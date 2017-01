Trump Hứa Chỉ Mua Hàng Mỹ, Thuê Dân Mỹ, Nhưng 250 Tỉ MK/Năm Hợp Đồng Với Hãng Canada, Liên Âu, Nhật

WASHINTON – Donald Trump hôm Thứ Năm nói rằng ông sẽ thực hành 2 luật đơn giản khi làm tổng thống: Mua hàng Mỹ và thuê dân Mỹ. Nói thì dễ mà làm thì khó.Làm hài lòng các hãng Mỹ thực ra không có gì mới. Chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã thích các công ty nội địa khi tưởng thưởng các hợp đồng của chính phủ theio Luật Mua Hàng Mỹ mà đã có hiệu lực từ 83 năm. Luật này đã được thông qua vào năm 1933 trong những ngày suy tàn của chính phủ Hoover khi Đại Suy Thoái tàn phá đất nước.Tuy nhiên, luật này đã bị thủng với nhiều miễn trừ và hàng tỉ đô là được chi bởi chính phủ liên bang hàng năm cho các hàng hóa được làm ở ngoại quốc. Thí dụ, chúng có thể rẻ hơn nhiều, hay có thể không phải là nhà sản xuất Mỹ.Những lỗ thủng này là điều mà Trump trình bày như một phần của nỗ lực của ông để hoàn thành khẩu hiệu vận động của ông “Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại.”Hoa Kỳ đã tưởng thưởng khoảng 500 tỉ đô la các hợp đồng hàng năm. Hơn một nửa là miễn trừ từ Luật Mua Hàng Mỹ do các hiệp ước tự do mậu dịch với Canada, Liên Âu, Nhật Bản và những quốc gia khác. Hoa Kỳ cũng đã đồng ý với điều khoản của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WHO) cho phép các quốc gia ký tên cạnh tranh công bằng đối với các hợp đồng của chính quyền.Nhiều công ty lớn của Mỹ như General Electric GE, Caterpillar và Microft, chẳng hạn, thắng nhiều tỉ đôla trị giá các hợp đồng với chính quyền ngoại quốc. Những công ty lớn của Mỹ có thể làm mất việc làm của người Mỹ, nếu các chính quyền ngoại quốc trả đũa chống lại Hoa Kỳ vì cắt bỏ họ trong tiến trình đấu thầu.Chỉ trong năm tài khóa 2015, Ngũ Giác Đài đã chi 11.3 tỉ đôla, hay 4.1% ngân sách mua sắm của họ, trong việc mua hàng ở ngoại quốc, theo một phúc trình của Bộ này cho biết. 4/5 những thương vụ đó diễn ra dưới sự bãi bỏ Luật Mua Hàng Mỹ.