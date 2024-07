Cảnh sát Thái Lan họp báo: 2 người Mỹ gốc Việt và 4 công dân Việt Nam chết trong cùng 1 phòng khách sạn Bangkok vì bị đầu độc. Sát thủ đầu độc 5 người, rồi uống trà tẩm cyanide tự sát.

.

- Thái Lan: 2 người Mỹ gốc Việt và 4 công dân VN chết trong cùng 1 phòng khách sạn Bangkok. Sát thủ đầu độc 5 người, rồi uống trà tẩm cyanide tự sát.

- Tập Cận Bình đột quỵ (tin chưa được TQ xác nhận hay bác bỏ)

- TT Biden xem xét cải cách lớn đối với Tòa Tối cao Mỹ, như giới hạn nhiệm kỳ, đạo đức thẩm phán, sửa hiến pháp để loại bỏ quyền miễn truy tố của tổng thống

- Trump cáo buộc đảng Dân chủ tấn công Tòa Tối cao và cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống.

- Nga thú nhận: nói chuyện với Trump dễ hơn.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vuốt ve Trump

- Lara Trump (con dâu Trump) phát biểu, tung hô Trump

- Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ điều tra về việc bố trí an ninh của Trump trong vụ ám sát hụt

- Các cựu đối thủ nói trong Đại hội RNC: Nikki Haley, Ron DeSantis tuyên bố ủng hộ Trump

- Milwaukee: bắt 1 người mang theo khẩu súng AK-47 và mặt nạ trượt tuyết gần nơi tổ chức Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC)

- TT Biden: tôi biết cách điều hành đất nước

- TT Biden kêu gọi lệnh cấm súng trường kiểu AR, vì súng đạn là nguyên nhân hàng đầu giết trẻ em ở Mỹ.- Iran bác bỏ các bản tin của FBI rằng Iran âm mưu ám sát Trump.

- Mỹ: FBI tăng bảo vệ Trump, vì Iran âm mưu ám sát Trump.

- Người lính cứu hỏa chết khi che cho gia đình trong vụ nổ súng là cháu của 1 cựu chính trị gia Nam Calif.

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi TNS Dân chủ Bob Menendez hãy từ chức sau khi bị Tòa xử có tội nhận hối lộ, nhưng Menendez nói sẽ kháng cáo

- Peter Navarro (Cố vấn thương mại của Trump) vừa ra tù là tới Đại hội Cộng Hòa diễn văn

- 2 đại gia chủ công ty Andreessen Horowitz theo gương Elon Musk ủng hộ Trump

- Bà Hillary Clinton chỉ trích việc Trump chọn TNS Vance làm Phó: chỉ vì Vance vu khống bầu cử 2020 là gian lận

- Tay súng Crooks là người bị bắt nạt từ thời đi học, nhưng kín đáo và hiền lành khi làm việc ở viện dưỡng lão

- Có 3 tay súng bắn tỉa của cảnh sát trong cùng tòa nhà với tay súng Crooks nhưng phản ứng không kịp

- 1 Dân Biểu Dân Chủ ẩn danh nói sẽ thua thê thảm nếu Biden là ứng cử viên Dân Chủ, bị Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) chỉ trích là hãy về hưu đi, vì Biden sẽ thắng lớn

- Kinh tế Mỹ tăng tốc: đơn xin vay tiền mua nhà tăng 3,9% trong tuần

- Hãng dược J&J doanh thu quý 2 tăng 4,3%

- WTO lên án TQ thiếu minh bạch về bao cấp xe điện

- Gaza: 38.794 người chết, 89.364 người bị thương vì quân Israel tấn công

- Cựu Thiếu tướng tình báo Syria vào Mỹ định cư theo chính sách đoàn tụ và khai gian, giấu lý lịch, đã bị bắt

- Cựu viên chức CIA hoat động cho tình báo Nam Hàn, bị Mỹ bắt, truy tố

- Tổng thống Nam Hàn: liên minh Hàn-Mỹ trở thành liên minh "dựa trên vũ khí nguyên tử"

- California: từ án chung thân ở Ý, dẫn độ về Mỹ thọ án quản chế ạti gia trong 11 năm 4 tháng

- Sức mạnh kinh tế TQ gây lo ngại các nước giàu, trong đó 75% dân Mỹ xem TQ là đối thủ, nhưng được nhìn là tích cực ở nhiều nước nghèo.

- Biên giới Mỹ/Mexico: bắt giữ vì vượt biên trái phép từ Mexico đã giảm 29% trong tháng 6

- Thống đốc ký luật biến California thành tiểu bang đầu tiên cấm các trường học thông báo cho cha mẹ về căn cước giới tính các học sinh

- Quận San Bernadino: bố ráp, bắt 22 người, 18 súng và thu hồi ma túy

- Quận Cam: bắt 1 huấn luyện viên thể dục trung học ở Santa Ana vì gạ sex nữ sinh

- San Jose: khánh thành tượng đài chiến binh VNCH và Hoa Kỳ ở Vườn Di sản Việt Nam

- Virginia: Minh Hà Nguyễn, 57 tuổi, chết đuối

- TIN VN. Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

- HỎI 1: Hầu hết giới trẻ Gen Z đang chuyển sang TikTok để tìm kiếm lời khuyên về sức khỏe vì nhanh và miền phí? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Người Mỹ sống sót sau đột quỵ: nhiều khả năng sống sót lâu dài hơn, nhưng chỉ đúng với người da trắng hơn là người Mỹ da đen? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-17/7/2024) ⦿ ---- Kinh tế Mỹ tăng tốc: đơn xin vay tiền mua nhà tăng. Cuộc khảo sát đơn xin vay thế chấp hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) công bố hôm thứ Tư cho thấy số đơn đăng ký thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 3,9% trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 7.

.

Chỉ số Thị trường tăng từ 206,1 được ghi nhận vào tuần trước lên 214,1. Trong cùng khung thời gian, Chỉ số tái cấp vốn (Refinance Index) đã tăng từ 532,3 lên 613,0. Mặt khác, Chỉ số Mua hàng giảm từ 144,3 xuống 140,4. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm giảm từ 7,00% xuống 6,87%.

.

⦿ ---- Hãng dược Johnson and Johnson (J&J) hôm thứ Tư đã công bố rằng tổng doanh thu của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 lên tới 22,4 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu của công ty đã giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 1,93 USD trong quý được báo cáo. Trong khi đó, thu nhập ròng của công ty đứng ở mức 4,7 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của công ty đã giảm 1,36% trong thời gian giao dịch trước giờ tiếp thị, được bán ở mức 148,96 USD mỗi cổ phiếu.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã bị đột quỵ trong cuộc họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo những tin đồn chưa được xác nhận lan truyền trên mạng xã hội tuyên bố hôm thứ Tư. Các bản tin, được cho là bắt nguồn từ một blog YouTube do nhà bất đồng chính kiến ​​​​Trung Quốc Jennifer Zeng tạo ra, đã thu hút sự chú ý đến những hậu quả tiềm tàng đối với giới lãnh đạo Trung Quốc và chính trường thế giới. Vẫn chưa có xác nhận chính thức từ nhà nước Bắc Kinh.

.

⦿ ---- Thiếu minh bạch... Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tiết lộ hôm thứ Tư trong bản đánh giá của mình rằng họ không thể “hiểu sâu hơn về mức hỗ trợ tài chính cho một số lĩnh vực được giao dịch nhiều”, bao gồm xe điện, chất bán dẫn và thép. Tổ chức này giải thích: “Hai thông báo được gửi tới WTO trong thời gian xem xét và các câu trả lời do Trung Quốc cung cấp không giúp Ban Thư ký có được bức tranh tổng thể rõ ràng về các chương trình hỗ trợ của Trung Quốc”. Tóm lại, WTO cho biết có “sự thiếu minh bạch tổng thể”.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng số người thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã lên tới 38.794. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 89.364 người đã bị thương tại khu vực bị chiến tranh tàn phá kể từ ngày 7/10. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến 81 người Palestine thiệt mạng, trong khi 198 người bị thương trong 24 giờ qua, trong đó nhiều nạn nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát.

.

⦿ ---- Một cựu Thiếu tướng tình báo Syria, 72 tuổi, đã sống bình an tại Mỹ và dự kiến ​​bay khỏi Los Angeles vào thứ Tư tuần trước đã bị bắt và bị truy tố tội nói dối về vai trò lãnh đạo của mình tại một trong những nhà tù khét tiếng nhất ở Syria nhằm giành được quyền công dân Hoa Kỳ. Samir Ousman al-Sheikh là thường trú nhân của Los Angeles kể từ năm 2020 và bị cáo buộc gian lận nhập tịch — cụ thể là đưa ra nhiều câu trả lời sai khi được hỏi liệu y có bức hại bất kỳ ai vì niềm tin chính trị của họ hay vai trò trong bất kỳ vụ giết người nào hay không.

.

Al-Sheikh nguyên điều hành nhà tù Adra của Syria và từng là chỉ huy cảnh sát, sĩ quan tình báo và thiếu tướng. Y đã lên kế hoạch đáp chuyến bay một chiều đến Beirut, thủ đô Lebanon, vào thời điểm bị bắt. Vợ của Al-Sheikh lần đầu tiên nhập tịch Hoa Kỳ và sau đó nộp đơn đoàn tụ xin chồng cùng cô đến Los Angeles. Cựu tướng Syria đã đến thành phốL.A. bằng thẻ xanh vào tháng 3 năm 2020 và bắt đầu quá trình nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Nằm vùng cho Nam Hàn, bị Mỹ bắt. Hoa Kỳ cáo buộc một cựu phân tích gia của CIA đã làm đại lý cho Nam Hàn để đổi lấy hàng hóa và trải nghiệm xa xỉ - túi xách Bottega Veneta và Louis Vuitton, áo khoác Dolce & Gabbana và bữa tối tại các nhà hàng được gắn sao Michelin. Reuters đưa tin về một bản cáo trạng được công bố hôm thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan cáo buộc co Sue Mi Terry, 54 tuổi, đã thúc đẩy các quan điểm chính sách của Nam Hàn, chia sẻ thông tin mật của chính phủ Hoa Kỳ với các quan chức tình báo Nam Hàn và sắp xếp cho các quan chức chính phủ Nam Hàn tiếp cận các quan chức Hoa Kỳ và không đăng ký làm đại lý nước ngoài theo quy định của pháp luật.

.

Terry là nhà phân tích cấp cao của CIA từ năm 2001 đến năm 2008 và đứng đầu các vấn đề về Đại Hàn, Nhật Bản và vùng Châu Đại dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ từ năm 2008 đến năm 2009. Bà không còn là nhân viên chính phủ Hoa Kỳ khi được cho là bắt đầu làm điệp viên Nam Hàn từ năm 2013 sau khi gặp một sĩ quan tình báo đang đóng giả nhà ngoại giao cho Nam Hàn tại Liên Hợp Quốc. Cô hiện là thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations), nơi này đã buộc cô tạm nghỉ hành chính không lương.

.

Một cuộc phỏng vấn năm 2023: The Washington Post đưa tin rằng trong một cuộc phỏng vấn tự nguyện với FBI vào tháng 6/2023, Terry tự mô tả mình là "nguồn tin" cho Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn và cũng chia sẻ rằng cô đã "từ chức thay cho việc chấm dứt hợp đồng" với CIA. sau khi có câu hỏi liên quan đến mối liên hệ của cô với các sĩ quan tình báo Nam Hàn.

.

Cáo buộc: Cô ấy bị truy tố 2 trọng tội: không đăng ký theo Đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài (FARA) và âm mưu vi phạm FARA. Reuters lưu ý rằng Nam Hàn không phải là bị đơn trong vụ án. Ngoài các hàng hiệu được tặng, cô còn bị cáo buộc nhận ít nhất 37.000 USD tài trợ bí mật cho một chương trình chính sách mà cô kiểm soát.

.

Bằng chứng bị cáo buộc: Politico đưa tin các hình ảnh camera giám sát có trong bản cáo trạng được cho là cho thấy một đặc vụ Nam Hàn mua một chiếc túi xách Louis Vuitton với Terry tại một cửa hàng ở Washington và cả hai cùng nhau ra khỏi cửa hàng, trong khi đặc vụ Nam Hàn cầm túi mua sắm.

.

Tờ New York Times đưa tin, "Bản cáo trạng nói rằng cô còn giới thiệu các điệp viên với các nhân viên quốc hội, một hành động mà cô mô tả là 'đưa con sói vào'". CNN đưa tin Terry là một phần của cuộc họp giao ban chính sách không chính thức của Bắc Hàn với sự tham gia của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào tháng 6/2022. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô được cho là đã đưa cho người quản lý (Nam Hàn) của mình "những ghi chú viết tay chi tiết" về những gì đã được thảo luận.

.

Từ luật sư của cô: "Những cáo buộc này là vô căn cứ và bóp méo công việc của một học giả và nhà phân tích tin tức nổi tiếng với sự độc lập và nhiều năm phục vụ Hoa Kỳ. Trên thực tế, cô ấy là người chỉ trích gay gắt chính phủ Nam Hàn trong thời gian bản cáo trạng này cáo buộc rằng cô đã hành động thay mặt cho họ. Một khi sự thật được làm sáng tỏ thì rõ ràng là chính phủ Mỹ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng."

.

