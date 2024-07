Tòa Phúc Thẩm Ngăn Chặn Toàn Bộ Kế Hoạch Xóa Nợ Sinh Viên Của Biden

Hôm thứ Năm (18/7), Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 8 của Hoa Kỳ (8th U.S. Circuit Court of Appeals) tại St. Louis đã ra phán quyết tạm thời ngăn chặn kế hoạch xóa nợ sinh viên của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Hôm thứ Năm (18/7), tòa án phúc thẩm liên bang đã ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Joe Biden tiếp tục khai triển kế hoạch mới về việc xóa nợ sinh viên, được đề ra nhằm giúp hàng triệu người có thể giảm bớt gánh nặng nợ nần phải trả hàng tháng, theo Reuters.

Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 8 của Hoa Kỳ (8th U.S. Circuit Court of Appeals) tại St. Louis đã chấp thuận yêu cầu của bảy tiểu bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo, tạm thời ngăn chặn một phần của kế hoạch giảm nợ của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ vốn chưa bị tòa cấp dưới chặn.

Vào tháng trước, thẩm phán John Ross tại St. Louis đã đưa ra phán quyết ngăn Bộ Giáo Dục tiếp tục thực hiện việc xóa nợ cho các khoản vay sinh viên theo Kế hoạch Saving on a Valuable Education (SAVE), nhưng không chặn toàn bộ kế hoạch.

Kế hoạch SAVE mang đến các điều kiện tốt hơn so với các kế hoạch cho trả nợ dựa trên thu nhập trước đây, giúp giảm bớt các khoản phải trả hàng tháng và cho phép xóa nợ sau 10 năm đối với những người có số tiền nợ gốc ban đầu là 12,000 MK hoặc ít hơn.

Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Missouri Andrew Bailey, cùng các vị Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang khác, đã yêu cầu Tòa Khu vực 8 chặn luôn phần còn lại của Kế hoạch SAVE. Tòa án đã Ok và ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời.

Trên mạng xã hội X, Bailey ca ngợi quyết định này là một “chiến thắng lớn cho những người tin vào việc mượn được thì trả được.” Ông cho rằng kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của Biden sẽ gây gánh nặng nợ nần khổng lồ lên người lao động Hoa Kỳ, với số nợ lên đến 500 tỷ MK từ các trường đại học danh giá.

Phát ngôn viên của Bộ Giáo Dục cho biết họ đang xem xét tác động của phán quyết mới này, sẽ liên lạc với những người bị ảnh hưởng trực tiếp cũng như tiếp tục quyết liệt bảo vệ kế hoạch SAVE.

Tổng thống Biden, thuộc Đảng Dân chủ, đã công bố kế hoạch này vào năm 2022 cùng với một chương trình rộng hơn, trị giá 430 tỷ MK để xóa nợ cho đến 43 triệu người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chương trình đã bị Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ chặn lại vào tháng 6/2023.

Kế hoạch SAVE, dự kiến có hiệu lực hoàn toàn từ ngày 1/7, và đã bắt đầu được triển khai một phần từ trước. Tòa Bạch Ốc cho biết kế hoạch này có thể giúp đỡ hơn 20 triệu người đang mắc nợ. Hiện đã có 8 triệu người tham gia, trong đó 4.5 triệu người không còn phải trả nợ hàng tháng. Bộ Giáo Dục cho biết đã xóa 5.5 tỷ MK cho 414,000 người vay theo kế hoạch này.

Chính quyền ước tính kế hoạch xóa nợ sinh viên sẽ tiêu tốn khoảng 156 tỷ MK trong 10 năm, nhưng các tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng chi phí thực tế có thể lên tới 475 tỷ MK.

Một thẩm phán liên bang ở Kansas đã chặn một phần của kế hoạch, nhưng Tòa Phúc thẩm Khu vực 10 tại Denver đã ra lệnh tạm hoãn một phần của phán quyết đó. Các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang yêu cầu TCPV khôi phục lại lệnh chặn ban đầu.