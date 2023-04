Nhiều thành viên đội tuyển cờ tướng TPSG phát hiện vali hành lý bị rọc, phá khóa khi xuống sân bay Nội Bài. Hình chỉ để minh họa.

.

- Các luật sư của Trump nghĩ ra độc chiêu: xin chuyển xét xử từ Tòa án Manhattan sang Tòa án Staten Island.

- Bill Barr (Bộ Trưởng Tư Pháp chính phủ Trump 2019-2020): Trump đừng nói gì ở tòa, vì Trump không tự kiềm chế được.

- Phóng viên Maggie Haberman: nên cho camera vào phòng xử án dể ngăn Trump khi rời tòa sẽ nó mọi chuyện là tin giả.

- Ban vận động tranh cử của Trump nhận hơn 5 triệu đô la quyên góp trong vòng 48 giờ kể từ khi có tin Trump bị truy tố

- Trump lại viết, chụp mũ "côn đồ cánh tả cực đoan & bọn nổi dậy đã chiếm lấy Hoa Kỳ" (thực tế, bọn nổi dậy là người say cuồng Trump, theo lệnh Trump)

- Các phụ tá sẽ đưa Trump đến Tòa, lăn tay, nghe hồ sơ truy tố là biến về Florida ngay, không để Trump họp báo.

- Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson tranh cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024.

- Trump khoe tình bạn với Putin: 8.000 dân thường chết ở Ukraine có thể vẫn còn sống nếu Trump chưa mất Bạch Ốc.

- Thành phố Oklahoma: nổ súng ở quán rượu, 3 người chết và 3 người khác bị thương

- Nga: 24 giờ qua đã bắn rớt 11 phi cơ không người lái của Ukraine. Từ đầu cuộc chiến đã phá hủy của Ukraine 405 phi cơ, 228 trực thăng, 3.641 phi cơ không người lái, 415 ổ phòng không, 8.510 xe tăng.

- Ukraine: 174.550 binh sĩ Nga đã chết tại Ukraine. Trong 24 giờ qua, có 560 binh sĩ Nga tử trận, Nga 2 xe tăng, 5 xe bọc thép bảo vệ, 4 hệ thống pháo

- Anh: lính Nga có nhiều thương vong tại Ukraine cũng vì rượu.

- Nga chỉ trích tòa án Ukraine quản thúc tại gia vị Giám mục Giáo hội Chính thống Ukraine

- Thủ tướng Albania: Nga đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại Ukraine là "hèn nhát" và "hoàn toàn điên khùng".

- Belarus thanh minh: bố trí vũ khí nguyên tử Nga trên Belarus là để không bị ai gây hấn.

- Zelensky: điện đàm 1 giờ với Tổng thống Pháp về mặt trận Ukraine chống Nga.

- Nga: các khu định cư Iskra, Kleven và Bogoslovka gần biên giới Ukraine mất điện vì Ukraine pháo kích.

- Em gái Kim Jong-un đấu tố: Zelensky giở trò nguy hiểm khi xin Mỹ vũ khí nguyên tử cho Ukraine.

- Afghanistan dẹp đài phát thanh do phụ nữ điều hành.

- Taliban giam 3 công dân Anh kể từ tháng 1/2023.

- LHQ báo động: cần 23 tỷ đô để cứu đói 350 triệu người ở 49 quốc gia.

- Nam Hàn 3 năm qua: đơn kiện sai sót phẫu thuật thẩm mỹ tăng 11%, điều trị da bị hỏng đã tăng 61%.

- Xuất cảng mì ăn liền từ Nam Hàn cao kỷ lục năm 2022, năm thứ 8 liên tiếp.

- Nhiều phụ nữ Nam Hàn vào phong trào 4 Không: không kết hôn, không hẹn hò, không quan hệ tình dục, không sinh con.

- Biển Đông: Tàu hải cảnh Trung Quốc quậy phá các giàn khai thác dầu của VN .

- Quận Cam: FBI bố ráp 4 ổ bào chế ma túy khổng lồ tịch thu 2.000 kg "sản phẩm thuốc nghiện"

- Quận Cam: 1 gia đình gốc Á kiện Amazon vì xe hãng này đụng chết em bé 2 tuổi.

- TIN VN. Nhiều kỳ thủ đội tuyển cờ tướng TPSG "tố" vali bị rạch, phá khóa khi đi máy bay.

- TIN VN. Bất động sản, xây dựng TPSG tăng trưởng âm.

- TIN VN. Nhật Bản thu hồi lô sữa đậu nành từ Việt Nam.

- HỎI 1: Cao niên đi bộ nhiều sẽ sống thọ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong các giọng nói tiếng Anh ở Hoa Kỳ, giọng tiểu bang nào khó nghe nhất? ĐÁP 2: Giọng tiểu bang Rhode Island, Main, Alabama...

.

QUẬN CAM (2/4/2023) ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump đã nhận được hơn 5 triệu đô la quyên góp trong vòng 48 giờ kể từ khi có tin Trump bị truy tố ở Manhattan, theo báo Axios đưa tin. Cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Jason Miller nói: "Có một nhóm hoàn toàn mới những người ủng hộ Trump đang nổi giận bởi những gì họ coi là cuộc đàn áp chính trị." Ngày hôm qua, họ thông báo rằng 1/4 số tiền quyên góp trong 24 giờ đầu tiên đã được thực hiện bởi những người quyên góp lần đầu cho Trump.

.

---- Trump viết trên trang Truth Social rằng "Những tên côn đồ cánh tả cực đoan & những người theo chủ nghĩa nổi dậy đã chiếm lấy đất nước chúng ta và đang nhanh chóng phá hủy nó. Họ đang sử dụng các đòn bẩy của Cơ quan Thực thi Pháp luật, và đã vũ khí hóa hoàn toàn FBI & Bộ Tư Pháp để Can thiệp, Gài gian lận và Đánh cắp các cuộc bầu cử thánh thiện của chúng ta.” Thực tế, hơn 60 phiên tòa khắp Hoa Kỳ nói rằng không có gian lận diện rộng trong bầu cử 2020, trong khi chính Trump thúc giục Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia gian lận giùm bằng cách tìm cho ra 11.780 phiếu bầu Trump, và thúc giục Chủ tịch Hạ viện Georgia họp khẩn đặc biệt để tuyên bố hủy kết quả bầu cử sau khi đeếm thấy phiếu bầu Biden nhiều hơn phiếu bầu Trump 11.799 phiếu. Tuy ủng hộ Trump, nhưng cả 2 viên chức Cộng Hòa đó đều nói không làm nổi.

.

---- Bill Barr (Bộ Trưởng Tư Pháp chính phủ Trump các năm 2019-2020) gợi ý các luật sư nên bịt miệng Trump, rằng Trump không nên làm chứng trong vụ án hình sự chống lại TRump ở New York vì “Trump không có khả năng kiềm chế. Nói chung, tôi nghĩ nếu Trump đứng trước tòa để trả lời các câu hỏi là sẽ bất lợi, đặc biệt là ý kiến rất tệ hại đối với Trump vì Trump thiếu tất cả khả năng tự chủ.” Barr nói như thế trên “Fox News Sunday.” “Sẽ rất khó để chuẩn bị cho Trump và để giữ Trump làm chứng một cách thận trọng.”

.

Nhận xét của Barr được đưa ra sau khi Trump bị truy tố vào tuần trước trong cuộc điều tra ở Manhattan về cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng cho Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Barr từng là Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump từ năm 2019 đến năm 2020 và được coi là đồng minh thân cận cũng như người bênh vực Trump. Barr từ chức vào tháng 12/2020, một tháng trước khi Trump rời Bạch Ốc.

.

---- Maggie Haberman, phóng viên New York Times và là nhà phân tích CNN tin rằng nếu cho camera vào phòng xử án sẽ ngăn Trump thuyết phục người say mê rằng chuyện Trump bị lôi ra tòa vì 1 cô đầm là có thực, chứ không phải "tin giả" như Trump vẫn nói về tất cả những gì bất lợi. Haberman nói trên CNN, "Cho phép máy quay trong phòng xử án khi buộc tội và xét xử Trump" có thể sẽ làm Trump không thể "đánh lạc hướng công chúng về quá trình tố tụng." Haberman cho biết thêm mặc dù các thẩm phán có xu hướng phản đối camera trong phòng xử án, nhưng cô tin rằng "sẽ có một lập luận thuyết phục được đưa ra."

.

---- Báo Washington Post đưa tin rằng các phụ tá của Trump đang lên kế hoạch đưa Trump đến Tòa án Manhattan và sau đó quay về Florida mà không cần họp báo gì nữa. Bản tin nói, tâm trạng của Trump kể từ khi được thông báo rằng đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã nộp bản cáo trạng kín vào thứ Năm đã được những người thân Trump mô tả là từ “buồn bã” đến “bực bội” đến “xẽp lép hết hơi” và “sốc”. Trump đã hỏi nhóm luật sư về cách Trump sẽ được đối xử khi tự ra đầu thú trong khi các phụ tá thu xếp việc đi lại.

.

Theo bản tin, các cố vấn của Trump thúc giục Trump xuất hiện và sau đó rời khỏi càng nhanh càng tốt để tránh bất kỳ sự xuất hiện nào trước công chúng. Họ sợ sẽ tạo ra vấn đề nếu Trump phát biểu trước báo giới sau khi bị lấy dấu vân tay và đối mặt với một thẩm phán. Họ cũng hy vọng Trump sẽ quay trở lại chiến dịch tranh cử vào cuối tuần tới.

.

---- Cựu Tổng thống Donald Trump chưa bị truy tố chính thức, nhưng các luật sư của ông đã nghĩ ra độc chiêu: xin chuyển vụ án của ông từ Manhattan sang Staten Island, theo một bản tin từ Bloomberg. Khoảng 44% cử tri đã ghi danh trên Đảo Staten là đảng viên Cộng hòa, trong khi chỉ có khoảng 9% cử tri Manhattan thuộc đảng Cộng hòa. Như thế, tỷ lệ bồi thẩm bên Staten Island sẽ nghiêng về Cộng Hòa hơn là ở Manhattan. Thông tấn Bloomberg ghi rằng nhóm luật sư bào chữa của Trump đang chờ xem lệnh truy tố trong bản cáo trạng trước khi đưa ra quyết định về việc yêu cầu thay đổi địa điểm - đó sẽ là một bước tiến dài thực sự.

.

---- Trump hôm thứ Bảy đã khoe về tình bạn của ông với Putin – và tuyên bố rằng ước tính khoảng 8.000 dân thường chết trong cuộc chiến ở Ukraine có thể vẫn còn sống nếu Trump còn nắm quyền Tổng Thống. Trump viết trên Truth Social: "Thực ra, tôi rất hợp với Putin. Sẽ không có Chiến tranh Nga-Ukraine ngay bây giờ nếu tôi là Tổng thống. Tất cả những sinh mạng đó sẽ được cứu, tất cả những người đó sẽ sống và khỏe mạnh ngay bây giờ!"

.

Ước tính 8.000 dân Ukraine chết là do Liên Hợp Quốc đưa ra đối với những người không tham chiến. Đây không phải là lần đầu tiên Trump nói rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nếuTrump còn là tổng thống và nếu đắc cử, Trump có thể chấm dứt nó. Trump đã không nêu chi tiết làm thế nào Trump đưa tới hòa bình.

.

---- Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson hôm Chủ nhật thông báo rằng ông tranh cử đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, chính thức tranh với Cựu Tổng thống Trump và cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley trong cuộc tranh cử sơ bộ. Nói trên chương trình “This Week” của ABC, Hutchinson nói rằng ông sẽ tranh cử để được đề cử Cộng Hòa năm 2024, nói rằng ông “tin chắc rằng mọi người muốn những nhà lãnh đạo thu hút những người giỏi nhất nước Mỹ. Tôi sẽ tranh cử. Và lý do, khi tôi đi du lịch khắp đất nước trong 6 tháng qua, tôi nghe mọi người nói về giới lãnh đạo Hoa Kỳ, và tôi tin rằng mọi người muốn những các lãnh đạo tốt nhất của nước Mỹ, chứ không chỉ thu hút tệ hại nhất. Tôi tin rằng tôi có thể trở thành nhà lãnh đạo tốt nhất cho người dân Mỹ.”

.

---- Theo cảnh sát, 3 người đã chết và 3 người khác bị thương trong một vụ nổ súng bên trong một quán bar ở Thành phố Oklahoma, Oklahoma, vào tối thứ Bảy. Cảnh sát đã phản ứng với tiệm Whiskey Barrel Saloon vào khoảng 10 giờ tối giờ địa phương, thấy 3 người lớn đã chết bên trong. Cấp cứu đã chuyển 3 người khác đến bệnh viện. Không có thông tin về người đã nổ súng hoặc điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng. The Whiskey Barrel Saloon là một quán bar và đồ nướng ở phía tây nam Thành phố Oklahoma.

.

---- Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, nói hôm Chủ Nhật rằng phòng không Nga đã bắn rớt 11 phi cơ không người lái của Ukraine trong ngày hôm qua. Konashenkov cũng cấp số liệu tính từ ngày Nga tấn công Ukraine, tróng đó gây thiệt hại cho Ukraine: bao gồm 405 phi cơ, 228 trực thăng, 3.641 phi cơ không người lái, 415 dàn hỏa tiễn phòng không, 8.510 xe tăng và xe bọc thép khác, 1.077 xe chiến đấu hỏa tiễn đa nòng, 4.485 ổ súng pháo dã chiến và súng cối, và 9.270 xe quân sự đặc biệt. Báo cáo đưa ra sau khi Ukraine đưa ra thiệt hại của Nga trong 24 giờ qua.

.

---- Quân lực Ukraine hôm Chủ nhật cho biết 174.550 binh sĩ Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái, với chính xác 560 binh sĩ Nga thiệt mạng trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Moscow cũng bị cho là mất thêm ít nhất 2 xe tăng, 5 xe bọc thép bảo vệ, 4 hệ thống pháo, một phi cơ không người lái cấp chiến thuật cùng 9 xe tải và xe chở dầu.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết lính Nga có nhiều thương vong tại Ukraine trong những trường hợp không-tác-chiến, với uống rượu được cho là nguyên nhân chính: "Mặc dù Nga đã phải chịu tới 200.000 thương vong kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, nhưng một phần nhỏ trong đó là do các nguyên nhân phi-chiến-đấu." Các nguyên nhân hàng đầu khác gây ra cái chết không chiến đấu có thể bao gồm các tai nạn khi diễn tập vũ khí kém, tai nạn giao thông đường bộ và chấn thương khí hậu. Trước đó vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Moscow đã mất hơn 174 ngàn binh sĩ ở Ukraine trong hơn một năm qua.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ tríchquyết định của tòa án Ukraine quản thúc tại gia một linh mục cấp cao của Giáo hội Chính thống Ukraine, nói như thế là Kiev đang chế giễu Cơ đốc giáo chính thống. Đức giám mục Metropolitan Pavel, Viện trường tu viện Kiev-Pechersk Lavra, đã bị chính quyền Ukraine nghi ngờ hợp tác với Nga. Pavel nói với các phóng viên rằng bản án là một "sắc lệnh chính trị." Pavel bị mang vòng cổ chân điện từ để giám sát, và bị quản thúc tại gia trong 2 tháng tới.

.

Vào tháng 12/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho một cơ quan chính phủ điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc giữa các tổ chức tôn giáo ở Ukraine, chủ yếu là Nhà thờ Chính thống Ukraine và chính phủ Nga mặc dù Nhà thờ Chính thống Ukraine đã cắt đứt quan hệ với Nhà thờ Chính thống Nga vào tháng 5/2022. Pavel được tấn phong chức Giám mục Tổng quản Giáo phận Vyshgorod, phụ trách thủ đô Kiev và toàn bộ Ukraine.

.

---- Thủ tướng Albania Edi Rama nói rằng việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại Ukraine là "hèn nhát" và "hoàn toàn điên khùng". Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng đất nước của ông sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nước láng giềng và đồng minh của Nga, là "một cách hèn nhát để đe dọa và bắt chẹt phương Tây, không chỉ riêng với Ukraine", theo lời Thủ tướng Albania, quốc gia gia nhập NATO năm 2009, nói với Kyodo News.

.

---- Nhà ngoại giao Belarus Sergey Rachkov hôm thứ Bảy đã giải thích Belarus có thể triển khai vũ khí nguyên tử của Nga trên lãnh thổ của mình. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng Cộng hòa Belarus không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình trong lĩnh vực này", ông nói, và lưu ý rằng hành động của Moscow sẽ nhằm ngăn chặn hành vi gây hấn có thể xảy ra. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Putin tuần trước hứa sẽ bố trí vũ khí của Nga ở Belarus.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về tương tác quốc phòng. Zelensky nói ông đã thông báo chi tiết cho Macron về tình hình ở mặt trận Ukraine. "Chúng tôi tập trung vào các bước tiếp theo để thực hiện Công thức Hòa bình. Chúng tôi đã phối hợp hành động cho các sự kiện quốc tế sắp tới," ông nói.

.

---- Các khu định cư Iskra, Kleven và Bogoslovka gần biên giới Nga với Ukraine đã mất điện do các cuộc pháo kích của Ukraine. Roman Starovoit, thống đốc vùng Kursk, đã xác minh vụ pháo kích và báo cáo rằng hơn 20 phi đạn bắn đến đã được xác nhận, nhưng không có thương tích hoặc thiệt hại tài sản nào do vụ tấn công. Các đội sửa chữa được cho là đang có mặt tại hiện trường.

.

Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạ

- Một đài phát thanh do phụ

Sở Tình báo Taliban đã giam 3 công

Nếu không có thêm hàng tỷ đô la để nuôi hàng triệu người đói

Những con số ở Nam Hàn có lẽ cũng tương

Xuất cảng mì ăn liền từ Nam Hàn, ba

Nhiều phụ nữ Nam Hàn đang lựa chọn lập trường 4 không

Báo Malaysia Sun ghi rằng tàu Trung Q

-----o Bắc Hàn Kim Jong-un, hôm thứ Bảy đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ có vũ khí nguyên tử trong kho vũ khí của mình, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA). Bà nói rằng những bình luận của Zelensky về việc đón nhận vũ khí nguyên tử của Mỹ và độc lập phát triển vũ khí của riêng mình "là biểu hiện của tham vọng chính trị rất nguy hiểm của ông ấy nhằm kéo dài những ngày còn lại của mình bằng bất cứ giá nào bằng cách đánh cược với vận mệnh của Ukraine và người dân của mình. Đây là một tấm màn hợp lý để thể hiện ý chí của công chúng, nhưng không khó để đoán rằng nó là sản phẩm của âm mưu chính trị nham hiểm của chính quyền Zelensky.”---nữ điều hành ở phía đông bắc Afghanistan đã bị đóng cửa vì phát nhạc trong tháng lễ Ramadan, theo lời 1 quan chức Taliban hôm thứ Bảy. Sadai Banowan, có nghĩa là "tiếng nói của phụ nữ" trong tiếng Dari, là trạm duy nhất của Afghanistan do phụ nữ điều hành. Hãng ra mắt cách đây 10 năm và có 8 nhân viên, 6 trong số đó là nữ. Moezuddin Ahmadi, giám đốc Văn hóa và Thông tin của tỉnh Badakhshan, cho biết đài đã vi phạm "luật và quy định của Tiểu vương quốc Hồi giáo" nhiều lần khi phát các bài hát và âm nhạc trong tháng Ramadan và đã bị đóng cửa vì vi phạm.Ahmadi nói: "Nếu đài phát thanh này chấp nhận chính sách của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và đảm bảo rằng nó sẽ không lặp lại điều như vậy nữa, chúng tôi sẽ cho phép nó hoạt động trở lại." Giám đốc đài phát thanh là cô Najia Sorosh phủ nhận có bất kỳ hành vi vi phạm nào, nói rằng không cần thiết phải đóng cửa và gọi đó là một âm mưu.----dân Anh kể từ tháng 1, theo truyền thông Anh đưa tin hôm thứ Bảy. Nhân viên y tế từ thiện Kevin Cornwell và một công dân Anh giấu tên khác đang điều hành một khách sạn ở Kabul được cho là đã bị giam sau khi Cornwell bị buộc tội sở hữu một khẩu súng ngắn bất hợp pháp tại cùng một khách sạn. Báo chí Anh đã không đưa tin về lý do đằng sau vụ bắt giữ nhân vật truyền thông xã hội và "khách du lịch nguy hiểm" Miles Routledge, người trước đó đã được quân đội Anh sơ tán khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021 khi Taliban chiếm trọn Afgahnistan.----, thế giới sẽ chứng kiến làn sóng di cư ồ ạt, các quốc gia mất ổn định, trẻ em và người lớn chết đói trong vòng 12 đến 18 tháng tới, theo lời Giám đốc U.N. World Food Program (Chương trình Lương thực Thế giới LHQ) nơi từng đoạt giải Nobel cảnh báo hôm thứ Sáu. David Beasley ca ngợi sự gia tăng tài trợ từ Hoa Kỳ và Đức hồi năm ngoái, đồng thời kêu gọi Trung Quốc, các quốc gia vùng Vịnh, các tỷ phú và các quốc gia khác tăng tài trợ.Trong một cuộc phỏng vấn trước khi trao quyền điều hành tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới cho đại sứ Hoa Kỳ Cindy McCain vào tuần tới, cựu thống đốc South Carolina cho biết ông “vô cùng lo lắng” rằng WFP sẽ không huy động được khoảng 23 tỷ đô la mà tổ chức này cần trong năm nay để giúp đỡ khoảng 350 triệu người ở 49 quốc gia đang rất cần lương thực: “Ngay tại giai đoạn này, tôi sẽ ngạc nhiên nếu chúng tôi nhận được 40%, nói thẳng là thế.”Ông nói, WFP cũng khủng hoảng tương tự vào năm ngoái, nhưng ông đã thuyết phục được Hoa Kỳ tăng tài trợ từ khoảng 3,5 tỷ đô la lên 7,4 tỷ đô la và Đức tăng đóng góp từ 350 triệu đô la vài năm trước lên 1,7 tỷ đô la. Nhưng ông không nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó một lần nữa trong năm nay. Ông nói, các quốc gia khác cần phải đẩy mạnh ngay bây giờ, bắt đầu với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã góp cho WFP chỉ 11 triệu đô la hồi năm ngoái.----ưng phần nào ở Việt Nam. Sự bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian phong tỏa đã dẫn đến nhiều sai sót hơn và thêm nhiều vụ kiện về giải phẫu thẩm mỹ thất bại. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với các thủ thuật thẩm mỹ nộp choKorea Consumer Agency (Cơ quan Người tiêu dùng Nam Hàn) đã tăng 11% trong ba năm qua, từ 682 trường hợp vào năm 2019 lên 757 vào năm ngoái. Chỉ riêng những lời phàn nàn về các phương pháp điều trị da bị hỏng đã tăng 61% từ 150 lên 241, và đó có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều người Nam Hàn tiếp tục đeo khẩu trang có thể có lý do khác ngoài việc ngừa COVID.----o gồm ramen (mì vàng sợi nhỏ) và udon (trắng, sợi lớn, như bánh canh), đã lập mức cao kỷ lục trong năm ngoái, đây là năm thứ 8 liên tiếp. Các lô hàng mì ăn liền xuất cảng đạt 862 triệu USD vào năm 2022, tăng 12% so với năm trước, theo Hải quan Nam Hàn hôm thứ Năm. Mì ramen chiếm 88% tổng kim ngạch xuất cảng với 765 triệu USD, tăng 13,5%. Điểm đến lớn nhất của mì ăn liền Nam Hàn là Trung Quốc với 191 triệu USD, tiếp theo là Mỹ (120 triệu USD), Nhật Bản (68 triệu USD) và Philippines (34 triệu USD).----: không kết hôn, không hẹn hò với đàn ông, không quan hệ tình dục, không sinh con. Phong trào này bắt đầu từ năm 2019. Kể từ đó, phong trào này đã lan rộng với hy vọng rằng chính phủ bảo thủ của Yoon Suk-yeol sẽ áp dụng các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Bất chấp bằng cấp học thuật vững chắc của phụ nữ ở Nam Hàn, theo nghiên cứu của Statista, đàn ông có lương cao hơn 30% so với phụ nữ. Theo Korea Herald, điều này làm choNam Hàn trở thành quốc gia bất bình đẳng giới nhất trong OECD.Thêm vào đó là phụ nữ thường gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái, khiến họ phải lựa chọn giữa đi làm hoặc làm mẹ. Ở Nam Hàn, tuần làm việc kéo dài 52 giờ. Phong trào “Bốn không” là tiếng kêu tuyệt vọng xuất hiện sau khi tổng thống Nam Hàn đương nhiệm bắt đầu nhiệm kỳ của mình. Trong 3 năm liên tiếp, Nam Hàn có tỷ suất sinh thấp nhất thế giới, trung bình 0,78 con/phụ nữ.----uốc liên tục quậy các nơi khai thác dầu của VN ở Biển Đông. Căng thẳng một lần nữa gia tăng ngoài khơi Việt Nam khi Hà Nội ra lệnh cho hải quân theo dõi một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc được tìm thấy trong vùng đặc quyền kinh tế Biển Đông của Việt Nam. Tàu cảnh sát biển TQ đã đi vào các lô thăm dò năng lượng của VN khoảng 40 lần từ tháng 1/2022.TQ coi khu vực này là một phần trong yêu sách lãnh thổ mở rộng của họ ở Biển Đông, được đánh dấu bằng ranh giới "đường chín đoạn", mà Tòa án Trọng tài Thường trực đã tuyên bố vào năm 2016 là không có cơ sở pháp lý. Mặc dù các khu kinh tế không phải là lãnh hải và không có hạn chế đi lại theo luật pháp quốc tế, Việt Nam và Indonesia đã yêu cầu Trung Quốc tránh các khu vực này.Ian Storey, một thành viên cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, viết: “Trung Quốc đang khẳng định quyền tài phán đối với các nguồn năng lượng dưới đáy biển và (đã) sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển của mình để gây áp lực lên các quốc gia trong khu vực”.Zarubezhneft (công ty dầu quốc doanh của Nga) hiện là công ty điều hành và là cổ đông của một trong hai lô, có tên là 06-01; Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga là một cổ đông của công ty khác, 05-03, được điều hành bởi một công ty phụ của PetroVietnam, công ty nhiên liệu hóa thạch thuộc sở hữu nhà nước của VN.Tàu TQ đã đi qua cả hai lô trên của VN-Nga, cũng như qua 2 lô năng lượng khác của VN. Tàu Kiểm Ngư 278 của Việt Nam bám sát tàu TQ, có thời điểm chỉ cách nhau vài trăm mét.

Reuters cho biết, từ những lô đá đó, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 630 hải lý, các tàu Trung Quốc thường quay trở lại trên con đường trực tiếp đến Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) nơi họ đóng quân. Thay vào đó, tàu Trung Quốc sau đó đã đi đến vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam hành động ở Biển Đông "để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình."

.

---- Quận Cam: hang ổ bào chế ma túy khổng lồ bị bố ráp. FBI đã thực hiện 4 lệnh khám xét các phòng thí nghiệm ma túy bị nghi ngờ ở Nam California trong tuần này, bao gồm cả việc phá một địa điểm ở Quận Cam, đó là "một trong những phòng bào chế ma túy lớn nhất" mà các đặc vụ liên bang từng thấy trong khu vực.

.

Laura Eimiller, phát ngôn viên của văn phòng FBI tại Los Angeles, cho biết các đặc vụ liên bang đã phát hiện hơn 2.000 kg "sản phẩm thuốc viên" tại phòng bào chế ở Garden Grove có thể được điều chế thành thuốc bất hợp pháp. Họ cũng tìm thấy những thứ mà họ tin là để các thuốc gây nghiện như: thuốc Xanax giả, methamphetamine và muối tắm.

.

Hình ảnh của FBI.

.

Eimiller nói rằng các đặc vụ và chuyên gia của DEA (Sở Bài Trừ Ma Túy) cho biết đây là "một trong những phòng thí nghiệm lớn nhất mà họ từng thấy." Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện hôm thứ Ba, mặc dù không rõ liệu có người nào ở trong các phòng bào chế mà FBI đã đột kích hay không. Eimiller nói các đặc vụ liên bang đã xuống các địa điểm ở Irvine và Garden Grove, cũng như 2 địa điểm không xác định khác.

.

---- Một gia đình ở Quận Cam đang đệ đơn kiện về cái chết của một bé gái 2 tuổi bị xe tải chở hàng của Amazon đụng chết hồi năm 2022. Luật sư của gia đình nói Amazon đang từ chối mọi trách nhiệm đối với vụ tai nạn chết người và cho rằng bên thứ 3 phải chịu trách nhiệm. Hồi tháng 8/2022, bé Jiahan Wu, 2 tuổi, đang chơi bên ngoài khu chung cư ở Irvine thì bị một chiếc xe tải chở hàng của Amazon đâm chết. Người lái xe vẫn ở lại hiện trường, nhưng thiệt hại gây ra là rất thảm khốc.

.

Mẹ của bé là cô Yanling Wu, nói rằng đó là nỗi đau quá lớn mà cô, chồng và ba đứa con của họ đang phải trải qua. Luật sư của gia đình, Michael Alder, nói Amazon từ chối chuyển giao video camera hành trình về tai nạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà không đồng ý bảo mật. Cảnh sát Irvine nói người lái xe không bị buộc tội trong trường hợp này và chưa thấy có thể truy tố trong tương lai.

.

---- TIN VN. Nhiều kỳ thủ đội tuyển cờ tướng TP HCM "tố" vali bị rạch, phá khóa khi đi máy bay. Theo Báo Người Lao Động. Di chuyển bằng đường hàng không ra Bắc Giang tham dự Giải Vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia 2023, nhiều thành viên đội tuyển TP HCM phát hiện vali hành lý bị rọc, phá khóa khi xuống sân bay Nội Bài. Cụ thể, theo phản ánh, sáng 1-4, đội tuyển cờ tướng TP HCM gồm 24 thành viên đã đáp chuyến bay Vietjet số hiệu VJ130 từ TP HCM ra Hà Nội, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến Bắc Giang để tham dự Giải Vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia 2023. Chuyến đi ngỡ ổn thỏa nếu như khi nhận hành lý ở sân bay Nội Bài, kỳ thủ trong đoàn không phát hiện vali hành lý bị cậy phá khóa số, phá hỏng cả dây kéo vali. Kỳ thủ nhiều lần vô địch quốc gia Đ.D kể về tình huống trớ trêu mà cô gặp phải: "Sáng nay, bay từ TP HCM ra Hà Nội, lúc ở sân bay check-in, bạn kiểm soát viên có nói khách không nên để đồ có giá trị trong vali. Vali mình khóa mật mã nhưng khi xuống sân bay Nội Bài, phát hiện vali bị cạy, không biết bị ở TP HCM hay khi xuống sân bay Nội Bài nữa. Một số đồng nghiệp bay cùng chuyến cũng bị cạy vali tương tự. Cài mật mã thì bị phá hư khóa. Có người bị hư vali luôn...Sợ thật. Kiểm tra vali thấy đồ xáo trộn. May không để đồ có giá trị. Tuy nhiên, để 6 hũ nước yến bị mất hết 1. Mất niềm tin ghê. Làm ăn vậy sau này ai dám đi nữa. Trộm vặt ghê quá!" Như kỳ thủ này kể, đồng đội cùng đi trong đoàn có 3-4 người gặp chuyện tương tự. Kỳ thủ T. mang theo trong vali 9 gói thuốc lá 555 thì bị mất 3 gói. Hai kỳ thủ Đ. và T. bị phá hỏng dây kéo vali, chưa kiểm tra được bị mất đồ gì.

Hình chỉ để minh họa.

.

----- TIN VN. Bất động sản, xây dựng TPSG tăng trưởng âm. Theo Báo Tiền Phong. Trong quý I/2023, TPHCM có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm là vận tải kho bãi giảm 0,63 %, thông tin và truyền thông giảm 2,7%, kinh doanh bất động sản giảm 16,2%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%.

.

---- TIN VN. Nhật Bản thu hồi lô sữa đậu nành từ Việt Nam. Theo VnExpress. Nhật Bản phát hiện vi khuẩn Coliform trong sữa đậu nành nhập khẩu và yêu cầu thu hồi, nhà sản xuất Việt Nam đang gửi mẫu cho bên thứ 3 kiểm định. Theo đài NHK Nhật Bản, vi khuẩn Coliform được phát hiện trong sữa đậu nành Fami Calcium Soy Milk được công ty Next Trading ở phường Mihama, thành phố Chiba nhập khẩu từ Việt Nam. Cổng thông tin chính thức của thành phố Chiba cho biết lô sữa đậu nành này được nhập khẩu vào địa phương, tổng cộng 640 hộp. Trong đó có 15 thùng, mỗi thùng 36 hộp loại 200 ml và 10 thùng mỗi thùng 10 hộp một lít. Đến ngày 27/3, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo rằng Trạm kiểm dịch Osaka đã tiến hành kiểm tra giám sát và phát hiện dương tính với Coliform. Đến ngày 28/3, thành phố Chiba ra thông báo thu hồi và tiêu hủy.

.

----- HỎI 1: Cao niên đi bộ nhiều sẽ sống thọ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, đi bộ 8.000 bước - khoảng 4 dặm (6,4 km) - một ngày/tuần, hoặc hai ngày/tuần có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm. Mặc dù tập thể dục thường xuyên được biết là làm giảm nguy cơ tử vong, nhưng nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open đã xem xét những lợi ích sức khỏe của việc đi bộ cường độ cao chỉ vài ngày một tuần.

.

Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu từ Đại học Kyoto và Đại học UCLA (University of California, Los Angeles) đã phân tích dữ liệu từ 3.100 người Mỹ trưởng thành. Họ thấy rằng những người đi bộ 8.000 bước trở lên trong một hoặc hai ngày một tuần có nguy cơ tử vong trong khoảng thời gian 10 năm thấp hơn 14,9% so với những người không bao giờ đạt được mốc đó.

.

Đối với những người đi bộ 8.000 bước trở lên từ ba đến bảy ngày một tuần, nguy cơ tử vong thậm chí còn thấp hơn - 16,5%. Lợi ích sức khỏe của việc đi bộ 8.000 bước trở lên trong một hoặc hai ngày một tuần có vẻ cao hơn đối với những người tham gia từ 65 tuổi trở lên.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/features/health/8-000-steps-once-or-twice-a-week-cuts-mortality-risk-study

.

----- HỎI 2: Trong các giọng nói tiếng Anh ở Hoa Kỳ, giọng tiểu bang nào khó nghe nhất?

.

ĐÁP 2: Giọng tiểu bang Rhode Island, Main, Alabama... Giọng California khó nghe thứ 22. Giọng tiếng Anh của người ở tiểu bang Hawaii là dễ nghe nhất.





Chi tiết:

https://familydestinationsguide.com/accents-abroad/

.

.