Hôm nay khai mạc Thế Vận Paris. Nếu bạn đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, bạn có thể xem Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên đài NBC và phát trực tiếp trên Peacock và NBCOlympics.com, bắt đầu từ ngày 26/7 lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông (tức là, 9 giờ sáng theo giờ California).

- Tướng Charles Q. Brown (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân): nếu TQ tấn công Đài Loan, Mỹ sẽ đánh toàn lực, y hệt Thế Chiến 2, và sẽ đánh thắng TQ

- Thị trưởng Paris: các cuộc tấn công vào đường sắt cao tốc của Pháp "sẽ không ảnh hưởng" đến lễ khai mạc Thế vận

- 3 vận động viên Đức đã hủy chuyến đi đến lễ khai mạc Thế vận do đường sắt cao tốc của Pháp bị hư hại

- Vài giờ trước Lễ Khai Mạc Thế Vận: đường xe lửa Pháp bị đốt, phá hoại, làm 800.000 hành khách trở ngại. 1 sân bay Pháp-Thụy Sĩ, Basel-Mulhouse, yêu cầu hành khách sơ tán, ngưng tất cả các chuyến bay.

- Anh đưa thêm một đầu bếp tới Paris vì thức ăn Thế Vận kiểu Pháp không ngon.

- Thế Vận 2024: thiếu trứng, Pháp cung cấp thức ăn cho khoảng 15.000 vận động viên

- Thế Vận 2024. Hôm nay, Thứ Sáu, lễ khai mạc với khoảng 100 chiếc thuyền sẽ trôi dọc theo đoạn sông Seine dài 3,7 dặm. Phái đoàn Mỹ có đệ nhất phu nhân Jill Biden, Thị trưởng L.A.

- 12 TNS Cộng Hòa ra dự luật: Bạn có thể biểu tình chống lại bất kỳ chính phủ nào trên thế giới, nhưng nếu bạn chống Israel, bạn sẽ bị liên bang Mỹ trừng phạt.

- Tân chính phủ Anh: không phản đối lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Thủ tướng Israel

- Hamas kêu gọi trả thù Israel sau khi 1 lãnh đạo Bờ Tây chết trong 1 nhà tù của Israel

- PTT Harris thúc giục Thủ tướng Israel rằng đã đến lúc hòa bình ở Gaza, nơi có hơn 39.000 người Palestine chết. Trump quậy phá: bà Harris "hoàn toàn chống lại người Do Thái". Quan chức Israel giấu tên nói: bình luận bà Harris gây nguy hiểm cho ngừng bắn ở Gaza.

- Ông bà Obama tuyên bố ủng hộ PTT Harris làm ứng cử viên Dân chủ cho bầu cử Tổng Thống 2024

- Bí ẩn: vợ cánh tả, chồng cực hữu. Báo NY Times về Usha Vance, vợ của ứng cử viên phó tổng thống Cộng Hòa J.D. Vance

- PTT Harris bắt đầu tham gia mạng TikTok.

- Bà Harris: chấp nhận tranh luận với Trump ngày 10 tháng 9 trên đài ABC

- Thăm dò NYT/Siena College: Trump 48%, Harris 47%.

- Biện lý Quận Manhattan yêu cầu Thẩm phán Juan Merchan đừng hủy bỏ bản án tiền bịt miệng nữ nhơn của Trump

- Thẩm phán Arthur Engoron bác đơn Trump đòi tòa d8uổi Engoron

- PTT Harris lên án những người biểu tình ủng hộ Hamas, Palestine và đốt cờ Mỹ. Cảnh sát bắt 8 người biểu tình

- Trump lên Fox, đòi tống giam những người đốt cờ 1 năm (Hiến pháp Mỹ cho đốt cờ, vì là quyền tự do phát biểu)

- Con gái của cố TNS John McCain nổi giận vì lời ác khẩu của JD Vance về "các cô mèo không con" là kém chất Ky Tô

- Để thay thế Dự án 2025, các nhà lãnh đạo da đen đưa ra Dự án TỰ DO với 4 yêu cầu: quyền tự do sống, quyền tự do học tập, quyền tự do bỏ phiếu và quyền tự do phát triển.

- Vivian Jenna Wilson (cô con gái xa cách của tỷ phú Elon Musk) lên mạng kể hết: bố tôi chỉ nói nhảm

- Colgate-Palmolive Co. doanh số quý 2 tăng 4,9%

- SK Hynix Inc. và Nvidia: sẽ xây nhà máy bán dẫn tại Nam Hàn

- Toyota sẽ mở nhà máy mới tại Kyushu để sản xuất pin cho xe điện (EV)

- Đức quốc: Công ty đường sắt Deutsche Bahn sẽ cắt giảm 30.000 người, tức 9% nhân sự

- 1 sinh viên đại học Arizona chết vì té núi California

- New York: Một tài xế xe buýt MTA đứng tim, tông vào 1 tiệm Burger King

- Cháy rừng lan rộng ở Bắc California, lan rộng ra hơn 45.000 mẫu Anh, nghi can phóng hỏa bị bắt

- Thống đốc California ký lệnh cho xóa bỏ các khu cắm trại của người vô gia cư

- Quận Los Angeles: 1 bác sĩ bị kết tội lừa đảo Medicare hàng triệu đô la kéo dài nhiều năm.

- Nổi giận khi lái xe tăng vọt ở Mỹ, nhiều nhất là ở California, Missouri, Utah, Oklahoma, Colorado. Lái xe ít nổi giận nhất là ở Hawaii.

- New York: cựu giáo viên Winston Nguyen bị truy tố vì lạm dụng 6 trẻ em, cất giữ hình ảnh hở hang

- Úc châu: Sang Van Huynh lái xe tải nhận tội vượt đèn đỏ, tông vào 2 thiếu niên

- Reuters: Mỹ có thể bán VN loại trực thăng vận tải C-130J để tăng năng lực phòng thủ của VN trị giá hàng chục triệu USD

- TIN VN. 22 xe điện du lịch ở Hội An bị thiêu rụi (gần 3 tháng trước đã có 40 xe điện tự cháy trong cùng phường).

- TIN VN. Doanh nghiệp của diễn giả dạy làm giàu tiếp tục thua lỗ.

- TIN VN. Bình Định: Thu hồi giấy phép khai thác 190 tàu cá.

- HỎI 1: Khảo sát: 74% dân Mỹ sẽ mua sắm đồ cho mùa tựu trường tại các cửa tiệm, trong khi 34% sẽ tiết kiệm, xài ít hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu dễ bị ung thư hơn là hút thuốc là? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/7/2024) ⦿ ---- Colgate-Palmolive Co. công bố hôm thứ sáu rằng doanh số ròng của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5,06 tỷ đô la và vượt qua một chút so với dự báo của các nhà phân tích. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,89 đô la. Lợi nhuận hoạt động trong quý 2 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023 lên 1,09 tỷ đô la. Mặt khác, công ty đã nâng mục tiêu tăng trưởng doanh số hữu cơ lên ​​6% đến 8% trong khi vẫn giữ mức tăng trưởng doanh số ròng từ 2% đến 5%. Cổ phiếu Colgate tăng 1,48% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi công bố thu nhập và được bán ở mức 97,92 đô la một cổ phiếu.

⦿ ---- Công ty bán dẫn Nam Hàn SK Hynix Inc. và nhà cung cấp của Nvidia đã công bố vào thứ sáu rằng họ sẽ xây một nhà máy bán dẫn trị giá 9,4 nghìn tỷ won Nam Hàn hoặc 6,8 tỷ đô la tại Cụm bán dẫn Yongin. Công ty sẽ bắt đầu xây cơ sở chế tạo đầu tiên vào tháng 3/2025, đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 5/2027 để thúc đẩy sản xuất chip nhớ AI và tăng trưởng trong tương lai.

"Cụm Yongin sẽ là nền tảng cho sự tăng trưởng trung và dài hạn của SK Hynix và là nơi đổi mới và thịnh vượng chung mà chúng tôi đang tạo ra với các đối tác của mình […] Chúng tôi muốn góp phần phục hồi nền kinh tế quốc gia bằng cách hoàn thành thành công khu phức hợp công nghiệp quy mô lớn và nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh của công nghệ bán dẫn và hệ sinh thái của Hàn Quốc", theo Phó chủ tịch kiêm Trưởng phòng Công nghệ sản xuất tại SK Hynix Kim Young-sik cho biết.

⦿ ---- Hãng xe Toyota sẽ mở một nhà máy mới tại Kyushu, nơi gọi là Đảo Silicon của Nhật Bản, để sản xuất pin cho xe điện (EV), theo Nikkei Asia đưa tin vào thứ sáu. Theo hãng tin này, Toyota sẽ đặt cơ sở của mình tại một khu công nghiệp ở phía bắc Kyushu mà chính quyền tỉnh Fukuoka hiện đang xây dựng. Dự án sẽ được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trợ cấp theo Đạo luật Thúc đẩy An ninh Kinh tế. Hiện có thông tin cho rằng Toyota sẽ tìm cách sản xuất nhiều loại xe điện sang trọng hơn, chẳng hạn như Lexus, để cạnh tranh với những chiếc xe giá cả rẻ hơn do các thương hiệu Trung Quốc sản xuất.

⦿ ---- Vivian Jenna Wilson, cô con gái xa cách của tỷ phú Elon Musk, đã phản pháo lại những gì cô cho là "hoàn toàn giả mạo" mà thân phụ đưa ra về cô. "Tôi nghĩ bố cho rằng tôi sẽ không nói gì cả và tôi sẽ bỏ qua chuyện này mà không phản đối", cô gái 20 tuổi nói với NBC News. "Tôi sẽ không làm vậy, vì nếu bố định nói dối về tôi, trắng trợn trước hàng triệu người, tôi sẽ không để chuyện đó trôi qua dễ dàng".

Trong các bài đăng trên mạng Threads, cô Wilson, một người chuyển giới, đã bác bỏ những tuyên bố mà Musk đưa ra về tuổi thơ của cô trong một bài đăng trên mạng X hôm Thứ Hai, theo CNN đưa tin. Musk, gọi Wilson là "anh ta", cho biết cô "sinh ra là người đồng tính và hơi tự kỷ". Musk nói rằng Musk biết cô là người đồng tính từ năm cô khoảng bốn tuổi, vì cô thích nhạc kịch (musicals) và sẽ chọn quần áo cho anh ta, tuyên bố rằng chúng "tuyệt vời".

Wilson viết: "Điều đó hoàn toàn là giả mạo. Giống như, thực sự không có chuyện gì trong số này từng xảy ra. Chưa từng. Tôi thậm chí còn không biết bố lấy thông tin này từ đâu. Tôi đoán là bố đã đọc [bình luận gia] Milo Yiannopoulis về khuôn mẫu đồng tính, chỉ chọn ngẫu nhiên một số và nói 'ờ - đủ tốt rồi.'"

"Toàn bộ chuyện này hoàn toàn bịa đặt và có lý do cho việc này", Wilson viết. "Bố không biết tôi như thế nào khi còn nhỏ vì bố đơn giản là không ở đó, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi bố ở đó, tôi đã bị quấy rối không ngừng vì sự nữ tính và sự kỳ quặc của mình". Cô cho biết cách Musk hạ thấp cô xuống thành một "khuôn mẫu nhỏ bé vui vẻ" nói lên rất nhiều điều "về cách bố nhìn nhận những người kỳ quặc và trẻ em nói chung".

Wilson nói với NBC rằng Musk hiếm khi có mặt trong cuộc sống của cô sau khi Musk chia tay với mẹ cô, và Musk không dễ chịu khi ở đó. "Bố lạnh lùng", cô nói. "Bố rất dễ nổi giận. Bố vô tâm và tự luyến". Cô cho biết Musk có quyền nuôi con chung với cô và các anh chị em của cô, nhưng bố chỉ ở đó "có lẽ 10% thời gian" là nhiều nhất.

Cô ấy nói với NBC rằng Musk đã gây áp lực buộc cô phải nói to hơn và ngừng thể hiện những nét nữ tính. "Tôi đang học lớp bốn. Chúng tôi đã đi trên một chuyến đi đường mà tôi không biết thực ra chỉ là quảng cáo cho một trong những chiếc xe... và bố liên tục hét vào mặt tôi một cách dữ dội vì giọng tôi quá cao", cô ấy nói. "Thật tàn nhẫn".

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Wilson đã phủ nhận tuyên bố của Musk rằng Musk đã "bị lừa" ký các tài liệu cho phép cô bắt đầu điều trị chứng rối loạn giới tính nghiêm trọng (severe gender dysphoria) khi cô 16 tuổi. Cô ấy nói rằng Musk khăng khăng yêu cầu họ gặp nhau trực tiếp và Musk đã đọc các mẫu đơn y tế ít nhất hai lần, một lần với cô và một lần một mình, trước khi ký. "Bố không hề bị lừa", cô nói. "Bố biết đầy đủ các tác dụng phụ".

Sau khi các bài đăng của cô trên mạng Threads được chú ý, Wilson đã thêm một bài nữa, nói rằng cô muốn "làm rõ một điều. Tôi đã từ mặt bố, chứ không phải ngược lại". Tạp chí Rolling Stone đưa tin rằng Wilson đã có thêm hàng nghìn người theo dõi trên Threads sau những phát biểu của cô về Musk. Cô ấy nói với một người theo dõi rằng thay vì buồn bã vì những gì cha cô ấy nói về cô ấy, cô ấy bắt đầu thấy buồn cười.

"Gọi tôi là người chết trong một podcast với Jordan Peterson trong khi về cơ bản thừa nhận rằng bạn không có khả năng đọc hiểu bằng cách nói rằng bạn đã bị 'lừa' ký vào các tài liệu mà bạn đã đọc đi đọc lại nhiều lần về cơ bản là một sự chế giễu chính nó", theo cô Wilson viết.

Trong một bài đăng trên X, Grimes, mẹ của ba đứa con khác của Musk, cho biết: "Tôi yêu và mãi mãi tự hào về Vivian".

⦿ ---- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown đã nói rằng ông "hoàn toàn tự tin" rằng Hoa Kỳ có thể đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến nổ ra vì Đài Loan. Khi được hỏi tại Diễn đàn An ninh Aspen vào thứ Sáu tuần trước rằng liệu ông có nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể đánh bại Trung Quốc hay không, Brown đã nói, "Vâng, tôi hoàn toàn tự tin vào lực lượng của chúng tôi. Chúng tôi là lực lượng chiến đấu nguy hiểm nhất, được kính trọng nhất trên thế giới".

Ông tiếp tục, "Bấy giờ, sẽ cần toàn lực quốc gia nếu chúng ta xung đột với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [PRC], và tôi tin rằng, nếu chúng ta bị thách thức, chúng ta sẽ ở đó". Brown thừa nhận rằng cuộc chiến sẽ là một cuộc xung đột lớn và cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực xây dựng hậu cần quân sự ở Châu Á - Thái Bình Dương bằng cách tích trữ vũ khí, đạn dược và các loại vật tư khác.

"Đây sẽ là những cuộc xung đột lớn tương tự như những gì chúng ta đã thấy trong Thế chiến thứ II, vì vậy chúng ta phải giải quyết vấn đề đó", ông nói. "Hai là, quân TQ biết lợi thế của chúng ta ở đâu và khả năng chiến đấu mà chúng ta có thể sử dụng. Tôi cho rằng họ sẽ muốn hành động nhanh chóng để có thể làm điều đó trước khi chúng ta có thể đưa năng lực đến đó.”

Brown coi việc tăng cường quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực là nỗ lực ngăn chặn chiến tranh. Nhưng khi Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện của mình ở Châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã tăng lên đáng kể.

Bình luận của Brown phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các quan chức quân sự Hoa Kỳ công khai thảo luận rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trực tiếp với Trung Quốc mặc dù TQ là một cường quốc có vũ khí hạt nhân. Rủi ro leo thang hạt nhân dường như không được đưa vào các kế hoạch vì nó hiếm khi được các quan chức Hoa Kỳ đề cập đến. Các cuộc tập trận chiến tranh đã chỉ ra rằng trong một trận chiến thông thường, hàng ngàn binh lính Hoa Kỳ sẽ thiệt mạng chỉ trong vài tuần đầu tiên của cuộc chiến với Trung Quốc về Đài Loan.

⦿ ---- THẾ VẬN. Ba vận động viên Đức đã hủy chuyến đi đến lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 do mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp bị hư hại, theo hãng thông tấn Đức DPA đưa tin vào thứ sáu. "Không còn cơ hội để đến đúng giờ nữa", vận động viên cưỡi ngựa vượt rào người Đức Philipp Weishaupt, người đi cùng đồng đội Christian Kukuk, nói với giới truyền thông.

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố rằng những kẻ phá hoại gây ra thiệt hại có "mục tiêu rõ ràng: chặn mạng lưới tàu cao tốc" từ phía bắc, phía đông và phía tây hướng về Paris chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội. Theo nhà điều hành tàu hỏa Pháp SNFC, dự kiến ​​sẽ có khoảng 800.000 hành khách bị ảnh hưởng trong suốt cuối tuần.

⦿ ---- Thị trưởng Paris Anna Hidalgo tuyên bố bảo đảm hôm thứ Sáu rằng các cuộc tấn công vào tuyến đường sắt cao tốc của Pháp "sẽ không ảnh hưởng" đến lễ khai mạc Thế vận hội, dự kiến ​​diễn ra vào hôm Thứ Sáu (Nếu bạn đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, bạn có thể xem Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên đài NBC và phát trực tiếp trên Peacock và NBCOlympics.com, bắt đầu từ ngày 26/7 lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông (tức là, 9 giờ sáng theo giờ California).

Hidalgo cho biết các cuộc tấn công đốt phá vào mạng lưới đường sắt của Pháp là "không thể chấp nhận được", nhưng hy vọng rằng những người phải tham gia lễ khai mạc Thế vận hội "chắc chắn sẽ tìm cách khác" để đến địa điểm này, coi vụ việc là "phá hoại". "Những gì đã xảy ra là không thể chấp nhận được, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến buổi lễ tối nay, vì nó không gây hậu quả gì đến mạng lưới giao thông của vùng Île-de-France", bà tuyên bố. Bình luận của bà được đưa ra với các nhà báo sau cuộc gặp với Vua Tây Ban Nha Felipe VI tại đại sứ quán Tây Ban Nha ở Paris.

⦿ ---- Vài giờ trước Lễ Khai Mạc Thế Vận. Một sân bay Pháp-Thụy Sĩ, Basel-Mulhouse, đã yêu cầu hành khách sơ tán vào thứ Sáu. "Vì lý do an toàn, nhà ga đã phải sơ tán và hiện đang đóng cửa. Hoạt động bay đã tạm thời bị đình chỉ. Hành khách được yêu cầu liên hệ với hãng hàng không của họ để biết thông tin về chuyến bay của họ", sân bay giải thích trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tại Pháp, những kẻ phá hoại đã nhắm vào các tuyến đường sắt, tiến hành các cuộc tấn công đốt phá. Cả hai vụ việc đều xảy ra chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Olympic. Bộ trưởng Giao thông Pháp Patrice Vergriete cho biết hôm thứ Sáu rằng các cuộc tấn công đốt phá mạng lưới đường sắt của đất nước là một "hành vi tội phạm đáng xấu hổ".

Phát biểu với các phóng viên, Vergriete cho biết mọi thứ cho thấy cuộc đình công được thực hiện "có chủ đích". Trong một bài đăng riêng trên X, ông cho biết tình trạng gián đoạn giao thông có khả năng sẽ kéo dài trong suốt cả tuần lễ. Tổng giám đốc điều hành đường sắt SNCF Jean-Pierre Farandou nói với BFMTV rằng "cuộc tấn công lớn" đã ảnh hưởng đến khoảng 800.000 hành khách. Phá hoại xảy ra ngay trước lễ khai mạc Olympic.

"Đêm qua, SNCF đã trở thành nạn nhân của một số hành vi phá hoại trên các tuyến đường sắt cao tốc Đại Tây Dương, Bắc và Đông. Các vụ hỏa hoạn được cố tình gây ra để phá hoại các cơ sở của chúng tôi", SNCF nêu chi tiết. Công ty điều hành đường sắt chia sẻ thêm rằng hiện tại, vào sáng Thứ Sáu, vài giờ trước Lễ Khai Mạc Thế Vận, giao thông đi lại trên các tuyến bị ảnh hưởng "bị gián đoạn rất nhiều".

⦿ ---- Du khách Pháp đến Vương quốc Anh từ lâu đã phàn nàn về đồ ăn tệ hại, nhưng tình hình có vẻ đã đảo ngược tại Thế vận hội Paris. Các đầu bếp Anh cho biết họ đã phải đưa thêm một đầu bếp đến vì các vận động viên thất vọng với đồ ăn được phục vụ tại Làng Olympic đang dùng bữa tại làng huấn luyện của Anh ở ngoại ô Paris. Andy Anson, Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội Olympic Anh, nói với tờ The Times of London rằng đồ ăn trong làng đơn giản là "không hợp khẩu vị".

Tờ báo lưu ý rằng ban tổ chức Paris đã hứa sẽ nấu ăn theo tiêu chuẩn Michelin nhưng các vận động viên phàn nàn về việc phải xếp hàng dài và khẩu phần ăn nhỏ. Anson cho biết: "Không có đủ một số loại thực phẩm nhất định: trứng, thịt gà, một số loại carbohydrate, và sau đó là chất lượng đồ ăn, với thịt sống được phục vụ cho các vận động viên. Họ phải cải thiện đáng kể trong vài ngày tới".

Một vận động viên, người yêu cầu không được nêu tên, đã mô tả "sự hỗn loạn" trong nhà hàng có 3.300 chỗ ngồi. “Họ nói rằng Thế vận hội bền vững hơn và có nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn nhưng đôi khi nếu bạn đến vào giờ cao điểm, bạn thậm chí còn khó có thể kiếm được thịt gà.”

⦿ ---- Thế Vận 2024: thiếu món ăn thích ý. Các vận động viên Olympic đói hơn dự kiến—không phải vì huy chương, mà là vì trứng. Tờ báo Pháp L'Équipe đưa tin về tình trạng thiếu hụt thực phẩm rõ ràng tại Làng Olympic Paris, nơi trứng phải được phân phối theo khẩu phần vào bữa sáng hôm thứ Tư. Công ty cung cấp dịch vụ ăn uống Sodexo Live! xác nhận một số mặt hàng "có nhu cầu rất cao" và "sẽ tăng khối lượng" để "đáp ứng nhu cầu của các vận động viên", theo BBC.

Tập đoàn Carrefour, chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm tươi sống, cho biết họ đã nhận được yêu cầu "điều chỉnh tăng số lượng đã lên kế hoạch ban đầu, mà tập đoàn có thể đáp ứng được". Theo BBC, tất cả thịt, sữa và trứng đều đến từ Pháp và 25% trong số tất cả các nguyên liệu đều có nguồn gốc từ trong phạm vi 150 dặm quanh Paris.

Tờ Washington Post có bài viết về Alexandre Mazzia, một đầu bếp đạt ba sao Michelin, người đã giúp tạo ra thực đơn đồ ăn, được cho là có 500 công thức nấu ăn từ nhiều nền ẩm thực khác nhau. Nhưng những gì được phục vụ "không phải là đồ ăn đạt sao Michelin", theo cầu thủ khúc côn cầu trên sân cỏ người Đức Christopher Ruehr nói với tờ Time. "Cũng tạm được, tôi đoán vậy."

Việc cung cấp thức ăn cho khoảng 15.000 vận động viên không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Làng Olympic dự kiến sẽ phục vụ hơn 13 triệu bữa ăn trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic và Paralympic, theo BBC đưa tin. Tuy nhiên, "nổi tiếng thế giới về ẩm thực", Pháp đang chịu áp lực đặc biệt trong lĩnh vực này, theo tờ WP đưa tin, lưu ý rằng những bữa ăn kém chất lượng "sẽ bị coi là một loại nỗi xấu hổ của quốc gia".

⦿ ---- Thế Vận 2024. Hôm nay, Thứ Sáu, lễ khai mạc. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã đến Paris tuần này với tư cách là một phần của phái đoàn chính thức đại diện cho Hoa Kỳ trong Lễ khai mạc vào thứ Sáu. Bass đã có mặt trên Không lực 2 cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden trên chuyến bay đến thủ đô của Pháp, nơi một số trong 39 môn thể thao Olympic đã bắt đầu tranh tài. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 10:30 sáng thứ Sáu, khi khoảng 100 chiếc thuyền sẽ trôi dọc theo đoạn sông Seine dài 3,7 dặm của thành phố.

Bass và đệ nhất phu nhân đã được Đại sứ Denise Campbell Bauer, Đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa Pháp và Công quốc Monaco; Đại sứ Sean Patrick Maloney, Đại sứ Hoa Kỳ và Đại diện thường trực tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); và Đại sứ Courtney Diesel O'Donnell, Đại sứ Hoa Kỳ và Đại biểu thường trực tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chào đón tại Sân bay Paris Orly.

Nếu bạn đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, bạn có thể xem Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên đài NBC và phát trực tiếp trên Peacock và NBCOlympics.com, bắt đầu từ ngày 26/7 lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông (tức là, 9 giờ sáng theo giờ California).

Những ciây phút sắp Lễ Khai Mạc Thế Vận.

⦿ ---- Bạn có thể biểu tình chống lại bất kỳ chính phủ nào trên thế giới, nhưng nếu bạn chống Israel, bạn sẽ bị liên bang Mỹ trừng phạt, đó là nội dung 1 dự luật do nhiều dân cử Cộng Hòa đưa ra. Đã có 12i thượng nghị sĩ Cộng hòa Hoa Kỳ đã đưa ra Đạo luật Chống lại Lòng căm thù đối với Israel của các Nhà thầu Liên bang (Chai: Countering Hate Against Israel by Federal Contractors), đạo luật này sẽ cấm các hợp đồng liên bang với các thực thể tẩy chay Israel.

Nhà tài trợ chính, Thượng nghị sĩ Jim Risch của Idaho, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng "các doanh nghiệp tẩy chay Israel chỉ tìm cách bình thường hóa chủ nghĩa bài Do Thái". Động thái của ông diễn ra sau khi dự luật tương tự được đưa ra tại Hạ viện vào tháng 7 năm ngoái, do Đại diện Cộng hòa Claudia Tenney tài trợ. Dự luật Chai vẫn nằm trong Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện, chờ bỏ phiếu.

Risch trước đây đã viết một bài báo ý kiến ​​trên tờ The Washington Times lập luận rằng Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc cho Palestine (Unrwa) nên bị giải tán. Vào tháng 2 năm nay, Hạ viện cũng đã thông qua Đạo luật Chống tẩy chay của IGO, cấm công dân Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc tẩy chay do bất kỳ "tổ chức chính phủ quốc tế" nào tổ chức chống lại các đồng minh của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Tân chính phủ Anh đã quyết định hủy bỏ các thách thức đối với lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo lời một phát ngôn viên của Phủ Thủ Tưởng Anh cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu. Người phát ngôn chia sẻ rằng chính phủ không có kế hoạch theo đuổi động thái do chế độ trước đưa ra, vì tòa án là bên duy nhất nên quyết định về những vấn đề như vậy. "Chính phủ tin tưởng mạnh mẽ vào pháp quyền và sự phân chia quyền lực", theo người phát ngôn nhận xét.

⦿ ---- Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho biết những bình luận của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris về tình hình ở Gaza có thể gây nguy hiểm cho việc thả con tin và làm tổn hại đến những nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo tờ Times of Israel đưa tin vào thứ Sáu. "Hy vọng những phát biểu của Harris trong cuộc họp báo của bà sẽ không bị Hamas hiểu là sự công khai giữa Hoa Kỳ và Israel", vị quan chức này cho biết. Những bất đồng giữa Israel và Hoa Kỳ cuối cùng sẽ dẫn đến nguy cơ leo thang trong khu vực, vị quan chức này nhấn mạnh.

Bình luận về cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Bạch Ốc vào thứ Năm, vị quan chức cấp cao này mô tả cuộc gặp là có hiệu quả và cho biết nó đã giúp ích cho những nỗ lực đạt được thỏa thuận về con tin. PTT Harris cũng đã gặp thủ tướng Israel, bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza nhưng cũng nêu lên những lo ngại về tình hình nhân đạo tại vùng đất bị chiến tranh tàn phá này.

⦿ ---- Hamas đã kêu gọi hành động chống lại Israel vào thứ sáu sau khi một trong những nhà lãnh đạo Bờ Tây (West Bank) của họ, Mustafa Muhammad Abu Ara, đã chết trong một nhà tù của Israel sau khi sức khỏe của ông xấu đi. Tổ chức Palestine này cho biết họ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về "vụ ám sát do cố ý sơ suất y tế" của Abu Ara.

Hamas kêu gọi các chiến binh "nhắm đạn và thiết bị nổ vào những người lính chiếm đóng và những người định cư để trả thù" cho cái chết của nhà lãnh đạo này. Họ cáo buộc chính phủ Israel hiện tại "đối xử vô nhân đạo" và giết hại tù nhân Palestine. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã nhiều lần công khai đề xuất rằng Israel nên bắt đầu hành quyết những người Palestine đang bị Israel giam giữ.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết hôm thứ Năm rằng bà đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hãy sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để hàng chục con tin bị phiến quân giam giữ ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 có thể trở về nhà. Harris cho biết bà đã có cuộc trò chuyện "thẳng thắn và mang tính xây dựng" với Netanyahu, trong đó bà khẳng định quyền tự vệ của Israel nhưng cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số người chết cao ở Gaza trong 9 tháng chiến tranh và tình hình nhân đạo "tồi tệ" ở đó, theo AP đưa tin.

Với mọi sự chú ý đổ dồn vào ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Harris phần lớn nhắc lại thông điệp lâu nay của Tổng thống Biden rằng đã đến lúc tìm ra hồi kết cho cuộc chiến tàn khốc ở Gaza, nơi có hơn 39.000 người Palestine đã thiệt mạng. Harris cho biết rằng bà có "mối quan ngại nghiêm trọng" về quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. "Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những thảm kịch này. Chúng ta không thể để mình trở nên tê liệt trước nỗi đau khổ, và tôi sẽ không im lặng", bà nói. Bà đã đưa ra giọng điệu mạnh mẽ hơn về tính cấp thiết của thời điểm này chỉ một ngày sau khi Netanyahu có bài phát biểu đầy nhiệt huyết trước Quốc hội, trong đó ông bảo vệ cuộc chiến, tuyên bố "chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas và ít đề cập đến các cuộc đàm phán ngừng bắn. Thêm nữa, lời bà Harris kêu gọi giải pháp 2 nhà nước là điều không được Thủ Tướng Israel ưa thích.

Trước cuộc họp Harris-Netanyahu hôm thứ năm, Trump đã nói tại một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina rằng phó tổng thống "hoàn toàn chống lại người Do Thái". Harris từ lâu đã nói về sự ủng hộ mạnh mẽ của bà đối với Israel. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp Thượng viện của bà vào đầu năm 2017 là đến Israel, và một trong những hành động đầu tiên của bà khi nhậm chức là đưa ra một nghị quyết phản đối một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Israel.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vợ Michelle đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới, thông tin này đã được xác nhận vào thứ Sáu. Trên phương tiện truyền thông xã hội của mình, bà Harris đã đăng một video ghi lại cảnh bà đang gọi điện thoại với gia đình Obama, trong đó cả hai ông bà Obama đều khẳng định sự ủng hộ của họ.

Cựu Tổng Thống Obama nói: "Chúng tôi gọi điện để nói rằng, Michelle và tôi vô cùng tự hào khi ủng hộ bà và làm mọi thứ có thể để bà vượt qua cuộc bầu cử này và vào Phòng Bầu dục." Và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nói thêm rằng "đất nước cần một chiến binh hạnh phúc". Sự ủng hộ của họ được đưa ra trong bối cảnh một số bình luận công khai kêu gọi cựu Đệ nhất phu nhân Obama tự mình tham gia cuộc đua làm ứng cử viên Dân Chủ.

⦿ ---- Bí ẩn: vợ cánh tả, chồng cực hữu. Một bài tiểu sử của tờ New York Times về Usha Vance, vợ của ứng cử viên phó tổng thống của Donald Trump, J.D. Vance, cho biết bà được biết đến tại Trường Luật Yale vì nụ cười rạng rỡ, quan điểm chính trị "cánh tả" và sở thích với những người đàn ông "cao ráo, đẹp trai và bảo thủ". Trong một bài tiểu sử khá "tâng bốc", tờ NY Times mô tả một người phụ nữ tránh xa ánh đèn sân khấu chính trị cho đến khi bà được giới thiệu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tuần trước.

Bài viết chỉ ra bà và người chồng tương lai của mình thân thiết như thế nào ngay cả trong những ngày còn học tại Yale, theo thông tin sau: "Vào thời điểm Usha và JD học năm cuối, họ đã rất xuất sắc và không thể tách rời đến nỗi các bạn sinh viên gọi họ là 'Judusha', một từ ghép kết hợp giữa "JD", "Usha" và "judicial". Giống như 'Bennifer' và 'Brangelina', hai người này đã đạt được vị thế của người nổi tiếng, ít nhất là ở New Haven".

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham gia mạng TikTok. "Tôi nghe nói rằng gần đây tôi đã vào "For You Page", vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ tự mình vào đây", Harris nói trong video đầu tiên của bà trên nền tảng này vào thứ năm. Về lý do Harris muốn tham gia nền tảng do Thế hệ Z thống trị, người quản lý chiến dịch của cô, Rob Flaherty, cho biết đó là để tiếp cận cử tri. "Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là một chiến dịch là phá vỡ sự ồn ào và đảm bảo rằng chúng tôi đang nói chuyện với cử tri ở bất cứ nơi nào họ ở — TikTok là một trong những bối cảnh đó và chúng tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì", Flaherty nói với báo People.

22 xe điện du lịch ở Hội An bị thiêu rụi (gần 3 tháng trước đã có 40 xe điện tự cháy trong cùng phường).

Doanh nghiệp của diễn giả dạy làm giàu tiếp tục thua lỗ.

Bình Định: Thu hồi giấy phép khai thác 190 tàu cá.

Flaherty nói thêm rằng với tài khoản này, Harris có thể "giao lưu với một nhóm cử tri quan trọng" theo cách "chân thực". Mặc dù Harris chỉ mới tham gia nền tảng này trong một ngày, nhưng các meme về cô đã lan truyền trong nhiều tuần. Việc cô nhắc đến một cây dừa trong một sự kiện tại Bạch Ốc năm 2023 đã được sử dụng làm âm thanh cho vô số video.⦿ ---- Văn phòng Biện lý Quận Manhattan đã thúc giục Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan đừng hủy bỏ bản án tiền bịt miệng nữ nhơn của cựu Tổng thống Donald Trump, theo yêu cầu của luật sư của Trump. Công tố nhấn mạnh trong hồ sơ tòa án được công bố vào thứ Năm rằng phán quyết nên được giữ nguyên bất kể phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) về quyền miễn truy tố của tổng thống [đối với hành vi chính thức].Các công tố viên nhấn mạnh rằng quyết định của SCOTUS "không liên quan" đến vụ án tiền bịt miệng [cô Stormy Daniels] và không khuyến nghị hủy bỏ phán quyết đồng thuậní của bồi thẩm đoàn hoặc bác bỏ vụ án. Họ giải thích thêm rằng vụ án liên quan đến các hành vi không chính thức - nhiều hành vi trong số đó có liên quan đến các sự kiện xảy ra trước cuộc bầu cử của ông - không phải là đối tượng được miễn truy tố. Trước đó, Merchan đã hoãn tuyên án Trump và lên lịch vào ngày 18 tháng 9. (Ghi chú: vụ án nêu trên do Trump giả hồ sơ về cô Daniels do Thẩm phán Merchan xét xử thì không liên hệ vụ án Trump và Trump Organization bị truy tố vì khai gian với ngân hàng và Sở thuế do Thẩm phán Engoron xét xử.)⦿ ---- Thẩm phán Arthur Engoron tại tòa New York giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã phủ nhận nỗ lực loại ông Engoron ra khỏi vụ án. Trump đã cố gắng loại Thẩm phán Arthur Engoron khỏi vụ án dựa trên cáo buộc vi phạm các quy tắc quản lý cách ứng xử của thẩm phán.Các luật sư của Trump cho biết Engoron "có thể đã tham gia vào các hành động về cơ bản không phù hợp với trách nhiệm khi mặc áo choàng đen và ngồi phán quyết". Bên bào chữa của Trump cáo buộc rằng Engoron, ba tuần trước khi đưa ra phán quyết trong vụ án, đã nói chuyện với một luật sư bất động sản ở New York về bản chất của vụ án, vi phạm Bộ luật ứng xử tư pháp của New York -- nhưng Engoron cho biết luật sư Adam Bailey "đã tiếp cận và bắt đầu quấy rối tôi về Luật hành pháp 63(12). Ông ta không đưa ra bất kỳ sự thật nào bị cáo buộc".Thẩm phán Engoron cho biết hôm thứ Năm rằng ông đã giám sát vụ án trong 3 năm rưỡi và ông cho biết ông không cần, càng không hoan nghênh, một "lời chỉ trích" từ Bailey, người mà ông chế giễu là "luật sư chủ nhà-người thuê nhà đang càu nhàu. Tôi vô cùng tự tin vào khả năng tiếp tục phục vụ, như tôi vẫn luôn làm, một cách công bằng", Engoron viết hôm thứ Năm.Đầu tuần này, Trump và các bị cáo đồng phạm đã yêu cầu Tòa kháng án New York lật ngược phán quyết của Engoron vào tháng 2, trong đó phát hiện ra rằng cựu tổng thống đã gian lận thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình để đảm bảo các thỏa thuận kinh doanh tốt hơn.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tuyên bố vào thứ năm rằng bà đã chấp nhận tranh luận với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đối đầu đã được thống nhất trước đó do ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Harris đã vượt qua cựu tổng thống Hoa Kỳ trong số các cử tri trẻ tuổi hoặc thu hẹp khoảng cách chung giữa họ, cũng như vượt trội hơn tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc thăm dò của Emerson College."Tôi đã sẵn sàng tranh luận với Donald Trump như đã thống nhất trước đó vào ngày 10 tháng 9. Bây giờ có vẻ như Trump đang lùi bước, nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng các cử tri xứng đáng được chứng kiến màn hình chia đôi hiện hữu trong cuộc đua này trên sân khấu tranh luận và vì vậy tôi đã sẵn sàng. Chúng ta hãy bắt đầu tới luôn", bà nói với các phóng viên khi đang trên đường gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.⦿ ---- Phó Tổng thống và ứng cử viên được cho là Kamala Harris hiện đang có điểm kể như ngang ngửa với cựu Tổng thống Donald Trump, theo cuộc thăm dò của New York Times/Siena College được công bố vào thứ năm. Thăm dò tiến hành từ ngày 22/7 đến ngày 24/7/2024. Khảo sát cho thấy Trump chỉ dẫn trước Harris một phần trăm điểm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, với Trump là 48% và Harris là 47%.Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự củng cố nhanh chóng của sự ủng hộ của đảng Dân chủ xung quanh Harris, với 70% cử tri Dân chủ ủng hộ việc nhanh chóng ủng hộ ứng cử viên của bà. Chỉ có 14% thích một lựa chọn khác.⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris lên án những người biểu tình lên tiếng ủng hộ Hamas và đốt cờ Mỹ gần Điện Capitol Hoa Kỳ để phản đối bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước Quốc hội vào hôm thứ Tư, theo bà nói trong một tuyên bố rằng "bất kỳ hình thức thù hận và bạo lực nào cũng không có chỗ trong quốc gia chúng ta". Harris, hiện là ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, đã lên án những người biểu tình tham gia vào "những hành vi đáng khinh bỉ" và "lời lẽ kích động thù hận nguy hiểm"."Tôi lên án bất kỳ cá nhân nào liên kết với tổ chức khủng bố tàn bạo Hamas, tổ chức đã thề sẽ tiêu diệt Nhà nước Israel và giết người Do Thái. Những hình vẽ bậy và lời lẽ ủng hộ Hamas là điều đáng ghê tởm và chúng ta không được dung thứ cho hành động đó trong quốc gia của mình", phó tổng thống cho biết trong tuyên bố do văn phòng của bà ban hành. "Tôi lên án hành động đốt cờ Mỹ. Lá cờ đó là biểu tượng cho lý tưởng cao cả nhất của chúng ta với tư cách là một quốc gia và đại diện cho lời hứa của nước Mỹ. Không bao giờ được phép xúc phạm nó theo cách đó".Hôm thứ Tư, những người biểu tình phản đối sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel đã đụng độ với cảnh sát gần Điện Capitol trước khi cuối cùng đến gần nhà Ga Union Station, trung tâm tàu hỏa chính của thủ đô. Một số người biểu tình đã trèo lên cột cờ trước nhà ga và thay thế cờ Mỹ bằng cờ Palestine. Một lá cờ Mỹ đã bị đốt cháy dưới hình nộm của Netanyahu. Cảnh sát cho biết ít nhất 8 người đã bị bắt bên ngoài nhà ga sau khi không giải tán được vào chiều thứ Tư.⦿ ---- Trên Fox & Friends sáng thứ năm, Donald Trump đã kêu gọi bỏ tù những người đốt cờ Mỹ trong một năm, mặc dù hành động đốt cờ được tòa xem là hành động tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất. "Bạn nên bị phạt ngồi tù một năm nếu bạn làm bất cứ điều gì xúc phạm đến lá cờ Mỹ", Trump nói khi được hỏi về các cuộc biểu tình hôm Thứ Tư tại Washington, D.C., nơi lá cờ bị đốt.Trong chương trình Fox & Friends hôm thứ năm, Trump nói thêm, "Bây giờ, mọi người sẽ nói, 'Ồ, điều đó là vi hiến.' Những người đó thật ngu ngốc. Những người nói như vậy thật ngu ngốc." Năm 1989, Tòa án Tối cao đã tuyên bố, trong phán quyết 5-4 trong vụ kiện Texas kiện Johnson, rằng việc đốt cờ Mỹ được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.⦿ ---- Con gái của cố Thượng nghị sĩ John McCain cũng nổi giận vì lời ác khẩu của JD Vance. Nữ diễn viên Jennifer Aniston không phải là người duy nhất cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc bởi bình luận được đăng lại của J.D. Vance về "những cô mèo không con". Hôm thứ năm, cựu đồng dẫn chương trình của The View Meghan McCain, người có hai đứa con nhỏ với nhà bình luận bảo thủ Ben Domenech, đã tweet phản hồi lại lời chỉ trích của Aniston rằng, "Tôi đã cố gắng cảnh báo mọi người đàn ông bảo thủ mà tôi biết - những bình luận của JD đang kích động phụ nữ ở mọi phe phái, bao gồm cả những người bạn bảo thủ nhất của tôi đang ủng hộ Trump".Sau đó, cô McCain nói thêm, "Những bình luận này đã gây ra nỗi đau thực sự và bản chất là không phù hợp với đạo Thiên chúa. Đây không phải là con người của chúng ta". Chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris trong lần xuất hiện trên Fox News năm 2021 với Tucker Carlson trước khi được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ, Vance lập luận rằng đất nước Mỹ đang bị điều hành "bởi một nhóm những cô mèo không con, những người khốn khổ trong cuộc sống của chính họ và những lựa chọn mà họ đã đưa ra, và vì vậy họ muốn khiến phần còn lại của đất nước cũng khốn khổ theo".⦿ ---- Các nhà lãnh đạo da đen đang trình bày với cử tri một giải pháp thay thế cho Dự án 2025, một kế hoạch gây tranh cãi do các nhóm bảo thủ chuẩn bị để hướng dẫn chính quyền Cộng hòa tiếp theo. Dự án TỰ DO (Project FREEDOM) — do Until Freedom, Live Free, MPower Action, Woke Vote và KAIROS DEMOCRACY PROJECT (KDP) điều phối — sẽ vận động, tham gia các cuộc gọi và tiến hành các chiến dịch kỹ thuật số ủng hộ dân chủ để giúp thu hút cử tri da màu trong những ngày trước cuộc bầu cử.Sáng kiến này có bốn yêu cầu: quyền tự do sống, quyền tự do học tập, quyền tự do bỏ phiếu và quyền tự do phát triển. Dự án sẽ nhắm mục tiêu cụ thể đến 7 tiểu bang để huy động cộng đồng da màu: Michigan, Georgia, Bắc Carolina, Florida, Nevada, Ohio và New York.Michale Blake, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của KDP, cho biết dự án nhắm đến "công việc phải làm để huy động đất nước và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi đã lắng nghe và được cho biết rằng đó là những chính sách không mang tính khát vọng, rằng không có tầm nhìn nào mà mọi người có thể thống nhất. Và chúng tôi muốn nói rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi ý thức rất rõ ràng rằng chúng ta được phép mơ ước, chúng ta được phép sống theo các chính sách của mình và chúng ta được phép và tuyên bố được tự do".Blake nói thêm rằng dự án không phải về bất kỳ ứng cử viên hay đảng phái nào, mà là "về người dân của chúng ta. Đây không chỉ là về cuộc bầu cử này, mà là về những điều lớn lao hơn nhiều và vượt xa hơn thế. Nó cho phép chúng ta tự mơ ước về nền dân chủ mà chúng ta xứng đáng".Dự án TỰ DO có 16 trọng tâm chính sách, bao gồm chấm dứt bạo lực súng đạn, giam giữ hàng loạt và hành vi tàn bạo của cảnh sát. Dự án kêu gọi các nhà lập pháp thông qua Đạo luật Công lý cho George Floyd trong Cảnh sát và chấm dứt các cuộc chiến tranh ở Palestine và Sudan."Mọi người biết về Dự án 2025 nhưng có một khoảng trống trong thời điểm này", Tamika Mallory, đồng sáng lập của Until Freedom cho biết. "Họ cần một điều gì đó khác để có thể nói không, đây là hình ảnh mà nước Mỹ nên có. Đây là những điều mà chúng ta nên đấu tranh vì nó. Hãy quăng bỏ Dự án 2025 và thay thế bằng Dự án Tự do. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy nhiều người đã chia sẻ thông tin về Dự án 2025 nói rằng, Này, tôi tìm thấy nền tảng khác này.”Nền tảng này cũng yêu cầu bảo vệ lịch sử của người da đen trong bối cảnh ngày càng có nhiều hạn chế về những khía cạnh của lịch sử người da đen được giảng dạy ở trường.⦿ ---- Đức quốc: Công ty điều hành đường sắt Đức Deutsche Bahn đã công bố vào thứ năm kế hoạch cắt giảm 30.000 việc làm, khoảng 9% lực lượng lao động của mình, sau khoản lỗ ròng hàng tỷ euro trong nửa đầu năm 2024. CFO Levin Holle cho biết việc cắt giảm, chủ yếu ảnh hưởng đến các vai trò hành chính, sẽ diễn ra trong năm năm tới, với 1.500 việc làm dự kiến sẽ bị cắt giảm trong năm nay.Các vấn đề tài chính của Deutsche Bahn bắt nguồn từ các khoản đầu tư đáng kể vào việc sửa chữa mạng lưới đường sắt, đình công và thời tiết khắc nghiệt. Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 1,2 tỷ euro trong nửa đầu năm 2024. Công ty cũng hạ dự báo lợi nhuận cả năm, dự kiến EBIT là 1 tỷ euro, với doanh thu vẫn ở mức khoảng 45 tỷ euro của năm ngoái.⦿ ---- Núi California đầy gian nan: Một sinh viên đại học Arizona đã chết vào đầu tháng này sau khi trượt chân ngã trong chuyến đi bộ đường dài tại Công viên quốc gia Yosemite của California, theo các quan chức xác nhận hôm thứ Tư 24/7. Cô Grace Rohloff, 20 tuổi, đã đi bộ đường dài cùng cha mình vào ngày 13 tháng 7 và đã lên đến đỉnh Half Dome của Yosemite, một trong những chuyến đi bộ đường dài nổi tiếng và đầy thử thách nhất của công viên.Nhưng khi đang đi xuống cáp Half Dome trong cơn giông bão và mưa lớn bất ngờ, cô đã trượt chân trên một phần đá ướt và ngã xuống sườn núi, theo lời cha cô, Jonathan Rohloff, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với KPNX. Văn phòng giám định y khoa của Quận Mariposa xác nhận rằng cú ngã đã khiến Grace tử vong.⦿ ---- New York: Một tài xế xe buýt MTA đã lên cơn đau tim vào rạng sáng thứ năm và đâm xe buýt của mình vào một nhà hàng Burger King đã đóng cửa ở Brooklyn, cảnh sát và lính cứu hỏa cho biết. Tài xế đã đâm xe buýt vào một cửa hàng thức ăn nhanh trên Đường Dahill và Đường Caton ở Kensington ngay sau nửa đêm, cảnh sát cho biết. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.Người đàn ông 55 tuổi này được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. FDNY cho biết anh ta dự kiến sẽ sống sót. Không ai trong số hai hành khách trên xe buýt bị thương. Một trong những hành khách là một nhân viên y tế 60 tuổi, người cho biết bà đã vội vã đến giúp tài xế. Nhân viên y tế cho biết xe buýt bắt đầu tăng tốc trước khi đâm vào, "và trước khi tôi biết điều đó, chúng tôi đã ở trong Burger King." Các bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ và mảnh kính vỡ nằm rải rác trên vỉa hè.⦿ ---- Một đám cháy rừng lan rộng nhanh chóng ở Bắc California đã buộc ra lệnh di tản sau khi lan rộng qua đêm với tốc độ đáng báo động. Lệnh di tản đã được ban hành tại các quận Butte và Tehama của California khi các đội cứu hỏa chiến đấu với đám cháy được báo cáo gần Chico vào lúc gần 3 giờ chiều thứ Tư. Đám cháy Park Fire đã nhanh chóng lan rộng ra hơn 45.000 mẫu Anh chỉ trong vài giờ và chỉ được khống chế 3% vào sáng thứ Năm, theo CAL FIRE.Hôm Thứ Năm, lửa chỉ mớo được khống chế 3% với tổng cộng 216 lính cứu hỏa cùng với năm trực thăng và 24 xe cứu hỏa đến hiện trường. Các cuộc di tản, bắt đầu từ Quận Butte, đã được mở rộng đến Quận Tehama. Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang nói hôm thứ năm rằng họ sẽ mở tài trợ liên bang để giúp dập tắt đám cháy rừng đang lan nhanh. Sở Cứu hỏa Thành phố Chico chỉ huy thống nhất việc chữa lửa, vì cháy khởit đầu ở Công viên Bidwell Park, một khu đe dọa Quận Butte.Một người đàn ông ở thị trấn Chico 42 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ gây ra vụ cháy. Người đàn ông này đã bị bắt sau khi các nhân chứng báo cáo vào thứ Tư rằng có người đẩy một chiếc xe đang bốc cháy vào một rãnh nước vào khoảng thời gian xảy ra vụ cháy, theo cảnh sát. "Chiếc xe lao xuống bờ kè sâu khoảng 60 feet và cháy hoàn toàn, làm lan rộng ngọn lửa gây ra vụ cháy Park", Văn phòng Biện lý Quận Butte cho biết trong một tuyên bố. "Sau đó, người đàn ông này được nhìn thấy bình tĩnh rời khỏi khu vực bằng cách hòa mình vào những công dân khác đang ở trong khu vực và chạy trốn khỏi đám cháy..."Park Fire là một trong hơn hai chục vụ cháy rừng đang bùng cháy ở California. Vụ cháy này làm tăng thêm số mẫu Anh khổng lồ đã bị thiêu rụi trong năm nay ở California. Kể từ đầu năm, Cal Fire đã báo cáo 4.367 đám cháy đã thiêu rụi 343.253 mẫu Anh. Cùng thời điểm năm ngoái, cơ quan này đã báo cáo 3.574 đám cháy đã thiêu rụi 22.439 mẫu Anh. Trung bình năm năm là 4.223 đám cháy và 120.298 mẫu Anh.⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ năm để chỉ đạo các cơ quan nhà nước về cách xóa bỏ các khu trại của người vô gia cư, một tháng sau phán quyết của Tòa án Tối cao cho phép các thành phố thực thi lệnh cấm ngủ ngoài trời ở những nơi công cộng. Sắc lệnh của Newsom nhắm vào hàng nghìn lều trại và nơi trú ẩn tạm thời trên khắp tiểu bang, nằm dọc theo các xa lộ, làm lộn xộn các bãi đậu xe của trung tâm mua sắm và lấp đầy các công viên thành phố.Sắc lệnh nêu rõ rằng quyết định xóa bỏ các khu trại vẫn nằm trong tay người dân địa phương. Newsom đã nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề này. Ông đã dồn toàn bộ sức mạnh chính trị của mình vào một biện pháp bỏ phiếu vào đầu năm nay để cho phép tiểu bang vay gần 6,4 tỷ đô la để xây dựng 4.350 đơn vị nhà ở, được thông qua với tỷ lệ sít sao.Quận Los Angeles là quận đông dân nhất cả nước, với khoảng 10 triệu người. Theo AP, hơn 1/5 số người vô gia cư ở Hoa Kỳ sống tại quận này. Kết quả công bố từ cuộc thống kê bắt buộc của liên bang được tiến hành vào tháng 1 cho thấy có 75.312 người vô gia cư vào bất kỳ đêm nào trên khắp Quận Los Angeles, giảm nhẹ so với con số 75.518 vào năm 2023. Khoảng 45.252 người ở trong thành phố Los Angeles, nơi sự thất vọng của công chúng ngày càng gia tăng khi lều bạt mọc lên tràn lan trên vỉa hè và trong công viên.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một bác sĩ ở Nam California đã bị kết tội lừa đảo Medicare hàng triệu đô la thông qua một kế hoạch kéo dài nhiều năm. Victor Contreras, 68 tuổi, ở Santa Paula, đã làm việc cho hai bệnh viện dưỡng lão Pasadena. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 2 năm 2019, Contreras và một đồng phạm, Juanita Antenor, 61 tuổi, đã lừa đảo Medicare bằng cách nộp gần 4 triệu đô la tiền yêu cầu bồi thường gian lận cho các dịch vụ chăm sóc cuối đời, theo các quan chức cho biết.Các công ty chăm sóc cuối đời — Arcadia Hospice Provider Inc. và Saint Mariam Hospice Inc. — do Antenor kiểm soát. Các quan chức giải thích rằng Medicare thường chỉ chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Contreras đã khai man rằng bệnh nhân của mình mắc bệnh nan y nên họ sẽ đủ điều kiện được hưởng các dịch vụ chăm sóc cuối đời do Medicare chi trả.Đối với một số bệnh nhân, Contreras đã nộp các yêu cầu bồi thường gian dối ngay cả khi ông không phải là bác sĩ chăm sóc chính của họ và chưa trao đổi với bác sĩ của bệnh nhân về tình trạng bệnh của họ. Như thế, Contreas đã thu tiền và lừa đảo Medicare số tiền 3.289.889 đô la, các quan chức cho biết.Theo Hội đồng Y khoa California, Contreras là bác sĩ được cấp phép tại California nhưng đã bị hội đồng quản chế từ 2015 và phải chịu những hạn chế về hành nghề của mình. Contreras đã nhận tội về một tội danh gian lận chăm sóc sức khỏe. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 10, nơi ông phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù. Đồng phạm Antenor, vẫn đang lẩn trốn. Người đồng phạm thứ ba, Callie Black, 65 tuổi, ở Lancaster, bị cáo buộc đã tuyển dụng bệnh nhân cho các công ty chăm sóc cuối đời để đổi lấy tiền hoa hồng bất hợp pháp, đã không nhận tội. Phiên tòa xét xử dự kiến là ngày 15 tháng 10.⦿ ---- Nổi giận khi lái xe đã tăng vọt ở Hoa Kỳ trong thập niên qua và những người lái xe ở California đặc biệt ưa đối đầu, theo một nghiên cứu mới từ báo Forbes Advisor, nơi khảo sát 10.000 người lái xe có giấy phép trên tất cả 50 tiểu bang. Họ phát hiện ra rằng California có tỷ lệ người lái xe từng trải qua một số loại nổi giận trên đường lộ cao nhất, bao gồm khi xe bị cắt ngang đường cố ý, chửi bới, đe dọa hoặc bám đuôi.Sau California là: Missouri (thứ 2), Utah (thứ 3), Oklahoma (thứ 4) và Colorado (thứ 5). Forbes cho biết California có tỷ lệ người lái xe nói rằng người lái xe khác cố tình cắt ngang đường cao thứ ba (47,5%), tỷ lệ người lái xe bị la hét, lăng mạ, chửi bới hoặc đe dọa cao thứ tư (32%) và California xếp thứ năm về tỷ lệ người lái xe thường xuyên nổi giận trên đường (8,5%). Phía ngược lại của quang phổ, người lái xe ở Hawaii báo cáo số vụ đụng độ trên đường ít nhất.⦿ ---- New York:, một cựu vô địch trò chơi "Jeopardy!" và là một cựu giáo viên tại một trường tư thục sang trọng ở Brooklyn — đã bị bắt vì tội gạ gẫm để giữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em hôm thứ năm. Nguyen, 37 tuổi, đã trình diện các công tố viên Brooklyn vào sáng thứ năm sau cuộc điều tra kéo dài một tháng về các cáo buộc liên quan đến ảnh khiêu dâm và trẻ vị thành niên, theo nhà chức trách.Các công tố viên nói với báo New York Post rằng Nguyen bị cáo buộc đã lạm dụng 6 học sinh từ các trường danh giá — bao gồm Saint Ann's, Poly Prep Country Day School, Berkeley Carroll School và Packer Collegiate Institute — những thiếu niên mà Nguyen đã trao đổi tin nhắn trên Snapchat. Các nguồn tin trước đó cho biết Nguyen, người có điện thoại và các thiết bị khác bị tịch thu trong cuộc điều tra ảnh khiêu dâm, có hình ảnh của một số trẻ vị thành niên.Tờ New York Times lần đầu tiên đưa tin rằng Nguyen đã dụ dỗ 5 bé gái và 1 bé trai từ bốn trường khác nhau cung cấp hình ảnh khiêu dâm. Nguyen đã giả vờ là một thiếu niên trên mạng xã hội ít nhất 11 lần trong khi cố gắng khiến học sinh gửi ảnh cho Nguyen. Cáo buộc được đưa ra hơn một tháng sau khi cảnh sát bắt Nguyen một cách đột ngột trước đám đông học sinh tại Trường Saint Ann danh giá ở Brooklyn Heights, nơi Nguyen dạy toán trong ngôi trường mà các phụ huynh đóng học phí cho con lên tới 60.000 USD/năm, đắt tiền hơn học phí đại học ở nhiều tiểu bang.Vụ bắt Nguyen hôm thứ năm 25/7/2024 không phải là lần đầu tiên Nguyen chạm trán với pháp luật. Nguyen đã bị bắt vào năm 2017 vì tội ăn cắp 300.000 đô la từ một cặp vợ chồng lớn tuổi — một tội hình sự diễn ra vài năm sau khi Nguyen xuất hiện hai lần trên "Jeopardy!" và giành chiến thắng trong một tập phim.⦿ ---- Úc châu:, 61 tuổi, , một tài xế xe tải ở Adelaide đã tông vào hai thiếu niên bên ngoài trường trung học của 2 em, đã chạy qua đèn đỏ 9 giây đồng hồ sau khi đèn chuyển sang đỏ. Huynh lúc đó đang lái xe tải dọc theo Đường Kensington gần Trường trung học Marryatville ở vùng ngoại ô phía đông Adelaide vào tháng 3 năm ngoái khi Huynh vượt đèn đỏ và đâm vào hai học sinh 16 tuổi. Cả hai học sinh đều không nhớ lại vụ việc.Huynh trước đó đã nhận 2 tội danh gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm. Hôm thứ năm, Thẩm phán Tòa án Quận Paul Muscat cho biết Huynh đã chạy qua đèn đỏ chín giây sau khi đèn chuyển sang đỏ. Tòa án cũng nghe nói Huynh đã né hai chiếc ô tô dừng ở làn bên phải, trước khi cắt ngang trước một chiếc xe buýt đang dừng ở làn bên trái. Rời tòa sau phiên điều trần, Huynh nói với giới truyền thông rằng Huynh "rất tiếc" về tai nạn. Thẩm phán Muscat sẽ tuyên án Huynh vào tháng tới.⦿ ---- Theo tin Reuters,đang thảo luận về việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules cho Hà Nội, trong một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác an ninh chặt chẽ hơn giữa hai cựu thù. Các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một thỏa thuận cung cấp trong năm nay, trong những gì sẽ đại diện cho thỏa thuận quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi nước này tuyên bố công khai vào cuối năm 2022 rằng họ có ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp quốc phòng của mình, vốn trong nhiều thập niên đã phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị của Nga.Máy bay C-130 có thể chở binh lính, thiết bị quân sự và các vật tư khác, và sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam vào thời điểm căng thẳng biên giới Biển Đông gia tăng với Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực. Hoa Kỳ có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho Hà Nội như một phần của thỏa thuận bán hàng. Một trong những nguồn tin, một quan chức Hoa Kỳ, cho biết số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đô la để trang trải chi phí bảo dưỡng và các chi phí khác.Nguồn tin khác, một người Việt Nam được thông báo về các cuộc đàm phán, cho biết mẫu máy bay đang được xem xét là C-130J, phiên bản mới nhất của máy bay này. Không nguồn nào nêu rõ tổng chi phí của thỏa thuận có thể có và số lượng máy bay đang được thảo luận. Cả hai đều từ chối nêu tên vì các cuộc đàm phán không được công khai.Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất cảng quốc phòng của Hoa Kỳ sang Việt Nam phần lớn chỉ giới hạn ở tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện, do Hà Nội lo ngại về chi phí, sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ và khả năng tương thích với các thiết bị hiện có.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. 22 xe điện du lịch đang đỗ trong bãi bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt và bị thiêu rụi. Đây là vụ cháy xe điện thứ 2 ở Hội An trong vòng chưa đầy 3 tháng. Sáng 26/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Hoa - Chủ tịch UBND phường Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam - cho hay vụ cháy xảy ra khoảng 5h cùng ngày. Theo Chủ tịch phường Tân An, nguyên nhân xảy ra vụ cháy xe điện có thể do một trong số các xe đang đỗ bị cháy bình ắc quy, sau đó đám cháy bùng phát và lan rộng. Đây là vụ cháy xe điện du lịch thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng ở thành phố Hội An. Trước đó, khoảng 5h50 ngày 8/5, một vụ cháy xe điện xảy ra tại khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (đóng trên địa bàn phường Tân An). Vụ cháy này làm 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi, có 12 chiếc được nhân viên nhà trường đưa ra ngoài.⦿ ---- TIN VN.Theo VietnamNet. CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA), một doanh nghiệp chuyên đào tạo làm giàu, vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với kết quả tiếp tục thua lỗ. Trong quý vừa qua, VLA ghi nhận doanh thu thuần chỉ gần 1,4 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Do kinh doanh dưới giá vốn cùng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty dạy làm giàu này âm 5,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 53 triệu đồng. Đây là quý thứ ba liên tiếp VLA báo lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này lỗ sau thuế gần 6,9 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền cũng sụt giảm so với đầu năm, từ 20 tỷ đồng xuống còn 6,2 tỷ đồng.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định vừa quyết định tạm thu hồi giấy phép khai thác thủy sản 190 tàu cá vì chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cũng theo đó có văn bản đề nghị các tỉnh phía Nam phối hợp, không cho số tàu cá này xuất bến đi khai thác, do đã bị tạm thu hồi giấy phép khai thác thủy sản. UBND huyện Phù Cát - nơi có nhiều tàu bị thu hồi giấy phép đã cử đoàn công tác vào các tỉnh phía Nam, trực tiếp làm việc với chủ tàu hành nghề câu mực, yêu cầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Quyết định rất rõ ràng, dứt khoát và cứng rắn, thể hiện quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp - IUU của tỉnh Bình Định.⦿ ---- HỎI 1: Khảo sát: 74% dân Mỹ sẽ mua sắm đồ cho mùa tựu trường tại các cửa tiệm, trong khi 34% sẽ tiết kiệm, xài ít hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ năm 2024 về mùa tựu trường của Sensormatic Solutions, danh mục giải pháp bán lẻ toàn cầu hàng đầu của Johnson Controls, cho thấy 74% người tiêu dùng có kế hoạch mua sắm cho mùa tựu trường tại cửa hàng, một số người đã bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế Hoa Kỳ, 34% có kế hoạch chi tiêu ít hơn đáng kể so với những năm trước.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu dễ bị ung thư hơn là hút thuốc là?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy, những người nông dân và người dân sống ở các vùng nông nghiệp có thể tiếp xúc với mức độ thuốc trừ sâu gây ra nguy cơ ung thư cao hơn so với khi họ hút thuốc. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những nguy cơ bổ sung này rõ rệt nhất đối với một số loại ung thư nhất định: bướu lympho không phải Hopkins (non-Hopkins lymphoma), bệnh bạch cầu (leukemia: còn gọi là ung thư máu) và ung thư bàng quang (bladder cancer).Chi tiết: