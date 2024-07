- Trump: Đài Loan phải nộp Mỹ tiền bảo kê quốc phòng - Các nhà lãnh đạo Đài Loan nói sẵn sàng chi tiền bảo kê nếu Trump thắng cử và đòi tăng tiền bảo vệ Đài Loan - JD Vance nhận vai trò ứng cử viên Phó Tổng Thống Cộng Hòa, đấu tố Biden, kể chuyện khi cầu hôn bạn gái học chung ở Yale

Người dân Palestine ở Gaza không thấy nơi nào bình an để tránh bom Israel. Quốc Hội Israel hôm Thứ Năm thông qua nghị quyết từ chối quyền lập quốc của Palestine. Trong khi Trump nói rằng Mỹ không nên giúp Ukraine chống Nga, nhưng phải cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Israel để người dân Palesitne không nổi loạn. (Photo: YT)

.

.

QUẬN CAM (VB-18/7/2024) ⦿ ---- Dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi châu Âu (ACEA) cho thấy hôm thứ Năm, các thương hiệu xe hàng đầu của Nam Hàn, Hyundai và Kia, đã chứng kiến ​​​​doanh số bán hàng tổng hợp của họ ở châu Âu giảm 4,2% trong tháng 6. Trong tháng được báo cáo, hai hãng xe này đã bán được tổng cộng 102.078 chiếc tại châu Âu. Doanh số của Hyundai Motor tăng 2,3% lên 53.172 chiếc, trong khi doanh số của Kia giảm 10,4% xuống 48.951 chiếc. Từ tháng 1 đến tháng 6, doanh số bán hàng của 2 hãng xe Nam Hàn đạt 563.862 chiếc tại châu Âu, giảm 2% so với khung thời gian tương ứng năm ngoái.

.

⦿ ---- Hiệp hội các hãng xe châu Âu đã báo cáo hôm thứ Năm rằng số lượng đăng bộ xe mới trên toàn Liên Âu vào tháng 6/2024 đã tăng 4,3%. Sự tăng trưởng được dẫn đầu bởi mức tăng đáng kể ở Ý (+15,1%), Đức (+6,1%) và Tây Ban Nha (+2,2%), mặc dù Pháp chứng kiến ​​​​mức giảm 4,8%. Trong cùng tháng, xe điện chạy bằng pin chiếm 14,4% thị trường xe Liên Âu, giảm so với mức 15,1% của năm trước. Trong khi đó, xe hybrid có thị phần tăng từ 24,4% lên 29,5%.

.

Trong nửa đầu năm 2024, số lượng đăng bộ đã tăng 4,5% lên gần 5,7 triệu chiếc, mặc dù số lượng vẫn thấp hơn 18% so với mức trước đại dịch. Các thị trường lớn nhất là Tây Ban Nha (+5,9%), Đức (+5,4%), Ý (+5,4%) và Pháp (+2,8%).

.

⦿ ---- Công ty Ford Motor đã công bố khoản đầu tư trị giá 3 tỷ USD để mở rộng sản xuất xe tải Super Duty hôm thứ Năm. Hãng xe này thông báo họ có kế hoạch bắt đầu lắp ráp xe bán tải F-Series Super Duty tại Khu lắp ráp Oakville ở Ontario (Canada), bắt đầu từ năm 2026, với mục tiêu "thúc đẩy sản xuất một trong những loại xe phổ biến và có lợi nhuận cao nhất của công ty." Động thái này sẽ bổ sung thêm sản lượng lên tới 100.000 chiếc xe tải bán chạy nhất của hãng. Khoản đầu tư này dự kiến ​​sẽ tạo ra 1.800 việc làm cho người Canada, nhiều hơn 400 việc làm so với yêu cầu ban đầu để sản xuất xe điện ba hàng ghế.

.

"Super Duty là một công cụ quan trọng đối với các doanh nghiệp và người dân trên khắp thế giới và ngay cả khi Nhà máy xe tải Kentucky và Nhà máy lắp ráp Ohio của chúng tôi hoạt động hết công suất, chúng tôi cũng không thể đáp ứng nhu cầu. Động thái này mang lại lợi ích cho khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại Ford Pro của chúng tôi ", theo Giám đốc điều hành Jim Farley nói.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia khi tham gia Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 20 sau khi có tin Tập bị đột quỵ. Theo CCTV, trích dẫn một tuyên bố của chính phủ, ông Tập đã đưa ra những nhận xét quan trọng trong hội nghị toàn thể đảng của mình. Hôm thứ Tư, mạng xã hội đưa tin Chủ tịch Trung Quốc bị đột quỵ trong cuộc họp của ĐCSTQ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chính thức phủ nhận hoặc xác nhận cho đến ngày hôm nay.

.

⦿ ---- Truyền thông Israel đưa tin Quốc hội Israel đã thông qua một nghị quyết bác bỏ hoàn toàn việc thành lập một nhà nước Palestine. Nghị quyết được thông qua tại Knesset (Quốc Hội Israel) với 68 phiếu ủng hộ và chỉ 9 phiếu chống vào đầu ngày thứ Năm. Họ nói rằng một nhà nước Palestine sẽ gây ra “mối nguy hiểm hiện hữu đối với Nhà nước Israel và công dân của nước này, kéo dài cuộc xung đột Israel-Palestine và gây bất ổn cho khu vực”.

.

Liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu với các đảng cực hữu đồng tài trợ cho nghị quyết này. Tờ Times of Israel đưa tin, đảng trung tả của lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid đã rời khỏi phiên họp để tránh ủng hộ tuyên bố này, mặc dù trước đó ông nói rằng ông ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

.

.

Mustafa Barghouti, tổng thư ký của Sáng kiến ​​Quốc gia Palestine, đã chỉ trích việc thông qua nghị quyết. “Không có đảng theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái nào từ cả chính phủ lẫn phe đối lập đều bỏ phiếu chống lại nghị quyết này,” ông viết trên X. Barghouti đăng: “Nghị quyết này thể hiện sự từ chối hòa bình với người Palestine và là một tuyên bố chính thức về việc hủy bỏ [thỏa thuận] Oslo”.

.

Tuy nhiên, quyết định này không phải là mới đối với Knesset vốn trước đây đã bác bỏ tư cách nhà nước của Palestine. Ngày càng có nhiều quốc gia công nhận tư cách nhà nước của Palestine, bao gồm Tây Ban Nha, Slovenia, Na Uy, Ireland và các quốc gia khác. Nghị quyết được đưa ra khi ông Netanyahu dự kiến ​​sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tuần tới tại Washington, DC, điều này đã gây chia rẽ giữa các nhà lập pháp Đảng Dân chủ, những người đã lên tiếng phản đối hành vi của Israel trong cuộc chiến ở Gaza.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành đã cung cấp thông tin cập nhật hôm thứ Năm, cho biết tổng số người chết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza đã tăng lên 38.848. Ngoài ra, số người bị thương hiện là 89.459. Bộ cho biết 54 người đã chết trong khu vực này trong 24 giờ qua và 95 người phải nhập viện. Các quan chức nhắc lại rằng các dịch vụ khẩn cấp không thể tiếp cận những người bị thương dưới đống đổ nát và trên đường.

.

⦿ ---- Zman Yisrael đưa tin hôm thứ Năm rằng Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ bắt đầu thủ tục bằng chứng trong vụ Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng ở Gaza vào tháng 6/2025. Theo báo cáo, các phiên điều trần lấy lời khai sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 10/2025. Tuy nhiên, ICJ vẫn chưa công bố lịch trình chính thức của các phiên điều trần. Nam Phi đã đệ đơn lên ICJ vào năm ngoái, cáo buộc Israel vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza. Israel liên tục bác bỏ các cáo buộc và coi Nam Phi là đồng minh của Hamas.

.

⦿ ---- Giám đốc Mossad (Sở Tình Báo Israel) David Barnea, quan chức Israel dẫn đầu các cuộc đàm phán gián tiếp với Hamas, cho biết hôm thứ Tư rằng một trong những yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể ngăn khả năng ngừng bắn và thỏa thuận con tin. Barnea đã trình bày với nội các an ninh những khác biệt giữa Netanyahu và nhóm đàm phán.

.

Ông cho biết vấn đề chính hiện nay là việc ông Netanyahu đòi thêm điều kiện, nhất quyết tạo ra một cơ chế để Israel giám sát những người Palestine quay trở lại phía bắc Gaza trong thời gian có khả năng ngừng bắn. Các quan chức Israel đã nói với giới truyền thông rằng ông Netanyahu đang tìm cách đảm bảo một thỏa thuận không xảy ra trước khi ông tới Washington vào tuần tới để phát biểu trước Quốc hội Mỹ và gặp Tổng thống Biden.

.

⦿ ---- CNN đưa tin, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi được cho là đã nói riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng cuộc thăm dò cho thấy Biden không thể đứng đầu trong cuộc đua tổng thống, trích dẫn bốn nguồn tin tóm tắt về cuộc gọi. Theo báo cáo, trong cuộc trò chuyện "gần đây", Pelosi nói với Biden rằng Biden có thể phá hủy cơ hội giành được Hạ viện của đảng Dân chủ vào tháng 11 nếu Biden tiếp tục tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

.

Theo một trong những nguồn tin, điều này đã khiến Biden phản ứng bằng cách nói với Pelosi rằng ông đã xem các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể giành chiến thắng, theo một trong những nguồn tin, trong khi một nguồn tin khác mô tả ông là người "phòng thủ" để biện hộ về vấn đề này. Không có nguồn nào được trích dẫn cho hãng tin biết liệu bà Pelosi có nói với Biden rằng ông nên bỏ cuộc đua hay không.

.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa JD Vance đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng này làm phó tổng thống Hoa Kỳ trong bài phát biểu của ông tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC). “Tôi chính thức chấp nhận đề cử của bạn làm phó tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” Vance tuyên bố ngay sau khi bước lên sân khấu. “Trong trí tưởng tượng điên rồ nhất của tôi, chưa bao giờ tôi có thể tin rằng mình sẽ đứng ở đây tối nay,” anh nói thêm.

.

Vance tiếp tục kể chi tiết câu chuyện cuộc đời mình và chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng “cộng đồng của ông đã phải trả giá” cho các chính sách của Biden. “Chúng ta tràn ngập hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc và fentanyl,” Vance nói và nói thêm rằng “Joe Biden đã phạm sai lầm”, khiến cộng đồng của anh ta phải “phải trả giá”.

.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa JD Vance hôm thứ Tư đã kêu gọi thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhấn mạnh cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết". Trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024, Vance lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ “gửi những người con trai của mình tham chiến chỉ khi cần thiết” đồng thời nhấn mạnh lập trường của mình chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông cho rằng cách tiếp cận của Trump thể hiện hy vọng tốt nhất của Mỹ trong việc đòi lại những gì đã mất và định vị Trump là nhà lãnh đạo có thể đảo ngược các chính sách gây thiệt hại hàng thập niên.

.

⦿ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin JD Vance kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc chia sẻ câu chuyện cầu hôn vợ mình, một người Mỹ gốc Ấn Độ, con gái của cặp vợ chồng Ấn Độ nhập cư và là 2 giáo sư đại học tại San Diego. JD Vance kể: “Chúng tôi đang học trường luật, và tôi nói với nàng, 'Em yêu, anh mang theo khoản nợ trường luật trị giá 120.000 đô la và một mảnh đất nghĩa trang trên sườn núi phía đông Kentucky.'"

.

Ban đầu, Vance đã được giới thiệu vào tối thứ Tư bởi vợ anh, Usha Chilukuri Vance, người đã nói về những khác biệt rõ ràng giữa cách cô và chồng lớn lên — cô là một người nhập cư trung lưu từ San Diego, còn anh là một gia đình miền núi Appalachian phía Đông Hoa Kỳ có thu nhập thấp. Cô gọi anh là "anh chàng ăn thịt và khoai tây", người đã trở thành người ăn chay và học nấu món Ấn Độ cho mẹ cô.

.

⦿ ---- Một cố vấn cấp cao của đảng Dân chủ tin rằng Tổng thống Joe Biden đang trở nên "dễ tiếp thu hơn" đối với những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, theo phóng viên Jeff Zeleny của CNN đưa tin hôm thứ Tư. Theo báo cáo, Biden "không còn ngang ngạnh" như trước và hiện đang tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn của mình về việc liệu Phó Tổng thống Kamala Harris có thể giành chiến thắng trước cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 hay không.

.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với Biden vào chiều thứ Bảy tại Rehoboth, nói với tổng thống rằng tốt hơn hết Biden nên rút lui khỏi cuộc đua tổng thống.

.

⦿ ---- Văn phòng của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer được coi là "suy đoán vu vơ", một báo cáo của ABC News cho rằng Schumer đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hãy bỏ cuộc đua. Nhóm của Schumer cho biết: “Trừ khi nguồn tin của ABC là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer hoặc Tổng thống Joe Biden, bản tin chỉ là suy đoán vu vơ. Lãnh đạo Schumer đã truyền đạt trực tiếp quan điểm của cuộc họp kín của mình tới Tổng thống Biden hôm thứ Bảy”.

.

Một bản tin khác chưa được xác nhận, lần này là của Axios, tuyên bố rằng Schumer đã nói với Biden hôm thứ Bảy rằng cuộc họp kín của ông có mối quan ngại sâu sắc về việc ứng cử của ông Biden. Hãng thông tấn này dẫn lời một nguồn tin giấu tên quen thuộc với cuộc họp.

.

⦿ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào chiều thứ Bảy tại Rehoboth, nói với tổng thống rằng tốt hơn hết là ông nên rút lui khỏi cuộc đua tổng thống, theo phóng viên Jonathan Karl của ABC News đưa tin hôm thứ Tư.

.

Về phần mình, Politico đưa tin Schumer đã thảo luận về các cuộc thăm dò gần đây, Đảng Dân chủ và các vấn đề gần đây nhất của tổng thống. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo khác về một lá thư dự thảo được lưu hành trong các đảng viên Đảng Dân chủ nêu bật sự cần thiết phải có thêm thời gian để tranh luận và đánh giá khả năng ứng cử của tổng thống Biden, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu ông có phải là lựa chọn tốt nhất để dẫn đầu tấm vé chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 hay không.

.

Hôm Thứ Tư, Dân Biểu Dân Chủ Adam Schiff, người đang tranh cử một ghế Thượng viện trong năm nay, đã kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống, với lý do “những lo ngại nghiêm trọng” về khả năng đánh bại Trump của Biden. Tính đến khuya hôm qua, Thứ Tư, 20 Dân biểu Dân Chủ từ tổng số 213 Dân biểu Dân Chủ và một thượng nghị sĩ Dân Chủ đã công khai kêu gọi Biden rút lui.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo lời Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành UnidosUS Janet Murguia thông báo, giải thích sự vắng mặt của ông trong sự kiện của tổ chức UnidosUS. Murguia cho biết: “Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Tổng thống Biden và ông ấy chia sẻ sự thất vọng sâu sắc vì không thể tham gia cùng chúng ta chiều nay”.

.

Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố: “Tổng Thống Biden đã được tiêm phòng và tăng cường sức khỏe và đang gặp các triệu chứng nhẹ. Ông sẽ trở lại Delaware, nơi ông sẽ tự cô lập và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ của mình trong thời gian đó”.

.

⦿ ---- Trong điện thoại của tay súng Crooks có gì? Trong cuộc họp báo riêng trước các thành viên Quốc hội hôm thứ Tư, FBI đã chia sẻ những gì họ phát hiện được trên hai chiếc điện thoại di động của Thomas Matthew Crooks: không có gì chỉ ra động cơ, nhưng rõ ràng là những hình ảnh và thông tin mang tính chính trị liên quan đến cả hai bên. Các nguồn tin của tờ New York Times cho biết các quan chức FBI mô tả lịch sử tìm kiếm và tải xuống hình ảnh của Crooks cho thấy "anh ta thường quan tâm đến những người quyền lực và nổi tiếng, không có bất kỳ khuôn mẫu ý thức hệ hay đảng phái rõ ràng nào."

.

Những cái tên được tìm kiếm: Ngoài Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump, nguồn tin của NY Times cho biết Crooks còn dùng một trong những chiếc điện thoại của mình để tìm kiếm Giám đốc FBI Christopher Wray; Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, đồng thời là thành viên của hoàng gia Anh. Các nguồn tin của CNN cho biết y cũng đã tải xuống các hình ảnh của Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Rudy Giuliani và Fani Willis.

.

Gợi ý về trầm cảm? Một trong những tìm kiếm mà Crooks đã thực hiện là "rối loạn trầm cảm nặng". CNN đưa tin dữ liệu điện thoại di động của Crooks cho thấy y đã hai lần đến địa điểm biểu tình sau khi nó được thông báo, kể cả vào ngày xảy ra vụ nổ súng. Y đã dành khoảng 70 phút ở đó.

.

Crooks là nhân viên một viện dưỡng lão, nên đã xin phép nghỉ cho ngày mai phục để ám sát Trump. Crooks xin được nghỉ làm vào thứ Bảy, được cho là đã nói với sếp rằng y có "việc phải làm", CNN đưa tin. Tin nói rằng y đã nói với các đồng nghiệp ở viện dưỡng lão rằng anh ta dự định làm việc vào Chủ nhật.

.

⦿ ---- Bloomberg hôm Thứ Ba 16/7 loan tin rằng Donald Trump cáo buộc Đài Loan “đánh cắp” hoạt động kinh doanh chip và đề nghị Đài Loan trả tiền [bảo kê] cho Mỹ để được bảo vệ trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg tại Mar-a-Lago vào ngày 25/6. Trump đã đưa ra nhận xét này với Nancy Cook của Bloomberg và các đồng nghiệp tại Tuần lễ Kinh doanh của Bloomberg, nơi cuộc phỏng vấn của ông đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm nền kinh tế Hoa Kỳ, nhiều vụ kiện pháp lý của ông, Nga và Đài Loan.

.

Cook nói với chương trình “The Big Take” của Bloomberg rằng Trump đang có tâm trạng rất tốt trong suốt cuộc phỏng vấn, phấn khích trước số lượng tiền gây quỹ tăng nhanh hơn dự kiến và các cuộc thăm dò cho thấy ông đang làm tốt và đang mở rộng bản đồ bầu cử.

Cook cho biết chủ đề về Đài Loan ở phần cuối giống như một “câu hỏi bỏ đi”, và Trump đã trả lời một cách đáng ngạc nhiên. Trump cho biết Mỹ đã là chính sách bảo hiểm của Đài Loan trong nhiều năm và không chắc liệu việc bảo vệ Đài Loan có hợp lý hay không khi Trung Quốc rất muốn điều đó.

.

Cuộc phỏng vấn của Cook sau đó đã được đăng trong bài báo “Trump về thuế, thuế quan, Jerome Powell, v.v.” do Bloomberg đăng hôm thứ Ba (16/7). Trong bài báo, Trump đã thảo luận về kế hoạch kinh tế của mình nếu ông quay trở lại nắm quyền, làm sôi sục nó đến "lãi suất thấp và thuế thấp", đồng thời nói thêm rằng có "những động lực rất lớn để hoàn thành công việc và đưa hoạt động kinh doanh trở lại đất nước chúng ta."

.

Ở phần sau của bài viết, Trump tỏ ra thờ ơ trong việc bảo vệ Đài Loan khỏi cuộc xâm lược của Trung Quốc, mặc dù Đạo luật Quan hệ Đài Loan là một cam kết chính sách đối ngoại lâu dài của Hoa Kỳ nhằm cung cấp cho Đài Loan vũ khí phòng thủ, vốn được lưỡng đảng ủng hộ rộng rãi. Trump cho biết sự hoài nghi của ông xuất phát từ khó khăn thực tế trong việc bảo vệ một quốc gia cách nửa vòng trái đất và mong muốn thuyết phục Đài Loan trả phí bảo vệ cho Hoa Kỳ.

.

Trong bài báo, Trump bày tỏ sự tức giận, cho rằng Đài Loan đã đánh cắp hoạt động kinh doanh chip toàn cầu và thu lợi lớn, trong khi Mỹ chỉ đóng vai trò như một chính sách bảo hiểm chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc. Với những trường hợp này, ông đề nghị Hoa Kỳ nên xem xét lại lập trường của mình đối với Đài Loan.

.

⦿ ---- Các nhà lãnh đạo Đài Loan đã đáp lại đề nghị của Donald Trump rằng Đài Loan nên trả tiền cho Mỹ để được bảo vệ, với việc Thủ tướng Chou Jung-tai nói rằng Đài Loan sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và Bộ Ngoại giao từ chối bình luận. Họp báo ở Đài Bắc hôm thứ Tư (17/7), Chou nói rằng chính phủ đã lưu ý đến tuyên bố của Trump. Ông cho biết Đài Loan sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn để tự vệ và đảm bảo an ninh của mình mà không cung cấp chi tiết cụ thể, theo CNA.

.

Chou lưu ý rằng Đài Loan đã tăng ngân sách quốc phòng và kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc như một phần trong cam kết quốc phòng của mình. Chou nói rằng Đài Loan rất biết ơn sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và điều này đã làm tăng ý thức của Đài Loan về trách nhiệm chung đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Chou đã trả lời những bình luận của Trump trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg được công bố hôm thứ Tư, trong đó Trump nói: “Tôi nghĩ Đài Loan nên trả tiền chi phí quốc phòng cho chúng tôi”.

.

BBC: Sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nguy kịch, Chủ Tịch Nước Tô Lâm thay mặt điều hành Đảng

Trong 6 tháng, kiều hối đổ về Sài Gòn đạt gần 5,2 tỷ USD, tăng 19,5%

⦿ ---- Nam Hàn có thể phải đối mặt với áp lực mới về việc tăng chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai, một kịch bản mà một số nhà quan sát cho rằng ngày càng có khả năng xảy ra sau khi Trump sống sót sau một vụ ám sát gần đây. Trong những tháng gần đây, Trump và các trợ lý cũ của ông đã ám chỉ qua các cuộc phỏng vấn và bài phát biểu trên phương tiện truyền thông rằng Seoul nên tăng cường đóng góp cho việc đồn trú của 28.500 binh sĩ thuộc Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn (USFK) đóng quân ở đó.Bình luận mới nhất đến từ Robert O'Brien, người từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Trump từ năm 2019 đến năm 2021. Ông nhấn mạnh Nam Hàn, một "quốc gia giàu có", nên "đóng góp lớn" vào việc chia sẻ chi phí quốc phòng. “Nam Hàn có đủ khả năng chi trả cho quốc phòng của mình,” O'Brien nói với các phóng viên Nam Hàn ở Milwaukee, Wis., hôm Thứ Ba (giờ địa phương), nơi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa đang diễn ra cho đến thứ Năm.Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã yêu cầu Nam Hàn tăng phần chi phí quốc phòng từ 900 triệu USD lên 5 tỷ USD. Các cuộc đàm phán bị đình trệ cuối cùng đã được giải quyết vào tháng 3/2021 sau khi chính quyền Biden nhậm chức, dẫn đến việc Hàn Quốc đồng ý trả 1,18 nghìn tỷ won (854 triệu USD), đánh dấu mức tăng 13,9% so với thỏa thuận năm 2019 và là mức tăng hàng năm lớn thứ ba đối với Seoul kể từ thỏa thuận năm 2019. hiệp ước bắt đầu vào năm 1991. Cha Du-hyeogn, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, cảnh báo rằng thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng có thể gặp biến động đáng kể nếu Trump tái đắc cử.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Ed Gordon của BET News rằng ông sẽ cân nhắc việc rút khỏi cuộc đua tổng thống nếu "tình trạng sức khỏe" yêu cầu như vậy. “Nếu tôi mắc bệnh nào đó nổi lên, nếu ai đó, nếu bác sĩ đến gặp tôi và nói, bạn gặp vấn đề này vấn đề kia,” Biden được cho là đã trả lời câu hỏi của người phỏng vấn liệu có điều gì khiến Biden đánh giá lại việc ở lại tranh cử hay không.Hơn 20 đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện và một thượng nghị sĩ đã kêu gọi Biden rút khỏi chiến dịch tranh cử. Theo Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC, 65% cử tri Đảng Dân chủ cho rằng đảng nên đề cử một ứng cử viên khác.⦿ ---- NBC hôm thứ Tư đưa tin, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) không có kế hoạch bắt đầu điểm danh trực tuyến để đề cử Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử tháng 11 trước tháng 8, NBC đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một bức thư mà DNC gửi cho các đại biểu. Bức thư được đưa ra sau khi New York Times đưa tin rằng cuộc bỏ phiếu đề cử Biden sẽ bắt đầu vào ngày 22/7, cũng như có thông tin cho rằng một số đảng viên Đảng Dân chủ đang tìm cách trì hoãn cuộc bỏ phiếu vì họ tin rằng các phương án khác nên được xem xét.“Bất kể điều gì có thể được báo cáo, mục tiêu của chúng tôi không phải là đi nhanh”, Thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Walz và Giám mục Leah Daughtry, đồng chủ tịch ủy ban quy tắc của DNC, viết trong phần sau. Họ nói thêm: "Không điều gì trong số này sẽ được vội vàng. Không giống như đảng chính trị lớn khác của quốc gia chúng ta, các quy tắc của chúng tôi được đặt ra trong các cuộc họp công khai, gắn liền với điều lệ của Đảng và truyền thống của đảng", họ nói thêm và lưu ý rằng quá trình bỏ phiếu sẽ kết thúc trước đại hội đảng Dân chủ bắt đầu vào ngày 19 tháng 8.⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với Fox News hôm thứ Tư rằng ông sẽ yêu cầu Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle từ chức để đáp trả vụ ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trump, người được Mật vụ bảo vệ, đã bị bắn sướt tai tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania và một người tham dự cuộc biểu tình đã thiệt mạng tại sự kiện này. Johnson nói rằng những gì đã xảy ra là "không thể tha thứ được" và ông sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra an ninh của Trump tại sự kiện.Trước đó, cô Cheatle bác bỏ khả năng từ chức nhưng khẳng định Sở Mật vụ cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều tương tự không xảy ra nữa. Trong khi đó, con trai của Trump, Donald Jr., khẳng định chắc chắn đã có "một vi phạm nghiêm trọng nào đó" khiến kẻ xả súng mang súng leo lên mái nhà giữa sự hiện diện của an ninh như vậy.⦿ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith hôm thứ Tư đã nộp đơn kháng cáo chống lại phán quyết vào đầu tuần này của Thẩm phán liên bang tòa án Florida Aileen Cannon bác bỏ vụ án tài liệu mật hình sự chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Kháng cáo của Smith, dự kiến, sẽ được xét xử tại Tòa kháng án Liên bang khu vực 11 ở Atlanta, nơi xem xét các vụ việc phát sinh từ các tòa án liên bang Florida.Cannon hôm thứ Hai đã dẹp bỏ vụ kiện chống lại Trump và hai đồng phạm, phán quyết rằng việc bổ nhiệm Smith để truy tố các vụ án liên quan đến cựu tổng thống đã vi phạm điều khoản bổ nhiệm của Hiến pháp Hoa Kỳ. Trump bị Smith truy tố về tội trộm và giấu các tài liệu mật của chính phủ tại dinh thự câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông sau khi rời Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021 và cố gắng giấu chúng khỏi các quan chức chính phủ đang tìm cách trả lại chúng.Peter Carr, phát ngôn viên của Smith, cho biết hôm thứ Tư, "Chúng tôi không có bình luận nào ngoài việc nộp đơn vào thời điểm này." Carr hôm thứ Hai đã nói rằng việc bác bỏ vụ án của Cannon "đi chệch khỏi kết luận thống nhất của tất cả các tòa án trước đây đã xem xét vấn đề Bộ trưởng Tư pháp được ủy quyền theo luật định để bổ nhiệm một Công tố đặc biệt."⦿ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ Adam Schiff, D-Burbank, là đảng viên Đảng Dân chủ mới nhất kêu gọi Tổng thống Joe Biden chấm dứt tái tranh cử. Trong một tuyên bố độc quyền với Los Angeles Times, nhà lập pháp cấp cao của đảng Dân chủ và người dẫn đầu trong cuộc đua vào thượng viện California cho biết “đất nước của chúng ta đang ở ngã ba đường” và đã đến lúc tổng thống Biden “truyền ngọn đuốc [cho thế hệ trẻ]”.Schiff nói với tờ báo: “Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ làm suy yếu nền tảng nền dân chủ của chúng ta và tôi thực sự lo ngại về việc liệu Tổng thống có thể đánh bại Donald Trump vào tháng 11 hay không”. Schiff cho biết, mặc dù “lựa chọn rút khỏi chiến dịch tranh cử là của riêng Tổng thống Biden”, nhưng ông yêu cầu tổng thống “bảo đảm di sản lãnh đạo của mình”, lưu ý rằng ông sẽ hoàn toàn ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng, ngay cả khi đó là Biden.Schiff đang tranh cử ở California thuộc đảng Dân chủ cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ghế từng do cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein nắm giữ trong cuộc chạy đua với cựu ngôi sao của Dodgers, Steve Garvey. Theo East Bay Times, “Lời kêu gọi Biden từ chức của Schiff được đưa ra một ngày sau khi có thông tin cho rằng Garvey đã gây quỹ tranh cử cao hơn Schiff từ tháng 4 đến tháng 6”.Ít nhất 19 thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện và một thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ – Peter Welch của Vermont – đã kêu gọi Biden rút lui. Biden đã nhiều lần từ chối một cách dứt khoát những lời kêu gọi từ chức, nhấn mạnh rằng ông dự định tiếp tục tham gia cuộc đua và giành chiến thắng vào tháng 11.⦿ ---- Một tài khoản mạng xã hội cực hữu nổi tiếng đã nhắm mục tiêu một giáo sư Đại học Lutheran California vì một bình luận được đăng lên Facebook, nhưng các quan chức của trường cho biết bài đăng này là “giả mạo”. Louise Kelly, phó giáo sư về khoa học thể dục, bị cho là đã trả lời một bài đăng trên Facebook của Fox News về vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump rằng: “Tôi hy vọng lần sau họ không bắn trượt và tôi thực sự hy vọng đây cũng không phải là nỗ lực cuối cùng... Tôi rất muốn tự mình làm điều đó nếu tôi không ở quá xa.”Điều này đã dẫn đến một bài đăng từ Libs của TikTok, một tài khoản cực hữu và chống LGBTQ do Chaya Raichik điều hành. Gắn thẻ (tag) cả trường đại học và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tài khoản này hôm thứ Hai đã đăng ảnh chụp màn hình bình luận và trang của phân khoa đại học của Kelly trên trang web của CLU. “Xin chào [Cal Lutheran], đây có phải là nhân viên của bạn không?” Libs của TikTok được đăng lên X.Trong một tuyên bố đăng lên Instagram, CLU gọi bình luận được cho là của Kelly là “giả mạo”, đồng thời nói thêm rằng cô Kelly “đã liên hệ với cảnh sát về các lựa chọn pháp lý của cô”. Tuyên bố viết: “Không cần phải nói, những nhận xét như thế này hoàn toàn không phù hợp và không thể chấp nhận được”. Các quan chức của CLU cho biết họ đang liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương về “những bình luận chống lại Giáo sư Kelly và tổ chức”.Kể từ sáng thứ Tư, hồ sơ của Kelly không còn xuất hiện trong danh bạ giảng viên trên mạng của trường, nhưng trường nói với KTLA rằng cô vẫn đang làm việc cho trường. Người phát ngôn của trường, Mark Berry, nói rằng có vẻ như ảnh chụp màn hình trong bài đăng của Libs of TikTok đã được chỉnh sửa để bao gồm ảnh và tên của Kelly nhằm làm cho nó có vẻ như cô ấy đã viết bình luận đó trong khi thực tế không phải vậy. Berry cho biết thêm, trong nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của cô ấy, hồ sơ đã bị gỡ xuống.⦿ ---- Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo tổng hợp do Tập đoàn X.AI của Elon Musk phát triển đã không cung cấp thông tin chính xác về các sự kiện xảy ra vào ngày 13 tháng 7 tại Pennsylvania, trong đó cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với một vụ ám sát, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư .Theo ảnh chụp màn hình các báo cáo của Grok do giới truyền thông tổng hợp, chatbot đã trình bày sai sự thật và các nhân vật chính, chệch mục tiêu của Musk là thúc đẩy nó trở thành nhà sản xuất tin tức do AI tạo ra. Grok, rằng nó nhằm mục đích xem qua hàng triệu bài đăng của người dùng trong X, sau đó tạo ra các tiêu đề và câu chuyện, không thể phân biệt giữa lời mỉa mai với sự thật có thật vì nó đã nêu tên Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và một diễn viên là nạn nhân của vụ xả súng."Những gì chúng tôi đang làm trên nền tảng X là chúng tôi đang tổng hợp. Chúng tôi đang sử dụng AI để tổng hợp thông tin đầu vào tổng hợp từ hàng triệu người dùng […] Tôi nghĩ đây thực sự sẽ là mô hình tin tức mới," phương tiện truyền thông đã trích dẫn Musk hồi tháng Sáu.⦿ ---- Thị trưởng Paris Anne Hidalgo hôm thứ Tư đã ngâm mình trên sông Seine, thực hiện lời hứa chứng tỏ rằng tuyến đường thủy bị ô nhiễm lâu nay đủ sạch để tổ chức các cuộc thi bơi lội trong Thế vận hội 2024 cũng như một phần của lễ khai mạc, giờ chỉ còn 9 ngày nữa. Các cuộc kiểm tra chất lượng nước hàng ngày vào đầu tháng 6 cho thấy mức độ không an toàn của vi khuẩn E. coli, sau đó là những cải thiện gần đây.Mặc bộ đồ lặn và đeo kính bảo hộ, Hidalgo lao xuống sông gần Tòa thị chính, văn phòng của cô và Nhà thờ Đức Bà. Người đứng đầu Paris 2024 Tony Estanguet và quan chức chính phủ hàng đầu của khu vực Paris, Marc Guillaume, đã tham gia cùng cô, cùng với những vận động viên bơi lội từ các câu lạc bộ bơi lội địa phương.“Sông Seine thật tuyệt vời,” Hidalgo nói từ dưới nước. Sau khi nổi lên, cô ấy tiếp tục khen ngợi: “Nước rất rất trong. Có chút ngầu nhưng cũng không tệ lắm.” Cô cũng cho biết hôm nay là “một giấc mơ” và là “bằng chứng cho thấy chúng tôi đã đạt được rất nhiều công việc”, ám chỉ “kế hoạch bơi lội” của thành phố được đưa ra vào năm 2015.Họ bơi xuôi dòng sông khoảng 100 mét, chuyển đổi giữa bơi trườn và bơi ếch. Estanguet, người đã có ba huy chương vàng Olympic môn chèo thuyền, cho biết: “Sau hai mươi năm chơi thể thao trên sông, tôi thấy thật đáng ngưỡng mộ khi chúng tôi đang cố gắng làm sạch nó”.⦿ ---- Hải quân Hoa Kỳ đã minh oan cho 256 thủy thủ da đen bị trừng phạt oan uổng vào năm 1944 sau một vụ nổ cảng kinh hoàng khiến hàng trăm quân nhân thiệt mạng và vạch trần tiêu chuẩn kép phân biệt chủng tộc trong các cấp bậc tách biệt khi đó. Vào ngày 17/7/1944, đạn dược đang được chất lên một tàu chở hàng đã phát nổ, gây ra vụ nổ thứ cấp làm bốc cháy 5.000 ton (4.535 metric tonnes) chất nổ tại trạm vũ khí hải quân Port Chicago gần San Francisco.Vụ nổ đã giết chết 320 thủy thủ và dân thường, gần 75% trong số đó là người da đen và 400 nhân viên khác bị thương. Các thủy thủ da đen sống sót phải nhặt hài cốt người và dọn dẹp hiện trường vụ nổ trong khi các sĩ quan da trắng được phép nghỉ để hồi phục sức khỏe. Bến tàu là nơi cung cấp đạn dược quan trọng cho các lực lượng ở Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai, và công việc chất hàng lên những con tàu đó chủ yếu được giao cho các thủy thủ da đen nhập ngũ do các sĩ quan da trắng giám sát.Trước vụ nổ, các thủy thủ da đen làm việc tại bến tàu đã bày tỏ lo ngại về hoạt động bốc hàng. Ngay sau vụ nổ, họ được lệnh quay trở lại tàu xếp hàng mặc dù không có thay đổi nào được thực hiện để cải thiện độ an toàn. Các thủy thủ từ chối, nói rằng họ cần được đào tạo về cách xử lý bom an toàn hơn trước khi quay trở lại.Những gì tiếp theo đã ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời họ, bao gồm cả những hình phạt khiến họ không thể giải ngũ danh dự ngay cả khi đại đa số quay trở lại làm việc tại bến tàu dưới áp lực to lớn và phục vụ trong suốt cuộc chiến. Năm mươi thủy thủ kiên quyết tuân theo các yêu cầu về an toàn và huấn luyện đã bị xét xử theo nhóm với tội danh âm mưu nổi loạn và bị kết án và tống vào tù.⦿ ---- Colorado: Sân bay Quốc tế Denver ở Colorado nói, những món đồ bất thường nhất được chuyển qua khu vực thất lạc và tìm thấy bao gồm thịt nai sừng tấm (elk meat) và một chiếc cưa đĩa. Các quan chức cho biết, sân bay, nơi đón trung bình hơn 2000.000 khách du lịch mỗi ngày, tiếp nhận khoảng 150 đến 200 đồ thất lạc mỗi ngày. Người giám sát thất lạc và tìm thấy Noelle Aguirre cho biết, nhiều đồ vật được chuyển đến cửa sổ đồ thất lạc không có gì đáng ngạc nhiên.Aguirre nói với KMGH-TV: “Năm sản phẩm hàng đầu là túi xách, giấy tờ tùy thân, kính, đồ điện tử và trang sức”. Các mặt hàng khác thì khác thường hơn một chút. Người bị thất lạc và tìm thấy hiện đang cầm một chiếc cưa đĩa và một bình điện ắc quy xe nâng (forklift battery). Một số phát hiện trước đây của cơ quan này bao gồm thịt nai sừng tấm, bình đựng tro cốt và chó bị bỏ quên trong gara đỗ xe.Các đồ vật thất lạc và tìm thấy được sân bay giữ lại trong 30 ngày. “Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để trả lại những món đồ này cho chủ nhân”, Aguirre nói. Một cuộc khảo sát về các khách sạn ở châu Âu được công bố hồi đầu năm nay cho thấy một số đồ thất lạc bất thường nhất bị bỏ lại trong phòng khách bao gồm toàn bộ trang phục chú hề, một con mắt thủy tinh, răng giả và nhiều chân tay giả.⦿ ---- Sóng biển California nguy hiểm, cuốn 2 người chết. Hai người thiệt mạng hôm thứ Ba sau khi bị sóng đánh và cuốn ra biển ở Santa Cruz, California. Sở cứu hỏa cho biết các nạn nhân đã bị cuốn trôi khỏi một số tảng đá dọc theo West Cliff Drive gần David Way vào khoảng 6:15 giớ chiều. Những người ứng cứu đầu tiên đến nơi đã phát hiện các nạn nhân đang úp mặt xuống nước. Những người cứu hộ đã nhảy xuống biển và kéo nạn nhân lên một chiếc thuyền gần đó, nhưng nhân viên cấp cứu không thể cứu họ. Sở cứu hỏa Santa Cruz và các cơ quan liên minh muốn nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quay lưng lại với biển và phải cảnh giác đến điều kiện thủy triều.⦿ ---- Một học khu ở Nam California đang tham gia vào cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với tiểu bang về chính sách nhận dạng giới tính của học khu đã kiện Thống đốc Đảng Dân chủ Gavin Newsom hôm thứ Ba về luật mới cấm học khu tiết lộ với phụ huynh về các nhận dạng giới tính của con họ (Thí dụ về luật mới: nếu trường thấy học sinh lộ biểu hiện đồng tính hay đổi tính, trường không có quyền thông báo với phụ huynh).Học khu Thống nhất Chino Valley Unified School District và một số phụ huynh cho rằng luật này vi phạm các quyền của phụ huynh được bảo vệ theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Emily Rae, luật sư đại diện cho khu học chánh, cho biết trong một tuyên bố: “Các quan chức nhà trường không có quyền giữ bí mật với phụ huynh, nhưng phụ huynh có quyền hiến định để biết con cái họ đang làm gì ở trường”.Tuy nhiên, người phát ngôn của Newsom, Izzy Gardon, gọi vụ kiện là “vô cùng nghiêm trọng” và cho biết luật mới “bảo vệ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái”. Gardon cho biết trong một email: “Luật California đảm bảo trẻ vị thành niên không thể thay đổi tên hoặc giới tính một cách hợp pháp mà không có sự đồng ý của phụ huynh và phụ huynh tiếp tục được đảm bảo và có toàn quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục của học sinh phù hợp với luật liên bang. Chúng tôi tin tưởng rằng nhà nước sẽ nhanh chóng thắng thế trong trường hợp này.”Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta đã kiện Chino Valley Unified về một quy định được hội đồng quản trị thông qua năm ngoái yêu cầu nhân viên nhà trường phải thông báo cho phụ huynh nếu con họ thay đổi nhận dạng giới tính hoặc đại từ [xưng hô]. Bonta cho biết luật pháp phân biệt đối xử với những học sinh không tuân theo giới tính. Một thẩm phán đã tạm dừng chính sách này trong khi vụ việc diễn ra và khu học chánh sau đó đã cập nhật quy tắc để yêu cầu rộng rãi phụ huynh phải được thông báo nếu con họ yêu cầu thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hồ sơ học sinh của họ. Các nhóm ủng hộ LGBTQ+ ca ngợi luật mới của California, trong khi những người phản đối cho rằng lệnh cấm khiến trường học khó minh bạch hơn với phụ huynh.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát Huntington Beach đã bắn một người đàn ông vào tối thứ Ba, ngày 16 tháng 7, bên ngoài trạm xăng Arco trên đường Goldenwest Street và Heil Avenue, nhà chức trách cho biết. Cảnh sát được cử đến ngã tư vào khoảng 11 giờ đêm. Cảnh sát Huntington Beach cho biết hôm thứ Ba về “một cuộc gọi yêu cầu phục vụ”.Bản tin cảnh sát viết: “Cảnh sát đã liên lạc với một người đàn ông trưởng thành và một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đã xảy ra. Người này đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương và hiện đang được điều trị. Không có cảnh sát hoặc người ngoài cuộc nào bị thương.” Thông tin không có sẵn ngay lập tức về tình trạng hoặc danh tính của người đàn ông.⦿ ----. Theo Đài BBC Tiếng Việt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung điều trị bệnh, Chủ tịch nước Tô Lâm được giao điều hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thông báo ngày thứ Năm 18/7 của Bộ Chính trị cho biết. Theo TTXVN, chiều 18/7, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã "trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Sao vàng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108". Theo TTXVN, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố quyết định và trao Huân chương Sao vàng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một nhà quan sát từ Hà Nội nói với BBC rằng, huân chương này là quan trọng nhất trong các huân chương và theo thông lệ, thường là để thưởng cho những cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, hoặc đã qua đời. Ít nhất là từ năm 2009 tới nay, những cá nhân nhận Huân chương Sao Vàng đều là sau khi họ đã qua đời.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Công Luận. Lượng kiều hối đổ về TP.HCM tăng 19,5% trong nửa đầu năm 2024, đạt gần 5,2 tỷ USD. Ghi nhận của NHNN trong 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy lượng kiều hối được chuyển về TP.HCM đã đạt gần 5,2 tỷ USD. So với cùng kỳ, lượng kiều hối chuyển về thành phố đã tăng thêm 19,5% cho thấy nguồn lực tích cực từ kiều bào đối với sự phát triển kinh tế trong nước. Nguyên nhân khiến lượng kiều hối gửi về TP.HCM gia tăng trong nửa đầu năm được cho là bởi yếu tố tích cực đến từ thị trường lao động quốc tế. Sự ổn định của môi trường chính trị trong khu vực Châu Á đã giúp cải thiện việc làm và thu nhập của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó thúc đẩy lượng kiều hối tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2024.⦿ ---- HỎI 1: Kích thước nhà thu hẹp, hành lang khó đi hơn, vì giá vật liệu tăng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khi kích thước ngôi nhà bị thu hẹp, hành lang trở nên chật hẹp. Đó là theo một báo cáo mới công bố trong tháng này của John Burns Research and Consulting, xem xét cơ cấu nguồn cung nhà ở mới ở Mỹ dự kiến sẽ thay đổi như thế nào trong những năm tới. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, diện tích trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình mới được bán vào năm 2023 là 2.286 feet vuông - giảm so với 2.328 feet vuông vào năm 2022. Dữ liệu điều tra dân số chỉ ra rằng kích thước trung bình của những ngôi nhà dành cho một gia đình đã giảm kể từ năm 2014, khi nó đạt mức cao nhất là 2.526 feet vuông.Mikaela Arroyo, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết dựa trên các loại nhà mà kiến trúc sư cho biết họ đang thiết kế, người tiêu dùng có thể mong đợi những ngôi nhà tiếp tục nhỏ hơn và bố cục của chúng gọn gàng hơn. Con số này ngang bằng với kết quả từ các cuộc khảo sát khác mà công ty tư vấn đã thực hiện trong những năm gần đây. Theo John Burns, năm ngoái, khoảng 25% sơ đồ mặt bằng do các kiến trúc sư thiết kế đã được thu nhỏ lại để cắt giảm chi phí.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Đạp xe đạp đi làm sẽ giảm cơ nguy tử vong sớm 47%, giảm rủi ro chết vì ung thư 51%?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy đạp xe đi làm có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn và giảm nguy cơ tử vong. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người đi làm bằng xe đạp có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 47%. Kết quả cho thấy họ cũng ít có khả năng mắc bệnh tim, ung thư và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.Các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Ba trên tạp chí BMJ Public Health rằng đi bộ đi làm cũng mang lại một số lợi ích về sức khỏe, nhưng việc đi lại bằng xe đạp mang lại sự tăng cường sức khỏe mạnh mẽ nhất cho con người. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc đi lại bằng xe đạp có liên quan đến: Nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 51%; Nguy cơ nhập viện vì ung thư thấp hơn 24%.Chi tiết: