Giải EURO 2024: đội tuyển Tây Ban Nha (hình trên) vô địch, thắng đội Anh quốc tỷ số 2-1. (Photo: YT)

- Giải EURO 2024: Tây Ban Nha vô địch, thắng Anh tỷ số 2-1.

- Trump dự Đại hội Cộng Hòa Toàn quốc: không đổi kế hoạch tranh cử, nhưng sẽ dịu giọng, đồng ý với Biden nước Mỹ cần đoàn kết

- Thị trưởng Milwaukee: Luật cho mang súng vào Đại Hội Cộng Hòa Toàn Quốc nhưng vẫn an toàn

- Giám đốc Mật vụ: an ninh Đại hội Cộng hòa an toàn

- Mật Vụ đổ tội: mái nhà chung quanh là trách nhiệm cảnh sát địa phương

- TT Biden ​sẽ tiếp tục vận động tranh cử. Biden kêu gọi bớt tranh luận chính trị, cả nước hãy đoàn kết, chính trị không nên là một “cánh đồng chết”

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: vì sao thiếu giám sát bằng máy bay không người lái để cho tay súng mai phục mái nhà

- Tay súng Thomas Crooks nổi tiếng là bắn kém từ thời trung học, có lập trường bảo thủ (thân Cộng Hòa) từ thuở học trò.

- Cổ phiếu công ty Trump Media tăng 70% trước giờ mở cửa th5i trường hôm thứ Hai

- Trump cảm ơn Mật vụ: lẽ ra tôi chết rồi

- Nga thọc gậy bánh xe: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói Trump sẽ thắng cử nếu không bị ám sát

- FBI: điều tra vụ xả súng vào cuộc biểu tình của Trump vừa là âm mưu ám sát vừa là một khủng bố nội địa

- Biden: cuộc điều tra vụ ám sát Trump sẽ “kỹ lưỡng” và “nhanh chóng”, và nhắc lại rằng bạo lực không có chỗ đứng ở Mỹ.

- Một nhân viên của Dân Biểu Bennie Thompson (D-MS) bị sa thải vì viết lên mạng: tay súng cần học lớp thiện xạ, và lời nói căm thù sẽ dẫn tới bạo lực

- Thảo luận trên đài Fox News, nói thẳng, nói thiệt: tay súng à một đảng viên Cộng hòa

- Cộng Hòa tung tin đồn nhảm: Trước vụ ám sát, cận vệ của Trump không hề xin tăng cường bảo vệ Trump.

- Sau tiếng súng, bà Nikki Haley được mời dự Đại Hội Cộng Hòa và phát biểu

- Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên mạng để lên án bạo lực chính trị, gọi tay súng là "quái vật" (monster)

- FBI: có vật liệu chế bom trong xe của kẻ nổ súng ám sát Trump

- Thuyết âm mưu tăng vọt sau vụ nổ súng ám sát Trump vì Internet có loa kèn riêng của nó.

- TQ yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chất vấn Mỹ về trợ cấp xe điện

- Giải Vô Địch Bóng Đá Vùng Nam Mỹ: Argentina thắng Colombia tỷ số 1-0, đoạt vô địch giải Copa America 2024

- Nhật Bản: giáo viên làm quá giờ tới kiệt sức, 12.192 giáo viên trường công đã nghỉ phép vì bệnh tâm thần năm 2022, trong khi 953 giáo viên khác từ chức vì tâm thần năm 2021.

- Singapore: Số lượng bé sơ sinh chào đời năm 2023 đã giảm kỷ lục 50 năm qua

- Bộ Nông nghiệp Úc báo động vì nghi đã nhập cảng dầu ăn nhiễm bẩn từ một công ty TQ

- Philippines: bắt cô Nancy Gamo, kế toán viên của Thị trưởng Tarlac Alice Guo (người hiện bị truy nã vì nghi là gián điệp TQ)

- Nhật Bản: Khoảng 10% thanh niên ở Nhật Bản từng bị sờ soạng, với độ tuổi 16 và 29 có 13,6% nữ và 3,6% nam từng bị sờ trong quá khứ.

- Cháy rừng: 1 người chết ở Caliofrnia, 3 người chết ở New Mexico, 13 nhà bị thiêu rụi ở Arizona.

- Lạm phát tệ hại nhất ở Mỹ là: 1. Dallas-Fort Worth, TX; 2. Đô thị Honolulu. HI; 3. Thành phố New York, NY; 4. Detroit, MI; 5. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA; 6. Boston, MA; 7. St. Louis, MO; 8. Thủ đô Washington, D.C.; 9. Seattle, WA; 10. San Diego, CA.

- Nữ tài tử nổi tiếng trong làng phim TV từ trần: Shannen Doherty, 53 tuổi, chết vì ung thư

- Alabama: 2 vụ nổ súng, làm 4 người chết trong 1 hộp đêm, và 3 người ngồi trong xe trước nhà bị bắn chết

- TIN VN. Phạt tù nữ Việt kiều buôn lậu số vàng trị giá gần 1 tỷ đồng về Việt Nam.

- TIN VN. Bất động sản nghỉ dưỡng giảm giá đến 40-50% vẫn ế.

- TIN VN. Trung Tâm Sài Gòn bi thảm: Nhà cho thuê trăm triệu đồng/tháng ế thê thảm.

- HỎI 1: Khoảng 98% dân Nhật có nguồi gốc nước ngoài cảm thấy bị xúc phạm nhẹ nhàng, kiểu như được khen là nói tiếng Nhật được? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đi bộ đốt cháy calories, khỏe tim, giảm cholesterol cao, hạ đường huyết? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-15/7/2024) ⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã gửi yêu cầu chính thức tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để thành lập một hội đồng chuyên gia về trợ cấp các xe sử dụng năng lượng mới của Hoa Kỳ. Mặc dù Bắc Kinh đã khởi xướng tranh chấp từ tháng 3 nhưng vẫn chưa thể đi đến giải pháp với Washington. Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Mỹ tuân thủ các quy định của WTO.

Bản văn của Bộ viết: "Sự phát triển của ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu và ứng phó với biến đổi khí hậu... Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ sử dụng việc sử dụng các sản phẩm từ các khu vực cụ thể như Hoa Kỳ làm tiền đề trợ cấp, không bao gồm các sản phẩm từ các thành viên WTO như Trung Quốc, thiết lập các rào cản thương mại một cách giả tạo và đẩy chi phí chuyển đổi năng lượng xanh lên cao.” Bộ gọi loại hành vi này là “phân biệt đối xử” và “bảo hộ”.

⦿ ---- Giải Vô Địch Bóng Đá Vùng Nam Mỹ: Đội tuyển Argentina đoạt vô địch giải Copa America 2024 khi đánh bại Colombia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Argentina, nhà đương kim vô địch, đã giành được danh hiệu kỷ lục thứ 16 tại sự kiện này, trở thành quốc gia thành công nhất, vượt qua Uruguay với 15.

Đội tuyển Argentina đã chơi tốt hơn đối thủ trong một thế trận căng thẳng và chỉ ghi bàn ở phút 112, khi Lautaro Martinez vượt qua thủ môn Colombia Camilo Vargas, ấn định chiến thắng cho Argentina. Lionel Messi dính chấn thương mắt cá chân trong hiệp một và cuối cùng phải rời sân trong nước mắt, chỉ cùng ăn mừng với Lautaro Martinez ở cuối trận.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay, Thứ Hai, sẽ tham dự ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, nói rằng ông từ chối để âm mưu ám sát nhằm vào ông thay đổi lịch trình của mình. Trump đến Milwaukee từ Chủ nhật khi ông đăng trên Truth Social để nói rằng ông sẽ giữ nguyên kế hoạch ban đầu của mình khi các quan chức thực thi pháp luật của FBI và Pennsylvania tiếp tục điều tra vụ nổ súng tại một cuộc biểu tình ở vùng nông thôn Quận Butler, khiến một người thiệt mạng và bị thương hai người khác.

Trump dự kiến ​​​​sẽ nêu tên lựa chọn phó tổng thống của mình tại đại hội với những lựa chọn tiềm năng bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, Thượng nghị sĩ J.D. Vance của Ohio và Thống đốc North Dakota Doug Burgum.

⦿ ---- Đúng kiểu Cộng Hòa: Không cấm mang súng vào Đại Hội Cộng Hòa Toàn Quốc. Với những lo ngại về an ninh, một trong những chủ đề thảo luận hàng đầu kể từ vụ xả súng hôm thứ Bảy ở Pennsylvania, Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson đã chỉ trích cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát của Wisconsin vì các quy định về súng của tiểu bang không cho phép ông đặt ra các hạn chế đối với súng trong đại hội.

Johnson cho biết mặc dù thành phố sẽ hành động nhiều hơn để quản lý súng trong tuần này, nhưng ông nói với CNN "thật không may, vì luật pháp tiểu bang, chúng tôi không thể ban hành thêm hạn chế đối với những cá nhân có thể quyết định mang theo súng." Tuy nhiên, Johnson cho biết ông tin tưởng rằng các quy trình an toàn được áp dụng sẽ giữ cho đại hội được an toàn.

⦿ ---- Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Kimberly Cheatle hôm thứ Hai cho biết bà "tin tưởng" vào kế hoạch an ninh cho Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu vào hôm nay Thứ Hai 15/7 tại Milwaukee. Đại hội dự kiến ​​sẽ diễn ra như dự kiến ​​sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cheatle cho biết, an ninh của sự kiện đã được "tăng cường", đồng thời lưu ý rằng Sở Mật vụ sẽ giám sát hội nghị "để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất" và "an ninh" cho tất cả những người tham dự và tình nguyện viên. Cơ quan Mật vụ cũng thực hiện "những thay đổi" để đảm bảo tốt hơn sự bảo vệ liên tục của Trump trong đại hội và phần còn lại của chiến dịch. Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ nổ súng xảy ra trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania hôm 13/7.

⦿ ---- Tay súng có lập trường bảo thủ từ thuở học trò. Một người bạn học cũ của người đàn ông 20 tuổi, người đã cố gắng giết cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania hôm thứ Bảy, kể lại rằng tay súng Thomas Crooks là người trung thành với cánh hữu chính trị. “Bạn ấy chắc chắn là người bảo thủ,” Max R. Smith nói với báo The Philadelphia Inquirer về Thomas Crooks. “Điều đó khiến tôi thắc mắc tại sao bạn ấy lại thực hiện một vụ ám sát ứng cử viên bảo thủ.”

Smith kể đã học chung một lớp học lịch sử Hoa Kỳ với Crooks và nhớ lại một cuộc tranh luận giả trong đó giáo viên của họ bắt học sinh đứng ở một bên của lớp học để ra hiệu về lòng trung thành của họ. Smith nói: “Phần lớn lớp học đứng về phía tự do (thân Dân Chủ), nhưng Tom, dù thế nào đi nữa, luôn giữ vững lập trường của mình về phía bảo thủ (thân Cộng Hòa). Đó vẫn là hình ảnh tôi có về bạn ấy. Chỉ đứng một mình, một bên, trong khi những người còn lại trong lớp ở bên kia.”

Tay súng Crooks đã chết trong vụ ám sát. Ban tranh cử của Trump cho biết ông Trump, người bị thương nhẹ ở tai, đã “bình an” vào Chủ nhật sau khi được điều trị tại một cơ sở y tế địa phương. Một khán giả đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ nổ súng.

Tay súng Thomas Crooks (Photo: Học khu Bethel Park School District)

⦿ ---- Tay súng nổi tiếng là bắn kém từ thời trung học. Kẻ xả súng đã cố gắng ám sát Donald Trump đã thử sức để xin vào đội súng trường của trường trung học của cậu trong năm lớp 9, nhưng bị từ chối theo ABC News. Thomas Crooks, 20 tuổi, được FBI xác định là kẻ âm mưu giết người đã sử dụng súng trường kiểu AR để nhắm vào Trump hôm thứ Bảy. Cậu đã giết một người đàn ông và làm bị thương hai người khác trước khi bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ. Nhưng cậu đã không thể lọt vào danh sách học sinh trung học cơ sở tại trường trung học Bethel Park ở ngoại ô Pittsburgh, theo bạn cùng lớp của cậu là Jason Myers, cho biết.

Myers, một thành viên của đội súng trường trong trường và là bạn cùng lớp của Crooks, cho biết: “Bạn này bị yêu cầu không được quay lại [đội súng] vì bạn bắn quá dở. Bắn dở bị coi là nguy hiểm.” Sau khi không lọt vào danh sách, Crooks được cho là đã không bao giờ thử sức cho đội nữa. Myers, người tốt nghiệp năm 2022 cùng với nghi phạm xả súng, nói với các phóng viên rằng anh và Crooks thân nhau ở trường tiểu học, nhưng họ không còn là bạn ở trường trung học.

⦿ ---- Cổ phiếu công ty Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng 70% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Hai sau các sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua. Trong một cuộc biểu tình ở Pennsylvania, các phát súng đã được bắn vào cựu nguyên thủ quốc gia và Sở Mật vụ đã tiêu diệt thủ phạm ngay tại chỗ. Mặc dù Trump bị thương ở tai nhưng ông không bị thương nặng. Nhớ lại vụ việc, cựu tổng thống cho biết cảm giác "siêu thực". Cổ phiếu của công ty tăng vọt 70% lúc 4:06 sáng theo giờ miền Đông ET, được bán với giá 53 USD mỗi cổ phiếu.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhớ lại trải nghiệm cận kề cái chết của mình, kể lại khoảnh khắc vụ nổ súng tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania khiến ông bị thương nhẹ ở tai. “Đáng lẽ tôi không còn ở đây. Đáng lẽ tôi chết rồi,” Trump nói với The New York Post. Kẻ xả súng được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi.

Cựu tổng thống hoan nghênh các nhân viên Mật vụ đã vô hiệu hóa kẻ nổ súng và phản ứng nhanh chóng của họ khi chạy lên sân khấu sau khi nghe thấy tiếng súng nổ tại sự kiện. Trump nói: “Họ hạ gục y bằng một phát súng ngay giữa mắt. Họ đã làm một công việc tuyệt vời." Suy nghĩ về vụ việc, Trump nói thêm, "Thật là kỳ lạ đối với tất cả chúng tôi."

⦿ ---- Donald Trump hôm Chủ nhật đã nói với những người theo dõi Truth Social của mình rằng ông sẽ không cho phép nỗ lực thất bại trong cuộc đời mình "buộc phải thay đổi" các kế hoạch của Trump trong vài ngày tới. Nhưng việc chạm trán với cái chết được cho là đã khiến ông cảm thấy “tâm linh”, Trump đang thay đổi nội dung bài phát biểu mà Trump dự định đọc tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tuần này. “Bài phát biểu mà tôi sắp đọc vào thứ Năm sẽ rất thú vị,” Trump nói với các phóng viên khi lên chuyến bay tới Milwaukee vào Chủ nhật.

Trump nói, “Thành thật mà nói, giờ đây sẽ là một bài phát biểu hoàn toàn khác. Đây là cơ hội để gắn kết đất nước lại với nhau. Tôi đã được trao cơ hội đó.” Một ngày sau vụ nổ súng khiến tay súng và một khán giả thiệt mạng, cùng với hai người khác bị thương nặng, đại hội dự kiến ​​​​sẽ diễn ra theo kế hoạch — mặc dù thậm chí còn nhấn mạnh hơn đến “sự đoàn kết”, theo The New York Times. Một người thân cận với Trump nói với The Washington Post rằng trọng tâm của đại hội đảng sẽ là “lòng dũng cảm và sự kiên cường của Trump," và các diễn giả sẽ phải “làm dịu lại, chứ không phải kích động lên”.

⦿ ---- Mật Vụ đổ tội cho cảnh sát địa phương. Theo báo New York Post, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho biết cảnh sát Pennsylvania có trách nhiệm bảo vệ mái nhà được sử dụng để bắn vào cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy. Tờ New York Post đưa tin đại diện Mật vụ Anthony Gugliemi cho biết Mật vụ chịu trách nhiệm duy trì sự an toàn của khu vực nơi cuộc biểu tình của Trump diễn ra và cảnh sát địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ vành đai.

Bình luận này được đưa ra vào thời điểm Mật vụ đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cách xử lý an ninh trong cuộc vận động tranh cử của Trump ở Butler, Pennsylvania, nơi chứng kiến ​​hai người thiệt mạng và Trump bị thương trong một vụ ám sát. Đáng chú ý nhất là doanh nhân tỷ phú Elon Musk bình luận trên X rằng người đứng đầu Cơ quan Mật vụ nên từ chức.

⦿ ---- Các hoạt động tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến ​​sẽ tiếp tục sau khi tạm dừng sau vụ cố gắng ám sát cựu tổng thống Donald Trump, theo báo The Hill đưa tin hôm Chủ nhật. “Sau cuộc phỏng vấn của tổng thống vào tối thứ Hai, cả Ủy ban Dân Chủ Toàn quốc và Ban tranh cử sẽ tiếp tục tạo ra sự tương phản giữa tầm nhìn tích cực của chúng tôi về tương lai với chương trình nghị sự lạc hậu của Trump và đảng Cộng hòa trong suốt tuần”, theo quan chức Ban tranh cử của Biden được trích dẫn. .

Ban vận động tranh cử của tổng thống đương nhiệm đã tạm dừng quảng cáo trên truyền hình sau vụ nổ súng ở Butler, Pennsylvania, khiến hai người thiệt mạng và Trump bị thương sau khi một viên đạn sượt qua tai phải của ông. Biden lên án vụ tấn công đối thủ trong chiến dịch tranh cử của mình và nói rằng ở Mỹ không có chỗ cho bạo lực chính trị.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm Chủ nhật đã chỉ ra việc thiếu các biện pháp an ninh đầy đủ, chẳng hạn như giám sát bằng máy bay không người lái, đã dẫn đến vụ tấn công cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Chúng tôi cần tìm hiểu, chẳng hạn như tại sao máy bay không người lái không được sử dụng trong khu vực?... Chúng tôi có nhiều câu hỏi hơn là có câu trả lời, nhưng Quốc hội sẽ đi đến tận cùng”.

Ông cũng đặt câu hỏi tại sao nhân viên an ninh không phản ứng nhanh hơn khi quan sát thấy một tay súng. Hơn nữa, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm bớt những lời kích động chính trị, điều mà ông tin rằng sẽ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong thời đại truyền thông xã hội.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tối Chủ nhật đã kêu gọi giảm bớt cuộc tranh luận chính trị trong nước, đồng thời nói thêm rằng chính trị không nên là một “cánh đồng chết”. Phản ánh về bầu không khí chính trị hiện tại đang diễn ra trên toàn quốc, Biden thừa nhận sự chia rẽ sâu sắc và nguy cơ cao trong cuộc bầu cử sắp tới nhưng kêu gọi người Mỹ giải quyết những khác biệt thông qua các biện pháp dân chủ chứ không phải bạo lực. Ông kêu gọi mọi công dân tôn trọng nền dân chủ, tham gia tranh luận dân sự và bác bỏ mọi hình thức đe dọa hoặc bạo lực, nhấn mạnh sức mạnh của Hoa Kỳ khi đoàn kết.

Bài phát biểu của ông diễn ra sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Trước đó, Biden và Trump đã có cuộc điện đàm và trong các tuyên bố riêng, cả hai đều kêu gọi đất nước đoàn kết.

⦿ ---- Nga thọc gậy bánh xe: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên X rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, trừ khi bị ám sát. Medvedev viết, "anh ta đã thắng" và nói thêm, "nếu anh không bị ám sát", đồng thời đăng một bức ảnh chụp Trump chụp vào ngày 23/8/2023 tại Nhà tù Quốc gia Fulton ở Atlanta, Georgia. Trump bị truy tố vì lât ngược bầu cử, cùng các cáo buộc khác, và lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với ông, nhưng cuối cùng Trump đã tự nguyện đầu hàng chính quyền.

Trước đó, Trump sống sót sau một vụ ám sát khi đang tổ chức vận động bầu cử ở Butler, Pennsylvania, và sau đó xác nhận trên trang cá nhân Truth Social rằng ông bị một viên đạn xuyên qua phần trên tai phải.

⦿ ---- Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tuyên bố rằng họ đang điều tra vụ xả súng vào cuộc biểu tình của Trump vừa là một âm mưu ám sát vừa là một hành động khủng bố nội địa tiềm tàng, theo Associated Press đưa tin. Điều này có nghĩa là cả điều tra viên hình sự và chống khủng bố hiện đều tham gia vào cuộc điều tra. FBI vẫn chưa chắc chắn về động cơ của kẻ xả súng nhưng tin rằng hắn hành động một mình.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trước cả nước về vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại 1 cuộc biểu tình ở Pennsylvania, về cuộc điều tra đang diễn ra. Biden cho biết ông và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được các quan chức an ninh hàng đầu thông báo tóm tắt về tình hình, đồng thời nói thêm rằng cuộc điều tra mà ông hứa sẽ “kỹ lưỡng” và “nhanh chóng” vẫn đang ở giai đoạn đầu. Sau đó, ông kêu gọi công chúng đừng vội kết luận về động cơ của kẻ nổ súng và hứa rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ có tất cả các nguồn lực cần thiết để xem xét vụ tấn công.

Biden cũng cho biết ông đã chỉ đạo đánh giá các biện pháp an ninh tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đang tới (từ hôm nay, Thứ Hai) và đánh giá độc lập về những sai sót an ninh của cuộc biểu tình, đồng thời cam kết chia sẻ những phát hiện với công chúng. Biden nói thêm rằng ông đã nói chuyện với Trump, bày tỏ sự nhẹ nhõm trước sự hồi phục của Trump và gửi lời chia buồn đến nạn nhân thiệt mạng trong sự kiện này. Biden khen ngợi Sở Mật vụ vì những nỗ lực bảo vệ Trump và nhắc lại rằng bạo lực như vậy không có chỗ đứng ở Mỹ.

⦿ ---- Một nhân viên của Dân Biểu Bennie Thompson (D-MS), thành viên cấp cao của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã bị sa thải sau khi đưa ra tuyên bố không phù hợp trên Facebook sau vụ ám sát Donald Trump vào tối thứ Bảy, Fox News đưa tin. Trong một bài đăng, Jacqueline Marsaw đã viết "Tôi không tha thứ cho bạo lực nhưng hãy vui lòng học một số bài học bắn súng thiện xạ để bạn không bắn chệch lần sau, rất tiếc, đó không phải là [sic] tôi đang nói." Nội dung thứ hai, "Đó là nhân quả, những gì lời nói căm thù của bạn mang lại cho bạn."

Hồi tháng 4, DB Thompson đã trình lên Ủy ban An ninh Nội địa về Dự luật DISGRACED Former Protectees Bill, đạo luật tìm cách loại bỏ sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ đối với những người bị kết án trọng tội. Ông vẫn chưa công khai giải quyết những bình luận của nhân viên cũ của mình, tuy nhiên, sau vụ nổ súng biểu tình, ông nói trên X “Không có chỗ cho bạo lực chính trị trong nền dân chủ Mỹ. Tôi rất biết ơn phản ứng nhanh chóng của cơ quan thực thi pháp luật đối với vụ việc này. Tôi rất vui vì cựu Tổng thống vẫn an toàn và tôi gửi những suy nghĩ cũng như lời cầu nguyện của mình đến những người có liên quan.”

⦿ ---- Hung thủ là Cộng Hòa. Cộng tác viên của Fox News, Juan Williams, nhắc nhở các đồng nghiệp của mình trong một cuộc thảo luận trên Fox News Sunday rằng người đàn ông được cho là đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Donald Trump là một đảng viên Đảng Cộng hòa:“Ý tôi là, không chỉ khi bạn nghĩ về tổng thống, cựu Tổng thống Trump, mà còn cả những người trong khán giả, những người đã chết và bạn mới hiểu được mối nguy hiểm. Nó chỉ khiến bạn có cảm giác như đất nước đang ở mức độ phân cực chính trị trong nước đang ở mức nguy hiểm.”

Ông tiếp tục: “Tôi nghĩ nó phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ ngày nay, không chỉ theo chủ nghĩa tự do, bảo thủ mà còn cả những chia rẽ cực đoan. Người thanh niên này, người ta nói anh ta là đảng viên Đảng Cộng hòa. Toàn bộ sự việc giống như vậy, đặc biệt là với Internet, tôi nghĩ Internet nuôi dưỡng rất nhiều chủ nghĩa cực đoan mà chúng ta đang trải qua trong nước, thúc đẩy mọi người. Chính trị bất bình, tức giận, tất cả các thuyết âm mưu."

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang nói về các cuộc điều tra về các cơ quan đang bảo vệ cựu Tổng thống Trump. Bây giờ nó đang bị chính trị hóa vì Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát dường như đang dẫn đầu và theo đuổi vấn đề này. Tôi đoán Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ trở thành một lời khẳng định nhiệt tình hơn về Tổng thống Trump như một vị tử đạo vì đã bị bắn, và tôi nghĩ nó sẽ thay đổi toàn bộ quan điểm."

FBI đã xác định được kẻ xả súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Theo NBC News, mặc dù động cơ của vụ ám sát vẫn chưa rõ ràng nhưng hồ sơ cử tri Pennsylvania đã liệt kê một người có tên và địa chỉ của anh ta là đảng viên Đảng Cộng hòa.

⦿ ---- Cộng Hòa tung tin đồn nhảm: Trước vụ ám sát, mật vụ không hề xin tăng cường bảo vệ Trump. Sau vụ ám sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa năm 2024 Donald Trump ở Butler, Pennsylvania gần Pittsburgh vào chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 7, một số thành viên trong nhóm của Trump tuyên bố rằng yêu cầu xin Sở Mật vụ Hoa Kỳ tăng bảo vệ thêm đã bị từ chối. Nhưng theo Kyle Griffin của MSNBC, tuyên bố đó là sai.

Trong một bài đăng ngày 14 tháng 7 trên X, cựu Twitter, Griffin giải thích, “Cơ quan Mật vụ đã công khai nói rằng việc nhóm Trump gần đây yêu cầu tăng cường an ninh và đã bị từ chối là không đúng sự thật.”

Griffin dẫn lời phát ngôn viên Sở Mật vụ Anthony Guglielmi nói: "Trên thực tế, chúng tôi đã bổ sung các nguồn lực, công nghệ và khả năng bảo vệ như một phần của nhịp độ di chuyển của chiến dịch tăng lên."

Đáp lại dòng tweet của Griffin, tác giả Tomer Rozenberg đã đăng: "Có vẻ như Cơ quan Mật vụ đang đẩy mạnh hoạt động của họ để đảm bảo an toàn. Hãy hy vọng rằng chiến dịch sẽ diễn ra suôn sẻ và an toàn trong tương lai."

Scott French, nhà hoạt động của United Auto Workers (UAW) có trụ sở tại Minnesota lưu ý, "Nhưng mái nhà là một thách thức lớn, đặc biệt là khi chỉ có một vài người che chắn."

⦿ ---- Hôm trước, Nikki Haley không được mời dự Đại Hội Cộng Hòa sắp diễn ra. Sau vài phát súng, Haley được mời. Nikki Haley, đảng viên Cộng hòa cuối cùng rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, bây giờ sẽ tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin, vào tuần này sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Haley, người được coi là ôn hòa trong chiến dịch tranh cử của mình, đã từ bỏ nỗ lực tranh cử vào đầu năm nay, nói vào thời điểm đó rằng cô không chắc liệu mình có ủng hộ Trump hay không vì cô dường như miễn cưỡng đầu hàng trước sự thống trị của Trump đối với Cộng Hòa.

Hình trên: đội tuyển Tây Ban Nha lãnh giải vô địch EURO 2024.

Cô Guo, Thị trưởng Philippines bị nghi là nằm vùng của Hoa Lục.

Khi Haley thả 97 đại biểu của mình và khuyến khích họ ủng hộ Trump tại đại hội, một phát ngôn viên đã tiết lộ rằng cựu đại sứ không được mời. Sau khi Trump bị bắn tại cuộc vận động tranh cử của ông ở Pennsylvania cuối tuần qua, các nguồn tin nói chuyện với NPR xác nhận rằng Haley sẽ phát biểu tại RNC. Những báo khác đưa tin này bao gồm Wall Street Journal và các ấn phẩm chị em của nó: New York Post và Fox News.“Điều này sẽ khiến mọi người Mỹ yêu tự do phải kinh hoàng”, Haley nói trên mạng xã hội sau vụ ám sát. "Bạo lực chống lại các ứng cử viên tổng thống không bao giờ được bình thường hóa. Chúng tôi đang nâng đỡ Donald Trump, toàn bộ gia đình Trump và tất cả những người tham dự trong lời cầu nguyện."⦿ ---- Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đưa ra trên mạng X một tuyên bố lên án bạo lực chính trị sau một vụ ám sát rõ ràng đã làm bị thương chồng bà, cựu Tổng thống Donald Trump, tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania tối thứ Bảy. Trong tuyên bố của mình, cựu đệ nhất phu nhân cho biết bà đã chứng kiến "viên đạn dữ dội bắn vào chồng tôi" và nhận ra "cuộc đời tôi cũng như cuộc đời của Barron đang trên bờ vực của một sự thay đổi tàn khốc".Melania gọi tay súng là "quái vật" (monster) và đổ lỗi cho hành vi mất nhân tính của các nhân vật chính trị gây ra bạo lực. Cô viết: “Một con quái vật coi chồng tôi là một cỗ máy chính trị vô nhân đạo đã cố gắng khơi dậy niềm đam mê của Donald – tiếng cười, sự khéo léo, tình yêu âm nhạc và nguồn cảm hứng của anh ấy. Những khía cạnh cốt lõi trong cuộc sống của chồng tôi - khía cạnh con người của anh ấy - đã bị chôn vùi dưới bộ máy chính trị. Donald, người đàn ông hào phóng và chu đáo, người đã cùng tôi trải qua những khoảng thời gian tươi đẹp nhất cũng như những khoảng thời gian tồi tệ nhất."⦿ ---- Có vật liệu chế bom trong xe... Sau vụ ám sát hụt, trong một bài đăng lên mạng hôm Chủ nhật, cựu Tổng Thống Trump nói rằng “chỉ có Thiên Chúa mới ngăn cản được điều không thể tưởng tượng được xảy ra. Trong thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết và thể hiện bản chất thực sự của mình là người Mỹ, luôn mạnh mẽ và kiên quyết, không cho phép cái ác chiến thắng.”FBI vào sáng sớm Chủ nhật đã xác định kẻ xả súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania, nhưng chưa xác định được động cơ. Hai quan chức ẩn danh nói với hãng tin AP rằng vật liệu chế tạo bom được tìm thấy bên trong xe của tay súng. Ngoài ra còn có vật liệu chế tạo bom được tìm thấy tại nhà của y.Các nhà điều tra tin rằng khẩu súng trường kiểu AR mà Crooks sử dụng đã được cha của Crooks mua ít nhất 6 tháng trướ. Các đặc vụ liên bang vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thời điểm và cách thức con trai ông lấy được khẩu súng cũng như thu thập thêm thông tin về Crooks. Khuynh hướng chính trị của Crooks chưa rõ ràng. Hồ sơ cho thấy Crooks đã đăng ký làm cử tri Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania, nhưng cũng cho thấy y đã quyên tặng 15 USD cho một ủy ban chính trị cấp tiến thân Dân Chủ vào ngày 20/1/2021, ngày Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.⦿ ---- Thuyết âm mưu tăng vọt sau vụ nổ súng ám sát vì Internet có loa kèn riêng của nó. Cựu tổng thống Donald Trump bị bắn trong một cuộc biểu tình chính trị ở Pennsylvania hôm thứ Bảy, khiến một chuyên gia cho biết nó có thể dẫn đến hàng loạt thuyết âm mưu. Giáo sư Khoa học Chính trị của Đại học San Francsico State University, James Taylor, nói: “Bạo lực chính trị xảy ra trong chính trường Mỹ không phải là điều mới nhưng để xảy ra tình trạng một ứng cử viên đứng trên sân khấu chuẩn bị phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ ngay giữa ban ngày trên truyền hình quốc gia thì thực sự là trơ trẽn”.Taylor cho biết các sự kiện này có thể gây ra thông tin sai lệch và thuyết âm mưu về vụ tấn công. Ông nói rằng một số thuyết âm mưu đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội: “Xét về mặt chính trị của chúng ta và sự phân cực trong nền chính trị của chúng ta, đây chỉ là một diễn biến ảm đạm vì nó chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi. Nó sẽ làm tăng sự mất lòng tin. Nó sẽ dẫn đến nhiều âm mưu hơn; Internet sẽ đưa nó đi theo một hướng hoàn toàn khác bất kể các báo cáo chính thức như thế nào. Internet có suy nghĩ riêng của nó."⦿ ---- EURO 2024: đội tuyển Tây Ban Nha vô địch, thắng đội Anh quốc tỷ số 2-1. Tây Ban Nha đã giành chức vô địch châu Âu lần thứ tư phá kỷ lục, đánh bại Anh 2-1 sau hiệp hai đầy kịch tính trong trận chung kết Euro 2024 vào Chủ nhật tại sân đấu Berlin.Nico Williams – một trong những cầu thủ có màn trình diễn đột phá của Tây Ban Nha tại giải đấu – đã đưa La Roja (tên đội tuyển Tây Ban Nha) vượt lên dẫn trước ở phút thứ hai khi anh dứt điểm thông minh ở góc dưới khung thành sau đường chuyền chuẩn xác từ ngôi sao mới nổi khác của đội, cầu thủ Lamine Yamal mới bước sang tuổi 17.Đội Anh gỡ huề giữa hiệp hai nhờ cú sút chân trái xuất sắc của Cole Palmer từ ngoài vòng cấm để lập lại thế cân bằng tại Olympiastadion ở thủ đô nước Đức.Nhưng chỉ còn chưa đầy năm phút trong thời gian quy định, Tây Ban Nha đã dẫn trước muộn khi Mikel Oyarzabal ghi bàn thắng từ đường chuyền hoàn hảo của Marc Cucurella để ấn định chiến thắng và kết thúc một giải đấu tuyệt vời cho đội La Roja.Đây là chức vô địch Euro thứ tư của Tây Ban Nha – trước đó đã giành được vào các năm 1964, 2008 và 2012 – trong khi đối với Anh, thật đau lòng khi chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp bị Ý đánh bại trên chấm phạt đền tại Euro 2020.⦿ ---- Nhật Bản: Số liệu mới nhất của Bộ giáo dục Nhật Bản cho thấy 64,5% giáo viên tiểu học vượt quá giới hạn làm thêm giờ tối đa quy định là 45 giờ một tháng. Đối với giáo viên trung học cơ sở phải giám sát hoạt động câu lạc bộ sau giờ học và cuối tuần, con số này là 77,1%.Theo số liệu mới nhất của Bộ giáo dục Nhật Bản, 12.192 giáo viên trường công trên cả nước đã nghỉ phép vì bệnh tâm thần vào năm 2022, trong khi 953 giáo viên khác từ chức vì lý do tương tự vào năm học 2021. Gần 900.000 nhà giáo dục đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ giảm thời gian làm việc kéo dài không được trả lương của họ. Trong số những cải cách mà quan chức Nhật Bản đang xem xét có việc tăng lương như phụ cấp làm thêm giờ.Nhưng đối với một số người, điều đó là quá ít, quá trễ. Hơn 12.000 giáo viên nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu trong năm học kết thúc vào năm 2022. Trên cả nước, 64% giáo viên tiểu học công lập cho biết họ thiếu nhân lực, dẫn đến tình trạng trẻ em phải tự học mà không có người giám sát. Mối lo ngại ngày càng gia tăng là chất lượng học tập tại các trường học đang ngày càng xấu đi.⦿ ---- Singapore: Số lượng bé sơ sinh chào đời năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 50 năm qua, khiến tình hình dân số suy giảm trở nên nghiêm trọng hơn ở Singapore. Tổng số trẻ sinh năm 2023 là 33.541 em bé– tức là giảm 5,8% so với 35.605 trẻ sinh năm 2022. Con số năm 2023 thấp hơn 13,3% so với 38.672 trẻ sinh năm 2021. Số trẻ sinh năm 2023 có trong Báo cáo đăng ký khai sinh năm 2023 do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (ICA) công bố ngày 11/7.⦿ ---- Úc: Bộ Nông nghiệp Úc xác nhận Úc đã nhập cảng dầu ăn từ một trong những công ty có liên quan đến vụ nhiễm bẩn an toàn thực phẩm ở Trung Quốc. Chính quyền TQ cho biết họ đang điều tra sau khi truyền thông địa phương đưa tin một công ty thực phẩm lớn thuộc sở hữu nhà nước đã sử dụng chính những chiếc xe tải này để vận chuyển nhiên liệu, chất lỏng hóa học và thực phẩm nhằm cắt giảm chi phí.Một cuộc điều tra của báo quốc doanh Beijing News (Tin Bắc Kinh), đăng tải các cáo buộc vào ngày 2 tháng 7, cho biết đó là một "bí mật mở" trong ngành vận tải rằng các xe tải không được làm sạch giữa các chuyến giao hàng. Công ty vận chuyển và lưu trữ ngũ cốc lớn nhất Trung Quốc, Sinograin, và tập đoàn tư nhân Hopefull Grain and Oil Group có liên quan đến báo cáo. Cả hai đều đã công bố điều tra về vấn đề này.Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc cho biết Úc đã nhập khẩu nhiều loại dầu từ Trung Quốc và có thể được coi là "dầu ăn", bao gồm cả từ một trong những công ty có tên trong các báo cáo truyền thông. Họ cho biết: “Vì không rõ 'dầu ăn' có liên quan gì nên không có dữ liệu về khối lượng". Sự phẫn nộ của công chúng và mối lo ngại về an toàn thực phẩm đang lan rộng trong cộng đồng người Trung Quốc và trên mạng xã hội.⦿ ---- Philippines: Theo Chủ tịch Thượng viện Francis “Chiz” Escudero, cảnh sát đã bắt và giam cô Nancy Gamo, kế toán viên của Thị trưởng Tarlac Alice Guo (người hiện bị cho là tạm ngưng chức Thị trưởng và bị truy nã) vào chiều thứ Bảy. Cô Gamo đã bị bắt vào khoảng 1 giờ chiều, đã được kiểm tra y tế trước khi bị đưa đến trại giam. Gamo được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tốt.Ngày 10 tháng 7/2024, ủy ban Thượng viện về phụ nữ đã cáo buộc Thị trưởng Guo và những người khác vì tội khinh thường và ra lệnh bắt giữ họ vì bỏ qua phiên điều trần của viện về mối quan hệ bị cáo buộc của quan chức địa phương với một nhà điều hành trò chơi ngoài khơi của Philippines ở Tarlac. Lệnh truy nã bao gồm Guo và Gamo, cũng như Dennis Cunanan, Wenyi Lin, Seimen L. Guo, Jian Zhong Guo, Wesley Guo và Sheila Guo. Khi khám xét các xưởng may mặc ở Marilao, Bulacan và thành phố Valenzuela đều không thể tìm thấy anh chị em Guo và Cunanan.Luật sư của Guo, Stephen David, cho biết hôm thứ Bảy rằng thị trưởng Guo không thể tham dự các phiên điều trần vì "tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần" của bà do "bị bắt nạt và sỉ nhục trên mạng trên diện rộng". Vụ án của Guo, làm sáng tỏ hoạt động tội phạm trong ngành sòng bạc trực tuyến do Trung Quốc hậu thuẫn ở Philippines, đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi một thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu cô có sinh ra ở Philippines hay không, cho rằng cô thậm chí có thể là "nằm vùng" của Trung Quốc, lời buộc tội mà cô phủ nhận.Guo phủ nhận mối liên hệ với tội phạm và cho biết cô là công dân Philippines bẩm sinh. Cô ấy đã viết thư cho Thượng viện. Đội ngũ pháp lý của cô hôm thứ Tư đã yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ lệnh triệu tập yêu cầu cô xuất hiện tại các phiên điều trần.Hồi tháng 5/2024, đích thân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nói với các phóng viên, "Không ai biết cô Guo. Chúng tôi tự hỏi cô đến từ đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang điều tra vụ này, cùng với Cục Di trú, vì những câu hỏi về quyền công dân của cô." Nhưng giấy tờ của Cục Di Trú thì không ai tin, vì nạn tham nhũng ăn sâu từ nhiều thập niên qua.⦿ ---- Nhật Bản: Trên toa xe lửa quá đông người, thế là bị sở soạng. Theo cuộc khảo sát đầu tiên của chính phủ tập trung vào các nạn nhân bị quấy rối tình dục, khoảng 10% thanh niên ở Nhật Bản từng bị sàm sỡ, trong đó hơn 30% nạn nhân không hỏi ý kiến ai về việc đó. Thăm dò trực tuyến của Văn phòng Nội các nhắm vào các cá nhân ở độ tuổi 16 và 29 cho thấy 13,6% phụ nữ và 3,6% nam giới đã từng bị sờ mó trong quá khứ. Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 2 đã thu hút được phản hồi hợp lệ từ 36.231 người.Sàm sỡ sờ soạng, đặc biệt là trên các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, vẫn là một vấn đề xã hội lớn ở Nhật Bản, khi nhiều công ty khai thác đường sắt đưa vào những toa xe dành riêng cho phụ nữ trong giờ đi làm để ngăn chặn tội phạm.⦿ ---- Cháy rừng: 1 người chết ở Caliofrnia, 3 người chết ở New Mexico, 13 nhà bị thiêu rụi ở Arizona. Cháy rừng do gió mạnh và đợt nắng nóng kéo dài đã dẫn đến cái chết đầu tiên ở California trong mùa giải 2024, trong khi ngọn lửa do gió thổi ở Arizona đã buộc hàng trăm người phải chạy trốn khỏi nơi mà các thủ lĩnh bộ lạc gọi là vụ cháy rừng “nghiêm trọng nhất” trong khu bảo tồn của họ. trong nhiều thập niên.Các vụ hỏa hoạn bùng phát khi chính quyền các tiểu bang phía Tây cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng trong bối cảnh đợt nắng nóng kéo dài trong tháng này đã làm khô cảnh quan, lập kỷ lục nhiệt độ và gây nguy hiểm đến tính mạng. Rừng Quốc gia Humboldt–Toiyabe cho biết hôm thứ Sáu rằng ở miền đông California và Nevada, tình trạng khô hạn cũng khiến các quan chức tăng cường nhân sự để giám sát tốt hơn “các điều kiện xấu đi được dự báo vào cuối tuần này”.

Cái chết đầu tiên của California trong mùa cháy rừng được báo cáo sau khi các quan chức Quận Mendocino cho biết họ tìm thấy hài cốt người trong một ngôi nhà bị cháy trong trận hỏa hoạn bắt đầu hôm thứ Hai. Văn phòng điều tra viên đang làm việc để xác định danh tính thi thể, nhưng đó có thể là của một phụ nữ 66 tuổi được gia đình báo mất tích.

Đã có những cái chết do cháy rừng khác ở miền Tây trong mùa này, trong đó có ba người thiệt mạng trong vụ cháy Ruidoso ở New Mexico. Tại Arizona, hơn 400 cư dân tại Khu bảo tồn San Carlos Apache đã được yêu cầu rời đi sau khi một trận cháy rừng tràn vào khu vực trung tâm thành phố hôm thứ Năm và phá hủy ít nhất 13 ngôi nhà, các quan chức cho biết.

⦿ ---- Lạm phát tệ hại nhất ở Mỹ là... Giá các mặt hàng hàng ngày tiếp tục tăng trên khắp đất nước, nhưng ở một số nơi, giá còn tệ hơn ở những nơi khác - đặc biệt là đối với cư dân ở khu vực Dallas-Fort Worth. Theo một báo cáo mới của WalletHub, mặc dù tỷ lệ lạm phát hàng năm trên toàn quốc đã giảm xuống 3% nhưng nó vẫn dao động quanh mức 5% ở Dallas-Fort Worth vào năm 2024.

Nhà phân tích Cassandra Happe của WalletHub cho biết tỷ lệ lạm phát tương đối cao có thể là do "tình trạng thiếu nhà ở đáng kể, cùng với các chính sách hạn chế của chính phủ nhằm hạn chế xây dựng mới", khiến giá nhà đất ở Dallas-Fort Worth tăng vọt. Các yếu tố khác bao gồm "giá năng lượng tăng đáng kể", bao gồm hóa đơn điện và lạm phát dai dẳng trong các lĩnh vực quan trọng như dịch vụ chăm sóc y tế và vận tải. Chi phí chăm sóc y tế gia tăng có liên quan đến việc hợp nhất bệnh viện trong những năm gần đây, trong khi chi phí vận chuyển chủ yếu liên quan đến các tác động của sự mở rộng đô thị, theo Dallas Morning News.

Ngoài Dallas-Fort Worth, Honolulu là thành phố duy nhất khác trong nghiên cứu có lạm phát hàng năm ở mức 5% hoặc cao hơn. Dưới đây là bảng xếp hạng của WalletHub về các khu vực đô thị có lạm phát tồi tệ nhất, từ tệ nhất đến tốt nhất. Bảng xếp hạng dựa trên một chỉ số có trọng số ngang nhau giữa lạm phát hàng năm và lạm phát trong hai tháng qua tính đến tháng 6 năm 2024.

1. Dallas-Fort Worth, Texas

Tăng giá trong 2 tháng: 1,00%; Trong 1 năm: 5,00%

2. Đô thị Honolulu

Tăng giá trong 2 tháng: 0,70%; Trong 1 năm: 5,20%

3. Thành phố New York

Tăng giá trong 2 tháng: 1,10%; Trong 1 năm: 4,20%

4. Detroit

Tăng giá trong 2 tháng: 1,00%; Trong 1 năm: 3,40%

5. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA

Tăng giá trong 2 tháng: 0,60%; Trong 1 năm: 4,00%

6. Boston, MA

Tăng giá trong 2 tháng: 0,60%; Trong 1 năm: 4,00%

7. St. Louis, MO

Tăng giá trong 2 tháng: 0,80%; Trong 1 năm: 3,40%

8. Washington, D.C.

Tăng giá trong 2 tháng: 0,80%; Trong 1 năm: 3,30%

9. Seattle

Tăng giá trong 2 tháng: 0,40%; Trong 1 năm: 3,80%

10. San Diego

Tăng giá trong 2 tháng: 0,50%; Trong 1 năm: 3,20%

⦿ ---- Khuôn mặt nổi tiếng trong làng phim TV từ trần. Shannen Doherty, được biết đến với vai diễn trong các chương trình ăn khách thập niên 90 “Beverly Hills, 90210” và “Charmed” đã qua đời, người đại diện của cô nói với People. Cô mới 53 tuổi. Nhà báo Leslie Sloane nói với People: “Tôi vô cùng đau lòng khi xác nhận sự ra đi của nữ diễn viên Shannen Doherty. “Vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 7, cô đã thua trận với căn bệnh ung thư sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh này”.

Doherty được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2015, Variety đưa tin. Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy đã thuyên giảm vào năm 2017, nhưng căn bệnh ung thư lại quay trở lại vài năm sau đó. Vào năm 2020, cô thông báo mình đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư di căn Giai đoạn 4, căn bệnh bắt đầu lan rộng khắp cơ thể.

.

⦿ ---- Alabama: Cảnh sát ở Alabama cho biết 4 người đã chết trong một vụ nổ súng với nhiều nạn nhân tại hộp đêm ở Birmingham vào cuối ngày thứ Bảy, trong khi một vụ nổ súng trước đó bên ngoài một ngôi nhà trong cùng thành phố đã giết chết ba người, trong đó có một trẻ nhỏ.

Cảnh sát đã phản hồi ngay sau 11 giờ tối trước báo cáo về nhiều người bị bắn bên ngoài hộp đêm trên dãy nhà 3400 đường 27th Street North, sĩ quan cảnh sát Birmingham Truman Fitzgerald cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội. Nhân viên cứu hỏa và cứu hộ tuyên bố một người đàn ông đã chết trên vỉa hè gần hộp đêm, AP đưa tin. Fitzgerald cho biết hai người phụ nữ được cho là đã chết bên trong câu lạc bộ.

Ông cho biết người đàn ông thứ hai được xác định đã chết tại bệnh viện, nơi có ít nhất 9 nạn nhân khác đang được điều trị vết thương do đạn bắn. Một số nạn nhân đã tự mình đến bệnh viện. Các nhà điều tra tin rằng ít nhất một nghi phạm đã nổ súng vào hộp đêm từ trên đường phố, Fitzgerald nói.

Riêng biệt, cảnh sát đã phản hồi vào khoảng 5:20 chiều với báo cáo về một vụ tai nạn xe cộ ở khu 1700 đường Indian Summer Drive ở Birmingham. Fitzgerald cho biết cảnh sát tìm thấy một chiếc xe có vẻ như đã bị bắn ở sân trước của một ngôi nhà. Bên trong xe có một người đàn ông, một phụ nữ và một cậu bé khoảng 5 tuổi bị vết thương do đạn bắn. Ông cho biết lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Birmingham tuyên bố cả ba người đều thiệt mạng tại hiện trường. Các nhà điều tra tin rằng họ là nạn nhân của một vụ nổ súng có chủ đích và kẻ giết người đã bỏ trốn trên một chiếc xe, Fitzgerald nói.

⦿ ---- TIN VN. Bất động sản nghỉ dưỡng giảm giá đến 40-50% vẫn ế. Theo Báo Người Lao Động. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2004 của DKRA Group, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp giảm 5% so với cùng kỳ. Sức cầu chung ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm 69% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong 1 thập kỷ qua. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Đầu tư DKRA Group, cho biết mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá giảm trung bình 15% - 20% so với giá hợp đồng, cục bộ có những dự án giảm sâu đến 40% - 50% nhưng vẫn khó bán.

⦿ ---- TIN VN. Phạt tù nữ Việt kiều buôn lậu số vàng trị giá gần 1 tỷ đồng về Việt Nam. Theo VietnamPlus. Tại cơ quan điều tra, Hoa khai được Yến (không rõ nhân thân) hứa hẹn nếu đem vàng về Việt Nam sẽ giúp tìm người mua. Vì vậy, đầu tháng 1, Hoa mua 15 lượng vàng tại Đài Loan với giá 917 triệu đồng. Ngày 15/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 6 năm tù đối với bị cáo Ding Yu Ling (tức Đinh Thị Hoa, Đinh Ngọc Linh, sinh năm 1987, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2005, Đinh Thị Hoa sang Đài Loan làm thuê rồi kết hôn và định cư tại Đài Loan. Năm 2009, Hoa lấy tên là Ding Yu Ling. Hoa cũng thường xuyên đi lại giữa Đài Loan và Việt Nam. Khi về Việt Nam, Hoa thấy giá vàng cao hơn giá vàng thế giới nên nảy sinh ý định mua vàng ở Đài Loan rồi đem về Việt Nam bán kiếm lời.

⦿ ---- TIN VN. Nhà cho thuê trăm triệu đồng/tháng ở TPHCM ế vẫn ế. Theo Báo Dân Trí. Nhiều tuyến phố đắc địa như Đồng Khởi, Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ... vẫn trong tình trạng nhà phố cho thuê bỏ trống nhiều. Giới chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân, bao gồm giá thuê cao.

Khảo sát cho thấy nhà mặt phố tại các tuyến đường trung tâm quận 1, TPHCM như Lý Tự Trọng, Mạc Đĩnh Chi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ... vẫn trong tình trạng bỏ trống nhiều. Giá thuê mỗi tháng từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, tùy theo diện tích mặt bằng và diện tích sử dụng. Tại đường Đồng Khởi, giá thuê phần lớn trên 100 triệu đồng/m2 tùy diện tích, chủ nhà chỉ cho thuê 1 năm. Con đường này có giá thuê mặt bằng đắt thứ 13 thế giới, theo khảo sát của Cushman & Wakefield hồi cuối năm 2023. Giá thuê tại đây cũng tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trên đường Lê Lợi, khoảng chục mặt bằng đang chờ khách thuê, nhiều vị trí đã bỏ trống nhiều tháng qua. Giá thuê cũng đều trên 100 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn 2-3 lần, tùy địa điểm.

⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 98% dân Nhật có nguồi gốc nước ngoài cảm thấy bị xúc phạm nhẹ nhàng, kiểu như được khen là nói tiếng Nhật được?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát toàn quốc của một nhóm các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 98% những người có nguồn gốc nước ngoài ở Nhật Bản đã từng bị xúc phạm vi mô (experienced microaggressions), như kiểu khen ngợi về khả năng tiếng Nhật của họ. Dân số nước ngoài của Nhật Bản tiếp tục tăng và Nhật Bản chuyển sang một xã hội đa văn hóa hơn. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, vào năm 2022, cứ 50 trẻ em sinh ra ở nước này thì có một cha mẹ không phải là công dân Nhật Bản.

Hành vi xúc phạm vi mô thường là những lời nói hoặc hành động gây tổn thương vô ý hoặc ngẫu nhiên đối với các thành viên của các nhóm bị thiệt thòi, chẳng hạn như người dân tộc thiểu số và phụ nữ. Khoảng 60% số người được hỏi cho biết họ bi6 xúc phạm cho biết họ đã được hỏi những câu hỏi dường như đặt câu hỏi về danh tính người Nhật của họ, chẳng hạn như họ đến từ đâu. Khoảng 30% cho biết họ bị coi thường vì nguồn gốc của mình và 15% cho biết họ đã bị cảnh sát thẩm vấn trên đường phố.

Chi tiết:

https://english.kyodonews.net/news/2024/07/e803d0b859a4-98-with-mixed-japanese-heritage-experience-microaggressions-survey.html

⦿ ---- HỎI 2: Đi bộ đốt cháy calories, khỏe tim, giảm cholesterol cao, hạ đường huyết?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn đốt cháy bao nhiêu calo khi đi bộ tùy thuộc vào tốc độ bạn đi bộ, loại cơ thể và thậm chí cả bề mặt bạn đi bộ. Số lượng calo trung bình được đốt cháy khi đi bộ trong 30 phút với tốc độ 3,5 dặm/giờ (tương đương với 17 phút để hoàn thành một dặm) là: Đốt 107 calo cho một người nặng 125 pound; 133 calo cho một người nặng 155 pound; 159 calo cho một người nặng 185 pound.

Tăng cường tim mạch. Đi bộ nhanh giúp tăng cường tim bằng cách tăng nhịp tim và cải thiện tuần hoàn, có thể giúp giảm huyết áp. Đi bộ là một cách dễ dàng để tăng cường hoạt động thể chất và được biết là giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cho những người mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim.

Giúp giảm cholesterol cao. Nghiên cứu cho thấy đi bộ thường xuyên với cường độ vừa phải có thể giúp giảm lượng cholesterol cao. Đi bộ làm giảm cholesterol cũng giống như chạy. Khoảng cách đi bộ càng nhiều thì lợi ích giảm cholesterol càng lớn.

Giúp hạ đường huyết. Đi bộ cường độ nhẹ có thể cải thiện lượng đường trong máu sau khi ăn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ cường độ thấp, thậm chí chỉ trong vài phút, sau khi ăn có thể cải thiện đáng kể lượng đường trong máu so với việc đứng hoặc ngồi sau bữa ăn.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/lifestyle/13-surprising-benefits-walking-202330919.html

