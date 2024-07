- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2014) từ trần. - Trump: tự nhận sứ mệnh từ Trời, không ai cản nổi. Thế Chiến 3 sắp tới, nếu không bầu Trump. Bài diễn văn nhận sự đề cử dài nhất lịch sử, tới 1 giờ 33 phút. Kêu gọi Dân Chủ ngưng vũ khí hóa tư pháp. Nói Mỹ đã trở thành bãi rác thế giới khi đón nhận ào ạt tỵ nạn. Trong ngày đầu nhậm chức sẽ xóa sổ các chính sách ưu đãi xe hơi điện. - Hơn 1.400 nh

Trump: tự nhận sứ mệnh từ Trời, không ai cản nổi. Thế Chiến 3 sắp tới, nếu không bầu Trump. Bài diễn văn nhận sự đề cử dài nhất lịch sử, tới 1 giờ 33 phút. (Photo YT)

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2014) từ trần.

- Trump: Thế Chiến 3 sẽ tới, nếu không bầu Trump. Bài diễn văn nhận sự đề cử dài nhất lịch sử, tới 1 giờ 33 phút. Kêu gọi Dân Chủ ngưng vũ khí hóa tư pháp. Nói Mỹ đã trở thành bãi rác thế giới khi đón nhận ào ạt tỵ nạn. Trong ngày đầu nhậm chức sẽ xóa sổ các chính sách ưu đãi xe hơi điện.

- Hơn 1.400 nhà lãnh đạo phụ nữ da đen tuyên bố ủng hộ TT Biden, nói đừng rút lui

- TT Biden sẽ thông báo quan trọng ngay sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc Cộng hòa

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông báo cho các Dân biểu Dân chủ rằng bà tin rằng TT Biden có thể sớm rút lui

- TNS Jon Tester (D-Mont.) kêu gọi TT Biden rút lui. Ghế Thượng nghị sĩ của Tester mong manh nhất ở Thượng Viện

- DB Dân Chủ Jamie Raskin kêu gọi TT Biden hãy rút lui, để tránh thua toàn đội

- Phó Tổng thống Kamala Harris: JD Vance nói không trung thực vì tránh nói về Dự án 2025, và các kế hoạch Cộng hòa cực đoan, ưu tiên giảm thuế nhà giàu, chuyển gánh nặng thuế cho trung lưu, tước quyền sinh sản

- Hunter Biden (con TT Biden) xin tòa xóa án, vì cùng lý do Trump được dẹp bỏ vụ truyt ố về trộm và giấu hồ sơ mật

- Vài giờ trước khi Thomas Matthew Crooks nổ súng vào Trump, cha của Crooks đã khai con mất tích với cảnh sát

- Dự án 2025: tư nhân hóa giáo dục (giúp trường đạo), cấm đồng tính, cắt tài trợ các trường nói về lý thuyết phê phán chủng tộc, lập cơ quan chứng nhận "giáo viên yêu nước", cho phụ huynh bầu hiệu trưởng, sa thải giáo viên cấp tiến...

- Biden: thêm 1,2 tỷ USD xóa nợ thời sinh viên cho 35.000 công chức

- Trump họp bí mật với Giám đốc Sở Mật vụ về vụ ám sát hụt

- Mỹ: đang theo dõi tin Iran muốn ám sát Trump

- Cựu TT Obama ngầm lộ ý muốn TT Biden rút lui

- 79% đảng viên Dân chủ sẽ ủng hộ PTT Harris với tư cách là ứng cử viên Dân Chủ nếu TT Biden rút lui

- TT Biden còn triệu chứng nhẹ về đường hô hấp sau khi dính COVID-19

- Có tin cuối tuần này có thể TT Biden sẽ rút lui

- Thống đốc California ám chỉ Musk: Mày đã quỳ [lạy Trump] rồi. Musk chửi lại: Mày chưa từng rời tư thế quỳ gối.

- Trump hứa trục xuất hàng chục triệu di dân lậu, nhưng thực tế sẽ không có chuyện chận đường bắt, đẩy lên xe chở tới Peru hay đưa lên phi cơ trả về TQ, mà sẽ tốn hàng chục tỷ đô trong cả chục năm để làm thủ tục trục xuất

- Công ty American Express doanh thu quý 2 tăng 8%, đạt 16,3 tỷ USD.

- Công ty Halliburton doanh thu quý 3 lên tới 5,8 tỷ USD, tăng 0,6%

- Viện Hudson: Nếu TQ xâm lược, Đài Loan có thể dùng phi cơ và xuồng không người lái phá vòng vây, bắn chìm tàu chiến TQ, ngăn cản bộ binh đổ bộ

- Nhật Bản: nếu TQ xâm lược, trong 1 tuần lễ sau khi Hải quân TQ phong tỏa, bộ binh TQ sẽ có thể đổ bộ vào Đài Loan.

- Đài Loan: 2 Dân Biểu Cộng hòa Mỹ trấn an sau khi Trump đòi tiền bảo kê quốc phòng, rằng Đài Loan là một trong các nước mua vũ khí Mỹ nhiều nhất

- Tòa tối cao Nam Hàn cho các cặp đồng giới bảo hiểm y tế y như vợ chồng dị tính, bất kể Luật không công nhận hôn nhân đồng giới

- Lào vay tiền TQ để xây 80 đập thủy điện trên sông Mê Kông, chưa thấy tiền đã tới ngày trả nợ, cơ nguy kinh tế Lào phá sản

- Lễ khai mạc Thế vận Paris 2024 là thứ Sáu 26/7. Mở đầu là Diễn hành các quốc gia, lần đầu tổ chức trên những chiếc thuyền trên Sông Seine. Xem TV trên NBC, và Intenet.

- Quận Los Angeles: Nhiều cư dân có thể xin quận tặng máy lọc không khí miễn phí

- Quận Cam: 1 ông đi bộ, bị xe đụng chết

- North Carolina: Scott Evan Tran và Allyanna Michelle Morgan trộm xe, bị cảnh sát rượt, bắt, truy tố

- HỎI 1: Kiểu ngủ không đều, nhiều giờ ngủ hôm nay và ít giờ ngủ ngày mai, sẽ là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Món phủ lên, topping, trên bánh pizza được ưa chuộng nhất là thịt Pepperoni, thịt xúc xích, thịt bacon xông khói, nấm, hành tây? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/7/2024) ⦿ ---- Công ty American Express tiết lộ hôm thứ Sáu rằng doanh thu của họ trong quý thứ hai đã tăng 8% hàng năm, đạt 16,3 tỷ USD. Thu nhập ròng của công ty tăng 36% so với năm trước, đạt 3 tỷ USD. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng vọt 43% so với cùng kỳ năm trước, từ 2,89 USD lên 4,15 USD trên mỗi cổ phiếu. Công ty đã nâng dự báo EPS cả năm lên 13,30 USD lên 13,80 USD từ mức 12,65 USD và 13,15 USD ước tính trước đó. Cổ phiếu của công ty đã giảm 1,28% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

⦿ ---- Công ty Halliburton tiết lộ trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba rằng doanh thu của họ trong quý thứ ba của năm tài chính 2023 lên tới 5,8 tỷ USD, cao hơn 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 đã tăng 2% so với cùng khung thời gian năm trước, đạt 1 tỷ USD. Trong quý được báo cáo so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng và thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu đều tăng vọt 16%, đạt lần lượt 709 triệu USD và 0,80 USD. Cổ phiếu của Halliburton mất 0,29% trong giao dịch tiếp thị trước.

⦿ ---- Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) hôm thứ Năm rằng Trump sẽ chấm dứt quy định sử dụng xe điện ngay trong ngày đầu trở lại Bạch Ốc. Trước đây, Trump đã chỉ trích các chính sách của chính quyền hiện tại liên quan đến cái mà ông gọi là "lừa đảo xanh", nói rằng nó khiến lạm phát gia tăng. Trump hứa rằng số tiền chi cho “những ý tưởng lừa đảo xanh mới vô nghĩa” sẽ được chuyển hướng cho “các dự án quan trọng như đường, cầu và đập”.

Trump cho biết Trung Quốc đang xây dựng "một số nhà máy xe hơi lớn nhất thế giới" ở Mexico và tuyên bố sẽ xuất cảng chúng sang Mỹ. Cựu tổng thống cũng đe dọa sẽ áp thuế từ 100% đến 200% đối với mỗi chiếc xe hơi nếu Bắc Kinh không đồng ý với kế hoạch vực dậy ngành công nghiệp xe hơi Mỹ của Trump.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã trở thành "bãi rác cho phần còn lại của thế giới" trong một phần bài phát biểu của ông về vấn đề nhập cư. Trump nói, “Họ nghĩ rằng chúng ta ngu ngốc,” và nói thêm rằng “họ sẽ không thoát khỏi chuyện này được lâu đâu,” sau khi tuyên bố rằng các quốc gia khác đang gửi người di cư đến Mỹ.

Trump cũng nhấn mạnh rằng nước Mỹ không thể thành công “trừ khi chúng ta ngăn chặn được cuộc xâm lược của người nhập cư bất hợp pháp” tại biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ông nói: “Chưa bao giờ xảy ra một cuộc xâm lược như thế này ở bất cứ đâu. Các nước thuộc thế giới thứ ba sẽ chiến đấu bằng gậy và đá để không để điều này xảy ra”, đồng thời thề sẽ nhanh chóng ngăn chặn “cuộc xâm lược ở biên giới phía nam của chúng ta”.

⦿ ---- Trump kêu gọi Đảng Dân chủ “ngưng ngay việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp” và gọi các đối thủ chính trị là kẻ thù của nền dân chủ, trong bài phát biểu của ông tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC) hôm thứ Năm. Sau khi chính thức chấp nhận đề cử của đảng mình cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024, Trump tiếp tục đưa ra bản tường trình về nỗ lực bất thành trong cuộc đời ông vào ngày 13/7, đồng thời đề cập đến phán quyết gần đây của tòa án liên bang bác bỏ một vụ kiện tài liệu mật chống lại ông.

Trump nói: “Nếu Đảng Dân chủ muốn thống nhất đất nước của chúng ta thì họ nên từ bỏ những cuộc săn lùng phù thủy mang tính đảng phái mà tôi đã trải qua trong khoảng 8 năm và họ nên làm điều đó ngay lập tức”.

⦿ ---- Donald Trump đã chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa lần thứ ba vào đêm Thứ Năm và có bài phát biểu dài kỷ lục lịch sử. Trump đưa ra bài phát biểu nhận chức tổng thống trên truyền hình dài nhất từ ​​​​trước đến nay, dài 1 giờ 33 phút, kết thúc lúc 11:05 giờ tối giờ CT (=10 giờ tối giờ Miền Đông). Kỷ lục trước đó cũng thuộc về Trump: Trump đã đạt kỷ lục vào năm 2016 với bài phát biểu dài 75 phút. Với tai vẫn còn được băng bó, Trump bước lên sân khấu cùng với bộ đồng phục lính cứu hỏa của Corey Comperatore, người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy.

⦿ ---- Trump hôm thứ Năm trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) cho biết thế giới đang ở bên bờ vực của Thế chiến III, đồng thời mô tả tình hình hiện tại là một cuộc khủng hoảng quốc tế mà “thế giới hiếm khi tham gia. Không ai có thể tin được những gì đang xảy ra, chiến tranh hiện đang hoành hành ở châu Âu và Trung Đông, bóng ma xung đột ngày càng gia tăng bao trùm Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines và toàn bộ châu Á.”



Trump sau đó cho biết khả năng xảy ra Thế chiến III sẽ không giống bất kỳ cuộc chiến nào khác trước đây vì có vũ khí tiên tiến. Ông lập luận: “Những vũ khí này là sự hủy diệt." Trump lặp lại những lời chỉ trích của ông về chính sách đối ngoại và kinh tế của chính quyền hiện tại cũng như cách tiếp cận vấn đề nhập cư của chính quyền này, đồng thời nói rằng đó là nguyên nhân gây ra cuộc chiến ở Ukraine mà ông tuyên bố sẽ không bao giờ xảy ra với ông ở Bạch Ốc.

⦿ ---- Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng "không có gì có thể ngăn cản" ông thực hiện "sứ mệnh" giành chức tổng thống của đất nước, đồng thời tuyên bố rằng đảng quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc xây dựng một chính phủ phục vụ tốt nhất cho người dân Mỹ.

"Không có gì có thể ngăn cản tôi trong sứ mệnh này bởi vì tầm nhìn của chúng tôi là chính đáng và lý tưởng của chúng tôi là trong sáng. Cho dù có trở ngại nào cản đường chúng tôi, chúng tôi sẽ không phá vỡ, chúng tôi sẽ không khuất phục", Trump nói trong bài phát biểu đầu tiên sau vụ xả súng ở Pennsylvania. Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng và các sự kiện gần đây đã làm căng thẳng thêm mùa bầu cử.

⦿ ---- Hơn 1.400 nhà lãnh đạo và đồng minh là phụ nữ da đen đã nói với Đảng Dân chủ trong một bức thư chung rằng sự ủng hộ của họ dành cho Tổng thống Joe Biden sẽ không dao động bất chấp làn sóng kêu gọi Biden rút lui của đảng Dân chủ đang lên đến đỉnh điểm. Những người ủng hộ đảng Dân chủ nặng ký như Carol Moseley Braun (người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ), Keisha Lance Bottoms (cựu thị trưởng Atlanta) đã ký vào bức thư.

Họ nhắc nhở các đảng viên Đảng Dân chủ rằng sự ủng hộ của họ là then chốt, vì phụ nữ Da đen là nhóm cử tri Đảng Dân chủ kiên định nhất. Bức thư lên án những lời kêu gọi từ nhiều người trong Đảng Dân chủ cho rằng Biden nên rút lui sau màn tranh luận tổng thống của mình và hàng loạt cuộc phỏng vấn đầy hớ hênh mà Ban tranh cử của tổng thống Biden đã lên lịch sau đó để giải quyết số phiếu bầu trượt dốc của ông.

Chỉ trong tuần này, Dân Biểu Adam Schiff (D-CA.) đã trở thành đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao nhất công khai yêu cầu Biden rút lui để thế hệ trẻ ra tranh cử chống lại Trump, trong khi có các bản tin cho rằng Barack Obama, cựu Chủ tịch Nancy Pelosi (D-CA) và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer ( D-NY) đang tư riêng khuyến khích Biden rút lui để bảo vệ cả Bạch Ốc và các ghế lưỡng viện của đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu tháng 11/2024.

⦿ ---- Trong một bản tin mới của Washington Post, ba nguồn tin nói với tờ báo rằng Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thông báo cho các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện rằng bà tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục rút khỏi cuộc đua tổng thống. Pelosi, người vẫn có ảnh hưởng dù đã từ chức lãnh đạo vào năm 2022, đã tích cực làm việc ở hậu trường để hòa giải những lo ngại của các đảng viên Đảng Dân chủ về khả năng đắc cử của Biden vào tháng 11.

Các nguồn tin từ chối bình luận về cuộc trò chuyện riêng tư của Pelossi. Tuy nhiên, báo cáo được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán và các báo cáo khác cho rằng Biden sẽ đưa ra quyết định ngay cuối tuần này.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đưa ra một thông báo quan trọng ngay sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, theo báo The Hill đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Những người trong cuộc của đảng Dân chủ chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo quốc hội dự đoán Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành ứng cử viên của đảng nếu Biden rút lui khỏi cuộc đua.

Mặc dù chiến dịch tranh cử của Biden đã bác bỏ tin đồn rằng tổng thống đang cân nhắc việc rút khỏi cuộc đua tổng thống, nhưng các lãnh đạo đảng như Obama, Pelosi, Jamie Raskin và Schumer đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Một báo cáo gần đây của CNN dẫn lời một thống đốc đảng Dân chủ nói rằng "72 giờ tới sẽ rất quan trọng" và "điều này không thể kéo dài lâu hơn nữa", trong khi một đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao khác nói, "Mọi người nhìn thấy và cảm nhận được những bức tường đang đóng lại."

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Jon Tester (D-Mont.) hôm thứ Năm đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, làm tăng thêm áp lực từ bên trong Đảng Dân chủ. “Mặc dù tôi đánh giá cao những đóng góp của ông Biden đối với dịch vụ công và đất nước của chúng ta, nhưng tôi tin rằng Tổng thống Biden không nên tái tranh cử vào một nhiệm kỳ khác,” ông Tester nói trong một tuyên bố. Tester là đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện thứ hai, sau Thượng nghị sĩ Peter Welch (D-Vt.), công khai kêu gọi Biden từ chức. Ghế Thượng nghị sĩ của Tester bị cho là mong manh nhất, nguy cơ mất về tay Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tháng 11/2024.

⦿ ---- Dân Biểu Dân Chủ Jamie Raskin (D-Maryland) đã kêu gọi riêng tư Tổng thống Joe Biden hãy lắng nghe những người đồng cấp Đảng Dân chủ về quyết định rút lui hay tiếp tục tham gia cuộc đua tổng thống của ông, Politico đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một bức thư do Raskin gửi cho người đứng đầu Bạch Ốc hiện tại.

Raskin, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Giám sát Hạ viện và là cựu người quản lý luận tội đã không kêu gọi Biden rời khỏi cuộc đua một cách rõ ràng trong lá thư ngày 6 tháng 7. Thay vào đó, ông ca ngợi di sản của Biden đồng thời khuyên ông nên xem xét những lo ngại của đảng. Raskin viết: “Không có gì xấu hổ khi nhận một bàn thua xứng đáng… và sẽ thực sự nguy hiểm cho toàn đội nếu bỏ qua các số liệu thống kê”.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm thứ Năm đã chỉ trích bài phát biểu của ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng hòa JD Vance trong Đại hội toàn quốc 2024 của Đảng Cộng hòa hôm thứ Tư, cho rằng Vance không hoàn toàn trung thực. Trong một cuộc biểu tình ở Bắc Carolina, Harris nói rằng nhận xét của Vance là "hấp dẫn" nhưng "không phải là toàn bộ câu chuyện" vì Vance tránh nói về "Dự án 2025, kế hoạch chi tiết 900 trang cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump" và phần còn lại của các kế hoạch của Đảng Cộng hòa là "cực đoan và gây chia rẽ."

Harris tuyên bố rằng "chương trình kinh tế của Donald Trump được thiết kế để ưu tiên các tỷ phú và tập đoàn lớn hơn tầng lớp trung lưu", bên cạnh việc tập trung vào việc "tước đoạt các quyền tự do cơ bản", như quyền sinh sản.

⦿ ---- Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hunter, hôm thứ Năm đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện súng của ông, trích dẫn phán quyết về vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump. "Thẩm phán Cannon đã bác bỏ cáo trạng chống lại Tổng thống Trump vào đầu tuần này vì Công tố đặc biệt được bổ nhiệm trái với hiến pháp. Dựa trên những diễn biến pháp lý mới này, ông Hunter Biden có động thái bác bỏ cáo trạng chống lại ông vì Công tố đặc biệt khởi xướng cuộc truy tố này đã được bổ nhiệm một cách vi phạm Điều khoản bổ nhiệm (Appointments Clause) nữa,” theo luật sư của Hunter nói với thẩm phán liên bang trong hồ sơ. Giải thích lý do tại sao việc bổ nhiệm Công tố đặc biệt David Weiss là vi hiến, các luật sư nói rằng Quốc hội không thành lập "văn phòng Công tố đặc biệt" là lý do cho lập luận như vậy.

⦿ ---- Các nguồn tin cho biết vài giờ trước khi Thomas Matthew Crooks nổ súng vào Donald Trump tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania, cha của chàng trai 20 tuổi đã gọi cảnh sát. Các nguồn tin nói với Fox News và CBS News rằng cha của Crooks đã khai với cảnh sát rằng con trai ông mất tích và ông lo ngại về tung tích của con trai. Fox đưa tin, không rõ liệu cha mẹ của Crooks có biết anh ta sở hữu một khẩu súng trường kiểu AR-15 của cha mình hay không.

Cảnh sát địa phương đưa ra những nghi ngờ về Crooks hơn một giờ trước vụ nổ súng, nhưng các cảnh sát địa phương và Cơ quan Mật vụ liên tục mất dấu anh ta. Reuters đưa tin rằng mặc dù bức tranh rõ ràng về dòng thời gian dẫn đến vụ nổ súng đã xuất hiện trong những ngày gần đây nhưng động cơ của y vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà điều tra cho biết y đã tìm kiếm trên Internet các sự kiện của Trump và Biden cũng như "rối loạn trầm cảm nghiêm trọng".

FBI cho biết cha mẹ của tay súng đang hợp tác với cuộc điều tra. Hồ sơ cho thấy cả cha mẹ của Crooks đều là nhân viên xã hội, Reuters đưa tin. Theo hồ sơ đăng ký, Crooks là một đảng viên Đảng Cộng hòa đã đăng ký, trong khi cha anh là người theo chủ nghĩa Tự do và mẹ anh là đảng viên Đảng Dân chủ. Cơ sở dữ liệu về cử tri của chiến dịch tranh cử Trump năm 2016 ở các tiểu bang chiến trường cho thấy cả cha mẹ của Crooks đều rất có thể là chủ sở hữu súng.

⦿ ---- Dự án 2025 sẽ đưa tới thay đổi lớn đối với giáo dục. Bản thân cựu Tổng thống Donald Trump đã nói không liên hệ gì tới Dự án 2025, một công trình đưa tới cương lĩnh bảo thủ soạn ra lộ trình hành động cho Tổng Thống Cộng Hòa từ Quỹ Di sản (Heritage Foundation) trong đó có 140 cựu viên chức chính phủ của Trump góp phần soạn thảo. CBS News tóm tắt Dự án 2025 là “một dự án chuyển tiếp tổng thống được đề xuất bao gồm bốn trụ cột: hướng dẫn chính sách cho chính quyền tổng thống tiếp theo; một cơ sở dữ liệu kiểu LinkedIn về những nhân sự có thể phục vụ trong chính quyền tiếp theo; đào tạo cho nhóm ứng cử viên được mệnh danh là 'Học viện Hành chính Tổng thống'; và là một cẩm nang hành động cần thực hiện trong vòng 180 ngày đầu tiên nhậm chức."

Tài liệu dài 922 trang của Quỹ Di sản bao gồm các ý tưởng cụ thể, nếu được thực hiện, có thể có tác động to lớn đến giáo dục đại học và K-12. Nền giáo dục công lập Hoa Kỳ từ lâu bị người Cộng Hòa gọi là giáo dục thiên tả, vì tách rời tôn giáo với giáo dục công quyền, vì cấm Kinh Thánh và các kinh tôn giáo khác trong sân trường, vì ưu tiên khoa học, cho phép tư tưởng vô thần bình đẳng với tôn giáo, vì cởi mở với hoạt động đồng tính... và do vậy, Dự án 2025 đề nghị xóa sổ Bộ Giáo Dục liên bang, một một cơ quan nội các thành lập từ năm 1979.

Dự án 2025 đưa ra ưu tiên nghị trình tư nhân hóa giáo dục và loại bỏ các chương trình liên quan đến chương trình bảo vệ các em đồng tính LGBTQ+ và các sáng kiến ​​đa dạng. Và vì tư hữu hóa giáo dục, nghĩa là sẽ ưu tiến cho các trường đạo, trường bán công (charter schools), nghĩa là xóa sổ quyền liên bang về giáo dục trước giờ vẫn giữ mức bình đẳng, trung dung. Báo The Guardian đã đưa tin tại một “hội nghị về đức tin và tự do” vào tháng 6/2024 rằng một số kế hoạch được trình bày công khai bao gồm:

. Cắt tài trợ của liên bang cho những trường học đang “đẩy mạnh lý thuyết phê phán chủng tộc hoặc hệ tư tưởng giới tính lên trẻ em của chúng ta” và mở các cuộc điều tra về quyền công dân đối với chúng vì hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc. (Lý thuyết "critical race theory" nhận định rằng xã hội và pháp lý Hoa Kỳ được thiết kế vì lợi ích của người da trắng giữ vị trí thượng đẳng, gây bất lợi cho người da màu...)

. Dự án 2025 sẽ cấm thanh thiếu niên chuyển giới tham gia các giải đấu thể thao liên quan đến việc họ tự nhận dạng hơn là giới tính được chỉ định.

. Thành lập một cơ quan chứng nhận những giáo viên “có những giá trị yêu nước” nghĩa là, giáo viên phải bảo thủ, phe cấp tiến sẽ bị loại ra khỏi ngành giáo dục.

. Khen thưởng các học khu loại bỏ nhiệm kỳ của giáo viên. Nghĩa là, bất kỳ giáo viên nào cũng có thể bị sa thải nếu lộ ra tư tưởng cấp tiến hay vô thẩn.

. Sẽ thông qua một bản tuyên ngôn về quyền của cha mẹ, nghĩa là nhân danh cha mẹ để dạy giới trẻ, bất kể có dựa vào khoa học hay không. Nghĩa là, cha mẹ cũng là tiếng nói nhà thờ.

. Cho phép phụ huynh trực tiếp bầu hiệu trưởng, thay vì bầu lên các hội đồng nhà trường hay hội đồng học khu để học khu sẽ thuê và giám sát hiệu trưởng. Và vì phụ huynh luôn luôn bảo thủ nên các hiệu trưởng cấp tiến sẽ bị loại bằng lá phiếu. Nghĩa là, sau vài thế hệ học sinh, nước Mỹ sẽ vĩnh viễn là Cộng Hòa.

Khi bãi bỏ Bộ Giáo dục, Dự án 2025 nhằm mục đích loại bỏ nguồn tài trợ theo Tiêu đề I (Đạo luật Thành công cho tất cả Học sinh) nhằm cung cấp các khoản tài trợ cho các trường học có đông đảo học sinh có thu nhập thấp. Mục đích của khoản tài trợ này là để giảm khoảng cách thành tích giữa các quận có thu nhập cao hơn và các quận có thu nhập thấp hơn và đảm bảo trẻ em có, theo ngôn ngữ của dự luật, “một cơ hội công bằng, bình đẳng và quan trọng để có được một nền giáo dục chất lượng cao”. Ngoài ra, nguồn tài trợ công nghệ cho kết nối băng thông rộng và công nghệ giáo dục sẽ bị ảnh hưởng.

⦿ ---- Bộ Giáo dục hôm thứ Năm công bố thêm 1,2 tỷ USD xóa nợ thời sinh viên cho 35.000 người vay thông qua Chương trình Public Service Loan Forgiveness Program. Bộ cho biết Bạch Ốc hiện đã xóa các khoản vay cho 4,76 triệu sinh viên vay với tổng trị giá 168,5 tỷ USD. Xóa nợ vay thời đi học trong chương trình này là dành cho công chức và đã thực hiện khoản thanh toán 120 đô/tháng theo yêu cầu.

Tổng thống Joe Biden nói trong một tuyên bố: "35.000 người vay được chấp thuận xóa nợ ngày hôm nay là các nhân viên dịch vụ công - đó là các giáo viên, quan chức thực thi pháp luật và những người phản ứng đầu tiên, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để củng cố cộng đồng của họ và nhờ những sửa chữa mà chúng tôi đã thực hiện đối với Chương trình Cho vay Dịch vụ Công Tha thứ, giờ đây họ sẽ có nhiều hơn có đủ không gian để hỗ trợ bản thân và gia đình."

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp bí mật với Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle ở Milwaukee hôm thứ Ba liên quan đến vụ ám sát ngày 13 tháng 7, theo một nguồn tin tiết lộ với CNN hôm thứ Năm. Một nguồn tin quen thuộc với cuộc họp nói với CNN rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và sẽ có các phiên điều trần ở Capitol Hill trong những tuần tới, đồng thời nhấn mạnh rằng phải tuân theo một quy trình kỹ lưỡng.

Theo nguồn tin, trong suốt tuần qua, nhóm vận động tranh cử của Trump đã nhận được những thông tin cập nhật rời rạc từ các thành viên Mật vụ khác nhau. Các quan chức chiến dịch kỳ vọng rằng cuộc điều tra về các vi phạm an ninh từ vụ ám sát hôm thứ Bảy tuần trước sẽ bước vào một giai đoạn mới bắt đầu vào tuần tới. Trước đó, có thông tin cho rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng sẽ có cuộc họp báo riêng với Sở Mật vụ vào cùng ngày mà Cheatle đã gặp Trump.

⦿ ---- Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Mỹ đang theo dõi các báo cáo tình báo nói rằng Iran bị cáo buộc âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và “sẽ tiếp tục theo dõi… mối đe dọa đáng kinh ngạc này”.

Nói về những tiến bộ tiềm tàng của Iran trong chương trình hạt nhân, Kirby nhấn mạnh nước này "không nên nghi ngờ quan điểm của Mỹ" về vấn đề đó. Trong khi đó, đề cập đến chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Kirby cho biết cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp với ông.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện với các đồng minh trong những ngày gần đây và nói với họ rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nên "nghiêm túc" xem xét khả năng thành công của Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, vì cơ hội giành chiến thắng của Biden đã giảm đi, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn nguồn quen thuộc với chủ đề.Cho đến nay, cả hai chỉ nói chuyện một lần kể từ cuộc tranh luận gay gắt giữa Biden với cựu Tổng thống Donald Trump, nơi Obama đề cập rằng Biden là người duy nhất có thể quyết định những gì Biden sẽ làm liên quan đến vấn đề này. Báo Washington Post cho biết Obama đã tiếp xúc với nhiều đảng viên Đảng Dân chủ "lo lắng" và đã chia sẻ quan điểm nói trên với họ trong các cuộc trò chuyện riêng tư này. Obama được cho là đã nhận xét rằng ông tin rằng Biden là một tổng thống vĩ đại, tuy nhiên, đồng thời nói thêm rằng mọi nỗ lực của Biden có thể đổ sông đổ biển nếu đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Bạch Ốc và Quốc hội.⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Năm, đại đa số đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ ủng hộ việc Phó Tổng thống Harris thay thế Tổng thống Biden nếu ông quyết định từ chức. Cuộc khảo sát của Economist/YouGov cho thấy 79% đảng viên Đảng Dân chủ sẽ ủng hộ Harris với tư cách là ứng cử viên của đảng vào tháng 11 nếu Biden chọn rút lui khỏi cuộc đua.Ngày càng nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đang kêu gọi người đương nhiệm từ chức sau màn tranh luận kém hiệu quả với cựu Tổng thống Trump vào tháng trước. Khoảng 28% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng Harris có nhiều khả năng giành chiến thắng trước Trump hơn Biden. Khoảng 32 phần trăm cho biết phó tổng thống có khả năng tương tự và 24 phần trăm cho biết bà ít có khả năng đánh bại cựu tổng thống vào mùa thu.⦿ ---- Hôm nay Thứ Sáu, có tin cuối tuần này sẽ dứt khoát chuyện Tổng Thống Biden rút lui hay không. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Dân chủ và các đồng minh thân cận dự đoán rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ quyết định rời khỏi cuộc đua tổng thống ngay sau cuối tuần này do áp lực ngày càng tăng từ các nhà lãnh đạo quốc hội và những người thân tín của đảng, theo Axios đưa tin hôm thứ Năm.Biden, hiện đang cách ly vì COVID-19, đã riêng tư thừa nhận những thách thức ngày càng tăng trong quá trình tranh cử của ông đã gia tăng sau cuộc tranh luận đầu tiên chống lại Cựu Tổng thống Donald Trump. Những nhân vật chủ chốt trong đảng, cùng với những người bạn thân và các nhà tài trợ lớn, tin rằng Biden không thể đảm bảo chiến thắng, thay đổi nhận thức của công chúng về tuổi tác và khả năng nhận thức của ông, hay duy trì đa số trong quốc hội. Tương tự, các cố vấn cảnh báo rằng nếu Biden tiếp tục, Trump có thể giành được chiến thắng vang dội, gây nguy hiểm cho di sản của Biden và tương lai của Đảng Dân chủ. Hôm thứ Tư, một cuộc thăm dò của AP-NORC tiết lộ rằng gần 2/3 đảng viên Đảng Dân chủ đề nghị Biden nên rút lui khỏi cuộc đua.⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom và tỷ phú Elon Musk dường như không nói chuyện với nhau vào lúc này, nhưng họ thực sự đang giao chiến bằng ngôn ngữ trên Internet. Báo The Hill đưa tin: “Mày đã quỳ gối xuống rồi đó” ("You bent the knee") theo Newsom viết về cái ôm mới của Musk dành cho Donald Trump. Đi kèm với dòng tweet này là một bài đăng năm 2022 của Trump, trong đó cựu tổng thống nói về việc Musk đến thăm Trump tại Bạch Ốc.Lúc đó, Trump viết: “Tôi có thể nói ‘hãy quỳ xuống và cầu xin’ và chắc chắn là ông ta sẽ làm điều đó. Trong bài đăng, Trump cũng viết về "những chiếc xe hơi điện không chạy đủ lâu, những chiếc xe không người lái gặp trục trặc hoặc những chiếc hỏa tiễn phóng lên không đi đến đâu" của Musk."Mày không bao giờ rời khỏi tư thế quỳ gối"("You never get off your knees"), theo Musk trả lời trước lời chỉ trích của thống đốc, theo Business Insider. Cuộc tấn công của Newsom diễn ra một ngày sau khi Musk tuyên bố Musk sẽ chuyển trụ sở của SpaceX và nền tảng X ra khỏi California và đến Texas để phản đối luật mới của tiểu bang về trẻ em chuyển giới. Luật mới cấm các khu học chánh thông báo cho phụ huynh nếu con trong trường muốn được xác định theo giới tính khác.⦿ ---- Khi Donald Trump tranh cử tổng thống vào năm 2016, Trump thề sẽ xây một bức tường để phong tỏa biên giới và ngăn chặn tội phạm xâm nhập vào Hoa Kỳ. Bức tường thì bây giờ chưa xong, không nhắc nữa. Mùa vận động tranh cử 2024, chương trình nghị sự về nhập cư của Trump có trọng tâm mới: một chương trình trục xuất hàng loạt chưa từng thấy trước đây. Cương lĩnh đảng của Trump, được phê chuẩn tại đại hội đảng Cộng hòa ở Milwaukee, hứa hẹn “nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” và vấn đề nhập cư là chủ đề của cuộc họp hôm thứ Ba.Tuy nhiên, không phải trục xuất nghĩa là cho ac3nh sát vây bắt người, đẩy lên xe hay lên phi cơ, chở sang nước khác. Sẽ không chính phủ nào nhận, nếu không làm hồ sơ, theo thủ tục tòa án để trục xuất. Và để làm hồ sơ, thì Mỹ không đủ nhân sự, không đủ cảnh sát bố ráp, không đủ nhà tù tạm giam, không đủ tòa án và thẩm phán để làm thủ tục trục xuất, và trục xuất về đâu nếu không đủ hồ sơ lý lịch, hay lý do từ chối tỵ nạn.Theo ước tính mới nhất của chính phủ, có 11 triệu người nhập cư sống ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép hợp pháp vào năm 2022, và hơn 8 trong số 10 người đã ở Mỹ trong hơn một thập niên. Trump đã nói trong cuộc tranh luận vào tháng trước rằng có 18 triệu người, điều này Trump nói phóng đại. Ai sẽ là mục tiêu trục xuất và việc loại bỏ họ sẽ dễ dàng như thế nào? Trump và cương lĩnh của Đảng Cộng hòa đã đưa ra những tuyên bố rộng rãi nhưng cho đến nay vẫn đưa ra rất ít thông tin chi tiết về hoạt động dự định của họ.Trump đã gợi ý rằng bất kỳ người nhập cư nào không có tư cách pháp nhân đều có thể bị trục xuất. Sự đồng thuận giữa các chuyên gia nhập cư và các cựu quan chức an ninh nội địa là các rào cản về hậu cần, pháp lý, quan liêu và chi phí sẽ khiến việc trục xuất hàng loạt mà Trump tìm kiếm trong nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm là gần như không thể. Nó sẽ đòi hỏi một nguồn lực khổng lồ trong toàn bộ hệ thống thực thi và hàng tỷ USD phân bổ mới.Laura Collins, chuyên gia nhập cư tại Viện George W. Bush ở Dallas, cho biết: “Việc quyết định trục xuất những người đã ở đây nhiều năm là vô cùng phức tạp và tốn kém. Nó sẽ tốn kém hàng tỷ đô la. Có lẽ phải mất 20 năm. Nó sẽ khiến nền kinh tế Mỹ bị thu hẹp”, bà nói.John Sandweg, một quan chức an ninh nội địa ở Mỹ thời Obama, cho biết: “Ngay cả khi Trump được Quốc hội sẵn sàng ban hành những cải cách luật pháp mạnh mẽ và phù hợp với hàng chục tỷ USD cần thiết, thì không có cách nào một hệ thống như vậy có thể hoạt động đầy đủ trong vòng 4 năm”.Thêm nữa, những người nhập cư lậu đã sống ở Mỹ nhiều năm đã đi làm, nộp thuế, được pháp luật bảo vệ và có quyền được xét xử theo đúng thủ tục. Những người nhập cảnh bất hợp pháp vào đất nước này trong những năm gần đây đã bị xử lý tại biên giới và sau đó được thả ra với lệnh ra tòa để điều trần về việc trục xuất. Trong khi các vụ kiện của họ đang được giải quyết tại tòa án nhập cư, thường phải mất thêm vài năm nữa, họ vẫn có quyền ở lại Hoa Kỳ. Không lẽ bắt họ lại, xé giấy tờ rồi đẩy qua biên giới Mexico, mà nhiều người không phải công dân Mexico.Sandweg cho biết: “Trump sẽ cần phải tăng gấp ba lần quy mô của tòa án nhập cư để đạt được gần với những con số mà ông ấy đang nói đến. Ngay cả khi đó, Trump cũng sẽ cần kinh phí để xây dựng tòa án mới, thuê nhân viên hỗ trợ và đào tạo thẩm phán.”Theo dữ liệu chính thức, dưới thời chính quyền Trump, đã có khoảng 936.000 vụ trục xuất. Tính đến tháng 2, khoảng 340.000 người đã bị chính quyền Biden trục xuất. Napolitano cho biết, để xác định và bắt giữ hàng triệu người trong nội địa sẽ cần thêm hàng chục nghìn cơ quan quản lý nhập cư.Tuy nhiên, các thành phố Chicago, Denver, Los Angeles và Philadelphia là một số thành phố đã từ chối hợp tác với ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement: Sở Thi Hành Di Trú và Hải quan), vì lo ngại sự hợp tác như vậy sẽ thúc đẩy việc phân biệt chủng tộc và những người nhập cư trên đất liền đã phạm tội nhẹ, chẳng hạn như vi phạm giao thông, trong thủ tục trục xuất. Thêm nữa, cảnh sát lo giữ an ninh đã mệt, chẳng hơi đâu bố ráp, bắt bớ những người di dân lậu, đại đa số là hiền lành, muốn vào Mỹ để có đời sống tốt đẹp hơn.⦿ ---- Theo Bryan Clark, thành viên cấp cao của Viện nghiên cứu Hudson hôm thứ Tư (10/7), máy bay và xuồng không người lái có thể là công cụ ngăn chặn quan trọng và hiệu quả về mặt chi phí đối với khả năng Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Clark lập luận rằng việc mở rộng hải quân theo cách truyền thống có thể không thực tế do hạn chế về ngân sách, theo CNA. Ông cho rằng chi phí cao để bảo vệ Đài Loan, có thể được nêu trong các tài liệu mật hoặc giải mật, có thể ngăn cản Hoa Kỳ thực hiện cam kết đầy đủ.Clark nhấn mạnh vị trí địa lý của Đài Loan đặc biệt thích hợp cho chiến tranh bằng máy bay và xuồng không người lái. Eo biển Đài Loan hẹp và các địa điểm hạ cánh hạn chế tạo ra nút thắt cổ chai, khiến máy bay và xuồng không người lái dễ dàng phá vỡ hoặc ngăn chặn hạm đội xâm lược của Trung Quốc. Ông so sánh chiến lược này với chiến thuật Biển Đen của Ukraine và việc sử dụng máy bay và xuồng không người lái của Houthi ở Biển Đỏ.Cách tiếp cận này có thể thu hút được sự chú ý của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Kịch bản "Hellscape" của Đô đốc Sam Paparo kết hợp chiến thuật máy bay/xuồng không người lái tương tự, với các phương tiện không người lái đóng quân ở các quốc gia lân cận như Philippines hay Nhật Bản để tiếp cận Đài Loan khi xảy ra xung đột.Ông chỉ ra sáng kiến Replicator initiative của Pentagon, hiện đang đánh giá các máy bay không người lái của công ty Texan Saronic và Phi đội tàu mặt nước không người lái số 1 mới thành lập của Hải quân Hoa Kỳ là bằng chứng cho thấy sự phát triển binh đoàn không người lái đang diễn ra có khả năng phù hợp với phòng thủ của Đài Loan.⦿ ---- Nhật Bản cảnh giác: trong vòng 1 tuần lễ bắt đầu xâm lược, bộ binh Trung Quốc có thể đổ bộ vào Đài Loan. Một báo cáo của chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng khả năng xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể. Báo cáo phác thảo dòng thời gian có thể xảy ra các sự kiện nếu Bắc Kinh tiến hành xâm lược Đài Loan. Nó gợi ý rằng nếu chính phủ và quân đội Trung Quốc phối hợp lực lượng hiệu quả, quân TQ có thể đổ bộ vào Đài Loan trong vòng một tuần kể từ khi bắt đầu chiến sự, theo tờ Yomiuri Shimbun đưa tin.Báo cáo dựa trên phân tích về các hoạt động huấn luyện quân sự của Trung Quốc trong mùa hè năm 2023 liên quan đến tàu hải quân và dàn phóng tên lửa. Những phát hiện này, mới được công bố ra công chúng trong tuần này, cho thấy năng lực tổ chức và kỹ thuật của Trung Quốc đã được cải thiện vượt xa những gì nhiều phân tích trước đây đề xuất. Báo cáo nói rằng Tokyo phải tiếp tục cảnh giác và tăng cường nỗ lực răn đe để tránh xung đột về Đài Loan. Báo cáo cũng lưu ý rằng Trung Quốc có thể coi chiến lược tấn công nhanh là hy vọng tốt nhất để khai thác tình hình, trước khi Mỹ có thời gian tổ chức phản ứng.Bài báo trên Yomiuri nói rằng Thủ tướng Kishida Fumio đã xem nội dung báo cáo vào đầu năm nay. Trình tự chung của các hoạt động đối với một cuộc xâm lược tiềm năng của Trung Quốc vào Đài Loan được nêu trong các báo cáo phù hợp với hầu hết các phân tích về tình hình. Tuy nhiên, các báo cáo trước đây ước tính lực lượng Trung Quốc sẽ mất khoảng một tháng để thiết lập một đầu cầu và đường tiếp tế an toàn. Báo cáo mới mô tả một kịch bản cấp bách hơn nhiều.Kịch bản xâm lược giả định bao gồm bốn giai đoạn chính, bao gồm: phong tỏa hải quân, bắn phá các cơ sở quân sự, tấn công đổ bộ và trên không để lập đầu cầu, và cuối cùng là vận chuyển hàng loạt thiết bị và lực lượng mặt đất. Trung Quốc có thể bắt đầu giai đoạn thứ tư trong vòng 4 đến 5 ngày sau khi áp đặt lệnh Hải quân phong tỏa Đài Loan.Báo cáo cũng dự kiến Trung Quốc sẽ sử dụng các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng và đại lý quan trọng ở Đài Loan để gây nhầm lẫn, hạn chế liên lạc và tiếp cận năng lượng. Chiến lược “chiến tranh hỗn hợp” này có khả năng làm tê liệt chính phủ Đài Loan trong những ngày đầu tiên quan trọng của chiến dịch xâm lược.⦿ ---- Đài Loan: 2 Dân Biểu Cộng hòa Hoa Kỳ trấn an Đài Loan, hôm thứ Tư cho biết Đài Bắc là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan. Dân Biểu Michael McCaul, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đưa ra bình luận qua email sau khi ông được CNA hỏi về cuộc phỏng vấn gần đây của Donald Trump với Bloomberg Businessweek, trong đó Trump nói rằng Đài Loan nên nộp tiền bảo kê quốc phòng cho Mỹ.McCaul nói: "Trump đã đúng khi cho rằng các đồng minh của Mỹ phải luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của chính họ. Đài Loan là một ví dụ hoàn hảo về những gì chúng tôi muốn tất cả các đồng minh của mình thực hiện. Họ luôn là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ để phòng thủ.”Dân Biểu Mario Diaz-Balart, đồng chủ tịch Nhóm Quốc hội Mỹ về Đài Loan (Congressional Taiwan Caucus), cũng nói với CNA trong một email riêng rằng Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ đồng minh dân chủ và đối tác Đài Loan, rằng Đài Bắc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chống lại sức bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Diaz-Balart cho biết Đài Loan là “một trong những khách hàng lớn nhất về thiết bị quốc phòng của Mỹ, được mua bằng nguồn tài trợ của chính Đài Loan, hỗ trợ các doanh nghiệp và việc làm của Mỹ. Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ người dân Đài Loan và tôi không nghi ngờ gì điều đó sẽ tiếp tục dưới thời chính quyền Trump”.

⦿ ---- Nam Hàn: Tòa án tối cao Nam Hàn hôm thứ Năm phán quyết rằng các cặp đồng giới được hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế dành cho vợ chồng giống như các cặp vợ chồng dị tính, một phán quyết mà những người ủng hộ gọi là một chiến thắng lịch sử cho quyền LGBTQ ở đây. Quyết định này giữ nguyên phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2023 của Tòa Tối cao Seoul, trong đó cho rằng Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia của Nam hàn phải cung cấp quyền lợi vợ chồng cho một cặp đồng tính nam đã đệ đơn kiện.

Tòa án Tối cao phán quyết rằng việc từ chối quyền lợi của cặp đôi "là phân biệt đối xử với những người trong mối quan hệ hôn nhân trên thực tế mà không có bất kỳ lý do hợp lý nào và là bất hợp pháp vì nó vi phạm nguyên tắc bình đẳng theo Hiến pháp."

Hôn nhân đồng giới và kết hợp dân sự không được công nhận ở Nam Hàn, nhưng phán quyết có nghĩa là các cặp vợ chồng theo luật thông thường (common-law) giờ đây có thể đăng ký làm người phụ thuộc vào bảo hiểm y tế của bạn đời.

⦿ ---- Lào đang gặp khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Quốc gia Đông Nam Á đang phát triển này đã vay một khoản lớn – chủ yếu từ Trung Quốc thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường – để tài trợ cho một chương trình cơ sở hạ tầng đầy tham vọng. Với mục tiêu trở thành “cục pin” của khu vực, Lào đã xây dựng khoảng 80 đập thủy điện trên sông Mê Kông và các phụ lưu. Tuy nhiên, doanh thu từ cơ sở hạ tầng vẫn chưa được chuyển đến và các khoản trả nợ đang tăng lên.

Tổng nợ trong nước và quốc tế được chính phủ bảo lãnh của Lào đạt 13,8 tỷ USD, tương đương 108% tổng sản phẩm quốc nội của Lào vào năm ngoái. Khoảng một nửa trong số 10,5 tỷ USD nợ các quốc gia khác là của Trung Quốc - mặc dù chi tiết về các khoản vay vẫn giữ kín. Nó đặt ra câu hỏi, liệu Lào có thể sẽ sớm phá sản?

⦿ ---- Thế Vận Paris 2024 sẽ khai mạc vào tuần sau. Không có nhiều sự kiện thể thao nào hay hơn Cuộc diễn hành của các quốc gia (Parade of Nations). Lễ khai mạc sẽ chứng kiến tất cả các quốc gia tham gia có màn diễn hành tự giới thiệu trước khán giả trực tiếp và hàng triệu khán giả trên toàn cầu. Tuy nhiên, Thế vận Paris 2024 sẽ có một chút điều chỉnh. Thay vì các vận động viên bước xuống sân khấu, họ sẽ được giới thiệu trên những chiếc thuyền xuôi dòng sông Seine trong lần đầu tiên mang tính lịch sử của Thế vận hội Mùa hè.

Quốc gia đầu tiên diễu hành trong Cuộc diễu hành của các quốc gia là Hy Lạp. Quốc gia này là nơi Thế vận hội bắt nguồn từ hàng nghìn năm trước, với Thế vận hội hiện đại đầu tiên diễn ra ở đó vào năm 1896. Vai trò sáng lập của Hy Lạp được công nhận bằng việc đi đầu trong cuộc diễu hành.

Quốc gia nào diễn hành cuối cùng trong cuộc diễu hành của các quốc gia? Ở phía xa nhất của trật tự là quốc gia đăng cai Thế vận hội. Vì Thế vận hội 2024 diễn ra ở Paris nên Pháp sẽ đứng cuối cùng.

Lễ khai mạc Thế vận hội 2024 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 7. Các sự kiện dự kiến bắt đầu lúc 8:24 giờ tối giờ địa phương, tức là 2:24 giớ chiều giờ Miền Đông Hoa Kỳ và 11:24 giờ sáng giờ California. Nếu bạn đang cư trú ở Hoa Kỳ, có thể xem Đài truyền hình NBC phát sóng Cuộc diễn hành của các quốc gia ở Paris. Cũng phát trực tuyến qua Peacock, NBCOlympics.com, NBC.com, ứng dụng NBC và ứng dụng Thế vận hội NBC. Nghĩa là, nếu không xem qua TV, bạn xem qua Internet dễ dàng.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cư dân ở một số khu vực ở Los Angeles có thể đủ điều kiện nhận máy lọc không khí miễn phí như một phần của chương trình lọc không khí dân cư của Khu quản lý chất lượng không khí Bờ biển phía Nam. Điều kiện nhận máy lọc không khí di động miễn phí phải là cư dân trong một nơi nhất định ở Los Angeles. Các ranh giới bao gồm Boyle Heights, East Los Angeles và một số khu vực ở phía tây của thị trấn Commerce. Chương trình cũng bao gồm các cư dân ở Thung lũng Coachella Valley phía Đông.

Theo South Coast AQMD, các đơn nộp xin máy miễn phí sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Người nộp đơn cần cung cấp trang đầu tiên của hóa đơn tiện ích hoặc báo cáo thuế tài sản để xác minh nơi cư trú. Bạn có thể tìm thấy mẫu đơn cho máy lọc không khí miễn phí tại đây:

https://www.aqmd.gov/nav/about/initiatives/environmental-justice/ab617-134/community-air-protection-incentives/residential-air-filtration-incentives

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã chết trong 1 tai nạn ở Quận Cam. Cảnh sát Garden Grove được điều động lúc 11:16 giờ tối Thứ Tư tới dãy nhà 14300 trên Phố Brookhurst St. liên quan đến một vụ va chạm giữa chiếc Toyota Sienna 2022 màu xám và một người đi bộ. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy nạn nhân trên đường và chiếc xe liên quan ở một bãi đậu xe gần đó.

Cảnh sát cho biết người lái xe, chỉ được xác định là một phụ nữ 58 tuổi ở Santa Ana, vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Nhân viên Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam đã có mặt tại hiện trường và tuyên bố người đi bộ đã chết. Cảnh sát cho biết rượu và/hoặc ma túy không được cho là nguyên nhân gây ra vụ va chạm.

⦿ ---- North Carolina: Hai nghi phạm đã bị bắt vào sáng sớm thứ Tư sau khi bị cảnh sát rượt xe truy đuổi qua nhiều quận. Vào khoảng 1:06 giờ sáng, Truyền thông Quận Caldwell nhận được thông tin rằng Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Catawba đang truy đuổi một chiếc Chevrolet Impala màu trắng bị đánh cắp với cả 4 lốp xe trộm trên xe. Cuộc rượt đuổi của cảnh sát bắt đầu ở Quận Mecklenburg và kết thúc ở Quận Caldwell. Cảnh sát Quận Caldwell đã dàn dựng gần cầu Hickory và tiếp quản cuộc rượt đuổi gần MDI trên Hickory Blvd đi về phía bắc.

Cảnh sát cho biết người lái xe, được xác định là Scott Evan Tran, 35 tuổi, đã rẽ vào bãi đậu xe Sheetz ở Granite Falls và rời khỏi lối vào phía sau và rẽ vào Đường Mise, nơi chiếc xe bị mắc kẹt trong một con mương. Tran đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu một chiếc xe bị đánh cắp, trọng tội chạy quá tốc độ để trốn tránh bị bắt, tiền thế chân được bảo đảm 75.000 đô la cho hai tội danh đó, và đã nhận được một số lệnh truy nã từ các cơ quan khác với số tiền thế chân tại ngoại là 175.000 đô la. Ngồi trên xe là cô Allyanna Michelle Morgan, 27 tuổi, cũng bị buộc tội sở hữu một chiếc xe cơ giới bị đánh cắp.

⦿ ---- TIN VN. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2014) từ trần. Theo Báo Tin Tức. Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi. Sẽ có Lễ Quốc tang thông báo sau.

Theo một tin riêng, không chính thức, từ một nhà báo thân hữu, gửi từ Hà Nội tới Việt Báo, cho thấy người Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ nhiều hoạt động tại VN, kể cả sức khỏe, y tế cả các quan chức. Và tin này, tuy cần kiểm chứng, cũng cho thấy nội bộ CSVN thần phục Nguyễn Phú Trọng. Tin này viết như sau:

"Ngày 15/7/2024 Thiếu tướng, Lê Hữu Song giám đốc Bệnh viện 108 và ban bảo vệ sức khoẻ TW và các bác sỹ Trung Quốc cùng hội chẩn và kết luận Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chết não. Ông Lê Hữu Song đến số 05 Thiền Quang nơi bà Ngô Thị Mận vợ Nguyễn Phú Trọng cư trú, ông Song thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần, xác định việc lo hậu sự cho ông Trọng.

Dự kiến của nhà nước muốn chọn đỉnh núi Thạch Bàn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc làm nơi an táng cho ông Nguyễn Phú Trọng (Tam Đảo còn được gọi là Ba Gò hay tên gọi khác Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Nếu những ngày thời tiết đẹp đứng trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy rõ toàn bộ nội thành Hà Nội).

Nhưng bà Ngô Thị Mận và con gái đầu Nguyễn Kim Ngọc từ chối và muốn đưa bố về xã Đông Hội, huyện Đông Anh chôn cất, bà nói; “Khi khoẻ ông nhà tôi nói làm quan chức nhà nào to dành ở khi chết còn dành đất của dân để xây lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa…” bà nói thêm; “Sống đừng để phải xót xa ân hận về với cát bụi lại càng phải giản dị và khiêm tốn”.

Xe chở xác Nguyễn Phú Trọng rời bệnh viện.

⦿ ---- HỎI 1: Kiểu ngủ không đều, nhiều giờ ngủ hôm nay và ít giờ ngủ ngày mai, sẽ là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Ngủ nhiều giờ một đêm nhưng chỉ vài giờ vào ngày tiếp theo có thể không tốt cho sức khỏe, với một nghiên cứu mới cho thấy kiểu ngủ "không đều đặn" có thể là yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2. Tác giả chính của nghiên cứu Sina Kianersi cho biết, kết quả này “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ đều đặn như một chiến lược để giảm bệnh tiểu đường loại 2”.

https://www.upi.com/Health_News/2024/07/17/irregular-sleep-risk-diabetes/2261721234633/

⦿ ---- HỎI 2: Món phủ lên, topping, trên bánh pizza được ưa chuộng nhất là thịt Pepperoni, thịt xúc xích, thịt bacon xông khói, nấm, hành tây?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Pizza là món ăn được nhiều người yêu thích và tùy theo sở thích mà bạn có thể ăn thường hoặc ăn kèm với các loại topping. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây đã tiết lộ rằng những người hâm mộ món ăn Ý cần phải có một lớp phủ trên cùng. Theo một cuộc khảo sát từ BLACK+DECKER, thịt Pepperoni được xếp hạng là loại phủ trên bánh pizza phổ biến nhất trong số 67% số người được hỏi. Các loại đồ ăn kèm phổ biến khác mà mọi người được thăm dò cho biết họ thích là xúc xích (44%), thịt xông khói (39%), nấm (32%) và hành tây (26%).

https://www.fox10phoenix.com/news/most-popular-pizza-topping

.