⦿ ---- Thành viên đầu tiên của gia đình Trump đã lên sân khấu vào ngày thứ 2 của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa hôm thứ Ba. Lara Trump, vợ của Eric, con trai Donald Trump và là một trong hai đồng chủ tịch mới của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, đã đưa ra bài phát biểu bế mạc đêm thứ nhì, theo New York Times đưa tin. Chủ đề của ngày hôm đó là "Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại" theo AP và các chủ đề bao gồm nhập cư, ma túy và tội phạm.

.

Nhưng Lara Trump cho biết cô đã thay đổi trọng tâm bài phát biểu của mình sau khi bố chồng cô bị bắn tại cuộc biểu tình ở Pennsylvania hôm thứ Bảy, tờ Wall Street Journal đưa tin. Cô nói: “Nếu Donald Trump đã cho chúng ta thấy điều gì đó thì đó là khi cảm thấy không thể tiếp tục, đó là lúc chúng ta phải tiếp tục. Thứ Bảy tuần trước là một lời nhắc nhở chói tai rằng chúng ta, những người Mỹ, phải luôn nhớ rằng có nhiều điều đoàn kết chúng ta hơn là chia rẽ chúng ta.”

.

Cô nói thêm rằng bố chồng cô là "chính xác những gì đất nước này cần lúc này", tờ USA Today đưa tin. Cô nói về thành công của Trump trong kinh doanh và sau đó là trên truyền hình, đồng thời lưu ý rằng Trump “quyết định cống hiến” thay vì nghỉ hưu. Trong khi đó, tờ Financial Times xem xét những người trong gia đình Trump dường như đang chuyển sang các vị trí cấp thấp hơn (Melania, Ivanka) trong khi những người khác, đáng chú ý nhất là Lara, chiếm lấy sự chú ý.

.

⦿ ---- Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Joseph Cuffari hôm thứ Tư đã mở cuộc điều tra về việc bố trí an ninh của cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania, nơi có một nỗ lực tính ám sát Trump được thực hiện. Tin đưa ra bằng một thông báo ngắn gọn trên trang web của Văn phòng Tổng Thanh tra mà không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc điều tra. Nó được đưa ra sau khi có báo cáo cho biết các đội chống bắn tỉa được giao nhiệm vụ bảo vệ Trump không thể phản ứng nhanh hơn trước vụ nổ súng do vấn đề về tầm nhìn.

.

⦿ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét những cải cách lớn đối với Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS), theo nguồn tin của CNN. Những thay đổi được đề xuất bao gồm thực hiện giới hạn nhiệm kỳ và quy tắc đạo đức cho các thẩm phán, cũng như sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quyền miễn truy tố của tổng thống, một vấn đề mà Biden trước đây đã chỉ trích.

.

Bản tin cho biết, nếu được ban hành, những cải cách này sẽ tạo thành một trong những thay đổi quan trọng nhất đối với Tòa án tối cao trong nhiều thập niên và sẽ cần sự phê chuẩn của 38 tiểu bang. Cuộc đại tu tiềm năng này diễn ra sau quyết định gần đây của Tòa án Tối cao vào tháng 7 nhằm duy trì quyền miễn truy tố đối với các hành động được xwm là chính thức của cựu Tổng thống Donald Trump.

.

⦿ ---- Nga thú nhận: nói chuyện với Trump dễ hơn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng mặc dù Nga được hưởng lợi từ nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, nhưng vẫn tồn tại một mức độ “đối thoại” giữa Washington và Moscow. Peskov nói với các phóng viên: “Ngược lại, ngày càng có nhiều hạn chế được đưa ra dưới thời Trump. Tuy nhiên, vẫn có đối thoại”. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đây đã nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại giữa Moscow và Washington vượt qua căng thẳng từng chứng kiến ​​trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc đảng Dân chủ tấn công Tòa án Tối cao và cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Trump cho rằng động thái của Đảng Dân chủ là "bất hợp pháp và vi hiến", tuyên bố đảng này đã chuyển từ các cuộc săn lùng phù thủy "bất hợp pháp" sang nhắm vào Trump và Tòa án Tối cao nhằm phá hủy hệ thống tư pháp.

.

Tuyên bố này theo sau các báo cáo cho rằng Tổng thống Joe Biden đang xem xét những cải cách lớn đối với Tòa án Tối cao, với những thay đổi được đề xuất bao gồm sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quyền miễn truy tố của tổng thống, nhằm đáp lại quyết định của Tòa Tối Cao nhằm duy trì quyền miễn truy tố đối với một số hành động được gọi là chính thức của Trump.

.

⦿ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố ủng hộ Trump trong nỗ lực tranh cử năm 2024 tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa RNC hôm thứ Ba và đặt câu hỏi về khả năng thực hiện nhiệm vụ tổng thống của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden. De Santis nói, Biden là kẻ bù nhìn dùng để áp đặt "chương trình nghị sự cánh tả đối với người dân Mỹ".

.

Ứng cử viên tổng thống một thời đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách mời những người ủng hộ Đảng Cộng hòa tập hợp xung quanh Trump và trích dẫn lời kêu gọi đấu tranh của cựu tổng thống trong vài phút sau khi một tay súng không thể ám sát ông trong một cuộc biểu tình ở Pennsylvania.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Axios đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với thủ tướng. Netanyahu, một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với Trump sau vụ ám sát trong một cuộc vận động bầu cử ở Pennsylvania, được cho là lo ngại về mối quan hệ tương lai của họ trong trường hợp cựu tổng thống trở lại Bạch Ốc. Netanyahu đã chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, một động thái bị Trump coi là sự phản bội và kết quả là mối quan hệ giữa hai người bị ảnh hưởng.

.

⦿ ---- Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley bắt đầu bài phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa bằng cách tuyên bố rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận được "sự chứng thực mạnh mẽ" của bà. Haley tiếp tục liệt kê những thành tích của Trump, đôi khi so sánh ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden. "Khi Donald Trump làm tổng thống, Putin không làm gì cả. Không xâm lược, không chiến tranh. Đó không phải là ngẫu nhiên. Putin không tấn công Ukraine vì ông ấy biết Donald Trump rất cứng rắn", bà nói trước khi đề cập đến Biden.

.

Bà nói: “Ngay cả bây giờ, trong khi Hamas đang bắt người Mỹ làm con tin, Biden đang gây áp lực với Israel thay vì những kẻ khủng bố”, đồng thời nhấn mạnh rằng Trump, mặt khác, “biết rõ ai là bạn và ai là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau tham gia như một đảng. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nhau như một dân tộc, như một đất nước mạnh mẽ và đáng tự hào”.

.

⦿ ---- Fox News đưa tin, dẫn nguồn tin thực thi pháp luật liên bang, một người đàn ông mang theo khẩu súng AK-47 và mặt nạ trượt tuyết đã bị bắt hôm thứ Hai, cách nơi tổ chức Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) ở Milwaukee vài dãy nhà. Người đàn ông này đã bị các nhà điều tra An ninh Nội địa và Cảnh sát Capitol phát hiện gần khu vực RNC được giám sát chặt chẽ. Chiếc túi chiến thuật mà chàng trai 21 tuổi mang theo đã cảnh báo cho các sĩ quan, họ phát hiện ra vũ khí cùng với một băng đạn đầy đủ bên trong.

.

Cảnh sát Milwaukee nói với hãng tin rằng nghi can đã bị bắt ngay lập tức và nói thêm rằng anh ta không có giấy phép sử dụng vũ khí giấu kín ở Wisconsin hay bất kỳ tiểu bang nào khác. Vụ việc xảy ra sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba đảm bảo rằng ông biết “cách thực hiện công việc này” khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia NAACP lần thứ 115. “Hy vọng rằng, với tuổi tác, tôi đã thể hiện được một chút khôn ngoan”, Biden nói. “Đây là những gì tôi biết,” Biden nói thêm, đồng thời tuyên bố rằng Biden biết “cách nói sự thật” và có thể phân biệt “đúng và sai. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, đây là lúc để dấn thân.”

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi lệnh cấm súng trường kiểu AR, loại súng được sử dụng trong vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump gần đây. “Đã đến lúc phải đặt chúng ra ngoài vòng pháp luật,” tổng thống nói, coi việc không hành động trong việc kiểm soát súng là hành động hèn nhát. Ông lên án bạo lực dưới mọi hình thức, nêu bật số liệu thống kê đáng báo động rằng vết thương do đạn bắn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Mỹ. Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng chính trị, nói rằng “Nền chính trị của chúng ta đã trở nên quá nóng”.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc bác bỏ các báo cáo "vô căn cứ và ác ý" cho rằng Iran có liên quan đến âm mưu giết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Từ góc độ của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Trump là tội phạm phải bị truy tố và trừng phạt trước tòa án vì đã ra lệnh ám sát Tướng Soleimani. Iran đã chọn con đường pháp lý để đưa ông ta ra trước công lý", phái đoàn nói thêm. trong một tuyên bố. Trong một vấn đề liên quan, Fox News đưa tin Cục Điều tra Liên bang (FBI) gần đây đã tăng cường an ninh cho Trump do Iran bị cáo buộc có âm mưu.

.

⦿ ---- Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tăng cường an ninh cho cựu Tổng thống Donald Trump do Iran bị cáo buộc âm mưu ám sát Trump, theo Fox News đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời hai người quen thuộc với vấn đề này. Các nguồn tin không tiết lộ mức độ nghiêm trọng trong âm mưu của Iran nhưng cho biết Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ đã bày tỏ lo ngại về việc Trump tổ chức các cuộc mít tinh ngoài trời. Theo báo cáo trước đó, âm mưu của Iran không liên quan đến nỗ lực của tay súng nắm tỉa Thomas Crooks nhằm vào Trump hôm cuối tuần.

.

⦿ ---- CNN hôm thứ Ba dẫn nhiều nguồn tin cho biết, chính quyền Hoa Kỳ đã được thông báo "trong những tuần gần đây" về một âm mưu được cho là của Iran nhằm cố gắng ám sát Donald Trump. Sở Mật vụ đã tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh ứng cử viên Đảng Cộng hòa để đáp lại các phát hiện tình báo và không có bằng chứng nào liên quan đến Thomas Matthew Crooks, người đã âm mưu sát hại Trump, với âm mưu bị cáo buộc. Các nguồn tin cho biết thêm, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng là mục tiêu của âm mưu ám sát của Iran.

.

⦿ ---- Người lính cứu hỏa thiệt mạng khi che chắn cho gia đình khỏi đạn trong vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử cho Donald Trump cuối tuần qua là cháu trai của một cựu chính trị gia Nam California. Corey Comperatore đã bị giết vào tối thứ Bảy sau khi một tay súng cố gắng ám sát cựu Tổng thống Trump tại một cuộc biểu tình ở Butler. Viên đạn sượt qua ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và kẻ tấn công đã làm bị thương hai người khác trong vụ xả súng.

.

“Anh ấy là lính cứu hỏa và nhiệm vụ của anh ấy là cứu người." Tom Fuhrman, cựu nghị viên hội đồng Menifee và chú của Comperatore, kể rằng ngay khi nghe thấy tiếng súng, anh Comperatore đã lao xuống đất và bảo vệ những người thân yêu của mình. Comperatore là con riêng của anh trai Fuhrman. Cựu chính trị gia cho biết hai cô con gái của nạn nhân ngồi gần anh Comperatore và anh đã lao tới các con gái và vợ để bảo vệ họ.

.

⦿ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã kêu gọi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ New Jersey Bob Menendez hãy từ chức ra khỏi thượng viện Quốc hội sau bản án có tội về 16 tội danh tham nhũng. Theo ABC News, Menendez phải đối mặt với mức án 36 năm tù. Bồi thẩm đoàn liên bang New York kết luận Thượng nghị sĩ Bob Menendez có tội về mọi tội danh, bao gồm nhận hối lộ dưới hình thức vàng, xe hơivà tiền mặt từ 3 doanh nhân ở New Jersey trong một kế hoạch nhằm mang lại lợi ích cho chính phủ Ai Cập.

.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ New Jersey Bob Menendez hôm thứ Ba tuyên bố sẽ kháng cáo bản án có tội trong vụ án tham nhũng của ông. Ông nói với các phóng viên bên ngoài tòa án: “Tôi chưa bao giờ vi phạm lời thề công khai của mình… Tôi chưa bao giờ là đặc vụ nước ngoài. Tôi vô cùng thất vọng và sẽ kháng cáo thành công”. Trước đó, tòa án liên bang Manhattan đã tuyên bố Menendez phạm tất cả 16 tội danh, bao gồm hối lộ, lừa đảo, cản trở công lý và hoạt động như một đặc vụ nước ngoài chưa đăng ký.

.

⦿ ---- Cố vấn thương mại của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Peter Navarro sẽ tới dự Đại hội toàn quốc năm 2024 của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào thứ Tư sau khi ông được ra tù sau bản án 4 tháng, theo lời cố vấn nhà tù của ông, Sam Mangel, nói với CNN hôm thứ Ba. Người bị kết án và là cựu cố vấn của chính quyền Trump, người đã bị bỏ tù kể từ tháng 3 vì không tuân thủ trát đòi ra khai từ 1 ủy ban quốc hội ngày 6 tháng 1, sẽ ngay sau khi rời trại tù liên bang ở Miami, đi thẳng đến Sân bay Miami. Ở đó, một chiếc máy bay riêng do nhà xuất bản sách của ông sắp xếp sẽ sẵn sàng cất cánh chở ông đến Milwaukee. Xác nhận của Mangel được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin Navarro sẽ phát biểu tại đại hội ngay sau khi ông được thả ra tù.

người thiệt mạng là 2 người Mỹ gốc Việt và 4 công dân Việt Nam

Cảnh sát họp báo

Cộng đồng người Việt ở San Jose

Minh Hà Nguyễn,

Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

⦿ ---- Chủ sở hữu của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz tại Thung lũng Silicon, Marc Andreessen và Ben Horowitz, đã tiết lộ kế hoạch đóng góp lớn cho các ủy ban hành động chính trị (PAC) hỗ trợ Donald Trump, theo báo The Information đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.Theo các nguồn tin, các nhà đầu tư đằng sau các công ty như OpenAI và SpaceX kỳ vọng chính quyền Trump sẽ áp dụng cách tiếp cận quy định ít nghiêm ngặt hơn đối với tiền điện tử. Mặc dù báo cáo không đề cập đến việc họ sẽ chọn PAC nào, nhưng có lưu ý rằng nhà đầu tư mạo hiểm Joe Lonsdale dự kiến sẽ lãnh đạo PAC có thể thu hút được sự hỗ trợ từ doanh nhân tỷ phú Elon Musk. Đầu ngày hôm Thứ Ba, tờ Wall Street Journal cho biết Musk sẽ chi khoảng 45 triệu USD mỗi tháng cho ủy ban của Trump.⦿ ---- Hillary Clinton chỉ trích Donald Trump, đối thủ cũ của bà trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, vì đã chọn J.D. Vance, người hay hoài nghi về gian lận bầu cử, làm Phó Tổng Thống của mình. Theo bà Clinton, động thái này là một cách khác để Trump bao quanh mình với những người trung thành, những người sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của Trump. “Ai có thể nhắc tôi được không. Có điều gì liên quan đến việc người trước đây [Mike Pence] không đồng ý với âm mưu đảo chính của Trump không?”Mike Pence, cựu phó tổng thống của Trump, đã từ chối mệnh lệnh Trump buộc Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020. Pence hiện này không ủng hộ ông sếp cũ của mình làm tổng thống. Trong khi đó, Vance, từng là người chỉ trích Trump, đã biện hộ những rắc rối pháp lý của Trump và đặt ra nghi ngờ sai lầm về tính hợp lệ của chiến thắng tổng thống năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. Trump hiện đã bổ nhiệm chung quanh toàn những người vu khống bầu cử 2020 là gian lận, bao gồm cả việc bổ nhiệm người từ chối bầu cử Michael Whatley và con dâu Lara Trump làm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa.⦿ ---- Tay súng Thomas Crooks bắt đầu hành trình va chạm bạo lực từ rất lâu trước khi cuộc biểu tình chính trị của cựu tổng thống kết thúc bằng tiếng súng và cái chết. Crooks, 20 tuổi, là cử tri Cộng hòa đã đăng ký, là nhân viên tại 1 viện dưỡng lão, không có tiền án tiền sự, nhút nhát ở trường và sống trong một khu dân cư trung lưu tử tế ở ngoại ô Pennsylvania cùng với cha mẹ. Có rất nhiều câu hỏi về lý do tại sao Crooks lại trở thành sát thủ tổng thống, xả súng bừa bãi vào đám đông những người ủng hộ chính trị.Cuộc tấn công hôm thứ Bảy nhằm vào Trump đã biến những lời vận động sôi nổi trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 trở nên bạo lực. Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường kiểu AR-15 của Crooks cách đó khoảng 150 yards (=137 mét) đã sượt qua tai Trump, giết chết một người tham dự cuộc biểu tình khi ông lao xuống để bảo vệ gia đình mình và làm hai người khác bị thương nặng. Mật vụ đã bắn chết Crooks ngay sau đó.Các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm động cơ của Crooks - mặc dù ghi danh Đảng Cộng hòa, gần đây y đã quyên góp cho một ủy ban cử tri tiến bộ [thân Dân Chủ] vào năm 2021 - nhưng cho biết y đã lên kế hoạch tốt cho vụ tấn công từ trước. Đặc vụ FBI Kevin Rojek cho biết trong một cuộc gọi với giới truyền thông rằng cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy "một thiết bị khả nghi" khi họ khám xét xe của Crooks và nó đang được phân tích tại phòng thí nghiệm tội phạm của FBI.Không ai trong số những người hàng xóm hoặc bạn cùng lớp trung học bị sốc của Crooks mô tả anh ta là người bạo lực hoặc anh ta ra hiệu bằng cách nào đó rằng anh ta có ý định làm hại Trump. Sáng Chủ nhật, các phóng viên và người dân địa phương tò mò đã tràn ngập những con đường rợp bóng cây của ngôi nhà nơi Crooks sống cùng cha mẹ ở Bethel Park, cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 50 dặm.Họ mô tả y là 1 thanh niên trầm tính thường đi bộ đến làm việc tại một viện dưỡng lão gần đó. Một bạn cùng lớp cho biết y từng bị bắt nạt và thường ăn một mình ở trường trung học. Dù chưa có động cơ khả thi nào được đưa ra, nhưng Crooks vẫn thể hiện hình ảnh quen thuộc đến nhức nhối của một tay súng hàng loạt người Mỹ: một thanh niên da trắng, bị cô lập với bạn bè đồng trang lứa và trang bị một khẩu súng trường cực mạnh. Cuộc tấn công của y là một trong ít nhất 59 vụ xả súng ở Hoa Kỳ vào thứ Bảy..Crooks tốt nghiệp trường trung học Bethel Park, cách Quận Butler khoảng 42 dặm, vào ngày 3 tháng 6/2022. Một người bạn cùng lớp nhớ đến Crooks như mục tiêu thường xuyên của những kẻ bắt nạt. Jason Kohler, 21 tuổi, cho biết bọn trẻ đã chỉ trích Crooks vì mặc đồ ngụy trang lá hoa rừng đến lớp và vì thái độ trầm lặng của cậu.Crooks làm phụ tá dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation, cách nhà chưa đầy một dặm. Người hàng xóm Dean Sierka, 52 tuổi, đã biết Crooks và bố mẹ anh ta nhiều năm. Hai gia đình sống cách nhau vài căn nhà trên một con phố ngoại ô quanh co, và con gái của Sierka, học tiểu học, trung học cơ sở và trung học với Crooks, nhớ rằng y là người trầm tính và nhút nhát. Sierka cho biết họ gặp Crooks ít nhất một lần một tuần, thường là khi anh đang đi bộ từ ngôi nhà gạch ba phòng ngủ của bố mẹ đến viện dưỡng lão. “Bạn sẽ không mong đợi điều này,” Sierka nói. "Cha mẹ và gia đình đều là những người thực sự tốt. Thật điên khùng."⦿ ---- Có 3 tay súng bắn tỉa của cảnh sát trú đóng bên trong cùng tòa nhà với tay súng Crooks và được giao nhiệm vụ nhìn ra ngoài cửa sổ tại cuộc biểu tình. Một trong 3 tay súng bắn tỉa trú đóng trong tòa nhà đã nhìn thấy tay súng Crooks “nhòm ngó” mái nhà và mang theo ống dòm nhìn xa, trước khi y biến mất khỏi địa điểm một thời gian ngắn và quay trở lại với một chiếc ba lô. Viên cảnh sát đã chụp được ảnh kẻ xả súng và gửi thông tin qua radio về trung tâm chỉ huy của anh, nhưng kẻ bị tình nghi là kẻ xả súng—Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi—được cho là có thể leo lên mái nhà thông qua một luồng ống điều hòa không khí.Các quan chức điạ phương đã đổ lỗi cho việc thiếu nhân lực - điều này đã khiến họ không thể bố trí lính bắn tỉa trên mái nhà hoặc cung cấp người theo dõi cho các tay súng bắn tỉa trên mặt đất - vì đã không ngăn chặn được Crooks, cùng với “kế hoạch cực kỳ kém”. Theo đài TV địa phương WPXI, cảnh sát tại hiện trường lần đầu tiên phát hiện ra Crooks gần 30 phút trước khi hắn nổ súng vào Trump và những người đi biểu tình. Một số cảnh sát đã đến tòa nhà sau khi tay súng bắn tỉa của cảnh sát báo động, cố gắng trèo lên mái nhà và tiếp cận Crooks, nhưng vào thời điểm đó y đã nổ súng và bị Sở Mật vụ bắn chết tại chỗ. Tình hình sơ xuất an ninh này đã dẫn tới một vài thuyết âm mưu.⦿ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) đã chỉ trích một nhà lập pháp cấp cao của Đảng Dân chủ Hạ viện giấu tên, người đã tuyên bố rằng nhiều người trong đảng đã “thoái lui” để cho Donald Trump thắng cử [tháng 11/2024]. Cô viết trên X: “Nếu bạn là một 'đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao' cảm thấy như vậy, bạn hoàn toàn nên nghỉ hưu và nhường chỗ cho những nhà lãnh đạo thực sự không chịu khuất phục trước chủ nghĩa phát xít. Loại lãnh đạo này về mặt chức năng là vô dụng đối với mọi người Mỹ. Hãy về hưu đi."Ocasio-Cortez đang trả lời một bản tin trên Axios về những nỗ lực thay thế Tổng thống Joe Biden trong tấm vé của Đảng Dân chủ đã bị “lùi bước” sau nỗ lực ám sát Trump hôm thứ Bảy. Một người, được xác định là “đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao tại Hạ viện”, nói với trang Axios: “Tất cả chúng tôi đều từ chức trước nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump” (ám chỉ rằng nếu TT Biden tranh cử, thì Dân Chủ sẽ thua Trump và Cộng Hòa). Ngược lại, Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez tin rằng Biden sẽ thắng phiếu Trump. Đảng Dân chủ sẽ tổ chức đại hội vào tháng tới tại Chicago.⦿ ---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol hôm thứ Ba cho biết liên minh với Hoa Kỳ đã được nâng lên thành liên minh "dựa trên vũ khí nguyên tử" có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ Băc Hàn sau các hướng dẫn răn đe chung mới. Tuần trước, Yoon và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phê chuẩn các hướng dẫn răn đe nguyênt ử bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington, D.C.Yoon nói trong cuộc họp nội các: “Liên minh Hàn-Mỹ đã được nâng cấp vững chắc thành liên minh dựa trên nguyên tử trên danh nghĩa và thực tế. Dù trong thời chiến hay thời bình, các tài sản nguyên tử của Hoa Kỳ đều được giao nhiệm vụ đặc biệt cho các nhiệm vụ trên Bán đảo Triều Tiên. Bây giờ chúng tôi đã thiết lập được một thế trận có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào từ Bắc Hàn”.⦿ ---- California: Một trong hai người Mỹ bị kết án trong vụ đâm chết một cảnh sát chìm người Ý vào năm 2019 tại Rome đã bị quản thúc tại gia sau khi tòa Kháng án Hoa Kỳ giảm bản án chung thân ban đầu của anh ta. Gabriel Natale-Hjorth có thể chấp hành bản án 11 năm 4 tháng tại nhà của ông bà ở thị trấn ven biển Fregene, phía tây Rome, các hãng thông tấn nhà nước RAI và LaPresse đưa tin, trích dẫn quyết định của tòa án hôm thứ Hai.Natale-Hjorth và Finnegan Lee Elder, cả hai đều đến từ California, đã bị kết tội trong vụ giết Phó Chuẩn tướng Mario Cerciello Rega vào tháng 7/2019 trong một chiến dịch bất thành khi bố ar1p một vụ buôn bán ma túy ở Rome. Sau phiên tòa đầu tiên, cả hai đều bị kết án tù chung thân, hình phạt khắc nghiệt nhất ở Ý.Tòa kháng án cao nhất của Ý năm ngoái đã ra lệnh xét xử lại, phán quyết rằng không có bằng chứng nào ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng người Mỹ, với trình độ tiếng Ý hạn chế, đã hiểu rằng họ đang đối phó với các cảnh sát Ý khi họ đến gặp các quan chức cảnh sát Ý bị cáo buộc buôn bán ma túy. Một tòa phúc thẩm hồi đầu tháng này đã giữ y bản án của họ nhưng giảm đáng kể mức án ban đầu của họ. Lee Elder, người vung dao, đang thụ án 15 năm 2 tháng tù.⦿ ---- Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew trên 35 quốc gia, được công bố vào tuần trước, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng kinh tế đáng kể của Trung Quốc, với những nhận thức khác nhau tùy theo mức thu nhập. Cuộc khảo sát bao gồm Argentina, Úc, Bangladesh, Bỉ, Brazil, Canada, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Pháp, Đức, Ghana, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Ý, Nhật Bản, Jordan, Kenya, Malaysia, Mexico, Hoà Lan, Nigeria, Pakistan, Philippines, Ba Lan, Nam Phi, Nam Hàn, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Được thực hiện từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 21/5/2024, cuộc khảo sát bao gồm phản hồi từ 44.166 người.Ở các nước có thu nhập trung bình, 47% nhìn nhận ảnh hưởng của Trung Quốc một cách tích cực, so với 29% tiêu cực. Ngược lại, 57% ở các nước có thu nhập cao nhìn nhận nó một cách tiêu cực, chỉ có 28% nhìn nhận nó một cách tích cực. Người Mỹ đặc biệt nhìn TQ như đối thủ, với khoảng 75% coi tác động kinh tế của Trung Quốc là tiêu cực.Kể từ năm 2019, thái độ tiêu cực đối với ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng ở các nước như Argentina, Brazil, Israel, Nhật Bản, Nam Hàn và Tunisia. Mặc dù có sự đánh giá cao đối với các công ty Trung Quốc ở các nước có thu nhập trung bình, nhưng vẫn còn những lo ngại về tác động môi trường và cách đối xử với người lao động. Ở châu Á-Thái Bình Dương, các tranh chấp lãnh thổ liên quan đến TQ gây ra mối lo ngại đáng kể, đặc biệt là ở Philippines. Quan điểm về vai trò của Trung Quốc đối với hòa bình và ổn định toàn cầu bị chia rẽ, trong đó các nước Đông Nam Á có thiện cảm hơn so với quan điểm chỉ trích từ Australia, Nhật Bản và Nam Hàn.⦿ ---- Biên giới Mỹ/Mexico: Các vụ bắt giữ vì vượt biên trái phép từ Mexico đã giảm 29% trong tháng 6, tháng thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, theo số liệu công bố hôm thứ Hai, cung cấp một cơ hội khác về tác động của quy định mới về tạm thời đình chỉ tị nạn. Tổng số vụ bắt giữ là 83.536 trong tháng 6, giảm so với 117.901 trong tháng 5, đánh dấu con số thấp nhất kể từ tháng 1/2021, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết.Troy Miller, quyền ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho biết, số vụ bắt giữ hàng ngày trung bình trong bảy ngày đã giảm hơn một nửa vào cuối tháng 6 kể từ thông báo của Biden vào ngày 4 tháng 6 rằng quá trình xử lý tị nạn sẽ bị tạm dừng khi số vụ bắt giữ hàng ngày lên tới 2.500, điều mà họ đã thực hiện ngay lập tức. Theo các quan chức Mỹ, các vụ bắt giữ đã giảm hơn một nửa so với mức cao kỷ lục 250.000 vụ trong tháng 12, phần lớn là do chính quyền Mexico tăng cường thực thi pháp luật.Sự sụt giảm mạnh được ghi nhận ở các quốc tịch, bao gồm cả người Mexico, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc đình chỉ tị nạn và người Trung Quốc, những người thường bay đến Ecuador và đến biên giới Hoa Kỳ bằng đường bộ. San Diego là khu vực bận rộn nhất trong số chín khu vực của Lực lượng Tuần tra Biên giới giáp Mexico về số vụ bắt giữ, tiếp theo là Tucson, Arizona. Hơn 41.000 người đã ghi danh hợp pháp thông qua ứng dụng hẹn trực tuyến có tên CBP One vào tháng 6. Cơ quan này cho biết 680.500 người đã đặt lịch hẹn thành công kể từ khi ứng dụng này được giới thiệu vào tháng 1/2023.⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đã ký luật biến California trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cấm các trường học thông báo cho cha mẹ về các học sinh chuyển giới hay đồng giới. Thống đốc đảng Dân chủ đã ký Dự luật AB.1955, hay còn gọi là Đạo luật SAFTEY, hôm thứ Hai, theo một tuyên bố từ văn phòng của ông, sau khi đạo luật này được Quốc hội tiểu bang thông qua vào tháng trước.Theo dự luật, các khu học chánh ở California bị cấm tiết lộ thông tin liên quan đến xu hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính của bất kỳ học sinh nào cho bất kỳ người nào khác, kể cả gia đình học sinh, mà không có sự đồng ý của các em. Luật cũng ngăn chặn việc trả thù những giáo viên bảo vệ nhân quyền của các học sinh.⦿ ---- Quận San Bernadino: Nhà chức trách đã bắt 22 người, tịch thu 18 khẩu súng và thu hồi ma túy trong cuộc truy quét tội phạm kéo dài hai tuần ở Quận San Bernardino. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7, các nhà điều tra đã thực hiện 18 lệnh khám xét tại một số địa điểm trên toàn quận, bao gồm ở Ontario, Redlands, San Bernardino và Desert Hot Springs.Trong khoảng thời gian hai tuần, các nhà điều tra đã liên lạc với các thành viên băng đảng đã biết và những người bị cấm sở hữu súng. Chiến dịch này đã mang lại 22 vụ bắt giữ trọng tội, một lượng ma túy methamphetamine và fentanyl không được tiết lộ, cùng 18 khẩu súng, 4 trong số đó là súng ma - những loại súng không thể truy xuất nguồn gốc được lắp ráp bằng các bộ phận dự phòng hoặc in 3D và không có số sê-ri.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát Santa Ana cho biết vào ngày 14/7, họ nhận được trình báo từ một người mẹ phát hiện ra những tin nhắn không phù hợp giữa con gái bà, một trẻ vị thành niên và huấn luyện viên điền kinh Aaron Raya của cô trong trường trung học Godinez High School. Ngoài vai trò là huấn luyện viên điền kinh, cầu thủ 28 tuổi này còn huấn luyện bóng đá và làm giáo viên dạy thay tại trường. Raya bắt đầu liên lạc với cô bé qua mạng xã hội về các sự kiện chạy đua điền kinh trong năm học.“Sau lễ tốt nghiệp, Raya ngay lập tức bắt đầu liên lạc với cô bé kiểu gạ gẫm tình dục và cố gắng gặp cô bé,” thông cáo cho biết. Cảnh sát đã điều tra và nhanh chóng xác định thêm 2 nạn nhân vị thành niên và các học sinh cũ, cả hai cô đều khẳng định ông giáo 28 tuổi đã có hành vi gạ gẫm tình dục với họ. Cảnh sát đã bắt Raya tại nhà của y ở Santa Ana, đưa vào Nhà tù Quận Cam vì tội liên quan tình dục vị thành niên. Tiền bảo lãnh tại ngoại cho y ấn định là 100.000 USD.⦿ ---- Thái Lan: Cảnh sát Thái Lan cho biết thi thể của 6 người được tìm thấy hôm thứ Ba tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố Bangkok và có khả năng họ bị đầu độc. Các thi thể sùi bọt mép, theo lời một sĩ quan từ đồn cảnh sát Lumpini cho biết với điều kiện giấu tên vì anh không được phép tiết lộ thông tin.Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Thiti Sangsawang xác định, đồng thời cho biết có 3 nam và 3 nữ. Ông cho biết các nạn nhân đã đặt một số phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan dưới bảy cái tên, và một số ở các tầng khác với căn phòng nơi họ được phát hiện đã chết. Lúc đầu, cảnh sát tìm kiếm người thứ bảy có tên trong đơn đặt phòng, Thiti cho biết trong cuộc họp báo tại khách sạn.Ông cho biết không có dấu hiệu vật lộn. Ông cho biết những người sống trong căn phòng nơi các thi thể được tìm thấy được cho là đã trả phòng vào thứ Ba trước đó và hành lý của họ đã được đóng gói. Thiti cho biết các thi thể được phát hiện bởi một người giúp việc khi họ đi vào phòng sau khi họ không kiểm tra và thấy nó bị khóa từ bên trong.Thiti cho biết, có đồ ăn đặt trước đó từ dịch vụ phòng vẫn chưa được ăn nhưng đồ uống, cà phê và trà, đã được uống hết. Ông sẽ không xác nhận nguyên nhân cái chết. Cảnh sát đã được nhân viên khách sạn báo động vào cuối buổi chiều. Thủ tướng Srettha Thavisin đã đến hiện trường vào buổi tối nhưng không cung cấp thêm thông tin gì cho các nhà báo có mặt tại đó.Hai người có quốc tịch Mỹ được xác định là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, theo Bangkok Post. Trong khi 4 người còn lại được xác định là Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi;Tran Dinh Phu, 37 tuổi; và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi. Trung tướng cảnh sát Thiti Saengsawang nói, “Điều chúng tôi có thể chứng minh bây giờ là họ không chết vì tự sát.” Ông cho biết cửa khách sạn bị khóa từ bên trong và có vẻ như hai nạn nhân đã cố gắng tiếp cận nhưng không thể thoát ra được.Trung tướng Trairong Piwpan, trưởng bộ phận pháp y của lực lượng cảnh sát Thái Lan, cho biết cảnh sát đã loại trừ một vụ tự sát hàng loạt vì các thành viên trong nhóm đã sắp xếp các hoạt động với hướng dẫn viên và tài xế. Ông nói thêm rằng sáu thi thể được tìm thấy ở những nơi khác nhau trong phòng, có nghĩa là không phải họ đã cố tình uống thuốc độc và chờ chết.Tin mới nhất từ Bangkok Post ghi rằng theo cuộc điều tra, cảnh sát Thái Lan cho biết nghi can là một trong nhóm 6 người chết, và độc chất cyanide tẩm lá trà đã làm cả nhóm chết. Sau khi sát thủ đầu độc xong 5 người, sát thủ đã uống trách trà tẩm thuốc độc để tự sát. Nguyên nhân dẫn tới đầu độc (và tự sát) được suy đoán là do nợ tiền vay để đầu tư.⦿ ---- San Jose:đã dựng lên một tượng đài được mong đợi từ lâu tượng trưng cho nguồn gốc thời hậu chiến của thành phố sau khi dự án phải đối mặt với nhiều năm trì hoãn. Bức tượng, được khánh thành hôm thứ Bảy tại Vườn Di sản Việt Nam, có hình một người lính Việt Nam và một người lính Mỹ, cả hai đều được trang bị vũ khí và đứng cạnh nhau trên địa hình nhiều đá trước lá cờ của cả hai nước.Ủy viên Hội đồng Quận 7 Biên Đoàn, người đại diện cho khu phố Kelley Park nơi khu vườn được tạo ra, đã cùng các quan chức dân cử hỗ trợ hình thành tượng đài. Đoàn cho biết anh muốn đây là nơi để suy ngẫm, giáo dục và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.Lễ khánh thành có nghi thức chào cờ của cả hai lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa, lễ tưởng niệm các liệt sĩ và nghi thức truyền thống do nhà sư Thích Pháp Hạnh và Linh mục Lê Trung Tướng chủ trì.⦿ ---- Virginia: Một người đàn ông ở Virginia đã chết hôm thứ Hai do đuối nước ở thị trấn Surf City. Sở Cứu hỏa Thành phố Surf đã phản hồi với báo cáo về một người bơi lội gặp nạn vào khoảng 11:26 giờ sáng gần 1820 North Shore Drive. Nạn nhân là ông57 tuổi, ở Richmond.Khi nhân viên Cứu hộ đến nơi, họ thấy những người ngoài cuộc đang chăm sóc một nạn nhân dưới nước. Nhà chức trách cho biết những người qua đường đã bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Nguyễn, nhưng không cứu nổi.⦿ ---- TIN VN. BàTheo Báo Giáo Dục VN. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận quyết định của Bộ Chính trị, công tác tại Thành ủy Hà Nội. Theo Báo chinhphu.vn, chiều ngày 17/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Bùi Thị Minh Hoài (sinh năm 1965), quê xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; thạc sĩ luật, trình độ lý luận cao cấp. Bà là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.⦿ ---- HỎI 1: Hầu hết giới trẻ Gen Z đang chuyển sang TikTok để tìm kiếm lời khuyên về sức khỏe vì nhanh và miền phí?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khảo sát gần đây cho thấy hầu hết Gen Z đang chuyển sang TikTok để tìm kiếm lời khuyên về sức khỏe với lý do phản hồi nhanh chóng và lời khuyên miễn phí. Thăm dò do Zing Coach thực hiện cho thấy 56% Gen Z sử dụng TikTok để tư vấn về sức khỏe, chế độ ăn uống và thể dục và phần lớn trong số họ sử dụng nền tảng này làm hình thức tư vấn sức khỏe chính. 34% cho biết họ sử dụng TikTok để nhận hầu hết lời khuyên về sức khỏe, khiến ứng dụng này trở nên phổ biến hơn gấp đôi so với các lựa chọn khác được liệt kê.Chỉ 14% cho biết họ nhận được lời khuyên từ bạn bè, 13% cho biết từ Google và 11% cho biết các bác sĩ hoặc huấn luyện viên có trình độ. Khi được hỏi tại sao Gen Z lại nhận được lời khuyên từ nền tảng chia sẻ video phổ biến này, 40% cho biết đó là vì nó không tốn bất kỳ chi phí nào. 22% khác cho biết đó là vì nó nhanh và 5% cho biết đó là vì TikTok sẽ không cố gắng bán cho họ bất cứ thứ gì.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Người Mỹ sống sót sau đột quỵ: nhiều khả năng sống sót lâu dài hơn, nhưng chỉ đúng với người da trắng hơn là người Mỹ da đen?ĐÁP 2: Đúng vậy. Có tin tốt và tin xấu cho khả năng sống sót sau đột quỵ ở Hoa Kỳ: Nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ hiện có nhiều khả năng sống sót lâu dài hơn, nhưng điều đó đúng với người da trắng hơn là người Mỹ da đen. Ít nhất là đối với một mẫu người sống ở khu vực Cincinnati rộng lớn hơn, "chúng tôi thấy rằng rõ ràng đã có sự cải thiện về tỷ lệ tử vong [tử vong] trong 5 năm sau đột quỵ, và điều đó có lẽ ít nhất một phần được thúc đẩy bởi các hệ thống chăm sóc đột quỵ đã được thiết lập ở Cincinnati,” theo lời đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ David Robinson cho biết.Trong số những bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ (do cục máu đông gây ra và là loại phổ biến nhất cho đến nay), tỷ lệ những người sống sót tử vong trong 5 năm sau cơn đột quỵ đã giảm từ 53% năm 1993-94 xuống còn 48,3% vào năm 2015, theo dữ liệu cho thấy. Dữ liệu cho thấy những người Mỹ da đen sống sót sau cơn đột quỵ vẫn có nguy cơ tử vong trong vòng 5 năm sau cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn 20% so với người da trắng.Chi tiết: