- PTT Harris vận động ở Georgia, thề sẽ cho Trump thấy lãnh đạo thực sự trông như thế nào, thách Trump tranh luận sau khi Trump xin miễn tranh luận, nói Israel "có quyền tự vệ" khi dội bom vào Beirut. - Báo Axios: có dấu hiệu bà Harris sẽ chọn 1 Thống Đốc làm ứng viên Phó Tổng Thống vào ngày 5 hay 6 tháng 8. - Thăm dò Bloomberg: Harris 48%, Trump 47%. Harris hơn Trump 11% ở Michigan, hơn 2% ở Nev

PTT Harris vận động ở Georgia, thề sẽ cho Trump thấy lãnh đạo thực sự trông như thế nào, thách Trump tranh luận sau khi Trump xin miễn tranh luận, nói Israel "có quyền tự vệ" khi dội bom vào Beirut. (Photo YT)

.

- PTT Harris vận động ở Georgia, thề sẽ cho Trump thấy lãnh đạo thực sự trông như thế nào, thách Trump tranh luận sau khi Trump xin miễn tranh luận, nói Israel "có quyền tự vệ" khi dội bom vào Beirut.

- Báo Axios: có dấu hiệu bà Harris sẽ chọn 1 Thống Đốc làm ứng viên Phó Tổng Thống vào ngày 5 hay 6 tháng 8.

- Thăm dò Bloomberg: Harris 48%, Trump 47%. Harris hơn Trump 11% ở Michigan, hơn 2% ở Nevada, Arizona và Wisconsin. Nhưng Trump hơn Harris 4% ở Pennsylvania, và hơn 2% ở Bắc Carolina. Harris-Trump huề 47% ở Georgia.

- Tình báo Mỹ: Nga nỗ lực tuyên truyền ủng hộ Trump vì bà Harris ủng hộ viện trợ Ukraine chống Nga

- Fred Trump III (cháu trai của cựu tổng thống Trump) nói sẽ bỏ phiếu để bầu cho bà Harris vì ủng hộ chính sách bà Harris, thêm nữa vì "ông chú Trump của tôi điên khùng, tàn nhẫn"

- Nữ ca sĩ Megan Thee Stallion (3 lần thắng Giải Grammy) trình diễn, ủng hộ bà Harris.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland: Bổ nhiệm Công tố đặc biệt không hề vi hiến, Mỹ cần có Bộ Tư pháp độc lập, cả nước phải tôn trọng bầu cử, thua phiếu thì đừng quậy

- Ứng cử viên Phó Tổng thống Cộng hòa, TNS J.D. Vance tới Navada: Harris gánh mọi thất bại 4 năm qua, làm di dân tràn vào Mỹ

- Sử gia Allan Lichtman (người đoán đúng nhiều thập niên bầu cử) tiên đoán trên Fox News: Bà Harris chắc chắn sẽ thắng cử tháng 11/2024

- PTT Harris: Tuần sau mới quyết định chọn ứng cử viên Phó Tổng Thống, rồi sẽ vận động chung ở các tiểu bang chiến trường.

- Bà Harris trong cương vị Phó Tổng Thống có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử 2024 cho dù là ứng cử viên Tổng Thống

- Quyền Giám đốc Mật vụ Ronald Rowe: vụ ám sát Trump là Mật Vụ "thất bại ở nhiều cấp độ".

- Thăm dò Susquehanna Polling tại Pennsylvania: Harris 47%, Trump 43%.

- Thăm dò PORL riêng cho Florida: đa số ủng hộ quyền phá thai và quyền hút cần sa giải trí. Trump 49%, Harris 42%.

- Ủy ban về Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (CNDS) kêu gọi Mỹ chuẩn bị: Mỹ sẽ chiến bại đối với Nga & TQ nếu cuộc chiến toàn cầu bùng nổ bây giờ

- Gaza: 39.445 người Palestine chết, 91.073 người bị thương

- Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Hoa Kỳ thắng huy chương vàng Thế Vận Paris

- Thể dục dụng cụ: Cô Simone Biles, 27 tuổi, lớn tuổi nhất, thắng huy chương vàng Thế vận thứ 8, nhiều nhất

- Đội tuyển bóng đá nam Olympic Hoa Kỳ vào vòng loại Thế vận nhờ thắng 3-0 trước Guinea

- Thắng đối thủ xong, kiếm thủ Ai Cập mới tiết lộ cô đã mang thai 7 tháng khi thi đấu ở Paris.

- Cô Lily Zhang, 28 tuổi, thi bóng bàn cho đội Mỹ, bị ba mẹ hối thúc bò nghề để kiếm việc khác. Lần thi năm nay ở Anh, cô thắng nhưng chỉ được thưởng 650 USD

- Bị xét nghiệm trong máu có chất kích thích (doping), 2 vận động viên TQ đổ tội vì ăn hamburger của Mỹ.

- Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh bị không kích giết tại Tehran. Iran và Hamas nói sẽ trả thù. Mỹ nói không liên hệ. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel không muốn hòa bình.

- Tình báo Nam Hàn: Kim Jong Un béo phì, đang tìm thuốc nước ngoài để trị huyết áp cao và tiểu đường, có thể đột từ

- Uber sẽ bổ sung 100.000 xe điện do BYD sản xuất vào mạng lưới ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh

- Boeing doanh thu quý 2 giảm 15%

- T-Mobile US Inc. doanh thu quý 2 tăng 3%

- Microsoft Corporation doanh thu trong quý 4 đạt 64,7 tỷ đô la, tăng 15%

- Công ty Advanced Micro Devices (AMD) thu nhập quý 2 tăng 881% lên 265 triệu USD

- Starbucks doanh thu quý 3 đạt 9,1 tỷ đô la, giảm 1%

- 10 hiệu xe bị trộm nhiều nhất năm 2023 là: 1. Hyundai Elantra; 2. Hyundai Sonata; 3. Kia Optima; 4. Chevrolet Silverado 1500; 5. Kia Soul; 6. Honda Accord; 7. Honda Civic; 8. Kia Forte; 9. Ford F150 Series Pickup; 10. Kia Sportage.

- Nghiên cứu: Loạn nhịp tim, thể dục nặng cũng không sao.

- Trẻ em Mỹ từ 8 đến 12 tuổi chết do tự tử tăng 8%/năm

- California: trộm đột nhập nhà liên tụic ở Encino

- Quận Los Angeles: dân 1 khu vực ở Encino nổi giận vì hóa đơn thu gom rác tăng từ 92 USD lên hơn 600 USD/nhà

- Quận Los Angeles: 5 người được cứu khỏi 1 chiếc thuyền đang bốc cháy rồi chìm

- TIN VN. Khánh Hòa: Phạt YouTuber đăng thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ.

- TIN VN. Du khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 thấp nhất, tháng thứ ba liên tiếp giảm.

- TIN VN. Nợ xấu nhiều ngân hàng tăng cao.

- HỎI 1: Gần 1/3 thanh thiếu niên Mỹ gặ[ bác sĩ trị liệu tâm thần để giúp chữa trị? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 3/5 người trẻ tự sát không hề được chẩn đoán y tế tâm thần trước đó? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-31/7/2024) ⦿ ---- Uber Technologies Inc. đã công bố vào thứ Tư rằng họ sẽ bổ sung khoảng 100.000 xe điện do BYD Co. Ltd. sản xuất vào mạng lưới của mình tại Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, trước khi mở rộng sang Trung Đông, Canada, Úc và New Zealand. Uber cho biết: "Bằng cách hợp tác với nhau, các công ty đặt mục tiêu giảm tổng chi phí sở hữu xe điện cho tài xế Uber, đẩy nhanh việc sử dụng xe điện trên nền tảng Uber trên toàn cầu và giới thiệu hàng triệu hành khách đến với những chuyến đi xanh hơn".

.

Uber cho biết thêm rằng họ sẽ hỗ trợ tài xế của mình chuyển đổi sang xe điện BYD, bao gồm cả việc giảm giá khi sạc, bảo dưỡng xe hoặc bảo hiểm, cũng như các ưu đãi tài chính và cho thuê. Các công ty cũng tiết lộ rằng họ sẽ hợp tác sản xuất xe có khả năng tự hành, với công ty gọi xe này cho rằng họ "có vị thế tốt để đưa công nghệ xe tự hành đến với đối tượng toàn cầu ở quy mô lớn".

.

⦿ ---- Công ty Boeing đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 2 của năm tài chính 2024 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 16,87 tỷ đô la. Hãng sản xuất máy bay này đã báo cáo khoản lỗ ròng là 1,44 tỷ đô la, trái ngược với khoản lỗ 149 triệu đô la được báo cáo trong cùng quý năm 2023. Trong khi đó, khoản lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã tăng từ 0,25 đô la trong quý 2 năm 2023 lên 2,33 đô la. Khi công ty báo cáo dòng tiền tự do tốt hơn dự kiến ​​và công bố CEO mới, Kelly Ortberg, cổ phiếu của công ty đã tăng 2,42% trong phiên giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

.

⦿ ---- T-Mobile US Inc. đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm 2024 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,8 tỷ đô la. Thu nhập ròng tăng vọt 31,7% lên 2,9 tỷ đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 33,9% lên 2,49 đô la. Công ty cho biết họ đã tăng thêm 301.000 tài khoản ròng trả sau (postpaid net accounts), 1,3 triệu khách hàng ròng trả sau, 777.000 khách hàng ròng điện thoại trả sau và 406.000 khách hàng ròng internet tốc độ cao. Cổ phiếu của T-Mobile đã tăng 2,65% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Tư sau khi công bố số liệu hàng quý.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết hôm thứ Tư rằng tổng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 39.445. Theo ước tính mới nhất của bộ, 91.073 người đã bị thương ở Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Có thêm rằng 45 người Palestine đã thiệt mạng và 77 người bị thương trong 24 giờ qua do các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất này.

.

⦿ ---- Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Tehran, theo một số phương tiện truyền thông Iran xác nhận, trích dẫn nguồn tin từ Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). IRGC đưa tin rằng Haniyeh và một trong những vệ sĩ của ông đã thiệt mạng khi nơi ở của ông bị không kích sau khi thủ lĩnh Hamas tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Iran Masoud Pezeshkian.

.

Hamas đã đưa ra một tuyên bố riêng để thương tiếc Haniyeh và cho rằng cái chết của ông là do "cuộc đột kích của người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái". Tuyên bố ca ngợi Haniyeh là một nhà lãnh đạo tận tụy và nhấn mạnh cam kết liên tục của nhóm đối với mục tiêu của họ, nhấn mạnh quyết tâm của họ là "chiến thắng" hoặc "tử vì đạo". Theo IRGC, vụ tấn công đang được điều tra, với nhiều thông tin hơn dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối ngày.

.

⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư rằng Washington "không biết hoặc không liên quan đến" vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Ông cũng từ chối "suy đoán" về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với CNA trong chuyến đi Đông Nam Á của mình. Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. "Điều này rất có lợi cho việc cố gắng đưa mọi thứ đi theo hướng tốt hơn, không chỉ ở Gaza mà còn trên toàn khu vực vì có rất nhiều thứ liên quan đến những gì đang diễn ra ở Gaza ngay lúc này", ông nói.

.

⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas, Moussa Abu Marzouk, tuyên bố rằng vụ giết nhà lãnh đạo chính trị của nhóm, Ismail Haniyeh, "sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt", theo Đài truyền hình Al-Aqsa do Hamas điều hành trích lời Marzouk. "Vụ ám sát nhà lãnh đạo Ismail Haniyeh là một hành động hèn nhát", Marzouk nói thêm. Hamas quy cái chết của ông cho một "cuộc đột kích của người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái". Quân đội Israel từ chối bình luận về các báo cáo của phương tiện truyền thông nước ngoài về vụ ám sát Haniyeh, AFP đưa tin.

.

⦿ ---- Iran sẽ trả thù. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết hôm thứ Tư rằng Iran "có nghĩa vụ" phải trả thù cho vụ giết hại nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, người đã có mặt tại Tehran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Khamenei cáo buộc Israel thực hiện cuộc tấn công giết chết Haniyeh, cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với "hình phạt nghiêm khắc". Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

.

⦿ ---- Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel không muốn hòa bình. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã lên án vụ Israel giết Chủ tịch Cục Chính trị Hamas Ismail Haniyeh vào thứ Tư, gọi đó là "vụ ám sát chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được" sẽ gây ra "những căng thẳng leo thang hơn nữa" ở Trung Đông trong một tuyên bố gửi tới RIA Novosti.

.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hành động này là một bằng chứng nữa cho thấy chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "không muốn tìm hòa bình". Trong khi đó, các đối tác Iran của bộ này đã viết trên Telegram rằng hành động này sẽ "củng cố thêm mối liên kết sâu sắc và không thể phá vỡ" giữa Tehran và các tổ chức kháng chiến Palestine.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã xóa sổ vị trí dẫn đầu của cựu Tổng thống Donald Trump tại 7 tiểu bang chiến trường quan trọng trong những ngày kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Dân chủ, theo một cuộc thăm dò mới. Cuộc khảo sát của Bloomberg News/Morning Consult, được công bố hôm thứ Ba, cho thấy 48% cử tri tiềm năng ủng hộ Harris so với 47% của Trump, một "mức huể về mặt thống kê", theo Bloomberg.

.

Cuộc thăm dò, trong đó 4.873 cử tri đã đăng ký được hỏi ý kiến ​​vào tuần trước, cho thấy Harris mở ra một khoảng cách dẫn trước 11 điểm so với đối thủ của bà ở Michigan, với khoảng cách dẫn trước thêm hai điểm ở Nevada, Arizona và Wisconsin. Ở Pennsylvania, Trump dẫn trước Harris bốn điểm và ông vẫn vượt qua bà hai điểm ở Bắc Carolina.

.

Bà Harris và Trump huề nhau ở Georgia, cả hai đều có 47% phiếu bầu. Một cuộc thăm dò tương tự do Bloomberg/Morning Consult thực hiện vào đầu tháng, khi Tổng thống Joe Biden vẫn là ứng cử viên được cho là của đảng ông, báo trước một kết quả xấu hơn cho đảng Dân chủ.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Georgia sau khi bà ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong bài phát biểu, bà đã thách thức cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, hãy đồng ý tranh luận với bà vào tháng 9. "Như câu nói, nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi", Harris nói, thúc giục Trump gặp bà trên sân khấu. Trump đã đồng ý tranh luận khi Tổng thống Joe Biden vẫn còn trong cuộc đua. Tuy nhiên, với việc Biden rút lui và Harris nổi lên là ứng cử viên hàng đầu, Trump từ chối tranh luận với bà Harris, và bị cáo buộc là đã lùi bước.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã thề sẽ cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thấy "lãnh đạo thực sự trông như thế nào". Harris cho biết, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là hành động cho Trump thấy "lãnh đạo thực sự" của bà: "Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ khôi phục dự luật an ninh biên giới mà Donald Trump đã giết chết và tôi sẽ ký thành luật."

.

Bà tiếp tục nói rằng chiến dịch của bà "không chỉ là về chúng ta chống lại Donald Trump", mà đúng hơn là chiến dịch này là về "hai tầm nhìn rất khác nhau cho quốc gia của chúng ta". Harris tuyên bố rằng tầm nhìn của bà tập trung vào "tương lai", đồng thời nói thêm rằng "xây dựng tầng lớp trung lưu" là một trong những mục tiêu của bà. "Giá cả vẫn còn quá cao", bà nói, đồng thời hứa sẽ "xử lý tình trạng tăng giá quá mức và giảm chi phí" nếu bà nhậm chức.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng Israel "có quyền tự vệ" sau cuộc tấn công của nước này vào miền nam Beirut. "Tôi muốn đề cập đến những gì đã xảy ra trong vài giờ qua liên quan đến Trung Đông và nói rõ rằng Israel có quyền tự vệ", Harris nói sau cuộc tấn công mà theo quân đội Israel, đã giết chết chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr.

.

"Nhưng mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải tìm ra giải pháp ngoại giao để chấm dứt các cuộc tấn công này và chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc đó", bà nói thêm. Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc tấn công đã giết chết ba người và làm bị thương 74 người khác, theo số thương vong "chưa phải là cuối cùng".

.

⦿ ---- Báo chí suy đoán: Harris sẽ chọn 1 Thống Đốc làm ứng viên Phó Tổng Thống vào ngày 5 hay 6 tháng 8. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiết lộ một manh mối mới về người mà bà muốn trở thành phó tổng thống của chính mình, theo một báo cáo mới. Harris, ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Dân chủ, đã âm thầm thúc giục những người ủng hộ thị trường Wall Street nhanh chóng gửi chi phiếu quyên cho chiến dịch của bà Harris trước thời hạn đáng chú ý, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Tư.

.

"Tính cấp thiết của các yêu cầu đã khiến một số nhà tài trợ kết luận rằng Harris có kế hoạch chọn một thống đốc", theo Axios đưa tin. "Và không phải một thượng nghị sĩ, như Mark Kelly của Arizona — để trở thành người bạn đồng hành tranh cử của bà".

.

Nếu thế, các thống đốc trong danh sách rút gọn của Harris bao gồm Thống đốc Kentucky Andy Beshear, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc Minnesota Tim Walz. Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg cũng cho biết ông "có thể" đang được thẩm tra.

.

Các nguồn tin cho biết với Axios rằng nhóm của Harris đã trích dẫn một quy tắc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (Securities and Exchange Commission) điều chỉnh các khoản quyên góp cho các chiến dịch của văn phòng tiểu bang khi họ tiếp cận các nhà tài trợ.

.

Axios đưa tin hôm thứ Tư: "Các hạn chế nói chung áp dụng cho một số nhân viên của các công ty tài chính — bao gồm một số ngân hàng và công ty quản lý tài sản — có quan hệ kinh doanh với một tiểu bang hoặc địa phương. Khi một viên chức tiểu bang, như thống đốc, tìm kiếm chức vụ liên bang, các quy tắc sẽ được áp dụng cho cuộc đua liên bang. Nếu Harris chọn một thống đốc làm bạn đồng hành, chiến dịch mong đợi họ sẽ kích hoạt chúng".

.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chiến dịch nói với Axios rằng Harris vẫn chưa chọn được bạn đồng hành. "Bất kỳ báo cáo nào về diễn biến hoặc cập nhật trong quá trình tìm kiếm bạn đồng hành của Phó Tổng thống Harris đều là quá sớm và mang tính suy đoán", người phát ngôn được cho là đã nói như vậy. Quyết định cuối cùng dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào ngày 6 tháng 8 khi Harris bắt đầu chuyến đi vận động tranh cử.

.

⦿ ---- Tình báo Hoa Kỳ tin rằng Điện Kremlin sẽ chỉ đạo các nỗ lực tuyên truyền của Ngah để ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thay vì Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống, theo lời một quan chức tình báo đã chỉ ra trong một cuộc gọi với giới truyền thông hôm thứ Hai. Cuộc gọi do Trung tâm Foreign Malign Influence Center (FMIC), một trong số ít nhánh của chính phủ Hoa Kỳ dành riêng để chống lại các chiến dịch tuyên truyền của nước ngoài, thực hiện, đã giải thích thêm về cảnh báo của cơ quan này về các chiến dịch tuyên truyền của nước ngoài được công bố vào chiều thứ Hai.

.

Những phát biểu của quan chức này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hoa Kỳ tin rằng Trump vẫn là ứng cử viên được Nga ưa thích ngay cả sau khi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua và Harris trở thành ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đã không trả lời email yêu cầu bình luận. FMIC nằm dưới Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, trung tâm thông tin chính do các cơ quan tình báo Hoa Kỳ thu thập.

.

Văn phòng giám đốc tình báo trước đó đã kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép một hoạt động tuyên truyền rộng rãi nhằm mục đích "làm giảm uy tín của ứng cử viên Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ" và "ủng hộ cựu Tổng thống Trump" trong cuộc bầu cử năm 2020. Báo cáo phát hiện ra rằng Nga đã dành hầu hết sự can thiệp của mình vào cuộc bầu cử từ các hoạt động mạng năm 2016 cho hoạt động tuyên truyền vào năm 2020.

.

Cảnh báo công khai của cơ quan này vào chiều thứ Hai cho biết Nga là "mối đe dọa chủ yếu đối với các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ" và rằng "các tác nhân gây ảnh hưởng của Nga đã thực hiện những nỗ lực riêng biệt trong chu kỳ bầu cử này để xây dựng và sử dụng mạng lưới các nhân vật của Hoa Kỳ và phương Tây khác để tạo ra và truyền bá các câu chuyện thân thiện với Nga".

.

Vấn đề chính của Điện Kremlin trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ là chấm dứt viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, quan chức này cho biết trong cuộc gọi, một vấn đề mà các lá phiếu của Trump và Harris có quan điểm rất khác nhau: "Lợi ích cốt lõi của Nga trong cuộc bầu cử này là các ứng cử viên phản đối muốn cung cấp thêm viện trợ cho Kyiv và chúng tôi hy vọng rằng trọng tâm của Nga sẽ vẫn là điều đó."

.

Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào năm 2022. Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và Ukraine nhận được phần lớn tiền tài trợ quân sự nước ngoài từ Hoa Kỳ. Với tư cách là phó tổng thống, Harris đã nhiều lần gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và chính quyền Biden đã cung cấp cho quốc gia này khoản viện trợ quân sự ước tính là 53,7 tỷ đô la, theo Bộ Ngoại giao. Ngược lại, Trump đã không cam kết sẽ tiếp tục viện trợ lớn cho Ukraine, và chỉ hứa sẽ đem hòa bình tới cho Ukraine trong vòng 24 giờ.

.

⦿ ---- Fred Trump III, cháu trai của cựu tổng thống Trump, cho biết ông sẽ bỏ phiếu để bầu cho Phó tổng thống Harris hôm thứ Ba, đi ngược lại với gia đình ông. "Tôi tin vào chính sách hơn là chính trị, và không nghi ngờ gì nữa, chính sách của Kamala Harris là những gì tôi ủng hộ", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên "The View". "Vì vậy, tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris. Và nếu được yêu cầu, tôi sẽ vận động cho bà Harris mà không do dự", ông nói thêm.

.

Fred Trump và chị gái của ông, Mary, đã chỉ trích gay gắt chú của họ. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào đầu ngày thứ Ba, ông gọi cách làm việc của cựu tổng thống Donald Trump là "phức tạp và đôi khi tàn nhẫn". Ông nói trên "Good Morning America" rằng: "Và trong mỗi gia đình, mọi người đều biết điều này, gia đình rất phức tạp. Mỗi gia đình đều có một người chú điên khùng của mình. Chú Donald của tôi là người điên cuồng về nguyên tử. Và ông ấy đã để lại dấu ấn của mình trong lịch sử gia đình".

.

Trump đang quảng bá cho cuốn sách mới của mình, "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way", trong đó có "những câu chuyện chưa từng được kể" về gia đình Trump và mối quan hệ phức tạp của Fred Trump với cựu tổng thống. Trong một trong những chuyến đi đến Phòng Bầu dục, Fred Trump tuyên bố rằng chú của ông đã gợi ý rằng những người khuyết tật "nên chết đi". Ông cho biết một sự bất hạnh tương tự đã xảy ra trong một cuộc điện thoại với Trump để nói với ông rằng quỹ y tế mà gia đình lập cho con trai ông, William, người khuyết tật, sắp hết.

.

"Không chút do dự [Trump] nói, 'Con trai của ông không nhận ra ông. Hãy để nó chết và chuyển đến Florida'", Fred Trump nói. "Câu trả lời của tôi là, 'Không, chú Donald ơi. Nó nhận ra cháu mà.' Tôi có ngạc nhiên không? Tôi không nghĩ bạn có thể nghe điều gì đó như vậy mà không ngạc nhiên. Nhưng đó là con người của chú Trump của tôi. Thật đáng buồn".

.

Giám đốc truyền thông của Trump, Steven Cheung đã phủ nhận những tuyên bố của Fred Trump trong một tuyên bố với The Hill: "Đây hoàn toàn là tin bịa đặt và hoàn toàn là tin giả ở cấp độ cao nhất. Thật kinh khủng khi một lời nói dối trắng trợn đến mức kinh tởm như vậy lại có thể được in trên phương tiện truyền thông. Bất kỳ ai biết Tổng thống Trump đều biết ông ấy sẽ không bao giờ sử dụng ngôn ngữ như vậy, và những câu chuyện sai sự thật như thế này đã bị vạch trần hoàn toàn."

.

⦿ ---- Người 3 lần thắng Giải Grammy, nữ ca sĩ Megan Thee Stallion trình diễn, ủng hộ bà Harris. Cô đã có một thông điệp gửi đến những phụ nữ trong đám đông tại Trung tâm triệu tập Đại hội Tiểu bang Georgia ở Atlanta khi cô biểu diễn ca khúc ăn khách "Body" tại cuộc vận động tranh cử đầu tiên của Phó Tổng thống Kamala Harris tại thành phố này với tư cách là ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ năm 2024.

.

Diện bộ đồ vest xanh, áo khoác lửng và cà vạt, người chiến thắng ba lần giải Grammy đã biểu diễn một số ca khúc, mặc dù có phần nhẹ nhàng hơn cho sự kiện này. "Bây giờ tôi biết những phụ nữ trong đám đông của tôi yêu cơ thể của họ", cô nói. "Và bạn muốn tiếp tục yêu cơ thể của mình — bạn biết phải bỏ phiếu cho ai rồi đấy!"

.

Biểu diễn bản phối lại "Savage" của bài hát, cô Megan Thee Stallion đã nói thêm với đám đông rằng "những người man rợ thực sự" sẽ bỏ phiếu. "Tôi rất vui khi được ở đây Atlanta! Chúng ta sắp tạo nên lịch sử với nữ tổng thống đầu tiên", cô nói thêm. "Nữ tổng thống da đen đầu tiên! Hãy hoàn thành điều này!"

.

⦿ ---- Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đã ngồi lại với NBC News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Ba, trong đó Garland gọi vụ xả súng tại một cuộc mít tinh của Donald Trump là một "cuộc tấn công khủng khiếp" không bao giờ được phép xảy ra. Ông cũng cho biết mặc dù FBI vẫn chưa xác định được động cơ, nhưng "không còn nghi ngờ gì nữa" vụ nổ súng là một nỗ lực ám sát Trump. Ông lên án những thất bại không thể chấp nhận được về mặt an ninh, nói rằng thật "cực kỳ đáng báo động" khi tay súng có thể đến gần như vậy. "Nền dân chủ sẽ không tồn tại nếu mọi người quyết định rằng cách họ sẽ đạt được bất kỳ kết quả nào họ muốn, hoặc bất kỳ động cơ nào khác mà anh ta có thể có, là giết ai đó", Garland nói. "Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra ở đây, tại sao nó lại xảy ra và đảm bảo rằng nó không xảy ra nữa".

.

Bổ nhiệm Công tố đặc biệt không vi hiến. Phán quyết cho rằng việc ông bổ nhiệm Công tố đặc biệt Jack Smith là vi hiến: "Tôi đã chọn căn phòng này cho cuộc phỏng vấn này. Đây là căn phòng yêu thích của tôi tại Bộ Tư pháp. Đây là thư viện luật. Trong hơn 20 năm, tôi là một thẩm phán liên bang", Garland nói. "Tôi có giống người sẽ mắc phải sai lầm cơ bản đó về luật không? Tôi không nghĩ vậy".

.

Tầm quan trọng của một Bộ Tư pháp độc lập: "Tôi nghĩ bài học từ vụ Watergate là phải có sự tách biệt giữa Bộ Tư pháp và Nhà Trắng, cho dù đó là sự tách biệt bắt buộc về mặt pháp lý hay sự tách biệt về mặt chính sách cần thiết để đảm bảo sự tin tưởng vào pháp quyền, để đảm bảo sự tin tưởng rằng các nỗ lực thực thi pháp luật của chúng ta không mang tính chính trị. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải có sự khác biệt đó. Và đó là những gì chúng ta đã đưa vào chính quyền này".

.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới: "Sẽ luôn có người chiến thắng và kẻ thua cuộc ... và những người ủng hộ người đó sẽ luôn buồn bã. Nhưng trong một nền dân chủ, chúng ta phải chấp nhận kết quả. Nếu không, nền dân chủ sẽ không tồn tại. Tôi có thể nói rằng các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ là an toàn nhất trên hành tinh. Và mọi người phải chấp nhận điều đó nếu nền dân chủ của chúng ta muốn tồn tại."

.

⦿ ---- Ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ J.D. Vance đã gặp khó khăn trong giây lát trước một hội trường chật kín người ở Reno, Nevada khi máy micro của Vance bị ngắt bất ngờ khi đang khích lệ đám đông. Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng tận dụng sự trục trặc kỹ thuật này, phóng lên một video về khoảnh khắc khó xử trên X, xảy ra tại cuộc mít tinh thứ hai trong số hai cuộc mít tinh mà thượng nghị sĩ Ohio tổ chức tại Nevada - một tiểu bang dao động quan trọng mà Biden đã giành chiến thắng vào năm 2020 với chỉ 33.000 phiếu bầu.

.

Tại cuộc mít tinh ở Reno, Vance vẫn bám sát đường lối của đảng mà Trump đã nêu rõ trong nhiều cuộc mít tinh được tổ chức trong suốt năm ngoái - nhưng giờ đây lại đổ lỗi cho Harris về các chính sách của Biden. Vance cho biết: "Bà Kamala Harris phải chịu mọi thất bại của chính quyền Biden trong bốn năm qua". Vance cũng chỉ trích Harris vì vai trò của bà là "Sa hoàng biên giới", đổ lỗi cho bà về số lượng người di dân vượt qua biên giới phía nam trong bốn năm qua.

.

⦿ ---- Tuần sau mới quyết định. Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris đã nói hôm thứ Ba rằng bà vẫn chưa chọn được người bạn đồng hành tranh cử cho cuộc bầu cử tháng 11. Những phát biểu này được đưa ra khi lên máy bay đến Atlanta, theo tờ The Washington Post đưa tin.

.

Những cá nhân biết rõ về kế hoạch của Phó Tổng thống Harris đã thông báo với The Associated Press rằng việc lựa chọn người bạn đồng hành tranh cử của bà dự kiến sẽ được thực hiện vào tuần tới. Sau quyết định này, Harris và người bạn đồng hành tranh cử được chọn của bà dự kiến sẽ bắt đầu đến thăm các tiểu bang chiến trường.

.

⦿ ---- Bà Harris có quyền phê chuẩn hay bác bỏ kết quả bầu cử 2024? Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành được sự ủng hộ của đủ số đại biểu Dân chủ để trở thành ứng cử viên được cho là của đảng bà trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua năm 2024. Harris, với tư cách là phó tổng thống đương nhiệm, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử vào tháng 1 năm 2025. Câu hỏi: Một phó tổng thống có thể chứng nhận kết quả của một cuộc bầu cử mà họ cũng là ứng cử viên tổng thống không?

.

Câu trả lời: Có quyền. Một phó tổng thống có thể chứng nhận kết quả của một cuộc bầu cử mà họ cũng là ứng cử viên tổng thống. Đó là dựa theo: Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Hoa Kỳ

Bộ luật Hoa Kỳ; theo Emily Berman, giáo sư luật và học giả về hiến pháp tại Đại học Houston; theo Trung tâm Công lý Brennan (Brennan Center for Justice).

.

⦿ ---- Quyền Giám đốc Mật vụ Ronald Rowe tuyên bố hôm thứ Ba rằng vụ ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là "thất bại ở nhiều cấp độ". Quyền giám đốc tuyên bố Mật vụ sẽ thực hiện "các bước ngay lập tức" để ngăn chặn các thất bại tương tự trong tương lai.

.

Khánh Hòa: Phạt YouTuber đăng thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ.

Du khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 thấp nhất, tháng thứ ba liên tiếp giảm.

Nợ xấu nhiều ngân hàng tăng cao

"Tôi đã xác định được những lỗ hổng trong an ninh của chúng tôi vào ngày 13 tháng 7 và tôi đã thực hiện các hành động khắc phục", Rowe nói trong phiên điều trần đầu tiên của Thượng viện về vụ ám sát Trump. Quyền giám đốc tiết lộ rằng ông đã đến thăm hiện trường vụ việc và nhấn mạnh rằng ông "không thể biện hộ" cho lý do tại sao mái nhà của tòa nhà không được bảo vệ. Rowe cho biết nhóm bắn tỉa phản công của Mật vụ không biết về kẻ tấn công trên mái nhà và nhấn mạnh rằng các đặc vụ không cần phải xin phép để bắn trả."Do quy mô của thất bại này, Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn của Mật vụ đang xem xét các hành động và quyết định của nhân viên Mật vụ trong quá trình dẫn đến và vào ngày xảy ra vụ tấn công", Rowe tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhân viên Mật vụ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cuộc điều tra cho thấy có vi phạm các quy trình của cơ quan.⦿ ---- Thăm dò Florida: đa số ủng hộ quyền phá thai và quyền hút cần sa giải trí. Sáng kiến bỏ phiếu bảo vệ quyền phá thai của Florida đang thắng thế và nhận được sự ủng hộ của cử tri nhiều hơn cả Phó Tổng thống Kamala Harris hay ứng cử viên Thượng viện đảng Dân chủ Debbie Mucarsel-Powell, theo một cuộc thăm dò mới cho thấy. Theo cuộc thăm dò của Phòng nghiên cứu ý kiến công chúng (PORL: Public Opinion Research Lab) thuộc Đại học North Florida, 69% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Tu chính án 4, điều này sẽ cấm các luật hạn chế hay luật cấm phá thai cho đến khi thai nhi đủ khả năng sống sót. Các tu chính án hiến pháp ở Florida cần 60 phần trăm số phiếu để trở thành luật.Tu chính án này đã phải đối mặt với sự phản đối từ các quan chức tiểu bang, ngay cả sau khi Tòa án Tối cao Florida bật đèn xanh cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 5. Gần đây nhất, những người ủng hộ tu chính án Florida Protecting Freedom đã thách thức những gì họ cho là một tuyên bố về tác động tài chính thiên vị về mặt chính trị. Tòa án Tối cao tiểu bang đã lên lịch các phiên điều trần nhanh chóng trong vụ thách thức này.Cuộc thăm dò cũng cho thấy một tu chính án hợp pháp hóa cần sa giải trí có đủ sự ủng hộ để thông qua, với 64 phần trăm số người được hỏi ủng hộ.Thăm dò Florida: Trump 49%, Harris 42%. Cuộc thăm dò ý kiến của 774 người Florida cho biết họ chắc chắn hoặc có thể sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới được tiến hành từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7. Biên độ sai số lấy mẫu chung là cộng hoặc trừ 4,6 điểm phần trăm. Nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào hôm nay, 49 phần trăm số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi 42 phần trăm cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris. Có 4% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác và sáu phần trăm chưa quyết định hoặc từ chối trả lời.⦿ ---- Thăm dò Susquehanna Polling tại Pennsylvania: Harris 47%, Trump 43%. Cuộc thăm dò mới của Pennsylvania cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn đầu trong cả cuộc đua vào ghế tổng thống và Thượng viện tại tiểu bang này. Theo một cuộc khảo sát do Susquehanna Polling công bố hôm thứ Ba, Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump 4 điểm.Harris giành được 47% sự ủng hộ trong số các cử tri Pennsylvania. Trump bám sát phía sau với 43%. Có 3% cử tri cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. và 7% cho biết họ không chắc mình sẽ bỏ phiếu cho ai nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay.Thượng nghị sĩ Bob Casey (D-Pa.) cũng dẫn trước đối thủ Cộng hòa của mình, David McCormick. Khảo sát cho thấy Casey dẫn trước McCormick 5 điểm. Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay, 47% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Casey, trong khi 42% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho McCormick và 10% không chắc chắn.Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7 trong số 600 cử tri tiềm năng ở Pennsylvania. Kết quả của Harris đưa bà vào phạm vi sai số 4% của cuộc khảo sát.⦿ ---- Sau khi dự đoán hàng thập niên bầu cử tổng thống với độ chính xác gần như hoàn hảo, nhà sử học Allan Lichtman tiết lộ rằng đảng Dân chủ có lợi thế nhờ công thức đã được kiểm chứng qua thời gian của ông. Lichtman nói với Fox News rằng ông đã sử dụng 13 câu hỏi đúng-sai — mà ông gọi là "chìa khóa" — để xác định ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Một ứng cử viên sẽ nhận được một "chìa khóa" nếu một câu hỏi là đúng.Theo Fox News, Lichtman sẽ kiểm tra những điều sau đây đối với mỗi ứng cử viên: nhiệm vụ của đảng, cuộc thi, đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối xì căng đan, thất bại của nước ngoài/quân sự, thành công của nước ngoài/quân sự, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thứcCho đến nay, Phó Tổng thống Kamala Harris đã dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump. Nhà sử học cho biết đảng Dân chủ nắm giữ sáu "chìa khóa", bao gồm cuộc thi sơ bộ, nền kinh tế ngắn hạn và dài hạn, thay đổi chính sách, không có bê bối và không có sức hút của đối thủ.Trong khi đó, đảng Cộng hòa nắm giữ ba "chìa khóa", theo Lichtman. Các chìa khóa bao gồm chiến thắng sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2022, đương kim tổng thống không tìm cách tái đắc cử và đương kim tổng thống thiếu sức hút.Các chìa khóa còn lại bao gồm "không có bất ổn xã hội", "thất bại quân sự nước ngoài" và "thành công quân sự nước ngoài". Nghĩa là Harris nhiều phần chắc là thắng cử. Lichtman nói với Fox News: "Sẽ phải có rất nhiều điều không ổn để Harris thua."⦿ ---- Một ủy ban do Quốc hội thành lập đã kết luận trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ có thể thua trong một cuộc chiến trong tương lai đối với Nga và Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh toàn cầu trừ khi có những thay đổi đáng kể đối với chiến lược quốc phòng quốc gia. Ủy ban về Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (Commission on the National Defense Strategy) cho biết trong báo cáo dài 132 trang rằng môi trường an ninh đang ở mức nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến II nhưng Hoa Kỳ "chưa chuẩn bị" cho một cuộc xung đột toàn cầu khác.Hoa Kỳ đang bị Trung Quốc vượt qua mặt, theo Ủy ban lưu ý, ước tính rằng Bắc Kinh đang chi ít nhất 711 tỷ đô la hàng năm cho quốc phòng, tăng lên để đáp ứng ngân sách quốc phòng hàng năm gần 900 tỷ đô la của Washington: "Ủy ban nhận thấy rằng, theo nhiều cách, Trung Quốc đang vượt mặt Hoa Kỳ và phần lớn đã phủ nhận lợi thế quân sự của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương trong hai thập niên đầu tư quân sự tập trung. Nếu Hoa Kỳ không có sự thay đổi đáng kể, cán cân quyền lực sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc".Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành nước có lực lượng hải quân và quân đội lớn nhất thế giới, và đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Mối đe dọa từ Trung Quốc đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây khi Bắc Kinh đe dọa sẽ thống nhất, nếu cần thiết, bằng vũ lực, với quốc đảo tự quản Đài Loan — nơi Hoa Kỳ có quan hệ không chính thức nhưng cam kết bảo vệ. Trung Quốc cũng đang xung đột thường xuyên hơn với Philippines, đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.Hoa Kỳ công nhận Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể nhất trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2022, nhưng ủy ban cho biết họ "không tin rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ thành công" trước các lực lượng Trung Quốc trong một cuộc chiến khu vực. Và Pentagon đã không thích nghi được với liên minh ngày càng phát triển giữa các đối thủ của mình, bao gồm Nga, Bắc Hàn và Iran, điều này có thể đe dọa Mỹ trên nhiều chiến trường, ủy ban lập luận.“Cần phải có lời kêu gọi hành động của cả hai đảng để Hoa Kỳ có thể thực hiện những thay đổi lớn và đầu tư đáng kể ngay bây giờ thay vì chờ đợi Trân Châu Cảng tiếp theo hoặc vụ 11/9”, báo cáo viết. “Sự ủng hộ và quyết tâm của công chúng Hoa Kỳ là điều không thể thiếu”.⦿ ---- Simone Biles, Suni Lee, Jade Carey và các thành viên còn lại của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Hoa Kỳ đã giành huy chương vàng sau màn trình diễn tại trận chung kết toàn năng thể dục dụng cụ nữ hôm thứ Ba.⦿ ---- Nhiều huy chương vàng nhất, và tuổi lớn nhất: Trong đó, Simone Biles đã giành huy chương Olympic thứ 8 hôm thứ Ba, qua đó trở thành vận động viên thể dục dụng cụ Hoa Kỳ được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại. Simone Biles, ở tuổi 27, hiện là vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ lớn tuổi nhất giành huy chương vàng Olympic. Tiếp theo cô là các đồng đội người Mỹ của mình trong trận chung kết: Jade Carey 24 tuổi và Jordan Chiles 23 tuổi.⦿ ---- Đội tuyển bóng đá nam Olympic Hoa Kỳ đã tiến vào vòng loại trực tiếp của Thế vận hội Paris 2024 với chiến thắng 3-0 trước Guinea vào thứ Ba tại Sân vận động Geoffroy-Guichard. Đội tuyển Mỹ đã vào sân với tỷ số 1-0-1 sau khi để thua trận mở màn trước nước chủ nhà trước khi chiếm ưu thế trước New Zealand vào cuối tuần.Với chiến thắng hôm Thứ Ba, Đội tuyển Hoa Kỳ đã tiến vào vòng loại trực tiếp của Thế vận hội lần đầu tiên kể từ năm 2000. Đội tuyển nam Hoa Kỳ đang tham gia Thế vận hội đầu tiên kể từ Bắc Kinh 2008.⦿ ---- Thắng đối thủ xong, kiếm thủ Ai Cập mới tiết lộ cô đã mang thai 7 tháng khi thi đấu ở Paris.. Kiếm thủ người Ai Cập Nada Hafez và các đối thủ của cô không phải là những người duy nhất trên bục vinh quang Olympic tại Paris. Hafez tiết lộ hôm thứ Hai rằng cô đã "mang thai một đứa trẻ Olympic" sau khi cô lọt vào vòng 16 ở nội dung kiếm chém nữ với chiến thắng bất ngờ trước Elizabeth Tartakovsky người Mỹ.Mặc dù Hafez đã để thua Jeon Ha-young của Nam Hàn, nhưng cô sẽ sớm chào đón một điều gì đó thậm chí còn tuyệt vời hơn cả huy chương Olympic. "Con tôi và tôi đã phải trải qua nhiều thử thách, cả về thể chất lẫn tinh thần", Hafez viết. "Bản thân việc mang thai đã rất khó khăn, nhưng việc phải đấu tranh để giữ cân bằng giữa cuộc sống và thể thao thì vô cùng gian nan, tuy nhiên, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tôi viết bài đăng này để nói rằng tôi cảm thấy tự hào vì đã giành được một suất trong vòng 16!"Đây là lần thứ ba Hafez tham dự Olympic cho Ai Cập, vì cô cũng đã tham gia Thế vận hội Rio 2016 và Thế vận hội Tokyo 2020, nhưng cô cho biết Thế vận hội Paris giờ đây sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. "Thế vận hội cụ thể này thì khác", cô viết. "Ba lần *Olympic* nhưng lần này lại mang theo một Olympic nhỏ!"⦿ ---- Paris đánh dấu lần thứ tư cô Lily Zhang, vận động viên bóng bàn hàng đầu của Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội này. Bố mẹ của cô gái 28 tuổi này ở đó để cổ vũ cô. Nhưng họ cũng muốn cô nghỉ môn bóng bàn để kiếm việc làm. Trong một hồ sơ đầy màu sắc, tờ Wall Street Journal đã ghi lại sự thăng tiến của Zhang: Sinh ra trong gia đình người Trung Quốc nhập cư, cô đã học chơi bóng bàn khi còn nhỏ trên một chiếc bàn bóng bàn dùng làm bàn ăn của gia đình.Cô được coi là thần đồng khi mới 10 tuổi và dành mùa hè để chơi với các đội tuyển cấp tỉnh hàng đầu ở Trung Quốc. Bố mẹ cô đã động viên cô, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô có được bản lý lịch tốt hơn khi đến lúc nộp đơn vào đại học. Cô đã bị loại sau trận đấu đầu tiên tại Thế vận hội London 2012 ở tuổi 16—và cô cho biết thái độ của bố mẹ cô lúc đó là cô đã có bản lý lịch cần thiết để vào đại học. Cô gần như đã dừng lại, chỉ để tiếp tục chơi môn thể thao này sau khi vào Đại học California, Berkeley.Cô đã lọt vào vòng thứ ba ở Rio và Tokyo. Cô đã thắng hôm Thứ Hai ở Thế vận Paris và sẽ chơi tiếp hôm nay, Thứ Tư ở vòng 16. Thành công của cô không làm thay đổi suy nghĩ của cha mẹ cô, và "điều khiến Zhang khó chịu nhất là cô thừa nhận ba mẹ có lý", theo tờ WSJ. Tờ báo giải thích rằng môn thể thao của Zhang là môn mà tiền thưởng và tiềm năng tài trợ là khiêm tốn. Ví dụ, một cuộc thi mà cô đã giành chiến thắng trong năm nay tại Manchester, Anh, chỉ mang lại cho cô 650 đô la.⦿ ---- Bị xét nghiệm trong máu có chất kích thích (doping), 2 vận động viên Trung Quốc đổ tội cho vì ăn hamburger của Mỹ. Câu chuyện doping của các vận động viên bơi lội Trung Quốc đã có một bước ngoặt khác. Hai vận động viên bơi lội nữa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với lượng nhỏ steroid đồng hóa vào cuối năm 2022 nhưng đã được xóa tội sau khi Cơ quan chống doping Trung Quốc (CHINADA) xác định nguồn gốc rất có thể là thịt bị nhiễm bẩn từ bánh mì kẹp thịt, theo một báo cáo từ tờ The New York Times được công bố hôm thứ Ba. Cơ quan chống doping thế giới (WADA) sau đó đã xác nhận các chi tiết cơ bản của báo cáo trong một tuyên bố.Theo tờ NY Times, một trong những vận động viên bơi lội, Tang Muhan, đang ở trong đội tuyển Trung Quốc tại Thế vận hội Paris 2024 và dự kiến sẽ thi đấu vào thứ Năm. Người còn lại, He Junyi, cũng nằm trong số 23 vận động viên bơi lội có kết quả xét nghiệm dương tính trong vụ doping ban đầu, điều này đã gây ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn bộ cộng đồng chống doping.Trong trường hợp đó, các vận động viên bơi lội đã có kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc tim bị cấm trimetazidine nhưng một cuộc điều tra của Trung Quốc đã phát hiện ra rằng nguồn gốc rất có thể là do bị nhiễm bẩn từ bếp của một khách sạn. CHINADA không trả lời ngay lập tức tin nhắn yêu cầu bình luận vào thứ Ba nhưng nói với tờ NY Times rằng họ luôn "tuân thủ lập trường 'không khoan nhượng' đối với doping" và tuân thủ các quy định chống doping.⦿ ---- Kim Jong Un béo phì hơn bao giờ hết và các quan chức của Kim đang tìm kiếm thuốc nước ngoài để điều trị huyết áp cao và tiểu đường cho Kim, theo các quan chức Nam Hàn cho biết hôm thứ Ba. "Ông Kim có thể đã mắc các tình trạng bệnh lý khó điều trị bằng loại thuốc hiện có", các nhà lập pháp Nam Hàn Lee Seong-Kwuen và Park Sunwon cho biết trong một cuộc họp báo chung, trích dẫn cơ quan tình báo của Seoul, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).Nhà độc tài 40 tuổi này nặng khoảng 308 pound, họ cho biết, đồng thời nói thêm rằng cơ quan này tin rằng đây là cân nặng lớn nhất từ trước đến nay của ông. Họ cho biết điều này khiến Kim có "nguy cơ cao" mắc bệnh tim, đồng thời nói thêm rằng ông đã có dấu hiệu huyết áp cao và tiểu đường từ đầu những năm 30 tuổi."Chúng tôi kết luận rằng các vấn đề sức khỏe của ông ấy có thể là do căng thẳng, hút thuốc và uống rượu", NIS được Lee của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và Park của đảng Dân chủ đối lập trích dẫn. Nếu không được điều trị, họ nói thêm, Kim có thể bị ảnh hưởng bởi các bệnh tim mạch di truyền vì cả ông nội và cha của ông, người đã cai trị chế độ cộng sản ẩn dật trước ông, đều đã chết vì các vấn đề về tim. Các nhà lập pháp cho biết Kim đang tìm kiếm "các chất thuốc thay thế", điều này đã thúc đẩy những suy đoán rằng ông đang mắc phải các tình trạng không thể điều trị ngay lập tức.⦿ ---- Microsoft Corporation đã tiết lộ hôm thứ Ba rằng doanh thu của công ty trong quý 4 của năm tài chính 2024 đạt 64,7 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu đám mây của công ty công nghệ này đã tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 36,8 tỷ đô la. Trong quý IV, thu nhập ròng theo GAAP của công ty đã tăng 10% lên 22 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng của công ty đạt 2,95 đô la, tăng 10% theo năm. Trong toàn bộ năm tài chính 2024, doanh thu tăng vọt 16% lên 245,1 tỷ đô la, với thu nhập ròng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên 88,1 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 22% lên 11,80 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Công ty Advanced Micro Devices (AMD) Inc. đã công bố vào thứ Ba rằng thu nhập ròng của công ty đã tăng 881% lên 265 triệu đô la trong quý 2 năm tài chính 2024. Theo báo cáo thu nhập của công ty, doanh thu tăng 9% lên 5,8 tỷ đô la, tốt hơn một chút so với mức dự kiến là 5,7 tỷ đô la, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng 700% lên 0,16 đô la. AMD cho biết họ dự kiến doanh thu sẽ đạt khoảng 6,7 tỷ đô la, cộng hoặc trừ 300 triệu đô la.⦿ ---- Starbucks Corporation đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu ròng hợp nhất của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 9,1 tỷ đô la, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và không đạt ước tính. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 0,93 đô la, trong khi thu nhập hoạt động đạt 1,5 triệu đô la.⦿ ---- Một bản báo cáo gần đây đã xác định được những chiếc xe bị đánh cắp nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra của Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (NICB) cho biết hơn 1 triệu xe đã bị đánh cắp vào năm ngoái, tăng từ 1.008.756 vào năm 2022 lên 1.020.729 vào năm 2023. California là tiểu bang có số vụ trộm lớn nhất, ở mức 208.668.10 chiếc xe bị đánh cắp nhiều nhất là: 1. Hyundai Elantra; 2. Hyundai Sonata; 3. Kia Optima; 4. Chevrolet Silverado 1500; 5. Kia Soul; 6. Honda Accord; 7. Honda Civic; 8. Kia Forte; 9. Ford F150 Series Pickup; 10. Kia Sportage.⦿ ---- Loạn nhịp tim, thể dục nặng cũng không sao. Những người được chẩn đoán mắc một trong những chứng loạn nhịp tim di truyền phổ biến nhất, được gọi là hội chứng QT dài (LQTS), có thể tham gia tập thể dục mạnh một cách an toàn mà không có thêm bất kỳ nguy cơ tử vong đột ngột hoặc ngừng tim nào, một nghiên cứu mới phát hiện ra. "Các biến cố loạn nhịp tim thấp ở những cá nhân được điều trị phù hợp mắc LQTS này ở cả những người tập thể dục mạnh và những người tập thể dục vừa phải hoặc ít vận động", một nhóm do Tiến sĩ Rachel Lampert, giáo sư tim mạch tại Trường Y khoa Đại học Yale dẫn đầu kết luận.Theo Trung tâm y tế Cleveland, LQTS liên quan đến sự chậm trễ trong việc "sạc lại" hệ thống điện của tim, từ đó có thể dẫn đến nhịp tim không đều có khả năng gây nguy hiểm. Thuốc, thiết bị cấy ghép và phẫu thuật được sử dụng để giúp kiểm soát tình trạng này, thường là do di truyền. Theo một nghiên cứu ở Châu Âu, LQTS xảy ra ở khoảng 1 trong số 2.500 người, khiến nó trở thành "bất thường về điện di truyền được phát hiện phổ biến nhất" của tim, nhóm của Lampert cho biết.⦿ ---- Dữ liệu mới cho thấy số trẻ em Mỹ từ 8 đến 12 tuổi tử vong do tự tử tăng 8% hằng năm, trong đó mức tăng mạnh nhất là ở các bé gái. Một nhóm do Donna Ruch, Bệnh viện Nhi Nationwide ở Columbus, Ohio, dẫn đầu, báo cáo rằng tự tử hiện đã trở thành nguyên nhân tử vong đứng thứ năm ở cả trẻ vị thành niên nam và nữ. Ruch làm việc tại Trung tâm Phòng ngừa và Nghiên cứu Tự tử của bệnh viện. Nhóm của bà đã công bố những phát hiện của mình vào thứ Ba trên tạp chí JAMA Network Open.Để giúp khắc phục tình trạng này, nhóm Ohio đã xem xét dữ liệu từ năm 2001 đến năm 2022 từ một cơ sở dữ liệu trực tuyến lớn của liên bang, trong đó liệt kê nguyên nhân tử vong cơ bản của trẻ vị thành niên Hoa Kỳ. Nhìn chung, có 2.241 trẻ vị thành niên được biết là đã tử vong do tự tử trong hơn hai thập kỷ được cơ sở dữ liệu này thu thập. Nhóm của Ruch lưu ý rằng ban đầu, có một xu hướng giảm đáng khích lệ về số ca tử vong này trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2007.Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2008, xu hướng đó đã đảo ngược. Mỗi năm sau năm 2007, tỷ lệ tự tử ở trẻ vị thành niên tăng 8,2% hằng năm. Tự tử ở trẻ vị thành niên vẫn cực kỳ hiếm: Nhóm của Ruch lưu ý rằng từ năm 2001 đến năm 2007, cứ 1 triệu dân thì có 3,3 trường hợp như vậy. Tuy nhiên, đến năm 2022, con số đó đã tăng lên 5,7 trường hợp.⦿ ---- California: Vụ trộm mới nhất trong một loạt vụ trộm ở Encino được báo cáo vào cuối ngày thứ Hai tại cộng đồng phía tây Thung lũng San Fernando. Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 10:30 giờ tối tại một ngôi nhà ở khu 4000 của Ballina Drive. Cảnh sát cho biết không có ai ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Thông tin chi tiết về những gì đã bị đánh cắp không có sẵn ngay lập tức. Không có ai bị bắt giữ.Vụ trộm là vụ mới nhất trong một loạt các vụ phạm tội tương tự gần đây ở Encino. Hôm thứ Hai, một số kẻ đột nhập đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Encino vào khoảng giữa trưa khi có hai người ở bên trong nhà. Không có vụ bắt giữ nào được báo cáo trong vụ trộm đó. Ít nhất ba vụ đột nhập khác đã được báo cáo kể từ ngày 11 tháng 7.⦿ ---- Quận Los Angeles: Cư dân của một khu nhà chung cư 61 căn hộ tại Encino cho biết họ rất phẫn nộ khi hóa đơn thu gom rác thải và tái chế của khu nhà có thể tăng lên hơn 37.000 đô la một tháng do khoản phí bổ sung mới được đánh giá do đơn vị thu gom rác thải do thành phố chỉ định trong khu vực, Waste Management, áp dụng."Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Thật kinh khủng", Julie Ditchik, cư dân lâu năm của Villa Espana Townhomes, nói với I-Team về mức tăng giá, đồng thời cho biết thêm rằng phí thu gom rác thải hàng tháng của cô và hàng xóm sẽ tăng từ 92 đô la lên hơn 600 đô la cho mỗi đơn vị. ="Những người này sẽ nói gì khi bạn tăng mức giá lên 574%?", chủ tịch hiệp hội chủ nhà Roz Ross hỏi, bà cho biết bà đã kháng cáo không thành công lên công ty và thành phố để được cứu trợ.Thành phố Los Angeles yêu cầu hầu hết các tòa nhà dân cư nhiều căn hộ, như căn hộ chung cư, nhà chung cư và nhà chung cư, phải ký hợp đồng thu gom rác thải và tái chế thông qua một công ty xử lý rác thải tư nhân cụ thể, tùy thuộc vào khu phố, thông qua chương trình RecycLA.Thành phố giới hạn mức phí thu gom thùng rác và thùng chứa rác nhưng cho phép các công ty tư nhân tính thêm phí mở cổng điện hoặc khoảng cách giữa đường phố và vị trí của thùng rác. Chương trình RecycLA chỉ cho phép sử dụng công ty thu gom rác do thành phố chỉ định, vì vậy cư dân tại Villa Espana cho biết họ không thể tìm được công ty thu gom rác thải thay thế nào có thể tính phí thấp hơn.⦿ ---- Quận Los Angeles: Có 5 người đã được cứu khỏi một chiếc thuyền đang bốc cháy và cuối cùng đã chìm ngoài khơi bờ biển Catalina vào thứ Hai. Đội cứu hộ từ Baywatch Avalon, Baywatch Isthmus và các thành viên của Đội cứu hỏa Quận Los Angeles 55 đã phản hồi báo cáo về một tàu chạy bằng động cơ dài 51 feet (15.5 mét) bốc cháy vào khoảng 7 giờ sáng, Đội cứu hộ Quận Los Angeles đã đăng trên Instagram.Đội cứu hộ Baywatch Isthmus đã đưa những người đi thuyền được cứu đến một bệnh viện địa phương. Tình trạng của họ vẫn chưa được biết. Bài đăng có đoạn: "Baywatch Avalon đã tiến hành chữa cháy và bảo vệ để ngăn cháy lan sang vách đá gần đó". Mặc dù đã nỗ lực chữa cháy, chiếc thuyền vẫn chìm sau khoảng 45 phút. Các quan chức cho biết chiếc thuyền sẽ được trục vớt khỏi mặt nước "để giảm thiểu ô nhiễm". Không có thông tin nào về nguyên nhân khiến chiếc thuyền bốc cháy.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Mức xử phạt hành chính đối với YouTuber thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ là 5 triệu đồng. Chiều 31-7, ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết thanh tra sở này đang phối hợp với Phòng An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với các cá nhân có dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật.Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân, trong đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo biên bản vi phạm hành chính của Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 22-7 đến ngày 26-7, ông H.X.T (ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đến TP Nha Trang quay 25 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến "sư" Thích Minh Tuệ, đăng tải trên kênh YouTube N.S.N. Cùng với đó, Thanh tra Sở TT-TT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Ông N.V.T đến thành phố Nha Trang quay và đăng tải 2 clip có nội dung sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ trên kênh YouTube TMT.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Lượng khách quốc tế Việt Nam trong tháng 7 thấp nhất từ đầu năm với hơn 1,15 triệu lượt và là tháng thứ 3 giảm liên tiếp. Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia công bố hôm 29/7 cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 1,15 triệu lượt, giảm gần 10% so với 1,24 triệu lượt của tháng 6. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 10 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, tháng 3 đón nhiều khách nhất với 1,59 triệu lượt, tháng 7 đón ít nhất.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Tiền Phong. Theo báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng 6 tháng đầu năm nay, nợ xấu ngày càng tăng cao. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), tính tới cuối quý II, tổng nợ xấu (nợ nhóm 3-5) ở mức hơn 24.100 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 20% so với thời điểm kết thúc quý I. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tính đến 30/6, tổng nợ xấu của hơn 8.122 tỷ đồng, cả 3 nhóm nợ đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5). Nợ xấu ACB từ thời điểm đầu năm 2024 là 1,21% đã tăng lên 1,49%. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 6 là 12.548 tỷ đồng, tăng 14,2% so với hồi cuối năm 2023.⦿ ---- HỎI 1: Gần 1/3 thanh thiếu niên Mỹ gặ[ bác sĩ trị liệu tâm thần để giúp chữa trị?ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần 1 trong 3 thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ đã được điều trị sức khỏe tâm thần vào năm 2023, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) báo cáo hôm thứ Ba, tương đương với khoảng 8,3 triệu người trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 đang được tư vấn, dùng thuốc hoặc điều trị khác.Kết quả này nằm trong số những phát hiện hiện được công bố từ Khảo sát Quốc gia về Sử dụng Ma túy và Sức khỏe năm 2023 (National Survey on Drug Use and Health for 2023) của SAMHSA. Cuộc thăm dò thường niên toàn diện của cơ quan liên bang này được các chuyên gia về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập theo dõi chặt chẽ. Cuộc thăm dò bao gồm nhiều câu hỏi được đặt ra cho người Mỹ từ 12 tuổi trở lên sống trong cộng đồng, không phải trong các cơ sở chăm sóc. Loại điều trị sức khỏe tâm thần phổ biến nhất là gặp bác sĩ tại cơ sở ngoại trú, chẳng hạn như tại văn phòng của bác sĩ trị liệu hoặc trung tâm tư vấn học đường.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 3/5 người trẻ tự sát không hề được chẩn đoán y tế tâm thần trước đó?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tới 3/5 người trẻ tự tử không có bất kỳ chẩn đoán sức khỏe tâm thần nào trước đó, một nghiên cứu mới phát hiện. Các nhà nghiên cứu cho biết mọi người đang bỏ qua các dấu hiệu cho thấy trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi đang gặp rắc rối theo cách khiến họ có nguy cơ tự tử. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có vấn đề về tâm thần ở 2 trong số 3 vụ tự tử liên quan đến súng, phương pháp phổ biến nhất ở những người trẻ tuổi trong nghiên cứu này. Các nhà nghiên cứu cho biết ước tính có 22,6 triệu trẻ em Hoa Kỳ sống trong các hộ gia đình có súng và 4,5 triệu trẻ em sống trong những ngôi nhà mà súng được cất giữ trong các ngăn kéo và tủ không khóa.Chi tiết: