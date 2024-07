Cháy rừng Bác California. Trong vài ngày, hơn 134 căn nhà/kiến trúc đã ra tro bụi.

- Mưa Tiền: Ban tranh cử Harris quyên được 200 triệu USD trong 1 tuần lễ. Buồi gây quỹ hy vọng 400.000 USD nhưng đã thu về 1,4 triệu USD

- Trump giả bộ ngọng, giễu tên bà Kamala Harris... Doug Emhoff (chồng bà Kamala Harris) đề nghị Trump khỏi đọc tên bà, mà sau tháng 11 chỉ cần nói "Thưa Bà Tổng Thống"

- Ban tranh cử của Kamala Harris nhắc đến chuyện dân Mỹ thắc mắc về tin đồn JD Vance vui sex với ghế (nhưng là tin giễu đã bị X gỡ bỏ), rồi kết luận: Vance căm thù phụ nữ.

- Trump: sẽ giữ lại 100% lượng tiền điện tử Bitcoin nắm giữ của Hoa Kỳ nếu được bầu làm tổng thống

- Trump hứa sẽ cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler "vào ngày đầu tiên" vào Bạch Ốc

- Bà Harris có quyền xài số tiền 91 triệu USD của chiến dịch Biden vì tài khoản này ghi tên cả Biden và Harris

- Khi PTT Harris có hy vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, số lượng ứng cử viên nữ ở lưỡng viện Mỹ đều giảm

- Mỹ sẽ lập bộ chỉ huy quân sự mới tại Nhật Bản

- Lái thử chiếc Tesla Cybertruck nhiều trục trặc ban đầu

- Biển Đông: Các thợ lặn Philippines đã phát hiện 9 van bị rò rỉ trên tàu chở dầu Terranova bị chìm

- Lở đất ở Hồ Nam, Trung Quốc, làm 6 người chết

- Hàng chuc đám cháy rừng ở California đã thiêu rụi 626.600 mẫu Anh, nhưng, dữ dội nhất là Park Fire... đã thiêu rụi 134 công trình nhà/kiến trúc

- Israel nói sẽ trả thù vụ hỏa tiễn bắn vào Cao nguyên Golan làm chết 12 người và gây bị thương 29 người

- Ngoại trưởng Mỹ nói Hezbollah bắn rocket vào Cao nguyên Golan

- Israel không kích ít nhất 4 thị trấn ở miền Nam Lebanon để đáp trả vụ pháo kích cho là của Hezbollah khiến 12 người chết

- Lebanon lên án mọi hành vi bạo lực nhằm vào dân thường, kêu gọi ngưng bắn ở biên giới chung với Israel

- Gaza: Ít nhất 39.324 người Palestine đã chết và 90.830 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Trong 24 giờ thêm 66 người chết và 241 người bị thương

- Thế Vận: Buổi tập ba môn phối hợp (triathlon) đầu tiên ở sông Seine bị hủy vì ô nhiễm nước

- Mất điện lớn đã xảy ra ở một số quận của Paris hôm Chủ Nhật, chưa rõ nguyên nhân

- Úc thắng huy chương vàng và lập kỷ lục Olympic ở nội dung bơi tiếp sức 4x100 mét nữ

- Phó Thủ tướng Ý, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Mike Johnson (Cộng hòa) lên án lễ khai mạc Thế vận chế giễu Thiên Chúa Giáo khi tái hiện Bữa Tiệc Ly

- Bộ Ngoại giao Nga: Lễ khai mạc Thế Vận đầy xui xẻo vì treo ngược cờ Olympic

- Gianmarco Tamberi xin lỗi vợ vì cầm cờ Ý, làm mất nhẫn cưới trong Lễ khai mạc Thế vận

- Độc chiêu Ukraine trong Thế Vận: Ukraine đã mở nhà hiếu khách tại Thế vận 2024 ở Paris—mời ăn, nghe nhạc, xem phim miễn phí, để nhắc thế giới rằng Nga không tiêu diệt Ukraine nổi

- FIFA tước 6 điểm của đội Canada tại giải Thế Vận bóng đá nữ và cấm 3 huấn luyện viên trong 1 năm vì do thám đội đối thủ bằng máy bay không người lái.

- Đội tuyển Mỹ được huy chương vàng Thế Vận đầu tiên nhờ đội bơi tiếp sức tự do 4x100m nam

- IOC đã xin lỗi vì giới thiệu đội Nam Hàn nhầm là đội Bắc Hàn trong lễ khai mạc Thế vận Paris

- Y hệt như trong 1 cuốn phim Nhật Bản: ông cụ 71 tuổi cố ý ăn cắp vặt để bị bắt, vào tù vui hơn

- Taiwan: Bão Gaemi làm 10 người chết, 2 người mất tích và 895 người khác bị thương

- 56% người Mỹ sẽ từ chối lời mời dự đám cưới từ bạn thân hoặc thành viên gia đình nếu họ cảm thấy không đủ khả năng chi trả.

- Pháp: Đi xe đạp không an toàn là đàn ông, người đi xe đạp đôi (tandem users) và giới trẻ.

- Thân thiện nhất với người thuê nhà năm 2024: 1. Raleigh, NC; 2. Huntsville, AL; 3. Oakland, CA; 4. Cedar Rapids, IA; 5. Portland, OR; 6. Jacksonville, FL; 7. Nashville, TN; 8. Pittsburgh, PA; 9. Sioux Falls, S.D.; 10. Forth Worth, TX.

- San Jose: 2 người đi 2 xe đạp băng qua đường, xe đụng chết 1 người.

- Quận Cam: văn phòng nữ dân biểu Cộng Hòa Michelle Steel bị ném đá

- TIN VN. Chuyến xe lửa SE11 trật đường rầy khi qua Thừa Thiên-Huế.

- TIN VN. Chỉ trong một ngày, 5 trận động đất ở Kon Tum gây rung lắc tại nhiều tỉnh xa, tận Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng.

- TIN VN. 48 du khách nghi ngộ độc thực phẩm tại resort lớn ở Mũi Né.

- HỎI 1: Người nghèo khi được trợ cấp thêm 400 USD/tháng sẽ giảm số lần tới phòng cấp cứu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoa học gia gắn thẻ vào loài hải cẩu để theo dõi 150 tỷ tấn băng Nam Cực tan mỗi năm làm hâm nóng địa cầu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-28/7/2024) ⦿ ---- Nhóm Edmunds.com Inc. (công ty chuyên bán qua mạng các loại xe hơi cũ và mới) đang lái thử chiếc Tesla Cybertruck của họ quanh đường đua, kiểm tra các thiết bị của xe, thì xe thông báo rằng xe đã gặp "vấn đề nghiêm trọng về tay lái". Đội thử nghiệm báo cáo rằng nguồn điện yếu dần, điều hòa không khí ngừng thổi lạnh và một thông báo lỗi hiện lên có nội dung "Phát hiện trục trặc: hệ thống điện áp thấp / Công suất xe giảm—Hảy lên lịch bảo dưỡng". Báo Quartz đưa tin rằng trục trặc này dường như đã xảy ra sau 1.300 dặm sở hữu của Edmunds. Khi nhóm thử lại sau đó để Cybertruck vào chế độ lái, sau khi để yên và khởi động lại, một thông báo cho biết điều đó sẽ không xảy ra vì đã có "mất dự phòng" (loss of redundancy), theo Edmunds.

Người lái xe đã được cảnh báo rằng ngay cả khi có thể lái được, Cybertruck có thể "đột nhiên mất nguồn điện, tay lái và lực đẩy". Ngoài ra, bạn không thể tin tưởng vào bộ thắng đậu xe (parking brake) để hoạt động. Chiếc xe đề xuất ra ngoài, đóng cửa, vào lại, sau đó hãy cố gắng lái xe. Nó đưa ra một lệnh ghi đè (override) cho phép lái xe không quá 4 dặm/giờ chỉ để định vị lại xe để được cứu hộ bên đường. Nhóm đã thử lại sau khoảng nửa giờ và mọi thứ đều tốt lành, theo Edmunds. Những người khác đã báo cáo gặp phải các vấn đề lái tương tự. Edmunds chỉ ra rằng họ không thể hỏi Tesla về vấn đề này vì họ không có bộ phận quan hệ công chúng. Nếu độc giả tính mua kiểu xe trên, thì hãy đọc bản tin Mashable liệt kê các đợt thu hồi Cybertruck tại đây:

⦿ ---- Hoa Kỳ chuẩn bị thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới tại Nhật Bản để tăng cường quan hệ an ninh với các đồng minh châu Á hoặc để phản ứng nhanh hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng ở Đài Loan hoặc bán đảo Triều Tiên, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm Chủ Nhật, trích dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ và Nhật Bản.

Bộ chỉ huy do tướng ba sao đứng đầu sẽ điều phối các hoạt động quân sự, lập kế hoạch tập trận chung và tham gia phòng thủ nếu xảy ra xung đột. Động thái này sẽ lần đầu tiên đặt năng lực tác chiến của Hoa Kỳ dưới một trụ sở trên lãnh thổ Nhật Bản, thay thế nhu cầu 54.000 quân nhân của nước này tại Nhật Bản phải chờ chỉ thị từ Hawaii, với sự chậm trễ 19 giờ đồng hồ.

⦿ ---- Các thợ lặn đã phát hiện 9 van bị rò rỉ trên tàu chở dầu Terranova bị chìm, Cảnh sát biển Philippines cho biết hôm Chủ Nhật. Tàu chở dầu, chở 1,4 triệu lít nhiên liệu công nghiệp, đã lật úp và chìm ở phía đông Thành phố Limay, Tỉnh Bataan, vào ngày 25/7. Trong số 17 thành viên thủy thủ đoàn, 16 người đã được cứu và một người đã tử vong. Các thợ lặn đã tiết lộ các van và áp dụng lớp keo trám thứ hai vào sáng hôm đó, với Cảnh sát biển mô tả sự trục trặc tràn dầu dài từ 12 đến 14 km nhưng "có thể kiểm soát được". Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo Cảnh sát biển và công ty vận chuyển liên quan hành động ngay lập tức để ngăn chặn thiệt hại môi trường tiếp theo.

⦿ ---- Một vụ lở đất xảy ra tại quận Nanyue, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc vào Chủ Nhật đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng. Chính quyền cảnh sát địa phương đã báo cáo rằng ngôi nhà của một người dân làng đã bị phá hủy và khoảng 20 người đã bị mắc kẹt do hậu quả của vụ việc. Các nỗ lực cứu hộ hiện đang được tiến hành tại hiện trường. Vụ lở đất do nước lũ gây ra đã làm lật đổ một ngôi nhà. Cho đến nay, 12 người đã được giải cứu thành công khỏi đống đổ nát, trong đó có sáu người tử vong và sáu người bị thương, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết.

⦿ ---- Miền Tây Hoa Kỳ: Các đám cháy hiện tại ở California đã thiêu rụi 626.600 mẫu Anh cho đến nay, Cal Fire cho biết. Trên toàn quốc có 102 vụ cháy rừng lớn đang hoạt động, phần lớn ở phía Tây Hoa Kỳ, bị đổ lỗi đã thiêu rụi hơn 2 triệu mẫu Anh, Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia cho biết. Có 21 vụ cháy rừng ở Hoa Kỳ là nguyên nhân khiến phải ra lệnh sơ tán, trung tâm cho biết.

Theo trung tâm, các cảnh báo và theo dõi thời tiết cháy rừng có hiệu lực vào thứ Bảy đối với một số khu vực của Oregon, Washington, Nevada, miền Nam Idaho, Utah và California. Khoảng 1,5 triệu người ở Hoa Kỳ vào cuối thứ Bảy đã được Cơ quan Thời tiết Quốc gia ban hành cảnh báo cờ đỏ hoặc theo dõi thời tiết cháy rừng. Cảnh báo cờ đỏ có nghĩa là các điều kiện cháy rừng chính — nhiệt độ cao, không khí khô và gió giật — đang được dự báo.

⦿ ---- Nhưng, dữ dội nhất là Park Fire... Một trận cháy rừng dữ dội bùng phát do gió thổi qua, Đám cháy Park Fire của California tiếp tục cuộc hành trình không ngừng nghỉ qua vùng hoang dã khô cằn ở phía bắc Chico, thiêu rụi 350.012 mẫu Anh tính đến đêm thứ Bảy, theo Cal Fire cho biết. Đám cháy này là đám cháy rừng lớn thứ bảy trong lịch sử California. Đám cháy đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa ở các quận Butte, Tehama, Lassen và Shasta, và đã phá hủy 134 công trình nhà/kiến trúc, con số này có khả năng sẽ còn tăng.

Billy See, Chỉ huy Cal Fire, nói trong cuộc họp báo sáng thứ Bảy: "Nó đã lan rộng thêm 5.000 mẫu Anh mỗi giờ kể từ khi bắt đầu bùng phát. Tôi để bạn hình dung, chúng ta đang xem xét gần 8 dặm vuông một giờ mà thứ này đang thiêu rụi. ... Đây sẽ là một ngày năng động khác".

Nhiệt độ thấp hơn và gió nhẹ hơn vào thứ Bảy so với những ngày gần đây, cho phép lính cứu hỏa cuối cùng cũng có thể khống chế được một số đám cháy. Đám cháy đã tăng từ mức khống chế bằng 0 vào sáng thứ Bảy lên mức khống chế 10% vào buổi tối. Bất chấp tin tốt này, đám cháy vẫn được dự kiến ​​là một sự kiện kéo dài. "Đám cháy này chắc chắn sẽ cháy thêm vài tuần nữa", người phát ngôn của Cal Fire Robert Foxworthy nói với báo SFGATE vào chiều thứ Bảy. "Ngay cả khi đám cháy dừng lại vào ngày mai, vẫn còn nhiều tuần nữa phải làm việc. Đây là một đám cháy kéo dài".



Vào thứ Sáu, đám cháy đã băng qua Đường cao tốc 36 gần Paynes Creek và ảnh hưởng đến các cộng đồng nhỏ Paynes Creek, Sky Ranch và Manton, Jed Gaines của Cal Fire cho biết trong cuộc họp báo hoạt động vào sáng thứ Bảy. "Chúng tôi đã tiến hành bảo vệ công trình ở đó vào đêm qua, với rất nhiều công việc tốt", Gaines cho biết. “Chúng tôi đã phải đánh thức sáu đội tấn công… ra khỏi khách sạn… đêm qua để hỗ trợ bảo vệ kết cấu. Vì vậy, có rất nhiều người ở ngoài đó đã phải thay ca trực gấp đôi.”



Foxworthy cho biết đám cháy đã lan qua Paynes Creek nhưng ông không thể cung cấp thông tin cụ thể về thiệt hại về kết cấu. “Tôi không biết liệu nó có lan qua Manton không,” ông nói. “Lần cuối tôi nghe nói, họ đã ngăn chặn được trước khi nó lan đến Manton nhưng đó là vài giờ trước.”

Các đội đang làm việc để xây dựng các đường ranh giới lửa xung quanh Đường cao tốc 36 để ngăn chặn đám cháy lan vào Shingletown, Cal Fire cho biết. Butte Meadows ngoài Đường cao tốc 32 là một khu vực khác mà các đội đang tập trung vào. Foxworthy cho biết “Ngọn lửa vẫn chưa lan sang đó.” “Butte Meadows là một trong những cộng đồng bị đe dọa ở phía bên kia Đường cao tốc 32 nên có các đội ở khu vực đó đang chuẩn bị phòng trường hợp nó lan theo hướng đó.”

Đám cháy Park bùng phát vào chiều thứ Tư tại Công viên Bidwell của Chico, một trong những công viên thành phố lớn nhất cả nước. Các viên chức cho biết vào thứ năm rằng đám cháy có thể bắt đầu bằng hành vi đốt phá, và một nghi phạm đã bị bắt trong vụ án. Gió nam đẩy ngọn lửa về phía bắc Chico vào Ishi Wilderness, một khu vực xa xôi mà lính cứu hỏa khó tiếp cận.

Đám cháy đã bùng phát dữ dội kể từ khi bắt đầu. Nhà khoa học khí hậu của UCLA, Daniel Swain, cho biết vào tối thứ sáu rằng đám cháy có khả năng trở thành "một trong 3 đám cháy lớn nhất trong lịch sử California". Swain đã viết, "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu diện tích cuối cùng ít hơn 500.000 mẫu Anh, và có thể gấp đôi con số đó".

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Israel thương tiếc những người thiệt mạng ở Cao nguyên Golan sau một cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là đã giết chết 12 người và gây bị thương 29 người ở Majdal Shams, một ngôi làng của người sắc tộc thiểu số Druze. Ông tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ Hezbollah, cáo buộc nhóm này nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên trong cuộc tấn công.

"Có 150.000 người Druze ở Israel, cũng như hàng triệu người Do Thái và người Israel gốc Ả Rập. Chúng tôi sống cạnh nhau và tất cả đều phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của Hezbollah. Chúng tôi sẽ đảm bảo Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran, phải trả giá cho sự mất mát này", Gallant tuyên bố. Mặc dù Hezbollah phủ nhận sự liên quan, Gallant nhấn mạnh rằng Israel sẽ buộc nhóm này phải chịu trách nhiệm.

⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố rằng mọi dấu hiệu đều chỉ ra Hezbollah đứng sau vụ bắn rocket vào Cao nguyên Golan hôm thứ Bảy. Blinken đã đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm Nhật Bản nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. "Chúng tôi ủng hộ quyền của Israel trong việc bảo vệ công dân của mình khỏi các cuộc tấn công khủng bố", Blinken nhấn mạnh. Trong khi Hezbollah phủ nhận sự liên quan, chính quyền Israel đổ lỗi cho nhóm này và hứa sẽ trả đũa.

⦿ ---- Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công ít nhất 4 thị trấn và làng mạc khác ở miền Nam Lebanon để đáp trả vụ pháo kích được cho là của Hezbollah vào Cao nguyên Golan, khiến 12 người thiệt mạng. Theo phương tiện truyền thông địa phương, máy bay chiến đấu của Israel "đã tiến hành các cuộc không kích vào các thành phố Beeqa, Majd al-Shams và Kafra ở miền Nam Lebanon", cũng như khu vực Chebaa, nơi mà IDF trước đó đã tuyên bố rằng hỏa tiễn gây tử vong đã được phóng vào Majdal Shams.

⦿ ---- Chính phủ lâm thời Lebanon đã ra tuyên bố lên án mọi hành vi bạo lực và tấn công nhằm vào dân thường, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành vi thù địch trên biên giới chung với Israel sau một cuộc tấn công chết người vào Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Chính phủ Lebanon viết: "Chính phủ Lebanon lên án mọi hành vi bạo lực và xâm lược nhằm vào toàn thể dân thường, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành vi thù địch trên mọi mặt trận. Việc nhắm mục tiêu vào dân thường là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chống lại các nguyên tắc của nhân loại."

⦿ ---- Ít nhất 39.324 người đã chết và 90.830 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Ước tính có 1.139 người đã chết ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10 và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.

Bộ Y tế Gaza đã xác nhận có 66 người Palestine chết và 241 người bị thương trên khắp Gaza trong 24 giờ qua. Số người chết mới nhất bao gồm 36 người thiệt mạng và 120 người bị thương trong một trường học được sử dụng làm bệnh viện dã chiến và nơi trú ẩn ở Deir el-Balah, trung tâm Gaza.

⦿ ---- Mưa Tiền: Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã quyên được 200 triệu đô la kể từ khi bà nổi lên là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ từ tuần trước, một khoản tiền gây chú ý trong cuộc đua của bà với ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump. Chiến dịch, công bố tổng số tiền gây quỹ mới nhất sáng hôm nay, Chủ Nhật 28/7, cho biết phần lớn các khoản quyên góp—66%—đến từ những người đóng góp lần đầu trong chu kỳ bầu cử năm 2024 và được thực hiện sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ Harris.

Hơn 170.000 tình nguyện viên cũng đã ghi danh để giúp chiến dịch của Harris trong các hoạt động gọi điện thoại, vận động và các nỗ lực vận động bỏ phiếu khác, theo AP đưa tin. Ngày bầu cử còn 100 ngày nữa. Michael Tyler, giám đốc truyền thông của chiến dịch, đã viết trong một bản ghi nhớ: "Động lực và năng lượng dành cho Phó Tổng thống Harris là có thật—và các nguyên tắc cơ bản của cuộc đua này cũng vậy: cuộc bầu cử này sẽ rất sít sao và được quyết định bởi một số ít cử tri chỉ ở một vài tiểu bang."

Bà Harris đã vận động tranh cử tại Pittsfield, Massachusetts, vào hôm qua, Thứ Bảy, thu hút hàng trăm người đến một buổi gây quỹ được tổ chức khi Biden vẫn còn là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ. Theo chiến dịch, buổi gây quỹ ban đầu dự kiến ​​sẽ quyên góp được 400.000 đô la nhưng cuối cùng đã thu về khoảng 1,4 triệu đô la.

Bà Harris nhanh chóng tập hợp được sự ủng hộ của đảng Dân chủ sau khi Biden rời khỏi cuộc đua. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries, cựu Trưởng ban đảng thiểu số Hạ viện Jim Clyburn, cựu Tổng thống Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhanh chóng tuyên bố ủng hộ. Những người gây quỹ của đảng Dân chủ là cựu Tổng thống Obama và vợ Michelle Obama đã tuyên bố ủng hộ vào thứ Sáu.

Bà Harris tại buổi gây quỹ vào thứ Bảy cho biết bà vẫn là "kẻ yếu thế" trong cuộc đua nhưng chiến dịch của bà đang tăng tốc. Future Forward, siêu ủy ban PAC lớn nhất trong nền chính trị Dân chủ, đã thông báo vào tuần trước rằng họ đã đảm bảo được 150 triệu đô la cam kết trong 24 giờ đầu tiên từ các nhà tài trợ sau khi Biden rút lui.

⦿ ---- Trump giả bộ ngọng, giễu tên bà Kamala Harris... Doug Emhoff (chồng của bà Kamala Harris) liền đưa ra lời khuyên cho cựu tổng thống Donald Trump khi phát biểu trước những người vận động tranh cử tại một sự kiện ở trụ sở đảng địa phương tại Stevens Point, Wisconsin vào thứ Bảy. "Thưa Ông Trump, tôi biết ông gặp rất nhiều khó khăn khi phát âm tên bà ấy. Đây là tin tốt - sau cuộc bầu cử, ông có thể gọi bà ấy là 'Thưa Bà Tổng thống' (Madam President)", Emhoff nói với đám đông, những người ngay lập tức vỗ tay cho bình luận này.

Lời khuyên được đưa ra sau khi Trump tỏ ra hung hăng vào tối thứ Sáu, nói với những người ủng hộ trong một lần xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Turning Point USA Believers ở West Palm Beach, Florida, rằng ông "không quan tâm" đến cách phát âm tên bà sau khi liên tục phát âm sai trong nhiều tháng. "Họ giải thích với tôi, 'Ông có thể nói KA-ma-la. Ông có thể nói Ka MAAAAAA-la,'" Trump nói. "Tôi nói, 'đừng lo lắng về điều đó. Tôi nói gì cũng không quan trọng. Tôi có phát âm sai hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm.” Trump nói thêm: “Một số người nghĩ rằng tôi cố tình phát âm sai, nhưng thực ra tôi đã nghe nói đến bảy cách khác nhau. Có rất nhiều cách. Có rất nhiều cách.”

⦿ ---- Chiến dịch của Kamala Harris đã nhắc đến tin đồn sex nhưng vô căn cứ xung quanh J.D. Vance lan truyền trong tuần này khi cho rằng ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa đã quan hệ tình dục với một chiếc ghế dài (had sex with a couch). Tin đồn trở nên quá mức sau một bài đăng đùa giỡn trên mạng X vào ngày 15/7 khi một người dùng tuyên bố trích dẫn hồi ký của Vance, cuốn "Hillbilly Elegy", nhưng sau đó lại ám chỉ là họ hư cấu ra. Câu chuyện được lan truyền nhiều hơn sau khi Associated Press kiểm tra thực tế báo cáo rằng nó là sai sự thật đã bị xóa khỏi trang web, với một phát ngôn viên nói rằng câu chuyện "không trải qua quy trình biên tập tiêu chuẩn của chúng tôi".

Việc xóa bỏ trên mạng X đã tạo ra nhiều thuyết âm mưu, meme và trò đùa hơn về những gì thực sự đã xảy ra. Vào thứ Bảy, trong một bài đăng trên X nêu bật một bình luận gây tranh cãi khác hồi năm 2021 của Vance, trong đó ông tuyên bố, "Những cô nàng mèo, anh bạn. Chúng phải bị ngăn chặn", chiến dịch của Harris đã viết chỉ trích Vance, "JD Vance không che giấu lòng căm thù của mình đối với phụ nữ". Câu nói này rõ ràng là một lời chế giễu Vance.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố kế hoạch giữ lại 100% lượng tiền điện tử Bitcoin nắm giữ của Hoa Kỳ nếu được bầu làm tổng thống, mô tả đây là "kho dự trữ quốc gia chiến lược". Ông cho biết động thái này nhằm mục đích thiết lập một kho dự trữ Bitcoin mạnh mẽ cho mục đích quốc gia và nói thêm rằng ông có ý định chỉ đạo Bộ Tài chính Hoa Kỳ dừng phát triển một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), chuyển trọng tâm khỏi việc tạo ra một hệ thống tiền kỹ thuật số mới.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố sẽ cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler "vào ngày đầu tiên" nhậm chức nếu được bầu làm tổng thống. Trump đã hứa sẽ bổ nhiệm một người đứng đầu SEC mới ủng hộ sự đổi mới và tiến bộ, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ Phó Tổng thống Kamala Harris có kế hoạch đề cử Gensler làm Bộ trưởng Tài chính nếu bà nhậm chức. Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền Biden-Harris về lập trường của họ đối với tiền điện tử, mô tả lập trường này là "chống lại Mỹ".

⦿ ---- Nhiều người thắc mắc về số tiền 91 triệu đô la của chiến dịch Biden và liệu Phó Tổng thống hiện tại Kamala Harris có được phép sử dụng số tiền đó để tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà hay không. Câu trả lời từ CBS News là Có, rằng Phó Tổng thống Kamala Harris được phép sử dụng tiền quỹ vận động tranh cử của Biden cho chiến dịch tranh cử tổng thống của riêng bà vì cả hai đều có chung một tài khoản vận động tranh cử.

Với tư cách là người đồng hành tranh cử, tên của Harris đi kèm với tên của Biden với tư cách là ứng cử viên trong hồ sơ của FEC cho ủy ban vận động tranh cử Biden cho Tổng thống. Sau khi Biden lui, Ban tranh cử của Biden đã chính thức đổi tên với FEC thành Harris cho Tổng thống.

FEC "từ lâu đã cho phép các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống chia sẻ một tài khoản vận động tranh cử", theo lời Daniel Weiner, giám đốc Chương trình Bầu cử và Chính phủ của Trung tâm Brennan. Nói cách khác, một tài khoản chiến dịch cho ủy ban chính của ứng cử viên tổng thống – trong trường hợp này là Biden cho chức Tổng thống – được chia sẻ với ứng cử viên phó tổng thống. Weiner nói: “Tôi nghĩ rằng luật pháp chỉ rõ ràng rằng Phó Tổng thống Harris có quyền yêu cầu tiền quỹ chiến dịch của mình và lý do đơn giản là tài khoản chiến dịch thuộc về cả hai người. Tên của họ đều có trên đó.”

⦿ ---- Khi Phó Tổng thống Kamala Harris có hy vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước, số lượng phụ nữ ứng cử vào các chức vụ công đang giảm trên toàn quốc. Theo phân tích của Trung tâm Rutgers về Phụ nữ và Chính trị Hoa Kỳ, cử tri đã bầu phụ nữ vào Quốc hội với số lượng kỷ lục trong ba chu kỳ bầu cử vừa qua, nhưng số lượng ứng cử viên nữ hiện đã giảm ở hầu hết mọi hạng mục.

Đã có 50 ứng cử viên nữ đã nộp đơn ứng cử vào Thượng viện trên toàn quốc vào năm 2024, giảm so với con số 70 ứng cử viên vào năm 2022. Có 9 trong số các ứng cử viên đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại 18 tiểu bang đã tổ chức cho đến nay và hơn 30 phụ nữ đã nộp đơn tại các tiểu bang chưa tổ chức bầu cử sơ bộ.

Theo phân tích, tại Hạ viện, 466 phụ nữ đã nộp đơn ứng cử và 171 người trong số họ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Con số này giảm so với 583 phụ nữ đã nộp đơn ứng cử vào năm 2020 và 298 phụ nữ đã giành được đề cử của đảng mình.Số lượng ứng cử viên nữ của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2020-2024, với mức giảm 36%. Tại Thượng viện, con số đó là gần 45%. Các ứng cử viên nữ của Đảng Dân chủ giảm khoảng 7% tại Hạ viện và gần 10% tại Thượng viện.⦿ ----Buổi tập ba môn phối hợp (triathlon) đầu tiên trên sông Seine đã bị hủy do vấn đề ô nhiễm nước, AFP đưa tin vào Chủ Nhật. Những phát hiện trước đó từ Surfrider Foundation Europe, một tổ chức từ thiện tập trung vào nước, chỉ ra rằng mức độ vi khuẩn trong do2ng sông khiến nó "không phù hợp để bơi". Chính quyền Pháp đã phân bổ khoảng 1,5 tỷ đô la cho các sáng kiến ​​nhằm khôi phục độ sạch của sông.⦿ ---- Một vụ mất điện lớn đã xảy ra ở một số quận của Paris vào hôm Chủ Nhật, khoảng 24 giờ sau lễ khai mạc Thế vận hội Olympic, theo truyền thông địa phương đưa tin. Sự việc xảy ra sau khi hệ thống đường sắt cao tốc của Pháp bị những kẻ phá hoại tấn công, những kẻ đã thực hiện hành vi phá hoại trên toàn bộ mạng lưới đường sắt vào sáng sớm thứ Sáu. Nguyên nhân chính xác của vụ mất điện vẫn chưa được biết.⦿ ---- Úc đã giành huy chương vàng và lập kỷ lục Olympic ở nội dung bơi tiếp sức 4x100 mét nữ (women's 4x100 meter relay) tại Thế vận hội Paris 2024. Đội đã hoàn thành với thời gian 3:28,92 vào thứ Bảy, tại Paris La Defense Arena. Hoa Kỳ đã giành huy chương bạc với thời gian 3:30,20, lập kỷ lục của Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc giành huy chương đồng với thời gian 3:30,30.⦿ ---- Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini chỉ trích lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024, gọi đó là "một sự xúc phạm đến hàng triệu người theo đạo Thiên chúa". Salvini, cùng với các quan chức Ý khác, lên án một phân đoạn có nhắc đến Bữa Tiệc Ly. Ông lên tiếng phản đối, gọi sự kiện này là "một khởi đầu tồi tệ".Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng việc treo ngược cờ Olympic và các vấn đề khác tại lễ khai mạc chỉ là khởi đầu cho những vấn đề của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Người phát ngôn của IOC Mark Adams trước đó đã hạ thấp các trục trặc, nói rằng chúng "không phải là tận thế". Zakharova đồng ý, cho rằng IOC sẽ phải đối mặt với những khó khăn liên tục.⦿ ---- Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Mike Johnson (Cộng hòa) hôm thứ Bảy đã chỉ trích lễ khai mạc Thế vận hội vì chế giễu Bữa Tiệc Ly bằng một màn tái hiện có sự tham gia của những người biểu diễn trong trang phục hóa trang. Johnson viết trên mạng X: “Sự chế giễu Bữa Tiệc Ly đêm qua thật gây sốc và xúc phạm đến những người theo đạo Thiên chúa trên khắp thế giới đã theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội.”“Cuộc chiến chống lại đức tin và các giá trị truyền thống của chúng ta không có giới hạn ngày nay. Nhưng chúng ta biết rằng chân lý và đức hạnh sẽ luôn chiến thắng”, Johnson viết trước khi trích dẫn John 1:5 trong Kinh thánh: “Ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối, và bóng tối không thể chế ngự được ánh sáng”.Lễ khai mạc ở Paris có sự tham gia của một nhóm nghệ sĩ, một số người trong số họ trong trang phục hóa trang, trong một cảnh có vẻ giống với bức tranh “Bữa Tiệc Ly” của da Vinci. Bức tranh mô tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus với các tông đồ, đêm trước khi bị đóng đinh. Nhiều người trên mạng xã hội đã chỉ trích quyết định tổ chức buổi biểu diễn này, mặc dù cũng có những bài đăng khen ngợi nó.⦿ ---- Thế Vận: Gianmarco Tamberi đang xin lỗi vợ sau khi làm mất nhẫn cưới trong Lễ khai mạc Thế vận hội Paris. Nhà vô địch nhảy cao Olympic đã vô cùng xúc động khi Tổng thống Ý Sergio Mattarella trao cho anh lá cờ của đất nước Ý để anh mang theo cùng với đấu sĩ Arianna Errigo dẫn đầu đoàn đại biểu Ý. Tamberi tự hào vẫy lá cờ ba màu trong khi trôi dọc theo sông Seine trong mưa với những gì anh mô tả là "sự nhiệt tình không thể kiểm soát" trong Lễ diễn hành của các quốc gia.Trong một tin nhắn trên Instagram gửi cho vợ, Tamberi giải thích rằng sự kết hợp của mưa, giảm cân và phất cờ đã khiến chiếc nhẫn cưới của anh tuột khỏi tay ướt khi anh nhìn thấy nó nảy trên mép thuyền và rơi xuống sông. Anh viết: "Và lơ lửng hơn một nghìn lần trên không trung, tôi thấy chiếc nhẫn lao xuống nước như thể đó là nơi duy nhất nhẫn muốn đến. Nhẫn sẽ ở lại mãi mãi dưới lòng sông của thành phố tình yêu".⦿ ---- Độc chiêu Ukraine trong Thế Vận: Ukraine đã mở một ngôi nhà hiếu khách vào thứ Bảy tại Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris—lần đầu tiên trong bất kỳ Thế vận hội nào—sẽ mang đến các buổi hòa nhạc từ những nghệ sĩ được yêu thích nhất của đất nước và mời nếm thử các món ăn truyền thống nhằm mục đích quảng bá văn hóa địa phương và nâng cao nhận thức về cuộc chiến với Nga. Ngôi nhà được đặt tên là Volia Space, theo "một từ tiếng Ukraina độc đáo có nghĩa là cả ý chí và tự do cùng một lúc", theo mô tả trên trang web chính thức. Khẩu hiệu đó phản ánh cuộc chiến sinh tồn của Ukraine chống lại quân đội Nga đang tiến ở phía đông, theo AP đưa tin.Khoảng 100 người dân đã được mời đến dự lễ khai mạc chính thức, hô vang "Viva la France" và "Glory to Ukraine". Bộ trưởng thể thao Ukraine, Matvii Bidnyi, gọi cơ sở này là "trụ sở của Ukraine tại Paris trong Thế vận hội Olympic". Du khách có thể đến đây khi bụng đói: Món súp borsch truyền thống của Ukraine, được UNESCO công nhận là "di sản văn hóa phi vật thể", sẽ được phục vụ. Ngôi nhà là một trong 15 câu lạc bộ đội tuyển quốc gia lễ hội tại Parc de la Villette, tương đương với một Hội chợ thế giới thu nhỏ ở rìa Paris. Lễ khai mạc ngôi nhà bắt đầu bằng quốc ca Ukraine và một phút mặc niệm dành cho những người lính đã hy sinh. Các quan chức Ukraine đã cảm ơn chính phủ Pháp."Chúng tôi sẽ tôn vinh nền văn hóa của các bạn mà ai đó đang cố gắng phá hủy", Bộ trưởng thể thao Pháp, Amelie Oudea-Castera cho biết. "Ở đây, các bạn sẽ được an toàn, hạnh phúc và được tôn vinh". Bên cạnh các buổi hòa nhạc và các sự kiện khác, ngôi nhà sẽ trình chiếu các bộ phim tài liệu nhằm giúp khán giả toàn cầu đồng cảm với trải nghiệm của Ukraine khi phải chịu đựng cuộc chiến kéo dài nhiều năm, bao gồm cả bộ phim đoạt giải Oscar "20 Days in Mariupol."Người đứng đầu Ủy ban Olympic Ukraine Vadym Guttsait nhớ lại rằng trong những ngày đầu của cuộc chiến, bắt đầu vào tháng 2/2022, các quan chức thể thao không biết liệu Ukraine có cơ hội tham gia Thế Vận 2024 hay không. "Hôm qua, cả thế giới đã nhìn thấy lá cờ Ukraine, đội tuyển Ukraine, các vận động viên của chúng tôi", ông nói, ám chỉ đến lễ khai mạc hôm thứ Sáu. "Chúng tôi đã nhắc nhở thế giới một lần nữa rằng chúng tôi đã sống sót".⦿ ---- Chưa vào trận bóng đá (soccer) đã mất điểm. FIFA đã tước sáu điểm của đội Canada tại giải bóng đá nữ Olympic Paris và đình chỉ ba huấn luyện viên trong một năm hôm thứ Bảy để đáp trả vụ do thám bằng máy bay không người lái. Các hình phạt gây sốc bao gồm khoản tiền phạt 226.000 đô la cho liên đoàn bóng đá Canada trong một vụ đã leo thang tại Thế vận hội mùa hè, theo AP đưa tin. Hai phụ tá huấn luyện viên đã bị phát hiện sử dụng máy bay không người lái để do thám các buổi tập của đối thủ New Zealand trước trận mở màn của họ vào thứ Tư tuần trước. Huấn luyện viên trưởng Bev Priestman, người đã dẫn dắt Canada giành chức vô địch Olympic tại Tokyo năm 2021, đã bị liên đoàn bóng đá quốc gia đình chỉ, sau đó bị loại khỏi giải đấu Olympic 2024.Priestman và các phụ tá huấn luyện viên Joseph Lombardi và Jasmine Mander hiện bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong một năm. Các thẩm phán của FIFA cho biết Priestman và hai trợ lý của cô "đều phải chịu trách nhiệm về hành vi xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc chơi đẹp". Vụ này có khả năng sẽ được đưa ra tòa án Olympic đặc biệt của Tòa án Trọng tài Thể thao tại Paris. Tòa án đó được thành lập để tổ chức các phiên điều trần và phán quyết khẩn cấp tại Thế vận hội, chẳng hạn như khiếu nại lệnh trừng phạt. Theo Athletic, nếu việc trừ điểm được duy trì, Canada sẽ không bị loại khỏi giải đấu nhưng sẽ làm giảm đáng kể cơ hội lặp lại của đội. Điều đó có nghĩa là Canada phải thắng cả ba trận ở Bảng A và hy vọng sẽ tiến lên với ba điểm vào tứ kết bắt đầu vào thứ Bảy tuần tới, ngay cả khi là đội đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.Theo AP, việc trừ một đội quá nhiều điểm là điều gần như chưa từng có tiền lệ ở giữa một giải đấu quốc tế. Vụ này càng làm xấu hổ thêm liên đoàn Canada, đối tác thân thiết của FIFA trong việc giúp tổ chức World Cup nam lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2026 trên khắp Bắc Mỹ. Không có thông tin nào cho thấy các cầu thủ có liên quan đến hoạt động do thám. Priestman, 38 tuổi, đến từ Anh và được thuê vào năm 2020 để huấn luyện đội tuyển Canada. Cô có hợp đồng đến hết World Cup nữ 2027. Liên đoàn Canada vẫn chưa bình luận về phán quyết của ngày thứ Bảy. Canada sẽ đấu với đội đầu bảng Pháp vào Chủ Nhật tại Saint-Etienne, sau đó đối đầu với Colombia vào thứ Năm tại Nice.⦿ ---- Đội tuyển Hoa Kỳ đã giành được huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội Paris ở hồ bơi vào thứ Bảy nhờ đội bơi tiếp sức tự do 4x100m nam, đội đã đánh bại Úc với hơn một giây. Jack Alexy, Chris Guiliano, Hunter Armstrong và Caeleb Dressel đã đạt thời gian 3:09.28, một thành tích tuyệt vời so với thành tích 3:10.35 của 4 tay bơi Úc.Armstrong là người nhanh nhất trong 4 tay bơi Mỹ, hoàn thành chặng bơi của mình trong 46,75 giây. Đối với Armstrong, đây là huy chương vàng thứ hai của anh sau chiến thắng ở cùng nội dung tại Thế vận hội Tokyo 2021. Chiến thắng này đã san bằng thành tích của Dressel, 23 tuổi, với 8 huy chương vàng cùng với vận động viên bơi tiếp sức người Mỹ Matt Biondi.Đối với Guiliano và Alexy, đây là huy chương đầu tiên và là cuộc đua Olympic đầu tiên của họ. Cả 4 tay bơi Mỹ đều bùng nổ vì vui mừng khi Dressel về đích, hét lên "tới luôn" và "wow!" Đây là huy chương vàng thứ 11 mà Hoa Kỳ giành được ở nội dung bơi tiếp sức tự do 4x100m trong 13 kỳ Olympic mà Mỹ tham gia và là huy chương vàng thứ ba liên tiếp của đội.⦿ ---- Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã xin lỗi sau khi vô tình giới thiệu đội tuyển Nam Hàn là đội tuyển Bắc Hàn trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris. Đi thuyền dọc sông Seine ở thủ đô nước Pháp giống như các đoàn đại biểu khác, đội tuyển Nam Hàn được giới thiệu là đại diện của "Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", tên chính thức của Bắc Hàn, bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.Người dẫn chương trình đã sử dụng cùng một lời giới thiệu cho đoàn đại biểu Bắc Hàn."Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sai sót đã xảy ra khi giới thiệu đội tuyển Nam Hàn trong quá trình phát sóng lễ khai mạc", IOC cho biết trong một bài đăng trên tài khoản X tiếng Hàn của mình sau khi lỗi này gây ra sự bất bình trong cộng đồng người dân Nam Hàn. Chủ tịch IOC Thomas Bach cũng đã nói chuyện với Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol hôm thứ Bảy để gửi lời xin lỗi. Yoon nói với ông rằng những sai sót như vậy không nên lặp lại và chuyển lời chúc của mình cho một sự kiện thành công, theo văn phòng tổng thống cho biết vào thứ Bảy.⦿ ---- Y hệt như trong 1 cuốn phim Nhật Bản: Cảnh sát ở Hakodate, Hokkaido, đã bắt một người đàn ông 71 tuổi vì nghi ngờ ăn cắp vặt tại một cửa hàng tiện lợi trong ba ngày liên tiếp. Cảnh sát đã trích dẫn lời người đàn ông này nói rằng ông cụ ăn cắp vặt vì muốn bị bắt, đài truyền hình NTV đưa tin.Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã thừa nhận hành vi ăn cắp vặt tại cửa hàng vào các ngày 24, 25 và 26 tháng 7. Vào khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 7, một cảnh sát đã có mặt tại cửa hàng để kiểm tra camera an ninh khi người đàn ông này vào trong và lấy cắp những món đồ trị giá 1.266 yên. Khi ông cụ cố gắng rời khỏi cửa hàng mà không trả tiền, cảnh sát đã bắt giữ ông cụ.Bộ phim nổi tiếng nhan đề "Kiriko's Crime Diary" của Nhật Bản kể về bà cụ tên Kiriko rằng cụ bà muốn bị cảnh sát bắt vì đời sống ở ngoài nhà tù không kham nổi tiền thuê nhà, và bà chịu không nổi sự cô đơn của người già. Trong khi vào tù sẽ có cơm ăn hàng ngày, khỏi đóng tiền thuê nhà, và sẽ thoát cô đơn nhờ bạn tủ đông.⦿ ---- Taiwan: Bão Gaemi cho đến nay đã khiến 10 người chết, hai người mất tích và 895 người khác bị thương ở Đài Loan, Trung tâm điều hành tình trạng khẩn cấp trung ương (CEOC) cho biết hôm thứ Bảy 27/7/2024. Trong khi đó, tổng cộng 15.758 trường hợp thiệt hại do bão đã được báo cáo, với 1.454 trường hợp vẫn đang được xem xét.Cây đổ là vấn đề phổ biến nhất, đặc biệt là ở Đài Trung, Cao Hùng và Đài Nam. Các quan chức cho biết thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng rất đáng kể ở Cao Hùng và Đài Nam. Tính đến 9 giờ tối Thứ Bảy, 48 nơi trú ẩn ở 10 khu vực đang là nơi trú ngụ của 866 người, theo các quan chức cho biết thêm. Ngoài ra, tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến 871.741 hộ gia đình, với 5.376 hộ vẫn chưa có điện.⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát gần đây của Ngân hàng Bank of America, khoảng 56% người Mỹ sẽ từ chối lời mời dự đám cưới từ bạn thân hoặc thành viên gia đình nếu họ cảm thấy không đủ khả năng chi trả. Và có vẻ như càng lớn tuổi, họ càng thoải mái khi nói "không". Gen Z và thế hệ thiên niên kỷ ít có khả năng bỏ qua lễ cưới hơn Gen X và thế hệ bùng nổ dân số.⦿ ---- Đi xe đạp không an toàn là đàn ông, người đi xe đạp đôi (tandem users) và giới trẻ. Những người đi xe đạp nào có nhiều khả năng tham gia vào hành vi đi xe không an toàn? Một nghiên cứu ở Pháp đã cố gắng trả lời câu hỏi đó và quan sát 2.778 người đi xe đạp tại hai ngã tư ở trung tâm thành phố Lille, một thành phố ở miền bắc nước Pháp.Đàn ông, người đi xe đạp đôi và người đi xe đạp trẻ tuổi có nhiều khả năng không đội mũ bảo hiểm và chạy đèn đỏ. Báo cáo cho biết "Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiếp tục điều tra xem những người đi xe đạp chung có nhiều khả năng chấp nhận các loại rủi ro khác nhau trên đường hay không". Các bậc phụ huynh thận trọng hơn cho bản thân - những người có ghế ngồi trẻ em trên xe đạp có nhiều khả năng đội mũ bảo hiểm hơn.⦿ ---- Công ty ApartmentAdvisor đã công bố báo cáo thường niên về những thành phố tốt nhất cho người thuê nhà tại Hoa Kỳ. Báo cáo đã phân tích 98 thành phố lớn trên cả nước dựa trên: Điểm thân thiện với người thuê nhà, Điểm chất lượng cho thuê, Điểm kinh tế, Điểm mong muốn.Điểm thân thiện với người thuê nhà và điểm chất lượng cho thuê được xác định theo nhu cầu, tỷ lệ nhà trống, luật bảo vệ người thuê nhà và xây dựng nhà ở mới. Điểm mong muốn dựa trên phương tiện giao thông công cộng và giải trí, trong khi điểm kinh tế được xác định bằng cách phân tích tỷ lệ thu nhập trung bình trên giá thuê trung bình, xu hướng giá bất động sản cho thuê và tỷ lệ thất nghiệp. ApartmentAdvisor chỉ xem xét giá thuê nhà một phòng ngủ trung bình hàng tháng cho báo cáo này.Thân thiện nhất với người thuê nhà năm 2024: 1. Raleigh, NC; 2. Huntsville, AL; 3. Oakland, CA; 4. Cedar Rapids, IA; 5. Portland, OR; 6. Jacksonville, FL; 7. Nashville, TN; 8. Pittsburgh, PA; 9. Sioux Falls, S.D.; 10. Forth Worth, TX.⦿ ---- San Jose: 2 người đi 2 xe đạp băng qua đường, xe đụng chết 1 người. Một phụ nữ đã tử vong sau khi bị xe hơi đâm vào đêm thứ năm tại Nam San Jose. Vụ va chạm được báo cáo ngay trước 6:30 giờ chiều trên Đường Tully gần Đại lộ La Ragione. Phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện, nơi cô đã tử vong. Cảnh sát cho biết tên của cô sẽ được Văn phòng Giám định y khoa Quận Santa Clara công bố.Cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng có hai người đi xe đạp, một nam và một nữ, mỗi người đang băng qua Đường Tully theo hướng từ nam ra bắc. Cảnh sát cho biết những người đi xe đạp này không băng qua đường dành cho người đi bộ. Cảnh sát cho biết một chiếc xe tải màu trắng đi về hướng tây trên Đường Tully đã lạng để tránh đâm vào người nam đi xe đạp thì đâm vào người nữ đi xe đạp. Đây là vụ va chạm gây tử vong thứ 25 và là vụ tử vong do tai nạn giao thông thứ 25 tại thành phố này trong năm 2024.⦿ ---- Quận Cam: Một nữ dân biểu địa phương đã bị phá hoại văn phòng quận lần thứ hai trong năm nay. Theo thông cáo do Dân biểu Cộng Hòa Michelle Steel (CA-45) ban hành, một kẻ phá hoại không rõ danh tính đã ném đá vào cửa sổ văn phòng của bà tại thành phố Cypress vào sáng thứ Sáu. Vụ phá hoại này xảy ra vài tháng sau khi văn phòng của DB Steel bị những người biểu tình ủng hộ Palestine nhắm tới.Dân biểu Steel tuyên bố: "Bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào cũng không có chỗ trong xã hội của chúng ta." Không có ai thương tích nào được báo cáo sau vụ việc hôm thứ Sáu và Sở Cảnh sát Cypress đang điều tra, Dân biểu Steel nói thêm. Động cơ đằng sau vụ phá hoại thứ hai vẫn chưa được biết.⦿ ---- TIN VN.Theo Tiền Phong. Đoàn tàu SE11 trên đường từ Hà Nội vào TPHCM đã xảy ra sự cố trật bánh khi lưu thông qua địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế). Vào khoảng 14h04 chiều 28/7, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) xảy ra sự cố tàu hỏa chở khách bị trật bánh. Theo nguồn thông tin của phóng viên, thời điểm trên, đoàn tàu SE11 lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng kéo theo 12 toa xe khi vừa rời ga Lăng Cô để tiếp tục hành trình đã xảy ra sự cố trật bánh tại vị trí ghi số 10 của nhà ga. Hai toa xe bị trật bánh mang số hiệu 11725, 31591 nằm vị trí thứ 10, 11 trong đoàn tàu. Trong đó, toa 11725 bị trật bánh 4 trục và nghiêng 45 độ phía bên trái theo hướng tàu chạy, còn toa 31591 cũng bị trật bánh 4 trục.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Dân Trí. Huyện Kon Plông, Kon Tum, ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất. Trong đó, trận động đất có độ lớn 5.0 đã gây ra rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên. Sáng 28/7, huyện Kon Plông, Kon Tum, xảy ra liên tiếp 4 trận động đất. Trong đó, trận động đất có độ lớn 4.1 đã gây ra rung lắc mạnh cho các tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, có 4 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông. Trận động đất này đã gây rung lắc mạnh cho nhiều các tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên. Trong khi đó, tại nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng, nhiều người cảm nhận được rung lắc mạnh do động đất. Tại xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi), người dân địa phương cũng cảm nhận rõ rung lắc do động đất gây ra.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm khi đến du lịch tại một resort ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sáng 27-7, đoàn dùng buffet tại resort The Sailing Bay Mũi Né với số lượng 182 người ăn. Đến trưa cùng ngày, đoàn tiếp tục dùng bữa trưa tại resort này, với số lượng 176 người. Ca nhập viện đầu tiên tại Bệnh viện An Phước vào lúc 15h ngày 27-7 với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn. Các ca nhập viện sau đó cũng có triệu chứng tương tự. Tính đến sáng 28-7, tổng cộng 48 du khách nhập viện liên quan đến vụ nghi ngộ độc như trên.⦿ ---- HỎI 1: Người nghèo khi được trợ cấp thêm 400 USD/tháng sẽ giảm số lần tới phòng cấp cứu?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy việc tặng tiền mặt cho người nghèo có thể giúp giảm số lần đến phòng cấp cứu. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA: Journal of the American Medical Association) đã xem xét gần 2.900 người thu nhập thấp đã nộp đơn xin trợ cấp ở vùng ngoại ô Chelsea, Massachusetts của Boston. Gần 1.750 người trong số họ nhận được tới 400 USD/tháng từ tháng 11/2020 đến tháng 8/2021.Sau đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ sức khỏe và phát hiện ra rằng những người nhận được tiền có số lần đến phòng cấp cứu ít hơn 27% trong giai đoạn chín tháng so với những người không nhận được khoản thanh toán hàng tháng. Đồng tác giả Tiến sĩ Sumit Agarwal, một bác sĩ tại Bệnh viện Brigham and Women ở Boston, cho biết: "Chúng ta có thể tin tưởng trao tiền cho người nghèo. Có một câu chuyện ngoài kia rằng bạn đưa tiền cho mọi người và họ sẽ tiêu vào ma túy và rượu. Tôi nghĩ chúng tôi là một trong những nghiên cứu đầu tiên thực sự chứng minh một cách nghiêm ngặt và thực nghiệm rằng điều đó không đúng".Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Khoa học gia gắn thẻ vào loài hải cẩu để theo dõi 150 tỷ tấn băng Nam Cực tan mỗi năm làm hâm nóng địa cầu?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một kỹ thuật đáng ngạc nhiên đã giúp các nhà khoa học quan sát cách các đại dương trên Trái đất đang thay đổi, và đó không phải là sử dụng rô-bốt chuyên dụng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là gắn thẻ hải cẩu. Một số loài hải cẩu sống xung quanh và trên Nam Cực và thường xuyên lặn sâu hơn 100 mét để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo. Những chú hải cẩu này là chuyên gia bơi qua các dòng hải lưu mạnh tạo nên Nam Đại Dương. Các nhà nghiên cứu đã gắn thẻ vào trán hải cẩu trong hai thập niên qua để thu thập dữ liệu ở những vùng xa xôi và không thể tiếp cận. Một nhà nghiên cứu gắn thẻ hải cẩu trong mùa giao phối, khi động vật có vú biển vào bờ để nghỉ ngơi, và thẻ vẫn gắn chặt vào hải cẩu trong một năm.Một nhà nghiên cứu dán thẻ vào đầu hải cẩu -- gắn thẻ hải cẩu không ảnh hưởng đến hành vi của chúng. Thẻ sẽ tách ra sau khi hải cẩu lột xác và rụng lông để thay lớp lông mới mỗi năm. Thẻ thu thập dữ liệu trong khi hải cẩu lặn và truyền vị trí của nó cùng dữ liệu khoa học trở lại các nhà nghiên cứu qua vệ tinh khi hải cẩu nổi lên mặt nước để thở. Lần đầu tiên được đề xuất vào năm 2003, gắn thẻ hải cẩu đã phát triển thành một sự hợp tác quốc tế với các tiêu chuẩn chính xác của cảm biến nghiêm ngặt và chia sẻ dữ liệu rộng rãi. Những tiến bộ trong công nghệ vệ tinh hiện nay cho phép các nhà khoa học có thể truy cập gần như ngay lập tức vào dữ liệu do hải cẩu thu thập.Các thẻ gắn vào hải cẩu thường mang theo cảm biến áp suất, nhiệt độ và độ mặn, tất cả các đặc tính này được sử dụng để đánh giá nhiệt độ tăng và dòng chảy thay đổi của đại dương. Các cảm biến hải cẩu cũng có thể cho các nhà nghiên cứu biết về tác động của biến đổi khí hậu xung quanh Nam Cực. Khoảng 150 tỷ tấn băng tan chảy từ Nam Cực mỗi năm, góp phần làm mực nước biển toàn cầu dâng cao. Sự tan chảy này là do nước ấm được các dòng hải lưu đưa đến các thềm băng.Chi tiết: