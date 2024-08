Canada: giông bão làm sập lều khóa tu Tu Viện Tây Thiên, 1 người chết, 50 bị thương.

.

- Tổ chức Hồi giáo Quỹ Black Muslim Leadership Council Fund tuyên bố ủng hộ Harris vì thân thiện với Palestine

- WP: Cuộc điều tra về nghi vấn Trump nhận 10 triệu đôla hối lộ từ tình báo Ai Cập bị Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr dìm năm 2017.

- TNS Gary Peters của Michigan phân tích: đảng Dân chủ có vẻ sẽ nắm giữ 52 ghế tại Thượng viện sau bầu cử tháng 11/2024

- Hội đồng Luật Khoa thủ đô (D.C. Bar) đề nghị treo 2 năm giấy phép hành nghề luật của đồng minh Trump là Jeffrey Clark

- Phóng viên WSJ từ nhà tù Nga về Mỹ kêu gọi Putin thả tù chính trị

- Chiến dịch của PTT Harris đã quyên được 310 triệu đô la trong tháng 7, hơn Trump

- Trump bị nội bộ Cộng Hòa mắng: Thống đốc [Cộng Hòa] tiểu bang New Hampshire nói cần nói chính sách, Cộng Hòa sẽ mất phiếu độc lập nếu Trump cứ chửi mắng chuyện màu da Harris

- Cộng hòa thắc mắc: PTT Harris "trốn tránh" báo chí nên chỉ còn duy nhất Trump giữa vòng vây báo chí

- TT Biden và PTT Harris chào đón các tù nhân từ Nga thả về Mỹ

- Vài giờ trước khi được thả khỏi nhà tù Nga để về Mỹ, Evan Gershkovich (phóng viên tờ Wall Street Journal) xin phỏng vấn Putun

- Ngoại trưởng Mỹ nói ứng cử viên đối lập Edmundo Gonzales đã thắng cử vào chức Tổng Thống Venezuela

- Tòa án Tối cao Venezuela đòi xác minh phiếu bầu. Tổng Thống đương nhiệm tự nói đã thắng cử. Đối lập nói Thổng Thống thua phiếu, nên biểu tình, 12 người chết, 1.200 người bị bắt giữ.

- Biden hối thúc Thủ tướng Israel cần ngừng bắn ngay giữa Israel và Hamas

- Nga: trao đổi tù nhân là do đàm phán giữa An ninh Nga và Tình báo Mỹ CIA

- Tổng thống Belarus: Biden "không liên quan gì đến" cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga, Mỹ và các nước phương Tây.

- Biden: không biết gì về thỏa thuận nhận tội của 3 người dính vụ khủng bố 9/11/2001 vì tôn trọng tư pháp độc lập

- Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer trình dự luật (Không có Vua) đòi gỡ bỏ phán quyết Tòa Tối Cao về miễn truy tố Trump thực ra là để nêu hiểm họa Trump nhằm kiếm phiếu cho bà Harris

- Chiến dịch của Trump quyên được 138,7 triệu USD trong tháng 7

- TT Biden cảm ơn tất cả các nước đồng minh giúp thu xếp đổi tù nhân với Nga

- Tòa kháng án New York bác đơn của Trump: giữ y nguyên lệnh cấm Trump chửi mắng bồi thẩm đoàn

- Trump đấu tố Biden rằng trao đổi tù nhân làm Mỹ xấu hổ, tốn tiền

- Biden chỉ trích Trump: Nhưng Trump khi còn ngồi ở Bạch Ốc có đưa con tin nào về đâu

- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi kể trong sách mới: nhiều bác sĩ đã báo động rằng Trump đã loạn trí

- Xe Tesla xuất xưởng TQ đạt 74.117 chiếc vào tháng 7, tăng 4,37%. Xe BYD đã giao 340.789 chiếc trong cùng tháng

- Cổ phiếu Intel đã giảm 20,07% trước giờ mở cửa thị trường vì tin cắt giảm 15% nhân viên (15.000 người)

- Chevron thu nhập quý 2 giảm 26%, còn 4,4 tỷ đô la

- Thế Vận 2024: Tthể dục dụng cụ (gymnastics) Hoa Kỳ đã thắng huy chương vàng (Simone Biles) và huy chương đồng (Sunisa Lee). Thi toàn đội, Mỹ cũng thắng huy chương vàng.

- Thế Vận phòng ngừa thiên vị: Giám khảo Benjamin Lowe môn lướt sóng bị sa thải vì bị chụp hình thân thiện với đội Úc

- Huy chương vàng Thế vận nhiều nhất Michael Phelps: 23 huy chương vàng bơi lội.

- Lee Kiefer là kiếm sĩ Mỹ đầu tiên thắng 3 huy chương vàng Olympic

- Câu hỏi: vận động viên Olympic có quyền thi đấu cho nước khác? Được phép, theo Hiến chương Olympic

- Vận động viên Austin Gomez sinh tại Mỹ nhưng đấu cho Mexico. Alex Rose (người bản xứ Michigan) thi đấu Thế vận cho Samoa. Myles Amine (đô vật từ Michigan) thi đấu cho San Marino

- Phái đoàn Thế Vận Palestine với 8 người từ nước khác, kêu gọi hòa bình cho Gaza, nơi 400 vận động viên Palestine đã bị bom Israel giết, và hạ tầng thể thao đã thành gạch vụn

- Amazon.com doanh thu tăng 10%

- Apple Inc. doanh thu quý 3 đạt 85,8 tỷ USD, tăng 5%

- Las Vegas: 1 cư dân San Diego tới Sân bay quốc tế Harry Reid, kéo máy, trúng 1,4 triệu USD.

- Viện trưởng Đại học UC từ chức sau 5 năm sóng gió vì đại dịch, đình công, phản chiến

- San Francisco: mua vé số Powerball trúng 5 số đầu, thắng giải 987.439 USD

- Quận Los Angeles: cảnh sát bắn chết 1 người sau cuộc truy đuổi vì không dừng xe

- San Diego: Thú cưng của người vô gia cư được cung cấp dịch vụ đầy đủ tiện nghi.

- Canada: giông bão làm sập lều khóa tu Tu Viện Tây Thiên, 1 người chết, 50 bị thương

- TIN VN. Không đồng tình mức tăng lương, 1.600 công nhân ngừng việc.

- TIN VN. Tháng 7 mưa lũ: 36 người chết và mất tích. Mưa lớn, lũ lụt, sạt lở có thể tiếp diễn.

- TIN VN. Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nói về phản ánh vẫn thiếu thuốc, chờ mổ lâu.

- HỎI 1: Người lớn LGBTQ có tới 18% im lặng về giới tính, và người song tính 23% giữ im lặng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đa số nói, xài cần sa sẽ giảm sử dụng thuốc giảm đau? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-2/8/2024) ⦿ ---- Hiệp hội xe hơi Trung Quốc (PCA: Passenger Car Association) tiết lộ hôm thứ sáu rằng lượng xe Tesla giao đến Trung Quốc đạt 74.117 chiếc vào tháng 7, tăng 4,37% so với tháng 6 và tăng 15,29% so với năm ngoái. Về phần mình, BYD, một công ty lớn khác trong lĩnh vực xe điện của Trung Quốc, đã giao 340.789 chiếc trong cùng tháng, cho thấy mức tăng khiêm tốn 0,17% so với tháng trước nhưng tăng đáng kể 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

.

Dữ liệu của PCA cũng báo cáo tổng doanh số bán xe điện mới trong tháng 7 tại Trung Quốc là 864.286 chiếc, tăng 90,6% so với tháng 6 và doanh số tích lũy trong nửa đầu năm 2024 là 950.000 chiếc.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Intel Corporation đã giảm trước giờ mở cửa thị trường của sáng Thứ Sáu sau thông báo thu nhập quý 2 của công ty công nghệ này. Intel có trụ sở tại California này đã lỗ ròng 1,6 tỷ đô la trong quý được báo cáo trái ngược với thu nhập ròng là 1,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Tổng doanh thu của công ty đã giảm 1% theo năm xuống còn 12,8 tỷ đô la.

.

Intel cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm 15% nhân viên, tương đương khoảng 15.000 việc làm, với dự kiến ​​sẽ cắt giảm nhân sự vào cuối năm. Công ty này cũng lưu ý rằng họ sẽ tạm dừng trả cổ tức bằng cổ phiếu bắt đầu từ quý tới để "ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp và thúc đẩy lợi nhuận bền vững hơn", theo Tổng Giám Đốc Patrick Gelsinger cho biết trong bản ghi nhớ. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh 20,07% vào lúc 4:05 sáng theo giờ miền Đông, giao dịch ở mức 23,22 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Hãng dầu Chevron Corp. cho biết trong bản báo cáo thu nhập quý 2 rằng thu nhập ròng của công ty đã giảm 26% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,4 tỷ đô la, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 24% xuống còn 2,43 đô la. Chevron cho rằng thu nhập giảm chủ yếu là do biên lợi nhuận thấp hơn trên doanh số bán sản phẩm tinh chế, không có các khoản thuế ưu đãi của năm trước và tác động tiêu cực của ngoại tệ. Trong khi đó, doanh thu tăng 4,7% so với quý 2 năm 2023, đạt 51,2 tỷ đô la và vượt quá kỳ vọng. Công ty cũng thông báo sẽ chuyển trụ sở chính từ California đến Texas. Cổ phiếu của Chevron đã mất 1,65% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh rằng "rõ ràng" đối với cả Hoa Kỳ và người dân Venezuela rằng ứng cử viên đối lập Edmundo Gonzales đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử tổng thống của đất nước này. Blinken tuyên bố rằng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) tuyên bố rằng Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mà không có "bằng chứng hỗ trợ" nào ủng hộ cho tuyên bố này.

.

"Trong khi đó, phe đối lập dân chủ đã công bố hơn 80 phần trăm số phiếu bầu nhận được trực tiếp từ các điểm bỏ phiếu trên khắp Venezuela", Blinken tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng các số phiếu bầu này cho thấy Gonzales đã giành được nhiều phiếu bầu nhất "với biên độ không thể vượt qua". Ông nhấn mạnh rằng chiến thắng của Gonzales cũng được các nhà quan sát độc lập, các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu và các cuộc kiểm phiếu nhanh ủng hộ. "Bây giờ là lúc các đảng phái Venezuela bắt đầu thảo luận về một cuộc chuyển giao tôn trọng, hòa bình theo luật bầu cử của Venezuela và nguyện vọng của người dân Venezuela", Blinken kết luận.

.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Venezuela yêu cầu tất cả mười ứng cử viên tổng thống phải ra làm chứng trước Phòng Bầu cử vào thứ Sáu như một phần của cuộc điều tra "xác minh" phiếu bầu, được cộng đồng quốc tế yêu cầu rộng rãi. "Quá trình điều tra và xác minh để xác nhận cuối cùng về kết quả của quá trình bầu cử diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 2024 đã được chấp nhận, hỗ trợ và khởi xướng", theo lời Carislia Rodriguez, chủ tịch Tòa án Tối cao, tuyên bố.

.

Theo yêu cầu của tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, tòa án tối cao tại quốc gia Nam Mỹ này đã yêu cầu tất cả các ứng cử viên tổng thống phải nộp số phiếu bầu của họ. Chiến thắng của Maduro trong cuộc bầu cử ngày 28/7 đã bị phe đối lập, cũng như một số nhà lãnh đạo từ Mỹ Latinh, bác bỏ. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Maduro đã giành được 51% số phiếu bầu. Thông báo về chiến thắng của ông đã làm dấy lên các cuộc biểu tình, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị bắt giữ.

.

⦿ ---- Cuộc điều tra về nghi vấn Trump nhận 10 triệu đôla từ tình báo Ai Cập bị Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr dìm năm 2017. Một tổ chức có liên hệ với cơ quan tình báo Ai Cập đã rút 10 triệu đô la tiền mặt 5 ngày trước khi Donald Trump trở thành tổng thống vào tháng 1 năm 2017, và Công tố đặc biệt Robert Mueller sau đó đã điều tra xem số tiền đó có đến tay Trump hay không trước khi Bộ trưởng Tư pháp khi đó là Bill Barr đưa ra quyết định mà một viên chức gọi là "gây sốc" là đóng cửa cuộc điều tra.

.

Đầu năm 2017, CIA đã thông báo cho các viên chức tại Bộ Tư pháp rằng tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi có thể đã tìm cách gửi tiền cho Trump, dựa trên các tuyên bố của một người cung cấp thông tin mật đáng tin cậy, và họ đã chuyển vụ này cho Mueller, người đã được bổ nhiệm vào tháng 5 để điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của tổng thống khi đó và Nga, theo báo Washington Post đưa tin.

.

Nhóm điều tra vụ án Ai Cập được gọi là Đội 10 ("Team 10"), tức là 10 triệu đô la, và họ nhận thấy rằng vào ngày 19/9/2016, chưa đầy hai tháng trước Ngày bầu cử, Trump đã có một cuộc họp kín với Sisi, người đã nắm quyền ba năm trước đó trong một cuộc đảo chính quân sự, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, và sau đó, chiến dịch của Trump cho biết ông đã nói với nhà lãnh đạo nước ngoài rằng Hoa Kỳ sẽ là một "người bạn trung thành" nếu ông được bầu làm tổng thống.

.

Hoa Kỳ đã giữ khoảng cách với Sisi kể từ cuộc đảo chính, và các nhà điều tra thấy rằng việc Trump nhanh chóng chấp nhận ông ta là có ý nghĩa, và khi trở thành tổng thống, Trump đã mời nhà lãnh đạo Ai Cập làm một trong những vị khách đầu tiên của mình tại Bạch Ốc và gặp lại ông ta trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.

.

Nhóm 10 đang điều tra xem liệu số tiền có được chuyển từ Cairo đến Trump hay không, điều này sẽ vi phạm luật bầu cử của Hoa Kỳ, và họ nghi ngờ rằng số tiền đó có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Trump khi bơm 10 triệu đô la tiền của chính Trump vào chiến dịch tranh cử của ông trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử năm 2016.

.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp đã ngăn cản các công tố viên và đặc vụ FBI thu thập các hồ sơ ngân hàng quan trọng, theo những người quen thuộc với vụ án cũng như các tài liệu và ghi chú cùng thời về cuộc điều tra, và Bộ trưởng Tư pháp của Trump khi đó đã giáng một đòn chí mạng vào vụ án bằng cách nêu nghi ngờ về việc liệu có đủ bằng chứng để tiếp tục cuộc điều tra hay không.

.

Barr đã chỉ đạo luật sư Hoa Kỳ do Trump bổ nhiệm cho địa hạt thủ đô (Quận Columbia), Jessie Liu, đích thân kiểm tra thông tin tình báo được phân loại để xác định xem có cần điều tra thêm hay không, và sau đó ông đã chỉ thị cho giám đốc FBI Christopher Wray áp dụng "sự giám sát của người lớn" (adult supervision) đối với các đặc vụ FBI mà Barr mô tả là "quyết tâm" thu thập hồ sơ của Trump, theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc trao đổi.

.

Công tố viên mà Barr bổ nhiệm để tiếp quản văn phòng từ Liu, người ban đầu đã theo đuổi cuộc điều tra một cách tích cực, đã đóng cuộc điều tra vào tháng 6/2020, với lý do "thiếu bằng chứng đủ để chứng minh vụ án này ngoài mọi nghi ngờ hợp lý" - điều này trái ngược với nhiều tháng bất đồng nội bộ về vụ án.

.

"Mọi người Mỹ nên quan tâm đến cách vụ án này kết thúc", một trong những nguồn tin quen thuộc với bất đồng nội bộ đó cho biết. "Bộ Tư pháp được cho là phải theo dõi bằng chứng bất kể nó dẫn đến đâu — họ luôn làm như vậy để xác định xem có xảy ra tội phạm hay không".

.

⦿ ---- Tổ chức Hồi giáo quốc gia đầu tiên tuyên bố "không cam kết" với nỗ lực tái tranh cử của Biden tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Harris. Salima Suswell, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Quỹ Black Muslim Leadership Council Fund (Hội đồng Lãnh đạo Hồi giáo Da đen), lần đầu tiên chia sẻ quyết định của nhóm với NBC News ngày hôm Thứ Sáu.

.

"Bà Harris đã thể hiện sự đồng cảm nhiều hơn với người dân Gaza so với cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump", Suswell nói về Harris. "Trong bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu trước Quốc hội, bà Harris đã quyết định không tham dự. Bà đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và tôi tin rằng bà cũng đã bày tỏ sự đồng cảm với cuộc sống thường dân và rất quan tâm đến việc viện trợ cho người dân Gaza".

.

⦿ ---- Một ủy ban điều trần được Hội đồng Luật Khoa thủ đô (D.C. Bar) ủy quyền đã khuyến nghị ngưng giấy phép hành nghề luật sư của đồng minh Trump là Jeffrey Clark trong hai năm vì những hành động của ông liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. "Như đã nêu dưới đây, chúng tôi thấy rằng Disciplinary Counsel (Ban kỷ luật) đã chứng minh bằng bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng ông Clark đã cố gắng gian dối và thực hiện hành vi đó với sự liều lĩnh thực sự phi thường", hội đồng đã viết trong báo cáo dài 216 trang.

.

Khuyến nghị này chưa phải là cuối cùng. Nếu Clark phản đối khuyến nghị của ủy ban, Hội đồng Trách nhiệm Chuyên môn sẽ nghe các lập luận bằng miệng vào một ngày chưa xác định. Trump đã cân nhắc việc bổ nhiệm Clark làm quyền Bộ trưởng Tư pháp trong những ngày trước vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Gary Peters của Michigan, chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ, hôm Thứ Năm đã nói rằng "rất có thể" đảng Dân chủ sẽ nắm giữ tới 52 ghế tại Thượng viện sau chu kỳ bầu cử này (tức là, đa số quá bán). Con đường dẫn đến 52 ghế sẽ bao gồm việc bảo vệ các ghế do đảng Dân chủ nắm giữ tại 2 tiểu bang đỏ và một loạt các tiểu bang tím và lật ngược các ghế tại Texas và Florida có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa, nơi các ứng cử viên đương nhiệm của đảng Cộng hòa được ủng hộ.

.

Peters cho biết rằng các cuộc đối đầu "ứng cử viên với ứng cử viên" có lợi cho đảng Dân chủ hơn là đảng Cộng hòa "có khuyết điểm" - và Harris đã tiếp thêm năng lượng cho cử tri. "Với việc Phó Tổng thống Harris hiện đang dẫn đầu danh sách, thật đáng chú ý khi thấy sự ủng hộ dành cho bà ấy tăng lên. Chắc chắn là tuyệt vời. Lượng năng lượng trên thực địa là điều mà tôi chưa từng thấy trong một thời gian dài, rất dài. Và điều đó sẽ báo hiệu rất tốt cho tất cả các cuộc đua vào Thượng viện của chúng ta trên khắp cả nước", theo Peters, người đứng đầu nhóm vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tại Thượng viện.

.

Ông cũng cho biết. “Việc có năng lượng trên thực địa với chiến dịch của Harris chỉ tạo động lực cho từng ứng cử viên để đảm bảo rằng họ sẽ giành chiến thắng vào cuối cùng. Chúng tôi đang xem xét cả Texas và Florida. Những con số đó rất mạnh. Và chúng tôi đang mong đợi lượng cử tri đi bỏ phiếu lớn sẽ giúp ích cho các ứng cử viên Dân chủ của chúng tôi. Tôi rất lạc quan cho cả Texas và Florida”.

.

⦿ ---- Phóng viên tờ Wall Street Journal Evan Gershkovich đã kêu gọi chính phủ Nga trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong các nhà tù của Nga, trong bình luận công khai đầu tiên của ông kể từ khi được thả khỏi nhà tù ở Nga. “Tôi vừa trải qua một tháng trong tù ở Yekaterinburg, nơi về cơ bản tất cả mọi người tôi ngồi cùng đều là tù nhân chính trị. Không ai biết họ công khai, họ có nhiều niềm tin chính trị khác nhau, họ không phải là những người ủng hộ Navalny, mọi người đều biết về họ,” ông nói trên đường băng, vừa bước xuống khỏi chuyến bay từ Nga đến Căn cứ Joint Base Andrews ở Maryland.

.

“Hôm nay là một khoảnh khắc thực sự xúc động ... nhưng sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể làm gì đó về họ,” ông nói. Khi được hỏi về tình hình của mình, nhà báo này cho biết: “Tôi bình an, đó là một chuyến bay tốt,” đồng thời nói thêm rằng sự ủng hộ đã “áp đảo”.

.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã công bố vào hôm Thứ Sáu rằng họ đã gây quỹ được 310 triệu đô la trong tháng 7, nâng quỹ chiến dịch lên 377 triệu đô la. Chiến dịch cho biết, tháng 7 là tháng gây quỹ cơ sở tốt nhất trong lịch sử tổng thống. Số tiền này cũng bao gồm 200 triệu đô la mà Harris đã huy động được trong tuần sau khi bà công bố.

.

Chiến dịch cho biết rằng 2/3 số tiền gây quỹ trong tháng 7 đến từ những người quyên góp lần đầu, tức là hơn hai triệu người. Ngoài ra, 94% số tiền quyên góp dưới 200 đô la và tháng 7 bao gồm số lượng người quyên góp thuộc Thế hệ Z nhiều gấp mười lần.

.

Phó tổng thống Harris đã công bố ý định tìm kiếm đề cử tổng thống của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua vào ngày 21 tháng 7 và toàn bộ số tiền gây quỹ trong tháng 7 bao gồm số tiền mà Biden đã huy động được trước khi chuyển đổi. Chiến dịch tranh cử của Harris hôm thứ Sáu cũng thông báo rằng chiến dịch của Biden, sau này trở thành chiến dịch của Harris, đã huy động được 1 tỷ đô la kể từ khi Biden phát động chiến dịch tái tranh cử vào tháng 4 năm 2023. Biden đã trao lại ủy ban gây quỹ Biden-Harris cho Harris khi ông bỏ cuộc đua.

.

Chiến dịch của cựu Tổng thống Trump đã công bố hôm thứ năm rằng đã huy động được gần 139 triệu đô la vào tháng 7. Tổng số tiền mặt trong tay là 327 triệu đô la.

.

⦿ ---- Trump bị nội bộ Cộng Hòa mắng. Thống đốc tiểu bang New Hampshire Chris Sununu (Cộng Hòa) đã cảnh báo những người Cộng hòa khác thay đổi chiến thuật chống lại Harris, lập luận rằng chiến thắng vào tháng 11 "không phải thông qua các cuộc tấn công nhân cách hay lăng mạ cá nhân" trong một bài xã luận được công bố hôm Thứ Năm.

.

"Trên thực tế, những cuộc tấn công đó khó có thể thu hút được một cử tri mới nào", Sununu viết trên tờ The New York Times. "Những câu nói dí dỏm — gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là 'kẻ vô tích sự', 'không phải người nghiêm túc' và 'kẻ cặn bã' — có thể khiến cử tri cơ sở nổi giận, nhưng chúng không giúp ích gì nhiều trong việc kết nối với các cử tri độc lập cần thiết để chốt thỏa thuận vào tháng 11".

.

Sununu đã đề cập đến một số trường hợp Trump và những người Cộng hòa khác gọi tên, nhưng đáng chú ý là ông không trực tiếp bình luận về sự xuất hiện của Trump tại một hội nghị của các nhà báo Da đen hôm trước ở Chicago, nơi ông đặt câu hỏi về bản sắc chủng tộc của Harris và ám chỉ rằng bà "tình cờ chuyển sang da đen". Sununu thường xuyên chỉ trích Trump và ông đã ủng hộ Nikki Haley vào tháng 12 trước khi bà hoãn cuộc chạy đua vào Bạch Ốc.

.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa cáo buộc Phó Tổng thống Harris "trốn" báo chí bằng cách không trả lời phỏng vấn và họp báo kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ. Và trong khi Harris đang trong tuần trăng mật chính trị sau khi thống nhất Đảng Dân chủ vốn đã chia rẽ sâu sắc về tương lai của Tổng thống Biden, một số đảng viên Dân chủ lo ngại phó tổng thống có thể rơi vào cùng một cái bẫy như Biden, người cũng bị soi mói chặt chẽ của báo chí.

.

"Họ phải sớm đưa bà Harris ra ngoài vì họ không thể để điều này trở thành một phần của câu chuyện", một chiến lược gia của đảng Dân chủ đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây cho biết về các cuộc tấn công mới nổi của đảng Cộng hòa mà Harris đang che giấu khỏi những câu hỏi khó hơn. "Tôi biết chúng ta đang ở trên đỉnh cao vào lúc này nhưng điều đó sẽ sớm kết thúc và sau đó thì sao?" chiến lược gia này cho biết.

.

Những đảng viên Dân chủ khác thừa nhận Harris sẽ cần phải trả lời một số cuộc phỏng vấn. Nhưng hiện tại, họ cho rằng điều đó có thể đợi và bà nên tiếp tục làm những gì mình đang làm. Họ lưu ý rằng Harris đã thu hút sự chú ý và nắm bắt được tinh thần thời đại chỉ bằng cách xuất hiện tại các cuộc mít tinh, như cuộc mít tinh ở Atlanta tuần này, nơi bà đã phát biểu trước đám đông chật kín và tràn đầy năng lượng tại đấu trường. Điểm dừng chân ở Atlanta khiến đảng Dân chủ nói rằng họ chưa từng thấy nhiều sự hào hứng như vậy từ một trong những ứng cử viên tổng thống của chính họ kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của Barack Obama.

.

"Phó tổng thống đang cho tất cả chúng ta thấy rằng bạn không cần phải thực hiện các cuộc phỏng vấn hoặc họp báo cấp cao để thu hút sự chú ý của giới truyền thông hoặc cử tri", chiến lược gia của đảng Dân chủ Christy Setzer cho biết. "Tôi cho rằng bà ấy có một chiến lược truyền thông mạnh mẽ: Các cuộc mít tinh lớn, tràn đầy năng lượng, đi khắp các tiểu bang dao động và có giọng điệu hoàn toàn khác biệt trong các quảng cáo và tuyên bố trên báo chí được thiết kế để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Thêm vào đó, bà ấy thực sự vui vẻ - bà ấy đang rất vui vẻ". Thêm nữa, hãy cứ để báo chí phỏng vấn Trump để rồi Trump trả lời lọng cọng với những lời vu khống vô căn cứ.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris chào đón các tù nhân đến Căn cứ chung Andrews ở Maryland, sau khi được thả khỏi Nga theo một phần của thỏa thuận trao đổi Washington-Moscow. Hai người Biden và Harris đứng ở chân máy bay chở 3 cựu tù nhân, cựu lính TQLC Hoa Kỳ Paul Whelan, phóng viên tờ Wall Street Journal Evan Gershkovich và Alsu Kurmasheva, một nhà báo người Mỹ gốc Nga. Ba người xuống máy bay từng người một, mỗi người bắt tay Biden và Harris trước khi được các thành viên gia đình và bạn bè của họ ôm chầm lấy.

.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm rằng họ không bị bắt và nếu có, thì phải đưa họ trở về", theo lời Biden nói với các phóng viên ngay sau khi chào đón 3 tù nhân về. Harris cũng nói ngay sau Biden với những phát biểu của riêng bà, tuyên bố rằng sự kiện này là "minh chứng cho tầm quan trọng của việc có một tổng thống hiểu được sức mạnh của ngoại giao".

.

⦿ ---- Vài giờ trước khi được thả khỏi nhà tù Nga để về Mỹ, Evan Gershkovich (phóng viên tờ Wall Street Journal) đã đưa ra một yêu cầu cuối cùng gây sốc với những kẻ bắt giữ mình như một phần trong nghi thức xuất cảnh: xin phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chi tiết này được tiết lộ trong một bài tường thuật dài về các cuộc đàm phán dẫn đến việc Gershkovich được tờ báo công bố, trong đó tiết lộ bản chất không ổn định của cuộc trao đổi tù nhân cuối cùng đã chính thức được công bố hôm thứ năm.

.

Yêu cầu này [phỏng vấn Putin] được đưa ra như một phần của yêu cầu ân xá cuối cùng gửi tới Putin, bao gồm một mẫu đơn gửi trực tiếp tới nhà độc tài Nga. Phóng viên Gershkovich, 32 tuổi, cũng được phép rời khỏi Nga để về Mỹ cùng với các giấy tờ mà ông đã viết trong thời gian bị giam giữ hơn một năm—các bài viết bao gồm cả phần mở đầu của một cuốn sách về trải nghiệm này. Thỏa thuận phức tạp này là cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa hai nước kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc gần ba thập niên trước, và bao gồm cả sát thủ người Nga Vadim Krasikov, người đã bị giam giữ tại Đức sau vụ giết người trắng trợn giữa ban ngày của một công dân Georgia (trong VN thường dịch là Gruzia) đã chiến đấu với quân đội Nga ở Chechnya.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh trong một cuộc tấn công phần lớn được cho là do Israel thực hiện đã "không giúp ích" cho khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Phát biểu với các phóng viên tại Căn cứ chung Andrews sau khi tiếp nhận các công dân Hoa Kỳ được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân với Nga, Biden cũng bày tỏ lo ngại về việc căng thẳng tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông sau khi Iran cảnh báo về các hành động trả đũa sau vụ giết hại Haniyeh.

.

Tổng thống nói thêm rằng trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông nhấn mạnh rằng có cơ sở cho một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và thúc giục Netanyahu cùng chính quyền Israel "hành động ngay bây giờ".

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ hôm thứ Sáu rằng cuộc trao đổi tù nhân với các nước phương Tây đã được đàm phán thông qua Sở An ninh Liên bang Nga (FSB) và Sở Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA). Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành các sắc lệnh ân xá cho một số công dân nước ngoài đã từng bị kết án tại Nga. Trong số những người được ân xá có phóng viên tờ The Wall Street Journal Evan Gershkovich, cựu lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ Paul Whelan và Alsu Kurmasheva, một nhà báo người Mỹ gốc Nga làm việc cho Đài phát thanh Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do.

.

Cuộc trao đổi 24 tù nhân giữa Nga, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đánh dấu cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Có 16 tù nhân nước ngoài đã được thả khỏi Nga để đổi lấy 8 tù nhân người Nga được thả khỏi các nhà tù ở Hoa Kỳ, Na Uy, Đức, Ba Lan và Slovenia.

.

⦿ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "không liên quan gì đến" cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và một số nước phương Tây. "Các cơ quan đặc biệt đã tiến hành các cuộc đàm phán này, họ thậm chí không liên quan đến các nhà ngoại giao", Lukashenko tuyên bố.

.

Sở tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm Thứ Năm rằng họ đã giúp làm trung gian cho cuộc trao đổi. Lukashenko tuyên bố Belarus cũng "giúp đỡ hết sức có thể", đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực tiến hành cuộc trao đổi được thực hiện "một cách lặng lẽ" do tình hình có nhiều rủi ro.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden tuyên bố không biết gì về thỏa thuận nhận tội của ba cá nhân bị cáo buộc âm mưu trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001, theo lời Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói với Fox News. "Việc này được tổ chức bởi một cơ quan điều tra quân sự độc lập. Bạch Ốc không biết về việc này, giao dịch này hoặc các quy trình dẫn đến việc này cho đến ngày hôm qua. Tổng thống đã chỉ đạo nhóm an ninh quốc gia của mình liên hệ với các cá nhân và lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng để thảo luận thêm về vấn đề này", Kirby cho biết.

.

Khalid Shaikh Mohammad, kẻ chủ mưu đằng sau các sự kiện, cùng với hai bị cáo khác, sẽ trốn thoát án tử hình bằng cách nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

.

⦿ ---- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã trình dự luật hôm thứ năm khẳng định rằng tổng thống không được miễn truy tố đối với các hành động hình sự, một nỗ lực nhằm đảo ngược phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao hồi tháng trước. Đạo luật "No Kings Act" (Không có Vua) của Schumer sẽ tuyên bố rằng tổng thống không được miễn truy tố đối với luật hình sự và làm rõ rằng Quốc hội, chứ không phải Tòa án Tối cao, sẽ quyết định luật hình sự liên bang sẽ được áp dụng cho ai.

.

Đa số Thẩm phán do đảng Cộng hòa chỉ định của Tòa án Tối cao đã quyết định vào ngày 1 tháng 7 rằng tổng thống được miễn truy tố rộng rãi khỏi việc truy tố hình sự đối với các hành động được thực hiện trong nhiệm vụ chính thức của họ—một quyết định khiến vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại Donald Trump vì những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của mình trở nên khả vấn và phải trả lại tòa dưới để xem hành động nào của Trump là hành động chính thức để được miễn truy tố.

.

Schumer cho biết Quốc hội có nghĩa vụ và thẩm quyền theo hiến pháp để kiểm tra Tòa án Tối cao về quyết định của mình. Ông cho biết: "Với những tác động nguy hiểm và hậu quả của phán quyết của tòa án, luật pháp sẽ là phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để sửa chữa tiền lệ nghiêm trọng mà phán quyết của Trump đã đưa ra". Dự luật của Thượng viện, có hơn hai chục đồng bảo trợ của đảng Dân chủ, được đưa ra sau khi Tổng thống Biden kêu gọi các nhà lập pháp vào đầu tuần này phê chuẩn một tu chính án hiến pháp hạn chế quyền miễn trừ của tổng thống, cùng với việc thiết lập giới hạn nhiệm kỳ và một bộ quy tắc đạo đức có thể thực thi đối với chín thẩm phán của tòa án. Dân biểu đảng Dân chủ Joseph Morelle đã đề xuất một tu chính án hiến pháp tại Hạ viện.

.

Những người Cộng hòa tại Quốc hội đã tập hợp xung quanh Trump để ăn mừng quyết định miễn truy tố như một chiến thắng. Theo AP, nếu không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa, dự luật của Schumer sẽ có rất ít cơ hội được thông qua. Một tu chính án hiến pháp sẽ còn khó thông qua hơn nữa. Một nghị quyết như vậy cần có 2/3 số phiếu bầu tại cả Hạ viện và Thượng viện và được 3/4 các tiểu bang phê chuẩn. Tuy nhiên, đảng Dân chủ coi các đề xuất này là một lời cảnh báo đối với Tòa án Tối cao và là nỗ lực sẽ tập hợp cơ sở cử tri của họ trước cuộc bầu cử tổng thống 2024. Phó Tổng thống Kamala Harris, người đang chạy đua với Trump vào tháng 11, cho biết trong tuần này rằng các cải cách là cần thiết vì "có một cuộc khủng hoảng niềm tin rõ ràng đang đối mặt với Tòa án Tối cao".

.

⦿ ---- Chiến dịch của Donald Trump và các chi nhánh đã thông báo hôm thứ năm rằng họ đã huy động được 138,7 triệu đô la vào tháng trước—tăng so với tháng 6 nhưng vẫn ít hơn so với hoạt động của đối thủ của ông cho biết họ đã thu được trong tuần đầu tiên. Tổng số tiền của Trump trong tháng 7 cao hơn 24% so với 111,8 triệu đô la được báo cáo trong tháng 6, theo Reuters đưa tin. Nỗ lực ám sát ứng cử viên của Đảng Cộng hòa diễn ra vào ngày 13 tháng 7, điều này có thể đã thúc đẩy những người ủng hộ quyên góp; các khoản đóng góp đã tăng vọt sau khi ông bị kết tội gian lận tại New York vào tháng 5. Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris chưa báo cáo tổng số tiền gây quỹ nhưng cho biết họ đã thu được 200 triệu đô la trong tuần đầu tiên ứng cử của bà.

.

Theo AP, chiến dịch của Trump cho biết họ có 327 triệu đô la tiền mặt trong tay khi bước vào tháng 8, khi cuộc bầu cử chỉ còn hơn ba tháng nữa. Chiến dịch của cựu tổng thống, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và các thực thể khác trước đó đã thông báo huy động được 331 triệu đô la trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào tháng 6—có nghĩa là tổng số tiền của họ trong tháng 7 đã vượt quá tốc độ đó. Tháng 7 cũng là tháng Trump công bố lựa chọn người đồng hành tranh cử: Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance.

Thế Vận 2024.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảm ơn tất cả các bên liên quan đến cuộc trao đổi tù nhân với Nga vào hôm thứ năm. Cuộc trao đổi đã chứng kiến nhà báo Evan Gershkovich, Paul Whelan, Alsu Kurmasheva, Vladimir Kara-Murza, năm người Đức và 7 công dân Nga được thả. "Các đồng minh của chúng ta rất quan trọng; họ thực sự quan trọng", Biden nói, bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi người tham gia vào các cuộc đàm phán. Cuộc trao đổi tù nhân này là cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh."Giờ đây, thử thách tàn khốc của họ đã kết thúc và họ đã được tự do", Biden khẳng định trong bài phát biểu của mình từ Phòng ăn Nhà nước của Bạch Ốc, được bao quanh bởi các thành viên gia đình của những tù nhân được thả. "Đó là một sự nhẹ nhõm đáng kinh ngạc".⦿ ---- Một tòa kháng án ở New York đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về lệnh cấm chỉ trích (gag order) liên quan đến vụ án Trump giả hồ sơ để che giấu tiền bịt miệng nữ nhơn của ông hôm thứ năm. "Lập luận của người nộp đơn rằng kết luận của phiên tòa cấu thành sự thay đổi trong hoàn cảnh bảo đảm chấm dứt điều khoản Lệnh cấm [chỉ trích] còn lại là vô ích", tòa án đã viết trong phán quyết của mình.Trong khi Trump nói rằng lệnh cấm là không cần thiết vì bản án của ông "cấu thành sự thay đổi trong hoàn cảnh", tòa án khẳng định rằng lệnh này thực sự vẫn cần thiết và nên có hiệu lực cho đến khi bản án được đưa ra. Nguyên thủy lệnh cấm đưa ra vì Trump từng nêu tên những người liên hệ tới tòa và các nhân chứng ra để chỉ trích, làm nhiều người cuồng nhiệt mê Trump đã hăm dọa bạo lực, dọa ám sát những người ra làm chứng và dọa bắn cả các bồi thẩm viên.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích việc trao đổi tù nhân giữa Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác, nhấn mạnh rằng các nhà đàm phán Washington "luôn là nỗi xấu hổ" vì họ bị cáo buộc không thể đảm bảo các thỏa thuận tử tế trong những trường hợp này mà theo ông không nên bao gồm phần thưởng bằng tiền.Lên mạng Truth Social, Trump đã đặt câu hỏi về đầy đủ các chi tiết của thỏa thuận cho phép phóng viên WSJ Evan Gershkovich, cựu lính TQLC Hoa Kỳ Paul Whelan, nhà báo người Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva và chính trị gia đối lập người Nga, nhà báo từng đoạt giải Pulitzer Vladimir Kara-Murza, cùng nhiều người khác được tự do."Chúng ta có trả tiền mặt cho họ không? Họ có trả tiền mặt cho chúng ta không (Xin hãy rút lại câu hỏi đó, vì tôi chắc chắn câu trả lời là KHÔNG)? Chúng ta có thả những kẻ giết người, kẻ giết người hay côn đồ không? Chỉ tò mò vì chúng ta không bao giờ đạt được thỏa thuận tốt, trong bất kỳ trường hợp nào, nhưng đặc biệt là trao đổi con tin [...] Tôi đã giải cứu được nhiều con tin và không đưa cho Quốc gia đối địch bất cứ thứ gì – và không bao giờ trả bất kỳ khoản tiền mặt nào", theo Trump viết.⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm sau khi Trump chỉ trích Biden về thỏa thuận trao đổi tù nhân của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông ấy có thể đưa các con tin ra ngoài mà không cần phải trao đổi bất cứ thứ gì. Ông nghĩ sao về điều đó", một phóng viên hỏi Biden khi Biden rời khỏi cuộc họp báo. Cười toe toét, Biden trả lời, "Tại sao ông ấy không làm điều đó khi còn là tổng thống", rồi ông bước ra khỏi sân khấu với ngón tay cái giơ lên."Vậy khi nào họ sẽ công bố thông tin chi tiết về vụ trao đổi tù nhân với Nga", Trump viết trong bài đăng trên Truth Social. "Tôi chỉ tò mò thôi vì chúng tôi chưa bao giờ đạt được thỏa thuận tốt, về bất cứ điều gì, nhưng đặc biệt là trao đổi con tin", ông nói thêm. Nhiều chi tiết của thỏa thuận hiện vẫn chưa được biết, ngoài việc có 26 người và bảy quốc gia tham gia. Trong số các tù nhân được trao đổi có sát thủ người Nga Vadim Krasikov, người đã bắn một công dân Gergia (Trong VN thường dịch là Gruzia) giữa ban ngày ở trung tâm Berlin. Thượng nghị sĩ J.D. Vance (Đảng Cộng hòa-OH) nói với CNN rằng thỏa thuận này được khởi xướng vì "những kẻ xấu trên khắp thế giới nhận ra rằng Donald Trump sắp trở lại nắm quyền, vì vậy họ đang dọn dẹp nhà cửa".⦿ ---- Rất ít người, ngay cả trong số những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Donald Trump, sẽ ngạc nhiên trước lời khẳng định của Nancy Pelosi trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của bà rằng bà không phải là người hâm mộ lớn nhất của ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Cộng Hòa. Nhưng cựu chủ tịch Hạ viện đã đưa ra ý kiến thứ hai cho chẩn đoán của bà rằng Trump, 78 tuổi, đã "mất trí".Theo The Guardian, tại một buổi lễ tưởng niệm vào đầu năm 2019 cho một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, Pelosi viết rằng bà đã được một loạt các bác sĩ nổi tiếng tiếp cận và nói với bà rằng họ "rất lo ngại rằng có điều gì đó thực sự không ổn" với Trump, người, vào thời điểm đó, tất nhiên, là tổng thống Hoa Kỳ."Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi thấy hành vi của ông ấy khó hiểu", Pelosi viết trong "The Art of Power: My Story as America's First Woman Speaker of the House" (Nghệ thuật quyền lực: Câu chuyện của tôi với tư cách là nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Hoa Kỳ). Bà cũng viết rằng bà đã rửa bát và giặt một mẻ quần áo khi chờ Phó Tổng thống Mike Pence trả lời lời kêu gọi của bà về việc ông ấy viện dẫn Tu chính án thứ 25 và bãi nhiệm Trump, nhưng ông Pence không bao giờ bắt máy.⦿ ----Đội tuyển thể dục dụng cụ (gymnastics) Hoa Kỳ đã giành vị trí thứ nhất và thứ ba ở nội dung toàn năng cá nhân nữ tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 hôm thứ Tư, với ngôi sao của đội là cô Simone Biles, giành huy chương vàng Olympic thứ hai trong sự nghiệp của mình ở nội dung này. Huy chương bạc thuộc về Rebeca Andrade người Brazil, với 57,932 điểm, và huy chương đồng thuộc về Sunisa Lee người Mỹ, với 56,465 điểm. Cô Sunisa Lee là gốc người Hmong, một sắc tộc ở biên giới Việt Nam và Lào, gia đình cô sang Mỹ tỵ nạn sau cuộc chiến VN 1975.Cô Biles đã có lợi thế đáng kể so với các đối thủ khác, đạt tổng điểm đáng chú ý là 59,131 ở bốn bài tập. Cô đã đạt 15,766 điểm ở nội dung nhảy xà vault, 14,566 điểm ở nội dung xà thăng bằng (balance beam), 13,733 điểm ở nội dung xà lệch (uneven bars) và 15,066 điểm ở nội dung bài tập trên sàn. Bên cạnh việc là một phần của nhóm Hoa Kỳ cũng đã giành vị trí thứ nhất ở nội dung đồng đội thể dục nghệ thuật nữ tại Paris, Biles đã giành được huy chương cá nhân thứ hai của mình, như cô đã làm được ở Rio de Janeiro 2016.⦿ ---- Một giám khảo lướt sóng Olympic đã bị đuổi ra khỏi hội đồng giám khảo ở Tahiti vì một bức ảnh cho thấy ông có vẻ thân thiện với một vận động viên thi đấu và huấn luyện viên của vận động viên này. Theo hãng thông tấn Associated Press, giám khảo Benjamin Lowe được chụp ảnh cùng với người đồng hương người Úc và là vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Ethan Ewing trong một câu chuyện trên Instagram do một bình luận viên của Thế vận hội Paris tải lên.Bức ảnh bắt đầu lan truyền trực tuyến ngay sau khi được đăng tải, cho thấy Ewing, Lowe và huấn luyện viên lướt sóng của Đội tuyển Úc Bede Durbidge ôm nhau "bồ bịch" cùng với chú thích "3 chàng trai Straddie này đang thể hiện tài năng của mình tại Thế vận hội" cùng hai biểu tượng cảm xúc trái tim.Hiệp hội Lướt sóng Quốc tế (International Surfing Association) thông báo rằng Lowe sẽ bị loại khỏi hội đồng giám khảo vào thứ năm, đồng thời nói thêm rằng quyết định này được đưa ra để "bảo vệ tính toàn vẹn và công bằng của cuộc thi đang diễn ra" và "một giám khảo tương tác theo cách này với một vận động viên và đội của họ là không phù hợp."⦿ ---- Ai huy chương vàng Thế vận nhiều nhất? Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về số huy chương vàng giành được trong lịch sử, nhưng một số ít vận động viên đã từng là — hoặc vẫn là — siêu sao trong môn thể thao của họ có nhiều huy chương hơn hầu hết. Một số người hiện đang giữ kỷ lục thi đấu tại Paris năm nay và có thể sẽ tăng số huy chương của họ.Sau đây là những người Mỹ đã giành được nhiều huy chương vàng nhất trong số các vận động viên Olympic của Hoa Kỳ.--- Michael Phelps: 23 huy chương vàng. Là vận động viên Olympic được vinh danh nhiều nhất thế giới, Michael Phelps đã thống trị thế giới bơi lội cho đến khi anh giải nghệ năm 2016. Phelps đủ điều kiện tham dự Thế vận hội đầu tiên của mình vào năm 2000 ở tuổi 15, và đến năm 2004, anh đã san bằng kỷ lục thế giới, giành 8 huy chương tại một Thế vận hội duy nhất với sáu huy chương vàng và hai huy chương đồng. Năm 2008, anh đã giành được nhiều huy chương nhất cho đến nay, mang về tám huy chương vàng, phá vỡ một kỷ lục Olympic khác. Phelps tiếp tục giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2012 và 2016 với tổng cộng 23 huy chương.--- Mark Spitz: 9 huy chương vàng. Vận động viên bơi lội Mark Spitz bắt đầu sự nghiệp Olympic của mình với hai huy chương vàng đồng đội vào năm 1968. Bốn năm sau, anh là vận động viên thành công nhất tại Thế vận hội Munich 1972, giành bảy huy chương vàng bơi lội, một kỷ lục được giữ vững cho đến khi Michael Phelps vượt qua vào năm 2008.--- Carl Lewis: 9 huy chương vàng. Carl Lewis, một siêu sao điền kinh, là một trong số ít vận động viên Olympic giành huy chương vàng ở cùng một nội dung cá nhân trong bốn kỳ Thế vận hội Olympic liên tiếp. Vận động viên chạy nước rút và nhảy xa này đã giành bốn huy chương vàng tại Thế vận hội Los Angeles 1984, hai huy chương vàng tại Seoul năm 1988 và hai huy chương vàng tại Thế vận hội Barcelona 1992. Huy chương vàng cuối cùng của anh là ở nội dung nhảy xa tại Thế vận hội Mùa hè 1996 ở Atlanta.--- Jenny Thompson: 8 huy chương vàng. Jenny Thompson đã giành được nhiều huy chương vàng nhất trong số những phụ nữ Mỹ. Nữ vận động viên bơi lội này đã tham gia Thế vận hội Mùa hè 1992, 1996, 2000 và 2004, giành được tất cả tám huy chương vàng của mình ở các nội dung tiếp sức. Với tổng cộng 12 huy chương trong bốn kỳ Thế vận hội, cô có nhiều huy chương bơi lội hơn bất kỳ nữ vận động viên Olympic nào khác.--- Katie Ledecky: 8 huy chương vàng. Là một vận động viên bơi lội xuất sắc, Katie Ledecky đã giành được huy chương vàng ở tuổi 15 trong lần đầu tiên tham dự Thế vận hội tại Thế vận hội London năm 2012. Giờ đây, cô được biết đến với việc phá vỡ các kỷ lục thế giới và thường đánh bại các đối thủ của mình với khoảng cách lớn, vận động viên người Mỹ 27 tuổi này đã đến Paris với mong muốn nâng cao thêm sáu huy chương vàng Olympic cá nhân của mình. Cô đã giành được một huy chương khác - huy chương vàng thứ tám của mình - ở nội dung 1.500 mét. Nếu Ledecky giành thêm một huy chương vàng nữa tại Paris, cô sẽ vượt qua kỷ lục của Jenny Thompson về số huy chương vàng nhiều nhất của một phụ nữ Mỹ.--- Matt Biondi: 8 huy chương vàng. Vận động viên bơi lội Matt Biondi đã mang về năm huy chương vàng tại Thế vận hội Seoul năm 1988, lập nhiều kỷ lục thế giới trong quá trình này. Biondi đã tham gia Thế vận hội mùa hè năm 1984, 1988 và 1992.--- Caeleb Dressel: 8 huy chương vàng. Vận động viên người Mỹ 27 tuổi này là một vận động viên nổi bật tại Thế vận hội Tokyo, giành được năm huy chương vàng, nhưng sự kiệt sức đã khiến anh phải từ bỏ môn thể thao này vào giữa giải vô địch thế giới năm 2022. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, anh đã không đủ điều kiện tham dự giải vô địch thế giới năm 2023. Trong một sự trở lại ngoạn mục, anh đã giúp đội tiếp sức tự do 4x100 mét nam giành huy chương vàng tại Paris.--- Ray Ewry: 8 huy chương vàng. Ray Ewry đã vượt qua bệnh bại liệt (polio) khi còn nhỏ để trở thành một vận động viên điền kinh xuất sắc, lập kỷ lục ở nội dung nhảy đứng (standing jumps) trong nhiều thập niên. Ông đã giành được ba huy chương vàng tại Thế vận hội Paris năm 1900, ba huy chương vàng tại Thế vận hội London năm 1904 và hai huy chương vàng tại Thế vận hội St. Louis năm 1908.⦿ ---- Lee Kiefer đã trở thành đấu sĩ người Mỹ đầu tiên giành ba huy chương vàng Olympic khi Hoa Kỳ giành huy chương vàng đấu kiếm đồng đội đầu tiên ở nội dung kiếm lá nữ (women's foil) tại Thế vận hội Paris vào thứ năm. Đội gồm hai huy chương vàng cá nhân Kiefer, huy chương bạc Lauren Scruggs, Jacqueline Dubrovich và Maia Weintraub đã giành chiến thắng 45-39 trước Ý trong trận chung kết.Scruggs đã phải đối mặt với một cuộc phản công muộn từ Arianna Errigo của Ý, người đã thu hẹp khoảng cách tám điểm so với Hoa Kỳ xuống còn ba, nhưng cô gái 21 tuổi này đã giành được ba điểm tiếp theo để khép lại chiến thắng và ăn mừng bằng tiếng reo hò vui mừng.Weintraub, đấu thủ dự bị của đội Hoa Kỳ, đã được thay ra vào trận chung kết và ngay lập tức đối mặt với đấu sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Ý, Errigo, người đã giành huy chương vàng năm 2012. Điều đó không làm Weintraub nao núng, người đã có thành tích 6-4 trước Errigo và 11-5 trong hai trận đấu của cô. Kiefer trước đó đã xoay chuyển tình thế trong trận bán kết với Canada, giành tổng cộng 23-12 trong ba trận đấu của mình, bao gồm 13-4 trước Yunjia Zhang 16 tuổi khi Hoa Kỳ đã bị dẫn trước bốn điểm. Hoa Kỳ đã giành chiến thắng với tỷ số 45-39.Hoa Kỳ hiện có bốn huy chương đấu kiếm tại Thế vận hội Paris và hai huy chương vàng đấu kiếm tại cùng một kỳ Thế vận hội lần đầu tiên, cũng như huy chương vàng đồng đội đầu tiên cho Hoa Kỳ.⦿ ---- Thế vận hội Olympic mùa hè 2024 chính thức khai mạc tại Paris vào ngày 26/7. Các vận động viên người Mỹ đại diện cho đất nước ở nhiều môn thể thao, bao gồm thể dục dụng cụ, bóng rổ, bóng đá và quần vợt. Nhưng một số người Mỹ, như vận động viên điền kinh Alex Rose và đô vật Austin Gomez, đang tham gia các kỳ Thế vận hội năm nay cho 2 nước Samoa và Mexico.Một dòng tweet lan truyền với hàng triệu lượt xem đặt câu hỏi tại sao một số vận động viên lại đại diện cho một quốc gia mà họ không sinh sống. Bài đăng, đề cập đến đội tuyển Olympic của Palestine, có nội dung: "Tại sao phần lớn thậm chí không sống ở 'Palestine'? Làm sao họ đủ điều kiện tham gia?"Câu hỏi tổng quát hóa là: Một số vận động viên Olympic có được phép thi đấu cho một quốc gia khác ngoài quốc gia mà họ sinh sống không?Câu trả lời dựa theo Hiến chương Olympic và theo tiểu sử vận động viên trên trang web chính thức của Thế vận hội: Được phép. Đúng là, một số vận động viên Olympic được phép thi đấu cho một quốc gia khác ngoài quốc gia mà họ sinh sống. Một số vận động viên có thể chọn quốc gia mà họ muốn đại diện tại Thế vận hội. Theo luật của Điều 41 trong Hiến chương Olympic, một vận động viên có quốc tịch ở hai hoặc nhiều quốc gia cùng một lúc có thể chọn quốc gia để đại diện.Tuy nhiên, có quy định hạn chế tần suất họ có thể thay đổi liên kết. Theo Hiến chương Olympic, nếu một vận động viên đại diện cho một quốc gia tại Thế vận hội, các trò chơi khu vực hoặc châu lục hoặc các giải vô địch được Liên đoàn thể thao quốc tế công nhận, họ phải đợi ba năm trước khi đại diện cho một quốc gia khác. Thời gian này có thể được rút ngắn hoặc hủy bỏ bởi Liên đoàn thể thao quốc tế và Ủy ban Olympic quốc gia.--- Vận động viên Austin Gomez sinh tại Mỹ nhưng đấu cho Mexico. Nhiều vận động viên Olympic tại Thế vận hội Paris năm nay là công dân Hoa Kỳ đại diện cho các quốc gia khác nhau. Ví dụ, đô vật Austin Gomez sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng đang thi đấu cho Mexico, nơi anh có quốc tịch kép. Trong khi Gomez đang ở trong đội đấu vật tại Đại học Michigan, anh ấy đã đấu vật quốc tế cho Mexico kể từ năm 2022.Alex Rose, người bản xứ Michigan, đang thi đấu tại Thế vận hội năm nay cho Samoa. Rose trước đây cũng đã thi đấu cho Samoa tại Thế vận hội Rio 2016 và Tokyo 2020. Myles Amine, một đô vật cũng đến từ Michigan, đang thi đấu cho San Marino năm nay, giống như anh ấy đã từng làm tại Thế vận hội Tokyo 2020.⦿ ---- Không có một vận động viên nào từ Gaza tới dự Thế Vận Paris. Do vậy, chỉ có 8 người Palestine từ khắp nơi trên thế giới tới Paris để thi đấu cho dân tộc của họ, để tôn vinh nguồn gốc tổ tiên của mình trong Đội tuyển Olympic Palestine cho Thế vận 2024 tại Paris. Ủy ban Olympic quốc gia Palestine tuyên bố rằng khoảng 400 vận động viên Palestine đã bị quân Israel giết kể từ ngày 7 tháng 10, với cơ sở hạ tầng thể thao bị mưa bom của Israel phá hủy phần lớn.Abu Sal là một trong hai người cầm cờ cho đoàn đại biểu Palestine trong cuộc diễn hành trên sông Seine dưới trời mưa vào thứ sáu. Chiếc áo sơ mi trắng của anh có thêu hình ảnh máy bay chiến đấu thả bom xuống những đứa trẻ đang chơi thể thao. "Chiếc áo này đại diện cho bức tranh hiện tại ở Palestine", Abu Sal nói với AFP vào thứ bảy. "Những đứa trẻ bị tử vì đạo và chết dưới đống đổ nát, những đứa trẻ có cha mẹ bị tử vì đạo và bị bỏ lại một mình không có thức ăn hoặc nước uống".Jibril Rajoub, chủ tịch Ủy ban Olympic Palestine, nói với AFP rằng họ đã kiểm tra với ủy ban tổ chức địa phương của Thế vận hội Paris để xem chiếc áo của Abu Sal có vi phạm các quy định của Olympic hay không. "Đó là thông điệp về hòa bình. Đó là thông điệp thu hút sự chú ý", ông nói. "Đây là phản chiến, phản đối giết chóc. Điều này tuân thủ Hiến chương Olympic". Rajoub nói thêm: "Chúng tôi đã trình bày, họ đã chấp thuận."⦿ ---- Amazon.com Inc. đã công bố báo cáo thu nhập quý 2 vào thứ năm, thông báo rằng doanh thu ròng của công ty đạt 148,8 tỷ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và phần lớn phù hợp với ước tính. Thu nhập ròng được công bố là 13,5 tỷ đô la, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,26 đô la, cao hơn 94% so với quý 2 năm 2023. Tổng thu nhập hoạt động tăng vọt 90% lên 14,7 tỷ đô la, trong khi thu nhập hoạt động của Amazon Web Services (AWS) tăng 19% lên 26,3 tỷ đô la. Hướng dẫn quý 3 năm 2024 của gã khổng lồ công nghệ này cho thấy doanh thu ròng từ 154 tỷ đô la đến 158,5 tỷ đô la và thu nhập hoạt động từ 11,5 tỷ đô la đến 15 tỷ đô la.⦿ ---- Apple Inc. đã công bố vào thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 3 của năm tài chính 2024 đạt 85,8 tỷ đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong quý 3, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,40 đô la, trong khi thu nhập ròng tăng từ 19,9 tỷ đô la lên 21,44 tỷ đô la. Doanh số bán iPhone mang về 39,3 tỷ đô la cho gã khổng lồ công nghệ, trong khi doanh thu từ máy Mac và iPad lần lượt là 7 tỷ đô la và 7,1 tỷ đô la.⦿ ---- Las Vegas: 1 cư dân San Diego tới kéo máy, trúng 1,4 triệu USD. Một người đàn ông San Diego đã thử vận may của mình bằng cách đánh bạc tại máy đánh bạc ở sân bay Las Vegas và đã thắng hơn 1 triệu đô la. Trong một bài đăng trên X, Sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas đã chúc mừng người đánh bạc đến từ San Diego về chiến thắng giải độc đắc khổng lồ trị giá 1,4 triệu đô la khi chơi máy Wheel of Fortune.Người chiến thắng giấu tên, đội mũ San Diego Padres, đã tạo dáng chụp ảnh trước máy đánh bạc chiến thắng sau chiến thắng lớn của mình. "Hãy giữ chặt mũ của bạn, vì chúng tôi vừa có một CHIẾN THẮNG LỚN khác tại LAS! CHÚC MỪNG rất nhiều du khách may mắn đến từ San Diego, người vừa giành được số tiền khổng lồ 1,4 TRIỆU ĐÔ LA tại Dollar Wheel of Fortune tại E Gates!", bài đăng trên mạng xã hội có đoạn như trên.Mỗi ngày, hàng nghìn du khách đến và đi từ Las Vegas có cơ hội hiếm có để tận hưởng một trong những trò tiêu khiển được yêu thích nhất của thành phố và đánh bạc khi ở sân bay. Theo tạp chí Las Vegas-Review Journal, Sân bay quốc tế Harry Reid là một trong hai sân bay tại Hoa Kỳ hiện có máy đánh bạc, sân bay còn lại là Sân bay quốc tế Reno-Tahoe.⦿ ---- Viện trưởng hệ Đại học California (UC: University of California) đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông sẽ từ chức sau năm năm lãnh đạo một trong những hệ thống trường đại học công lập lớn nhất quốc gia vượt qua đại dịch COVID, các cuộc đình công của nhân viên và các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường.Michael V. Drake, người da đen đầu tiên đảm nhiệm vai trò này trong lịch sử hơn 150 năm của hệ thống, cho biết ông sẽ từ chức vào cuối năm học 2024-2025. Ông gọi việc đảm nhiệm chức vụ này là "vinh dự của cả cuộc đời". Bản tuyên bố viết: "Tôi vô cùng tự hào về những gì cộng đồng UC đã đạt được. Trong mọi bước ngoặt, tôi đều cố gắng lắng nghe những người tôi phục vụ, duy trì các giá trị chung của UC và làm mọi cách có thể để đưa tổ chức này vào tình trạng tốt hơn trước. Tôi tự hào khi thấy trường Đại học tiếp tục tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của vô số người dân California thông qua nghiên cứu, giảng dạy và dịch vụ công".Drake bắt đầu đảm nhiệm vai trò này vào tháng 7/2020, chỉ vài tháng sau khi đại dịch bắt đầu và khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho chủng tộc nổ ra trên khắp cả nước sau vụ sát hại George Floyd. Trong những năm kể từ đó, hệ thống UC đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình cấp cao khác, bao gồm cả năm 2022 khi hàng nghìn sinh viên sau đại học đình công đòi tăng lương và đầu năm nay khi sinh viên dựng trại để phản đối chiến tranh ở Gaza.Ông đã giúp tạo ra các kế hoạch giảm mức tăng học phí và cung cấp học phí miễn phí cho sinh viên người Mỹ bản địa là công dân của các bộ lạc được liên bang công nhận. Đại học California tuyển sinh gần 300.000 sinh viên và là hệ thống trường đại học lớn thứ hai trong tiểu bang sau hệ Đại học Tiểu bang California (CSU: California State University), nơi tuyển sinh hơn 450.000 sinh viên hàng năm.⦿ ---- San Francisco: Một người chơi vé số Powerball ở San Francisco đã mua một tấm vé trùng với năm số đầu tiên trong kỳ quay thưởng đêm thứ Tư và có giá trị gần 1 triệu đô la, theo Xổ số California. Tấm vé trúng thưởng 5/5 được bán tại Buddies Market ở số 696 Chenery St. tại khu phố Glen Park của San Francisco và có giá trị 987.439 đô la, theo Ty xổ số cho biết.

Các số trúng thưởng trong kỳ quay thưởng Powerball trị giá 154 triệu đô la vào thứ Tư là 23-34-37-50-58 và số Powerball là 7. Không có vé trúng giải độc đắc nào được bán trong kỳ quay thưởng, nghĩa là tổng giải thưởng ước tính cho kỳ quay thưởng Powerball vào thứ Bảy tăng lên 171 triệu đô la. Chủ tiệm Buddies Market có thể đủ điều kiện để nhận tiền thưởng vì đã bán tấm vé trúng thưởng. Tổng giải thưởng của Mega Millions đã đạt mức ước tính là 358 triệu đô la cho kỳ quay thưởng đêm thứ Sáu.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi cảnh sát bắn chết một người sau cuộc truy đuổi ở Thung lũng San Gabriel Valley. Cảnh sát San Gabriel đã dừng xe Jeep đời 2015 khi tài xế không dừng lại và cuộc truy đuổi bắt đầu ở thành phố San Gabriel. Cảnh sát đã truy đuổi tài xế vào đêm thứ Tư cho đến khi kết thúc ở Rosemead. Vì lý do chưa rõ, các cảnh sát đã nổ súng vào người đó.

.

Lính cứu hỏa đã đến kịp nhưng tài xế đã tử vong tại hiện trường. Bộ Tư pháp California đang chỉ đạo cuộc điều tra. "Để duy trì tính toàn vẹn của cuộc điều tra, Sở Cảnh sát San Gabriel hiện đang hạn chế thông tin có thể chia sẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin cập nhật khi có thể", thông cáo cho biết. Cả tên tài xế và tên của các cảnh sát đã nổ súng đều giữ kín.

.

⦿ ---- San Diego: Thú cưng của người vô gia cư được cung cấp dịch vụ đầy đủ tiện nghi. Tất cả những người nuôi thú cưng đều biết rằng dịch vụ và chăm sóc thú y có thể tốn kém và đôi khi không đủ khả năng chi trả. Đó là lý do tại sao Project Street Vet và Ty Cảnh sát Quận San Diego giúp cung cấp dịch vụ tại thị trấn Oceanside cho thú cưng của những người vô gia cư và những người có nhu cầu.

.

Gus nói: "Cảm ơn rất nhiều vì lần thứ hai, .cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Gus là một trong số nhiều người đã đưa chó của mình đến tiêm vaccine, uống thuốc và kiểm tra sức khỏe tại sự kiện hôm thứ Tư. Đây là lần thứ hai anh đưa chó của mình đến Project Street Vet để được cung cấp dịch vụ miễn phí. Khoảng một lần một tháng, các tổ chức này cung cấp dịch vụ thú y tại trạm Sprinter Oceanside College Blvd. Hôm thứ Tư, Project Street Vet đã giúp đỡ 21 chú chó và ba chú mèo.

.

Các dịch vụ họ cung cấp bao gồm tiêm vaccine, kiểm tra, thuốc trị bọ chét và ve, các loại thuốc và phương pháp điều trị phòng ngừa khác, dịch vụ triệt sản và nhiều dịch vụ khác. Họ cũng phát thức ăn, đồ chơi và dây xích được tặng. Các tổ chức cho biết cộng đồng Oceanside rất cần dịch vụ thú y.

.

⦿ ---- Canada: Một du khách quốc tế đã chết và hàng chục người khác bị thương sau khi một chiếc lều bị sập tại một trung tâm thiền Phật giáo vào tối thứ Tư tại một cộng đồng nhỏ ở phía tây bắc Edmonton. Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết một công trình đã bị sập trong thời tiết khắc nghiệt vào khoảng 5:30 chiều MT tại Trung tâm Thiền Westlock Meditation Centre (Tu Viện Tây Thiên) ở Busby, Alta., cách Edmonton khoảng 70 km về phía tây bắc.

.

"Một cơn bão đã kéo đến cùng với một số cơn gió mạnh và tại một thời điểm, cấu trúc lều đã bị sập đè lên nhiều người bên trong", theo lời Hạ sĩ Troy Savinkoff của Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết.

.

Michael Nguyen, người phát ngôn của Trung tâm Thiền Westlock, cho biết khoảng 400 người đã tụ tập tại trung tâm để tham gia khóa tu kéo dài 11 ngày, nơi những người tham gia sống như các tăng, ni từ sáng đến tối. Ông cho biết Viện Nghiên cứu Phật giáo Edmonton Buddhist Research Institute (EBRI) tổ chức khóa tu thường niên này, bắt đầu từ năm 2002.

.

Nguyen cho biết những người tham gia đều là người lớn, thuộc mọi giới tính. Savinkoff cho biết du khách đến từ Hoa Kỳ, Úc, Đức, Việt Nam, Bỉ và các quốc gia khác. Ông cho biết hầu hết những người tham dự đều tập trung tại lều sự kiện lớn màu trắng để ăn tối trước buổi định hướng khi cơn bão ập đến.



Khu vực Westlock đang trong tình trạng cảnh báo giông bão nghiêm trọng vào tối thứ Tư. Ông cho biết những người tổ chức đang nỗ lực đưa những người tham gia vào bên trong các tòa nhà đến nơi an toàn khi gió mạnh hơn. Cảnh sát Hoàng gia Canada không có thông tin về độ tuổi hoặc quê quán của người đã chết. Nguyen cho biết người đã chết không phải người Canada.





Savinkoff cho biết ít nhất chín xe cứu thương đã đưa khoảng 40 người bị thương đến năm hoặc nhiều bệnh viện hơn trong khu vực. Ông cho biết tất cả những người đó đều trong tình trạng ổn định. Ít nhất 50 người khác bị thương nhẹ, một số người được điều trị tại hiện trường, Savinkoff cho biết.

.

Nguyen, của trung tâm thiền, cho biết các chuyên gia y tế và nhân viên y tế tâm thần của tổ chức sẽ đến thăm những người tham gia bị thương tại bệnh viện. Christine Wiese, Quận trưởng Quận Westlock, cho biết quận chia sẻ nỗi đau buồn của những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

.

⦿ ---- TIN VN. Không đồng tình mức tăng lương, 1.600 công nhân ngừng việc. Theo Báo Lao Động. Công đoàn, các cơ quan chức năng tại tỉnh Bắc Giang tích cực vào cuộc giải quyết vụ việc 1.600 công nhân ngừng việc liên quan đến tăng lương cơ bản. Sáng 2.8, khoảng 1.600 công nhân Công ty TNHH KD Sports Việt Nam (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể để đề nghị lãnh đạo công ty giải quyết các kiến nghị của người lao động. Công ty TNHH KD Sports Việt Nam chuyên may công nghiệp, là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, tổng số công nhân lao động khoảng 1.600 người, làm việc tại 3 xưởng.

.

⦿ ---- TIN VN. Tháng 7 mưa lũ: 36 người chết và mất tích. Mưa lớn, lũ lụt, sạt lở có thể tiếp diễn. Theo Quốc Hội TV. Theo thống kê, trong tháng 7/2024, miền Bắc đã trải qua tháng mưa nhiều và khốc liệt. Tính đến ngày 1/8, mưa lũ, sạt lở, ngập úng, lũ quét đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và mất tích.



Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, tháng 8 sẽ còn xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, có thể tiếp tục lũ lụt, sạt lở. Lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 8 theo dự báo sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10%.

.

⦿ ---- TIN VN. Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nói về phản ánh vẫn thiếu thuốc, chờ mổ lâu. Theo VietnamNet. Với quy định cũ, mua sắm giá rẻ nhất, TS Dương Đức Hùng nói có những loại băng dính khi bóc ra đã lột luôn cả da người bệnh. Gần đây, người dân vẫn phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư, khiến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải mua ở bên ngoài; cùng đó, người bệnh mất rất nhiều thời gian chờ đợi để được mổ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Xung quanh vấn đề này, ngày 2/8, bên lề Hội thảo phổ biến Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã có những trao đổi theo ông là "nhìn thẳng và không giấu diếm".

.

⦿ ---- HỎI 1: Người lớn LGBTQ có tới 18% im lặng về giới tính, và người song tính 23% giữ im lặng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Mặc dù người lớn LGBTQ cho biết xã hội đã chấp nhận những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và kỳ quặc hơn trong 10 năm qua, nhưng gần 1/5, tức là 18%, cho biết họ chưa bao giờ công khai giới tính với bất kỳ ai, theo một cuộc khảo sát mới của Gallup. "Khoảng 1/5 người Mỹ LGBTQ+ cảm thấy thoải mái khi nói với Gallup rằng họ là LGBTQ+, nhưng lại không thoải mái khi nói với người khác", Justin McCarthy, một nhà phân tích tại Gallup cho biết.

.

Tỷ lệ đó cao hơn đối với người lớn song tính, với 23% báo cáo rằng họ không công khai với bất kỳ ai, so với 5% người lớn đồng tính nam và đồng tính nữ. Khi phân tích theo giới tính, 16% nam LGBTQ và 19% nữ LGBTQ báo cáo rằng họ không công khai với bất kỳ ai. Mặc dù người Mỹ chuyển giới được đưa vào dữ liệu, nhưng do hạn chế về quy mô mẫu nên Gallup không thể báo cáo những trải nghiệm cụ thể của họ.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/lgbtq-adults-never-come-out-gallup-survey-rcna164086

.

⦿ ---- HỎI 2: Đa số nói, xài cần sa sẽ giảm sử dụng thuốc giảm đau?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Gần ba phần tư người tiêu dùng cần sa cho biết việc sử dụng cần sa làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau theo toa của họ, theo dữ liệu khảo sát do các nhà nghiên cứu liên kết với Trường Luật Moritz của Đại học Bang Ohio biên soạn. Trong số khoảng 3.500 người tiêu dùng được khảo sát, 78 phần trăm đồng ý với tuyên bố, "Sử dụng cần sa đã làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau theo toa của tôi". Hai mươi bảy phần trăm người được hỏi cũng cho biết cần sa làm giảm việc sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp khác của họ. Những phát hiện của cuộc khảo sát phù hợp với những phát hiện của nhiều người khác báo cáo rằng những người sử dụng cần sa thường xuyên sẽ giảm việc sử dụng thuốc opioid và các chất được kiểm soát khác.

Chi tiết:

https://norml.org/news/2024/08/01/survey-most-consumers-say-that-marijuana-reduces-their-need-for-prescription-painkillers/

.

.