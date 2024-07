Anh quốc: Cảnh sát Merseyside nói hôm thứ Hai rằng có ít nhất 8 người bị thương, trong đó có trẻ em, trong vụ tấn công bằng đâm dao được báo cáo là "vụ việc lớn" tại thành phố Southport của Anh.

- TT Biden đề nghị cải cách Tòa Tối Cao: không miễn truy tố cho Tổng Thống phạm tội hình sự khi đương nhiệm, giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho 9 Thẩm phán Tối cao, Tổng thống đương nhiệm bổ nhiệm 1 thẩm phán mới sau mỗi 2 năm, lập bộ quy tắc ứng xử ràng buộc cho Tòa Tối cao.

- PTT Harris tuyên bố ủng hộ nỗ lực của TT Biden cải cách Tòa Tối cao. Trump chỉ trích cải cách vì muốn quyền miễn truy tố.

- Trump: Mỹ hãy xóa sổ Iran ra khỏi địa cầu, nếu tôi bị ám sát

- Elon Musk: Biden nhập cảng cử tri, và Mỹ sẽ thành Venezuela nếu Trump thất cử.

- CNN, nếu bầu 2 chiều: Harris 49%, Trump 46%

- ABC News/Ipsos: Harris tăng điểm, Trump xuống điểm.

- TNS Tom Cotton (Cộng Hòa - AR) quy chụp bà Harris quá cấp tiến, "theo chủ nghĩa tự do nguy hiểm"

- Ban vận động Harris lên án vụ tấn công bằng hỏa tiễn vào Cao nguyên Golan nơi Israel chiếm đóng đã giết 12 thường dân Israel

- Trump công khai đòi xóa sổ nền dân chủ, theo lời báo động từ ban vận động của Harris, khi Trump nói là dân Mỹ sẽ không cần bầu cử nữa sau 2024. TNS Cộng Hòa Tom Cotton: Trump chỉ nói giỡn.

- Cựu PTT Al Gore tuyên bố ủng hộ Harris vì thành tích môi trường

- Elon Musk chụp mũ Kamala Harris là một "kẻ theo chủ nghĩa tuyệt chủng" vì không sinh con

- Trump tới Minnesota, tung đủ thứ tin giả về bà Harris, phun ra chữ mới: "kẻ điên cực tả"

- Fox News: trước khi trở thành thượng nghị sĩ, Mark Kelly (D-Ariz.) đã đầu tư chung với tiền từ hãng Tencent để lập 1 công ty chuyên về khinh khí cầu do thám

- GAZA: 39.363 người chết, 90.923 người bị thương.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham chiến chống Israel ở Gaza để kết thúc nạn diệt chủng. Israel nổi giận.

- Đức kêu gọi công dân Đức rời Lebanon

- THẾ VẬN 2024. TV Pháp Eurosport đuổi bình luận viên Bob Ballard ra khỏi Thế vận vì nói các cô huy chương vàng chỉ "tụ tập loanh quanh, trang điểm"

- Nhiều mạng cáp quang đã bị gián đoạn vào thứ Hai tại 6 tỉnh của Pháp

- Bộ trưởng Giao thông Pháp: giao thông trở lại bình thường sau vụ phá hoại đường sắt

- Cô Coco Yoshizawa, 14 tuổi, của Nhật, đã thắng huy chương vàng ở nội dung trượt ván đường phố nữ

- Lionel Fatu Elika, huấn luyện viên võ quyền anh quốc gia của Samoa, chết vì tự nhiên tại Làng Thế Vận, thọ 60 tuổi

- Nam Hàn giành huy chương vàng năm thứ 10 liên tiếp ở đội bắn cung nữ.

- Thế Vận xin lỗi: Hình ảnh đồng tính vào bức tranh "Bữa Tiệc Ly" không có ý chống Ky Tô Giáo, chỉ để tôn vinh các bữa tiệc, nền ẩm thực Pháp và sự đa dạng (chấp nhận đồng tính). Công giáo Pháp lên án hình ảnh chế giễu Ky Tô giáo.

- Mỹ thắng Serbia với tỷ số 110-84 trong trận mở màn bóng rổ nam Bảng C

- Anh quốc: ít nhất 8 người bị thương, trong đó có trẻ em, trong vụ đâm dao. Hung thủ bị bắt.

- Dân cử từ ít nhất 6 nước bị TQ hù dọa, ép đừng dự hội nghị về Trung Quốc tại Đài Loan.

- Malaysia nộp đơn xin gia nhập BRICS, liên minh của Brazil, Nga, Ấn Độ, TQ và Nam Phi

- Bắc Hàn thề sẽ "hủy diệt hoàn toàn" kẻ thù của mình khi xảy ra chiến tranh

- 3 Bộ trưởng quốc phòng Nhật, Mỹ, Nam Hàn ký kết tăng cường quốc phòng ba bên

- McDonald's doanh thu quý 2 tới 6,5 tỷ USD

- Điện thoại thông minh của Apple tại TQ xuất xưởng tăng 10% trong tháng 6

- California: Tòa nhà văn phòng ở Oakland bị 4 người đập phá, đột nhập, vơ vét

- Quận Los Angeles: quán bar thể thao nữ đầu tiên của California mở cửa, tôn vinh các nữ vận động viên và thành tích

- Quận Riverside: Bắt 13 người đi xe gắn máy quậy phá đường phố.

- Quận San Bernadino: hung thủ bị bắt vì đánh đập 1 hàng xóm dã man

- Mã Lai: 6 ngư dân Việt bị bắt vì tình nghi lưới hải sâm trái phép ngoài khơi Sandakan

- TIN VN. Ô tô nhập khẩu giảm giá hàng trăm triệu đồng, cạnh tranh với xe lắp ráp.

- TIN VN. Thê Thảm: Công ty dệt may TP.HCM 'trắng' đơn hàng, thanh lý hàng tỷ đồng tài sản.

- TIN VN. Hơn 100 trẻ ở TPHCM được xác định lại giới tính.

- HỎI 1: Một loại thử máu sẽ dò ra 90% trường hợp mất trí nhớ sớm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khói cháy rừng lan rộng, bay tới nhiều tiểu bang phía Tây Canada và Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/7/2024) ⦿ ---- McDonald's Corporation đã công bố hôm thứ Hai rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đã làm tròn lên 6,5 tỷ đô la, hầu như không thay đổi so với một năm trước. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, thu nhập ròng đã giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu trong quý được báo cáo đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,80 đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 1,58% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

⦿ ---- Theo dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT: China Academy of Information and Communications Technology) công bố hôm thứ Hai, lô hàng điện thoại thông minh của Apple Inc tại Trung Quốc đã tăng 10% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của Apple đã tăng 0,36% trong giờ mở cửa trước giờ mở cửa và được bán với giá 218,34 USD/cổ phiếu.

CAICT cho biết tổng lô hàng điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,91 triệu chiếc. Lô hàng điện thoại thông minh mang thương hiệu nước ngoài đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,86 triệu chiếc vào tháng 6, với Apple thống trị thị trường. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đã xuất xưởng 22,04 triệu chiếc, chiếm 88,5% tổng số.

⦿ ---- Người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Hebestreit hôm Thứ Hai đã kêu gọi công dân nước mình ở Lebanon rời khỏi đất nước này trong bối cảnh lo ngại Israel có thể tiến hành một chiến dịch chống lại Hezbollah tại đây để trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào Cao nguyên Golan. Trong khi đó, các hãng hàng không như Air France và Transavia đã hủy các chuyến bay đến Beirut.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib tuyên bố rằng các bên liên quan đang thảo luận về căng thẳng, bao gồm Hoa Kỳ và Pháp, những bên đang tìm cách thuyết phục Israel không leo thang thêm nữa trong khu vực.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza đã công bố bản cập nhật vào thứ Hai ước tính tổng số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 là 39.363, với 90.923 người Palestine bị thương. Trong 24 giờ qua, có 39 người bị giết, trong khi 93 người phải nhập viện.

⦿ ---- Một cuộc khẩu chiến đã nổ ra giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đe dọa rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào cuộc chiến của Israel ở Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã chỉ trích lẫn nhau vào hôm Chủ Nhật và Thứ Hai sau khi Erdogan phát biểu hôm Chủ Nhật rằng "không có lý do gì" khiến Thổ Nhĩ Kỳ không thể hành động, đồng thời lưu ý đến các cuộc can thiệp quân sự đã được thực hiện trong quá khứ ở các quốc gia khác.

Ngay sau bài phát biểu của Erdogan, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz đã viết trong một bài đăng trên X rằng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang "đi theo bước chân" của cựu độc tài Iraq Saddam Hussein bằng cách đe dọa tấn công Israel. "Hãy để ông ta nhớ lại những gì đã xảy ra ở đó và kết thúc như thế nào", ông viết khi ám chỉ đến vụ bắt giữ khét tiếng của tổng thống Iraq năm 2003 bởi lực lượng Hoa Kỳ khi ông đang ẩn náu trong một cái hố dưới lòng đất gần một trang trại ở Tikrit. Sau đó, Hussein đã bị hành quyết.

Để trả đũa, Thổ Nhĩ Kỳ - không phải lần đầu tiên - đã so sánh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Adolf Hitler. “Giống như Hitler diệt chủng đã kết thúc, Netanyahu diệt chủng cũng sẽ kết thúc,” Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. “Giống như bọn Quốc xã diệt chủng đã bị buộc phải chịu trách nhiệm, những kẻ cố gắng tiêu diệt người Palestine cũng sẽ phải chịu trách nhiệm,” bài đăng tiếp tục. “Nhân loại sẽ sát cánh cùng người Palestine. Các người sẽ không thể tiêu diệt dân tộc Palestine.”

⦿ ---- Chỉ một tuần sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua, các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris có điểm tăng vọt. Một cuộc thăm dò gần đây của CNN cho thấy, Harris vượt trội hơn Biden 3 điểm trong một cuộc đối đầu giả định với Trump, thu hẹp khoảng cách dẫn trước 6 điểm của Trump so với Biden vào cuối tháng 6 xuống chỉ còn 3 điểm (Harris 49%, Trump 46%) đối với cựu tổng thống trong cuộc khảo sát gần đây nhất.

Harris, giống như bất kỳ ứng cử viên nào, đã đến lúc bước vào thời kỳ trăng mật, hay "Tuần trăng mật Harris" như người thăm dò ý kiến ​​của GOP Tony Fabrizio gọi. Liệu bà có thể duy trì được đà này sau khi tuần trăng mật kết thúc hay không vẫn còn phải chờ xem.

Cuộc thăm dò của New York Times/Siena chỉ ra những phát hiện tương tự, cụ thể là Harris mạnh hơn đáng kể trong số những cử tri da đen, gốc Tây Ban Nha và dưới 30 tuổi so với Biden trước khi ông rút lui. Hơn nữa, không chỉ Harris dường như đang đưa những cử tri Dân chủ trở lại, mà như cuộc thăm dò của CNN cũng cho thấy, các cử tri hào hứng ủng hộ bà hơn là ủng hộ Biden.

Hơn nữa, sự hiện diện của Harris trên danh sách đang cải thiện tình hình cho đảng Dân chủ tại các tiểu bang dao động quan trọng. Tại các tiểu bang dao động sẽ quyết định cuộc bầu cử này, Trump dẫn trước Harris ở bốn trong năm tiểu bang – Arizona (Trump +5), Georgia và Pennsylvania (Trump +2) và Michigan (Trump +1) — với Wisconsin huề ở mức 47 phần trăm, theo cuộc thăm dò của Emerson.

⦿ ---- Ở Mỹ, "không ai đứng trên luật pháp. Không phải tổng thống Hoa Kỳ. Không phải thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Không ai cả". Đó là khẳng định của Tổng thống Biden trong một bài bình luận trên tờ Washington Post, nơi ông tuyên bố sẽ thực hiện một số thay đổi đối với tòa án cao nhất của đất nước vào hôm thứ Hai.

Trích dẫn quyết định ngày 1 tháng 7 của Tòa án Tối cao về việc ban quyền miễn truy tố cho tổng thống đối với các hành vi chính thức, Biden viết rằng hiện tại "hầu như không có giới hạn nào đối với những gì một tổng thống có thể làm". Biden cũng lưu ý rằng tòa án đã lật ngược tiền lệ lâu đời - Roe v. Wade (hồ sơ nửa thế kỷ trước, cho phá thai có điều kiện), là một ví dụ - và "đang sa lầy trong một cuộc khủng hoảng đạo đức", bao gồm "những món quà không được tiết lộ cho các thẩm phán từ những cá nhân có lợi ích trong các vụ án trước tòa án, cũng như xung đột lợi ích liên quan đến những kẻ nổi loạn ngày 6 tháng 1/2021".

"Những gì đang xảy ra hiện nay là không bình thường và nó làm suy yếu niềm tin của công chúng vào các quyết định của tòa án", Biden viết. Tổng thống Biden cho biết đang phác thảo kế hoạch ba phương diện của mình để thay đổi: một tu chính án "Không ai đứng trên luật pháp" đối với Hiến pháp sẽ không cung cấp quyền miễn truy tố nào cho các cựu tổng thống đã phạm tội khi còn đương nhiệm; giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán (Biden ủng hộ bất kỳ tổng thống nào bổ nhiệm một thẩm phán hai năm một lần, với nhiệm kỳ 18 năm); và một "quy tắc ứng xử ràng buộc" để kiểm soát các thẩm phán.

"Mọi thẩm phán liên bang khác đều bị ràng buộc bởi một quy tắc ứng xử có thể thực thi và không có lý do gì để Tòa án Tối cao được miễn trừ", ông lưu ý. Biden sẽ chính thức nêu rõ sự ủng hộ của mình đối với các cải cách này trong bài phát biểu tại Austin, Texas, nhân kỷ niệm 60 năm Đạo luật Dân quyền, theo Washington Post, trong đó ghi nhận những thách thức về mặt hệ thống trong việc thực hiện các cải cách này.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris hôm thứ Hai đã tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Biden về việc giới hạn nhiệm kỳ đối với các thẩm phán Tòa án Tối cao và một tu chính án hiến pháp để chống lại phán quyết miễn truy tố cho các hành vi chính thức của tổng thống. Bà Harris viết trong tuyên bố: "Tổng thống Biden và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng người dân Mỹ phải có niềm tin vào Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, ngày nay, có một cuộc khủng hoảng niềm tin rõ ràng đối với Tòa án Tối cao khi tính công bằng của tòa án này bị đặt dấu hỏi sau nhiều vụ bê bối về đạo đức và quyết định này đến quyết định khác lật ngược tiền lệ lâu đời."

Đề xuất ba phần của Biden bao gồm giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho chín thẩm phán, cho phép tổng thống đương nhiệm bổ nhiệm một thẩm phán mới sau mỗi hai năm và một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc cho Tòa án Tối cao.

Đề xuất này cũng phản hồi lại quyết định miễn truy tố, đã mang lại chiến thắng gỡ tội cho cựu Tổng thống Trump, bằng cách kêu gọi một tu chính án hiến pháp sẽ lật ngược một phần phán quyết này bằng cách làm rõ rằng các cựu tổng thống không được hưởng quyền miễn truy tố hình sự đối với các bản cáo trạng hình sự của liên bang.

Tất cả các đề xuất này sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn để ban hành. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện phản đối các cải cách của Tòa án Tối cao và có thể chiếm đa số ở cả hai viện. Ngay cả khi họ không làm vậy, họ vẫn sẽ có đủ số phiếu tại Thượng viện để ngăn chặn cải cách bằng một cuộc cản trở.

Một bản tu chính hiến pháp sẽ yêu cầu đa số 2/3 Hạ viện và Thượng viện ủng hộ sửa đổi, và phê chuẩn của 3/4 các tiểu bang Hoa Kỳ. Không có gì ngạc nhiên khi Harris ủng hộ các cải cách do Biden đề xuất, có khả năng sẽ được cơ sở của đảng Dân chủ đón nhận nhiệt tình. Đảng Dân chủ đã thất vọng trước một loạt các quyết định của Tòa Tối cao bảo thủ. Trump đã chỉ trích các cải cách, chuyện này có thể trở thành vấn đề chính trị vào mùa thu.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social rằng Hoa Kỳ nên xóa sổ Iran "khỏi bề mặt trái đất" nếu Trump bị ám sát. Sau vụ ám sát Trump, CNN đưa tin rằng Hoa Kỳ có thông tin tình báo từ một "nguồn tin con người" duy nhất rằng Iran đang âm mưu giết Trump. Báo cáo không đưa ra bằng chứng nào và Iran đã phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lặp lại tuyên bố này trong bài phát biểu trước Quốc hội. Trong bài đăng trên Truth Social, Trump đã đưa vào một video Netanyahu nói rằng "Chúng tôi mới biết gần đây" rằng Iran đang đe dọa giết cựu tổng thống. "Nếu họ 'ám sát Tổng thống Trump', điều này luôn có thể xảy ra, tôi [Trump] hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ xóa sổ Iran, xóa sổ nó khỏi bề mặt Trái đất — Nếu điều đó không xảy ra, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ bị coi là những kẻ hèn nhát 'hèn nhát'!" Trump đã viết như thế.

⦿ ---- Musk: Biden nhập cảng cử tri, và Mỹ sẽ thành Venezuela nếu Trump thất cử. Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. và SpaceX kiêm Chủ tịch X Corp. Elon Musk tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden đang "nhập ca3ng cử tri" để đảm bảo Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Musk đã tweet để trả lời một bài đăng khác chia sẻ bình luận tương tự trước đó của ông: "Họ đang nhập cảng cử tri nhanh nhất có thể."

Musk cũng sử dụng bài viết của Fox News về Thượng nghị sĩ Massachusetts Elizabeth Warren kêu gọi đẩy nhanh quá trình cấp quốc tịch Hoa Kỳ cho người nhập cư và thúc giục bà Harris "hoàn tất" (get it done) làm bằng chứng.

Musk cũng bình luận về một dòng tweet nói rằng Hoa Kỳ "sẽ trở thành Venezuela nếu [cựu Tổng thống Donald] Trump không được bầu" bằng cách trả lời rằng "Tôi nghĩ rằng rủi ro này là rất thực tế". Nhận xét của Musk được đưa ra sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và ứng cử viên phe đối lập Edmundo Gonzalez đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử của quốc gia đó.

⦿ ---- Harris tăng điểm, Trump xuống điểm. Theo một cuộc thăm dò mới được tiến hành gần một tuần sau khi Tổng thống Biden rời khỏi cuộc đua năm 2024 và Harris nổi lên như người có khả năng thay thế ông. Trong cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos được công bố vào Chủ Nhật, 43% người Mỹ cho biết họ có quan điểm thuận lợi về Harris — tăng 8 điểm so với tỷ lệ thuận lợi 35% của tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm nhẹ kể từ khi tăng 9 điểm tuần trước, từ 31% lên 40%, sau vụ ám sát. Tuần này, tỷ lệ ủng hộ Trump là 36% và tỷ lệ không ủng hộ là 52%.

Theo số liệu thăm dò ý kiến toàn quốc của The Hill/Decision Desk HQ, tỷ lệ ủng hộ Harris là 44,1%, cải thiện đôi chút so với tỷ lệ ủng hộ trung bình là 41,9% mà bà có vào ngày 20 tháng 7, một ngày trước khi Biden rời khỏi cuộc đua.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton (Cộng Hòa - AR) đã chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris vào Chủ Nhật, tuyên bố rằng bà khiến Tổng thống Joe Biden có vẻ "có năng lực". Cotton đã đưa ra những nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, tuyên bố rằng "mọi thứ đã trở nên tồi tệ" dưới thời Biden và Harris. Ông gọi Harris là "người theo chủ nghĩa tự do nguy hiểm", khẳng định rằng hồ sơ của bà làm trầm trọng thêm tình hình. Bình luận của Cotton sau khi Tổng thống Joe Biden rời cộc tranh cử, khiến Harris trở thành ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris lên án vụ tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan nơi Israel chiếm đóng đã giết chết ít nhất 12 thường dân, theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia của Harris, Phil Gordon cho biết vào Chủ Nhật. Gordon viết: "Israel tiếp tục phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của mình, và sự ủng hộ của [Harris] đối với an ninh của Israel là tuyệt đối. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt mọi cuộc tấn công một lần và mãi mãi, và cho phép công dân ở cả hai bên biên giới được trở về nhà an toàn."

⦿ ---- Trump công khai đòi xóa sổ nền dân chủ, theo lời báo động từ ban vận động của Harris, khi Trump nói là dân Mỹ sẽ không cần bầu cử nữa sau 2024. Chiến dịch củabà Harris đã tham gia chỉ trích lời hứa của Trump với cử tri theo đạo Thiên chúa, ngụ ý rằng sẽ không có thêm cuộc bầu cử tổng thống nào nữa nếu Trump thắng cử vào tháng 11. "Những người theo đạo Thiên chúa, hãy ra ngoài và bỏ phiếu, chỉ lần này thôi", ứng cử viên của đảng Cộng hòa phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của những người theo đạo Thiên chúa ở Florida vào thứ sáu, theo tờ Washington Post. "Các bạn sẽ không phải làm điều đó nữa. … Trong bốn năm nữa, các bạn sẽ không phải bỏ phiếu nữa. Chúng tôi sẽ sửa chữa thật tốt để các bạn không phải bỏ phiếu nữa".

Bình luận này nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, một số người dùng gọi đó là bằng chứng của quan điểm độc đoán, phản dân chủ, theo tờ New York Times đưa tin. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết đó là "lời thề chấm dứt nền dân chủ". Dân biểu đảng Dân chủ Dan Goldman đã đăng trên X rằng "cách duy nhất 'các bạn sẽ không phải bỏ phiếu nữa' là nếu Donald Trump trở thành một nhà độc tài".

Dân biểu Dân Chủ Adam Schiff đã đăng một đoạn clip về bài phát biểu và kêu gọi đánh bại chủ nghĩa độc đoán. Ông đã đăng "Ở đây, Trump đã hữu ích nhắc nhở chúng ta rằng lựa chọn thay thế là không bao giờ có cơ hội bỏ phiếu nữa". Nữ diễn viên Morgan Fairchild, theo báo The Guardian, đã đăng bài, "Nhưng… nếu tôi muốn bỏ phiếu lần nữa thì sao?" Andrew Seidel, một luật sư về hiến pháp và dân quyền, đã viết: "Đây không phải là chủ nghĩa dân tộc Ky tô giáo tinh vi. Trump đang nói về việc chấm dứt nền dân chủ của chúng ta và thành lập một quốc gia Ky tô giáo."

Chiến dịch của Trump đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người được đề cử "đang nói về việc thống nhất đất nước này và mang lại sự thịnh vượng cho mọi người Mỹ, trái ngược với môi trường chính trị chia rẽ đã gieo rắc quá nhiều chia rẽ và thậm chí dẫn đến một nỗ lực ám sát." David Lane, một nhà tổ chức của các mục sư Ky tô giáo, cho rằng Trump đã quá đà khi cố gắng khuyến khích mọi người tại hội nghị bỏ phiếu.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-Ark.) nói hôm Chủ nhật rằng Tổng thống Trump “rõ ràng đang nói kiểu đùa giỡn” khi Trump kêu gọi cử tri Ky Tô giáo bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 và rằng, nếu họ làm vậy, họ “sẽ không cần phải bỏ phiếu nữa” vì “mọi thứ” sẽ được “sửa chữa. Tôi nghĩ rằng ông ấy rõ ràng đang đùa giỡn về việc tình hình tồi tệ thế nào dưới thời Joe Biden và sẽ tốt đẹp ra sao nếu chúng ta đưa Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng để chúng ta có thể xoay chuyển đất nước,”

⦿ ---- Ủng hộ Harris vì thành tích môi trường: Cựu Phó Tổng thống Al Gore vào Chủ Nhật đã ủng hộ Harris, ca ngợi thành tích của bà về các vấn đề khí hậu mà ông cho biết bao gồm chiến thắng trước các công ty dầu mỏ và cuộc bỏ phiếu phá vỡ thế bế tắc của Thượng viện để thông qua Đạo luật Giảm lạm phát. "Đó là kiểu nhà vô địch về khí hậu mà chúng ta cần ở Nhà Trắng", Gore cho biết trong một tuyên bố, theo CNN.

⦿ ---- Elon Musk đã tấn công Kamala Harris là một "kẻ theo chủ nghĩa tuyệt chủng" trong một bài đăng trên mạng X hôm thứ Bảy. Tỷ phú này đã bình luận về một bài đăng khác do người bạn đồng hành của Donald Trump, Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-OH) chấp bút, trong đó Vance tấn công Kamala Harris vì [Harris] nói rằng mối đe dọa của biến đổi khí hậu đã tác động đến quyết định không sinh con của nhiều người—cùng với một số quyết định quan trọng khác trong cuộc sống.

"Gần giống như những người này không muốn những người trẻ tuổi lập gia đình [để sinh con] hay gì đó. Thật kỳ lạ", Vance viết. Musk đã đưa lời chỉ trích của Vance lên mức cực đoan, lập luận rằng việc bà Harris thừa nhận cái gọi là "lo lắng về khí hậu" ở những người trẻ tuổi có nghĩa là bà đang ủng hộ "diệt chủng thực tế đối với toàn thể nhân loại".

⦿ ---- Trump tới Minnesota, tung đủ thứ tin giả về bà Harris, nghĩ ra chữ mới: "kẻ điên cực tả" (“radical left lunatic”). Cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm thêm ngôn ngữ chụp mũ mới về Phó Tổng thống Kamala Harris cho hàng nghìn người ủng hộ reo hò tại St. Cloud vào tối thứ Bảy tại một cuộc mít tinh với người bạn đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của Ohio J.D Vance.

Trump gọi bà Harris là một "kẻ điên cực tả" ủng hộ việc cắt giảm ngân sách cảnh sát, tịch thu súng, cho phép hàng chục triệu người nhập cư không có giấy tờ vào và hạn chế thịt đỏ. Ông cũng nói rằng bà Harris không thông minh lắm, tuy rằng Trump vừa xin miễn tranh luận với bà Harris.⦿ ---- Theo đài Fox News, trước khi trở thành thượng nghị sĩ, Mark Kelly, D-Ariz., không chỉ là một phi hành gia, mà còn là người đồng sáng lập một công ty chuyên về khinh khí cầu do thám, được tài trợ một phần bởi một nhà đầu tư mạo hiểm ở Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kelly, người được cho là nằm trong danh sách ứng cử viên phó tổng thống đang được Phó Tổng thống Kamala Harris cân nhắc, đã đồng sáng lập World View có trụ sở tại Tucson, Arizona vào năm 2012 với tầm nhìn cung cấp dịch vụ du lịch vũ trụ bằng khinh khí cầu tầng bình lưu.Mặc dù công ty của Kelly ban đầu tập trung vào du lịch vũ trụ bằng khinh khí cầu, nhưng tầm nhìn này đã phát triển theo sự trưởng thành của công nghệ công ty. Một phát ngôn viên của World View nói với Fox News Digital: "Khi công nghệ của chúng tôi trưởng thành, chúng tôi nhận ra cơ hội sử dụng công nghệ của mình ngay lập tức thông qua các dịch vụ cảm biến từ xa cho khách hàng quốc phòng, khoa học và thương mại. Ngày nay, hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi vẫn là cung cấp dịch vụ cảm biến từ xa cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và các đồng minh thông qua năng lực tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như phục vụ các tổ chức khoa học như NASA, NOAA và các tổ chức khác để hiểu rõ hơn về Trái đất từ lớp khí quyển độc đáo của tầng bình lưu."Báo Axios đưa tin rằng ngay sau khi World View được thành lập, công ty đã nhận được vốn đầu tư mạo hiểm từ Tencent vào năm 2013, sau đó là vào năm 2016. Tencent là một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc và được thành lập vào năm 1998 bởi "Pony" Ma Huateng, Zhang Zhidong, Xu Chenye, Chen Yidan và Zeng Liqing. Năm ngoái, "Pony" Ma Huateng được Forbes xếp hạng là người giàu thứ tư tại Trung Quốc với giá trị tài sản ròng là 32,1 tỷ đô la. Ma cũng là CEO của Tencent.Tờ Wall Street Journal đưa tin vào năm 2021 rằng Tencent đã thu thập được một kho dữ liệu trong nhiều năm qua từ ứng dụng di động WeChat, nền tảng truyền thông xã hội chiếm ưu thế tại Trung Quốc. Với mối quan hệ của Tencent với chính phủ Trung Quốc, World View nói với Fox News Digital hôm thứ Bảy 27/7/2024 rằng Tencent "không có quyền tiếp cận, không có quyền đưa dữ kiện vào và không có quyền kiểm soát" đối với công ty.⦿ ---- THẾ VẬN 2024. Đài truyền hình Pháp Eurosport đã loại phát thanh viên Bob Ballard khỏi nhiệm vụ bình luận tại Thế vận hội Olympic Paris sau khi ông đưa ra bình luận phân biệt giới tính về một nhóm nữ vận động viên bơi lội thi đấu cho Úc. "Đó là, những người phụ nữ vừa kết thúc. Bạn biết phụ nữ như thế nào mà... chỉ tụ tập loanh quanh, trang điểm", Ballard được nghe nói vậy. Người đồng bình luận với ông, Lizzie Simmons, ngay lập tức gọi tuyên bố này là "vô lý".Theo Deadline, nhận xét này được đưa ra ngay sau khi đội bơi tiếp sức tự do 4x100m của Úc giành huy chương vàng cho quốc gia của họ. Trong một tuyên bố với The Independent, Eurosport cho biết: "Trong một phân đoạn đưa tin của Eurosport tối qua, bình luận viên Bob Ballard đã đưa ra một bình luận không phù hợp. Vì mục đích đó, ông ta đã bị loại khỏi danh sách bình luận của chúng tôi có hiệu lực ngay lập tức". Sau bình luận này, người xem đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ của họ. "Cúi đầu xấu hổ đi", một người xem nói với Ballard trên X. "Khi nào thì những người này mới học được điều gì đó?" một người khác hỏi. Ballard vẫn chưa bình luận về vụ này.⦿ ---- Các mạng cáp quang đã bị gián đoạn vào thứ Hai tại sáu tỉnh của Pháp, theo nhà chức trách xác nhận với AFP. Các sự kie65n na2y được báo cáo ở Aude, Bouches-du-Rhone, Drome, Herault, Meuse và Oise, nhưng không phải ở Paris. Theo BFMTV, một số cáp quang đã bị "những cá nhân có ác ý" cắt, gây ra tình trạng mất điện. Các cáp này thuộc về nhà điều hành viễn thông SFR nhưng cũng được những người khác sử dụng. Chuye65n này xảy ra sau các vụ tấn công đốt phá mạng lưới đường sắt của Pháp trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic vào tuần trước.⦿ ---- Bộ trưởng Giao thông Pháp Patrice Vergriete nói với RTL hôm thứ Hai rằng giao thông đã trở lại bình thường sau những gián đoạn ảnh hưởng đến hệ thống đường sắt của đất nước vào cuối tuần. Ông xác nhận rằng các chuyến tàu trên các tuyến Đại Tây Dương, Đông và Bắc đều đang hoạt động. Trong số khoảng 800.000 hành khách bị ảnh hưởng, "700.000 người vẫn có thể thực hiện chuyến đi của mình", Vergriete tiết lộ. Các vụ tấn công đốt phá diễn ra hôm thứ Sáu ngay trước lễ khai mạc Olympic.⦿ ---- Coco Yoshizawa của Nhật Bản đã giành huy chương vàng ở nội dung trượt ván đường phố nữ vào Chủ Nhật tại Thế vận hội Paris 2024. Vận động viên trượt ván 14 tuổi này là người trẻ thứ hai giành huy chương vàng Olympic cho Nhật Bản. Cô đã giành được tổng cộng 272,25 điểm. Liz Akama của Nhật Bản cũng đã lên bục vinh quang vào Chủ Nhật, giành huy chương bạc với tổng điểm ấn tượng là 265,95. Đối với huy chương đồng, Rayssa Leal của Brazil đã giành chiến thắng với 253,37 điểm.Nhắc lại quá khứ: cô Momiji Nishiya của Nhật Bản cũng giành vị trí đầu tiên ở nội dung trượt ván đường phố nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020 ở độ tuổi 13 năm và 330 ngày.⦿ ---- Cộng đồng thể thao Samoa đã phải chịu một mất mát đau thương tại Thế vận hội Paris 2024. Lionel Fatu Elika, huấn luyện viên võ quyền anh quốc gia của đất nước, đã qua đời tại Làng vận động viên Olympic vào ngày 26/7, ngày đầu tiên của Thế vận hội. Ông đã 60 tuổi. Huấn luyện viên, người đã làm việc với võ sĩ quyền Anh Olympic 2024 duy nhất của Samoa, võ sĩ hạng nặng Ato Plodzicki-Faoagali, đã qua đời vài giờ trước Lễ khai mạc vào tối hôm đó.Ủy ban Olympic quốc tế cho biết trong một tuyên bố vào ngày 27 tháng 7 rằng Lionel đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên và bày tỏ "lời chia buồn tới toàn thể Ủy ban Olympic quốc gia Samoa, gia đình và bạn bè của ông", theo hãng tin Associated Press đưa tin.⦿ ---- Nam Hàn giành huy chương vàng Olympic thứ 10 liên tiếp ở nội dung đồng đội bắn cung nữ. Nam Hàn Quốc đã giành huy chương vàng tại Paris sau khi thắng Trung Quốc. Đội tuyển do Jeon Hun-young, Lim Si-hyeon và Nam Suh-yeon dẫn đầu đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 5-4 vào Chủ Nhật tại Paris để giành huy chương vàng Olympic thứ 10 liên tiếp.Trước đó trong ngày, Mexico đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ sau khi đánh bại Hoà Lan với tỷ số 6-2. Đây là lần đầu tiên Mexico giành huy chương ở nội dung đồng đội nữ.⦿ ---- IOC XIN LỖI. Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris đã xin lỗi vào Chủ Nhật đối với bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi một bức tranh gợi lên bức tranh "Bữa Tiệc Ly" của Leonardo da Vinci trong lễ khai mạc lộng lẫy. Bức tranh của Da Vinci mô tả khoảnh khắc Chúa Jesus Christ tuyên bố rằng một tông đồ sẽ phản bội Người. Cảnh trong buổi lễ hôm thứ Sáu có sự góp mặt của DJ kiêm nhà sản xuất Barbara Butch — một biểu tượng đồng tính LGBTQ+ — cùng với các nghệ sĩ drag và vũ công.Những người bảo thủ tôn giáo trên khắp thế giới đã lên án phân đoạn này, với hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo Pháp lên án "những cảnh chế giễu" mà họ cho là chế giễu Cơ đốc giáo — một tình cảm được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đồng tình.Cộng đồng Anh giáo tại Ai Cập đã bày tỏ "lấy làm tiếc sâu sắc" vào Chủ Nhật, nói rằng buổi lễ có thể khiến IOC "mất đi bản sắc thể thao đặc biệt và thông điệp nhân đạo của mình".Giám đốc nghệ thuật của buổi lễ Thomas Jolly đã nói rằng buổi lễ nhằm tôn vinh sự đa dạng và tôn vinh các bữa tiệc và nền ẩm thực Pháp. Người phát ngôn của Paris 2024, Anne Descamps đã được hỏi về sự phản đối trong cuộc họp báo của Ủy ban Olympic quốc tế vào Chủ Nhật, trả lời: “Rõ ràng là không bao giờ có ý định thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Ngược lại, tôi nghĩ (với) Thomas Jolly, chúng tôi thực sự đã cố gắng tôn vinh sự khoan dung của cộng đồng. Nhìn vào kết quả của các cuộc thăm dò mà chúng tôi chia sẻ, chúng tôi tin rằng tham vọng này đã đạt được. Tất nhiên, nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm, chúng tôi thực sự, thực sự xin lỗi”.Jolly giải thích ý định của mình với The Associated Press sau buổi lễ. “Tôi không muốn phá hoại, chế giễu hay gây sốc”, Jolly nói. “Hơn hết, tôi muốn gửi một thông điệp về tình yêu, một thông điệp về sự hòa nhập chứ không phải chia rẽ”.Chủ tịch Liên minh LGBT James Leperlier thận trọng hơn khi cho rằng Pháp vẫn còn nhiều bước tiến đáng kể trong việc hòa nhập. “Chúng tôi biết rằng cộng đồng LGBTQ tại Pháp còn rất xa so với những gì buổi lễ thể hiện”, ông nói về Lễ khai mạc. "Xã hội cần phải có nhiều tiến bộ hơn nữa liên quan đến người chuyển giới. Thật kinh khủng khi họ bị buộc phải ra tòa để thay đổi danh tính hợp pháp”.⦿ ---- Đội tuyển Hoa Kỳ đã đánh bại Serbia với tỷ số 110-84 trong trận mở màn bóng rổ nam Bảng C tại Thế vận hội Paris vào Chủ Nhật. Trận đấu diễn ra tại Sân vận động Pierre Mauroy gần Lille ở miền bắc nước Pháp. Kevin Durant, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại trong lịch sử Olympic nam Hoa Kỳ, đã dẫn dắt đội tuyển Hoa Kỳ với màn trình diễn nổi bật, ghi được 21 điểm trong hiệp một. Những nỗ lực của Durant đã giúp Đội tuyển Hoa Kỳ dẫn trước 58-49 trong hiệp một. Đội tuyển Hoa Kỳ vẫn duy trì được đà tiến triển của mình trong hiệp hai, giành chiến thắng áp đảo trước Serbia, đội được coi là đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành huy chương vàng.⦿ ---- Các dân cử từ ít nhất 6 quốc gia cho biết các nhà ngoại giao Trung Quốc đang gây sức ép buộc họ không tham dự hội nghị thượng đỉnh tập trung vào Trung Quốc tại Đài Loan. Các chính trị gia ở Bolivia, Colombia, Slovakia, Bắc Macedonia, Bosnia và một quốc gia châu Á khác từ chối nêu tên cho biết họ nhận được tin nhắn, cuộc gọi và yêu cầu họp khẩn cấp, điều này sẽ xung đột với kế hoạch đến Đài Bắc, thủ đô của hòn đảo này. Trung Quốc kiên quyết bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình đối với Đài Loan và coi đây là lãnh thổ của mình, có thể sáp nhập bằng vũ lực nếu cần thiết.Hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào thứ Hai và được tổ chức bởi Liên minh liên nghị viện về Trung Quốc (Inter-Parliamentary Alliance on China), hay IPAC, một nhóm gồm hàng trăm nhà lập pháp từ 35 quốc gia quan tâm đến cách các nền dân chủ tiếp cận Bắc Kinh. IPAC từ lâu đã phải chịu áp lực từ chính phủ Trung Quốc: một số thành viên đã bị TQ trừng phạt và vào năm 2021, nhóm này đã bị tin tặc do nhà nước Trung Quốc tài trợ nhắm mục tiêu, theo một bản cáo trạng của Hoa Kỳ được công bố vào đầu năm nay.⦿ ---- BRICS bành trướng: Malaysia đã nộp đơn vào Chủ Nhật để gia nhập BRICS, tổ chức quốc tế bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama đưa tin vào Chủ Nhật, trích lời Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. "Malaysia đã gửi thư xin gia nhập tổ chức BRICS tới Nga với tư cách là chủ tịch BRICS, bên cạnh việc bày tỏ sự cởi mở để tham gia với tư cách là quốc gia thành viên hoặc đối tác chiến lược", phương tiện truyền thông này cho biết thêm, trích dẫn bức thư.⦿ ---- Bắc Hàn đã thề sẽ "hủy diệt hoàn toàn" kẻ thù của mình trong trường hợp xảy ra chiến tranh khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin vào Chủ Nhật. Các quan chức quân sự cấp cao bao gồm Đại tá Lục quân Ri Un Ryong và Trung tá Hải quân Yu Kyong Song đã đưa ra những bình luận này "xuất phát từ lòng căm thù dâng trào" đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn tại một cuộc họp vào thứ Bảy có sự tham dự của Kim để kỷ niệm 71 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, theo KCNA.⦿ ---- Các bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã ký một bản ghi nhớ vào Chủ Nhật thể chế hóa mối quan hệ quốc phòng ba bên của họ để duy trì các cuộc tham vấn chính sách, chia sẻ thông tin và các cuộc tập trận chung, trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn và sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực."Bằng cách ký bản ghi nhớ này, sự hợp tác ba bên của chúng ta... đã trở nên vững chắc hơn và sẽ không dao động, ngay cả khi hoàn cảnh quốc tế thay đổi", theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Shin Won Sik tại Tokyo.⦿ ---- California: Tòa nhà văn phòng ở cuối đường Collins Avenue, gần Hegenberger ở Oakland là mục tiêu của một vụ đột nhập vào sáng thứ Bảy. Theo lời Ken Houston, một chủ sở hữu một phần của tòa nhà, tòa nhà là một không gian văn phòng có 16 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức địa phương. Video giám sát từ một trong những văn phòng đó cho thấy 4 người đột nhập và lục tung văn phòng vào sáng thứ Bảy. Bản thân tòa nhà đầy những mảnh kính vỡ mà Houston cho biết bọn trộm đã đạp đổ cửa sổ và cửa ra vào.Houston cũng là giám đốc của Hội đồng làm đẹp phi lợi nhuận có không gian văn phòng trong tòa nhà. Ông tin rằng bọn trộm đã đột nhập qua hàng rào, đột nhập vào tòa nhà và sau đó lục tung từng văn phòng. Houston lưu ý rằng một số vật dụng cá nhân như kỷ vật gia đình và tệp kỹ thuật số cũng bị lấy mất. "Thật kinh khủng", Jesus Arellano, Giám đốc điều hành của Innovative Building Inc., công ty có không gian văn phòng trong tòa nhà, cho biết là sẽ phải dành một vài ngày làm việc để có thể sửa chữa đồ đạc của mình.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hàng người xếp hàng dài quanh khu phố và khách hàng phải chờ hàng giờ để có được một bàn tại quán bar thể thao đầu tiên của California dành riêng cho thể thao dành cho phụ nữ. Nằm trên khu phố 6500 của Đường cao tốc Pacific Coast ở Long Beach, Quán bar thể thao "Watch Me! Sports Bar" tôn vinh các vận động viên nữ và những thành tích của họ."Chúng tôi nhìn vào biển người và nhận ra nhu cầu ở đây", Mean Eddy, đồng sở hữu của Watch Me cho biết. "Đó là công sức của tình yêu. Chúng tôi đã dành hết tâm huyết cho nó trong nhiều tháng trời". Eddy và đối tác của cô, Jax Diener, đã tạo ra quán bar thể thao sau khi thấy nhu cầu về một nơi mà thể thao dành cho phụ nữ được đặt lên hàng đầu.Cái tên “Watch Me” ám chỉ đến việc các vận động viên nữ thường phải chứng minh bản thân bằng cách cho những người hoài nghi thấy họ có thể làm được gì. Các quán bar thể thao dành cho phụ nữ đã chứng minh được sự thành công của mình. “Sports Bra” đã mở cửa tại Portland, Oregon vào năm 2022 và đạt doanh thu 944.000 đô la trong tám tháng đầu tiên mở cửa, theo các tài liệu mà CNBC Make It xem xét.⦿ ---- Quận Riverside: Bắt 13 người đi xe gắn máy quậy phá. Cảnh sát Riverside hôm thứ Bảy đã bắt giữ 13 người đi xe máy sau khi nhóm này chặn đường giao thông. Cảnh sát Quận Riverside đã quan sát thấy một nhóm lớn người đi xe máy tại ngã tư đường Rancho California và Diaz ở thành phố Temecula ngay sau 1 giờ chiều, "Nhóm này đã chặn đường xe cộ, ngăn cản những người lái xe khác đi dọc theo các tuyến đường. Sau đó, những người đi xe máy tiến về phía Đường cao tốc 15 hướng Nam, nơi họ không nhường đường khi đèn đỏ liên tục và nhập vào đường cao tốc".Cảnh sát đã cố gắng dừng nhóm người này lại, nhưng họ đã tăng tốc bỏ chạy, dẫn đến một cuộc truy đuổi trên đường 15. Cuối cùng, nhóm người này đã bị các cảnh sát chặn lại ở lề đường cao tốc phía bắc Đường Rainbow Valley, với sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát Murrieta, CHP và Lực lượng đặc nhiệm chống băng đảng Quận Riverside. Các viên chức thực thi pháp luật đã phải đóng hai làn đường để đảm bảo an toàn cho các cảnh sát và người đi xe máy. Tổng cộng có 13 người bị bắt vì một loạt các tội danh, có 6 người bị bắt vì tội trốn tránh cảnh sát.⦿ ---- Quận San Bernadino. Một người đàn ông Nam California vẫn nằm viện sau khi bị hàng xóm đánh đập dã man và đâm vào đầu. Vào ngày 22 tháng 7, nạn nhân, Michael Roque, 35 tuổi, rời khỏi căn hộ Loma Linda của mình và đang đi bộ đến xe trên đường đi làm vào khoảng 8:30 sáng. Đó là lúc hàng xóm của Roque, Mark Eldridge, 37 tuổi, được cho là đã tiếp cận anh ta từ phía sau và đánh anh ta vào đầu bằng một hòn đá. Anh ta tiếp tục đánh Roque bằng hòn đá và cố gắng cắt cổ anh ta trước khi đâm anh ta vào mặt và đầu bằng một con dao.Cảnh sát Quận San Bernardino đã phản ứng tại hiện trường và phát hiện Roque chảy rất nhiều máu trên mặt đất. Theo gia đình anh ta, Roque và nghi phạm không biết nhau. Anh ta được đưa đến Trung tâm Y tế Loma Linda, nơi anh ta vẫn trong tình trạng hôn mê nhân tạo tại ICU. Gomez tin rằng nghi phạm đã nhắm vào Roque và chờ thời điểm thích hợp để tấn công. Ban đầu, các nhà chức trách nhận được cuộc gọi từ Roque báo cáo về vụ tấn công.Cùng thời điểm đó, cảnh sát cũng nhận được cuộc gọi từ Eldridge báo cáo rằng có vụ trộm xảy ra tại căn hộ của y. Sau đó, cảnh sát xác định nơi ở của Eldridge "không có hành vi đột nhập hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có đột nhập". Tuy nhiên, bằng chứng về vụ tấn công đã được tìm thấy và Eldridge đã bị bắt vì tội tấn công bằng vũ khí chết người. Sau đó, y bị giam tại Trung tâm Giam giữ West Valley vì tội cố ý giết người và bị giam với số tiền tại ngoại bảo lãnh là 500.000 đô la.⦿ ---- Theo tin từ báo Mã Lai,bị tình nghi khai thác hải sâm (sea cucumbers) trái phép đã bị bắt và một vụ tịch thu trị giá hơn 2 triệu đồng RM đã được thực hiện tại vùng biển ngoài khơi Sandakan sau cuộc truy đuổi ngắn của các viên chức hàng hải. Cảnh sát biển tuần tra khu vực gần Sungai Asam đã phát hiện ra tàu nước ngoài và tiếp cận để kiểm tra vào khoảng 4.15 chiều, thứ Sáu (ngày 26 tháng 7).Phó cảnh sát trưởng Ezuandi Bahadin của cảnh sát biển Sandakan cho biết tàu đáng ngờ đang đánh bắt trong khu vực khi bị khám phá đã tăng tốc để cố gắng chạy trốn, từ chối dừng lại mặc dù nhận lệnh phải chận lại. Các viên chức hàng hải đã lên tàu và phát hiện ra rằng đó là một chiếc thuyền của Việt Nam không có giấy phép đánh bắt cá ở vùng biển Sabah. Một thùng chứa đầy hải sâm bị nghi ngờ đánh bắt trái phép cũng đã bị tịch thu.Có 6 nghi phạm, trong độ tuổi từ 30 đến 70, đã được đưa trở lại căn cứ hải quân để thẩm vấn, trong khi tàu và hải sâm bị tịch thu để điều tra thêm. Giá trị ước tính của vụ bắt giữ, bao gồm cả tàu và hải sâm, là khoảng 2,09 triệu đồng RM.⦿ ---- TIN VN.Theo VOV. Trước thông tin ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có thể sẽ được giảm phí trước bạ, để tạo sức cạnh tranh doanh số, nhiều mẫu xe nhập khẩu đã và đang được áp dụng chính sách khuyến mãi giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Tại hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định hôm 11/7, Bộ Tài chính đa hoàn thiện chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe trong nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, Bộ Tài chính lại đề nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương rà soát, đưa ra phương án để ứng phó trong trường hợp Việt Nam có thể bị khởi kiện do vi phạm các cam kết quốc tế. Bên cạnh đó, ước tính, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 5.200 tỷ đồng khi tiếp tục áp dụng chính sách này.⦿ ---- TIN VN.heo ZNews. Garmex Saigon tiếp tục nối dài chuỗi ngày kinh doanh ảm đạm vì không có đơn hàng, phải thanh lý máy móc và tài sản.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. BS.CKII Phan Tấn Đức – Trưởng khoa Thận Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho hay: "Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị nhầm lẫn giới tính như nam lưỡng giới giả nữ, nữ lưỡng giới giả nam, lưỡng giới thật, trẻ vừa có buồng trứng vừa có tinh hoàn,…" Hiện đã có 105 trường hợp được cấp giấy chứng nhận xác định lại giới tính, 9 trường hợp đang chờ hội đồng xác định lại giới tính, còn lại là hồ sơ không đủ điều kiện xác định. Ngày 29/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, từ năm 2013 - 6/2024, bệnh viện đã tiếp nhận 144 hồ sơ yêu cầu xác định lại giới tính. Đa số trẻ tới xác định lại giới tính có hình dạng bên ngoài là nam giới, tập trung nhiều từ 6 đến 10 tuổi.⦿ ---- HỎI 1: Một loại thử máu sẽ dò ra 90% trường hợp mất trí nhớ sớm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng xét nghiệm máu kết hợp để phát hiện suy giảm nhận thức có tỷ lệ chính xác 90% trong việc xác định liệu mất trí nhớ có phải do bệnh Alzheimer hay không. Trong khi đó, các bác sĩ thần kinh và các chuyên gia về trí nhớ khác đã chẩn đoán chính xác bệnh Alzheimer trong 73% các trường hợp của họ. Theo nghiên cứu, các bác sĩ chăm sóc chính thậm chí còn ít thành công hơn, với tỷ lệ chính xác chỉ 61%.Một phần của xét nghiệm máu — được gọi là tau 217 phosphoryl hóa trong huyết tương, hay viết tắt là p-tau217 — là một trong số nhiều dấu ấn sinh học trong máu mà các nhà khoa học đang đánh giá để sử dụng trong chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ và bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Sebastian Palmqvist, phó giáo sư và bác sĩ thần kinh tư vấn cao cấp tại Đại học Lund ở Thụy Điển, cho biết xét nghiệm này đo protein tau 217, đây là một chỉ số tuyệt vời về bệnh lý amyloid.Chi tiết:

⦿ ---- HỎI 2: Khói cháy rừng lan rộng, bay tới nhiều tiểu bang phía Tây Canada và Hoa Kỳ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các đám cháy rừng dữ dội ở miền tây Canada đã tạo ra những đám khói khổng lồ lan rộng khắp Bắc Mỹ trong những ngày gần đây — tình trạng ô nhiễm đã được ghi lại trong hình ảnh của vệ tinh, máy bay và đài quan sát mặt đất của NASA. Một hình ảnh động mà NASA công bố vào thứ sáu cho thấy khói bao phủ British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba và Lãnh thổ Tây Bắc ở Canada, và trôi dạt qua Montana, Colorado, Kansas, Wisconsin và các khu vực khác của Trung Tây.

Tính đến chiều thứ sáu, 948 đám cháy đang hoạt động đang bùng cháy ở Canada, bao gồm 387 đám cháy được coi là ngoài tầm kiểm soát, theo Trung tâm Phòng cháy chữa cháy rừng liên ngành Canada. Một đám cháy lan nhanh đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng cho Jasper, một thị trấn nghỉ dưỡng trên núi cao nổi tiếng ở Alberta, và buộc 25.000 người phải sơ tán.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/smoke-wildfires-canada-west-coast-225205664.html

.