỹ sẽ đảm bảo rằng Vance sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 41 của mình ở bất kỳ nơi nào trừ Bạch Ốc", tuyên bố kết luận.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã lên Truth Social vào thứ Bảy để thông báo rằng ông đã chấp nhận lời mời từ Fox News để tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 4 tháng 9 tại Pennsylvania. "Cuộc tranh luận trước đây đã được lên lịch chống lại Sleepy Joe Biden trên ABC, nhưng đã bị hủy bỏ vì Biden sẽ không còn là người tham gia nữa, và tôi đang kiện ABC Network và George Slopadopoulos, do đó tạo ra xung đột lợi ích", theo Trump viết.

.

Cuộc tranh luận sẽ được điều hành bởi Bret Baier và Martha MacCallum, với sự tham dự của khán giả. Ban đầu, Fox News đã đề xuất tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 17 tháng 9. Tuy nhiên, chiến dịch của Harris vẫn chưa xác nhận việc họ chấp nhận lời mời của Fox News.

.

⦿ ---- Một phụ tá của Tổng thống Joe Biden nói với CNN hôm thứ Sáu rằng tổng thống là "một người hâm mộ lớn của Shapiro", ám chỉ Thống đốc Josh Shapiro. Biden trước đây đã không bình luận gì về việc bà Kamala Harris chọn ứng viên phó tổng thống cho đến nay, nói với ABC vào thứ Ba, "Tôi sẽ để cô ta (Phó Tổng thống Kamala Harris) giải quyết vấn đề đó". Cùng cố vấn đó nói với CNN rằng Thống đốc Tim Walz, "[thật] tuyệt vời", hồi tưởng về chuyến thăm Superior, Wisconsin vào tháng 1 cho Tuần lễ Cơ sở hạ tầng có sự tham dự của cả Walz và Biden. Walz được cho là đã khiến Biden có "tâm trạng tốt nhất từ ​​trước đến nay", nói đùa rằng Biden và Walz nên đi chơi nhiều hơn "vì ông ấy luôn khiến ông Biden có tâm trạng tuyệt vời như vậy".

.

Dân biểu cựu Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (D-CA), người được cho là chịu trách nhiệm thúc giục Biden ra khỏi cuộc tranh cử, cũng nói với The Hill vào thứ Sáu rằng bà "luôn đặc biệt quý mến các đồng nghiệp cũ tại Hạ viện". Như thế, bà Pelosi ám chỉ tới Walz, hiện là Thống Đốc Minnesota. Được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2006, Walz đã phục vụ tại Hạ viện trong 12 năm và trở thành đảng viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Cựu chiến binh trước khi trở về tiểu bang nhà vào năm 2019 để làm Thống Đốc Minnesota.

.

Người phụ tá này cũng nói với CNN rằng Biden không "trực tiếp gần" với Thượng nghị sĩ Mark Kelly như với các ứng cử viên khác. Thống đốc Andy Beshear, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg và Thống đốc J.B. Pritzker không được người phụ tá của Biden nhắc đến. Harris dự kiến ​​sẽ đưa ra thông báo của mình trong vài ngày tới.

.

⦿ ---- Chuyện lạ: vợ chồng ứng cử viên Thống Đốc Cộng Hòa tự thú đã từng phải phá thai. Ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức thống đốc North Carolina đã cho ra mắt một quảng cáo truyền hình mới, trong đó ông và vợ tiết lộ rằng bà đã phá thai cách đây 30 năm. Trong quảng cáo, đương nhiệm Phó Thống đốc Mark Robinson và vợ ông nói chuyện trực tiếp với máy quay, tiết lộ một vài chi tiết về quy trình phá thai ngoài việc ông nói với người xem rằng, "Hồi 30 năm trước, vợ tôi và tôi đã đưa ra một quyết định rất khó khăn. Chúng tôi đã phá thai".

.

Sau đó trong quảng cáo, Robinson cho biết ông đồng ý với các hạn chế phá thai hiện tại ở North Carolina, hạn chế quy trình phá thai sau 12 tuần mang thai, ngoại trừ trường hợp bị hiếp dâm, loạn luân hoặc đe dọa tính mạng của người mẹ, và nói rằng "đó là lý do tại sao tôi ủng hộ luật hiện hành của chúng tôi".

.

⦿ ---- Elizabeth M. Allen, một nhà ngoại giao kỳ cựu và là một chính trị gia, sẽ từ chức Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách ngoại giao công chúng để đảm nhận vai trò cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris. Hôm nay, thứ Bảy 3/8/2024, bà Allen sẽ trở thành chánh văn phòng cho ứng cử viên Phó Tổng Thống của bà Harris, người mà việc lựa chọn dự kiến ​​sẽ được công bố trong những ngày tới, theo một người quen thuộc với vấn đề này.

.

Bà Allen, người đã từng giữ nhiều chức vụ khác tại Bộ Ngoại giao. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, bà là giám đốc truyền thông cho các hoạt động của bà Harris (lúc đó là ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Biden). Bà cũng từng là phó giám đốc truyền thông tại Bạch Ốc của Obama từ năm 2015 đến năm 2016, và trước đó bà là Phụ tá truyền thông cho Phó Tổng thống Joseph R. Biden Jr.

.

Trong một tuyên bố, Ngoại Trưởng Blinken cho biết bà Allen là "một cố vấn và người lắng nghe không thể thiếu đối với tôi và rất nhiều người khác trong bộ phận". Ông trích dẫn sự ủng hộ của bà đối với các chương trình tiếng Anh của Bộ Ngoại giao ở các quốc gia khác và đối với các phương tiện truyền thông tin tức độc lập và hiểu biết về truyền thông, mà các quan chức Hoa Kỳ coi là một cách quan trọng để củng cố các xã hội dân sự dân chủ chống lại mối đe dọa của chủ nghĩa độc tài.

.

⦿ ---- Chiến dịch Harris đã thuê một loạt cố vấn cấp cao mới trong tuần này, bao gồm nhiều nhà lãnh đạo từ chiến dịch của cựu Tổng thống Barack Obama, theo những người được thông báo về các thay đổi của chiến dịch.

.

Stephanie Cutter, cựu phó giám đốc chiến dịch của Obama sẽ đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao về thông điệp và chiến lược, Mitch Stewart, cựu nhà tổ chức cơ sở của Obama, sẽ trở thành cố vấn cấp cao cho các tiểu bang chiến trường, và David Plouffe, một trong những chiến lược gia hàng đầu của Obama, sẽ chấm dứt mối quan hệ với TikTok và podcast của ông để trở thành cố vấn cấp cao cho con đường đến 270 phiếu đại cử tri [để thắng cử Tổng Thống] và chiến lược, theo các nguồn tin cho Politico biết.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) Jaime Harrison đã thông báo vào thứ Sáu rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã giành được đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng và để đối đầu với cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Harrison giải thích rằng việc công bố tên sẽ chính thức vào ngày 5 tháng 8, khi cuộc bỏ phiếu chính thức kết thúc. Thông báo được đưa ra giữa cuộc trò chuyện trực tiếp của phó tổng thống trên mạng X, với những người ủng hộ bà, trong đó bà cho biết bà "vinh dự" được trở thành ứng cử viên dự kiến. Bà Harris nói thêm rằng bà sẽ chính thức chấp nhận đề cử vào tuần tới.

.

⦿ ---- Hunter Biden sẽ bị tuyên án về tội danh liên quan đến vũ khí trọng tội vào tháng 11 theo lệnh do một thẩm phán ký vào thứ sáu. Con trai của tổng thống Biden có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù khi bị tuyên án vào ngày 13 tháng 11 tại Wilmington, Delaware, nhưng với tư cách là người phạm tội lần đầu, anh có khả năng sẽ phải chịu ít thời gian hơn nhiều hoặc hoàn toàn không phải ngồi tù.

.

Hunter Biden cũng đang phải đối mặt với một phiên tòa khác về các cáo buộc thuế tại California, dự kiến bắt đầu vào tháng 9. Trong vụ án đó, anh ta bị buộc tội không nộp 1,4 triệu đô la tiền thuế.

.

Tổng thống Joe Biden, người đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào tháng trước, đã tuyên bố rằng ông sẽ không sử dụng quyền lực tổng thống của mình để ân xá cho con trai mình hoặc giảm án cho anh ta. Hunter Biden đã bị kết án ba trọng tội sau khi khai man trên một mẫu đơn liên bang để mua súng bằng cách nói rằng anh ta không phải là người sử dụng ma túy vào năm 2018, thời điểm anh ta thừa nhận đang phải vật lộn với chứng nghiện ngập.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng hơn 7% vào thứ Sáu sau khi công ty tiết lộ rằng họ đã bắt đầu "triển khai theo từng giai đoạn nền tảng phát trực tuyến Truth+" (streaming platform).

.

"Dịch vụ phát trực tuyến ban đầu dự kiến sẽ khả dụng cho tất cả người dùng Truth Social trên Web, sau đó là triển khai trên Android và iOS", TMTG thông báo, đề cập rằng chương trình ban đầu sẽ bao gồm các kênh phát tin tức, bình luận, thời tiết, phong cách sống và giải trí. Doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng dịch vụ và thêm nhiều nội dung hơn sau này. Cổ phiếu của công ty đã tăng 7,24% vào lúc 11:12 sáng theo giờ miền Đông, đạt 29,16 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Với việc đảng Dân chủ chỉ trích Donald Trump vì ông dường như không nhiệt tình tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự sẵn sàng trước khi rút lui. "Vâng, tôi muốn", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Maria Bartiromo được thực hiện vào thứ năm và phát sóng vào thứ sáu trên Fox Business. "Ý tôi là ngay bây giờ tôi tự hỏi, tại sao tôi phải tranh luận?" ông nói. "Tôi đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Và, mọi người đều biết cô Harris, mọi người đều biết tôi". Trump đã lảng tránh vấn đề này gần đây, nói rằng tuần trước ông "chắc chắn" sẽ tranh luận với Harris, sau đó nói rằng ông "có thể" sẽ làm như vậy. Chiến dịch của ông đã từ chối cam kết tham gia sự kiện này, theo tờ The Hill đưa tin.

.

Bà Harris đã nêu vấn đề này tại một cuộc mít tinh ở Georgia tuần này. "Vâng, Donald, tôi hy vọng ông sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trên sân khấu tranh luận", bà nói với đám đông, "bởi vì như câu nói, nếu ông có điều gì muốn nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi". Ủy ban Quốc gia Dân chủ đang cố gắng nói điều tương tự vào mặt Trump bằng cách đặt quảng cáo in giấy và trực tuyến trên mạng các tờ báo ở các thành phố trước khi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa xuất hiện tại đó.

.

Theo ABC News, DNC có các phiên bản quảng cáo khác nhau, nhưng chúng bao gồm nội dung về việc Trump "sợ tranh luận". Quảng cáo đầu tiên được mua cho tờ Atlanta Journal-Constitution số ra thứ Sáu vào một ngày trước khi Trump và người bạn đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance, lên kế hoạch cho một sự kiện tại thành phố này.

.

⦿ ---- Một bài báo đăng lại hôm thứ sáu viết từ thời đại học của Josh Shapiro (một trong vài người đang được cân nhắc để làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho bà Harris) cho thấy ông đã từng viết về việc tình nguyện tham gia quân đội Israel. Bài báo này được đăng lại bởi tờ Philadelphia Inquirer, tờ báo đã phát hiện ra một bài báo ý kiến năm 1993, trong đó Shapiro nêu chi tiết sự hoài nghi của mình về tính khả thi của giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông. Trong đó, Shapiro mô tả người Palestine là "quá hiếu chiến" để có thể cùng tồn tại với Israel.

.

Bài báo được xuất bản ngay sau khi Hiệp định Oslo đầu tiên được ký kết và vạch ra một con đường tiềm năng để chấm dứt xung đột trong khu vực. Shapiro viết: "Bất chấp sự hoài nghi của mình, với tư cách là một người Do Thái và một cựu tình nguyện viên trong quân đội Israel, tôi thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng 'kế hoạch hòa bình' này sẽ thành công".

.

Kể từ đó, thống đốc Pennsylvania đã thay đổi quan điểm của mình, hiện đang tích cực ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng nghĩa vụ quân sự được cho là của ông - cùng các chi tiết khác về nơi ông phục vụ và thời gian ông phục vụ - đã không được đưa tin trước thứ sáu. Bài viết của Shapiro được xuất bản khi anh còn là sinh viên 20 tuổi tại Đại học Rochester, cách đây ba thập niên, nhưng có thể gây chú ý vì anh được xem là ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng cho Kamala Harris.⦿ ---- Thống đốc Texas Greg Abbott (Đảng Cộng hòa) đã thông báo vào thứ Sáu rằng cuộc bầu cử đặc biệt để lấp đầy ghế trống do cố Dân biểu Sheila Jackson Lee (Dân Chủ) để lại sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11, cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử. Các ứng cử viên muốn có tên của mình trên lá phiếu bầu cử đặc biệt phải nộp đơn của họ cho văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao Texas Jane Nelson trước ngày 22/8, theo Abbott cho biết trong thông báo.Jackson Lee đã đại diện cho Quận 18 của Texas, bao gồm hầu hết khu vực nội thành Houston, trong gần ba thập niên. Nữ dân biểu này đã qua đời vào đầu tháng này ở tuổi 74. Gia đình bà đã tiết lộ về cái chết của bà trên nền tảng xã hội X, nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Tin tức này xuất hiện khoảng một tháng sau khi Jackson Lee thông báo rằng bà đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy và đang được điều trị.Jackson Lee lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện vào năm 1994. Bà phục vụ trong các ủy ban Tư pháp, An ninh Nội địa và Ngân sách của Hạ viện. Đảng viên Dân chủ Texas này cũng đã đưa ra luật, được Tổng thống Biden ký vào năm 2021, biến ngày 19 tháng 6 thành ngày lễ liên bang.Cựu thị trưởng Houston Sylvester Turner (D), Dân biểu tiểu bang Jarvis Johnson (D) và thành viên Hội đồng Houston Letitia Plummer (D) đã được đưa ra làm ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử đặc biệt, theo tờ Texas Tribune đưa tin vào tháng trước.⦿ ---- Một trong những "đại cử tri giả" năm 2020 bị truy tố ở Arizona vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tại tiểu bang đó đã đồng ý hợp tác với các công tố viên, theo Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Kris Mayes cho biết hôm thứ Sáu. "Chúng tôi sẽ có một thông báo rất quan trọng vào đầu tuần tới", Mayes nói với "Sunday Square Off" của 12 News. Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là một trong những đại cử tri có kế hoạch lật ngược hay không, bà nói, "Tôi nghĩ là chính xác" và nói thêm, "Chúng tôi đang đạt được tiến triển trong vụ án và chúng tôi cảm thấy hài lòng về vụ án".Mayes không nêu rõ đại cử tri nào dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận. Có 11 người ở Arizona đã ký giấy tờ giả mạo tự nhận là đại cử tri thay mặt cho cựu Tổng thống Donald Trump sau chiến thắng sít sao của Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Đây là một âm mưu đã được lặp lại ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng khác và cũng đã bị truy tố tội hình sự ở Michigan và Georgia.Vụ án ở Georgia, cũng cáo buộc chính Trump về tội bắt chẹt vì vai trò bị cáo buộc của Trump trong vụ gọi điện thoại khét tiếng của ông tới Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger, hiện đang bị tạm dừng, trong khi các thẩm phán tiểu bang cố gắng giải quyết khiếu nại [từ Trump] về đạo đức đối với công tố viên, Biện lý Quận Fulton Fani Willis.Ngoài những đại cử tri bị truy tố, vụ án ở Arizona còn buộc tội 7 cá nhân khác, bao gồm cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, luật sư ủng hộ Trump và cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani, và chiến lược gia của Trump là Boris Epshteyn.⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris có kế hoạch gặp trực tiếp một số ứng cử viên phó tổng thống hàng đầu tại Washington, D.C. vào cuối tuần này, bao gồm Thống đốc Josh Shapiro, các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho ABC News biết.Một nguồn tin, người đã nói chuyện với Shapiro hôm qua, cho biết ông đã hủy mọi lịch trình vào cuối tuần này cho Harris. Ông cũng đã hủy sự xuất hiện của mình tại một cuộc họp của ủy viên đã lên lịch trước đó tại nhà riêng của mình vào tuần tới, nguồn tin này cho biết thêm. Theo nguồn tin, Shapiro cho biết ông cảm thấy "siêu tự tin" (super confident). Theo một số thầy bàn, chồng của bà Harris là người gốc Do Thái, nếu chọn Shapiro (góc Do Thái) làm ứng cử viên Phó Tổng Thống có thể sẽ là bất lợi d8ối với nhiều cử tri không ưa Israel, nhưng Shapiro chắc chắn có thể giúp bà Harris chiến thắng ở Pennsylvania, một tiểu bang chiến trường.⦿ ---- Một thỏa thuận nhận tội đạt được trong tuần này với kẻ chủ mưu bị cáo buộc đằng sau các cuộc tấn công ngày 11/9, cùng với hai đồng phạm bị cáo buộc của hắn, đã bị thu hồi, Pentagon thông báo hôm thứ Sáu. Trong một bản ghi nhớ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết "ba thỏa thuận trước khi xét xử" được chấp thuận với Khalid Shaikh Mohammad — người bị cáo buộc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công — và Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash và Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, đã bị hủy bỏ.Bản ghi nhớ được gửi đến Chuẩn tướng đã nghỉ hưu Susan Escallier, người có thẩm quyền triệu tập các ủy ban quân sự giám sát thỏa thuận. Austin viết rằng ông đã rút lại "thẩm quyền" của bà trong vụ án và dành "thẩm quyền đó cho bản thân tôi". Ủy ban quân sự tại Vịnh Guantanamo, Cuba, hôm thứ Tư đã gửi thư cho gia đình của gần 3.000 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của al-Qaeda cho biết thỏa thuận nhận tội quy định rằng ba người này sẽ phải chịu án chung thân.Một số gia đình của các nạn nhân vụ tấn công đã lên án thỏa thuận này vì đã cắt đứt mọi khả năng xét xử đầy đủ và án tử hình có thể xảy ra. Đảng Cộng hòa đã nhanh chóng đổ lỗi cho chính quyền Biden về thỏa thuận này, mặc dù Bạch Ốc đã nói rằng sau khi có thông báo rằng họ không biết gì về thỏa thuận này. Khi hủy bỏ thỏa thuận nhận tội, Austin đã viết trong lệnh rằng "xét về tầm quan trọng của quyết định", ông đã quyết định rằng thẩm quyền đưa ra quyết định chấp nhận các thỏa thuận nhận tội là của ông.⦿ ---- Hezbollah có trụ sở tại Lebanon tuyên bố vào thứ Bảy, trong một bài đăng trên Telegram, rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm quân sự của Israel tại Lebanon và gây ra thương vong. "Để ủng hộ người dân Palestine kiên định ở Dải Gaza và hỗ trợ cho cuộc kháng chiến dũng cảm và danh dự của họ, các chiến binh của Kháng chiến Hồi giáo đã nhắm mục tiêu vào địa điểm Al-Dhahira, địa điểm Al-Samaqa, địa điểm Bayad Blida, địa điểm Al-Marj và địa điểm Al-Rahib bằng đạn pháo và vũ khí tên lửa", theo tuyên bố viết.Israel và Hezbollah đã tham gia vào một cuộc xung đột quy mô hạn chế kể từ khi Hamas tấn công các cộng đồng người Israel vào ngày 7 tháng 10. Căng thẳng nảy sinh khi Israel nhắm mục tiêu vào một cơ sở ở Beirut, dẫn đến cái chết của Fuad Shukr, thủ lĩnh quân sự của Hezbollah và Ismail Haniyeh, thủ lĩnh của Hamas, đã bị giết tại Tehran.⦿ ---- Trong khi báo quốc tế nói thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị tình báo Israel giết vì quả bom gài trong nhà khách, Iran nói bị giết là vì một quả đạn bắn từ ngoài nơi ở. Sở tình báo Mossad của Israel đã tuyển dụng các điệp viên an ninh từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để gài thuốc nổ trong 3 phòng của một nhà khách ở Tehran, dẫn đến cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, theo tờ Telegraph đưa tin, trích dẫn các quan chức sở hữu đoạn phim về tòa nhà.Ban đầu, kế hoạch là ám sát Haniyeh trong chuyến thăm Tehran vào tháng 5, khi ông tham dự lễ tang của cố Tổng thống Ebrahim Raisi. Chiến dịch đã bị hủy bỏ "do có đám đông nhiều người bên trong tòa nhà và khả năng thất bại cao".Truyền thông nhà nước Iran và Hamas ban đầu tuyên bố một cuộc tấn công bằng tên lửa đã giết chết Haniyeh. Tuy nhiên, thực tế là quả bom được tuồn lậu vào một nhà khách do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bảo vệ cho thấy một vi phạm an ninh đáng kể. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của mình.Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm Thứ Bảy cho biết thủ lĩnh Hamas Haniyeh đã bị giết bởi một quả đạn "tầm ngắn" (short-range projectile) được bắn từ bên ngoài nơi ở của ông và một lần nữa tuyên bố sẽ có phản ứng "nghiêm khắc" đối với vụ ám sát ông.⦿ ---- Ít nhất 39.550 người đã chết và 91.280 người bị thương trong cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza. Người ta ước tính có 1.139 người đã chết ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào ngày 7 tháng 10 và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.⦿ ---- Thụy Điển đã đóng cửa đại sứ quán của mình tại Beirut và chuyển đến Cyprus do căng thẳng gia tăng trong khu vực, theo đài địa phương TV4 Nyheterna đưa tin, trích dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này. "Đại sứ quán Thụy Điển tại Lebanon sẽ đóng cửa tạm thời do tình hình an ninh xấu đi. Điều này ban đầu áp dụng trong tháng 8 nhưng có thể được gia hạn dựa trên tình hình an ninh", theo Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết thêm.⦿ ---- Turkish Airlines đã hủy tất cả các chuyến bay còn lại đến và đi từ Iran vào thứ Bảy do căng thẳng trong khu vực giữa Israel và Iran, với các chuyến bay dự kiến sẽ được nối lại vào Chủ Nhật, Anadolu News đưa tin vào cuối ngày thứ Sáu. "Trong những giờ tới, thế giới sẽ chứng kiến những cảnh tượng phi thường và những diễn biến rất quan trọng", một phát thanh viên truyền hình nhà nước Iran cho biết trong một chương trình trực tiếp tập trung vào hành động trả đũa của Iran đối với Israel về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố một ngày để tang cho lãnh đạo Hamas ám sát.⦿ ---- Hoa Kỳ đang có kế hoạch gửi thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, theo tờ New York Times đưa tin hôm thứ Sáu. Một quan chức quân sự Hoa Kỳ tiết lộ rằng các lực lượng Mỹ đóng tại khu vực nói trên đang thực hiện "các biện pháp cần thiết" để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ cả Hoa Kỳ và các đối tác của mình khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng mà Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran có thể tiến hành.Một nguồn tin khác chia sẻ rằng số lượng máy bay bổ sung vẫn chưa được quyết định. Hơn nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vẫn chưa đưa ra lời chấp thuận. Trong khi đó, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Sabrina Singh cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch tăng cường "bảo vệ lực lượng" ở Trung Đông.⦿ ---- Hải quân Israel đã thử nghiệm hệ thống phòng thủ tầm xa LRAD vào thứ sáu, thực hiện các hoạt động "thành công", theo quân đội nước này cho biết trong một tuyên bố. Quân đội nêu chi tiết rằng hệ thống đánh chặn này có mục đích bảo vệ chống lại nhiều mối đe dọa, trong đó có tên lửa hành trình (cruise missiles) và hỏa tiễn thường (rockets).Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và các nước Trung Đông khác, sau các sự kiện gần đây, trong đó các quan chức cấp cao của Hamas và Hezbollah đã bị Israel ám sát.⦿ ---- Iran có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel từ lãnh thổ Syria, theo Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Vương quốc Anh đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin từ Syria làm việc với lực lượng dân quân Iran. Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào đầu tuần này.Theo báo cáo, các cuộc tấn công có khả năng sẽ nhắm vào các mục tiêu của Israel bên trong các vùng lãnh thổ Palestine do Israel chiếm đóng và Cao nguyên Golan. Các nguồn tin cho biết thêm rằng lực lượng dân quân Iran sẽ được lệnh không tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nếu Washington không "tham gia đẩy lùi cuộc tấn công vào Israel".⦿ ----: Thi bộ môn quần vợt (tennis), Katerina Siniakova và Tomas Machac của Cộng hòa Czech đã đánh bại Xinyu Wang và Zhizhen Zhang với tỷ số 6–2, 5–7, [10–8] vào thứ Sáu để giành huy chương vàng đôi nam nữ tại Thế vận hội mùa hè 2024. Nghĩa là, huy chương bạc về đôi nam nữ Wang và Zhang.Trước đó, Gabriela Dabrowski và Felix Auger-Aliassime của Canada đã đánh bại Demi Shuurs và Wesley Koolhof của Hoà Lan với tỷ số 6–3, 7–6(2) để giành huy chương đồng. Do đó, Siniakova và Machac đã giành được huy chương thứ hai cho Cộng hòa Czech và huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội Olympic ở Paris.⦿ ---- Donald Trump đã nhắc đến "Việc làm của người da đen" (ám chỉ lao động nặng) một vài lần trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình, những phát biểu khiến ông bị chỉ trích và dường như đã thu hút sự chú ý của nữ vận động viên Simone Biles. Sau khi giành huy chương vàng Olympic thứ sáu vào ngày hôm trước, vận động viên thể dục dụng cụ được trao nhiều huy chương nhất mọi thời đại của Hoa Kỳ đã nhắc tới bình luận của Trump trong một bài đăng vào thứ Sáu, tờ New York Times đưa tin. "Tôi yêu công việc của người da đen của mình", Biles viết trên X.Lời khẳng định của Biles được đưa ra để đáp lại bài đăng do ca sĩ Ricky Davila chia sẻ, theo USA Today, rằng, "Simone Biles là GOAT, giành huy chương vàng và thống trị thể dục dụng cụ là công việc của người da đen". (Ghi chú: GOAT có nghĩa là con dê, nhưung là viết tắt của "Greatest Of All Time" [vĩ đại nhất của mọi thời đại]). Bài đăng có kèm theo ảnh Biles đeo huy chương và vòng cổ GOAT tại Thế vận hội Paris. Trump đã sử dụng thuật ngữ của mình trong cuộc tranh luận với Tổng thống Biden và định nghĩa nó vào thứ Tư khi được hỏi tại một hội nghị của các nhà báo da đen bằng cách nói rằng, "Công việc của người da đen là bất kỳ ai có việc làm". Ông đã sử dụng cách diễn đạt này khi tuyên bố những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước đang lấy đi một số công việc nhất định của người Mỹ.Người bạn đồng hành của Trump, Thượng nghị sĩ JD Vance, đã đề cập đến việc Biles rút khỏi đội Olympic để tập trung vào sức khỏe tâm thần của cô vào năm 2021, theo tờ The Hill. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết sau đó ông thấy lạ "khi chúng ta cố gắng biến một khoảnh khắc rất bi thảm, Simone Biles rời khỏi đội Olympic, thành hành động anh hùng này". Cô Biles đã nhận được cả lời khen ngợi và chỉ trích vào thời điểm đó vì quyết định cô không thể thi đấu.⦿ ---- Có một vụ việc không mong muốn tại hồ bơi Olympic Paris vào thứ sáu khi một vận động viên bơi lội người Slovakia ngã gục sau một cuộc đua vòng loại. Tamara Potocka, 21 tuổi, đã được sơ cứu ngay lập tức sau khi ngã gục bên hồ bơi và sau đó được cáng đưa đến bệnh viện tại làng Olympic. Một phát ngôn viên của đội cho biết cô đã bị lên cơn hen suyễn.Hãng thông tấn Associated Press đưa tin rằng Potocka đã ngã gục khi cô ra khỏi nước sau một lượt thi vòng loại cho nội dung hỗn hợp cá nhân 200m và nhanh chóng được nửa tá nhân viên y tế bao quanh. AP cho biết không rõ cô ấy có được hô hấp nhân tạo hay không. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy khoảng 1/4 số vận động viên bơi lội Olympic bị hen suyễn, nhiều hơn nhiều so với những người tham gia các môn thể thao khác, rất có thể là do tiếp xúc với các sản phẩm phụ của hóa chất chlorine trong các buổi tập luyện kéo dài.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại TikTok Inc. và công ty mẹ ByteDance Ltd. cùng các công ty liên kết của họ vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (Children’s Online Privacy Protection Act), bộ này cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu.TikTok bị cáo buộc không bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em dưới 13 tuổi và thu thập "nhiều loại thông tin cá nhân" của trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Bộ Tư pháp tiếp tục cáo buộc TikTok thu thập và lưu giữ bất hợp pháp "địa chỉ email của trẻ em và các loại thông tin cá nhân khác" đối với các tài khoản được tạo trong phiên bản nền tảng dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chủ tịch FTC Lina Khan cho biết: "TikTok cố tình và nhiều lần vi phạm quyền riêng tư của trẻ em, đe dọa đến sự an toàn của hàng triệu trẻ em trên khắp cả nước".⦿ ---- Quận Los Angeles: Một số doanh nghiệp ở Thung lũng San Fernando Valley đã bị trộm đột nhập, nhưng một trong những địa điểm đó đã để lại một thứ khác: một tờ giấy xin lỗi. Video giám sát từ một vụ cướp cho thấy khoảnh khắc có người đột nhập qua tường và lấy tiền từ máy tính tiền.Cảnh sát cho biết ít nhất 10 doanh nghiệp đã bị tấn công trong vài đêm qua, bao gồm ba vụ trộm. Sáu trong số các doanh nghiệp đó đã bị phá hoại. Trong một trong những vụ trộm đó, tên trộm đã để lại một tờ giấy ghi rằng "Xin lỗi, cần tiền để mua ma túy, sẽ không quay lại". Không rõ liệu cùng một người là đứng sau tất cả các vụ trộm hay không.⦿ ---- Giọng nói khó nghe nhất và dễ bị trí khôn nhân tạo AI hiểu nhầm nhất là... Nếu bạn là người bản xứ New York từng có trải nghiệm khó chịu khi phải hỏi phần mềm Siri hoặc Alexa cùng một câu hỏi nhiều lần, thì có thể có lý do cho điều đó, theo một cuộc khảo sát mới. Cuộc khảo sát do nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến Guide2Fluency.com công bố đã phỏng vấn 3.000 người Mỹ để tìm hiểu trí tuệ nhân tạo hiểu được nhiều giọng khác nhau trên khắp cả nước tốt như thế nào. Theo cuộc khảo sát, giọng New York là giọng bị hiểu lầm nhiều thứ nhì bởi các nền tảng AI bao gồm cả ChatGPT phổ biến.Theo cuộc khảo sát, giọng Southern (miền Nam Hoa Kỳ) là giọng bị máy hiểu lầm nhiều nhất, tiếp theo là giọng New Jersey ở vị trí thứ 3. Thứ tự 10 giọng nói bị AI hiểu sai nhiều nhất: 1. Southern; 2. New York City; 3. New Jersey; 4. Texan; 5. Boston; 6. Appalachian; 7. Long Island; 8. California Valley; 9. Miami; 10. New Orleans.⦿ ---- Hai công dân Trung Quốc sống tại Los Angeles đã thú nhận về tội làm điệp viên không đăng ký (unregistered agents: vì nếu muốn hoạt động cho bất kỳ nước ngoài nào, phải ghi danh với chính phủ Mỹ) của chính phủ Trung Quốc trong khi cố gắng hối lộ một viên chức Sở Thuế IRS.Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, John Chen, 71 tuổi và Lin Feng, 44 tuổi, đã cố gắng hối lộ một sĩ quan chìm mà họ nghĩ là đặc vụ IRS để thu hồi tư cách miễn thuế của, một phong trào tôn giáo mới có trụ sở tại Hoa Kỳ. Kế hoạch này lần đầu tiên được báo cáo bởi Court Watch của Seamus Hughes. Pháp Luân Công, có lẽ được biết đến nhiều nhất với các buổi biểu diễn múa Shen Yun (Thần Vận) và hãng tin The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên), có lập trường chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.Hai người này đã thực hiện nhiều khoản thanh toán, mỗi khoản vài nghìn đô la và hứa sẽ trả ít nhất 50.000 đô la nếu IRS mở cuộc kiểm toán, Chen và Feng đã làm việc với các quan chức chính phủ CSTQ để "thực hiện mục tiêu của chính phủ CSTQ là 'triệt hạ... Pháp Luân Công'", thwo các công tố viên đã viết.Chen và Feng mỗi người đều nhận tội một tội danh là hoạt động như một đặc vụ không đăng ký của chính phủ nước ngoài và một tội danh hối lộ viên chức nhà nước Hoa Kỳ. Chen và Feng sẽ bị kết án vào cuối tháng 10 và mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù.⦿ ---- California qua mặt Arizona một chút xíu trong tháng 7. Vượt qua Arizona, danh hiệu "thành phố nóng nhất Hoa Kỳ" trong tháng 7 thuộc về California — nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút. Theo thông báo của Văn phòng Khí hậu tại Đại học Tiểu bang Arizona, thành phố Needles (Quận San Bernadino), trụ cột của Tuyến đường 66 nằm trên biên giới giữa hai tiểu bang, là thành phố nóng nhất cả nước vào tháng trước.Needles đã đạt được danh hiệu danh giá đó bằng cách đạt nhiệt độ trung bình là 103,2 độ F từ ngày 30/6 đến ngày 30/7. Văn phòng khí hậu cho biết trên mạng X: "Phoenix rất vui khi nhường kỷ lục cho Needles, hiện là thành phố nóng nhất hàng tháng của Hoa Kỳ."Nhưng Phoenix cũng không kém quá xa với nhiệt độ trung bình là 101,1 độ. Hai thành phố nóng nhất Hoa Kỳ chỉ có điểm chung là nóng. Phoenix là thành phố lớn thứ năm về dân số trong quận với khoảng 1,61 triệu cư dân. Needles, ngược lại, chỉ có chưa đến 5.000 cư dân thường trú — mặc dù nơi đây là trung tâm giao thông chính dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 40 và nằm trên Sông Colorado River. Hai thành phố khác của California có nhiệt độ trung bình trên 100 độ vào tháng 7 — là Blythe và Palm Springs.⦿ ---- New Jersey. Một người mẹ đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cả tội gây nguy hiểm cho trẻ em trong cái chết của cô con gái 6 tháng tuổi, em bé đã chết sau khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi nóng ở New Jersey trong hơn 4 giờ giữa một đợt nắng nóng, theo cảnh sát cho biết. Cảnh sát phản ứng với cuộc gọi 911 về một đứa trẻ trong một chiếc xe hơi tại bãi đậu xe trên Đường South Ridgedale, gần Tuyến đường 10 ở East Hanover vào ngày 17 tháng 7 đã phát hiện ra bé gái bất tỉnh. Bé gái bị tuyên bố tử vong tại bệnh viện.Mẹ của bé gái, Livia Patelli ở Roseland, đã để đứa bé trong xe trong 4 tiếng rưỡi.Cái chết trong chiếc xe hơi nóng của đứa trẻ là trường hợp thứ ba xảy ra ở khu vực tiếp giáp 3 tiểu bang vào ngày hôm đó. Trước đó, một đứa trẻ sơ sinh 8 tuần tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi nóng ở Lakewood. Người cha đã bị truy tố tội trong vụ án đó.Tại New York, cùng buổi tối hôm đó, một đứa trẻ mới biết đi đã tử vong sau khi được ẳm ra khỏi xe bên ngoài một khu chung cư ở New York. Nhiệt độ tăng vọt tới giữa những hàng số 90s độ F trong ngày 17 tháng 7 đó.⦿ ---- California: hôm nay, Thứ Bảy, khám bệnh và chích ngừa (cho cả trẻ em và người lớn) miễn phí. Walmart sẽ tổ chức Ngày sức khỏe miễn phí tại các hiệu thuốc trong cửa hàng vào thứ Bảy này. Tất cả các cửa hàng Walmart tại California sẽ tham gia sự kiện đặc biệt này. Các dịch vụ bao gồm kiểm tra sức khỏe miễn phí và vaccine giá rẻ: Kiểm tra sức khỏe miễn phí bao gồm glucose, cholesterol, huyết áp, BMI và kiểm tra thị lực (tùy địa điểm được chọn).Các loại vaccine giá cả phải chăng bao gồm uốn ván, sởi, quai bị, rubella (MMR), thủy đậu (thủy đậu/giời leo), ho gà (TDAP), viêm gan A & B, COVID-19, cúm, HPV, viêm phổi, v.v. Sẽ tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức khỏe và cơ hội trò chuyện với các dược sĩ.Các buổi khám sàng lọc và tiêm chủng của Ngày Wellness Day sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều hôm nay. Để tìm cửa hàng gần nhất, hãy truy cập:⦿ ---- California: trộm thư tăng vọt ở Los Altos. Cảnh sát đang điều tra tình trạng gia tăng trộm thư ở Los Altos. Cảnh sát Los Altos trong một bài đăng trên Instagram đã báo cáo rằng vụ trộm nhắm vào các hộp thư màu xanh của USPS ở khu vực trung tâm thành phố. Các vụ trộm xảy ra do nghi phạm đặt một vật thể vào hộp thư khiến thư không thể xuống đến đáy hộp thư, sau đó tên trộm sẽ lấy lại vào cuối ngày. Bưu điện USPS đã biết về tình hình này và đã đóng các hộp thư bên ngoài văn phòng Miramonte của mình.Cảnh sát Los Altos kêu gọi cư dân nếu thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào xung quanh bất kỳ hộp thư màu xanh nào, vui lòng liên hệ số (650) 947-2770. Cảnh sát đang tích cực điều tra vấn đề này.⦿ ---- Quận Cam: vé số cào độc đắc. “Tôi biết mình đã trúng giải, nhưng đừng nói toạc ra, và hãy cho tôi biết nếu điều đó là sự thật”, một người đàn ông bước đến cửa sổ sau của một gian hàng xổ số tại Hội chợ Quận Cam nói. Người chơi xổ số vô danh này đã cào trúng giải thưởng trị giá 1 triệu đô la, theo Ty Xổ số California thông báo vào thứ Sáu.Vé trúng thưởng Multiplier Craze Scratchers® đã được bán tại gian hàng CA Lottery LIVE! Người bán lẻ Maysa Dagher cho biết mọi người rất hào hứng khi người đó chơi trò chơi Multiplier Craze mới mua của mình. Đồng nghiệp của Dagher đã kiểm tra tấm vé xác nhận chiến thắng lớn và cũng rất phấn khích về việc bán vé. “Chúng tôi rất ồn ào và điên cuồng ở đây”, Dagher nói.⦿ ---- Illinois: Năm người đàn ông từ St. Louis đang phải đối mặt với các cáo buộc sau một chiến dịch thực thi chống buôn người ở Quận Monroe. Theo Sở Cảnh sát Tiểu bang Illinois, những người đàn ông này đã bị bắt trong chiến dịch kéo dài hai ngày ở khu vực Columbia tập trung vào việc xác định những cá nhân tìm cách tham gia vào các hành vi tình dục thương mại.Sở cảnh sát đã xác định những người đàn ông bị bắt và bị buộc tội, trong đó có:(34 tuổi) đến từ St. Louis, MO – Dụ dỗ trẻ em (Tội trọng loại 3), Đi du lịch để gặp trẻ em (Tội trọng loại 3), Dụ dỗ (Tội trọng loại 4), Dụ dỗ trẻ em (Tội trọng loại 4) và Bạo lực có vũ trang (Tội trọng loại X)⦿ ---- HỎI 1: Ngồi nhiều sẽ chết sớm, cần thể dục ít nhất 140 phút/tuần để tự cứu?ĐÁP 1: Đúng vậy. Mọi người có thể bù đắp thời gian ngồi nhiều bằng vài phút tập thể dục tích cực mỗi tuần, một nghiên cứu mới khẳng định. Những người ít vận động trong tám giờ trở lên mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong nói chung -- và đặc biệt là nguy cơ tử vong do bệnh tim -- nếu họ thực hiện 140 phút trở lên hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mỗi tuần, theo kết quả nghiên cứu.Những kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc khuyến khích mọi người tập thể dục mỗi tuần, "đặc biệt là đối với những cá nhân có hoàn cảnh sống đòi hỏi phải ngồi lâu, chẳng hạn như tài xế hoặc nhân viên văn phòng", nhà nghiên cứu cấp cao Sandra Albrecht, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Columbia Mailman cho biết. Những người ngồi nhiều trong tám giờ trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 77% nếu họ hoạt động thể chất vừa phải/mạnh dưới 140 phút mỗi tuần. Tuy nhiên, những người đạt mục tiêu 140 phút cũng có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 20%, theo kết quả nghiên cứu.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bất kể COVID-19 đang tăng trở lại, 78% dân Mỹ thoải mái, không lo gì nữa?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở ít nhất 35 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, nhưng điều đó không được hầu hết người Mỹ ghi nhận. Mặc dù các ca mắc COVID tăng đột biến, tổng cộng 78% người Mỹ mô tả mình là "không quá lo lắng" hoặc "hoàn toàn không lo lắng" về việc nhiễm vi khuẩn này vào mùa hè này, theo cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov.Chi tiết: