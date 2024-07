PTT Harris tới Milwaukee vận động: xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là trọng tâm - Harris ra video đầu tiên, kêu gọi bầu cho Harris vì quyền và tự do của người Mỹ nơi "tương lai không có trẻ em nào sống trong cảnh nghèo đói, nơi tất cả chúng ta đều có thể chi trả cho dịch vụ y tế, nơi không ai được đứng trên luật pháp". Dùng nhạc của Beyoncé

Kamala Harris đã chính thức nhận được sự cho phép từ ca nhạc sĩ Beyoncé để sử dụng bài hát "Freedom" từ album "Lemonade" năm 2016 trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. (Photo YT)

- TT Biden ca ngợi GDP Mỹ tăng 2,8%, kinh tế Mỹ "mạnh nhất" thế giới, tạo ra gần 16 triệu việc làm, tiền lương tăng và lạm phát giảm.

- Bà Melania Trump sắp phát hành hồi ký đầu tiên, ngày phát hành khoảng Ngày bầu cử ngày 5 tháng 11.

- Thăm dò Axios/GL ở cử tri tuổi 18-34 bất ngờ: Harris 60%, Trump 40%.

- Thăm dò ECP/The Hill ơ các tiểu bang dao động: ở Arizona: Trump 49%, Harris 44%; Trump hơn 2 điểm ở Georgia và Pennsylvania, hơn 1 điểm ở Michigan; huề 47% ở Wisconsin.

- Hiện huy động được 126 triệu đô la, PTT Harris chọn ngày 30/7 là ngày chính thức ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống của bà tại Georgia

- Cựu TT Obama sẽ tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Kamala Harris vào thời điểm sẽ có tác động lớn.

- PTT Harris tới Indianapolis,gặp 6.000 cựu nữ sinh viên da đen Zeta Phi Beta: hãy "làm nên lịch sử" bằng lá phiếu, chống lại Trump muốn "đưa nước Mỹ trở lại quá khứ đen tối".

- Tổ chức March For Our Lives lần đầu ủng hộ chính trị: ủng hộ bà Harris để chống lai "chủ nghĩa độc tài, các nhà lãnh đạo cực hữu và nạn bạo lực súng đạn"

- TT Biden: quyết định rút khỏi cuộc tranh cử là để cứu nền dân chủ, trao quyền cho thế hệ mới

- Nữ diễn viên Jennifer Aniston nói với ứng cử viên phó tổng thống Cộng Hòa J.D. Vance: bất kể ông chửi mắng "những cô mèo không con", tôi cầu nguyện cho con gái ông may mắn hơn

- Trump ra thuyết âm mưu: Joe Biden bị đảo chính

- Nhóm “Haley Voters for Harris” (Cử Tri Của Haley [Cộng Hòa] Sẽ Bầu Cho Harris [Dân Chủ]) nói sẽ bất chấp thư yêu cầu ngừng

- Nhiều cử tri Cộng Hòa lạnh cẳng, nhìn thấy Trump đuối sức trước bà Harris. Trump chụp mũ bà Harris là "phó tổng thống vô năng và cực tả nhất trong lịch sử Mỹ"

- Giá kim loại quý tiếp tục lỗ: bạc giảm4,78%, vàng giảm 1,03%

- American Airlines Inc. doanh thu là 14,3 tỷ đô trong quý 2, tăng 2,0%

- RTX Corporation doanh số bán trong quý 2 tăng 8%

- Thị phần Apple Inc. tại TQ giảm 2% để còn 14%, dưới 5 hãng điện thoại TQ

- Philippines: 1 tàu dầu chở 1,4 triệu lít dầu công nghiệp đã chìm ngoài khơi, có lẽ vì bão, 1 người mất tích

- PTT Harris thực hiện 100 cuộc gọi trong 10 giờ với các lãnh đạo Dân chủ, quốc hội và các đối thủ tiềm năng sau khi TT Biden rút lui

- Fox News mời Trump và Harris tranh luận ngày 17/9

- Hết giấu nổi: sách của Chủ tịch Quỹ Di sản (nơi soạn Dự án 2025) do J.D. Vance viết lời tựa, khẩu hiệu cũ là "Hãy đốt rụi Washington để cứu nước Mỹ" sửa thành "Chiếm lại Washington để cứu nước Mỹ"

- Thăm dò CNN: Trump 49%, Harris 46%.

- Vance tung tin nhảm, nhằm gây chia rẽ nội bộ Dân Chủ, nói Kamala Harris lại sắp bị Dân Chủ thay thế

- California: phần đông đại gia ở Thung lũng Silicon Valley ủng hộ Cộng Hòa vì muốn giảm thuế, nhưng có 3 đại gia (có người đồng sáng lập Netflix) góp tiền ủng hộ Harris

- Cả tiểu bang Oklahoma sẽ trở thành sân nhà thờ: chỉ thị các khu học chánh đưa Kinh Thánh vào giáo án, tập trung về lịch sử, văn học, nghệ thuật và âm nhạc của Kinh Thánh.

- Bạch Ốc lặp lại: quyết định rút khỏi tranh cử của Tổng thống Biden không phải vì sức khỏe

- Ngày mai Lễ khai mạc Thế Vận Paris 2024: cơ nguy hàng trăm vũ công đình công.

- Thế Vận Paris 2024: 45.000 cảnh sát, 10.000 binh sĩ và 22.000 nhân viên bảo vệ tư nhân sẽ bảo vệ 10.500 vận động viên, 100 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 10 triệu du khách

- Cảnh sát Mỹ từ New York, Los Angeles và Virginia sẽ giúp an ninh Thế Vận

- Paris: bắt, truy tố 1 người Nga âm mưu phá hoại Thế Vận.

- Hamas: bài phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ cho thấy Israel không muốn ngừng bắn.

- Thủ tướng Israel: xin Mỹ lập liên minh quân sự toàn cầu để chống lại Iran

- Thủ tướng Netanyahu nói trước Quốc Hội Mỹ: sẽ có hòa bình Gaza nếu Hamas "đầu hàng, nộp vũ khí và trả lại tất cả con tin"

- Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi phạm sau vụ nổ bom xe ở Moscow theo yêu cầu của Interpol Nga

- Nam Hàn: tỉnh Bắc Chungcheong năm nay tuyển, tài trợ 10.000 sinh viên quốc tế để vừa học vừa làm, bù đắp dân số giảm

- 73,84% dân Thái Lan sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc sống hàng ngày

- Ford Motor doanh thu quý 2 đạt 47,8 tỷ USD, tăng 2,9%

- New York: cháy cầu thang cuốn ở sân bay JFK, 9 người bị thương, nhập viện

- Chấn thương do xe đạp điện lên tới 23.493 người trong năm 2022, bị thương do xe tay ga điện tử là 56.847 người.

- Chuỗi siêu thị bách hóa Big Lots sẽ đóng cửa 54 tiệm ở California

- Chuỗi tiệm ăn California Pizza Kitchen sẽ hạ 1/2 giá món mì ống và pho mát trong một tháng.

- Quận Cam: 3 công đoàn đại diện 14.000 nhân viên Disneyland và Disney đạt thỏa thuận, khỏi đình công

- Úc châu: Thanh Ngọc Võ mới đến Úc 5 ngày, tập lai xe, đụng 2 em bé, phải ra tòa

- Úc châu: Tony Bui bị trộm xe, ra phố tình cờ thấy xe mình, đòi chìa khóa, bị tên trôm đấm gãy mũi rồi chạy, lấy xe về được

- Louisiana: Việt Nguyễn, 63 tuổi, bị truy tố vì đánh bắt cá hồng nhiều hơn định mức, cả cá con

- Tennessee: Paul Lê, 51 tuổi, bị bắt vì tội đánh vợ là bà Nhi Võ

- RFA: Tòa án Hà Nội sẽ xét xử Youtuber Nguyễn Chí Tuyến vào ngày 15/8.

- TIN VN. Báo động: VND mất giá gần 5% có đáng lo?

- TIN VN. 16 người tử vong và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi Tây Bắc.

- TIN VN. LDG bị mở thủ tục phá sản: Xây 680 căn biệt thự trái phép, chủ tịch bị bắt.

- HỎI 1: Báo động về “hóa chất vĩnh viễn” độc hại đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thuốc trừ sâu ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 10% người bệnh tiểu đường sử dụng cần sa để giảm đau? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/7/2024) ⦿ ---- Giá kim loại quý tiếp tục ghi nhận mức lỗ vào thứ năm, với bạc giảm gần 4,8%. Sự sụt giảm này diễn ra trước báo cáo về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ và sau khi các đơn xin thế chấp và doanh số bán nhà mới của quốc gia này giảm trước đó, với các nhà đầu tư tự hỏi dữ liệu đó sẽ tác động như thế nào đến quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giảm 1,03% lúc 7:30 sáng theo giờ miền Đông, bán với giá 2.372,62 đô la một ounce. Đồng thời, bạc giảm mạnh 4,78% xuống còn 27,53 đô la một ounce. Bạch kim (Platinum) giảm 1,51% xuống còn 936,60 đô la một ounce. Paladi (Palladium) giảm 2,73% xuống còn 896,82 đô la một ounce.

⦿ ---- American Airlines Inc. đã công bố vào thứ năm rằng công ty đã ghi nhận tổng doanh thu hoạt động là 14,3 tỷ đô la trong quý 2 năm tài chính 2024, tăng 2,0% so với doanh thu trong quý tương ứng của năm trước và cho thấy "doanh thu quý cao nhất từ ​​trước đến nay". Tuy nhiên, công ty đã giảm 46% thu nhập ròng xuống còn 717 triệu đô la so với 1,3 tỷ đô la của năm trước. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 1,01 đô la trái ngược với 1,88 đô la. Trong quý này, công ty đã giảm tổng nợ gần 680 triệu đô la. Đối với hướng dẫn cho cả năm 2024, công ty đã giảm kỳ vọng về thu nhập đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng xuống còn từ 0,70 đến 1,30 đô la.

⦿ ---- RTX Corporation, trước đây được gọi là Raytheon Technologies Corp., đã công bố vào thứ năm rằng doanh số bán hàng của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,7 tỷ đô la. Mặt khác, thu nhập ròng trong ba tháng được báo cáo đã giảm mạnh 92% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111 triệu đô la, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 91% xuống còn 0,08 đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 3,02% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố.

⦿ ---- Thị phần của Apple Inc. tại Trung Quốc đã giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, rơi còn ở vị trí thứ sáu và thị phần đạt 14%, theo công ty nghiên cứu Canalys đưa tin vào thứ năm. Trong khi đó, lô hàng điện thoại thông minh của Huawei Technologies Co. Ltd. đã tăng 41% theo cơ sở hàng năm, trong quý II năm 2024. Trong giai đoạn được báo cáo, tổng lô hàng điện thoại thông minh của Trung Quốc đã tăng 10%.

Vivo có thị phần lớn nhất với 19%. Oppo đứng thứ hai với 16%, trong khi Honor và Huawei đứng ngay phía sau, cả hai đều có 15%. Lucas Zhong, nhà phân tích nghiên cứu tại Canalys, cho biết: "Các hãng sản xuất trong nước TQ đã chứng minh được vị thế dẫn đầu thị trường, lần đầu tiên trong lịch sử chiếm giữ năm vị trí hàng đầu tại thị trường Trung Quốc đại lục".

⦿ ---- Các quan chức Philippines cho biết hôm thứ Năm rằng một tàu dầu chở khoảng 1,4 triệu lít dầu nhiên liệu công nghiệp đã chìm ngoài khơi bờ biển nước này. Tàu chở dầu treo cờ Philippines và bị lật gần thủ đô Manila. Bộ trưởng Giao thông Philippines Jaime Bautista cho biết 16 thành viên phi hành đoàn đã được cứu trong khi một người vẫn mất tích. Các nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn tình hình tràn dầu. Hiện vẫn chưa rõ liệu tai nạn này có liên quan đến cơn bão Gaemi hay không, cơn bão đã giết chết ít nhất 13 người ở Philippines.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Kamala Harris đã giữ liên lạc chặt chẽ kể từ khi bà tuyên bố ứng cử tổng thống vào Chủ Nhật, đã có nhiều cuộc trò chuyện trong tuần này khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử, theo bốn người quen thuộc với các cuộc thảo luận của họ. Những người này cho biết Obama đã ủng hộ hoàn toàn ứng cử viên Harris và có kế hoạch sẽ sớm tuyên bố ủng hộ bà.

Obama là một trong số ít đảng viên Dân chủ cấp cao tại Hoa Kỳ vẫn chưa tuyên bố ủng hộ Harris. Trong khi các nhà lãnh đạo đảng khác đã lên tiếng ủng hộ bà, thì cho đến nay ông vẫn giữ kín sự ủng hộ của mình. Những người quen thuộc với các cuộc thảo luận không biết thời điểm chính xác ông ủng hộ bà. Một trong số họ cho biết Obama không muốn điều đó làm lu mờ khoảnh khắc của Biden, đặc biệt là bài phát biểu của ông Biden tại Phòng Bầu dục trước toàn quốc vào đêm qua.

Một người khác quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết Obama và Harris, người đang tìm cách duy trì động lực mà chiến dịch của bà đã đạt được trong số những người theo đảng Dân chủ kể từ khi bà tham gia cuộc đua, muốn sự ủng hộ của ông Obama sẽ là khoảnh khắc riêng của nó để có tác động lớn.

⦿ ---- Kamala Harris đã chính thức nhận được sự cho phép từ ca nhạc sĩ Beyoncé để sử dụng bài hát "Freedom" từ album "Lemonade" năm 2016 trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. CNN đưa tin rằng nhóm của Harris đã nhận được sự chấp thuận từ phía Beyoncé chỉ vài giờ trước khi ứng cử viên Dân chủ được cho là bước vào trụ sở chiến dịch của bà để nghe ca khúc cho chiến dịch. Bài hát sẽ được sử dụng trong suốt chiến dịch của bà.

Mặc dù Beyoncé vẫn chưa chính thức ra tuyên bố ủng hộ Harris, nhưng việc chấp thuận sử dụng bài hát cho thấy sự ủng hộ ngầm. Beyoncé trước đây đã xác nhận liên danh Joe Biden/Kamala Harris vào năm 2020 và ủng hộ Hillary Clinton vào năm 2016. Cô cũng đã biểu diễn tại lễ nhậm chức lần thứ hai của Barack Obama vào năm 2013.

Ca khúc "Freedom", có sự góp mặt của Kendrick Lamar, chưa bao giờ được phát hành dưới dạng đĩa đơn nhưng đã đạt vị trí thứ 35 trên Billboard Hot 100 vào năm 2016. Đây vẫn là một ca khúc quan trọng trong album "Lemonade", trở nên quan trọng trở lại sau vụ sát hại George Floyd.

⦿ ---- Chiến dịch của Harris đã phát hành video chính thức đầu tiên có tựa đề "Chúng tôi chọn tự do", tập trung vào quyền và tự do của người Mỹ như là vấn đề cốt lõi được đặt ra trong cuộc bầu cử tháng 11. Trong quảng cáo có bài hát "Tự do" của Beyonce, Harris mô tả Trump và các đồng minh của ông là những người "nghĩ rằng chúng ta nên là một quốc gia hỗn loạn, sợ hãi, thù hận" và kêu gọi người Mỹ cùng bà lựa chọn "điều gì đó khác biệt".

"Tự do không chỉ để sống qua ngày mà còn để tiến lên. Tự do được an toàn trước bạo lực súng đạn. Tự do đưa ra quyết định về cơ thể của chính mình", Harris nói trong quảng cáo. "Chúng tôi lựa chọn một tương lai không có trẻ em nào sống trong cảnh nghèo đói. Nơi tất cả chúng ta đều có thể chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nơi không ai được đứng trên luật pháp".

"Chúng tôi tin vào lời hứa của nước Mỹ và chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì điều đó", bà nói thêm. "Bởi vì khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng. Vì vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi".

Video dài 1:19 phút cho thấy bà Harris sử dụng nhạc của Beyoncé, mời gọi cử tri lựa chọn tự do và công bằng, thay vì trở về những ngày u ám của quá khứ, của những kỳ thị, hù dọa, sợ hãi, bất công:



https://www.youtube.com/watch?v=sHky_Xopyrw

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sáng hôm thứ Năm đã ca ngợi bản báo cáo mới nhất về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước, nhấn mạnh rằng nó cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ là "mạnh nhất" trên thế giới. "Nhờ chương trình nghị sự kinh tế của tôi và Phó Tổng thống Harris, nền kinh tế của chúng ta đã tăng trưởng mạnh mẽ 2,8% trong quý trước, dựa trên người tiêu dùng và đầu tư kinh doanh mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Chúng tôi đã tạo ra gần 16 triệu việc làm, tiền lương tăng và lạm phát đang giảm. Chúng tôi đang xây dựng lại quốc gia và đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ", Biden cho biết trong một tuyên bố.

Hơn nữa, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ lưu ý rằng trong thời gian còn lại tại nhiệm, ông sẽ tập trung vào việc củng cố nền kinh tế hơn nữa, và đặc biệt là "giảm chi phí cho các gia đình chăm chỉ làm việc".

⦿ ---- Melania Trump sắp phát hành hồi ký đầu tiên của bà, hứa hẹn sẽ kể lại "câu chuyện mạnh mẽ và đầy cảm hứng" của bà. Cựu đệ nhất phu nhân đã công bố việc xuất bản cuốn sách sắp ra mắt của bà, "Melania", trên trang web của bà hôm thứ năm. Trump, một cựu người mẫu, "mời độc giả vào thế giới của bà, cung cấp bức chân dung thân mật về một người phụ nữ đã sống một cuộc đời phi thường", theo các tài liệu quảng cáo. Cuốn sách, được cho là sẽ được Skyhorse Publishing phát hành, sẽ bao gồm "những câu chuyện và hình ảnh chưa từng được chia sẻ với công chúng".

Một phiên bản dành cho nhà sưu tập có chữ ký của Trump cùng với "những bức ảnh tặng kèm" và một bộ sưu tập kỹ thuật số có thể được đặt hàng trước với giá 150 đô la, trong khi một bản không có chữ ký sẽ khiến độc giả phải trả 40 đô la. Không có ngày xuất bản chính xác nào được liệt kê trên trang web của Trump, với thời gian giao hàng cho các đơn đặt hàng sách được liệt kê trong khoảng từ 12 đến 16 tuần. Khung thời gian giao hàng sẽ ràng buộc việc phát hành cuốn sách vào khoảng Ngày bầu cử vào ngày 5 tháng 11.

Bà Melania Trump, 54 tuổi, đã giữ thái độ tương đối kín tiếng kể từ khi chồng bà, cựu Tổng thống Trump, rời Bạch Ốc vào đầu năm 2021. Bà đã xuất hiện cùng cựu tổng tư lệnh tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tuần trước tại Milwaukee, nhưng không đảm nhận vai trò diễn thuyết. Kể từ khi rời Bạch Ốc, Melania Trump đã gắn tên mình vào nhiều sản phẩm, bao gồm các mặt hàng trang sức và nhiều dòng token không thể thay thế (non-fungible tokens: một loại mỹ thuật).

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được các cử tri trẻ ủng hộ nhiều hơn hẳn so với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo một cuộc thăm dò của Axios/Generation Lab công bố hôm thứ Năm cho thấy. Khi được yêu cầu lựa chọn giữa Tổng thống Joe Biden, người đã rút lui khỏi cuộc đua, và Trump, 53% số người được hỏi trong độ tuổi 18-34 đã chọn đảng Dân chủ và 47% chọn đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, khi lựa chọn giữa Harris và Trump, bà Harris nhận được 60% sự ủng hộ so với 40% của ứng cử viên đảng Cộng hòa. Hơn nữa, 45% những người tham gia trẻ tuổi có quan điểm thuận lợi về Harris, trong khi chỉ có Trump và Biden được 34% và 33% có quan điểm thuận lợi. Cuộc thăm dò được tiến hành sau khi Biden từ bỏ cuộc đua của mình.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống và ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ Kamala Harris ở 4 tiểu bang dao động, trong khi hai người này huề nhau ở Wisconsin, một cuộc thăm dò mới của Emerson College Polling/The Hill cho thấy hôm thứ năm.

Tại Arizona, 49% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Trump thay vì Harris, trong khi 44% sẽ ủng hộ bà. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa này cũng dẫn trước 2 điểm ở Georgia và Pennsylvania và dẫn trước một điểm ở Michigan. Trong khi đó, Trump và Harris có 47% sự ủng hộ ở Wisconsin, với những người được hỏi còn lại vẫn chưa quyết định.

Tuy nhiên, mặc dù tụt hậu so với Trump ở hầu hết các tiểu bang dao động, Harris vẫn thể hiện tốt hơn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một cuộc thăm dò của Emerson College vào đầu tháng này trước khi Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang nhắm đến ngày 30 tháng 7 là ngày chính thức ra mắt chiến dịch tranh cử tổng thống của bà tại Georgia, trong một sự kiện ở Atlanta, theo các nguồn tin thân cận với Harris được The Atlanta Journal-Constitution trích dẫn vào thứ năm. Chi tiết về sự kiện này sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là một phần trong loạt chuyến thăm chiến lược của Harris khi bà tăng cường nỗ lực xây dựng sự hiện diện thuyết phục chống lại cựu Tổng thống Donald Trump tại các tiểu bang dao động quan trọng như Georgia.

Bằng cách tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ tại các tiểu bang này, bà Harris có thể cố gắng tác động đến dư luận và giành được sự ủng hộ cho lập trường của mình. Trong bản cập nhật mới nhất, Ban tranh cử tổng thống của Harris cho biết họ đã huy động được 126 triệu đô la.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói với Fox News hôm nay, thứ năm 25/7, rằng những gì đã xảy ra với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là "một cuộc đảo chính". Bình luận này được đưa ra sau khi Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua năm 2024 sau khi nhiều đảng viên Dân chủ gây sức ép buộc ông rút lui.

Trump tiếp tục nói rằng ông tin rằng màn trình diễn tranh luận của Biden đã dẫn đến quyết định như vậy. Khi được hỏi liệu Biden có nên bị ép rời khỏi chức vụ Tổng Thống theo Tu chính án thứ 25 hay không, Trump nói rằng không cần thiết phải làm như vậy, đồng thời nói thêm rằng nguyên thủ quốc gia đương nhiệm nên phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ tại vị, vì ông không còn nhiều thời gian nữa.

⦿ ---- Nhóm hành động “Haley Voters for Harris” (Cử Tri Của Haley Sẽ Bầu Cho Harris) tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình, mặc dù đã nhận được một lá thư yêu cầu ngừng và hủy bỏ từ chính cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley. Ủy ban hành động chính trị (PAC), tự mô tả mình là một “liên minh rộng lớn”, tuyên bố đại diện cho những người đã ủng hộ Nikki Haley (Cộng Hòa) và bây giờ kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Kamala Harris (Dân Chủ), thay vì Donald Trump (Cộng Hòa) vào tháng 11.

Nhóm này đã tiết lộ rằng họ đang chờ một lá thư do một công ty luật đại diện cho Haley gửi, nhưng cho biết quyền của họ sẽ “không bị đàn áp”. Một tuyên bố trực tuyến vào thứ Ba từ nhóm này cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét lá thư với luật sư sau khi nhận được và cung cấp thêm bình luận trong vài ngày tới. Chúng tôi nhiệt tình ủng hộ Đại sứ Haley hơn cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ và sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích những cử tri có cùng chí hướng bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris vào tháng 11. Chúng tôi không tuyên bố đại diện cho Đại sứ Haley hoặc quan điểm của bà ấy. Có rất nhiều cử tri Haley có cùng chí hướng khác cũng không có kế hoạch ủng hộ cựu Tổng thống Trump vào tháng 11. Chúng tôi nhiệt tình ủng hộ @NikkiHaley thay vì cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ. Quyền của chúng tôi trong việc tương tác với những cử tri có cùng chí hướng và khuyến khích họ bỏ phiếu cho @KamalaHarris - sự lựa chọn rõ ràng tốt hơn cho đất nước - sẽ không bị hạn chế."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đã đưa ra quyết định rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống để giúp cứu vãn nền dân chủ, đồng thời nói thêm rằng "tham vọng cá nhân" không thể cản trở. "Có thời điểm và địa điểm cho những tiếng nói mới, những tiếng nói mới", Biden tuyên bố trong bài phát biểu trước toàn quốc.

"Và thời điểm và địa điểm đó là ngay bây giờ", ông nói thêm, lưu ý rằng mặc dù ông tin rằng "thành tích" và tầm nhìn của ông về tương lai của đất nước "đều xứng đáng có nhiệm kỳ thứ hai", nhưng cách tốt nhất để tiến về phía trước là "truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới". Biden nói trong lời kêu gọi đoàn kết: "Sự nghiệp thiêng liêng của đất nước này lớn hơn bất kỳ ai trong chúng ta."

"Việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Tôi lấy sức mạnh và tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng này là hoàn thiện sự đoàn kết của chúng ta, không phải là về tôi. Mà là về các bạn. Gia đình các bạn. Tương lai của các bạn."

⦿ ---- Nữ diễn viên Jennifer Aniston đã gửi một thông điệp nghiêm khắc tới ứng cử viên phó tổng thống của Trump là J.D. Vance vào hôm thứ Tư về bình luận của Vance năm 2021 rằng Hoa Kỳ được điều hành bởi "một nhóm những cô mèo không con (childless cat ladies), những người khốn khổ với cuộc sống của chính họ và những lựa chọn mà họ đã đưa ra... Đây chỉ là một sự thật cơ bản - bạn hãy nhìn Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC - toàn bộ tương lai của đảng Dân chủ đều do những người không có con cái kiểm soát". Vance quy chụp rằng các "cô mèo không con" là không muốn gắn bó với tương lai Hoa Kỳ.

"Tôi thực sự không thể tin rằng điều này đến từ một ứng cử viên Phó Tổng thống Hoa Kỳ", Aniston đã viết trên Instagram Story của cô cùng với ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn của Vance năm 2021. "Tất cả những gì tôi có thể nói là... Thưa ông Vance, tôi cầu nguyện rằng con gái ông đủ may mắn để sinh con của chính mình một ngày nào đó. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không cần phải chuyển sang IVF (kỹ thuật ống nghiệm) như một lựa chọn thứ hai. Bởi vì ông cũng đang cố gắng tước đi điều đó của con gái ông." Trước đó, nữ diễn viên đã chia sẻ chi tiết về những khó khăn khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm của mình, cô chia sẻ với Tạp chí Allure vào tháng 11/2022 rằng: "Đó là một chặng đường đầy thử thách đối với tôi, chặng đường sinh con."

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Indianapolis hôm thứ Tư, nơi bà kêu gọi các thành viên của hội nữ sinh viên da đen lịch sử Zeta Phi Beta hãy "làm nên lịch sử" bằng lá phiếu của họ vào tháng 11. Bà nói: "Chúng ta biết rằng khi chúng ta tổ chức, núi sẽ di chuyển; khi chúng ta huy động, các quốc gia sẽ thay đổi; và khi chúng ta bỏ phiếu, chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục chiến đấu với sự lạc quan, đức tin và hy vọng. Bởi vì khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng".

Harris đã phát biểu trong 15 phút trước khoảng 6.000 thành viên của hội nữ sinh viên da đen lịch sử tại Trung tâm Hội nghị Indiana trong hội nghị hai năm một lần, nơi bà đã ca ngợi công việc của mình với chính quyền Biden -- bao gồm xóa nợ vay để đi học của sinh viên, chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng, nghỉ phép gia đình có lương và giảm chi phí thuốc theo toa -- và cảnh báo rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ "đưa nước Mỹ trở lại quá khứ đen tối".

"Trên khắp đất nước, chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc tấn công toàn diện vào các quyền tự do và quyền đã đấu tranh và giành được một cách khó khăn: quyền tự do bỏ phiếu, quyền tự do được an toàn khỏi bạo lực súng đạn, quyền tự do sống mà không sợ sự cố chấp và thù hận, quyền tự do yêu người mình yêu một cách công khai và quyền tự hào [giới tinh], quyền tự do tìm hiểu và thừa nhận lịch sử chân thực và đầy đủ của chúng ta, và quyền tự do của một người phụ nữ được đưa ra quyết định về cơ thể của chính mình và không để chính phủ ra lệnh cho cô ta phải làm gì. Vào thời điểm này, tôi tin rằng chúng ta phải lựa chọn giữa hai tầm nhìn khác nhau cho quốc gia của mình, một tập trung vào tương lai, một tập trung vào quá khứ và với sự ủng hộ của các bạn, tôi đang đấu tranh cho tương lai của quốc gia chúng ta và chúng ta hãy làm rõ tương lai đó trông như thế nào."

Bản thân bà Harris, tốt nghiệp Đại học HBCU Howard ở Washington, là thành viên của một hội nữ sinh viên da đen khác, Alpha Kappa Alpha. Bài phát biểu hôm thứ Tư đánh dấu cơ hội để Harris huy động sự ủng hộ của cử tri da đen, một nhóm dân số quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024.

⦿ ---- Tổ chức March For Our Lives hôm thứ Tư đã tuyên bố ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của Kamala Harris trong lần đầu tiên hội này ủng hộ chính trị. Hội do thanh thiếu niên lãnh đạo được thành lập sau vụ xả súng hàng loạt năm 2018 tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Fla., cho biết họ tin rằng Harris là "nhà vô địch" sẽ "diễn hành vì cuộc sống của chúng ta" trong bối cảnh các mối đe dọa như "chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng, các nhà lãnh đạo cực hữu trong các hành lang quyền lực và nạn bạo lực súng đạn đang tàn phá cộng đồng của chúng ta".

Nhóm này viết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi ủng hộ chính trị, và rủi ro không thể cao hơn. Là một trong những phong trào do thanh thiếu niên lãnh đạo lớn nhất Hoa Kỳ, chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo trước thách thức phía trước và chúng tôi tin rằng Kamala Harris hoàn toàn phù hợp để ứng phó với thời điểm này". Đồng sáng lập March for Our Lives, David Hogg cho biết Harris đã "chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo chu đáo và mạnh mẽ về vấn đề bạo lực súng đạn" với lịch sử lắng nghe những người trẻ tuổi.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết việc xây dựng tầng lớp trung lưu của quốc gia sẽ là trọng tâm của bà nếu được bầu làm tổng thống trong sự kiện vận động tranh cử đầu tiên với tư cách là ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ. "Xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi", Harris cho biết. "Khi tầng lớp trung lưu của chúng ta mạnh mẽ, nước Mỹ sẽ mạnh mẽ".

Harris đã xuất hiện tại Milwaukee vào chiều thứ Ba để có bài phát biểu vận động đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ kết thúc chiến dịch của mình và ủng hộ bà. Harris cho biết chiến dịch của bà tập trung vào tương lai.

⦿ ---- Phe Cộng Hòa lạnh cẳng, nhìn thấy Trump đuối sức trước thua bà Harris. Ngay cả những người ủng hộ Donald Trump cũng cảm thấy Trump đột nhiên phải đối mặt với một cuộc đua khó khăn hơn. Khi cựu tổng thống trút giận lên Kamala Harris tại tiểu bang dao động Bắc Carolina vào thứ Tư — gọi bà là "kẻ điên cực đoan, cánh tả" tại một thời điểm — những người hâm mộ trung thành thừa nhận rằng cuộc tranh cử vốn buồn tẻ đã đột nhiên trở nên hoàn toàn khác.

Đối với một số người, có vẻ như phó tổng thống Harris đã có sức mạnh chuyển động. "Bỏ qua chính sách và mọi thứ, bà Harris chắc chắn có năng lượng", theo Jessica Castillo, một người tự nhận là trung dung đến từ Charlotte, người đã bỏ phiếu cho Trump vào cả năm 2016 và 2020 và đã có mặt tại sự kiện Charlotte, cho biết. "Bà ấy sẽ là ứng cử viên kình địch của Trump. Thành thật mà nói, tôi nghĩ bà Harris sẽ là một thách thức lớn hơn".

Lên sân khấu tại Bojangles Coliseum, cuộc vận động đầu tiên của Trump kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi chiến dịch, Trump đã chỉ trích phó tổng thống, gọi bà là "Kamala Harris nói dối", phát âm sai tên bà Harris khi ông gọi bà là "phó tổng thống vô năng và cực tả nhất trong lịch sử Hoa Kỳ", và liên tục tuyên bố rằng bà Harris sẽ "phá hủy" Hoa Kỳ nếu được bầu.

Trump có một số lý do để lo ngại. Harris, sau khi được Biden ủng hộ để chạy ở vị trí đầu bảng của đảng Dân chủ, trong những ngày gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng trong các cuộc thăm dò so với thành tích chậm chạp của Biden, bao gồm cả trong số những người độc lập, người da màu và phụ nữ, trong số các khối bỏ phiếu quan trọng khác.

"Bây giờ", Bryson Davis, một cô gái 18 tuổi đến từ Statesville cho biết, "ông Trump đang chạy đua với một người có năng lực. Đối với cựu tổng thống, sự thăng tiến của Harris chỉ là một lời mời mới để chiến đấu — và đám đông đã đón nhận nó. Họ reo hò khi Trump thừa nhận rằng Trump “sẽ không tử tế” với Harris, mặc dù Trump đã nói rằng ông “trở nên tử tế” hơn sau vụ ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7.

Hôm thứ Tư, Trump đã nổi giận về tin tức đưa tin về Harris khi Dân chủ tập hợp xung quanh bà kể từ Chủ Nhật, khẳng định rằng số lượng người ủng hộ Trump vẫn còn đông hơn. Trump nói: “Ba tuần, bốn tuần trước, bà ấy là chính trị gia tệ nhất nước Mỹ. Bây giờ họ nói, ‘Không phải là tuyệt vời sao? Hãy nhìn bà ấy. Bà ấy xinh đẹp. Bà ấy thật tuyệt vời.’”

Tuy là người ủng hộ Trump, bà Kelly Henderson cho biết bà lo ngại một số phụ nữ ủng hộ Trump yếu ớt sẽ quay lưng lại với ông. Trump tập trung các cuộc tấn công của mình tại cuộc biểu tình chống lại Harris vào lịch sử của bà với tư cách là công tố viên và thượng nghị sĩ, mô tả bà là "cấp tiến hơn Bernie Sanders", người "phá hủy San Francisco bằng các chính sách của bà" và sẽ "phá hủy đất nước chúng ta nếu bà ấy được bầu". Các điểm nói chuyện mới của Harris dường như đã được truyền đạt cho những diễn giả lên sân khấu trước ông, với Dân biểu Richard Hudson (R-N.C.), chủ tịch Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia, đưa ra những lời chỉ trích gần như giống hệt nhau.

⦿ ---- Theo báo The New York Times, Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực hiện 100 cuộc gọi trong 10 giờ đồng hồ với các lãnh đạo đảng Dân chủ hàng đầu, các nhà lãnh đạo quốc hội và các đối thủ tiềm năng của bà sau khi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua vào Chủ nhật. Harris và các cố vấn của cô đã hội ý trong một cuộc họp toàn thể vào sáng Chủ nhật sau khi Biden thông báo với cô rằng Biden sẽ rút lui vào cuối ngày hôm đó. Vào lúc 1:46 chiều - ngay khi thông báo của Biden được công khai - các nhân viên chủ chốt của Harris đã lao vào và bắt đầu chiến dịch của họ để lôi kéo cả nhóm đứng sau cô.

Theo các nguồn tin nói với The New York Times, “Tôi sẽ không để ngày này trôi qua mà bạn không nhận được phản hồi từ tôi”. Howard Dean, cựu chủ tịch của DNC, đã mô tả chiến dịch chớp nhoáng kéo dài 48 giờ là “một đợt tấn công được dàn dựng rất tốt”, đồng thời nói thêm: “Tôi phải thú nhận rằng bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nó diễn ra nhanh đến mức nào”. Theo The New York Times, trong khoảng thời gian hai tuần kể từ cuộc tranh luận ngày 28/6, tổng thống Biden chỉ thực hiện 20 cuộc gọi.

⦿ ---- Trong khi Trump cố gắng tách chiến dịch tranh cử của mình ra khỏi Dự án 2025 một cách tuyệt vọng, những người dùng trên X đã lưu ý một vấn đề lớn: J.D. Vance đã viết lời tựa cho cuốn sách sắp xuất bản của Kevin Roberts, tác giả chính của kế hoạch, và là Chủ tịch Quỹ Di sản (Heritage Foundation). Trên Amazon, tài liệu quảng cáo cho cuốn sách có tựa đề "Dawn’s Early Light" (Ánh sáng ban đầu của Bình minh), nêu bật vai trò của Roberts trong việc soạn thảo Dự án 2025, đề xuất của Tổ chức Di sản về một cuộc cải tổ mang tính bảo thủ đối với chính phủ liên bang.

Trang sản phẩm cũng bao gồm đánh giá tích cực từ Vance. Bài đánh giá của Vance viết theo kiểu phim cao bồi cho gay cấn, cho biết: “Chưa bao giờ một nhân vật có chiều sâu và tầm vóc như Roberts trong Cánh hữu Hoa Kỳ lại cố gắng tạo ra một tương lai thực sự mới cho chủ nghĩa bảo thủ. Bây giờ tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng đã đến lúc phải đi vòng quanh các toa xe ngựa và nạp đạn vào súng hỏa mai. Trong những cuộc chiến phía trước, những ý tưởng này là vũ khí thiết yếu.”

Khi cuốn sách lần đầu tiên có sẵn để đặt hàng trước vào ngày 19 tháng 6, Vance đã quảng cáo nó trên X và viết: “Tôi rất vui mừng được viết lời tựa cho cuốn sách đáng kinh ngạc này, cuốn sách chứa đựng một tầm nhìn mới táo bạo về tương lai của chủ nghĩa bảo thủ ở Mỹ”.

Trên trang Amazon của Dawn's Early Light, phụ đề có nội dung "Chiếm lại Washington để cứu nước Mỹ", nhưng phiên bản lưu trữ của trang này từ ngày 19 tháng 6 cho biết ban đầu nó là "Đốt cháy Washington để cứu nước Mỹ" (Burning Down Washington to Save America).

Ngôn ngữ kích động trong lời giới thiệu bây giờ dường như cũng đã được giảm bớt. Một câu trên trang lưu trữ nói rằng cuốn sách “mở đường cho nhân dân Mỹ giành lại đất nước của họ” giờ lại nói rằng nó “mở ra một con đường đầy hứa hẹn”. Một câu nảy lửa khác trên trang lưu trữ có nội dung: “Giống như việc đốt cháy có kiểm soát sẽ bảo tồn tuổi thọ của một khu rừng, những người bảo thủ cần phải đốt cháy các tổ chức này [FBI, The New York Times, Bộ Giáo dục, v.v.] nếu chúng ta muốn bảo tồn lối sống Mỹ.” Bây giờ nó viết rằng những tổ chức đó “cần phải giải thể nếu lối sống của người Mỹ muốn được truyền lại cho các thế hệ tương lai”.

⦿ ---- Thăm dò CNN: Trump 49%, Harris 46%. Một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện hôm thứ Tư cho thấy Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Dân chủ Kamala Harris đang đứng tốt hơn so với cựu Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Theo dữ liệu mới nhất, 49% cử tri đã đăng ký trên toàn quốc ủng hộ Trump, và trong khi hồi tháng 6, ông dẫn trước Biden 6 điểm, Kamala hiện giữ tỷ lệ ủng hộ 46%. Hơn nữa, 50% những người ủng hộ Harris chia sẻ rằng lá phiếu của họ ủng hộ cô ấy hơn là chống lại Trump. Trong khi đó, những người tham gia khảo sát “ủng hộ rộng rãi” quyết định rút khỏi cuộc đua của Biden, cũng như tiếp tục giữ chức quyền tổng thống cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.⦿ ---- Đài truyền hình tin tức và bình luận chính trị bảo thủ Fox News đã mời ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Dân chủ Kamala Harris tổ chức một cuộc tranh luận bầu cử vào ngày 17 tháng 9, theo một lá thư gửi cho các chiến dịch tranh cử của Harris và Trump cho thấy hôm thứ Tư.Chủ tịch kiêm Biên tập viên điều hành của Fox News Media Jay Wallace viết: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về ngày, hình thức và địa điểm chính xác - có hoặc không có khán giả”. Rõ ràng là những người này thực sự không quan tâm đến dân chủ," Vance nói khi phát biểu trên The Charlie Kirk Show.Ông tiếp tục nói rằng mặc dù trong nhiều năm, Đảng Cộng hòa bị coi là mối đe dọa đối với nền dân chủ, nhưng Đảng Dân chủ nên được coi là những kẻ khiến nền dân chủ của đất nước rơi vào tình thế nguy hiểm sau khi "một loạt tỷ phú Đảng Dân chủ ... quyết định rằng Tổng thống Hoa Kỳ không được phép tranh cử nữa."⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không phải được đưa ra vì bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Mặc dù không muốn nói rõ hơn về động thái này vì Biden sẽ phát biểu về vấn đề này vào cuối ngày Thứ Tư, nhưng cô vẫn trấn an công chúng rằng điều này “không liên quan gì đến sức khỏe của ông ấy”. Dennis cho biết nếu Vance kiếm được 1/2 số tiền đó với bữa tối trị giá 3.300 USD/đĩa ở Palo Alto vào thứ Hai thì đó sẽ là một thành công lớn nữa. Dennis nói: “Tôi không biết cộng đồng công nghệ dành cho Kamala Harris có bao nhiêu sự quan tâm." Dennis cho biết các nhà tài trợ bị thu hút bởi nghị trình về thị trường tự do của Đảng Cộng hòa.Nhưng Dân chủ cho biết Cộng Hòa chiêu dụ đại gia bằng tiền, sẽ tới từ giảm thuế. Jeffrey Kwong, chủ tịch Câu lạc bộ "Harvey Milk LGBTQ Democratic Club" cho biết: “JD Vance là sản phẩm của Thung lũng Silicon Valley. Quý vị biết Vance làm việc cho Peter Thiel." (Thiel: đồng sáng lập của PayPal, Palantir Technologies, và Founders Fund). Kwong cho biết các nhà tài trợ giàu nhất ở Thung lũng Silicon đang tập trung vào việc giảm thuế sắp kết thúc (sunsetting tax breaks) của Trump và vẫn muốn xem nghị trình của Harris. Tuy nhiên, họ sẽ phải dạy nó ở Oklahoma.”Hướng dẫn tập trung vào việc Kinh Thánh tác động như thế nào đến nền văn minh phương Tây và cách giới thiệu Kinh Thánh cho các nhóm tuổi khác nhau. Đối với trường trung học, các cuộc thảo luận về đạo đức và triết học được cho phép, trong khi học sinh lớp năm đang xem xét các yếu tố tường thuật và các thiết bị văn học liên quan đến văn bản và bối cảnh Kinh thánh.Walters nói: “Kinh Thánh là điều không thể thiếu để hiểu được sự phát triển của nền văn minh phương Tây và lịch sử Hoa Kỳ. Để đảm bảo học sinh của chúng tôi được trang bị để hiểu và bối cảnh hóa đất nước, văn hóa và sự thành lập của nó, mọi học sinh ở Oklahoma sẽ được dạy Kinh Thánh trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và văn học của nó. Rachel Laser, chủ tịch và Giám đốc điều hành của American United for Separation of Church and State, nói: “Mục tiêu của tất cả các chiến lược này là khẳng định sự ưu ái và đặc quyền của Cơ đốc giáo ở Mỹ. Đó thực sự là một phản ứng dữ dội đối với tất cả những tiến bộ mà xã hội chúng ta đã đạt được trong thời gian gần đây hướng tới bình đẳng LGBTQ, hướng tới bình đẳng phụ nữ, hướng tới bình đẳng chủng tộc và bình đẳng Da đen và da nâu.”⦿ ---- Ngày mai, Thứ Sáu, sẽ là tưng bừng khai mạc Thế Vận Paris 2024. Hàng trăm vũ công tham gia lễ khai mạc có thể sẽ đình công. Front Office Sports báo cáo rằng các nhân viên sân bay địa phương, bao gồm cả những người ở trung tâm Orly và Charles de Gaulle, đã nộp đơn thông báo sẽ đình công về việc trả tiền thưởng. Cảnh sát, người thu gom rác, nhân viên tàu hỏa, tài xế taxi và nhân viên bảo vệ tư nhân cũng đã tham gia vào các cuộc đình công hoặc đưa ra thông báo đình công của riêng họ trước Thế vận hội. Ngày mai là lễ khai mạc, để rồi xem sao.⦿ ---- Thế Vận Paris 2024. Tại Thế vận hội London 2012, Thế vận hội Olympic cuối cùng được tổ chức ở châu Âu, có khoảng 25.000 nhân viên an ninh túc trực. Tại Thế vận hội Paris 2024, số lượng sẽ tăng gấp ba lần. Thủ đô Pháp đang "tiến hành hoạt động an ninh thời bình lớn nhất trong lịch sử đất nước" để bảo vệ khoảng 10.500 vận động viên, 100 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 10 triệu du khách tham dự Thế vận hội bắt đầu từ thứ Tư, tờ Wall Street Journal đưa tin.Các quan chức cho biết có tới 45.000 cảnh sát, 10.000 binh sĩ và 22.000 nhân viên bảo vệ tư nhân sẽ có mặt. Ý tưởng là "cho phép càng nhiều người càng tốt", Nicolas Nordman, phó thị trưởng Paris phụ trách an ninh, nói với Tạp chí. “Điều đó có nghĩa là những thách thức về an ninh rõ ràng quan trọng hơn việc thực hiện điều này ở một sân vận động.”Lần đầu tiên, các sở cảnh sát Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ nước đăng cai Thế vận hội ở nước ngoài. Theo BBC và Journal, các sĩ quan từ New York, Los Angeles và Quận Fairfax của Virginia sẽ tham gia cùng khoảng 1.750 cảnh sát nước ngoài từ hàng chục quốc gia. Các quan chức Pháp cho biết không có mối đe dọa cụ thể nào, mặc dù họ đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng của phiến quân Hồi giáo và sự phá hoại xuất phát từ Nga hoặc Iran.⦿ ---- Paris bắt, truy tố 1 người Nga âm mưu phá hoại Thế Vận. Nhà chức trách hôm thứ Ba cho biết một người đàn ông Nga đã bị bắt và bị truy tố tội lên kế hoạch thực hiện hoạt động gây rối loạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Gaza có thể kết thúc "ngày mai" nếu Hamas "đầu hàng", nhưng nhấn mạnh rằng Israel sẽ chiến đấu cho đến khi "chiến thắng hoàn toàn" nếu tổ chức chiến binh này từ chối làm như vậy.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Mỹ thành lập một liên minh quân sự cùng với các đối tác toàn cầu để chống lại “mối đe dọa ngày càng tăng” của Iran ở Trung Đông. "Mỹ và Israel ngày nay có thể hình thành một liên minh an ninh ở Trung Đông để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Iran. Tất cả các quốc gia có quan hệ hòa bình với Israel và tất cả những quốc gia sẽ làm hòa với Israel nên được mời tham gia liên minh này", ông Netanyahu nói. trước Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC, vào thứ Tư.Thủ tướng tiếp tục cảm ơn ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vì vai trò của ông trong Hiệp định Abraham và tuyên bố người Israel cảm thấy nhẹ nhõm vì ông đã "thoát nạn bình an vô sự" sau vụ ám sát ngày 13 tháng 7. Nhật Bản đang theo dõi Thế chiến thứ hai.Thủ tướng Israel khẳng định Israel không muốn "tái định cư ở Gaza" nhưng nước này "phải có sự kiểm soát an ninh chặt chẽ" và đảm bảo rằng người Palestine "không bao giờ" gây ra "mối đe dọa cho Israel" nữa. Ông tuyên bố rằng Gaza nên được điều hành bởi một chính quyền dân sự Palestine không "tìm cách tiêu diệt Israel."⦿ ---- Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết nghi phạm được cho là đứng sau vụ nổ bom xe ở Moscow đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng cho biết, đơn vị Interpol của Nga đã liên lạc với Cục Interpol/Europol của Thổ Nhĩ Kỳ để thông báo rằng "Yevgeniy Serebrykov, công dân Nga đã tổ chức một cuộc tấn công khủng bố bằng một quả bom xe ở Moscow, 2 người bị thương sau vụ tấn công và người này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ với chuyến bay Moscow-Bodrum." Bộ trưởng cho biết thêm nghi phạm đã bị giam giữ ở Bodrum. Kim nói: “Chúng tôi kỳ vọng sinh viên quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng suy giảm dân số địa phương bằng cách đảm bảo việc làm tại các công ty trong khu vực sau khi tốt nghiệp và định cư tại đây”.Tỉnh hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tuyệt chủng khu vực do tình trạng thiếu dân số nghiêm trọng ảnh hưởng đến các nhà máy, khu vực nông thôn, phòng thí nghiệm, chợ truyền thống và trường đại học, trầm trọng hơn do dân số già và tỷ lệ sinh thấp. Ông Kim nhấn mạnh mục tiêu của tỉnh là thu hút 10.000 sinh viên quốc tế trong năm nay để giải quyết những thách thức này.⦿ ---- Thái Lan: Theo một nghiên cứu của cơ quan sáng tạo BBDO Bangkok, 73,84% người dân Thái Lan sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,46 USD, trong khi thu nhập ròng đạt 1,8 tỷ USD, giảm 0,1% so với quý hai năm 2023.⦿ ---- New York: Các quan chức cho biết một vụ cháy cầu thang cuốn tại sân bay JFK đã khiến nhà ga bốc khói và gần 1.000 hành khách phải sơ tán vào sáng sớm thứ Tư. Sở Cứu Hỏa NY đã phản hồi với báo cáo về khói tại Nhà ga số 8 của JFK chỉ sau 7 giờ sáng. Nguồn khói hóa ra là một cầu thang cuốn đã bốc cháy. Khoảng 960 người ở khu vực ngay cạnh thang cuốn ở Phòng chờ C của Nhà ga số 8 đã phải sơ tán và đưa đi xe buýt đến khu vực khác của nhà ga, Cảng vụ cho biết.Hình ảnh và video từ các nhân chứng cho thấy hành khách tập trung bên ngoài đường băng. Có 9 người đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Hàng chục chuyến bay hoãn hay hủy bỏ. Cảng vụ cho biết các hoạt động tại nhà ga đã được nối lại. Fernandez cho biết trong một thông cáo báo chí của UCSF rằng sự gia tăng mạnh mẽ số vụ tai nạn này "nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các biện pháp an toàn bổ sung". Nhóm của ông đã công bố phát hiện của mình vào thứ Ba trên tạp chí JAMA Network Open. Nhóm nghiên cứu nhận thấy trong khi có 751 trường hợp chấn thương do xe đạp điện được báo cáo vào năm 2017, con số đó đã tăng vọt lên 23.493 chỉ 5 năm sau đó. Đồng thời, số người bị thương do xe tay ga điện tử tăng từ 8.566 lên 56.847.

⦿ ---- Các quan chức của chuỗi siêu thị bách hóa Big Lots đã xác định được 54 cửa hàng ở California được chỉ định đóng cửa sau báo cáo thu nhập tồi tệ. Việc đóng cửa tiệm đã được thông báo riêng lẻ trên chức năng định vị cửa hàng California của chuỗi trên trang web của công ty. Họ xuất hiện ngay sau một báo cáo thu nhập đề cập đến sự sụt giảm doanh thu thuần và khả năng xảy ra trục trặc tín dụng. Trước thông báo đóng cửa, Big Lots có hơn 1.400 cửa tiệm trên toàn quốc.

⦿ ---- Sẽ tính 1/2 giá một món trong một tháng... Chuỗi tiệm ăn California Pizza Kitchen đang cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm 1/2 giá mì ống và pho mát (macaroni and cheese) trong một tháng sau khi 1 đơn đặt hàng trực tuyến của công ty lan truyền rộng rãi. Video ghi lại bởi một người dùng TikTok, người đã đăng một loạt sự kiện kết thúc bằng đơn đặt hàng thất bại từ chuỗi cửa hàng pizza.

Người dùng chia sẻ trên mạng rằng cô đã đặt mua mì ống và phô mai từ nhà hàng trên mạng nhưng chỉ nhận được phô mai. Người dùng cho biết cô đã thông báo cho nhà hàng về sai sót và được thông báo rằng cô đã gọi sai món trong thực đơn. Video gốc đã thu được 3,8 triệu lượt xem và hơn 520.000 lượt thích tính đến chiều thứ Ba. Để đáp lại video lan truyền, CPK đã tải lên một video giải quyết lỗi đặt hàng trên trang TikTok chính thức của mình.

⦿ ---- Quận Cam: Theo các quan chức, ba công đoàn đại diện cho khoảng 14.000 nhân viên Disneyland và Disney đã đạt được thỏa thuận lao động dự kiến hôm thứ Tư và tránh được một cuộc đình công. Ủy ban Thương lượng Tăng trưởng Công nhân của Disney (Disney Workers Rising Bargaining Committee) cho biết trong một tuyên bố: “Các thành viên đã chiến đấu hết mình trong bốn tháng qua và thỏa thuận dự kiến này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sức mạnh mà tất cả chúng tôi đã thể hiện trong suốt quá trình này và sự hỗ trợ không ngừng từ khách mời và các thành viên cộng đồng.”

Ủy ban đang tìm kiếm mức lương công bằng, chính sách đi học công bằng, tăng thâm niên và nâng cấp an toàn. Các thành viên liên minh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận vào thứ Hai. tuần sau. Các công đoàn đã ủy quyền cho một cuộc bỏ phiếu về việc có nên đình công vào ngày 9 tháng 7 hay không. Các công đoàn đại diện cho những người lao động từ người trông coi và người điều khiển xe cho đến người làm kẹo và nhân viên bán hàng tại Disneyland, Disney California Adventure, Downtown Disney và các khách sạn Disney.

Các quan chức công đoàn cho biết hợp đồng của họ đối với công viên giải trí Anaheim đã hết hạn vào ngày 16/6 đối với một số nhân viên và ngày 30/9 đối với những người khác và họ đã đàm phán với công ty kể từ ngày 24/4. Các công đoàn cũng nộp đơn khiếu nại về các biện pháp lao động không công bằng.

⦿ ---- Úc châu: Thanh Ngọc Võ đã đến Úc 5 ngày trước vụ tai nạn tháng 9/2023 và đang tập lái xe vòng quanh khu nhà trên xe của vợ thì nhấn ga thay vì đạp thắng xe. Người lái xe không có giấy phép 49 tuổi đã tông vào những đứa trẻ đang chơi trong vũng nước phía sau nhà ông bà ngoại ở Braybrook, ngoại ô nội thành Melbourne.

Cậu bé Huseyin Pek, 8 tuổi, bị thương nặng và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng có thể không bao giờ đi lại bình thường được nữa, trong khi em trai Burak Pek của cậu bị thương nhẹ. Gia đình các cậu bé cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm vì “công lý đã được thực thi có lợi cho chúng tôi” sau khi Võ thừa nhận lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng và bị tống giam vào tù hôm thứ Tư. Mẹ của các cậu bé nạn nhân, Demet Aydin, nói bên ngoài Tòa án Quận: “Tôi vẫn còn tức giận nhưng tôi đến đây vì con trai tôi và tôi sẽ ở đây vì nó trong ngày ra tòa tiếp theo.”

⦿ ---- Úc châu: Một người cha ở Melbourne đã bị tấn công sau khi đối đầu với một người đàn ông được cho là đã lấy trộm chiếc xe mới của ông trên đường lái xe vào nhà. Tony Bui đã mang chiếc Kia Carnival mới tinh về nhà tại khu đất Footscray của mình vào chiều thứ Sáu. Người đàn ông 42 tuổi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi vào thứ Bảy nhưng một người lạ đã ập vào lúc 6 giờ sáng khi gia đình chuẩn bị rời đi.

Con trai của Bùi phát hiện chiếc xe bị đánh cắp trên đường Nicholson vào sáng hôm qua. Bùi gọi cảnh sát vào khoảng 8 giờ sáng và đợi họ đến. Khoảng 15 phút sau anh ta đòi chìa khóa từ tên trộm xe và bị tấn công. “Anh ta đấm vào mắt tôi, anh ta tấn công tôi trước”, người đàn ông 42 tuổi nói với 9News Melbourne. Con trai ông cho biết đã chứng kiến và quay phim vụ tấn công khiến người cha bị gãy mũi và gãy xương má.

Cậu bé 12 tuổi hoảng sợ, gọi số khẩn cấp Triple Zero. “Bố tôi đang chảy máu, bố tôi đang chảy máu,” cậu nói với người điều hành cuộc gọi. Một đồn cảnh sát nằm cách nơi được cho là người cha bị tấn công khoảng 500 mét. Bùi cho biết anh rất thất vọng phải mất hơn 20 phút mới có người giúp đỡ sau khi anh gọi cho Triple Zero để báo rằng anh đã tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp của mình. Trong khi người cha lấy lại chìa khóa, kẻ tấn công đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.

⦿ ---- Louisiana: Bộ Động vật hoang dã và Thủy sản Louisiana (LDWF) đã triệu tập một người đàn ông Abbeville vì lưới cá vượt tiêu chuẩn ngày 20/7 tại thị trấn Vermilion Parish. Việt Nguyễn, 63 tuổi, bị truy tố về tội tàng trữ cá hồng (Red Snapper) vượt quá giới hạn, sở hữu cá hồng nhỏ hơn kích thước, cố ý giấu cá và không giữ nguyên vẹn cá. An ninh nhận được một tin báo nặc danh về một con tàu ngoài khơi đi vào Vermilion Pass thả vài túi Cá Hồng trên bờ rồi rời đi.

Các đặc vụ đã tới nơi các túi cá hồng được thả bên bờ và mai phục giám sát khu vực. Sau đó, các đặc vụ quan sát thấy Nguyễn ra khỏi xe và đi thẳng tới các túi cá hồng trên bờ sông. Các đặc vụ đã chận Nguyễn sau khi Nguyen lấy được cá hồng và đang đi bộ trở lại xe. Lúc đó, Nguyễn đang sở hữu 24 con cá hồng đã bỏ ruột và 9 bộ phi lê cá hồng, khiến Nguyen vượt quá giới hạn cho phép là 29 con. Trong số 33 con cá hồng (Red Snapper), 29 con có kích thước nhỏ, dưới giới hạn kích thước tối thiểu 16 inch.

Các đặc vụ đã tịch thu cá hồng và tặng một hội từ thiện địa phương. Sở hữu cá Red Snapper có kích thước nhỏ hơn và vượt quá giới hạn của Red Snapper sẽ bị phạt tới 350 đô la cho mỗi lần vi phạm. Cố ý giấu cá có thể bị phạt từ $900 đến $950 và bị phạt tù lên tới 120 ngày. Không giữ thân cá nguyên vẹn sẽ bị phạt từ $250 đến $500 và bị phạt tù lên tới 90 ngày. Nguyễn cũng có thể phải bồi thường dân sự với tổng trị giá 768 USD cho giá trị thay thế của con cá hồng bị sở hữu bất hợp pháp.

⦿ ---- Tennessee: Paul Lê, 51 tuổi, đã bị cảnh sát bắt vì tội đánh vợ là bà Nhi Võ tại nhà hàng Korea House trên đường Charlotte Pike vào cuối ngày 15/7. Võ đã nói chuyện với các cảnh sát thông qua một thông dịch viên ngôn ngữ. Võ cho biết Lê tức giận vì cô dành thời gian cho bạn bè và Lê không muốn vợ gặp người khác.

Sau đó, Lê đẩy Võ khiến cô ngã xuống đất, để lại vết bầm tím ở đầu gối phải, một vết đứt ở ngón tay cái bên trái và trầy xước ở khuỷu tay phải. Cảnh sát đã xem lại đoạn phim cho thấy Võ nằm trên mặt đất và Tommy Hoàng xen vào can, cố gắng giữ cho Lê không tấn công vợ lần nữa. Lê rời đi trước khi cảnh sát đến hiện trường. Sau đó, lệnh bắt giữ Lê đã được ban hành và Lê sau đó bị bắt giam vào ngày 23/7.

⦿ ---- RFA: Tòa án Hà Nội sẽ xét xử Youtuber Nguyễn Chí Tuyến vào ngày 15/8. Theo Đài Á Châu Tự Do. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Youtuber Nguyễn Chí Tuyến với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước.” Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 22/7 ra quyết định đưa vụ án của Youtuber, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ra xét xử sơ thẩm vào ngày 15/8 tới đây sau năm tháng bắt tạm giam và điều tra. Vụ án sẽ được xét xử công khai tại trụ sở của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Ông Nguyễn Chí Tuyến, sinh năm 1974, là một trong những người nổi bật của phong trào biểu tình ở Hà Nội từ năm 2011 phản đối Trung Quốc liên quan đến các vụ đụng độ ở Biển Đông. Ông là thành viên sáng lập của nhóm No-U (nói không với đường lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông). Bên cạnh việc tham gia các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, ủng hộ dân oan, ông còn là một Youtuber sở hữu hai kênh Anh Chí Râu Đen và AC Media với hàng trăm bài nói chuyện được phát trực tiếp về nhiều chủ đề và số lượng người theo dõi tổng cộng lên đến 160 ngàn người. Ông bị bắt ngày 29/2 vừa qua, nhưng một tuần sau đó báo chí nhà nước mới đồng loạt đưa tin.

⦿ ---- TIN VN. Báo động: VND mất giá gần 5% có đáng lo? Theo báo 24HMoney. Sau đợt tăng mạnh, tỷ giá đã hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng nhiều biện pháp, nhưng tính chung giai đoạn 6 tháng đầu năm, VND vẫn mất giá gần 5%... Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết mức mất giá của VND giai đoạn 6 tháng đầu năm khoảng 4,4%, trong khi nhiều quốc gia ở ngưỡng 7-11%. Như vậy, mức mất giá của VND gần ngang bằng mức trượt giá được dự báo cho cả năm. Đây là yếu tố bất ổn khiến NHNN phải đối phó nhiều nhất trong thời gian qua. Nhưng nhờ các giải pháp can thiệp của NHNN, tỷ giá đã bớt căng thẳng. Trong một báo cáo tư vấn chính sách “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2024” do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) và Think Future công bố, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của tỷ giá tới lạm phát chủ yếu mang tính gián tiếp do hầu hết các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất của Việt Nam đều phải nhập khẩu. VEPR dẫn các nghiên cứu thực tế tại Việt Nam chỉ ra ảnh hưởng tương đối lớn của tỷ giá đến lạm phát. Theo đó, cứ 1% mất giá đồng VND thì lạm phát sẽ tăng 0,34%.

⦿ ---- TIN VN. 16 người tử vong và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. Theo Báo Tiền Phong. Do ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 2, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên bị thiệt hại nhiều về người và tài sản. Cụ thể, có 8 người chết, 8 người mất tích và 5 người bị thương; hơn 1.000 ngôi nhà và gần 1.200 ha diện tích canh tác nông nghiệp của người dân bị ngập úng, cuốn trôi.

⦿ ---- TIN VN. LDG bị mở thủ tục phá sản: Xây 680 căn biệt thự trái phép, chủ tịch bị bắt. Theo Báo Dân Trí. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG). Công ty LDG hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển dự án. Địa bàn kinh doanh của LDG đã được mở rộng ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam với các tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Cần Thơ… Gần đây, Công ty LDG nổi lên trong vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh là một trong ba vụ việc được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

⦿ ---- HỎI 1: Báo động về “hóa chất vĩnh viễn” độc hại đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thuốc trừ sâu

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy “hóa chất vĩnh viễn” độc hại đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thuốc trừ sâu của Hoa Kỳ - làm ô nhiễm đường thủy và có thể gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Environmental Health Perspectives, thuốc trừ sâu có chứa các hợp chất này, được gọi là chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS), được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc trên các loại thực phẩm chủ yếu như ngô, lúa mì, cải xoăn, rau bina, táo và dâu tây.

Với khả năng tồn tại trong cơ thể con người và môi trường, PFAS có liên quan đến nhiều bệnh khác nhau, chẳng hạn như bệnh tuyến giáp, ung thư thận và ung thư tinh hoàn. Các tác giả, những người đại diện cho một số tổ chức môi trường khác nhau, cho biết thuốc trừ sâu chứa PFAS cũng được sử dụng trong nhà, để trị bọ chét trên vật nuôi và trong thuốc xịt diệt côn trùng. Các nhà nghiên cứu - từ Trung tâm Đa dạng sinh học (Center for Biological Diversity), Nhóm công tác môi trường (Environmental Working Group) và Nhân viên công cộng về trách nhiệm môi trường (Public Employees for Environmental Responsibility) - cho biết họ đã rút ra kết luận bằng cách tổng hợp dữ liệu về các nguồn PFAS trong các sản phẩm thuốc trừ sâu.

https://thehill.com/policy/energy-environment/4790651-toxic-forever-chemicals-pesticides-study/

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 10% người bệnh tiểu đường sử dụng cần sa để giảm đau?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi cần sa mất đi phần lớn sự kỳ thị và các luật xung quanh việc sử dụng nó được nới lỏng, người Mỹ ngày càng tiêu thụ cần sa vì mục đích y tế và giải trí. Một nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ mắc bệnh tiểu đường cũng không ngoại lệ. Báo cáo mới cho thấy số người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường cho biết họ đã sử dụng cần sa ít nhất một lần trong tháng qua đã tăng 1/3 trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022.

Một nhóm từ Đại học California, San Francisco viết: “Việc sử dụng tăng vọt này có nghĩa là “các bác sĩ lâm sàng phải thảo luận với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường của họ về tác hại tiềm ẩn của việc sử dụng cần sa đối với các kết quả liên quan đến bệnh tiểu đường”, ngay cả khi giá trị của cần sa trong việc chăm sóc bệnh tiểu đường vẫn chưa rõ ràng. Diego (UCSD).

Nghiên cứu mới được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Benjamin Han, phó trưởng phòng nghiên cứu tại Khoa Lão khoa, Lão khoa và Chăm sóc giảm nhẹ tại UCSD. Nhóm của ông đã xem xét dữ liệu liên bang từ Khảo sát quốc gia về sử dụng ma túy và sức khỏe giai đoạn 2021-2022. Trong thời gian đó, khoảng 9% người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường cho biết họ đã sử dụng cần sa ít nhất một lần trong tháng trước và tỷ lệ này đã tăng từ 7,7% vào năm 2021 lên 10,3% vào năm 2022, tăng 33,7%.

https://www.upi.com/Health_News/2024/07/24/more-Americans-diabetes-using-marijuana/1981721826265/

.